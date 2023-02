- Một người Pakistan ẩn danh vào tòa đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ ở thủ đô Mỹ, tặng 30 triệu đôla để cứu trợ động đất Thổ Nhĩ Kỳ. Chết vì động đất đã tới 33.000 người. - Bộ Binh Mỹ thiếu lính, khó tuyền quân. Cộng Hỏa nói vì ép chích ngừa, chụp mũ cho "văn hóa thổ tả không ưa lính" - nhưng Tướng tuyển quân nói vì giới trẻ sợ chết, bị thương.

Sau động đất, một con đập sụp đổ, ngập lụt 1 thị trấn Syria.

- Một người Pakistan ẩn danh vào tòa đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ ở thủ đô Mỹ, tặng 30 triệu đôla để cứu trợ động đất Thổ Nhĩ Kỳ. Chết vì động đất đã tới 33.000 người.

- Bộ Binh Mỹ thiếu lính, khó tuyển quân. Cộng Hòa nói vì ép chích ngừa, chụp mũ cho "văn hóa thổ tả không ưa lính" - nhưng Tướng tuyển quân nói vì giới trẻ sợ chết, bị thương.

- Có tin nhóm luật sư của Trump sẽ kiện để ngăn cản trát triệu tập từ Công tố đặc biệt để bịt miệng Mike Pence.

- Chính quyền Sơn Đông, TQ: Vật bay lạ trên bầu trời TQ, sẽ bị bắn rớt ngoài khơi.

- Nam Hàn sẽ chế tạo phi đạn mới, tầm bắn 300 km (hiện Nam Hàn chỉ có phi đạn tầm bắn 180 km).

- Nhà nước Hồi giáo tấn công thị trấn Syria: 11 người chết (có 1 lính Syria) và 64 người bị thương.

- Ông trùm Tập đoàn Wagner của Nga: cuộc chiến ở Ukraine có thể kéo dài tới 3 năm.

- Anh: trong 14 ngày qua, thương vong của quân Nga và cả quân Ukraine tăng ở mức cao kỷ lục.

- Quân đánh thuê Wagner: đã chiếm khu giáp biên gần Bakhmut, nơi bán kính 50 km không có quân chính quy Nga, chỉ có quân Wagner.

- Một nghị quyết trình lên Đại hội đồng LHQ: cần có hòa bình để đảm bảo “chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ” của Ukraine.

- Syria: động đất làm sụp đổ 1 con đập, ngập lụt cả thị trấn.

- Thủ tướng Canada xin Mỹ giúp bắn rớt 1 vật bay lạ trên bầu trời Canada

- 35 quốc gia (có Mỹ, Đức và Úc) sẽ yêu cầu Thế vận 2024 cấm các vận động viên Nga và Belarus tham dự

- Nhiều Dân biểu xem xét thăm Đài Loan bất kể TQ nổi giận.

- Bản phúc trình từ cuộc nghiên cứu (do Trump thuê) về gian lận bầu cử 2020 đã bị dìm đi, vì kết quả Biden thắng rực rỡ

- Quyền phá thai có thể được bảo vệ theo Tu chính hiến pháp: buộc 1 phụ nữ mang thai phải sinh con và nuôi con thì y hệt cưỡng bức nô lệ.

- Về quê, thể dục 5 giờ/ngày, giảm 62 kilogram trong 7 tháng...

- Los Angeles: Phi cơ, xe buýt đụng nhau, 5 người bị thương.

- Reuters: Intel Corp xem xét tăng đầu tư vào VN.

- TIN VN. Muốn chơi casino người Việt phải chứng minh có ít nhất 10 triệu đồng/tháng.

- HỎI 1: Có phải trí tuệ nhân tạo ChatGPT tiếng Trung Quốc bị treo mỏ vì trả lời theo ngoài luồng? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Nhật kinh hoàng: 1 công dân Trung Quốc mua 1 đảo nhỏ của Nhật ngoài khơi Okinawa? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-12/2/2023) ---- Sau khi có tin nói rằng các luật sư của Trump sẽ kiện để ngăn cản trát đòi phỏng vấn từ Công tố đặc biệt Jack Smith gửi cựu phó tổng thống Mike Pence, một cựu công tố liên bang nói cuộc chiến của Trump để không cho Pence ra khai chắc chắn sẽ thất bại.

.

Nói với người dẫn chương trình Katie Phang, luật sư Cynthia Alksne nói về nhóm luật sư Trump muốn đưa đặc quyền hành pháp để bịt miệng Mike Pence, "Nhóm Trump sẽ thua. Trump thua, tôi không nghĩ có bất kỳ nan đề nào. Tóm lại, Trump đã thua trong vụ đòi giữ hồ sơ [mật mà FBI tịch thu] mà bạn đã đề cập, mà còn thua khi kiện với cớ đặc quyền hành pháp để chận trát đòi Greg Jacob [cố vấn của Pence] và [Patrick] Philbin và [Pat] Cipollone ra khai. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Vấn đề là đây lại là một chiến thuật câu giờ khác của Trump. Hãy nhớ rằng có rất nhiều điều mà Pence có thể làm chứng rằng không liên quan gì đến đặc quyền hành pháp. Có những cuộc trò chuyện với những người bên ngoài Bạch Ốc liên quan đến chiến dịch gây áp lực lên Pence và bất kỳ giao tiếp nào Pence có với những người bên ngoài Bạch Ốc mà Pence có thể khai ngay bây giờ. Nhưng tôi đoán phe Trump sẽ nỗ lực hết sức để trì hoãn và cuối cùng sẽ thua."

.

---- Tuyển quân ở Hoa Kỳ gian nan... Nhiều dân cử Cộng hòa đổ lỗi thiếu lính cho lệnh cưỡng ép chích vaccine COVID-19 hoặc “văn hóa woke” (woke: tin rằng guồng máy xã hội Mỹ có bất công, kỳ thị, chèn ép về màu da...) là nguyên nhân gây ra khó tuyển cho Lục Quân, thì các viên chức Phòng Tuyển Binh nói không phải đâu, vì thực tế trở ngại chính là: Giới trẻ không muốn tử trận hoặc bị thương, không muốn sống đời quân nhân đầy căng thẳng và không muốn cuộc sống đời thường của họ bị đình trệ.

.

Thiếu tướng Alex Fink, phụ trách tiếp thị hình ảnh của Quân đội nói [về giới trẻ]: “Họ không coi Quân đội là một thứ gì đó có liên quan. Họ coi chúng tôi là những người đáng kính, nhưng không liên quan, trong cuộc sống của họ.”

.

Thiếu lính. Do vậy Quân đội đang đưa ra các chương trình, quảng cáo và ưu đãi mới để tuyển quân. Một ưu đãi là tiền thưởng cho viên chức tuyển binh lên tới 4.500 đô/mỗi quý nếu họ tuyển vượt quá định mức. Một chương trình thí điểm cho phép những người lính trẻ tình nguyện nhập ngũ - những người ở 3 cấp bậc thấp - được thăng cấp nếu họ giới thiệu ai đó tình nguyện nhập ngũ và học khóa huấn luyện cơ bản. Mỗi người lính chỉ được phép thăng cấp một lần.

.

Lục Quân Mỹ đã thiếu hụt khoảng 15.000 lính, tương đương 25%, thiếu so với mục tiêu tuyển dụng 60.000 lính hồi năm ngoái. Bộ trưởng Lục quân Christine Wormuth nói Lục Quân đã đặt ra một mục tiêu khó khăn cho năm nay: nhắm tới việc tuyển mộ 65.000 tân binh, nhiều hơn 20.000 so với năm 2022. (Ghi chú: Lục Quân là Army. Tức là Bộ Binh. Quân đội Hoa Kỳ có 6 binh chủng: Army [Bộ binh], Marine Corps [TQLC], Navy [Hải quân], Air Force [Không quân], Space Force [Không gian], và Coast Guard [Duyên Phòng].)

.

---- Theo một tweet từ Thủ tướng Pakistan, một người Pakistan ẩn danh ở Mỹ đã bước vào đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở thủ đô Hoa Kỳ và trao tặng 30 triệu đô la để cứu trợ động đất Thổ Nhĩ Kỳ & Syria. Shehbaz Sharif viết trên CNN: “Thật xúc động trước cử chỉ này. Những hành động từ thiện vinh quang này đã và đang giúp nhân loại chiến thắng những khó khăn dường như không thể vượt qua."

.

Trong khi đó, số người chết hiện đã tăng lên trên 33.000 người ở 2 quốc gia, với hầu hết nạn nhân là ở Thổ Nhĩ Kỳ. Quân cứu hộ tiếp tục kéo những người sống sót ra khỏi đống đổ nát hôm Chủ Nhật, sáu ngày sau trận động đất lớn ban đầu. Một bé gái 10 tuổi và một người đàn ông 35 tuổi đã được lôi ra ngoài ở những địa điểm khác nhau ở tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ. Cả hai đều sống sót sau gần 150 giờ trong đống đổ nát.

.

---- Vật bay lạ trên bầu trời TQ. Chính quyền tỉnh Shandong (Sơn Đông), miền đông Trung Quốc, cảnh báo ngư dân địa phương rằng họ đang chuẩn bị bắn hạ một "vật thể bay lạ", theo báo Global Times hôm Chủ nhật. Vật bay lạ này được thấy trên vùng biển gần thành phố Rizhao. Các quan chức tỉnh đưa ra lời hướng dẫn ngư dân hãy chú ý để tránh mảnh vỡ rớt sẽ làm hư tàu của họ, cũng như "chụp ảnh và thu thập bằng chứng" nếu các mảnh vỡ từ vật bay lạ rơi xuống gần tàu của họ. Ba vật thể bay lạ được thấy gần đây ở Hoa Kỳ và Canada đã bị Không quân Hoa Kỳ bắn rớt.

.

---- Yonhap đưa tin, Nam Hàn sẽ phát triển một "phi đạn dẫn đường tiên tiến mới", có thể nhắm mục tiêu vào "các khẩu pháo tầm xa giấu trong hang" của Bắc Hàn. Việc này nhằm đáp trả cuộc duyệt binh gần đây của Bắc Hàn, khi chế độ này trình diễn các dàn phóng và phi đạn kiểu mới. Dự kiến phi đạn mới của Nam Hàn sẽ bắn từ các dàn phóng di động, "nhằm nâng cao khả năng cơ động, khả năng sống sót, tránh phản kích" -- và sẽ có tầm bắn 300 km, so với các phi đạn đất-đối-đất hiện tại của Nam Hàn chỉ có tầm bắn 180 km.

.

---- Ít nhất 4 người chết và 10 người bị thương trong một cuộc tấn công của Nhà nước Hồi giáo (ISIS) ở miền trung Syria, theo tin từ Thông tấn xã Ả Rập Syria hôm Chủ nhật. Nhóm quân ISIS đã sử dụng súng máy trong vụ tấn công diễn ra ở phía nam Palmyra thuộc tỉnh Homs. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, có trụ sở tại Anh, nói với AFP rằng 11 người, trong đó có một binh sĩ thuộc chính phủ Syria, đã chết trong vụ tấn công khiến 64 người khác mất tích.

.

---- Bộ Quốc phòng Anh hôm Chủ nhật nói rằng, trong 14 ngày qua, "tỷ lệ thương vong" của quân Nga có thể đã đạt mức cao nhất kể từ tuần đầu tiên của cuộc xâm lược Ukraine. Bộ nói rằng Bộ không thể xác minh thông tin về tổn thất của quân đội Ukraine, nhưng quân Ukraine "cũng phải chịu tỷ lệ thương vong cao. Còn phía quân lực Nga tăng thương vong vì thiếu huấn luyện kỹ, thiếu phối hợp và thiếu các nguồn lực trên toàn mặt trận."

.

---- Yevgeny Prigozhin, người sáng lập Tập đoàn Wagner, nói hôm Chủ nhật rằng quân đội tư nhân này đã chiếm xong khu định cư Krasnaya Gora gần Bakhmut, hay Artyomovsk. Viết trên Telegram, phòng báo chí của Prigozhin ghi rằng chỉ có các chiến binh Wagner ở khu vực trong bán kính 50 km, dường như nhằm ngăn chặn quân độichính quy Nga nhận công nếu chiếm được thành phố Bakhmut.

.

---- Chủ công ty quân sự tư nhân Tập đoàn Wagner Nga đưa ra dự đoán rằng cuộc chiến ở Ukraine có thể kéo dài trong nhiều năm. Yevgeny Prigozhin nói trong một cuộc phỏng vấn video được công bố vào khuya thứ Sáu rằng Nga có thể mất từ 18 tháng đến 2 năm để đảm bảo hoàn toàn quyền kiểm soát vùng trung tâm công nghiệp Donbas ở phía đông Ukraine. Ông nói thêm rằng cuộc chiến có thể tiếp diễn trong 3 năm nếu Nga quyết định chiếm các vùng lãnh thổ rộng lớn hơn ở phía đông sông Dnieper.

.

Tuyên bố của Prigozhin, một triệu phú có quan hệ mật thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin, là lời thú nhận những khó khăn mà quân Nga đã phải đối mặt trong cuộc chiến mà ban đầu họ dự kiến sẽ kết thúc trong vài tuần sau khi quân đội Nga xâm lược Ukraine từ ngày 24/2/2022.

.

---- Những người ủng hộ Ukraine đã lưu hành một nghị quyết để Đại hội đồng LHQ gồm 193 thành viên thông qua vào đêm trước kỷ niệm một năm ngày Nga xâm lược Ukraine. Nghị quyết này sẽ nhấn mạnh sự cần thiết của hòa bình để đảm bảo “chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ” của Ukraine.”

.

Người phát ngôn của Đại hội đồng LHQ Paulina Kubiak nói hôm thứ Sáu rằng phiên họp khẩn cấp được kích hoạt lại của Đại hội đồng về Ukraine sẽ bắt đầu vào chiều ngày 22/2/2023. Hàng chục bài phát biểu dự kiến sẽ tiếp tục trong hầu hết ngày 23/2 và cuộc bỏ phiếu dự kiến sẽ diễn ra vào cuối ngày hôm đó.

.

Hội đồng Bảo an LHQ sẽ tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng vào ngày 24/2/2023, ngày kỷ niệm tròn 1 năm cuộc xâm lược. Các nhà ngoại giao Nga và Ukraine sẽ ngồi cùng bàn, như họ đã có hàng chục cuộc họp kể từ ngày Nga xâm lược Ukraine.

.

---- Một ngôi làng bên bờ sông Asi ở tỉnh Idlib của Syria đã bị ngập lụt do một con đập bị hư hại sau trận động đất mạnh hôm thứ Hai, theo tin của Phòng vệ Dân sự Syria. Một bờ kè bằng đất bị hư hại khiến ngôi làng al-Tlul bị ngập lụt. Nguồn tin nói với Anadolu vào cuối ngày thứ Năm rằng hàng nghìn người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa đến những khu vực tương đối an toàn hơn.

.

Trong khi đó, các ngôi làng và trại tị nạn khác trong khu vực vẫn có nguy cơ bị lũ lụt. Hơn 3.300 người ở Syria đã chết vì động đất, theo số liệu do Bộ Y tế và nhóm bảo vệ dân sự Mũ bảo hiểm trắng Syria tổng hợp. Tính chung, cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria chết hơn 28.000 người vì động đất.

.

.

Các trận động đất mạnh 7,7 và 7,6 độ richter hôm thứ Hai, tập trung ở tỉnh Kahramanmaras phía nam Thổ Nhĩ Kỳ, cũng ảnh hưởng đến một số quốc gia trong khu vực, bao gồm cả Syria.

.

---- Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm thứ Bảy nói rằng các chiến đấu cơ của Canada và Hoa Kỳ đã bị cất cánh bay nghênh chiến một vật thể bay lạ xâm phạm không phận Canada. Một chiếc F-22 của Hoa Kỳ đã bắn rớt vật thể bay lạ đó ở độ cao lớn trên vùng Yukon hôm thứ Bảy theo yêu cầu của Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

.

Thủ tướng Trudeau nói thêm rằng ông đã nói chuyện với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden về vụ này và Canada sẽ thu hồi và phân tích mảnh vỡ của vật thể bay. Vật thể bay này lần đầu tiên được phát hiện bởi Bộ chỉ huy phòng thủ hàng không vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) nhưng không tiết lộ chi tiết về nguồn gốc và mục đích có thể có của nó. Trước đó trong ngày Thứ Bảy, Hoa Kỳ đã bắn hạ một vật thể lạ bay trên không phận tiểu bang Alaska.

.

Một nhóm 35 quốc gia, bao gồm

----Hoa Kỳ, Đức và Úc, sẽ yêu cầu cấm các vận động viên Nga và Belarus dự Thế vận hội 2024, theo Bộ trưởng Thể thao Litva hôm thứ Sáu, tăng áp lực lên Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC). Jurgita Siugzdiniene nói: “Chúng tôi đang đi theo hướng không cần tẩy chay vì tất cả các quốc gia đều đồng thuận [cấm]”.Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã dự cuộc họp trực tuyến với sự tham dự của 35 bộ trưởng để thảo luận về lời kêu gọi ban hành lệnh cấm, chỉ ra rằng 228 vận động viên và huấn luyện viên Ukraine đã chết vì cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraine từ ngày 24/2/2021. Ông nói với các bộ trưởng: “Nếu có một môn thể thao Thế vận hội với những vụ giết người và tấn công bằng phi đạn, bạn sẽ biết đội tuyển quốc gia nào sẽ giành vị trí đầu tiên."Ngoại trưởng Tiệp Jan Lipavsky nói: "Chúng tôi biết rằng 70% vận động viên Nga là quân nhân. Tôi cho rằng không thể chấp nhận được việc những người như vậy tham gia Thế vận hội Olympic trong tình hình hiện nay, khi rõ ràng việc chơi đẹp không có ý nghĩa gì với họ."

.

----- Một ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ về quan hệ với Trung Quốc đang xem xét thăm Đài Loan trong bối cảnh căng thẳng với TQ về tình trạng Đài Loan. Dân Biểu Cộng Hòa Rob Wittman, thành viên Ủy ban House Select Committee on the Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party (Ủy ban Lựa chọn Hạ viện về Cạnh tranh Chiến lược giữa Hoa Kỳ và ĐCSTQ), nói với Nikkei rằng đang bàn chi tiết chuyến đi.

.

Ủy ban lưỡng đảng gồm 24 thành viên được lập từ tháng 1/2023 sau khi Chủ tịch Hạ viện hiện tại Kevin Mccarthy nói Mỹ phải đối đầu với Đảng CSTQ “với sự cấp bách mà mối đe dọa đòi hỏi”. Wittman nói chuyến đi "sẽ khiến Trung Quốc nổi giận" và nó sẽ gửi một tín hiệu "rằng chúng ta mạnh mẽ đứng về phía Đài Loan." Ông nói chuyến thăm cũng có thể bao gồm một chuyến công du Đông Nam Á, và có thể cả Nhật Bản.

.

---- Một bản phúc trình từ cuộc nghiên cứu về gian lận bầu cử 2020 đã bị dìm đi, sau khi một công ty nghiên cứu được Trump thuê khảo sát mọi lời cáo buộc và thấy rằng không có gì gọi là gian lận và rằng Biden đã thắng phiếu bất khả tranh cãi. Báo Washington Post đưa tin này, trích dẫn 4 nguồn quen thuộc với vấn đề này.

.

Nhóm nghiên cứu này là Berkeley Research Group, được ban vận động 2020 của Trump thuê đã tập hợp một nhóm khoảng hơn chục chuyên gian để xem xét các cáo buộc gian lận cử tri và những bất thường ở 6 tiểu bang. Nhóm được cho là đã thông báo tóm tắt về Trump, cựu chánh văn phòng Mark Meadows của ông và những người khác trong một cuộc họp qua điện thoại được tổ chức vào những ngày cuối năm 2020 — trước khi Trump tổ chức một cuộc biểu tình kêu gọi những người ủng hộ ông tuần hành tại Điện Capitol trước cuộc bạo loạn 6/1/2021.

.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét "mọi thứ" theo báo WP: "Nghĩa đen là bất cứ điều gì bạn có thể nghĩ đến. Cử tri đi bỏ phiếu bất thường, ngày sinh bất thường, người chết bỏ phiếu. Nếu có bất cứ điều gì dưới ánh mặt trời có thể được nghĩ ra, họ sẽ xem xét nó.” Các nhà nghiên cứu chuyên nghiệp đã nhận tiền từ Trump để cố gắng tìm bằng chứng gian lận và rồi phúc trình là họ vẫn "tay không" vì không hề có chứng cớ gian lận nào. Do vậy, bản phúc trình đã bị dìm vào bóng tối.

.

---- Trong một vụ án hình sự đang chờ xử lý chống lại các nhà hoạt động chống phá thai, Thẩm phán liên bang Colleen Kollar-Kotelly hôm thứ Hai đã đưa ra ý kiến rằng quyền phá thai có thể được bảo vệ theo hiến pháp. Thẩm phán Kollar-Kotelly nói rằng khi Tòa Tối cao lật lại vụ Roe v. Wade với phán quyết vào năm ngoái trong vụ Dobbs kiện v. Jackson Women’s Health Organization, tòa đã kết luận Tu chính án thứ 14 không bao gồm quyền phá thai, nhưng cũng không loại trừ các phần khác của Hiến pháp bảo vệ quyền phá thai. Báo Washington Examiner gọi đó là một "kẽ hở" tiềm ẩn đối với phán quyết Dobbs "được giấu trong Tu chính án thứ 13."

.

Tu chính án đó, được phê chuẩn vào cuối Nội chiến, đã bãi bỏ chế độ nô lệ và vì nó cũng cấm "nô lệ không tự nguyện", một số học giả pháp lý đã lập luận rằng nó có thể tạo cơ sở cho quyền phá thai theo hiến pháp vì buộc một người phải mang thai và sinh con và nuôi con thì y hệt buộc các bà bầu phải làm nô lệ không tự nguyện.

.

Thẩm phán Kollar-Kotelly viết: “Hoàn toàn có khả năng Tòa án đã phán quyết tại Dobbs rằng một số điều khoản khác của Hiến pháp cung cấp quyền tiếp cận các dịch vụ sinh sản nếu vấn đề đó được nêu ra. Tuy nhiên, nó đã chưa được nêu ra.” Bà đã yêu cầu cả hai bên trong vụ kiện mà bà đang xét xử phải nộp bản tóm tắt vào giữa tháng 3 để giải quyết các câu hỏi mà bà nêu ra về vấn đề này. Đài CNBC dự đoán lý luận này có thể dẫn đến những thách thức pháp lý đối với luật chống phá thai của các tiểu bang, dựa trên cơ sở Tu chính án thứ 13. Nghĩa là, cấm cưỡng ép 1 phụ nữ làm nô lệ bằng cách mang bầu cho trọn vẹn rồi đẻ con.

.

---- Giảm 62 kilogram trong 7 tháng... Bryan O'Keeffe đã dọn về một ngôi làng hẻo lánh và cắt đứt liên lạc với những người thân yêu. Anh xuất hiện trở lại vài tháng sau đó với trọng lượng nhẹ hơn 137 pound (62.1 kilogram) và nói rằng anh đã phá vỡ chu kỳ giảm cân và tăng cân kéo dài hàng thập niên.

.

O'Keeffe, 34 tuổi, từ Ireland, nặng 338 pound (153.3 kilogram) khi chuyển đến một ngôi làng nhỏ ở Tây Ban Nha, nghỉ việc và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, bạn bè. Và 7 tháng sau, anh đã giảm được 137 pound (62.1 kilogram) và trở về nhà ở Ireland để gây bất ngờ cho những người thân yêu của mình, ghi lại phản ứng của họ trong một video TikTok đã được xem hơn 32 triệu lần.

.

Trong video, O'Keeffe nói rằng sau 15 năm thử các chế độ ăn kiêng và tập luyện thể thao vẫn vô ích, anh quyết định về 1 ngôi làng nhỏ ở Tây Ban Nha. O'Keeffe bắt đầu bằng cách dắt chó đi dạo một giờ mỗi ngày, trước khi đến một phòng tập thể dục cũ kĩ đầy bụi ở địa phương, cũng như bơi lội, chạy và vươn vai. Rồi anh thể dục trong năm giờ/ngày, ngay cả khi bị thương, để rèn luyện tính kỷ luật.

.

---- Los Angeles: Một phi cơ và xe buýt đụng nhau, 5 người bị thương. Một phi cơ đang được xe kéo trên đường lăn tại Phi trường Quốc tế Los Angeles đã đụng một xe buýt đưa đón vào tối thứ Sáu, khiến 5 người bị thương. Lúc đó, xe buýt đang chở hành khách, nhưng chiếc Airbus A321 của American Airlines thì không.

.

Chiếc xe buýt đang chở hành khách tới và lui giữa các nhà ga, trong khi phi cơ đang được di chuyển từ cổng đến khu vực đậu xe. Sở Không Lưu FAA đang điều tra vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ tối, vụ mới nhất trong một loạt các vụ tai nạn và suýt tai nạn ở sân bay. Hoạt động của phi trường không bị gián đoạn.

.

Hai hành khách trên xe buýt và tài xế đã được nhập viện trong tình trạng bình thường, theo KTLA, và vết thương của người lái xe kéo được cho là ở mức độ vừa phải. Một nhân viên trên phi cơ, người duy nhất trên đó, đã được điều trị vết thương tại sân bay nhưng từ chối đến bệnh viện.

.

---- Intel Corp đang xem xét tăng khoản đầu tư 1,5 tỷ đô la hiện tại vào Việt Nam để mở rộng nhà máy đóng gói và thử nghiệm chip tại VN, theo 2 nguồn tin nói với Reuters. Một nguồn tin nói có thể bơm thêm trị giá khoảng 1 tỷ USD, sẽ báo hiệu vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu về chất bán dẫn, khi các công ty nỗ lực cắt giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và Đài Loan vì rủi ro chính trị và căng thẳng thương mại với Hoa Kỳ.

.

Một trong những nguồn tin cho biết khoản đầu tư này có thể sẽ được thực hiện "trong những năm tới" và thậm chí có thể lớn hơn 1 tỷ USD, trong khi nguồn tin thứ hai cho biết Intel cũng đang cân nhắc đầu tư thay thế vào Singapore và Malaysia, những nơi có thể được ưu tiên hơn Việt Nam. Cả hai nguồn đều yêu cầu giấu tên vì kế hoạch vẫn chưa được công khai.

.

---- TIN VN. Muốn chơi casino người Việt phải chứng minh có ít nhất 10 triệu đồng/tháng. Theo Báo Tiền Phong. Để vào chơi casino, người Việt cần chứng minh có thu nhập tối thiểu 10 triệu đồng/tháng bằng giấy tờ như sao kê bảng lương, hợp đồng cho thuê nhà, tiền lãi từ sổ tiết kiệm. Đây là một nội dung của dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 102/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh casino do Bộ Tài chính vừa công bố. Ngoài chứng minh tài chính, để vào chơi casino, cần đáp ứng các điều kiện như: Từ 21 tuổi trở lên, có năng lực hành vi, năng lực tài chính; Phải mua vé vào casino 1 triệu đồng/24 giờ/người hoặc 25 triệu đồng/tháng/người… Hiện nay, cả nước có 9 dự án casino đang kinh doanh.

.

---- HỎI 1: Có phải trí tuệ nhân tạo ChatGPT tiếng Trung Quốc bị treo mỏ vì trả lời theo ngoài luồng?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Được biết đến là bot Kiểu ChatGPT đầu tiên của Trung Quốc, ChatYuan sẽ tạm dừng dịch vụ của mình chỉ ba ngày sau khi trình làng, sau khi người dùng hiển thị hình ảnh chụp màn hình các cuộc đối thoại với robot về một loạt câu hỏi chính trị nhạy cảm, từ hoạt động kinh tế kém của đất nước, cuộc xâm lược Ukraine của Nga , để ám chỉ đến chế độ độc tài của Tập Cận Bình.

.

Công ty công nghệ tập trung vào trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc Yuan Yu đã tự hào ra mắt robot trò chuyện hỗ trợ trí tuệ nhân tạo vào ngày 3 tháng 2. Người dùng Trung Quốc vui vẻ tham gia dịch vụ và chia sẻ những gì họ đã làm với robot. Công ty cho biết robot ChatYuan có khả năng trả lời các câu hỏi chuyên môn trong nhiều lĩnh vực từ luật pháp đến y tế. Thậm chí tốt hơn, nó có thể hỗ trợ tạo ra các bài viết của công ty.

.

Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của mọi người, cơ chế kiểm duyệt kiểu Trung Quốc lại không hoạt động tốt trên phiên bản ChatGPT của Trung Quốc. Một số câu trả lời do robot cung cấp được cho là mâu thuẫn trắng trợn với tuyên truyền lâu nay của đảng cộng sản về các hành động quân sự của Nga ở Ukraine và sự nắm giữ quyền lực của Tập Cận Bình sau khi bãi bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ chủ tịch do đảng nắm giữ từ lâu vào năm 2018.

.

Trong một bức ảnh chụp màn hình khác, khi được người dùng hỏi về các vấn đề kinh tế của Trung Quốc, robot đã trả lời rằng có những vấn đề quan trọng, chẳng hạn như thiếu đầu tư, bong bóng nhà đất, ô nhiễm môi trường và hiệu quả hoạt động kinh doanh giảm sút, khiến triển vọng kinh tế của Trung Quốc hoàn toàn không có. chỗ cho sự lạc quan. Đoạn phim chụp màn hình khác cho thấy một cuộc đối thoại với robot xác định các hành động quân sự của Nga ở Ukraine là một cuộc chiến tranh xâm lược.

.

Một hãng truyền thông Hồng Kông cho biết dịch vụ dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào ngày 13/2, trong khi công ty từ chối bình luận về việc tạm dừng dịch vụ.

.

---- HỎI 2: Nhật kinh hoàng: 1 công dân Trung Quốc mua 1 đảo nhỏ của Nhật ngoài khơi Okinawa?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Một bài đăng trên mạng xã hội gần đây của một phụ nữ Trung Quốc, trong đó cô tuyên bố đã mua một hòn đảo không có người ở ở tỉnh Okinawa, đã gây xôn xao trên mạng, với một số người bày tỏ sự ghen tị và những người khác gọi hành động này là "sự mở rộng lãnh thổ của Trung Quốc" trong các bình luận.

.

Người phụ nữ khoảng 30 tuổi nói với truyền thông Trung Quốc rằng một công ty do người họ hàng của cô điều hành đã mua đảo Yanaha, nằm ở phía bắc đảo chính Okinawa ở miền nam Nhật Bản. Theo hồ sơ công khai, một số phần của hòn đảo đã thuộc sở hữu của một công ty tư vấn có trụ sở tại Tokyo chuyên về các doanh nghiệp Trung Quốc kể từ tháng 2/2021. Văn phòng của làng Izena ở Okinawa, nơi giám sát hòn đảo, cho biết công ty này sở hữu khoảng 50% cổ phần của hòn đảo. tổng diện tích đất đai, với các bãi biển chủ yếu do chính quyền địa phương nắm giữ.

.

Ở Trung Quốc, nơi các cá nhân không thể sở hữu đất đai, người dùng mạng xã hội bày tỏ sự ghen tị và ca ngợi hành động mua đất Nhật của cô, thậm chí một số người còn kêu gọi mua quần đảo Senkaku do Tokyo kiểm soát ở Biển Hoa Đông, được Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền và được gọi là Điếu Ngư ở quốc gia châu Á.

.

.