- Tân Thủ Tướng Anh: Rishi Sunak, 42 tuổi, theo Ấn Độ Giáo, người gốc Ấn đầu tiên giữ chức này - Một đoạn trên tuyến xe lửa vận tải quân sự nối Nga với Belarus đã bị hư vì bị gài chất nổ. Anh: quân Nga không giữ được ưu thế trên không đầy đủ, và đang "cạn kiệt" đạn pháo. Tổng thống Đức thăm bất ngờ Kiev: Đức tận lực giúp Ukraine. Ủy ban châu Âu: đừng phí thời gian, hãy Ukraine xây dựng lại đất nướ

- Một đoạn trên tuyến xe lửa vận tải quân sự nối Nga với Belarus đã bị hư vì bị gài chất nổ. Anh: quân Nga không giữ được ưu thế trên không đầy đủ, và đang "cạn kiệt" đạn pháo. Tổng thống Đức thăm bất ngờ Kiev: Đức tận lực giúp Ukraine. Ủy ban châu Âu: đừng phí thời gian, hãy Ukraine xây dựng lại đất nước của họ. Thủ tướng Ý: Sẽ không để Nga bắt chẹt về năng lượng.

- Mỹ truy tố 13 cá nhân TQ tội gián điệp.

- Mỹ truy tố 2 điệp viên TQ gạ hối lộ 1 quan chức Mỹ để lấy tin vụ án hình sự chống lại hãng Huawei

- New York: 1 người chết vì áo quần dính toa xe điện

- 1 cựu phi công Mỹ bị bắt tại Úc sau khi làm việc tại TQ, sẽ dẫn độ về Mỹ.

- Myanmar: kháng chiến lễ hội, bị quân đội dội bom, chết 80 người, bị thương 100 người

- Na Uy bắt 1 người nghi gián điệp Nga

- Hồng Kông: Kết tội nhà báo dân chủ Jimmy Lai

- Công tố liên bang tìm lời khai từ bếp trưởng của Trump về chuyện chôm hồ sơ, di chuyển hồ sơ để giấu

- Ủy ban 6/1 trao Biện lý Fani Willis chứng cớ: Trump thú nhận với nhiều phụ tá là thua Biden rồi, nhưng vẫn bảo Cộng Hòa Georgia phải lật ngược bầu cử.

- Sở Năng lượng Nguyên tử Quốc tế: tháng trước mới kiểm tra Ukraine, không thấy dấu hiệu âm mưu bom bẩn

- Mỹ dọa: nếu Nga sử dụng bất kỳ "bom bẩn" hoặc "bom nguyên tử" nào thì sẽ có "hậu quả nghiêm trọng"

- Thẩm phán Tòa Tối cao Clarence Thomas chặn tạm trát đòi TNS Lindsey Graham ra khai về bạo loạn 6/1

- Một phụ nữ gốc Kansas bị kết tội chỉ huy tiểu đoàn nữ binh Nhà nước Hồi giáo, đã tàn bạo, lạm dụng trẻ em

- Bạch Ốc: không hề dò xét an ninh Elon Musk.

- 30 Dân biểu Dân Chủ chủ hòa hối thúc Biden gặp Putin, thu xếp hòa đàm giữa Ukraine-Nga.

- Mỹ: Hòa đàm với Nga hay không sẽ là tùy Zelensky.

- Mỹ: Bắc Hàn dự kiến thử bom nguyên tử.

- Missouri: Ít nhất 6 người bị thương và 3 người chết (hung thủ bị cảnh sát bắn chết) vụ xả súng.

- Bị đè cổ vặt lông vịt, SG la làng. Giao dự thu ngân sách 20,6 tỷ USD: Quá sức với SG vừa trải qua Covid-19.

- HỎI 1: Nên hòa hay chiến: 86% dân Ukraine nói phải kháng chiến vũ trang đuổi Nga? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Trung tâm giữ trẻ Nam Hàn rủ nhau đóng cửa vì sinh xuất giảm? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-25/10/2022) ---- Truyền thông địa phương và các tổ chức quốc tế cho biết, một cuộc không kích của quân đội cầm quyền Myanmar đã giết chết 80 người tại một lễ hội âm nhạc ở tiểu bang Kachin, miền núi phía bắc Myanmar.

Hãng tin độc lập Myanmar Now viết hôm thứ Hai rằng 3 chiến đấu cơ đã dội bom lễ hội hôm Chủ nhật, giết ít nhất 4 nghệ sĩ trình diễn Kachin sắc tiếng, cũng như dân thường và sĩ quan của Kachin Independence Army (Quân đội Độc lập Kachin), một nhóm phiến quân dân tộc đang kiểm soát khu vực này và đã giao chiến với quân đội Myanmar trong nhiều thập niên.

Lễ hội được tổ chức để kỷ niệm 62 năm thành lập cánh chính trị của nhóm, Kachin Independence Organization (Tổ chức Độc lập Kachin). Theo Kachin News Group, khoảng 80 người đã thiệt mạng và 100 người bị thương do cuộc tấn công từ trên không ở thị trấn Hpakant. Quân chính phủ ngăn chận những người bị thương, không cho di tản tìm chữa trị y tế.

Video dài 29 giây về nơi vừa bị dội bom:



https://youtu.be/DFgNNQpm7uo

---- Ash Carter, người từng là Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ trong chính quyền của Tổng thống Barack Obama, đã qua đời hôm thứ Ba, ở tuổi 68. Carter, người lãnh đạo Pentagon từ năm 2015 đến năm 2017, đã qua đời sau một "cú trụy tim bất ngờ", theo lời gia đình của ông.

----- Một thanh niên 20 tuổi đã chết hôm thứ Hai khi quần áo của anh vướng vào một toa xe điện ngầm ở Thành phố New York. Theo cảnh sát, nạn nhân được giấu tên đã bị kéo vào đường ray và vào lối đi của một đoàn tàu đang chạy tới. Tai nạn kinh hoàng này là thảm kịch mới nhất trên hệ thống tàu điện ngầm của thành phố trong những tuần gần đây.

Mới Thứ Sáu tuần trước, David Martin, 32 tuổi, bị gãy xương đòn gánh nơi vai sau khi bị đẩy trước đầu 1 xe điện ngầm trong một cuộc tấn công dường như ngẫu nhiên. Vụ đó xảy ra cùng tuần với một vụ tấn công xô đẩy dường như ngẫu nhiên khác được cho là do một người vô gia cư thực hiện. Cuối tuần qua, Thị trưởng Eric Adams đã công bố kế hoạch tăng số lượng cảnh sát tuần tra hệ thống tàu điện ngầm nhằm đối phó tệ nạn bạo lực.

---- Một cựu phi công quân sự Hoa Kỳ đã bị bắt tại Úc sau khi làm việc tại Trung Quốc, theo tài liệu của tòa án Úc. Cựu huấn luyện viên bay Daniel Edmund Duggan, 54 tuổi, đã bị Cảnh sát Liên bang Úc tạm giữ hôm thứ Sáu tại New South Wales. Ông ra hầu tòa cùng ngày và hiện phải đối mặt với việc bị dẫn độ về Mỹ, theo các nguồn tin nói với Reuters.

Một phát ngôn viên Bộ Tư Pháp Úc nói vụ bắt giữ thực hiện “theo yêu cầu từ Hoa Kỳ”. Duggan bị bắt trong cùng tuần khi Anh cảnh báo các cựu phi công quân sự của họ phải ngừng làm việc cho Bắc Kinh. Hồ sơ cho thấy Duggan điều hành một doanh nghiệp có tên là Top Gun Tasmania, công ty chuyên về thuê các cựu phi công quân sự Mỹ và Anh để cung cấp các chuyến bay bằng phi cơ chiến đấu cho khách du lịch. Trang LinkedIn của Duggan cũng cho biết Duggan đã làm việc cho một công ty “tư vấn hàng không” ở Trung Quốc từ năm 2017.

---- Cảnh sát Na Uy đã bắt 1 người đàn ông bị tình nghi là gián điệp của Nga, theo đài phát thanh truyền hình NRK của Na Uy hôm thứ Ba, dẫn nguồn từ Cảnh sát Na Uy (PST). Nghi can bị cho là đóng giả làm 1 công dân Brazil đã bị bắt hôm thứ Hai tại thị trấn Tromsoe, Bắc Cực, nơi y làm việc với tư cách là một nhân viên đại học. Phó Giám đốc Cảnh sát Hedvig Moe nói với NRK rằng người đàn ông đã ở Na Uy từ năm 2021 là một "mối đe dọa đối với lợi ích quốc gia" và cần bị trục xuất khỏi Na Uy. Điều này diễn ra khi Na Uy quyết định tăng cường các biện pháp an ninh sau khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng Hai.

---- Đại gia truyền thông Jimmy Lai, một trong những nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng trong cuộc biểu tình chống chính phủ năm 2019 ở Hồng Kông, đã bị tòa án thành phố kết án hôm thứ Ba với 2 tội danh gian lận. Lai bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ vào năm 2020 và sau đó đã thụ án 20 tháng vì tham gia biểu tình.

Ông là người sáng lập Next Digital, công ty ấn hành tờ báo ủng hộ dân chủ mạnh mẽ nhất ở Hồng Kông có tên là Apple Daily. Trung Quốc đã đóng băng tài sản của tờ báo này vào năm ngoái, buộc nó phải đóng cửa. Lai sẽ kháng cáo quyết định của tòa án, theo lời công ty của ông.

---- Hôm thứ Hai, Báo The New York Times viết rằng các công tố viên liên bang đang cố gắng thu thập lời khai về việc cất giữ tài liệu mật của cựu Tổng thống Donald Trump từ Walt Nauta, một người hầu quân sự và là đầu bếp từng phục vụ Trump tại Bạch Ốc và Mar-a-Lago, và là người trao cho Trump những chai Diet Coke.

Bản tin viết: "Các công tố viên đã chỉ ra rằng họ nghi ngờ lời kể ban đầu mà ông Nauta cung cấp cho các nhà điều tra về việc di chuyển các tài liệu được lưu trữ tại Mar-a-Lago và đang đe dọa truy tố Nauta vì nói sai lạc với các nhà điều tra để thuyết phục Nauta thẩm vấn trở lại."

Điều này được đưa ra ngay sau khi có báo cáo rằng trong số các tài liệu mà FBI thu giữ từ Trump tại Mar-a-Lago có bí mật phi đạn của Iran và về các hoạt động gián điệp Hoa Kỳ chống lại Trung Quốc - nhiều thông tin mật nếu lộ ra sẽ nguy hiểm đến an ninh quốc gia Hoa Kỳ.

Việc chứng minh ý định thường là một thách thức đối với các công tố viên và rào cản đó đã liên tục xuất hiện trong các cuộc điều tra khác nhau đối với ông Trump. Vì vậy, các công tố viên đặc biệt tập trung vào Nauta vì y có thể cung cấp thông tin chi tiết về ý định của Trump. Nếu các thùng hồ sơ bị di chuyển chống lại yêu cầu của Bộ Tư Pháp hay để giấu Bộ Tư Pháp, thì đó là ý định của Trump cản trở công lý.

Cũng trong tầm ngắm của Bộ Tư pháp là Kash Patel, người gần đây đã điều trần trước bồi thẩm đoàn về vấn đề này. Bản tin viết: "Ông Patel đã được ông Trump chỉ định năm nay làm một trong những đại diện của ông ấy cho Sở Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia để xử lý hồ sơ tổng thống của ông ấy, đặc biệt là liên quan đến các tài liệu từ cuộc điều tra xem liệu chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Trump có quan hệ với Nga hay không."

---- Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn ở Capitol ngày 6/1/2021 đã giao những gì mà báo Atlanta Journal Constitution (AJC) mô tả là "bằng chứng quan trọng" cho Biện lý Quận Fulton Fani Willis.

Đặc biệt, AJC báo cáo rằng Willis và các công tố quan tâm đến lời khai từ các cựu cố vấn của Trump rằng Trump đã thừa nhận một cách riêng tư về việc thua cuộc bầu cử trước Biden một cách hợp pháp nhiều lần, điều này có thể giúp thiết lập liên quan đến cuộc điện thoại khét tiếng của Trump với Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang Georgia Brad Raffensperger, trong đó Trump cầu xin đảng Cộng hòa Georgia "tìm cho ra" gần 12.000 phiếu bầu mà Trump cần để vượt qua Tổng thống Joe Biden.

AJC viết: "Tổng hợp lại, thông tin đó làm suy yếu khả năng bảo vệ Trump, và cho thấy TRump biết là Trump thua phiếu nhưng vẫn gọi phone để lật ngược bầu cử. Georgia đã là trọng tâm chính của Ủy ban vì nó đã lập luận rằng Trump biết ông ấy thua cuộc bầu cử nhưng dù sao vẫn theo đuổi các tuyên bố gian lận, bằng cách gây sức ép với các quan chức được bầu, khuyến khích những người ủng hộ tấn công Quốc hội khi nó chứng nhận kết quả bầu cử ngày 6/1/2021 và sau đó ngồi xem TV chờ đợi hàng giờ trước khi can thiệp để ngăn chặn bạo lực."

---- Thủ tướng Ý Giorgia Meloni hôm thứ Ba tuyên bố rằng "Ý sẽ không giải quyết" cuộc khủng hoảng năng lượng bằng cách nhượng bộ "vụ bắt chẹt về năng lượng" của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Phát biểu tại Hạ viện, Thủ tướng mới được bổ nhiệm cảnh báo rằng thừa nhận điều đó "sẽ làm trầm trọng thêm" tình hình "bằng cách mở đường cho các yêu cầu và bắt chẹt tiếp theo, với mức tăng năng lượng trong tương lai thậm chí còn lớn hơn những gì chúng ta đã biết trong những tháng gần đây."

Meloni cũng đề cập trong bài phát biểu của mình rằng chiến tranh đã làm trầm trọng thêm tình hình tăng giá năng lượng và nhiên liệu, đồng thời thắt chặt các điều kiện cho các công ty và người lao động. Bà bày tỏ: “Nhưng những người tin rằng có thể đánh đổi sự tự do của Ukraine để chúng tôi yên tâm, đã nhầm lẫn."

---- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói rằng thế giới đừng lãng phí thời gian mà hãy giúp người dân Ukraine xây dựng lại đất nước của họ càng sớm càng tốt. Nói hôm thứ Ba tại Hội nghị Chuyên gia Quốc tế về Tái thiết Ukraine ở Berlin, Von der Leyen kêu gọi việc tạo ra một nền tảng điều phối quốc tế tốt nhất là trước cuối năm hoặc đầu năm 2023.

Bà nói Ủy ban đã sẵn sàng hỗ trợ đầy đủ cho nền tảng, nói rằng khoản cứu trợ chính lên đến €3 tỷ Euro đến €5 tỷ Euro một tháng chỉ để trang trải chi phí hàng ngày định kỳ. Bà nhấn mạnh rằng Ngân hàng Thế giới ước tính thiệt hại do các cuộc tấn công của Nga là 350 tỷ euro, trong khi Liên Âu, các quốc gia thành viên và các tổ chức tài chính đã cung cấp cho Ukraine hơn 19 tỷ euro hỗ trợ cho đến nay, không bao gồm trợ giúp quân sự.

---- Một đoạn trên tuyến xe lửa nối Nga với Belarus đã bị hư hại vì bị gài chất nổ vào đêm thứ Hai, theo tin nhà nước Nga RIA Novosti. Theo báo cáo, vụ nổ đã làm nổ tung các phần của đường ray nằm giữa các thị trấn Novozybkiv và Zlinka của Nga ở vùng Bryansk, giáp với Belarus và Ukraine về phía tây và nam.

Nhóm giám sát Gayun của Belarus đã tweet các bức ảnh về vụ nổ và cho biết tuyến đường sắt này "được sử dụng tích cực cho vận tải quân sự giữa Nga và Belarus." Alexander Bogomaz, thống đốc vùng Bryansk, cũng đã đăng về vụ nổ trên tài khoản Telegram của mình, và nói rằng mặc dù các đường ray bị hư hại, nhưng không có ai thương vong. Hiện tại vẫn chưa rõ ai là người chịu trách nhiệm cho vụ nổ.

---- Hôm thứ Ba, Bộ Quốc phòng Anh viết trong báo cáo tình báo mới nhất của mình rằng quân đội Nga đã không "duy trì được ưu thế trên không đầy đủ để có thể thực hiện một cách đáng tin cậy hoạt động yểm trợ không quân tầm gần của các đơn vị cố định gần tiền tuyến."

Hơn nữa, Bộ cũng lưu ý rằng quân đội Nga đang "cạn kiệt" đạn pháo. Người ta nói thêm rằng do các tình huống nói trên, các chỉ huy Nga đang chuyển sang "thực hiện các nhiệm vụ trực thăng tấn công có độ rủi ro cao" để hỗ trợ "chặt chẽ cho quân đội trong chiến đấu." Theo báo cáo, kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine, Nga đã mất khoảng 25% số máy bay trực thăng tấn công của mình.

---- Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã thăm bất ngờ Kiev hôm thứ Ba, đây là chuyến thăm đầu tiên kể từ khi Nga xâm lược Ukraine từ 24/2/2022. "Thông điệp của tôi với người dân Ukraine là: Bạn có thể dựa vào nước Đức", văn phòng tổng thống dẫn lời Steinmeier nhấn mạnh trước chuyến thăm, trong đó ông dự kiến sẽ gặp Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trước đó, Đức đã tăng kỳ vọng chi tiêu quân sự lên 2 tỷ euro, trong đó phần lớn dành để tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine trước Nga bằng cách cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự. Danh sách đầy đủ về viện trợ quân sự của Berlin cho Ukraine có thể được tìm thấy trên trang web của chính phủ liên bang.

---- Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi hôm thứ Hai tuyên bố rằng ông "biết" về những tuyên bố gần đây của Nga hôm Chủ nhật về hoạt động bị cáo buộc tại 2 địa điểm có lò điện nguyên tử ở Ukraine.

Tổng giám đốc Grossi cho biết: "IAEA đã kiểm tra một trong những địa điểm này một tháng trước, và tất cả các phát hiện của chúng tôi đều phù hợp với các tuyên bố về biện pháp an toàn của Ukraine. Không có hoạt động hoặc vật liệu hạt nhân chưa được công bố nào được tìm thấy ở đó."

Người phát ngôn

Người phát ngôn Tổng Giám đốc Grossi cho biết: "IAEA đã kiểm tra một trong những địa điểm này một tháng trước, và tất cả các phát hiện của chúng tôi đều phù hợp với các tuyên bố về biện pháp an toàn của Ukraine. Không có hoạt động hoặc vật liệu hạt nhân chưa được công bố nào được tìm thấy ở đó."

Giám đốc cũng đề cập rằng IAEA sẽ thăm các địa điểm trong những ngày tới để "phát hiện bất kỳ hoạt động và vật liệu nguyên tử nào có thể xảy ra." Tuyên bố của Grossi được đưa ra trong bối cảnh Moscow cáo buộc Ukraine đang sử dụng chất phóng xạ cho một "quả bom bẩn" (loại bom làm bằng chất nổ truyền thống pha trộn với phóng xạ lấy từ rác nguyên tử từ kỹ nghệ dân sự).

---- Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price tuyên bố hôm thứ Hai rằng nếu Nga quyết định sử dụng bất kỳ "bom bẩn" hoặc "bom nguyên tử" nào thì sẽ có "hậu quả nghiêm trọng".

Phát biểu của đại diện Bộ Ngoại giao được đưa ra trong bối cảnh cả hai bên ngày càng lo ngại về việc có thể sử dụng "bom bẩn" làm lý do để leo thang xung đột.

---- Vua Charles III của Vương quốc Anh đã chính thức yêu cầu Rishi Sunak thành lập chính phủ vào thứ Ba và trở thành thủ tướng mới của đất nước. Cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa quốc vương và người đứng đầu chính phủ mới diễn ra một ngày sau khi Sunak trở thành lãnh đạo mới của Đảng Bảo thủ. Trước đó, nhà vua đã gặp Liz Truss, người tiền nhiệm của Sunak, người đã chính thức đệ đơn từ chức.

Rishi Sunak, 42 tuổi, chính thức là Thủ tướng Anh quốc từ thứ Ba 25/10/2022. Truss đã chủ trì cuộc họp nội các cuối cùng của bà hồi sáng Thứ Ba và đã có bài phát biểu cuối cùng trên cương vị thủ tướng. Rishi Sunak sẽ là người gốc Ấn Độ đầu tiên giữ chức Thủ Tướng Anh quốc và là Thủ tướng trẻ tuổi nhất trong cương vị này.

Trước đây, Sunak từng giữ chức Bộ Trưởng Kinh Tế & Tài Chánh từ năm 2020 đến năm 2022 và Bộ Trưởng Ngân khố từ năm 2019 đến năm 2020. Sunak sinh năm 1980 (42 tuổi) tại thị trấn Southampton với cha mẹ là người gốc Ấn Độ di cư đến Anh từ Đông Phi vào những năm 1960. Sunak học tại Winchester College, rồi tại Lincoln College, Oxford, và lấy bằng MBA tại Đại học Stanford ở California với tư cách là Học giả Fulbright.

Trong thời gian học tại Stanford, Sunak gặp người vợ tương lai Akshata Murty, con gái của N. R. Narayana Murthy, tỷ phú người Ấn Độ, người thành lập Infosys. Sunak và Murty là những người giàu thứ 222 ở Anh, với tổng tài sản trị giá 730 triệu bảng Anh (900 triệu USD) tính đến năm 2022. Sunak và Murty có 2 con gái.

Vào đầu năm 2022, các báo loan tin rằng vợ của Sunak là Akshata Murty có tình trạng không cư trú (non-domiciled), có nghĩa là bà không phải trả thuế đối với thu nhập kiếm được ở nước ngoài khi sống ở Anh. Quy chế này được mua giá khoảng 30.000 bảng Anh để đảm bảo, và cho phép bà tránh phải trả khoảng 20 triệu bảng Anh (= 22.6 triệu USD) tiền thuế ở Vương quốc Anh.

Sau cuộc tranh cãi của truyền thông, ngày 8 tháng 4/2022, bà Murty tuyên bố rằng bà sẽ trả các khoản thuế của Anh đối với thu nhập toàn cầu của mình, đồng thời nói thêm rằng bà không muốn vấn đề này "khiến chồng tôi mất tập trung". Một cuộc điều tra của Whitehall đã được đưa ra để xem ai đã tiết lộ chi tiết về tình trạng thuế của bà. Lãnh đạo đảng Lao động Keir Starmer cáo buộc Sunak "đạo đức giả về thuế" với lý do Sunak đang tăng thuế cho những người Anh bình thường trong khi gia đình Sunak đang tránh né các khoản nợ thuế của chính mình."

Sunak là một người theo đạo Ấn Độ Giáo, và đã tuyên thệ với tư cách là một Dân Biểu tại Hạ viện bằng cách đặt tay trên cuốn Kinh Bhagavad Gita.

---- Hai quan chức tình báo Trung Quốc hôm thứ Hai đã bị truy tố vì cản trở công lý vì họ cố gắng hối lộ một quan chức Mỹ để lấy thông tin về vụ án hình sự chống lại Huawei Technologies của Trung Quốc.

Theo thông cáo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Guochun He, còn được gọi là "Dong He" và "Jacky He," và Zheng Wang, còn được gọi là "Zen Wang," bị cáo buộc đã chỉ đạo một kế hoạch đánh cắp tài liệu và dữ liệu khác từ Văn phòng Biện Lý Khu Vực phía Đông New York của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ liên quan đến cuộc điều tra tội phạm liên bang đang diễn ra đối với Huawei.

Công tố Breon Peace của Hoa Kỳ tuyên bố: "Hồ sơ tòa hôm nay nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng của chính phủ Trung Quốc nhằm làm suy yếu pháp quyền Hoa Kỳ. Theo hồ sơ truy tố, vụ này liên quan đến nỗ lực của các nhân viên tình báo Trung Quốc nhằm cản trở việc truy tố hình sự đang diễn ra bằng cách hối lộ để có được hồ sơ từ Văn phòng này."

---- Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland thông báo hôm thứ Hai rằng có tổng cộng 13 cá nhân Trung Quốc bị truy tố về tội gián điệp. Bên cạnh 2 điệp viên bị cáo buộc cố gắng hối lộ một quan chức Hoa Kỳ để lấy thông tin về vụ án hình sự chống lại Huawei, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng công bố các cáo buộc đối với 4 cá nhân ở New Jersey, những người bị buộc tội cố gắng mua thiết bị công nghệ và gửi tới Trung Quốc, cũng như cố gắng "ngăn chặn quyền tự do ngôn luận đang gây ra sự xấu hổ cho chính phủ Trung Quốc."

Garland cũng lưu ý rằng có thêm 7 người bị Tòa Quận phía Đông của New York truy tố là gián điệp Trung Quốc vì bị cố gắng cưỡng ép một thường trú nhân Hoa Kỳ quay trở lại Trung Quốc.

---- Thẩm phán Tòa Tối cao Clarence Thomas hôm thứ Hai đã tạm thời chặn trát đòi Thượng nghị sĩ Lindsey Graham ra khai trước một bồi thẩm đoàn đặc biệt điều tra xem liệu Tổng thống Trump khi đó và những người khác có cố gắng gây ảnh hưởng bất hợp pháp đến cuộc bầu cử năm 2020 ở tiểu bang Georgia hay không.

Lệnh của Thẩm phán Tối cao Thomas nhằm ngăn cản trát đòi do Fani Willis, Biện lý quận Fulton, gửi ra buộc TNS Graham phải ra khai trước đại bồi thẩm đoán. Thomas viết là ngăn chận tạm trong khi Tòa Tối cao cân nhắc yêu cầu của Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa về việc tạm dừng quá trình tố tụng trong thời gian dài hơn, AP đưa tin.

Biện lý Willis được cho hạn chót là thứ Năm để nói với tòa cấp cao tại sao TNS Graham phải trả lời các câu hỏi của bồi thẩm đoàn. Các tòa án cấp dưới đã phán quyết rằng lời khai của TNS Graham cần phải thực hiện để điều tra về nỗ lực Graham giúp Trump lật ngược kết quả bầu cử Georgia nhưng thất bại. Trát đòi do Willis gửi yêu cầu TNS Graham ra khai vào ngày 17/11/2022. Thẩm phán Tối cao Thomas đã tự một mình ra phán lệnh, với tư cách là Thẩm phán giải quyết các kháng cáo khẩn cấp từ Georgia.

---- Các thành viên gia đình cho biết trong hồ sơ tòa án cho biết, một phụ nữ gốc Kansas bị kết tội lãnh đạo một tiểu đoàn toàn nữ binh của tổ chức Islamic State (Nhà nước Hồi giáo) đã có một truyền thống hành vi tàn bạo bao gồm lạm dụng tình dục và thể chất đối với cả các con em của mình. Các công tố viên viện dẫn các cáo buộc lạm dụng để xin kêu án tối đa 20 năm cho Allison Fluke-Ekren, 42 tuổi, khi bà sẽ bị kết án vào ngày 1 tháng 11/2022 vì đã hỗ trợ Nhà nước Hồi giáo.

Công tố Raj Parekh viết trong một bản ghi nhớ xin tuyên án nêu rõ những lời cáo buộc từ các con của Fluke-Ekren và cả từ cha mẹ đã chống lại bị cáo: “Allison Fluke-Ekren đã tẩy não các cô gái trẻ và huấn luyện họ để giết người. Bà đã tạo ra một con đường kinh hoàng, đẩy những đứa con của mình vào vực sâu không thể lường được của sự tàn ác bằng cách lạm dụng thể chất, tâm lý, tình cảm và tình dục chúng."

Fluke-Ekren đã thú tội khủng bố sau khi bà thừa nhận rằng bà đã lãnh đạo Khatiba Nusaybah, một tiểu đoàn nữ binh của Nhà nước Hồi giáo, trong đó có khoảng 100 phụ nữ và trẻ em gái - một số trẻ gái mới 10 tuổi - đã học cách sử dụng vũ khí tự động. và học cách cho nổ lựu đạn và thắt lưng tự sát.

Bản ghi nhớ tuyên án của Parekh kể lại Fluke-Ekren đã trải qua thời thơ ấu như thế nào trong một trang trại rộng 81 mẫu Anh ở Overbrook, Kansas, rồi trở thành một lãnh tụ Nhà nước Hồi giáo, đi từ Kansas đến Ai Cập đến Libya và sau đó đến lãnh thổ do Nhà nước Hồi giáo kiểm soát ở Syria. Trên đường đi, bà có 12 người con và 5 người chồng khác nhau, một số người trong số đó đã bị bắn chết trong các cuộc giao tranh.

---- Hôm thứ Hai, Bạch Ốc bác bỏ thông tin rằng người giàu nhất thế giới Elon Musk đang bị dò xét an ninh quốc gia. Thư ký Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre nhấn mạnh: "Cuộc rà soát an ninh quốc gia, điều đó không đúng."

Trước đó, Bloomberg đưa tin nhà sáng lập Tesla và SpaceX có thể bị dò xét lại an ninh quốc gia trong bối cảnh có báo cáo rằng ông đang có kế hoạch cắt Internet Starlink tới Ukraine do chi phí cao. Báo cáo cũng tuyên bố Bạch Ốc lo ngại về các đề xuất của Musk nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, cũng như sự tham gia của các nhà đầu tư Qatar và Trung Quốc trong kế hoạch mua Twitter của ông.

Musk từng đề nghị Ukraine nên cầu hòa bằng cách chấp nhận Crimea vĩnh viễn là của Nga, và 4 tỉnh Ukraine mới sáp nhập vào Nga nên cho bỏ phiếu trưng cầu dân ý lại dưới giám sát của LHQ để xem dân 4 tỉnh có muốn sáp nhập Nga hay không. Chính phủ Ukraine đã bác bỏ, và nói quân lực Ukraine sẽ tái chiếm cả 4 tỉnh và Crimea. Thực tế, cho trưng cầu dân ý cũng phi lý, vì dân Ukraine ở 4 tình đã bị cưỡng bách vào Nga quá nhiều, cũng như đã di tản sang nhiều nước Châu Âu khác tỵ nạn từ khi quân Nga xâm lược tháng 2/2022.

---- Một nhóm 30 Dân biểu Dân Chủ có lập trường chủ hòa đã gửi thư tới Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden yêu cầu ông thay đổi chiến lược liên quan đến cuộc chiến giữa Nga và Ukraine và theo đuổi các cuộc đàm phán trực tiếp với Moscow, theo báo Washington Post đưa tin hôm thứ Hai.

Theo bản tin, 30 nhà lập pháp đảng Dân chủ dẫn đầu bởi Chủ tịch Nhóm Cấp tiến của Quốc hội, Pramila Jayapal, đã kêu gọi Biden kết hợp sự hỗ trợ quân sự mà Hoa Kỳ đang dành cho Kiev với một "thúc đẩy ngoại giao chủ động, tăng gấp đôi nỗ lực để tìm kiếm một khuôn khổ thực tế cho một lệnh ngừng bắn. "

Đầu tháng này, Biden nói rằng ông không hiểu tại sao ông nên gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới. Trong khi đó, các bộ trưởng quốc phòng của Mỹ và Nga đã tổ chức hai cuộc điện đàm trong vài ngày qua.

---- Thư ký Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre nói hôm thứ Hai rằng mọi chuyện sẽ tùy Tổng thống Ukraine Zelensky quyết định xem có nên có "bất kỳ loại đàm phán nào" với Nga hay không. Trả lời câu hỏi về việc 30 nhà lập pháp Mỹ kêu gọi Hoa Kỳ thay đổi cách tiếp cận đối với cuộc chiến Ukraine, Jean-Pierre khẳng định chính Tổng thống Nga Vladimir Putin là người khơi mào "cuộc chiến vô cớ" và ông "có thể kết thúc nó" nếu muốn. Trong khi đó, bà nhấn mạnh, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev "chừng nào còn có thể."

---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price nói với báo chí hôm thứ Hai rằng Bắc Hàn dự kiến sẽ tiến hành một vụ thử nghiệm nguyên tử: "Mối quan tâm của chúng tôi về khả năng xảy ra một vụ thử nguyên tử khác của Bắc Hàn, sẽ là lần thứ 7, đã nhất quán trong một thời gian. Chúng tôi đánh giá rằng Bắc Hàn đang chuẩn bị căn cứ thử nghiệm Punggye-ri cho những gì sẽ xảy ra."

---- Ít nhất 6 người bị thương và 3 người chết trong một vụ xả súng diễn ra sớm hơn hôm Thứ Hai tại trường Central Visual and Performing Arts (VPA) High School (Trung học Nghệ thuật Biểu diễn và Thị giác Trung ương [VPA]) ở St. Louis, Missouri.

Thông tin được biết cho đến nay đã được xác nhận bởi Sở Cảnh sát Thành phố St. Louis (SLMPD). Nghi phạm đã bị cảnh sát bắn chết. Hai người chết khác là 1 phụ nữ trưởng thành và một cô gái vị thành niên. Cảnh sát cho biết nghi phạm khoảng 20 tuổi và là nam giới, đã chết khi đấu súng với cảnh sát.

---- Bị đè cổ vặt lông vịt, SG la làng. Giao dự thu ngân sách 20,6 tỷ USD: Quá sức với SG vừa trải qua Covid-19. Theo báo VnEconomy. Dự toán thu ngân sách của TP.HCM năm 2023 khoảng 496.000 tỷ đồng, con số này quá sức đối với một TP.HCM vừa vượt qua đại dịch Covid-19… Dự toán thu 2023 của TP.HCM lớn, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các doanh nghiệp trong bối cảnh họ vừa trải qua đại dịch. UBND TP.HCM đề nghị Trung ương cân nhắc, không bổ đầu, vì bối cảnh hiện nay có nhiều thay đổi và kiến nghị tăng thêm tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP.HCM. Nhận định về con số giao dự toán thu ngân sách cho TP.HCM năm 2023 trên 469.000 tỷ đồng (20,6 tỷ USD), đại biểu Đỗ Đức Hiển cho rằng con số này quá sức đối với một TP.HCM vừa vượt qua đại dịch Covid-19.

HỎI 1: Nên hòa hay chiến: 86% dân Ukraine nói phải kháng chiến vũ trang đuổi Nga?

ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy 86% người dân Ukraine tin rằng cuộc kháng chiến vũ trang chống lại sự xâm lược của Nga nên tiếp tục, ngay cả khi Nga tiếp tục bắn phá các thành phố của Ukraine.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng 71% người được hỏi đồng ý mạnh mẽ rằng Ukraine nên đưa ra các cuộc kháng chiến có vũ trang, bất chấp việc các thành phố Ukraine liên tục bị bắn phá và phá hủy cơ sở hạ tầng. 15% khác cũng đồng ý với điều này.

Chỉ 10% số người được hỏi trả lời rằng cần phải chuyển sang đàm phán để có thể ngừng bắn phá càng sớm càng tốt, ngay cả khi phải nhượng bộ Liên bang Nga.

Bản thăm dò của viện nghiên cứu Kyiv International Institute of Sociology thực hiện các ngày từ 21 tới 23/10/2022.

Chi tiết:

https://news.yahoo.com/survey-finds-86-percent-ukrainians-084730998.html

---- HỎI 2: Trung tâm giữ trẻ Nam Hàn rủ nhau đóng cửa vì sinh xuất giảm?

ĐÁP 2: Đúng thế. Khoảng 1.900 trung tâm giữ trẻ đóng cửa hàng năm trên toàn quốc. Theo số liệu từ Bộ Y tế và Phúc lợi, có 31.099 nhà trẻ tính đến tháng 8/2022, giảm 9.139 so với năm 2017.

Chi Sung-ae, cựu giám đốc Korea Society for Early Childhood Education (Hiệp hội Giáo dục Mầm non Nam Hàn) cho biết: “Hầu hết các trung tâm giữ trẻ tư nhân và trường mẫu giáo nhỏ chứa khoảng 20 trẻ em đã đóng cửa. Nguyên nhân chính là do tỷ lệ sinh thấp ảnh hưởng đến mọi mặt của cuộc sống”.

Số trẻ mẫu giáo giảm 27,3% từ 1,45 triệu năm 2017 xuống 1,05 triệu vào tháng 8 năm nay.

Chi tiết:

https://english.chosun.com/site/data/html_dir/2022/10/24/2022102400613.html

.