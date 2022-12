Siêu cầu thủ Lionel Messi (áo trắng, số 10) đã giúp đội tuyển Argentina thắng đội tuyển Croatia tỷ số 3-0 trong trận bán kết hôm thứ Ba. Trong hình, cầu thủ Messi bị bám sát nhất trong trân đấu, nhưng cũng không cản nổi Messi. Sẽ có trận bán kết hôm nay Thứ Tư 14/12/2022: Pháp vs Ma Rốc (trận bán kết, từ 11 giờ sáng, giờ California)

.

- DeSantis (Thống Đốc Florida) gây sự với vaccine COVID-19 để kiếm phiếu cử tri Cộng Hòa không tin y học.

- Thăm dò: 56% cử tri nghiêng về Cộng hòa thích DeSantis, 33% thích Trump, 45% muốn Trump về vườn luôn.

- BS Fauci: Twitter là 1 vũng sình lầy tin giả.

- Mỹ truy tố 5 người Nga (1 là sĩ quan tình báo Nga) và 2 người Mỹ về tội buôn lậu phụ tùng giúp Nga chế tạo vũ khí nguyên tử và vũ khí siêu thanh

- Biden sẽ gửi Ukraine dàn phòng không Patriot.

- Dân tộc Ukraine nhận giải Sakharov Prize for Freedom of Thought (Giải thưởng Sakharov vì Tự do Tư tưởng)

- Quốc Hội Ukraine: chấp nhận sửa luật để vào Liên Âu.

- Ukraine chỉ trích Twitter về chính sách kiểm duyệt, hạn chế tin về cuộc chiến ở Ukraine.

- Ukraine: Nga sẽ tấn công lớn vào đầu năm 2023.

- Ukraine trao đổi 64 tù nhân, cứu 1 công dân Mỹ về.

- TQ là làng: Mỹ cấm cửa các hãng 5G của TQ, cả Huawei, không cho tiếp cận các ngân hàng Mỹ.

- Iran: kết án 400 người biểu tình với án tù lên tới 10 năm.

- Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1: ngày 21/12/2022 sẽ phổ biến Báo cáo cuối cùng về bạo loạn 6/1/2021

- Trump Organization bị tòa phạt 4.000 đô năm 2021 vì từ chối 4 trát đòi.

- Twister trả chậm tiền thuê văn phòng, dự tính xù tiền trợ cấp thôi việc cho hàng nghìn nhân viên bị sa thải.

- WORLD CUP. Argentina thắng Croatia tỷ số 3-0, vào chung kết.

- WORLD CUP. bán kết hôm nay: Pháp vs Ma Rốc.

- WORLD CUP. Ghi bàn nhiều nhất giải tới giờ là: Mbappe (Pháp): 5 bàn thắng. Messi (Argentina) và Giroud (Pháp): 4 bàn. Richarlison: 3 bàn.

- TÚC CẦU. Cựu Thủ Tướng hứa túc cầu Ý sẽ có vitamin 'S', nhờ các cô ủng hộ.

- New York: cháy kinh hoàng nhà kho Ty Cảnh Sát NY, thei6u hủy chứng cớ tòa đã có từ 20-30 năm trước.

- Bộ Năng lượng Mỹ: khám phá năng lượng fusion, không khói độc, không rác nguyên tử, xài vô tận.

- Biden ký luật kết hôn đồng tính và khác chủng tộc.

- Giàu nhất thế giới, theo thư tự: Bernard Arnault, Elon Musk, Gautam Adani, Jeff Bezos.

- Đại học MUSC bị kiện, bồi thường 2 chị em song sinh 1,5 triệu đô la.

- Úc châu: Nộp hộ chiếu cho tòa, Bao Tram Anh 'Alyssa' Nguyen nhận tội giết con mới 6 tháng tuổi.

- TIN VN. Quảng Ngãi: 3 nam sinh lớp 8 nghi xâm hại 1 nữ sinh lớp 6.

- TIN VN. Lượng kiều hối 2022 về TP.SG đạt 6,8 tỷ USD.

- TIN VN. Xuất nhập khẩu của VN 2022 tới kỷ lục 700 tỷ USD.

- HỎI 1: Đa số muốn dùng ứng dụng điện tử để đặt mua thức ăn ở tiệm bình dân? ĐÁP 1: Đúng thế.

- VẤN ĐỀ: Ảo tưởng quyền lực (Nguyễn Ngọc Huy)

.

QUẬN CAM (VB-14/12/2022) ---- Cuộc thánh chiến chống khoa học để kiếm phiếu Cộng Hòa? Ron DeSantis (Thống Đốc Florida) đang gây sự với vaccine COVID-19 lên một tầm cao mới: hôm thứ Ba, ông đã yêu cầu Tòa Tối cao Florida triệu tập một đại bồi thẩm đoàn để điều tra bất kỳ "hành vi sai trái" nào liên quan đến vaccine. Không có nhiều chi tiết được đưa ra về chính xác những gì DeSantis muốn điều tra, nhưng ông đã đề cập đến các tác dụng phụ hiếm gặp của vaccine như viêm cơ tim (myocarditis).

.

Trong một cuộc thảo luận bàn tròn được phát trực tiếp với Joseph Ladapo (Tổng giám đốc Y Tế Florida), trong đó DeSantis tuyên bố thành lập một ủy ban sẽ chỉ trích các hướng dẫn về sức khỏe của CDC (Sở Phòng Chống Dịch Bệnh Liên Bang), DeSantis cho biết việc đánh lừa công chúng, đặc biệt là về tính an toàn và hiệu quả của thuốc là vi phạm luật tiểu bang (ám chỉ là CDC của Biden trong các đợt chích vaccine đã "lừa gạt" dân Mỹ). Ladapo cho biết tiểu bang Florida cũng sẽ tiến hành một cuộc điều tra về những người đã chết vì các vấn đề tim mạch sau khi tiêm vaccine COVID hoặc vaccine tăng cường. (Nên ghi chú: nếu dân Mỹ không tiêm vaccine thì cũng như Trung Quốc bây giờ đang ngập trong đại dịch, hay đã thê thảm như Sài Gòn thời kỳ 2020-21 khi chưa có vacicne của Mỹ cứu.)

.

Cố vấn lâu năm của Trump, Roger Stone, nói: "Trước đó, lập trường của DeSantis giống hệt với Trump, và DeSantis ủng hộ tính hiệu quả và an toàn của vaccine. Đó là thành tích của DeSantis". Một cố vấn giấu tên của Trump nói thêm: "Thực tế là, chúng tôi đã thấy điều này xảy ra trong một năm, kể từ khi Ron [DeSantis] bắt đầu chống lại vaccine. Vâng, có một phần cử tri của chúng tôi [Cộng Hòa] chống vaccine và một số người say mê Trump sẽ về ủng hộ [DeSantis]. Đó là lý do tại sao Ron [DeSantis] đang làm điều đó. Nó rất minh bạch.” (Cách để kiếm phiếu Cộng Hòa dễ nhất là tấn công CDC và Bác sĩ Anthony Fauci. Trump đã làm liên tục như thế, và bây giờ tới DeSantis làm.)

.

Theo báo Washington Post, các chuyên gia y tế đang chỉ trích hành động thái của DeSantis về triệu tập đại bồi thẩm đoàn, nói rằng các nghiên cứu đã cho thấy vaccine COVID là an toàn và hiệu quả và nhiều cơ quan y tế đã khuyến nghị sử dụng vaccine này.

.

---- Bác sĩ Anthony Fauci đã có cách giải quyết các tweet hôm Chủ nhật của Elon Musk về Fauci, nói với nhà bình luận CNN David Axelrod trong một cuộc phỏng vấn phát thanh, "Tôi không trả lời Musk. Tôi không chú ý đến Musk vì đó chỉ là trò tiêu khiển. Và nếu bạn bị lôi cuốn vào điều đó và, tôi phải thành thật mà nói, cái vũng sình lầy tương tác đó... chẳng có giá trị gia tăng nào cho điều đó... nó không không giúp được gì."

.

Cuộc trò chuyện đầy đủ [với CNN] sẽ được phát hành trực tuyến vào thứ năm, theo tin Yahoo News. Fauci lặp lại những bình luận đó trong một cuộc phỏng vấn MSNBC. Trong đó, Fauci gọi Twitter là "gần như một ổ chứa thông tin sai lệch", nói rằng nó [mạng Twitter] "gần đây đã trở nên điên cuồng."

.

---- Công tố Hoa Kỳ hôm Thứ Ba 14/12/2022 chính thức truy tố 7 người về tội buôn lậu các linh kiện điện tử nhạy cảm để hỗ trợ nỗ lực quân sự của Nga, trong các bị cáo có 1 nghi can sĩ quan thuộc Sở An ninh Liên bang Nga (FSB). Các công tố nói 7 người này đã làm việc với hai công ty có trụ sở tại Moscow do tình báo Nga kiểm soát để mua các linh kiện điện tử ở Mỹ có mục đích sử dụng dân sự, nhưng cũng có thể được sử dụng để giúp chế tạo vũ khí nguyên tử và vũ khí siêu thanh cũng như trong lĩnh vực điện toán lượng tử.

.

Nhóm 5 công dân Nga bị truy tố có Vadim Konoshchenok, nghi là 1 sĩ quan FSB. Người này đã bị bắt ở Estonia vào tuần trước và sẽ trải qua thủ tục dẫn độ sang Hoa Kỳ. Tuy nhiên, 4 công dân Nga khác trong hồ sơ truy tố vẫn đang bị Hoa Kỳ truy nã.

.

Cũng bị bắt và truy tố có Alexey Brayman, một thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ sống ở Merrimack, New Hampshire, và Vadim Yermolenko, một công dân Mỹ sống ở Upper Saddle River, New Jersey. Luật sư của Brayman cho biết trong một email rằng thân chủ của ông không bị kết án về bất cứ điều gì và có quyền được suy đoán vô tội. Luật sư của Yermolenko cho biết qua email rằng không có bình luận gì. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết các vụ bắt giữ này đã làm gián đoạn mạng lưới mua sắm được cho là do tình báo Nga sử dụng, mà họ cho biết đã hoạt động từ năm 2017.

.

---- Chính quyền Biden đang hoàn thiện thủ tục cho kế hoạch gửi hệ thống phòng thủ phi đạn Patriot tới Ukraine, kế hoạch này có thể công bố ngay trong tuần này, theo tin CNN. Kế hoạch của Pentagon vẫn cần được Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin phê chuẩn trước khi được gửi tới Tổng thống Joe Biden để xin chữ ký. Ba quan chức nói với CNN rằng phần chắc là được chấp thuận.

.

Ukraine đã kêu gọi Mỹ gửi hệ thống phòng không tầm xa hiệu quả cao trong việc bắn chặn hỏa tiễn đạn đạo và hỏa tiễn hành trình khi Ukraine hứng chịu hàng loạt cuộc tấn công bằng phi đạn và phi cơ không người lái của Nga đã và đang phá hủy hạ tầng khắp Ukraine. Đây sẽ là hệ thống vũ khí phòng thủ tầm xa hiệu quả nhất được gửi đến Ukraine và các quan chức cho biết nó sẽ giúp đảm bảo không phận cho các quốc gia NATO ở Đông Âu.

.

----- Một số quan chức đại diện cho người dân Ukraine hôm thứ Tư đã nhận được Sakharov Prize for Freedom of Thought (Giải thưởng Sakharov vì Tự do Tư tưởng) tại một buổi lễ được tổ chức tại Nghị viện Châu Âu (EP). Các đại diện có mặt tại sự kiện là Oleksandra Matviichuk (Chủ tịch Trung tâm Quyền tự do Dân sự), Ivan Fedorov (Thị trưởng Melitopol), Oleksandr Chekrygin và Stanislav Kulikovsky của Sở Cấp Cứu Nhà nước, nhân viên đơn vị y tế Yulia Paevska và một thành viên của phong trào kháng chiến dân sự Yellow Ribbon.

.

Nghị viện Châu Âu thông báo họ đã quyết định trao Giải thưởng Sakharov 2022 cho người dân Ukraine hồi tháng 10, với lý do những nỗ lực của dân tộc Ukraine trong việc "bảo vệ dân chủ, tự do và pháp quyền" trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine.

.

---- Ruslan Stefanchuk, người phát ngôn của Verkhovna Rada (Quốc Hội Ukraine), hôm thứ Tư đã tuyên bố rằng quốc hội đã chấp nhận tất cả các dự thảo luật cấu trúc do Ủy ban châu Âu đề xuất trước đó, khi Ukraine vào thủ tục để có tư cách thành viên trong Liên Âu: "Cảm ơn các đối tác và đồng minh châu Âu của chúng tôi! Hướng đi của chúng tôi là tư cách thành viên đầy đủ của Liên Âu."

.

Stefanchuk nói rằng quốc hội đã thông qua luật về tình trạng của các dân tộc thiểu số, cuộc chiến chống rửa tiền, cải cách tư pháp và cải cách Tòa án Hiến pháp Ukraine. Hồi tháng 6, Hội đồng Châu Âu đã trao cho Ukraine tư cách ứng cử viên trở thành thành viên Liên Âu, với kỳ vọng Kiev sẽ đáp ứng các điều kiện cần thiết để gia nhập khối này vào cuối năm nay.

.

---- Một quan chức Ukraine đã cảnh báo hôm thứ Tư rằng một "làn sóng thứ hai" các cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái trong ngày có thể diễn ra. Vitaliy Bunechko, thống đốc Zhytomyr, một khu vực gần Kiev, viết lên mạng: "Nguy hiểm trên không vẫn tiếp diễn. Một đợt tấn công bằng máy bay không người lái thứ hai có thể xảy ra. Hãy ở trong các nơi trú ẩn".

.

Trước đó, dân biểu Ukraine Oleksiy Goncharenko nói đã nghe thấy ba vụ nổ ở Kiev và các quan chức thành phố Kiev cho biết lực lượng của nước này đã bắn hạ 11 phi cơ không người lái do Iran sản xuất ở thủ đô và hai tòa nhà hành chính của thành phố đã bị hư hại do các mảnh vỡ của phi cơ không người lái.

.

---- Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak hôm thứ Ba đã chỉ trích nặng nề Twitter về chính sách của họ liên quan đến Ukraine, vì Twitter đã "cắt giảm triệt để các tweet đề cập đến sự xâm lược của Nga."

.

Quan chức này lưu ý rằng "chiến tranh ở Ukraine" đã biến mất khỏi các xu hướng của Twitter, đồng thời nói thêm rằng những người dùng có số điện thoại Ukraine đang gặp trở ngại khi đăng nhập vào tài khoản của họ. "Elon Musk, tôi tự hỏi liệu chúng ta có bao giờ thấy 'Twitter Files' về mùa Thu/Đông 2022 hay không," Podolyak hỏi trong lời chỉ trích mới nhất nhắm vào mạng xã hội Twitter.

.

---- Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm thứ Ba cảnh báo rằng Nga có thể đưa ra "cuộc tấn công lớn" vào đầu năm 2023, với lý do việc tuyển mộ lính nghĩa vụ ở Nga và "sự di chuyển vũ khí hạng nặng của họ trong nước" có thể cho thấy sự khởi đầu của quá trình chuẩn bị.

.

Nói với các phóng viên ở Kiev, Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh rằng Ukraine đang làm "tất cả những gì có thể" để ngăn chặn tham vọng của Nga và ông tin tưởng rằng Ukraine sẽ chiến thắng nhờ những nỗ lực của lực lượng vũ trang nước này.

.

Vào tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tiết lộ rằng việc đào tạo hơn 300.000 nhân viên đã được hoàn thành kể từ khi việc huy động một phần được công bố trong nước. Trong khi đó, Ukraine cảnh báo rằng Moscow có thể đang chuẩn bị cho đợt huy động quân thứ hai vào tháng 1 năm sau.

.

---- Một công dân Mỹ bị Nga bắt giữ ở Ukraine trong mùa hè vừa qua đã được trả tự do như một phần của cuộc trao đổi tù nhân, theo lời Ukraine cho biết hôm thứ Tư. Andrii Yermak, Chánh văn phòng tổng thống Ukraine, đã thông báo tin này trên Telegram, nói 64 binh sĩ Ukraine từng chiến đấu ở vùng Luhansk và Donetsk hiện đang trên đường trở về nhà. Yermak nói: “Chúng tôi cũng đã giải thoát được một công dân Hoa Kỳ đã giúp đỡ người dân của chúng tôi, Suedi Murekezi.”

.

Murekezi đã chuyển đến Ukraine ở trước cuộc xâm lược toàn diện và định cư ở Kherson từ năm 2020. Anh nói với gia đình sau khi bị bắt vào tháng 6 rằng anh không tham gia vào các cuộc chiến hay biểu tình nhưng đã bị quân Nga bắt giữ ngẫu nhiên khi đang tìm xăng cho chiếc xe của mình. Nga đã cáo buộc anh "kích động hận thù sắc tộc" bằng cách tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ Ukraine.

.

---- Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích các nhà lập pháp Hoa Kỳ hôm thứ Tư về kế hoạch hạn chế các công ty 5G của Trung Quốc, bao gồm cả Huawei Technologies Ltd., không cho tiếp cận các ngân hàng Mỹ.

.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin tuyên bố: "Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ khái quát hóa khái niệm an ninh quốc gia, lạm dụng quyền lực nhà nước để đàn áp các doanh nghiệp Trung Quốc", và khẳng định Bắc Kinh sẽ "bảo vệ chắc chắn" lợi ích hợp pháp của các công ty nước này.

.

Các bình luận được đưa ra sau khi một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng, do Tom Cotton (Cộng Hòa) dẫn đầu, đưa ra dự luật "trừng phạt công ty công nghệ Trung Quốc Huawei và các nhà sản xuất 5G Trung Quốc không đáng tin cậy khác tham gia vào hoạt động gián điệp kinh tế chống lại Hoa Kỳ." Các thượng nghị sĩ nói luật này sẽ bổ sung các công ty Trung Quốc vào danh sách Specially Designated Nationals (Các Công dân bị chỉ định đặc biệt) của Bộ Tài chính, nhằm ngăn cản họ tiếp cận hệ thống tài chính của Hoa Kỳ. Đây là vòng siết rất lớn, vì các giao dịch tại Hoa Kỳ đều chuyển qua các ngân hàng Hoa Kỳ.

.

---- Tòa án Iran đã kết án 400 người biểu tình với án tù lên tới 10 năm. Trong số những người bị bắt, 160 người bị kết án từ 5 đến 10 năm tù, 80 người bị kết án từ 2 đến 5 năm, 160 người bị kết án 2 năm, theo lời Ali Alghasi-Mehr, Giám đốc sở tư pháp vùng thủ đô Tehran, nói với hãng thông tấn Mizan. Đó là các con số của vùng thủ đô, như thế các tỉnh khác hẳn cũng tương tự.

.

Iran không công bố thông tin về các vụ bắt giữ, nhưng các nhà hoạt động nhân quyền báo cáo rằng 18.200 người đã bị giam vì tham dự biểu tình. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ báo cáo rằng hơn 300 người đã chết kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu.

.

---- Theo cuộc thăm dò mới nhất của USA Today/Đại học Suffolk, 56% cử tri nghiêng về Đảng Cộng hòa thích Thống đốc Florida Ron DeSantis, so với 33% ưa thích Trump. Hơn nữa, 45% hoàn toàn không muốn Trump tranh cử và tỷ lệ ủng hộ Trump đã giảm xuống 64% từ 75% kể từ tháng 10/2022 trong số các đảng viên Cộng hòa.

.

Theo David Paleologos, giám đốc Suffolk University Political Research Center, những con số cho thấy “Đảng Cộng hòa và những người độc lập bảo thủ ngày càng muốn có Chủ nghĩa Trump nhưng không muốn Trump”.

.

---- Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 hôm thứ Ba nói rằng vào ngày 21/12/2022 sẽ phổ biến bản báo cáo cuối cùng về các sự kiện bạo loạn 6/1/2021, theo chủ tịch Ủy ban Bennie Thompson. Ông nói với các phóng viên rằng ủy ban sẽ họp ngày 19/12/2022 để bỏ phiếu công khai về bản báo cáo và về công bố chuyển các cáo buộc tội phạm [sang Bộ Tư Pháp]. Hiện vẫn chưa rõ liệu Trump có phải đối mặt với bất kỳ hành động trừng phạt nào từ Ủy ban 6/1 mà Trump cứ luôn chỉ trích hay không.

.

----- Tổ chức Trump Organization đã bị phạt 4.000 đô la hồi năm ngoái vì bị kết tội khinh thường tòa sau khi thua trong phiên tòa bí mật kéo dài một ngày vì từ chối lệnh tòa án trong vụ kiện gian lận thuế ở New York chống lại công ty, theo báo New York Times đưa tin hôm thứ Ba.

Elon Musk và các cộng sự của ô

WORLD CUP. Siêu cầu thủ Lionel Me

Trong hình, cầu thủ Messi (áo trắng, số 10) bị bám sát nhất trong trân đấu, nhưng cũng không cản nổi Messi.

WORLD CUP. Tính tới chiều hôm Thứ

WORLD CUP. Sẽ có trận bán k

TÚC CẦU. Làng túc cầu Italy đan

Theo các quan chức cứu hỏ

Bộ Năng lượng công bố hô

Lệnh khiển trách và phạt tiền đã được Thẩm phán Tòa án Tối cao Manhattan Juan Merchan đưa ra sau phiên tòa bí mật vào tháng 10/2021, theo một tài liệu tòa án mới được gỡ niêm phong. Phiên tòa được tổ chức sau khi các công tố cáo buộc doanh nghiệp của gia đình Trump "cố ý không tuân theo" ba lệnh của tòa án và bốn trát đòi hầu tòa của đại bồi thẩm đoàn vào tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2021, theo án lệnh nêu rõ. Trong một cuộc cải tổ tiếp theo, luật sư cá nhân lâu năm của Musk, Alex Spiro, người được bổ nhiệm trở thành người đứng đầu bộ phận pháp lý của Twitter vào tháng trước, đã không còn làm việc cho công ty nữa. Theo tờ NY Times, để thu hẹp khoảng cách pháp lý khi Spiro vắng mặt, Musk đã nhờ đến các luật sư của SpaceX qua giúp.----ssi đã giúp đội tuyển Argentina thắng đội tuyển Croatia tỷ số 3-0 trong trận bán kết hôm thứ Ba tại Lusail, Qatar. Messi đã ghi một bàn thắng và một pha kiến tạo trong chiến thắng 3-0 tại sân vận động Lusail. Đồng đội thân cận của Messi là tiền vệ Julian Alvarez đã ghi 2 bàn cho đôi tuyển Argentina.Như thế, đội tuyển Argentina sẽ đối đầu với đội tuyển Pháp hoặc đội tuyển Maroc trong trận chung kết World Cup 2022 vào Chủ nhật tại Lusail (hai đội tuyển đá trận bán kết hôm nay: Pháp vs Ma rốc).----Ba 13/12/2022, tổng cộng có 158 bàn thắng được ghi trong 60 trận đã đấu trong World Cup Qatar 2022. Mbappe dẫn đầu nhiều bàn thắng nhất trong giải đấu, với 5 bàn thắng sau 5 trận đã đấu. Tiền đạo ngôi sao này cũng đã dẫn đội tuyển Pháp, nhà đương kim vô địch, vào bán kết.Cầu thủ Lionel Messi của đội tuyển Argentina và Olivier Giroud của đội tuyển Pháp xếp thứ hai, với 4 bàn thắng mỗi người sau năm lần ra sân. Trong khi đó, Richarlison đã ghi ba bàn sau bốn trận cho Brazil, đội được yêu thích nhất của giải đấu đã bị loại ở tứ kết.----ết hôm nay Thứ Tư 14/12/2022.. Đội tuyển Pháp vs đội tuyển Ma Rốc (trận bán kết, từ 11 giờ sáng, giờ California)Walid Regragui (HLV đội tuyển Maroc) nói ông không có kế hoạch cụ thể về việc Maroc sẽ đối phó với cầu thủ nguy hiểm Kylian Mbappe của Pháp như thế nào. Ông nói: “Hàng công của Pháp đặt ra quá nhiều mối đe dọa cá nhân để chỉ tập trung vào một cầu thủ."Mbappe là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của giải đấu với 5 bàn thắng và chơi ở bên trái hàng công của Pháp, anh đối đầu với người đồng đội ở câu lạc bộ Paris St Germain và là người bạn thân Achraf Hakimi, người hậu vệ được đánh giá cao của Ma-rốc.HLV Regragui cho biết Hakimi đang mong chờ một “cuộc đọ sức đẹp mắt” với người bạn Mbappé nhưng nói thêm rằng Pháp không chỉ phụ thuộc vào cầu thủ ngôi sao Mbappé của mình. “Chúng tôi sẽ phải chặn Kylian Mbappe, nhưng không chỉ riêng anh ta,” Regragui nói.----g mài giũa cho World Cup tương lai. Cựu Thủ Tướng Silvio Berlusconi (giữ chức Thủ Tướng Ý 3 lần: từ năm 1994 tới 1995, từ năm 2001 tới 2006 và từ năm 2008 tới 2011) đã nghĩ ra một độc chiêu mà khắp thế giới chưa nghĩ ra: một xe buýt chở đầy các cô gái giang hồ.Cựu Thủ Tướng Ý Berlusconi đã quay trở lại với những cách thức kỳ thị phụ nữ xưa cũ của ông. Khi giới thiệu một huấn luyện viên mới cho đội bóng đá Monza A.C. của ông, người mà ông mô tả là “tốt, tử tế, tốt bụng và có thể khuyến khích các cầu thủ trẻ của chúng ta. Tôi đã tăng thêm động cơ kích thích mới... nếu các bạn chiến thắng một trong những đội tuyển tuyệt vời, tôi sẽ gửi một chiếc xe buýt chở đầy gái điếm đến phòng thay đồ [của đội banh].”Người đàn ông 86 tuổi này đã ba lần được bầu làm thủ tướng và hai lần bị truy tố về tội phạm tình dục, về hỗ trợ mại dâm liên hệ với một vũ công vị thành niên. Ông là lãnh đạo của đảng Forza Italia. Không rõ cô bạn gái 32 tuổi của Berlusconi nghĩ gì về lời hứa với đội bóng của ông.----a thành phố New York, một trận cháy kinh hoàng bộc phát vào sáng thứ Ba đã tàn phá một nhà kho ở Brooklyn thuộc sở hữu của NYPD (Ty Cảnh Sát New York), có khả năng phá hủy hoặc làm hư hại “hầu hết” các bằng chứng được cảnh sát cất giữ trong tòa nhà. Theo Giám đốc Sở Cứu Hỏa New York (FDNY) John Hodgens, những người phản ứng đầu tiên đã “bị choáng ngợp bởi lửa quá lớn” làm 8 người bị thương -- với ba lính cứu hỏa, ba nhân viên ứng cứu khẩn cấp và hai thường dân bị thương nhẹ trong đám cháy.Tại một cuộc họp báo, Hodgens nói rằng có thể mất “vài ngày” trước khi ngọn lửa được khống chế hoàn toàn và các quan chức có thể vào bên trong tòa nhà để đánh giá mức độ thiệt hại. Khoảng 140 lính cứu hỏa từ 33 đơn vị cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường, sở cho biết. Khu phức hợp Red Hook chứa một trong năm đơn vị lưu trữ mà NYPD lưu giữ bằng chứng hiện trường vụ án—bao gồm hồ sơ DNA từ các vụ án lạnh (cold cases: không điều tra ra) hàng thập niên—các xe bị tịch thu hoặc bằng chứng quá lớn để vừa với các khu vực lưu trữ khác. Giám đốc NYPD Jeffrey Maddrey cho biết bằng chứng trong nơi bị cháy là đã có từ 20-30 năm trước, đồng thời mô tả đây là một tình huống “nghiêm trọng”.----m thứ Ba rằng các nhà khoa học lần đầu tiên tạo ra nhiều năng lượng hơn từ nhiệt hạch (fusion) so với năng lượng laser được sử dụng để điều khiển nó, trong một bước đột phá lịch sử. Bộ thông báo rằng vào ngày 5 tháng 12/2022, các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm nhiệt hạch có kiểm soát đầu tiên trong lịch sử để đạt được mức tăng năng lượng ròng. Bộ Trưởng Năng Lượng Jennifer Granholm nói: “Nói một cách đơn giản, đây là một trong những kỳ tích khoa học ấn tượng nhất của thế kỷ 21.” Khả năng khai thác sức mạnh như vậy có thể dẫn đến việc tạo ra một nguồn năng lượng sạch vô tận.

---- Tổng thống Joe Biden đã ký một dự luật lịch sử thành luật vào chiều thứ Ba, luật hóa quyền kết hôn cho các cặp đồng tính và khác chủng tộc. Respect for Marriage Act (Đạo luật Tôn trọng Hôn nhân) đã đến bàn của tổng thống để xin chữ ký của ông trong một thời điểm lịch sử quy định quyền kết hôn với bạn đời bất kể giới tính hay chủng tộc. Dự luật đã thông qua Hạ viện hôm thứ Năm với tỷ phiếu 258-169. Thượng viện đã thông qua dự luật với 61-36.

.

---- Khi Elon Musk công bố ý định mua Twitter vào tháng 4, Musk nói rằng đó không phải là để kiếm tiền - và việc mua lại chắc chắn không làm cho Musk giàu hơn. Sau khi giá trị cổ phiếu Tesla giảm mạnh, chiếm phần lớn tài sản của ông, Musk không còn là người giàu nhất thế giới, theo Fortune đưa tin.

.

Theo danh sách tỷ phú của Forbes, đại gia kinh doanh người Pháp Bernard Arnault hiện đang vững chắc ở vị trí người giàu nhất thế giới, với khối tài sản ước tính là 188,6 tỷ USD, so với 177,5 tỷ USD của Musk.

.

Tài sản của Musk đã giảm hơn 120 tỷ đô la cho đến nay trong năm nay — con số mà tạp chí Fortune lưu ý là nhiều hơn giá trị tài sản ròng của người sáng lập Amazon Jeff Bezos; Bezos hiện đang ở vị trí thứ tư với 115,7 tỷ đô la.

.

Gautam Adani, chủ tịch tập đoàn công nghiệp Ấn Độ Adani Group, đứng ở vị trí thứ 3 giàu nhất thế giới trong danh sách của Forbes với khối tài sản ước tính 134 tỷ USD. Như thế, 4 người giàu nhất là, theo thư tự: Bernard Arnault, Elon Musk, Gautam Adani, Jeff Bezos.

.

---- Sau kỳ thi quan trọng tại Đại học Medical University of South Carolina, hai chị em song sinh Kellie và Kayla Bingham không ngạc nhiên khi thấy họ có số điểm gần như giống hệt nhau. Đó luôn là trường hợp của họ trong học tập, bao gồm cả kỳ thi SAT (Người trong cuộc nói rằng hai chị em đạt điểm giống hệt nhau), kỳ thi MCAT và kỳ thi LSAT. Tuy nhiên, trường đại học cho rằng điểm số quá giống nhau — 2 chị em trả lời giống hệt nhau cho 296 trong số 307 câu hỏi, và đại học MUSC chính thức cáo buộc hai chị em gian lận. Thế rồi 6 năm sau, bồi thẩm đoàn South Carolina đã phán lệnh rằng đại học MUSC phải bồi thường 2 chị em song sinh 1,5 triệu đô la.

.

Giám thị kỳ thi nghĩ rằng 2 chị em đã ra hiệu cho nhau bằng những cái gật đầu, v.v. Nhưng "chúng tôi chỉ gật đầu trước một câu hỏi trên màn hình máy tính của chính mình," Kayla nói với báo Insider. "Không có ra tín hiệu cho nhau" và họ "không bao giờ nhìn nhau" trong suốt kỳ thi.

.

Sau khi hội đồng trường kết luận họ có tội [thi gian lận], hai chị em, khi đó 24 tuổi, đã kháng cáo và thành công, theo People. Tuy nhiên, 2 chị em nói rằng danh tiếng của họ đã bị hủy hoại. Kellie nói: “Những lời xì xào và tin đồn này đã lan truyền khắp khuôn viên trường về việc chúng tôi đã gian lận thi cử." Kết quả là 2 chị em đã đệ đơn kiện, và trường hợp của họ được hỗ trợ bởi lời khai của các chuyên gia nói rằng không có gì lạ khi các cặp song sinh giống hệt nhau trả lời giống hệt nhau trong các bài kiểm tra.

.

Trong khi hai chị em thắng kiện, các cáo buộc gian lận từ đại học dẫn 2 chị em tới vận mệnh mới: Cả 2 chị em song sinh này cùng từ bỏ sự nghiệp y học và cả hai bây giờ đều là luật sư.

.

---- Bao Tram Anh 'Alyssa' Nguyen, 37 tuổi, cư dân Victoria (Úc châu) đã đối mặt qua video với Tòa sơ thẩm Melbourne hôm thứ Tư sau khi bị buộc tội giết trẻ sơ sinh. Cô đã nhận tội gây ra cái chết cho đứa con trai 6 tháng tuổi của cô. Con của cô là bé Spencer Jordan Recto được tìm thấy đã chết trong ngôi nhà ở Mernda của họ bởi chồng cô là Ben 'Beej' Recto hôm 20/5/2022.

.

Cô Nguyen cũng được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch tại nhà trong một vụ bị nghi ngờ là giết con rồi tự sát. Hồ sơ tòa cho biết cô ấy 'đã thực hiện hành vi gây ra cái chết cho con mình... trong những trường hợp dẫn đến giết trẻ sơ sinh'. Không có chi tiết nào về cái chết của em bé Spencer được đưa ra trước tòa. Hiện cô Nguyen vẫn được tại ngoại với các điều kiện bảo lãnh nghiêm ngặt - bao gồm tuân thủ kế hoạch sức khỏe và giao nộp sổ thông hành Việt Nam. Cô sẽ ra Tòa kế tiếp vào ngày 23/1/2023.

.

---- TIN VN. Quảng Ngãi: 3 nam sinh lớp 8 nghi xâm hại một nữ sinh lớp 6. Theo VietnamNet. Ngày 14/12, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) Nguyễn Đăng Vinh cho biết, công an đang vào cuộc điều tra vụ việc ba nam sinh lớp 8 nghi xâm hại với một nữ sinh lớp 6 ngay trong trường THCS Nghĩa Thắng. Sự việc xảy ra từ tháng 11. Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Thắng Nguyễn Phúc Lộc cho hay, ngày 3/12, phụ huynh của nữ sinh nạn nhân đã đến trường báo cáo vụ việc.

.

---- TIN VN. Lượng kiều hối 2022 về TP.SG đạt 6,8 tỷ USD. Theo Báo Công Thương. Trong thời gian qua TP.HCM luôn là địa phương luôn dẫn đầu cả nước về lượng kiều hối nhận được. Năm 2021 lượng kiều hối TP.HCM nhận được khoảng 6,5 - 6,6 tỷ USD, con số này năm 2022 đạt khoảng 6,8 tỷ USD. Theo ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, tốc độ tăng trưởng của lượng kiều hối về TP.HCM năm 2022 vẫn đạt mức khá tốt mặc dù từ đầu năm đến nay lạm phát và suy giảm kinh tế, bất ổn địa chính trị tại một số khu vực và quốc gia trên thế giới diễn ra khá gay gắt.

.

---- TIN VN. Xuất nhập khẩu của VN 2022 tới kỷ lục 700 tỷ USD. Theo VnExpress. Tổng cục Hải quan cho biết giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ đạt 700 tỷ USD vào ngày 15/12 - mức cao nhất từ trước đến nay. Theo cơ quan này, đến hết hôm nay (14/12), tổng giá trị xuất nhập khẩu đã đạt 698,5 tỷ USD và ngày mai sẽ là 700 tỷ USD - đây là cột mốc mới với Việt Nam. Trước đó, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã lần lượt đạt các mốc 500 tỷ USD, 600 tỷ USD vào năm 2020 và 2021.

.

---- HỎI 1: Đa số muốn dùng ứng dụng điện tử để đặt mua thức ăn ở tiệm bình dân?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Có tới 79% người tiêu dùng muốn sử dụng các ứng dụng công nghệ để gọi món ăn tại các tiệm ăn bình dân, theo một cuộc khảo sát của HungerRush với 1.000 người tiêu dùng Hoa Kỳ. HungerRush, một công ty công nghệ về nhà hàng, cũng nhận thấy khả năng xuất hiện nhiều trên Internet là yếu tố quan trọng trong việc mời gọi khách hàng mới ghé thăm, với 85% người tiêu dùng nói rằng điều quan trọng đối với họ là tìm các bài đánh giá (reviews) và thông tin khác về nhà hàng trên mạng Internet.

.

Có 65% số người được hỏi dưới 30 tuổi cho biết đã đặt mua thức ăn qua mạng trực tuyến, 62% đặt hàng qua điện thoại, 51% thông qua ứng dụng của nhà hàng và 38% thông qua ứng dụng của bên thứ ba hoặc tại quầy của nhà hàng, theo cuộc khảo sát.

Chi tiết:

https://www.restaurantdive.com/news/Survey-79-percent-diners-expect-technology-ordering-from-casual-restaurants/638589/

.

---- VẤN ĐỀ: Ảo tưởng quyền lực (Nguyễn Ngọc Huy)

.

Ảo tưởng quyền lực

Nguyễn Ngọc Huy

Báo Tiếng Dân, 13-12-2022

.

“Mày có biết tao là ai không?”

Đó là một câu nói ngày càng phổ biến khi những kẻ ảo tưởng quyền lực/hoặc có quyền lực thực sự, lạm dụng để giải quyết các vấn đề mà vốn dĩ không cần đến quyền lực và bạo lực.

Vụ việc ông Dũng dùng gậy đánh vào nữ caddy ở sân golf là một biểu hiện của ảo tưởng quyền lực để hành xử với người mà ông xem là yếu thế hơn mình.

Tôi lấy giả định cái gậy golf đó mà đập vào mặt một ai đó cũng có quyền lực như ông Dũng (là thương gia, là chính trị gia, hay một tay anh chị nào đó) thì chắc chắn là sự việc không bị “ngâm” lâu đến vậy. Nhưng giả định đó chắc chắn không xảy ra vì ông Dũng biết ông đang vụt gậy golf vào mặt ai – một cô gái yếu thế, một người làm công, một người ít được xã hội biết đến.

Đó là một hành động bắt nạt người khác một cách hèn hạ.

Khi dùng tới vũ lực để bắt nạt người yếu thế hơn mình, Dũng không lường trước được về một thứ quyền lực khác. Đó là quyền lực của số đông đang đứng về lẽ phải và công bằng. Khi một cô gái yếu thế không thể nói lên tiếng nói uất ức của mình, thì vẫn còn đó tiếng nói lương tri của những con người thấy bất bình mà lên tiếng.

Ông Dũng đã có giải trình, đã có lời xin lỗi nhưng đó là giải trình quanh co và xem việc làm cố tình đó như một tai nạn ngoài ý muốn lúc nóng giận. Ông vẫn chưa nói lên sự thật về việc lạm dụng quyền lực, thứ mà ông ấy có thể cũng áp dụng hàng ngày ở nơi ông làm việc, chỉ khác là không dùng vũ lực thôi. Thứ đó mới nguy hiểm và là căn nguyên của mọi sự bất công trong xã hội.

Ở một khía cạnh khác, ông Dũng là một ông Hội đồng cấp tỉnh, ông đang là đại biểu của nhân dân, người đại diện nhân dân nói lên tiếng nói đối thoại với chính quyền. Thế mà ông lại dùng gậy đập vào mặt nhân dân như thế. Rất hỗn! Ông nên từ nhiệm trước khi bị HĐND phế truất vai trò của ông. Đừng ngồi cái ghế ấy nữa.

Ảo tưởng quyền lực hay lạm dụng quyền lực có thể có ở bất cứ ai và dưới nhiều hình thức. Thứ quyền lực tạm bợ đó có thể được sinh ra do sự nuông chiều của cha mẹ với con cái, sự nịnh hót và phục tùng của nhân viên dưới quyền tại cơ quan tạo ra thói quen xấu cho người lãnh đạo, và thậm chí, quyền lực ảo đó cũng có thể xuất hiện ở những người của công chúng. Họ biết họ là ai nên họ thích hỏi: “Mày có biết tao là ai không?”

