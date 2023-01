Đếm ngược, đón giao thừa 2023 ở bên sông Sài Gòn đông tràn ngập. Hình trên: Pháo bông chiếu sáng trên sông và giới trẻ Sài Gòn rủ nhau, chen chúc xem.

.

- Thế giới tưng bừng mừng Năm Mới 2023

- Nam Hàn: sẽ tấn công, khai tử chế độ Bắc Hàn nếu Kim Jong-un khiêu khích hay sử dụng vũ khí nguyên tử.

- Bắc Hàn: Kim Jong-un ra lệnh sản xuất ào ạt vũ khí nguyên tử chiến thuật và tăng số lượng đầu đạn nguyên tử

- Pháp kêu gọi Liên Âu xét nghiệm COVID-19 cho hành khách từ TQ để ngăn dịch.

- Canada, Úc: hành khách từ TQ tới phải xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong 48 giờ trước khi lên phi cơ.

- Vương Nghị (cố vấn đối ngoại TQ): Mỹ-TQ cần đối thoại trong năm 2023 vì hòa bình, hợp tác.

- Zelensky: Putin núp sau quân đội thay vì lãnh đạo họ, Putin đang "hủy hoại" Nga, để Putin nắm quyền suốt đời. Ukraine và thế giới sẽ không tha thứ cho Nga vì "khủng bố".

- Zelensky mắng Putin vô thần, ma quỷ: tự gọi là Ky tô hữu nhưng dội bom Ukraine vào Lễ Phục sinh và Giáng sinh

- Putin diễn văn: lính Nga chiến đấu ở Ukraine để bảo vệ "quê hương" và để được "độc lập thực sự".

- Tổng thống Pháp tái khẳng định cam kết giúp Ukraine trong năm 2023

- Elon Musk mất 200 tỷ USD trong năm 2022.

- Giàu nhất thế giới: 1. Bernard Arnault, $162 tỷ đô; 2. Elon Musk, $137 tỷ đô; 3. Gautam Adani, $121 tỷ đô; 4. Bill Gates, $109 tỷ đô; 5. Warren Buffett, $107 tỷ đô; 6. Jeff Bezos, $107 tỷ đô.

- Mexico: xe buýt gặp nạn, 15 người chết, 47 người khác bị thương.

- Hải quân Lebanon, lính LHQ cứu 232 dân vượt biên sắp chìm ghe.

- Các đảng viên Cộng hòa thúc giục đảng thay đổi để kiếm phiếu giới trẻ hiện đa số ủng hộ Dân Chủ

- Tự chụp ảnh selfie nhiều nhất là cư dân tiểu bang: Illinois, New York, Arkansas, Massachusetts, Oregon

- Chụp ảnh tự sướng thường ở: trước gương phòng tắm, trong xe hơi, đi bộ, ở phòng thay đồ, khi thay trang phục

- TIN VN. Đầu tư vào VN trong năm 2022 nhiều nhất từ: Singapore, Nam Hàn, Nhật.

- TIN VN. Tuổi nghỉ hưu tăng.

- TIN VN. Đồng hồ Patek Philippe gần giá 12 ngàn USD 'biến mất' khi qua máy soi an ninh sân bay.

- HỎI 1: Bước vào năm 2023, lo nhất của đa số doanh nghiệp nhỏ là lạm phát? ĐÁP 1: Đúng thế.

- VẤN ĐỀ: Liên minh ma quỷ (Nguyễn Thông)

.

QUẬN CAM (1/1/2022) ---- Tưng bừng mừng Năm Mới nhiều nơi khắp thế giới, mở ra năm 2023 với đồng hồ đếm ngược và pháo bông—đồng thời đánh dấu sự kết thúc của một năm mang đến chiến tranh ở châu Âu, một chương mới trong chế độ quân chủ Anh và những lo lắng toàn cầu về lạm phát.

.

Tại Hoa Kỳ đếm ngược theo truyền thống trực tiếp truyền hình đầu tiên là ở Quảng trường Times Square tại New York, khi những đám đông khổng lồ đếm ngược từng giây cho đến năm 2023, lên đến cao điểm là những tiếng cổ vũ cuồng nhiệt và vô số hoa giấy lấp lánh giữa màn hình khổng lồ, đèn neon, đèn rung và đường phố sũng nước, theo tin AP. Chính tại thành phố New York đó, cơn mưa có lúc to dữ dội không ngăn được đám đông tham dự cảnh tượng rực rỡ vào đêm thứ Bảy mở màn cho các lễ kỷ niệm trên khắp nước Mỹ: một quả cầu phát sáng có đường kính 12 feet được hạ xuống và bao gồm gần 2.700 viên pha lê Waterford.

.

Nơi buồn nhất của chiến tranh trong năm 2022 là Ukraine vẫn giữ hy vọng: Trong một dấu hiệu của niềm hy vọng đó, trẻ em đã gặp Thánh Nicholas tại một ga tàu điện ngầm đông đúc ở Kharkiv, Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của Nga vẫn tiếp tục vào đêm giao thừa. Nửa đêm, đường phố thủ đô Kiev vắng vẻ. Dấu hiệu duy nhất của một năm mới đến từ việc cư dân địa phương hét lên từ ban công của họ, “Chúc mừng năm mới!” và "Vinh quang cho Ukraine!" Và chỉ còn nửa giờ nữa là bước sang năm 2023, còi báo động không kích vang khắp thủ đô Ukraine, sau đó là những tiếng nổ.

.

---- Bộ Quốc phòng Nam Hàn hôm Chủ nhật cảnh báo "nghiêm túc" rằng chế độ Bắc Hàn của Kim Jong-un sẽ bị khai tử Kim lựa chọn sử dụng vũ khí nguyên tử: "Quân đội của chúng tôi sẽ xây dựng tư thế sẵn sàng quân sự để trả đũa nghiêm khắc trước bất kỳ hành động khiêu khích đối xứng hoặc phi đối xứng nào của Bắc Hàn, khi đó chúng tôi sẽ quyết tâm không ngần ngại tiến hành chiến tranh."

.

Một lần nữa, chính quyền Seoul kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng phát triển nguyên tử và quay trở lại phi nguyên tử hóa, đồng thời cho biết thêm rằng họ sẽ củng cố "đáng kể" hệ thống phòng thủ "ba trục" như một phản ứng trước các hành động khiêu khích hạt nhân và tên lửa của nước này.

.

---- Lãnh đạo tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un hôm Chủ nhật kêu gọi sản xuất quy mô lớn vũ khí nguyên tử chiến thuật và tăng số lượng đầu đạn nguyên tử "theo cấp số nhân" khi Bắc Hàn đang đối mặt với các mối đe dọa trong khu vực. Trong lời cam kết phát triển một hệ thống hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa khác với nhiệm vụ kích hoạt "khả năng phản công nguyên tử nhanh chóng", Kim nói tại một cuộc họp của Đảng Lao động Bắc Hàn (WPK) cầm quyền, theo truyền thông nhà nước.

.

Kim nhấn mạnh rằng Seoul đã trở thành "kẻ thù không thể nghi ngờ" của Bình Nhưỡng và Mỹ cùng "các thế lực thù địch khác" đang thực hiện "các hoạt động quân sự đáng lo ngại". Kim cũng cáo buộc Mỹ đang cố gắng thiết lập một "NATO phiên bản châu Á" thông qua hợp tác quân sự ba bên với Nhật Bản và Hàn Quốc.

.

---- Pháp hôm Chủ nhật kêu gọi Liên Âu hãy xét nghiệm COVID-19 cho khách du lịch đến từ Trung Quốc, trong bối cảnh lo ngại về sự lây dịch. Kể từ Chủ nhật, Pháp bắt đầu xét nghiệm PCR đối với những người đến từ Trung Quốc, trong khi tất cả hành khách từTQ sẽ phải cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, không quá 48 giờ, bắt đầu từ ngày 5 tháng 1/2023. "Pháp sẽ thúc đẩyphương pháp này áp dụng trên toàn Liên Âu," theo Bộ trưởng Y tế Francois Braun cho biết trong chuyến thăm sân bay Roissy Charles de Gaulle của Paris.

.

Braun giải thích rằng những người có kết quả xét nghiệm dương tính sau cuộc kiểm tra PCR hôm nay sẽ “nhận được lệnh cách ly”. Trong Liên Âu, cho đến nay, chỉ có Ý và Tây Ban Nha thực hiện các biện pháp chống virus corona tương tự đối với những người đến từ Trung Quốc.

.

---- Sở Y tế Công cộng Canada (PHAC) thông báo rằng họ sẽ yêu cầu thực hiện xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 48 giờ trước khi khởi hành đối với tất cả những người từ 2 tuổi trở lên đến từ Trung Quốc kể từ ngày 5 tháng 1. Biện pháp này sẽ được duy trì trong 30 ngày và sẽ được xem xét sau khoảng thời gian đó.

.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Úc Mark Butler nói rằng Úc cũng sẽ đưa ra yêu cầu trước khi đi du lịch tương tự đối với tất cả du khách đến từ Trung Quốc. Butler viết trên Twitter: “Những biện pháp tạm thời này” cũng sẽ được đưa ra từ ngày 5 tháng 1 và đã được thực hiện “hết sức thận trọng”.

.

---- Cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu mới của Trung Quốc, Wang Yi (Vương Nghị), người trước đây từng là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, cho biết hôm Chủ nhật rằng Bắc Kinh và Washington cần theo đuổi đối thoại vào năm 2023. Trung Quốc sẽ "thực hiện các thỏa thuận mà các nhà lãnh đạo cao nhất của Mỹ và Trung Quốc đạt được, tìm cách thiết lập các nguyên tắc chỉ đạo trong quan hệ Trung-Mỹ và hướng đi đúng đắn [trong quan hệ song phương]," Wang Yi viết trong một bài báo do Qiushi đăng. Ông kết luận rằng hai bên nên tìm cách "tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi, đồng thời đưa quan hệ Trung-Mỹ trở lại đúng hướng lành mạnh và ổn định."

.

---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tái khẳng định cam kết giúp Ukraine trong năm 2023 trong bài phát biểu đêm giao thừa hôm thứ Bảy: "Trong năm mới, chúng tôi sẽ luôn sát cánh bên các bạn." Macron cũng thông báo rằng các kế hoạch cải cách lương hưu ở Pháp, vốn đã bị trì hoãn, sẽ được đưa ra vào cuối mùa hè. Và ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiết kiệm năng lượng ở Pháp khi cuộc chiến ở Ukraine tiếp diễn để tránh bị cắt điện trong mùa đông.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Tổng Thống Nga Nga Vladimir Putin núp sau quân đội thay vì lãnh đạo họ, đồng thời khẳng định Putin đang "hủy hoại" nước Nga, rằng Putin xâm lược Ukraine để có cơ hội giữ chức Tổng Thống Nga suốt đời. Những bình luận của Zelensky được đưa ra để đáp lại bài phát biểu năm mới của Putin, được đưa ra trong khi được bao quanh bởi những người mặc quân phục vào đầu ngày Chủ Nhật.

.

Zelensky đã lên án các cuộc không kích mới nhất của Nga vào Ukraine, vốn đã gây ra tình trạng mất điện và khiến ít nhất một người thiệt mạng và khoảng 20 người khác bị thương. Moscow đã phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường, tuy nhiên, Putin trước đó đã thừa nhận các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng quan trọng của Ukraine.

.

Zelensky nói rằng những người chịu trách nhiệm về các vụ tấn công sẽ phải chịu trách nhiệm và cả Ukraine cũng như thế giới sẽ không tha thứ cho Nga vì "khủng bố". Bình luận về vụ pháo kích, quân đội Ukraine tuyên bố họ đã bắn hạ 12 trong số 20 hỏa tiễn hành trình của Nga được bắn khuya hôm Thứ Bảy.

.

---- Zelensky cũng mắng bọn vô thần Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với Nga rằng "không ai sẽ tha thứ cho các bạn" vì đã gieo rắc nỗi kinh hoàng sau một loạt vụ tấn công hỏa tiễn vào đêm giao thừa dương lịch. Zelensky cho biết trong một bài phát biểu rằng các cuộc tấn công hỏa tiễn sẽ không đánh dấu sự kết thúc của năm mà là kết quả của số phận Nga ở chỗ nó sẽ không được tha thứ. Ông tố cáo Nga đã bắn hỏa tiễn vào Ukraine trong các ngày lễ khác như Lễ Phục sinh và Giáng sinh: “Họ tự gọi mình là Ky tô hữu. Họ rất tự hào về tính chính thống của mình. Nhưng họ đang đi theo [Putin] ma quỷ. Họ ủng hộ Putin và sát cánh cùng Putin."

.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm Chủ Nhật nói rằng quân đội Nga đang chiến đấu ở Ukraine để bảo vệ "quê hương" và để đạt được "độc lập thực sự". Bài phát biểu năm mới qua video trước công chúng của Putin diễn ra trong bối cảnh một làn sóng tấn công hỏa tiễn khác vào Ukraine, được cho là đã khiến một nạn nhân và một số người khác bị thương.

.

Putin cáo buộc phương Tây kích động chiến tranh và cố gắng "làm suy yếu và chia rẽ nước Nga" trong một bài phát biểu bằng video dài 9 phút được phát trên đài truyền hình quốc gia Nga, đồng thời ca ngợi lính Nga đang chiến đấu ở Ukraine là "những anh hùng".

.

"Năm nay chứng minh rằng không có sức mạnh nào cao hơn tình yêu dành cho gia đình và bạn bè, lòng trung thành với bạn bè và đồng đội, sự tận tụy với tổ quốc", ông Putin nói, vài giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu lập luận rằng chiến thắng của Moscow ở Ukraine là "tất yếu".----on Musk có tài sản khoảng 340 tỷ đô la, khiến ông trở thành người giàu nhất thế giới. Hôm nay, Bloomberg báo cáo rằng Musk đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử mất 200 tỷ USD. Thống kê Billionaires Index (Chỉ số Tỷ phú) mới của Bloomberg ghi rằng Musk còn tài sản ròng là 137 tỷ đô la, và giữ vị trí thứ hai trong danh sách những người giàu nhất thế giới, chỉ sau Bernard Arnault của Pháp.Nhóm 10 người giàu nhất tính vào cuối năm 2022, theo Bloomberg:1. Bernard Arnault, $162 tỷ đô;2. Elon Musk, $137 tỷ đô;3. Gautam Adani, $121 tỷ đô;4. Bill Gates, $109 tỷ đô;5. Warren Buffett, $107 tỷ đô;6. Jeff Bezos, $107 tỷ đô;7. Larry Ellison, $91.8 tỷ đô;8. Mukesh Ambani, $87.1 tỷ đô;9. Steve Ballmer, $85.8 tỷ đô;10. Larry Page, $82.9 tỷ đô.----óm người từ thành phố Leon ở tiểu bang Guanajuato, Mexico, đã gặp nạn trên một con đường nông thôn ở tiểu bang Nayarit hôm thứ Bảy, cách biên giới Hoa Kỳ khoảng 1.000 km về phía nam. Có ít nhất 15 người chết trong tai nạn, trong đó có 4 trẻ em, trong khi 47 người khác bị thương. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.----ực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ hôm thứ Bảy đã cứu hơn 200 người di dân khỏi một chiếc thuyền bị chìm ở Biển Địa Trung Hải vài giờ sau khi nó rời bờ biển phía bắc Lebanon. Hai người di cư đã chết: một phụ nữ Syria và một đứa trẻ Syria.Bản văn của quân đội cho biết con tàu đang chở những người "đang cố gắng rời khỏi lãnh hải của Lebanon một cách bất hợp pháp." Nó cho biết ba tàu hải quân Lebanon và một từ lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại Lebanon, được gọi là UNIFIL, đã cứu 232 người di cư.Các bản tin từ thành phố phía bắc Tripoli - thành phố lớn thứ hai và nghèo nhất của Lebanon - cho biết những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em người Lebanon, Syria và Palestine đã ở trên chiếc thuyền rời miền bắc Lebanon sau nửa đêm ngày thứ Sáu.----đang thúc giục đảng làm tốt hơn việc thu hút các cử tri trẻ tuổi sau khi đảng Cộng hòa chứng kiến các cử tri Thế hệ Z bỏ phiếu với tỷ lệ chênh lệch lớn cho đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11/2022, tạo ra sự khác biệt trong các cuộc đua quan trọng vào quốc hội và thống đốc tiểu bang.Giờ đây, các đảng viên Cộng hòa đang kêu gọi đảng tăng cường tiếp cận cộng đồng, bao gồm cả việc tìm thêm những người thay thế Gen Z, tương tác với các cử tri trẻ tuổi trên các nền tảng mạng xã hội và nói về những vấn đề mà cử tri quan tâm.Chiến lược gia kỳ cựu của Cộng Hòa Keith Naughton nói: “Khi bạn bỏ lơ những mối quan tâm về cơm áo gạo tiền của mọi người và những mối quan tâm hơn về văn hóa của họ, bạn không thể mong đợi giành được phiếu bầu của họ. Và chúng ta đang có một loạt các cuộc bầu cử sát nút, và đảng Cộng hòa đang loại bỏ toàn bộ nhân khẩu học, và điều đó khiến họ phải trả giá bằng các cuộc bầu cử.”Một phân tích của Center for Information & Research on Civic Learning and Engagement (Trung tâm Thông tin & Nghiên cứu về Học tập và Tham gia của Công dân - CIRCLE) của Đại học Tufts sử dụng các ước tính hàng ngày cho thấy tỷ lệ cử tri đi bầu trong độ tuổi từ 18 đến 29 vào năm 2022 ở mức cao thứ hai trong 30 năm qua đối với một bầu cử giữa kỳ.Chỉ riêng trong các cuộc đua vào Hạ viện, tỷ lệ nhân khẩu học ủng hộ các ứng cử viên Đảng Dân chủ so với Đảng Cộng hòa là 63% so với 35% (nghĩa là giới trẻ bầu cho Dân Chủ đông gần gấp đôi bầu cho Cộng Hòa), hầu như không thay đổi kể từ năm 2020 nhưng giảm nhẹ so với năm 2018, khi tỷ lệ chênh lệch là 67% xuống 32%.----áy ảnh, do vậy tự chụp ảnh (còn gọi là tự sướng - dịch từ "selfie") đã trở thành một hiện tượng. Cuộc khảo sát với 2.300 người của Shiny Smile Veneers cho thấy dân tiểu bang California không vào được danh sách 10 tiểu bang có dân chụp ảnh tự sướng hàng đầu mỗi tuần. California đứng ở vị trí thứ 12 trong bảng xếp hạng với 1,64 ảnh tự chụp mỗi tuần. Tiểu bang đứng đầu là Illinois với 3,58 bức ảnh selfie mỗi tuần. Dưới đây là năm tiểu bang đứng đầu:5. Oregon4. Massachusetts3. Arkansas2. New York1. IllinoisBất kể số lượng ảnh tự chụp là bao nhiêu, 50% số người nói rằng họ đã sử dụng các bộ lọc trên ảnh của mình, trong khi 35% nói rằng họ đã thực hiện chỉnh sửa để loại bỏ thứ gì đó không đẹp mắt.----g ở nơi nào? Khảo sát cho thấy phổ biến nhất là kiểu chụp ảnh tự sướng khi đứng trước gương phòng tắm, với 72% số người cho biết họ chụp kiểu ảnh tự sướng này. Dưới đây là danh sách năm nơi đứng đầu.

5. Khi thay trang phục trong ngày

4. Khi ở phòng thay đồ

3. Khi đi bộ

2. Trong xe hơi

1. Khi đứng trước gương phòng tắm

.

---- TIN VN. Đầu tư vào VN trong năm 2022 nhiều nhất từ: Singapore, Nam Hàn, Nhật. Theo báo Nhịp sống kinh tế. Đến nay, đã có 108 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 6,46 tỷ USD, chiếm 23,3% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 39,7% so với cùng kỳ 2021. Hàn Quốc đứng thứ hai với gần 4,88 tỷ USD, giảm 1,5% so với cùng kỳ. Nhật Bản đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 4,78 tỷ USD, chiếm gần 17,3% tổng vốn đầu tư, tăng 22,7% so với cùng kỳ. Tiếp theo là Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan.

.

---- TIN VN. Tuổi nghỉ hưu tăng. Theo tin VnExpress. Từ ngày 1/1/2023, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 60 tuổi 9 tháng và nữ là 56 tuổi, tăng lần lượt ba và bốn tháng. Tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình nằm trong quy định của Bộ luật Lao động và nghị định hướng dẫn có hiệu lực từ đầu năm 2021. Mỗi năm tuổi hưu với lao động làm việc trong điều kiện bình thường sẽ tăng thêm ba tháng với nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028; bốn tháng với nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035. Tuổi nghỉ hưu năm 2022 với nam là 60 tuổi 6 tháng, với nữ là 55 tuổi 8 tháng.

.

---- TIN VN. Đồng hồ Patek Philippe gần 278 triệu vnd (=12 ngàn USD) 'biến mất' khi qua máy soi an ninh sân bay. Theo báo VietnamNet. Ngày 31/12, Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) đang làm rõ vụ 1 hành khách trình báo mất chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe trị giá 278 triệu đồng (=12 ngàn USD) khi qua máy soi chiếu sân bay Phú Quốc. Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết, đơn vị vừa bàn giao cho cơ quan Công an TP Phú Quốc 4 đoạn camera và 3 hình ảnh hành lý xách tay qua máy soi liên quan đến vụ hành khách báo mất đồng hồ Patek Philippe ngày 25/12 tại sân bay này. Khoảng 9h30 ngày 25/12, một hành khách báo mất đồng hồ hiệu Patek Philippe khi qua máy soi chiếu ở sân bay Phú Quốc.

.

Đếm ngược, đón giao thừa 2023 ở Hà Nội, với tràn ngập giới trẻ. Pháo bông hình biểu tượng Khuê Văn Các của Hà Nội.



Đếm ngược, đón giao thừa 2023 ở bên sông Sài Gòn đông tràn ngập. Hình trên: Pháo bông chiếu sáng trên sông và giới trẻ Sài Gòn rủ nhau, chen chúc xem.

.

---- HỎI 1: Bước vào năm 2023, lo nhất của đa số doanh nghiệp nhỏ là lạm phát?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo khảo sát của hãng bảo hiểm Nationwide, mối quan tâm của chủ doanh nghiệp nhỏ cho năm 2023 là:

. 56% lo ngại về quản lý lạm phát.

. 37% lo lắng về việc thu hút khách hàng mới.

. 26% lo ngại về việc giữ chân nhân viên hiện tại.

. 23% quan tâm đến việc giữ cho nhân viên gắn kết và làm việc hiệu quả.

. 21% lo ngại về việc quản lý các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng.

Chi tiết:

https://www.cpapracticeadvisor.com/2022/12/29/survey-finds-business-leaders-optimistic-for-2023/75225/

.

---- VẤN ĐỀ: Liên minh ma quỷ (Nguyễn Thông)

.

Liên minh ma quỷ

Nguyễn Thông

Báo Tiếng Dân, 31/12/2022

.

Hôm qua, báo chí đăng tin Thanh tra chính phủ đã chỉ ra sự câu kết giữa Bộ GD-ĐT và Nhà xuất bản Giáo dục về “tham nhũng” sách giáo khoa. Giờ mới vạch trần, lôi cổ chúng nó ra là đã khí muộn, quá muộn. Đó là thứ liên minh ma quỷ tồn tại, công khai tác oai tác quái cả nửa thế kỷ, bóc lột bóp nhặt từng xu của người đi học.

Khốn nạn nhất là sự bóc lột này lại có sự bảo kê của nhà cầm quyền (đảng, quốc hội, chính phủ, bộ GD-ĐT) nên mặc dù dân chúng kêu la than thở rầm rĩ, năm nào cũng như năm nào, nhưng bề trên đều bỏ ngoài tai, mặc kệ.

Nói thẳng ra, đối với cái khối ung nhọt Nhà xuất bản Giáo dục, và sách giáo khoa, nếu chỉ vạch trần bọn Bộ GD-ĐT thì chưa đủ, mà phải cả “hệ thống chính trị”, chúng đều hưởng lợi, dây máu ăn phần. Nếu không phải vậy, sao nó lại dám ngang nhiên tác quái suốt mấy chục năm trời.

Cách nay 10 năm, cụ thể là ngày 7.6.2012, nhà cháu đã viết khi mới có phây búc thế này:

“Năm nào cũng như năm nào, cứ trước năm học mới, phụ huynh đến khổ vì sách giáo khoa. Nội dung đổi thay xoành xoạch, cách sử dụng tốn kém, lãng phí. Và điên nhất là giá cả. Một ông bạn làm bên ngành xuất bản bảo rằng với số lượng in khổng lồ, không có thứ ấn phẩm nào so sánh được với nó, sách giáo khoa là món hời béo bở cho đám làm sách và Bộ Giáo dục. Nếu đấu thầu đàng hoàng, không cho Nhà xuất bản Giáo dục độc quyền nữa, giá thành sách giáo khoa sẽ chỉ còn một nửa, tức là bớt được một nửa gánh nặng chi phí mua sách cho người có con em đi học. Biết thế thôi, dễ gì họ nhả. Không có đứa nào chê tiền cả”.

Dư luận nói bã bọt mép, mấy chục năm rồi, giờ vẫn y nguyên. Bọn lãnh đạo giáo dục xứ này nhẽ ra phải bị xử bắn vài thế hệ nhưng chúng vẫn sống nhăn. Tiền móc túi dân từ việc bán sách giáo khoa, chúng đâu có ăn một mình, nên chúng sống.

Đám quan chức không quan tâm tới giá sách giáo khoa bởi có tăng giá mấy đi nữa thì tiền với chúng là muỗi. Chúng không đếm xỉa tới chất lượng sách giáo khoa bởi con cái chúng dù không học hành vẫn được làm quan. Chúng ngó lơ sách giáo khoa bởi con cháu chúng đâu có thèm học ở xứ này.

Sách giáo khoa, nói cho cùng, là thứ công cụ bóc lột tàn bạo bao nhiêu năm nay, mà thủ phạm và kẻ bảo kê chính là nhà cai trị.

.

.