- Mỹ cam kết bảo vệ Nam Hàn với toàn lực, kể cả phòng thủ nguyên tử

- Thẩm phán quăng bỏ đơn kiện của phe Trump quy chụp báo Washington Post đã phỉ báng Trump.

- Nhiều Dân Biểu Cộng hòa: trục xuất DB Ilhan Omar ra khỏi Ủy ban Đối ngoại là cuộc bỏ phiếu ngu ngốc nhất thế giới.

- Đổi tù nhân: Ukraine đón về 116 lính Ukraine

- Trong vòng 24 giờ qua, Nga bắn Ukraine với 20 cuộc không kích, 90 cuộc tấn công bằng dàn phóng hỏa tiễn

- Đại sứ Nga tại Mỹ chụp mũ Hoa Kỳ leo thang chiến tranh vì tăng viện trợ Ukraine

- Bồ Đào Nha: sẽ giao xe tăng Leopard 2 cho Ukraine.

- Kho dầu và nhà máy ở làng Borisovka của Nga nhiều vụ nổ lớn, bốc cháy.

- Israel đổi lập trường: có thể cấp Ukraine vũ khí, dàn phòng không

- Khoảng 5,4 triệu đô la tài sản bị tịch thu của tài phiệt Nga Konstantin Malofeev ở Mỹ sẽ chuyển đến Ukraine

- Thị trưởng Melitopol: Ukraine bắn cháy căn cứ xe tăng và một kho quân sự của Nga gần Melitopol

- Canada: thêm đợt trừng phạt Nga

- Cả 3 nước Estonia, Latvia và Litva sẽ cùng Ukraine tẩy chay Thế vận 2024

- Bộ trưởng Thể thao và Du lịch Ba Lan: sẽ có thể tới 40 nước tẩy chay Thế vận Paris 2024 vì cho Nga, Belarus thị đấu

- Khí cầu do thám thứ nhì của TQ bay ở Mỹ Latin

- Ngoại trưởng Mỹ: khí cầu TQ vào Mỹ là "hành động vô trách nhiệm", hủy kế hoạch tới TQ họp.

- Trump: Mỹ nên "bắn hạ" khinh khí cầu Trung Quốc đã bay vào không phận Mỹ và bị nghi dùng để do thám.

- Lộ băng ghi âm: phe Trump thú nhận thua phiếu Biden ở Wisconsin, nhưng phải rủ nhau vu cáo gian lận

- Honda kêu gọi chủ của khoảng 8.200 xe Honda cũ đừng lái chúng cho đến khi thay bộ phận bơm túi khí

- Đệ nhất phu nhân Jill Biden thăm San Diego

- Kim Bernice Nguyễn hy vọng thắng ghế Dân Biểu của bà Steel nhờ tỷ lệ cử tri Dân Chủ đông hơn Cộng Hòa

- Quận Cam: một bác sĩ đi xe đạp, bị xe hơi đụng từ phía sau, kẻ lái xe hơi bước ra, rút dao đâm tới chết.

- Stockton: Ny Tran bị cảnh sát sa thải, ra tòa vì bị cáo buộc chôm tiền người cao niên.

- Reuters: VinFast hoãn giao xe cho khách tại Hoa Kỳ đến nửa cuối tháng 2/2023 vì chờ cập nhật phần mềm

- Autonews: VinFast cắt nhân viên ở Canada để tái cấu trúc, sáp nhập chung hoạt động tại Mỹ-Canada.

- TIN VN. Hàng trăm doanh nghiệp, làm chủ 9.000 cây xăng, gửi kiến nghị tới Thủ tướng, xin sửa quy định làm họ lỗ nặng.

- TIN VN. Chính quyền SG thú nhận bị giới trẻ tẩy chay.

- HỎI 1: Giám đốc CIA cảnh báo Tập có kế hoạch xâm lăng Đài Loan năm 2027? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 95% dân Nhật thấy không thân thiện với Nga? ĐÁP 2: Gần như thế.

QUẬN CAM (VB-4/2/2023) ---- Không phải tất cả Dân Biểu Cộng hòa tại Hạ viện đều cảm thấy thoải mái với quyết định của đảng hôm thứ Năm về việc trục xuất Ilhan Omar (D-MN) ra khỏi Ủy ban Đối ngoại. Báo Roll Call của Quốc hội ghi rằng Dân Biểu Ken Buck (R-CO) trong thang máy ở Đồi Capitol gọi đó là “cuộc bỏ phiếu ngu ngốc nhất trên thế giới.” Dân Biểu Mike Simpson (R-ID), người đứng cạnh Buck trong thang máy, nói đồng ý và thêm rằng hành động đó có thể khiến Omar trở thành một “người tử vì đạo”. Dân biểu Dân Chủ Alexandra Ocasio-Cortez đã đả kích quyết định của Cộng Hòa Hạ viện trong một bài phát biểu sôi nổi trên sàn hôm thứ Năm.

---- Một thẩm phán đã quăng bỏ đơn kiện của ban vận động 2020 của Trump hôm thứ Sáu từ trong đó Trump cho rằng báo The Washington Post đã phỉ báng Trump. Lý do: Trump không chứng minh đầy đủ rằng WP đã hành động ác ý khi họ in 2 bài báo về Trump hồi năm 2019. Đơn kiện liên quan đến 2 bài báo đưa ra ý kiến vào tháng 6/2019, nói là Trump thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và bài báo thứ 2i suy đoán rằng ban vận động tranh cử của Trump nhận viện trợ từ Nga và Bắc Hàn. Vụ kiện này chỉ là một trong số nhiều vụ kiện được đệ trình bởi phe Trump trong một nỗ lực tuyệt vọng nhằm tấn công các cơ quan truyền thông lớn trên khắp Hoa Kỳ, bao gồm cả New York Times và CNN.

.

----- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói Mỹ vẫn cam kết bảo vệ Nam Hàn "với toàn lực, kể cả năng lực phòng thủ nguyên tử, thông thường và hỏa tiễn." Nói khi họp báo với Ngoại trưởng Nam Hàn Park Jin, ông Blinken cũng nói rằng Mỹ và Nam Hàn sẽ tăng cường hợp tác an ninh ba bên với Nhật Bản nhằm đối phó với các mối đe dọa như "các vụ phóng hỏa tiễn bất hợp pháp và liều lĩnh" của Bắc Hàn.

.

Blinken cho biết ông đã ký một thỏa thuận với bà Park nhằm thúc đẩy quan hệ Mỹ-Hàn trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Ông cho biết thỏa thuận này sẽ mở rộng phạm vi hợp tác song phương "cả trong các lĩnh vực mà chúng ta đã làm việc cùng nhau từ lâu như không gian nhưng cũng trong các lĩnh vực mới nổi như công nghệ sinh học, lượng tử, trí tuệ nhân tạo."

.

---- Ukraine và Nga đã thực hiện một cuộc trao đổi tù nhân hôm thứ Bảy, theo Andriy Yermak, Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine. Yermak nói thêm rằng tổng số người Ukraine được thả trong tuần qua là 116 người tính đến cuối tuần này. "Đó là những người bảo vệ Mariupol, quân du kích Kherson, lính bắn tỉa từ các vùng lân cận Bakhmut và những anh hùng khác của chúng ta," Yermak giải thích.

.

---- Trong vòng 24 giờ qua, Nga đã thực hiện 20 cuộc không kích, 3 cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và hơn 90 cuộc tấn công bằng dàn phóng hỏa tiễn, theo Ukraine cho biết hôm thứ Bảy. Một số cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của vùng Kharkov và Mykolaiv, dẫn đến thương vong cho dân thường. Trong khi đó, Ukraine đã thực hiện 8 cuộc không kích, phá hủy 4 phi cơ không người lái Orlan-10 của Nga. Phát ngôn nhân quân sự Ukraine nói: "Kẻ thù bắt đầu các biện pháp sơ tán dân chúng khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời. Theo thông tin có sẵn, các cộng tác viên cùng gia đình của họ đang chuẩn bị rời khỏi quận Troitsky của vùng Luhansk."

.

---- Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov hôm thứ Bảy chụp mũ Hoa Kỳ leo thang chiến tranh ở Ukraine: "Washington thấy không có ranh giới trong việc tìm cách gây ra một thất bại chiến lược đối với Nga. Việc chuyển giao vũ khí ngày càng mạnh mẽ cho chế độ Kiev là sự leo thang xung đột có chủ ý của Hoa Kỳ." Mỹ đã công bố gói hỗ trợ mới cho Ukraine hôm thứ Sáu trị giá 2,17 tỷ USD, bao gồm phi đạn tầm xa HIMARS, hệ thống phi đạn đất đối không, súng phòng không và đạn dược, và pháo tầm xa. Antonov nói Mỹ có thể rơi vào "sự điên rồ tuyệt đối" và sẽ cấp cho Ukraine phi cơ chiến đấu, một biện pháp mà Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã loại trừ cho đến nay.

.

----- Thủ tướng Bồ Đào Nha António Costa nói rằng ông dự định chuyển giao xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, tờ Diario de Noticias của Bồ Đào Nha đưa tin ngày 4/2. Costa cũng cho biết Bồ Đào Nha hiện đang hợp tác với Đức để thực hiện một hoạt động hậu phương cho phép cung cấp phụ tùng thay thế cho việc phục hồi một số xe tăng: “Chúng tôi hiện đang làm việc để có thể phân phối một số xe tăng của chúng tôi. Tôi biết sẽ có bao nhiêu xe tăng (được gửi tới Ukraine) nhưng điều đó sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp”.

.

---- Người dân địa phương tại một ngôi làng ở Belgorod Oblast của Nga đã nghe thấy một số vụ nổ lớn vào rạng sáng ngày 4/2, theo mạng Telegram địa phương. Các vụ nổ ở làng Borisovka, cách thành phố Belgorod khoảng 40 km về phía tây, được cho là đã gây ra hỏa hoạn tại một kho chứa dầu, khiến một số thùng dầu bốc cháy.

.

Chính quyền địa phương của Nga cũng báo cáo rằng một nhà máy sản xuất các công trình bằng kim loại trong làng cũng bốc cháy. Nhà máy, cách kho dầu khoảng 2 km, sản xuất các công trình đã được sử dụng trong Cầu Kerch ở Crimea (nơi Nga chiếm đóng đất nguyên của Ukraine). Video từ hiện trường vụ cháy kho dầu cho thấy những mảng lửa lớn và những cột khói dày đặc bốc lên phía trên các thùng dầu.

.

---- Gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói sẵn sàng cung cấp cho Ukraine “các thiết bị quân sự”, theo báo The Times of Israel đưa tin vào ngày 3/2. Theo bản tin, Thủ Tướng Israel nói thêm rằng “ông ấy không thể đi quá xa mà không khiêu khích Nga”.

.

Ông cũng nói rằng ông sẵn sàng xem xét khả năng cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kiev - đặc biệt là cung cấp hệ thống phòng không Iron Dome (Vòm Sắt) chống phi đạn. Thủ tướng khẳng định theo đề nghị của Hoa Kỳ, Israel đã chuyển giao 250.000 đạn dược do Hoa Kỳ sản xuất cho Ukraine.

.

---- Ít nhất 5,4 triệu đô la tài sản bị tịch thu của nhà tài phiệt Nga Konstantin Malofeev bị trừng phạt sẽ được chuyển đến Ukraine, theo Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Merrick Garland tuyên bố vào ngày 3 tháng 2/2023, theo tin CNN.

.

Garland nói: “Hôm nay, tôi thông báo rằng tôi đã cho phép chuyển giao tài sản bị tịch thu đầu tiên của Nga để sử dụng ở Ukraine. Số tiền bị tịch thu tiếp theo sẽ được chuyển đến Bộ Ngoại giao [Mỹ] để hỗ trợ người dân Ukraine. Tội phạm chiến tranh Nga sẽ không tìm được nơi ẩn náu ở Hoa Kỳ.”

.

Vào ngày 2 tháng 2, một tòa án liên bang ở New York đã ra phán quyết tịch thu 5,4 triệu đô la của nhà tài phiệt Nga Konstantin Malofeev, cũng là chủ sở hữu đài Tsargrad TV.

.

---- Thị trưởng Melitopol Ivan Fedorov cho biết trên truyền hình quốc gia hôm 3/2 rằng một căn cứ xe tăng và một nhà kho quân sự của Nga gần Melitopol (nơi Nga đang chiếm đóng) đã bị quân Ukraine pháo kích, làm hàng trăm binh sĩ Nga bị thương. Ông nói rằng tiếng nổ từ vụ pháo kích lớn đến mức có thể nghe thấy ở Melitopol cách đó 30 km.

.

---- Bộ Ngoại giao Canada hôm thứ Sáu tuyên bố rằng họ đang áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt liên quan đến "cuộc xâm lược bất hợp pháp và âm mưu sáp nhập lãnh thổ Ukraine" của Nga. Bộ nói rằng cuộc chiến của Putin với Kiev dựa trên "dối trá và lừa gạt".

.

Đợt trừng phạt mới nhất đã được thực hiện đối với các cơ quan truyền thông MIA Rossiya Segodnya, United World International và Foundation for the Fight Against Repression, có liên kết chặt chẽ với người sáng lập và chủ sở hữu của Wagner PMC, và cuối cùng là một người dẫn chương trình truyền hình, "người đã đã đến thăm quân đội Nga ở Ukraine bị chiếm đóng và trình diễn trong một buổi hòa nhạc ủng hộ chiến tranh và ủng hộ chế độ Nga." Theo Bộ, các biện pháp này thể hiện sự ủng hộ liên tục đối với Ukraine và sẽ "chống lại thông tin bóp méo của Nga."

.

---- Các thủ tướng của nhiều nước vùng Baltic đã thúc giục Ủy ban Olympic Quốc tế vào thứ Sáu cấm các vận động viên Nga tham dự Thế vận Paris 2024 vì Nga gây chiến ở Ukraine, và nói rằng các nước có thể sẽ tẩy chay Thế Vận.

.

Kaja Kallas (Thủ tướng Estonia) nói các vận động viên từ Estonia có thể bị đặt vào tình huống phải thi đấu với người Nga, cho rằng nhiều người trong số họ “là quân nhân. Chúng tôi muốn thuyết phục những người bạn và đồng minh khác của chúng tôi rằng sự tham gia của các vận động viên Nga và Belarus là sai trái. Vì vậy, tẩy chay là bước tiếp theo. Tôi nghĩ mọi người sẽ hiểu tại sao điều này lại cần thiết.”

.

Tương tự, Arturs Krisjanis Karins (Thủ Tướng Latvia) nói rằng cho phép người Nga tranh tài tại Thế vận hội là "đáng trách về mặt đạo đức".



Cả 3 quốc gia Estonia, Latvia và Litva đều có biên giới giáp với Nga và giành được độc lập từ Liên Xô từ năm 1991. Họ là những nước ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ khác, trong cuộc chiến chống Nga. Phía Ukraine đã kiên quyết phản đối việc Thế Vận 2024 cho phép người Nga thi đấu, dù là không mang cờ và biểu tượng.

.

---- Bộ trưởng Thể thao và Du lịch Ba Lan Kamil Bortniczuk cho biết có tới 40 quốc gia có thể tẩy chay Thế vận hội 2024, và sẽ khiến toàn bộ Thế vận trở nên vô nghĩa. Bình luận của ông được đưa ra sau khi Ba Lan, Litva, Estonia và Latvia cùng bác bỏ kế hoạch của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cho phép người Nga và người Belarus tranh tài vào năm 2024.



.

Bortniczuk cho biết ông tin rằng có thể xây dựng một liên minh gồm 40 quốc gia, bao gồm Anh quốc, Hoa Kỳ và Canada, để hỗ trợ ngăn chặn các kế hoạch của IOC trước cuộc họp vào ngày 10 tháng 2/2023.

.

----- Thư ký báo chí của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Pat Ryder cho biết một khinh khí cầu do thám thứ nhì của Trung Quốc đã được phát hiện. Ông nói với các phóng viên rằng: "Chúng tôi đang xem các báo cáo về một khinh khí cầu đi qua Mỹ Latinh. Bây giờ chúng tôi đánh giá đó là một khinh khí cầu do thám khác của Trung Quốc".

.

Khí cầu do thám đầu tiên bị nghi ngờ của Trung Quốc được phát hiện trong không phận Hoa Kỳ hôm thứ Tư. Trung Quốc cho biết khinh khí cầu là một "thiết bị nghiên cứu khoa học và khí tượng" đã vào Mỹ thông qua "trường hợp bất khả kháng". Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc rằng họ vi phạm luật pháp quốc tế.

.

---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói hôm thứ Sáu rằng khinh khí cầu do thám của Trung Quốc trong không phận Hoa Kỳ thể hiện một "hành động vô trách nhiệm", và ông đã hủy kế hoạch tới Trung Quốc sau vụ khí cầu: "Bộ trưởng ghi nhận tuyên bố lấy làm tiếc của CHND Trung Hoa nhưng truyền đạt rằng đây là một hành động vô trách nhiệm và vi phạm rõ ràng chủ quyền của Hoa Kỳ và luật pháp quốc tế làm suy yếu mục đích của chuyến đi. Bộ trưởng giải thích rằng do vấn đề đang diễn ra này, sẽ không thích hợp để đến thăm Bắc Kinh vào thời điểm này." Bộ Ngoại giao đã đưa ra thông cáo sau cuộc gọi của Blinken với Giám đốc Văn phòng Đối ngoại Trung ương Trung Quốc Wang Yi vào đầu ngày hôm Thứ Sáu.

.

---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Sáu nói rằng Mỹ nên "bắn hạ" khinh khí cầu Trung Quốc đã bay vào không phận Mỹ và bị nghi dùng để do thám. Câu "Bắn hạ khinh khí cầu!" của Trump đã được RSBN trích dẫn khi chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social hôm thứ Sáu. Tuy nhiên, TQ đã đưa ra một tuyên bố vào đầu ngày Thứ Sáu rằng khinh khí cầu đã vô tình bay vào không phận Hoa Kỳ vì lý do bất khả kháng và nó được sử dụng cho mục đích khí tượng. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã hủy chuyến thăm dự kiến tới Trung Quốc sau chuyện khí cầu bay lạc vào Mỹ để do thám thời tiết khí tượng.

.

