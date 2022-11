Cầu thủ Hoa Kỳ Christian Pulisic (áo xanh nước biển) đã ghi bàn trong khi đâm đầu vào thủ môn Iran (áo xanh lá cây) ở phút thứ 38 và đội tuyển Hoa Kỳ tiến vào vòng loại trực tiếp của World Cup với chiến thắng 1-0 trước Iran vào tối thứ Ba.

.

- Cựu chủ tịch TQ Giang Trạch Dân (1926-2022) từ trần.

- TQ: sẽ đàn áp dữ dội những cuộc biểu tình.

- Thành phố Quảng Châu nới COVID ở 6 quận.

- Yellen: TQ siết zero-COVID làm hại kinh tế toàn cầu.

- Yellen: Mỹ thất nghiệp 4% là "kinh tế lành mạnh".

- Tòa: Trump phải ra tòa làm chứng vào tháng 4/2023 trong vụ kiện phỉ báng do một phụ nữ khởi kiện.

- Anthony Ornato (cựu trùm Mật vụ, cựu phó chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump) ra trước Ủy ban 6/1: không nhớ nói gì với phụ tá Bạch Ốc Cassidy Hutchinson.

- Amazon: mua sắm Lễ Tạ ơn năm nay lớn nhất trước giiờ.

- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói trên video: 100.000 chiến binh Ukraine đã tử trận (giây lát sau, gỡ đoạn video đó, nói đó là nhầm lẫn). Báo chí Nga chụp liền con số đó. Liên Âu sẽ lập 1 tòa án truy tố các tội ác chiến tranh của Nga. Liên Âu đã phong tỏa 300 tỷ euro dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga. NATO: sẽ đón Ukraine vào NATO sau khi thắng cuộc xâm lược của Nga.

- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga chụp mũ Liên Âu là tiểu bang thứ 51 của Mỹ. Nga: sẽ tăng ngân sách quốc phòng 150% cho năm 2023. Anh: Nga đưa ra các luật mới để ngăn chận nội loạn. Tình báo Nga: gặp trùm CIA, bàn về an ninh nguyên tử, cuộc chiến Ukraine và chế độ Kiev.

- - Madrid: bom thư gửi tới Đại sứ quán Ukraine, làm 1 nhân viên Ukraine bị thương.

- Zelensky: cuộc chiến gay go ở các khu vực Donetsk, Lugansk và Kharkiv với Nga chết hàng trăm lính đánh thuê và tân binh nghĩa vụ ở đó mỗi ngày. Ukraine: đang đàm phán mua "hàng nghìn" thiết bị đầu nối Internet vào mạng Starlink. Ukraine sẽ nhận được 14 xe robot để di tản thương vong trên chiến trường.

- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga: NATO sẽ là "mục tiêu hợp pháp" nếu gửi Ukraine dàn phòng không Patriot.

- Belarus quốc tang cho Ngoại trưởng. Nhiều người nghi Nga ám sát Ngoại trưởng Belarus vì thân phương Tây.

- Trump: bầu phiếu qua thư là lừa đảo, gian lận.

- Tòa tối cao South Carolina: cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows của Trump phải ra khai ở đại bồi thẩm đoàn

- Trưởng khối thiểu số Thượng viện Mitch McConnell: Trump tiếp người thượng tôn da trắng là tệ hại quá

- Mỹ: Trung Quốc có thể sẽ có tới 1.500 đầu đạn nguyên tử vào năm 2035.

- Chevron Corp. và chính phủ Venezuela ký thỏa thuận để thúc đẩy sản xuất dầu.

- World Cup: đội tuyển Mỹ thắng đội Iran 1-0, tiến vào vòng 16 đội, sẽ gặp Hòa Lan vào Thứ Bảy này.

- Tổng thống Biden từ Michigan tưng bừng với đội Mỹ thắng đội Iran ở World Cup 2022.

- Thượng viện thông qua luật bảo vệ hôn nhân đồng tính, tỷ lệ phiếu 61-36. Hạ Viện đã thông qua trước đó.

- 5 chiếc xe SUV do nhóm Mật vụ của Tổng thống Biden thuê bất ngờ bốc cháy trong bãi đậu xe.

- Toàn cầu: 40% người tin vào phù thủy, bùa phép. Với 62% tín đồ Cơ đốc và 27% tín đồ đạo Hồi tin phép thuật.

- Ky Tô Giáo ở Anh và xứ Wales giảm tín đồ, chỉ còn 46% hay 27,5 triệu người tự mô tả mình là Ky tô hữu.

- Virginia: Walmart bị người sống sót trong vụ kiện xả súng bắn chết 6 người đòi bồi thường 50 triệu đô

- GS Toàn T. Nguyễn được vinh danh với Giải thưởng T. Brooke Benjamin Prize môn toán sóng phi tuyến

- Vụ kit test Việt Á: Bộ Công an bắt tạm giam một Trợ lý Phó Thủ tướng.

- Đang bán toàn quốc lại là thuốc giả: Phát hiện thuốc phong tê nhức Hổ Cốt Hoàn giả, sản xuất tại Hà Nội.

- Thiếu tướng Bùi Bé Tư và đại tá Nguyễn Thượng Lễ bị cách hết chức vụ trong Đảng.

- HỎI 1: Có phải ăn chay giảm cơ nguy ung thư trực tràng? ĐÁP 1: Đúng vậy, giảm 22% rủi ro.

- HỎI 2: Lạm phát, dân Mỹ mua sắm vẫn tăng vọt? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-30/11/2022) ---- Các quan chức an ninh Trung Quốc nói chính phủ phải "kiên quyết trấn áp các thế lực thù địch" trong khi đưa số lượng lớn cảnh sát ra để dập tắt các cuộc biểu tình trên khắp TQ để phản đối các chính sách hà khắc đối với đại dịch COVID-19 của Chủ tịch Tập Cận Bình. Tuyên bố trên đưa ra tại một cuộc họp của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương do Giám đốc An ninh Nội địa Trung Quốc Chen Wenqing chủ trì, được hãng tin nhà nước Xinhua đưa tin tối thứ Ba.

.

Các quan chức kêu gọi cảnh sát "duy trì hiệu quả sự ổn định xã hội tổng thể", nhưng không đề cập cụ thể đến hàng nghìn người biểu tình đã xuống đường vào cuối tuần qua tại các thành phố trong đó có Bắc Kinh, Thượng Hải, Thành Đô và Vũ Hán.

.

Các video trên mạng xã hội cũng cho thấy những cuộc xô xát mới nổ ra vào tối thứ Ba, kể cả ở siêu đô thị phía nam Quảng Châu, nơi hàng chục người biểu tình đụng độ với cảnh sát chống bạo động. Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc Nicolas Burns hôm thứ Ba nói rằng người dân Trung Quốc "có quyền biểu tình một cách ôn hòa."

.

---- Thành phố Quảng Châu của Trung Quốc, nằm ở phía tây bắc Hồng Kông, sẽ tạm thời dỡ bỏ các hạn chế COVID-19 và nới lỏng kiểm soát ở 6 quận: các quận Panyu, Liwan, Tianhe, Conghua, Baiyun và Huadu sẽ cho phép cách ly tại nhà đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân bị nhiễm bệnh. Theo tuyên bố của văn phòng phòng chống dịch bệnh khu vực, công viên và các khu vực công cộng khác đã được đánh dấu là "rủi ro thấp". Tuy nhiên, công chúng vẫn được khuyến khích đeo khẩu trang, tránh tụ tập đông người và tiêm phòng.

.

Tin tức được đưa ra trong bối cảnh bất ổn trên khắp Trung Quốc, khi mọi người phản đối các lệnh phong tỏa chặt chẽ. Truyền thông địa phương đưa tin các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát ở Quảng Châu trong đêm. Nhóm Cơ chế Kiểm soát và Phòng ngừa Chung của Trung Quốc nhấn mạnh rằng nên tránh phong tỏa dài hạn.

.

---- Giang Trạch Dân (1926-2022), người giữ chức chủ tịch Trung Quốc từ năm 1993 đến năm 2002, đã qua đời vào đầu ngày tại Thượng Hải ở tuổi 96, theo Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) thông báo hôm thứ Tư.

.

Giang trở thành Tổng Bí thư ĐCSTQ vào năm 1989 sau các cuộc biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn như một sự thỏa hiệp trong nỗ lực giải quyết căng thẳng giữa những người ủng hộ bảo thủ và những người ủng hộ hiện đại hóa.

.

Trong nhiệm kỳ của Giang, Trung Quốc đã trải qua một thời kỳ cải cách kinh tế dẫn đến việc củng cố vị thế quốc tế của TQ, bao gồm cả việc trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và giành được quyền tổ chức Thế vận hội Mùa hè 2008. Trong thời kỳ đó, đất nước này cũng chứng kiến sự trở lại của Hồng Kông từ Vương quốc Anh hồi năm 1997 và Ma Cao từ Bồ Đào Nha hồi năm 1999.

.

---- Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen tuyên bố hôm thứ Tư rằng chính sách nghiêm ngặt zero-COVID của Trung Quốc có thể gây nguy hiểm cho nền kinh tế toàn cầu. Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh DealBook của The New York Times, Bộ Trưởng nói: “Việc phong tỏa khắc nghiệt do COVID ở Trung Quốc đại lục là một rủi ro đối với nền kinh tế toàn cầu, đồng thời nói thêm rằng chính sách zero-Covid là mối đe dọa đối với việc hàn gắn những khó khăn trong chuỗi cung ứng”.

.

Nhận xét của Yellen được đưa ra sau nhiều ngày biểu tình ở Trung Quốc do tình hình nguy cấp. Tuy nhiên, thành phố Quảng Châu của Trung Quốc sẽ tạm thời dỡ bỏ các hạn chế COVID-19 và nới lỏng kiểm soát tại sáu quận, theo thông báo của chính quyền địa phương vào đầu ngày hôm nay.

.

---- Janet Yellen nói hôm thứ Tư, tại Hội nghị thượng đỉnh DealBook, rằng có những dấu hiệu cho thấy cơ hội việc làm đang bắt đầu giảm. Yellen nói rằng mặc dù bà không chắc tỷ lệ thất nghiệp "đúng" là bao nhiêu, nhưng bà tin rằng tỷ lệ trong khoảng 4% được coi là "kinh tế lành mạnh" và mặc dù nền kinh tế trong nước "đã chậm lại như dự đoán," nhưng nó vẫn đang hoạt động "ở mức độ lành mạnh." Bà khẳng định Mỹ vẫn có thể "hạ cánh mềm".

.

---- Anthony Ornato, cựu quan chức Sở Mật vụ và là phó chánh văn phòng Bạch Ốc trong chính quyền Trump, nói với Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 rằng ông không thể nhớ lại cuộc trò chuyện giữa ông với phụ tá Bạch Ốc Cassidy Hutchinson.

.

Các nguồn tin nói với CBS News rằng Ornato đã ra khai hữu thệ trong tuần này và "nói với các nhà lập pháp và nhân viên ủy ban 6/1 rằng ông không nhớ cuộc trò chuyện với Hutchinson", nơi cô cáo buộc rằng Ornato nói với cô rằng cựu Tổng thống Donald Trump đã phóng người chụp lấy một quan chức Sở Mật vụ [để buộc lái xe] sau khi Trump được Mật Vụ rằng họ sẽ không chở Trump đến tham dự bạo loạn trước Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ngày 6 tháng 1/2021.

.

Lời khai của Ornato trước ủy ban trong tuần này diễn ra vài tháng sau khi Ornato nói rằng Ornato sẽ ra làm chứng có tuyên thệ rằng những tuyên bố của Hutchinson về cuộc trò chuyện giữa họ là sai sự thật. Tuy nhiên, nhiều thành viên của Ủy ban 6/1 nghĩ rằng Ornato không nói thực [đã quên] với họ và họ lộ ý rằng họ tin vào lời kể của Hutchinson.

.

Lời khai của Hutchinson trong mùa hè là lời khai bùng nổ nhất được đưa ra dưới lời chứng hữu thệ về hành động của Trump vào ngày 6 tháng 1/2021, vì cô cũng cáo buộc rằng cô đã nghe thấy Trump thúc giục các cơ quan an ninh cho phép những người ủng hộ có mang vũ khí tham dự nghe bài phát biểu của ông ấy, nơi ông ấy thúc giục họ tuần hành tới tòa nhà Quốc hội [để lật ngược bầu cử 2020].

.

---- Donald Trump phải ra tòa làm chứng vào tháng 4/2023 như một phần của vụ kiện phỉ báng do một phụ nữ khởi kiện, người nói rằng ông đã cưỡng hiếp cô vào những năm 1990s. Cựu tổng thống Hoa Kỳ Trump, 76 tuổi, phải đối mặt với 2 cáo buộc cưỡng hiếp và phỉ báng trong một vụ kiện có từ năm 2019 do nhà báo E. Jean Carroll, hiện 78 tuổi, đưa ra.

.

Cả hai bên đã trình bày các lời khai vào tháng 10/2022 trước Thẩm phán Lewis Kaplan và vào thứ Ba 29/11/2022, ông đã ký một phán lệnh chọn ngày 10 tháng 4/2023 là ngày bắt đầu phiên tòa xét xử tội phỉ báng, theo yêu cầu của cô Carroll. Carroll, cựu nhà báo chuyên mục của tạp chí Elle, đã kiện tổng thống lúc bấy giờ là Trump vì tội phỉ báng tại tòa án dân sự New York vào năm 2019.

.

---- Amazon.com Inc. cho biết hôm thứ Tư rằng cuối tuần mua sắm Lễ Tạ ơn năm nay là "lớn nhất từ trước đến nay" khi khách hàng mua một số lượng sản phẩm kỷ lục giữa ngày Lễ Tạ ơn và ngày Thứ Hai Điện tử. Giám đốc điều hành Toàn cầu của Amazon Stores Doug Herrington nói: "Đây là một kỳ nghỉ cuối tuần mua sắm kỷ lục đối với Amazon. Khách hàng đã mua sắm hàng triệu giao dịch vào cuối tuần này và chúng tôi còn nhiều ưu đãi tuyệt vời nữa sắp tới."

.

Công ty thương mại điện tử Amazon nói thêm rằng các danh mục bán chạy nhất trong sự kiện mua sắm là Đồ gia dụng, Thời trang, Đồ chơi, Làm đẹp và Thiết bị Amazon và doanh số bán hàng cộng thêm của các doanh nghiệp nhỏ đã tạo ra hơn 1 tỷ đô la trong khoảng thời gian năm ngày.

.

----- Một nhân viên của Đại sứ quán Ukraine tại Madrid (Tây Ban Nha) đã bị thương "nhẹ" khi một quả bom thư phát nổ trên tay, theo lời cảnh sát Tây Ban Nha cho biết hôm thứ Tư. “Cảnh sát quốc gia đã mở một cuộc điều tra có sự tham gia của cảnh sát pháp y,” viên chức này nói, đồng thời xác nhận rằng nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện. Báo địa phương đưa tin rằng khu vực này đã được phong tỏa, với kế hoạch chống khủng bố được tiến hành.

.

---- Giám đốc Sở Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin xác nhận rằng ông đã gặp Giám đốc Sở Tình báo Trung ương (CIA) William Burns tại Ankara để thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine. Cuộc họp diễn ra vào ngày 14 tháng 11 và chương trình nghị sự chính là chiến tranh, theo báo cáo được RIA Novosti công bố hôm thứ Tư.

.

"Tôi có thể lưu ý rằng những từ được sử dụng thường xuyên nhất tại cuộc họp này là ổn định chiến lược, an ninh nguyên tử, Ukraine và chế độ Kiev," Naryshkin nói với giới truyền thông trong một cuộc phỏng vấn.

.

Hoa Kỳ trước đó xác nhận rằng Burns đã cảnh báo Naryshkin về việc sử dụng vũ khí nguyên tử của Nga. Đại biện lâm thời tại Đại sứ quán Mỹ ở Moscow, Elizabeth Rood, nói với RIA Novosti rằng Burns "không thảo luận về việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine." (Ghi nhận sự mâu thuẫn: Nga nói có bàn về cuộc chiến Ukraine và chế độ Kiev, nhưng Mỹ nói không bàn 2 chuyện đó.)

.

---- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Tư đã chụp mũ Liên Âu tuân thủ quá mức các chính sách của Hoa Kỳ và trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ trên thực tế. Bình luận của Medvedev, được ông công bố trên mạng xã hội của mình, đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen nói trong 1 video đăng trên Twitter rằng Quân Lực Ukraine đã mất 100.000 chiến binh trong cuộc can thiệp quân sự của Nga vào Ukraine. Bài đăng đó sau đó đã bị xóa hẳn.

.

---- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố một đoạn video nói rằng 100.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc chiến của Nga— và rồi nhanh chóng rút lại tuyên bố đó ngay sau đó. Số người chết đã được truyền thông nhà nước Nga chụp liền trước khi đoạn video được thay thế bằng một phiên bản sửa đổi đã bỏ qua con số đáng kinh ngạc.

.

Dana Spinant, phó phát ngôn viên của người đứng đầu Ủy ban châu Âu, đã lên Twitter để giải thích rằng video đầu tiên có "sự không chính xác", vì con số 100.000, được lấy từ "các nguồn bên ngoài", không chỉ đề cập đến số người thiệt mạng, mà cả những người bị thương. Spinant nói: “Nó nhằm thể hiện sự tàn bạo của Nga."

.

Các quan chức Ukraine đã phản ứng bằng cách yêu cầu biết con số đó đến từ đâu và từ chối xác nhận tính chính xác của nó. Trong khi đó, báo chí Nga đã nắm lấy cơ hội để thúc đẩy tuyên bố rằng Ukraine đang “che giấu” những tổn thất chiến tranh với công dân của mình.

.

Bà von der Leyen cũng cho biết hơn 20.000 thường dân Ukraine đã thiệt mạng cho đến nay phần lớn đã bị mất trong cuộc bạo động sau đó, trong khi Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine nhấn mạnh rằng trọng tâm phải là "trừng phạt những kẻ phạm tội diệt chủng chống lại người Ukraine. Mọi người."

.

---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Tư nói rằng điều kiện tiên quyết để Ukraine gia nhập liên minh NATO là chiến thắng cuộc xâm lược của Nga. Nói với các phóng viên ở Bucharest sau cuộc họp của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương, Stoltenberg nói rằng các quốc gia thành viên NATO "không được đánh giá thấp" Nga, nhưng hãy cung cấp các hệ thống phòng không rất cần thiết cho Ukraine.

.

Bình luận về cuộc khủng hoảng năng lượng châu Âu, Stoltenberg nhắc lại rằng các thành viên NATO nên xem xét lại tất cả các lỗ hổng khi nhập cảng hàng hóa hoặc dịch vụ, bao gồm cả công nghệ Trung Quốc. Tuy nhiên, NATO không coi Trung Quốc là đối thủ vào thời điểm này và sẽ tiếp tục giao chiến với Bắc Kinh khi có lợi cho họ, ông khẳng định.

.

Ngoại trưởng cũng nói về quá trình gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển, nói rằng việc phê chuẩn gần như đã hoàn tất và nó sẽ giúp khu vực đồng euro-Đại Tây Dương an toàn hơn sau khi hoàn tất. Phát biểu của ông Stoltenberg diễn ra sau cuộc họp hai ngày của các ngoại trưởng NATO tại thủ đô Romania.

.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Serge Shoigu, hôm thứ Tư tuyên bố rằng Nga sẽ tăng ngân sách cho bộ của mình lên 150% vào năm 2023. Nói tại cuộc họp của hội đồng Bộ, Shoigu lưu ý rằng sự gia tăng như vậy sẽ cho phép quân đội có 97% vũ khí và thiết bị sẵn sàng sử dụng mọi lúc. Hồi đầu tháng, Tổng thống Nga Vladimir Putin khi nói về tình hình trong quân đội đã nhấn mạnh rằng việc chiến đấu chống lại vũ khí do phương Tây sản xuất ở Ukraine sẽ giúp Nga nâng cao năng lực quân sự của Nga.

.

---- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm thứ Tư cho biết Liên Âu sẽ thành lập một tòa án chuyên trách do LHQ hậu thuẫn để điều tra và truy tố các tội ác chiến tranh của Nga. Bà nói thêm rằng Liên Âu sẽ cố gắng "nhận được sự hỗ trợ quốc tế rộng rãi nhất" cho nỗ lực này và tìm ra con đường pháp lý cần thiết cho nỗ lực đó.

.

Von der Leyen cũng thảo luận về khả năng quản lý và đầu tư các quỹ thu được từ Nga và sử dụng số tiền thu được để tái thiết Ukraine. Bà cho biết Liên Âu cho đến nay đã phong tỏa 300 tỷ euro dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga và phong tỏa 19 tỷ euro tiền của các nhà tài phiệt Nga.

.

----- Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố trong bản cập nhật mới nhất về cuộc chiến ở Ukraine được công bố hôm thứ Tư rằng Nga đang đưa ra các luật mới về hành vi chính trị để "ngăn chặn sự bất đồng lớn hơn trong nước" trong khi cuộc chiến ở Ukraine "ngày càng tác động đến cuộc sống hàng ngày của người dân Nga."

.

Bản cập nhật được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin điều chỉnh luật về các đặc vụ nước ngoài, thay đổi định nghĩa về những cá nhân như vậy từ những người chỉ nhận tài trợ từ nước ngoài sang bao gồm những người "chỉ chịu ảnh hưởng hoặc áp lực không xác định của các tác nhân nước ngoài."

.

Bộ này kết luận: "Các luật mới sẽ mở rộng hơn nữa các quyền lực đàn áp dành cho nhà nước Nga. Xu hướng này tiếp tục diễn ra kể từ khi Putin trở lại làm tổng thống vào năm 2012, nhưng xu hướng này đã tăng nhanh đáng kể kể từ cuộc xâm lược Ukraine".

.

---- Công ty quân sự Milrem Robotics của Estonia công bố hôm thứ Ba rằng Ukraine sẽ nhận được 14 xe robot tiên tiến có thể được sử dụng để di tản thương vong trên chiến trường và dọn sạch các tuyến đường của thiết bị nổ, và nhiều nhiệm vụ khác. Một viện nghiên cứu của Nga trước đây đã treo thưởng $16,000 cho ai bắt được một trong những chiếc xe này đem về.

.

Các xe không người lái, được gọi là Tracked Hybrid Modular Infantry Systems (Hệ thống bộ binh mô-đun lưỡng năng theo dõi) hoặc đơn giản là "THeMIS", đang được chính phủ Đức trả tiền như một phần của thỏa thuận giữa Milrem Robotics và công ty quốc phòng Đức Krauss-Maffei Wegmann. Các công ty đã đồng ý giao 14 chiếc trong số đó vào cuối năm nay.

.

Xe robot tản thương này có thể chạy trên mọi địa hình khó khăn.

.

---- Belarus hôm thứ Ba đã tổ chức lễ quốc tang cho vị ngoại trưởng đột ngột qua đời ở tuổi 64, làm dấy lên đồn đoán về khả năng có ám sát sau khi ông nghiêng về phương Tây. Belarus không đưa ra nguyên nhân cái chết của Vladimir Makei hôm thứ Bảy. Trước giờ ông không có tin tức bệnh hoạn gì. Một số báo và nhà quan sát cáo buộc mà không đưa ra bằng chứng rằng Makei có thể đã bị đầu độc bởi an ninh Nga, đồng minh chính của Belarus, vốn đã cảnh giác theo dõi những nỗ lực của Makei trong việc nối lại quan hệ Belarus với phương Tây.

.

Makei là cộng sự hàng đầu của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong hơn hai thập niên. Nhiều nhà phân tích nhận thấy Makei có nỗ lực việc cải thiện quan hệ Belarus với phương Tây, vốn đã bị đóng băng sau cuộc đàn áp dã man các cuộc biểu tình diễn ra sau cuộc tái bầu cử năm 2020 của Lukashenko mà phe đối lập và phương Tây cho là gian lận. Mối quan hệ của Belarus với phương Tây càng thêm căng thẳng sau khi Belarus tiếp đón quân đội Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24/2.

.

Lukashenko đã tham dự đám tang của Makei, chạm vào quan tài nhưng không tuyên bố công khai. Một ngày trước khi qua đời, Makei đã gặp tại Minsk với đặc phái viên của Vatican, Sứ thần Tòa thánh, Tổng giám mục Ante Jozic, trong điều mà một số người coi là một phần trong nỗ lực hàn gắn quan hệ với phương Tây của Belarus. Tháng tới, Makei dự kiến tới Ba Lan để tham dự cuộc họp của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu, một tổ chức an ninh xuyên Đại Tây Dương.

.

Artyom Shraibman, một nhà phân tích chính trị độc lập, cho biết: “Makei đã nổi tiếng là người có tiếng nói thân phương Tây chính trong chính phủ Belarus, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi cái chết của anh ấy đã thúc đẩy nhiều thuyết âm mưu.”

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong thông điệp video mới nhất đã cảnh báo về một tình huống khó khăn ở tiền tuyến ở Ukraine, nơi phần lớn trận chiến tập trung vào các khu vực Donetsk, Lugansk và Kharkiv. Zelensky nói Nga "lãng phí" binh lính ở Donetsk, chỉ ra thực tế là Nga vẫn chưa chiếm được khu vực này, mặc dù đánh giá rằng họ sẽ giành được chỗ đứng ở khu vực này trước mùa đông. "Họ nói rằng họ sẽ chiếm được khu vực Donetsk vào mùa xuân, mùa hè, mùa thu... Và mùa đông bắt đầu từ tuần này rồi." Zelensky nói rằng Nga mất "hàng trăm lính đánh thuê và tân binh nghĩa vụ ở đó mỗi ngày."

----Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Ba hù dọa rằng các quốc gia NATO có thể trở thành "mục tiêu hợp pháp" trong trường hợp họ cung cấp cho Ukraine hệ thống phi đạn phòng không Patriot và gửi nhân viên NATO tới Ukraine, qua tweet: "Nếu, như lời ám chỉ của Stoltenberg, NATO cung cấp cho những kẻ cuồng tín ở Kiev hệ thống phòng thủ Patriot - cũng như nhân sự của NATO - thì họ sẽ ngay lập tức trở thành mục tiêu hợp pháp cho quân lực Nga."Medvedev viết rằng NATO vi phạm chủ quyền của các quốc gia khác bằng cách bắt đầu các cuộc đảo chính trên khắp thế giới và sát hại "hàng chục nghìn thường dân". Trước đó, Tổng thư ký NATO đã hoan nghênh đề nghị của Đức cung cấp cho Ba Lan các hệ thống phòng thủ Patriot sau một vụ nổ trên lãnh thổ của nước này và lưu ý rằng Berlin phải quyết định xem họ có muốn thực hiện mong muốn của Warsaw hay không và thay vào đó gửi các hệ thống Patriot tới Ukraine.----ys Shmyhal hôm thứ Ba tuyên bố rằng Kiev đang đàm phán mua "hàng nghìn" thiết bị đầu nối Internet vào mạng Starlink. Smyhal cho biết thêm, các thiết bị đầu nối do SpaceX của Elon Musk sản xuất sẽ được nhập cảng miễn tất cả khoản thuế.Thủ tướng cho biết Ukraine đang có kế hoạch lắp đặt một thiết bị đầu nối Starlink tại mỗi "Điểm bất khả chiến bại", nơi người Ukraine có thể truy cập các dịch vụ Internet cơ bản. Ông nói thêm rằng sản xuất điện hiện tại ở Ukraine đáp ứng khoảng 70% nhu cầu, trong khi 30% còn lại được bù đắp cho việc cắt điện luân phiên theo kế hoạch.----mạng chỉ trích việc bầu phiếu qua bưu điện, nói [một cách sai trái] rằng đó là cội nguồn bầu cử gian lận, vì "Các lá phiếu gửi qua thư hoàn toàn là một trò lừa đảo." Trump viết rằng bầu phiếu qua thư sẽ không bao giờ công bằng. Kế tiếp, Trump quay lại phàn nàn về thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống của mình trước Joe Biden hai năm trước, nói rằng trong hai cuộc bầu cử 2018 và 2020 rất nhiều ứng cử viên Cộng Hòa nhờ ông giúp đỡ mà thắng cử, nhưng chỉ có ông thất cử vì "Cuộc bầu cử Tổng thống đã bị gian lận và bị đánh cắp!" Dĩ nhiên, 64 phiên tòa trên khắp Hoa Kỳ sau bầu cử 2020 đều bác bỏ các đơn kiện của Trump, và đêu nói rằng không hề có gian lận gì hết trong các đơn Trump đưa ra.----đã ra lệnh cho cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows của Donald Trump ra làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn đang điều tra nỗ lực của Trump nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 ở Georgia. Đích thân Meadows đã đến Georgia khi tiểu bang này tiến hành kiểm toán sau bầu cử.Meadows cũng hiện diện trong cuộc nói chuyện điện thoại với Bộ trưởng Hành chánh Georgia Brad Raffensperger, trong đó Trump yêu cầu Georgia phải tìm cho ra 11,780 phiếu cho Trump để hơn Biden 1 phiếu; lúc đó Raffensperger từ chối. Meadows đã kiện liên tục để miễn ra trước đại bồi thẩm đoàn và đều bị các cấp tòa bác bỏ. Hôm Thứ Ba, với phán quyết của Tòa tối cao, Meadows hết chỗ níu kéo câu giờ.----g viện Mitch McConnell đã chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba về cuộc gặp của ông với nhạc sĩ Ye, người trước đó dùng tên Kanye West, và nhà bình luận cực hữu, da trắng thượng tôn Nick Fuentes, đồng thời ám chỉ rằng ông sẽ không ủng hộ Trump tranh cử tổng thống 2024.McConnell tuyên bố: "Đơn giản là không có chỗ trong đảng Cộng hòa cho chủ nghĩa bài Do Thái hoặc cho quyền tối cao của người da trắng và điều đó sẽ áp dụng cho tất cả các nhà lãnh đạo trong đảng, những người sẽ tìm kiếm chức vụ. Bất cứ ai gặp gỡ những người ủng hộ quan điểm đó, theo đánh giá của tôi, rất khó có khả năng được bầu làm tổng thống."----đạn nguyên tử vào năm 2035 nếu tiếp tục như hiện tại, theo bản báo cáo "2022 China Military Power" (Sức mạnh quân sự Trung Quốc năm 2022) của Pentagon đưa ra hôm thứ Ba: "Họ đã có một sự tích tụ nhanh chóng, quá nhiều để có thể giữ bí mật... điều đó đặt ra câu hỏi liệu họ có đang chuyển hướng khỏi một chiến lược được đặt ra dựa trên những gì họ gọi là tinh gọn và hiệu quả hay không," theo lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Hoa Kỳ nhận xét trong cuộc họp báo.Bản Báo cáo đề cập đến các hoạt động trong năm 2021 và ước tính rằng Bắc Kinh có kho dự trữ nguyên tử hơn 400 đầu đạn, đồng thời nói rằng Trung Quốc đã tiến hành 135 vụ thử hỏa tiễn đạn đạo vào năm ngoái, nhiều hơn cả phần còn lại của thế giới cộng lại.

---- Chevron Corp. và chính phủ Venezuela sẽ ký một thỏa thuận để thúc đẩy sản xuất dầu, theo Phó Chủ tịch phụ trách các vấn đề kinh tế của Venezuela, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Dầu mỏ, Tarek El-Aissami: “Trong vài giờ tới, chúng tôi sẽ ký các hợp đồng để thúc đẩy sự phát triển của các liên doanh và sản xuất dầu (…) theo các điều khoản được quy định trong Hiến pháp Venezuela và các luật khác của Venezuela.” Diễn tiến này xảy ra sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho phép Chevron Corp. khởi động lại hoạt động sản xuất dầu tại quốc gia Nam Mỹ này.

.

---- Cầu thủ Hoa Kỳ Christian Pulisic đã ghi bàn trong khi đâm đầu vào thủ môn Iran ở phút thứ 38 và đội tuyển Hoa Kỳ tiến vào vòng loại trực tiếp của World Cup với chiến thắng 1-0 trước Iran vào tối thứ Ba trong trận tái đấu đầy kịch tính chính trị, cũng như trận nổi tiếng cách đây một phần tư thế kỷ trước kia.

.

Cú đụng đầu vào thủ môn Iran quá mạnh, làm Pulisic nằm dài trên sân và nằm trong khung thành khoảng 3 phút được nhân viên Mỹ điều trị. Anh trở lại trận đấu nhưng bị thay ra ở đầu hiệp hai. Trở lại World Cup sau khi bỏ lỡ giải đấu năm 2018, Mỹ mở màn với các trận hòa trước Xứ Wales và Anh và cần một chiến thắng để đi tiếp vào vòng 16 đội – và chiến thắng đội Iran hôm Thứ Ba là cánh cửa đi xa hơn cho đội Hoa Kỳ.

.

.

Đội Mỹ đứng thứ hai ở bảng B với năm điểm, kém Anh hai điểm và sẽ đấu với Hoà Lan ở Vòng 16 đội vào thứ Bảy 3/12/2022 với hy vọng lọt vào tứ kết lần đầu tiên kể từ năm 2002.

.

Các trận bán kết World Cup sẽ diễn ra vào ngày 13 và 14 tháng 12/2022. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 12/2022.

.

---- Tại một sự kiện ở Michigan để thúc đẩy chương trình nghị sự kinh tế của ông, Tổng thống Biden hôm thứ Ba đã cổ vũ đội tuyển túc cầu quốc gia Hoa Kỳ giành chiến thắng trước Iran ở World Cup 2022. Biden, đã kết thúc bài phát biểu của mình ở Bay City và đang hòa nhập với những người tham dự, đi lại phía micrô để nói với đám đông rằng Hoa Kỳ đã thắng Iran tỷ số 1-0.

.

Biden nói: "HOA KỲ! HOA KỲ! Đó là một trò chơi lớn, anh bạn. Khi tôi nói chuyện với huấn luyện viên và các cầu thủ, tôi đã nói: 'Các bạn có thể làm được điều này'. Họ nói, 'Ơ.' Họ đã làm được. Chúa yêu họ.”

Đội tuyển Hoa Kỳ đã thắng đội Iran để tiến vào vòng 16 đội tại World Cup đang được tổ chức tại Qatar. Biden đã nói chuyện với các thành viên của đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ qua điện thoại ngay trước khi giải đấu bắt đầu để chúc họ may mắn.

.

---- Các thượng nghị sĩ hôm thứ Ba đã thông qua luật củng cố các biện pháp bảo vệ liên bang đối với hôn nhân đồng giới, một bước lịch sử sau nhiều tháng đàm phán lưỡng đảng và đưa dự luật mang tính bước ngoặt chỉ còn vài bước nữa là trở thành luật. Một lý do cầ có luật vì Tòa Tối Cao ngày càng lộ ra khuynh hướng cực hữu, sau khi Tòa này lật ngược án lệ phá thai Roe v. Wade hồi mùa hè và lộ ý muốn siết hôn nhân đồng giới.

.

Thượng viện đã thông qua Respect for Marriage Act (Đạo luật Tôn trọng Hôn nhân) với tỷ lệ phiếu 61-36, với 12 đảng viên Cộng hòa hợp lực với tất cả các đảng viên Dân chủ có mặt để thúc đẩy dự luật vượt qua Thượng Viện. Dự luật này cần 60 phiếu để thông qua. Đề xuất này sẽ đưa vào luật các biện pháp bảo vệ hôn nhân đồng giới ban đầu được Tòa án Tối cao đưa ra trong án lệ Obergefell v. Hodges hồi năm 2015 và một số người lo ngại rằng một ngày nào đó có thể gặp nguy hiểm sau khi tòa án cấp cao lật ngược Roe v. Wade vào mùa hè này.

.

Sau khi Hạ viện thông qua dự luật với sự ủng hộ của 47 đảng viên Cộng hòa, các đảng viên Đảng Dân chủ ở Thượng viện đã cố gắng làm điều tương tự trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, nhưng không thể giành được 10 phiếu bầu cần thiết từ các đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện. Cho tới bây giờ.

.

---- Chuyện lạ: 5 chiếc xe SUV do nhóm Mật vụ của Tổng thống Biden thuê bất ngờ bốc cháy trong bãi đậu xe của Sân bay Nantucket vào 5:22 giờ sáng ngày thứ Hai, chưa đầy 24 giờ sau khi chúng được trả lại. Những chiếc SUV này thuê từ công ty Hertz đã chở tổng thống và gia đình ông trong kỳ nghỉ Lễ tạ ơn trên đảo Massachusetts. Không có thương tích nào được báo cáo, mặc dù những chiếc xe bị hư hại đáng kể do ngọn lửa, chỉ cách các thùng xăng máy bay của phi trường vài bước chân, theo video cho thấy.

.

Các chiếc xe bị cháy bao gồm Chevy Suburban, Ford Explorer, Infiniti QX80, Jeep Gladiator và Ford Expedition, chiếc cuối cùng hiện đang bị thu hồi pin và chưa được bảo dưỡng, theo Nantucket Current. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra.

.

---- Khoảng 40% người trên thế giới tin vào phù thủy hoặc bùa phép, nhưng mức độ thay đổi tùy thuộc vào nơi bạn sống, theo một cuộc khảo sát mới ghi lại trên Live Science. Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí PLOS One, dựa trên bộ dữ liệu được Pew Research thu thập trong sáu giai đoạn, hỏi 140.000 người ở 95 quốc gia liệu họ có tin vào những thứ như lời nguyền rủa, "con mắt ác quỷ" hay bùa chú có thể làm cho những điều tồi tệ xảy ra với những người tốt lành. Từ đó, các nhà nghiên cứu suy luận rằng khoảng 1 tỷ người ở các quốc gia được khảo sát tin vào phù thủy. Đáng chú ý, cuộc khảo sát không bao gồm gần 3 tỷ người sống ở Ấn Độ và Trung Quốc.

.

Địa điểm rất quan trọng: ví dụ, chỉ 9% người Thụy Điển tin như thế, so với 90% người Tunisia. Giáo dục và tình trạng tài chính cũng quan trọng, nhưng không nhiều như người ta tưởng. Những người trẻ tuổi, phụ nữ và những người ở khu vực thành thị có nhiều khả năng tin vào phù thủy hơn.

.

Theo tờ Jerusalem Post, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng "niềm tin vào phù thủy có mối tương quan tích cực với niềm tin vào Chúa và tôn giáo", với khoảng 62% người theo đạo Cơ đốc và 27% người theo đạo Hồi thừa nhận niềm tin vào phép thuật.

.

Trưởng nhóm nghiên cứu, ông Vladimir Gershman, một nhà kinh tế học gốc Nga với bằng tiến sĩ từ Đại học Brown, đã viết rằng "hiểu được niềm tin phù thủy của mọi người có thể rất quan trọng đối với việc hoạch định chính sách và các nỗ lực gắn kết cộng đồng khác."

.

---- Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, tỷ lệ người Thiên chúa giáo (gồm Tin Lành, Anh giáo, Công giáo...) đang giảm ở Anh và xứ Wales. Xác định tôn giáo là một phần tùy chọn của cuộc khảo sát mà khoảng 94% số người được hỏi đã trả lời trong cuộc khảo sát năm 2021, tăng từ khoảng 93% vào năm 2011. Trong số đó, khoảng 46% hay 27,5 triệu người tự mô tả mình là Ky tô hữu. Đây là lần đầu tiên một cuộc điều tra dân số cho thấy chưa đến 1/2 dân số Anh và xứ Wales theo đạo Thiên chúa.

.

Không một tôn giáo nào vượt qua Thiên chúa giáo trong cuộc khảo sát. Câu trả lời phổ biến thứ hai cho câu hỏi là "không tôn giáo", chiếm khoảng 37% câu trả lời hoặc 22,2 triệu người. Con số này thể hiện mức tăng 12% so với số liệu năm 2011, khi có khoảng 14 triệu người cho biết họ không theo tôn giáo nào.

.

Linda Woodhead, giáo sư từ Đại học King's College London, cho biết lựa chọn "không tôn giáo" không có nghĩa là một người không có tín ngưỡng: "Một số sẽ theo chủ nghĩa vô thần, nhiều người sẽ theo thuyết bất khả tri - họ chỉ nói, 'Tôi thực sự không biết' - và một số sẽ theo tâm linh và đang làm những việc tâm linh."

.

---- Sau vụ xả súng hàng loạt tại Walmart ở Virginia tuần trước, nhân viên cửa hàng Donya Prioleau đã được trích dẫn rộng rãi trên các phương tiện truyền thông khi cô nói: "Tôi vừa chứng kiến ba người bạn của mình bị giết ngay trước mặt tôi." Bây giờ Prioleau muốn Walmart bồi thường cho cô ấy về tổn thương đó. Hôm thứ ba, cô đã đệ đơn kiện công ty đòi bồi thường 50 triệu đô la vì đã thuê tay súng, người mà theo đơn kiện của cô, "đã biết xu hướng bạo lực, đe dọa và hành vi kỳ lạ", theo AP.

.

Trên thực tế, Prioleau nói rằng cô đã tự mình nộp đơn khiếu nại tay súng khoảng hai tháng trước khi xảy ra vụ nổ súng. Tay súng, một quản lý viên siêut hị Walmart, đã bắn chết 6 nhân viên và làm bị thương một số người khác trong phòng nghỉ trước khi chết vì tự sát. Prioleau nói rằng cô đã bị PTSD (Hậu chấn tâm lý) kể từ vụ tấn công.

.

---- Toàn T. Nguyễn, giáo sư toán học tại Penn State, đã được vinh danh với Giải thưởng T. Brooke Benjamin Prize tại Hội nghị 2022 Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) Conference on Nonlinear Waves and Coherent Structures (NWCS22). (Hội nghị 2022 của Hiệp hội Toán học Công nghiệp và Ứng dụng (SIAM) về Sóng phi tuyến và Cấu trúc liền (NWCS22).

.

Giải thưởng T. Brooke Benjamin được trao mỗi hai năm một lần cho một nhà nghiên cứu đã thành danh ở giữa sự nghiệp vì công trình xuất sắc mới nhất về chủ đề sóng phi tuyến (nonlinear waves).

.

Nguyễn đã nhận được giải thưởng để ghi nhận những đóng góp sâu rộng của ông cho lý thuyết toán học về động lực học của chất khí và chất lỏng (dynamics of gas and fluids). Đặc biệt, giải thưởng công nhận những đóng góp ban đầu của ông đối với sự hiểu biết về sự ổn định của dòng chảy cắt và các lớp Prandtl. Trong bài báo năm 2016 được trích dẫn trong các đề cử cho giải thưởng, Nguyễn đã giới thiệu các kỹ thuật sáng tạo để đặt hiện tượng đáng ngạc nhiên được gọi là sự mất ổn định nhớt, đã được quan sát bằng thực nghiệm nhưng không được hiểu về mặt toán học, trên một cơ sở chặt chẽ.

.

Những đóng góp của ông vượt ra ngoài vấn đề này cho một loạt các vấn đề trong lĩnh vực này và các mối quan tâm nghiên cứu hiện tại của ông bao gồm các phương trình vi phân đạo hàm riêng và hypebol, động lực học chất lỏng, lý thuyết động học và thuyết tương đối rộng.

Nguyễn nói: “Tôi rất biết ơn SIAM vì đã công nhận nghiên cứu của tôi về động lực học chất lỏng và vật lý plasma. Nghiên cứu được thực hiện cung cấp nền tảng cho nhiều hướng tự nhiên cho nghiên cứu trong tương lai về động lực học chất lỏng và lý thuyết động học. Nó cũng làm nổi bật nền tảng vật lý phong phú và sự tinh tế phức tạp của toán học trong việc hiểu động lực học của chất lỏng và plasma, mà tôi hy vọng sẽ thu hút nhiều sinh viên và nhà nghiên cứu hơn đến lĩnh vực này."

.

Các giải thưởng và danh hiệu trước đây của Nguyễn bao gồm Học bổng Simons về Toán học năm 2019 và Học bổng Centennial của Hiệp hội Toán học Hoa Kỳ năm 2018. Anh cũng đã nhận được Học bổng Nghiên cứu Hậu Tiến sĩ từ Fondation Science Mathématiques de Paris năm 2009 và Giải thưởng Toán học William B. Wilcox từ Đại học Indiana năm 2008.

.

Nguyễn gia nhập khoa tại Penn State vào năm 2013 với tư cách là phụ tá giáo sư và được thăng chức phó giáo sư vào năm 2018 và giáo sư vào năm 2022. Trước đó, ông là Phụ tá Giáo sư Prager tại Đại học Brown từ năm 2010 đến 2012 và là nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ tại Đại học Pierre et Marie Curie tại Pháp từ năm 2009 đến năm 2010. Nguyễn lấy bằng cử nhân tại Đại học Quốc gia VN tại TPHCM năm 2002, bằng thạc sĩ tại Đại học Texas ở San Antonio năm 2006 và bằng tiến sĩ tại Đại học Indiana năm 2009. (Bản tin dịch theo báo PennState của Pennsylvania State University.)

.

Toan Nguyen

.

---- Đang bán toàn quốc lại là thuốc giả: Phát hiện thuốc phong tê nhức Hổ Cốt Hoàn giả, sản xuất tại Hà Nội. Theo Báo An Ninh Thủ Đô. Qua kiểm nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện thuốc Phong tê nhức Hổ Cốt Hoàn do cơ sở Đông nam dược Thái Sơn, địa chỉ ở 399 Trần Hưng Đạo (Hà Nội) sản xuất là thuốc giả. Cục Quản lý y dược cổ truyền - Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo về việc phát hiện thuốc giả phong tê nhức Hổ Cốt Hoàn, sản xuất tại Hà Nội. Theo đó, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP HCM đã có kết quả kiểm nghiệm thuốc phong tê nhức Hổ Cốt Hoàn (Số lô: Không có; Hạn dùng: 5-2-2024; Số đăng ký: VD-93312-13 do CSĐND Thái Sơn, địa chỉ: 399 Trần Hưng Đạo, Hà Nội sản xuất - ghi trên bao bì sản phẩm, còn thực tế Hà Nội không có phố Trần Hưng Đạo ở quận Ba Đình - PV). Đặc biệt là thuốc có trộn với Paracetamol. Được biết, trên các trang bán hàng trực tuyến, loại thuốc này được quảng cáo chữa phong thấp nhức mỏi, đau lưng, tê nhức tay chân, viêm khớp, tê bại, đổ mồ hôi tay chân, thần kinh tọa, nhức đầu, gai cột sống, thoái hóa khớp, bổ thận, bồi dưỡng cơ thể, ăn ngủ được, đau vai gáy, thần kinh liên sườn, thốn nhức gót chân, gout.

.

---- Vụ kit test Việt Á: Bộ Công an bắt tạm giam một Trợ lý Phó Thủ tướng. Theo Báo Pháp Luật. Ngày 30-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Trịnh, Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đưa hối lộ; nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan.

.

---- Thiếu tướng Bùi Bé Tư và đại tá Nguyễn Thượng Lễ bị cách hết chức vụ trong Đảng. Theo Báo Tuổi Trẻ. Ban Bí thư quyết định kỷ luật cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với thiếu tướng Bùi Bé Tư, nguyên giám đốc Công an tỉnh An Giang, và đại tá Nguyễn Thượng Lễ, nguyên chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang. Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ, kịp thời với kỷ luật Đảng.

.

---- HỎI 1: Có phải ăn chay giảm cơ nguy ung thư trực tràng?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy, giảm 22% rủi ro. Jihye Kim, đồng tác giả nghiên cứu, từ Đại học Kyung Hee, Nam Hàn, cho biết: "Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng ăn một chế độ ăn chay lành mạnh, dựa trên thực vật rau quả, có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng."

.

Kim nói rằng ung thư ruột kết là loại ung thư phổ biến thứ ba trên toàn thế giới và một người đàn ông có tỷ lệ mắc bệnh trong đời là 1/23. Một phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh trong đời là 1/25.

.

Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu gần 80.000 đàn ông Mỹ, phát hiện ra rằng những người ăn lượng thực phẩm có nguồn gốc thực vật lành mạnh trung bình hàng ngày cao nhất có nguy cơ mắc ung thư ruột kết thấp hơn 22% so với những người ăn lượng thực phẩm này ở mức thấp nhất.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/11/29/plant-based-diet-colon-cancer/6401669730482/

.

---- HỎI 2: Lạm phát, dân Mỹ mua sắm vẫn tăng vọt?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Một kỷ lục 196,7 triệu người tiêu dùng đã mua sắm cả tại các cửa tiệm và trên mạng trực tuyến trong 5 ngày cuối tuần Thứ Sáu Đen, theo một cuộc khảo sát bán lẻ được công bố hôm thứ Ba. Con số này tăng gần 17 triệu so với năm ngoái, cuộc khảo sát của National Retail Federation (Liên đoàn bán lẻ quốc gia) và Prosper Insights and Analytics cho thấy. Nó vượt quá mong đợi của các nhà nghiên cứu hơn 30 triệu và cao hơn 10% so với năm ngoái.

Chi tiết:

https://www.arkansasonline.com/news/2022/nov/29/early-christmas-shoppers-set-record-survey-says/

.

.