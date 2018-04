40% Cử Tri Ủng Hộ Trump Trước Vụ Tấn Công Syria; Trump Không Đồng Ý Người Của PTT Pence Đề Cử Làm Cố Vấn

WASHINGTON - Khảo sát dân ý thực hiện từ ngày 8 đến ngày 11-4 của ABC News/Washington Post ghi: 40% cử tri ủng hộ TT Trump, là cao nhất từ đầu năm – tỉ lệ của Tháng 1 là 36%.Tờ Post ghi nhận: tỉ lệ 56% cử tri không tán đồng các chính sách của Trump vẫn là cao.Trong thăm dò của NBC/Wall Street Journal, phe hậu thuẫn Trump chỉ là 39% trước trận tấn công phi đạn nhắm thủ phủ của chế độ Assad.Liên quan đến TT Trump, một bản tin khác cho biết rằng PTT Pence chọn ông Jon Lerner làm cố vấn an ninh quốc gia.Ông này là Phó của ĐS Nikki Haley, cũng đuợc biết như là 1 thành viên của phong trào “Never Trump” khi dùng quảng cáo vận động chống lại ứng viên Trump từ giai đoạn sơ tuyển của đảng.Ông Trump thấy không vui về chọn lựa của ông Pence, theo tin Axios.Báo Washington Post cho biết: ông Pence muốn ông Lerner là “quân sư” về an ninh quốc gia trong lúc tiếp tục giúp việc ĐS Haley.Axios cho hay: Trump yêu cầu chánh văn phòng John Kelly loại bỏ Lerner.Bi kịch phô lộ khi PTT Pence và phái đoàn đi Lima để dự hội nghị thượng đỉnh các nước Mỹ Châu OAS - vừa tới Lima, Pence nhanh chóng trấn an Trump về Lerner, theo Axios.Trong khi đó, Kelly phàn nàn với các cộng sự rằng chánh văn phòng của Pence không báo cáo đầy đủ về những việc làm trong quá khứ của Lerner.Tin mới nhận cho hay ông Jon Lerner đã từ chức hôm Chủ nhật.Theo mô tả của nhà báo, vai trò của Lerner là “vắn số” nhất trong cơn hỗn loạn tại Bạch Ốc dưới quyền Trump. Ông Lerner tiếp tục làm việc với ĐS Haley.