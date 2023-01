Hình ảnh chuẩn bị xe hoa những ngày trước Rose Parade. Khi bạn đọc xong bản tin này, xin mời mở máy truyền hình ra xem Rose Parde (Diễn Hành Hoa Hồng), một trong những cuộc diễn hành xe hoa, các ban nhạc, đoàn kỵ mã đẹp hàng đầu Hoa Kỳ vào đầu mỗi năm mới.

.

- California: hôm nay tưng bừng Rose Parade.

- Nhật đưa máy bay chiến đấu và tàu chiến theo dõi hàng không mẫu hạm Liêu Ninh và 5 tàu chiến TQ từ Biển Hoa Đông

- Nhật đưa hỏa tiễn tới đảo Yonaguni, chỉ cách Đài Loan 110 km, trong tầm bắn của nhiều hỏa tiễn.

- Nhật gia nhập Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2 năm.

- Nga bắn 40 máy bay không người lái vào thủ đô Ukraine, làm hư hạ tầng gây mất điện. Ukraine: bắn rớt hầu hết trên bầu trời.

- Máy bay không người lái của Ukraine bắn vào 1 nhà máy điện Nga ở Bryansk, cắt điện ở quận Klimovsky của Nga.

- Tình báo Quân đội Đan Mạch: Putin không bệnh nan y nhưng bị đau mãn tính nghiêm trọng vì ngã và tai nạn

- Trump thanh minh: không phải Trump làm Cộng Hòa mất phiếu trong bầu cử giữa kỳ, mà là vấn đề phá thai.

- Ngoại trưởng Mỹ: vừa điện đàm với Qin Gang (Bộ trưởng Ngoại giao sắp tới của TQ) về hợp tác trở lại

- Nếu bom nguyên tử tấn công Mỹ, sẽ nhắm vào 6 thành phố này: New York, Chicago, Houston, Los Angeles, San Francisco và thủ đô DC. Hễ báo động, cư dân phải ở trong nhà.

- IMF: mức tăng trưởng của TQ sẽ thấp hơn mức tăng trưởng toàn cầu trong năm 2022, lần đầu trong 40 năm

- Năm 2075, Hồi giáo sẽ chiếm đa số thế giới.

- IMF: năm 2023 thế giới sẽ khó khăn hơn, vì cả 3 nền kinh tế lớn là Mỹ, Liên Âu, TQ cùng chậm lại

- Trevor Bickford, phần tử Hồi giáo cực đoan, từ Maine tới New York, đâm 3 cảnh sát bị thương

- Oklahoma: cụ Thien Tran, 74 tuổi, hư xe nơi xa lọ, bước xuống xem, bị 2 xe tông chết.

- Quận Cam: 1 bộ hành bị xe đụng chết. Cảnh sát Anthony Pham xin ai chứng kiến giúp thêm thông tin.

- Báo Nikkei Asia: lúa giống VN nhập lậu vào trồng ở Thái Lan, cơ nguy khai tử lúa giống Thái Lan.

- TIN VN. Vượt qua Thái Lan, giá gạo Việt Nam dẫn đầu thế giới.

- TIN VN. Báo động: Tăng trưởng GDP có dấu hiệu ‘giảm tốc’.

- TIN VN. Văng miểng: Nga xâm lược Ukraine làm xuất khẩu VN năm 2023 thê thảm thêm.

- HỎI 1: Phụ nữ dễ đồng cảm, thông cảm với người khác hơn nam giới? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Nước nào thu hút và giữ chân tài năng nhiều nhất? Việt Nam hạng mấy? ĐÁP 2: Thụy Sĩ, Thụy Điển, Iceland... VN ngoại hạng.

.

QUẬN CAM (VB-2/1/2023) ---- Khi bạn đọc xong bản tin này, xin mời mở máy truyền hình ra xem Rose Parade (Diễn Hành Hoa Hồng), một trong những cuộc diễn hành xe hoa, các ban nhạc, đoàn kỵ mã đẹp hàng đầu Hoa Kỳ vào đầu mỗi năm mới. Năm nay sẽ tổ chức vào Thứ Hai 2/1/2023 và như lệ thường là tại các tuyến đường thành phố Pasadena (Nam California). Nếu bạn ở ngoài Hoa Kỳ, không xem TV Hoa Kỳ được, bạn có thể xem trực tuyến trên mạng YouTube.

.

Hàng trăm nghìn người sẽ xếp hàng trên đường phố Pasadena khi Cuộc diễn hành Hoa hồng lần thứ 134 được Honda tổ chức chào đón năm mới. Diễn hành sẽ bắt đầu lúc 8 giờ sáng giờ California.

.

Tuyến đường diễn hành sẽ bắt đầu ở góc đường Green Street và Orange Grove Boulevard, tại thị trấn Pasadena, sau đó sẽ:

. đi về hướng bắc dọc theo Đại lộ Orange Grove,

. rẽ và đi về hướng đông dọc theo Đại lộ Colorado,

. đi về phía bắc trên Đại lộ Sierra Madre,

. và sẽ kết thúc trên đường Villa Street.

Chuẩn bị xe hoa những ngày trước Rose Parade.

.

Các phóng viên KTLA sẽ trực tuyến trên mạng, giới thiệu về Rose Parade với hình ảnh cũ và tổng quát về năm nay, kể từ 6:am giờ California ở YouTube, nhưng Diễn Hành Hoa Hồng 2023 chỉ bắt đầu kể từ 8 am giờ California tại:

https://youtu.be/mN2QCvoMTB0

.

---- Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói hôm thứ Hai rằng họ đã triển khai máy bay chiến đấu và tàu chiến trong 2 tuần qua để theo dõi hàng không mẫu hạm Liêu Ninh và 5 tàu chiến của Trung Quốc. Bộ tiết lộ rằng hoạt động giám sát bắt đầu sau khi tàu chiến TQ đi giữa đảo chính Okinawa và đảo Miyakojima vào Tây Thái Bình Dương từ Biển Hoa Đông (East China Sea: không phải Biển Đông của VN) vào ngày 16/12/2022. Nhật Bản cũng nói sắp bố trí các đơn vị phòng thủ hỏa tiễn gần Đài Loan, đồng thời đang tăng ngân sách quốc phòng thêm 26,3% lên mức kỷ lục 6,82 nghìn tỷ yên (51,7 tỷ USD) cho năm tài chính tiếp theo.

.

---- Nhật Bản sẽ bố trí 1 đơn vị phòng thủ hỏa tiễn đất-đối-không trên đảo Yonaguni, hòn đảo cực tây của nước này, gần Đài Loan. Việc bố trí đơn vị hỏa tiễn phòng không này là một phần trong kế hoạch mở rộng doanh trại của Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ trên đảo, một phần của tỉnh Okinawa -- nơi nhiều ngàn chiến binh Hoa Kỳ đang trú đóng -- nhằm tăng cường phòng thủ cho các đảo phía tây nam Nhật Bản.

.

Bản tin NHK nhắc lại lời cố Thủ Tướng Abe Shinzo nói 4 tháng trước khi bị ám sát: “Đài Loan chỉ cách đảo Yonaguni của Nhật Bản chỉ 110 km. Nếu Trung Quốc xâm lược Đài Loan, quân TQ sẽ cố gắng kiểm soát không phận để giành ưu thế trên không. Đó sẽ là không phận của Nhật Bản. Điều này ban đầu sẽ thuộc loại 'tình huống ảnh hưởng quan trọng'. Nhật Bản sẽ có thể cung cấp hỗ trợ hậu cần cho lực lượng Hoa Kỳ. Nếu lực lượng Hoa Kỳ bị tấn công trong kịch bản này, tôi nghĩ rất có thể nó sẽ trở thành một 'tình huống đe dọa hiện hữu'."

.

---- Nhật Bản đã gia nhập Hội đồng Bảo an LHQ với tư cách là thành viên không thường trực từ hôm Chủ nhật, bắt đầu nhiệm kỳ 2 năm trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi cải cách LHQ sau thất bại trong việc ngăn chặn sự xâm lược của Nga ở Ukraine. Nhật Bản trong vị trí không thường trực của hội đồng, cơ quan chịu trách nhiệm đảm bảo hòa bình và an ninh quốc tế, và giữ chức chủ tịch luân phiên hàng tháng của hội đồng từ tháng 1/2023, vào thời điểm hội đồng gồm 15 thành viên không thực hiện được các bước hiệu quả chống lại cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine và các vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo liên tục của Bắc Hàn vì các thành viên thường trực là Nga và Trung Quốc liên tục phủ quyết. Nhóm 5 thành viên thường trực, tất cả đều là các cường quốc nguyên tử, cũng bao gồm Hoa Kỳ, Anh và Pháp.

.

----- Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko hôm thứ Hai nói rằng Nga đã không kích trong đêm vào thủ đô của Ukraine đã làm hư hại cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng dẫn đến mất điện khẩn cấp: "Theo Phòng không Ukraine, có 40 máy bay không người lái kamikaze tấn công Kiev vào ban đêm. Trong đó 15 chiếc đã bị phá hủy trên các khu vực lân cận, 3 chiếc - ở khu vực Kiev và 22 chiếc - trên bầu trời thủ đô."

.

---- Theo tin trước đó, các máy bay không người lái của Ukraine cũng đã nhắm mục tiêu vào Bryansk Oblast ở Nga, cắt đứt nguồn cung cấp năng lượng trong khu vực nhưng không để lại thương vong. Thống đốc Alexander Bogomaz của Nga nói các máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào tỉnh Bryansk ở Nga. Không có thương vong, nhưng một nhà máy điện đã bị hư hại, cắt điện tại một ngôi làng ở quận Klimovsky của khu vực.

.

---- Sở Tình báo Quân đội Đan Mạch (FE) tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không mắc bệnh nan y mà đang trải qua những cơn đau mãn tính nghiêm trọng sau một số lần ngã và tai nạn, và điều này theo thời gian có thể ảnh hưởng đến việc ông nắm quyền. Tin này do một sĩ quan tình báo Đan Mạch tên là Joakim nói trong một cuộc phỏng vấn với Berlingske.

.

Trong báo cáo thường niên năm 2021, FE cho biết Putin "rất có khả năng" sẽ tiếp tục là nhà lãnh đạo của Nga sau cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo vào năm 2024. Tuy nhiên, trong báo cáo năm 2022, FE đã thay đổi dự báo này thành một dự báo ít chắc chắn hơn, rằng Putin là "có khả năng" sẽ tiếp tục nắm quyền trong 5 năm tới, ""Nhưng sự không chắc chắn lớn nhất của chúng tôi liên quan đến sức khỏe của Putin, hoặc ai đó sẽ truất phế Putin vì sức khỏe Putin suy sụp."

.

FE nói, không tin rằng Putin đang mắc bệnh nan y, mà là bị đau mãn tính nặng sau nhiều lần ngã và tai nạn: "Đó là lý do tại sao Putin có xu hướng ngồi và tay nắm chặt mọi thứ. Đó là để giảm đau."

.

---- Trump thanh minh: không phải Trump làm Cộng Hòa mất phiếu trong bầu cử giữa kỳ, mà là vấn đề phá thai. Trump một lần nữa phủ nhận trách nhiệm về lý do Cộng Hòa mất phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022. Thay vào đó, Trump đổ lỗi cho "vấn đề phá thai", đề cập đến quyết định của Tòa Tối cao lật ngược án lệ Roe vs Wade, một án lệ đảm bảo quyền phá thai của phụ nữ.

.

Trump nói rằng vấn đề "được xử lý kém bởi nhiều đảng viên Cộng hòa, đặc biệt là những người khăng khăng không có ngoại lệ" đối với lệnh cấm phá thai. Trump cũng chỉ trích những đảng viên Cộng hòa trước đây đã vận động cho việc hạn chế phá thai và sau đó "biến mất một cách đơn giản, không bao giờ được nhìn thấy nữa" sau phán quyết của Tòa Tối cao. Trump cũng lặp lại lời chỉ trích đối với Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell, người mà theo Trump, đã không sử dụng tốt các quỹ tranh cử.

.

---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã viết trên Twitter vào Chủ nhật rằng ông đã có một cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao sắp tới của Trung Quốc Qin Gang: "Chúng tôi đã thảo luận về mối quan hệ Mỹ-TQ và duy trì các đường dây liên lạc cởi mở." Trước đó, cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu mới của Trung Quốc, Wang Yi, đã thúc giục Washington theo đuổi đối thoại với Bắc Kinh, nói rằng hai nước cần tìm ra cách duy trì quan hệ tốt đẹp và đưa sự hợp tác trở lại "đúng hướng".

.

---- Khả năng một quả bom nguyên tử tấn công một thành phố của Mỹ là rất nhỏ, nhưng các chuyên gia cho rằng điều đó không nằm ngoài dự đoán. Một cuộc tấn công bằng vũ khí nguyên tử vào một khu vực đô thị lớn là một trong 15 kịch bản thảm họa mà FEMA (US Federal Emergency Management Agency - Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Hoa Kỳ) có một chiến lược khẩn cấp. Triển khai những người phản ứng đầu tiên, cung cấp nơi trú ẩn ngay lập tức cho những người di tản và khử nhiễm cho những nạn nhân đã tiếp xúc với bức xạ.

.

Đối với công dân hàng ngày, FEMA có một số lời khuyên đơn giản: Hãy ở trong nhà, cố thủ ở trong nhà và theo dõi. Những mục tiêu có khả năng nhất của một cuộc tấn công nguyên tử: New York, Chicago, Houston, Los Angeles, San Francisco và thủ đô Washington, DC. Những thành phố này không chỉ là một trong những thành phố lớn nhất và dày đặc nhất trong cả nước, mà còn là nơi có cơ sở hạ tầng quan trọng (như nhà máy năng lượng, trung tâm tài chính, cơ sở chính phủ và hệ thống truyền dẫn không dây) rất quan trọng đối với an ninh của Hoa Kỳ.

.

Mỗi thành phố có một trang web quản lý tình trạng khẩn cấp thông báo cho người dân về những việc cần làm trong trường hợp khủng hoảng, nhưng hầu hết các trang web đó (ngoại trừ LA và New York) không đề cập trực tiếp đến một cuộc tấn công nguyên tử. Điều đó khiến cư dân khó học cách tự bảo vệ mình nếu một quả bom tấn công một trong những thành phố đó.

.

Bom nguyên tử có thể tạo ra những đám mây bụi và các hạt phóng xạ giống như cát phân tán vào khí quyển - thứ được gọi là bụi phóng xạ nguyên tử. Tiếp xúc với bụi phóng xạ này có thể dẫn đến ngộ độc phóng xạ, có thể làm hỏng các tế bào của cơ thể và gây tử vong.

.

Các mảnh vỡ mất ít nhất 15 phút để tiếp cận mặt đất sau một vụ nổ, vì vậy phản ứng của một người trong khoảng thời gian đó có thể là vấn đề sinh tử. Mọi người có thể tự bảo vệ mình khỏi bụi phóng xạ bằng cách ngay lập tức tìm nơi ẩn náu ở trung tâm hoặc tầng hầm của một tòa nhà bằng gạch, thép hoặc bê tông — tốt nhất là tòa nhà không có cửa sổ.

.

Brooke Buddemeier, nhà vật lý sức khỏe tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Livermore, nói với Business Insider: “Biết thêm một chút thông tin có thể cứu được rất nhiều mạng sống." Buddemeier tư vấn cho các nhà quản lý khẩn cấp về cách bảo vệ người dân khỏi các cuộc tấn công nguyên tử. Ông nói: “Nếu chúng ta có thể đưa mọi người vào bên trong [nhà kín], chúng ta có thể giảm đáng kể mức độ tiếp xúc [phóng xạ] của họ."

.

---- Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva nói hôm Chủ nhật trong một cuộc phỏng vấn với CBS News rằng tăng trưởng của TQ rất có thể sẽ bằng hoặc thấp hơn mức tăng trưởng toàn cầu trong năm 2022, lần đầu tiên sau 40 năm: "Điều đó chưa từng xảy ra trước đây. Và trong ba, bốn, năm, sáu tháng tới vào năm tới, việc nới lỏng các hạn chế COVID sẽ đồng nghĩa với một vụ cháy rừng [của] các ca nhiễm COVID trên khắp Trung Quốc."

.

Người đứng đầu IMF giải thích rằng mặc dù nửa đầu năm 2023 có thể khó khăn, nhưng "kỳ vọng của chúng tôi đối với Trung Quốc là dần dần chuyển sang mức hiệu quả kinh tế cao hơn và kết thúc năm tốt hơn so với đầu năm."

.

---- Năm mới, nhìn xa vài thập niên: Hồi giáo sẽ chiếm đa số thế giới. Hiện nay có 2,2 tỷ Ky tô hữu trên thế giới. Hồi giáo bám sát với 1,97 tỷ. Nhưng do tỷ lệ sinh của người Hồi giáo cao hơn (trung bình 2,9 trẻ em trên một phụ nữ, so với 2,6), Pew Research dự đoán rằng vào khoảng năm 2075, Hồi giáo sẽ là tôn giáo thống trị thế giới.

Giám đốc điều hành Q

Trevor Bickford, 19 tuổi, c

Đội tuần tra xa lộ Oklahoma

Thien Tran

Quận Cam: bộ hành bị xe đụng chết. C

- Báo Nikkei Asia cho biết lúa giống Việt Nam đang lặng lẽ chiếm tràn ngập các cánh đồng Thái Lan.

TIN VN. Vượt qua Thái Lan, giá gạo Việt Nam dẫn đầu thế giới.

TIN VN. Báo động: Tăng trưởng GDP có dấu hiệu ‘giảm tốc’

TIN VN. Văng miểng: Nga xâm lược Ukraine làm xuất khẩu VN năm 2023 thê thảm thêm.

HỎI 1:

HỎI 2

VN ngoại hạng.

Nhìn chung, tỷ suất sinh của châu Âu là 1,49, thấp hơn nhiều so với mức sinh thay thế là 2,1. Châu Âu đã mất 1,1 triệu người vào năm ngoái. Đó là tiếng nổ cảnh báo đầu tiên của một trận động đất sắp tới. Tỷ lệ sinh của người Hồi giáo châu Âu là 2,54.Người ta ước tính rằng đến năm 2085, tại 13 quốc gia châu Âu sẽ có đa số người theo đạo Hồi — điều này xảy ra ở một lục địa từng được gọi là các tôn giáo trong hệ Ky Tô. Thực tế ngay bâyg iờ, đối với nhiều người, Ky tô giáo là một ô trên mẫu giấy để kiểm tra dân số, thay vì một cái gì đó họ phải tin và sống với.----uỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva nói với CBS News trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào Chủ nhật rằng năm 2023 sẽ khó khăn hơn "so với năm chúng ta bỏ lại phía sau. Đó là do ba nền kinh tế lớn là Mỹ, Liên Âu, [và] Trung Quốc, đều đang chậm lại đồng thời. Mặc dù Mỹ có thể tránh rơi vào suy thoái với thị trường lao động vưng chắc, nhưng đây là một may mắn lẫn lộn vì nếu thị trường lao động rất mạnh, Fed có thể phải giữ lãi suất chặt chẽ hơn trong thời gian dài hơn để giảm lạm phát."Georgieva lưu ý rằng khoảng một nửa Liên Âu rất có thể sẽ rơi vào suy thoái, vì Lục địa già đã "bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc chiến ở Ukraine." Bà tuyên bố thêm rằng Trung Quốc sẽ chậm lại hơn nữa vào năm 2023, điều này sẽ chuyển thành "xu hướng tiêu cực trên toàn cầu".----ư dân Wells, Maine, kẻ bị cáo buộc là phần tử Hồi giáo cực đoan, kẻ đã thực hiện vụ tấn công bằng mã tấu ở Quảng trường Times Square trong lễ đón Giao thừa, khiến 3 cảnh sát bị thương, đã nằm trong danh sách theo dõi của Cục Điều tra Liên bang (FBI), theo báo New York Post đưa tin hôm Chủ nhật. Bickford đi chuyến tàu Amtrak từ Maine đến New York vào ngày 29/12/2022, các nguồn tin nói với ABC News.Có ít nhất một cảnh sát đã nổ súng vào nghi phạm, trúng vai y. Các nguồn tin cảnh sát cho biết vết thương của kẻ tấn công bị cáo buộc cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Một đánh giá sơ bộ cho thấy người đàn ông này chưa từng bị bắt giữ trước đó nhưng anh ta đã được cơ quan thực thi pháp luật liên bang và địa phương biết đến nhờ các bài đăng trực tuyến trước đó, các nguồn tin cho biết thêm.Theo các nguồn tin, Bickford đã trở thành một người Hồi giáo cực đoan trong những năm gần đây và xuất hiện trong danh sách theo dõi khủng bố của FBI, vì y bị nghi ngờ lên kế hoạch bay tới Afghanistan để tham gia chiến đấu bên cạnh các chiến binh Hồi giáo. Cả 3 cảnh sát bị thương hiện đang được điều trị tại bệnh viện và dự kiến sẽ hồi phục.----cho biết một người đàn ông 74 tuổi đã bị một chiếc xe trên Turner Turnpike gần lối ra Wellston đâm chết hôm thứ Bảy trên làn đường hướng đông nơi người đàn ông,, đang lo sửa xe bên lề đường trên một chiếc xe hơi bị hỏng.Cảnh sát nói một chiếc xe đã tránh được Tran, người đang đứng ở làn đường bên ngoài gần xe của anh, nhưng chiếc xe tiếp theo không thể chuyển làn đường và đã tông và Thien Tran. Rồi cũng ngay sau đó, một chiếc xe khác đã tông thêm vào Tran. Cảnh sát cho biết 2 tài xế trong tai nạn đã hợp tác với cuộc điều tra.----ảnh sát Huntington Beach hôm thứ Bảy 31/12/2022, đã công bố tên của người đàn ông đi bộ 49 tuổi bị xe bán tải tông chết vào tối thứ Sáu 30/12/2022. Trung sĩ cảnh sát Anthony Pham cho biết, John Diaz là cư dân Huntington Beach.Pham cho biết tai nạn được báo cáo vào khoảng 6:50 chiều Thứ Sáu trên Đại lộ Slater, phía tây Keelson Lane. Cuộc điều tra cho thấy Diaz đang đi bộ bên ngoài lối băng qua đường thì bị chiếc Chevrolet Silverado chạy hướng đông tông phải, Phạm nói. Diaz được cho là đã chết tại hiện trường.Người đàn ông 22 tuổi lái chiếc xe tải vẫn ở lại hiện trường và hợp tác với cảnh sát, Pham nói. Bất kỳ ai có thể đã chứng kiến vụ xe đụng hoặc các sự kiện dẫn đến vụ xe đụng chét người đều được khuyến khích cho cảnh sát thông tin ở số 714-536-5666.---Bất chấp các quy định nhằm bảo vệ tính xác thực của gạo nhãn hiệu Thái Lan, nông dân Thái Lan vẫn lặng lẽ chuyển sang các giống gạo Việt Nam rẻ hơn, dễ canh tác hơn và có kết cấu mềm tương tự, được người tiêu dùng ưa chuộng.“Hơn 1 triệu rai (hơn 160.000 ha) ở miền trung Thái Lan đã trở thành nơi trồng lúa gạo của Việt Nam”, Charoen Laothamatas, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất cảng gạo Thái Lan cho biết. “Không ai phân biệt được đâu là gạo Thái Lan chính hiệu đâu là gạo Việt Nam”. Hiệp hội tiến hành quan sát sản xuất lúa gạo hàng năm, một phần bằng cách nói chuyện với các nhà xay xát, nông dân và thương nhân địa phương.Mặc dù về cơ bản không thể phân biệt được các chủng loại trên đồng ruộng, nhưng xu hướng này đặt ra câu hỏi về toàn bộ chiến lược xây dựng thương hiệu cho gạo xuất cảng của Thái Lan, vốn được quảng cáo là hàng thật và chất lượng hàng đầu trong nhiều năm. Charoen nói: “Nếu chúng ta không làm bất cứ điều gì, tôi nghĩ toàn bộ ngành gạo của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, vì chúng ta luôn quảng bá gạo của mình là loại gạo cao cấp. Làm thế nào chúng ta có thể duy trì chất lượng và tính xác thực của mình để duy trì vị trí quốc gia xuất cảng gạo hàng đầu thế giới?"Thái Lan có Đạo luật bảo vệ giống cây trồng nghiêm ngặt, cấm nhập các chủng loại hàng hóa chính vào vương quốc. Do đó, tất cả gạo Việt Nam trồng trên đất Thái Lan đều là bất hợp pháp, được trồng bằng hạt nhập lậu qua biên giới. Nhưng vì không ai có thể nhận ra sự khác biệt nếu không xét nghiệm DNA, nông dân ngày càng mặc kệ các hạn chế pháp lý.Srichan Kanta, một nông dân 48 tuổi ở tỉnh Nakhonsawan, cách Bangkok 240 km về phía bắc, thú nhận: “Đây là một giống tốt vì có thể trồng dễ dàng và rất khỏe. Nó có thể chống lại sâu bệnh và kết cấu của nó khá mềm, phù hợp với nhu cầu thị trường."Giống lúa Việt Nam trồng ở Thái Lan được cho là giống Jasmine 85, sẵn sàng cho thu hoạch chỉ 90 ngày sau khi trồng. Điều này giúp nông dân dễ dàng trồng trọt nhiều vụ trong năm, đặc biệt là ở miền trung Thái Lan, nơi có hệ thống thủy lợi tốt cho phép canh tác quanh năm.Ngược lại, các giống lúa Thái khó trồng hơn. Điều này đặc biệt đúng với loại Hom Mali cao cấp, thơm hơn nhưng mất tới 120 ngày để trưởng thành và chỉ có thể được trồng ở một số khu vực cao nguyên phía đông bắc mỗi năm một lần tùy theo lượng mưa theo mùa.Không ai biết chính xác gạo Việt Nam được tuồn vào miền trung Thái Lan từ khi nào. Nhưng ước tính của Charoen rằng trong vài năm qua, hơn 160.000 ha đất đã chuyển sang trồng các giống Việt Nam cho thấy hạt giống đã được buôn lậu bằng xe tải lớn bởi những kẻ trục lợi khi thấy đây là một cách dễ dàng để tận dụng nhu cầu của nông dân đang tìm kiếm sản phẩm rẻ hơn với năng suất cao hơn.Việc tập trung vào tính xác thực không giúp Thái Lan chống lại sự cạnh tranh gay gắt hơn trên thị trường gạo. Thái Lan là nước xuất cảng gạo lớn nhất thế giới trong hơn ba thập niên. Nhưng kể từ năm 2011, những nước khác đã vượt qua nó. Ấn Độ hiện là nước xuất cảng lớn nhất thế giới, với lượng xuất cảng ước tính khoảng 22 triệu tấn vào năm 2022. Thái Lan đang cạnh tranh vị trí thứ hai với Việt Nam, với mỗi lần vận chuyển từ 7 triệu đến 7,5 triệu tấn. Theo Viện Thailand Development Research Institute (TDRI), sự cạnh tranh với Việt Nam trở nên gay gắt vì Thái Lan không thể cung cấp các loại gạo mà thị trường mong muốn với mức giá phù hợp.Làn sóng Việt tràn vào chỉ gây thêm áp lực. Một thương nhân tại một công ty thương mại quốc tế cho biết "sẽ là một vấn đề lớn nếu Thái Lan không phát triển được các giống lúa của riêng mình để đáp ứng các nhu cầu khác nhau trên thị trường toàn cầu và để các giống ngoại lai gây ô nhiễm cho xuất cảng gạo của Thái Lan."Vụ lúa gạo của Bộ Nông nghiệp, cơ quan giám sát nghiên cứu và phát triển lúa gạo, đã bị chỉ trích vì không cung cấp các giống lúa mới cho nông dân với năng suất tốt hơn. Nhưng bộ cho biết họ đã phát triển 171 chủng loại để đáp ứng các nhu cầu khác nhau, từ các nhà hàng cao cấp đến bột gạo công nghiệp. Một nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn cho biết: “Vấn đề là chúng ta đang thiếu sự hợp tác tổng hợp để phân phối các giống lúa khác nhau cho nông dân nhằm tối đa hóa sản xuất và thương mại hóa với chi phí cạnh tranh nhằm cạnh tranh trên thị trường thế giới.”TDRI cho biết trong một báo cáo: “Năng suất giảm là yếu tố thực sự đáng bị đổ lỗi vì nó đẩy chi phí sản xuất cao hơn và cắt giảm lợi thế cạnh tranh của ngành gạo Thái Lan trong dài hạn”. Theo Hiệp hội các nhà xuất cảng gạo Thái Lan, năng suất gạo của Thái Lan chỉ đạt 300 kg đến 400 kg/rai ở Thái Lan, so với 800 kg ở Việt Nam và Ấn Độ, và 500 kg ở Lào.----Theo VTV News. Những tháng cuối năm, giá gạo Việt Nam vượt qua gạo Thái Lan, dẫn đầu thế giới. Có thời điểm lên mức 438 USD/tấn. Hạt gạo Việt Nam sẽ được xuất khẩu ra rất nhiều thị trường trên thế giới. Sau khoảng 1 năm đàm phán, cuối tháng 6 vừa qua, một thương hiệu gạo ST25 của Việt Nam đã chính thức được vào và bày bán tại các siêu thị của Nhật Bản. Để vào được thị trường Nhật Bản, gạo ST25 phải vượt qua 600 tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe. Điều này cho thấy Việt Nam không chỉ xuất khẩu gạo nhiều mà còn xuất khẩu gạo ngon và sạch. Gạo Việt Nam hiện đã bán ở khoảng 30 quốc gia trên khắp thế giới.----. Theo báo VnBusiness. GDP năm 2022 ước tính tăng 8,02% so với năm trước, cao nhất trong giai đoạn 2011 – 2022, tuy vậy nếu xét theo từng quý, GDP quý IV chỉ tăng trưởng 5,92%, thấp hơn tốc độ tăng của quý IV các năm 2011 – 2019. Đáng chú ý là tình trạng doanh nghiệp xuất khẩu mất đơn hàng, cắt giảm lao động đang diễn ra trầm trọng hơn… Những khó khăn này thách thức mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023. Một số mặt hàng chủ lực của Việt Nam đều tăng trưởng tốt nhưng trong quý IV/2022 sụt giảm như điện thoại giảm 14%, máy tính và linh kiện giảm 5,3%, máy móc thiết bị dụng cụ giảm 4,6%, dệt may giảm 8,9%... 4 nhóm này chiếm 53,2% tổng kim ngạch xuất khẩu.----Theo tin VOV. Thách thức đầu tiên của xuất khẩu 2023 đã bộc lộ rõ từ những tháng cuối năm 2022, đó là tình trạng thiếu đơn hàng - khi rất nhiều đơn hàng xuất khẩu của hầu hết các ngành hàng tiêu dùng bị cắt giảm, hoãn/huỷ và nhiều doanh nghiệp không ký được đơn hàng mới - bởi áp lực lạm phát từ nhiều quốc gia, trong đó có những đối tác thương mại lớn của Việt Nam. Dệt may, da giày là những ngành hàng chịu tác động nhiều nhất. Bà Hoàng Hồng Thuỷ - Công ty CP May Chiến Thắng cho biết thực tế: “So với cùng kỳ của mọi năm thì đơn hàng giảm khoảng 30%, do ảnh hưởng tình hình thế giới, nhất là xung đột Nga – Ukraine ảnh hưởng tới thị trường EU rất nhiều, mà đơn hàng của doanh nghiệp thì chủ yếu – đến 50% là xuất khẩu đi Liên Âu nên là bị giảm so với mọi năm”.----Phụ nữ dễ đồng cảm, thông cảm với người khác hơn nam giới?ĐÁP 1: Đúng thế. Một nghiên cứu mới xác nhận điều mà nhiều người tin tưởng: Phụ nữ có xu hướng hình dung hoặc hiểu những gì người khác đang cảm thấy hoặc suy nghĩ tốt hơn nam giới. Sử dụng một bài kiểm tra đo lường sự đồng cảm, các nhà nghiên cứu đã đánh giá hơn 300.000 người ở 57 quốc gia trên thế giới để đi đến kết luận đó.Nghiên cứu do Đại học Cambridge ở Anh dẫn đầu và bao gồm các cộng tác viên từ các trường đại học Bar-Ilan và Haifa ở Israel, cũng như các trường đại học Harvard và Washington ở Hoa Kỳ, và Đại học IMT School for Advanced Studies ở Lucca, Ý.Chi tiết:----: Nước nào thu hút và giữ chân tài năng nhiều nhất? Việt Nam hạng mấy?ĐÁP 2: Thụy Sĩ, Thụy Điển, Iceland...Theo một cuộc khảo sát của một viện nghiên cứu Thụy Sĩ, Nhật Bản xếp thứ 41 trong số 63 nền kinh tế vào năm 2022 về thu hút và giữ chân nhân tài, giảm hai bậc so với một năm trước đó và là năm thứ 4 liên tiếp tụt hạng.Thụy Sĩ đứng đầu danh sách, tiếp theo là Thụy Điển, Iceland, Na Uy và Đan Mạch. Trong số các nền kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Singapore đứng thứ 12, Hồng Kông thứ 14, Úc thứ 18, Trung Quốc thứ 40, Thái Lan thứ 45 và Indonesia thứ 51. Hoa Kỳ đứng thứ 16. Trong 63 quốc gia được khảo sát không thấy có Việt Nam, có lẽ vì VN có quá nhiều Giáo sư Tiến sĩ nên không cần thu hút nhân tài thế giới?Chi tiết: