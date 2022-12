- Tư lệnh Vệ binh Quốc gia Thủ đô ngày 6/1/2021 chờ hoài không thấy Trump ra lệnh cứu Quốc Hội: Chúng ta có nên ra quân cứu ngay bây giờ và ngày mai sẽ từ chức không? - Ủy ban 6/1 công bố bản báo cáo dày 845 trang, ghi rõ Trump là nhân vật trung tâm đã xúi giục bạo loạn 6/1/2021. Ủy ban đã phỏng vấn hơn 1,000 nhân chứng, công bố hơn 40 bản ghi lời khai nhân chứng. Các phụ tá khai: Trump biết là Bi

Hình ảnh Giáng sinh tại Sài Gòn: ban đêm rực rỡ nhưng ban ngày lặng lẽ đời thường.

QUẬN CAM (VB-23/12/2022) ---- Sẽ có 113 triệu người du lịch kỳ nghỉ lễ này, trong đó 102 triếu người lái xe vì giá xăng sụt thấp hơn năm ngoái, với 7,3 triệu người bay và 5.500 chuyến bay bị hủy vì bão tuyết.

Gần 113 triệu người Mỹ dự kiến sẽ đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ bắt đầu từ hôm nay, thứ Sáu 23/12/2022, và đến hết ngày 2 tháng 1/2023 bất chấp điều kiện lạnh giá và nhiệt độ kỷ lục đang bao trùm phần lớn đất nước.

Khoảng 112,7 triệu người sẽ đi du lịch 50 dặm trở lên -- đi trên đường bộ hoặc qua đường hàng không -- như thế là vượt quá 3,6 triệu người đã đi du lịch năm ngoái, theo dữ liệu mới do AAA công bố. Lượng khách du lịch đó sẽ khiến năm 2022 trở thành năm bận rộn thứ ba kể từ khi câu lạc bộ mô tô phi lợi nhuận bắt đầu theo dõi các chuyến du lịch trong kỳ nghỉ cách đây 22 năm.

Khoảng 102 triệu người đang lên kế hoạch lái xe đến các điểm đến trong kỳ nghỉ của họ khi giá trung bình cho một gallon xăng thông thường giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm.

Vào hôm thứ Sáu, giá xăng trung bình toàn quốc là 3,09 USD/gallon, so với 3,60 USD một tháng trước và 3,29 USD/gallon trong những ngày cuối năm 2021.

AAA cho biết, du lịch hàng không trong dịp lễ cũng được dự đoán sẽ tăng 14% so với năm ngoái, với gần 7,3 triệu người Mỹ bay để gặp người thân. Tính đến sáng thứ Sáu, hơn 5.500 chuyến bay đã bị hủy trên toàn quốc vì bão tuyết ở Bắc Cực, trong khi thêm 9.427 chuyến bay bị hoãn, giảm so với hơn 16.000 chuyến một ngày trước đó. Theo FlightAware, hơn 4.000 chuyến bay quốc tế cũng bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, khoảng 3,6 triệu người Mỹ dự định di chuyển bằng xe buýt, tàu hỏa hoặc tàu du lịch, cao hơn 23% so với năm ngoái.

---- Một đại học y khoa ở San Francisco đã đưa ra lời xin lỗi hơn 50 năm sau khi cho phép các nhà nghiên cứu của mình tiến hành hàng chục thí nghiệm y tế phi đạo đức đối với các tù nhân ở California. Công việc của hai bác sĩ chuyên về da tại Đại học California, San Francisco (UCSF) từ năm 1960 đến năm 1980 đã trở lại nổi bật trong tháng này sau khi xuất bản một báo cáo của

Program for Historical Reconciliation (Chương trình Hòa giải Lịch sử) của trường, trong đó không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Bác sĩ Howard Maibach và Bác sĩ William Epstein đã nhận được sự đồng ý từ hơn 2.600 nam tù nhân mà họ đã thử nghiệm.

Nghiên cứu của họ liên quan đến việc đặt các tù nhân, những người tình nguyện và được trả 30 đô la một tháng cho các nghiên cứu, tiếp xúc với thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ — đôi khi bằng cách bôi lên da hoặc tiêm vào tĩnh mạch của họ. BS Epstein qua đời vào năm 2006. BS Maibach, hiện 93 tuổi, vẫn hành nghề tại y viện da liễu của trường đại học. Con trai của ông nói với AP trong một email hôm thứ Năm rằng Maibach gần đây đã bị đột quỵ và không thể bình luận về vấn đề này.

---- Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 đã công bố bản báo cáo sau 17 tháng làm việc. Tài liệu dày 845 trang có thể đọc ở đây:

https://january6th.house.gov/final-report

Bản báo cáo phổ biến vài ngày sau khi Ủy ban đề nghị 4 cáo buộc hình sự đối với cựu Tổng thống Donald Trump cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ - nêu tên rõ ràng ông là nhân vật trung tâm đã thúc đẩy đám đông những người ủng hộ ông tấn công Điện Capitol trong nỗ lực ngăn chặn chứng nhận của Joe Biden với tư cách là tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ: Không có sự kiện nào của ngày 6 tháng 1/2021 sẽ xảy ra nếu không có Trump.

Dân Biểu Chủ tịch Ủy ban 6/1 là Bennie Thompson, D-Miss., đã viết, "Donald Trump đã triệu tập đám đông đó đến Washington, D.C. Sau đó, Trump chỉ thị họ đến Điện Capitol để cố gắng ngăn cản tôi và các đồng nghiệp thực hiện nghĩa vụ theo Hiến pháp là chứng nhận cuộc bầu cử."

Ủy ban đã phỏng vấn hơn 1,000 nhân chứng, và bây giờ công bố hơn 40 bản ghi lời khai của nhân chứng, trong đó những người thân cận với Trump thường xuyên giữ im lặng bằng cách viện dẫn Tu chính án thứ năm - điều khoản của Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ chống lại hành vi tự buộc tội.

Ít nhất 5 người chết liên quan đến cuộc bao vây và tấn công Điện Capitol và hơn 140 cảnh sát bị thương khi họ cố gắng ngăn cản đám đông ủng hộ Trump tấn công tòa nhà.

Ủy ban đưa ra 11 khuyến nghị, trong đó có khuyến nghị ngăn cấm Trump và những người hỗ trợ cuộc nổi dậy tái tranh cử.

---- Bản báo cáo ghi rằng Trump lan truyền những tuyên bố mà Trump đã được các cấp chính phủ nói là không đúng sự thật. Báo cáo cho thấy tuyên bố chiến thắng sai lầm của Trump trong đêm bầu cử là "có tính toán trước [ngày bầu cử]" và trong những tháng sau đó, Trump tiếp tục lan truyền những tuyên bố gian lận mà các cố vấn hàng đầu của ông đã nói với Trump là không đúng sự thật.

Cựu phụ tá Hope Hicks đã ra khai, làm chứng rằng chính Trump đã chế giễu một số tuyên bố "điên rồ" của luật sư Sidney Powell, người liên tục đưa đơn kiện ở nhiều tiểu bang để lật ngược kết quả bầu phiếu. Ủy ban nhận thấy rằng những tuyên bố của Trump và dòng tweet "Hãy ở đó [tới tòa nhà Quốc Hội], sẽ rất hoang dã" ngày 19/12/2020 của Trump đã đưa những kẻ cực đoan đến thủ đô vào ngày 6 tháng 1/2021.

---- Trump đã không hành động trong tư cách Tổng Thống pháp trị, và lộ vẻ tán thành, xách động bạo loạn. Báo cáo ghi lại cách Trump theo dõi vụ tấn công diễn ra trên truyền hình, từ chối các lời kêu gọi ôn hòa và không chỉ thị cho các cơ quan thực thi pháp luật liên bang hỗ trợ các cảnh bị bao vây ở tòa nhà Quốc Hội. "Tổng Thống của tôi chắc chắn là thích điều này," phụ tá của Trump là Robert Gabriel nói trong một tin nhắn trong thời gian xảy ra cuộc tấn công, theo Washington Post.

---- Trump đã phi pháp tìm cách lật ngược cuộc bầu cử. Bản báo cáo đưa ra chi tiết về âm mưu của Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử, bao gồm cả cách Trump gây áp lực buộc Phó Tổng thống Pence khi đó từ chối kiểm kết quả bầu cử và tìm cách làm hỏng Bộ Tư pháp bằng cách cố gắng xúi giục các quan chức Bộ Tư Pháp đưa ra tuyên bố sai sự thật để ủng hộ nỗ lực lật ngược bầu cử. Kể cả khi Trump áp lực các quan chức tiểu bang Georgia phải tìm cho ra 11,780 phiếu bầu cho Trump để vừa hơn Biden 1 lá phiếu.

.

.

---- Bây giờ thì hồ sơ thuế 6 năm của Trump đã được phổ biến. Sở Thuế IRS đã không kiểm toán Trump vào năm 2017 hoặc 2018 và đảng Dân chủ muốn biết tại sao, vì theo luật IRS có một chương trình kiểm toán bắt buộc đối với các tổng thống đương nhiệm, nhưng IRS đã không kiểm toán Trump cho đến hơn hai năm sau khi Trump nhậm chức tổng thống. Trump đã nộp hai tờ khai thuế vào năm 2017 và một vào năm 2018, nhưng chỉ nhận được cuộc kiểm toán đầu tiên khi ông còn đương nhiệm vào năm 2019. Dân Biểu Richard Neal (Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi - Ways and Means Committee) muốn biết tại sao IRS không làm theo luật.

---- IRS chỉ bắt đầu kiểm tra thuế Trump vào cùng ngày DB Neal yêu cầu nhận tờ khai thuế của Trump. Trump đã bị IRS chọn để kiểm tra thuế vào ngày 3 tháng 4/2019, cùng ngày mà DB Neal đã viết một lá thư cho ủy viên IRS lúc bấy giờ, Charles Rettig, yêu cầu cung cấp các bản khai thuế của Trump. Đó là theo một lá thư từ IRS gửi cho Trump và phu nhân Melania, được DB Don Beyer (D-Va.) đăng trực tuyến vào tối thứ Ba 20/12/2022, một số phần trong tờ khai thuế đã được biên tập (bôi đen để giấu các chi tiết cá nhân).

---- Một cách Trump dùng để trốn thuế là khai lỗ với các khoản chi không tính được. Việc Trump sử dụng các khoản lỗ kinh doanh lớn cho phép ông trả "ít hoặc không phải trả thuế từ năm 2015 đến năm 2020." (ghi chú: nghĩa là, năm 2016 sẽ khai thuế năm 2015, và Trump thắng cử Tổng Thống trong bầu cử 2016). Theo bản tin Politico, "Các doanh nghiệp bị đánh thuế trên lợi nhuận của họ, vì vậy nếu họ có thể cho thấy thu nhập của mình đang bị chi phối bởi chi phí, họ có thể xóa hóa đơn IRS của mình. Nếu không có những khoản lỗ đó, thuế của Trump về cơ bản sẽ khác Ví dụ: vào năm 2016, khi Trump chỉ trả 750 đô la tiền thuế thu nhập liên bang, Trump đã báo cáo thu nhập 30 triệu đô la nhưng cũng lỗ 60 triệu đô la."

Khi báo Politico đặt câu hỏi, "Câu hỏi lớn là liệu những khoản lỗ đó có chính đáng hay không", Steve Rosenthal của Tax Policy Center (Trung tâm Chính sách Thuế) nhận xét, "Đó là con voi trong phòng." (ghi chú: con voi trong phòng nghĩa là ai cũng thấy, nhưng ai nhúc nhích là sẽ bị giẫm bẹp. Con voi còn là biểu tượng Cộng Hòa.)

---- Các khoản tiền Trump cho các con vay cũng đang bị nghi ngờ. Bản nhận định viết: "Trump báo cáo đã nhận được hàng trăm nghìn đô la tiền lãi cho các khoản vay mà Trump đã cho Ivanka Trump, Donald Trump, Jr. và Eric Trump vay. Điều đó khiến mọi người phải ngạc nhiên vì đó có thể là một cách để lách thuế quà tặng. Nếu Trump cho tiền tới các con, tiền này sẽ phải chịu mức thuế 40%. Thuế quà tặng được thiết kế để ngăn mọi người trốn thuế di sản (estate tax) bằng cách tặng tiền cho con cái của họ, chẳng hạn như khi chúng còn sống. Gọi số tiền đó là khoản vay sẽ tránh được thuế quà tặng đồng thời cho phép các con khấu trừ (deduct) tiền lãi mà chúng đã trả cho ông ấy vào tiền thuế của chúng."

---- Một độc chiêu trốn thuế của Trump là khai lỗ, khai nhiều chi phí khó kiểm soát, đặc biệt là chi phí du lịch cá nhân sẽ nhập vào chi phí kinh doanh. Xu hướng trộn lẫn các chi phí của cựu tổng thống cũng được trích dẫn trong báo cáo nêu rõ: "Ví dụ, vào năm 2016, hồ sơ cho công ty DT Endeavour I LLC (hàng không) đã báo cáo tổng thu nhập là 680.886 đô la và tổng chi phí cũng là 680.886 đô la. Hồ sơ cho phu nhân Melania Trump (công việc làm mẫu) cho biết đã thu được 3.848 đô la và báo cáo cùng một khoản chi phí. Một hồ sơ cho Donald J. Trump (ứng cử viên Tổng Thống lúc đó) đã báo cáo tổng thu nhập là 50.000 đô la và 46.162 đô la cho chi phí đi lại. Ngoài khả năng thu nhập và chi phí không thể bằng nhau, nó còn tăng câu hỏi liệu ai đó có bận tâm đến một công việc kinh doanh mà chi phí của họ tiêu tốn từng đô la họ kiếm được hay không. Các cuộc kiểm toán của các tổ chức có tổ chức chặt chẽ thường phát hiện các khoản chi tiêu cá nhân bị khấu trừ không đúng vào chi phí kinh doanh."

---- Môi trường và tín dụng thuế nước ngoài cũng là cách Trump dùng trốn thuế tại Hoa Kỳ. Hai dòng điều tra khác liên quan đến việc bảo tồn đất đai được sử dụng để giảm thuế và các khoản thuế đã nộp ở nước ngoài với báo cáo nêu rõ: "Trump đã không trả nhiều thuế cho Hoa Kỳ trong các tờ khai được kiểm tra — chỉ 1,8 triệu đô la trong khoảng thời gian sáu năm. Nhưng vào năm 2018, Trump đã yêu cầu một khoản tín dụng thuế nước ngoài để trả 1,3 triệu đô la cho các chính phủ khác. Mọi người có thể yêu cầu một khoản tín dụng để trả tiền thuế ở nơi khác, điều gì đó được thiết kế để giúp mọi người không phải trả thuế hai lần cho cùng một đô la. Câu hỏi ở đây là liệu những điều đó có hợp pháp hay không. Sở Thuế IRS nên yêu cầu xem biên lai, theo JCT viết."

---- Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói hôm thứ Sáu rằng Nhật sẽ tăng ngân sách quốc phòng hàng năm thêm 26,3% lên mức kỷ lục 6,82 nghìn tỷ yên (51,7 tỷ USD) cho năm tài chính tiếp theo.

Việc tăng cường ngân sách sẽ cho phép Nhật mua 1,6 tỷ đô la hỏa tiễn hành trình Tomahawk và chi tiêu gấp ba lần cho đạn dược, đây được coi là khoản chi tiêu quân sự lớn nhất kể từ Thế chiến II. Theo Bộ, việc triển khai những vũ khí mới này sẽ kéo dài khoảng 3 năm.

Nhật Bản cũng sẽ sử dụng một phần ngân sách để nghiên cứu và chế tạo các hỏa tiễn mới, tầm xa hơn, cho phép Nhật tấn công các mục tiêu cách xa hơn 1.000 km, bao gồm cả Trung Quốc.

---- Nổ súng ở trung tâm Paris hôm thứ Sáu gần một trung tâm văn hóa của người Kurd, với một số người bị thương trong vụ tấn công diễn ra ở quận 10. Cảnh sát cho biết 1 người đàn ông 69 tuổi đã bị bắt ngay sau khi nổ súng bắn nhiều người, tuy nhiên, động cơ tấn công không được tiết lộ. Truyền thông Pháp nói có 2 người chết và 2 người khác bị thương nguy kịch.

---- Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ước tính rằng gần 37 triệu người đã bị nhiễm COVID-19 chỉ riêng trong ngày 20/12/2022, theo 1 bản ghi nhớ bị rò rỉ. Chính thức, TQ ghi nhận 3.049 trường hợp vào ngày hôm đó, khi TQ ngừng thực thi xét nghiệm hàng loạt.

Theo báo cáo, các cơ quan y tế Trung Quốc xác định số ca mắc kể từ đầu tháng 12 đã vượt quá 248 triệu, tương đương 17,5% tổng dân số. Đầu tuần này, Tổ chức Y tế Thế giới đã bày tỏ lo ngại về sự lây lan của virus ở Trung Quốc và kêu gọi nước này tăng cường nỗ lực tiêm chủng.

---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã thảo luận về tình hình hiện tại giữa Ukraine và Nga, cùng với đại dịch COVID-19. Hai bên đã thảo luận về các mối đe dọa mà cuộc chiến ở Ukraine có thể gây ra đối với "an ninh và ổn định kinh tế toàn cầu". Hơn nữa, hai người đã trao đổi quan điểm về COVID-19, trong đó Blinken nhấn mạnh "tầm quan trọng của tính minh bạch đối với cộng đồng quốc tế." Blinken cũng nhấn mạnh điều quan trọng là "duy trì các đường dây liên lạc cởi mở và quản lý một cách có trách nhiệm mối quan hệ Hoa Kỳ-TQ."

---- Nhiều dân cử Cộng Hòa hiển lộ ý muốn thúc giục Mỹ bỏ rơi Ukraine. Vào hôm thứ Sáu, sau bài phát biểu lịch sử của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước Quốc hội, ban biên tập báo Wall Street Journal đã chỉ trích nhiều dân cử Cộng hòa đang gợi ý bỏ rơi Ukraine bằng cách giảm viện trợ: "Dân biểu Trưởng khối Cộng Hòa Kevin McCarthy đã nói rằng ông ấy không ủng hộ 'một tấm chi phiếu trắng' cho Ukraine, như thể bất kỳ ai cũng vậy, và những lo ngại về cách chi tiêu số tiền hiện là một phản đối chính của Cộng Hòa. Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Josh Hawley đã không tới nghe bài phát biểu của Zelensky và nói với các phóng viên rằng ông không đi 'vì tôi không muốn tham gia chụp ảnh để [họ] xin thêm tiền từ chính phủ Hoa Kỳ khi họ chưa cho chúng tôi phần kế toán duy nhất cho bất cứ thứ gì họ đã chi tiêu.'" Báo WSJ viết rằng những loại lý luận này là gây hiểu lầm.

"Điều quan trọng là phải 'quản lý tốt tiền của người nộp thuế', như Thượng nghị sĩ Ohio Rob Portman đã nói trong tuần này, lưu ý rằng Ngân hàng Thế giới cung cấp các báo cáo và kiểm toán. Tổng thanh tra Pentagon đã nói với Quốc hội vào tháng 6/2022 rằng văn phòng 'tham gia đầy đủ vào việc đảm bảo giám sát toàn diện các quỹ được phân bổ để hỗ trợ chính phủ Ukraine." Tổng thanh tra Bộ Ngoại giao (IG) vào tháng 9 đã công bố một cuộc kiểm toán hỗ trợ nhân đạo. Dự luật chi tiêu yêu cầu báo cáo 'việc sử dụng cuối' đối với thiết bị quân sự của Hoa Kỳ. Quốc hội có thể thêm vào danh sách. Nhưng chiến tranh là tàn phá và một số lãng phí là không thể tránh khỏi, như Pentagon thường xuyên chứng minh. Hơn nữa, những chi phí này bị lấn át bởi lợi ích. Nhà kinh tế học Timothy Ash đã viết vào tháng 11 rằng viện trợ cho Ukraine là 'một khoản đầu tư cực kỳ hiệu quả về chi phí', đốt cháy sức mạnh quân sự của Nga để chiếm một phần một con số trong ngân sách hàng năm của Pentagon, mặc dù Moscow là một trong những kẻ thù ghê gớm nhất của nước Mỹ. Nhiều người trong số những đảng viên Cộng hòa đang chế nhạo ông Zelensky sẽ tuyên bố rằng Hoa Kỳ cần phải từ bỏ Ukraine để tập trung vào Trung Quốc. Nhưng Bắc Kinh và Moscow đang hợp tác với nhau để làm suy yếu phương Tây. Bước đi tốt nhất mà Hoa Kỳ có thể thực hiện để ngăn chặn một cuộc tấn công khác giống như cuộc tấn công của ông Putin là cung cấp cho Ukraine nhiều vũ khí tầm xa, máy bay, hỏa tiễn, xe tăng và các công cụ khác tốt nhất cho nước này cần phải đánh bại cuộc xâm lược."

---- Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Năm nói rằng Nga muốn chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và điều này chắc chắn sẽ liên quan đến một giải pháp ngoại giao. Putin nói như thế một ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tại Bạch Ốc và hứa rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục và kiên định ủng hộ Ukraine. (ghi chú: Trước giờ Putin nói đây là hành quân đặc biệt, bây giờ mới nói là chiến tranh.)

Putin nói rằng Putin muốn chấm dứt cuộc chiến càng sớm càng tốt. (Thực tế, chỉ cần Putin rút quân ra khỏi Ukraine là có hòa bình liền. Nhưng Putin nói gì chuyện rút quân.) Người phát ngôn Bạch Ốc John Kirby cho biết ông Putin "hoàn toàn không cho thấy dấu hiệu nào cho thấy ông ấy sẵn sàng đàm phán" để chấm dứt chiến tranh. "Hoàn toàn ngược lại. Tất cả những gì ông ta (Putin) đang làm trên mặt đất và trên không đều chứng tỏ một người muốn tiếp tục gây bạo lực nhắm vào người dân Ukraine và leo thang chiến tranh".

---- Điều phối viên phụ trách Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby cho biết hôm thứ Năm rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ sẵn sàng gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin một khi Nga thể hiện "sự sẵn sàng nghiêm túc" đàm phán về Ukraine. Kirby nhấn mạnh rằng Mỹ cũng sẽ quyết định chỉ tổ chức các cuộc đàm phán như vậy sau khi "tổ chức và duy trì các cuộc tham vấn với Ukraine" về vấn đề này. Các bình luận được đưa ra sau khi Biden tuyên bố Putin không có ý định ngừng chiến tranh ở Ukraine, đồng thời khẳng định rằng Ukraine đang "theo đuổi một nền hòa bình công bằng".

---- Tám tháng sau khi Mariupol rơi vào tay Nga, Nga đang xóa bỏ mọi dấu tích của Ukraine ra khỏi nó, cùng với những bằng chứng về tội ác chiến tranh bị chôn vùi trong các tòa nhà. Công nhân đang phá bỏ các tòa nhà bị ném bom với tốc độ ít nhất một tòa nhà/ngày, mang đi những thi thể tan nát cùng với mảnh vỡ, trong khi binh lính, thợ xây dựng, quản lý và bác sĩ Nga đang thay thế hàng ngàn người Ukraine đã chết hoặc rời khỏi thành phố chỉ xa 25 dặm từ biên giới Nga.

Nhiều tên đường phố Ukraine đang trở lại tên của Liên Xô, với Đại lộ Hòa bình cắt qua Mariupol được đặt tên là Đại lộ Lenin. Ngay cả tấm biển lớn ghi tên thành phố cũng đã được Nga hóa, sơn lại bằng màu đỏ, trắng và xanh lam của quốc kỳ Nga và cách đánh vần của Nga.

Một vài trường học mở ra dạy chương trình tiếng Nga, mạng điện thoại và truyền hình là của Nga, đồng tiền Ukraine đang cạn kiệt và Mariupol hiện thuộc múi giờ Moscow. Có kế hoạch phá hủy hơn 50.000 ngôi nhà. Nhưng bất kể người Nga làm gì, họ đang xây dựng trên một thành phố chết chóc.

Một phân tích của AP về hình ảnh vệ tinh được chụp trong 8 tháng chiếm đóng vừa qua cho thấy 8.500 ngôi mộ mới chỉ riêng ở nghĩa trang Staryi Krym ngoại ô, có thể có nhiều thi thể bên dưới mỗi gò đất. Tổng cộng, có tổng cộng ít nhất 10.300 ngôi mộ mới nằm rải rác quanh Mariupol, theo AP tìm thấy, và số người chết có thể cao gấp ba lần so với ước tính ban đầu ít nhất là 25.000.

---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bắc Hàn bác bỏ thông tin của truyền thông Nhật Bản về việc Bắc Hàn cung cấp vũ khí cho Nga. Truyền thông Nhật đầu tuần đưa tin Bắc Hàn gửi vũ khí tới Nga qua đường sắt và quan chức Bắc Hàn gọi những tin như vậy là "lố bịch". Người phát ngôn nói rằng trọng tâm nên tập trung vào "các hoạt động tội phạm" của Hoa Kỳ và những nước khác đang tràn ngập vũ khí ở Ukraine và gây đổ máu ở Đông Âu. Bạch Ốc hôm thứ Năm tuyên bố rằng Bắc Hàn đã bán vũ khí cho quân đánh thuê tư nhân Wagner Group của Nga.

---- Một cựu phụ tá Bạch Ốc của Trump đã làm chứng trước Ủy ban 6/1 rằng các đồng minh của Trump đã gây áp lực buộc cô phải mạo hiểm coi thường các cáo buộc của Quốc hội thay vì hợp tác với ủy ban 6/1. Thông tin chi tiết xuất hiện vào thứ Năm, khi ủy ban công bố bản ghi chép từ 2 trong số các cuộc phỏng vấn Cassidy Hutchinson vào tháng 9/2022.

Hutchinson nhớ lại đã nói với mẹ cô rằng, "Mẹ ơi, con thê thảm rồi," ngay trước cuộc phỏng vấn đầu tiên với ủy ban. “'Con hoàn toàn mang ơn những người này,' và họ sẽ hủy hoại cuộc đời con, mẹ ạ, nếu con làm bất cứ điều gì họ không muốn con làm.'”

Hutchinson làm chứng rằng cô đã đạt đến “điểm giới hạn” của mình ”vào tháng 6 khi luật sư thân thiện với Trump, Stefan Passantino yêu cầu cô đừng nói chuyện với ủy ban 6/1 nữa, nói rằng “tội khinh thường [Quốc Hội] là một rủi ro nhỏ, nhưng chạy theo phe hữu [ám chỉ Trump] sẽ tốt hơn cho cô.”

Hutchinson cho biết cô cảm thấy sợ hãi vì “Trump đang nhìn qua vai tôi,” và cô cảm thấy Trump sẽ hủy hoại cuộc đời và sự nghiệp của cô nếu thấy cô không trung thành. Hutchinson cuối cùng đã đưa ra lời khai công khai gây chấn động về việc Trump bóp cổ một nhân viên Sở Mật vụ, khi người này đã từ chối chở Trump đến Điện Capitol giữa cuộc bạo động.

---- Theo cựu phụ tá Bạch Ốc Cassidy Hutchinson, Trump thú nhận đã thua trong cuộc bầu cử năm 2020 sau tiệc chiêu đãi Giáng sinh, và cô Hutchinson cho biết cựu chánh văn phòng Bạch Ốc có thể chứng thực điều tương tự. Trump đã thúc đẩy các luật sư, các dân cử Cộng hòa, các nhà lập pháp tiểu bang và các đồng minh khác lật ngược lại thất bại trong cuộc bầu cử của ông dựa trên những tuyên bố gian lận vô căn cứ, nhưng Hutchinson nói với ủy ban 6/1 rằng Trump biết Trump đã thua sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đưa ra một vụ kiện ở Texas thách thức thất bại của ông .

Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows đảm bảo với cựu tổng thống Trump rằng ông có "các lựa chọn khác" và hứa sẽ "tìm ra cách giải quyết vấn đề này", nhưng không nêu rõ bất kỳ hướng hành động nào, theo Hutchinson, người cho biết Trump có vẻ không quá tự tin rằng những nỗ lực đó sẽ hiệu quả.

"Tôi không muốn mọi người biết chúng ta đã thua, Mark," Trump nói, theo Hutchinson. "Điều này thật đáng xấu hổ. Hãy tìm ra nó. Chúng ta cần phải tìm ra nó. Tôi không muốn mọi người biết chúng ta đã thua."

Sau cuộc trò chuyện đó, Hutchinson đã hỏi Meadows liệu Trump có thường xuyên thú nhận thất bại của Trump hay không.

"Cô Cass ơi, điều đó chỉ phụ thuộc vào tâm trạng của Trump," Meadows nói, theo lời cô Hutchinson. "Kiểu như, Trump thực sự nổi giận về điều này ngay bây giờ."

Meadows sau đó nhìn nhận với Cassidy rằng ông đồng ý rằng Trump đã thua, ngay sau khi Trump gọi điện cho Bộ Trưởng Hành Chánh tiểu bang Georgia Brad Raffensperger vào ngày 2 tháng 1 năm 2021 và yêu cầu Raffensperger tìm đủ số phiếu [11,780 phiếu] để đảo ngược thất bại trong cuộc bầu cử của Trump, nhưng các quan chức tiểu bang Georgia từ chối.

"Trump biết mọi chuyện đã kết thúc," Meadows nói, theo Hutchinson. "Trump biết Trump đã thua. Nhưng chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng. Có cơ may là Trump đã không thua. Tôi muốn kiếm cơ may này cho Trump."

---- Trump thực sự không muốn Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James đặt một giám sát viên do tòa án chỉ định để giám sát các công ty của Trump và Trump đã đệ trình một thỉnh nguyện lên tòa khẩn cấp vào tháng trước để ngăn James làm như vậy. Giờ đây, Thẩm phán Donald Middlebrooks đưa ra lời cảnh báo tới Trump về những nỗ lực cản trở hành động của James, rằng có thể có những hậu quả nếu Trump tiếp tục dùng tòa án quậy phá Bộ Tư Pháp New York.

“Vụ kiện tụng này có tất cả các dấu hiệu cho thấy vừa quấy rối vừa phù phiếm,” Thẩm phán Donald Middlebrooks viết hôm thứ Tư trong một phán quyết dài 8 trang bác bỏ nỗ lực của Trump nhằm loại bỏ James ra khỏi công việc giám sát kinh doanh của Trump.

Middlebrooks cảnh báo rằng các biện pháp trừng phạt có thể sắp xảy ra. Mới tháng trước, thẩm phán đã trừng phạt 4 luật sư liên quan đến một vụ kiện khác của Trump, vụ này Trump đưa ra chống lại cựu đối thủ Hillary Clinton và những người khác, với mức phạt 66.000 đô la vì "những bất bình chính trị ngụy trang thành những khiếu kiện pháp lý."

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ghi nhận trong một bài xã luận viết cho Yahoo News rằng ông "lạc quan" về triển vọng kinh tế Hoa Kỳ. Mặc dù ông nhắc lại rằng sẽ cần thời gian để lạm phát trở lại "mức bình thường... Người Mỹ nên tin tưởng rằng kế hoạch của tôi đang hoạt động." Biden một lần nữa nhấn mạnh rằng hơn 10 triệu việc làm đã được tạo ra kể từ khi ông nhậm chức, trong khi tỷ lệ thất nghiệp "gần mức thấp nhất trong 50 năm".

---- Giám đốc điều hành của Tesla Inc. và Twitter Inc., Elon Musk, đã nhận xét trong một cuộc trò chuyện trên Twitter Spaces rằng ông tin rằng một "cuộc suy thoái nghiêm trọng" sẽ tấn công nền kinh tế trong năm 2023. Musk nói dự kiến nhu cầu về xe hơi sẽ giảm xuống. Trước đó, Musk đã đảm bảo với các bên liên quan của công ty sản xuất xe hơi rằng ông sẽ không bán thêm bất kỳ cổ phiếu nào của Tesla cho đến năm 2025.

---- Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua vào thứ Năm gói chi tiêu tổng hợp trị giá 1,7 nghìn tỷ đô la để tài trợ cho chính phủ cho đến ngày 30/9/2023. Có 68 phiếu ủng hộ dự luật, trong khi 29 nhà lập pháp bỏ phiếu không. Hạ viện tiếp theo sẽ bỏ phiếu về gói ngân sách, rồi phải được Tổng thống Joe Biden ký trước nửa đêm thứ Sáu để có thể tránh được việc chính phủ đóng cửa.

---- Số ca sinh đẻ tăng và số lượng di dân vào tăng đã giúp nâng dân số Hoa Kỳ thêm 0,4%, tương đương hơn 1 triệu người, trong năm 2022, theo dữ liệu do Sở Thống Kê Dân Số (Census Bureau) công bố hôm thứ Năm. Dân số cư trú đã tăng thêm 1,2 triệu người để tới 333,3 triệu người vào năm 2022.

Di dân ròng vào Mỹ -- mà Sở phân loại là những người di chuyển vào và ra khỏi đất nước -- đã thêm hơn 1 triệu người vào dân số Hoa Kỳ từ năm 2021 đến năm 2022, tương ứng với mức tăng 169% so với mức của năm 2021. Những thay đổi tự nhiên về dân số, một con số bắt nguồn từ việc cộng tất cả các ca sinh mới và trừ đi các ca tử vong, đã bổ sung khoảng 1/4 triệu người vào dân số Hoa Kỳ trong năm nay.

---- Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) nhận ra rằng tuổi thọ trung bình dân Mỹ giảm từ 78,8 tuổi vào năm 2019, trước đại dịch, xuống còn 76,4 tuổi vào năm 2021. Đó là ước tính tuổi thọ ngắn nhất của Hoa Kỳ kể từ năm 1996.

Con số thiệt hại do COVID-19 - cho đến nay đã giết chết hơn 1,1 triệu người Mỹ - phần lớn là nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm tuổi thọ trung bình. Nhưng CDC báo cáo rằng các ca tử vong do dùng thuốc (ma túy và an thần) quá liều bất hợp pháp như fentanyl cũng tăng mạnh trong năm 2021.

---- Arizona: say rượu, lái xe lao xuống hồ băng giá, bơi lên, khai gian rằng cô là hành khách, còn tài xế dưới hồ, buộc cứu hộ lặn hoài không tìm ra. Cảnh sát đã bắt giữ một phụ nữ ở Chandler, Arizona, người bị cáo buộc đã đâm xe của mình xuống hồ và sau đó tuyên bố rằng cô ấy đang ngồi trên ghế hành khách vào đầu ngày thứ Năm. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ thấy một người phụ nữ đang bơi ra khỏi hồ.

Cảnh sát cho biết cô nói với họ rằng cô là hành khách trên xe, thậm chí còn cho họ biết tên của người được cho là tài xế. Cảnh sát và nhân viên cứu hỏa đã xuống nước lạnh - khiến họ có nguy cơ bị hạ thân nhiệt, cảm lạnh - để tìm người lái xe nhưng không thấy ai. Người phụ nữ, chưa được báo cáo tên, không bị thương. Cô ấy đã bị buộc tội báo cáo sai và nghi ngờ DUI (say rượu lái xe).

---- Louisiana: Brandon Nguyen, 40 tuổi, đã bị bắt vì bí mật quay phim phụ nữ và trẻ em đang thay quần áo. Nguyen, cư dân Marrero đã bị bắt và bị truy tố sử dụng camera ẩn kín để ghi hình một phụ nữ và một bé gái vị thành niên khi họ đang thay quần áo, theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Jefferson Parish cho biết.

Cuộc điều tra về các video được quay bí mật cũng dẫn đến các truy tố về ma túy và súng. Một người bà con của các nạn nhân đã liên hệ với cảnh sát vào ngày 8 tháng 12/2022 sau khi cô phát hiện ra một chiếc máy ảnh được giấu bên trong chiếc đồng hồ kỹ thuật số ở trong phòng ngủ của một nạn nhân trưởng thành. Người trình báo nghi ngờ Nguyen, người quen biết với các nạn nhân. Cô đối mặt với Nguyễn và lục soát điện thoại di động của Nguyen, tìm thấy các đoạn video quay cảnh nạn nhân trưởng thành và cô gái vị thành niên thay quần áo.

Người báo cáo cũng tìm thấy video của ít nhất một trong số các nạn nhân trong phòng tắm, dẫn đến việc phát hiện ra chiếc camera thứ 2 được giấu trong máy dò khói, theo Văn phòng Cảnh sát trưởng.

Người họ hàng của nạn nhân cũng giao nộp cocain khả nghi mà cô tìm thấy trong một chiếc túi của Nguyen, khiến đơn vị ma túy của Văn phòng Cảnh sát phải mở một cuộc điều tra riêng, theo hồ sơ bắt giữ.

Nguyen bị truy tố vào ngày 18 tháng 12/2022 với 5 tội danh phân phối ma túy, 7 tội danh là tội phạm sở hữu súng và 6 tội danh sử dụng súng bất hợp pháp liên quan đến hoạt động liên quan đến ma túy, báo cáo bắt giữ cho biết. Anh ta đã bị giam từ hôm thứ Năm tại nhà tù Jefferson Parish Correctional Center ở Gretna với tiền thế chân tại ngoại ghi là 265.500 đô la.

Quận Cam: đường phố Santa Ana vắng hơn sau khi bố ráp bán thực phẩm vỉa hè

----không giấy phép. Santa Ana giải thích là chỉ tuyên chiến với những người bán hàng rong không có giấy phép, sau khi đã đóng cửa hơn 100 người trong sáu tuần qua. Lý do chính: thực phẩm kém vệ sinh.Steve Nguyen, một chủ doanh nghiệp ở Santa Ana, nói rằng ông thông cảm với những người bán hàng rong và nhận thấy số người qua lại ở trung tâm thành phố Santa Ana suy giảm kể từ cuộc đàn áp: “Tôi hiểu giá trị của luật về thực phẩm đường phố. Đó chắc chắn là thứ bạn muốn có, nhưng đồng thời, đây là những người đang cố gắng kiếm sống trên đường phố. Họ đang làm mọi thứ có thể, đặc biệt là với tình trạng thất nghiệp trong thời kỳ đại dịch.”Alvaro Nunez, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Xây dựng Santa Ana, nói với đài KTLA 5 hôm thứ Tư: “Sở Y tế Quận nói rằng một số thực phẩm quá thô và nhiệt được chuẩn bị không đủ nóng để nấu chín thực phẩm đủ kỹ." Thị trưởng Amezcua cho biết những người bán hàng rong đã bị dẹp có thể mở lại nếu họ xin được giấy phép thích hợp.

--- Theo tin từ báo Taiwan News, một tá du học sinh Việt Nam biến mất, cảnh sát chỉ cứu được 3 cô ra khỏi cạm bẫy bán dâm. Gần đây, một tá nữ sinh viên Việt Nam đã mất tích tại một trường đại học ở phía bắc Đài Loan và chính quyền đã phát hiện ra rằng họ bị đẩy vào kỹ nghệ tình dục, cho đến nay chỉ có 3 cô được giải cứu. Một trường đại học khoa học và công nghệ ở thành phố Đào Viên gần đây báo cáo rằng 12 sinh viên Việt Nam của họ đột nhiên biến mất khỏi ký túc xá. Sau khi cảnh sát tiến hành khám xét, họ bị phát hiện đang làm gái mại dâm trong một căn hộ thuê trên đường Linsen North ở quận Zhongshan của thành phố Đài Bắc và giải cứu được 3 trong số các sinh viên, trong khi tung tích của 9 người còn lại vẫn chưa được biết.

---- TIN VN. Làm giả thẻ võ sư võ cổ truyền cho nhiều người leo sâu, trẻo cao. Theo Báo Người Lao Động. Một nhóm võ sư thuộc Hội Võ thuật huyện An Nhơn, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định vừa gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng phản ánh những khuất tất từ tấm thẻ võ sư võ cổ truyền (VCT). Theo đơn phản ánh nhiều nhân vật chưa từng tham gia hoạt động võ thuật tại địa phương nhưng đã được Trung tâm Đào tạo VCT Bình Định, Hội Võ thuật huyện An Nhơn nhiệm kỳ 2019-2024 cấp bằng võ sư. Một số người chưa từng thi chuẩn võ sư cũng vẫn nghiễm nhiên sử dụng bằng võ sư. Khoảng 10 người tại Hội Võ thuật huyện An Nhơn được cho là sử dụng bằng chứng nhận, thẻ võ sư giả với mục đích "trèo cao, leo sâu" vào các vị trí quan trọng, vụ lợi trong việc mở võ đường, tham gia điều hành các giải đấu và "nhúng tay vào nhiều khoản màu mỡ khác".

---- TIN VN. Thông tin mới về việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú từ 1-1-2023. Theo Báo Pháp Luật TP.HCM. Từ 1-1-2023, khi thực hiện các thủ tục liên quan thuế, đất đai, nhà ở, giáo dục... người dân không phải nộp hay xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Kể từ ngày nghị định này có hiệu lực, khi người dân thực hiện các thủ tục nêu trên chỉ cần xuất trình một trong các giấy tờ gồm CCCD, CMND, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong trong Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQGDC). Quy định hiện nay là phải xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc các giấy tờ, tài liệu về cư trú.

---- TIN VN. Học sinh thừa cân béo phì tại TP.HCM cao gấp đôi bình quân cả nước, tại sao? Theo Báo Tuổi Trẻ. Sau 10 năm, học sinh thừa cân béo phì tại TP.HCM tăng từ 21,9% (năm 2009) lên 43,7% (năm 2019). Tỉ lệ học sinh TP.HCM thừa cân béo phì cao hơn hai lần so với cả nước. Số liệu được ThS.BS Phạm Ngọc Oanh - trưởng khoa dinh dưỡng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM - báo cáo tại hội thảo "Vận động thể lực ở trẻ em và trẻ vị thành niên, vai trò và định hướng khuyến khích vận động" do Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức ngày 22-12.

Hình ảnh Giáng sinh tại Sài Gòn: ban đêm rực rỡ trung tâm thành phố.

Hình ảnh Giáng sinh tại Sài Gòn: ban đêm rực rỡ trung tâm thành phố.

---- HỎI 1: Báo Nhật Yomiuri Shimbun: Trung Quốc tập trận chiếm đảo Nansei của Nhật?

ĐÁP 1: Nguồn tin từ TQ tiết lộ. Một nhóm tàu chiến đ kèm hàng không mẫu hạm của Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận mô phỏng các cuộc tấn công vào quần đảo Nansei của Nhật Bản kể từ ngày 16/12/2022, theo các nguồn tin mật từ chính phủ Trung Quốc nói với báo The Yomiuri Shimbun.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là đã chỉ thị cho quân đội bắt đầu cuộc tập trận vào ngày chính phủ Nhật Bản công bố 3 tài liệu quan trọng liên quan đến quốc phòng. Theo các nguồn tin, một đơn vị hoạt động ở tây Thái Bình Dương phía nam tỉnh Okinawa do tàu sân bay Liêu Ninh của Hải quân Trung Quốc chỉ huy đã tham gia vào cuộc tập trận dự kiến kết thúc vào ngày 26/12.

Các nguồn tin cho biết cuộc tập trận còn có sự tham gia của các tàu khu trục tên lửa Type 055 - loại tàu tối tân có khả năng tấn công mặt đất. Khoảng 130 lần cất cánh và hạ cánh bằng chiến đâu cơ và trực thăng trên hàng không mẫu hạm đã được tiến hành cho cuộc tập trận tới giờ, theo bản tin ngày 22/12/2022 của báo Nhật Yomiuri Shimbun.

Chi tiết:

https://japannews.yomiuri.co.jp/politics/defense-security/20221222-79079/

---- HỒ SƠ: Cụ Phạm Ngọc Lũy, người ơn của nhiều ngàn người Việt trong giờ cuối 30/4/1975 vừa lìa đời ở Virginia, hưởng thọ 103 tuổi.

Theo tin từ ông Bùi Mạnh Hùng, một viên chức cộng đồng Việt vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, cụ Phạm Ngọc Lũy, người ơn của nhiều ngàn người Việt trong giờ cuối 30/4/1975 vừa từ trận ở Virginia, hưởng thọ 103 tuổi. Email của ông BMH viết:

"Tin buồn

Chúng tôi vừa nhận được hung tin từ HT Đinh Hùng Cường và Giáo Sư Phạm Quân Hồng, ở Nam California (thầy của tôi), cũng là cháu của Thuyền Trưởng Pham Ngọc Lũy. Cụ Ông Phạm Ngọc Lũy, nguyên thuyền trưởng thương thuyền Trường Xuân, vị ân nhân của hàng ngàn con dân Việt Nam Cộng Hòa, vào những giờ phút cuối cùng của tổ quốc, đã mệnh chung tại Virginia đêm qua 21/12/2022. Hưởng Đại Thọ 103 tuổi. Xin chuyển tin đến Quý Vị, Quý NT và CH...đặc biệt những cựu thuyền nhân của tàu Trường Xuân được tường và tùy nghi..."

Xin mời đọc lời kể về chuyến đi cuối của thương thuyền Trường Xuân:

Tàu Trường Xuân: Chuyến hải hành định mệnh của một Con tàu nổi tiếng trong ngày mất nước

.

TRƯỜNG XUÂN - TRƯỜNG XUÂN

.

Giao Chỉ - San Jose

.

Tháng 4 năm 1975-Saigon

Một con tàu ngơ ngác ra khơi

Một thuyền trưởng tuyệt vọng

Gần 4 ngàn hành khách của định mệnh

Cuộc hành trình không bờ bến

Vỏn vẹn 3 ngày hải hành trôi nổi

Hai người tự tử thủy táng

Hai đứa trẻ ra đời

Con tàu kéo Song An, cứu tinh số 1

Thương thuyền nhân đạo Đan Mạch, cứu tinh số 2

Sau cùng, tàu Trường Xuân không chìm được kéo về Hồng Kông với thi hài của người khách cuối cùng: Đại tá Wong A Sáng, sư đoàn 5 bộ binh

Câu chuyện 40 năm trước được kể lại vào dịp ghi dấu 40 năm sau (1975-2015 ).

Và giới thiệu người con gái của biển Đông: Chiêu Anh. (Shining Light).Chuyện này tôi kể đi kể lại. 10 năm trước. 5 năm trước và bây giờ. Trăm năm sau biết ai còn kể lại...

* * *

Có con tầu nằm trên bến đỗ...

Ngày xưa tại Việt Nam gần như chỉ có 1 hãng thương thuyền hàng hải lớn nhất là Vishipcoline của chủ nhân Trần đình Trường. Ông Trường là nhà tư bản có nhiều tài sản và hotel tại Nữu Ước. Ông qua đời và dường như sắp giỗ lần thứ ba...

.

Thuyền trưởng Phạm Ngọc Lũy.

Một trong các thương thuyền của hãng là tàu Trường Xuân, vị thuyền trưởng lúc đó là ông Phạm Ngọc Lũy. Ông Lũy sinh quán tại Nam Định, ra đời năm 1919. Vào tháng 5-1975 thuyền trưởng Phạm Ngọc Lũy đã có 30 năm kinh nghiệm hàng hải.

Ngày 26 tháng 4 năm 1975, Trường Xuân đã xuống hàng hoàn tất chuẩn bị chở sắt vụn đi Manila. Một chuyến đi vô thưởng vô phạt. Thuyền trưởng Phạm Ngọc Lũy lúc đó 56 tuổi, Bắc kỳ di cư, quyết không ở lại sống với cộng sản. Ông tìm đường ra đi bằng mọi giá. Ông ước mong dùng được Trường Xuân chở đồng bào tỵ nạn. Trên đống sắt vụn của Trường Xuân lần này phải là sinh mệnh của những con người. Ông cần có thủy thủ đoàn và ông cần cả hành khách. Trải qua bao nhiêu là gian nan phức tạp vào tuần lễ cuối cùng của cái tháng 4 đen oan nghiệt.

Sau cùng tới 29 tháng 4-1975 thuyền trưởng Phạm Ngọc Lũy viết lên tàu hàng chữ định mệnh.

Tàu Trường Xuân khởi hành 12 giờ trưa 30/4/75.

Thông thường thủy thủ đoàn gần 30 người nhưng ông chỉ có vỏn vẹn 5 người. Có lẽ ông cần chừng 300 hay 400 hành khách, nhưng chưa có người nào. Con tàu Trường Xuân ngủ yên trên bến Saigon giữa đêm 29 rạng ngày 30 tháng 4-1975.

.

Saigon hấp hối

Tại Saigon mặt trận Long Khánh đã tan vỡ, tất cả 3 quân khu đều nằm trong tay giặc. Chỉ còn miền tây vẫn yên tĩnh. Sáu sư đoàn cộng quân 3 mặt tiến về Saigon. Các đơn vị pháo của Bắc quân đã chuẩn bị trận địa pháo vào thủ đô. Các tiền sát viên chỉ điểm cộng sản đã có mặt tại các vị trí quân sự.

Phi cơ trực thăng Hoa Kỳ đang bay di tản những phi vụ cuối cùng. Nội các mới của Việt Nam Cộng Hòa họp bàn về việc bỏ súng và bàn giao. Đài phát thanh Saigon chuẩn bị đọc những lời tuyên bố đau thương của tổng thống Dương văn Minh gửi người anh em phía bên kia, xin mời vào nói chuyện. Thủ tướng Vũ văn Mẫu kêu gọi người anh em đồng minh Hoa Kỳ phía bên này, xin vui lòng ra đi.

Giữa mùa hè chói chang, radio của quân đội Hoa Kỳ chơi bài Tuyết Trắng, một ám hiệu kêu gọi ra đi lúc trái gió trở trời. Đài quân đội Việt Nam Cộng Hòa hát nhạc quân hành trong tuyệt vọng. Đó là Saigon của đêm 29 rạng ngày 30 tháng 4-1975. Con tầu Trường Xuân bụng đầy sắt vụn vẫn nằm ngủ yên trên bến sông Khánh Hội. Lửa bắt đầu bốc cháy bên kho đạn Thành Tuy Hạ.

.

Cô gái thuyền nhân trong bụng mẹ

Cũng vào cái tuần lễ sau cùng của tháng 4 nghiệt ngã đó, có bà sản phụ vào nhà thương ngày 27/4/1975 để chuẩn bị sanh đứa con thứ hai. Bà dược sĩ trẻ tuổi có mang 9 tháng 10 ngày. Đứa bé sẽ ra đời bất cứ lúc nào. Bây giờ tính sao đây. Xin mổ để sanh sớm rồi chạy, hay là tìm đường chạy rồi muốn ra sao thì ra. Chợt có được giấy phép di tản bèn bỏ nhà thương vào tòa đại sứ Mỹ. Nhưng rồi máy bay chuyến cuối cùng không trở lại. Cộng sản vào đến cửa ngõ Saigon. Gia đình bà tìm đường xuống Khánh Hội. Tìm ghe chạy ra tàu Trường Xuân sáng 30 tháng 4-75. Bà bầu cùng gia đình, mẹ già, con trai nhỏ 2 tuổi leo giây lên Trường Xuân.

Gia đình bà dược sĩ Saigon, mới ra trường năm 1972 đã thành những người khách không mời của chuyến hải hành vô định trên tàu Trường Xuân, ra đi xế chiều 30 tháng 4-1975.

Đứa bé gái hoài thai từ Saigon tự do, nhưng gan lì nằm trong bụng mẹ hay sợ súng đạn nên không chịu chào đời. Cho đến khi Trường Xuân ra đến hải phận quốc tế. Đứa bé mới chịu ra đời. Đó là câu chuyện 40 năm trước viết lại cho ngày kỷ niệm 40 năm sau.

.

Trở lại với Trường Xuân

Vào chiều 30 tháng 4-1975, con tàu Trường Xuân sau khi đã thành lập xong 1 thủy thủ đoàn tình nguyện và có gần 4,000 hành khách ngẫu nhiên đã lên đường hết sức vất vả trong điều kiện kỹ thuật tồi tệ và bị phá hoại mọi bề.

Hành khách không vé của Trường Xuân gồm đủ tất cả hai ba thế hệ Việt Nam Cộng Hòa, mọi thành phần, mọi giai cấp, mọi hoàn cảnh.

Đủ cả ba ngành lập, hành và tư pháp. Có mặt sĩ nông công thương binh. Không hề thiếu nam phụ lão ấu. Các nghệ sĩ sáng tác và nghệ sĩ trình diễn. Chuyến hải hành vào chân trời vô định với một ông thuyền trưởng nhân đạo và hết sức kiên định. Những tay phụ tá tình nguyện rất xuất sắc và sau cùng định mệnh đã đưa 3,628 con người đi tìm tự do đến được bến tự do.

Thuyền trưởng Phạm Ngọc Lũy đã nói rằng Trường Xuân sẽ không thoát được nếu không có Song An.

Song An là ai ? Đây chỉ là tên con tàu kéo nhỏ bé đang trên đường từ Vũng Tàu về cảng Saigon.

Anh già Trường Xuân đang mắc cạn bèn túm lấy đứa bé Song An đòi nó kéo. Vậy mà nó kéo được.

Ra đến hải phận, cho đến lúc anh già Trường Xuân tự chạy được bác cháu mới chia tay.

Lẽ dĩ nhiên câu chuyện hải hành của đêm dài 30 tháng 4-75 không giản dị như thế ! Với lửa cháy ngập trời Thành Tuy Hạ và tiếng súng đuổi theo trên sông Lòng Tào, đêm hôm đó là đêm dài nhất của cuộc đời Trường Xuân.

Khi anh già Trường Xuân từ giã cậu bé Song An trên đại dương, khách Trường Xuân góp tiền cho Song An trở về Saigon.

Hai, ba bị tiền hàng chục triệu đồng Việt Nam đưa qua. Lái tàu Song An nói 1 câu kỳ diệu “ Thôi ! tiền nhiều quá, đủ rồi. Đừng đưa nữa “.

Trong đời chúng ta hiếm khi nào nghe được những lời nói đó. Với tâm tình như vậy, tàu kéo Song An từ giã Trường Xuân. Tiếng còi tạm biệt trên trùng khơi nghe những nghẹn ngào.

Có vài hành khách bỏ Trường Xuân nhẩy theo Song An trở về Saigon.

Trên 3,600 khách Trường Xuân ngó theo Song An nhỏ dần trên đường trở lại quê hương.

Khóe miệng chợt thấy vị mặn. Đây là nước biển sóng đánh bên thành tàu hay là nước mắt biệt ly.

Rồi con tàu Trường Xuân chạy 1 mình. Gần 4,000 hành khách. Không đủ nước, không có thức ăn. Máy móc trục trặc. Nước tràn vào khoang tàu. Sắt vụn vô tri dưới hầm tầu. Con người tuyệt vọng ở trên boong.Hai người tự tử được thủy táng. Việt cộng phá hoại chỗ này. Máy tàu hư hỏng chỗ kia. Con tàu vô định có thể sẽ là quan tài nổi. Một hỏa diệm sơn chưa nổ. Các tin tức bi quan được lệnh của thuyền trưởng phải dấu kín. Trường Xuân nín thở, ỳ ạch tiếp tục chạy. Chợt có tiếng kêu : “Có người rớt xuống biển.”.

Ông thuyền trưởng Nam Định đứng im trên đài chỉ huy lặng người bất động. Nửa giờ trôi qua như 1 thế kỷ.

Captain Phạm ngọc Lũy sau cùng ra lệnh quay tàu lại vớt người. Một quyết định vô vọng. Hành khách nói. Một quyết định sai lầm. Hành khách nói. Hy sinh 4,000 người để cứu 1 người là nhầm lẫn. Hành khách nói. Captain điên rồi. Tại sao?

Thuyền trưởng sau này trả lời. Tìm vớt 1 người để cứu 4,000 người.

Như vậy có thể hiểu rằng con tàu Trường Xuân đang là một hỏa diệm sơn sẵn sàng phun lửa nổi loạn.

Hành động bình tĩnh quay tầu lại tìm 1 người là bài học nhân đạo cho mọi người và giữ cho được sự bình an của toàn thể con tàu. Có thể Thượng Đế trên cao đã nhìn thấy chuyện vớt người giửa biển của Trường Xuân nên đã đem lại vị cứu tinh số hai.

Đó là con tàu Đan Mạch. Tiếng Trường Xuân kêu cứu vọng trên đại dương. Tàu Đan Mạch trên đường viễn du hỏi rằng thế đã kêu hạm đội Mỹ chưa?

Trả lời : “Có số đâu mà kêu.” Đan Mạch thở dài.

“Thôi chờ đó, chúng tôi sẽ đến tiếp tế và rước chừng 1,500 đàn bà trẻ con.”

Ra đời giữa trời biển mênh mông

Trước đó vài giờ đồng hồ, sáng ngày 2/5/75, bà dược sĩ họ Bùi đau đẻ. Gần 4,000 con người phải chừa ra 1 chỗ trống cho sản phụ. Đứa bé gái ra đời khoảng 2 giờ sáng. Con bé gốc Saigon Việt Nam, nằm trong bụng mẹ trên Trường Xuân, được kéo đi bởi Song An. Sanh ra giữa biển Đông, Thái bình dương. Không sữa, không nước, không cơm, không cháo. Một người dúi vào tay sản phụ miếng cam thảo. Bà nhai ra rồi lấy nước miếng bôi vào miệng con gái. Tiếng khóc chào đời vang trên biển rộng mênh mông. Một thanh niên nhấc bổng đứa bé đưa qua tàu Đan Mạch. Bà mẹ nhìn theo bóng con vươn lên trời xanh, nước mắt một lần nữa lại như vị mặn của biển khơi. Khai sanh của cháu đề ngày 2/5/1975 trên tàu Đan Mạch, tên cháu là Chiêu Anh.

.

Trường Xuân: Ôi, Trường Xuân !

Như vậy là tổng cộng ba ngàn sáu trăm hai mươi tám người đến bến tự do, bây giờ định cư ở bốn phương trời.

Một thế hệ Trường Xuân ra đời và nối tiếp.

Thoạt tiên tất cả được đưa về tạm trú ở Hồng Kông.

Nhà chức trách Hương Cảng hứa hẹn sẽ không trả về Việt Nam.Trước khi rời con tàu, thuyền trưởng Phạm Ngọc Lũy đi thanh sát một vòng.

Hình ảnh cảm động sau cùng là một người đàn ông mệt mỏi cúi xuống cõng bà mẹ già tê liệt. Trên khoang tàu mênh mông hiện chỉ còn là bãi rác.

Một người đàn ông ạch đụi cõng mẹ qua tàu Đan Mạch, quả thực là hình ảnh hết sức ngậm ngùi.

Đó là ông thiếu tá nhẩy dù Phan Huy Hoàng, sau này đưa mẹ về định cư tại Texas. Khi vị thuyền trưởng rời tàu Trường Xuân thì nước đã tràn vào khoang máy. Vẫn còn dưới hầm, thân xác 1 ông già sẽ thủy táng theo con tàu.

Nhưng sau này được biết, khi người lên hết tàu Đan Mạch, Trường Xuân ngập nước nhưng không chìm.

Hai tháng sau được kéo về Hồng Kông, đi theo hành khách của nó.

Con rể của ông già nằm trên Trường Xuân đã nhận xác cha.

Di hài vị dân biểu gốc Nùng của Việt Nam Cộng Hòa: Đại tá Wong A Sáng của sư đoàn 5 bộ binh, một thời đồn trú tại Sông Mao. Con người và con tàu, cả hai đều làm xong nhiệm vụ cuối cùng cho hai chữ tự do.

.

Một thế hệ tương lai

Bà dược sĩ trẻ tuổi họ Bùi bây giờ định cư tại Montreal, Canada và học lại nghề cũ từ 1977.

Pharmacie BUI tại Gia nã Đại có từ ngày đó. Đứa bé gái Chiêu Anh ra đời giữa Thái Bình Dương tháng 5-75, hai mươi tư năm sau vẽ 1 bức tranh họa cảnh tàu Trường Xuân nộp cho trường đại học Parkson school of Design, New York.

Cô được nhận vào học và tốt nghiệp danh dự với huy chương vàng về ngành sáng tạo y phục thời trang. Hiện Chiêu Anh còn độc thân và làm việc tại San Francisco Hoa Kỳ. Trong một bản văn tự thuật bằng Anh ngữ, Chiêu Anh kể chuyện mình như sau:

“Con là Trường Xuân Baby. Từ biển cả, con là một thuyền nhân sống xót. Khi Sài Gòn thất thủ, cha mẹ chạy xuống tầu Trường Xuân của thuyền trưởng Phạm Ngọc Lũy. Trong cái đêm dài sâu thẳm, vào lúc 2 giờ sáng 2 tháng 5-75 con sanh ra đời. Đó là giây phút của hãi hùng và hy vọng. Đời con khởi sự vất vả. Mắt hài nhi không mở. Xương quai bị gẫy, vai bị cụp. Mẹ đói không có sữa cho con. Vị cam thảo ngọt bôi vào miệng sơ sinh vẫn còn ghi nhận cho đến ngày nay. Tầu Danish của thuyền trưởng Đan Mạch Anton Martin Olsen đã cứu gia đình con và đưa vào nhà thương Anh Quốc tại Hồng Kông. Khai sanh của con với chứng chỉ công dân Denmark trên tầu MS Clara Maersk. Vì những giấy tờ này, tòa đại sứ Đan Mạch lo cho cả gia đình định cư tại Canada trong 21 ngày. Con đã tiếp tục sống trong những ngày thơ ấu khó khăn vất vả như những gia đình tỵ nạn khác. Cùng với người anh hơn con 2 tuổi, chúng con cố sức học hành để xây dựng tương lai. Con xin được học bổng để theo ngành sáng tạo thời trang và tốt nghiệp 1998 với bằng danh dự tại đại học hàng đầu New York. Con bắt đầu làm việc cho các hãng thời trang nổi tiếng tại Paris, New York và San Francisco. Con đã có dịp đi đến tất cả các đô thị lớn nhỏ từ Âu châu, Á châu, Mỹ châu trong thế giới của ngành sáng tạo thời trang. Nhưng con luôn luôn nhớ rằng mãi mãi vẫn là một thuyền nhân sống xót, một Trường Xuân Baby.”

.

40 năm nhìn lại

Kể từ tháng 4-75 cho đến tháng 4-2015 chúng ta có 40 năm nhìn lại. Nhưng 5 năm trước chúng tôi đã chọn nhiều nhân vật hay sự kiện để giới thiệu. Trên sân khấu CPA của San Jose tháng 5-2010, người đầu tiên được giới thiệu sẽ là cô Chiêu Anh, Shining Light.

Cô sẽ hiện diện với thân mẫu từ Canada, với bác thuyền trưởng Phạm ngọc Lũy 91 tuổi, với hình ảnh của Trường Xuân, của Song An, và của con tàu Đan Mạch.

Khởi đầu từ năm 75 trở đi, qua 76, 77 cho đến 2009 và 2010. Lịch sử giở lại từng trang. Bi thảm, hào hùng, tuyệt vọng và hy vọng. Nhưng mở đầu vẫn là chuyến hải hành ngắn ngủi nhưng hết sức đặc thù. Bây giờ lại nhắc lại. Mãi mãi không quên .

Chuyến đi của Trường Xuân

Trường Xuân, ơi Trường Xuân, Saigon tháng 4 đen. Bốn ngàn người vượt biển, Bỏ đất nước điêu linh. Trên con tàu vô định. Trường Xuân, ơi Trường Xuân. 40 năm nhìn lại. Xem ai còn ai mất, Lệ tuôn khắp dặm trường. Bốn phương trời thế giới. Trường Xuân, ơi Trường Xuân. Gần bốn ngàn người sống.Với ba mạng tử vong. 2 đứa bé lọt lòng. Giữa mênh mông trời biển. Trường Xuân, ơi Trường Xuân. Một thế kỷ vừa qua...Tương lai rồi sáng chói. Chuyện này cần kể lại...Trường Xuân, ơi Trường Xuân, Ngàn năm còn nhớ mãi...

Nhân dịp 40 năm, tôi viết chuyện Trường Xuân. Phần tiếp theo là cụ Lũy kể lại.

********

Hồi tưởng lại 40 năm trước về chuyến đi Định Mệnh của tàu Trường Xuân

.

Phạm Ngọc Lũy

.

Tháng 11/1974, tàu Trường Xuân ra Hòn Khói lấy muối để chở đi Singapore. Gió Đông Bắc thổi mạnh, lùa từng cơn gió giật vào vịnh, khiến những ghe nhỏ không thể cặp vào tầu để vợi muối. Số muối dự định chở sang Singapore phải bỏ lại đến 1 phần 3.

Tàu Trường Xuân rời Việt Nam đang lúc tình hình chiến sự nghiêm trọng. Giao kèo chuyên chở hàng hóa trong vùng Đông Nam Á đến hết tháng 6/75 mới có thể trở về Việt Nam. Tôi thật sự lo lắng miền Nam không thể đứng vững, vì đồng minh đã bỏ chạy, còn Bắc quân có cả một hậu phương rộng lớn: Trung Cộng và các nước trong khối Liên Xô.

Trường Xuân đến Singapore, ghé Bangkok, rồi đi Phi Luật Tân... Hết Cebu đến Manila, qua Ternate Nam Dương rồi đến Balik Papan thuộc Borneo.Trong khi đó coi trên TV thấy tình hình đất nước ngày một khẩn trương. Qua đài BBC, VOA, hết Quảng Trị, Đà Nẵng, Qui Nhơn, đến Nha Trang, miền Cao Nguyên Trung Phần rơi vào tay Cộng Sản. Quân đội miền Nam tiếp tục di tản, cảnh dân chạy loạn thật hỗn loạn, bi thảm. Những sà lan, những ghe thuyền chở đồng bào tị nạn từ miền Trung trôi dạt ngoài biển, không lương thực, không nước uống.

Hình ảnh những bao rác đựng xác trẻ con đem từ các sà lan xếp thành hàng dài ngoài bãi biển Vũng Tàu cùng những hình ảnh bầy trẻ lạc cha mẹ trong các trại tị nạn đã gây nhiều bàng hoàng và xúc động mãnh liêt.

Tôi không phải là một sĩ quan trong quân đội cầm súng chống quân thù. Tôi là một nhà hàng hải, có thể giúp được gì cho Quê Hương, cho đồng bào trong cảnh khói lửa điêu linh này? Tôi rất muốn được giúp đồng bào tôi, được cùng chia xẻ với đồng bào trong giờ phút đau thương này. Ngồi trên con tàu cách xa quê hương ngàn dặm mà lòng tôi bồn chồn như lửa đốt...

Tôi cố hồi tưởng và viết lại những sự kiện đã giúp cho 3628 đồng bào chúng tôi bất chấp hiểm nguy, cùng nhau vượt biển khơi để tránh khỏi rơi vào tay Cộng Sản và đi tìm Tự Do.

Sau đây là diễn tiến của nhiều việc đã đưa đến chuyến đi định mệnh của tàu Trường Xuân. Những sự kiện mà sau này lúc ngẫm nghĩ lại thì tôi thấy dường như đã được sắp đặt một cách huyền diệu để đưa tàu Trường Xuân ra khơi, để thử thách mọi người trên tàu phải phấn đấu để đạt được niềm ước vọng quí giá là hai chữ Tự Do.

.

Bến Kho 5, Khánh Hội,

Saigon, 30/4/1975

.

Tàu Trường Xuân rời bến Kho Năm, Khánh Hội, Saigon hồi 1 giờ 25 phút trưa ngày 30/4/1975 sau khi Tướng Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, và quân Cộng sản tiến chiếm Saigon hồi 10 giờ sáng...Diễn tiến lịch trình của Trường Xuân như sau.

(1) Ngày 3/4/75, đài phát thanh Úc loan tin: “Quân đội Cộng sản còn cách Thủ đô Saigòn 60 cây số và đang tiến về Thủ đô không gặp sự kháng cự nào.”

Tàu cặp bến Pare Pare, tôi loan tin trên cho thủy thủ đoàn. Tất cả đều muốn về với gia đình. Tàu Trường Xuân quyết định chỉ ghé Singapore lấy hàng rồi quay trở về Saigon.

(2) Lúc ghé Singapore, Cơ khí trưởng tàu Trường Xuân đi phố chơi, ăn nhậu say, khi về đến cổng thương cảng thì bị vấp ngã, bị thương ở đầu bất tỉnh nhân sự. Cảnh sát phải chở đi nhà thương điều trị. Tàu Trường Xuân về đến Saigon, Cơ khí trưởng xin tạm nghỉ việc để điều trị vết thương. Vị Cơ khí trưởng này thường phát biểu ý tưởng có nhiều thiện cảm với phe bên kia cho nên tôi nghĩ rằng nếu anh ta không gặp tai nạn thì đến ngày 30/4 chưa chắc anh ta đã chịu xuống tàu để di tản và đến giờ phút cuối cùng thì không dễ gì tìm được một người Cơ khí trưởng.

(3) Tàu Trường Xuân về đến Saigon ngày 17/4/75, cặp bến Thương cảng Khánh Hội gặp nước ròng nên tàu cặp bến quay lái (phía sau tàu) ra biển. Tàu đã đến hạn lên ụ để tu sửa đại kỳ hàng năm. Vì công xưởng hải quân bận việc nên tàu chỉ tu sửa những bộ phận cần thiết ngay tại bến thay vì nằm ụ cả tháng trời. Tàu lấy hàng 300 tấn sắt vụn, lấy 80 tấn dầu, 100 tấn nước ngọt và 10 bao gạo để chuẩn bị đi Manila. Tàu có thể khởi hành ngày 24/4/75 nhưng tôi nấn ná chưa khởi hành vì tình hình đất nước mỗi ngày một nghiêm trọng...

(4) Tôi xin Công Ty Vishipco tuyển dụng Cơ khí trưởng Lê Hồng Phi. Mãi đến sáng ngày 29/4/75 Công Ty mới chấp thuận cho Cơ khí trưởng Phi nhận việc.

(5) 5 giờ chiều ngày 29/4/75, tôi xuống tàu không gặp Cơ khí trưởng Phi, và sĩ quan phụ tá cho biết là Phi đã về nhà đưa gia đình ra bến thương cảng để cùng di tản. Tôi dùng phấn viết lệnh rời bến lên bảng đen cho thủy thủ đoàn: “Tàu rời bến ngày 30/4/75 hồi 11:30 sáng.”

(6) 6 giờ sáng 30/4/75, Trần Khắc Thuyên chở tôi ra tàu cùng với Phạm Trúc Lâm. Đường sang thương cảng Khánh Hội bị chắn nhiều khu phố. Sau khi quan sát tàu, Thuyên đưa tôi về nhà để hướng dẫn hai xe GMC chở khoảng 200 người gồm gia đình, thân nhân và bà con lối xóm, ra thương cảng...

(7) Bình thường trước khi tàu khởi hành, sĩ quan phụ tá phải cho thử tay lái trên đài chỉ huy để bảo đảm chạy tốt, và chính tôi cũng thân hành tự kiểm soát lại. Tuy nhiên sáng 30/4/75, tôi nhớ là đã tự nhủ phải đi kiểm soát lại tay lái xem có gì trục trặc không, nhưng tôi lại quyết định không thử tay lái vì bụng bảo dạ: “Giờ này mà còn đi lo những việc nhỏ... Cộng quân đã tiến vào Saigon rồi... Việc thử tay lái đã có sĩ quan phụ tá lo...” Rồi tôi lại tự trách sao lại đi lo những chuyện không đáng lo. Và thực ra không hiểu vì sao chính sĩ quan phụ tá lần đó cũng quên thử tay lái trước khi nhổ neo, vì nếu được biết trước tay lái đã bị hỏng hay bị phá hoại thì tôi đã không dám cho tàu rời bến.

(8) 9 giờ sáng 30/4/75, Sĩ quan Vô tuyến điện Nguyễn Văn Diệt yêu cầu tôi ra cổng thương cảng để can thiệp với nhân viên cảnh sát gác cổng cho gia đình anh vào trong lên tàu để di tản. Ra đến cổng thì thấy đồng bào chạy nhớn nhác như một đại nạn đang ập đến. Không thấy gia đình, Diệt xin nghỉ ở lại tìm gia đình... Một thủy thủ đoàn tối thiểu phải có Thuyền Trưởng, Cơ khí trưởng và Sĩ quan Vô tuyến, nhưng bây giờ Sĩ quan Vô tuyến đã xin ở lại. Tôi đành phải chấp thuận vì biết dù có ra lệnh buộc anh phải đi cũng chẳng được... (Ba năm sau anh Diệt di tản bằng thuyền, định cư ở vùng Virginia. Sau bị tai nạn xe cộ đã mất.)

Tôi buồn bã trở về tàu, trong lòng hoang mang lo ngại vì không biết tìm đâu ra một Sĩ quan Vô tuyến điện trong giờ phút này. Vừa về đến tàu thì gặp anh Nguyễn Ngọc Thanh, Sĩ quan Vô tuyến điện của một tàu khác đến xin nhận việc. Tôi mừng rỡ nhận lời ngay và thầm cảm ơn Trời Phật sao đã khéo léo xếp đặt. (Anh Nguyễn Ngọc Thanh đã mất tại Pháp quốc.)

(9) Khoảng 12 giờ trưa 30/4/75 , dân cũng như quân ào ào đổ xuống tàu. Cầu thang để leo lên tàu đã bị gãy. Cơ khí trưởng Phi báo tin tàu có thể khởi hành và tôi ra lệnh khởi hành. Vừa mở giây buộc cho tàu tiến nhẹ, bẻ nhẹ tay lái sang phải, tàu chạy thẳng. Tay lái không ăn! Tàu ngừng chạy, cặp lại bến. Tôi mới nhận ra là tay lái đã bị hỏng. Hệ thống tay lái dùng dầu ép để điều khiển bánh lái, nhưng sau được biết hệ thống điều khiển bánh lái đã bị kẻ nào phá hoại trút dầu ra và cho nước vào.

Thật là một sự kiện kinh hoàng đến choáng óc. Tôi đã thoáng nghĩ đến việc hủy bỏ chuyến đi... Cơ khí trưởng sau khi xem xét lại hệ thống lái, cho biết tay lái phòng hờ còn xử dụng được. Trong suốt cuộc đời làm Thuyền trưởng tôi chưa bao giờ phải xử dụng tay lái phòng hờ, mà bây giờ lại không có lấy được một người thủy thủ biết lái. Chưa biết đối phó với tình huống nan giải thì một người đứng gần đó tự nguyện nhận điều khiển tay lái phụ...

(10) Khoảng 13 giờ, (1 giờ chiều 30 tháng tư-75) nước bắt đầu lớn - thủy triều lên. Tôi cho mở giây ở phía lái tàu để tàu tự động xoay 180 độ trên sông, hướng mũi ra khơi... Ngay lúc tàu vừa rời bến, một cơn gió nhẹ thổi từ bờ đẩy tầu ra giữa sông. 13 giờ 25 tàu khởi hành. Từ đài chỉ huy, tôi ra lệnh lái tàu qua một ống loa dài chừng 20 thước dẫn đến người bẻ bánh lái ngồi trong một cái chòi ở phía sau tàu. Lúc đầu tôi ra lệnh sang phải 10 độ thì tàu lại hướng sang phía trái. Tôi chợt nhận ra ngay là núm điều khiển tay lái phụ chỉ ngược chiều với hướng tàu chạy. Bắt đầu từ đó, muốn tàu sang bên phải thì tôi lại ra lệnh ngược lại. Cứ thế mà đi trên sông.

(11) Đến khúc sông rộng, tàu đang chạy ngon trớn, bỗng Cơ khí trưởng hét lên qua ống loa: “Thuyền trưởng cho bỏ neo ngay! Phải ngừng máy đèn!” Ai bỏ neo bây giờ? Bỏ neo rồi làm sao kéo neo lên? Máy tàu ngưng, tàu vẫn chạy ngon trớn.

Đầu óc rối như tơ vò! Nhưng lúc này cần phải bình tĩnh, không thể làm một quyết định sai lầm. Tôi biết rằng không thể bỏ neo ngay lúc này khi máy trên tàu bị hỏng và sẽ không dùng máy để kéo neo lên được. Cũng không thể để tàu chết máy nằm dọc bờ sông vì khi nước triều xuống thì tàu sẽ mắc cạn và tầu sẽ lật nghiêng. Cách còn lại duy nhất mà tàu có thể tự cứu vãn là tìm cách cho tàu lên cạn, mũi ghếch lên bờ, chân vịt chìm dưới nước. Chờ máy sửa xong thì tàu sẽ tự rút ra được. Chiều xuống, tàu vẫn đâm mũi vào bờ chờ sửa máy. Hỏa châu của Cộng sản mừng thắng trận nổ vang rền, sáng rực khu Rừng Sát. Tàu không thể rút ra được vì không còn hơi ép cho nổ máy. Cái nguy căn bản nhất là không còn hơi ép để cho chạy máy đèn. Máy đèn chạy mới có thể có hơi ép làm nổ máy cái. Cơ khí trưởng Phi cho biết nhân viên châm dầu đã tự ý khóa hệ thống làm nguội máy đèn... Đây có thể là một hành động vô ý thức hay là phá hoại, nhưng tôi nghĩ bây giờ không phải là lúc xét xử và điều tra mà phải làm sao cứu vãn được con tàu.

Tàu ở tình trạng hiểm nghèo. Tôi đã phải tự trấn an: “Cần bình tĩnh! Nếu tàu nằm mắc cạn ở đây chắc chắn Cộng sản sẽ bắt hết mọi người. Cùng lắm chúng xử bắn mình là cùng...” Tự nhủ như thế để tâm trí không bị rối loạn vì nếu làm những điều sai lầm trong giờ phút này là mất hết. Tàu kéo Song An từ Vũng Tàu về đi ngang vào đúng lúc này. Nhiều người lên tiếng kêu cầu cứu nhưng Song An vẫn chạy thẳng. Trong lúc đó có một chiếc tàu Hải quân nhỏ chạy từ hướng Saigon đến. Tàu Hải quân thấy vậy bèn nổ một phát súng thị uy. Tiếng nổ ầm vang chấn dội lồng ngực, Song An phải quay trở lại. Sau nhiều lần cố gắng kéo tàu Trường Xuân giây kéo đều bị đứt. Đến gần tối thì nước lớn, Song An mới kéo được tàu Trường Xuân ra sông, rồi tiếp tục kéo cho mãi đến 8 giờ ngày 1/5/75 mới tới Vũng Tàu.

(12) Rút kinh nghiệm di tản từ miền Trung đã có bạo động trên những xà lan, cho nên tàu vừa rời bến Saigon, tôi đã kêu gọi thành lập Ban Trật tự và Ban Cứu thương. Nhờ sự tận tâm của Ban Trật tự nên không xảy ra bạo động. Nhờ Ban Cứu thương, đã có em bé sinh ra trên tàu, giữa biển cả, được mẹ tròn con vuông.

(13) Vừa tới hải phận quốc tế, (ngày 1 tháng 5-75) lệnh hạ khí giới được triệt để tôn trọng.

Tàu khởi hành ra khơi mà tám cần trục kéo hàng vẫn chưa được hạ xuống. Thật là may mắn khi chúng ta gặp biển lặng và sóng êm. Nếu biển động những dây buộc cần trục sẽ bị đứt. Cần trục nặng cả tấn sẽ rớt xuống tàu và nhiều người có thể bị thương hay bị thiệt mạng vì tai nạn khủng khiếp này.

(14) Một người rớt xuống biển. Gần tối ngày 1/5/75, sau khi vớt được anh Vũ Văn Thụ, tôi cảm thấy yên tâm hơn. Tôi tin tưởng đồng bào đều chứng kiến việc làm đầy thiện chí, lo lắng cho sự an nguy của một nhân mạng, mà mọi người cũng sẽ từ bỏ lòng vị kỷ và nghĩ đến những người đồng cảnh ngộ với mình.

(15) Nhờ có Sĩ quan Vô tuyến gửi đi những tiếng kêu cầu cứu nên con tàu thiên thần Clara Maersk (Đan Mạch) đã đến cứu và đưa chúng ta đến bến bờ Tự Do.

(16) Ngày 2/5/75, khi tất cả mọi người đã được chuyển sang tàu Clara Maersk an toàn thì một người từ phòng máy đi lên, thấy tôi vẫn đứng một mình trên đài chỉ huy.

Lòng tôi vẫn luyến tiếc con tàu đã cứu bao nhiêu đồng bào và gia đình mặc dù họ đã phải trải qua những hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Thân hữu này nhìn tôi với cặp mắt thật buồn rồi nói: “Tôi vừa ở phòng máy lên, phòng máy đã ngập nước. Thuyền trưởng phải rời tàu ngay.” Nói xong anh lặng lẽ bước sang tàu Clara Maersk. Tôi đã đi nhiều nơi và gặp nhiều thân hữu Trường Xuân, có để ý tìm gặp vị thân hữu này nhưng vẫn chưa tìm ra.

(17) Hội Ngộ Trường Xuân 30 năm ở Houston vào đúng ngày 30/4/2005, tôi đã gặp Đại Úy Cơ khí trưởng Nguyễn Thế Phiệt, người đã tự nguyện xử dụng tay lái phụ.

(18)Ngày 12/6/2006, tôi được gặp lại Trưởng Ban Lực Lượng Đặc Biệt Bùi Đăng Sự đi trên chiếc tàu Hải Quân nhỏ từ Saigon chạy ra. Anh đã bắn phát súng thị uy bằng súng phóng lựu M79, nên tàu Song An đã quay lại đưa 3628 người chúng ta ra khơi. Anh Sự và một số người trên tàu Hải quân đã lên tàu Trường Xuân trong lúc tàu Song An buộc dây kéo tàu Trường Xuân ra khỏi cạn.

(19) 40 năm đã trôi qua mà hình ảnh và diễn tiến chuyến đi định mệnh của tàu Trường Xuân vẫn còn in rõ trong tâm trí tôi. Những sự kiện dường như đã được tiền định để cho tất cả chúng ta cùng gặp nhau trên con tàu để phải cùng phấn đấu và cùng đến được bến Tự Do.

Phạm Ngọc Lũy

Nguồn:

https://vietbao.com/a252123/tau-truong-xuan-chuyen-hai-hanh-dinh-menh-cua-mot-con-tau-noi-tieng-trong-ngay-mat-nuoc

.