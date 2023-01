Cơ Thể Chúng Ta Thay Đổi Ra Sao Sau Một Tháng Không Rượu Bia?

Khi cơ thể không phải trải qua những cơn say, quý vị sẽ có thể tập trung hơn, nhận thấy sự cải thiện về trí nhớ và tăng chức năng tổng thể của mình trong công việc cũng như ở nhà. (Nguồn: Unplash)

Tôi là bác sĩ Niall Campbell, một bác sĩ tâm lý có hơn 40 năm kinh nghiệm. Tôi từng làm việc với tư cách là cố vấn cho Sở Y Tế Quốc Gia Anh (National Health Service) cho đến năm 2002. Sau đó, tôi là trưởng ban cố vấn về chứng nghiện ngập và là bác sĩ tâm thần tại The Priory Roehampton, một bệnh viện tâm thần tư nhân ở phía tây nam London trong hai thập niên qua.

Bệnh nhân của tôi phần lớn là những người trên 18 tuổi và thường thuộc nhóm khá giả; khoảng một nửa trong số họ có mua bảo hiểm y tế tư nhân, một số khác thì tự thanh toán bằng tiền túi. Về vấn đề nghiện ngập, khoảng 85% công việc tôi làm có liên quan đến rượu, bia. Nhiều bệnh nhân bị trầm cảm của tôi thường có vấn đề về bia rượu, ban đầu họ không tiết lộ, nhưng dần dà sẽ lộ ra.

Trong tháng 1, tôi để ý thấy số lượng bệnh nhân phải vào bệnh viện liên quan đến rượu, bia có khuynh hướng gia tăng. Có lẽ họ đã uống quá đà trong kỳ nghỉ lễ hoặc do hậu quả tai hại từ những lần quá chén trong dịp Giáng Sinh và tiệc tùng đón năm mới.

Nhiều quốc gia đã tham gia vào chiến dịch “Tháng Giêng Khô Ráo” (Dry January), nhằm khuyến khích mọi người bỏ các loại đồ uống có cồn trong một tháng. Theo Bác sĩ Campbell, bỏ bia rượu trong bốn tuần rất có lợi về mặt tâm lý, việc làm này cho phép mọi người tập trung suy nghĩ về mối quan hệ của mình với bia rượu.

Thông thường, mọi người sa đà vào rượu bia vì họ bị căng thẳng hoặc lo lắng; họ cho rằng men say có thể giúp họ thoát khỏi bế tắc ngay tức thời. Tất nhiên, không phải ai uống rượu bia cũng có vấn đề, nhưng việc tạm ngừng nhậu nhẹt sẽ cho mọi người thời gian cân nhắc xem họ uống nhiều cỡ nào và tại sao họ uống. Thường mất một tháng để thấy được lợi ích của việc ‘ngừng nhậu,’ nhưng mọi chuyện sẽ nhanh chóng trở nên rõ ràng.

Thức uống có cồn ảnh hưởng gì đến cơ thể?

Hai chất phân hủy chính của rượu bia là acetaldehyde và axit ethanoic, là các chấ độc hại đối với tất cả các bộ phận của cơ thể con người; tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể chuyển hóa một lượng nhỏ chúng.

Vậy nên, dù rằng ta có thể chuyển hóa khoảng một đơn vị cồn trong một giờ, nhưng ngày nào ta trót uống quá nhiều, thì ngày đó cơ thể sẽ phải gồng mình thải các chất độc đó ra khỏi lục phủ ngũ tạng. Rồi tới khi gan bị quá tải, chất độc sẽ tích tụ bên trong cơ thể nhiều hơn, có thể gây hại cho chính gan, não, dạ dày, tim và tuyến tụy của chúng ta.

Những cái hại này có khuynh hướng xảy ra trong thầm lặng. Thí dụ, việc gan bị tổn thương cũng na ná như khi mình dùng móng tay cào liên tục vào mu bàn tay cho đến khi da bị rách. Người ta có thể uống rượu bia năm này qua tháng nọ, cho đến khi lá gan bắt đầu bị viêm, mà không có bất kỳ dấu hiệu đau đớn nào, nó cứ âm thầm tiến triển thành bệnh gan nhiễm mỡ và sau đó là xơ gan.

Nhiều bệnh nhân của Bác sĩ Campbell hay có dấu hiệu gan bất thường. Phải uống một lượng lớn rượu thì gan mới có những dấu hiệu bất thường, và một khi điều này xảy ra, một người vẫn có thể sống bình thường từ 20-30 năm trước khi gan không còn hoạt động bình thường. Sau đó, gan sẽ ngày càng ‘giở chứng,’ trừ khi quý vị ngừng uống rượu hoàn toàn. Cho nên, dấu hiệu gan có chỗ bất thường cũng chính là dấu hiệu phải ngừng uống rượu bia hoàn toàn, ngay lập tức.

Ngoài ra, đường tiêu hóa hoặc dạ dày (bao tử) cũng không ‘chào đón’ các loại đồ uống có cồn. Uống rượu có thể làm tăng khả năng bị loét, có thể thủng và gây viêm bao tử. Rượu bia cũng có thể làm tăng huyết áp, đặc biệt nếu quý vị đang phải cố gắng thanh lọc cơ thể mỗi ngày. Vậy nên, không chỉ có cảm giác tồi tệ, người uống rượu còn đang đặt mình trước nguy cơ mắc các các bệnh tim mạch hoặc đột quỵ, đặc biệt là khi tuổi tác ngày càng cao.

Có một số bệnh nhân nhờ kê toa thuốc chống tiết axit, thuốc chống trầm cảm và thuốc hạ huyết áp, nhưng tới khi họ ngừng ‘nốc’ rượu bia, thì họ cũng chẳng cần thuốc men nào nữa. Hãy xem xét và phân tích điều gì sẽ xảy ra khi cai rượu bia trong một tháng?

Tuần cai rượu thứ nhất: Tăng năng lượng, giảm ca-lô, ngủ ngon hơn

Khi quý vị uống rượu thường xuyên ngừng uống rượu bia, cồn sẽ ‘bốc hơi’ khỏi lục phủ ngũ tạng của họ khá nhanh. Điều này có nghĩa là, tùy vào tình trạng của gan, quý vị sẽ dần cảm thấy khỏe hơn. Hết một tuần đầu, quý vị thường sẽ có nhiều năng lượng hơn vì gan không phải ‘còng lưng’ mỗi ngày để phục hồi. Năng lượng sẽ được dành để giúp quý vị hoạt động, chứ không phải đề hồi phục sau cơn say.

Người say hay buồn ngủ và lăn ra ngủ bởi vì rượu bia là một loại thuốc an thần, nhưng thời gian phân hủy của nó ngắn ngủi. Vì vậy, ngay cả khi đã say khướt và ngủ thiếp đi, quý vị vẫn có thể sẽ giật mình thức dậy trong đêm và chứng mất ngủ tái phát như thường.

Dù sẽ không bắt đầu giảm cân ngay lập tức, nhưng quý vị có thể dần dần cảm thấy sự thay đổi trong cơ thể mình. Thông thường, có một lượng calories tương tự, tất cả đều là calories rỗng và chủ yếu được tạo thành từ đường, trong rượu hoặc bia cũng như trong sữa hoặc nước cam.

Khi người ta uống thật nhiều rượu bia, họ thường sẽ không ăn nhiều hoặc không ăn thực phẩm lành mạnh. Vì vậy, khi tâm trí tỉnh táo họ sẽ dễ dàng cải thiện chế độ dinh dưỡng của mình. Tốt hơn hết là quý vị nên áp dụng một lối sống tổng thể chú ý vào sức khỏe của mình và kết hợp việc bỏ rượu với một chế độ ăn uống lành mạnh.

Tuần thứ hai: Não làm việc tốt hơn và huyết áp thấp hơn

Đến tuần thứ hai, quý vị có thể sẽ cảm thấy đỡ mù mờ hơn. Khi cơ thể không phải trải qua cơn say xỉn mỗi ngày, quý vị sẽ có thể tập trung hơn, nhận thấy sự cải thiện về trí nhớ và tăng chức năng tổng thể của mình trong công việc cũng như ở nhà.

Giấc ngủ và chức năng của bộ não có liên quan với nhau, cho nên giấc ngủ của quý vị cũng sẽ tiếp tục được cải thiện. Có khả năng quý vị sẽ cảm thấy cơ thể mình tốt hơn vì gan không còn phải ‘oằn mình’ ra để ‘lọc cồn’ và có thể tập trung vào các công việc khác mà nó cần phải làm.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng sau vài tuần tỉnh táo, quý vị sẽ bắt đầu giảm thiểu những tổn thương ở não và mạch máu. Cũng có khả năng quý vị sẽ muốn tập thể dục nhiều hơn vì ít bị mệt mỏi về thể chất, điều này cũng sẽ giúp ích cho giấc ngủ và sức khỏe tinh thần của quý vị.

Và dù có thể không nhận thấy được, trừ khi quý vị bị huyết áp quá cao, huyết áp của quý vị sẽ giảm. Thí dụ, nhiều bệnh nhân uống nhiều rượu khi họ đến khám bệnh đều bị huyết áp cực kỳ cao. Ngay cả khi họ đang thực hiện kế hoạch cai nghiện với một lượng đáng kể thuốc an thần, huyết áp của họ có thể lên tới 170. Bỏ rượu có thể làm giảm huyết áp chỉ này trong vòng vài tuần.

Tuần thứ ba đến thứ tư: Làn da đẹp hơn, giảm lo lắng, tâm trạng được cải thiện

Bằng chứng được nhiều người tin tưởng về tác dụng của việc cai nghiện rượu sẽ diễn ra dần dần trong toàn bộ quá trình kéo dài bốn tuần; không có mốc thời gian cố định cho ai cả.

Trong suốt thời gian này, tâm trạng của quý vị có khả năng cải thiện. Rượu là một chất gây trầm cảm, nhiều bệnh nhân thường thấy rằng sau khi cai rượu, họ cũng không cần dùng thuốc tâm thần nữa.

Nhiều bệnh nhân của Bác sĩ Campbell sẽ cảm thấy lo âu vào buổi sáng sau khi say xỉn. Thường thì họ sẽ lên cơn hoảng loạn khi chen lấn lên tàu hoặc xe buýt. Tuy nhiên, sau khi cai rượu, họ không còn bị chứng lo âu liên quan đến rượu bia nữa.

Người ta cũng có quan hệ tình dục nhiều hơn và tận hưởng đời sống chăn gối hơn khi họ tỉnh táo. Rượu cản trở khả năng cảm nhận kích thích tình dục và có thể trì hoãn khoái cảm. Cai rượu bia giúp cho mọi người cảm thấy họ có nhiều năng lượng hơn, nhờ đó chức năng tình dục có thể được cải thiện. Thông thường, làn da của quý vị sẽ được cải thiện sau khi thanh độc. Những người nghiện rượu nặng thường có dấu hiệu dễ nhận biết như mặt đỏ lừ hoặc bọng mắt sưng húp.

Tóm lại, việc ngừng uống rượu trong thời gian ngắn sẽ có lợi vì nó có thể cho phép mọi người cân nhắc xem mình nên uống như thế nào: có thể uống tới đâu, bao lâu thì uống và nên uống bao nhiêu. Nhưng, hơn thế nữa, nó cho phép mọi người cân nhắc hậu quả của việc uống rượu đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của họ.

Việt Báo phỏng dịch theo bài viết “Here's How Your Body Changes After a Month Without Alcohol” của Dr Niall Campbell, được đăng trên trang NewsWeek.