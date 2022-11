- Trump vui mừng: Chánh án Tòa Tối cao ra lệnh tạm thời chận tờ khai thuế của Trump, không chuyển tới Hạ Viện - Chưa ai trúng độc đắc Powerball, lô độc đắc xổ đêm mai (Thứ Tư) sẽ tới 1,2 tỷ đô. - Tòa bác đơn Mark Meadows (cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump) kiện, bảo phải làm theo trát đòi - Pennsylvania: 1 ứng cử viên Dân biểu Dân chủ tiểu bang bị kẻ lạ vào sân nhà hành hung, đấm tới xỉu

Vì phi đạn Nga bắn phá các nhà máy điện và nước, dân Ukraine nhiều nơi phải xếp hàng chờ nước.

- Trump vui mừng: Chánh án Tòa Tối cao ra lệnh tạm thời chận tờ khai thuế của Trump, không cho chuyển tới Hạ Viện

- Chưa ai trúng độc đắc Powerball, lô độc đắc xổ đêm mai (Thứ Tư) sẽ tới 1,2 tỷ đô.

- Tòa bác đơn Mark Meadows (cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump) kiện, bảo phải làm theo trát đòi

- Pennsylvania: 1 ứng cử viên Dân biểu Dân chủ tiểu bang bị kẻ lạ vào sân nhà hành hung, đấm tới xỉu

- Chicago: xe chạy qua xả súng, 14 người bị thương.

- Kansas City: tiệc Halloween, xả súng, 1 chết, 7 bị thương.

- Ukraine: cứu 1 nữ cứu thương Nga nằm bất tỉnh, bị thương nặng ở chiến trường, bị quân Nga chạy, bỏ rơi.

- Ukraine: 2 máy bay trực thăng Ka-52 của Nga bị phá hủy, 2 trực thăng khác bị hư hỏng nặng.

- Cựu lính biệt kích Afghanistan đang tỵ nạn ở Iran được Putin tuyển mộ sang tham chiến ở Ukraine, hứa cấp giấy tỵ nạn đưa cả vợ con vào Nga.

- Ít nhất 3 tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga, kể cả soái hạm Đô đốc Makarov, đã bị ngư lôi Ukraine bắn hư

- Putin: cấm Ukraine khi giữ an toàn cho các tàu chở ngũ cốc không được bắn vàoi các tàu hải quân Nga.

- Biden kể tội 6 công ty dầu kiếm 100 tỷ đô lợi nhuận trong 6 tháng qua, nói sẽ đánh thuế cao hơn

- Musk giữ chức Giám đốc điều hành Twitter, đưa nhân viên Tesla sang giúp điều hành

- Luật sư của Trump đổ tội cho Giám đốc tài chính Weisselberg, nói gia đình Trump không biết gì

- New York: 1 phụ nữ phê, đụng xe, chết người, vô tù.

- Tennessee: nổ súng ở bưu điện, 2 người chết, tiệm nail Việt bị xe tông vào làm sụp đổ, hư hại.

- Sài Gòn có 550 tiệm xăng, nhưng 108 tiệm thiếu xăng.

- Xuất khẩu hàng hóa đi Mỹ đạt 93,4 tỉ USD, nhập khẩu từ Trung Quốc 100,7 tỉ USD.

- HỎI 1: Khoảng 20% dân Canada nhịn bớt bữa ăn để tiết kiệm? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Đa số dân nước nghèo ủng hộ TQ và Nga hơn là ủng hộ Mỹ? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB - 1/11/2022) ---- Không ai trúng lô độc đắc Xổ Số Powerball đêm Thứ Hai 31/10/2022. Các con số trúng cho Powerball được quya số đêm Thứ Hai là: 13, 19, 36, 39, 59 và số Mega là 13. Do vậy, kỳ quay số tiếp theo là đêm Thứ Tư 2/11/2022 sẽ có giải độc đắc Powerball rị giá 1,2 tỷ đô la.

Nếu bạn trúng lô độc đắc Powerball 1,2 tỷ đôla vào đêm Thứ Tư, bạn có thể lãnh số tiền đó hàng năm trong 29 năm. Nếu bạn chọn lãnh tiền mặt 1 lần trọn gói, tiền đó vào tay bạn sẽ là 596 triệu đô la sau thuế. Powerball được chơi ở 45 tiểu bang, cũng như Washington, D.C., Puerto Rico và Quần đảo U.S. Virgin Islands.

---- Trump vui mừng: Chánh án Tòa Tối cao John Roberts sáng hôm thứ Ba 1/11/2022 đã cho phép tạm thời ngăn chận, không cho một ủy ban quốc hội nhận các tờ khai thuế của cựu Tổng thống Donald Trump. Trước đó, Trump đã nộp đơn, yêu cầu Tòa Tối Cao chặn phán quyết trước đó của thẩm phán Tòa kháng án đã ra lệnh cho Sở Thuế IRS chuyển các bản khai thuế của Trump sang cho Ủy ban Chuẩn Chi Hạ viện; Các tài liệu dự kiến sẽ được giao cho Ủy ban vào cuối tuần này. Và bây giờ thì bị Chánh án Tòa Tối Cao chận lại (tạm thời).

Trump hôm Thứ Hai đã đệ đơn khẩn cấp lên Tòa Tối cao xin chận hồ sơ thuế của Trump, không cho Sở Thuế IRS trao cho Ủy ban Chuẩn chi Hạ viện (House Ways and Means Committee). Từ năm 2019, Ủy ban đã đòi xin xem hồ sơ thuế của Trump.

Nếu bầu cử giữa kỳ tuần sau kết thúc với kết quả Cộng Hòa chiếm đa số Hạ Viện, Ủy ban sẽ thay nhân sự và hồ sơ thuế của Trump sẽ bị ém nhẹm nhiều năm nữa. Mới Thứ Năm tuần trước, một tòa kháng án liên bang gồm 10 thẩm phán đã ra lệnh cho Trump giao các hồ sơ sang Ủy ban Hạ viện.

---- Thẩm phán liên bang Carl Nichols đêm Thứ Hai 31/10/2022 đã bác đơn kiện của Mark Meadows (cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump). Đơn kiện của Meadows là muốn xin tòa hủy bỏ 2 trát đòi ra khai và nộp hồ sơ cho Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1.

Phán quyết của Thẩm phán Nichols dựa trên Hiến pháp cho bảo vệ các thành viên Quốc hội tiến hành công việc lập pháp không bị ảnh hưởng từ các vụ kiện dân sự. Phán quyết này cũng có thể tác động dây chuyền sang các đơn kiện tương tự từ nhóm của Trump muốn chống lại các trát đòi ra khai về bạo loạn 6/1/2021. Meadows là người có nhiều thông tin về vai trò của Trump trong nỗ lực lật ngược phiếu bầu 2020 và ngăn cản tiến trình bàn giao chức vụ Tổng Thống.

Luật sư George Terwilliger của Meadows nói với Politico: “Chúng tôi sẽ xem xét quyết định một cách cẩn thận và xem xét bất kỳ bước đi kế tiếp nào có thể phù hợp."

Đảng Cộng hòa dự kiến sẽ giải tán Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 nếu Cộng Hòa giành được quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tuần tới.

---- Hôm thứ Hai, báo Pittsburgh Post-Gazette loan tin rằng Richard Ringer, 69 tuổi, ứng cử viên Dân biểu Dân chủ cấp tiểu bang ở Pennsylvania, đã bị tấn công dã man ngay tại sân sau nhà của ông, sau một loạt lời đe dọa nhắm vào ông.

Ringer kể lại rằng ông bị kẻ đánh tới đổ máu và bất tỉnh ở sân sau nhà ông vào khoảng 5 giờ sáng. Ringer nói ông bị hung thủ đấm khoảng 10 đến 12 cú đấm vào đầu, vào mặt và vào mắt và bị y đánh ngất xỉu. Ringer cũng đã có 2 vụ phá hoại ngôi nhà trong vòng hai tuần qua. Lần đầu là 1 thông điệp đe dọa về bầu cử được phun sơn lên cửa nhà để xe của ông và thứ nhì là một viên gạch ném qua cửa sổ nhà.

Bạo lực chủ yếu từ phía bảo thủ cực đoan. Các quan chức đang báo động về các mối đe dọa bạo lực nhằm vào các dân cử và gia đình của họ, một trong những vụ nổi tiếng nhất là vụ đột nhập và tấn công Paul Pelosi, chồng của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, tại nhà của họ ở San Francisco. Trong một trường hợp, toàn bộ nhân viên bầu cử (tất cả đều có lập trường ủng hộ Cộng hòa) của quận Gillespie, Texas cũng bị quấy nhiễu tới mức phải từ chức.

---- Chicago: xe chạy qua xả súng, 14 người bị thương. Có tới 14 người đã bị bắn, bao gồm cả trẻ em, trong một vụ lái xe chạy qua và xả súng lúc 9:30 giờ tối Thứ Hai 31/10/2022 ở thành phố Chicago trong đêm lễ hội Halloween. Cảnh sát nói 14 người trúng đạn đã bị thương từ không nguy hiểm đến tính mạng cho tới mức độ trầm trọng.

Phần lớn nạn nhân là người lớn ở độ tuổi 30, 40 và 50, một nạn nhân là em bé 3 tuổi, một người khác 11 tuổi và một trẻ vị thành niên thứ ba là 13 tuổi. Không có trường hợp tử vong nào được báo cáo. Cảnh sát đã treo giải thưởng 15.000 đô la cho người nào báo tin có thể dẫn đến hồ sơ truy tố.

---- Kansas City: tiệc Halloween, xả súng, 1 chết, 7 bị thương. Cảnh sát cho biết một vụ xả súng tại một bữa tiệc tại gia với khoảng 70-100 thanh thiếu niên ở Thành phố Kansas đã làm 1 người chết và từ năm đến bảy người khác bị thương. Hung thủ là những vị khách không quen biết với chủ nhà, khi họ được yêu cầu rời đi đã nổ súng bắn loạn xạ.

.

---- Tình báo Ukraine xác nhận có 2 máy bay trực thăng tấn công Ka-52 của Nga bị phá hủy hoàn toàn tại sân bay ở Pskov Oblast vào đêm 31/10. Thêm hai chiếc trực thăng khác bị hư hỏng nặng. Tình báo Ukraine nói lại rằng trị giá một chiếc trực thăng Ka-52 vào khoảng 16 triệu USD. Hai máy bay trực thăng đang ở trên một sân bay quân sự gần biên giới Nga-Latvia.

Vì phi đạn Nga bắn phá các nhà máy điện và nước, dân Ukraine nhiều nơi phải xếp hàng chờ nước.

---- Lính biệt kích Afghanistan đã từng chiến đấu bên lính Mỹ và sau đó chạy sang Iran sau khi Mỹ rút quân năm ngoái khỏi Afghanistan hiện đang được quân đội Nga tuyển dụng để chiến đấu ở Ukraine bằng cách hù dọa Iran có thể trục xuất họ về Afghanistan, theo lời 3 cựu tướng Afghanistan nói với thông tấn AP.

Họ cho biết người Nga muốn thu hút hàng ngàn cựu biệt kích thiện chiến của Afghanistan vào một "quân đoàn nước ngoài" với lương 1.500 đô/tháng và hứa cho nơi trú ẩn an toàn cho bản thân và gia đình để họ có thể tránh bị trục xuất về Afghanistan, nơi Taliban sẽ xử tử họ.

“Họ không muốn chiến đấu - nhưng họ không có lựa chọn nào khác,” một trong các tướng, Abdul Raof Arghandiwal nói, nói thêm rằng khoảng hơn chục lính biệt kích ở Iran mà ông ta có trao đổi qua nhắn tin đã nói về viễn ảnh bị trục xuất là kinh sợ nhất. “Họ hỏi tôi,‘ Hãy cho tôi một giải pháp. Chúng ta nên làm gì? Nếu chúng tôi quay trở lại Afghanistan, Taliban sẽ giết chúng tôi."

Arghandiwal cho biết việc tuyển mộ do lực lượng lính đánh thuê Nga Wagner Group dẫn đầu. Một vị tướng khác, Hibatullah Alizai, tổng tư lệnh quân đội Afghanistan cuối cùng trước khi Taliban nắm quyền, cho biết nỗ lực tuyển binh này cũng đang được giúp đỡ bởi một cựu chỉ huy lực lượng đặc biệt Afghanistan sống ở Nga và nói được ngôn ngữ này.

Một cựu lính biệt kích cho AP biết anh được mời chiến đấu cho Nga và sẽ có thị thực Nga cho bản thân anh cũng như 3 người con và vợ của anh, cả 4 người thân này vẫn còn đang ở Afghanistan. Những biệt kích khác đã được hứa sẽ gia hạn thị thực của họ ở Iran.

---- Ít nhất 3 tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga, bao gồm cả soái hạm Đô đốc Makarov, đã bị hư hại do cuộc tấn công của ghe bom không người lái vào ngày 29/10/2022. Các nhà phân tích của GeoConfirm đã phân tích cảnh quay từ các ghe bom không người lái [unmanned surface vessels - USV là loại tàu cao tốc có kích thước bằng tàu cao tốc thường, có thể chứa hàng trăm pound chất nổ], chạy vào tấn công bến cảng và vùng biển gần Sevastopol (hải cảng lớn nhất Crimea).

.

Các nhà phân tích đã công bố đoạn phim về một cuộc tấn công vào khinh hạm thuộc lớp Đô đốc Grigorovich. Họ kết luận rằng tàu Đô đốc Makarov là chiếc duy nhất phù hợp với mô tả này ở Biển Đen. Đoạn phim dừng lại khi ghe bom USV tông vào tàu và phát nổ.

.

---- Trong cuộc họp báo hôm thứ Hai, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng phía Ukraine phải đảm bảo an toàn cho các tàu chở ngũ cốc đi qua các hành lang biển do Liên hợp quốc hậu thuẫn, cùng với các tàu thuộc hải quân Nga. Putin nói, các máy bay không người lái, gần đây được sử dụng để tấn công các tàu của Hạm đội Biển Đen đã vào một phần các hành lang ngũ cốc. Putin nhấn mạnh: “Họ đã tạo ra mối đe dọa đối với cả các tàu của chúng tôi, vốn cần đảm bảo an toàn cho hoạt động xuất cảng ngũ cốc và các tàu dân sự tham gia vào việc này, và chúng tôi đã cam kết đảm bảo an ninh này”. Về chủ đề hòa đàm với Ukraine, Putin lưu ý rằng "thiện chí của Nga là không thể thay đổi" và Nga sẽ "đợi cho đến khi Ukraine sẵn sàng đối thoại." (Nga không có ý rút quân, nghĩa là muốn Ukraine xin nộp đất cầu hòa.)

Quân Nga rủ nhau chạy..

----. Ukraine đã công bố đoạn video thẩm vấn một nữ cứu thương Nga bị bắt. Nữ binh Nga này tên Anna Babitskaya, bị bắt trên chiến trường ngày 12/10/2022 khi cô đã bị thương, đang nằm bất tỉnh, mất máu nguy kịch. Cô nguyên là cư dân thành phố Voronezh của Nga đã tình nguyện tham gia cuộc chiến xâm lược Ukraine.Lữ đoàn của cô đã quân Ukraine đánh bại, bỏ chạy ngay trong trận chiến đầu tiên, và cô bị thương, bất tỉnh vì mất máu và bị các đơn vị lính Nga bỏ rơi trên chiến trường. Cô được lính Ukraine cấp cứu, nhập viện và sau đó đưa về an ninh phỏng vấn.Video dài 2:18 phút, để các bạn biết tiếng Nga nghe trực tiếp:



https://youtu.be/6YY9Ev_vKTg

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết hôm thứ Hai rằng các công ty dầu mỏ lớn sẽ phải đối mặt với mức thuế cao hơn đối với lợi nhuận tăng cao quá và "các hạn chế khác" trừ khi họ quyết định hành động vì lợi ích của người tiêu dùng trong nước, trong cộng đồng của họ và trong đất nước và hướng lợi nhuận của họ để phục vụ mục tiêu hạ giá xăng dầu.

Phát biểu tại Bạch Ốc, Biden chỉ ra 6 công ty dầu mỏ lớn nhất, trong đó ông chọn Shell plc và ExxonMobil Corporation, đã kiếm được hơn 100 tỷ đô la lợi nhuận "khủng khiếp" trong 6 tháng qua, mô tả lợi nhuận là "như diều gặp gió" của chiến tranh "đang" tàn phá Ukraine.

Theo Tổng thống Mỹ, giá xăng ở Mỹ sẽ giảm thêm 0,50 USD nếu các công ty năng lượng chủ chốt đầu tư vào việc mở rộng năng lực sản xuất và lọc dầu ở Mỹ thay vì chuyển các khoản tiền dư thừa cho các cổ đông của họ, mua lại cổ phiếu và trả lương cho giám đốc điều hành.

---- Hôm thứ Hai, Elon Musk xác nhận ông sẽ giữ chức Giám đốc điều hành của Twitter Inc., sau khi ông mua và đưa công ty trở thành tư nhân trong thương vụ hơn 44 tỷ đô la. Twitter đã đưa ra thông báo đó trong một hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Elon Musk cũng chuyển hơn 50 nhân viên từ Tesla Inc. sang Twitter Inc. để hỗ trợ quá trình chuyển đổi công ty truyền thông xã hội. Ngoài nhân viên của Tesla, những người hầu hết là kỹ sư nhu liệu từ nhóm Autopilot của mình, Musk đã chuyển hai người từ Công ty Boring của mình và một nhân viên từ Neuralink Corporation, 2 công ty mà ông cũng sở hữu.

---- Đúng như nhiều luật gia tiên đoán: phe luật sư của Trump hôm Thứ Hai 31/10/2022 ra trước tòa đã đổ tội gian lận tài chánh và trốn thuế cho cá nhân ông Giám đốc tài chính của Trump Organization, nghĩa là kịch bản Lê Lai cứu chúa. Khi gia đình Trump ra tòa hôm thứ Hai, Trump Organization được mô tả là nạn nhân của Allen Weisselberg. Luật sư Michael van der Veen của Trump nói với tòa: "Weisselberg đã làm điều đó cho Weisselberg!"

Theo các luật sư của Trump, cá nhân Weisselberg đã lạm dụng lòng tin của họ và phản bội họ. Hôm Thứ Hai, LS van der Veen nói với các bồi thẩm: "Với những thập niên anh ta [Weisselberg] ở đó và những việc anh ta đã làm và anh ta đã ở bên gia đình này [Trump] khi thời điểm thuận lợi và khi thời điểm không tốt lắm - anh ta được mọi người tin tưởng, anh ta được tin tưởng để bảo vệ công ty này. Anh ta [Weisselberg] giống như một gia đình đối với gia đình Trump, và không nhân viên nào được tin tưởng hơn anh ta, nhưng anh ta đã mắc sai lầm."

LS của gia đình Trump nói, không có ai trong Trump Organization biết rằng ông [Weisselberg] đang được tặng xe hơi miễn phí, học phí trường tư thục của cháu mình và một căn hộ chung cư, cũng như không ai ngạc nhiên hơn gia đình Trump về khoản tiền 1,7 triệu USD tiền đặc quyền. Nghĩa là, luật sư nói, Trump và các con không hề biết chuyện gian lận gì hết.

Trong khi đó, hiện nay Weisselberg vẫn còn trong sổ lương của Trump Org. Luật sư thú nhận rằng Weisselberg đang "nghỉ phép có lương" từ Trump Organization. Luật sư van der Veen đem Kinh Thánh ra để làm các bồi thẩm mủi lòng, nói rằng gia đình Trump xem Weisselberg như đứa con trai hoang đàng và gia đình không trách mắng gì.

---- New York: 1 phụ nữ Quận Cam phải đối mặt với án tù 18 năm sau một tai nạn chết người xảy ra vào tháng 7/2021 tại thị trấn Niskayuna (New York). Sau khi nhận tội năm nay, Hassan đã bị kết án 6-18 năm tù vì tội dùng xe giết người nghiêm trọng, cũng như 7 năm vì tội tấn công hành hung, và những bản án đó được áp dụng đồng thời.



Cô Gina Hassan ở Goshen đã nhận tội vào tháng 7/2022 vì đã gây ra một vụ đụng xe trực diện khi đang lái xe trên đường Troy-Schenectady, làm ông Dennis Farrell chết, và vợ của ông là Kathleen bị thương nặng. Cặp vợ chồng Farrell lúc đó đang dừng xe ở một cột đèn giao thông, chờ rẽ trái.

Sức mạnh đụng xe đã gây ra phản ứng dây chuyền, làm hư 2 xe hơi cũng khác đang dừng chờ đèn. Luật sư Quận Schenectady nói rằng cô Hassan đã say, và cũng bị ảnh hưởng bởi Xanax (thuốc an thần dùng như ma túy)- nói rằng cô đã trong hoàn cảnh "không có điều kiện [tỉnh táo] để lái xe." Những người lái xe khác nói rằng họ đã thấy cô lạng lách, tăng tốc và lái xe thất thường, thậm chí có lúc tông thẳng vào một chiếc xe khác. Nhiều người đã bấm số 911.

---- Tennessee: nổ súng ở bưu điện, 2 người chết, tiệm nail Việt bị xe tông vào làm sụp đổ, hư hại. Hai người đã chết sau khi 1 vụ nổ súng xảy ra tại một bưu điện ở Chattanooga, Tennessee, vào đêm Chủ nhật và kết thúc khi nghi phạm tử vong vì đâm vào một cửa tiệm khi phóng xe chạy trốn. Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 10:30 tối. Chủ nhật 30/10/2022. Cảnh sát nói đã phản ứng với một báo cáo về các phát súng bắn vào một bưu điện ở khu vực lân cận phía đông nam của trung tâm thành phố Chattanooga.

Cảnh sát nói vụ nổ súng ở bưu điện và một vụ tai nạn xe cộ cách đó 6 dặm có liên quan. Cảnh sát nói động cơ của vụ nổ súng đang được điều tra. Tên của hai người chết chưa được công bố. Vẫn chưa rõ 2 người chết có phải là nhân viên của bưu điện hay không. Trạm bưu điện đã đóng cửa vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng.

Cảnh sát nói nghi phạm cũng bị bắn và đã bỏ trốn trong một chiếc xe bán tải. Nghi phạm đã lái xe khoảng 6 dặm trước khi mất kiểm soát chiếc xe và đâm vào một cơ sở kinh doanh tại Northgate Mall. Chiếc xe tải lao qua cửa trước của Apple Nail Bar và tiếp tục xuyên qua một bức tường vào văn phòng FedEx liền kề.

.

Alex Nguyen, người sở hữu Apple Nail Bar, nói với đài truyền hình WTVC ở Chattanooga rằng anh theo lịch trình là phụ trách tiệm vào thứ Ba: "Tôi không biết phải bắt đầu dọn dẹp từ đâu vì có quá nhiều việc phải làm."

---- Xuất khẩu hàng hóa đi Mỹ đạt 93,4 tỉ USD, nhập khẩu từ Trung Quốc 100,7 tỉ USD. Theo Báo Tuổi Trẻ. Tổng cục Thống kê cho biết kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 10 tháng qua ước đạt 312,82 tỉ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường xuất khẩu lớn nhất của các doanh nghiệp Việt Nam là Mỹ, chiếm gần 1/3 tổng giá trị xuất khẩu. Tính chung 10 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 303,42 tỉ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 93,4 tỉ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 100,7 tỉ USD. Tính chung 10 tháng năm 2022, cả nước xuất siêu khoảng 9,4 tỉ USD.

---- Sài Gòn có 550 tiệm xăng, nhưng 108 tiệm thiếu xăng. Theo Báo Tiền Phong. Giám đốc Sở Công Thương TPHCM Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết, đến 12h ngày 1/11, trên địa bàn thành phố có 108 cửa hàng thiếu xăng, dù vẫn mở cửa phục vụ nhưng lại thiếu xăng. Có 4/550 cửa hàng xăng dầu đang sửa chửa/ làm thủ tục xin đóng cửa.

---- HỎI 1: Khoảng 20% dân Canada nhịn bớt bữa ăn để tiết kiệm?

ĐÁP 1: Đúng thế. Đa số những người được hỏi trong một cuộc khảo sát toàn Canada được công bố hôm thứ Hai cho biết họ đang sử dụng phiếu giảm giá (coupons) hoặc săn lùng hàng các đợt hạ giá để đối phó với lạm phát, với giá thực phẩm ngày càng tăng. Gần 20% dân Canada cũng giảm khẩu phần ăn hoặc bỏ bữa hoàn toàn để tiết kiệm tiền.

Cuộc khảo sát của Canadian Hub for Applied and Social Research (Trung tâm Nghiên cứu Xã hội và Ứng dụng Canada) tại Đại học Saskatchewan được thực hiện từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 17 tháng 10/2022. Nó đã hỏi 1.001 người về các chiến lược để đối phó với việc chi phí thực phẩm ngày càng tăng.

Chi tiết:

https://www.northdeltareporter.com/news/survey-suggests-20-per-cent-of-canadians-skipping-meals-to-cut-down-on-food-costs/

---- HỎI 2: Đa số dân nước nghèo ủng hộ TQ và Nga hơn là ủng hộ Mỹ?

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc thăm dò gần đây của Centre for the Future of Democracy (Trung tâm Vì Tương lai Dân chủ) thuộc Đại học Cambridge (Anh quốc), Trung Quốc đã lần đầu tiên đánh bại Mỹ trong cuộc chiến ý thức hệ và chính trị để giành được sự ủng hộ của người dân ở nhiều nước đang phát triển.

Với xu hướng giảm sút niềm tin vào các nền dân chủ tự do trên thế giới, cuộc thăm dò cho thấy 62% người dân ở các nước đang phát triển hiện đang ủng hộ Trung Quốc, trong khi 61% nhìn nhận tích cực về Mỹ, Newsweek đưa tin.

Mặc dù sự khác biệt một điểm phần trăm có vẻ không đáng kể, nhưng nó cho thấy thế giới đã trở nên phân cực hơn kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine vào cuối tháng Hai năm nay.

Trong số 4,6 tỷ người sống tại các quốc gia được hỗ trợ bởi Belt and Road Initiative (Sáng kiến Vành đai và Con đường), gần 2/3 có quan điểm tích cực về Trung Quốc, so với chỉ 27% ở các nước không tham gia và không nhận được sự hỗ trợ của Bắc Kinh.

Khoảng 75% người được hỏi ở Nam Á, 68% ở châu Phi nói tiếng Pháp (Francophone Africa), 62% ở Đông Nam Á có quan điểm tích cực về Nga bất chấp cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine.

Chi tiết:

https://www.tbsnews.net/world/china-beats-us-battle-influence-over-developing-countries-cambridge-poll-522994

.