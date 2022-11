Bầu Cử Giữa Kỳ: Ai Thắng Ai Thua

Xin cảm ơn, California! Hình: Gavin Newsom Tweeter.

Quận Cam, California: Janet Nguyen, Tri Ta, Kim Bernice Nguyen... dẫn đầu. Thị trưởng Westminster: Chi Nguyen. Georgia: Bee Nguyen thua. Virginia: Cao Hung thua. Massachusetts: Tram Nguyen thắng. Dự kiến: Hạ Viện nghiêng về Cộng Hòa, Thượng Viện nghiêng về Dân Chủ.

- Trump thua thê thảm: nhiều ứng viên Trump ủng hộ đã thua. Trump chửi Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi là "súc vật" và hăm dọa sẽ đẩy các nữ phóng viên vào tù để bị hiếp dâm. Trump dọa kể tội Ron DeSantis



- 4 ứng viên Dân Chủ thắng ghế Thống Đốc 4 tiểu bang Maryland, Massachusetts, Illinois và Connecticut. Ứng cử viên Cộng hòa tái thắng cử thống đốc New Hampshire.

Bầu cử giữa kỳ đã hoàn tất hôm Thứ Ba 8/11/2022. Một số kết quả tranh cử ngang ngửa ở các tiểu bang chiến trường có thể phải cần vài ngày để đếm toàn bộ phiếu bầu. Nhưng đa số các cuộc tranh cử đã có kết quả. Sau đây là tin ghi vào lúc 6 giờ sáng Thứ Tư 9/11/2022.



CALIFORNIA



- Tiêu bang California có kết quả sau, Dân Chủ sẽ viết tắt là DC, Cộng Hòa là CH:



. Đề luật 1: quyền phụ nữ tự do quyết định về thai sản:

. Yes (tự do) 65.2% v. No (cấm phá thai) 34.8%



. Thống Đốc: Gavin Newsom (DC) 58.0% phiếu v. Brian Dahle (CH) 42.0%

. Thượng nghị sĩ liên bang: Alex Padilla (DC) 59.2% v. Mark Meuser (CH) 40.8%



. Thẩm phán Tòa kháng án Địa hạt 4, Đơn vị 1:

Truc T. Do: Yes (Thuận): 60.17% phiếu) v. No (Chống) 39.83%



. Dân biểu liên bang:

. địa hạt 11/CA: Nancy Pelosi (DC) 81.4% v. John Dennis (CH) 18.6%

. địa hạt 20/CA: Kevin McCarthy (CH) 67.6% v. Marisa Wood (DC) 32.4%

. địa hạt 45/CA: Michelle Steel (CH) 56.24% v. Jay F. Chen (DC) 43.76%



- Thượng nghị sĩ tiểu bang California:

. địa hạt 34/CA: Tom Umberg (DC) 54.8% v. Rhonda Shader (CH) 45.2%

. địa hạt 36/CA: Janet Nguyen (CH) 58.40% v. Kim Carr (DC) 41.60%



- Dân biểu tiểu bang:

. địa hạt 10/CA: Stephanie Nguyen (DC) 57.95% v. Eric Guerra 42.05%

. địa hạt 70/CA: Tri Ta (CH) 55.60% v. Diedre Thu-Ha Nguyen 44.40%



- Giám sát viên Quận Cam địa hạt 2:

. Kim Bernice Nguyen 50.16% v. Vicente Sarmiento 49.84%



- Thị Trưởng Thành phố Westminster, bầu người cao điểm nhất:

. Chi Charlie Nguyen 33.81% v. Kimberly Ho 26.25% v. Moses Castillo 21.02% v. Tai Do 18.92%



- Thành phố Westminster, chọn 1 người cao điểm nhất:

. địa hạt 1: Amy Phan West 51.00% v. John Gentile 49.00%

. địa hạt 4: Namquan Nguyen 43.03% v. James Pham 33.44% v. Teri Vu Nguyen 23.53%



- Thành phố Cypress bầu 3 nghị viên (chọn cao điểm nhất):

. Scott Minikus 17.36% v. David Burke 17.12% v. Bonnie Peat 16.52% v. Rachel Strong 12.68% v. Terry Miller 12.41% v. Helen Le 12.16%



- Thành phố Fountain Valley bầu 3 nghị viên:

. Jim Cunneen 15.49% v. Patrick Harper 14.70% v. Kim Constantine 14.60% v. Steve Nagel 11.81% v. Cindy Cao 10.21%



- Thành phố Garden Grove địa hạt 3, bầu 1 người cao điểm nhất:

. Cindy Tran 36.96% v. Asia Nguyen Cunningham 21.26% v. James Webb 20.84% v. Laurie Merrick 14.00% v. Gia Nguyen 6.95%



- Thành phố Garden Grove địa hạt 4, bầu 1 người cao điểm nhất:

. Joe Do Vinh 39.27% v. Duy Nguyen 34.26% v. Trung Ta 26.47%



- Học khu Garden Grove, Khu vực 2:

. Lan Quoc Nguyen 52.46% v. Mark Anthony Paredes 27.53%



- Sở Thủy Cục Midway City, chọn 3 người cao điểm nhất:

. Andrew Nguyen 30.97% v. Sergio Contreras 28.92% v. Mark Nguyen 25.90% v. Ashton Kauwe 8.42%



- Sở Thủy Cục Quận Cam, địa hạt 1, chọn 1 người:

. Dina Nguyen 68.61% v. Ray Hiemstra 31.39%



GEORGIA

- Bộ Trưởng Hành Chánh tiểu bang Georgia:

- Brad Raffensperger (CH, đương nhiệm) 53.3% v. Bee Nguyen 44.0%

- Cuộc đua giữa Raphael Warnock, thượng nghị sĩ đương nhiệm và đối thủ cộng hòa Herschel Walker sẽ tiếp tục được đấu lại vào tháng Mười Hai, theo hãng AP đưa tin vì không bên nào đủ 50% để được thắng cử.



VIRGINIA

- Dân Biểu liên bang của tiểu bang Virginia, địa hạt 10:

. Jennifer Wexton (DC, đương nhiệm) 53.0% v. Hung Cao (CH) 47.0%



MASSACHUSETTS

- Dân Biểu tiểu bang khu vực 18th Essex

. Tram Nguyen (DC, đương nhiệm 54.4% v. Jeffrey Dufour (CH) 45.6%



TRUMP THUA



Nhiều ứng cử viên Trump vận động ủng hộ đã thua phiếu. Như Washington Post ghi nhận, nhiều ứng cử viên được Trump ủng hộ và vận động — trong đó có Dr. Mehmet Oz và Doug Mastriano ở Pennsylvania và Tudor Dixon ở Michigan — đều thất bại hoặc thất bại rất lớn trong phòng phiếu.

Tuy nhiên cũng có ứng cử viên được Trump ủng hộ đã thắng thế. Không phải tất cả các lựa chọn của Trump đều thua. Trong số phe ta của Trump chiến thắng có: Ted Budd, người đã tranh cử một ghế Thượng viện mở ở North Carolina, và ứng cử viên Thượng viện JD Vance ở Ohio. Washington Post lưu ý rằng Vance "đã cảm ơn hàng chục người trong bài phát biểu chiến thắng của mình, nhưng không nhắc tên Trump."



Alyssa Farah Griffin, cựu giám đốc truyền thông Bạch Ốc của Trump, đã đổ lỗi cho Trump về chiến thắng sít sao của Thượng nghị sĩ Dân chủ Maggie Hassan trước Don Bolduc (người được Trump hậu thuẫn trong New Hampshire). Griffin nói trên CNN: “Nếu bạn muốn Đảng Cộng hòa phát triển mạnh mẽ, cuối cùng chúng tôi phải lên tiếng và nói: 'Người đàn ông này [Trump] là kẻ thất bại. Sếp cũ của tôi đã thua phiếu năm 2020, rồi sắp sửa – quý bạn biết đấy, lần này Trump sẽ làm mất một chiếc ghế có thể giành được trên Thượng Viện, thôi thì để xem tương lai sẽ như thế nào”.

Cựu phó Giám đốc báo chí Bạch Ốc của Trump, Sarah Matthews, cũng đổ lỗi cho Trump về kết quả này. Matthews nói với CNN hôm thứ Tư: “Tôi nghĩ đêm qua là dấu hiệu lớn nhất cho thấy Donald Trump không nên là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa vào năm 2024. Trump đã làm đảng Cộng hòa mất những ghế Thượng Viện lẽ ra có thể giành được; Trump đã ủng hộ các ứng cử viên tệ hại."



SẼ CÒN ĐẾM PHIẾU



Tại một vài tiểu bang chiến trường, số phiếu rất gần nhau, và sẽ phải chờ đếm toàn bộ. Quyền kiểm soát của Thượng viện phụ thuộc vào các cuộc đua các ghế Thượng nghị sĩ ở Arizona, Nevada và Georgia. Đảng Cộng hòa cần giành được hai trong số ba ghế đó để chiếm đa số.

Có nhiều tin không vui cho Trump, nhưng là tin tốt cho Cộng hòa nói chung, như ở Florida, nơi một người Cộng Hòa được xem sẽ là đối thủ của Trump đã giữ được ghế Thống Đốc: Thống đốc Ron DeSantis không chỉ giành chiến thắng dễ dàng mà còn được ghi công vì làn sóng đỏ ở Florida. Theo CNN, các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy 45% cử tri Florida muốn DeSantis tranh cử tổng thống, trong khi 33% muốn Trump tranh cử.

Tính đến 7:45 giờ sáng Thứ Tư, AP đã gọi được 371 trong số 435 cuộc đua vào Hạ viện liên bang, và đảng Dân chủ đã thắng 172 trong số đó so với 199 của đảng Cộng hòa; nhưng con số kỳ diệu của đa số phải là 218 ghế. Các hãng truyền thông khác cũng có số lượng tương tự, và hầu hết vẫn dự đoán đảng Cộng hòa sẽ giành quyền kiểm soát Hạ Viện. Bản cập nhật New York Times tiên đoán:

. - Kiểm soát Hạ viện là "có thể là đảng Cộng Hòa"

. - Kiểm soát Thượng viện đang nghiêng về đảng Dân Chủ.

Tuy nhiên, nếu Cộng Hòa thắng đa số Hạ Viện, Kevin McCarthy sẽ lên ghế Chủ Tịch Hạ Viện và như McCarthy hứa, sẽ siết viện trợ cho cuộc chiến Ukraine vì không ký chi phiếu trắng nữa. Nga có thể sẽ kéo dài cuộc chiến để Mỹ rút dần ra, áp lực Zelensky hòa đàm trong thế bất lợi?

BÊN LỀ BẦU CỬ

---- Các quan chức bầu cử Quận Maricopa của Arizona nhấn mạnh rằng mọi cử tri đều được phép bỏ phiếu của họ và không ai bị "quay lưng với các cuộc bỏ phiếu." Sau khi gặp sự trục trặc máy in trong ngày, Bill Gates, Chủ tịch Hội đồng Giám sát Quận Maricopa, trấn an công chúng rằng tất cả phiếu bầu sẽ được đếm. Theo Gates, những người có bầu bằng máy trở ngại đã nhận được một phiếu bằng giấy để điền tay.

.---- Trump mắng Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi là "súc vật" và hăm dọa sẽ tống cổ các phóng viên vào tù để bị hiếp dâm. Theo một nguồn tin nói với Rolling Stone, Trump đang lên kế hoạch leo thang đáng kể trong cuộc chiến chống lại các phóng viên nếu ông được về Bạch Ốc. Rolling Stone đưa tin: "Donald Trump đã kết thúc cuộc biểu tình trước bầu cử giữa kỳ theo kiểu kinh tởm, gọi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi là "súc vật", tuyên bố ủng hộ án tử hình và vui vẻ tưởng tượng vụ cưỡng hiếp trong tù đối với nhà báo nữ đã tường trình về quyết định Tòa Tối Cao lật ngược án lệ Roe v Wade [án lệ cho phá thai bây giờ bị đảo ngược]."

."Cuộc biểu tình hôm thứ Hai không phải là lần đầu tiên Trump tưởng tượng cảnh các nhà báo nữ bị cưỡng hiếp trong tù. Trump đã nêu ra điều tương tự tại một cuộc biểu tình ở Texas vào tháng trước, nói rằng các nữ phóng viên sẽ tiết lộ danh tính của nguồn tin rò rỉ ngay khi các phóng viện nhận ra mình. 'Họ sắp trở thành cô dâu của một tù nhân khác trong thời gian ngắn.' Khán giả lúc đó phá lên cười, giống như họ đã làm vào tối thứ Hai ở Ohio."

.---- Các ứng cử viên Dân chủ cho chức thống đốc của hai tiểu bang Maryland và Massachusetts, Wes Moore và Maura Healey, đã giành chiến thắng trong các cuộc đua tương ứng và giành lại ghế từ các đảng viên Cộng hòa. Ở cả hai tiểu bang, Cộng Hòa đã nắm giữ quyền thống đốc kể từ năm 2015.

.Đảng Dân chủ cũng đã được bầu lại làm thống đốc ở Illinois và Connecticut. J.B. Pritzker đánh bại Darren Bailey của Đảng Cộng hòa ở Illinois, trong khi Ned Lamont đánh bại Bob Stefanowski. Ứng cử viên Cộng hòa Chris Sununu đã tái thắng cử vào thống đốc tiểu bang New Hampshire.



---- Một nhóm hacker Nga bị tố cáo là đã đánh sập trang web của Bộ Trưởng Hành Chánh Mississippi nơi có chứa thông tin bầu cử vào ngày bầu cử. Trang web này chỉ là một trong số rất nhiều trang web ở trạng thái không thể truy cập được bởi "cuộc tấn công DDoS - các cuộc tấn công từ chối dịch vụ trực tiếp - nhằm đánh sập web do quá tải với lưu lượng truy cập".

.

Các quan chức an ninh mạng Hoa Kỳ CISA xác nhận trang web của Bộ Trưởng Hành Chánh Mississippi 'đã bị DDoS tấn công liên tục,' theo NBC, và trong khi các tiểu bang khác cũng đã bị tấn công, nhưng không có tình trạng đứt mạng kéo dài ở những nơi khác. Trang web bị đánh sập là nguồn chính để cử tri Mississippi tìm địa điểm bỏ phiếu cũng như thông tin về cách bỏ phiếu.

.

---- Tòa Tối cao Texas vào đêm thứ Ba đã ra lệnh cho các quan chức bầu cử của Quận Harris tách các lá phiếu đã được bỏ trong thời gian thêm một giờ bỏ phiếu đã được cấp bởi một tòa án cấp dưới. Tòa án cấp dưới đó đã ra lệnh rằng quận đông dân nhất của tiểu bang phải kéo dài giờ bỏ phiếu cho đến 8 giờ tối sau khi một số địa điểm bỏ phiếu bị trì hoãn trong việc mở cửa. Sự can thiệp của tòa án dân sự cao nhất của tiểu bang theo yêu cầu của Bộ trưởng Tư pháp Texas Ken Paxton để đảo ngược lệnh của tòa án cấp dưới.

.

Không rõ có bao nhiêu phiếu bầu đã được bỏ phiếu trong giờ bỏ phiếu bổ sung. Quận Harris là nơi có gần 2,6 triệu cử tri đã đăng bộ. Những cử tri đã xếp hàng sau 7 giờ tối được yêu cầu bỏ một lá phiếu tạm thời, mà quận đã nói rằng sẽ mất nhiều thời gian hơn để xử lý.

.

Lệnh giữ các cuộc bỏ phiếu mở thêm một giờ tại gần 800 điểm bỏ phiếu được đưa ra sau khi Texas Organizing Project (Dự án Tổ chức Texas) khởi kiện Quận Harris, với lý do các vấn đề tại nhiều phòng phiếu làm mở cửa trễ hơn một giờ. Nhiều phòng phiếu của Quận Harris cũng gặp trục trặc máy bỏ phiếu gây ra sự chậm trễ và đóng cửa tạm thời suốt cả ngày. Quận không phản đối yêu cầu thêm thời gian bỏ phiếu.

..