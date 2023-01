Úc châu: lụt lớn, lính giúp dân di tản lụt.

- Thượng phụ Giáo hội Chính thống Nga: hãy ngừng bắn tạm để đón Lễ Giáng sinh Chính thống giáo cuối tuần này.

- TTK NATO: đừng đánh giá thấp Nga vì không có dấu hiệu Putin thay đổi kế hoạch và mục tiêu ở Ukraine.

- Chủ tịch Hạ viện Nga: nếu tài sản Nga bị tịch thu để tái thiết Ukraine, Nga sẽ trả đũa tương tự.

- Quân Ukraine pháo kích Cộng hòa Nhân dân Donetsk trong 24 giờ qua với 54 hỏa tiễn MLRS.

- Ukraine một lần nữa từ chối lời Putin gạ ý Thổ Nhĩ Kỳ hứa sẽ hòa đàm: Ukraine không cắt đất cầu hòa.

- Nga: Ukraine bắt đầu dùng đạn pháo Bonus, bắn 1 đạn pháo tự tách thành 2 bom tầm nhiệt tiêu diệt 2 xe tăng

- Zelensky: Tổng thống Pháp hứa giúp Ukraine xe tăng chiến đấu hạng nhẹ do Pháp sản xuất.

- Utah: một nhà 3 người lớn, 5 trẻ em bị bắn chết.

- Thứ Tư 4/1/2023, thêm bầu phiếu 3 lần, vẫn không đủ phiếu cho DB Kevin McCarthy vào ghế Chủ tịch Hạ Viện.

- Úc châu: lụt lớn, lính giúp dân di tản lụt

- Amazon: sẽ cắt hơn 18.000 việc làm

- Hãng Dell đưa sản xuất chip bán dẫn ra khỏi TQ năm 2024.

- Hoàng tử Harry: bị anh đánh, xô té vì gây gỗ về vợ của Harry, cô Meghan.

- Đệ nhất phu nhân Jill Biden phẫu thuật ung thư da.

- Colorado: 1 cựu giám đốc nhà tang lễ bị án 20 năm tù vì mổ 560 xác và bán cơ phận cơ thể

- California: sẽ có đợt bão lớn thứ ba

- Houston: Cô Cindy Nguyen bị phạt vì đi quá giới hạn tốc độ chỉ 2 dặm.

- TIN VN. Mỹ, TQ tăng tốc nhập thủy sản VN.

- TIN VN. Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang lên chức phó thủ tướng Chính phủ.

- HỎI 1: Có chim bay kỷ lục nhiều ngàn dặm? ĐÁP 1: Có một con chim bay gần 14 ngàn kilômét.

- HỎI 2: Hạ Viện đa số là giáo dân Ky tô? ĐÁP 2: Đúng, vì 88% Dân Biểu Mỹ là giáo dân Ky tô.

QUẬN CAM (VB-5/1/2023) ---- Cảnh sát cho biết 8 thành viên trong một gia đình, trong đó có 5 trẻ em, được tìm thấy bị bắn chết bên trong một ngôi nhà ở vùng nông thôn Utah hôm thứ Tư trong khi nhà chức trách cho biết cộng đồng này an toàn và không có nghi phạm nào đang bị truy nã. Cảnh sát thị trấn Enoch tới kiểm tra an toàn và thấy cảnh tượng rùng rợn nơi 3 người lớn cũng đã chết. Tất cả 8 người trong nhà đều chết vì đạn bắn.

Cảnh sát nói không có mối đe dọa nào đối với công chúng, nhưng không cung cấp bất kỳ thông tin nào thêm. Theo Quản trị thành phố Rob Dotson, cộng đồng bị sốc trước tin này, vì gia đình 8 người đều đi nhà thờ và trường học trong khu vực, và họ là những công dân rất tích cực.

----- Thượng phụ Giáo hội Chính thống Nga hôm thứ Năm kêu gọi ngừng bắn tạm thời ở Ukraine vào Lễ Giáng sinh Chính thống giáo, một nghi lễ được đón mừng vào cuối tuần này ở cả Nga và Ukraine. Thượng phụ Kirill—một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin và là người công khai ủng hộ cuộc chiến của Putin—viết trên trang web chính thức của nhà thờ: “Tôi, Kirill, Thượng phụ của Moscow và của tất cả người Nga, kêu gọi tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột nội bộ bằng một lời kêu gọi ngừng bắn và thiết lập đình chiến Giáng sinh từ 12:00 ngày 6 tháng 1/2023 đến 00:00 ngày 7 tháng 1/2023 để những người Chính thống giáo có thể tham dự các buổi lễ vào đêm Giáng sinh và vào ngày Chúa giáng sinh.”

Kirill đã bị chính phủ của cả Anh quốc và Canada trừng phạt vì ủng hộ cuộc chiến xâm lược Ukraine, và hệ phái được Moscow hậu thuẫn của Giáo hội Chính thống Ukraine đã ly khai khỏi Nga vào tháng 5 năm ngoái vì Kirill từ chối lên án Putin xâm lăng.

---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Năm cảnh báo là đừng đánh giá thấp Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Stoltenberg phát biểu tại một hội nghị kinh doanh ở Na Uy: "Họ [Nga] đã thể hiện ý chí sẵn sàng chịu đựng những mất mát và đau khổ. Chúng tôi không có dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống Putin đã thay đổi kế hoạch và mục tiêu của mình ở Ukraine. Vì vậy, thật nguy hiểm nếu đánh giá thấp Nga."

---- Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Viện Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), hôm thứ Năm nói rằng nếu tài sản của Nga bị tịch thu, Moscow sẽ có quyền thực hiện các hành động chống lại các quốc gia đã làm như vậy: "Hôm nay, chính phủ Đức đã quyết định chuyển những vấn đề mà những người tiền nhiệm của họ đã tạo ra sang đất nước của chúng tôi. Vì mục đích này, họ có kế hoạch tịch thu tài sản của Nga để tái thiết Ukraine. Moscow sẽ có quyền thực hiện các hành động tương tự đối với tài sản của Đức và các quốc gia khác. Theo luật pháp quốc tế, không thể có quyết định tùy tiện, vì các quy tắc phải giống nhau đối với mọi người... điều tương tự cũng áp dụng cho việc tịch thu tiền và tài sản."

---- Quân đội Ukraine đã pháo kích Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tổng cộng 54 lần chỉ trong 24 giờ qua, theo chính quyển địa phương đã bị Nga sáp nhập nói hôm thứ năm. Trong số 54 quả pháo kích đó, 28 quả được phóng từ dàn hỏa tiễn phóng hàng loạt (MLRS) và nhắm thẳng vào thành phố Donetsk. Có 9 khu định cư khác trong khu vực cũng bị bắn trong các cuộc tấn công, bao gồm cả Makiivka. Có thời điểm, DPR nói Ukraine đã nã pháo vào quận Petrovsky của Donetsk bằng pháo binh của NATO hai lần chỉ trong một tiếng rưỡi.

---- Mykhailo Podolyak, cố vấn của tổng thống Ukraine, đã bác bỏ lời đề nghị đàm phán hòa bình "nghiêm túc" của Putin để đổi lấy việc cho phép Nga giữ các vùng đất Ukraine bị Nga chiếm và sáp nhập. Podolyak viết trên Twitter: "Liên bang Nga (Putin) dưới danh nghĩa 'đàm phán' đề nghị Ukraine và thế giới công nhận 'quyền chiếm giữ các lãnh thổ nước ngoài' & 'khắc phục việc không có hậu quả pháp lý đối với các vụ giết người hàng loạt trên lãnh thổ nước ngoài'. Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được."

Putin đã nói với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan rằng Nga sẵn sàng đối thoại về Ukraine nhưng Ukraine phải chấp nhận mất các vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố chủ quyền. Điện Kremlin viết trong 1 bản văn: "Ông Putin một lần nữa khẳng định Nga sẵn sàng đối thoại nghiêm túc với điều kiện chính quyền Kiev thực hiện các yêu cầu đã nêu và nhiều lần được nêu về các thực tế lãnh thổ mới."

---- Ukraine bắt đầu sử dụng đạn pháo loại mới có khả năng tiêu diệt 2 xe tăng chỉ bằng một quả đạn pháo bắn từ khoảng cách xa 20 dặm, theo đài truyền hình Nga khi chiếu hình ảnh từ chiến trường. Các nguồn tin của Nga đã chia sẻ những bức ảnh trực tuyến cho thấy thứ dường như là đạn Bonus 155mm (6,1 inch), có thể do Pháp cung cấp để bắn từ dàn pháo tự hành Cesar cũng do Pháp gửi tới Ukraine.

Làn sóng "Tankers U" do các công ty điều hành xe tăng Nga điều hành đã chia sẻ một hình ảnh, được cho là hình ảnh đầu tiên, cho thấy một quả bom, đạn còn chưa nổ bị quân đội Nga thu hồi ở khu vực Donetsk phía đông. Mỗi quả đạn Bonus chứa 2 quả bom tầm nhiệt, mỗi bom phụ này cánh gấp và cảm biến dò hơi nóng để bay tới tự hủy. Sau khi khai hỏa, đạn pháo bay tới phía trên mục tiêu rồi tự nổ, mở ra 2 quả bom tự tìm kiếm mục tiêu trên mặt đất bên dưới theo hơi nóng.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư đã cảm ơn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vì quyết định cung cấp cho lực lượng Ukraine xe tăng chiến đấu hạng nhẹ do Pháp sản xuất. Zelensky nói trong bài phát biểu hàng ngày: "Hôm nay đã có những kết quả mới và mạnh mẽ từ cuộc chạy đua ngoại giao của chúng ta. Pháp đang nâng sự hỗ trợ quốc phòng của châu Âu cho Ukraine lên một tầm cao mới. Đây là điều đưa ra tín hiệu rõ ràng cho tất cả các đối tác khác của chúng tôi: không có lý do hợp lý nào khiến xe tăng kiểu phương Tây chưa được cung cấp cho Ukraine. Cần phải chấm dứt hành động xâm lược của Nga vào thời điểm này, không trì hoãn."

---- Hôm Thứ Tư 4/1/2023, Hạ Viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu tới 3 lần, vẫn không đủ phiếu cho Dân Biểu Kevin McCarthy (R-Calif.) vào ghế Chủ tịch Hạ Viện. Như thế là trong hai ngày Thứ ba và Thứ Tư đã có 6 cuộc bỏ phiếu, và McCarthy đều không thắng cử chức Chủ Tịch Hạ Viện. Đã một thế kỷ trôi qua kể từ khi Hạ viện bỏ phiếu nhiều lần để bầu chọn Chủ tịch Hạ viện. Có lẽ sẽ có bầu phiếu lần thứ 7 vào Thứ Năm 5/1/2023.

---- Lực lượng Phòng vệ Úc (ADF) sẽ giúp sơ tán cư dân khỏi trung tâm thị trấn Kimberley để đối phó với hậu quả do trận Bão nhiệt đới Ellie gây ra. Thị trấn Fitzroy Crossing, cách Broome khoảng 5 giờ về phía đông, đã trải qua trận lũ lụt kỷ lục, phá hỏng cây cầu huyết mạch chính và một số ngôi nhà, đồng thời gây ra tổn thất đáng kể về đàn gia súc tại các trại gia súc gần đó.

Các nhà chức trách Tây Úc đang tiến hành sơ tán bằng thuyền và máy bay trực thăng, với một trung tâm tạm cư được thiết lập tại trung tâm giải trí của thị trấn dành cho cư dân chạy trốn khỏi mực nước dâng cao.

Bộ trưởng Liên bang Úc về Quản lý Khẩn cấp Murray Watt xác nhận máy bay và nhân viên của ADF sẽ không vận cư dân khỏi Fitzroy Crossing và các cộng đồng xung quanh đến Broome.

Ủy viên Sở Cứu hỏa và Dịch vụ Khẩn cấp Tây Úc Darren Klemm cho biết Sở đang làm việc cùng với ADF để di dời những cư dân cần sơ tán khỏi Fitzroy Crossing: "Hai chiếc trực thăng C130 Hercules sẽ có mặt vào ngày mai."

Giám đốc điều hà

Dell Technologies Inc. có k

Hoàng tử Harry đã v

Theo một phát ngôn viên,

Một cựu giám đốc nhà t

Dự kiến sẽ có đợt bã

Một phụ nữ ở Houston

TIN VN. Mỹ, TQ tăng tốc nhập thủy sản VN.

TIN VN. Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang lên chức phó thủ tướng Chính phủ. Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam về vườn.

HỎI 1

----nh Amazon.com Inc. Andy Jassy cho biết công ty có kế hoạch cắt giảm hơn 18.000 việc làm, với lý do kinh tế bất ổn và tỷ lệ tuyển dụng cao trong những năm gần đây. Việc cắt giảm sẽ chủ yếu ảnh hưởng đến các Cửa hàng Amazon và bộ phận People, Experience, and Technology (Con người, Trải nghiệm và Công nghệ - PXT) của nó. Jassy cho biết tổng số lần sa thải sẽ bao gồm số lần cắt giảm được thực hiện trong tháng 11 và một đợt cắt giảm mới bắt đầu vào ngày 18 tháng 1/2023.----ế hoạch chuyển hoạt động sản xuất chip bán dẫn ra khỏi Trung Quốc vào năm 2024, Nikkei đưa tin hôm thứ Năm -- và nhằm mục đích giảm sản xuất các thành phần khác ở Trung Quốc khi tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình. Một người quen thuộc với vấn đề này cho rằng quyết định này cũng sẽ ảnh hưởng đến "các cơ sở ở Trung Quốc của các hãng cung cấp không phải người Trung Quốc." Một nguồn tin khác cho biết Dell đã trích dẫn "những lo ngại về chính sách của chính phủ Hoa Kỳ" là lý do cho di tản sản xuất ra ngoài TQ.----iết trong cuốn tự truyện sắp phát hành của mình, “Spare,” bản thảo được báo The Guardian tìm được, rằng ông anh là Hoàng tử William, “đã đánh tôi té xuống sàn” trong một cuộc tranh cãi về người vợ của Harry, cô Meghan, Nữ công tước xứ Sussex.Harry cho biết cuộc tranh cãi diễn ra tại nhà riêng của anh ở London vào năm 2019 và khiến anh bị thương ở lưng, theo The Guardian. Harry cũng cho biết ông anh William gọi cô Meghan là "khó tính", "thô lỗ." Harry cho biết những lời của William chỉ là nhắc lại các "bản tin báo chí" về Meghan. Theo The Guardian, Harry sau đó đã mô tả cuộc ẩu đả, viết rằng William “tóm lấy cổ áo tôi, xé toạc chiếc vòng cổ của tôi và… đánh tôi té xuống sàn.”Harry nói rằng ông anh đã kích động Harry đánh trả sau khi cuộc tranh cãi của họ leo thang thành một cuộc xô xát nhưng Harry đã từ chối, khiến ông anh “hối hận” và cuối cùng phải xin lỗi, theo The Guardian.Hoàng tử William bảo Hoàng tử Harry đừng kể với Megan, và Harry nói rằng đã không làm như vậy ngay lập tức nhưng cô Meghan đã nhìn thấy những dấu bầm trên lưng anh. Khi biết chuyện, Harry nói, cô không ngạc nhiên hay tức giận mà chỉ “buồn”.----Đệ nhất phu nhân Jill Biden sẽ tiến hành phẫu thuật vào tuần tới để loại bỏ một vết thương ngay phía trên mắt phải của bà—một vết thương được phát hiện sau một cuộc kiểm tra ung thư da “định kỳ”. Bà sẽ đi phẫu thuật vào ngày 11 tháng 1/2023 tại Trung tâm Y tế Quân đội Walter Reed. Theo một người giải thích của Mayo Clinic, quy trình này được gọi là "phẫu thuật Mohs", bác sĩ sẽ cắt bỏ các lớp da liên tiếp để kiểm tra cho đến khi không tìm thấy dấu hiệu ung thư. Một bản ghi nhớ từ bác sĩ Bạch Ốc Kevin O'Connor cho biết bà Jill đang trải qua "thủ tục ngoại trú thông thường" vì "rất thận trọng".----ang lễ ở Colorado đã bị kết án 20 năm tù hôm thứ Ba vì mổ xẻ trái phép 560 xác chết và bán các cơ phận cơ thể mà không có sự đồng ý của thân nhân. Megan Hess, 46 tuổi, đã nhận tội lừa đảo qua thư vào tháng 11 theo một thỏa thuận với các công tố viên, những người đã bỏ các cáo buộc khác chống lại cô.Người mẹ 69 tuổi của cô, Shirly Koch, đã bị kết án 15 năm sau khi thừa nhận hành vi lừa đảo qua thư cũng như hỗ trợ và tiếp tay. “Hành vi của các bị cáo thật khủng khiếp, bệnh hoạn và bị thúc đẩy bởi lòng tham,” Bộ Trưởng Tư Pháp của Colorado Cole Finegan nhận định sau khi có bản án.Cặp đôi này bị buộc tội mổ xẻ các thi thể từ năm 2010 đến 2018, nói với gia đình nạn nhân rằng người thân của họ sẽ được hỏa táng. Thay vào đó, họ vận chuyển các bộ phận cho các công ty giáo dục đào tạo y tế, những công ty này không biết rằng các thi thể đã bị lừa đảo mua lại.Trong một số trường hợp, các bộ phận nguy hiểm, nhiễm HIV, cũng như viêm gan B và C, ngay cả khi Hess và Kock trấn an người mua của họ rằng cơ phận này không có bệnh. “Hôm nay chúng tôi đến để nghe tiếng còng tay kêu lách cách,” một người họ hàng của nạn nhân nói với The Denver Post. "Và chúng tôi đã nhận được điều đó."----o lớn thứ ba cho California trong vòng chưa đầy hai tuần tới, National Weather Service (Sở Thời tiết Quốc gia) đang cảnh báo người dân chuẩn bị sẵn sàng và thống đốc California đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Nancy Ward, giám đốc dịch vụ khẩn cấp của bang, cho biết: “Chúng tôi dự đoán đây có thể là loạt bão có sức ảnh hưởng và thách thức nhất đổ bộ vào California trong 5 năm qua."Bà cho biết tiểu bang California có thể chứng kiến “lũ lụt, lở đất và mất điện ở nhiều cộng đồng", và có thể "có khả năng mất mạng". Việc Thống đốc Gavin Newsom ban hành tuyên bố khẩn cấp vào thứ Tư sẽ đẩy nhanh quá trình phân phối hỗ trợ, theo lời bà Ward cho biết.Các nhà dự báo thời tiết cho biết lượng mưa có thể đạt tổng cộng từ 2 đến 4 inch trên các bờ biển và thung lũng, với lượng mưa lên tới 10 inch ở vùng núi, theo NPR. Ở độ cao lớn, điều đó có nghĩa là tuyết dày.----nói rằng cô đã bị phạt vì đi quá giới hạn tốc độ chỉ 2 dặm. Cindy Nguyễn, 66 tuổi, cho biết một cảnh sát đã phạt bà vì đã đi 37 dặm/giờ trong vùng tốc độ 35 dặm một giờ. Bây giờ, gia đình cô đang đặt câu hỏi liệu đây có phải là cách sử dụng tốt nhất thời gian và nguồn lực của cảnh sát hay không.Ông Omar Sharif, chồng của Nguyen, cho biết: “Khi tôi nhìn vào giấy phạt, 'Vượt quá tốc độ 37 dặm/giờ trong khu vực cho phép 35 dặm/giờ', tôi bắt đầu vò đầu bứt tai, làm sao điều này có thể xảy ra được.Khi nhìn kỹ hơn vào tấm vé, ông nhận thấy một điều kỳ lạ. Vợ anh bị phạt ngày 3/1/2023 nhưng giấy phạt là ngày 31-12-2023. Tức là ngày của tương lai gần 1 năm nữa. Đài KHOU 11 đã liên hệ với Sở cảnh sát Houston để xin phỏng vấn, nhưng họ không muốn bình luận.----Theo Báo Tiền Phong. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Phùng Đức Tiến cho biết, năm 2022 là một năm bứt phá của ngành thủy sản khi XK đạt kim ngạch 11 tỷ USD, cao nhất sau 20 năm gia nhập thị trường quốc tế. Về thị trường, Mỹ tiếp tục là thị trường số 1 của XK thủy sản Việt Nam khi cán mốc hơn 2,1 tỷ USD năm 2022. Riêng trong tháng 12/2022, XK thủy sản sang Mỹ đã giảm mạnh 40%. Đáng chú ý, XK thủy sản Việt Nam sang thị trường Trung Quốc và Hongkong lần đầu tiên chạm mốc 1,8 tỷ USD (tăng 57% so với năm 2021). Năm 2022 cũng là năm đầu tiên Trung Quốc vượt qua Nhật Bản để trở thành thị trường nhập khẩu thủy sản lớn thứ 2 của Việt Nam. XK thủy sản sang Nhật Bản năm 2022 đạt 1,7 tỷ USD.----Theo các báo VN. Chiều 5/1, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, và Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy Hải Phòng, vào chức phó thủ tướng. Hai người tiền nhiệm là Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam bị cách chức vì "liên hệ" tham nhũng. Tuy nhiên, Minh và Đam bị nhiều người cho là "thân Mỹ" và không được Bắc Kinh ưa.----: Chim có thể bay kỷ lục nhiều ngàn dặm?ĐÁP 1: Có một con chim bay gần 14 ngàn kilômét. Kỷ lục Guinness Thế giới công bố một chú chim trời đuôi vằn chưa trưởng thành (juvenile bar-tailed godwit) đã phá kỷ lục về chuyến di cư không ngừng dài nhất của một loài chim khi nó bay 8.435 dặm (13.600 kilômét, tức là gần 14 ngàn kilômét) từ Alaska đến Tasmania, Australia.Tổ chức lưu giữ hồ sơ cho biết con chim, được biết đến với số thẻ 234684, đã đeo thẻ vệ tinh 5G khi nó rời Alaska vào ngày 11 tháng 10/2022 và hạ cánh xuống Tasmania 11 ngày sau đó mà không dừng lại một lần nào để kiếm ăn hoặc nghỉ ngơi.GWR cho biết kỷ lục trước đó đã được thiết lập vào năm 2020 bởi một thành viên khác cùng loài, và con chim năm nay đã phá kỷ lục cũ tới 217 dặm.Eric Woehler của Birdlife Tasmania nói với Kỷ lục Guinness Thế giới rằng con chim phá kỷ lục có lẽ đã giảm "một nửa trọng lượng cơ thể trở lên trong chuyến bay liên tục cả ngày lẫn đêm."

"Loài chim xén lông đuôi ngắn (shearwaters) và chim cừu (mutton birds) có thể đáp xuống nước và kiếm ăn. Nếu một con chim trời đuôi vằn (godwit) đáp xuống nước, nó sẽ chết. Nó không có màng ở chân, nó không có cách nào thoát ra. Vì vậy, nếu nó rơi xuống bề mặt đại dương cạn kiệt, hoặc nếu thời tiết xấu buộc nó phải hạ cánh, thì đó là dấu chấm hết," ông nói.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Odd_News/2023/01/04/australia-Guinness-World-Records-godwit-bird-migration/1911672847943/

---- HỎI 2: Hạ Viện đa số là giáo dân Ky tô?

ĐÁP 2: Đúng, vì 88% Dân Biểu Hoa Kỳ bây giờ là giáo dân Ky tô. Gần 88% thành viên của Quốc hội xác định là Ky tô hữu, so với chỉ 63% người trưởng thành Hoa Kỳ nói chung. Con số đó bao gồm 57% dân biểu xác định là người theo đạo Tin lành và 28% là người Công giáo, cả hai đều cao hơn tỷ lệ quốc gia. Ngoài ra, 6% thành viên của Quốc hội xác định là người Do Thái, so với 2% tổng dân số.

Chi tiết:

https://ktla.com/news/nexstar-media-wire/nationworld/headlines/ap-survey-religiously-congress-doesnt-reflect-america/

.