Đức Giáo Hoàng danh dự Benedict XVI đã từ trần hôm thứ Bảy ở tuổi 95. Hình trên: khi ngài còn sinh tiền.

- TIN VN. 9 người Mỹ Peace Corps vào VN 2 năm dạy tiếng Anh, dạy ở Hà Nội và dạy chung với giáo viên VN.

- Đức Giáo hoàng danh dự Benedict XVI từ trần, thọ 95.

- Nhiều nơi trên thế giới đã qua giao thừa, mừng ngày đầu năm 2023: New Zealand, Nhật, Nam Hàn, Úc châu

- Nhật lên kế hoạch làm hỏa tiễn tầm xa bắn lên xa 3.000 km Bắc Hàn và nhiều nơi ở Trung Quốc.

- Kyiv: Nga tấn công Ukraine, hơn 10 vụ nổ lớn, chết 1 dân Ukraine, bị thương nhiều người khác.

- Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Nga sẽ tất thắng.

- Thủ tướng Anh: năm 2023 sẽ gian nan, nhưng vẫn hỗ trợ Ukraine chống Nga vì tự do và dân chủ

- Zelensky: giao tranh dữ dội ở Donbas, tiến quân chậm, Ukraine đang giữ an ninh cho cả Châu Âu

- Công bố 6 năm (từ 2015 tới 2020) hồ sơ thuế của Trump. Trump có tài khoản ngân hàng ở TQ, Anh, Ireland.

- Phóng viên TV nổi tiếng Barbara Walters qua đời, 93 tuổi.

- Siêu cầu thủ bóng đá Cristiano Ronaldo ký hợp đồng 75 triệu đô/năm với câu lạc bộ Ả Rập Saudi Al-Nassr.

- Pennsylvania: bắt nghi phạm vụ giết 4 sinh viên Đại học Idaho, truy tố 4 tội giết người

- Quận Cam: Trong 5 năm, có tới 375 người đi bộ bị xe cán chết, hơn 1/2 là do lỗi người đi bộ

- Hawaii: Dân Mỹ rủ nhau tới quá đông, không kiếm đủ tài xế taxi.

- Courtney Huynh, quản lý tiệm Nini’s Nail Salon, gặp 2 khách quỵt tiền, khóa cửa tiệm, đối phó kiểu độc chiêu

- TIN VN. Mỹ đào tạo gần 2.000 chuyên gia thực thi pháp luật và tư pháp Việt Nam.

- TIN VN. Năm 2022, khách quốc tế đến VN tăng hơn 23 lần, đông nhất từ Nam Hàn, Mỹ.

- TIN VN. Tỷ lệ tử vong do ung thư gan ở Việt Nam đứng thứ 7 thế giới.

- HỎI 1: Báo động giới trẻ tăng vọt tiểu đường loại 2? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Hầu hết dân Mỹ bó tay, không mua nhà nổi? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-31/12/2022) ---- Khi độc giả tại Hoa Kỳ đọc những dòng chữ này vào sáng Thứ Bảy 31/12/2022, nhiều nơi trên thế giới đã qua giao thừa dương lịch và đang mừng ngày đầu năm 2023.

Các nơi đón giao thừa sớm nhất thế giới là, theo thứ tự, tính theo giờ California:

- vào Thứ Bảy 31/12/2022 lúc 2 a.m. giờ California, là giao thừa dương lịch ở: Samoa, Tonga and Christmas Island/Kiribati.

- lúc 2:15 a.m. giờ California là giao thừa ở Chatham Islands/New Zealand.

- lúc 3 a.m. giờ California là giao thừa ở hết hết New Zealand (trừ vài đào).

- 4 a.m. giờ California là giao thừa ở một phần nhỏ lãnh thổ Nga.

- 5 a.m. giờ California là giao thừa ở phần lớn nước Úc (bao gồm Melbourne và Sydney)

- 7 a.m. giờ California là giao thừa ở Nhật Bản, Nam Hàn...

- 7:15 a.m. giờ California là giao thừa ở Tây Úc và toàn bộ nước Úc...

Pháo bông ở Sydney, Úc châu, khi giao thừa.

Việt Báo kính chúc tất cả độc giả một năm mới an khang, thịnh vượng. Và cầu nguyện cho Việt Nam sớm có tự do, dân chủ và phú cường, như lời ca của nhạc sĩ Phạm Đình Chương: Ngày Xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, Mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi, Người thương gia lợi tức, Người công nhân ấm no, Thoát ly đời gian lao nghèo khó...

---- Đức Giáo hoàng danh dự Benedict XVI, nhà thần học người Đức đã cố gắng đánh thức lại Ky tô giáo ở một châu Âu thế tục hóa nhưng rồi sẽ mãi mãi được nhớ đến với tư cách là vị giáo hoàng đầu tiên từ chức sau 600 năm, đã từ trần hôm thứ Bảy ở tuổi 95.

Đức Giáo hoàng Francis sẽ cử hành Thánh lễ an táng tại Quảng trường Thánh Peter vào thứ Năm, một sự kiện chưa từng có trong đó một giáo hoàng đương nhiệm sẽ cử hành lễ tang cho một vị cựu giáo hoàng. Đức Giáo hoàng danh dự Benedict XVI đã làm cả thế giới kinh ngạc vào ngày 11 tháng 2/2013, khi ngài tuyên bố rằng ngài không còn đủ sức để điều hành Giáo hội Công giáo 1,2 tỷ người mà ngài đã lèo lái trong 8 năm giữa những xì căng đan và nhạt đạo.

Quyết định của ngài đã mở đường cho mật nghị bầu chọn, đưa người kế nhiệm là Đức Giáo Hoàng Francis. Sau đó, hai vị giáo hoàng sống cạnh nhau trong khu vườn của Vatican, một sự sắp xếp chưa từng có nhằm tạo tiền đề cho các “giáo hoàng danh dự” trong tương lai cũng làm điều tương tự. Vatican cho biết linh cữu của ngài Benedict sẽ được trưng bày công khai tại Vương cung thánh đường Thánh Peter bắt đầu từ thứ Hai 2/1/2023 để các tín hữu bày tỏ lòng thành kính lần cuối.

Cựu Hồng y Joseph Ratzinger chưa bao giờ muốn trở thành giáo hoàng, dự định ở tuổi 78 sẽ dành những năm cuối đời để viết lách trong “sự yên bình và tĩnh lặng” của quê hương Bavaria, nhưng rồi được bầu kế nhiệm Đức Giáo Hoàng John Paul II để trở thành Đức Giáo Hoàng Benedict XVI. Khi được bầu làm giáo hoàng, ngài từng nói, ngài cảm thấy như một “máy chém” giáng xuống mình. Tuy nhiên, ngài bắt đầu công việc với một viễn kiến là thắp lại niềm tin vào một thế giới, mà ngài thường than thở, đang tìm cách xa lìa Chúa.

Ngài đã cố gắng nhắc nhở châu Âu về di sản Ky tô giáo của mình. Và ngài đã lèo lái Giáo hội Công giáo trên con đường bảo thủ, thiên về truyền thống, và do vậy thường bị chống đối bởi những người cấp tiến. Ngài nới lỏng các hạn chế trong việc cử hành Thánh lễ Latinh cũ, và tiến hành dẹp bỏ vận động của các nữ tu Hoa Kỳ muốn có nữ linh mục.

Tất cả nỗ lực của ngài là nhấn mạnh rằng Giáo hội Công giáo phải trung thành với giáo lý và truyền thống trước một thế giới đang thay đổi. Đó là một con đường, mà trong một số cách đã bị đảo ngược bởi người kế vị là Đức Giáo Hoàng Francis, người nêu lòng yêu thương cao hơn đạo đức -- một hướng đi xa dần những người theo chủ nghĩa truyền thống kiểu như Đức Giáo hoàng danh dự Benedict XVI. (ghi chú: chữ Emeritus trong danh hiệu Pope Emeritus Benedict XVI trong tiếng Việt nếu dịch là "cựu giáo hoàng" thì mất sự tôn vinh, vì vẫn xem như đương nhiệm nhưng không điều hành.)

---- Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang lên kế hoạch phát triển hỏa tiễn tầm xa với tầm bắn lên tới khoảng 3.000 km vào những năm 2030. Các hỏa tiễn này được cho là có khả năng vươn tới Bắc Hàn và một số khu vực của Trung Quốc, theo các nguồn tin được Kyodo trích dẫn hôm thứ Bảy.

Tin này xuất hiện vài ngày sau khi Nhật Bản tuyên bố tăng cường quân sự lớn nhất kể từ Thế chiến II, với kế hoạch trị giá 320 tỷ đô la bao gồm việc mua hỏa tiễn có khả năng vươn tới Trung Quốc. Việc này diễn ra sau những căng thẳng gia tăng trong khu vực và cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, vốn cũng làm dấy lên lo ngại về những căng thẳng mới ở Đông Nam Á.

---- Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko hôm thứ Bảy nói rằng hơn 10 vụ nổ đã làm rung chuyển thủ đô của Ukraine, giết chết ít nhất một người và làm bị thương nhiều người khác. Các cuộc không kích và pháo kích của Nga kéo dài sang ngày thứ 3 liên tiếp được coi là một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhất kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 24/2/2022. Công ty năng lượng Ukraine DTEK thông báo rằng tình trạng mất điện khẩn cấp đã được áp dụng ở Kiev, cũng như ở các vùng Odesa và Dnepropetrovsk để đối phó với các đợt tấn công.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết tình hình ở tiền tuyến với Ukraine rất khó khăn và chỉ trích Ukraine và phương Tây tìm cách kiềm chế Nga [không cho Nga chiếm Ukraine (?)]. Trong một video chúc mừng năm mới được đăng hôm thứ Bảy, ông ca ngợi sự dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng của quân đội Nga, nói rằng chiến thắng là "tất yếu". Những nhận định này được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài 10 tháng giữa hai nước vẫn tiếp diễn, không có dấu hiệu nào cho thấy có thể nới lỏng chiến sự.

---- Thủ tướng Anh Rishi Sunak nói rằng năm 2023 sẽ không phải là một năm dễ dàng đối với công dân Anh quốc, trong một tuyên bố bằng video được đăng trên tài khoản Twitter của ông vào thứ Bảy. Trong bài phát biểu năm mới, Sunak hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong năm 2023 trong nỗ lữc ngăn chận Nga xâm lược. Sunak xác nhận rằng Anh sẽ đấu tranh cho tự do và dân chủ ở bất cứ nơi nào bị đe dọa và sẽ làm việc để bảo vệ các giá trị của đất nước.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu hàng đêm đã cảnh báo về tình hình phức tạp dọc tiền tuyến trong bối cảnh giao tranh dữ dội nổ ra ở Donbas. Ông nói có những khu vực của mặt trận mà quân Ukraine đang tiến chậm. "Nói chung, chúng tôi giữ vị trí của mình," Zelensky nói. Ông nói rằng phòng không Ukraine có thể trở thành mạnh nhất ở châu Âu nếu có đủ trợ giúp từ các đồng minh, rằng điều này sẽ đảm bảo an ninh không chỉ cho Ukraine mà còn cho toàn bộ lục địa châu Âu.

---- Ủy ban Chuẩn chi Hạ viện (House Ways and Means Committee) đã công bố 6 năm (từ 2015 tới 2020) khai thuế cá nhân và kinh doanh của cựu Tổng thống Trump hôm thứ Sáu, tổng cộng 46 tài liệu với hàng trăm trang và dữ liệu trong dung lượng hơn một gigabyte. Hồ sơ cho thấy tình hình tài chính của Trump, nhấn mạnh cách Trump kiếm tiền chủ yếu từ các khoản đầu tư và trả lãi thay vì từ các hoạt động kinh doanh bất động sản, vốn liên tục bị đánh dấu bằng màu đỏ (tức khai lỗ). Nhiều khoản lỗ được mô tả trong Ủy ban là “lớn, bất thường hoặc đáng ngờ”.

Trong khi Trump không nộp thuế thu nhập trong nhiều năm, nhưng các bản khai thuế cho thấy Trump đã thực hiện các khoản thanh toán cho chính phủ dưới hình thức thuế ước tính. Nhưng đây là những dự đoán về các khoản hoàn trả trong tương lai, chẳng hạn như vào năm 2020 khi Trump chỉ hoàn lại một phần và phần còn lại sẽ được hoàn trả vào năm sau. Lợi nhuận cũng cho thấy Trump đã kiếm tiền từ tài sản thừa kế của mình.

Theo dõi báo cáo điều tra riêng của tờ báo về thuế của Trump vào năm 2020, New York Times đưa tin rằng vào năm 2018, Trump đã báo cáo khoản lãi gần 26 triệu đô la từ việc bán khu nhà ở Brooklyn được thừa kế từ cha mình. Hơn nữa, lợi nhuận cho thấy Trump đã đóng góp từ thiện bằng 0 đô la vào năm 2020 mặc dù đã hứa sẽ cho đi tất cả tiền lương tổng thống của mình.

Trump đã báo cáo các khoản lỗ kinh doanh lớn, thường là hàng chục triệu đô la, trong tất cả các tờ khai thuế mà Ủy ban thu được. Một số khoản lỗ này xuất phát từ khoản lỗ lớn hơn 105 triệu đô la sau đó được chia ra để giảm nghĩa vụ thuế của Trump. Trump không trả thuế vào năm 2020. Sự thay đổi trong lịch sử thuế của Trump cũng rất đáng chú ý: Ông đã trả tổng cộng 1,1 triệu đô la thuế thu nhập liên bang vào năm 2018 và 2019 nhưng chỉ 750 đô la vào năm 2017.

Hồ sơ khai thuế cũng cho thấy Trump có tài khoản ngân hàng nước ngoài ở Anh, Ireland và Trung Quốc khi đương chức. Tài khoản ngân hàng Trung Quốc được gắn với các kế hoạch kinh doanh của Trump International Hotels Management tại Hoa Lục và được New York Times đưa tin vào năm 2020. Tiết lộ đó được đưa ra trong chiến dịch tranh cử, khi Trump cáo buộc Joe Biden là "con rối" của Trung Quốc. Tờ khai thuế của Biden và các tiết lộ tài chính khác cho thấy Biden không có giao dịch hoặc thu nhập nào từ Trung Quốc.

.

Barbara Walters,

Ủy ban thấy rằng cơ quan thuế liên bang IRS đã không thực hiện các cuộc kiểm toán bắt buộc đối với Trump. IRS chỉ mở một trong các cuộc kiểm toán bắt buộc trong thời gian Trump làm tổng thống, cho năm tính thuế 2016 (trước nhiệm kỳ của ông). Cuộc kiểm toán đó thậm chí đã không bắt đầu cho đến mùa thu năm 2019 - báo cáo của ủy ban đã mô tả chương trình kiểm toán của tổng thống là "không hoạt động".----phóng viên TV nổi tiếng, người phụ nữ đầu tiên dẫn chương trình tin tức buổi tối, đã qua đời hôm thứ Sáu tại nhà riêng ở New York, thọ 93 tuổi. Đài truyền hình ABC, nơi Walters làm việc lâu dài, đã gián đoạn lịch trình vào tối thứ Sáu để báo tin về cái chết của bà. Sự nghiệp nổi tiếng của Walters bắt đầu vào đầu những năm 1960s khi bà là nhà văn và nhà sản xuất phân đoạn cho "The Today Show" của NBC.Sự nghiệp của bà thăng hoa sau khi được chỉ định đi du lịch cùng Jacqueline Kennedy trong chuyến đi tới Ấn Độ vào năm 1962. Walters chuyển sang làm ở đài truyền hình ABC News vào năm 1976 với tư cách là người đồng dẫn chương trình cùng với Harry Reasoner trên "ABC Evening News", lĩnh vực tin tức trước giờ do nam giới thống trị.Sự nghiệp của Walters được xây dựng trên nhiều cuộc phỏng vấn của bà với những nhân vật của công chúng như Fidel Castro và Vladimir Putin. Danh sách phỏng vấn của bà cũng bao gồm các nhà lãnh đạo thế giới như Shah của Iran, cựu Tổng thống Nga Boris Yeltsin, Margaret Thatcher của Anh, Muammar al-Gaddafi của Libya và Tổng thống Venezuela Hugo Chávez.

Walters cũng đã phỏng vấn cô Monica Lewinsky về mối dan díu với cựu Tổng thống Bill Clinton vào năm 1999 và đã phỏng vấn tất cả các tổng thống và đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ từ Nixon đến Obama. Bà đã thắng 12 giải Emmy trong sự nghiệp kéo dài 5 thập niên, cũng như một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood và giải thưởng thành tựu trọn đời của Học viện National Academy of Television Arts and Sciences.

Nữ phóng viên TV nổi tiếng Barbara Walters đã từ trần, thọ 93 tuổi. Hình trên, nữ phóng viên Barbara Walters phỏng vấn Boris Yeltsin (1931–2007), Tổng Thống đầu tiên của nước Nga.

---- Vài tuần sau khi rời Manchester United gây tranh cãi, siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo đã ký hợp đồng trị giá 75 triệu đô la một năm với câu lạc bộ Ả Rập Saudi Al-Nassr. Tiền đạo 37 tuổi người Bồ Đào Nha cho biết trong một tuyên bố rằng anh ấy rất háo hức được đưa các kỹ năng của mình đến một nơi mới trên thế giới, mặc dù CBS Sports đưa tin rằng thỏa thuận đã được ký kết sau khi không có lời đề nghị nghiêm túc nào từ các đội bóng châu Âu. Al-Nassr gọi đó là “lịch sử đang hình thành” trong tuyên bố của mình.

---- Một nghi phạm trong vụ giết 4 sinh viên Đại học Idaho đã bị truy tố 4 tội giết người cấp độ một: Bryan Kohberger, 28 tuổi, đã bị bắt ở Dãy núi Pocono của Pennsylvania sau khi cảnh sát dò theo dấu vết của y. Bill Thompson, công tố quận Latah, nói rằng Kohberger, một sinh viên bậc hậu cử nhân tại Đại học Washington State University, bị truy tố 4 tội danh giết người cấp độ một và trộm cắp nghiêm trọng.

Kohberger đang bị giam giữ ở Pennsylvania, chờ phiên điều trần dẫn độ vào thứ Ba. Một xe Hyundai Elantra đã được chuyển khỏi nhà của Kohberger ở Pennsylvania hôm thứ Sáu. Cảnh sát ở Moscow, Idaho đã truy tìm 1 chiếc Elantra màu trắng vì có thể là 1 chứng cớ.

Hồi tháng 11/2022, Madison Mogen, 21 tuổi, Kaylee Goncalves, 21 tuổi, Xana Kernodle, 20 tuổi và bạn trai của cô, Ethan Chapin, 20 tuổi, bị đâm chết tại một ngôi nhà bên ngoài khuôn viên trường ở thị trấn Moscow, Idaho. Có 2 bạn cùng nhà khác - mà cảnh sát nói ngay từ đầu không phải là nghi phạm - đã sống sót và có khả năng đã ngủ trong khi xảy ra vụ giết người: Họ ở tầng trệt, trong khi 4 nạn nhân ở tầng hai và tầng ba.

---- Trong 5 năm tính tới ngày 31/12/2021, có tới 375 người đi bộ đã bị xe cán chết ở Quận Cam. Cảnh sát cho biết lỗi trong hơn 1/2 số vụ va chạm chết người là do người đi bộ chứ không phải người lái xe — đôi khi là do đi ẩu hoặc đi ngược chiều tín hiệu giao thông. Dù bằng cách nào, cái chết của một người đi bộ là có thể tránh được.

Khoảng thời gian dễ tử vong cho người đi bộ là vào buổi tối - 47% các vụ xe đụng chết người xảy ra từ 6 giờ chiều đến nửa đêm, theo một phân tích của Southern California News Group. Có thêm 22% xảy ra từ nửa đêm đến 6 giờ sáng. Trong số những người chết, 63% từ 31 đến 70 tuổi. Những người từ 19 đến 30 tuổi chiếm 14% số ca tử vong.

---- Dân Mỹ vẫn rủ nhau tới Hawaii. Chủ công ty taxi “The Cab Hawaii” nói với đài KITV4 rằng nhu cầu về taxi thậm chí còn cao hơn mức trước đại dịch. Họ cho biết nhu cầu hiện ở mức 120%, nhưng không có đủ tài xế để đáp ứng. Howard Higa, chủ công ty The Cab, cho biết: "Việc kinh doanh sẽ rất tuyệt vời, nhưng đó lại là một áp lực vì hầu như không thể đáp ứng được mức tăng này."

Cab Hawaii là một trong những dịch vụ taxi lớn nhất trên đảo Oahu của Hawaii. Higa cho biết công ty cần ít nhất 500 tài xế, nhưng hiện tại chỉ có khoảng 300. Trung bình mỗi ngày họ nhận được 2.000 cuộc gọi nhưng phải từ chối ít nhất 200 khách hàng. Công ty The Cab nhận được nhiều cuộc gọi nhất từ sân bay lớn nhất của Honolulu nhưng các tài xế thường được gọi để chở đến các trung tâm mua sắm, nhà hàng và bãi biển.

Tuy nhiên, đó là một câu chuyện khác đối với các tài xế taxi khác không ký hợp đồng với các công ty lớn hơn. Người lái xe lâu năm Sam Nguyen cho biết những ngày lễ là khoảng thời gian chậm hơn đối với anh. Anh Nguyen nói rằng anh lái xe cho khoảng 4 khách hàng trong suốt ca làm việc kéo dài 10 giờ đồng hồ của mình: "Hiện tại không bận rộn vì những ngày lễ. Chỉ sau kỳ nghỉ lễ như tháng Giêng, tháng Hai, tháng Ba, tôi mới thấy nhiều người đi xe."

---- Một tiệm làm móng ở Albuquerque (New Mexico) đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ internet kể từ khi đăng video TikTok về người quản lý đối phó với 2 khách hàng cố gắng quỵt tiền. Đài KRQE-TV đưa tin đoạn video cho thấy Courtney Huynh, quản lý của Nini’s Nail Salon, cắt bứt móng tay mới làm cho 2 phụ nữ trẻ trước khi đuổi 2 cô ra khỏi tiệm.

Video đã được đăng vào thứ ba và kể từ đó đã được xem hơn 7 triệu lần. Hầu hết các bình luận đều khen ngợi Huỳnh và cách cô ấy đối xử với 2 phụ nữ. Huỳnh nói với đài TV rằng cả hai bước vào và yêu cầu làm móng tay và móng chân. Một nhân viên nhận ra họ phù hợp với mô tả về những phụ nữ ưa quỵt tiền ở các tiệm khác trong khu vực.

Nhưng nhân viên tiệm vẫn tiếp tục cung cấp các dịch vụ làm móng. Khi 2 phụ nữ định rời đi, một thợ nail đã khóa cửa và Huynh đối đầu với họ. Hai người phụ nữ đề nghị trả 90 đô la cho dịch vụ trị giá 230 đô la. Cô Huynh nhận tiền mặt nhưng dự định sẽ đưa ra pháp lý.

---- TIN VN. Nhóm người Mỹ Peace Corps lần đầu tuyên thệ dạy tiếng Anh hai năm ở Việt Nam. Theo VnExpress. Sáng Thứ Sáu, 9 tình nguyện viên của Chương trình Hòa bình (Peace Corps), cơ quan thuộc chính phủ Mỹ, thực hiện nghi lễ tuyên thệ tại Hà Nội. Nhiệm vụ của họ là cùng giảng dạy tiếng Anh với giáo viên tại 9 trường THPT ở Hà Nội, theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Những trường này đều là trường công lập, thiếu nguồn lực để thuê giáo viên ở bên ngoài. Tuy nhiên, danh sách chưa được công bố. Đây là lần đầu tiên Peace Corps đưa tình nguyện viên đến Việt Nam. Bản tin RFA từ Hoa Kỳ ghi thêm chi tiết: "Chín tình nguyện viên của chương trình đến Việt Nam vào tháng 10 vừa qua. Họ được đào tạo mọi kỹ năng chuyên môn để cùng giảng dạy với các giáo viên Việt Nam." (Có thắc mắc trên mạng: dạy ở Hà Nội, và phải chung với giáo viên VN, không cho dạy riêng?)

Photo credit: Peace Corps.

---- TIN VN. Mỹ đào tạo gần 2.000 chuyên gia thực thi pháp luật và tư pháp Việt Nam. Theo Báo Tiền Phong. Đại sứ Mỹ Marc Knapper cho biết, trong năm 2022, Mỹ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ an ninh cho Việt Nam, đã đào tạo gần 2.000 chuyên gia thực thi pháp luật và tư pháp Việt Nam và hoàn thành xây dựng 2 cơ sở đào tạo. Quan hệ giáo dục của hai nước tiếp tục đạt mức tăng trưởng kỷ lục. Việt Nam hiện đứng thứ 5 toàn thế giới về số lượng sinh viên quốc tế theo học tại Mỹ.

---- TIN VN. Năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam tăng hơn 23 lần. Theo Nhịp Sống Kinh Tế. Theo Tổng cục Thống kê, trong năm 2022, khách quốc tế đến VN đạt 3,66 triệu lượt người, gấp 23,3 lần so với năm trước nhưng vẫn giảm 79,7% so với năm 2019, năm chưa xảy ra dịch Covid-19. Hàn Quốc là quốc gia có lượt khách du lịch đến Việt Nam đông nhất năm 2022 với hơn 965.000 người, gấp 29 lần so với năm 2021. Mỹ là quốc gia có lượt khách du lịch cao thứ 2 đến Việt Nam trong năm nay với hơn 318.000 lượt người, tăng 82 lần so với năm 2021.

---- TIN VN. Tỷ lệ tử vong do ung thư gan ở Việt Nam đứng thứ 7 thế giới. Theo VietnamNet. Hội thảo “Những tiến bộ trong phẫu thuật Tiêu hóa - Gan mật tụy” do BV Quốc tế Mỹ tổ chức với sự trình bày của các bác sĩ đến từ Johns Hopkins Medicine (Mỹ), các bác sĩ đầu ngành của Việt Nam đã thu hút hơn 200 bác sĩ tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. World Life Expectancy xếp hạng Việt Nam đứng thứ 7 thế giới về tỷ lệ tử vong do ung thư gan và đứng thứ 9 về tỷ lệ tử vong do ung thư dạ dày. Nhóm bệnh này có xu hướng tăng do ô nhiễm môi trường, thực phẩm thiếu an toàn, thói quen hút thuốc, uống rượu bia và bệnh lý viêm gan siêu vi B, C.

---- HỎI 1: Báo động giới trẻ tăng vọt tiểu đường loại 2?

ĐÁP 1: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho thấy Hoa Kỳ có thể chứng kiến sự gia tăng lớn về bệnh tiểu đường ở những người trẻ tuổi trong vài thập niên tới. Có tới 220.000 thanh niên dưới 20 tuổi có thể mắc bệnh tiểu đường Loại 2 vào năm 2060, con số này nghĩa là tăng gần 8 lần, theo một nhóm nghiên cứu bao gồm các nhà khoa học từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC nhận thấy. Các trường hợp mắc bệnh tiểu đường loại 1 cũng có thể tăng tới 65% trong 40 năm tới.

Ngay cả khi tỷ lệ chẩn đoán bệnh tiểu đường mới ở những người trẻ tuổi không thay đổi, các trường hợp Loại 2 có thể tăng gần 70% và các trường hợp Loại 1 là 3% vào năm 2060.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/12/30/Study-warns-diabetes-among-teens-could-skyrocket/6161672413293/

----- HỎI 2: Hầu hết dân Mỹ bó tay, không mua nhà nổi?

ĐÁP 2: Đúng thế. Hầu hết người Mỹ không đủ khả năng mua nhà riêng của họ trong thị trường ngày nay. Có tới 55% chủ nhà ở Hoa Kỳ hiện nay nói rằng nếu bây giờ mua nhà, họ không thể kiếm ra tiền để mua nhà với giá và lãi suất hiện tại, theo kết quả từ bản khảo sát 2022 Housing Affordability Survey (Khảo sát Khả năng chi trả Nhà ở năm 2022) của Viện Cato công bố trong tháng này.

Giá nhà đất đã tăng hơn 40 phần trăm kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19. Các nhà nghiên cứu của Cato nhận thấy rằng 87% người Mỹ lo ngại về giá nhà tăng cao. Có tới 3/4 tin rằng những người bình thường sẽ không đủ khả năng mua một ngôi nhà trong cộng đồng của họ.

Chi tiết:

https://thehill.com/policy/finance/3791139-most-americans-couldnt-afford-to-buy-their-own-home-today-survey/

.