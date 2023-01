Đà Lạt: Hoa nở mùa xuân Quý Mão 2023.

.

- Công ty mẹ của Google, Alphabet Inc. sẽ cắt 12.000 nhân viên

- Thẩm phán phạt Trump và các luật sư của Trump gần 1 triệu đôla vì xúi Trump kiện để vu cáo bà Hillary Clinton. Trump phải trả luật phí 172.000 đô cho bà Clinton.

- Cựu Ngoại trưởng Pompeo: Trump bảo Pompeo đừng chọc giận Tập Cận Bình vì Trump đang vuốt ve Tập cho thương ước

- Bộ trưởng Quốc phòng Đức: chưa quyết định gửi xe tăng Leopard 2 tới Ukraine

- Anh sẽ đi đầu trong nhóm truy tố trách nhiệm hình sự đối với cuộc xâm lược bất hợp pháp của Nga.

- Liên Âu: đang xét cấp Ukraine xe tăng hạng nặng

- Zelensky: Thời gian vẫn là vũ khí của Nga. Ukraine cần Phương Tây tăng tốc giúp pháo binh, chiến đấu cơ.

- Mỹ: sẽ sát cánh cùng Ukraine ngay cả khi quân đội Ukraine quyết định mở "chiến dịch tái chiếm Crimea".

- Ukraine: Nga đưa tù nhân chiến tranh đến các vùng xa xôi ở Siberia và tra tấn họ, nơi trại tập trung kiểu mới

- Zelensky: muốn đàm phán sớm về tư cách thành viên Liên Âu trong năm 2023.

- Đan Mạch sẽ tặng 19 khẩu pháo CAESAR cho Ukraine.

- Mỹ: xe tăng Abrams vì chạy bằng xăng phi cơ, nên Mỹ chưa thể cấp Ukraine

- Nikkei: Mỹ tăng cường huấn luyện quân lực Đài Loan

- Thẩm phán từ chối Peter Navarro (cựu cố vấn thương mại của Trump) xin bác bỏ cáo buộc về tội coi thường Quốc hội

- California: 1 phi cơ nhỏ với 3 hành khách đã hạ cánh khẩn cấp xuống vùng biển ngoài khơi Carlsbad State Beach

- Maryland: Brandon Nguyen, 24 tuổi, thú tội ngộ sát trong vụ bắn chết thiếu niên Brian Ward, 17 tuổi

- TIN VN. Phạt 50 triệu công ty in áp phích cờ Trung Quốc cho trường đại học.

- TIN VN. Nhu cầu rút tiền mặt tại các cây ATM giảm một nửa.

- TIN VN. Xuất khẩu thủy sản đứng trước nhiều khó khăn trong năm 2023.

- HỎI 1: Trung Quốc sẽ xâm lăng Đài Loan năm 2027? ĐÁP 1: Đài Loan nói có tin như thế.

- HỎI 2: Khoảng 610.000 người trẻ Nam Hàn sống thu mình ẩn dật vì không thấy tương lai? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (20/1/2023) ---- Công ty mẹ của Google, Alphabet Inc. sẽ sa thải khoảng 6% nhân sự toàn cầu hoặc 12.000 nhân viên, chủ yếu trong lĩnh vực tuyển dụng, kỹ thuật và sản phẩm, cũng như một số vị trí trong công ty. Một email gửi từ Giám đốc điều hành Sundar Pichai, trong đó ông nói với các nhân viên rằng ông "chịu trách nhiệm hoàn toàn về các quyết định đã dẫn" công ty đến thời điểm này. Sa thải sẽ bắt đầu ngay lập tức. Cổ phiếu của Alphabet đã tăng 3,7% trong giao dịch sau khi tin này đưa ra. Mới đầu tuần này, Microsoft cũng nói sẽ cắt giảm 10.000 nhân viên tính đến tháng 3/2023.

.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Đức Vladimir Pistorius hôm thứ Sáu nói với các phóng viên sau cuộc họp của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine rằng quyết định gửi xe tăng Leopard 2 tới Ukraine vẫn chưa được Đức đưa ra. Nhưng ông xác nhận một đợt giao hàng khác sẽ bao gồm xe tăng Gepard. Trước đó cùng ngày, Ba Lan nói rằng họ sẵn sàng thực hiện một hành động "phi tiêu chuẩn" và gửi xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất tới Ukraine ngay cả khi Đức quyết định chống lại điều đó, cũng như không cho phép các đồng minh của mình làm như vậy.

.

---- Ngoại trưởng Anh James Cleverly hôm thứ Sáu nói rằng Anh sẽ đóng "vai trò hàng đầu" sau khi chấp nhận lời mời của Ukraine tham gia một nhóm "truy tố trách nhiệm hình sự đối với cuộc xâm lược bất hợp pháp của Nga, vì những hành động tàn bạo của Nga không thể không bị trừng phạt. Chính phủ Anh sẽ dùng chuyên môn pháp lý để khám phá các lựa chọn nhằm đảm bảo các nhà lãnh đạo Nga phải chịu trách nhiệm đầy đủ về hành động của họ. Vai trò của London sẽ bao gồm việc đánh giá tính khả thi của một tòa án 'kết hợp' mới."

.

Nghị viện châu Âu hôm Thứ Năm đã thông qua một nghị quyết không ràng buộc, kêu gọi các quốc gia thành viên "hợp tác chặt chẽ với Ukraine để tìm kiếm và xây dựng sự ủng hộ chính trị tại Đại hội đồng LHQ và các diễn đàn quốc tế khác […] tội ác xâm lược Ukraine”.

.

---- Cao ủy Liên Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell nói với các phóng viên tại diễn đàn Nova Economia ở Madrid hôm thứ Sáu rằng Brussell đang xem xét cung cấp thêm trợ giúp quân sự cho Ukraine. Ông nói ông tin rằng Kiev "cần vũ khí chiến đấu và xe tăng hạng nặng mà họ đã yêu cầu và một số nước châu Âu sẵn sàng cung cấp. Châu Âu không muốn tin rằng một cuộc chiến sẽ bắt đầu... chúng tôi nghĩ điều đó sẽ không xảy ra bởi vì chúng tôi không muốn tin rằng nó sẽ xảy ra. Để chiến tranh kết thúc tốt đẹp, Ukraine phải chiến thắng."

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói tại cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine hôm thứ Sáu rằng "thời gian vẫn là vũ khí của Nga" trong cuộc xâm lược nhưng "nó phải trở thành của chúng ta". Ông cảm ơn sự hỗ trợ quốc phòng của các đối tác phương Tây và nhấn mạnh rằng "chúng ta phải tăng tốc, chúng ta phải kết thúc điều này nhanh chóng".

.

Phát biểu trước các quan chức phương Tây tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức, ông Zelensky nói: “Tôi mời gọi quý vị đưa ra những quyết định như vậy có thể tước bỏ bất kỳ quyền lực nào của cái ác của Nga. Quý vị có khả năng đảm bảo pháo binh và máy bay sẽ nghiền nát khủng bố. Quý vị có khả năng tạo nên chiến thắng."

.

.

---- Phó thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Sabrina Singh hôm thứ Năm nhắc lại rằng Pentagon sẽ sát cánh cùng Ukraine "cho đến chừng nào còn cần thiết", ngay cả khi quân đội Ukraine quyết định tham gia một "chiến dịch ở Crimea". Bà nói trong một cuộc họp báo rằng bán đảo này là một phần có chủ quyền của Ukraine và Ukraine có "quyền để tái chiếm". Theo Singh, Mỹ đã "rất rõ ràng ngay từ đầu" rằng họ coi Crimea là một phần lãnh thổ của Ukraine. (ghi chú: Nga tấn công, chiếm Crimea từ năm 2014.)

.

---- Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak hôm thứ Năm đã cáo buộc Nga vận chuyển các tù nhân chiến tranh đến các vùng xa xôi ở Siberia và tra tấn họ. Nói trước khán giả qua liên kết video tại Davos, Yermak tuyên bố rằng khoảng 900.000 đến 1,6 triệu người Ukraine đã bị quân Nga trục xuất, một số người trong số họ bị đưa đến các vùng bị cô lập ở viễn đông. "Trong thế kỷ 21, Nga đã phát minh lại trại tập trung", quan chức này nói, đồng thời cáo buộc rằng những người bị giam giữ ở đó phải chịu "sự tra tấn về thể chất và tinh thần có hệ thống".

.

Yermak nhấn mạnh rằng các tổ chức quốc tế hiện tại không thể bảo vệ các tù nhân chiến tranh và thường dân, đồng thời kêu gọi thành lập một cơ quan chuyên trách để đảm bảo tất cả "các con tin Ukraine trở về nhà".

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm nói Ukraine nên bắt đầu đàm phán về tư cách thành viên Liên minh châu Âu vào năm 2023. Ông nói với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel ở Kiev: "Chúng tôi có tất cả các điều kiện tiên quyết cần thiết cho việc này. Chúng tôi có động lực và mong muốn lớn. Ukraine và Liên Âu đã đạt được những kết quả lịch sử quan trọng trong quá trình nối lại quan hệ lịch sử. Chúng tôi đang nỗ lực để đạt được nhiều hơn nữa. Mục tiêu của chúng tôi là đưa Ukraine trở thành tư cách thành viên đầy đủ của Liên Âu. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu này." Liên Âu và Ukraine sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào ngày 3/2 để thảo luận về tiến độ ứng cử của nước này trong số các vấn đề khác.

.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jakob Ellemann-Jensen hôm thứ Năm nói rằng Đan Mạch sẽ tặng 19 khẩu pháo CAESAR cho Ukraine: "Người Ukraine đã yêu cầu hỗ trợ thêm từ thế giới tự do, bao gồm cả Đan Mạch", thêm rằng Copenhagen đã đàm phán cụ thể về việc cung cấp CAESAR. Số vũ khí này sẽ được chuyển đến Đan Mạch từ Pháp trong 6 tháng tới trước khi được chuyển giao cho lực lượng Kiev. Ellemann-Jensen nhấn mạnh rằng vũ khí ban đầu được đặt hàng cho quân đội Đan Mạch, hứa rằng chính phủ đang nghiên cứu thay thế càng sớm càng tốt. CAESAR là loại vũ khí tự hành tầm xa cực mạnh do Pháp sản xuất dùng để tấn công chính xác mục tiêu cách xa hơn 40 km.

.

---- Phó thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Sabrina Singh cho biết hôm thứ Năm rằng việc cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine sẽ không "có ý nghĩa" vào lúc này, vì xe tăng này cần nhiên liệu máy bay để chạy và vì chi phí vận hành, bảo dưỡng chúng quá cao nên Washington hiện chưa xem xét gửi giúp Ukraine. Một số quốc gia NATO đã đáp lại lời kêu gọi của Kiev về việc cung cấp thêm xe tăng và các xe bọc thép khác.

.

---- Thẩm phán Tòa án Liên bang Donald Middlebrooks hôm thứ Năm đã trừng phạt các luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump tổng trị giá gần 1 triệu đô cho những gì ông mô tả là "lạm dụng tòa án". Trong lệnh tòa do báo Politico ghi lại, Middlebrooks đã chỉ trích các luật sư của Trump vì vụ kiện thất bại của họ chống lại Hillary Clinton, chụp mũ bà Hillary cố tình bôi nhọ Trump bằng cách cáo buộc Trump là con rối của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong khi vận động tranh cử năm 2016.

.

Thẩm phán Middlebrooks viết: "Vụ kiện này không bao giờ nên được đưa ra. Sự không phù hợp của nó với tư cách là một yêu cầu pháp lý đã rõ ràng ngay từ đầu. Sẽ không có luật sư hợp lý nào đệ trình nó. Nhằm mục đích chính trị, không có tội danh nào trong đơn nêu lên một yêu cầu pháp lý có thể nhận thức được."

Middlebrooks trình bày chi tiết thiệt hại do hành động của nhóm luật sư của Trump gây ra: "Có 31 cá nhân và tổ chức đã bị tổn hại một cách không cần thiết chỉ vì một đơn kiện bất lương. Mô hình tiếp tục lạm dụng tòa án của Trump và các luật sư của ông ấy làm suy yếu luật pháp, miêu tả các thẩm phán là những người theo đảng phái và phân tán nguồn lực từ những người đã bị tổn hại pháp lý."

.

Để làm bằng chứng về sự nhảm nhí của hồ sơ Trump và các luật sư kiện, Thẩm phán Middlebrooks đã trích dẫn một cuộc phỏng vấn mà luật sư của Trump, cô Alina Habba đã trả lời cho Sean Hannity của Fox News, trong đó cô tiết lộ rằng ngay cả Trump cũng nghĩ rằng vụ kiện chống lại bà Clinton sẽ không hiệu quả nhưng cô cũng đã thuyết phục Trump cứ kiện bà Clinton.

.

LS Habba nói với Fox News vào tháng 9/2022: "Cựu tổng thống nhìn tôi và Trump nói với tôi, cô biết đấy Alina. Cô sẽ không thắng [khi kiện để chụp mũ bà Clinton]. Cô không thể thắng, chỉ nên thoát khỏi nó, đừng làm vụ kiện. Và tôi [LS Habba] đã nói, không, chúng ta phải chiến đấu [cứ kiện bà Clinton]."

.

Tổng cộng, Thẩm phán Middlebrooks đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Trump và các luật sư của Trump với tổng số tiền là 938.000 đô la. Phần thưởng lớn nhất cho tiền phạt pháp lý này là gần 172.000 đô la, thuộc về Clinton. Trong một phán quyết trước đó về vụ án, các luật sư của Trump đã bị phạt 50.000 đô la.

.

---- Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo viết trong cuốn hồi ký sắp ra mắt rằng cựu Tổng thống Trump đã yêu cầu ông “câm miệng” về Trung Quốc trong giai đoạn đầu của đợt bùng phát COVID-19, theo báo Semafor đưa tin hôm thứ Năm. “Mike của tôi ơi, thằng khốn kiếp đó [Tập] ghét anh!” Trump nói với Pompeo vào tháng 3/2020 sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Semafor đưa tin, sự bất đồng đã được trình bày chi tiết trong cuốn hồi ký mới của ông Pompeo “Never Give an Inch” (Không Nhường Một Tấc) sẽ được phát hành vào tuần tới.

.

Trong cuộc điện đàm, Tập đã cảnh báo Trump rằng Ngoại trưởng Mỹ đang gây nguy hiểm cho thỏa thuận thương mại “giai đoạn một” được ký gần đây, nhằm kiềm chế cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh. Lời kêu gọi đưa ra một ngày sau khi Pompeo gây xôn xao tại cuộc họp của các ngoại trưởng G7, cáo buộc Trung Quốc tham gia vào một chiến dịch thông tin sai lệch về COVID-19 và kêu gọi đặt tên cho loại virus này theo tên thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, nơi nó bùng phát. lần đầu tiên được phát hiện.

.

Vài ngày sau, Trump cáo buộc Pompeo "khiến tất cả chúng ta gặp rủi ro" khi chọc giận Tập, nói với ông ta, "Dừng lại, vì Chúa!" Theo Semafor, Trump được cho là cũng lo ngại về việc có được thiết bị bảo vệ sức khỏe từ Trung Quốc khi đại dịch COVID-19 bùng phát trên khắp thế giới. Pompeo hiện đang cân nhắc tranh cử tổng thống năm 2024.

.

.

---- Nikkei đưa tin hôm thứ Năm, rằng Hoa Kỳ đang tăng cường huấn luyện quân lực Đài Loan nhằm nâng cao khả năng răn đe chống lại Trung Quốc. Lực lượng Vệ binh Hoa Kỳ, đã bắt đầu quá trình huấn luyện quân nhân Đài Loan từ năm 2022, vào khoảng trước mùa xuân. Vệ Binh phụ trách nhiều khóa đào tạo. Pentagon cho biết: “Chúng tôi không bình luận về các hoạt động, cam kết hoặc huấn luyện cụ thể, nhưng chỉ nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và mối quan hệ quốc phòng với Đài Loan vẫn liên kết chống lại mối đe dọa hiện tại do Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa gây ra.”

.

---- Một thẩm phán đã bác bỏ nỗ lực của Peter Navarro (cựu cố vấn thương mại của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump) muốn bác bỏ cáo buộc về tội coi thường Quốc hội khi trước đó Navarro từ chối trình diện để trả lời Ủy ban Hạ Viện Điều tar Bạo loạn 6/1 về liên hệ tới bạo loạn 6/1/2021. Sau khi Navarro không tuân thủ trát đòi của Ủy ban 6/1 và Bộ Tư pháp sau đó đã công bố bản văn quy tội Navarro về tội khinh thường trát đòi. Navarro tuyên bố rằng ông mặc kệ trát đòi của quốc hội vì Trump bảo ông khẳng định đặc quyền hành pháp [nhưng tòa không công nhận]. Hôm Thứ Năm, thẩm phán đã bác bỏ tuyên bố đó như một lý do để tránh bị truy tố tội khinh thường, có thể có nghĩa là Navarro sẽ phải hầu tòa về các cáo buộc vào cuối tháng này.

.

---- Một phi cơ nhỏ với 3 hành khách đã hạ cánh khẩn cấp xuống vùng biển ngoài khơi Carlsbad State Beach hôm Thứ Năm, với lý do trục trặc động cơ. Ngay trước 8 giờ sáng, Sở cảnh sát Carlsbad được thông báo rằng phi cơ một động cơ Piper Pa-28 đã cập bờ. Theo Hàng không Liên bang, phi cơ này bay từ phi trường Montgomery-Gibbs Executive ở San Diego đến phi trường John Wayne ở Quận Cam thì phải hạ cánh khẩn cấp xuống nước sau khi trục trặc động cơ.

.

Phi công và hai hành khách trên phi cơ đã được đưa ra khỏi phi cơ an toàn và không ai thương tích. Tiểu bang California đang điều tra vụ hạ cánh khẩn. FAA cùng với các cơ quan địa phương cũng đang điều tra.

.

---- Brandon Nguyen, 24 tuổi, cư dân Maryland đã thú tội ngộ sát trong vụ bắn chết thiếu niên Brian Ward, 17 tuổi, ở Tây Bắc, D.C. hồi năm 2020. Nguyen dự kiến sẽ thụ án từ 7 đến 11 năm tù, sau đó là thả với quán chế. Bản án dự kiến sẽ tuyên vào ngày 26/4/2023. Lý do có tranh chấp khi giao dịch ma túy tại hiện trường vụ nổ súng.

.

Văn phòng Giám định Y khoa Maryland nói Nguyen đã bắn ít nhất sáu phát súng và Ward bị bắn vào cổ, phía trước và phía sau đầu. Nguyen bị bắt vào ngày 21/11/2022 và đã bị giam giữ kể từ thời điểm đó.

.

---- TIN VN. Nhu cầu rút tiền mặt tại các cây ATM giảm một nửa. Theo tin VTV. Số liệu thống kê đáng chú ý từ Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas). Theo Napas, tỉ trọng các giao dịch rút tiền mặt trên tổng giao dịch đã giảm xuống còn 6,5% vào cuối năm 2022, thấp hơn một nửa so với năm 2021.

.

---- TIN VN. Xuất khẩu thủy sản đứng trước nhiều khó khăn trong năm 2023. Tin VOV. Xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong năm 2022 đạt mốc 11 tỷ USD là con số kỷ lục trong 20 năm qua. Tuy nhiên, một số dự báo cho thấy, năm 2023, xuất khẩu thuỷ sản sẽ gặp không ít khó khăn. Ngay từ những tháng cuối năm 2022, số lượng đơn hàng xuất khẩu thủy sản sụt giảm rất mạnh, nhiều doanh nghiệp không nhận được đơn hàng cho cho quý I/2023. Nguyên nhân do lạm phát đã “ngấm sâu” vào các lĩnh vực tiêu thụ trên thị trường thế giới, khiến nguồn chi của người tiêu dùng bị thắt chặt.

.

---- TIN VN. Phạt 50 triệu công ty in áp phích cờ Trung Quốc cho trường đại học. Theo Zingnews/Vietnamnet. Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng đối với công ty đã in áp phích cờ Trung Quốc cho trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ. Theo đó, công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu về hành vi "Thực hiện in nhưng không có xác nhận đăng ký hoạt động in của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở in phải đăng ký hoạt động in" theo điểm b, khoản 5, Điều 28a, Nghị định số 14/2022/NĐ-CP. Đây chính là công ty đã in cờ Trung Quốc lên pano của Đại học Kinh doanh và Công nghệ gây xôn xao dư luận trước đó.

.

---- Đà Lạt: Hoa nở mùa xuân Quý Mão 2023

.

.

---- HỎI 1: Trung Quốc sẽ xâm lăng Đài Loan năm 2027?

.

ĐÁP 1: Đài Loan nói có tin như thế. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Anh, Bộ trưởng Ngoại giao Joseph Wu cảnh báo rằng một cuộc xâm lược của Trung Quốc "có nhiều khả năng xảy ra" vào năm 2027 vì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ bắt đầu nhiệm kỳ thứ tư khi đó.

.

Vào hôm thứ Tư 18/1/2-23, Sky News đã công bố đoạn trích từ cuộc phỏng vấn của Wu với Helen-Ann Smith, trong đó ông nói "2027 là một năm chúng ta cần đề phòng." Wu cho biết nền kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng chậm và ngày càng có nhiều bất mãn trong dân chúng.

.

Ông lưu ý rằng ông Tập có thể sẽ bước vào nhiệm kỳ thứ tư vào năm 2027, nhưng nếu không thể giải quyết những vấn đề này, ông ấy có thể tìm cách "dùng đến vũ lực" hoặc tạo ra một cuộc khủng hoảng bên ngoài để đánh lạc hướng khỏi các vấn đề trong nước.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4785743

.

---- HỎI 2: Khoảng 610.000 người trẻ Nam Hàn sống thu mình ẩn dật vì không thấy tương lai?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát cho thấy hàng trăm ngàn thanh niên Nam Hàn đã rút lui khỏi xã hội và sống ẩn dật. Được mệnh danh là "hikikomori" ở Nhật Bản, nơi hiện tượng này xuất hiện lần đầu tiên, những người trẻ tuổi này thường không nhìn thấy tương lai cho bản thân trong thị trường việc làm và hôn nhân, và tự thu mình khỏi những quy tắc khắt khe của xã hội.

.

Cuộc khảo sát của Chính quyền thành phố Seoul với 6.926 người trưởng thành cho thấy 4,5% trong số họ sống trong sự cô lập gần như hoàn toàn. Thành phố nói: “Chúng tôi có thể đoán rằng có khoảng 129.000 người sống ẩn dật nếu chúng tôi ngoại suy tỷ lệ phần trăm số người trả lời trên toàn bộ dân số thanh niên của thủ đô là 2,92 triệu người. Con số lên tới khoảng 610.000 trên toàn quốc nếu tính trên cả nước."

Chi tiết:

https://english.chosun.com/site/data/html_dir/2023/01/19/2023011900838.html

.

.