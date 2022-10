- Trần Toàn Quốc, bàn tay sắt diệt chủng Tân Cương, bị loại ra khỏi Bộ chính trị CSTQ - California: Thị trưởng bị đấm trước mặt nhiều người - Thêm nhiều đảng viên Cộng hòa nổi tiếng: Trump không nên tái tranh cử vào năm 2024. - Florida: luật sư chống luật đội mũ bảo hiểm, chở bạn gái đi mô tô té chết cả 2 vì không đội mũ bảo hiểm

Trần Toàn Quốc (Chen Quanguo), bàn tay sắt diệt chủng Tân Cương, biến mất khỏi Bộ chính trị. Ông là thành viên ĐCSTQ duy nhất từng giữ chức bí thư cho cả hai khu tự trị (Tây Tạng, Tân Cương).

- 2 đại sứ Nga và Belarus bị loại ra khỏi lễ trao giải Nobel 2022.

- Công chức ở Moscow đang rủ nhau trốn lính, chạy qua Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Nga lập đơn vị bảo vệ bán quân sự ở khu vực phía nam Zaporizhia, khi cần thiết cũng sẽ ra tuyến đầu. Ukraine: bắn pháo, 100 binh sĩ sắc tộc từ Chechnya trúng đạn, trong đó 30 chết.

- Đại sứ Nga tại Mỹ: Nga không có kế hoạch sử dụng vũ khí nguyên tử ở Ukraine.

- Thủ tướng Anh nói với Zelensky: Tận lực ủng hộ Ukrasine. Biden nói với Thủ tướng Anh: Anh vẫn là "đồng minh thân cận nhất" của Mỹ, và cần thiết phải hỗ trợ Ukraine, đánh thắng Putin.

- Lạnh cẳng: Sau khi gửi Biden lá thư đòi Biden họp với Putin để thu xếp hòa bình Ukraine, nhóm Dân biểu chủ hòa xin rút lại lá thư.

- Bộ Tư Pháp tìm cách cưỡng bách điều trần từ 2 luật sư (Pat Cipollone, Patrick Philbin) cựu phụ tá Bạch Ốc.

- Cô Hope Hicks (cựu GĐ Truyền thông Bạch Ốc của Trump) ra trả lời Ủy ban Hạ viên Điều tra Bạo loạn 6/1

- Florida: 1 nữ dân biểu Cộng Hòa kiện người trưởng ban vận động tranh cử cũ của bà là quấy rối tình dục.

- Los Angeles: y như phim, 1 xe tải cũ lao vào tông cửa kính tiệm, 4 tên mang mặt nạ vào vơ vét rồi chạy.

- Quận Cam: chịu đựng biến đổi khí hậu từng ngày, bờ biển San Clemente mất cát, co cụm.

- Quận Cam: nữ sinh 14 tuổi mang súng đã nạp đạn vào trường bạn, nhá súng cho bạn xem, bị cảnh sát bắt.

- Canada: 1 anh gốc Việt trong 3 người trúng số 1 triệu đô la LOTTO MAX.

- Huế: 'Thủ phủ' trồng hoa tết điêu tàn sau lũ, nguy cơ mất trắng mùa Tết.

- HỎI 1: Khi giảm huyết áp cao ở người cao niên, sẽ giảm nguy cơ lãng trí, sa sút trí tuệ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Mua sắm mùa lễ 2022 sớm hơn? ĐÁP 2: Có 40% dân Mỹ nói sẽ mua sắm sớm.

QUẬN CAM (VB-26/10/2022) ---- Một học sinh Hồi giáo ở New Jersey đang kiện một học khu và một giáo viên, nói rằng cậu đã bị "đau đớn và nhục nhã" hồi năm ngoái tại trường trung học Ridgefield High School khi cậu xin giáo viên cho thêm thời gian để nộp bài tập và rồi nghe giáo viên nói lớn cho cả lớp nghe rõ, "Chúng tôi không thương lượng với những kẻ khủng bố." Cả lớp đều cười lớn, và rồi im bặt vì thấy kinh hoàng.

Cậu Mohammed Zubi, 17 tuổi, là người Mỹ gốc Ả Rập gốc Palestine, cũng là đội trưởng đội bóng đá của trường, kiện để đòi bồi thường thiệt hại và để yêu cầu học khu phải thêm chương trình chống kỳ thị đối với các giáo viên. Cậu bị hạ nhục, đau khổ tới mức bỏ lỡ một phần lớn của năm học và phải tìm đến sự tư vấn tâm lý. Học khu từ chối bình luận, chỉ nói đang tạm ngưng việc giáo viên kia trong khi điều tra.

---- Trần Toàn Quốc (Chen Quanguo), cựu bí thư Đảng ủy khu tự trị Tây Tạng và Tân Cương, đã vắng mặt trong Ủy ban Trung ương mới được bầu, nơi được coi là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc, sau khi Đại hội ĐCSTQ lần thứ 20 bế mạc vào ngày 23/10/2022. Tuổi nghỉ hưu không chính thức là 68 tuổi mà ông Tập đã sử dụng làm cơ sở lại cao hơn tuổi hiện tại của Trần là 66.

Ngoài ra, Trương Hựu Hiệp (Zhang Youxia), 72 tuổi, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, đã được Tập giữ lại trong ủy ban, và Vương Nghị (Wang Yi), ngoại trưởng 69 tuổi, vẫn giữ nguyên vị trí của mình. Từ năm 2011 đến năm 2016, Trần Toàn Quốc đã cai trị Tây Tạng với tư cách là Thư ký Ủy ban Đảng và cai trị khu vực này bằng bàn tay sắt. Ông là thành viên ĐCSTQ duy nhất từng giữ chức bí thư cho cả hai khu tự trị (Tây Tạng, Tân Cương).

Tháng 6 năm nay, truyền thông Ấn Độ WION đưa tin về Hồ sơ Cảnh sát Tân Cương, một tài liệu bị đánh cắp từ các trại giam giữ ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, tiết lộ phạm vi thực sự của chiến dịch của Trần. Các hồ sơ chứa thông tin về hơn 20.000 người Uyghur bị giam giữ. Một trong những tài liệu là bài phát biểu mà Trần đã đưa ra vào tháng 5/2017 khi ông là bí thư khu vực từ tháng 8/2016 đến tháng 12/2021.

Theo ông, chiến dịch trấn áp ở Tân Cương không nhằm xóa bỏ khu vực tội phạm mà là một "cuộc chiến diệt vong" chống lại người Duy Ngô Nhĩ. Mô tả của ông về người Uyghurs như một "giai cấp kẻ thù" đã làm dấy lên những lời chỉ trích. Trần tiếp tục nói rằng những người bị giam giữ bị kết án dưới 5 năm nên được vận động để "học luật" và "học song ngữ" và rằng họ chỉ nên được trả tự do khi đã đạt đủ trình độ học tập, bất kể thời gian đó là bao lâu. Tập Cận Bình đã nhiều lần tuyên bố rằng Hồi giáo chỉ có thể tồn tại ở Trung Quốc nếu nó được cải cách theo định hướng của Trung Quốc. Và theo các tài liệu, Trần trong hàng cao tột thứ tự nối ngôi của Tập, và bây giờ thì biến mất.



---- Một luật sư ở Florida, người hăng say kiện tụng để chống luật tiểu bang yêu cầu người đi mô tô phải đội mũ bảo hiểm an toàn, đã chết hồi tháng 8/2022 trong vụ té xe mô tô khi không đội mũ bảo hiểm. Ron Smith, 66 tuổi, đang chở cô bạn gái 62 tuổi của anh, Brenda Jeanan Volpe (cũng không đội mũ), tới dự lễ tang một người đi xe mô tô khác chết vì ung thư.

Smith đang lái thì tự nhiên không kiểm soát xe được, xe mô tô xoay tròn rồi đụng vào các xe khác. Smith và cô Volpe đều chết, nhưng không có ai bị truy tố trong tai nạn này. Florida bị kiện, và phải hủy bỏ luật cưỡng bách người lái mô tô đội mũ bảo hiểm vào năm 2000. Bạn của Smith là Dave Newman nói: “Anh ta nghĩ rằng mọi người nên có lựa chọn riêng của mình.”

---- Lamar A. Thorpe, Thị trưởng thị trấn Antioch (Bắc California), trong sự kiện cộng đồng hôm Thứ Ba 25/10/2022 --- buổi ăn trưa với cộng đồng của Phòng Thương mại Antioch State of Business 2022 --- bất ngờ bị 1 người đàn ông tới gần và hành hung. Thorpe kể rằng kẻ lạ kia "đấm vào ngực tôi và định đấm tôi lần thứ hai, nhưng không thể hạ đòn, vì những người ngoài cuộc đã can thiệp giúp tôi." Hung thủ đã chạy trốn ra ngoài. Thorpe nói, ông hy vọng kẻ hành hung sẽ "bị bắt và bị truy tố."

---- Ngày càng nhiều đảng viên Cộng hòa nổi tiếng cảnh báo rằng Trump không nên tái tranh cử vào năm 2024 hoặc Trump sẽ thua nếu làm vậy, lộ ra rạn nứt trong Cộng Hòa. Cựu Chủ tịch Paul Ryan (CH-Wis.), Cựu Thống đốc tiểu bang Florida Jeb Bush (CH) và cựu Phó Tổng thống Mike Pence gần đây đều cho biết họ muốn có ai khác trên lá phiếu Cộng Hòa tranh cử Tổng Thống 2024.

Nhiều nhân vật thẳng thắn nhất - như Ryan, Bush và Dân biểu Liz Cheney (CH-Wyo.) - chỉ ra những cuộc thăm dò cho thấy nhiều cử tri đã sẵn sàng bỏ quên quá khứ 2020, cho thấy khả năng tồn tại của Trump với tư cách là một ứng cử viên có thể định hình bầu cử sơ bộ Cộng Hòa 2024.

Joe O’Dea, ứng cử viên Thượng nghị sĩ Cộng Hòa ở Colorado, đã thu hút cử tri ở một tiểu bang thiên về Dân Chủ bằng cách tách xa ra khỏi Trump. Ông nói rằng Trump không nên tranh cử năm 2024: “Tôi không nghĩ Donald Trump nên tái tranh cử. Tôi sẽ tích cực vận động chống lại Donald Trump và đảm bảo rằng chúng tôi có bốn hoặc năm thành viên Cộng hòa thực sự tuyệt vời ngay bây giờ. Ron DeSantis, Nikki Haley, Tim Scott, họ có thể điều hành và phục vụ trong tám năm.”

---- Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman sau cuộc gặp với 2 Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản và Nam Hàn hôm thứ Tư 26/10/2022 cho biết Mỹ, Nhật, Hàn sẽ làm việc chung để để giúp Đài Loan tự vệ trước Trung Quốc. Sau cuộc gặp, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Takeo Mori nói rằng hành vi TQ ở Biển Hoa Nam (VN gọi là Biển Đông) và Biển Hoa Đông (giữa TQ, Nhật, Hàn, Đài Loan) vẫn không thay đổi.

Ba Thứ trưởng đã họp 3 bên tại Tokyo, tập trung vào đe dọa nguyên tử của Bắc Hàn và cách đối phó với hàng loạt vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Hàn. Thứ trưởng Nam Hàn Cho Hyun-dong đã kêu gọi "phản ứng mạnh mẽ chưa từng có" nếu Bắc Hàn bắn thử nguyên tử lần thứ 7.

Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn cùng cảnh báo rằng nếu Bắc Hàn thử nguyên tử sẽ gặp một "phản ứng mạnh mẽ chưa từng có." Ông Mori nói: “Chúng tôi đồng ý tăng cường khả năng răn đe trong khu vực của chúng tôi nhằm hướng tới việc phi nguyên tử hóa Bắc Hàn."

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư 26/10/2022 nói cơ nguy xảy ra chiến tranh thế giới và khu vực "vẫn còn rất cao. Hôm nay, công việc của các bạn có ý nghĩa đặc biệt. Tiềm năng xung đột trên toàn thế giới và ở cấp khu vực vẫn còn rất cao." Putin nói như thế tại cuộc họp với các đại diện của Khối CIS (trong buổi họp có đại diện: Nga, Kazakhstan, Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan và Uzbekistan. Hai chính phủ Moldova và Ukraine từ chối họp.). Putin cũng lặp lại rằng Nga biết về kế hoạch sử dụng "bom bẩn" của Ukraine. (Bom bẩn là thuốc nổ bình thường trộn với rác phóng xạ nguyên tử để tấn công 1 khu vực nhỏ.)

Cuối cùng, và về cuộc khủng hoảng Ukraine, Putin nói thêm rằng thế giới đang trở nên đa cực và khẳng định rằng mạng lưới năng lượng toàn châu Âu đã bị phá hủy sau vụ phá hoại đường ống Nord Stream.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu nói hôm thứ Tư rằng Nga đã tập trận trong đó có huấn luyện thực hiện một "cuộc tấn công nguyên tử lớn" mà Nga sẽ thực hiện để đáp trả một cuộc tấn công nguyên tử từ nước ngoài. Shoygu nói rằng các cuộc tập trận được thực hiện dưới sự giám sát của Tổng thống Nga Putin.

Đầu tuần này, Đại sứ Nga tại Mỹ khẳng định Nga không có kế hoạch sử dụng vũ khí nguyênt ử ở Ukraine, trong khi Putin nhiều lần tuyên bố rằng một cuộc tấn công như vậy sẽ chỉ được tiến hành nếu cần thiết để bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền của Nga.

---- Công ty năng lượng nguyên tử Ukraine hôm thứ Ba đã tố cáo Nga có thể sắp tấn công khủng bố bằng chất liệu nguyên tử được lưu trữ tại Nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia, quân Nga đang tiến hành 1 công việc xây dựng trái phép, bí mật. Cáo buộc này dấy lên những lo ngại vốn đã cao về cuộc chiến ở Ukraine ngày càng leo thang. Bởi vì muốn chế tạo bom bẩn, cần phải có một tòa nhà đặc biệt vì nhóm chế tạo bom bẩn có thể chết vì nhiễm phóng xạ trong khi chế bom.

---- Dự kiến trận chiến quân Ukraine tái chiếm Kherson sẽ là trận lớn nhất trước giờ từ khi quân Nga xâm lược Ukraine. Vùng Kherson nằm giáp biên bán đảo Crimea, nơi Nga đã sáp nhập từ 2014 và là nơi chính phủ Ukraine nói sẽ tái chiếm Crimea và sau đó sẽ phá sập chiếc cầu duy nhất nối Crimea và Nga, vì dân tộc Ukraine không cần cầu này.

Hình ảnh cho thấy quân Ukraine giao chiến, áp sát Kherson từ nhiều điểm. Trong khi quân Nga được nói đã đào chiến hào và xây nhiều trụ bê tống chống xe tăng trải dài 2 lớp ở các tuyến phòng thủ để bảo vệ Kherson.

---- Các đại sứ Nga và Belarus đã bị loại khỏi lễ trao giải Nobel năm nay ở Stockholm vì cuộc chiến ở Ukraine. Tổ chức Nobel tư nhân, nơi tổ chức các giải thưởng danh giá, thường mời các đại sứ đóng tại Thụy Điển đến dự buổi lễ hàng năm vào ngày 10 tháng 12.

---- Các công chức thành phố và chính quyền liên bang ở Moscow đang rủ nhau trốn lính. Trang web Vyorstka đưa tin: “Ở một số bộ phận [của chính quyền thành phố Moscow], số lượng nam nhân viên đã vượt biên, rời Nga lên tới 20% đến 30% tổng số nhân viên.”

---- Nga đang lập đơn vị bảo vệ bán quân sự

---- Quân lực Ukraine

---- Lạnh cẳng: Sau khi gửi Biden lá thư

---- Đại sứ Nga

---- Thủ tướng Anh quốc

---- Tổng thống Hoa Kỳ

---- Các công tố viên liên bang

Bản tin cho biết, các chuyên gia tin học đặc biệt đã chạy sang Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Đó là bởi vì nhiều công chức, đặc biệt là ở cấp hành chính thấp hơn, không được tiêu chuẩn đặc miễn nhập ngũ, vì không ở trong danh sách “không thể thiếu”, theo bản tin cho biết.----ở khu vực phía nam Zaporizhia như họ đã làm ở Kherson. Territorial Defence Force (Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ) mới được lập khi Nga làm phòng tuyến đối mặt với cuộc phản công của Kyiv. Nó sẽ được giao nhiệm vụ canh gác các con đường, cầu, đường ray, nhà máy và các đối tượng cơ sở hạ tầng, giám đốc chính quyền Yevgeny Balitsky cho biết. Các hãng thông tấn Nga cho biết, nếu cần thiết, nó cũng sẽ được triển khai "ở tuyến phòng thủ".----cho biết hơn 100 binh sĩ sắc tộc từ Chechnya đã bị trúng đạn trong một trận địa pháo ở khu vực Kherson do Nga chiếm đóng ở miền nam Ukraine: “Các cuộc tấn công bằng pháo chính xác của Ukraine đã tiêu diệt 30 lính chiếm đóng ở thị trấn Kajiry trong vùng Kherson và để cho hơn 100 binh sĩ đối phương bị phủ dưới đống đổ nát.”----đòi Biden họp với Putin để thu xếp hòa bình Ukraine, nhóm Dân biểu chủ hòa xin rút lại lá thư. Chủ tịch Nhóm Dân Biểu Cấp tiến Pramila Jayapal hôm thứ Ba cho biết nhóm đang rút lại lá thư gửi chính quyền Biden (trong thư yêu cầu Biden đổi lập trường về cuộc chiến Ukraine và hãy đàm phán với Nga)."Bức thư đã được soạn thảo vài tháng trước, nhưng không may đã bị nhân viên gửi ra mà không kiểm tra", Jayapal tuyên bố và lưu ý rằng, vì bức thư trùng với lời thề của viên chức đảng Cộng hòa hàng đầu Hạ viện Kevin McCarthy (McCarthy thề sẽ chấm dứt hoặc hạn chế hỗ trợ cho Ukraine nếu Cộng Hòa giành được Hạ viện).Việc nhóm Dân biểu đòi hòa đàm xin rút lại bức thư diễn ra sau khi Bạch Ốc tuyên bố rằng hòa đàm hay thương thuyết ngưng bắn sẽ là quyết định của Ukraine có muốn đàm phán với Nga hay không, và Biden tôn trọng quyết định của Zelensky và của dân tộc Ukraine.----tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov hôm thứ Ba cho biết Nga không có kế hoạch sử dụng vũ khí nguyên tử ở Ukraine. Bình luận trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Nga sẽ phạm phải "sai lầm cực kỳ nghiêm trọng" nếu quyết định sử dụng "vũ khí nguyên tử chiến thuật" trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine.Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định một cuộc chiến tranh nguyên tử "không bao giờ được nổ ra" nhưng cũng nhấn mạnh Nga sẽ sử dụng vũ khí nguyên tử nếu cần thiết để bảo vệ lãnh thổ của mình.----tân nhiệm Rishi Sunak đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba và đảm bảo với ông về "sự ủng hộ kiên định" của Anh đối với Kiev. Hai nhà lãnh đạo đồng thuận rằng cần phải "tiếp tục gây áp lực lên chế độ man rợ của Putin thông qua việc tiếp tục các biện pháp trừng phạt kinh tế." Trong khi đó, Zelensky nói rằng ông đã mời Sunak đến thăm Ukraine và Thủ tướng Anh bày tỏ hy vọng hai quan chức sẽ "gặp mặt nhau sớm."----Joe Biden nói với Thủ tướng Anh mới được bổ nhiệm Rishi Sunak trong một cuộc điện đàm rằng Vương quốc Anh vẫn là "đồng minh thân cận nhất" của Hoa Kỳ. Các nhà lãnh đạo đã nói về sự hợp tác giữa hai quốc gia của họ, đề cập đến công việc chung của họ trong việc chống lại "ảnh hưởng xấu của Trung Quốc" ở Ấn Độ - Thái Bình Dương.Nói về cuộc xung đột Nga-Ukraine, cả hai nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ Ukraine và đảm bảo Tổng thống Nga Vladimir Putin "thất bại trong cuộc chiến này." Sunak chính thức trở thành Thủ tướng mới của Anh từ thứ Ba, thay thế Liz Truss, người đã nộp đơn từ chức vào tuần trước.----đang tìm cách thâm nhập sâu hơn vào bức tường lửa đặc quyền của Donald Trump bằng cách cưỡng bách điều trầm từ 2 cựu phụ tá cấp cao của Bạch Ốc.CNN loan tin: "Hành động yêu cầu lời khai bổ sung từ cựu cố vấn Bạch Ốc Pat Cipollone và phó cố vấn Bạch Ốc Patrick Philbin hồi tuần trước là một phần của một loạt các thủ tục tòa án bí mật. Trump đã đấu tranh để ngăn các cố vấn cũ làm chứng trước bồi thẩm đoàn hình sự. Nhưng Bộ Tư pháp đã thành công trong việc tìm câu trả lời từ các cố vấn hàng đầu của Bạch Ốc như Greg Jacob và Marc Short trong 3 tuần qua với những chiến thắng quan trọng tại tòa án. Điều này có thể khiến cuộc điều tra tội phạm tiến sâu hơn vào vòng trong của Trump."

Cả hai luật sư (Pat Cipollone, Patrick Philbin) đều có vai trò nổi bật bảo vệ Trump trong phiên tòa luận tội đầu tiên của ông. CNN đưa tin: "Lời khai của Jacob vào ngày 6 tháng 10/2022, chưa được báo cáo trước đây, là lần đầu tiên có thể xác định được khi tính bí mật mà Trump đã cố gắng duy trì xung quanh Cánh Tây Bạch Ốc sau cuộc bầu cử năm 2020 đã bị xuyên thủng trong cuộc điều tra hình sự sau một cuộc đấu tranh tại tòa án. Một tuần sau khi Jacob ra nói chuyện với đại bồi thẩm đoàn một lần nữa, Short đã có ngày ra mắt đại bồi thẩm đoàn cho riêng mình."

---- Cựu phu tá của Trump là cô Hope Hicks (cựu Giám đốc Truyền thông Bạch Ốc của Trump) đã gặp Ủy ban Hạ viên Điều tra Bạo loạn 6/1 vào hôm Thứ Ba 25/10/2022 để trả lời những câu hỏi về ngày bạo loạn và về nỗ lực của Trump lật ngược bầu cử 2020, theo báo New York Times.

---- Một nữ dân biểu Cộng Hòa tiểu bang Florida đã đệ đơn kiện người trưởng ban vận động tranh cử cũ của mình hôm thứ Hai, cáo buộc ông này quấy rối tình dục. Trong đơn kiện, Dân biểu TB Jackie Toledo (R) cáo buộc rằng Fred Piccolo - cũng là phát ngôn viên một thời của ban vận động của Thống đốc Ron DeSantis - đã gửi cho cô “những tin nhắn và hình ảnh quấy rối không mong muốn, không được yêu cầu, không phù hợp và mang tính xúc phạm nặng nề”.

Một số tin nhắn đính kèm làm chứng cớ cho đơn kiện, với hình ảnh ông Piccolo tự chụp để ngực trần bản thân và hỏi ý kiến DB Toledo về ca phẫu thuật "bơm ngực" của vợ ông. Piccolo không chối về tính xác thực của các tin nhắn, nhưng tố ngược rằng Toledo kiện ông ta vì có tranh chấp đến việc được cho là không trả lương cho ông trong khi vận động tranh cử của bà.

---- Los Angeles: y như phim, 1 xe tải cũ lao vào tông cửa kính tiệm, 4 tên mang mặt nạ vơ vét rồi chạy. Một chiếc xe tải đã được sử dụng để phá cổng an ninh của một cửa hàng Chanel ở khu vực Beverly Grove hôm thứ Ba. Cảnh sát Los Angeles nhận được một cuộc gọi báo cáo vào khoảng 2:45 sáng tại khu nhà 100 của Đại lộ Robertson.

Video cho thấy chiếc xe tải bị bỏ hoang vẫn còn nằm một phần bên trong tiệm sau khi đâm thẳng vào cổng an ninh của cửa hàng. Cảnh sát tin rằng có đến 4 nghi phạm đeo khẩu trang đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng không rõ họ vơ vét được gì. Cùng cửa tiệm này đã bị trộmt ương tự hồi tháng 7/2022. Trộm cũng lái một chiếc xe để húc bể cửa an ninh trong vụ đó.

----- Quận Cam: chịu đựng biến đổi khí hậu từng ngày, bờ biển San Clemente mất cát, co cụm. Các quan chức San Clemente muốn biết làm thế nào họ có thể giữ những bờ cát trên các bãi biển của họ. Hội đồng thành phố đã đồng ý chi 300.000 đô la để thuê công ty kỹ thuật Moffatt & Nichol nghiên cứu những phương án tự nhiên nào khả thi hơn, khi thành phố co cụm với đường bờ biển biến mất. Thực tế, đó cũng là một vấn đề đang gây ra cho các thành phố ven biển trên toàn tiểu bang.

Quyết định nghiên cứu đưa ra sau khi đường rầy xe lửa hư hỏng vì sóng lớn và nước thủy triều dâng cao hồi giữa tháng 9, buộc ngưng chạy xe lửa dọc bờ biển phía nam San Clemente cho đến ít nhất là giữa tháng 12/2022 trong khi sửa chữa khẩn cấp. Nghị viên Chris Duncan gọi thiệt hại là "thảm khốc."

Nhưng nó cũng chỉ là vấn đề mới nhất phải đối mặt. Ở San Clemente, cát cũng đã biến mất khỏi Bãi North Beach, nơi trong nhiều giờ trong ngày khi thủy triều lên, nước đập trực tiếp vào đá. Thành phố đang xem xét chuyển trụ sở nhân viên cứu hộ của thị trấn vào đất liền - rút lui xa khỏi bờ biển.

---- Quận Cam: nữ sinh 14 tuổi mang súng đã nạp đạn vào trường bạn, nhá súng cho bạn xem, bị cảnh sát bắt. Cảnh sát cho biết, một học sinh trung học Fountain Valley đã bị bắt hôm 25/10 sau khi mang một khẩu súng lục đã nạp đạn vào trường trung học Westminster High School. Theo Cảnh sát Westminster, cô gái 14 tuổi không phải là học sinh của trường Westminster đã cho một học sinh xem khẩu súng trong nhà vệ sinh vào khoảng trưa Thứ Ba.

Cảnh sát nói không có mối đe dọa nào đưa ra liên quan đến vũ khí, không có ai bị thương, và vẫn chưa rõ lý do tại sao cô gái lại ở trong khuôn viên trường. Trường Fountain Valley High School cách trường Westminster khoảng 5 dặm.

Nhân viên trường được cảnh báo đã tạm giữ cô gái, tước khẩu súng lục đã nạp đạn. Cảnh sát nói cô gái bị bắt vì tình nghi tàng trữ vũ khí tại một trường học, là một trẻ vị thành niên sở hữu một khẩu súng ngắn và một khẩu súng được cất giấu. Cảnh sát Westminster kêu gọi bất cứ ai có thông tin liên hệ xin gọi số 714-548-3212.

---- Ba người đàn ông ở thị trấn Edmonton, Canada, là đồng nghiệp đã thắng được 1 triệu đô la trong một cuộc xổ số LOTTO MAX hồi đầu tháng này. Kevin Chow, Kevin McInnes và Don Pham sẽ chia giải thưởng 1 triệu đô la giành được trong lô xổ số ngày 11 tháng 10/2022.

Theo Công ty xổ số Western Canada Lottery Corporation, Chow phát hiện ra nhóm đã trúng số bằng cách kiểm tra các con số trên mạng trực tuyến. Anh lập tức nhắn tin cho đồng nghiệp.

Mặc dù khoản tiền trúng 333.333 đô la không đủ để bất kỳ ai trong 3 người nghỉ hưu, nhưng Chow nói rằng đó là một “sự thúc đẩy tuyệt vời cho khoản tiết kiệm của họ”.

Phạm cho biết: “Tôi có thể sẽ chuyển một số vào trả bớt tiền nợ vay mua nhà, và phần còn lại sẽ gửi tiết kiệm - Tôi là một người trưởng thành rất có trách nhiệm."

---- Huế: 'Thủ phủ' trồng hoa tết điêu tàn sau lũ, nguy cơ mất trắng mùa Tết. Theo Báo Thanh Niên. Hàng chục ha hoa trồng phục vụ Tết tại xã Phú Mậu (TP.Huế) đang đứng trước nguy cơ "mất trắng". Theo ghi nhận PV Thanh Niên tại xã Phú Mậu (TP.Huế) - nơi được ví như “thủ phủ” trồng hoa, chuyên cung cấp cho thị trường hoa Tết ở Thừa Thiên – Huế- đang đứng trước nguy cơ mất trắng sau lũ. Nhiều diện tích hoa trồng tại đây đang bị thối rễ, úa lá, chết hàng loạt do ngâm nước lũ dài ngày. Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Trai, Chủ tịch UBND xã Phú Mậu cho biết, đợt mưa lũ vừa qua đã làm hư hại trên 70% (37,8 ha) diện tích hoa màu của người dân trên địa bàn xã, trong đó hơn 30 ha hoa và rau màu hư hại do ngập úng.

---- HỎI 1: Khi giảm huyết áp cao ở người cao niên, sẽ giảm nguy cơ lãng trí, sa sút trí tuệ?

ĐÁP 1: Đúng thế. Các nhà nghiên cứu cho biết hôm thứ Ba, một nghiên cứu toàn cầu với hơn 28.000 người đã cung cấp bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thấy việc giảm huyết áp cao ở người cao tuổi có thể làm giảm nguy cơ sa sút trí tuệ (dementia).

Ruth Peters, phó giáo sư tại Đại học New South Wales ở Sydney, Úc, cho biết trong một thông cáo báo chí, nếu không có những đột phá về phương pháp điều trị đáng kể đối với chứng sa sút trí tuệ, thì việc giảm nguy cơ phát triển căn bệnh này sẽ là "một bước tiến đáng hoan nghênh".

Nhìn chung, phân tích tổng hợp bao gồm 28.008 người từ 20 quốc gia trung bình 69 tuổi và có tiền sử huyết áp cao. Trong các nghiên cứu, trung bình những người tham gia được theo dõi chỉ hơn bốn năm. Kết quả nghiên cứu đã được chấp nhận đăng trên European Heart Journal (Tạp chí Tim mạch Châu Âu).

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/10/25/dementia-blood-pressure-study/3871666712659/

---- HỎI 2: Mua sắm mùa lễ 2022 sớm hơn?

ĐÁP 2: Có 40% dân Mỹ nói sẽ mua sắm sớm. Thăm dò thực hiện bởi Dynata, cuộc khảo sát 1.000 người tiêu dùng Hoa Kỳ cho thấy 40% người tiêu dùng nói rằng họ sẽ bắt đầu mua sắm quà tặng cho kỳ lễ sớm hơn trong năm 2022 và gần một nửa số người mua sắm vào dịp lễ đã bắt đầu mua sắm hoặc đang có kế hoạch bắt đầu trong tháng tới.

Chi tiết:

https://www.businesswire.com/news/home/20221025005171/en/Smartly.io-Survey-55-of-Consumers-Are-Open-to-Making-Holiday-Purchases-from-Social-Media

.