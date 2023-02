Viễn ảnh Mỹ ngưng viện trợ Ukraine. Một nghị quyết Cộng Hòa Hạ Viện Mỹ đưa ra, đòi Mỹ ngưng viện trợ Ukraine, để đẩy tới hòa ước Ukraine-Nga, bất kể cắt đất cầu hòa.

.

- 11 Dân biểu Cộng hòa nghị quyết, đòi ngưng viện trợ Ukriane tức khắc, cưỡng ép hòa ước ngay, dù phải cắt đất cầu hòa

- Trump kinh hoàng vì thăm dò mới trong sơ bộ Cộng Hòa: 40% ủng hộ Trump, 53% ủng hộ DeSantis.

- Pentagon xin Quốc hội tài trợ 2 chương trình tối mật ở Ukraine về biệt kích và tình báo.

- Sắp Ngày lễ tình nhân Valentine's Day, người dẫn chương trình Fox News tiết lộ sắp ly hôn

- Luật sư của Hunter Biden xài "võ Trump" để từ chối nộp hồ sơ kinh doanh gia tộc Biden cho Ủy ban Giám sát Hạ viện

- Bill Gates: chatbot ChatGPT sẽ thay đổi thế giới

- Câu chuyện về DB Cộng hòa George Santos kỳ lạ như phim hài: bị truy tố năm 2017 vì ký chi phiếu dỏm 15.125 đô

- Cập nhật: Hơn 21.000 người đã chết do trận động đất.

- Quân Mỹ và các đồng minh ở châu Á (Philippines, Nhật Bản và Úc) đã sẵn sàng giúp nhau chiến tranh để tự vệ

- Mỹ: thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III bắn từ California tới Thái Bình Dương

- Thủ tướng Moldova từ chức vì "một loạt khủng hoảng" trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine.

- Romania: phi đạn Nga không bay qua Romania để vào Ukraine.

- Moldova: triệu tập Đại sứ Nga chất vấn vụ phi đạn Nga vi phạm không phận Moldovan.

- Ukraine: 2 phi đạn hành trình 3M-54 Kalibr của Nga vi phạm không phận Romania (thuộc NATO), bay bổng qua Moldova để vào Ukraine.

- Nga bắn mưa phi đạn vào Ukraine, Kharkiv

- Nga: tố Mỹ quy chụp sai vì Nga không bao che tội phạm mạng tấn công Mỹ

- Zelensky: Ukraine đã cứu Molda, phá âm mưu mật vụ Nga tính lật đổ chính phủ Moldova để thay bằng phe thân Nga

- Viễn Đông Nga: Sergei Furgal (Thống đốc vùng Khabarovsk bị Putin lật đổ) bị tòa Nga kết án 22 năm tù

- Tổng thống Pháp: phi cơ chiến đấu chưa ưu tiên cho Ukraine

- Mỹ gửi 85 triệu đô cứu trợ động đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria; Ngân hàng Thế giới WB cứu trợ 1,78 tỷ đô la

- 1 Ủy ban Hạ viện yêu cầu gia tộc Biden nộp tài liệu kinh doanh

- Hạ viện Mỹ đồng thuận lên án TQ vụ khí cầu

- Mỹ: khí cầu TQ có ăng-ten bắt sóng truyền tin, Mỹ suy tính phạt 6 công ty thiết kế khí cầu.

- Yahoo sẽ cắt giảm 20% nhân sự, tức 1.600 người

- Cựu PTT Mike Pence nhận trát đòi ra trả lời cuộc điều tra về Trump

- TIN VN. Phân công giáo viên khác thay cô giáo chấm 21 học sinh 0 điểm.

- TIN VN. Nhập xe hơi về Việt Nam tăng hơn 200% trong tháng 1-2023. T

- TIN VN. Nhiều đơn hàng dệt may chuyển sang Việt Nam.

- HỎI 1: Mỹ khẳng định lần nữa, sẽ giúp Đài Loan tự vệ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có tới 23% dân Mỹ giấu bí mật tài chính của họ đối với bạn tình sống chung hay vợ/chồng? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-10/2/2023) ---- Một nhóm Dân biểu Cộng hòa đang kêu gọi ngừng viện trợ ngay lập tức của Hoa Kỳ tại Ukraine, vì sự hỗ trợ như vậy đối với Ukraine trước cuộc xâm lược của Nga là "vô tình góp phần gây thương vong cho dân thường."

.

Một nghị quyết không ràng buộc được đưa ra hôm thứ Năm, nếu được thông qua, sẽ thể hiện ý thức của Quốc hội rằng Hoa Kỳ "phải chấm dứt viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine." Nó tiếp tục "thúc giục tất cả các bên tham chiến đạt được một thỏa thuận hòa bình."

.

Nhóm 11 Dân biểu ủng hộ dự luật bao gồm một số người cực hữu và có tiếng nói nhất trong Quốc hội ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump, trong đó có Dân biểu Lauren Boebert của Colorado và Paul Gosar của Arizona. Mặc dù nhóm đại diện cho ý kiến thiểu số trong Quốc hội và thậm chí trong Cộng Hòa, nhưng các thành viên của nhóm có thể gây nguy hiểm cho các gói viện trợ trong tương lai tại Hạ viện, nơi bất kỳ nhà lập pháp nào cũng có thể buộc bỏ phiếu phế truất Chủ tịch Kevin McCarthy.

.

Theo một đánh giá mới của các nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Institute for the Study of War), việc đưa ra biện pháp này diễn ra trong bối cảnh Nga đang khởi động một cuộc tấn công mới ở miền đông Ukraine, tấn công "ít nhất 3 sư đoàn lớn của Nga".

.

Một cuộc thăm dò gần đây của Gallup cho thấy gần 2/3 người Mỹ tin rằng Mỹ nên tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga, ngay cả khi điều đó có nghĩa là kéo dài xung đột. Tuy nhiên, sự ủng hộ đó yếu nhất trong số các đảng viên Cộng hòa, 41% trong số họ cho biết họ ủng hộ việc chấm dứt cuộc chiến "nhanh chóng", ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc Ukraine phải nhường lãnh thổ cho Nga.

.

Biện minh cho biện pháp này, Dân biểu Matt Gaetz của Florida đã xuyên tạc một câu nói của Tổng thống Joe Biden. Theo Gaetz, "Biden hẳn đã quên dự đoán của mình từ tháng 3/2022, cho rằng việc trang bị vũ khí quân sự cho Ukraine sẽ leo thang xung đột thành 'Chiến tranh thế giới thứ III'."

.

Trump đã đưa ra tuyên bố đó vào đầu tháng này nhưng Biden không đưa ra cảnh báo nào như vậy. Phát biểu tại Philadelphia, Biden trên thực tế đã bảo vệ chính sách vũ trang cho Ukraine của mình. Ông nói: “Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng Ukraine có vũ khí để tự vệ trước các lực lượng xâm lược của Nga." Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Biden đã ba lần đề cập đến Thế chiến III, mỗi lần đều trong bối cảnh lưu ý rằng sự can thiệp trực tiếp của Hoa Kỳ hoặc NATO sẽ gây ra nó. "Chúng ta sẽ không tham gia Chiến tranh Thế giới thứ ba ở Ukraine," ông nói.

.

Phe Cộng Hòa phản đối viện trợ của Mỹ cho Ukraine ngày càng gay gắt trong những tháng gần đây, dẫn đầu là Trump, người đã nhiều lần khẳng định rằng Trump có thể chấm dứt xung đột thông qua đàm phán trong 24 giờ. "Hãy làm cho cuộc chiến này kết thúc, NGAY BÂY GIỜ. Thật dễ dàng để làm," Trump đã đăng trên Truth Social vào tháng trước.

Viễn ảnh Mỹ ngưng viện trợ Ukraine. Một nghị quyết Cộng Hòa Hạ Viện Mỹ đưa ra, đòi Mỹ ngưng viện trợ Ukraine, để đẩy tới hòa ước Ukraine-Nga, bất kể cắt đất cầu hòa.

.

Năm 2019, Trump thu hồi lại viện trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Ukraine, gây áp lực buộc Tổng thống Volodymyr Zelenskky trong một cuộc điện thoại để mở cuộc điều tra về gia đình Biden và yêu cầu Zelensky xem xét thuyết âm mưu rằng chính người Ukraine, chứ không phải chính phủ Nga, đã tấn công và đánh cắp email từ Ủy ban Quốc gia Dân chủ Hoa Kỳ. Vụ áp lực đó đã dẫn đến cuộc luận tội thứ hai của Trump và, ở bên bảo thủ, đã gieo rắc sự ngờ vực đối với Ukraine và mối liên hệ của Zelensky với Đảng Dân chủ.

.

---- Pentagon đang hối thúc Quốc hội tiếp tục tài trợ cho 2 chương trình tối mật ở Ukraine bị đình chỉ trước cuộc xâm lược của Nga vào năm ngoái, theo các quan chức hiện tại và trước đây của Hoa Kỳ. Nếu được chấp thuận, việc này sẽ cho phép chiến binh American Special Operations (Hoạt động Đặc biệt của Mỹ) sử dụng các đặc vụ Ukraine để quan sát các hoạt động quân sự của Nga và chống lại thông tin sai lệch.

.

Quyết định sẽ khó xảy ra trước mùa thu. Các quan chức quốc phòng đang chuẩn bị một đề xuất để các nhà lập pháp xem xét trong những tháng tới, khi công việc bắt đầu về chính sách và dự luật tài trợ của Pentagon vào năm tới. Nếu thành công, các chương trình này có thể tiếp tục ngay sau năm 2024, mặc dù vẫn chưa rõ liệu chính quyền Biden có cho phép lính biệt kích Hoa Kỳ quay trở lại Ukraine để giám sát họ hay quân đội sẽ tìm cách làm điều đó từ một quốc gia láng giềng. Không có quân nhân Hoa Kỳ nào được biết là đã hoạt động ở đó kể từ khi chiến tranh bắt đầu, ngoài một số nhỏ được giao nhiệm vụ cho Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kyiv.

.

Các quan chức Quốc hội cho biết rất khó dự đoán kết quả, đặc biệt là khi các đảng viên Cộng hòa chia rẽ về những khoản tiền lớn được chi cho Ukraine. Những người khác nói rằng chi phí tương đối nhỏ của chương trình - 15 triệu đô la hàng năm cho các hoạt động như vậy trên toàn thế giới - là một món hời so với hàng chục tỷ đô la được cam kết để huấn luyện và trang bị cho lực lượng Ukraine, đồng thời bổ sung kho dự trữ của Hoa Kỳ.

.

Mark Schwartz, một tướng ba sao đã nghỉ hưu, người lãnh đạo các hoạt động đặc biệt của Hoa Kỳ ở châu Âu khi các chương trình bắt đầu vào năm 2018, cho biết các quan chức quân sự rất mong muốn khởi động lại các hoạt động này ở Ukraine vì “Khi bạn tạm dừng những điều này vì quy mô của cuộc chiến [Nga-Ukraine] thay đổi, bạn sẽ mất quyền tiếp cận... và điều đó có nghĩa là bạn mất thông tin và mất cả thông tin tình báo về những gì đang thực sự diễn ra trong cuộc xung đột.”

.

Lực lượng biệt kích Mỹ, sử dụng một cơ quan tài trợ tương tự, trong nhiều năm đã trả tiền cho các đơn vị quân sự và bán quân sự nước ngoài chọn lọc trên khắp Trung Đông, Châu Á và Châu Phi, thuê họ làm “người thay thế” trong các hoạt động chống khủng bố chống lại al-Qaeda, Nhà nước Hồi giáo và các chi nhánh của chúng. Các chương trình thay thế mới hơn, chẳng hạn như các chương trình được sử dụng ở Ukraine, được coi là một dạng “chiến tranh bất thường”. Chúng được thiết kế để sử dụng chống lại các đối thủ, chẳng hạn như Nga và Trung Quốc, những nước mà Hoa Kỳ đang cạnh tranh chứ không phải xung đột công khai.

.

Những người chỉ trích, kể cả một số người ở Quốc Hội Mỹ, nói rằng những hoạt động như vậy có nguy cơ lôi kéo Hoa Kỳ vào một vai trò trực tiếp hơn trong cuộc chiến Ukraine. Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng khẳng định rằng không giống như nỗ lực lớn hơn và công khai hơn của Pentagon nhằm trang bị vũ khí cho quân đội Ukraine, các chương trình thay thế bí mật sẽ không đóng góp trực tiếp vào khả năng chiến đấu của Ukraine bởi vì các đặc vụ tham gia và những người phụ trách Hoa Kỳ của họ sẽ bị hạn chế chỉ thực hiện các nhiệm vụ bất bạo động họ đã thực hiện cho đến khi họ bị đình chỉ vào năm ngoái.

.

---- Vài ngày nữa là Ngày lễ tình nhân Valentine's Day. Người dẫn chương trình của Fox News Julie Banderas đã tiết lộ một số “tin tức nóng hổi” vào tối thứ Năm - rằng cô sắp ly hôn. Và cô đã nói như thế trong một phân đoạn về Ngày lễ tình nhân. Cả nước đều nghe lời cô tuyệt sắc giai nhân của Fox News tiết lộ tin cô sắp nộp đơn ly hôn trong tuần lễ Valentine's Day.

.

Xuất hiện với tư cách là thành viên tham gia hội thảo trong chương trình hài kịch đêm khuya của mạng bảo thủ Gutfeld!, Banderas gợi ý về “thông báo nhỏ” trên Twitter vài giờ trước khi chương trình được phát sóng. Trong những phút cuối cùng của chương trình, người dẫn chương trình Greg Gutfeld đã hỏi liệu Banderas có “chuẩn bị gì” cho kỳ nghỉ lãng mạn không.

.

Cô Banderas trả lời, “Ngày lễ tình nhân thiệt là cà chớn. Thiệt là ngu ngốc, ngay cả khi tôi đã kết hôn, tôi cũng không cảm thấy tệ hại mẹ kiếp như thế này!” (Có tiếng chửi thề của cô trên làn sóng.)

.

Sau khi Gutfeld choáng váng tự hỏi về tình trạng hôn nhân của cô, cô Banderas xác nhận rằng cô đand chia tay ông chồng. “Được rồi, tôi sẽ ly hôn. Tôi sẽ nói điều đó ngay tại đây lần đầu tiên (cô ấy nói trong tiếng vỗ tay) Cảm ơn mọi người. Xin chúc mừng là theo thứ tự! … Đó là tin tức nóng hổi!”

.

---- Trump thua thê thảm trong cuộc thăm dò mới. Trump đã thua xa Thống đốc Florida Ron DeSantis trong cuộc thăm dò quốc gia đối đầu mới về cử tri Đảng Cộng hòa năm 2024. Patrick Murray, giám đốc của viện nghiên cứu Monmouth University Polling Institute của Đại học Monmouth, người đã thực hiện cuộc khảo sát, nói: “Yếu tố chưa biết là liệu DeSantis có thể duy trì lợi thế ban đầu này hay không, và khi nào DeSantis tham gia chiến dịch tranh cử."

.

Chỉ 40% cử tri Cộng Hòa được khảo sát ủng hộ Trump trong trận đấu giả định giữa Trump & DeSantis, với DeSantis thắng lớn ở tỷ lệ 53%. DeSantis dẫn đầu trong hầu hết các hạng mục đảng viên Cộng hòa, bao gồm 10% dẫn đầu trong số những người tự nhận mình là “rất bảo thủ”.

.

DeSantis đang dẫn trước Trump hơn 2-1 trong số các cử tri Cộng Hòa có trình độ đại học cũng như những người kiếm được hơn 100.000 đô/năm. DeSantis cũng dẫn đầu với 7% trong khối cử tri theo đạo Tin lành Truyền bá Phúc âm (evangelical) và với tỷ lệ chênh lệch khổng lồ 22% trong số những người Thiên Chúa Giáo ngoài nhóm Truyền bá Phúc âm.

.

Ngược lại, Trump giữ vị trí dẫn đầu vững chắc trong số những người kiếm được dưới 50.000 đô la một năm và những người cao tuổi, một dấu hiệu cho thấy việc ông nắm giữ cơ sở MAGA vẫn khá vững chắc.

.

Một con số làm Cộng hòa chính thống kinh hoàng: 27% cử tri Cộng Hòa sẽ ủng hộ khả năng Trump tranh cử độc lập nếu Trump thua trong cuộc đua sơ bộ Cộng Hòa.

Trump cho đến nay là ứng cử viên GOP 2024 duy nhất được công bố. Nhưng điều đó sẽ thay đổi vào tuần tới khi Haley được cho là sẽ ngả mũ trước võ đài.

.

Những người trong cuộc của DeSantis nói rằng DeSantis đã quyết định tranh cử vào Bạch Ốc và có thể sẽ đưa ra thông báo vào tháng 5 hoặc tháng 6/2023.

.

Trump đã nhiều lần công khai chửi mắng DeSantis trên mạng. Gần đây, Trump chụip mũ DeSantis quá cấp tiến trong các hạn chế dịch COVID và thậm chí còn đăng một bức ảnh năm 2002 chụp DeSantis thân mật với các cô gái tuổi teen trong thời gian làm giáo viên trung học. Nhưng DeSantis chủ yếu im lặng, không trả lời.

.

---- Một luật sư đại diện cho Hunter Biden đang tung chiêu học "võ Trump" để từ chối các Dân biểu Cộng hòa tại Hạ viện muốn truy cập vào hồ sơ kinh doanh của Hunter Biden. Trong một bức thư gửi cho Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer (R-KY), luật sư Abbe Lowell lập luận rằng yêu cầu của ủy ban về hồ sơ kinh doanh là một "nỗ lực bao quát nhằm thu thập một lượng lớn tài liệu và thông tin liên lạc từ Tổng thống Joe Biden và gia đình ông ấy... Nỗ lực đó thiếu mục đích lập pháp hợp pháp và cơ sở giám sát để yêu cầu những hồ sơ đó, và do đó không nên được tôn trọng."

.

Lập luận này nghe có vẻ quen thuộc vì đó là ngôn ngữ của Trump mấy năm trước, khi trả lời cuộc điều tar từ Hạ viện. Chính xác đó là lý do mà đảng Cộng hòa viện dẫn khi họ quyết định không tham gia phiên điều trần của ủy ban ngày 6 tháng 1. Ngoài ra, cũng ;à những gì Trump đã nói khi bị Ủy ban Cách thức và Phương tiện đòi xem các tờ khai thuế của Trump.

.

---- Theo tờ Handelsblatt của Đức vào thứ Sáu, người đồng sáng lập Tập đoàn Microsoft, Bill Gates, nói rằng chatbot ChatGPT do OpenAI phát triển và được tài trợ bởi Microsoft, sẽ "thay đổi thế giới của chúng ta. Cho đến nay, trí tuệ nhân tạo có thể đọc và viết nhưng không thể hiểu nội dung. Các chương trình mới như ChatGPT sẽ giúp nhiều công việc văn phòng hiệu quả hơn bằng cách giúp viết hóa đơn hoặc thư từ. Điều này sẽ thay đổi thế giới của chúng ta." Microsoft nói sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo OpenAI để cải tiến công cụ tìm kiếm Bing và trình duyệt web Edge, theo sau các hành động của Google và Alibaba của Alphabet.

.

---- Câu chuyện về Dân biểu Cộng hòa George Santos liên tục kỳ lạ như phim hài. Báo Politico và đài CNBC báo cáo rằng Santos vào năm 2017, bị truy tố tội trộm cắp trong một vụ án sau đó đã bị xòa tội. Tổng cộng 15.125 đô la trong chi phiếu xấu đã ghi tên Santos cho những người nuôi chó Amish ở Pennsylvania, với dòng ghi nhớ của chi phiếu là "chó con".

.

Vài ngày sau khi séc gửi đi, Santos và tổ chức cứu hộ thú cưng Friends of Pets United của Santos đã tổ chức một sự kiện nhận thú nuôi tại một cửa hàng thú cưng ở New York. Một người đã tham dự sự kiện đó, cũng như trang Instagram của cửa hàng, xác nhận sự kiện này đã được tổ chức và một luật sư là bạn của Santos xác nhận rằng bà đã giúp Santos giải quyết cáo buộc chống lại Santos nhiều năm sau đó.

.

Santos, người đã nói với người bạn khi đó của mình rằng y không biết về truy tố này (chi phiếu dỏm) cho đến nhiều năm, sau khi y nhận được lệnh dẫn độ liên quan đến nó, nói rằng ai đó đã đánh cắp sổ chi phiếu của y. Vụ truy tố cuối cùng đã bị xóa bỏ và hồ sơ [gian lận] của y đã được xóa, nhưng luật sư đó bây giờ nói rằng bà không tin lời của Santos và ước rằng bà lúc đó đã không giúp y xóa lệnh truy tố. Cho đến nay, lệnh truy tố vẫn chưa được báo cáo công khai; đây là vụ tranh cãi mới nhất trong một chuỗi dài tranh cãi gây khó khăn cho Dân biểu Santos, người có lý lịch dầy những lời dối trá.

.

---- Cập nhật: Hơn 21.000 người đã chết do trận động đất mạnh tấn công Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, theo số liệu mới nhất hôm thứ Sáu. Các nhân viên cứu hộ vẫn đang tìm kiếm để cứu những người sống sót còn lại bị mắc kẹt trong đống đổ nát 4 ngày sau trận động đất mới nhất. Một thảm họa nhân đạo thứ cấp cũng đang hình thành khi hàng trăm nghìn người bị bỏ mặc lạnh giá và đói khát sau khi nhà cửa của họ bị phá hủy vào giữa mùa đông.

.

---- Quân Mỹ và các đồng minh ở châu Á đã sẵn sàng tham chiến sau nhiều năm tập trận chung, theo lời một tướng Mỹ cho biết hôm thứ Tư, đồng thời thêm rằng những thất bại của Nga ở Ukraine sẽ là lời cảnh báo đối với những kẻ xâm lược châu Á tiềm năng như Trung Quốc và Bắc Hàn.

.

Các đồng minh theo hiệp ước của Hoa Kỳ như Philippines, Nhật Bản và Úc, trong số những quốc gia khác, “đã cho thấy rằng họ sẽ liên kết với nhau, rằng họ sẽ không ủng hộ sự xâm lược từ những quốc gia đã quyết định muốn thay đổi trật tự thế giới ở đây,” theo lời Thiếu tướng .Joseph Ryan nói.

.

Ông nói, mặc dù châu Á không có liên minh kiểu như NATO, nhưng một mạng lưới các liên minh hiệp ước và quan hệ đối tác quốc phòng của Hoa Kỳ duy trì trật tự quốc tế sẽ cung cấp một biện pháp bảo vệ khu vực.

.

---- Quân đội Hoa Kỳ hôm thứ Sáu xác nhận rằng họ đã tiến hành thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III không trang bị vũ khí tại Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg ở California vào ngày 9 tháng 2 lúc 11:01 tối theo giờ Thái Bình Dương. Tư lệnh phó Space Launch Delta 30, Đại tá Bryan Titus nói: “Những vụ phóng thử này cho thấy sự sẵn sàng của các lực lượng nguyên tử Hoa Kỳ và tạo niềm tin vào khả năng sát thương và hiệu quả của khả năng răn đe nguyên tử của quốc gia. Các cuộc thử nghiệm như vậy đã diễn ra hơn 300 lần trước đây và cuộc thử nghiệm này không phải là kết quả của các sự kiện thế giới hiện tại."

Thủ tướng Moldova Natalia Gavr

- Bộ Quốc phòng Romania hôm thứ Sá

Bộ Ngoại giao Moldova hôm thứ S

Tổng tư lệnh Quân Lực Ukrain

Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng ở

Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoli

Tổng thống Ukraine Volodym

Sergei Furgal, người bị lật đổ ngôi

Tổng thống Pháp Emmanuel

Ngân hàng Thế giới WB đã công b

Hoa Kỳ đã công bố vào hôm

Hôm thứ Năm, Ủy ban Giám sát

Hạ viện Hoa Kỳ đồng thuận thông

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, khin

----ilita đã từ chức hôm thứ Sáu do điều mà bà mô tả là "một loạt khủng hoảng" trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine. "Đã đến lúc tuyên bố từ chức của tôi", Gavrilita nói trong một cuộc họp báo, đồng thời cho biết thêm rằng đất nước từ lâu đã phải hứng chịu khủng hoảng năng lượng, các vấn đề liên quan đến lạm phát, cũng như căng thẳng liên tục do tên lửa xâm nhập không phận. Chính phủ mới sẽ do Tổng thống Maia Sandu bổ nhiệm và phải được Nghị viện thông qua.---u thông báo rằng một phi đạn mà họ tin là được bắn từ một trong những tàu của Nga ở Biển Đen đã bay cách biên giới phía đông bắc nước này khoảng 35 km và không đi vào không phận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).Bộ này cho biết, theo bằng chứng được thu thập bởi hệ thống giám sát của lực lượng không quân nước này, vật thể, có khả năng là một phi đạn hành trình, đã đi vào lãnh thổ của Ukraine và Moldova, nhưng không phải của Romania. Nó nói thêm rằng 2 phi cơ MiG-21 LanceR đã được xuất kích và gửi đến phía đông bắc trong trường hợp cần phản ứng cho đến khi tình hình được làm rõ. Trước đó cùng ngày, Ukraine tuyên bố Nga đã bắn một phi đạn đi vào không phận của Romania và do đó là không phận của NATO.----áu cho biết họ đã triệu tập Đại sứ Nga tại nước này, Oleg Vasnetsov, về tin các phi đạn của Nga vi phạm không phận Moldovan. Phát ngôn viên của Bộ Daniel Voda nói: "Người đứng đầu ngành ngoại giao Moldova, Nicu Popescu, đã ra lệnh triệu tập khẩn cấp Đại sứ Nga tại Chisinau Oleg Vasnetsov tới Bộ Ngoại giao để chỉ ra cho phía Nga về hành vi vi phạm không thể chấp nhận được đối với không phận của chúng tôi dưới hình thức một phi đạn Nga bay qua chủ quyền lãnh thổ Moldova." Trước đó, quân đội Ukraine tuyên bố rằng hai phi đạn hành trình 3M-54 Kalibr của Nga đã vượt qua biên giới với Moldova và sau đó bay vào không phận của Romania.----e, Tướng Valerii Zaluzhnyi hôm thứ Sáu nói rằng 2 phi đạn hành trình 3M-54 Kalibr của Nga đã vi phạm không phận Romania, một quốc gia thành viên NATO. Tướng Zaluzhnyi viết trên Twitter: "Sau đó, các phi đạn một lần nữa đi vào không phận Ukraine tại điểm giao cắt biên giới của 3 quốc gia [Ukraine, Romania và Moldova]." Bộ Quốc phòng Moldova cho biết hiện đang xác minh thông tin.Sự kiện này có liên quan trong bối cảnh leo thang mới nhất của cuộc chiến ở Ukraine, vì nó có thể được sử dụng để viện dẫn Điều V của NATO. Điều khoản này định nghĩa một cuộc tấn công chống lại một thành viên Liên minh là hành vi gây hấn chống lại tất cả các thành viên. Cho đến nay, nó chỉ được viện dẫn sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9/2001.----Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, và đưa ra nhiều cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng ở Zaporizhzhia. AP dẫn lời thư ký Hội đồng thành phố Zaporizhzhia Anatolii Kurtiev cho biết thành phố này đã bị tấn công 17 lần trong một giờ, đây là khoảng thời gian bị tấn công dữ dội nhất kể từ khi bắt đầu chiến tranh tháng 2/2022. Thành phố vẫn đang cố gắng xác định số nạn nhân và thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Sau các cuộc tấn công, có thông tin cho rằng nguồn cung cấp nước, điện và sưởi ấm có thể bị ảnh hưởng.----y Antonov bác bỏ tuyên bố của Mỹ rằng Moscow không chống lại tội phạm mạng, rằng các cáo buộc là "sai sự thật và vô trách nhiệm. Nga luôn nhấn mạnh rằng chỉ có thể cùng nhau đánh bại tội phạm kỹ thuật số.” Ông nói rằng Moscow đã ngăn chặn khoảng 50.000 cuộc tấn công vào năm 2022, hầu hết được thực hiện từ bên trong Hoa Kỳ.Bình luận của ông được đưa ra sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm thứ Năm công bố các biện pháp trừng phạt đối với các thành viên của băng nhóm tội phạm mạng Trickbot có trụ sở tại Nga. Trong tuyên bố, nó mô tả Nga là một "thiên đường" nơi tội phạm mạng có thể "tự do thực hiện các hoạt động mạng độc hại".----yr Zelenskyy cho biết hôm thứ Năm rằng Ukraine đã ngăn chặn các kế hoạch của mật vụ Nga nhằm tiêu diệt Moldova, và tình báo Moldova đã xác nhận tuyên bố này. Phát biểu với các nhà lãnh đạo Liên Âu tại Brussels, Zelenskyy cho biết gần đây ông đã nói với Tổng thống Moldova Maia Sandu về kế hoạch Nga: “Tôi đã thông báo với bà ấy rằng chúng tôi đã chặn được kế hoạch phá hủy Moldova của tình báo Nga. Các tài liệu cho thấy “ai, khi nào và như thế nào” về kế hoạch sẽ phá vỡ nền dân chủ của Moldova và thiết lập quyền kiểm soát đối với Moldova.”Zelenskyy nói kế hoạch rất giống với kế hoạch do Nga nghĩ ra để tiếp quản Ukraine. Ông nói thêm rằng ông không biết liệu cuối cùng Nga có ra lệnh thực hiện kế hoạch hay không. Sau những bình luận của Zelenskyy, Sở Tình báo và An ninh của Moldova đã đưa ra một tuyên bố xác nhận rằng họ đã nhận được “thông tin tương ứng từ các đối tác Ukraine của chúng tôi” và cho biết họ cũng đã xác định được “các hoạt động lật đổ nhằm phá hoại Cộng hòa Moldova, gây bất ổn và vi phạm trật tự công cộng. Hiện tại, chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết vì có nguy cơ gây nguy hiểm cho các hoạt động đang diễn ra khác nhau, hiện thời tất cả các cơ quan nhà nước của Moldova đang làm việc hết công suất và sẽ không cho phép những thách thức này xảy ra.”Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuần trước cáo buộc phương Tây đang xem xét biến Moldova thành “một Ukraine khác”. Ông nói rằng phương Tây đã ủng hộ cuộc bầu cử năm 2020 của Sandu thân phương Tây, rằng cô Sandu mong muốn đưa đất nước này vào NATO, sáp nhập Moldova với Romania và “thực tế đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì”.Vào tháng 12, cơ quan tình báo quốc gia của Moldova đã cảnh báo rằng Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công mới trong năm nay với mục đích tạo ra một hành lang trên bộ xuyên qua miền nam Ukraine đến khu vực ly khai Transnistria của Moldova do Moscow hậu thuẫn.Vùng Transnistria đã ly khai ra khỏi Moldova sau cuộc nội chiến năm 1992 nhưng không được hầu hết các quốc gia công nhận. Nó kéo dài khoảng 400 km (250 dặm) từ bờ phía đông của sông Dniester đến biên giới của đất nước với Ukraine. Nga có khoảng 1.500 binh sĩ trên danh nghĩa là “những người gìn giữ hòa bình” ở khu vực ly khai.----Thống đốc vùng Khabarovsk và có lập trường độc lập với chính quyền Putin, đã bị tòa án Nga kết án 22 năm tù hôm thứ Sáu sau khi tòa tuyên ông này phạm tội cố ý giết người và ra lệnh thuê giết các đối thủ kinh doanh. Furgal phủ nhận các cáo buộc liên quan đến các tội danh bị cáo buộc từ năm 2004 và 2005, khi ông là một doanh nhân địa phương nổi tiếng ở vùng viễn đông của Nga. Vụ bắt giữ năm 2020 của ông đã gây ra một làn sóng phản đối lớn chống Điện Kremlin ở vùng Khabarovsk.Trong một tuyên bố được đăng trên Telegram, văn phòng tổng công tố Nga cho biết: "Tòa án xác định rằng Furgal và đồng phạm của anh ta, được hướng dẫn bởi động cơ ích kỷ và mong muốn tăng thu nhập của một tổ chức thương mại do anh ta kiểm soát, ... đã tạo ra một nhóm có tổ chức trong 2004 để phạm tội giết đối thủ cạnh tranh."Phát biểu tại tòa án bên ngoài Moscow, ông Boris Kozhemyakin, luật sư trong nhóm bào chữa cho Furgal, cho biết bản án là "trái pháp luật" và ông cùng các đồng nghiệp sẽ kháng cáo và xin được trắng án. Furgal, 52 tuổi, bị bắt vào tháng 7 năm 2020 khi đang là thống đốc của vùng Khabarovsk, cách Moscow khoảng 3.800 dặm (6.100 km) và xa bảy múi giờ về phía đông.Việc giam giữ ông đã gây ra một làn sóng phản đối lớn trong khu vực, với hàng chục nghìn người dân địa phương đổ ra đường trong nhiều tuần để ủng hộ ông. Những người ủng hộ ông cho biết các cáo buộc có động cơ chính trị, nhằm trừng phạt ông vì đã quá độc lập với Moscow.Đại diện cho Đảng Dân chủ Tự do theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, Furgal đã giành chiến thắng bất ngờ trong cuộc bầu cử năm 2018, khi ông thúc đẩy làn sóng chống Moscow để lật đổ một thống đốc đang đương nhiệm ủng hộ Điện Kremlin - một kết quả gây sốc trong cuộc bầu cử được kiểm soát chặt chẽ ở Nga. hệ thống. Tổng thống Vladimir Putin đã sa thải Furgal vài ngày sau khi ông bị bắt vào năm 2020 với lý do "mất lòng tin" và đưa một nhân vật thân Putin hơn vào thay thế ông.----Macron cho biết ông không coi phi cơ chiến đấu là ưu tiên hàng đầu của Ukraine vào lúc này, theo đài BFMTV của Pháp đưa tin. Ông nói với các phóng viên rằng Paris muốn hỗ trợ Ukraine với những "ưu tiên" khác, chẳng hạn như việc chuyển giao đại pháo tự hành Caesar đã được xác nhận vào tuần trước. "Nó không tương ứng với nhu cầu hiện nay", Macron nói, nhưng không loại trừ khả năng cung cấp phi cơ chiến đấu cho Kiev trong tương lai.----ố hôm thứ Năm rằng một gói cứu trợ kết hợp trị giá 1,78 tỷ đô la sẽ được cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ phục hồi sau trận động đất lớn tấn công quốc gia này và nước láng giềng Syria.Chủ tịch WB David Malpass bày tỏ "lời chia buồn sâu sắc nhất tới người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria" của tổ chức này, nói rằng một nỗ lực đang được thực hiện để xác định các lĩnh vực ưu tiên phục hồi và tái thiết của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời chuẩn bị hỗ trợ. Khoản hỗ trợ ngay lập tức trị giá 780 triệu đô la sẽ được phân phối thông qua các dự án Thành phần ứng phó khẩn cấp dự phòng (CERC) hiện có trong nước, với 1 tỷ đô la bổ sung cho các hoạt động tiếp theo.Ngân hàng đã tạm dừng hoạt động và các nhiệm vụ tới Syria sau khi bắt đầu cuộc chiến hồi năm 2011 nhưng vẫn tiếp tục theo dõi tình hình. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres hôm Thứ Năm nhấn mạnh rằng "không có biện pháp trừng phạt nào" có thể cản trở việc cung cấp viện trợ cho Damascus.----thứ Năm rằng họ sẽ phân bổ 85 triệu đô la cứu trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất kinh hoàng đã giết hơn 20.000 người. Sở Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID đã nói rằng số tiền này sẽ được phân phối thông qua các mạng lưới khẩn cấp "để cung cấp viện trợ cần thiết khẩn cấp cho hàng triệu người" và sẽ bao gồm thực phẩm, nơi ở và các dịch vụ y tế.Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó hứa Washington sẽ giám sát chặt chẽ hoạt động cứu hộ và hỗ trợ Ankara. Trung Quốc, Nga, Anh quốc, Hy Lạp và Pháp nằm trong số nhiều quốc gia cam kết hỗ trợ, với LHQ cũng dẫn đầu nỗ lực trên mặt đất.----và Trách nhiệm (Committee on Oversight and Accountability) của Hạ viện Hoa Kỳ đã yêu cầu con trai của Tổng thống Joe Biden là Hunter Biden và anh trai James Biden, cũng như đối tác kinh doanh của họ là Eric Schwerin, phải giao nộp các tài liệu có thể chỉ ra "sự tham gia của tổng thống vào các kế hoạch kinh doanh của gia tộc Biden."Chủ tịch ủy ban Hạ viện James Comer (Cộng hòa) viết trong một tuyên bố: "Bằng chứng thu được trong cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy mô hình kinh doanh của gia đình Biden được xây dựng dựa trên sự nghiệp chính trị và các mối quan hệ của Joe Biden. Các thành viên gia đình Biden đã cố gắng bán quyền tiếp cận trên khắp thế giới, bao gồm cả những cá nhân có quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc, để làm giàu cho bản thân để gây bất lợi lợi ích của Mỹ. Nếu Tổng thống Biden bị tổn hại bởi các thỏa thuận với các đối thủ nước ngoài và họ đang tác động đến việc ra quyết định của ông ấy, thì đây là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia." Cộng Hòa luôn có những cách để quậy Biden... Sau khi hố vì chuyện laptop của Hunter Biden chẳng có gì, bây giờ tới chuyện Joe Biden kinh doanh toàn cầu, móc nối với Tập....----qua nghị quyết lên án Trung Quốc về vụ khinh khí cầu xâm nhập không phận Hoa Kỳ vào tuần trước, đang tìm kiếm thêm thông tin từ Bạch Ốc về sự kiện này. Có tới 419 Dân biểu đã bỏ phiếu cho dự luật này, giành được cả phiếu bầu của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. Nghị quyết này do Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Đảng Cộng hòa Michael McCaul đưa ra và cần có 2/3 số phiếu ủng hộ để được chấp thuận. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng khinh khí cầu mang theo thiết bị có thể được sử dụng để do thám, mặc dù Trung Quốc khẳng định nó chỉ được sử dụng cho mục đích khí tượng.----h khí cầu của Trung Quốc bị Hoa Kỳ bắn rớt sau khi bay vào không phận Hoa Kỳ được trang bị ăng-ten có thể được sử dụng để thu thập dữ liệu liên lạc.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao cho biết khinh khí cầu mang theo các tấm pin mặt trời có khả năng cung cấp năng lượng cho các cảm biến thu thập dữ liệu. Cũng chính quan chức này đã liên kết nhà sản xuất khinh khí cầu với quân đội Trung Quốc và xác nhận những khí cầu tương tự đã bay trên 40 quốc gia toàn cầu.

.

Bản tin cũng nói rằng 2 quan chức Hoa Kỳ khác nói rằng chính quyền Biden đang tìm cách cấm sáu công ty do Trung Quốc hậu thuẫn làm ăn với Hoa Kỳ để trả đũa việc hỗ trợ phát triển những khí cầu do thám này.

.

---- Yahoo sẽ cắt giảm 20% nhân sự như một phần của chiến lược tái cấu trúc lớn, với việc sa thải hơn một nửa số nhân viên bộ phận quảng cáo của dịch vụ Internet, tương đương với khoảng 1.600 người, theo Giám đốc điều hành (CEO) Jim Lanzone nói với Axios vào thứ Năm. Ông nói, cắt giảm nhân sự không phải do thách thức tài chính mà là do "những thay đổi chiến lược" đối với đơn vị quảng cáo Yahoo for Business "không có lợi tức của công ty. Rất nhiều tài nguyên đã đi vào ngăn xếp hợp nhất đó mà không quay trở lại. Đây là một vấn đề lâu dài với mọi biến thể của công ty này... cần được giải quyết cuối cùng."

.

---- Cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence đã nhận được trát đòi ra trả lời thẩm vấn như một phần của cuộc điều tra về cựu Tổng thống Donald Trump, theo truyền thông Mỹ đưa tin. Cuộc điều tra do Công tố đặc biệt Jack Smith dẫn đầu, trong đó tập trung vào hành động của Trump nỗ lực lật ngược kết quả của cuộc bầu cử năm 2020, cũng như các tài liệu mật mà Trump lưu giữ sau khi rời Bạch Ốc.

.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Smith có muốn Pence làm chứng hay cung cấp bất kỳ tài liệu nào hay không. Trước đó, CNN đưa tin cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump Robert O’Brien đã bị trát đòi triệu tập như một phần của cuộc điều tra tương tự.

.

---- TIN VN. Phân công giáo viên khác thay cô giáo chấm 21 học sinh 0 điểm. Theo Báo Tuổi Trẻ. Lớp có 34 học sinh thì có 21 em bị 0 điểm. Qua kiểm tra, xác định cô giáo T. ra đề kiểm tra và chấm bài đúng quy định... Ngày 10-2, UBND huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) thông tin về trường hợp một lớp 34 học sinh có 21 em bị cô giáo chấm 0 điểm. Theo đó, sự việc xảy ra tại lớp 8A6 Trường THCS Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu). Theo tìm hiểu, vào tuần thứ 5 của học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (khoảng tháng 10-2022), giáo viên dạy môn công nghệ của lớp 8A6 là cô Lê Thị T.T. (51 tuổi) đã chấm 21 điểm 0 trên tổng số 34 học sinh của lớp này. Số học sinh còn lại cũng bị dưới điểm trung bình và chỉ duy nhất một em được 10 điểm.

.

---- TIN VN. Nhập xe hơi về Việt Nam tăng hơn 200% trong tháng 1-2023. Theo Báo Người Lao Động. Trong tháng 1-2023, cả nước nhập khẩu 14.457 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch đạt 314,5 triệu USD. Theo số liệu Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) vừa công bố, trong tháng 1-2023, cả nước nhập khẩu 14.457 ôtô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch đạt 314,5 triệu USD. Cơ quan hải quan cho biết, con số nhập khẩu ôtô nêu trên tăng 218,9% về lượng và tăng 148,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.

.

---- TIN VN. Nhiều đơn hàng dệt may chuyển sang Việt Nam. Theo VTV. Nhiều doanh nghiệp dự báo, thị trường sẽ sớm phục hồi vào quý II, quý III, các đơn hàng dệt may sẽ tăng trở lại. Trước những tín hiệu tích cực từ các thị trường, nhiều doanh nghiệp ngay từ đầu năm đã ra quân 100% lao động, cùng đó tuyển dụng thêm nhân lực chất lượng cao, đáp ứng các đơn hàng cao cấp từ phía các đối tác. Theo thống kê sơ bộ, hiện dệt may đã nội địa hóa được khoảng 49%. Trong 2 năm tới, dự kiến con số này sẽ được nâng lên mức 51 - 55%.

.

---- HỎI 1: Mỹ khẳng định lần nữa, sẽ giúp Đài Loan tự vệ?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Một quan chức Bạch Ốc cho biết hôm thứ Tư (8/2) Washington sẽ tiếp tục đàm phán với Đài Loan để hiểu rõ hơn nhu cầu quốc phòng của họ. Điều phối viên về Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói tại một cuộc họp báo rằng Hoa Kỳ thực hiện nghiêm túc trách nhiệm giúp Đài Loan tự vệ. Ông đưa ra nhận xét khi được hỏi về tiến độ liên quan đến chương trình Tài trợ Quân sự Nước ngoài của Hoa Kỳ liên quan đến Đài Loan, về chương trình mà ông cho biết không có thêm thông tin nào.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4804765

.

---- HỎI 2: Có tới 23% dân Mỹ giấu bí mật tài chính của họ đối với bạn tình sống chung hay vợ/chồng?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Hiện nay, gần một phần tư (23%) người Mỹ trong các mối quan hệ tình cảm đang giữ bí mật liên quan đến tiền bạc với nửa kia của họ. Trong số những người Mỹ trưởng thành có bạn đời (đã kết hôn hoặc chung sống với bạn đời), 39% không chung thủy về tài chính, 23% hiện đang giữ bí mật tài chính và 30% khác đã từng giữ bí mật trong quá khứ.

Chi tiết:

https://www.bankrate.com/finance/credit-cards/financial-infidelity-survey/

.

----