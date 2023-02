TT Biden sẽ đọc diễn văn Tình trạng Liên bang đêm nay.

.

- Bắt 1 kẻ xâm nhập căn cứ không quân, nơi đậu phi cơ Air Force One của Biden.

- Thị Trưởng Paris đổi ý: Thế Vận nên cấm lực sĩ Nga & Belarus.

- TQ: khinh khí cầu bị Mỹ bắn rơi là tài sản TQ.

- Mỹ: TQ hiện có nhiều dàn hỏa tiễn liên lục địa ICBM trên đất liền hơn Mỹ.

- Thủ tướng Nhật: muốn ký hòa ước với Nga.

- Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria lên hơn 5000 người chết. Thổ Nhĩ Kỳ: tuyên bố khẩn cấp 3 tháng tại 10 khu vực bị động đất. Lửa cháy bao trùm hải cảng ở thành phố Iskenderun của Thổ Nhĩ Kỳ chưa tắt, từ khi động đất.

- Quân đội Iran lễ ra mắt căn cứ không quân mới xây ngầm dưới mặt đất.

- Nga: kháng thư gửi Mỹ, đòi ngừng can thiệp nội bộ Nga.

- Ukraine gia hạn thiết quân luật thêm 90 ngày.

- Quốc phòng Nga cũng đóng vai tuyên giáo, tố Mỹ cố tình "kéo dài" cuộc chiến ở Ukraine

- Hội đồng châu Âu Charles Michel mời Zelensky trực tiếp dự Hội nghị thượng đỉnh châu Âu ngày 9-10/2 ở Brussels

- Trump và LS Alina Habba kháng cáo về bản án bị phạt 1 triệu đô la vì đã kiện "phù phiếm" chống bà Hillary Clinton

- Bộ Quốc phòng Mỹ: 3 khí cầu TQ vào Mỹ thời chính phủ Trump nhưng Mỹ không thấy bị đe dọa vì lỗ hổng nhận thức

- Bạch Ốc: Joe Biden sẵn sàng cung cấp cho nhóm Trump về chương trình do thám của TQ.

- Massachusetts: ra dự luật sẽ giảm án cho tù nhân nếu chịu hiến tạng cứu người.

- Microsoft Corp.hợp tác với OpenAI để tích hợp ChatGPT vào Bing để đối đầu với Google.

- Công ty mẹ của Google cũng ra chatbot cho dịch vụ trí tuệ nhân tạo AI để kình với ChatGPT

- Xem Super Bowl LVII cuối tuần này, dân Mỹ sẽ ăn 1,45 tỷ cánh gà chiên

- Quận Cam: Knott's Berry Farm tuyển 2.500 nhân viên, sẽ pỏng vấn từ ngày 18/2 đến ngày 24/2/2023

- Quận Cam: lái xe bỗng chệch hướng, đụng nhiều xe, 2 người chết.

- HỎI 1: Câu bé 9 tuổi, tốt nghiệp bằng trung học, muốn thành nhà vật lý thiên văn?

ĐÁP 1: Có 1 cậu như thế.

- HỎI 2: Các bậc phụ huynh tin Dân Chủ hơn Cộng Hòa về chính sách giáo dục K-12 (từ mẫu giáo tới lớp 12)? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-7/2/2023) ---- Tổng thống Biden sẽ đọc bài diễn văn về Tình trạng Liên bang lần thứ nhì vào hôm nay, tối thứ Ba 7/2/2023, từ 9 giờ tối giờ Miền Đông, tức 6 giờ chiều giờ California. Nhưng bạn đừng mong đợi các đề xuất chính sách mới cụ thể do Biden gần như bị trói tay trong một Quốc hội đang bị chia rẽ, theo tin AP.

.

Thay vào đó, hãy mong đợi một bài diễn văn trấn an dân Mỹ rằng Hoa Kỳ đang đi đúng hướng, đặc biệt là với nền kinh tế liên quan đến lạm phát và thất nghiệp. Dự kiến, một chủ đề quan trọng khác sẽ là lý luận rằng ông nên tái tranh cử, ngay cả khi nhiều cử tri Đảng Dân chủ nghi ngờ về điều đó. Cuộc chiến ở Ukraine và khinh khí cầu gián điệp của Trung Quốc có thể sẽ nổi lên như những chủ đề lớn trên mặt trận thế giới. Bạn có thể xem trên TV, hay là xem ở YouTube:

https://www.youtube.com/live/gzcBTUvVp7M?feature=share

.

---- Căn cứ không quân Joint Base Andrews, nơi phi cơ Air Force One của Tổng Thống trú đóng ở Maryland đã bị đột nhập. Kẻ đột nhập đã bị bắt hôm Thứ Hai sau khi vượt qua thành công hệ thống an ninh của cơ sở. Bản tin từ căn cứ tweet: “Một người dân đã nổ súng, lực lượng an ninh đã đến hiện trường để bắt giữ kẻ đột nhập và cơ quan thực thi pháp luật đang điều tra. Không ai thương tích cũng như thiệt hại về tài sản.” Mặc dù Căn cứ này là một trong những địa điểm quân sự nhạy cảm nhất ở Hoa Kỳ, nhưng đây không phải là lần đầu tiên một kẻ đột nhập tìm cách vào được bên trong. Vào năm 2021, một người đàn ông khác đã vào được cơ sở và vào bên trong một phi cơ C-40 trước khi bị bắt.

.

---- Thị Trưởng Paris đổi ý: Thế Vận nên cấm lực sĩ Nga & Belarus. Thị trưởng Paris Anne Hidalgo hôm thứ Ba đã cho biết vào tháng trước rằng bà tin rằng người Nga nên được phép tham gia Thế Vận 2024 ở Paris “dưới một lá cờ trung lập” để không trừng phạt các vận động viên dựa trên nguồn gốc của họ. Nhưng trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh hôm thứ Ba, bà đã gọi vị trí trước đây của cô là “không đứng đắn” với lý do lá cờ trung lập “không thực sự tồn tại”, thay vào đó nói rằng các vận động viên Nga nên bị cấm “trong khi chiến tranh vẫn tiếp diễn” ở Ukraine. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra bởi Ủy ban Olympic Quốc tế, nơi tháng trước họ cho biết họ đang tìm kiếm một “con đường” để cho phép cả vận động viên Nga và Belarus tranh tài.

.

---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning hôm thứ Ba tuyên bố rằng khinh khí cầu bị Hoa Kỳ bắn rơi trên lãnh thổ Hoa Kỳ là tài sản Trung Quốc. Khi được hỏi tại một cuộc họp báo thường kỳ rằng liệu Bắc Kinh có yêu cầu Washington trả lại xác khí cầu hay không, Mao nói rằng khinh khí cầu là của Trung Quốc và nó không thuộc về Mỹ, và TQ "sẽ tiếp tục bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình."

.

Hoa Kỳ tuyên bố rằng quả bóng bay được đề cập là một thiết bị do thám và cho rằng việc chậm trễ bắn rớt của nó là do "lỗ hổng nhận thức". Mặt khác, Trung Quốc cho rằng khí cầu đó là một thiết bị khí tượng, cáo buộc Washington sử dụng vũ lực gây tổn hại đến quan hệ giữa hai nước.

.

---- Một quan chức quân đội Hoa Kỳ đã nói với Quốc hội rằng Trung Quốc có nhiều dàn hỏa tiễn liên lục địa ICBM hơn Hoa Kỳ, theo tờ Wall Street Journal hôm thứ Ba. Chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa Kỳ đã viết trong một thư gửi Ủy ban Quân vụ Thượng viện và Hạ viện vào tháng 1 rằng số lượng dàn phóng cố định và di động ICBM trên đất liền của Trung Quốc "vượt quá" số lượng dàn phóng ICBM của Mỹ nhưng nhấn mạnh rằng Mỹ đã có nhiều hỏa tiễn tầm xa xuyên lục địa, trên đất liền và nhiều đầu đạn nguyên tử gắn trên những hỏa tiễn đó hơn TQ. Lá thư gửi tới Quốc hội không bao gồm hỏa tiễn phóng từ tàu ngầm và phi cơ ném bom tầm xa, cả hai loại vũ khí mà Mỹ có nhiều hơn Trung Quốc.

.

---- Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm thứ Ba bày tỏ mong muốn của Nhật về việc ký kết một hiệp ước hòa bình trong Thế chiến II với Nga, theo hãng thông tấn TASS. Thủ tướng nói rằng thật "đáng tiếc" khi hai nước vẫn chưa đồng ý ký hòa bước 77 năm sau khi chiến tranh kết thúc. Kishida thừa nhận mối quan hệ rạn nứt giữa Tokyo và Moscow, tuy nhiên, lưu ý rằng chính phủ Nhật Bản vẫn "quyết tâm giải quyết vấn đề lãnh thổ." Hiện nay Nga còn chiếm 4 đảo của Nhật từ thời 1945. Nga đã quyết định hủy bỏ các cuộc đàm phán với Nhật Bản vì Nhật phối hợp với Mỹ và Liên Âu trừng phạt Nga do xâm chiếm Ukraine.

.

---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Ba 7/2/2023 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng tại 10 khu vực phía đông nam bị ảnh hưởng bởi trận động đất kinh hoàng lúc rạng sáng ngày 6/2, cướp đi sinh mạng của hơn 5.000 người ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

.

"Đối với các hoạt động hỗ trợ và viện trợ khẩn cấp, chúng tôi đã phân bổ nguồn lực 100 tỷ lira cho các tổ chức của chúng tôi ngay từ đầu," Erdogan nói. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận con số thương vong lên tới 3.549 chỉ riêng ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi 22.168 người khác bị thương.

.

"Chúng ta đang đối mặt với một trong những thảm họa lớn nhất, không chỉ trong lịch sử cộng hòa của chúng ta mà còn ở địa lý và thế giới", ông Erdogan nói. "Hiện tại, 53.317 lính cứu hộ tìm kiếm cứu nạn và nhân viên hỗ trợ của chúng tôi đang làm việc tại khu vực đống đổ nát. Con số này đang tăng lên mỗi giờ trôi qua, với các đội cứu hộ từ Thổ Nhĩ Kỳ và nước ngoài", ông nói thêm.

.

---- Một ngọn lửa khổng lồ bao trùm hải cảng ở thành phố Iskenderun của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi các hoạt động bến cảng ngừng hoạt động do trận động đất ở nước này và nước láng giềng Syria tiếp tục gây lửa cháy trong ngày thứ nhì. Theo các bản tin, vẫn có thể nhìn thấy cột khói đen bốc lên từ các container vận chuyển khi các đội cấp cứu tiếp tục chiến đấu với ngọn lửa.

.

Bộ Giao thông vận tải Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận rằng "đã xác định được rằng các bến cảng tại cảng Iskenderun đã bị sập", trong khi công ty năng lượng quốc gia Botas đã tạm dừng dòng khí đốt tự nhiên đến các tỉnh bị ảnh hưởng để ngăn chặn các tai nạn [phựt cháy] tiếp theo nhưng vẫn chưa thấy bất kỳ thiệt hại nào đối với các đường ống dẫn dầu trong khu vực. Iskenderun, trong thời cổ đại được gọi là Alexandretta, nằm trên bờ biển Địa Trung Hải của Thổ Nhĩ Kỳ và đóng vai trò là cảng quan trọng cho giao thông hàng hải quá cảnh đến các nước Trung Đông.

.

---- Hãng thông tấn Cộng hòa Hồi giáo (IRNA) đưa tin, quân đội Iran đã tổ chức lễ ra mắt căn cứ không quân ngầm dưới đất mới xây của Iran. Căn cứ có tên là Eagle 44, có thể tiếp nhận và vận hành nhiều loại phi cơ chiến đấu và phi cơ dội bom cũng như phi cơ không người lái (UAV). Đây là phiên bản mới nhất cho một số cơ sở quân sự đã tồn tại thuộc loại này được xây dựng dưới các ngọn núi trên khắp Iran trong những năm gần đây.

.

Theo bản tin, các hệ số an toàn cao do các địa điểm này tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động không quân bất ngờ từ các địa điểm không mong đợi và vào những thời điểm không lường trước được. Trước đó cùng ngày, Tehran đã bác bỏ các báo cáo gần đây rằng họ có kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất phi cơ không người lái chung ở Nga với Moscow.

.

---- Bộ Ngoại giao Nga đã trao kháng thư cho Đại sứ quán Mỹ, yêu cầu Washington ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Moscow, theo TASS hôm thứ Ba dẫn nguồn tin của Bộ Ngoại giao Nga: "Vào ngày 7 tháng 2/2023, một kháng thư đã được chuyển tới Đại sứ quán Mỹ tại Moscow yêu cầu chấm dứt các hành động không thể dung hòa với tư cách của phái bộ ngoại giao, tương đương với việc can thiệp vào công việc nội bộ của Liên bang Nga."

.

Theo TASS, Nga sẽ trục xuất tất cả các nhà ngoại giao Mỹ bị phát hiện tiến hành "công việc lật đổ", nói rằng đại sứ quán Mỹ có phát ngôn không phù hợp chống lại sự lãnh đạo của Nga. Lynne Tracy, đại sứ mới được bổ nhiệm của Hoa Kỳ tại Nga, đã đến Moscow vào cuối tháng 1 sau khi Thượng viện xác nhận đề cử của bà cho vai trò này hồi tháng 12/2022.

.

---- Quốc hội Ukraine hôm thứ Ba đã gia hạn thiết quân luật thêm 90 ngày, xác nhận dự luật do Tổng thống Volodymyr Zelensky đệ trình một ngày trước đó. Yaroslav Zheleznyak, một thành viên quốc hội Verkhovna Rada, thông báo về việc gia hạn trên mạng Telegram, đồng thời nói thêm rằng "đây là cuộc bỏ phiếu thứ sáu của Nghị viện về thiết quân luật kể từ khi bắt đầu chiến tranh." Thiết quân luật lần đầu tiên được tuyên bố vào ngày 24/2/2022, với lần trì hoãn mới nhất được ban hành vào ngày 16/11/2022.

.

---- Quốc phòng Nga cũng đóng vai tuyên giáo. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu hôm thứ Ba tố Hoa Kỳ và các đồng minh cố tình "kéo dài" cuộc chiến ở Ukraine: "Để làm điều này, họ đã bắt đầu cung cấp vũ khí tấn công hạng nặng, công khai kêu gọi Ukraine chiếm giữ các lãnh thổ của chúng tôi. Những hành động như vậy đã lôi kéo các quốc gia thành viên NATO vào cuộc chiến có thể dẫn đến mức độ leo thang không thể đoán trước của nó." Theo Shoygu, Quân Lực Ukraine (AFU) đã mất hơn 6.500 binh sĩ, 26 máy bay và 7 trực thăng vào tháng 1/2023.

Cậu bé thần đồng. Hình phải, ngồi giữa ba mẹ trả lời đài TV phỏng vấn.