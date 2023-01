Video giới thiệu:

Pháp Tu Thiền Tông Việt Nam: Tu Trong Tịnh – Tu Trong Động



Phỏng vấn Ni Sư Thích Nữ Thuần Bạch từ Thiền Viện Diệu Nhân, Sacramento, California, chi nhánh của Thiền Trúc Lâm, Việt Nam.



Ni sư Thích Nữ Thuần Bạch sanh năm 1945. Ni sư tốt nghiệp Cử Nhân Hóa Học Đại Học Khoa Học Saigon trước 1975. Cô xuất gia với Hòa Thượng Thích Thanh Từ năm 1986, thuộc phái Trúc Lâm, Thiền Tông Việt Nam. Thọ giới Tỳ-kheo Ni năm 2000. Cô viết và dịch nhiều sách Anh-Việt, Việt-Anh.

The Practice Of Vietnamese Zen: In Silence & In Daily Activities



Interview Ven. Thích Nữ Thuần Bạch from Diệu Nhân Monastery, Sacramento, California, belonging to the Trúc Lâm sect of Zen Buddhism in Vietnam.

She was born in 1945. She graduated with a Bachelor's degree in Chemistry from University of Science at Saigon. She was ordained by Most Venerable Thích Thanh Từ in 1986, belonging to the Trúc Lâm sect. She received the precepts to become a Bhikkhuni in 2000. She writes and translates many English books into Vietnamese and vice versa.



https://youtu.be/p9bm4GWEOf0



