- Campuchia: sẽ xây tượng Phật cao nhất thế giới để thúc đẩy hạnh phúc, thịnh vượng và hòa bình. - Putin: cho lính Nga đông lạnh tinh trùng miễn phí trong giai đoạn 2022-2024 để nhỡ khi không về

.

- Putin: cho lính Nga đông lạnh tinh trùng miễn phí trong giai đoạn 2022-2024 để nhỡ khi không về

- Một lính Nga bị cho là say rượu đã đánh chết cấp chỉ huy trên chuyến tàu ra chiến trường.

- Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Nga giảm 2% trong 11 tháng đầu 2022, thất nghiệp thấp kỷ lục ở mức 3,7%.

- Belarus: sẵn sàng tổ chức hòa đàm Nga-Ukraine.

- Nga: Ukraine muốn có hòa bình phải chấp nhận 4 khu vực mới sáp nhập vào Nga là của Nga.

- Tư lệnh Cộng hòa Chechnya: quân Ukraine chết nhiều, xuống tinh thần, tân binh thiếu kinh nghiệm.

- Thành phố Kiev cơ nguy mất điện sẽ kéo dài suốt mùa đông

- Thủ tướng Ý mời Tổng thống Ukraine đến thăm Rome.

- Đức Giáo Hoàng Francis xin cầu nguyện đặc biệt cho Đức Giáo hoàng Danh dự Benedict đang bậnh ngặt.

- Tôn giáo mới Church of Scientology ghi là khoa học nhưng không tin vào khoa học.

- TQ kêu gọi đồng bào Đài Loan yêu nước từ chối làm "bia đỡ đạn" cho chính phủ ly khai địa phương.

- Báo chí thắc mắc về Sở Thuế IRS thời Trump.

- Bộ trưởng Hành chánh Georgia Brad Raffensperger: Trump đòi moi thêm 11.780 phiếu bầu trong khi hăm dọa.

- Cô Cassidy Hutchinson: Mark Meadows (Chánh văn phòng của Trump) đốt tài liệu nhiều lần một tuần trước bạo loạn 6/1

- Steven Mnuchin (Bộ Trưởng Tài Chánh của chính phủ Trump) nói với Ủy ban 6/1 rằng không còn nhớ chuyện lấy Tu chánh án 25 để đuổi Trump về vườn.

- Tòa Tối cao: phải dùng Title 42 (mùa dịch bệnh) để trục xuất thủ tục nhanh di dân lậu xin vào tị nạn.

- Hồ sơ thuế của Trump sẽ công khai vào thứ Sáu 30/12/2022

- Bị nữ phóng viên viết tin tranh cử Tổng Thống nhưng không bước ra cổng, Trump nổi giận mắng đồ nữ phóng viên vừa xấu vừa ngu.

- Dân biểu mới đắc cử George Santos lộ tẩy bịa đặt tiểu sử để kiếm phiếu, bị RJC tẩy chay

- Trong một tuần, 3 nhà tài phiệt Nga chết bí ẩn.

- Người nhập cư bất hợp pháp tại Nam Hàn ngày càng tăng, tới gần 413.000 người

- Hơn 85% diện tích đất nông thôn California nằm trong khu “cao” hoặc “rất cao” đối với nguy cơ cháy rừng.

- California: 1 phụ nữ chết vào sáng sớm Giáng sinh vì cây thông Noel nhân tạo chập điện gây ra cháy nhà.

- California thu hút khách du lịch, nhưng nhiều cư dân rủ nhau bỏ đi vì tiền thuê nhà quá đắt.

- Thống đốc Gavin Newsom bổ nhiệm Ủy viên Tòa án Terry Truong vào chức Thẩm phán Tòa Cao Los Angeles.

- TIN VN. 2 cựu Thiếu tướng, 1 cựu đại tá kể công với đảng, xin giảm tội nhận hối lộ.

- TIN VN. Lần đầu xuất nhập khẩu vượt 700 tỉ USD, song doanh nghiệp FDI chiếm tới 74%.

- TIN VN. Khảo sát báo động: Trên 53% trẻ thường xuyên tự hủy hoại bản thân.

- HỎI 1: Cuối thế kỷ này, 65% loài thực vật, động vật Nam Cực sẽ biến mất? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Thu hồi loại thuốc trị cao máu làm tăng cơ nguy ung thư? ĐÁP 2: Hãng dược Lupin đang thu hồi.

.

QUẬN CAM (VB-28/12/2022) ---- Đức Giáo Hoàng Francis thường xin lời cầu nguyện cho nhiều người đang cần giúp đỡ. Tuy nhiên, vào cuối bài phát biểu hàng tuần tại Vatican vào thứ Tư 28/12/2022, ngài có một yêu cầu bất ngờ: “Tôi muốn xin tất cả các bạn một lời cầu nguyện đặc biệt cho Đức Giáo hoàng Danh dự Benedict, người đang âm thầm nâng đỡ Giáo hội.”

.

Ngài cũng nói rằng vị tiền nhiệm của ngài là “đang bệnh rất nặng.” Bản tin Vatican sau đó đưa ra bản tuyên bố lưu ý rằng Đức Benedict XVI, 95 tuổi, còn gọi là Joseph Ratzinger của Đức, đã thấy sức khỏe của mình "xấu đi do tuổi tác" trong ngày hôm qua. Phát ngôn viên Vatican Matteo Bruni thêm: “Tình hình hiện nay đang được kiểm soát, được các bác sĩ theo dõi liên tục.”

.

---- Vào hôm thứ Tư, Tony Ortega, một nhà báo đưa tin về những sự kiện xảy ra trong Hội thánh Church of Scientology, đã loan tin rằng một viên chức cấp cao trong nhà thờ ở Clearwater, Florida đã tự sát: "Chúng tôi thực hiện một số cuộc gọi và được biết rằng Sở cảnh sát Clearwater đã điều tra cái chết của phụ nữ này. Hôm qua, sở đã gửi cho chúng tôi báo cáo về cuộc điều tra đó. Whitney Mills 40 tuổi khi cô tự bắn mình vào ngày 12 tháng 5 và qua đời vài ngày sau đó tại bệnh viện Morton Plant. Chúng tôi muốn cảnh báo bạn rằng các chi tiết này rất đáng lo ngại và chúng đặt ra câu hỏi về sự tham gia của cô này trong Scientology."

.

Tôn giáo mới Church of Scientology nói rằng họ tu tới mức nào dó, như tới cấp OT 8 (cấp bậc của cô Whitney Mills) thì họ tin rằng họ sẽ được năng lực siêu phàm đối với vật chất, năng lượng, không gian và thời gian... có thể có thiên nhãn, khả năng rời khỏi cơ thể và du hành như những linh hồn vô hình và không nhiễm bệnh. Nhà báo Ortega ghi rằng đạo mới này tin là bệnh ung thư sẽ bị đánh bại sau khi người tu đạt cấp bậc OT 5, có thể là một phần lý do tại sao Kirstie Alley không tìm kiếm sự trợ giúp y tế sớm khi có các triệu chứng của ung thư ruột kết.

.

Bản tin viết: "Vào năm 2022, Whitney Mills đang phải đối mặt với một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng của chính cô, theo những người biết cô và được Sở cảnh sát Clearwater phỏng vấn. Một phụ nữ gần đây đã biết Whitney nói với cảnh sát rằng cô Mills đã được chẩn đoán mắc bệnh Lyme cũng như có một khối u trên một bên buồng trứng của cô mà 'cô không chịu cắt bỏ'. Vào ngày 12 tháng 5, bạn bè của cô đã yêu cầu Sở xã hội kiểm tra sau khi cô Mills ngừng trả lời điện thoại. Khi anh trai của bạn cô xông vào căn hộ của cô, anh thấy cô bất tỉnh vì vết thương do đạn bắn, với mùi tóc cháy khét trong căn hộ cho thấy cô ấy đã tự thiêu trước. Cô Mills chết trong bệnh viện một ngày rưỡi sau đó."

.

---- Một câu hỏi còn bỏ ngỏ vẫn cần được trả lời sau quyết định của Ủy ban Chuẩn chi Hạ viện công bố bản khai thuế của Donald Trump: Tại sao Sở Thuế vụ IRS không kiểm tra thuế của Trump trong hai năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống của ông, theo yêu cầu của pháp luật (Tổng Thống đương nhiệm mỗi năm đều bị kiếm toán thuế)?

.

Theo nhận định của báo St. Louis Post-Dispatch hôm 28/12/2022, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Trump đã sử dụng áp lực chính trị và việc bổ nhiệm những người trung thành để ngăn cản IRS thực hiện công việc của họ. Nếu đúng như vậy, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên vì kiểu Trump là thế. Nhưng điều đó có nghĩa là ai đó, ở đâu đó, đã vi phạm luật, có thể là theo lệnh của Trump. Dù bằng cách nào, vấn đề cần được điều tra thêm - trong khi sẽ trở ngại khi Hạ viện chuyển từ quyền kiểm soát của Đảng Dân chủ sang Đảng Cộng hòa.

.

Sự lựa chọn khả dĩ nhất cho người Chủ tịch Hạ viện kế tiếp, Kevin McCarthy, người trung thành với Trump, đã nhiều lần chỉ trích việc tăng cường nhân sự của IRS, cho rằng IRS theo đuổi những người Mỹ trốn nộp thuế mà họ nợ là một tội ác. McCarthy khẳng định sai sự thật rằng có một âm mưu của Đảng Dân chủ nhằm triển khai một “đội quân mới gồm 87.000 đặc vụ IRS” nhằm vào những người Mỹ có thu nhập dưới 75.000 đô la.

.

Theo báo The New York Times, những người lạm dụng luật nhiều nhất không phải dâ nghèo, mà là những người giàu nhất Hoa Kỳ - những người như Trump - những người có hành vi trốn thuế đã cướp đi của ngân khố quốc gia ước tính khoảng 7 nghìn tỷ đô la trong thập niên qua. Một phần quan trọng của vấn đề là IRS đang thiếu nhân viên, ngay cả ở mức tổng số 80.000 nhân viên hiện tại, chỉ bằng với mức nhân viên của IRS trong năm 1970. Kể từ đó, hàng ngũ tỷ phú đã tăng lên theo cấp số nhân và họ thuê các công ty kế toán đắt giá để xác định mọi kẽ hở có thể để giúp khách hàng của họ thoát khỏi việc trả thuế công bằng lẽ ra họ phải trả. Thêm nữa, cải cách thuế năm 2017 của Trump khiến người giàu trốn thuế dễ dàng hơn.

.

Trump đã trả thuế bằng 0 vào năm 2020, và trả 750 đô la tiền thuế cho cả năm 2016 và 2017 bằng cách tuyên bố các khoản lỗ đáng ngờ nhiều triệu đô la. Tờ khai thuế sáu năm của Trump cho thấy nhiều loại khoản khấu trừ đáng ngờ đáng bị IRS xem xét kỹ lưỡng. Nhưng thời gian qua không thấy IRS chõ mũi vào.

.

Nhưng vấn đề không phải là liệu các khoản khấu trừ thuế của Trump có bất hợp pháp hay không. Thay vào đó, đó là một câu hỏi về luật, yêu cầu IRS kiểm toán các khoản hoàn thuế của tất cả các tổng thống đương nhiệm. Điều đó đã không xảy ra trong hai năm đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump. Trump đã chiến đấu hết mình trước tòa để ngăn Ủy ban Chuẩn chi truy cập hồ sơ thuế của ông, nhưng Tòa Tối cao cuối cùng đã ra phán quyết có lợi cho ủy ban.

.

Khi nói đến việc đảm bảo trách nhiệm giải trình đầy đủ của bất kỳ tổng thống hoặc cựu tổng thống nào, Quốc hội và Bộ Tư pháp nên nỗ lực điều tra để đảm bảo IRS thực hiện công việc của mình một cách nghiêm túc. Không ai nên nhận được một kiểu nhắm mắt bỏ qua miễn phí.

.

---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin hôm thứ Tư nói TQ tin rằng đồng bào Đài Loan yêu nước sẽ từ chối làm "bia đỡ đạn" cho chính phủ ly khai địa phương. Mói trong cuộc họp báo thường kỳ, quan chức TQ cũng kêu gọi "thống nhất hoàn toàn tổ quốc" sau khi Đài Loan ra lệnh kéo dài nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ 4 lên 12 tháng.

.

Về chủ đề chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Nam Hàn được Hoa Kỳ ca ngợi sau khi được công bố vào đầu ngày, Vương cho biết TQ phản đối các nhóm khu vực "độc quyền" và hy vọng Seoul sẽ hợp tác với Bắc Kinh "để thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định" của quan hệ song phương. quan hệ và hòa bình trong khu vực.

.

---- Vladimir Putin đã vơ vét lính khoảng 300.000 người vào quân ngũ để đưa vào cuộc chiến ở Ukraine, và giờ đây, Nga đang phản ứng trước một yêu cầu cụ thể xuất hiện do hậu quả của việc đó. Sau khi Putin bắt lính từ tháng 9/2022, các trường hợp đông lạnh tinh trùng ở Nga đã tăng đột biến vào tháng sau, do các binh sĩ đã lên kế hoạch trước trong trường hợp họ không bao giờ trở về với gia đình.

.

Luật sư Igor Trunov, Giám đốc Liên đoàn Luật sư Nga, cho biết Bộ Y tế Nga đã đáp lại lời yêu cầu của ông cho phép lính Nga lưu trữ tinh trùng đông lạnh của họ trong ngân hàng lạnh, tất cả đều miễn phí cho binh lính. Sáng kiến ​​này sẽ sử dụng quỹ liên bang để chi trả cho việc thu thập và lưu trữ tế bào tinh trùng "cho những công dân được huy động tham gia vào hoạt động quân sự đặc biệt trong giai đoạn 2022-2024," theo lời Trunov nói với hãng tin Tass.

.

---- Một quân nhân Nga được triệu tập theo lệnh "huy động" của Vladimir Putin cho cuộc chiến tại Ukraine trong tình trạng say rượu đã đánh chết chỉ huy của mình trên một chuyến tàu quân sự. Một tòa án quân sự ở Magnitogorsk công bố hôm thứ Tư rằng người lính sẽ bị tạm giam trong hai tháng với các tội danh có thể dẫn đến bản án lên tới 15 năm, tho truyền thông địa phương đưa tin.

.

Vụ này xảy ra vào thứ Sáu tuần trước, khi các nhà điều tra nói rằng người trung sĩ say rượu đã tấn công chỉ huy của anh, người cũng bị triệu tập theo lệnh của tổng thống Nga. Người chỉ huy là đã chết tại hiện trường.

.

---- Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin hôm thứ Tư cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga đã giảm 2% tính theo năm trong 11 tháng đầu năm 2022, đồng thời nói thêm rằng "những dự báo tiêu cực về nền kinh tế Nga đã không thành hiện thực." Ước tính của Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự đoán rằng GDP của Nga sẽ giảm từ 3,4% đến 4,5% trong năm 2022.

.

Mishustin tuyên bố rằng thị trường lao động trong nước vẫn ổn định và tỷ lệ thất nghiệp đạt "mức thấp lịch sử" vào tháng 11 ở mức 3,7%. Ông cũng nói rằng Nga đã ghi nhận sự tăng trưởng trong lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp và sản xuất thiết bị, với kế hoạch tăng gấp đôi sản lượng xe hơi trong hai năm tới.

.

---- Thứ trưởng Ngoại giao Belarus Igor Nazaruk nói hôm thứ Tư, Belarus đã đề nghị đứng ra tổ chức các cuộc đàm phán để giải quyết cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine: "Minsk đã nhiều lần hoàn thành sứ mệnh cao cả là nơi đàm phán, giải quyết các tình huống xung đột khó khăn. Chúng tôi vẫn cống hiến hết mình với tư cách này."

.

Tuy nhiên, Nga và Ukraine vẫn còn lâu mới đạt được khả năng chấm dứt xung đột, với việc Nga yêu cầu Ukraine công nhận các khu vực ly khai là lãnh thổ của Nga. Trong khi đó, Ukraine đang tìm kiếm một hội nghị thượng đỉnh hòa bình vào tháng 2/2023 do Liên Hợp Quốc tổ chức.

.

---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng không thể đưa ra "kế hoạch hòa bình" nào với Ukraine cho đến khi Ukraine chấp nhận 4 khu vực mới sáp nhập vào Nga là của Nga: "Kế hoạch nào tính đến những thực tế này mới có thể dẫn tới hòa bình." Nhận xét này được đưa ra để đáp lại sáng kiến của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm vạch ra một "kế hoạch hòa bình" và tổ chức một "hội nghị thượng đỉnh hòa bình" vào tháng 2/2023 tại LHQ.

.

Trong khi đó, ông Zelensky nhấn mạnh rằng để hai bên đạt được bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, "không thể gây thiệt hại về chủ quyền, tự do và toàn vẹn lãnh thổ" của Ukraine.

.

---- Tư lệnh Cộng hòa Chechnya, Ramzan Kadyrov, hôm thứ Ba nói rằng quân lực Ukraine đang chịu tổn thất nghiêm trọng về nhân sự, buộc phải tuyển mộ "những binh sĩ chưa qua đào tạo" để bù đắp cho sự thiếu hụt. Kadyrov đã nói trên kênh Telegram rằng quân đội Ukraine đang cố gắng bù đắp tổn thất của họ bằng "những tân binh chưa được chuẩn bị kỹ càng, những người không biết cách sử dụng vũ khí." Kadyrov cũng được trích dẫn nói rằng quân đội Nga đang đạt được tiến bộ nhờ các phương pháp chiến tranh mới và việc tập hợp lực lượng kịp thời, dẫn đến những thành công ở mặt trận chính.

.

---- Phó Thị Trưởng Thành phố Kiev Petro Panteleev hôm thứ Ba cảnh báo rằng tình trạng mất điện có thể kéo dài suốt mùa đông ở thủ đô Ukraine, nhấn mạnh rằng tình hình ổn định điện ở Kiev vẫn còn "khó khăn".

.

Panteleev nói: “Tình hình không đơn giản và chúng tôi thấy nó vào các ngày trong tuần, các hạn chế vẫn tiếp tục, việc ngừng hoạt động vẫn tiếp diễn, chúng không được lên kế hoạch, nhưng cấp bách hơn”.

.

Trước đó, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal lưu ý rằng việc cắt điện khẩn cấp ở Ukraine sẽ không được thực hiện trong các ngày lễ, trong trường hợp cơ sở hạ tầng điện quan trọng không chịu thêm thiệt hại mới. Tuyên bố được đưa ra sau khi một số quan chức Ukraine bày tỏ lo ngại phi đạn Nga có thể giáng một "đòn" mới vào lưới điện Ukraine trong dịp nghỉ lễ Năm mới.

.

---- Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm Rome trong cuộc điện đàm hôm thứ Ba, đồng thời tái khẳng định bà sẽ tới thăm Kiev. Bà nhắc lại sự hỗ trợ của Ý đối với Ukraine trong "các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế và nhân đạo" cũng như khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại ở nước này.

.

Đầu tháng này, chính phủ Ý đã thông qua sắc lệnh gia hạn cung cấp vũ khí và phương tiện quân sự cho Ukraine cho đến ngày 31/12/2023. Tổng thống Ukraine đã ca ngợi Ý về gói trị giá 10 triệu euro nhằm hỗ trợ Kiev trong cuộc điện đàm ngày hôm nay.

.

---- Bộ trưởng Hành chánh Georgia Brad Raffensperger nói với Ủy ban 6/1 rằng ông coi cú điện thoại của Tổng thống Trump đòi ông lật ngược kết quả bầu cử 2020 tại Georgia là một "mối đe dọa". Hôm thứ Ba, Ủy ban 6/1 công bố bản ghi cuộc phỏng vấn của Raffensperger về cuộc điện thoại tai tiếng sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

.

Trump nói, theo bản ghi âm cuộc gọi được công bố trước đó: "Tất cả những gì tôi muốn làm là thế này. Tôi chỉ muốn tìm được 11.780 phiếu bầu, nhiều hơn một phiếu [so với Biden]. Bởi vì chúng tôi đã thắng ở bang này." Raffensperger cho biết ông coi những nhận xét của tổng thống là một "mối đe dọa rỗng tuếch" ("hollow threat.").

.

Theo bản ghi, Raffensperger cho biết Trump đã đưa ra gợi ý "che đậy" rằng Raffensperger đã vi phạm luật.

.

"Và ông có coi đó là một mối đe dọa được che đậy, đến từ [Trump] người đứng đầu cơ quan hành pháp, người giám sát Bộ Tư pháp?" người [của Ủy ban 6/1] phỏng vấn [Raffensperger] hỏi.

.

Raffensperger giải thích: “Tôi hiểu quyền lực vị trí mà Tổng thống Hoa Kỳ có và tôi đã nghe những gì ông ấy nói. Và Trump đang cáo buộc, thực sự, cáo buộc chúng tôi làm điều gì đó bất hợp pháp, tội phạm, nhưng tôi biết chúng tôi tuân thủ luật pháp. Đó là một lời đe dọa sáo rỗng, nhưng tôi cảm thấy đó là một mối đe dọa."

.

Quan chức Georgia suy đoán Trump có thể cho "ai đó tới gõ cửa nhà tôi và khiến cuộc sống của tôi trở nên khốn khổ" bằng các cuộc điều tra và hành động của Bộ Tư pháp. “Và tôi xin lỗi vì đã làm ông Trump thất vọng, nhưng ông Trump đã thua cuộc bầu cử ở Georgia,” Raffensperger nói thêm.

.

---- Trên CNN hôm thứ Ba, nhà phân tích Gloria Borger đã phản ứng với báo cáo mới rằng cô Cassidy Hutchinson, người khai với Ủy ban 6/1, nói đã nhìn thấy cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc của Donald Trump, Mark Meadows, đốt tài liệu trong lò sưởi văn phòng của ông ta nhiều lần một tuần trước cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc Hội, kể cả sau cuộc gặp với người theo thuyết âm mưu Dân Biểu Scott Perry (R-PA).

.

Thông tin này được đưa ra như một phần của bản ghi chép trong tuần này từ ủy ban, khi các nhà điều tra kết thúc công việc của họ sau khi đưa ra báo cáo cuối cùng. Bình luận gia Wolf Blitzer nói: "Thật khó tin là Cassidy Hutchinson đã thấy Mark Meadows đốt tài liệu."

.

Borger nói: "Thật đáng chú ý, thật vô lý và rõ ràng là vi phạm Đạo luật Hồ sơ Tổng thống, lẽ ra mọi tài liệu trong Bạch Ốc phải được lưu trữ. Chúng tôi không biết những thứ mà Meadows đã ném vào lò sưởi là gì. Trừ khi đây là một mẩu báo hay thứ gì đó tương tự, tôi nghĩ Meadows có rất nhiều câu hỏi cần phải trả lời."

.

Cựu công tố viên liên bang Shan Wu, cũng có mặt trong hội thoại CNN, nói đùa: "Chưa kể đến việc Meadows vi phạm Đạo luật Không khí Sạch vì đã làm điều đó [đốt khói]."

.

---- Cuốn sách bán chạy nhất của phóng viên ABC News Jonathan Karl "Betrayal " ("Sự phản bội") kể lại câu chuyện về các cuộc trò chuyện giữa các Bộ Trưởng nội các của Donald Trump khi họ thảo luận về việc sử dụng Tu chính án thứ 25 để phế truất tổng thống.

.

Ra khai trước Ủy ban 6/1, Steven Mnuchin (Bộ Trưởng Tài Chánh của chính phủ Trump) nói rằng cuộc trò chuyện giữa ông với Mike Pompeo (Ngoại Trưởng của chính phủ Trump) diễn ra ngắn gọn và không có âm mưu nghiêm trọng nào xung quanh việc dẫn ra Tu Chánh án 25 để lột chức Tổng Thống của Trump.

.

Campuchia: sẽ xây tượng Phật cao nhất thế giới để thúc đẩy hạnh phúc, thịnh vượng và hòa bình.

Mnuchin nói với Ủy ban 6/1: "Nghiên cứu duy nhất tôi thực hiện vì tò mò là tôi đã tìm kiếm nó trên Google. Nó xuất hiện. Tôi nhớ Tổng tư vấn (General counsel) của tôi đã hỏi tôi liệu chúng tôi có muốn ông ấy nghiên cứu sâu rộng về nó [Tu chánh án 25] không. Tôi nói, không, không phải lúc này."Mnuchin thú nhận rằng nó đã nảy ra trong cuộc trò chuyện với Pompeo nhưng Mnuchin nói rằng Mnuchin "không thể nhớ" ngày tháng hoặc chi tiết. Nó đi ngược lại đánh giá của Karl (phóng viên ABC News) sau nhiệm kỳ tổng thống của Trump.Karl viết rằng Mnuchin đã nói chuyện với các thành viên khác trong Nội các về việc cố gắng phế truất Trump bằng cách viện dẫn Tu chính án thứ 25. Trong số các quan chức Nội các mà Mnuchin nói chuyện tối hôm đó có Ngoại trưởng Pompeo. Mnuchin gọi cuốn sách của Karl là "hoàn toàn không chính xác."Tuy nhiên, khi Raw Story liên hệ với Karl, Karl đã nói rõ ràng rằng Mnuchin đã nói những gì trong cuốn sách: "Tôi bảo đảm chính xác trong bản tin của mình. Mnuchin không phủ nhận điều đó khi tôi phỏng vấn Mnuchin về tội Phản bội. Không điều gì trong số đó. Tuy nhiên, Mnuchin đã xác nhận rằng Mnuchin đã nói chuyện với Pompeo vào tối ngày 6 tháng 1/2021."Không rõ liệu Karl hay Mnuchin có ghi lại cuộc trò chuyện để làm hồ sơ riêng của họ hay không, nhưng đó là một trong những điểm khác biệt mà những người đọc bản tin [ABC News] và lời khai về ngày 6 tháng 1 đang đặt câu hỏi. Nói dối với Quốc hội là một tội hình sự, nhưng nói dối với các phóng viên thì không. Hoặc là Mnuchin đã nói dối với Quốc hội, hoặc đã nói dối với Karl.Theo ít nhất một thành viên của Quốc hội, nếu Mnuchin làm như vậy thì đây không phải là lần đầu tiên. Khi làm chứng trước Quốc hội về các khoản thuế của Donald Trump, Dân Biểu Bill Pascrell, Jr. (D-NJ) đã tấn công Bộ Trưởng Mnuchin vì đã "vi phạm luật" để che đậy các giấy thuế của Trump, đồng thời tiết lộ bất hợp pháp các giấy thuế cá nhân của con trai Joe Biden.Mnuchin cũng làm chứng trước Quốc hội rằng ông không "nhớ" liệu ông có thảo luận về việc lật đổ tổng thống Trump hay không khi nói chuyện với Phó Tổng thống Mike Pence. Hành vi "không nhớ" hiển nhiên không phải tội hình sự.----h quyền Biden tiếp tục thực thi chính sách biên giới Title 42 (với lý do chống dịch bệnh để đóng biên giới, từ chối di dân), cho trục xuất thủ tục nhanh người di cư và người xin tị nạn. Thủ tục dự kiến đã hết hạn vào ngày 21/12/2022 nhưng được gia hạn vào Thứ Ba sau khi tòa án hàng đầu của Hoa Kỳ can thiệp theo yêu cầu của đảng Cộng hòa.Chính sách, được thực hiện dưới thời chính quyền Trump để đối phó với đại dịch COVID-19, đã được sử dụng để từ chối quyền tiếp cận quy trình xin tị nạn đối với hơn 2,4 triệu người di cư. Chính quyền Biden đã yêu cầu khoảng thời gian đệm hai ngày để chuẩn bị cho việc kết thúc Title 42, nhưng Tòa Tối cao đã chấp thuận nỗ lực vào phút cuối của 19 bang do Cộng Hòa lãnh đạo để ngăn chặn việc chấm dứt.Theo Axios, việc tiếp tục Title 42 có khả năng làm trì hoãn việc thực hiện bất kỳ chính sách mới nào của chính quyền Biden. Lệnh sẽ được giữ nguyên để tòa án xét xử vụ kiện từ các tiểu bang Cộng Hòa được ấn định vào tháng 2/2023.----công khai vào thứ Sáu 30/12/2022, theo lời Ủy ban Chuẩn Chi của Hạ viện. Ủy ban đã công bố một vài phát hiện của họ từ tờ khai thuế hồi tuần trước, lưu ý rằng IRS đã vi phạm nguyên tắc của chính họ khi không kiểm toán Trump trong hai năm đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump, trái ngược với tuyên bố của Trump vào thời điểm đó rằng Trump không thể công bố tờ khai thuế vì đang bị kiểm toán.Báo cáo của Ủy ban cũng tiết lộ Trump không trả thuế thu nhập liên bang vào năm 2020 và không tặng từ thiện tiền lương tổng thống như Trump đã hứa. Ủy ban nói rằng việc công bố hồ sơ thuế là bắt buộc để công chúng hiểu được tầm quan trọng của báo cáo của họ, điều này đưa ra luật để liên bang ủy quyền kiểm tra các tổng thống đương nhiệm. Theo Reuters, một số chi tiết sẽ không được công bố cùng với báo cáo của ủy ban vì chúng chứa thông tin nhạy cảm cần được che lại.----ông bước ra cổng. Cựu tổng thống Donald Trump không hài lòng với bài viết trên Tạp chí New York Magazine về chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông. Nhà báo nữ Olivia Nuzzi đã viết trong một bài báo kèm theo ảnh bìa chụp Trump ngồi một mình trong câu lạc bộ chơi gôn nguy nga của mình, Trump “hầu như không đặt chân ra ngoài vành đai của Mar-a-Lago” kể từ khi tuyên bố chiến dịch tranh cử của mình.Một cố vấn của Trump nói với Nuzzi rằng “thế giới của Trump đã trở nên nhỏ hơn nhiều”, điều mà Nuzzi viết rằng Trump rất “nhạy cảm”. Nổi giận, Trump đêm Thứ Hai lên mạng chửi mắng nhà báo nữ Nuzzi, viết rằng cô Nuzzi vừa xấu quắc, vừa ngu đần, dù vậy Trump vẫn thú nhận trước kia cô Nuzzi từng "viết một câu chuyện tử tế" về Trump.----gốc Do Thái để kiếm phiếu, bị lật tẩy, bị RJC tẩy chay. Dân biểu đắc cử George Santos không còn được chào đón tại các sự kiện do Republican Jewish Coalition (Liên minh Do Thái của Đảng Cộng hòa) tổ chức, theo lời Giám đốc điều hành của tổ chức này, ông Matt Brooks cho biết hôm thứ Ba. Sau khi tuyên bố của Santos về việc có ông bà (ngoại) là người Do Thái chạy trốn khỏi Holocaust bị lật tẩy bởi hồ sơ gia phả, Santos đã cố gắng giải thích điều đó vào hôm thứ Hai bằng cách nói rằng Santos chỉ từng tuyên bố mình là “người có tính nhất Do Thái (Jew-ish). Tôi là người Công giáo. Bởi vì tôi biết được gia đình ngoại của mình có nguồn gốc Do Thái nên tôi đã nói rằng tôi là 'người Do Thái'", Santos nói với tờ New York Post.Nhưng Santos “đã lừa dối chúng tôi và xuyên tạc di sản của Santos. Trong các bình luận công khai và với cá nhân chúng tôi, trước đây Santos tuyên bố là người Do Thái,” Brooks nói trong một tuyên bố. “Santos đã bắt đầu nhiệm kỳ của mình tại Quốc hội một cách rất sai lầm. Santos sẽ không được chào đón tại bất kỳ sự kiện nào của RJC trong tương lai.”Santos cho biết hôm thứ Hai rằng ông “xấu hổ” và “xin lỗi vì đã tô điểm cho lý lịch của tôi” nhưng khẳng định ông “chưa bao giờ tự nhận mình là người Do Thái.” Lại thêm lời nói dối, so với khi tranh cử kiếm phiếu.----iệt Nga chết bí ẩn. Nhà tài phiệt 65 tuổi Pavel Antov, người đứng đầu danh sách những doanh nhân giàu nhất nước Nga của Forbes, được tìm thấy đã chết hôm Chủ Nhật tại một khách sạn ở Rayagada, thuộc tiểu bang Odisha của Ấn Độ — rõ ràng là sau khi té ngã từ cửa sổ ra ngoài, theo lời cảnh sát địa phương. Tờ Jerusalem Post ghi nhận Antov, người vừa tổ chức sinh nhật, được thấy nằm trên vũng máu.Một giám đốc cảnh sát địa phương cho rằng Antov chết do tự tử, vì Antov đã "chán nản" vì một điều gì đó đã xảy ra tại khách sạn chỉ hai ngày trước đó: Bạn của Antov là Vladimir Budanov, một doanh nhân người Nga 61 tuổi, người đã đi cùng Antov trên trong chuyến đi, cũng bất ngờ "trong tình trạng bất tỉnh" tại phòng khách sạn của chính Budanov, xung quanh là những chai rượu, theo báo Daily Beast. Sau đó Budanov qua đời tại một bệnh viện gần đó. Budanov được các quan chức Ấn Độ và Nga cho là đã chết vì đột quỵ hoặc đau tim.Như thường xảy ra với những cái chết bí ẩn ở Nga, quá khứ của Antov bao gồm một lời cáo buộc chỉ trích chính phủ Nga về cuộc chiến ở Ukraine. Như thế đã có hơn một chục cái chết kỳ lạ của các doanh nhân Nga trong năm nay, thường là các giám đốc điều hành trong ngành dầu khí. Một trong những cái chết đó xảy ra vào cùng ngày cuối tuần mà Antov và Budanov qua đời: Alexander Buzakov, Giám đốc Nhà máy đóng tàu Admiralty Shipyard của Nga, đã qua đời "đột ngột và bi thảm" hôm Thứ Bảy ở tuổi 66, nguyên nhân cái chết của ông không rõ.----nhập cư bất hợp pháp tại Nam Hàn ngày càng tăng, và số liệu chỉ ước chừng, không thể chính xác. Dữ liệu từ Bộ Tư pháp Nam Hàn cho thấy, tính đến tháng trước, con số này là gần 413.000 người, tăng 20 nghìn so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này có nghĩa là gần như cứ 5 người nước ngoài thì có 1 người ở đây bất hợp pháp. Lần đầu tiên con số này vượt qua 400.000 người vào tháng 9. Dữ liệu không cung cấp quốc gia xuất xứ của những người ở đây bất hợp pháp. Tổng dân số nước ngoài ở Hàn Quốc là khoảng 2,2 triệu người.----Một tỷ phú Campuchia đã tiết lộ kế hoạch xây một tượng Phật bằng vàng khổng lồ cao 30 tầng có kích thước gấp đôi tượng Nữ thần Tự do của Hoa Kỳ. Tư bản ngành du lịch Campuchia Sok Kong dự định xây dựng bức tượng Phật lớn nhất thế giới trên đỉnh núi Bokor hẻo lánh ở ngoại ô thành phố Kampot. Tượng đài rộng lớn cao 100m sẽ là niềm tự hào của một vị trí ở phía nam đất nước - nếu các kế hoạch được tiến hành.

.

Dự án trị giá 34 triệu bảng Anh (=41 triệu USD) đã được Thủ tướng Campuchia Hun Sen bật đèn xanh. Hun Sen đã phê duyệt thiết kế lớn sau khi được thuyết phục rằng tượng đài phản ánh văn hóa Khmer.

.

Kong hiện đã biến tầm nhìn của mình thành hiện thực bằng cách chia sẻ một chuỗi hình ảnh cho thấy một tượng Phật ngồi bằng vàng khổng lồ đang nhìn ra thành phố, được bao quanh bởi một ngôi chùa uy nghi. Du khách sẽ phải leo hàng trăm bậc thang đá để đến được cột mốc - nhưng nó có hướng mặt tiền tuyệt đẹp nhìn ra bờ biển Campuchia.

.

Kong, người được coi là một trong hai "doanh nhân thành công nhất" của Campuchia, tuyên bố rằng bức tượng khổng lồ sẽ trở thành một thỏi nam châm du lịch cũng như thánh địa cho các Phật tử. Vị chủ tịch cực kỳ giàu có của khách sạn Sokha Hotel cho biết tượng đài sẽ được dành riêng để thúc đẩy hạnh phúc, thịnh vượng và hòa bình lâu dài.

.

Kế hoạch của ông đã được các nhà lãnh đạo tôn giáo hoan nghênh, mặc dù một số người coi dự án này là "lãng phí tiền bạc", theo The Khmer Times đưa tin.

.

Thượng tọa Khim Sorn, trưởng ban thư ký của Tăng đoàn Mohanikaya, cho biết nó sẽ mang lại một sự thúc đẩy đáng hoan nghênh cho Phật giáo. Thượng tọa giải thích: “Tôi không coi đó là sự lãng phí tiền bạc vì bức tượng sẽ trường tồn hàng trăm năm tới các thế hệ mai sau và cho những người theo đạo Phật trên thế giới”.

.

Ven Nhet Chandara, trưởng Tăng đoàn tỉnh Kampot, nói thêm: “Tôi thực sự vui mừng khi đại cư sĩ Sok Kong đưa ra một dự án như vậy: "Việc xây dựng bức tượng sẽ trở thành một phần lịch sử tôn giáo của đất nước."

.

Khi hoàn thành, tượng Phật khổng lồ mới này sẽ có kích thước vượt hơn bức tượng tương tự lớn nhất hiện nay, Tượng The Big Buddha ở Hồng Kông, nơi tượng chỉ cao 34m. Tượng Phật dự kiến xây ở Campuchia cũng sẽ nổi bật hơn cả tượng Nữ thần Tự do, nơi chỉ cao 46m không có bệ.

.

Mặc dù có sự chấp thuận tạm thời từ các bộ ngành khác nhau, nhưng vẫn cần phải điều chỉnh một số thiết kế để đảm bảo rằng tượng đài phù hợp với văn hóa Campuchia. Kong đã khởi động một quỹ cộng đồng để giúp tài trợ cho dự án tốn kém của mình, kêu gọi người dân địa phương và Phật tử quốc tế quyên góp.

Photo credit: Newsflash

Nguồn: https://www.the-sun.com/news/6997918/billionaire-plan-build-giant-gold-buddha/

.

---- Khủng hoảng khí hậu là một trong những yếu tố chính trong một đánh giá mới cho thấy hơn 85% diện tích đất nông thôn và đất chưa thành thị trấn của California hiện nằm trong khu vực có mức độ nghiêm trọng “cao” hoặc “rất cao” đối với nguy cơ cháy rừng, theo Cục Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy của tiểu bang (Cal Fire) cho biết.

.

Bản đồ Khu vực Nguy cơ Hỏa hoạn mới của California, chỉ phân tích vùng đất mà Cal Fire chịu trách nhiệm và chủ yếu được sử dụng cho mục đích bảo hiểm, dựa trên dữ liệu dài hạn và được tạo ra để tồn tại trong một thập niên trở lên. Phiên bản trước, được thực hiện vào năm 2007, được coi là lỗi thời.

.

Diện tích đất ở các khu vực có mức độ nghiêm trọng “rất cao [cơ nguy cháy rừng]” đã tăng đáng kể, tăng 14,6% trong phân tích mới. Nếu bản đồ đề xuất được phê duyệt, gần 17 triệu mẫu Anh - diện tích lớn hơn tiểu bang West Virginia - sẽ nằm trong danh sách cơ nguy cao nhất bị cháy của Cal Fire.

.

Khoảng 98% diện tích California ở trong tình trạng hạn hán trong tuần này, theo Cơ quan giám sát hạn hán Hoa Kỳ, vì tiểu bang này vẫn đang trong tầm kiểm soát của một đợt hạn hán kéo dài nhiều năm do nhiệt độ ấm hơn và điều kiện khô hạn hơn.

.

---- Một người phụ nữ ở California đã chết vào sáng sớm Giáng sinh trong một vụ cháy nhà do cây thông Noel nhân tạo chập điện gây ra. Destiny Abdrazack, 22 tuổi, đang ăn mừng đêm Giáng sinh với gia đình chồng chưa cưới tại ngôi nhà ở North Highlands của họ thì chập điện từ cây làm bùng lên ngọn lửa dữ dội vào khoảng 2 giờ sáng Chủ nhật, theo đài KCRA3.

.

Cô Abdrazack hét lên báo động có lửa, đánh thức 5 người khác trong ngôi nhà không có chuông báo khói hoạt động, theo lời cha của vị hôn phu của cô, Ernest Isom. Isom nói với KCRA3 về người phụ nữ sẽ là con dâu của ông. “Cô ta đã cứu mạng chúng tôi.”

.

Năm người khác trong nhà - Isom, vợ và con trai, cùng hai người lớn khác - sống sót. Isom cho biết cả gia đình đã chìm vào giấc ngủ mà không tắt đèn cây thông Noel. Hai con chó của gia đình cũng chết trong đám cháy và ngôi nhà bị thiêu rụi.

.

---- California sẽ luôn luôn thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, dân số của tiểu bang tiếp tục giảm, theo dữ liệu mới nhất từ Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Các số liệu được công bố vào tuần trước cho thấy dân số cư trú của California là 39,029,342 người vào tháng 7/2022, giảm hơn 113 nghìn người kể từ tháng 7/2021 và giảm hơn nửa triệu người kể từ tháng 7/2020.

.

H.D. Palmer, phó giám đốc ngoại vụ của Bộ Tài chính California, nói với báo Sacramento Bee rằng dân số California giảm bởi vì giá nhà và tiền thuê nhà tại California tăng vọt. Nhưng California vẫn là tiểu bang đông dân nhất Hoa Kỳ. Thứ nhì mới tới Texas, có 30,029,572 dân tính vào ngày 1 tháng 7/2022.

.

---- Thống đốc Gavin Newsom hôm thứ Sáu đã bổ nhiệm một số viên chức pháp lý vào các ghế Thẩm phán Tòa Cao Los Angeles -- trong đó có Ủy viên Tòa án Terry Truong sẽ nhận một chức vụ Thẩm phán Tòa Cao Los Angeles.

.

Bản thông cáo từ văn phòng Thống đốc Gavin Newsom cho biết tân thẩm phán Terry Trương, 55 tuổi, là Ủy viên pháp lý tại Văn phòng Luật sư Quận Los Angeles từ năm 2014. Trước đó bà đã phục vụ tại tòa với tư cách là luật sư nghiên cứu và sau đó giữ chức Luật sư trọng tài.

.

Terry Truong tốt nghiệp Trường Luật UCLA và Đại học California, Irvine. Lệnh bổ nhiệm cho biết bà Terry Trương sẽ đảm nhận ghế trống do Thẩm phán William D. Stewart để lại khi về hưu.

.

Tân thẩm phán Terry Truong. (Photo: LinkedIn)

.

---- TIN VN. Lần đầu xuất nhập khẩu vượt 700 tỉ USD, song doanh nghiệp FDI chiếm tới 74%. Theo Báo Lao Động. Năm nay tổng kim ngạch xuất nhập khẩu dự kiến cán mốc 732 tỉ USD, tăng 10% so với 2021. Song, mức độ phụ thuộc vào khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn, chiếm khoảng 74% tổng kim ngạch xuất khẩu.

.

---- TIN VN. 2 cựu Thiếu tướng, 1 cựu đại tá kể công với đảng, xin giảm tội nhận hối lộ. Theo Báo Thanh Niên. Hai cựu thiếu tướng cảnh sát biển Lê Văn Minh, Lê Xuân Thanh và cựu đại tá biên phòng Nguyễn Thế Anh kể lại nhiều chiến công cũng như bệnh tật đang mắc phải, mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt với tội nhận hối lộ.

.

---- TIN VN. Khảo sát báo động: Trên 53% trẻ thường xuyên tự hủy hoại bản thân. Theo Báo Tiền Phong. Sức khỏe tinh thần của học sinh đang ngày càng phức tạp, nghiêm trọng; số học sinh có dấu hiệu lo âu, trầm cảm, thậm chí là có khuynh hướng tự hủy hoại bản thân đang ngày càng tăng. Theo thạc sĩ Mai Mỹ Hạnh (Phó trưởng khoa Tâm lý học Trường ĐH Sư phạm TPHCM): “Cụ thể có đến 53,1% trẻ thực hiện tự hủy hoại bản thân ở mức trung bình, ở mức này xu hướng biểu hiện là trẻ thực hiện hành vi tự hủy hoại bản thân thường xuyên (từ 8 đến 11 lần) trong 1 năm, để lại hậu quả nghiêm trọng; 41.3% hành vi ở mức nhẹ, xu hướng biểu hiện là trẻ thực hiện thỉnh thoảng 5 đến 7 lần trong 1 năm, để lại hậu quả ít nghiêm trọng. Cuối cùng, có 5.6% tự hủy hoại bản thân ở mức nặng, xu hướng thực hiện thường xuyên (từ 12 lần trở lên), để lại hậu quả nghiêm trọng.”

.

---- HỎI 1: Cuối thế kỷ này, 65% loài thực vật, động vật Nam Cực sẽ biến mất?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu trên tạp chí PLOS Biology cho thấy 65% các loài động thực vật ở Nam Cực, bao gồm cả chim cánh cụt, có thể sẽ biến mất vào cuối thế kỷ này nếu thế giới không làm gì đó để giảm lượng khí thải nhiên liệu hóa thạch. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những nỗ lực bảo tồn hiện tại ở Nam Cực không hiệu quả trên lục địa đang thay đổi nhanh chóng này.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng nếu chiến lược bảo tồn họ đề ra được áp dụng hiệu quả, sẽ có thể cứu tới 84% đa dạng sinh học dễ bị tổn thương ở Nam Cực.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Science_News/2022/12/22/Antarctica-species-fossil-fuels-global-warming-penguins/6101671751633/

.

---- HỎI 2: Thu hồi loại thuốc trị cao máu làm tăng cơ nguy ung thư?

.

ĐÁP 2: Hãng dược Lupin đang thu hồi. Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Hoa Kỳ, bốn lô thuốc huyết áp Quinapril đã bị nhà sản xuất thuốc Lupin Pharmaceuticals Inc. tự nguyện thu hồi vào tuần trước vì lo ngại nó có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

.

Thuốc viên nhãn hiệu Quinapril của Lupin Pharmaceuticals Inc., được bán ở dạng 20 mg và 40 mg, có thể chứa hàm lượng tạp chất nitrosamine, N-Nitroso-Quinapril cao hơn mức tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được. Theo thông báo thu hồi, tạp chất nitrosamine phổ biến trong hàng tiêu dùng, bao gồm thịt ướp muối và nướng, rau và các sản phẩm từ sữa.

.

“Mọi người đều tiếp xúc với một số mức độ nitrosamine,” thông báo thu hồi nêu rõ. “Những tạp chất này có thể làm tăng nguy cơ ung thư nếu con người tiếp xúc với chúng trên mức cho phép trong thời gian dài.”

.

Bệnh nhân đang dùng thuốc không cần phải ngừng dùng thuốc ngay lập tức, nhưng nên thảo luận về phương pháp điều trị thay thế với bác sĩ. Các lô bị ảnh hưởng được phân phối từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022 và có hạn sử dụng từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 3 năm 2024. Chúng được đóng trong các chai số lượng 90 viên.

Chi tiết:

https://news.yahoo.com/blood-pressure-tablets-recalled-over-180822137.html

.

.