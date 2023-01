Hàng trăm nhà hoạt động khí hậu đã chặn một trong những con đường chính vào thành phố The Hague (Hòa Lan) hôm thứ Bảy. Nhiều người biểu tình vẫy cờ màu có biểu tượng của nhóm môi trường Extinction Rebellion.

- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine xin Đức tặng tàu ngầm cho Ukraine.

- Ukraine: các bác sĩ ở Yuvileine từ chối chữa trị lính đánh thuê Wagner do hầu hết đều là cựu tù Nga mang bệnh HIV/AIDS, giang mai, lao...

- Cựu Tư lệnh Lục quân Mỹ ở Châu Âu: Ukraine sẽ tái chiếm Crimea (Nga chiếm từ 2014) mới kết thúc cuộc chiến và cứu kinh tế.

- Ukraine sẽ nhận tổng cộng 321 xe tăng từ phương Tây.

- Ukraine dự kiến sẽ nhận 24 phi cơ chiến đấu hiện đại.

- Anh: lính xe tăng Ukraine đã tới Anh để được huấn luyện.

- Anh: Nga dạy quân sự ở trường trung học đang làm xã hội ngày càng quân sự hóa.

- Ukraine bắn 17 quả đạn vào khuôn viên bệnh viện ở thành phố Nova Kakhovka, vùng Kherson

- Nga nã pháo vào thành phố Kostiantynivka (tỉnh Donetsk) làm 3 người chết và 2 bị thương, sập 4 nhà cao tầng, một khách sạn

- Trump bắt đầu tranh cử: chửi mắng các dân cử Cộng Hòa lộ ý vào Bạch Ốc, tố cáo Ron DeSantis không trung thành

- Trump tới New Hampshire: Cộng Hòa sẽ thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, sẽ đánh bại Biden

- Baltimore: nổ 16 phát súng, ít nhất 1 người chết và 5 người khác bị thương

- Lính Nam Hàn vô ý nổ súng gần biên giới, đã thông báo với Bắc Hàn

- Sở Bài trừ Ma túy Hoa Kỳ lột chức sếp lớn ở Mexico vì giao du sai trái với luật sư của các băng đảng buôn ma túy

- Hòa Lan: biểu tình vì môi trường

- Chống lão hóa, làm trẻ lại, từ 45 tuổi trở thành như trai 18 tuổi...

- Thành phố dơ nhất: Houston, Newark, San Bernardino, Detroit, Jersey City, Bakersfield, San Antonio, Fresno.

- Thành phố sạch nhất: Virginia Beach, Sunnyvale, Norfolk, Des Moines, Fremont, Buffalo, Winston-Salem

- Los Angeles: lại nổ súng, 3 người chết, 4 bị thương.

- Năm 2023 thị trường nhà đất báo động khủng hoảng ở 4 thành phố: San Jose, Austin, Phoenix, San Diego.

- Quận Cam: xe lao vào tiệm bánh nổi tiếng ở Irvine, tông bể cửa kính vì thiếu nữ lái xe kẹt giày cao gót

- Seattle: y tế đóng cửa 1 tiệm ăn Việt, ép tẩy trùng, sau khi 10 thực khách của 3 bữa tiệc bị nôn mửa, tiêu chảy, sốt...

- TIN VN. Công an xuất chiêu quyền cước đánh người bị còng tay.

- TIN VN. Xe khách mất lái ở cổng chùa Ba Vàng, cán 1 người chết, 1 bị thương.

- HỎI 1: Lao động Việt ở Nhật Bản đông nhất, rồi tới người Trung Quốc, Philippines? ĐÁP 1: Đúng thế.

- VẤN ĐỀ: Ngậm ngùi thân phận người dân mất nước (Phạm Đình Trọng)

QUẬN CAM (VB-29/1/2023) ---- Một vụ nổ súng xảy ra ở Baltimore (Maryland) đã gây ra một vụ đụng xe khiến ít nhất 1 người chết và 5 người khác bị thương. Nghị viên Thành phố Eric Costello nói rằng có khoảng 16 tiếng súng nổ, sau đó 1 chiếc xe bị bắn đã đâm vào ngã tư Pennsylvania Ave và Laurens St. Không rõ xe này có phải là mục tiêu của những kẻ xả súng hay không. Cảnh sát đã bắt 2 người đàn ông khác đứng gần đó để điều tra. Cảnh sát xin ai biết thông tin hãy báo cho cảnh sát hoặc gọi ẩn danh về Crime Stoppers ở số: 1-866-7-LOCKUP.

---- Trump đã bắt đầu chiến dịch tranh cử năm 2024 bằng cách chửi mắng các dân cử Cộng Hòa muốn tranh vào Bạch Ốc. Đặc biệt nhắm vào Thống đốc Florida Ron DeSantis: Trump đã chỉ trích DeSantis vì “cố gắng viết lại lịch sử” về các chính sách COVID-19, cáo buộc DeSantis đã đóng cửa Florida “trong một thời gian dài,” mặc dù DeSantis đã cho phép các nhà hàng và quán bar mở cửa vào tháng 9/2020 trong khi bị phản đối từ cơ quan y tế cộng đồng vào lúc tỷ lệ COVID-19 tăng vọt ngoài tầm kiểm soát.

Trump cũng đã nhắc nhở DeSantis — người bị nghi ngờ có ý định tranh cử tổng thống 2024 — về trật tự phân hạng của Cộng Hòa. “Ron [DeSantis] sẽ không thể trở thành thống đốc nếu không có tôi. Vì vậy, khi tôi nghe tin Ron có thể tranh cử [vào Bạch Ốc], tôi cho rằng điều đó rất là bất trung, rất là không trung thành.”

---- Quân đội Nam Hàn đã vô tình nổ súng hôm Chủ nhật gần biên giới nước này với Bắc Hàn trong khi huấn luyện ở tỉnh Gangwon, miền đông nước này. Một trong những người lính được cho là đã bắn 4 phát đạn thật từ súng máy. Tuy nhiên, tất cả đạn đều rơi xuống phía nam của đường phân giới và không gây ra thiệt hại nào. Quân đội Nam Hàn ngay lập tức thông báo cho Bắc Hàn về tai nạn, khẳng định nổ súng không phải do cố ý, và cho Yonhap biết, "Không có dấu hiệu cụ thể nào được nhìn thấy từ phía Bắc Hàn và một cuộc điều tra đang được tiến hành."

----- Bộ Quốc phòng Anh hôm Chủ nhật thông báo rằng các chiến binh xe tăng Ukraine đã tới Anh để được huấn luyện về cách vận hành xe tăng Challenger 2. Bộ này viết: "Các đội xe tăng Ukraine đã đến Anh quốc để bắt đầu huấn luyện cho cuộc chiến tiếp tục chống lại Nga." Thông tin này được đưa ra sau thông báo rằng London có kế hoạch cung cấp cho Kiev 14 xe tăng loại này trong vài tuần tới.

---- Bộ Quốc phòng Anh trong bản cập nhật mới nhất viết rằng sáng kiến đưa huấn luyện quân sự cơ bản đến các trường trung học của Nga làm nổi bật "bầu không khí ngày càng quân sự hóa ở Nga thời chiến. Hiện tượng này có khả năng cố tình khơi gợi Liên Xô, vì nó giống với chương trình giảng dạy bắt buộc tại các trường học ở nước này cho đến năm 1993."

Tin tức đề cập đến một thông báo trước đây của Bộ Giáo dục Nga, trong đó viết rằng bắt đầu từ ngày 1 tháng 9/2023, học sinh trung học của Nga sẽ được huấn luyện sử dụng súng trường tấn công loại AK, lựu đạn cầm tay và thiết bị bảo vệ cá nhân, cùng những thứ khác.

---- Andriy Melnyk - cựu đại sứ Ukraine tại Đức và hiện là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine - đề nghị chính phủ Đức tặng tàu ngầm cho Ukraine. Melnyk nói, một chiếc tàu ngầm, nằm trong tay hải quân Ukraine, vốn đã mất hầu hết các tàu mặt nước chủ lực do Nga đã chiếm trong đợt tấn công Ukraine hồi năm 2014, có thể giúp trục xuất Hải quân Nga khỏi Biển Đen.

Melnyk viết: “Đức sản xuất một trong những tàu ngầm tốt nhất thế giới là HDW Class 212A. Bundeswehr có 6 chiếc U-boat như vậy. Tại sao không gửi một chiếc đến Ukraine? Sau đó, chúng tôi sẽ đá bay hạm đội Nga ra khỏi Biển Đen.”

----- Bộ Tổng tham mưu Ukraine viết trong báo cáo thường kỳ buổi sáng rằng các bác sĩ ở Yuvileine từ chối chữa trị cho lính đánh thuê Wagner do hầu hết họ đều mang các bệnh như HIV/AIDS, giang mai, lao và viêm phổi. Hiện nay Nga đang tích cực chuyển đổi các bệnh viện ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng thành bệnh viện quân đội. Trong khi đó, cư dân địa phương đang bị từ chối hỗ trợ y tế do các bệnh viện đầy những lính Nga bị thương.

Trước đó có tin cho rằng Tập đoàn Wagner đang tuyển nhiều lính đánh thuê từ các nhà tù của Nga. Nhiều phạm nhân mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, trong đó có HIV/AIDS. Tình báo Quốc phòng Ukraine nói rằng Wagner đánh dấu những người bị kết án như vậy bằng dây đeo cổ tay - màu đỏ cho bệnh HIV và màu trắng cho bệnh viêm gan.

----- Crimea đang định hình để sẽ là chiến trường quyết định cuộc chiến Nga-Ukraine. Cuộc chiến ở Ukraine dự kiến trở nên khốc liệt hơn trong năm nay với một cuộc tấn công lớn sắp tới của Nga và nhiều vũ khí tiên tiến hơn do phương Tây sản xuất được đổ vào để củng cố lực lượng Ukraine. Tương tự như vậy, Tổng Thư Ký NATO Jens Stoltenberg gần đây đã cảnh báo rằng cuộc chiến đã bước vào một "giai đoạn quyết định".

Giai đoạn mới này có thể đưa cuộc chiến đến một lãnh thổ quan trọng đối với khả năng quân sự của Nga ở Ukraine và được Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu mến: Crimea. Bán đảo Biển Đen, bị Nga xâm chiếm và bị Putin sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2014, đóng vai trò là bệ phóng cho cuộc xâm lược của Nga hồi tháng 2 năm ngoái và giúp mở đường cho Nga chiếm một phần nam Ukraine. Crimea tiếp tục là cứ điểm tấn công của máy bay và tàu chiến Nga để không kích vào Ukraine.

Trung tướng về hưu Ben Hodges, cựu chỉ huy Lục quân Mỹ ở Châu Âu, nói với Insider: "Địa hình quyết định cho cuộc chiến này là Crimea. Chính phủ Ukraine biết rằng họ không thể chấp nhận việc Nga giữ quyền kiểm soát Crimea. Trong vài tháng tới, Ukraine sẽ dàn trận để giải phóng Crimea... vì Ukraine sẽ không bao giờ an toàn, đảm bảo hoặc có thể xây dựng lại nền kinh tế chừng nào Nga còn chiếm giữ Crimea.”

---- Ukraine sẽ nhận tổng cộng 321 xe tăng từ các đối tác phương Tây, theo lời đại sứ tại Pháp cho biết. Omelchenko nói với đài BFM: “Tính đến hôm nay, nhiều quốc gia đã chính thức xác nhận thỏa thuận cung cấp 321 xe tăng hạng nặng cho Ukraine. Thời gian giao xe tăng tùy từng trường hợp và chúng tôi cần sự trợ giúp này càng sớm càng tốt." Ông không nói rõ nước nào sẽ cấp xe tăng và kiểu xe tăng nào. Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết quân đội Ukraine cần 300-500 xe tăng cho chiến dịch tấn công.

----- Ukraine hy vọng sẽ nhận được 24 phi cơ chiến đấu hiện đại, theo lời Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết. Trong đó, phi cơ chiến đấu đa năng F-16 Fighting Falcon của Mỹ được coi là ưu tiên hàng đầu. Phi cơ Rafale của Pháp và Gripen của Thụy Điển cũng đang được xem xét. Dù vậy, Ukraine sẽ cần nhiều tháng cho việc đào tạo phi công và kỹ thuật viên, trên nguyên tắc sẽ mất ít nhất nửa năm.

Báo Politico ghi rằng Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jon Finer nói rằng Washington sẽ thảo luận về ý tưởng này "rất cẩn thận". Trong khi đó, bình luận về việc cung cấp F-16 cho Ukraine, Phó thư ký báo chí Ngũ Giác Đài Sabrina Singh nói rằng Mỹ “sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine những gì họ cần trong ngắn hạn và cả dài hạn.”

---- Quân Ukraine hôm thứ Bảy đã bắn 17 quả đạn vào khuôn viên bệnh viện ở thành phố Nova Kakhovka, vùng Kherson, theo đài Nga RIA Novosti đưa tin, trích dẫn một đại diện của Nga tại khu vực: "Chế độ Kiev tiếp tục nã pháo vào cơ sở hạ tầng dân sự của các khu định cư ở tả ngạn vùng Kherson." Hiện tại chưa có tin thương vong, nhưng 5 quả đạn được cho là đã bắn trúng khoa trẻ em và khoa khám thai của khu bệnh viện. Tin được đưa ra sau khi 14 người chết và 24 người bị thương trong vụ pháo kích qua đêm vào một bệnh viện ở phía đông Lugansk.

---- Quân Nga hôm thứ Bảy đã nã pháo vào thành phố Kostiantynivka, nằm ở tỉnh Donetsk của Ukraine, khiến 3 người chết và 2 bị thương, theo lời Thống đốc Pavlo Kyrylenko: "Kostyantynivka là một thành phố tương đối xa tiền tuyến, nhưng nó vẫn liên tục hứng chịu các cuộc tấn công của kẻ thù." Kyrylenko nói, đồng thời kêu gọi người dân di tản. Theo quan chức này, đạn pháo của Nga cũng rơi vào khu dân sự thành phố, khiến 4 tòa nhà cao tầng, một khách sạn, nhà để xe và một số xe hơi bị phá hủy.

---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại một sự kiện ở New Hampshire hôm thứ Bảy nói rằng Cộng Hòa sẽ thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. "Chúng ta sẽ thắng. Chúng ta sẽ thắng rất lớn," Trump hứa, nói Cộng hòa đang dẫn trước trong các cuộc thăm dò. "Chúng ta sẽ đánh bại Joe Biden. Năm 2016 tôi đã nói về các cuộc thăm dò mọi lúc. Năm 2020 tôi không phải nói vì chúng tôi không có nhiều sự cạnh tranh... Chúng tôi không có sự cạnh tranh... Tôi cũng không nghĩ rằng lần này chúng tôi có sự cạnh tranh, thành thật mà nói." Ghi nhận rằng năm 2020 Trump cũng nói như thế và rồi thua thê thảm, khi ép địa phương lật ngược kết quả không được, đành phải xúi giục bạo loạn.

---- Sở Bài trừ Ma túy Hoa Kỳ (DEA) đã lặng lẽ cách chức quan chức hàng đầu của họ ở Mexico hồi năm ngoái do giao du sai trái với luật sư của các băng đảng buôn ma túy, Việc Nicholas Palmeri giao du và đi nghỉ với các luật sư ma túy ở Miami, được trình bày chi tiết trong các hồ sơ bí mật mà AP xem, đã khiến ông mất chức chỉ sau một năm giữ chức giám đốc khu vực giám sát hàng chục đặc vụ chống ma túy trên khắp Mexico, Trung Mỹ và Canada.

Các cuộc điều tra riêng biệt cũng đưa ra những cảnh báo nguy hiểm khác, bao gồm cả những lời phàn nàn về việc xử lý lỏng lẻo đại dịch coronavirus khiến 2 đặc vụ bị bệnh phải được không vận xuyên biên giới. Và một tiết lộ khác trong tuần trước cho thấy Palmeri đã phê duyệt việc sử dụng quỹ chống ma túy cho các mục đích không phù hợp và tìm cách được hoàn trả để chi trả cho bữa tiệc sinh nhật của chính mình.

---- Hàng trăm nhà hoạt động khí hậu đã chặn một trong những con đường chính vào thành phố The Hague (Hòa Lan) hôm thứ Bảy. Nhiều người biểu tình vẫy cờ màu có biểu tượng của nhóm môi trường Extinction Rebellion. Và một người biểu tình đã cầm một tấm biển ghi bằng tiếng Hoà Lan, “Đây là con đường cụt.” Cả nhóm tập trung trên đường A12 gần nhà tạm của quốc hội Hoà Lan.

Khoảng một giờ sau khi phong tỏa bắt đầu, cảnh sát bắt đầu bắt giữ những người biểu tình không chịu rời đường. Đầu tuần này, cảnh sát đã bắt 6 nhà hoạt động của nhóm "Extinction Rebellion" vì nghi ngờ xúi giục nổi loạn liên quan đến các lời kêu gọi biểu tình.

Một thẩm phán hôm thứ Sáu đã giữ nguyên lệnh cấm một nhà hoạt động khác đến khu vực này trong 90 ngày. Lệnh bắt giữ và lệnh cấm vào đã gây ra tình trạng bất ổn giữa các nhà hoạt động, những người cho rằng nó vi phạm quyền biểu tình ôn hòa của họ.

---- Chống lão hóa, làm trẻ lại, từ 45 tuổi trở thành như 18 tuổi... "Anh ta muốn có não, tim, phổi, gan, thận, gân, răng, da, tóc, bàng quang, dương vật và trực tràng của một thanh niên 18 tuổi." Đó chỉ là một trong số những dòng đáng kinh ngạc trong bài viết của Ashlee Vance cho Bloomberg Businessweek về Bryan Johnson, một doanh nhân nhu liệu 45 tuổi có tài sản hàng trăm triệu USD và sử dụng một số tài sản đó để quay ngược thời gian.

Anh này gọi nỗ lực trẻ hóa này là "Project Blueprint" và thực hiện với sự hỗ trợ của 30 bác sĩ. Họ thử các phương pháp điều trị mới nhất đối với Johnson và theo dõi kết quả bằng mọi phương tiện tối tân, từ chụp cộng hưởng MRI toàn thân cho đến truyền máu. Tất cả đều dựa trên một khuôn khổ nghiêm ngặt (chế độ ăn thuần chay 1.977 calo, thói quen đánh răng và dùng chỉ chà răng flossing). Bạn nghĩ Johnson điên? Vậy mà thanh công đó.

Vance viết: “Cơ thể của Johnson, theo như họ đo lường, ngày càng trẻ hơn về mặt y học, người đã trích dẫn tuổi sinh học của tim (37 tuổi), da (28), dung tích phổi (18) và viêm nướu (17). Trong số những cách mà Johnson đạt được điều đó: bằng cách chiếu các xung điện từ (electromagnetic pulses) đến sàn chậu của Johnson để tăng lực cơ ở những nơi khó tiếp cận trong cơ thể Johnson, bằng cách lột axit (acid peels) hàng tuần để chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời và thông qua liệu pháp âm thanh để tăng thính lực."

---- Công ty LawnStarter đã xem xét hơn 150 thành phố lớn nhất của quốc gia để tìm ra những thành phố sạch nhất và dơ nhất, phân tích các số liệu theo 4 loại chính: ô nhiễm (ví dụ: chất lượng nước và không khí, khí thải nhà kính); điều kiện sống, nghĩa là các yếu tố như mật độ dân số và tỷ lệ nhà có nấm mốc, chuột và gián; cơ sở hạ tầng (khối lượng chất thải trong các bãi chôn lấp, số lượng bãi phế liệu và trạm nhiên liệu thay thế); và sự hài lòng của người tiêu dùng, nghĩa là người dân hài lòng như thế nào với tình trạng ô nhiễm, xử lý rác và cây xanh, cùng những vấn đề khác. Trang web cho thấy Virginia Beach là nơi sạch nhất, trong khi Houston đứng cuối cùng.

Thành phố dơ nhất: 1. Houston, TX; 2. Newark, NJ; 3. San Bernardino, CA; 4. Detroit, MI; 5. Jersey City, NJ; 6. Bakersfield, CA; 7. San Antonio, TX; 8. Fresno, CA; 9. Oklahoma City, OK; 10. Yonkers, NY.

Thành phố sạch nhất (dếm ngược): 143. Roseville, CA; 144. Greensboro, NC; 145. Huntsville, AL; 146. Winston-Salem, NC; 147. Buffalo, NY; 148. Fremont, CA; 149. Des Moines, IA; 150. Norfolk, VA; 161. Sunnyvale, CA; 162. Virginia Beach, VA.

---- Los Angeles: nổ súng, 3 người chết, 4 bị thương. Cảnh sát Los Angeles nói có 7 người bị bắn, ít nhất 3 người trong đó tử vong, tại khu phố Beverly Crest vào lúc 2:30 giờ sáng thứ Bảy tại 1 nhà cho thuê ngắn hạn ở khu 2700 đường Ellison Drive, phía bắc Beverly Hills. Theo cảnh sát, 3 trong số các nạn nhân đang ở trong xe khi họ bị bắn, trong khi 4 người đang đứng bên ngoài. Cả 3 người chết đều ở trong xe. Bất cứ ai có thông tin, xin gọi báo cho LAPD theo số 213-486-6890.

---- Goldman Sachs tiên đoán sẽ có những ngày đen tối trong năm 2023 đối với một số thị trường nhà đất đang quá nóng, cảnh báo rằng cư dân ở 4 thành phố có thể thấy các giá trị lao dốc giống như vụ sụp đổ nhà ở năm 2008, theo một ghi chú cho khách hàng mà báo New York Post ghi lại.

.

Các thị trường “quá nóng” được báo động trong ghi chú là:

. San Jose, California;

. Austin, Texas;

. Phoenix, Arizona;

. San Diego, California.

Ngân hàng Goldman tin rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến và thông báo cho khách hàng rằng ngân hàng đang nâng dự báo về lãi suất thế chấp vay mua nhà cố định 30 năm lên 6,5% vào cuối năm 2023.

---- Một chiếc xe hơi đã lao vào một tiệm bánh nổi tiếng ở Irvine, California, hồi sáng thứ Sáu, làm vỡ mặt tiền bằng kính của tiệm. Các khách hàng tại cửa tiệm 85 Degrees Bakery Café ở khu thương xá Diamond Jamboree đã đăng tin và hình lên mạng. Theo lời kể của những người chứng kiến, một thiếu nữ đã lái xe, phóng "hết tốc lực" vào tiệm bánh.

Một nhân chứng kể lại trong một bài đăng trên Instagram rằng chiếc xe lao thẳng về phía cô nhưng cô đã kịp xoay sở để nhảy ra khỏi hướng xe: “Tôi đã nhảy ra ngoài khi chiếc xe chỉ sướt qua chân tôi và ép một người đàn ông vào tường. Mọi người vẫn còn sống! Tôi hơi choáng và tôi sẽ nhặt những mảnh kính vỡ ra khỏi da trong vài ngày nhưng tôi vẫn ở đây.”Một người dùng Reddit viết: “Cá nhân tôi có thể xác nhận rằng người lái xe là thiếu nữ trẻ và tôi nghe cô nói rằng chân của cô vướng vào bàn đạp ga và cô nói đến đôi giày cao gót của cô vào thời điểm đó được buộc lỏng lẻo quanh chân của cô.” Cả hai lời kể đều nói rằng không ai bị thương nặng. Cảnh sát và cứu hộ Irvine đã tới lúc 9 giờ sáng.

---- Một tiệm ăn Việt Nam tại Seattle gặp xui xẻo những ngày gần Tết... Các quan chức y tế Public Health — Seattle & King County trong bản tin hôm Thứ Năm 26/1/2023 cho biết nhà hàng Tamarind Tree ở Washington đã phải đóng cửa sau khi 10 thực khách báo cáo bị bệnh, nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng, chuột rút, sốt và ớn lạnh.

Các thực khách đã tới ăn ở tiệm ăn Việt Nam này nằm trong khu Little Saigon, bên trong khu Chinatown International District của Seattle, vào ngày 15 và 16 tháng 1/2023, theo sở y tế quận cho biết. Bản tin nói các thực khách là từ 3 bữa tiệc khác nhau, họ sau bữa ăn đã nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng, chuột rút, sốt và ớn lạnh. Không có nhân viên nào báo cáo bị bệnh.

Một số thực khách đã được xét nghiệm và kết quả đang chờ xét nghiệm, nhưng các nhà điều tra nói họ tin rằng các triệu chứng cho thấy đó là bệnh do vi khuẩn. Các nhà điều tra y tế đã kiểm tra định kỳ vào ngày 18/1/2023 và thấy các nhân viên chạm vào thực phẩm đã sẵn sàng ăn bằng tay không, điều này có thể gây bùng phát bệnh do thực phẩm.

Các nhà điều tra đã quay lại nhà hàng vào ngày 24/1 và đóng cửa nhà hàng sau khi thấy “xử lý thực phẩm không đúng cách, bao gồm cả việc không cho tiếp cận các chỗ rửa tay, cất giữ khăn lau không đúng cách, nguy cơ lây nhiễm chéo, và thiếu bảo trì, làm sạch và vệ sinh thực phẩm các thiết bị thực phẩm và cơ sở vật chất.”

Cơ quan này cho biết tiệm ăn Tamarind Tree phải đóng cửa cho đến khi nhân viên làm sạch nơi này. Các nhà điều tra nói với ban quản lý tiệm rằng nhân viên bị bệnh phải không có triệu chứng trong 48 giờ trước khi trở lại làm việc.

---- TIN VN. Xe khách mất lái ở cổng chùa Ba Vàng, cán 1 người chết, 1 bị thương. Theo VietnamNet. Trong lúc đưa xe vào bãi đỗ gần cổng chùa Ba Vàng, ô tô mất lái đâm vào du khách làm 1 người chết 1 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào hôm nay (29/1), tại khu vực gần cổng chùa Ba Vàng (TP Uông Bí, Quảng Ninh) khiến một người chết và 1 người bị thương.

---- TIN VN. Công an xuất chiêu quyền cước đánh người bị còng tay. Theo Báo Tuổi Trẻ. Trên mạng xã hội đang lan truyền video dài khoảng 1 phút ghi lại cảnh một thanh niên bị còng tay và bị vài người mặc trang phục bảo vệ dân phố ghì chặt trong khi một người mặc sắc phục công an liên tục đá vào người. Hình ảnh trên được camera an ninh nhà dân tại xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre ghi lại. Thời gian xảy ra vụ việc thể hiện trên camera là 22h28 ngày 20-1.



Trong video, người đàn ông mặc áo trắng dù đã bị còng tay quặt ra sau lưng, nhưng vẫn bị một người mặc sắc phục công an liên tục đá vào vai, bụng. Chỉ đến khi, một trong những người có mặt tại hiện trường phát hiện và chỉ tay về hướng camera thì mọi việc mới dừng lại. Người đàn ông áo trắng bị đánh sau đó cũng được dẫn đi.

---- HỎI 1: Lao động Việt ở Nhật Bản đông nhất, rồi tới người Trung Quốc, Philippines?

ĐÁP 1: Đúng thế. Dữ liệu của chính phủ Tokyo cho thấy hôm thứ Sáu, con số kỷ lục 1,82 triệu người nước ngoài đang làm việc tại Nhật Bản tính đến cuối tháng 10/2022, tăng 5,5% so với năm trước chủ yếu do tình trạng thiếu lao động cũng như sinh viên nước ngoài và thường trú nhân tìm việc làm.

Trong số 1.822.725 người nước ngoài đang làm việc ở Nhật Bản, công dân Việt Nam chiếm 25,4%, tỷ lệ lớn nhất, tương đương 462.384 người. Theo sau họ là công dân Trung Quốc với 21,2% và 385.848 người, và người Philippines với 11,3% và 206.050 người.

Chi tiết:

https://japantoday.com/category/national/japan's-foreign-worker-population-hits-record-1.82-million

---- VẤN ĐỀ: Ngậm ngùi thân phận người dân mất nước (Phạm Đình Trọng)

Ngậm ngùi thân phận người dân mất nước

Phạm Đình Trọng

Báo Tiếng Dân - 27/01/2023

1. Bằng lá phiếu người dân được tự do và bình đẳng bầu chọn hiền tài trong dân, thay mặt dân quản trị đất nước và tổ chức, điều hành hoạt động xã hội. Đó là quyền làm chủ đất nước của người dân. Không những là quyền lớn nhất, thiêng liêng nhất của con người, của công dân, quyền làm chủ đất nước còn gắn bó máu thịt người dân với đất nước. Từ đó mà có khái niệm Mẹ Tổ Quốc. Quyền làm chủ đất nước đặt trên vai người dân bổn phận công dân với đất nước như đứa con có bổn phận hiếu thảo với cha mẹ.

Thời thực dân Pháp cướp nước ta, dù người dân Việt Nam vẫn còn chút quyền tự do ngôn luận, tự do ra báo, tự do mít tinh, tự do hoạt động hội đoàn khi hội đoàn đăng kí hoạt động được chính quyền Pháp chấp nhận, tự do sản xuất kinh doanh trong luật pháp bình đẳng. Không có thành phần kinh tế nào được phép trở thành chủ đạo của nền kinh tế Việt Nam. Dù doanh nghiệp của tư bản Pháp cũng không có chính sách biệt đãi riêng. Doanh nghiệp của người Pháp cũng bình đẳng với doanh nghiệp của người Việt. Nhưng người dân Việt Nam hoàn toàn không có quyền làm chủ đất nước Việt Nam máu thịt của mình. Người dân không có quyền làm chủ đất nước là mất nước thực sự rồi.



Thực dân Pháp cướp nước, chiếm đoạt quyền làm chủ đất nước Việt Nam của người dân Việt Nam. Người dân Việt Nam cả nước một lòng rời bỏ gia đình yên ấm, rời bỏ ruộng vườn, nhà cửa, rời bỏ sự nghiệp công danh đi vào cuộc kháng chiến trường kì, chấp nhận mất mát tài sản, hi sinh xương máu, giành lại độc lập cho đất nước.

Cuộc kháng chiến đánh đuổi đội quân nước ngoài đã để lại trên khắp đất nước Việt Nam trắng xoá mồ liệt sĩ, nối tiếp những nghĩa trang mênh mông. Gia đình nào cũng chịu những mất mát hi sinh to lớn. Người dân vẫn hân hoan vui sướng khi đánh đuổi được đội quân nước ngoài, giành lại độc lập cho đất nước. Giành lại quyền người dân Việt Nam được làm chủ đất nước Việt Nam.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Sau sự vui sướng bồng bột thoáng qua, người dân đã phải cay đắng, ngậm ngùi nhận ra đất nước sạch bóng giặc, danh nghĩa đất nước độc lập nhưng người dân không những không có quyền làm chủ đất nước, không có quyền tự do và bình đẳng cầm lá phiếu bầu chọn hiền tài trong dân, thay mặt dân quản trị đất nước và điều hành hoạt động xã hội. Ngay cả đến những quyền con người, quyền công dân thời Pháp thuộc người dân còn có như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do sinh hoạt hội đoàn, nay nước độc lập mà những quyền con người cơ bản và tối thiểu đó người dân Việt Nam cũng không có! Làm sao không ngậm ngùi, cay đắng!



Đảng cộng sản cầm quyền đóng kín cửa cơ quan đảng, lãnh đạo đảng chụm đầu bàn nhau, cắt cử, chia chác những chiếc ghế quyền lực quản trị đất nước, thâu tóm xã hội cho người của đảng rồi lại đổ hàng ngàn tỉ tiền thuế mồ hôi, xương máu của dân ra diễn trò bầu cử, lùa dân đi bỏ phiếu bầu những chiếc ghế quyền lực đã có người của đảng chiếm giữ! Lại diễn trò họp Quốc hội bầu bán. Những người được đảng đặt lên những chiếc ghế quyền lực đều nhận được xấp xỉ trăm phần trăm phiếu bầu của Quốc hội. Diễu cợt và khinh bỉ dân đến thế là cùng!

Đảng cộng sản cầm quyền biến người dân thành những con rối vô hồn, thành những rô bốt vô tri cầm lá phiếu đi bầu theo sự giật dây, theo lập trình cài đặt sẵn để hợp thức hoá người lãnh đạo đất nước và xã hội do đảng cộng sản cầm quyền áp đặt. Cầm lá phiếu đi bầu nhưng dân không có quyền chọn. Cả quyền ứng cử cũng không. Chỉ là diễn viên trong vở diễn dân chủ của đảng, người dân không còn được làm bổn phận công dân với đất nước.

Giang sơn gấm vóc, đất nước máu thịt do mồ hôi, xương máu của lớp lớp thế hệ người Việt Nam tạo nên bỗng trở thành tài sản riêng của đảng cộng sản cầm quyền. Người dân chỉ còn là kẻ sống nhờ, sống lưu vong ngay trên mảnh đất mồ hôi xương máu cha ông để lại. Mẹ Tổ Quốc Việt Nam cũng vật vờ lưu vong cùng người dân ngay trên đất nước Việt Nam! Người dân không được làm chủ đất nước, lũ lượt bỏ nước ra đi kéo dài suốt hơn nửa thế kỉ qua, đến tận hôm nay.



Không có quyền làm chủ đất nước, người dân Việt Nam lại thực sự mất nước rồi! Người nước ngoài chiếm đoạt quyền làm chủ đất nước của người dân thì đó là kẻ xâm lược, là ngoại xâm. Lực lượng trong nước chiếm đoạt quyền làm chủ đất nước của người dân là lực lượng chiếm đóng, là nội xâm.

2. Đảng cộng sản cầm quyền toàn quyền chiếm đoạt những chiếc ghế quyền lực của dân. Những chiếc ghế để hiền tài trong dân mang tài trí cống hiến cho nước được chia chác trong phòng kín ở cơ quan đảng cho đám quan tham của đảng đã dẫn đến những cuộc đua rầm rộ chạy chức, chạy quyền bất tận. Quan chức đảng cõng con đặt lên những chiếc ghế quyền lực của dân. Tổ chức đảng cõng người của đảng giành những chiếc ghế của hiền tài trong dân.

Chỉ nêu vài dẫn chứng cá nhân các quan chức đảng hối hả cõng con, tổ chức đảng tất bật cõng người của đảng lên những chiếc ghế quyền lực của dân. Những chiếc ghế để hiền tài trong dân cống hiến tài năng cho nước thành những chiếc ghế chỉ để củng cố quyền cai trị của đảng.

Không học nổi chữ nghĩa, không thể làm việc bằng trí tuệ, phải đi xuất khẩu lao động, đứa con thất học, kiến thức văn hoá trống rỗng, làm thuê kiếm sống bằng cơ bắp được ông Tổng bí thư đảng Nông Đức Mạnh cõng vào cơ quan trung ương đảng, đặt lên ghế bí thư tỉnh uỷ, rồi Thứ trưởng, phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân Tộc Chính phủ.



Ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cõng đứa con lớn tạm đặt vào ghế Thứ trưởng rồi lại đôn đáo mặc cả, dàn xếp để ông con cả lần lượt thăng tiến Bí thư tỉnh uỷ rồi Bộ trưởng. Con cả đã yên vị thành viên Chính phủ, Thủ tướng Ba Dũng lại đôn đáo cõng tiếp con bé đặt vào ghế bí thư trung ương đoàn. Đặt hai đứa con bất tài ngồi vào ghế hiền tài, ông Thủ tướng mới xoa tay, mãn nguyện về hưu. Mồm nói về làm người tử tế nhưng một nhân cách tham lam, bất lương như vậy làm sao có thể tử tế!

Có quyền lực quan đầu tỉnh, ông Bí thư tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến liền mang quyền lực ra điều chuyển, sắp xếp lại quan trường, đặt con trai lên ghế Bí thư thành uỷ Bắc Ninh. Đưa con trai chẳng tài càn gì ngồi trên đầu dân rồi ông Uỷ viên trung ương đảng, Bí thư tỉnh uỷ Nguyễn Nhân Chiến mới sung sướng, hà hê về nhấm nháp cuộc sống vương giả ở biệt phủ lộng lẫy.

Không sao kể xiết những quan đảng chỉ lo giành giật những chiếc ghế quyền lực của hiền tài trong dân cho con cháu quan. Cứ nhìn những ông to, bà lớn trên cả nước vẻ mặt thoả mãn trên những chiếc ghế quyền lực của dân, tiêu dao năm tháng chỉ nói được những lời đại ngôn sáo rỗng và chỉ để hưởng thụ, chẳng làm được tích sự gì cũng thấy bóng dáng lom khom của bố mẹ họ cõng họ vào quan trường.

Con quan đảng chiếm ghế quyền lực của hiền tài nhiều đến nỗi với bất kì ông quan, bà quan nào người dân đều phải đặt ra câu hỏi: Đồng chí này con đồng chí nào? Đồng chí này con đồng chí nào đã trở thành tiếng than cay đắng, tiếng kêu oan nghiệt, uất hận của dân mất quyền làm chủ đất nước, thành cung oán của xã hội Việt Nam thời cộng sản.

Quan đảng mải miết cõng con vào quan trường thì tổ chức đảng cũng bền bỉ và bài bản cõng người của đảng rải kín ghế quyền lực của hiền tài trong dân.

Trị nhậm quan đầu tỉnh Thái Bình, ông Bí thư tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Diên chỉ có công trạng nổi bật là dung túng cho băng đảng xã hội đen Đường Nhuệ lộng hành, chi phối cả công an. Băng nhóm Đường Nhuệ ngang nhiên hành hung dân ngay trong đồn công an mà công an phải nhắm mắt bỏ qua đám tội phạm đàn em Đường Nhuệ. Lấn át cả chính quyền, băng nhóm Đường Nhuệ ngang nhiên áp đặt luật xã hội đen thu tiền của dân như nhà nước thu thuế. Để cho quyền lực xã hội đen Đường Nhuệ tồn tại song song với quyền lực chính quyền, ông quan đầu tỉnh Nguyễn Hồng Diên bộc lộ rõ là ông quan kém về năng lực, tồi về đức độ làm quan.

Dung túng cho băng nhóm xã hội đen Đường Nhuệ lớn mạnh, ông Bí thư đảng cấp tỉnh Nguyễn Hồng Diên vẫn vô can, lại được tổ chức đảng cõng về kinh đô, đưa lên cấp quốc gia, làm Phó Ban Tuyên giáo trung ương, rồi Bộ trưởng bộ lớn Công Thương. Nếu tổ chức đảng không cõng người của đảng vào chiếc ghế quyền lực thì ông quan kém năng lực, tồi đức độ như ông Diên làm sao có thể ngồi được vào chiếc ghế Bộ trưởng bộ Công Thương!

Tổ chức đảng có cả sách lược lâu dài, cả chính sách cụ thể ngang nhiên và trắng trợn cõng những nhân cách tầm thường của đảng đặt lên những chiếc ghế của hiền tài trong dân.

Đứng đầu một doanh nghiệp nhà nước khai thác dầu mỏ, Trịnh Xuân Thanh đã rút ruột hàng ngàn tỉ tiền của dân của nước mua đất, xây lâu đài riêng ở Tam Đảo và rải tiền ăn chơi sa đoạ từ trong nước ra nước ngoài. Thanh vẫn là nhân sự được qui hoạch, được tổ chức đảng cõng từ Hà Nội vào Hậu Giang đặt lên ghế phó chủ tỉnh để rồi thời gian ngắn sau sẽ lại trở về kinh đô ngồi lên ghế quan cấp quốc gia, nắm vận mệnh đất nước. Chỉ vì chiếc ô tô đắt tiền mang biển số xe triều đình mà Thanh ngông nghênh lượn trước dân tỉnh lẻ, gây ghen ghét, đố kị, bất bình rộng rãi trong xã hội buộc pháp luật phải vào cuộc khui ra con người thật, tham nhũng và sa đoạ của Thanh.

3. Người dân có quyền làm chủ đất nước thì lá phiếu bầu cử thực sự tự do của người dân mới có quyền quyết định nhân sự lãnh đạo đất nước. Chiếm đoạt quyền làm chủ đất nước của người dân, tổ chức đảng cõng ông Nguyễn Xuân Phúc từ cơ quan đảng sang Quốc hội để bộ máy bỏ phiếu của đảng ở Quốc hội hợp thức hoá chức danh Chủ tịch nước cho một người chỉ biết lăng xăng đi khắp nước hô hào, tỉnh này là đầu tàu, tỉnh kia cũng phải là đầu tàu. Ông quan đảng chỉ có ngôn từ tuyên truyền sáo rỗng bộc lộ một tâm hồn nghèo nàn, xơ cứng cảm xúc, không có hồn nhân văn được tổ chức đảng đưa lên đại diện cho dân của một đất nước văn hiến!

Ở vị trí quốc gia, lo toan việc dân việc nước nhưng nhân cách thấp kém, tầm vóc nhỏ bé, nghĩ suy chưa vượt khỏi khung cửa gia đình thì chỉ là con người giá áo túi cơm, chỉ biết lấy quyền lớn lo cho dân cho nước mang về lo việc nhỏ để vinh thân phì gia, bảo kê cho vợ con thu lợi bất chính bằng việc làm phi pháp, bất lương trong vụ kinh doanh test kit giả xét nghiệm covid-19.

Chỉ cốt bán được nhiều test kit giả, thu lợi nhuận lớn, cả bộ máy nhà nước dưới quyền chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc rầm rộ bố ráp, truy bắt, đè ngửa gần trăm triệu dân ra chọc test kit giả vào mũi dân, ngoáy đi ngoáy lại nhiều lần để tiêu thụ test kit giả. Test kit giả, không thể phát hiện người nhiễm covid-19 làm cho dịch covid-19 bùng phát, lan rộng, dẫn đến hơn 43 ngàn người dân Việt Nam chết thảm trong dịch covid-19 nhưng đã mang về hàng ngàn tỉ tiền lời cho doanh nghiệp kinh doanh test kit giả!

Kinh doanh test kit giả là những ai? Chỉ có thường dân góp cổ phần ít ỏi, chỉ chiếm hai mươi phần trăm vốn (20%) phải chường mặt ra với pháp luật, tra tay vào còng số tám. Còn tám mươi phần trăm vốn của những người núp bóng quyền lực nhà nước cấp cao có thể huy động cả bộ máy nhà nước vào việc truy lùng, bắt bớ, đè dân ra ngoáy mũi. Quyền lực nhà nước ở cấp cao liên quan đến doanh nghiệp kinh doanh test kit giả thì danh tính được giấu kín trong bóng tối, pháp luật không được phép công khai tên tuổi.

Người dân có quyền làm chủ đất nước thì mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật và người dân phải được biết mọi hoạt động đúng, sai của người nắm quyền lực đại diện cho dân và mọi hành vi liên quan đến pháp luật của công dân phải được pháp luật xét xử công khai, bình đẳng. Nhưng đảng lại đóng kín cửa xử lí nội bộ trong đảng việc làm phi pháp bất lương diễn ra dưới bóng chiếc ô quyền lực Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc rồi đảng lệnh cho Quốc hội làm thủ tục loại bỏ chức danh của người được đảng đặt lên ghế Chủ tịch nước.

Những quan chức bị truy tố bắt giam, những Bộ trưởng, Bí thư, Chủ tịch tỉnh trong vụ kit giả xét nghiệm covid-19 chỉ là những tội phạm thứ yếu, những tội phạm nhận tiền chia chác trong việc tiêu thụ kit giả. Những người nắm cổ phần lớn, có vai trò quyết định việc kinh doanh kit giả mới là tội phạm chính, tội phạm hàng đầu nhưng nhờ núp bóng quyền lực cấp cao nên đều vô danh, hành vi phạm tội được pháp luật giấu kín, người dân không được biết.

Những ngày này liên tiếp chứng kiến tổ chức đảng chiếm đoạt quyền công dân, quyền làm chủ đất nước của người dân, gần trăm triệu người dân Việt Nam càng cay đắng, ngậm ngùi cho thân phận người dân mất nước!

Nguồn: https://baotiengdan.com/2023/01/27/ngam-ngui-than-phan-nguoi-dan-mat-nuoc/

