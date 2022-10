- Musk mua xong Twitter giá 44 tỷ đô, sa thải nhiều sếp lớn. Trump chúc mừng, sẽ được mở tài khoản

Tây Tạng: bị phong tỏa chống dịch, dân đói, ra chợ bị ngăn cản, biểu tình bùng nổ.

- Joe Biden "không có ý định ngồi lại" với Putin.

- Putin: không hề báo trước với Tập là Nga sẽ xâm lược Ukraine, hoan nghênh đề nghị TQ muốn hòa đàm Nga-Ukraine, nói thương mại giữa Nga-TQ tăng tốc phát triển. Putin: có thể sẽ tới Indonesia dự G20 vào tháng 11.

- Tòa: cho phép Sở Thuế IRS trao hồ sơ thuế của Trump tới Ủy ban Chuẩn chi Hạ viện để điều tra

- Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 sẽ phỏng vấn 6 mật vụ cấp cao về Trump và ngày 6/1

- New York chọn bồi thẩm xử Trump Organization: công tố nói nếu ghét Trump mà ra thì bồi thẩm đoàn sẽ hỏng

- DB Cộng Hòa Liz Cheney chính thức ủng hộ và sẽ vận động cho DB Dân Chủ Elissa Slotkin ở Michigan

- Missouri: cầu sập, 1 chết, 3 bị thương.

- Quận Cam: nổi giận, tay không giết chó, vào tù.

- Quận Cam: đụng xe, 1 chết, 1 bị thương.

- Houston: tổ chức hơn 500 hôn nhân giả, Yen Nguyen kiếm 15 triệu đô, bị kêu 120 tháng tù.

- Cảnh sát Christopher Nguyen sơ xuất, không chận kịp hung thủ hành hung người, bị kêu án 60 ngày tù.

- Đại học KSU: Phó giáo sư Tu Nguyen được NSF tài trợ nghiên cứu máy tính lượng tử

- Trong 10 tháng, hơn 22,46 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

- Đại biểu Quốc hội đề nghị tổng rà soát bằng thạc sĩ, tiến sĩ của cán bộ.

- SG quy định mới: trường tiểu học bắt đầu sớm nhất lúc 7h30.

- HỎI 1: Cử tri trẻ (18-29 tuổi): 55% muốn Dân Chủ nắm Quốc Hội, 31% muốn Cộng Hòa nắm? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Mùa Lễ giáng sinh 2022, có tới 2/3 người trưởng thành Anh quốc sẽ giảm chi? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-28/10/2022) ---- Thỏa thuận trị giá 44 tỷ đô la của Elon Musk để mua lại Twitter đã kết thúc vào đêm thứ Năm. Để khởi động mọi thứ, Musk đã sa thải một số giám đốc điều hành hàng đầu của mạng xã hội này. Theo các nguồn tin, Tổng quản trị Parag Agrawal, Giám đốc tài chính Ned Segal, và Vijaya Gadde, người đứng đầu chính sách pháp lý, sự tin cậy và an toàn đã bị sa thải, trong khi Sean Edgett, cố vấn tổng quát, cũng bị "đẩy ra ngoài".

.

Dự kiến Musk sẽ họp thông báo toàn công ty vào hôm nay (Thứ Sáu). Trước kia, Musk từng nói là sẽ cắt giảm 75% nhân viên, sẽ cởi mở về việc kiểm duyệt nội dung. Musk cũng từng hứa sẽ khôi phục tài khoản của Donald Trump và trả lại "quyền tự do ngôn luận" cho nền tảng Twitter.

.

Trump đã chúc mừng Musk về việc mua Twitter và nói rằng Trump "đã được thông báo" rằng tài khoản của Trump sẽ được khôi phục vào thứ Hai 31/10/2022.

.

---- Văn phòng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hôm thứ Sáu đưa ra một tuyên bố rằng chồng bà, Paul Pelosi, đã phải nhập viện sau khi bị "tấn công dữ dội" trong nhà của họ ở San Francisco. Phát ngôn viên của Pelosi, Drew Hammill, đã tiết lộ hôm thứ Sáu rằng một kẻ tấn công đã đột nhập vào nhà của Pelosis và tấn công Paul Pelosi.

.

Ông Paul Pelosi đã được đưa đến một bệnh viện gần đó điều trị và dự kiến sẽ bình phục hoàn toàn. Hiện vẫn chưa rõ động cơ của kẻ tấn công, hiện đang bị cảnh sát bắt giữ. Bà Nancy Pelosi không có ở nhà vào thời điểm bị chồng hành hung.

.

---- Tây Tạng: bị phong tỏa chống dịch, dân đói, ra chợ bị ngăn cản, biểu tình bùng nổ. Theo RFA, vào ngày 26/10, đã có một cuộc biểu tình nổ ra tại ít nhất hai địa điểm ở Lhasa, thủ phủ Tây Tạng, do những người tức giận đạt đến giới hạn chịu đựng của họ. Đoạn video tổng hợp của RFA cho thấy người dân tụ tập đông người chống lại các nhân viên chống dịch trong bộ đồ trắng quen thuộc.

.



.

Cảnh sát cũng có mặt để khống chế đám đông. Các nguồn tin nói với RFA rằng lý do chính của cuộc biểu tình của người dân là họ bị ngăn cản ra ngoài để mua thực phẩm và nhu yếu phẩm. Từ trước đến nay, không có xung đột lớn nào giữa cảnh sát và quần chúng.

.

---- Chưa bầu cử, Cộng Hòa đã xài độc chiêu của Trump, sửa soạn kiện Dân Chủ là gian lận bầu cử. Dân Chủ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến sau bầu cử ở Pennsylvania, yêu cầu các ứng cử viên tìm luật sư để chống lại những thách thức pháp lý sắp bị Cộng Hòa quy chụp đối với kết quả.

.

Donald Trump đã nói với các đồng minh sử dụng "chiến thuật pháp lý như lửa thiêu đốt" (“scorched-earth legal tactics”) để thách thức không phân biệt bất kỳ tổn thất nào - đặc biệt là ở Pennsylvania - nơi các dân cử Cộng hòa và truyền thông bảo thủ đã móm ý và đặt cơ sở cho các tuyên bố bầu cử gian lận, theo báo Daily Beast đưa tin.

.

Tucker Carlson nói vào tối thứ Tư trên Fox News: “Vào ngày 9 tháng 11 [sau bầu cử 8/11], họ sẽ nói với bạn rằng John Fetterman đã nhận được 81 triệu phiếu bầu ở Pennsylvania, và họ sẽ đe dọa tống bạn vào tù nếu bạn không tin điều đó. Tại sao lại không? Nó đã làm hiệu quả cho Joe Biden.” (ghi chú: con số 81 triệu phiếu là vô lý đối với Pennsylvania, ám chỉ phiếu Biden có trong bầu cử 2020.)

.

Ủy ban vận động của Quốc hội đảng Dân chủ (DCCC) đã gửi một email trong tuần này cho các ứng cử viên trong tiểu bang kêu gọi họ “xác định luật sư địa phương cho chiến dịch của bạn”, người sẽ sẵn sàng trợ giúp vào Ngày bầu cử và sau đó để đáp lại những lời quy chụp ngày càng tăng từ các đồng minh của Trump về gian lận bầu cử.

.

Người phát ngôn của DCCC, James Singer, nói: “Các thành viên đảng Cộng hòa của MAGA đang cố gắng làm suy yếu niềm tin vào các cuộc bầu cử bởi vì họ biết khi có nhiều người bỏ phiếu hơn thì họ sẽ thua cuộc”, khi được hỏi về email.

.

---- Luật sư John Eastman, tác giả của "bản ghi nhớ kế họah đảo chính [soạn cho Trump]" khét tiếng, đang hướng dẫn những người Cộng Hòa quan sát bầu cử về cách thách thức lá phiếu của cử tri về điều mà Politico mô tả là "cách giải thích luật mang tính kỹ thuật cao". Trong một đoạn ghi âm bị rò rỉ do ấn phẩm thu được, có thể nghe thấy Eastman nói với những người quan saát bầu cử trong việc thách thức các lá phiếu.

.

Eastman nói với các đặc vụ ở tiểu bang New Mexico nơi quê nhà của y: “Ghi lại những gì bạn đã thấy, nêu lên thách thức. Và [lưu ý] thẩm phán nào trong hội đồng bầu cử đó từ chối chấp nhận thách thức của bạn. Viết ra tất cả... Điều đó sau đó sẽ trở thành cơ sở cho một bản văn hữu thệ trong một thách thức trước tòa án sau sự kiện đó."

.

Điều đặc biệt đáng chú ý, Politico viết, là Eastman muốn người quan sát nêu ra những thách thức trên hầu như bất kỳ cơ sở nào mà họ có thể tìm thấy, "thậm chí còn đi xa đến mức chất vấn lá phiếu của những người không nói đủ lớn khi cho biết tên hoặc địa chỉ của họ, hoặc những người từ chối cho phép nhân viên thăm dò ý kiến, ​​hoặc người thách thức xem lại chữ ký hoặc năm sinh của họ."

.

Nick Penniman, Giám đốc điều hành của cơ quan giám sát sự liêm chính toàn vẹn bầu cử lưỡng đảng Issue One, nói với Politico rằng lời khuyên của Eastman có thể dẫn đến hỗn loạn tại các phòng bỏ phiếu.

.

"Bạn có một loạt những người quan sát bầu cử bị nhồi sọ trước để tin rằng có hành vi sai trái [ở phòng phiếu]. Họ sẽ bắt đầu ghi lại những thứ không phải là hành vi sai trái và họ cũng có thể cố tình ghi sai điều gì đó chỉ vì mục đích có thể tổ chức hoặc không chứng nhận một cuộc bầu cử, điều này thật đáng sợ."

.

---- Hôm thứ Năm, POLITICO loan tin rằng trong khi các dịch vụ như YouTube và DirecTV đã cắt mạng đối với các thông tấn tuyên truyền của nhà nước Nga, Điện Kremlin vẫn đang bơm hàng triệu đô la vào các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ thông qua các phương tiện khác.

.

Daniel Lippman cho biết: “Từ tháng 4 đến cuối tháng 9, cơ quan truyền thông nhà nước Nga Rossiya Segodnya đã chuyển 3.284.169 USD cho Ghebi, một công ty sản xuất các bài báo, bản tin và một số chương trình radio. Trong cùng khoảng thời gian đó, Ghebi đã chi 2.183.640,72 đô la thay mặt cho khách hàng của mình, theo hồ sơ vào tháng 10 với Bộ Tư pháp được thực hiện theo Đạo luật ghi danh đại lý nước ngoài."

.

Bản tin viết: “Cùng tháng đó, Rebel Media Productions - một công ty được điều hành bởi cựu phát thanh viên thời sự Benjamin Swann - đã ghi danh đại diện cho tổ chức truyền thông do chính phủ Nga hậu thuẫn TV Novosti. Công ty sản xuất sẽ giám sát việc sản xuất video cho TV Novosti và các khách hàng khác, chỉ tập trung vào thị trường truyền hình Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Mỹ. Một hồ sơ cũng lưu ý rằng Rebel Media Productions đã nhận được 609.792 đô la để trả lương cho các nhân viên RT America bị sa thải."

.

Ảnh hưởng của Nga tại Hoa Kỳ đã bị giám sát chặt chẽ vào năm 2016 khi có thông tin tiết lộ rằng họ đang sử dụng các trang trại troll để gieo rắc hỗn loạn trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, một phần để thúc đẩy chiến dịch tranh cử của Donald Trump. Năm nay, tuyên truyền Nga muốn thúc giục Mỹ đừng giúp Ukraine chống Nga, vì Putin muốn Ukraine sẽ cắt đất cầu hòa như năm 2014, khi quân Nga chiếm Crimea, lúc đó Mỹ và NATO im lặng. Và cũng dự kiến Nga sẽ tăng tốc tuyên truyền tại Mỹ khi vào cuộc tranh cử 2024.

.

---- Phát ngôn viên Không quân Ukraine Yuriy Ihnat hôm thứ Sáu nói quân Ukraine đã bắn hủy hơn 300 máy bay không người lái kiểu Shahed 136 do quân Nga bắn vào các mục tiêu Ukriane. Trong khi Iran bác bỏ cáo buộc của phương Tây rằng họ đã giao máy bay không người lái chiến đấu cho Nga, các báo cáo từ đầu tuần này cho thấy Nga đang chuẩn bị mua 20.000 máy bay không người lái "kamikaze" của Iran có thể phát nổ khi chạm mục tiêu.

.

Nga đã sử dụng máy bay không người lái Shahed-136 cũng như Mohajer-6 để bắn hủy các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong cuộc tấn công. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky ước tính cho đến nay Nga đã sử dụng ít nhất 400 chiếc trong số chúng trong cuộc chiến.

.

---- Sergey Kiriyenko, Phó Tham mưu trưởng thứ nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã đến Kherson (nơi Nga chiếm đóng) hôm thứ Sáu, khi việc di tản dân thường kết thúc để chuẩn bị cho Kherson phòng thủ trước đà tiến của lực lượng quân đội Ukraine. Chuyến thăm của Kiriyenko được xác nhận bởi Sergey Aksyonov, người đứng đầu Crimea do Nga bổ nhiệm, nói rằng phụ tá hàng đầu của Putin đã đến thăm bến phà được sử dụng để di tản dân thường khỏi thành phố. Aksyonov xác nhận: “Di tản cư dân ra khỏi Kherson đã hoàn tất." Phía quân lực Ukraine đã nói là sẽ đuổi sạch quân Nga ra khỏi tỉnh Kherson vào cuối năm nay, và trận tái chiếm Kherson sẽ là trận gay go nhất.

.

---- Theo tin tình báo Anh, nhiều đại đội lính Nga ở Ukraine đang tham chiến chỉ có từ 6 đến 8 người trong khi bình thường 100 người sẽ được triển khai ở cấp đại đội. Anh hôm thứ Sáu cho biết các sĩ quan Nga đã mô tả tình trạng thiếu nhân lực cực độ ở khu vực Kherson, miền nam Ukraine.

.

Bản tin tình báo viết: "Nga có thể đã tăng cường một số đơn vị của mình ở phía tây sông Dnipro với các lực lượng dự bị được huy động. Tuy nhiên, đây là năng lực tác chiến cực kỳ thấp. Vào tháng 9/2022, các sĩ quan Nga mô tả các đại đội trong tuyến phòng thủ Kherson bao gồm từ 6 đến 8 chiến binh mỗi đại đội. Các đại đội [lẽ ra] nên triển khai với khoảng 100 chiến binh.”

.

Báo cáo nói thêm rằng các lực lượng Nga đã dành 6 tuần lễ qua để chuyển sang một “thế trận phòng thủ lâu dài” trên tiền tuyến Kherson, rất có thể “do một đánh giá thực tế hơn rằng lực lượng thiếu lính trầm trọng và được đào tạo kém ở chiến trường Ukraine chỉ còn có khả năng phòng thủ.”

.

---- Ngân hàng Quốc gia Ukraine hôm thứ Sáu ước tính rằng kinh tế sẽ suy giảm tới 32% trong năm nay do hậu quả của cuộc xâm lược của Nga. Trong báo cáo hàng tháng, ngân hàng trung ương Ukraine khẳng định GDP sẽ trở lại mức tích cực vào năm 2023 nếu Nga dỡ bỏ lệnh cấm xuất cảng qua các hải cảng ở Biển Đen. Nhận định về lạm phát, ngân hàng lưu ý rằng nó sẽ bắt đầu đi xuống trong năm tới (2023) từ mức kỷ lục 23,8% diễn ra vào tháng trước.

.

.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm cho biết ông "có thể" sẽ tới Indonesia dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11: "Tôi sẽ nghĩ về nó." Putin cảm ơn Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã mời ông tham dự sự kiện, nhưng nói rằng ông vẫn không chắc liệu mình có tham dự hay không. Tuy nhiên, Putin nhấn mạnh Nga chắc chắn sẽ được đại diện ở "cấp cao" tại hội nghị thượng đỉnh G20.

.

---- Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ về Truyền thông Chiến lược John Kirby hôm thứ Năm nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden "không có ý định ngồi lại" với Putin trong hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng tới. Kirby giải thích rằng Mỹ có ấn tượng rằng các mục tiêu chiến lược của Putin không đổi và Putin vẫn cho rằng Ukraine không nên là một quốc gia có chủ quyền, nghĩa là Nga chưa sẵn sàng kết thúc chiến tranh.

.

---- Hôm thứ Năm, Putin nói rằng thương mại giữa Nga-TQ đang phát triển "với một tốc độ rất lớn". Phát biểu tại sự kiện của Câu lạc bộ Thảo luận Valdai, ông Putin nhấn mạnh rằng "quan hệ với Trung Quốc là cởi mở và hiệu quả chưa từng có". Và rằng ông coi Bắc Kinh là “bạn thân và là đồng minh”. Putin nói rằng ông tin tưởng Nga sẽ đạt được 200 tỷ USD thương mại với Trung Quốc, đối tác lớn nhất của Nga.

.

----- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói hôm thứ Năm rằng ông không hề nói trước với Tập Cận Bình rằng ông sẽ xâm lược Ukraine. Nói tại một sự kiện do Valdai Discussion Club (Câu lạc bộ Thảo luận Valdai) tổ chức, Putin nói rằng ông hoan nghênh quan điểm TQ kêu gọi giải quyết hòa bình cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời nói thêm rằng nhiều cáo buộc chống lại Bắc Kinh được sử dụng như công cụ kinh tế ngắn hạn để chống lại Trung Quốc như một "đối thủ đang tham gia vào một cuộc chiến thương mại."

.

Putin nói: "Trung Quốc hoàn toàn thấy rõ mong muốn của phương Tây trong việc thúc đẩy cơ sở hạ tầng của khối NATO tới biên giới của chúng tôi có ý nghĩa như thế nào đối với Nga, họ đánh giá một cách khách quan những tình huống này, giống như những gì đã xảy ra ở Donbass trong tám năm qua."

(Ghi chú. Putin muốn hòa đàm, ám chỉ là muốn Ukraine cắt đất cầu hòa, chứ không phải rút quân Nga ra khỏi Ukraine. Thực tế, từ năm 2014, Nga đã chiếm Crimea của Ukraine và sáp nhập vào Nga từ 2014. Mỹ và NATO lúc đó không phản ứng. Cũng năm 2014, Nga xúi 2 tỉnh Luhansk và Donetsk trong vùng Dobass của Ukraine ly khai khỏi Ukraine, tự, thực tế là người của Nga nắm quyền 2 tỉnh này và mới sáp nhập vào Nga năm 2022. Putin ám chỉ là nếu Ukraine chịu nhường đất cho Nga, sẽ có hòa bình. Chính phủ Ukraine từ chối, nói sẽ chiếm lại toàn bộ, vì nhường nữa là vài năm sau sẽ bị chiếm nữa.)----tại một tòa án liên bang hôm Thứ Năm 27/10/2022 khi xin tòa cho giấu hồ sơ thuế của Trump đối với Quốc hội, theo tin Bloomberg News. Tòa kháng án liên bang ở thủ đô đã bác bỏ lời xin của Trump để tiếp tục giấu hồ sơ thuế của Trump đối với Ủy ban Chuẩn chi Hạ viện (House Ways and Means Committee).Như thế, Tòa cho phép Sở Thuế IRS trao hồ sơ thuế của Trump từ năm 2015 đến năm 2020 (tức là, thời kỳ Trump làm Tổng Thống). Chủ tịch Ủy ban Richard Neal (D-MA) nói với các phóng viên đã dự đoán cuộc đấu tranh tại tòa án "kéo dài" là một phần trong nỗ lực của Trump để tiếp tục che giấu các bản khai thuế của Trump. Mục đích là, nếu Cộng Hòa thắng bầu cử giữa kỳ tháng 11/2022, hồ sơ thuế của Trump sẽ được ém tiếp tục sau khi các Dân Biểu mới tuyên thệ nhậm chức. Dự kiến Trump sẽ sớm kháng cáo lên Tòa Tối cao.----Điều tra Bạo loạn 6/1 có kế hoạch gọi 6 nhân viên mật vụ ra Ủy ban để điều tra những gì họ biết về bạo loạn 6/1/2021. Trong số các quan chức sẽ bị gọi ra có cựu Phó Giám đốc Mật Vụ Tony Ornato, cựu nhân viên mật vụ Robert Engel của Trump, Giám đốc mật vụ hiện tại Kimberly Cheatle, giám đốc truyền thông hiện tại Anthony Guglielmi, Trưởng nhóm cận vệ của cựu Phó Tổng thống Mike Pence Timothy Giebels, và người đặc vụ (ẩn danh) đã lái xe chở Trump trong ngày 6/1/2021.----New York Juan Manuel Merchan trong ngày thứ ba lựa chọn bồi thẩm đoàn cho phiên tòa xét xử Trump Organization về gian lận thuế của Tổ chức Trump hôm thứ Năm, công tố Susan Hoffinger cho biết nhiều người không ưa Trump, nhưng hễ ai nói không ưa là đuổi ra khỏi bồi thẩm đoàn, thì sẽ không lập được bồi thẩm đoàn hợp lý.Hoffinger nói: "Đây không phải là về Donald Trump," mà là về công việc kinh doanh của Trump, Hoffinger nói. Hoffinger nói như thế để trả lời các luật sư của Trump Organization, những người muốn sa thải một bồi thẩm viên khi người này gọi Trump là "ái kỷ" ("narcissistic" -- chỉ biết yêu mình quá độ).Người đàn ông sau này trở thành bồi thẩm viên số 8 nói trước tòa và nói thêm, "Thành thật mà nói, tôi từng nghĩ Trump thật hài hước trước khi làm tổng thống. Sau đó, Trump bắt đầu hành động hơi điên rồ và ái kỷ. Đó là lý do duy nhất tôi không thích Trump với tư cách là tổng thống - không phải là quá nhiều chính sách."Bồi thẩm đoàn sẽ xác định xem Trump Organization có hay không đã lừa dối Sở thuế, và đã chính thức được chọn hôm thứ Năm. Trong bồi thẩm đoàn có 2 phụ nữ đã nói trước tòa rằng họ không thích cách Trump điều hành đất nước, nhưng nói rằng họ vẫn có thể là những bồi thẩm viên công bằng và khách quan.----hôm thứ Năm đã chính thức ủng hộ và sẽ vận động cho Dân Biểu Elissa Slotkin của Michigan, lần đầu tiên người chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump và là người đã mất quyền bầu cử sơ bộ, đã vượt qua lằn ranh đảng để chính thức ủng hộ 1 ứng viên Dân chủ.Cheney, ở Wyoming, đã tuyên bố ủng hộ DB 2 nhiệm kỳ Slotkin ở Michigan, và nói bà sẽ tổ chức một sự kiện tranh cử với Slotkin ở quận Lansing vào thứ Ba tới. DB Slotkin đang tranh phiếu với Thượng nghị sĩ tiểu bang Tom Barrett tại Địa hạt Quốc hội số 7 của Michigan.DB Cheney và DB Slotkin cùng làm trong Ủy ban Quân Vụ Hạ viện, nhưng nền tảng chung của họ trong chính phủ liên bang còn lùi xa hơn. Cheney làm việc trong Bộ Ngoại giao trước khi bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình, cũng như Slotkin, người cũng làm việc trong CIA và Bộ Quốc phòng.----Một người chết và 3 người khác bị thương sau khi một cây cầu đang xây dựng gần thành phố Kansas, Missouri, bị sập. Công nhân đang đổ bê tông trên mặt cầu thì cầu bị sập vào chiều thứ Tư, trước 2 giờ chiều giờ địa phương, theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Clay. Cảnh sát cho biết có 4 công nhân bị mắc kẹt. Ba người trong số họ đã có thể tự thoát ra khỏi vụ sập và được đưa đến bệnh viện khu vực với vết thương nhẹ, theo cảnh sát.----Một người đàn ông 40 tuổi đã vào tù hôm thứ Tư với tội danh đánh chết một con chó của y trong một sân đậu xe ở Santa Ana vì tội phóng uế trong xe hơi của y.Randy Francois ở Irvine đã bị truy tố hồi tháng 9 với hai tội danh tàn ác với thú vật, nhưng anh đã không ra hầu tòa sau khi tại ngoại mãn và tòa đã ra lệnh bắt anh này. Francois bị bắt hôm thứ Ba và xuất hiện trong phòng xử án tù ở Santa Ana vào thứ Tư, và thụ lý hồ sơ được dời lại vào thứ Hai.Francois bị cáo buộc giết con chó nghiệp vụ Yorkshire Terrier (loại chó nhỏ, thuộc giống Yorkshire Terrier, được huấn luyện để trợ giúp người một số việc) vào ngày 28/6/2022 trong một sân đậu xe ở khu 1500 của East 17 St., theo cảnh sát Santa Ana. Francois bị cáo buộc đã giết con chó bằng tay không vì con chó phóng uế trong xe của anh ta, theo lời cảnh sát.----Một phụ nữ đã chết và 1 người khác bị thương nhẹ sau khi chiếc xe Prius của họ bị 1 xe tải giao hàng của Amazon ở Anaheim tông vào đêm thứ Tư 26/10/2022. Cảnh sát Anaheim đang điều tra xem liệu người điều khiển chiếc Toyota Prius đã có vượt đèn đỏ ngay trước 8 giờ tối hay không. tại đại lộ Dale và Orange.Video từ OnSceneTV cho thấy xe chở hàng Amazon đã đụng bên hông xe Prius. Hành khách trên chiếc Prius là 1 phụ nữ khoảng 60 tuổi đã chết tại bệnh viện. Tài xế của chiếc xe tải giao hàng Amazon đã phàn nàn về việc bị đau nhưng từ chối đưa đến bệnh viện. Nguyên nhân chính xác của tai nạn đang được điều tra.----Hôm Thứ Năm 27/10/2022, Thẩm phán Kenneth Hoyt tuyên xử cô Ashley Yen Nguyen hay còn gọi là Duyên, 58 tuổi, lãnh 120 tháng tù liên bang và sau đó là 3 năm quản chế. Cô cũng bị buộc phải trả $ 334.605 tiền phạt.Tại phiên điều trần, tòa án đã nghe công tố nói rằng công dân Việt Nam sẽ đưa cho nhóm của Nguyen từ 50.000 đến 70.000 đô la để kết hôn với một người vợ hoặc người chồng ở Hoa Kỳ nhằm gian lận để có được tình trạng thường trú nhân hợp pháp.Đặc vụ Mark Dawson, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa ở Houston, cho biết: “Trong hơn 4 năm, cá nhân này đã kiếm được hàng triệu USD nhờ thực hiện một trong những âm mưu lừa đảo hôn nhân lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ." Dawson nói kết hôn giả không chỉ làm tốn kém tài nguyên liên bang, còn làm chậm thủ tục các cuộc hôn nhân thật, và đồng thời có thể nguy hại tới an ninh quốc gia Hoa Kỳ.Tổ chức tội phạm của Nguyen đã tổ chức trót lọt hơn 500 cuộc hôn nhân giả để đổi lấy những khoản tiền đáng kể chỉ cho người nước ngoài thụ hưởng để có được quyền lợi nhập cư. Tổ chức tội phạm đã nhận được hơn 15 triệu đô la từ kế hoạch này. Bản thân Nguyên cũng nhập cảnh vào Hoa Kỳ thông qua một cuộc hôn nhân giả.----, đã bị kết án 60 ngày tù hôm thứ Năm vì không bảo vệ được nạn nhân đã nằm ngất xỉu trên đường để cho 1 hung thủ đá mạnh vào đầu nạn nhân hồi năm năm 2020. Nguyen bị truy tố gây nguy hiểm và hành vi sai trái khi đương nhiệm vào tháng 8/2021 và bị kết tội gây nguy hiểm thiếu thận trọng vào tháng 8/2021.Một thẩm phán đã kết án Christopher Nguyen một năm tù trong đó chỉ giam 60 ngày, còn lại là tù treo, và 18 tháng quản chế có giám sát. Công tố nói hồi năm 2020, trong khi ứng phó với một vụ ở Đông Bắc Baltimore, Nguyen đã không thể ngăn cản hoặc giam giữ hung thủ, được xác định là Kenneth Somers.Nguyen sau đó không hành động khi Somers bỏ mặc câu hỏi, rời khỏi xe tải của y và bước về phía nạn nhân đang bất động và chảy máu trên vỉa hè. Somers đã cúi xuống phía nạn nhân và chế nhạo, nói: "Này, mày có thể thấy điều đó không? Mày có thấy không? Mày có thể nhớ ra tao."Hung thủ sau đó đá vào đầu nạn nhân một cú rất mạnh trước mặt Nguyen. Nguyên được cho là chỉ đứng cách đó vài bước chân và không làm gì để ngăn chặn vụ tấn công. Theo hồ sơ tòa án, Somers đã bị kết tội tấn công cấp độ một.----tại Đại học Kennesaw State University of Computing and Software Engineering (CCSE),, và nhóm nghiên cứu của ông đã nhận được khoản tài trợ cạnh tranh từ National Science Foundation (NSF) để phát triển khung toàn diện đầu tiên cho một phương pháp tính toán mới và nối liên mạng, theo tin của báo Kennesaw State University News.Nguồn vốn này đến từ chương trình NSF’s Algorithm for Modern Power Systems (AMPS), chương trình chỉ trao 4 giải thưởng trong năm tài chính 2022. Chương trình AMPS là sự hợp tác giữa NSF, Ban Khoa học Toán học (của Đại học KSU) và Bộ Năng lượng Hoa Kỳ.Nguyễn sẽ hợp tác với các nhà nghiên cứu tại Đại học Virginia Commonwealth và Đại học Clarkson. Họ sẽ sử dụng hơn 600.000 đô la Mỹ tài trợ của NSF để làm việc trên các hệ thống mạng và máy tính thời đại lượng tử, liên quan đến một loại kỹ thuật mạng và điện toán hoàn toàn khác với những gì chúng ta đang biết và sử dụng.Tu Nguyen cho biết: “Sự phát triển của kỷ nguyên lượng tử sẽ tác động đến cuộc sống hàng ngày của mọi người bằng cách thay đổi cách chúng ta giao tiếp và cách chúng ta chia sẻ dữ liệu qua Internet”.----Theo Báo Đầu Tư. Trong khi vốn đăng ký giảm, thì vốn giải ngân tiếp tục tăng tốc, 10 tháng, đạt hơn 17,73 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu vừa được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố, tính đến ngày 20/10/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đã đạt hơn 22,46 tỷ USD, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, 10 tháng, giải ngân vốn đầu tư nước ngoài đạt 17,45 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2021. Theo dự báo, cả năm nay, mức giải ngân có thể đạt 21-22 tỷ USD, tăng khoảng 6,4-11,5% so với năm 2021.----Theo Báo Tuổi Trẻ. Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đề nghị có tổng rà soát bằng tiến sĩ, thạc sĩ của cán bộ sau việc xử lý tại Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam để sàng lọc chất lượng nhân sự. Chiều 28-10, phát biểu tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau) kiến nghị năm vấn đề. Kiến nghị thứ hai là nhân việc cơ quan Đảng các cấp xử lý một số cán bộ chủ chốt ở Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam liên quan "lò ấp" tiến sĩ, đề nghị có tổng rà soát bằng tiến sĩ, thạc sĩ, mà trọng tâm là cán bộ trung cấp, cao cấp của toàn bộ máy nhà nước. Việc này là để sàng lọc chất lượng nhân sự, bảo đảm quản lý điều hành của cả hệ thống.----Theo Báo VnExpress. Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM quy định giờ học buổi sáng sớm nhất của trẻ mầm non, học sinh tiểu học là 7h30, THCS 7h15 và THPT 7h. Tối 27/10, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết khung giờ vào học sớm nhất được đưa ra dựa trên đề án lệch giờ học, từng được TP HCM áp dụng trong 10 năm 2006-2017. Trong giai đoạn này, mầm non vào học lúc 7h30, tiểu học và THPT lúc 7h, THCS 7h15. Ông Minh cho biết thời điểm đó, bậc tiểu học có chương trình học một buổi, nên vào học lúc 7h. Sở yêu cầu mọi trường phải có kế hoạch mở cửa đón học sinh từ 6h30, tạo điều kiện để phụ huynh cần đưa con đến trường sớm để đi làm.---- HỎI 1: Cử tri trẻ (18-29 tuổi): 55% muốn Dân Chủ nắm Quốc Hội, 31% muốn Cộng Hòa nắm?ĐÁP 1: Đúng thế. Số cử tri trẻ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng tới dự kiến sẽ bằng hoặc có thể vượt quá kỷ lục được thiết lập vào năm 2018, theo Institute of Politics at Harvard Kennedy School (Viện Chính trị tại Đại học Harvard Kennedy) cho biết sau khi thực hiện cuộc khảo sát mới nhất của mình.Cuộc thăm dò, được công bố vào thứ Năm, cho thấy 40% người được hỏi trong độ tuổi từ 18 đến 29 nói rằng họ "chắc chắn" sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 8/11/2022, bằng tỷ lệ cử tri trẻ nói như thê vào năm 2018.Khoảng 1/5 người được hỏi trong cuộc khảo sát mới - 18% - cho biết có khả năng "50-50" họ sẽ bỏ phiếu vào tháng 11 và 12% nói rằng họ "chắc chắn" sẽ không bỏ phiếu giữa kỳ.Những người thăm dò ý kiến nhận thấy rằng 47% người được hỏi da trắng cho biết họ sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vào tháng tới, 36% người da đen và 30% người gốc Tây Ban Nha cũng vậy.Trong khi đó, 55% cử tri trẻ được khảo sát nói rằng họ thích Đảng Dân Chủ kiểm soát Quốc hội, so với 31% nói rằng họ muốn Đảng Cộng Hòa kiểm soát Quốc hội.Chi tiết:---- HỎI 2: Mùa Lễ giáng sinh 2022, có tới 2/3 người trưởng thành Anh quốc sẽ giảm chi?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát được công bố hôm thứ Năm, hơn 2/3 người trưởng thành ở Anh có kế hoạch cắt giảm chi tiêu mùa lễ hội năm nay do cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng trầm trọng.

Theo khảo sát của Accenture, mặc dù phải chịu đựng hai mua Lễ giáng sinh liên tục dưới những hạn chế xã hội liên quan đến đại dịch COVID-19, có 3/4 người trưởng thành không lên kế hoạch tổ chức một lễ hội lớn.

.

Trong số những người được khảo sát, có 49% đang tìm cách cắt giảm quà tặng, 46% sẽ cắt giảm ăn tiệm và 35% sẽ giảm đối với cả hoạt động xã hội nói chung và đồ ăn thức uống ở nhà.

Chi tiết:

https://www.reuters.com/world/uk/two-thirds-britons-cut-festive-spending-this-year-accenture-survey-2022-10-26/

.

.