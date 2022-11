Ngày lịch sử: VinFast xuất khẩu 999 ôtô điện đầu tiên đi Mỹ. Tới tham dự buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu: "Không có quốc gia đi sau mà chỉ có quốc gia không nắm bắt được cơ hội, xu thế của thời đại." (Có người thắc mắc: VN không đi sau? Tức là đi ngang hông, hay chui cửa hậu?)

- Ngày lịch sử: VinFast xuất khẩu 999 ôtô điện đầu tiên đi Mỹ.

- Putin kinh hoàng: Yandex (hãng tin học lớn nhất Nga, được gọi là Google của Nga) chuẩn bị di tản khỏi Nga, sẽ làm tê liệt nhiều kinh doanh số của Nga.

- Nga: sẽ không đàm phán về tình trạng Crimea, coi như của Nga vĩnh viễn. Tổng thư ký NATO: lợi ích an ninh của NATO là giúp Ukraine chống Nga. Hơn 1/2 thủ đô Kyiv mất điện, bệnh viện giải phẫu dưới ánh sáng đèn pin, nước phải xách lên lầu; Dân Ukraine: thà mất điện, còn hơn bị Nga kềm kẹp.

- Bộ trưởng Quốc phòng Anh kêu gọi Ukraine “tiếp tục gây áp lực, giữ vững động lực” và liên tục tấn công chớp nhoáng nhằm vào quân Nga. Zelensky: sẽ không ngừng các bước tiến quân sự cho đến khi toàn bộ các vùng đất Ukraine bị Nga chiếm đóng được thu hồi, kể cả Crimea. Nga, Ukraine trao đổi tù binh, mỗi bên 50 người. Đức: phi đạn phòng không Patriot được Đức đề nghị cho Ba Lan không thể giao cho Ukraine vì chưa bàn với NATO. Zelensky: Nga tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng cũng là để "cô lập" người Ukraine với nhau, không liên lạc nhau.

- Anh quốc: ngừng sử dụng camera an ninh do các công ty Trung Quốc sản xuất do rủi ro an ninh quốc gia.

- Ấn Độ cháy kinh hoàng, 50 tiệm ra tro.

- Úc châu: cậu bé 5 tuổi bị trăn cuốn, kéo xuống hồ, gia đình phóng theo siết cổ trăn, kéo ra kịp.

- 2 ngân hàng JPMorgan Chase và Deutsche Bank bị các phụ nữ kiện: giao dịch tiền mặt đã giúp nhóm Jeffrey Epstein hiếp dâm, lạm dụng.

- Cầu thủ Cristiano Ronaldo đã trở thành nam cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại 5 kỳ World Cup liên tiếp

- Trên chuyến bay JetBlue: uống chút rượu xong, 1 ông dí dao vào cổ phụ nữ ngồi kế bên, bây giờ vào tù

- Canada: nữ cứu cấp ra chữa trị nạn nhân 1 vụ đụng xe hơi kinh hoàng, về nhà mới biết đó là con gái mình

- Địa cầu hâm nóng, tuyết tan: nhiều núi tuyết ở Pháp gỡ bỏ các dàn thang máy đưa người lên trượt tuyết

- Joe Biden kêu gọi siết luật súng.

- Quận Los Angeles: 1 xe hơi tông vào một cửa tiệm tạp hóa 7-Eleven

- Quận Cam: thầy giáo trung học 47 tuổi gạ sex với trẻ em, bị bắt.

- Chỉ 39% doanh nghiệp có kết quả kinh doanh làm ăn có lãi.

- VN thiếu 106.945 giáo viên, trong đó bậc mầm non thiếu nhiều nhất với 44.068 giáo viên.

-HỎI 1: Tình báo Hoa Lục bí mật trả lương cho nhiều sĩ quan Đài Loan để chờ ngày tấn công? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỒ SƠ: «Tình báo nhân dân» giúp Ukraina làm nên chiến thắng Kherson - RFI

QUẬN CAM (VB-25/11/2022) ---- Ấn Độ cháy kinh hoàng. Sở cứu hỏa cho biết hơn 50 cửa hàng đã bị thiêu rụi trong một vụ cháy lớn ở khu chợ bán sỉ nơi khu vực Bhagirat Palace ở Bắc Delhi. Trận cháy đã được kiểm soát vào thứ Sáu, sau hơn 12 giờ. Cứu hỏa nói, khoảng 40 xe chữa cháy và hơn 200 nhân viên đã tới dập tắt lửa. Ngọn lửa bùng phát tại một cửa hàng bán đồ điện gia dụng, do thiếu nước và ngõ hẹp, nhưng vẫn chưa rõ nguyên nhân. Cảnh sát Delhi khẳng định cho đến nay vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào bị thương.

---- Úc châu: cậu bé 5 tuổi bị trăn cuốn, kéo xuống hồ, gia đình phóng theo siết cổ trăn, kéo ra được. Một cậu bé 5 tuổi người Úc bị con trăn dài 10 feet (3 mét) cắn và kéo xuống hồ bơi, may được cứu kịp. Cậu bé Beau Blake đang đi bên hồ bơi tại nhà riêng ở phía đông nam tiểu bang New South Wales thì con trăn phóng ra, quấn một chân cậu bé.

Bố cậu bé là ông Ben Blake nói với NBN News rằng, trước khi câu bé bị trăn kéo chạm đáy hồ bơi, ông nội của Beau đã nhảy xuống nước và nâng cậu bé - vẫn còn trong vòng kìm kẹp của con rắn - trong khi Ben siết cổ con trăn để gỡ cậu bé Beau ra. May mắn, con rắn không có nọc độc và Beau đã được điều trị các vết cắn. Khi được hỏi về việc phải đối phó với những con trăn, Ben nói: “Nhìn kìa, đó là nơi chúng tôi sống. Đó là Úc châu. ”

---- Hai đơn kiện riêng rẽ do một nhóm phụ nữ đưa ra cáo buộc 2 ngân hàng JPMorgan Chase và Deutsche Bank đã kích hoạt hoạt động buôn bán tình dục của Jeffrey Epstein và thu lợi về mặt tài chính từ việc này. Hai đơn kiện từ các nguyên đơn nữ giấu tên, những người đã cáo buộc Epstein lạm dụng tình dục, đang yêu cầu thủ tục khởi kiện tập thể ( class-action) và đòi bồi thường thiệt hại không xác định.

Báo The Hill ghi rằng các vụ kiện cáo buộc các ngân hàng "cố ý khi hỗ trợ, tạo điều kiện và cung cấp dịch vụ cho tổ chức buôn bán tình dục Jeffrey Epstein để nhóm Epstein cưỡng hiếp, tấn công tình dục và cưỡng bức vận chuyển các phụ nữ cho các dịch vụ đó. Các đơn kiện cáo buộc hoạt động buôn bán tình dục của Epstein chỉ có thể thực hiện được nhờ giao dịch bằng tiền mặt, vì có "sự hỗ trợ và đồng lõa" của các ngân hàng, những ngân hàng biết "họ sẽ kiếm được hàng triệu đô la" từ mối quan hệ và "chọn lợi nhuận hơn tuân theo pháp luật."

Báo Wall Street Journal viết rằng người phụ nữ giấu tên kiện JPMorgan là một cựu vũ công ba lê, nói rằng cô đã bị Epstein và bạn bè lạm dụng từ năm 2006 đến năm 2013 và một số tiền mặt khổng lồ đã rút khỏi ngân hàng để trả tiền cho cô ấy và những phụ nữ khác cho các hành vi tình dục. Người phụ nữ đang kiện Deutsche Bank tuyên bố cô đã bị lạm dụng trong khoảng thời gian 15 năm và lặp lại các cáo buộc về việc rút tiền mặt.

BBC ghi rằng Deutsche Bank thú nhận họ đã mắc một "sai lầm nghiêm trọng" trong việc cho phép Epstein làm khách hàng, mặc dù một đại diện của ngân hàng hôm thứ Năm biện hộ, "Đơn kiện này không có cơ sở và chúng tôi sẽ trình bày lý lẽ của chúng tôi trước tòa."

---- Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo chí hôm thứ Sáu rằng đàm phán về tình trạng của Crimea hoặc các vùng lãnh thổ khác của Nga là "không có khả năng xảy ra". Theo ông, Ukraine không sẵn sàng và không thể giải quyết vấn đề mà không dùng đến các biện pháp quân sự. Mặc dù Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Thứ Năm lên tiếng ủng hộ việc sử dụng "các phương tiện phi quân sự" để trao trả Crimea về sự kiểm soát của Ukraine, nhưng Zelensky cũng lưu ý rằng "chiến trường là con đường khi không giải quyết được bằng ngoại giao".

---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Sáu nhắc rằng lợi ích an ninh của NATO là tiếp tục giúp Ukraine phòng thủ chống Nga, rằng sẽ không có hòa bình lâu dài ở châu Âu nếu Nga chiến thắng Ukraine. Stoltenberg nói với các phóng viên trước thềm cuộc họp của các ngoại trưởng Hội đồng Bắc Đại Tây Dương (NAC) ở Bucharest dự kiến diễn ra vào tuần tới: “Ủng hộ Ukraine là cách tốt nhất để tăng cơ hội cho một giải pháp hòa bình.” Stoltenberg dự kiến cũng sẽ gặp Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba và thảo luận thêm về hỗ trợ quân sự.

---- Một nửa số ngôi nhà ở thủ đô Kyiv của Ukraine vẫn không có điện hôm thứ Sáu trong bối cảnh Nga bắn phi đạn nhắm phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine. Ukraine nói rằng chiến thuật Nga nhằm mục đích làm cho dân thường lạnh rét trong khi mùa đông đến gần.

Việc mất điện đã buộc các bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện phải mổ cho bệnh nhân qua đèn pin từ các y tá. Trong khi nước phải xách tay lên các căn hộ trên lầu, không còn vòi nước hoạt động. Và thang máy không có điện để chạy.

Herman Galushchenko, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, cho biết: “Tình hình rất khó khăn trên khắp đất nước. Ông cho biết các kỹ sư hiện đang làm việc để "thống nhất hệ thống năng lượng" để cho nguồn điện được chuyển đến các cơ sở hạ tầng quan trọng ưu tiên như bệnh viện."

Người dân Ukraine nói rằng nếu ý định của Putin là đánh gục Ukraine, Putin nên suy nghĩ lại. Alina Dubeiko, 34 tuổi, cho biết: “Không ai sẽ thỏa hiệp ý chí và nguyên tắc của họ chỉ vì muốn có điện để xải.” Alina Dubeiko nói rằng cô thà không có điện còn hơn sống dưới ách xâm lược của Nga, đã vượt qua mốc 9 tháng vào hôm thứ Năm.

---- Nga đứng trước nguy cơ mất công ty công nghệ lớn nhất của mình, điều này sẽ tạo ra một gãy đổ cho kế hoạch cấu trúc về kỹ thuật công nghệ Internet của Tổng thống Putin. Công ty Yandex, thường được gọi là Google của Nga, là doanh nghiệp internet lớn nhất của Nga được biết đến nhiều nhất với trình duyệt tìm kiếm và các ứng dụng. Nhưng công ty mẹ có trụ sở tại Hoà Lan, có tên là Yandex N.V., muốn rút khỏi Nga vì tai tiếng xâm lược Ukraine đang làm hại kinh doanh của họ, theo bản tin của The New York Times.

Việc Yandex di tản khỏi Nga sẽ giáng một đòn mạnh vào Putin, xem như phe ta trừng phạt phe ta, trong khi ngành công nghệ và hàng hóa của Nga đã bị các lệnh trừng phạt cắt giảm khả năng tiếp cận các nhà cung cấp phương Tây. Yandex N.V. nói hôm thứ Sáu rằng hội đồng quản trị của họ đã "bắt đầu một quy trình chiến lược để xem xét các lựa chọn nhằm tái cấu trúc quyền sở hữu và quản trị của tập đoàn trong bối cảnh môi trường địa chính trị hiện tại."

Nói quanh co, nhưng chỉ có nghĩa là di tản ra khỏi Nga. Những lựa chọn này, Yandex cho biết, bao gồm phát triển một số bộ phận quốc tế của mình "độc lập với Nga" và thoái "quyền sở hữu và kiểm soát tất cả các doanh nghiệp khác trong Tập đoàn Yandex." Công ty cho biết thêm: "Quá trình này đang ở giai đoạn sơ bộ."

Hãng tin The Bell, một cơ quan truyền thông của Nga, trước đó đã báo cáo rằng Yandex N.V. sẽ chuyển các mảng kinh doanh mới và các công nghệ hứa hẹn nhất - bao gồm xe tự lái, máy học và các dịch vụ điện toán đám mây - ra bên ngoài nước Nga. Vì những doanh nghiệp này sẽ cần tiếp cận với các thị trường, chuyên gia và công nghệ phương Tây, mà hiện nay tất cả đều không khả thi trong khi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đang diễn ra dữ dội và các lệnh trừng phạt của phương Tây vẫn được áp dụng.

Tuy nhiên, di tản Yandex ra khỏi Nga có thể bị Putin chận lại. Công ty sẽ phải nhận được sự chấp thuận của Điện Kremlin để chuyển các giấy phép bản quyền phát minh công nghệ đã đăng bộ với chính phủ Nga để ra bên ngoài đất nước. Thêm vào đó, các cổ đông của Yandex sẽ phải thông qua kế hoạch tái cơ cấu rộng hơn.

Doanh nghiệp của Yandex, từng được ca ngợi là câu chuyện thành công hiếm hoi của doanh nghiệp Nga, đã gặp khó khăn kể từ khi xâm lược Ukraine. Yandex hiện có hơn 18.000 nhân viên, có trị giá hơn 31 tỷ USD và thường được gọi là "Google của Nga". Nó thậm chí từng có lúc có văn phòng ở trung tâm thành phố Palo Alto, California.

Nhưng kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, hàng nghìn nhân viên của Yandex đã chạy khỏi Nga, và giá cổ phiếu niêm yết tại New York của công ty này đã mất hơn 20 tỷ USD giá trị gần như ngay lập tức sau chiến tranh, trước khi Nasdaq tạm ngừng giao dịch cổ phiếu Yandex. Trong khi đó, cổ phiếu niêm yết tại Moscow của Yandex giảm 62% trong năm qua.

Theo báo cáo của Al Jazeera, nỗi bất hạnh của Yandex phản ánh những công ty công nghệ khác của Nga, những công ty đã phải vật lộn khi đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây và việc di cư của hàng chục nghìn công nhân ngành tin học Nga. Đó là điều mà ngay cả Putin cũng thú nhận rằng lĩnh vực tin học của Nga sẽ gặp khó khăn "khổng lồ" khi Mỹ và 37 quốc gia khác hạn chế Nga tiếp cận các công nghệ, như chất bán dẫn và thiết bị viễn thông, thông qua các biện pháp kiểm soát xuất cảng.

---- Sau một loạt thất bại của Nga trong cuộc chiến, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đang kêu gọi Ukraine “tiếp tục gây áp lực, giữ vững động lực” và tiếp tục các cuộc tấn công chớp nhoáng nhằm vào quân Nga trong những tháng mùa đông. Wallace nói: “Với lợi thế mà người Ukraine có được trong đào tạo trang thiết bị và chất lượng nhân sự của họ chống lại những người Nga sa sút tinh thần, được đào tạo kém, được trang bị kém, Ukraine sẽ có lợi cho việc duy trì động lực trong suốt mùa đông.”

Wallace nói với The Daily Beast rằng đây là lời khuyên mà anh ấy sẽ dành cho những người đồng cấp Ukraine của mình, những người mà ông nói chuyện với “gần như hàng tuần”. Ông ca ngợi người Ukraine đã gây chấn động thế giới khi thể hiện lòng dũng cảm và kỹ năng của họ, cũng như những khiếm khuyết lớn trong lực lượng vũ trang Nga.

Lời Anh quốc hối thúc Ukraine tấn công trong khi mới tuần trước, một Tướng Mỹ hối thúc Ukraine nên đàm phán. Mới 2 tuần trước, Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, cảnh báo rằng, vì Ukraine có thể không đạt được chiến thắng toàn diện trên chiến trường, nên họ nên sử dụng đà chậm lại dự kiến trong các hoạt động quân sự trong mùa đông như một "cửa sổ" cho thảo luận với người Nga.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhấn mạnh rằng ông sẽ không ngừng các bước tiến quân sự cho đến khi toàn bộ các vùng đất Ukraine bị Nga chiếm đóng được thu hồi. “Chúng tôi phải lấy lại tất cả các vùng đất,” Zelensky nói với Financial Times, “bởi vì tôi tin rằng chiến trường là con đường khi không có cách ngoại giao nào.” Zelensky cho biết bất kỳ cuộc hòa đàm nào với Nga trong khi Crimea nằm dưới sự kiểm soát của Nga sẽ là "lãng phí thời gian".

Tổng thống Ukraine cũng ca ngợi các nhân viên ngành năng lượng Ukraine, những người mà ông nói rằng đã làm việc để nhanh chóng khôi phục lại nguồn điện cho đất nước 43 triệu dân — 80% trong số đó đã mất khả năng tiếp cận với nguồn điện hoặc nước vào một thời điểm nào đó trong tuần này.

Sau một chuỗi chiến thắng quân sự khiến quân Nga phải tháo chạy khỏi thành phố Kherson, miền nam Ukraine, Zelensky ám chỉ rằng một cuộc tấn công vào Crimea có thể sớm trở thành mục tiêu, trừ khi chính quyền Nga sẵn sàng trao trả bán đảo này lại cho Ukraine một cách ngoại giao.

---- Bộ Quốc phòng Nga báo cáo hôm thứ Năm rằng 50 binh sĩ Nga đã trở về nhà sau khi bị giam cầm ở Ukraine. Họ nói rằng tất cả những người đàn ông đã được cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế và điều trị tâm lý tại Moscow sau khi họ được thả.

Trước đó, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak tuyên bố rằng 48 binh sĩ và hai sĩ quan Ukraine đã được trao trả trong khuôn khổ cuộc trao đổi tù binh, bao gồm 19 người bảo vệ Mariupol và 15 tù nhân từ nhà máy điện hạt nhân Chornobyl. Đây là một phần trong các cuộc đàm phán của Kiev và Moscow sau khi 35 tù nhân Nga và 35 tù nhân Ukraine được trao đổi vào hôm thứ Tư.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht hôm thứ Năm xác nhận rằng các hệ thống phi đạn phòng không Patriot được Đức đề nghị cung cấp cho Ba Lan chỉ nhằm mục đích sử dụng trong lãnh thổ NATO và do đó không thể được gửi tới Ukraine nếu không thảo luận với NATO.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Bộ trưởng Văn phòng Nội các

Cầu thủ 37 tuổi Cristiano Ronaldo

Một người đàn ông ở Utah

Câu chuyện rất buồn, gay cấn kiểu như phim bộ.

Địa cầu hâm nóng là có thực.

Không còn tuyết nữa, phải gỡ nhiều dàn thang máy xe cáp đưa người lên trượt tuyết. (Photo: Wikipedia)

Tổng thống Joe Biden

Các nhân viên cứu hỏa

Một thầy giáo trung học 47 tuổi

Chỉ 39% doanh nghiệp có kết quả kinh doanh làm ăn có lãi.

VN thiếu 106.945 giáo viên, trong đó bậc mầm non thiếu nhiều nhất với 44.068 giáo viên.

Ngày lịch sử: VinFast xuất khẩu 999 ôtô điện đầu tiên đi Mỹ.

HỎI 1:

Hình trên: Đại tá Hsiang Te-en, 49 tuổi, mặc quân phục trong một bức ảnh vào tháng 1 năm 2020, cầm một bức thư cam kết trung thành với Trung Quốc. Kế bên là Thiệu Duy Cường, người móc nối.

HỒ SƠ:

«Tình báo nhân dân» giúp Ukraina làm nên chiến thắng Kherson

RFI

Bình luận của Lambrecht được đưa ra một ngày sau khi chính phủ Ba Lan đề nghị Đức chuyển các bệ phóng phi đạn dành cho Ba Lan tới Ukraine để tăng cường khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công của Nga. "Những khẩu đội phòng không Patriot này là một phần của hệ thống phòng không tổng hợp của NATO, có nghĩa là chúng được dự định triển khai trên lãnh thổ NATO", theo Lambrecht phản bác đề xuất của Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak.----Zelensky hôm thứ Năm nói rằng mục đích của các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng cũng là để "cô lập" người Ukraine với nhau. Trong bài phát biểu thường lệ vào đêm khuya, ông cho biết sự gián đoạn liên lạc là một "vấn đề cơ bản" và Ukraine đang chuẩn bị các quyết định bổ sung để giải quyết các vấn đề. Hơn nữa, ông nhấn mạnh rằng quân đội Ukraine đang nắm giữ "các tuyến chủ chốt trên tất cả các hướng" và đang "chuẩn bị tiến công" ở một số khu vực nhất định.----Oliver Dowden cho biết trong một tuyên bố trước Quốc hội Anh rằng tất cả các cơ quan chính phủ sẽ ngừng sử dụng camera an ninh do các công ty Trung Quốc sản xuất do rủi ro an ninh quốc gia. Chính phủ Anh đã được chỉ thị "ngừng triển khai các thiết bị như vậy trên các địa điểm nhạy cảm, nơi nó được sản xuất bởi các công ty tuân theo luật pháp Trung Quốc." Điều này đánh dấu một bước tiến nữa trong nỗ lực không ngừng của London trong việc ngừng sử dụng các sản phẩm công nghệ Trung Quốc.----nhắm mắt, hít thở sâu và sau đó làm nên lịch sử World Cup. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã trở thành nam cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại 5 kỳ World Cup với quả phạt đền ở phút 65 trong chiến thắng 3-2 trước Ghana hôm thứ Năm.Ronaldo đã ghi bàn ở mọi kỳ World Cup kể từ lần đầu tiên vào năm 2006 và có kỷ lục 118 bàn thắng quốc tế. Quả phạt đền vào lưới Iran năm 2006 đã khởi đầu cho danh sách ghi bàn ở các kỳ World Cup của Ronaldo và bây giờ nó đã lên tới 8 bàn trong 18 trận đấu.Tuy nhiên, Ronaldo không phải người đầu tiên ghi bàn trong 5 kỳ World Cup. Cầu thủ túc cầu đầu tiên ghi bàn tại 5 kỳ World Cup là tiền đạo người Brazil, cô Marta, người đã ghi bàn ở 2019 Women's World Cup ở Paris. Năm 2021, nữ tiền đạo Marta trở thành cầu thủ túc cầu đầu tiên ghi bàn tại 5 kỳ Thế vận hội liên tiếp. (ghi chú: Marta ghi bàn ở 5 kỳ Thế Vận, và cũng ghi bàn ở 5 kỳ World Cup.)----đã bị bắt hôm thứ Hai vì bị cáo buộc cầm lưỡi dao cạo dí vào cổ một phụ nữ trên chuyến bay JetBlue sau khi anh uống “một vài” đồ uống có cồn, theo tài liệu của tòa án mà The Salt Lake City Tribune thu được. Nghi can Merrill Darrell Fackrell, 41 tuổi, bị cáo buộc đã kề dao cạo vào cổ một người lạ ngồi ở ghế giữa trên chuyến bay từ Thành phố New York đến Thành phố Salt Lake, người mà y đã trò chuyện gần hết chuyến bay.Tuy nhiên, khi người phụ nữ đeo tai nghe để xem phim, Fackrell bị cáo buộc đã dí một lưỡi dao "1 đến 2 inch" sát cổ họng của cô. Các tài liệu của tòa án cho biết chồng của người phụ nữ đã lao đến phía trước máy bay để xin được giúp đỡ, trong khi người phụ nữ cuối cùng "phóng" vào lối đi để thoát khỏi mối đe dọa. Bản tin nói không biết bằng cách nào mà Fackrell có thể đưa dao cạo qua rào an ninh kiểm soát. Bây giờ y bị truy tố tội mang vũ khí lên phi cơ và tấn công bằng vũ khí nguy hiểm trên phi cơ.----Một nữ cứu cấp y tế Canada ứng phó với một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng đã chữa trị cho một hành khách bị thương không thể nhận dạng — chỉ vài giờ sau mới biết được danh tính của cô gái. “Trên đường trở về [từ hiện trường vụ tai nạn], bà bày tỏ đau buồn và thất vọng với người bạn đời của mình, nói rằng vừa mới có một gia đình có thể sẽ mất con gái, em gái và cháu của họ,” theo lời người bạn Richard Reed nói về Jayme Erickson.Sau khi nữ cứu thương của thị trấn Calgary trở về nhà, cảnh sát đã xuất hiện trước cửa nhà bà. “Khi bước vào phòng, kinh hoàng, cô nhận thấy cô gái mà bà ngồi cùng ở phía sau chiếc xe nát bươm vẫn còn sống, vì vậy gia đình có thể nói lời từ biệt, và do mức độ thương tích của nạn nhân làm cho không thể nhận ra, rằng đó là cô Montana 17 tuổi chính là con gái của Jayme.----Đã từng có tuyết rơi dày đặc ở ngôi làng Saint-Firmin thuộc dãy núi Alps của Pháp, đến nỗi người dân địa phương đã xây dựng hệ thống xe cáp đưa khách lên đỉnh cao để trượt tuyết nhằm kiếm thêm tiền. Tuy nhiên, trong tháng này, ngôi làng đã phải đối mặt với một thực tế mới và đã tháo dỡ chiếc thang máy xe cáp đưa người lên trượt tuyết. Lý do khá đơn giản: "Chúng tôi không còn khí hậu đủ lạnh để tạo ra tuyết liên tục," theo lời ủy viên hội đồng địa phương Didier Beauzon nói.Người dân 63 tuổi này nói với CNN rằng thang máy xe cáp - được lắp đặt vào năm 1963 - đã được sử dụng lần cuối cách đây 15 năm. Hiện ước tính rằng có 3.000 thang máy xe cáp đưa người lên cao để trượt tuyết đang bị rỉ sét trên khắp các dãy núi của Pháp.CNN nói rằng khu nghỉ mát trượt tuyết Val Thorens của Pháp, nơi vừa là khu nghỉ mát có độ cao cao nhất ở châu Âu, cho biết vào đầu tháng này, họ đã phải lùi thời gian mở cửa mùa trượt tuyết một tuần sang ngày 26/11/2022 vì mùa thu ấm bất thường. Và như thế là theo sau một mùa hè nhiệt độ cao kỷ lục ở Pháp và khắp châu Âu, cùng với những đám cháy rừng đi kèm.----u gọi luật súng nghiêm ngặt hơn vào thứ Năm trong khi thực hiện chuyến thăm Ngày Lễ Tạ ơn tới Nantucket, Mass., nơi ông nói chuyện với các nhân viên cứu hỏa địa phương. Ông đưa ra bình luận trong khi đất nước đang quay cuồng với các vụ xả súng hàng loạt chết người gần đây ở Colorado, nơi một tay súng nhắm mục tiêu vào câu lạc bộ đêm LGBTQ và ở Virginia, nơi một quản lý của Walmart nổ súng trong phòng nghỉ của nhân viên.Khi được các phóng viên ở Nantucket hỏi cụ thể định làm gì, Biden trả lời: "Tôi sẽ cố gắng loại bỏ vũ khí tấn công." Thực tế, việc Biden muốn cấm vũ khí tấn công hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với luật súng hiện hành sẽ khó đạt được với việc đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng này.----từ Sở Cứu hỏa Arcadia (Quận Los Angeles County) đã được gọi tới một cửa tiệm tạp hóa 7-Eleven sáng thứ Năm sau khi một chiếc xe hơi lao thẳng vào cơ sở kinh doanh. Chuyện xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng tại một tiệm trên Đại lộ South Baldwin.Một chiếc xe hơi 4 cửa màu xanh đậm đã đâm qua cửa kính và dừng lại sau khi đụng bể nhiều thứ. Không có thương tích nào được báo cáo, nhưng việc kinh doanh phải chịu những thiệt hại có thể nhìn thấy được. Các thanh tra của Sở Y tế và Tòa nhà của thành phố đã được cử đến cửa tiệm để khảo sát thiệt hại và để xác định xem tòa nhà có an toàn hay không. Chưa có tin chi tiết thêm.----ở Quận Cam đã bị bắt sau khi cảnh sát dò ra một loạt các tin nhắn dâm ô với một người mà thầy giáo này tin là trẻ vị thành niên. Vào khoảng 7 giờ tối ngày 18 tháng 11/2022, Cảnh sát Quận Cam đã nhận được báo cáo về một đoạn video đăng trên mạng xã hội.Cảnh sát viết trong bản tin, "Trong video, một người nam chất vấn đối mặt với thầy giáo, cáo buộc rằng thầy trao đổi tin nhắn không phù hợp với một trẻ em vị thành niên." Thầy giáo tên là Roger Kavigan, một cư dân thị trấn Long Beach, đã bị bắt vào ngày 23/11/2022, và bị đưa vào Nhà tù Quận Cam vì tình nghi liên hệ với một trẻ vị thành niên với ý định tấn công tình dục, theo bản tin cảnh sát.Cảnh sát tin rằng có thể có thêm nạn nhân và đang yêu cầu bất kỳ ai có thêm thông tin liên hệ với các thám tử theo số 714-647-4006. Cho tin ẩn danh có thể thực hiện qua O.C. Crime Stoppers theo số 855-847-6227 hoặc trực tuyến tại https://occrimestoppers.org/----Theo Báo Doanh Nhân Sài Gòn. Trong 684.200 doanh nghiệp có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, chỉ có khoảng 39,7% làm ăn có lãi, 18,8% doanh nghiệp kinh doanh hòa vốn, 41,5% kinh doanh thua lỗ. Theo số liệu từ Sách trắng, tính đến 31/12/2021, cả nước có 857.551 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 5,7% so với năm 2020. Trong đó, riêng TP.HCM chiếm 31,3% số doanh nghiệp đang hoạt động của cả nước, tăng 5,4% so với năm 2020.----Theo Báo Thanh Niên. Thiếu giáo viên nhất, giáo viên bỏ việc nhiều nhất, lương thấp nhất, số trường học tạm lớn nhất… là những cái “nhất” rất đáng buồn của giáo dục mầm non mà ngành GD-ĐT cho biết đang tập trung ưu tiên đặc biệt để giải quyết. Ông Phạm Tuấn Anh, Phó cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT), cho biết hiện nay toàn quốc thiếu 106.945 giáo viên (GV), trong đó bậc mầm non thiếu nhiều nhất với 44.068 GV. Tương tự, về tình trạng GV nghỉ việc gây quan tâm đặc biệt của dư luận thời gian qua, theo ông Tuấn Anh, năm 2022 cả nước có 16.000 GV nghỉ việc, thì riêng mầm non chiếm số lượng lớn nhất với khoảng 40%.----Theo Báo VnExpress. Ngày 25/11, VinFast trở thành hãng ôtô Việt Nam đầu tiên xuất khẩu lô 999 chiếc xe điện VF 8 sang Mỹ, từ cảng MPC Port, quận Hải An. Tới tham dự buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu: "Không có quốc gia đi sau mà chỉ có quốc gia không nắm bắt được cơ hội, xu thế của thời đại." (Có người thắc mắc: VN không đi sau? Tức là đi ngang hông, hay chui cửa hậu?)Cũng tại buổi lễ, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper nói: "Hôm nay cũng là ngày rất đặc biệt với tôi vì những chiếc xe đầu tiên của VinFast sẽ được vận chuyển tới Los Angeles, California – chính là quê hương của tôi". Ông Marc Knapper cũng cảm ơn VinFast vì đã xây dựng nhà máy ở Mỹ và tạo công việc cho hàng nghìn lao động. Ông cho rằng, những chiếc xe VF 8 là món quà tuyệt vời để kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Sau thị trường Mỹ, VinFast sẽ xuất khẩu tiếp VF 8 sang Canada và châu Âu để bàn giao vào 2023. Hãng hiện công bố con số 65.000 đơn đặt hàng cho VF 8 và VF 9 trên thị trường quốc tế.----ình báo Hoa Lục bí mật trả lương cho nhiều sĩ quan Đài Loan để chờ ngày tấn công?ĐÁP 1: Đúng thế. Như trường hợp Đại tá Hsiang Te-en (向德恩 - Hướng Đức Ân), một sĩ quan quân đội Đài Loan đóng trên đảo Kim Môn gần Trung Quốc được ghi nhận đã hứa sẽ đầu hàng nếu Trung Quốc tấn công, theo các báo cáo cho biết hôm thứ Ba (22/11).Đại tá Hsiang Te-en, 49 tuổi, mặc quân phục trong một bức ảnh vào tháng 1 năm 2020, cầm một bức thư cam kết trung thành với Trung Quốc. Ông được Shao Wei-chiang (邵維強 - Thiệu Duy Cường), nhà báo đã nghỉ hưu, người đã tuyển dụng ông làm việc thay mặt cho Trung Quốc, trả lương 40.000 Đài tệ (1.280 USD) một tháng.Hai người được cho là gặp nhau lần đầu trong đám cưới của Hsiang vào năm 2011, nhưng khi cặp đôi ly hôn nhiều năm sau đó, Shao đã thuyết phục Hsiang đừng rời quân ngũ mà cứ ở lại và cung cấp cho y những thông tin nhạy cảm để nhận một khoản tiền cố định hàng tháng. Đại tá Hsiang đã giữ một số vị trí quân sự quan trọng ở Kim Môn từ năm 2016 đến năm 2018 và sau đó chuyển đến các văn phòng chiến lược quan trọng khác, theo UDN.Sau một thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, Shao điều hành một công ty du lịch và làm phóng viên ở Kim Môn trong 27 năm, cho phép Shao tiếp cận với các sĩ quan quân đội cấp cao ở quận đảo nằm trong tầm nhìn của tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.Cuộc điều tra của các công tố viên kết luận rằng Hsiang đã chấp nhận tổng số tiền là 560.000 Đài tệ, khiến họ yêu cầu mức án tù ít nhất 12 năm. Tuy nhiên, cuộc điều tra về bản chất của bất kỳ thông tin nào mà vị đại tá này có thể đã chuyển cho Trung Quốc vẫn đang được tiến hành, với khả năng Hsiang có thể phải đối mặt với các cáo buộc bổ sung theo Đạo luật An ninh Quốc gia.Shao được cho là có thói quen ghi chép chi tiết các khoản thanh toán cho các sĩ quan trước khi chuyển cho những người chỉ huy của Shao ở Trung Quốc để thay mặt họ cung cấp bằng chứng về công việc của Shao. Các ghi chú được cho là đã trở thành một nguồn thông tin quan trọng để các công tố viên khám phá ra mạng lưới của Shao.Chi tiết:----«Tình báo nhân dân» giúp Ukraina làm nên chiến thắng Kherson - RFI- 24/11/2022Đóng góp của người dân trong trận chiến giành lại Kherson, Ukraina. Đó là một trong những chủ đề được báo chí Pháp ngày hôm nay 24/11/2022, đề cập tới. Trong thời gian bị Nga chiếm đóng, bất kể hiểm nguy, những người dân thường đã cung cấp thông tin về các vị trí của địch. Nhờ đó, rất nhiều trại lính, kho đạn, xe tăng, pháo...của quân Nga đã bị phá hủy. Ngày Kherson giải phóng, một vị tướng Ukraina đã đến tận nhà cảm ơn những «điệp viên» tình nguyện.Về Ukraina, đặc phái viên Le Monde nhấn mạnh đến «Vai trò chính yếu của những người ủng hộ ở Kherson» : trong thời gian bị quân Nga chiếm đóng, những người dân thường đã cung cấp thông tin về các vị trí của quân địch.

Đó là một trong những phương diện còn chìm khuất của cuộc chiến tranh ở Ukraina. Nhưng theo các sĩ quan mà báo Pháp tiếp xúc trong những tháng gần đây, các hoạt động âm thầm trong vùng tạm chiếm là một phần đáng kể của cuộc kháng chiến. Tướng Dmytro Marchenko cho biết giữa «các chiến sĩ đặc nhiệm xâm nhập, hành động theo mệnh lệnh» và «những người dân bình thường trở thành cảm tình viên, chuyển thông tin» cho quân đội Ukraina, hoạt động bí mật đã «tác động rất nhiều đến trận đánh» và là «trung tâm của chiến thắng» Kherson. Từ sở chỉ huy ở Mykolaiv, ông điều phối các hoạt động du kích tại miền nam Ukraina.

Chi tiết:

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20221124-t%C3%ACnh-b%C3%A1o-nh%C3%A2n-d%C3%A2n-gi%C3%BAp-ukraina-l%C3%A0m-n%C3%AAn-chi%E1%BA%BFn-th%E1%BA%AFng-kherson

