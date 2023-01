Hình ảnh đường hoa Nguyễn Huệ ngày đầu.

- Florida: cấm các trung học dạy 1 khóa học Nâng cao về dân Mỹ da đen.

- Twitter sa thải 80% nhân viên, chỉ còn 550 kỹ sư.

- Ngoại trưởng Latvia: xin Đức giao xe tăng Leopard 2 cho Ukraine để sớm có hòa bình.

- Ukraine: không hài lòng vì Tây phương chậm trễ giúp xe tăng cho Ukraine.

- Ukraine: 5 dân thường chết và 13 người bị thương vì Nga pháo kích Ukraine trong đêm qua.

- Anh: quân 2 phía Nga và Ukraine bế tắc, giao chiến lớn tập trung vào ba khu vực.

- Ukraine: đã "xóa sổ" ít nhất 120.160 lính Nga từ khi bắt đầu cuộc chiến. Quân Ukraine đã bắn 3 quả đạn 155 mm vào Donetsk

- Mỹ: nhóm Wagner của Nga là băng tội phạm quốc tế, có 50.000 lính ở Ukraine, trong đó 10.000 là "lính hợp đồng" và 40.000 là "tù nhân".

- Daniel Swift (cựu đặc nhiệm Hải quân SEAL của Mỹ) tử trận ở Ukraine. Đã có ít nhất 8 công dân Mỹ chết ở Ukraine.

- Mỹ: Mỹ viện trợ Ukraine, nhưng Zelensky sẽ quyết định thế nào là chiến thắng của Ukraine đối với Nga.

- Tường Tham Mưu Trưởng Mark Milley: sẽ rất khó để "đuổi quân" Nga ra khỏi Ukraine, nhưng vẫn có thể. Quân Nga ở Ukraine đã phải chịu "hơn 100.000 thương vong" từ tháng 2/2022.

- Cuộc chiến về trần nợ: nhiều dân cử Cộng Hòa đòi cắt Medicare, Medicaid... Trump bảo không, đừng cắt

- Thẩm phán Robert R. Reed (Tòa Tối cao TB New York) khiển trách Trump vụ Trump kiện cháu gái là Mary Trump

- Sau khi bị tòa Florida phạt gần cả triệu đô, Trump lạnh cẳng, rút đơn kiện Bộ Trưởng Tư Pháp New York

- Oregon: DB/TB Hai Pham nhậm chức xong, bị Cộng Hòa khiếu nại không cư trú trong địa hạt, bị tiểu bang dẹp đơn

- TIN VN. Du khách Việt Nam tìm kiếm địa điểm nào nhiều nhất dịp Tết 2023?

- HỎI 1: Nam Hàn có khả năng sản xuất vũ khí nguyên tử và đã nghĩ tới tự vũ trang bằng vũ khí nguyên tử? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Tòa nhà xấu nhất Hoa Kỳ? ĐÁP 2: Bản doanh FBI.

QUẬN CAM (VB-21/1/2023) ---- Chính quyền của Thống đốc Florida Ron DeSantis đã chặn, không cho dạy một khóa học Nâng cao (Advanced Placement - AP) về lĩnh vực African American studies (Nghiên cứu về người Mỹ gốc Phi) ở các trường trung học, cho rằng khóa học này vi phạm luật tiểu bang và không chính xác về mặt lịch sử. Bộ giáo dục tiểu bang đã từ chối chương trình này trong một lá thư vào tuần trước gửi cho College Board, cơ quan giám sát các lớp AP.

Các quan chức giáo dục Florida không nói rõ chính xác nội dung nào mà tiểu bang cho là bị phản đối nhưng cho biết: “Như đã trình bày, nội dung của khóa học này trái ngược hoàn toàn với luật pháp Florida và thiếu giá trị giáo dục một cách đáng kể. Trong tương lai, nếu College Board sẵn sàng quay lại bàn thảo luận với nội dung hợp pháp, chính xác về mặt lịch sử, (bộ giáo dục) sẽ luôn sẵn sàng mở lại cuộc thảo luận,” theo bức thư giải thích.

---- Twitter hiện đang hoạt động với ít hơn 550 kỹ sư toàn thời gian, sau khi đã sa thải khoảng 80% nhân viên kể từ khi Elon Musk tiếp quản, theo CNBC đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn các tài liệu nội bộ của công ty. Theo tin này, nhóm tin cậy và an toàn của công ty, nơi chuyên đưa ra các khuyến nghị chính sách với mục tiêu giữ an toàn cho tất cả người dùng Twitter, đã giảm xuống còn dưới 20 nhân viên toàn thời gian. Tin này được đưa ra sau khi The Information gần đây nói rằng doanh thu của Twitter đã giảm mất 35% trong quý cuối cùng của năm 2022, thấp hơn ước tính của thị trường.

---- Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkevics hôm thứ Bảy đã yêu cầu Đức giao xe tăng Leopard 2 cho Ukraine sau khi thấy sự do dự rõ ràng của chính phủ Berlin. Ngoại trưởng nêu rõ: "Điều này là cần thiết để ngăn chặn sự xâm lược của Nga, để giúp Ukraine và để nhanh chóng khôi phục hòa bình ở châu Âu. Đức với tư cách là cường quốc hàng đầu châu Âu có trách nhiệm đặc biệt trong vấn đề này." Nhận xét của ông sau khi Đức không đạt được thỏa thuận với các đồng minh về việc triển khai các xe tăng giúp Ukraine.

---- Cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, hôm thứ Bảy bày tỏ sự không hài lòng của Kiev về sự chậm trễ toàn cầu trong việc cung cấp xe tăng cho Ukraine: “Sự do dự ngày nay đang giết chết nhiều người dân của chúng tôi hơn. Mỗi ngày chậm trễ là thêm những cái chết của người Ukraine.” Bình luận của ông được đưa ra sau khi Đức không đạt được thỏa thuận với các đồng minh lớn của phương Tây về việc gửi xe tăng Leopard 2 tới Ukraine.

---- Kyrylo Tymoshenko, phó chánh văn phòng tổng thống Ukraine, cho biết 5 dân thường chết và 13 người bị thương trong vụ pháo kích của Nga vào Ukraine trong đêm. Tymoshenko cho biết 3 trường hợp thương vong và 4 người bị thương đã được báo cáo ở khu vực Donetsk, với 2 trường hợp tử vong khác được xác nhận ở Zaporizhzhia và Kharkiv. Có bốn người bị thương ở Kharkiv và bốn người ở Kherson nơi mới được giải phóng gần đây, trong khi một người bị thương ở Zaporizhzhia. Tin này được đưa ra ngay sau khi Moscow cáo buộc quân đội Ukraine nã pháo vào các vị trí của Nga tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự phong.

---- Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Bảy cho biết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine gần đây đã đi vào bế tắc, với giao tranh ác liệt vẫn tập trung vào ba khu vực. Bộ này nói có "khả năng thực tế" về những bước tiến nhỏ của Nga xung quanh Bakhmut, một trong những khu vực tập trung giao tranh. Ngoài ra, theo Anh, Ukraine có thể đã đạt được những lợi ích nhỏ ở phía đông bắc, gần Kremina, trong khi cả hai bên đã tập trung lực lượng nhiều ở Zaporizhzhia, tránh bất kỳ "nỗ lực tấn công quy mô lớn nào. Về tổng thể, cuộc xung đột đang trong tình trạng bế tắc,” theo bộ này kết luận.

---- Bộ tổng tham mưu quân lực Ukraine hôm thứ Bảy nói họ đã "xóa sổ" ít nhất 120.160 binh sĩ Nga kể từ khi Nga bắt đầu tấn công Ukraine. Theo Ukraine, 860 binh sĩ Nga được cho là đã chết trong 24 giờ qua. Trong ngày qua, Nga cũng bị cho là đã mất ít nhất 1 xe tăng, 15 xe bọc thép bảo vệ, 6 hệ thống pháo, 5 máy bay không người lái cấp chiến thuật, 15 xe tải và xe chở dầu cùng 3 đơn vị thiết bị đặc biệt.

---- Quân Ukraine đã bắn 3 quả đạn 155 mm vào các quận Kirovsky và Kuybyshevsky của Donetsk, theo oint Center for Control and Coordination of War Crimes of Ukraine (Trung tâm Phối hợp Kiểm soát và Điều phối Tội phạm Chiến tranh của Ukraine - JCCC). Vụ tấn công diễn ra ngay sau khi Mỹ thông qua gói viện trợ quân sự mới trị giá 2,5 tỷ USD cho Ukraine. Quốc gia Hoa Kỳ đã cung cấp hỏa tiễn chống bức xạ không-đối-đất chiến thuật, AGM-88 HARM, và 59 quân xa chiến đấu Bradley, cùng các vũ khí và thiết bị khác.

---- Daniel Swift, một cựu đặc nhiệm Hải quân SEAL của Hoa Kỳ đã chết sau khi bị chấn thương sọ não nghiêm trọng trong tuần này trong trận chiến ở Bakhmut, Ukraine, theo một quan chức Hải quân xác nhận với CBS News hôm thứ Sáu, nhấn mạnh rằng anh ta không chiến đấu với tư cách chính thức.

Swift, 35 tuổi, từng phục vụ lực lượng đặc biệt Mỹ, có tư cách là lính đào ngũ tích cực kể từ tháng 3/2019, nhưng nguồn tin giấu tên không tiết lộ thông tin về lý do Swift ở Ukraine. Cựu lính Biệt động quân Hoa Kỳ Adam Thiemann, người trước đây đã chiến đấu bên cạnh Swift ở Ukraine, nói với báo Rolling Stones rằng Swift "bất ngờ" xuất hiện ở thị trấn Irpin của Ukraine mà không có "thiết bị của riêng mình".

Ban đầu, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không xác nhận danh tính của người này nhưng cho biết trong một tuyên bố rằng một người Mỹ đã thiệt mạng trong khi hành động. Ít nhất 8 công dân Mỹ cho đến nay đã chết ở Ukraine.

---- Điều phối viên về Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby nói hôm thứ Sáu rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nên là người quyết định điều gì sẽ đánh dấu chiến thắng của Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Kirby nhắc rằng Hoa Kỳ hỗ trợ Kiev "chừng nào còn cần thiết" nhưng chỉ ra rằng ông không thể đưa ra mốc thời gian cho việc đó có thể kéo dài bao lâu. Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ vẫn giữ liên lạc với Ukraine về nhu cầu của quân đội và kế hoạch đáp ứng họ "một cách tốt nhất có thể."

Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có nghĩ rằng Kiev nên giành lại quyền kiểm soát Crimea (nơi Nga đã chiếm năm 2014) hay không, quan chức Bạch Ốc một lần nữa nhấn mạnh Ukraine sẽ quyết định khu vực nào của đất nước mà họ muốn "tranh giành" hoặc tấn công.

---- John Kirby cũng nói hôm thứ Sáu rằng nhóm quân sự Wagner của Nga sẽ bị chỉ định là một "tổ chức tội phạm" quốc tế, rằng nhóm này đại diện cho một "mối đe dọa xuyên lục địa vì hoạt động tội phạm nghiêm trọng" của họ. Theo Kirby, tổ chức bán quân sự của Nga đã vi phạm nhân quyền và thực hiện "những hành động tàn bạo", rằng nhóm này được cho là đã triển khai 50.000 chiến binh ở Ukraine, trong đó 10.000 là "lính hợp đồng" và 40.000 là "tù nhân".

Kirby cho biết Tập đoàn Wagner đã nhận được vũ khí từ Bắc Hàn từ tháng 11 và thúc giục Bình Nhưỡng ngừng hành động sau khi các quan chức nước này "phủ nhận sai sự thật" việc cung cấp vũ khí cho tập đoàn này. Theo Kirby, nhiều biện pháp trừng phạt hơn sẽ áp dụng đối với nhóm quân sự Nga vào tuần tới.

---- Tướng Hoa Kỳ kiêm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley hôm thứ Sáu nói với các phóng viên tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức rằng quân lực Nga ở Ukraine đã phải chịu "hơn 100.000 thương vong" từ tháng 2/2022, trong đó bao gồm quân đội chính quy, lính đánh thuê từ Tập đoàn Wagner và các loại lực lượng khác.

TIN VN. Du khách Việt Nam tìm kiếm địa điểm nào nhiều nhất dịp Tết 2023?

Tòa nhà tổng hành dinh FBI, bị cho là xấu nhất Hoa Kỳ. (Photo: Wikipedia)

Nỗ lực huy động mới nhất của Nga cho thấy họ đang cố gắng thay thế những tổn thất đó. Bản cập nhật chính thức cuối cùng của Nga cho biết 5.937 binh sĩ Nga đã thiệt mạng tại Ukraine tính đến tháng 9/2022. Tổn thất của quân đội Ukraine cũng rất "đáng kể", ngoài thương vong dân sự và thiệt hại về cơ sở hạ tầng và kinh tế tổng thể, theo Milley, mô tả cuộc xung đột là một "cuộc chiến đẫm máu".---hứ Sáu nói rằng sẽ rất khó để "đuổi quân" Nga ra khỏi Ukraine, mặc dù ông không loại trừ hoàn toàn khả năng xảy ra kịch bản này. Họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ở Đức sau cuộc gặp của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine tại căn cứ không quân Ramstein, tướng này nhấn mạnh việc tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev và cung cấp thiết bị có thể giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng thủ và giải phóng các vùng lãnh thổ "bị chiếm đóng"."Cuộc chiến này, giống như nhiều cuộc chiến trong quá khứ, sẽ kết thúc tại một bàn đàm phán nào đó", Milley nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể kết thúc chiến tranh "ngay bây giờ".----nợ đã bắt đầu và Trump đã nói dứt khoát hôm thứ Sáu với lời khuyên dành cho các đảng viên Cộng hòa của ông. “Trong mọi trường hợp, đảng Cộng hòa không nên bỏ phiếu cắt giảm một xu nào từ Medicare hoặc An sinh xã hội,” Trump nói trong một video đăng trên Truth Social, theo báo The Hill.Trước đó, báo Axios ghi rằng, một số dân cử Cộng Hòa đã đưa ra ý kiến rằng phải cắt giảm tiền Medicare và Medicaid, hay tiền An sinh Xã hội. Cảnh báo của Trump có thể làm các dân cử Cộng Hòa đổi ý. Trump đã vạch ra các lĩnh vực khác để cắt giảm chi phí, bao gồm "các chương trình giới tính cánh tả trong ngân sách quân đội Hoa Kỳ." Bạch Ốc khẳng định sẽ không đàm phán và muốn dỡ bỏ trần nợ mà không cần điều kiện.----t Trump, lại thêm một tòa New York khiển trách Trump. Một trong những tranh chấp chính được đưa ra trong vụ kiện của Donald Trump chống lại cháu gái Mary Trump về một thỏa thuận quyền riêng tư liên quan đến hồ sơ tài chính của Trump đã bị Thẩm phán Robert R. Reed của Tòa Tối cao Tiểu Bang New York khiển trách gay gắt hôm thứ Năm, theo tin Courthouse News.Trump đã tranh chấp với cháu gái của Trump trong nhiều năm về tiền thừa kế của gia tộc Trump và, trong một trường hợp hiện đang được xét xử, đã cáo buộc cô cháu vi phạm thỏa thuận 20 năm về quyền riêng tư của các tài liệu được chia sẻ.Trong trường hợp này, Trump quy chụp cô Mary Trump đã vi phạm "điều khoản bảo mật cấm tất cả các thành viên gia đình" công khai tài liệu, với các luật sư của cựu tổng thống cáo buộc cô âm mưu với các phóng viên của New York Times (các phóng viên: Susanne Craig, David Barstow và Russell Buettner) những người đã sử dụng thông tin từ các tài liệu cho bản tin đoạt giải Pulitzer của họ vào năm 2019 đi sâu vào một số giao dịch tài chính của Donald Trump.Theo luật sư của Trump, Alina Habba, đã tranh luận trước Reed, "Câu chuyện là khi họ ở trong chiến hào với cô Mary Trump..." giúp cô Mary Trump kiện ông chú là Donald Trump. Đồng luật sư của Habba đại diện cho cựu tổng thống là Michael Madaio sau đó nhấn mạnh rằng các phóng viên của NY Times đã “ra lệnh” cho Mary Trump cung cấp thêm thông tin cho họ, lúc đó thẩm phán liền chận lời 2 luật sư này.Theo Courthouse News, Reed nói với 2 luật sư (Habba và Madaio), "Quý vị lại sử dụng từ ra lệnh... Họ đã thực hiện quyền hạn gì đối với cô ta [Mary Trump], đến nỗi cô ta, một phụ nữ trưởng thành, một chuy6n gia tâm lý học lâm sàng có giấy phép, lại có thể bị phóng viên Sue Craig buộc phải có hành động gì không?”Bản tin ghi thêm rằng luật sư Anne Champion của Mary Trump đã nói với tòa án, "Mary Trump có quyền chấm dứt thỏa thuận vì nó không chỉ định ngày kết thúc. Cô ta [Mary Trump] gọi thỏa thuận là vô nghĩa và trích dẫn quyết định của một thẩm phán tiểu bang vào năm 2020 cho phép cuốn sách [của Mary Trump] được xuất bản trước sự phản đối của Robert Trump, em trai cựu tổng thống, liên quan đến hợp đồng gia đình tương tự."----hôm thứ Sáu ở tòa Florida mà ông trước đó đã trình đơn kiện chống lại Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James. Theo hồ sơ gửi lên tòa án Palm Beach Country, nhóm pháp lý của Trump cho biết ông "tự nguyện xin hủy vụ kiện mà Trump đã đưa lên" nhưng không đưa ra lời giải thích nào thêm. Trump đã kiện James vào tháng 11/2022, cáo buộc cô phát động "cuộc chiến đe dọa và quấy rối" sau khi Bộ TRưởng Tư Pháp New York kiện ông và gia đình ông về tội gian lận liên quan đến báo cáo tài chính của công ty ông. Vụ Trump xin tự ý thu hồi đơn kiện xảy ra chưa đầy một ngày sau khi Thẩm phán John Middlbrooks của Tòa án Nam Florida phạt Trump và nhóm luật sư của Trump gần 1 triệu USD vì đã đệ đơn kiện "phù phiếm" chống lại bà Hillary Clinton.----, nói rằng Dân biểu Tiểu bang Hai Pham không cư trú trong địa hạt, nhưng Pham nói rằng ông đã đổi địa chỉ trên bằng lái xe và sống chung để chăm sóc ba mẹ khi uổi già. Các quan chức bầu cử tiểu bang Oregon đã quyết định không điều tra đơn khiếu nại cáo buộc rằng Hai Pham (Dân Chủ), Dân biểu tiểu bang tân nhiệm không thực sự sống ở địa hạt mà Pham đại diện, với lý do đơn khiếu nại gần với cuộc bầu cử tháng 11/2022.Hai Pham, một bác sĩ nha khoa nhi đồng và là người tị nạn Việt Nam, đã được bầu hồi tháng 11 để đại diện cho địa hạt Hạ viện thứ 36 tại Hillsboro. Một đơn khiếu nại được nộp trước cuộc bầu cử bởi một quan chức Cộng hòa cáo buộc rằng Pham không sống ở nhà của cha mẹ anh ta trong địa hạt, như Pham đã chứng thực trong hồ sơ giấy tờ, mà thay vào đó Pham sống trong ngôi nhà 5 phòng ngủ mà Pham đã mua ở một địa hạt lân cận với giá 1,3 triệu đô la vài năm trước.Đơn khiếu nại của Dru Draper, giám đốc chính trị phụ trách các hoạt động vận động tranh cử năm 2022 của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Oregon, cũng quy chụp rằng Phạm đã khai man trong mẫu đơn mà Pham điền để tranh cử bằng cách tuyên bố rằng Pham sống ở địa chỉ của cha mẹ Pham. Đó là trọng tội loại C, có thể bị phạt tới 5 năm tù.Hiến pháp Oregon yêu cầu các ứng cử viên vào Hạ viện hoặc Thượng viện tiểu bang phải sống trong địa hạt của họ ít nhất một năm trước cuộc bầu cử. Trong các cuộc bầu cử sau khi tái phân chia khu vực lập pháp, bao gồm cả năm 2022, hiến pháp yêu cầu các ứng cử viên phải thiết lập nơi cư trú trong khu vực của họ trước ngày 1 tháng 1 của năm bầu cử.Draper đã nhận được câu trả lời cho khiếu nại của mình vào ngày 12 tháng 1/2023, ba ngày sau khi Phạm nhậm chức (và là một 5 nhà lập pháp người Mỹ gốc Việt ở Oregon). Giám đốc Chương trình Bầu cử Alma Whalen, nhân viên toàn thời gian duy nhất của Văn phòng Bộ trưởng Hành Chánh Oregon chuyên điều tra các khiếu nại bầu cử, đã minh oan cho Pham về việc khai man vì Pham đã thay đổi địa chỉ trên bằng lái xe trước khi nộp đơn tranh cử vào tháng 2/2022.Phạm đã thay đổi địa chỉ trên bằng lái xe và đăng bộ cử tri vào ngày 26 tháng 1/2022, vài tuần sau ngày 1 tháng 1 năm 2022, hạn chót để thiết lập nơi cư trú trong một địa hạt. Whalen viết rằng cuộc điều tra của cô không xem xét liệu Phạm có sống ở quận đủ lâu để đủ điều kiện tranh cử hay không.----Theo Báo Đại Đoàn Kết. Đà Lạt, Nha Trang hay Bangkok, Seoul... là những điểm đến được khách du lịch Việt yêu thích và tìm kiếm thông tin nhiều nhất trong dịp Tết năm nay. TTXVN dẫn dữ liệu từ Booking.com cho biết, Đà Lạt là thành phố được tìm kiếm nhiều nhất ở Việt Nam trong dịp Tết. Đây là địa điểm du khách được hòa mình vào bầu không khí mát mẻ và tràn đầy sức sống của mùa Xuân khi muôn hoa đua nở ở khắp mọi nơi trên thành phố sương mù. Theo sau Đà Lạt là Nha Trang và Vũng Tàu. Điều này cho thấy, du lịch biển vẫn rất được ưa chuộng trong dịp Tết này.----Nguyễn Huệ ngày đầu.----m Hàn có khả năng sản xuất vũ khí nguyên tử và đã nghĩ tới tự vũ trang bằng vũ khí nguyên tử?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo Báo Chosun Ilbo nhận định, nếu Bắc Hàn tiến hành khiêu khích trên diện rộng và đe dọa sử dụng vũ khí nguyên tử, Nam Hàn sẽ là nạn nhân lớn nhất. Chính phủ Nam Hàn không có kế hoạch ngay lập tức để phát triển vũ khí nguyên tử của riêng mình, nhưng Tổng Thống Yoon Suk-yeol đã chỉ ra rằng công nghệ này ít nhiều đã có trong tay và sẽ không mất nhiều thời gian để thực hiện điều đó. Chính phủ cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất và đánh giá khả năng sản xuất vũ khí nguyên tử của đất nước và thực hiện các bước chuẩn bị cần thiết. Điều đó sẽ gửi một thông điệp rõ ràng tới Triều Tiên và Trung Quốc.Chi tiết:---Tòa nhà xấu nhất Hoa Kỳ?ĐÁP 2: Bản doanh FBI. Tòa nhà J. Edgar Hoover dùng làm trụ sở bản doanh của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) và được coi là tòa nhà xấu thứ hai trên thế giới, chỉ sau Tòa nhà Quốc hội Scotland ở Edinburgh, Scotland.Kết quả được xác định bởi một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Buildworld, một công ty cung cấp vật liệu xây dựng. Buildworld đã tiến hành cuộc khảo sát, chủ yếu bao gồm các tòa nhà ở Anh quốc và Hoa Kỳ, bằng cách biên soạn các tweet về kiến trúc của các tòa nhà và phân tích các tweet thông qua một công cụ có tên là HuggingFace để tính toán tỷ lệ phần trăm tiêu cực.Chi tiết: