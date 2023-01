- Cảnh sát Los Angeles: Huu Can Tran, 72 tuổi, là tay súng bắn chết 10 người, bắn bị thương 10 người khác đêm giao thừa ở Star Ballroom Dance Studio, là thầy dạy khiêu vũ. Giấy tờ ghi Tran từ TQ vào Mỹ. Tran bị Brandon Tsay xông tới giựt súng tại vũ trường Lai Lai Ballroom & Studio. - Bị Trump mắng không trung thành, Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo nói chưa từng hứa không ứng cử Tổng Thống 2024, và c

Huu Can Tran, 72 tuổi, là tay súng bắn chết 10 người, bắn bị thương 10 người khác đêm giao thừa ở Monterey Park. (Hình do Cảnh sát quận Los Angeles phổ biến)

- Cảnh sát Los Angeles: Huu Can Tran, 72 tuổi, là tay súng bắn chết 10 người, bắn bị thương 10 người khác đêm giao thừa ở Star Ballroom Dance Studio, là thầy dạy khiêu vũ. Giấy tờ ghi Tran từ TQ vào Mỹ. Tran bị Brandon Tsay xông tới giựt súng tại vũ trường Lai Lai Ballroom & Studio.

- Bị Trump mắng không trung thành, Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo nói chưa từng hứa không ứng cử Tổng Thống 2024, và chỉ nên trung thành với đất nước.

- Tân Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy chuẩn bị thăm Đài Loan

- Cô con gái 23 tuổi của Dân Biểu Katherine Clark (Dân Chủ, Mass.) đã bị bắt và bị truy tố vì đánh cảnh sát

- Công ty Ford Motor ở Đức dự kiến cắt 3.200 người.

- Nhật Bản: tiếp tục đòi Nga trả các đảo chiếm thời 1945.

- Phó chánh văn phòng nội các Nhật Bản đi Mỹ về, bị mẹ rầy, phải xin lỗi vì thọc tay túi quần khi Thủ Tướng nói chuyện

- Liên Âu đồng thuận tăng trừng phạt Iran vì đàn áp biểu tình ôn hòa.

- Nga ra lệnh trục xuất đại sứ của Estonia, và Estonia đáp trả. Bênh vực Estonia, Latvia sẽ hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga.

- Ngoại trưởng Đức: Đức sẽ không ngăn Ba Lan và các nước đồng minh khác cung cấp xe tăng Leopard cho Ukraine.

- Thủ tướng Đức: sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine vì hòa bình trong khu vực.

- Liên Âu suy tính sử dụng số tài sản 300 tỷ USD tịch thu từ ngân hàng trung ương Nga để tái thiết Ukraine

- Mexico: trứng rẻ hơn ở Mỹ nhiều, nhưng nhập lậu nông sản vào Mỹ sẽ bị Mỹ phạt tới 10.000 đô la.

- California: thân nhân làm trang GoFundMe gây quỹ tang lễ cho Linh Phan

- TIN VN. Nhà thơ Giang Nam từ trần.

- TIN VN. Mùng 2 Tết: Chùa Hương đón hơn 2 vạn khách.

- HỎI 1: Nhật lo tuyệt chủng: chỉ có 16.5% giới trẻ tin là tương lai họ sẽ kết hôn? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Các tiểu bang bị cư dân bỏ chạy tỷ lệ cao hơn dân dọn vào? ĐÁP 2: Thứ nhất là New Jersey, nhì là Illinois.

QUẬN CAM (VB-23/1/2023) ---- Công ty Ford Motor có thể chọn quyết định sa thải nhiều ngàn nhân viên từ khu cơ xưởng ở Cologne (Đức quốc), theo tin DPA hôm thứ Hai dẫn lời từ hội đồng công nhân. Theo đó, nếu hãng xe Ford tiếp tục kế hoạch đã tính, có thể có tới 3.200 việc làm bị mất. Tính đến đầu năm nay, cơ xưởng Ford ở Cologne có khoảng 14.000 công nhân.

Trước đó, báo Automobilwoche đã dẫn các nguồn tin, rằng việc cắt giảm nhân sự dự kiến sẽ diễn ra trên các đơn vị, do công ty Ford đang thiết kế một cấu trúc kinh doanh mới để hoạt động ở châu Âu. Theo Motor 1, công ty Ford ở Đức dự kiến sẽ cắt 1,000 công nhân để cải cách cơ xưởng, nhằm tập trung sản xuất xe điện từ năm 2024.

---- Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo đã đáp trả Donald Trump sau khi Trump gọi ông là "không trung thành" vì đã cân nhắc tranh cử vào Bạch Ốc năm 2024. Trả lời phỏng vấn hôm thứ Hai trên đài Fox News, phóng viên Brian Kilmeade nói với ông Pompeo rằng Trump gần đây đã nói rằng các cựu thành viên nội các tranh cử chống lại ông là "không trung thành".

Pompeo trả lời: "Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi sẽ không tranh cử. Thực tế cũng không quan trọng là ai khác đó tranh cử Tổng Thống. Và khi [cựu] tổng thống nói về việc không trung thành, tôi nghĩ Trump chỉ hiểu lầm. Lòng trung thành là nghĩa vụ của bạn đối với đất nước, nghĩa vụ của bạn đối với quốc gia." [chứ không phải đối với Trump] Trước đó Pompeo đã nói rằng Trump ra tranh cử 2024 sẽ không ngăn ông [Pompeo] tranh cử.

---- Cô con gái 23 tuổi của Dân Biểu Katherine Clark (Dân Chủ, Massachusetts) đã bị bắt và bị truy tố vì hành hung một cảnh sát trong một cuộc biểu tình ở Boston, theo Politico đưa tin. DB Clark hiện giữ chức Minority Whip (Giám sát khối Thiểu số), là nhân vật cao cấp thứ nhì của Dân Chủ Hạ Viện. DB Clark gọi cô con gái giới tính thứ ba là Riley, nhưng cảnh sát Boston trong giấy tờ gọi cô này là Jared Dowell, nói cô Dowell xịt sơn lên khán đài Boston Common với dòng chữ "NO COP CITY" (THÀNH PHỐ CẤM CẢNH SÁT TỚI) và "ACAB" hoặc "All Cops Are Ba--- ---" (Tất cả cảnh sát là bọn cà chớn).

Cảnh sát nói rằng khi cảnh sát cố gắng bắt giữ Dowell trong cuộc biểu tình hôm thứ Bảy tại công viên công cộng, khoảng 20 người biểu tình đã bao vây họ "la hét những lời tục tĩu." Tại một số thời điểm, "một cảnh sát đã bị đánh vào mặt và có thể nhìn thấy máu chảy ra từ mũi và miệng."

Dowell bị truy tố về tội tấn công bằng vũ khí nguy hiểm, phá hủy hoặc gây thương tích cho tài sản cá nhân và làm hư hỏng tài sản bằng cách vẽ bậy. Báo Boston Herald ghi rằng chính cô Riley Clark (tức Jared Dowell) đã bị bắt vào mùa hè năm ngoái trong một cuộc biểu tình về phá thai bên ngoài Tòa Tối cao, một sự kiện mà cô gọi là "rắc rối tốt". Dowell sẽ ra tòa hôm thứ Hai.

---- Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho chuyến thăm Đài Loan của tân Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy, theo Punchbowl News đưa tin hôm thứ Hai dẫn lời một quan chức. Theo quan chức này, Pentagon đang lên kế hoạch cho chuyến đi, dự kiến diễn ra vào mùa xuân năm 2023. Hồi tháng 7/2022, Dân biểu McCarthy ủng hộ chuyến thăm của cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tới Đài Loan, nói rằng ông cũng muốn làm điều tương tự nếu được bầu làm Chủ tịch Hạ viện.

---- Một phụ tá của Thủ tướng Nhật Bản đã công khai xin lỗi vì đã cho tay vào túi quần trong chuyến đi tới Washington, D.C. Seiji Kihara, 52 tuổi, cho biết mẹ ông đã gọi cho ông để nói rằng bà “xấu hổ” và đề nghị ông “khâu lại túi của mình” sau khi bà nhìn thấy những bình luận trên mạng nói rằng anh ta đang “làm ô nhục cha mẹ mình” sau khi người ta chụp ảnh anh ta đút tay vào túi quần bên ngoài Blair House ở thủ đô Hoa Kỳ.

Kihara lúc đó đang tháp tùng Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của Kishida với tư cách là thủ tướng với Joe Biden vào ngày 13 tháng 1 khi vụ này xảy ra. Để tự bào chữa, Kihara, phó chánh văn phòng nội các, cho biết ông là loại người “đút tay vào túi quần khi đi bộ”—mặc dù ông đang đứng yên trong những hình ảnh bị cho là xúc phạm.

Kihara (thứ nhì từ trái) thọc tay vào túi quần, về nước bị mẹ mắng.

---- Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm thứ Hai tuyên bố rằng Tokyo sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề lãnh thổ với Nga, bất kể quan hệ đang căng thẳng vìc khủng hoảng Ukraine. Phát biểu khai mạc kỳ họp thường kỳ kéo dài 150 ngày của quốc hội, ông Kishida nói rằng "sự gây hấn của Nga chống lại Ukraine" đã dẫn đến một "tình huống khó khăn" đang phát triển giữa Tokyo và Moscow, nhưng Nhật Bản sẽ "tiếp tục tuân thủ các cam kết của mình nhằm giải quyết vấn đề lãnh thổ và ký kết một hiệp ước hòa bình."

Nga và Nhật Bản chưa bao giờ chính thức ký kết một hòa ước sau Thế chiến II, vì các tranh chấp về quần đảo Kuril vẫn còn cản trở. Tháng 3/2022, Điện Kremlin đã rút khỏi các cuộc đàm phán sau khi Tokyo đưa ra các biện pháp trừng phạt liên quan đến cuộc xung đột Ukraine. (ghi chú: khi Nhật Bản đầu hàng Hoa Kỳ năm 1945, quân Nga chiếm 4 đảo phía bắc Nhật Bản và bây giờ chưa trả lại.)

---- Chủ tịch Hội đồng Thụy Điển Josep Borrell tuyên bố các bộ trưởng ngoại giao của Liên Âu hôm thứ Hai đã đồng thuận thông qua nhiều biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, vì chính phủ Iran đàn áp các cuộc biểu tình dân sự. Borrell nói: "Liên Âu lên án mạnh mẽ việc sử dụng vũ lực tàn bạo và không tương xứng của chính quyền Iran đối với người biểu tình ôn hòa." Liên Âu cho đến nay đã xử phạt hơn 100 cá nhân và tổ chức ở Iran vì vi phạm nhân quyền.

---- Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkevics hôm Thứ Hai cho biết Latvia sẽ hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga. Đầu ngày Thứ Hai, Nga đã trục xuất đại sứ của Estonia, khiến Estonia phải đáp lại.

Rinkevics nói: "Do hành động gây hấn tàn bạo của Nga đối với Ukraine và để thể hiện tình đoàn kết với Estonia, Latvia sẽ hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga có hiệu lực từ ngày 24/2, yêu cầu Nga có hành động phù hợp." Chính phủ Nga chưa có phản ứng gì về thông báo này.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Estonia hôm thứ Hai thông báo rằng họ sẽ trục xuất đại sứ Nga để phản ứng trước quyết định của Nga về việc hạ thấp mức độ quan hệ ngoại giao với Estonia. Nga đã yêu cầu đại sứ Estonia rời khỏi đất nước trước ngày 7 tháng 2/2023. Và Estonia nói, khi đại sứ Nga cũng phải rời Estonia cùng ngày với đại sứ Estonia rời Nga.

---- Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm Chủ nhật nói rằng Berlin sẽ không ngăn Ba Lan và các nước đồng minh khác cung cấp xe tăng Leopard cho Ukraine. Nói với hãng tin La Chaine Info của Pháp bên lề cuộc gặp song phương với các nhà lãnh đạo Đức ở Paris, bà Baerbock tiết lộ rằng chính phủ của bà chưa nhận được yêu cầu xin phép từ Ba Lan hay các nước khác. "Nếu chúng tôi được yêu cầu, chúng tôi sẽ không ngăn cản," theo bà nói trong cuộc phỏng vấn.

.

Ba Lan, Đan Mạch và Phần Lan đã xác nhận trong những ngày trước đó rằng họ sẵn sàng trao tặng xe tăng Leopard do Đức sản xuất ngay khi Berlin cho phép. Tuy nhiên, chính phủ Ba Lan thậm chí còn đề cập đến khả năng giao xe tăng ngay cả khi không có sự cho phép của Đức.

---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Berlin sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine miễn là cần thiết như một phần trong nỗ lực của Liên Âu nhằm tạo điều kiện cho hòa bình trong khu vực. Ông nói thêm rằng chính phủ của ông cũng có ý định đưa ra mọi quyết định về việc cung cấp vũ khí cùng với các đồng minh của mình.

Nhận xét của ông được đưa ra sau khi Đức không đạt được thỏa thuận với các đồng minh về việc triển khai xe tăng tới Kiev. Scholz đã đưa ra những bình luận trong chuyến thăm Paris vào Chủ nhật để đánh dấu 60 năm kể từ khi ký kết Hiệp ước Elysee.

---- Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel đã thúc đẩy các cuộc thảo luận về việc liệu Liên Âu có thể sử dụng số tài sản trị giá 300 tỷ USD tịch thu từ ngân hàng trung ương Nga để hỗ trợ tái thiết Ukraine hay không. Trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times được xuất bản vào thứ Hai, Michel giải thích rằng ông muốn quản lý các tài sản bị đóng băng này để tạo ra lợi nhuận mà sau đó có thể được sử dụng để hỗ trợ Ukraine. "Đó là vấn đề về công lý và sự công bằng... Nó phải được thực hiện phù hợp với các nguyên tắc pháp lý - điều này rất rõ ràng", ông nói. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên Âu, Josep Borrell, cũng đưa ra ý tưởng tương tự. Liên Âu và Ngân hàng Thế giới đã Nga đã phá hủy tài sản ở Ukraine vào khoảng 350 tỷ euro.

---- Các quan chức cho biết trứng rẻ hơn nhiều ở Mexico nhưng bất kỳ ai bị bắt khi cố gắng mang chúng qua biên giới Mỹ đều có thể phải trả rất nhiều tiền. Giá trứng của Mỹ đã tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái do các yếu tố bao gồm cúm gia cầm, khiến trứng Mexico trở thành một triển vọng hấp dẫn đối với cư dân của các tiểu bang trong đó có California, nơi một tá trứng có thể có giá khoảng 8 đô la, so với chưa đến 3 đô la ở Tijuana. Không khai báo các mặt hàng nông sản khi đưa vào Mỹ có thể bị phạt tới 10.000 đô la.

TIN VN. Mùng 2 Tết: Chùa Hương đón hơn 2 vạn khách.

TIN VN. Nhà thơ Giang Nam từ trần.

----bắn bị thương 10 người khác đêm giao thừa ở Monterey Park, California. Cuộc săn lùng tay súng đã giết chết 10 người tại một câu lạc bộ khiêu vũ ở khu vực Los Angeles đã kết thúc vào Chủ nhật khi cảnh sát tìm thấy y chết vì vết thương do súng tự gây ra trong chiếc xe van mà y dùng để chạy trốn sau khi mọi người ngăn cản nỗ lực nổ súng lần thứ hai của y.Cảnh sát trưởng quận Los Angeles Robert Luna xác định tay súng là Huu Can Tran, 72 tuổi và cho biết không có nghi phạm nào khác đang lẩn trốn. Tại một cuộc họp báo buổi tối, ông nói thêm rằng động cơ của vụ tấn công vẫn chưa rõ ràng, khiến 10 người khác bị thương. Luna không có tuổi chính xác của các nạn nhân nhưng cho biết tất cả họ đều trên 50 tuổi. Bảy trong số những người bị thương vẫn còn trong bệnh viện, ông nói.Cảnh sát trưởng nói thêm rằng nghi phạm mang theo thứ mà anh ta mô tả là một khẩu súng lục bán tự động với băng đạn dài, và một khẩu súng ngắn thứ hai được thấy trong chiếc xe van nơi Trần được tìm thấy đã chết. Tại cuộc họp báo, Dân biểu Judy Chu nói bà vẫn còn thắc mắc về vụ tấn công: "Động cơ của kẻ xả súng này là gì? Anh ta có bị bệnh tâm thần không? Anh ta có phải là kẻ lạm dụng bạo lực gia đình không? Làm thế nào mà anh ta có được những khẩu súng này và nó thông qua các thủ tục [mua súng] hợp pháp hay không?"Trước đó, vào hôm Chủ nhật, cảnh sát tới gần chiếc xe van sau khi bao vây xe này hàng giờ trước khi bước vào. Xác một người dường như nằm gục tr6n tay lái, và sau đó đã được đưa ra khỏi xe. Trước đó, Luna đã công bố những bức ảnh của một người đàn ông châu Á được cho là nghi phạm.Cuộc săn lùng diễn ra sau khi tay súng nổ súng tại phòng khiêu vũ vào cuối ngày thứ Bảy, giữa lúc lễ đón Tết Nguyên đán tại cộng đồng người Mỹ gốc Á đa số ở Monterey Park. Anh này có thể đã cố gắng và thất bại trong việc nhắm mục tiêu vào một vũ trường thứ hai, nhà chức trách cho biết. Chiếc xe van được tìm thấy ở Torrance, một cộng đồng khác có nhiều người Mỹ gốc Á sinh sống, cách địa điểm thứ hai khoảng 22 dặm (34,5 km).Luna cho biết vụ nổ súng tại Star Ballroom Dance Studio ở Monterey Park khiến 5 phụ nữ và 5 nam giới thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Sau đó 20 đến 30 phút, một người đàn ông mang súng bước vào Phòng khiêu vũ Lai Lai ở Alhambra gần đó. Luna cho biết nghi phạm bước vào câu lạc bộ Alhambra với một khẩu súng, và mọi người đã giật vũ khí khỏi người y trước khi y bỏ trốn.Vài giờ trước đó, Luna cho biết các nhà chức trách đang tìm kiếm một chiếc xe van màu trắng sau khi các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy nghi phạm chạy trốn khỏi Alhambra trên một chiếc xe như vậy.----Kẻ xả súng hàng loạt ở Monterey từng là một vũ công tại vũ trường, nơi y bắn chết 10 người trong lễ đón Tết Nguyên đán. Huu Can Tran, 72 tuổi, hầu như mỗi đêm đều dạy khiêu vũ tại Star Ballroom Dance Studio vào đầu những năm 2000 khi ông sống cách đó năm phút ở Thung lũng San Gabriel. Bạn của Trần, người thân với tay súng từ khoảng đầu những năm 2010, tiết lộ với CNN rằng Tran 'thù địch với rất nhiều người' tại vũ trường và tin rằng họ nói 'những điều xấu xa về Tran'.Vợ cũ của tay súng cũng tiết lộ rằng cô đã gặp Trần hàng chục năm trước trong một buổi học khiêu vũ và không lâu sau đó họ kết hôn. Vụ xả súng hôm thứ Bảy khiến 5 phụ nữ và 5 nam giới thiệt mạng và làm bị thương 10 người khác. Tran qua đời hôm Chủ nhật do tự sát bằng súng trong khi đối đầu với cảnh sát.Ngoài việc dạy khiêu vũ gần năm buổi một tuần, Tran còn là một tài xế xe tải và đã mở công ty kinh doanh, Tran's Trucking Inc., từ năm 2002 đến 2004, theo các tài liệu mà CNN có được. Không rõ khi nào Tran ngừng dạy học tại studio, nhưng Tran đã chuyển đến Hemet vào năm 2013 sau khoảng 20 năm ở Los Angeles.Bạn của Tran đã mất liên lạc với Tran trong khoảng thời gian Tran chuyển đến và bị sốc khi biết tin về vụ thảm sát. Người bạn cũng kể lại rằng Tran rất dễ nổi giận và không tin tưởng mọi người. Vợ cũ của Tran, danh tính không được tiết lộ, cho biết cô chỉ kết hôn với Tran một thời gian ngắn trước khi Tran đệ đơn ly hôn vào năm 2005. Cô nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Trần và Tran đã mời cô học khiêu vũ miễn phí.Tình yêu của Trần dường như phai nhạt nhanh chóng khi cô nói rằng Tran đã mất hứng thú với cô và trở nên dễ dàng tức giận khi cô thực hiện sai vũ đạo. Giấy đăng bộ kết hôn của họ cho thấy Tran là một người nhập cư từ Trung Quốc.Vũ trường Star Ballroom Dance Studio là điểm dừng chân đầu tiên của Tran, rồi 30 phút sau Tran đến Phòng khiêu vũ Lai Lai ở Alhambra gần đó, nơi những người khách đã xông tới tước súng Tran. Tran sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường và bỏ trốn nhiều giờ sau, tới hôm Chủ nhật khi cảnh sát tìm thấy Tran trong chiếc xe van mà Tran dùng để chạy trốn xa hiện trường vụ thảm sát.----g anh có mặt trong văn phòng bên ngoài sảnh của Lai Lai Ballroom & Studio ở Alhambra, quận Los Angeles, vào khoảng 10:35 giờ tối Thứ Bảy thì đối mặt với một người đàn ông với một khẩu súng lục. “Kẻ cầm súng nhìn tôi và nhìn xung quanh, không che giấu rằng y đang có ý định nổ súng. Đôi mắt của y đầy đe dọa,” theo Tsay nói với báo The New York Times.Tsay là một lập trình viên, nhưng làm bán thời gian tại phòng vé vũ trường, nơi do ông bà của thành lập, cho biết anh không biết tay súng đã thảm sát 10 người tại một phòng khiêu vũ khác khoảng 20 phút trước đó. “Trái tim tôi thắt lại, tôi biết mình sắp chết,” Tsay nói. Trong một nỗ lực tuyệt vọng để tự cứu mình, Tsay mô tả đã nắm lấy nòng súng và chiến đấu với tay súng—được cảnh sát xác định là Huu Can Tran, 72 tuổi— và cuối cùng giành quyền kiểm soát khẩu súng lục.Tsay kể, sau đó anh chĩa súng vào Tran và hét lên: “Đi, cút khỏi đây đi”. Cảnh sát hôm Chủ nhật cho biết “hai thành viên cộng đồng” đã tước vũ khí của kẻ xả súng nhưng Tsay và gia đình anh ta nói rằng cảnh quay camera an ninh tại phòng khiêu vũ xác nhận Tsay hành động một mình.----ói rằng ban đầu, một tên giựt ví, rồi tên này cướp một chiếc xe, rồi vượt đèn đỏ, rồi y tông vào một chiếc xe -- vàngồi trong chiếc xe sau cùng này đã từ trần vì một chuỗi bạo động có vẻ như rất xa vời. Linh Phan là một trong 2 phụ nữ ngồi trong một chiếc xe bị xe của tên giựt ví tông phải.Trong khi văn phòng điều tra viên của quận chưa xác định được danh tính các nạn nhân, các thành viên trong gia đình đã xác định một trong số họ là Linh Phan. Em gái của cô Phan đã nói chuyện với ABC10 qua điện thoại. Đối với em gái của cô, tiếng cười và nụ cười của Phan là một phần của những gì nổi bật về cô. Cô Linh Phan là người chị sẽ sum họp gia đình và sắp đặt những bức ảnh gia đình và những chuyến đi.Nhưng tình yêu lớn nhất của Phan là hai đứa con của cô, theo lời em gái cô nói. Cô em nói Phan yêu 2 con hơn bất cứ thứ gì, thường đưa 2 con đi phiêu lưu, đi dã ngoại và đi bộ đường dài. Em gái của Phan cho biết gia đình không có thời gian để đau buồn kể từ sau thảm kịch, với hầu hết sự chú ý của họ tập trung vào việc đảm bảo những đứa con của Phan vẫn an bình và được chăm sóc cho đến bây giờ."Tôi chỉ muốn mọi người biết rằng Linh Phan là một người vui vẻ, thích vui vẻ và rõ ràng là cô Phan đã rời xa chúng tôi quá sớm. Chúng tôi chỉ mong mọi người tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi và nghĩ đến chúng tôi", cô em của Phan nói với ABC10.Gia đình đã lập một trang GoFundMe:để hỗ trợ chi phí tang lễ cho Phan. Em gái của Phan cho biết bất kỳ số tiền nào không được sử dụng cho đám tang sẽ được dùng để chăm sóc hai đứa con của Phan. Phan 42 tuổi và sống ở Sacramento hơn 20 năm.----Theo Báo Tiền Phong. Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng Ban Quản lý Khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn - cho biết chưa khai hội chính thức nhưng hơn 2 vạn khách đã đổ về chùa Hương trong ngày mùng 2 Tết. Ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng BQL khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn - cho biết trong ngày đầu mở cửa đón khách, khu di tích đón hơn 2 vạn người. Đây là ngày cuối cùng trong dịp Tết Nguyên đán khách được miễn phí vé tham quan. Chính thức, ngày khai hội chùa Hương sẽ là mùng 6 Tết Nguyên đán (ngày 27/1).----Theo nhiều báo VN. Nhà thơ Giang Nam, tên thật Nguyễn Sung, nổi tiếng với bài thơ "Quê hương", từ trần lúc 10h31 phút ngày 23/1/2023, thọ 94 tuổi. Sinh ngày 2/2/1929, tại Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, vào Việt Minh từ tháng 8/1945. Sau 1954 ông hoạt động ở miền Nam, giữ nhiều chức vụ tuyên truyền, có lúc giữ chức ủy viên Ban Tuyên huấn khu Sài Gòn - Gia Định. Từ 1975, từng làm đại biểu Quốc hội khóa VI, Tổng biên tập báo Văn nghệ... Bài thơ "Quê Hương" có những dòng nổi tiếng như sau: "Xưa yêu quê hương vì có chim có bướm / Có những ngày trốn học bị đòn roi.../ Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất / Có một phần xương thịt của em tôi."---hật lo tuyệt chủng: chỉ có 16.5% giới trẻ tin là tương lai họ sẽ kết hôn?ĐÁP 1: Đúng thế. Chỉ 16,5% thanh thiếu niên từ 17 đến 19 tuổi ở Nhật Bản tin rằng họ chắc chắn sẽ kết hôn trong tương lai, trong khi những người khác viện dẫn những lo ngại về tâm lý và tài chính khi kết hôn, theo một cuộc khảo sát gần đây của một tổ chức từ thiện cho thấy. Những con số thấp được thấy trong cuộc khảo sát trực tuyến tháng 12 của hội bất vụ lợi Nippon Foundation tương phản với 65,5% trong số 1.000 người được hỏi cho biết họ muốn kết hôn. Khoảng 17,4% cho biết họ không có mong muốn như vậy.Chi tiết:----ác tiểu bang bị cư dân bỏ chạy tỷ lệ cao hơn dân dọn vào?ĐÁP 2: Thứ nhất là New Jersey, nhì là Illinois. Tiểu bang nào cũng có nhiều người dọn ra, trong khi nhiều người khác dọn vào. Tỷ lệ dân dọn ra nhiều hơn so với người dọn vào sẽ cho thấy tình hình tiểu bang thu hút thêm dân số. Theo một cuộc khảo sát của công ty chuyển nhà United Van Lines, Illinois xếp thứ hai trên toàn quốc về số cư dân dọn ra ngoài tiểu bang để tìm một tiểu bang mới để cư trú trong năm 2022.

Illinois là nơi cư dân chạy ra khỏi chiếm 63,8% tổng số di cư, có nghĩa là 36,2% những người di chuyển đến tiểu bang này. Illinois cũng đã trải qua chín năm liên tiếp mất dân số. Chỉ có New Jersey có tỷ lệ dọn ra tiêu bang khác cao hơn ở mức 66,8%.

Lý do số 1 mà United Van Lines đưa ra cho những người rời Illinois là việc làm, với hơn một phần ba số người được hỏi liệt kê đó là lý do chính trước lý do gia đình và nghỉ hưu. Các cơ hội về nhà ở và việc làm đều trở nên tồi tệ hơn do chính sách công yếu kém ở Illinois. Dữ liệu sơ bộ từ tháng 11 cho thấy Illinois có tỷ lệ thất nghiệp cao thứ hai trong cả nước, sau Nevada.

