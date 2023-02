Tổng thống Biden đọc diễn văn Tình trạng Liên bang, kêu gọi 2 đảng đoàn kết để "hoàn thành công việc", mời gọi cấm vũ khí tấn công, thông qua cải cách nhập cư, bảo vệ quyền phá thai và giúp xây dựng lại tầng lớp trung lưu. Ca ngợi kinh tế: giá xăng giảm, lạm phát giảm, lương bổng tăng, thêm kỷ lục 12 triệu việc làm mới, trấn áp đại dịch. Kêu gọi Cộng Hòa sửa luật thuế cho công bằng hơn vì hiện na

Tổng Thống Biden đọc bài diễn văn Tình trạng Liên bang. Ngồi phía sau là, Phó Tổng Thổng Kamala Harris (trái), và Chủ Tịch Hạ Viện Kevin McCarthy (phải).

.

- Tổng thống Biden đọc diễn văn Tình trạng Liên bang, kêu gọi 2 đảng đoàn kết để "hoàn thành công việc", mời gọi cấm vũ khí tấn công, thông qua cải cách nhập cư, bảo vệ quyền phá thai và giúp xây dựng lại tầng lớp trung lưu. Ca ngợi kinh tế: giá xăng giảm, lạm phát giảm, lương bổng tăng, thêm kỷ lục 12 triệu việc làm mới, trấn áp đại dịch. Kêu gọi Cộng Hòa sửa luật thuế cho công bằng hơn vì hiện nay tỷ phú đóng thuế ít hơn 1 giáo viên. Tố cáo Cộng Hòa đang trấn nước An sinh Xã hội và Medicare. - DB Marjorie Taylor Green bật dậy, hét lên, "Đồ nói dối!"

- Fox News chọc quê Biden.

- Tổng thống Ukraine tới London, họp với Thủ Tướng Anh, nói trước Quốc Hội Anh. Sẽ đến Paris để gặp Tổng thống Pháp

- Nga: Mỹ giúp Ukraine, làm Nga-Mỹ tới gần đối đầu quân sự trực tiếp.

- Mỹ sẽ gửi Ukraine gói 10 tỷ USD viện trợ, gồm 18 dàn pháo binh cơ động cao M142 (HIMARS), 45 dàn phi đạn ATACMS

- Latvia: Lửa bùng phát tại nhà máy sản xuất phi cơ không người lái

- Thành phố Barnaul của Siberia kết án nhà báo Maria Ponomarenko 9 năm tù về tội làm mất uy tín của quân lực Nga.

- Ukraine: trong 24 giờ, hạ sát 1.030 lính Nga, phá hủy 14 xe tăng và 28 xe bọc thép. Nga đang tập trung 500.000 quân ở biên giới để sẽ đánh lớn.

- Đức: sẽ giao Ukraine 178 xe tăng Leopard-1

- Ecuador: Một ứng cử viên bị bắn chết một ngày trước bầu cử, thắng phiếu làm thị trưởng thành phố Puerto López.

- Thợ lặn Hải quân Mỹ kéo các mảnh vỡ của khinh khí cầu gián điệp Trung Quốc bị bắn rơi lên bờ, nghiên cứu

- Zoom sẽ cắt khoảng 1.300 nhân viên. Giám đốc điều hành tự cắt 98% lương để chia sẻ khó khăn

- eBay Inc. sẽ cắt giảm 500 nhânv iên

- Microsoft sẽ đưa trí tuệ nhân tạo của OpenAI vào Bing và trình duyệt web Edge của mình.

- Trong khi Trump họp với cố vấn và các tướng năm 2019 vụ Mỹ tấn công lãnh tụ IS, bà Melania đột ngột bước vào, nói Trump phải vinh danh quân khuyển.

- Trump tố DeSantis tiệc tưng bừng với gái vị thành niên, phóng tấm hình 21 năm trước, khi DeSantis còn dạy học và tiệc tùng với các cô gái tuổi teen.

- Hồ sơ tòa: Trump chê cô E. Jean Carroll quá xấu để Trump hiếp dâm, nhưng 2 lần nhầm hình cô với vợ cũ Marla Maples

- Trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: hơn 11.000 người chết, 45.000 người khác bị thương.

- Mỹ: TQ từ chối cú phone từ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngay sau khi Mỹ bắn rớt khí cầu do thám.

- Cây rừng California chết ào ạt trong năm 2022, gấp 4 lần năm 2021.

- Tòa Nam Hàn: chính phủ Nam Hàn phải bồi thường 24.000 USD cho bà Nguyễn Thị Thanh, người sống sót trong trận lính Nam Hàn thảm sát làng VN năm 1968.

- TIN VN. Bệnh ung thư gan tỷ lệ mắc mới tăng tốc ở Việt Nam.

- TIN VN. VN chi 1 tỉ USD để nhập khẩu hạt điều từ Campuchia.

- HỎI 1: Hơn 50 triệu dân Mỹ thành niên đặt cá độ trong trận banh cà-na Super Bowl LVII cuối tuần này? ĐÁP 1: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-8/2/2023) ---- Tổng thống Joe Biden đã đọc bài diễn văn Thông điệp Liên bang lần thứ nhì vào tối thứ Ba tại Điện Capitol Hoa Kỳ, nơi ông kêu gọi đoàn kết chính trị để "hoàn thành công việc", khi ông thách thức một Quốc hội bị chia rẽ hãy cấm vũ khí tấn công, thông qua cải cách nhập cư, bảo vệ quyền phá thai và giúp xây dựng lại tầng lớp trung lưu.

.

Sau khi bước vào hội trường Hạ viện trước sự hoan nghênh nhiệt liệt và vỗ tay của cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ, Biden đã mở đầu bài phát biểu dài 80 phút của mình bằng cách công nhận các nhà lập pháp và khách mời, bao gồm cả tân Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy và Lãnh đạo thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries. (Bản tin này sẽ tóm tắt bài diễn văn, nhưng độc giả có thể xem đầy đủ và có chú giải cuối bản tin là YouTube thực hiện bởi Nguoi Viet Channel.)

.

“Tôi bắt đầu buổi tối hôm nay bằng việc chúc mừng các thành viên của Quốc hội lần thứ 118 và tân Chủ tịch Hạ viện, Kevin McCarthy,” Biden nói. "Thưa ngài Diễn giả, tôi rất mong được hợp tác."

.

Biden sau đó tiếp tục ca ngợi những thành tựu kinh tế của mình trong hai năm qua, mặc dù thừa nhận lạm phát kỷ lục. "Ở trong nước, giá xăng giảm 1,5 USD/gallon kể từ mức cao nhất. Lạm phát lương thực đang giảm. Lạm phát đã giảm hàng tháng trong 6 tháng qua trong khi lương thực tế tăng lên", Biden nói.

.

“Khi tôi đứng ở đây tối nay, chúng tôi đã tạo ra con số kỷ lục 12 triệu việc làm mới, nhiều việc làm được tạo ra trong hai năm hơn bất kỳ tổng thống nào từng tạo ra trong bốn năm,” Biden nói khi ông cũng nhắc nhở khán giả về những nỗ lực phục hồi của chính quyền của mình sau đại dịch COVID. -19 đại dịch.

.

"Hai năm trước, COVID đã khiến các doanh nghiệp của chúng ta đóng cửa, đóng cửa trường học và cướp đi của chúng ta rất nhiều thứ. Ngày nay, COVID không còn kiểm soát cuộc sống của chúng tôi nữa", tổng thống nói. "Ngày nay, mặc dù bị bầm dập, nền dân chủ của chúng ta vẫn không bị khuất phục và không bị phá vỡ."

.

.

Bất chấp những thành công trong quá khứ dưới thời chính quyền của mình, Biden cho biết hiện cần có sự "đoàn kết" giữa hai đảng chính trị lớn của quốc gia để "hoàn thành công việc" - một cụm từ mà ông lặp đi lặp lại trong bài phát biểu của mình - để giúp cuộc sống của những người Mỹ đang làm việc dễ dàng hơn khi điều đó xảy ra. đến nền kinh tế, y tế, giáo dục và an toàn công cộng.

.

"Để khôi phục linh hồn của quốc gia. Để xây dựng lại xương sống của nước Mỹ, tầng lớp trung lưu. Để đoàn kết đất nước. Chúng tôi được cử đến đây để hoàn thành công việc", Biden nói.

Biden cũng nhấn mạnh sự hợp tác trên toàn thế giới khi NATO và các đồng minh toàn cầu chống lại sự gây hấn của Putin và ủng hộ người dân Ukraine.

.

“Đất nước chúng ta đang làm việc vì tự do hơn, nhân phẩm hơn và hòa bình hơn, không chỉ ở châu Âu mà ở khắp mọi nơi,” Biden nói khi ông cũng tuyên bố sẽ đứng lên chống lại Bắc Kinh sau tranh cãi gần đây với việc phát hiện một quả bóng do thám của Trung Quốc lơ lửng trên bầu trời. Hoa Kỳ.

.

Tuy nhiên, thấy rõ nhiều dân cử Cộng Hòa khó chịu khi Biden cáo buộc Cộng Hòa muốn "đẩy vào hoàng hôn" cả 2 phúc lợi An sinh xã hội và Medicare: "Thay vì bắt những người giàu phải trả phần công bằng của họ, một số đảng viên Cộng hòa - một số đảng viên Cộng hòa - muốn An sinh xã hội và Medicare ngừng hoạt động. Tôi không nói đó là đa số."

.

Nhận xét của tổng thống đã vấp phải sự la ó lớn từ các đảng viên Cộng hòa trong phòng, khi Chủ Tịch Hạ Viện Kevin McCarthy lắc đầu và nữ Dân Biểu Marjorie Taylor Green, R-Ga., đứng dậy và hét lên, "Đồ nói dối!"

.

Dân Biểu Marjorie Taylor Green (áo khoác trắng) đang ngồi đã đứng dậy và hét lên, "Đồ nói dối!"

.

Biden kêu gọi các đảng viên Cộng hòa sửa chữa "hệ thống thuế hiện tại của chúng ta" mà ông gọi là "đơn giản là không công bằng. Theo kế hoạch của tôi, không ai kiếm được ít hơn 400.000 đô la/năm sẽ phải trả thêm một xu tiền thuế. Hãy hoàn thành công việc. Khen thưởng công việc, không chỉ là sự giàu có. Thông qua đề xuất của tôi về mức thuế tối thiểu dành cho tỷ phú. Bởi vì không có tỷ phú nào nên trả mức thuế thấp hơn một giáo viên hoặc lính cứu hỏa,” Biden nói khi kêu gọi Quốc hội tăng lương cho giáo viên trường công.

.

Ngoài nền kinh tế và sự thống nhất chính trị, Biden đã nói về chăm sóc sức khỏe và thúc đẩy Chương trình nghị sự thống nhất gồm bốn phần của ông dành cho các gia đình, được công bố trong bài phát biểu về Tình trạng Liên bang năm ngoái. Các chính sách của chương trình nghị sự tập trung vào nghiên cứu để chấm dứt bệnh ung thư, hỗ trợ các cựu chiến binh, các nguồn lực cho sức khỏe tâm thần và trấn áp đại dịch opioid.

.

“[Thuốc giảm đau] Fentanyl đang giết chết hơn 70.000 người Mỹ mỗi năm,” Biden nói. "Hãy khởi động một đợt đột biến lớn để ngăn chặn việc sản xuất, buôn bán và buôn bán fentanyl với nhiều máy móc phát hiện ma túy hơn để kiểm tra hàng hóa và ngăn chặn thuốc viên và bột ở biên giới."

.

Biên giới cũng được Biden đưa ra khi thảo luận về những thách thức nhập cư của Mỹ. “Nhưng các vấn đề biên giới của Mỹ sẽ không được giải quyết cho đến khi Quốc hội hành động,” Biden nói. “Chúng ta hiện có số lượng nhân viên kỷ lục làm việc để bảo vệ biên giới, bắt giữ 8.000 kẻ buôn lậu người và thu giữ hơn 23.000 pound fentanyl. Kể từ khi chúng tôi đưa ra kế hoạch biên giới mới vào tháng trước, tình trạng di cư bất hợp pháp từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela đã giảm 97%."

.

Tại một số điểm trong bài phát biểu của mình, Biden đã giới thiệu một số thành tựu của lưỡng đảng, bao gồm Luật Cơ sở hạ tầng lưỡng đảng, gọi đây là "khoản đầu tư lớn nhất vào cơ sở hạ tầng kể từ Hệ thống Đường cao tốc Liên bang của Tổng thống Eisenhower."

.

“Hiện tại, chúng tôi đã tài trợ cho hơn 20.000 dự án [xây dựng], bao gồm cả tại các sân bay lớn từ Boston đến Atlanta đến Portland,” Biden nói. Ông nói thêm: “Những dự án này sẽ đưa hàng trăm nghìn người vào công việc xây dựng lại đường cao tốc, cầu, đường sắt, đường hầm, cảng và sân bay, nước sạch và internet tốc độ cao trên khắp nước Mỹ. Và chúng ta chỉ mới bắt đầu."

.

Và Biden hoan nghênh Đạo luật Giảm lạm phát (Inflation Reduction Act) để hạn chế chi phí chăm sóc sức khỏe: “Với Đạo luật giảm lạm phát mà tôi đã ký thành luật, chúng tôi đang thực hiện những lợi ích mạnh mẽ để giảm chi phí chăm sóc sức khỏe của bạn để bạn có thể ngủ ngon hơn vào ban đêm. Chúng tôi giới hạn chi phí [thuốc] insulin ở mức 35 đô la một tháng cho những người cao tuổi có Medicare. Hãy giới hạn chi phí insulin ở mức 35 đô la một tháng cho mọi người Mỹ cần nó."

.

Khi tổng thống kết thúc Thông điệp Liên bang, ông chuyển sang vấn đề biến đổi khí hậu, gọi đó là "mối đe dọa hiện hữu. Khủng hoảng khí hậu không quan tâm tới tiểu bang của bạn có màu đỏ hay xanh. Chúng ta có nghĩa vụ đối đầu với con cháu mình. Tôi tự hào về cách nước Mỹ cuối cùng đã vượt qua thách thức. Nhưng còn rất nhiều việc phải làm. Bởi vì linh hồn của quốc gia này mạnh mẽ, bởi vì xương sống của quốc gia này mạnh mẽ, bởi vì người dân của quốc gia này mạnh mẽ, Tình trạng của Liên bang đang mạnh mẽ.”

.

---- Dĩ nhiên là Fox News phải chọc quê Biden. Trên đài Fox News, David N. Bossie minh họa cách các đảng viên Cộng hòa nhìn nhận bài phát biểu: Ông nói rằng Biden "đã ở chế độ quay cuồng hoàn toàn ngay từ đầu, cư xử giống một ứng cử viên tuyệt vọng hơn trên đường vận động tranh cử."

.

Bossie cũng nói rằng bài phát biểu của Biden không phản ánh được "điều rõ ràng rút ra được", mà theo Bossie, đó là đảng Cộng hòa đã nắm quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ [2022] "bởi vì người dân Mỹ đã bỏ phiếu chống lại chương trình nghị sự cánh tả của tổng thống."

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới trước Quốc hội Anh hôm thứ Tư kêu gọi các đồng minh tiếp tục cung cấp "vũ khí cần thiết" để chống Nga. Zelensky nói trong bài phát biểu trước Quốc hội Anh: "Chúng tôi biết Nga sẽ thua. Chúng tôi biết chiến thắng sẽ thay đổi thế giới và đây sẽ là sự thay đổi mà thế giới cần."

.

Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh sự biết ơn đối với Anh quốc vì đã hỗ trợ Kiev. "Vương quốc Anh đang cùng chúng tôi tiến tới chiến thắng quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng tôi." Zelensky đến thăm Anh quốc lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm ngoái. Ông cũng có kế hoạch gặp Vua Charles của Anh tại Cung điện Buckingham trong chuyến thăm của mình.

.

Thủ Tướng Anh Rishi Sunak đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào Dinh.

.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ đến Paris vào buổi tối Thứ Tư 8/2/2023 và sẽ gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, theo đài BFM TV đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn các nguồn quen thuộc với vấn đề này. Chuyến thăm Pháp sẽ diễn ra sau chuyến thăm tới London, nơi Zelensky gặp Thủ tướng Anh Rishi Sunak và phát biểu trước quốc hội Anh.

.

---- Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Tư nói rằng các hành động của Hoa Kỳ hỗ trợ Ukraine đã đưa Washington và Moscow đến gần một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp. Bộ này viết trong bản tuyên bố: "Mỹ về cơ bản đã phát động một cuộc chiến hỗn hợp toàn diện chống lại Nga, điều này có nguy cơ thực sự dẫn đến một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa hai cường quốc nguyên tử. Rằng chính Mỹ đã công khai tuyên bố mục tiêu của mình. gây ra một thất bại chiến lược cho Nga ở Ukraine." (Ý của Nga muốn nói rằng, hãy để Nga chiếm các nước nhỏ, thì tình bạn giữa các siêu cường mới bền vững. Và Trung Quốc hoan hỷ quan sát.)

.

.

---- Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Hoa Kỳ đã công bố hôm thứ Ba trong một tuyên bố rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt khả năng bán các dàn phóng Hệ thống hỏa tiễn pháo binh cơ động cao M142 (HIMARS), cùng với các thiết bị liên quan, trong một thỏa thuận trị giá khoảng 10 tỷ USD.

.

Bản văn cho biết thương vụ có thể sẽ "hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và mục tiêu an ninh quốc gia của Hoa Kỳ bằng cách cải thiện an ninh của một đồng minh NATO, một lực lượng cho sự ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở châu Âu".

Ngoài 18 dàn phóng HIMARS, gói này còn bao gồm 45 Hệ thống hỏa tiễn chiến thuật quân đội (ATACMS), với hơn 1.000 hỏa tiễn Hệ thống tên lửa phóng đa hướng (Guided Multiple Launch Rocket System) cùng các thiết bị liên lạc và hỗ trợ khác.

.

----- Lửa bùng phát vào ngày 7/2 tại một nhà máy sản xuất phi cơ không người lái ở Latvia, nơi chế tạo phi cơ không người lái cho quân đội Ukraine và các đồng minh NATO. Hai chục xe cảnh sát, chín xe cứu hỏa và năm xe cứu thương lao đến hiện trường vụ hỏa hoạn tại nhà máy do công ty Edge Autonomy của Mỹ điều hành ở ngoại ô Riga. Nguyên nhân của vụ cháy không được biết và chưa có thương tích nào được báo cáo. Sở cứu hỏa cho biết trên Twitter, kêu gọi cư dân địa phương đóng cửa ra vào và cửa sổ của họ: “Một đám cháy có nguy cơ cao đã xảy ra trong tòa nhà sản xuất, tạo ra rất nhiều khói”.

.

---- Một công tố viên đã yêu cầu một tòa án ở thành phố Barnaul của Siberia kết tội và kết án nhà báo Maria Ponomarenko 9 năm tù về tội làm mất uy tín của quân lực Nga bằng các bài đăng "sai sự thực" trên mạng xã hội về cuộc chiến ở Ukraine. Luật sư của Ponomarenko, Dmitry Shitov, cho biết công tố viên cũng yêu cầu tòa án cấm Ponomarenko tham gia các hoạt động báo chí và trực tuyến trong 5 năm. Ponomarenko đã bị bắt vào tháng 4/2022 vì các bài đăng trực tuyến của cô ấy về cuộc xâm lược Ukraine vô cớ đang diễn ra của Nga.

.

---- Ukraine báo cáo rằng hơn 1.000 binh sĩ Nga đã chết chỉ trong ngày thứ Hai 6/2/2023 khi cuộc chiến giữa các nước láng giềng sắp kỷ niệm một năm. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trong một bài đăng trên Telegram rằng 1.030 quân nhân Nga đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh, nâng tổng số trong suốt cuộc xung đột lên hơn 133.000 người. Các lực lượng Ukraine cũng phá hủy 14 xe tăng và 28 xe bọc thép, các quan chức cho biết. Ukraine đã cảnh báo rằng Nga đang tập trung 500.000 quân ở biên giới để sẽ tiến hành một cuộc tấn công nhằm chiếm lãnh thổ mới.

.

---- Hội đồng An ninh Đức đã thông qua việc chuyển giao 178 xe tăng Leopard-1, theo báo Die Spiegel đưa tin hôm thứ Ba. Một số xe tăng kiểu mới sẽ được chuyển đến Kiev vào mùa hè này, nhưng hầu hết sẽ không được chuyển giao cho đến năm 2024. Thông tin này được đưa ra vài ngày sau khi nhóm xe tăng đầu tiên cùng kiểu được phê duyệt. Ngoài ra, trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace tiết lộ Anh sẽ gửi 14 xe tăng Challenger 2 của Anh cùng với lô hàng 31 xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams từ Mỹ.

.

---- Một ứng cử viên bị bắn chết một ngày trước cuộc bầu cử ở Ecuador đã được bầu làm thị trưởng thành phố Puerto López. Omar Menendez, 41 tuổi, bị các tay súng giết hôm thứ Bảy khi đang làm việc trong văn phòng với các nhân viên ban vận động; một thiếu niên cũng chết vì vết thương do đạn bắn. Đảng của Menendez, Citizen's Revolution, đã chọn Verónica Isabel Lucas Marcillo làm thị trưởng thay cho ông. Cảnh sát, những người đang điều tra vụ tấn công, chưa bắt giữ ai và không tiết lộ thông tin về động cơ có thể xảy ra.

.

Menendez là ứng cử viên thị trưởng thứ 2 bị giết ở Ecuador trong vòng 2 tuần qua. Julio César Farachio, 45 tuổi, đang tranh cử thị trưởng thị trấn ven biển Salina, cũng bị bắn chết. Một nghi phạm, người mà cảnh sát cho rằng đã đe dọa Farachio, đã bị bắt.

Các thợ lặn Hải quân đã bắt

Zoom Video Communications Inc

eBay Inc. thông báo sẽ cắ

Microsoft nói tại một sự kiện

Cựu thư ký báo chí Bạch Ốc

----đầu kéo các mảnh vỡ của khinh khí cầu gián điệp Trung Quốc bị bắn rơi từ độ sâu của đáy đại dương hôm thứ ba, sử dụng phi cơ không người lái trinh sát tinh vi có tên là Kingfish và Swordfish để xác định vị trí các mảnh vỡ. Sau khi thu thập tất cả vải trắng và cấu trúc vỏ của khinh khí cầu được tìm thấy nổi trên bề mặt, Hải quân hiện đã chuyển sang tìm kiếm toàn bộ dưới nước để tìm tàn tích của khinh khí cầu khổng lồ mà một phi cơ chiến đấu của Hoa Kỳ đã bắn rơi ngoài khơi bờ biển Nam Carolina hôm thứ Bảy.Các mảnh vỡ đã được thu thập đã được những chiếc thuyền nhỏ chở đến một vài địa điểm trong khu vực, bao gồm một trạm Cảnh sát biển ở phía nam thành phố Myrtle Beach, và tùy thuộc vào kích thước, cuối cùng sẽ được chuyển đến phòng thí nghiệm của FBI tại Quantico, Virginia hoặc các địa điểm khác.Các nhà lập pháp đã đặt ra một số câu hỏi về việc liệu khinh khí cầu có thể thu thập thông tin tình báo và truyền về Trung Quốc trong thời gian nó di chuyển về phía đông qua Hoa Kỳ, sau khi vượt qua biên giới từ Canada vào Idaho hay không.Các quan chức cho biết hôm thứ Ba rằng Hoa Kỳ biết rất rõ về các địa điểm mà khinh khí cầu đi qua - bao gồm các hầm chứa hỏa tiễn nguyên tử và các cơ sở quân sự khác - và biết cách bảo vệ chúng khỏi bất kỳ hoạt động thu thập thông tin tình báo nào. Họ nói, ngay cả khi khinh khí cầu có thể truyền đi, nó cũng không nhận được bất kỳ thông tin mới hoặc quan trọng nào để gửi đi.Khinh khí cầu, ước tính cao 200 feet (60 mét), mang theo một bộ phận cảm biến dài bên dưới, mà VanHerck ước tính có kích thước bằng một chiếc phi cơ phản lực khu vực nhỏ. Các mảnh vỡ của khinh khí cầu nằm rải rác trong vùng nước sâu khoảng 50 feet (15 mét), nhưng trải dài trên một khu vực có chiều dài bằng 15 sân bóng đá và chiều ngang 15 sân bóng đá.----. nói hôm Thứ Ba rằng họ sẽ cắt khoảng 15%, tương đương 1.300 nhân viên. Giám đốc điều hành Zoom Eric Yuan tự cắt 98% lương để chia sẻ khó khăn, và gọi giảm nhân viên là điều "khó khăn nhưng cần thiết" và nói thêm rằng việc sa thải sẽ ảnh hưởng đến "từng lĩnh vực" trong toàn công ty. “Một số đội cũng sẽ điều chỉnh cấu trúc của họ để cho phép chúng tôi đầu tư tốt hơn vào các cơ hội phía trước,” Yuan giải thích. Ông nói, tất cả nhân viên nghỉ việc sẽ nhận được tới 16 tuần lương và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, cũng như tiền thưởng hàng năm cho năm tài chính 2023 dựa trên hiệu quả hoạt động của công ty.Với thông báo ngày hôm Thứ Ba, Zoom sẽ tham gia cùng với nhiều công ty công nghệ khác đã quyết định sa thải một phần đáng kể nhân viên của họ trong vài tuần qua, bao gồm cả Alphabet, Amazon và Microsoft. Cổ phiếu của Zoom tăng vọt 8,21% lên 83,40 USD lúc 12:47 chiều giờ Miền Đông sau khi loan tin cắt giảm việc làm.----t giảm khoảng 500 việc làm, tương đương khoảng 4% nhân sự, trong 24 giờ tới. Giám đốc điều hành của công ty, Jamie Iannone, cho biết trong một thông điệp gửi tới nhân viên rằng eBay cần tập trung vào việc "thúc đẩy tăng trưởng, xây dựng một thị trường đáng tin cậy, trao quyền cho những người đam mê và gieo mầm công nghệ mới cho tương lai. Các hành động của ngày hôm nay... giúp chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi đang tập trung vào lĩnh vực mà chúng tôi có thể tạo ra tác động lớn nhất, bao gồm mở rộng Danh mục trọng tâm, tạo ra trải nghiệm đáng tin cậy và đầu tư vào công nghệ mới. Điều quan trọng là sự thay đổi này mang lại cho chúng tôi thêm không gian để đầu tư và tạo ra những thứ mới vai trò trong các lĩnh vực có tiềm năng cao - công nghệ mới, đổi mới của khách hàng và thị trường trọng điểm - đồng thời tiếp tục thích ứng và linh hoạt với bối cảnh vĩ mô, thương mại điện tử và công nghệ đang thay đổi."----hôm thứ Ba rằng họ sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo của OpenAI để cải thiện công cụ tìm kiếm Bing và trình duyệt web Edge của mình. Yusuf Mehdi, Phó Chủ tịch Tập đoàn kiêm Giám đốc Tiếp thị của Microsoft, cho biết công ty sẽ cung cấp cho người dùng một "công cụ hỗ trợ AI cho web" mới và nói thêm rằng "một công cụ tìm kiếm Bing và Edge hoàn toàn mới" sẽ là "trung tâm của đồng-hợp-tác này." Bên cạnh các kết quả tìm kiếm truyền thống, người dùng cũng sẽ có giao diện trò chuyện Bing theo ý của họ.Giám đốc điều hành Satya Nadella cho biết công ty đã sẵn sàng bắt đầu cuộc đua AI với các đối thủ, chẳng hạn như Google, khẳng định rằng họ sẽ "tiến nhanh" và bổ sung công nghệ ChatGPT được thiết lập để "định hình lại mọi danh mục" khi nói đến máy tính. "Điều quan trọng nhất là chúng tôi muốn có nhiều niềm vui khi đổi mới lại trong tìm kiếm, bởi vì đã đến lúc," theo Nadella nói.----Jen Psaki nói khi trả lời các bản tin rằng cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump đã vào Phòng Tình huống trong cuộc đột kích chống lại IS năm 2019 rằng “điều này không bình thường. Không, điều này không bình thường. Tôi nghĩ điều quan trọng là phải trình bày lại điều đó càng nhiều càng tốt xung quanh Trump,” cô nói trên chương trình “Morning Joe” của MSNBC hôm thứ Ba.Psaki bình luận về một đoạn trích trong cuốn sách của cựu quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller có tên là “Soldier Secretary.” Báo The Hill đã có một bản sao trước của cuốn sách, sẽ được phát hành vào thứ Ba.Miller đã kể rằng bà Melania Trump đã tham gia cùng với Tổng thống Trump khi đó, Phó Tổng thống khi đó là Mike Pence, Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là Mark Esper và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Mark Milley trong Phòng Tình huống khi lực lượng Hoa Kỳ tiến hành một cuộc đột kích dẫn đến cái chết của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi.

Miller lúc đó phục vụ với tư cách là phụ tá đặc biệt cho tổng thống Trump về chống khủng bố và các mối đe dọa xuyên quốc gia vào thời điểm đó. Miller nói thêm rằng sự hiện diện của Melania trong phòng là "bất ngờ." Quân đội Hoa Kỳ được một quân khuyển tên Conan dẫn vào khu nhà nơi al-Baghdadi đang ở. Thủ lĩnh quá cố của IS cho nổ tung mình khi lực lượng Mỹ áp sát.

.

Miller viết rằng cựu đệ nhất phu nhân đã nói với cựu tổng thống rằng ông ấy nên nói về con chó khi thông báo về cuộc đột kích trước công chúng, nói rằng “mọi người đều yêu chó.”

.

Psaki cho biết cô “chưa bao giờ” nhìn thấy một đệ nhất phu nhân bước vào phòng tình huống khi bà phục vụ trong chính quyền Obama và Biden. Cô nói, “Đây là một cuộc đột kích chống IS. Đệ nhất phu nhân làm cái quái gì ở đó vì lý do an ninh mà còn để nói về con chó hay bất cứ điều gì khác? Điều đó cũng thật kỳ lạ.”

.

---- Mọi thứ đang trở nên tồi tệ nhanh chóng giữa Don và Ron. Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba đã chia sẻ một bức ảnh chụp hồi 21 năm trước được cho là cho thấy Thống đốc Florida Ron DeSantis tiệc tùng với các cô gái tuổi teen khi DeSantis còn là giáo viên tại trường của họ. “Đó không phải là Ron phải không?” Trump đã viết một cách mỉa mai trên trang mạng xã hội của mình. “Anh ấy sẽ không bao giờ làm một việc như vậy.”

.

Trump sau đó đã chia sẻ bức ảnh tương tự cùng với một bài đăng tố cáo DeSantis là "khá thô thiển" vì đã "âu yếm" các nữ sinh tuổi teen, một trong số họ đang cầm một cái chai màu nâu. Hình ảnh dường như xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2021 khi một trang tin tức có tên HillReporter.com đăng một câu chuyện về nó. DeSantis từng dạy lịch sử trong một năm tại Trường Darlington, một trường tư thục ở Rome, Ga.

.

---- Trump chê cô E. Jean Carroll quá xấu, không phải phụ nữ đẹp để Trump hiếp dâm, nhưng 2 lần Trump nhầm hình cô Carroll trong thập niên 1990s với vợ cũ của Trump là Marla Maples. Một hồ sơ tòa tiết lộ rằng Donald Trump đã hai lần nhầm lẫn vợ cũ Marla Maples với E. Jean Carroll, người đang cáo buộc ông ta cưỡng hiếp cô và rồi đã phỉ báng cô.

.

Phóng viên Rachel Maddow của MSNBC đã xin tòa gỡ niêm phong hồ sơ, theo báo "Law & Crime" tiết lộ hôm thứ Ba. Trước đây, Trump cáo buộc rằng ông ta không thể cưỡng hiếp Carroll vì cô này "không phải mẫu người của tôi". Trump tuyên bố Carroll "quá xấu để cưỡng hiếp." Nhưng các tài liệu của tòa án chỉ ra rằng Trump không thể phân biệt được sự khác biệt giữa Carroll và vợ mình vào giữa những năm 1990s.

.

“Khi đối mặt với bức ảnh của Carroll và chính anh ta từ một bữa tiệc trước khi bị cưỡng hiếp, Trump đã hai lần xác định nhầm Carroll là người vợ cũ Marla Maples của Trump, nhấn mạnh rằng đó là Maples đang cười với anh ta trong bức ảnh, trong khi thực tế người phụ nữ mà anh ta chỉ vào là Bản thân Carroll,” theo luật sư của Carroll cho biết, theo các tài liệu tòa.

.

“Đó là Marla, vâng,” Trump nói. “Đó là vợ tôi.”

"Ông đang chỉ vào người phụ nữ nào?" luật sư hỏi.

Luật sư của Trump, Alina Habba, đã nhắc cò mồi thân chủ của mình, "Không, đó là Carroll."

“Ồ, tôi hiểu rồi,” Trump tuyên bố.

.

Luật sư của Carroll, Roberta Kaplan đã viết trong các tài liệu của tòa án, “Cuối cùng, luật sư của Trump đã phải sửa chữa sai lầm của mình (điều này rõ ràng đã cắt xén mọi khẳng định rằng Carroll không phải là 'mẫu người của anh ta')."

LS Kaplan cũng cáo buộc Trump chụp mũ chính trị mà không hề biết gì về tình hình hay Carroll và câu chuyện của cô này. Trump khai rằng Trump không cần phải liên hệ với tiệm bách hóa Bergdorf Goodman (nơi Trump bị tố hiếp dâm) sau những lời buộc tội vì "điều đó đã không xảy ra." Khi được hỏi liệu anh ta có biết Carroll theo đảng nào (Dân Chủ hay Cộng Hòa) hay không, Trump thú nhận rằng mình không biết.

.

Đơn kiện viết: “Trump liên tục xúc phạm Carroll trong lời khai của mình, nói rằng: 'Đó là một trò lừa bịp lớn và hốt bạc lớn. Theo tôi, Carroll là một kẻ nói dối và Carroll là một người bệnh hoạn. Thực sự bị bệnh.'” Hồ sơ tòa tiếp tục trích dẫn một danh sách các cáo buộc của Trump rằng cô Carroll là "người bệnh hoạn" hoặc "loạn trí" và tất cả chỉ để bán sách kiếm tiền (cô Carroll là cựu nhà báo). Trump chụp mũ cô là người không ổn định về tinh thần, một "công việc lập dị" và "công việc điên rồ".

.

Trump cũng tuyên bố rằng Carroll có thói quen tố cáo những người đàn ông tình dục biến thái, nhưng không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào về cáo buộc này.

“Đó là những gì tôi nghe được,” Trump nói.

"Bạn đã nghe nó từ ai?" luật sư hỏi.

"Tôi không biết. Tôi không biết," Trump trả lời.

.

---- Theo cập nhật mới nhất hôm Thứ Tư, số nạn nhân vì trận động đất rạng sáng Thứ Hai trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt qua con số 11.000, khi Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận số người chết ở nước này lên tới 8.574, trong khi Syria báo cáo 2.470 người chết cho đến nay.

.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar nói rằng khoảng 7.500 binh sĩ nước này đã tham gia chiến dịch cứu hộ, trong khi 1.500 quân nhân khác sẽ được bổ sung vào đội cứu hộ sau. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã ban tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng sau thảm họa.

.

---- Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Pat Ryder hôm thứ Ba cho biết Trung Quốc đã từ chối cú phone giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa (Wei Fenghe). Ông cho biết yêu cầu về một cuộc gọi an toàn đã được Pentagon đưa ra vào ngày 4/2, "ngay sau khi có hành động" bắn hạ khí cầu do thám của Trung Quốc.

.

Ryder nói trong một tuyên bố: "Chúng tôi tin tưởng vào tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc cởi mở giữa Hoa Kỳ và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa để quản lý mối quan hệ một cách có trách nhiệm. Thật không may, TQ đã từ chối yêu cầu của chúng tôi. Cam kết của chúng tôi về các kênh liên lạc mở sẽ tiếp tục,"

.

---- Cây rừng California chết ào ạt trong năm 2022, gấp 4 lần năm 2021. Hạn hán và nhiệt độ ấm áp đã tàn phá các khu rừng của California trong năm 2022, theo một báo cáo mới từ Sở Lâm nghiệp Hoa Kỳ. Báo cáo cho biết ước tính có khoảng 36,3 triệu cây trên 2,6 triệu mẫu đất của liên bang, tiểu bang và tư nhân đã chết ở California vào năm ngoái “do tác động tích lũy của hạn hán kéo dài, tình trạng rừng quá tải, bùng phát côn trùng và dịch bệnh”. Con số 36,3 triệu cây cho thấy sự gia tăng đáng kể vào năm 2021 khi ước tính 9,5 triệu cây ở California chết.

.

---- Trong một phán quyết mang tính bước ngoặt có thể mở đường cho những phán quyết tương tự trong tương lai, một tòa án ở Nam Hàn đã yêu cầu chính phủ Nam Hàn phải trả tiền bồi thường cho một nạn nhân sống sót sau vụ thảm sát trong Chiến tranh Việt Nam. Tờ New York Times đưa tin tòa án đã trao cho bà Nguyễn Thị Thanh, 62 tuổi, khoảng 24.000 USD. Lúc xảy ra thảm sát, bà Thanh là 1 bé gái 7 tuổi, khi lính Thủy quân Lục chiến Nam Hàn đột kích vào ngôi làng của Nguyễn và giết chết năm người thân của cô, bao gồm mẹ và hai anh chị em của cô, theo hồ sơ kiện của cô đưa ra. Cô bị bắn vào bụng, và một người anh trai cũng sống sót với những vết thương nghiêm trọng. Thủy quân lục chiến Nam Hàn bị cáo buộc đã giết 70 thường dân không vũ trang ở các làng Phong Nhi và Phong Nhựt ở miền trung Việt Nam vào ngày 12 tháng 2/1968.

.

Trong khi những câu chuyện về các vụ thảm sát của quân đội Nam Hàn đã lan truyền từ lâu ở Việt Nam, đây là lần đầu tiên một tòa án kết luận chính phủ phải chịu trách nhiệm về một vụ thảm sát. “Tôi rất vui khi biết tin,” Nguyen nói khi nghe bản án. "Tôi nghĩ linh hồn của các nạn nhân đã đứng về phía tôi trong suốt phiên tòa."

.

Hơn 300.000 binh sĩ Nam Hàn đã tham chiến trong Chiến tranh Việt Nam, đội quân lớn nhất được gửi đến bởi bất kỳ đồng minh nào của Hoa Kỳ. Chính phủ cho biết không rõ quân đội Nam Hàn có thực hiện vụ thảm sát trong ngày hay không, nhưng tòa án đã bác bỏ lập luận đó, theo AP.

.

---- TIN VN. Bệnh ung thư gan tỷ lệ mắc mới tăng tốc ở Việt Nam. Theo VTC News. Căn bệnh này có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất hiện nay, nhưng hầu hết các trường hợp đến viện thường ở giai đoạn muộn. Theo thống kê của Bệnh viện K, ung thư gan là ung thư đứng đầu tại Việt Nam, trong đó 90% số ca là ung thư biểu mô tế bào gan (HCC). Thống kê của Globocan 2020 cho thấy, tỷ lệ mắc mới ung thư gan tại Việt Nam là 26.418 người mỗi năm, chiếm 14,5% tổng số ung thư. Ung thư gan có số ca tử vong dẫn đầu với 25.272, chiếm 21% tổng số ca tử vong do ung thư, gấp 3,8 lần tổng số ca tử vong do tai nạn giao thông năm 2020 (6.700 ca). Ung thư gan 77% gặp ở nam giới, có thể ở bất cứ lứa tuổi nào.

.

---- TIN VN. Việt Nam chi 1 tỉ USD để nhập khẩu hạt điều từ Campuchia. Theo Báo Người Lao Động. Có đến 98,5% hạt điều thô của Campuchia được xuất khẩu sang Việt Nam, giá trị xuất khẩu năm qua đạt khoảng 1 tỉ USD. Thương vụ Việt Nam tại Campuchia dẫn báo cáo của Hiệp hội hạt điều Campuchia cho biết năm 2022, nước này đã xuất khẩu 670.000 tấn hạt điều thô ra thị trường quốc tế trị giá 1,07 tỉ USD vào năm 2022, giảm 34,65%. Đáng chú ý là có tới 98,5% sản lượng điều xuất khẩu của Campuchia được bán sang Việt Nam, tương đương 660.000 tấn, trị giá hơn 1 tỉ USD.

.

---- HỎI 1: Hơn 50 triệu dân Mỹ thành niên đặt cá độ trong trận banh cà-na Super Bowl LVII cuối tuần này?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Một kỷ lục 50,4 triệu người trưởng thành ở Hoa Kỳ - khoảng 20% dân số - dự kiến đặt cược khoảng 16 tỷ đô la vào trận banh Super Bowl LVII, theo kết quả khảo sát được American Gaming Association (AGA) công bố hôm thứ Ba.

.

Số lượng người đặt cược Super Bowl dự kiến tăng 61% so với cuộc khảo sát năm ngoái và tương đương với số lượng người lớn ở Hoa Kỳ tham gia chạy bộ. Kansas, Ohio, Maryland và Massachusetts đã ra mắt cá cược thể thao trực tuyến kể từ giải Super Bowl vừa qua.

.

Khoản tiền 16 tỷ đô la được đặt cược vào trận đấu vào Chủ nhật sắp tới giữa đội Philadelphia Eagles và đội Kansas City Chiefs cao hơn gấp đôi so với ước tính của năm ngoái. Tổng số tiền đặt cược bao gồm các cược được thực hiện với nhà cái thể thao hợp pháp, nhà cái bất hợp pháp hoặc tình cờ giữa những người bạn.

Chi tiết:

https://www.espn.com/chalk/story/_/id/35607249/survey-record-504-million-adults-bet-16b-super-bowl

.

