Tổng thống Nam Hàn kêu gọi Việt Nam mở ra thời đại mới cho quan hệ song phương.

- 1 phi cơ không người lái phóng xuống căn cứ Nga cách biên giới Ukriane 750 km, phá hủy 2 phi cơ Tu-95

- Ukraine: Quân Nga đang sử dụng loại vũ khí hóa học đang bị cấm -- lựu đạn khói aerosol K-51.

- Ukraine: phi đạn Nga bắn khắp nước Ukraine.

- Các bác sĩ Ukraine đã cứu trẻ mồ côi khỏi bị đưa vào Nga bằng cách giả hồ sơ y tế của trẻ em.

- Nhà hoạt động nhân quyền có giải Nobel: không có giải pháp ngoại giao nào cho cuộc chiến ở Ukraine.

- Ukraine: Nga sắp đưa quân tổng tấn công.

- Đức: dự kiến thêm tị nạn từ Ukraine vào Đức vị chịu không nổi trời tuyệt lạnh (Putin bắn sập điện rồi)

- Ukraine chỉ trích Elon Musk về dự tính cho Trump vào Twitter tuyên truyền, cưỡng ép hồi hương.

- TQ đã lập hơn 100 đồn cảnh sát ở nước ngoài trên toàn cầu để theo dõi, quấy rối cưỡng ép hồi hương.

- TQ phản đối quốc tế can thiệp vào TQ-Đài Loan

- Thượng Hải: không cưỡng ép xét nghiệm COVID nơi công cộng nữa kể từ ngày 6 tháng 12/2022.

- Nga: xuất cảng điện từ Nga vào TQ tăng 23% trong 11 tháng đầu 2022.

- Bắc Hàn xử tử 3 cậu vị thành niên vì xem TV Nam Hàn.

- Nam Hàn: Bắc Hàn bắn 130 đạn pháo vô biển chung.

- Lachlan Murdoch, TGĐ của Fox, hôm nay ra khai vụ Dominion kiện Fox đòi 1,6 tỷ đô vì giúp Trump loan tin vịt "gian lận" bầu cử 2020.

- Dân Biểu Liz Cheney lên án Trump là “kẻ thù của Hiến pháp” vì Trump đòi kêu gọi quăng bỏ Hiến Pháp.

- Bạch Ốc lên án lời Trump đòi quăng bỏ Hiến pháp.

- Các lãnh đạo Cộng hòa lưỡng viện và Ủy ban Cộng Hòa Toàn Quốc im lặng khi Trump đòi quăng bỏ Hiến pháp.

- World Cup: Anh thắng Senegal 3-0, vô tứ kết.

- World Cup: Pháp thắng Ba Lan 3-1, vào tứ kết. Cầu thủ Pháp Olivier Giroud đạt kỷ lục: ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của Pháp, 52 bàn cho đội tuyển Pháp. Cầu thủ Pháp Kylian Mbappe cũng vượt kỷ lục của Pele (kỷ lục 7 bàn thắng tại World Cup của Pele trước tuổi 24).

- Iran: cho cảnh sát đạo đức về vườn.

- Biển Caspi (Nga): Khoảng 2.500 hải cẩu chết trôi.

- Khách sạn heo kiểu mẫu ở TQ sẽ giết mổ 1,2 triệu con heo/năm.

- Giới trẻ (từ 25 đến 39 tuổi) rủ nhau dọn về ở Florida và Texas. Giới trẻ rủ nhau bỏ New York, Chicago.

- Cảnh sát Los Angeles bắt 18 người vụ trộm cắp ào ạt.

- Santa Cruz: Nathan Nguyễn lên chức Giám đốc công trình công cộng.

- Quận Cam: một hiệu trưởng nhảy lầu tự tử.

- Kỳ vọng mùa kiều hối cuối năm.

- TP.SG: 5.000 người sẽ dự phiên xử Chủ tịch địa ốc Alibaba.

- Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Việt Nam mở ra thời đại mới cho quan hệ song phương.

- HỎI 1: Chỉ 25% dân Nga muốn tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Bạn bị đau nửa đầu (bán đầu thống)? Hãy coi lại thói quen ăn uống. ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-5/12/2022) ---- Lachlan Murdoch, Giám đốc điều hành của Fox Corp., hôm nay (Thứ Hai 5/12/2022) ​​​​sẽ ra tòa để trả lời đơn kiện từ công ty máy bầu phiếu Dominion Voting Systems đòi Fox News bồi thường 1,6 tỷ đô la vì đã thổi phồng những lời bịa đặt của Trump sau bầu cử 2020 rằng các máy bầu của Dominion đã "tự động đổi phiếu bầu Trump thành phiếu bầu Biden" -- điều bịa đặt mà Dominion nói là gây thiệt hại hàng trăm triệu đô la cho Dominion.

Murdoch sẽ là nhân vật cấp cao nhất của công ty trong đế chế truyền thông Fox phải đối mặt với các câu hỏi có lời khai hữu thệ trong vụ án cho đến nay. Fox và Dominion đã qua lại tại tòa án bang Delaware kể từ mùa hè trong một cuộc tranh cãi leo thang về nhân chứng, bằng chứng và lời khai. Tỏa sẽ đưa ra phán quyết về việc cơ quan truyền thông có quyền loan truyền những lời vu khống và bịa đặt của Trump hay không, sau khi hơn 60 phiên tòa đã bác bỏ. Và những lời nói dối của Trump và nhóm luật sư của Trump có được bảo vệ bằng Tu Chính Án 1 (tự do phát biểu ý kiến) hay không.

Tuy nhiên hồ sơ Dominion kiện được các nhà quan sát độc lập nói là một trường hợp mạnh bất thường. Vì ngày này qua ngày khác, những người dẫn chương trình và khách mời của Fox lặp đi lặp lại những câu chuyện không có thật về mối quan hệ của Dominion với các chế độ cộng sản và những giả thuyết xa vời về cách nhu liệu (phần mềm) của Dominion lật ngược phiếu.

David A. Logan, hiệu trưởng Trường Luật Roger Williams School of Law, người đã lập luận ủng hộ việc nới lỏng một số luật về tội phỉ báng (libel laws), nói: “Đây là một loại trường hợp rất khác. Hiếm có trường hợp nào dẫn đến những tuyên bố kích động kéo dài hàng tuần, có thể chứng minh là sai, nhưng cũng không nhất quán một cách kỳ lạ.”

Sau khi Dominion đệ đơn kiện vào tháng 3/2021 - tuyên bố rằng việc Fox loan tin vịt về máy bầu của họ không chỉ khiến hãng này thiệt hại hàng trăm triệu đô la trong kinh doanh mà còn "làm tổn hại đến ý tưởng về các cuộc bầu cử đáng tin cậy" - nhiều chuyên gia luật truyền thông cho rằng vụ kiện này sẽ kết thúc giống như nhiều vụ kiện khác: Fox sẽ thương lượng bồi thường để hủy đơn kiện (mà không cần thú tội bịa đặt, phỉ báng).

Fox News có lịch sử giải quyết các vụ kiện nhạy cảm trước khi đến tay bồi thẩm đoàn. Trong vài năm qua, Fox đã trả hàng chục triệu đô la cho các yêu cầu bồi thường: cho những phụ nữ đã báo cáo hành vi quấy rối tình dục của cựu Giám đốc điều hành Roger Ailes và của những người dẫn chương trình nổi tiếng kể cả Bill O'Reilly; cũng như [bồi thường ngoài tòa cho] gia đình của Seth Rich, một cựu nhân viên của Đảng Dân chủ đã bị giết trong một vụ cướp mà một số người bảo thủ cố gắng liên kết với một thuyết âm mưu chống Clinton.

Nhưng một thỏa thuận với Dominion dường như là một khả năng xa vời vào thời điểm này. Fox đã nói rằng Tu chính án thứ nhất sẽ bảo vệ Fox khỏi trách nhiệm pháp lý dù là loan tin về những lời nói dối đầy ác ý của Trump và phe Trump. Nhưng Dominion nói, Fox không chỉ loan tin, mà còn ủng hộ những lời nói dối. Điều khó cho Dominion là phải chứng minh Fox loan tin với ác ý thực sự (“actual malice”). Hôm nay, Thứ Hai 5/12/2022, lời khai của Lachlan Murdoch sẽ cố gắng chứng minh rằng Fox không có ác ý khi loan tin vịt.

Thẩm phán đã ấn định ngày xét xử Dominion vs. Fox vào tháng 4/2023. Trong khi đó, một vụ kiện phỉ báng riêng biệt chống lại Fox của công ty bỏ phiếu Smartmatic dự kiến ​​sẽ không sẵn sàng để xét xử cho đến mùa hè năm 2024.

---- Dân Biểu Liz Cheney (R-Wyo.) hôm Chủ nhật đã lên án cựu Tổng thống Trump là “kẻ thù của Hiến pháp” sau khi Trump kêu gọi quăng bỏ Hiến Pháp vì những tuyên bố vô căn cứ về gian lận bầu cử trong bầu cử tổng thống 2020: “Donald Trump tin rằng chúng ta nên chấm dứt ‘tất cả các quy tắc, quy định và điều khoản, ngay cả những điều được tìm thấy trong Hiến pháp’ để lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Đó là quan điểm của Trump vào ngày 1/6 và vẫn là quan điểm của Trump cho đến ngày nay. Giờ đây, không một người trung thực nào có thể phủ nhận rằng Trump là kẻ thù của Hiến pháp.”

---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho biết hôm thứ Hai rằng Trung Quốc "kiên quyết phản đối" sự can thiệp của nước ngoài vào các vấn đề nội bộ. "Trung Quốc kiên quyết phản đối sự can thiệp của Hoa Kỳ và Liên Âu vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc và bôi nhọ Trung Quốc", Ming nói khi đáp lại tuyên bố chung của Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman với Tổng thư ký Cơ quan Hành động Đối ngoại Châu Âu Stefano Sannino, nơi hai bên cáo buộc Trung Quốc về "cưỡng chế bằng kinh tế" và "khiêu khích" xung quanh Đài Loan.

Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ, Ning cũng cho biết "Hợp tác giữa Mỹ và Liên Âu không nên nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào, càng ít tìm cách gây ra vấn đề về Trung Quốc hoặc châm ngòi cho sự đối đầu." Bà nói thêm rằng "với tư cách là những lực lượng lớn trên thế giới, Mỹ và Liên Âu cần thể hiện trách nhiệm và làm nhiều điều có lợi hơn cho sự ổn định và thịnh vượng của thế giới."

---- Ủy ban Y tế thành phố Thượng Hải hôm thứ Hai thông báo rằng xét nghiệm COVID sẽ không còn được yêu cầu tại các địa điểm công cộng kể từ ngày 6 tháng 12/2022, khi trung tâm tài chính lớn nhất của đất nước tìm cách tối ưu hóa các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát phù hợp với chính sách quốc gia và tình hình dịch bệnh.

Cuối tuần qua, Trung Quốc đã dò ra hơn 30.000 ca nhiễm COVID-19 mới, với con số này giảm vài ngày liên tiếp sau khi đạt mức cao kỷ lục. Theo ủy ban y tế của Thượng Hải, thành phố đã ghi nhận 12 trường hợp được xác nhận vào ngày 5/12.

---- Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolay Shulginov đã chia sẻ với các phóng viên hôm thứ Hai rằng xuất cảng điện của Moscow sang Bắc Kinh đã tăng 23% trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 11/2022. Hồi năm 2021, Trung Quốc đã yêu cầu Nga cung cấp một lượng điện lớn hơn cho nước này do thiếu hụt. Nga đã tăng từ xuất cảng 3 tỷ kWh mỗi năm lên 3,8 tỷ kWh trong năm trước, trị giá 181,5 triệu USD.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tiết lộ rằng Nga "cởi mở và quan tâm" đến việc xây dựng hơn nữa quan hệ đối tác với Trung Quốc, trong lĩnh vực năng lượng, trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh lĩnh vực này là "nền tảng" của quan hệ giữa hai nước. .

---- Bắc Hàn được cho là đã xử tử 3 cậu vị thành niên vì tội lưu hành và xem phim truyền hình Nam Hàn. Theo thông tấn Nam Hàn Chosun Ilbo, 3 học sinh trung học đã bị bắt gặp xem và nhập các chương trình truyền hình Nam Hàn vào đầu tháng 10. Mặc dù trước đây những cá nhân chưa đủ tuổi không bị xử tử vì không tuân theo luật, nhưng có vẻ như hình phạt này hiện được áp dụng ngay cả với vị thành niên.

Nhóm 3 nam sinh này cư trú tại Hyesan, một thành phố gần biên giới giữa Bắc Hàn và Trung Quốc. Họ đã xem nhiều tập phim truyền hình Nam Hàn và Mỹ, và sau đó bị bắt quả tang đang lưu hành những phim bộ này với bạn bè của họ.

Bất chấp hậu quả khắc nghiệt, nhiều người dân Bắc Hàn vẫn tìm xem nội dung phim Nam Hàn. Theo một cuộc khảo sát do Unification Media Group thực hiện, 96% số người Bắc Hàn được hỏi cho biết họ đã xem các bộ phim truyền hình Nam Hàn nổi tiếng như Squid Game và Crash Landing on You.

Đây không phải là lần đầu tiên Bắc Hàn xử tử công dân của mình vì tiếp xúc với phim ảnh truyền thông từ Nam Hàn. Năm ngoái, có tin cho rằng 7 người đã bị xử tử vì xem các video ca nhạc K-pop mà Kim Jong-un mô tả là "căn bệnh ung thư hiểm ác".

---- Bộ quốc phòng Nam Hàn hôm thứ Hai cho biết Bắc Hàn đã bắn khoảng 130 quả đạn pháo về phía các khu vực phía đông và phía tây. Thông báo nói rằng đây là hành vi vi phạm thỏa thuận quân sự song phương đạt được năm 2018 vì nó nhằm hướng tới một "vùng đệm" trên biển.

Trong khi đó, các vụ cháy lần đầu tiên được phát hiện từ huyện Kumgang ở tỉnh Kangwon và mũi Jangsan ở tỉnh Nam Hwanghae, được cho là có liên quan đến nhiều bệ phóng hỏa tiễn. Thông báo này được đưa ra sau thông tin hôm nay rằng Seoul đang xem xét thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng nếu Bắc Hàn tiến hành một vụ thử hạt nhân khác hoặc các hành động khiêu khích lớn khác.

---- Kyrylo Tymoshenko, phó chánh văn phòng tổng thống Ukraine, đã báo cáo hôm thứ Hai rằng Nga đã bắn nhiều đợt phi đạn trên khắp đất nước Ukraine trong đêm và rạng sáng. Người phát ngôn Lực lượng Không quân Ukraine Yuriy Ihnat đã xác nhận các cuộc tấn công ở nhiều khu vực, đồng thời cảnh báo rằng một đợt không kích khác có thể được tiến hành trong những giờ tới.

Các vụ phóng phi đạn đã được báo cáo ở thủ đô Kiev, khu vực Sumy, Mykolayiv và Odessa, theo chính quyền địa phương, và cảnh báo không kích đã được đưa ra ở một số khu vực. Chánh văn phòng tổng thống Ukraine, Andriy Yermak, khuyến cáo đồng bào của mình ở lại nơi trú ẩn.

---- Theo tin từ mạng Telegram Baza của Nga, một máy bay không người lái (UAV) chưa rõ từ đâu đã lao vào căn cứ không quân Engels-1 của Nga ở Saratov Oblast, nơi Nga sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công phi đạn hàng loạt vào Ukraine và đặc biệt là cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Kết quả là 2 oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 bị hư hại và 2 quân nhân Nga phải nhập viện, theo đài Astra Telegram của Nga đưa tin.

.

Cố vấn Bộ Nội vụ Nga Anton Gerashchenko đã công bố một video trên Telegram được cho là quay cảnh vụ tấn công. Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Nga RIA đưa tin rằng một xe bồn dầu đã phát nổ gần Ryazan, cách Moscow 200 km (125 dặm). Hậu quả là 3 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Một chiếc máy bay cũng được cho là đã bị hư hại trong vụ việc, mặc dù không có thêm thông tin chi tiết nào được cung cấp. Căn cứ không quân Engels nằm cách biên giới với Ukraine 750 km (465 dặm).

---- Các bác sĩ Ukraine đã cứu những đứa trẻ mồ côi khỏi bị trục xuất [vào Nga] bằng cách làm giả hồ sơ y tế của chúng trong vòng vài giờ sau cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2/2022. Các bác sĩ tại bệnh viện khu vực dành cho trẻ em ở Kherson nói với Associated Press rằng họ đã thay đổi các tài liệu để làm cho những đứa trẻ có vẻ không khỏe hơn thực tế. Bác sĩ Olga Pilyarska, trưởng khoa chăm sóc đặc biệt, cho biết: “Chúng tôi cố tình viết sai thông tin rằng bọn trẻ bị bệnh và không thể vận chuyển được. “Chúng tôi sợ rằng [người Nga] sẽ phát hiện ra… [nhưng] chúng tôi quyết định rằng chúng tôi sẽ cứu bọn trẻ bằng bất cứ giá nào.” Chính quyền địa phương cho biết ít nhất 1.000 trẻ em Ukraine đã bị bắt cóc từ các trại trẻ mồ côi và trường học trên khắp thành phố trong 8 tháng Nga chiếm đóng, với những đứa trẻ được gửi sang Nga hoặc các lãnh thổ do Nga nắm giữ để những đứa trẻ này được nuôi dưỡng như những gia đình người Nga.

---- Quân Nga đang sử dụng loại vũ khí hóa học đang bị cấm -- lựu đạn khói aerosol K-51 -- lđể tấn công Lực lượng vũ trang Ukraine. Đó là lời tố cáo từ Lực lượng Hải quân Ukraine đăng trên Telegram: "Nhà nước khủng bố đang sử dụng vũ khí hóa học bị cấm - lựu đạn K-51 aerosol. Họ phóng lựu đạn chloropicrin vào quân phòng thủ của chúng tôi bằng máy bay không người lái ở phía Đông Ukraine."

Được biết, lựu đạn này tỏa ra hơi ngạt, sẽ bao phủ quân đối thủ bằng khói và không cho phép họ thở. Hải quân Ukraine nhận xét rằng để tự bảo vệ mình khỏi tác động sát thương mạnh của các loại lựu đạn bị cấm, Thủy quân Lục chiến Ukraine đã giữ vị trí phòng thủ của họ bằng cách mặc đồ bảo hộ hóa học. (Ghi chú: quân Nga cũng từng bị tố cáo sử dụng vũ khí hóa học ở Syria, khi tấn công các chốt bắn tỉa tử thủ trong thành phố.)

---- Hiện tại không có giải pháp ngoại giao nào cho cuộc chiến ở Ukraine, theo lời Irina Scherbakova, một người đồng sáng lập tổ chức nhân quyền Memorial tại Nga đoạt giải Nobel Hòa bình. Bà Scherbakova nói: “Tôi hoàn toàn tin rằng không có giải pháp ngoại giao nào với chế độ của [Tổng thống Vladimir] Putin, chừng nào Putin vẫn còn ở đó."

Scherbakova, người đã được trao giải thưởng cho hoạt động nhân quyền của mình tại một buổi lễ ở Hamburg, Đức, nói thêm: “Giải pháp hiện nay sẽ là một giải pháp quân sự." Bà nói, cuối cùng sẽ có một số hình thức giải quyết ngoại giao cho cuộc xung đột, nhưng theo bà, “ngoại giao này sẽ chỉ xảy ra khi Ukraine tin rằng họ đã thắng cuộc chiến này và có thể đặt ra các điều khoản của mình”.

---- Theo một quan chức Ukraine, Nga đã sẵn sàng cho một "cuộc tấn công lớn" vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Nataliya Gumenyuk, phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ Miền Nam Ukraine, nói với Đài 24 của Ukraine: “Chúng tôi hiểu rằng một cuộc tấn công lớn đang được chuẩn bị và có thể xảy ra bất cứ ngày nào… Hãy nhớ rằng ngày hay đêm không quan trọng đối với kẻ thù. Nhiệm vụ của họ là khủng bố.”

Bà cho biết chính quyền Ukraine đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết: “Trong gần hai tuần nay, quân thù đã không tiến hành các cuộc tấn công phi đạn nhiều nữa. Tuy nhiên, việc tạm dừng này có thể kết thúc bất cứ lúc nào.” Bà cho biết thêm rằng quân đội Ukraine đang tăng cường bảo vệ tại các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng quan trọng khác.

---- Đại sứ Đức tại Anh cho biết một số lượng lớn người tị nạn từ Ukraine có thể sẽ chạy sang Đức trong những tuần tới. Đại sứ Miguel Berger nói: “Chúng tôi rất lo ngại về điều đó bởi vì những cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng này có nghĩa là nhiều người trong nhiệt độ đóng băng có thể buộc phải rời khỏi Ukraine, vì vậy chúng tôi dự đoán sẽ có một làn sóng người tị nạn khác trong những tuần tới”.

Bộ Nội vụ Đức nói rằng số người đã rời Ukraine và vào Đức kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu đã cán mức 1 triệu người tỵ nạn vào ngày 30/11/2022. Đại sứ cho biết ông không thấy có cơ sở nào để lạc quan về việc kết thúc chiến tranh bằng biện pháp ngoại giao.

---- Elon Musk, tỷ phú và là chủ công ty mạng Twitter, đã bị cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak chỉ trích vì muốn điều hợp nội dung để cho Nga sử dụng Twitter loan tin các hoạt động quân sự của họ ở Ukraine. Vì ý định cho tự do ngôn luận sẽ là ý tốt nhưng sẽ là kết quả xấu. Musk có kế hoạch cải cách nền tảng truyền thông xã hội Twitter để cho phép tự do ngôn luận, đồng thời hứa hẹn sẽ kiểm duyệt các nội dung được đăng trên ứng dụng.

----- Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, cho biết cuộc xung đột ở Ukraine có thể đã châm ngòi cho một cuộc chiến hỗn hợp mới giữa Nga và phương Tây, không giống như Chiến tranh Lạnh giữa Hoa Kỳ và Liên Xô vài thập kỷ trước, theo hãng thông tấn TASS đưa tin.

Người phát ngôn đã nói với Al Jazeera vào Chủ nhật rằng ông tin rằng "những gì chúng ta đang thấy ngày nay là Chiến tranh Lạnh 2.0" và nó "bắt đầu với cuộc chiến ở Ukraine." Kalin đã bày tỏ sự sẵn sàng của Ankara trong việc thiết lập các cuộc đàm phán giữa Kiev và Moscow và giúp giải quyết cuộc khủng hoảng.

---- Chính phủ Trung Quốc đã thiết lập hơn 100 đồn cảnh sát ở nước ngoài trên toàn cầu để theo dõi, quấy rối và trong một số trường hợp là cưỡng ép hồi hương một số người TQ lưu vong, sử dụng các thỏa thuận an ninh song phương với các nước ở châu Âu và châu Phi để có được sự hiện diện rộng rãi trên trường quốc tế, theo bản tin mới trên CNN.

Tổ chức nhân quyền Safeguard Defenders có trụ sở tại Madrid cho biết họ đã tìm thấy bằng chứng Trung Quốc đang điều hành thêm 48 đồn cảnh sát ở nước ngoài kể từ khi tổ chức này lần đầu tiên tiết lộ sự tồn tại của 54 đồn như vậy hồi tháng 9/2022.

Bản phúc trình mới – có tên là “Patrol and Persuade” (“Tuần tra và thuyết phục”) – tập trung vào quy mô của mạng lưới và xem xét vai trò của các sáng kiến kiểm soát chung giữa Trung Quốc và một số quốc gia châu Âu, bao gồm Ý, Croatia, Serbia và Romania trong việc thí điểm mở thêm các đồn công an TQ ở hải ngoại.

Trong số những báo cáo mới được nhóm nhân quyền này đưa ra: rằng một công dân Trung Quốc đã bị ép buộc trở về TQ bởi các đặc vụ làm việc bí mật trong một đồn cảnh sát Hoa kiều ở ngoại ô Paris, được tuyển dụng rõ ràng cho mục đích đó, ngoài ra còn có tiết lộ trước đó rằng có thêm hai người Trung Quốc lưu vong đã bị buộc phải trở về từ châu Âu – một người ở Serbia, người kia ở Tây Ban Nha.

Safeguard Defenders, tổ chức tìm kiếm các tài liệu nguồn mở, chính thức của Trung Quốc để tìm bằng chứng về các cáo buộc vi phạm nhân quyền, cho biết họ đã xác định được 4 vùng cảnh sát khác nhau thuộc Bộ Công an Trung Quốc đang hoạt động tại ít nhất 53 quốc gia, trải dài khắp 4 nơi trên thế giới, bề ngoài có vẻ như để giúp đỡ những người nước ngoài từ những vùng đó của Trung Quốc có nhu cầu ở nước ngoài.

Các báo cáo của họ đã thúc đẩy các cuộc điều tra ở ít nhất 13 quốc gia khác nhau cho đến nay và gây ra một cuộc đấu tranh ngoại giao ngày càng gay gắt giữa Trung Quốc và các quốc gia như Canada, nơi có cộng đồng người Hoa đông đảo.

Trong khi đó, Ý đã ký một loạt thỏa thuận an ninh song phương với Trung Quốc qua các chính phủ liên tiếp kể từ năm 2015, phần lớn giữ im lặng trước những tiết lộ về các hoạt động bị cáo buộc trên lãnh thổ Ý. Từ năm 2016 đến 2018, cảnh sát Ý đã tiến hành nhiều cuộc tuần tra chung với cảnh sát Trung Quốc – đầu tiên là ở Rome và Milan – và sau đó là ở các thành phố khác bao gồm cả Napoli, đồng thời, Safeguard Defenders cho biết, họ đã tìm thấy bằng chứng cho thấy một hệ thống giám sát video đã được thêm vào một khu dân cư Trung Quốc bề ngoài là “để ngăn chặn hiệu quả tội phạm ở đó.”

Croatia

Serbia

Nam Phi và ở các quốc gia lân cận

Bạch Ốc đã chính th

Một số đảng viên Cộng

World Cup: Đội tuyển Anh đã dễ dàng đánh bại Senegal 3-0

World Cup: Pháp thắng Ba Lan 3-1, tiến vào tứ kết.

Iran sẽ đình chỉ "cảnh sát đạo đức"

Khoảng 2.500 con hải cẩu đã chết t

Khách sạn heo kiểu mẫu ở TQ

Vào năm 2016, một quan chức cảnh sát Ý nói với NPR rằng việc phối hợp kiểm soát sẽ “dẫn đến sự hợp tác quốc tế rộng lớn hơn, trao đổi thông tin và chia sẻ tài nguyên để chống lại các nhóm tội phạm và khủng bố đang gây ảnh hưởng đến các quốc gia của chúng ta”.Tổ chức phi chính phủ Safeguard Defenders xác định Ý đã đặt 11 đồn cảnh sát Trung Quốc, bao gồm cả ở Venice và Prato, gần Florence. Một buổi lễ ở Rome để đánh dấu việc khai trương một đồn mới có sự tham dự của các quan chức cảnh sát Ý vào năm 2018, theo các video được đăng trên các trang web của Trung Quốc, thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa lực lượng cảnh sát ở hai nước.Các sĩ quan Trung Quốc đã được nhìn thấy trong một cuộc tuần tra chung với các đối táccủa họ trên đường phố thủ đô Zagreb vào tháng 7 năm nay, truyền thông Trung Quốc đưa tin. Tân Hoa Xã phỏng vấn một quan chức cảnh sát Zagreb cho biết các cuộc tuần tra là cần thiết để “bảo vệ và thu hút khách du lịch nước ngoài”.Một báo cáo năm 2019 của Reuters cho biết các cảnh sát Trung Quốc đã tham gia cùng các cảnh sátđi tuần tra ở Belgrade để giúp giải quyết dòng khách du lịch Trung Quốc. Một cảnh sát Serbia lưu ý rằng người Trung Quốc không có quyền bắt giữ.Safeguard Defenders cũng cho biết các trạm công an của Trung Quốc đã có thể có được chỗ đứng ởnhờ một thỏa thuận tương tự với Pretoria, đã được thực hiện trong nhiều năm.----ức lên án những lời Trump kêu gọi quăng bỏ các quy tắc và quy định của Hoa Kỳ, "ngay cả những điều được tìm thấy trong Hiến pháp." Phát ngôn viên Bạch Ốc Andrew Bates nói trong một tuyên bố: "Việc tấn công Hiến pháp và tất cả những gì nó đại diện là lời nguyền rủa đối với linh hồn của quốc gia chúng ta và nên bị lên án toàn diện."Trump trước đó vào thứ Bảy đã kêu gọi "chấm dứt" các quy tắc và quy định của Hoa Kỳ, "ngay cả những quy định được tìm thấy trong Hiến pháp", đồng thời tuyên bố sai sự thật rằng các công ty công nghệ và Đảng Dân Chủ đã âm mưu "phá hủy kết quả bầu cử tổng thống" vào năm 2020.----hòa đã cùng với Dân chủ lên án lời kêu gọi "chấm dứt" Hiến pháp của cựu Tổng thống Donald Trump, nhưng không ai trong số họ ở cấp chỉ huy Cộng Hòa trong Quốc Hội Mỹ. Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell và Lãnh đạo thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy đã không nói bất cứ điều gì công khai về việc Trump đòi quăng bỏ Hiến Pháp để đưa Trump vào Bạch Ốc bây giờ.Ủy ban Tòa Quốc Đảng Cộng hòa cũng im lặng, mặc dù NBC đã yêu cầu người phát ngôn đưa ra bình luận hôm thứ Bảy. Theo New York Times, những bình luận của Trump dường như không thúc đẩy bất kỳ chính trị gia Đảng Cộng hòa nào loại trừ sự ủng hộ đối với cuộc tranh cử tổng thống hiện tại của Trump.----để thiết lập một cuộc đụng độ rất được mong đợi với Pháp ở vòng tứ kết World Cup tại Qatar.Bàn mở tỷ số của Jordan Henderson ở phút 38 được ghi bởi Harry Kane ở pha hành động cuối cùng của hiệp một tại Sân vận động Al Bayt vào Chủ nhật - bàn thắng đầu tiên của Kane trong giải đấu. Bukayo Saka ghi bàn thứ ba ở phút 65.Trận đấu tiếp theo của Anh sẽ gặp đương kim vô địch thế giới Pháp vào thứ Bảy 10/12/2022, cũng tại Sân vận động Al Bayt.----Cầu thủ Pháp Olivier Giroud đạt kỷ lục: ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của Pháp, 52 bàn cho đội tuyển Pháp. Cầu thủ Pháp Kylian Mbappe cũng đạt kỷ lục, vượt kỷ lục của Pele (kỷ lục 7 bàn thắng tại World Cup của Pele trước tuổi 24).Những kỷ lục bóng đá mới đã được thiết lập vào đêm Chủ nhật tại World Cup khi Pháp giành quyền vào tứ kết sau khi đánh bại Ba Lan 3-1 tại sân vận động Al Thumama. Bàn thắng mở tỷ số của trận đấu được ghi bởi Olivier Giroud không chỉ đưa đội của anh ấy đến chiến thắng mà còn nâng anh ấy trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của Pháp sau khi anh ấy ghi tổng cộng 52 bàn cho đội tuyển quốc gia Pháp. Bàn thắng của anh vào lưới Ba Lan ở phút 44 - chỉ một phút ngắn ngủi của hiệp một - đưa tổng bàn thắng của Giroud vượt qua kỷ lục 51 bàn do Thierry Henry của Pháp nắm giữ.Cầu thủ Pháp Kylian Mbappe, người ghi hai bàn còn lại trong trận đấu tối Chủ nhật, cũng lập kỷ lục đánh bại tổng số 7 bàn thắng tại World Cup của Pele trước tuổi 24. Cầu thủ 23 tuổi Mbappe hiện có 33 bàn sau 63 lần ra sân kể từ khi ra mắt cho Pháp vào năm 2017. Mbappe ghi bàn thắng đầu tiên ở phút 74 và ghi thêm bàn thắng thứ hai khi anh tung cú sút vào góc cao ở phút bù giờ.----sau 3 tháng biểu tình bùng nổ trên toàn quốc, theo lời Tổng công tố Mohammad Jafar Montazeri hôm Chủ nhật. Quan chức này cho biết cuộc tuần tra đạo đức "không liên quan gì đến cơ quan tư pháp" và rằng "cảnh sát [đạo đức] đã bị đóng cửa từ nơi họ được thành lập", theo BBC.Các cuộc biểu tình bùng nổ ra sau cái chết của Mahsa Amini, 22 tuổi, người bị bắt ở Tehran vì đội khăn trùm đầu "không đúng cách". Theo những người chứng kiến, các viên chức bắt giữ cô đã đánh đập cô dã man, sau đó cô hôn mê và rồi chết.----rôi hôm Chủ nhật dọc theo Biển Caspi ở tỉnh Dagestan, miền nam nước Nga. Theo Bộ Tài nguyên Dagestan, con số chết tiếp tục tăng lên khi các nhà điều tra đếm các thi thể. “Số lượng chết đặc biệt lớn ở khu vực Yuzbash, cũng như giữa cửa sông Sulak và Shurinka.” Chính quyền địa phương cho biết không rõ nguyên nhân gây ra hải cẩu chết hàng loạt, nhưng cho rằng đó có thể là nguyên nhân tự nhiên, theo Associated Press. Theo Bộ, nguyên nhân chính xác sẽ được xác định sau khi giảo nghiệm xác hải cẩu.Người đứng đầu Trung tâm Bảo vệ Môi trường Caspian, Zaur Gapizov, cho biết có thể hải cẩu đã chết vài tuần trước, đồng thời cho biết thêm rằng không có dấu hiệu nào cho thấy chúng bị săn trộm. Các cơ quan khác của Nga, bao gồm Cơ quan Thủy sản Liên bang, đã kiểm tra đường bờ biển nhưng không phát hiện dấu hiệu nào về khả năng gây ô nhiễm. Có khoảng từ 70.000 đến 300.000 con hải cẩu được cho là đang sống ở vùng biển nội địa, tùy thuộc vào số liệu thống kê của địa phương.----sẽ giết mổ 1,2 triệu con heo/năm. Heo là ngành kinh doanh lớn ở Trung Quốc, nơi tiêu thụ khoảng một nửa số thịt heo của thế giới, nhưng các trang trại nuôi heo cần nhiều không gian. Chúng cũng tạo ra một hỗn hợp các sản phẩm kép độc hại và — trên hết — dễ bị bùng phát dịch bệnh như dịch tả heo châu Phi, căn bệnh đã giết chết 100 triệu con heo từ năm 2018 đến năm 2020. Để đáp ứng nhu cầu và giảm thiểu rủi ro, TQ xây các trại heo nhiều tầng khổng lồ kiểu như "khách sạn heo" 26 tầng gần đây đã đi vào hoạt động ở thành phố Ngạc Châu, tỉnh Hồ Bắc. Vài nghìn con heo đầu tiên được nhận vào hồi tháng 10.Khi đi vào hoạt động hoàn toàn, trại heo với hai tòa nhà sẽ có thể giết mổ khoảng 1,2 triệu con heo mỗi năm. Heo sẽ sống trong điều kiện được kiểm soát nhiệt độ và thông gió và được duy trì thông qua 30.000 "máng cho ăn" được quản lý từ phòng điều khiển trung tâm. Chất thải sẽ được xử lý và tái sử dụng để phát điện và đun nước nóng. Dự án thuộc sở hữu của một công ty có tên Zhongxin Kaiwei Modern Farming, một công ty đầu tư cho đến gần đây tập trung vào sản xuất xi măng nhưng đã quyết định đa dạng hóa trong thời kỳ suy thoái của ngành xây dựng Trung Quốc.



---- SmartAsset đã phân tích các thành phố nơi thế hệ được mệnh danh là thiên niên kỷ đang dọn vào và rời đi bằng cách sử dụng dữ liệu mới nhất của Cục điều tra dân số từ năm 2021. Bản khảo sát xem số người trong độ tuổi từ 25 đến 39 tuổi dọn vào ở 1 thành phố từ một tiểu bang khác, so sánh với số người rời thành phố đó để đến một thành phố khác tại một tiểu bang khác.

Florida và Texas đang trở thành những điểm nóng của thế hệ thiên niên kỷ. Bốn trong số 10 thành phố hàng đầu mà thế hệ trẻ này đang dọn vào ở là Texas và Florida. Các thành phố đó bao gồm Austin và Dallas ở Texas; và Jacksonville và Tampa ở Florida.

Thành phố Seattle mất cưd ân trẻ đáng kể trong bảng xếp hạng. Năm ngoái, Seattle là thành phố xếp thứ hai nơi thế hệ thiên niên kỷ đang dọn vào ở, với số lượng di cư thuần là gần 6.200 người. Năm nay, đã có một sự di cư ròng âm ước tính là -670 người trẻ này.

Thành phố New York đã mất nhiều hơn 6 lần so với bất kỳ nơi nào khác. Vào năm 2021, đã có một cuộc di cư ròng của gần -79.800 người thuộc thế hệ thiên niên kỷ ra khỏi thành phố New York. Chicago là thành phố tiếp theo nơi thế hệ thiên niên kỷ rời đi với tỷ lệ cao nhất, nhưng tổng số giới trẻ rời bỏ nơi này chỉ vào khoảng -13.300 người.

---- Cảnh sát Los Angeles đã bắt 18 người trong một loạt vụ trộm cắp bán lẻ có tổ chức nhắm vào các tiệm trên khắp Quận Los Angeles trong tuần này. Những tên trộm, trong độ tuổi từ 15-20, bị cáo buộc đã trộm số quần áo và hàng hóa trị giá khoảng 23.000 đô la. Các vụ trộm xảy ra trong khoảng thời gian hai ngày bắt đầu từ Thứ Năm 1/12/2022 và nhắm vào bốn tiệm giày dép và quần áo khác nhau trên khắp Quận L.A.

Hình ảnh của cảnh sát cho thấy các nghi phạm mặc áo nỉ trùm đầu và đeo khẩu trang khi lục soát một cửa hàng quần áo thể thao. Những tên trộm được nhìn thấy mang theo nhiều quần áo khi chúng lao ra khỏi cửa hàng. Trong khi bắt các nghi can, cảnh sát cũng tịch thu 8 xe hơi. Tất cả các mặt hàng bị đánh cắp sau đó đã được thu hồi và trả lại cho các cửa hàng.

---- Matt Huffaker, Giám đốc điều hành Thành phố Santa Cruz, California, hôm thứ Ba đã thông báo rằng Nathan Nguyễn sẽ là giám đốc mới của thành phố về các công trình công cộng (director of public works). Giám đốc công trình công cộng có nhiệm vụ giám sát các dịch vụ công trình công cộng bao gồm thiết kế kỹ thuật, điều hành kỹ thuật và bảo trì giao thông, quản lý hệ thống nước mưa, bảo trì đường phố, quản lý phục hồi tài nguyên, chương trình giảm thiểu chất thải, quản lý nước thải, kiểm soát lũ lụt và kiểm soát bãi đậu xe.

Nguyen đã làm việc với thành phố trong nhiều vai trò khác nhau trong 15 năm qua. Ông từng là phụ tá kỹ sư xây dựng, kỹ sư liên kết chuyên nghiệp, kỹ sư cao cấp và quản lý vận tải. Gần đây nhất, Nguyen đã giữ chức phụ tá giám đốc công trình công cộng và kỹ sư thành phố kể từ tháng 11/2021. Ông chịu trách nhiệm giám sát 25 nhân viên toàn thời gian và chỉ đạo chương trình đầu tư vốn 5 năm của Public Works.

Trong thời gian Nguyễn làm việc cho thành phố, ông đã lãnh đạo việc nâng cấp tín hiệu giao thông, lắp đặt làn đường xanh dành cho xe đạp, cầu dành cho người đi bộ và xây đường xe đạp Branciforte Creek, kết nối cáp quang và các đoạn đầu tiên của dự án Coastal Rail Trail (Đường mòn Xe lửa Ven biển).

---- Một hiệu trưởng của Quận Cam đã nhảy lầu tự tử hôm thứ Bảy, theo cảnh sát: Christopher Christensen, 51 tuổi, cư dân Westminster và là nhạc sĩ cello đã biểu diễn khắp miền Nam California, là hiệu trưởng của trường tiểu học Newland Elementary School tại Học khu Fountain Valley School District trong 21 năm.

Cảnh sát thành phố Anaheim nói rằng Christensen đã ngã xuống từ cấu trúc bãi đậu xe Mickey & Friends vào khoảng 9 giờ tối Thứ Bảy. Chuyện ông té ngã [hay nhảy lầu] trùng khớp với một bài đăng dài và khó hiểu trên Facebook, trong đó Christensen nói rằng anh đã bị tố cáo là lạm dụng gia đình.

Christensen viết trên mạng Facebook trước khi có tin ngã lầu: "Tôi ghét khi mọi người rời khỏi Trái đất này với rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời. Vì vậy, tôi hy vọng điều này cung cấp một số hiểu biết và quan điểm..." Bài đó đăng lúc 8:38 tối Thứ Bảy, ngay trước khi cảnh sát nhận được báo cáo về vụ ngã.

Bài đăng cuối cùng trên Facebook của ông viết: “Tôi thực sự yêu thích việc giáo dục và dẫn dắt hàng nghìn học sinh và gia đình với tư cách là hiệu trưởng tại FVSD trong hơn 21 năm qua. Tôi đã tạo được rất nhiều mối quan hệ tuyệt vời với các gia đình trong những năm qua và những người biết rõ về tôi đều biết tôi quan tâm đến học sinh, nhân viên và gia đình của mình như thế nào. Xin hãy nhớ đến tôi vì tất cả những điều tốt đẹp mà tôi đã mang đến cho thế giới giáo dục."

Bài viết giải thích rằng Christensen đã cưới vợ mới 3 năm rưỡi, và họ yêu nhau "rất tuyệt vời… cho đến gần đây." Mới 2 tuần trước, 2 vợ chồng cãi nhau gay gắt, và Christensen viết: "Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi này, tôi chưa bao giờ đánh, tát hay làm tổn thương Marlena dưới bất kỳ hình thức nào. Tôi cũng chưa bao giờ chạm vào các cô gái (tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ). Tôi yêu các cô gái như con của mình và họ biết điều đó, cũng như những người khác thực sự biết tôi." Nhưng vợ ông quá giận, đã gọi cảnh sát, làm ông phải ngồi tù vào đêm hôm đó.

Khi người vợ ân hận thì trễ rồi, vì sau đó, theo ông viết, "Tôi đang trên bờ vực mất việc vì tôi đang trong thời gian nghỉ hành chính cho đến khi chuyện này của tôi được “giải quyết”. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật còn rất nhiều thiếu sót (đặc biệt là đối với đàn ông/các ông bố) và thật đáng kinh ngạc khi một người đàn ông vô tội có thể bị tống vào tù nhanh chóng và dễ dàng như thế mà không có bằng chứng [đánh vợ]... Vì vậy, tôi ở đây… viết bài đăng FB cuối cùng của mình cho tất cả các bạn." Thế mới biết, một cơn giận có thể đốt cháy cả rừng công đức.

---- Kỳ vọng mùa kiều hối cuối năm. Theo Báo VnBusiness. Lượng kiều hối về Việt Nam sẽ tăng mạnh trong quý IV do yếu tố mùa vụ cuối năm. Mặt khác, lạm phát tại các nền kinh tế lớn trên thế giới đã và đang giảm, kinh tế bắt đầu phục hồi sẽ giúp cho kiều bào có thêm thu nhập, tăng lượng tiền gửi về. Cụ thể, tổng lượng kiều hối về Việt Nam có thể tăng trưởng 4,4% trong năm 2022 và từ 3,6-4,5% trong năm tiếp theo, sau khi ghi nhận mức tăng 5% trong năm 2021. Theo lãnh đạo các ngân hàng, những năm gần đây, lượng kiều hối chuyển về vào dịp Tết thường tăng khoảng 20 - 25% so với các tháng trong năm.

Năm nay, do Tết Nguyên đán đến sớm, gần với Noel và Tết Dương lịch, kiều bào sẽ tập trung gửi tiền về dịp năm mới cho người thân ăn Tết, lì xì và mừng tuổi. Vì thế, lượng kiều hối chuyển về hứa hẹn sẽ rất khả quan.

---- 5.000 người sẽ tham gia phiên xử Chủ tịch địa ốc Alibaba. Theo Báo VnExpress. Phiên xử Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch địa ốc Alibaba, cùng đồng phạm lừa bán dự án "ma" sẽ kéo dài một tháng với tổng cộng gần 5.000 người tham gia tố tụng. Sau nhiều tháng trả hồ sơ điều tra bổ sung, TAND TP HCM quyết định đưa vụ án Nguyễn Thái Luyện, 36 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (địa ốc Alibaba) và 22 đồng phạm ra xét xử về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền, từ ngày 8/12 đến 6/1. Đây là vụ án "phá vỡ nhiều kỷ lục từ trước đến nay" như: hồ sơ gồm cả triệu bút lục, được đựng trong 140 rương phải chuyển bằng hai xe tải; gần 5.000 người tham gia tố tụng, trong đó gần 4.000 bị hại và 100 người có quyền, nghĩa vụ liên quan được triệu tập (theo quyết định đưa ra xét xử)...

---- Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Việt Nam mở ra thời đại mới cho quan hệ song phương. Sau đây là bản tin chính thức từ thông tấn nhà nước Nam Hàn KBS bản tiếng Việt:



"Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 5/12 đã có cuộc gặp hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, nhà lãnh đạo đầu tiên có chuyến thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc kể từ sau khi Chính phủ đương nhiệm ra mắt. Trong thông cáo báo chí chung công bố sau hội nghị, Tổng thống đề xuất hai bên cùng mở ra thời đại mới cho quan hệ Hàn-Việt, hiện đang là mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện.

Lãnh đạo hai nước nhất trí sẽ hợp tác để thiết lập hòa bình và ổn định khu vực; nâng cao tính hiệu quả và xem xét phương án phát triển hơn nữa các kênh đối thoại chiến lược ngoại giao và an ninh hiện nay. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tích cực hỗ trợ để tăng cường năng lực thực thi Luật biển của Việt Nam, nhằm đóng góp vào an ninh hàng hải trong khu vực. Ngoài ra, Hàn Quốc sẽ mở rộng hợp tác về ngành công nghiệp quốc phòng với Chính phủ Việt Nam.

Về vấn đề hợp tác chuỗi cung ứng, hai nhà lãnh đạo có chung nhận định về tiềm năng hợp tác to lớn liên quan tới phát triển tài nguyên đất hiếm phong phú của Việt Nam, nhất trí tìm kiếm phương án hợp tác cụ thể. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác hơn nữa ở các lĩnh vực tài chính, công nghệ thông tin, công nghệ cao, cơ sở hạ tầng và năng lượng.

Tổng thống Yoon Suk-yeol nhấn mạnh Việt Nam là đối tác hợp tác phát triển lớn nhất của Hàn Quốc. Trong thời gian tới, Seoul sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác phát triển phù hợp với tình hình Việt Nam.

Tổng thống đánh giá Viện khoa học và công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc (VKIST) tại Hà Nội chính là thành quả hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai nước. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tích cực xem xét phương án hỗ trợ Việt Nam xây dựng Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật.

Tiếp đó, ông Yoon nhấn mạnh tiếng Hàn đã được chỉ định là môn Ngoại ngữ 1 tại Việt Nam, nên trong thời gian tới, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng cường hỗ trợ về giáo dục tiếng Hàn tại Việt Nam.

Ông Yoon đánh giá Việt Nam là đối tác trọng tâm trong "Sáng kiến đoàn kết Hàn Quốc-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)" và "Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương" của Hàn Quốc. Trong thời gian tới, Seoul sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, quốc gia đang đóng vai trò điều phối đối thoại, nhằm tăng cường hợp tác Hàn-ASEAN, Hàn-Mekong.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc sẽ tăng cường phối hợp với Việt Nam nhằm kêu gọi sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế trong việc đối phó với vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên.

Ông Yoon đánh giá chuyến thăm Hàn Quốc lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ là xuất phát điểm mới cho quan hệ Hàn-Việt.

Mặt khác, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã kêu gọi sự ủng hộ của Việt Nam để Hàn Quốc giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới World Expo Busan 2030. Đáp lại, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ tích cực xem xét đề nghị này."

---- HỎI 1: Chỉ 25% dân Nga muốn tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine?

ĐÁP 1: Đúng thế. Bộ Quốc phòng Anh hôm Chủ nhật tiết lộ rằng họ đã thu được một cuộc khảo sát bí mật cho thấy chỉ có 25% người Nga muốn cuộc chiến ở Ukraine tiếp tục.

Chi tiết:

https://www.i24news.tv/en/news/ukraine-conflict/1670156224-only-25-of-russians-want-ukraine-war-to-continue-survey

---- HỎI 2: Bạn bị đau nửa đầu (bán đầu thống)? Hãy coi lại thói quen ăn uống.

ĐÁP 2: Đúng thế. Nghiên cứu mới cho biết thói quen ăn uống của bạn có thể là nguyên nhân gây ra chứng đau nửa đầu. Trong nghiên cứu được xuất bản bởi Nutritional Neuroscience (Khoa học thần kinh dinh dưỡng), lần đầu tiên phát hiện ra rằng 1.838 trong số 8.953 người tham gia Cuộc khảo sát kiểm tra sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia từ năm 1999–2004 là những người bị chứng đau nửa đầu. Trong khi xem xét các biến số có thể có, những người đứng sau nghiên cứu đã phân tích dữ liệu có sẵn để tìm mối liên hệ giữa chế độ ăn uống — cụ thể là sử dụng chỉ số dinh dưỡng tiên lượng (prognostic nutritional index, PNI) — và các trường hợp đau đầu nghiêm trọng cũng như chứng đau nửa đầu.

Các khám phá cho thấy suy dinh dưỡng nhẹ, trung bình và nặng có liên quan đến những người thường xuyên bị đau đầu dữ dội hơn. Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng chế độ ăn của những người bị đau đầu và đau nửa đầu nghiêm trọng có xu hướng thiếu vitamin và chất dinh dưỡng như chất xơ fiber, total folate, riboflavin, selenium, potassium, và magnesium, cũng như các vitamin A, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, và vitamin K. Mặt khác, họ uống nhiều cà phê hơn và tiêu thụ nhiều theobromine hơn - một chất có trong sô cô la. Nhóm nghiên cứu kết luận rằng chế độ ăn uống (cụ thể là PNI) có liên quan đến nguy cơ và mức độ nghiêm trọng của chứng đau nửa đầu.

Chi tiết:

https://www.yahoo.com/lifestyle/suffer-migraines-study-says-eating-141328463.html

.