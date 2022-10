Một phi công Cuba đào tỵ, lái phi cơ hạ cánh Florida. Hình xem theo thứ tự từ hàng trên, bên trái, theo vòng kim đồng hồ. Phi công trong hình là hình cũ, do báo CiberCuba đăng lại. Hàng dưới là sau khi hạ cánh, đưa về 1 góc sân bay.

- Một phi công Cuba đào tỵ, lái phi cơ hạ cánh Florida. Công an Cuba tức khắc bắt giam mẹ và em gái phi công.

- CSTQ sửa Hiến pháp, Tập giữ ngai vàng lần thứ 3.

- Kỹ sư Nga la làng: 40% chip bán dẫn TQ bán là đồ dỏm.

- Trump thảo luận, suy tính ứng cử Tổng Thống 2024 với nữ DB Marjorie Taylor Greene làm ứng viên PTT

- Thị trưởng Kyiv: Ukraine đã bắn rớt nhiều hỏa tiễn Nga trên bầu trời thủ đô. Nhiều nhà máy điện Ukraine đã bị phi đạn Nga phá hủy; Ukraine cúp điện diện rộng. Anh: Nga đang củng cố các điểm vượt sông Dnipro, đã hoàn thành 1 cầu dã chiến.

- Mỹ: Nga máy bay không người lái của Iran tấn công các thành phố Ukraine, Putin thiết quân luật 4 tỉnh chiếm đóng vì cư dân bất mãn. Zelensky: Nga siết hải cảng, phá vỡ thỏa thuận ngũ cốc, làm 150 tàu hàng chờ.

- Chính quyền Biden bàn với Elon Musk: phủ internet lên Iran để giúp người biểu tình đòi dân chủ

- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Nga nói chuyện qua điện thoại. Bộ Trưởng QP Mỹ-Ukraine cũng nói qua phone

- Đêm giao thừa 2021: 2 phe luật sư của Trump cãi nhau vì biết Trump thua Biden rồi, có kiện sẽ thua

- Biden: thâm hụt liên bang tăng hàng năm trong chính quyền Trump, giảm đều trong thời Biden

- Tòa: Steve Bannon 4 tháng tù vì chống trát đòi.

- Ủy ban 6/1 gửi trát đòi Trump ra điều trần.

- Hồ sơ mật FBI tịch thu có tin tình báo về TQ và Iran. Trump giận dữ: FBI ném hồ sơ mật vào nhà Trump

- TNS Graham xin Tòa Tối Cao cho miễn ra khai trước đại bồi thẩm đoàn vụ lật ngược bầu cử tổng thống 2020.

- Tư lệnh Hải quân Mỹ: TQ có âm mưu sẽ đánh chiếm Đài Loan năm nay hay 2023; Mỹ cần 1 hạm đội chận

- Biden: gần 22 triệu người đã nộp đơn xin xóa, giảm nợ vay liên bang thời sinh viên với 1/2 sẽ đủ điều kiện. Tòa kháng án bảo Biden: khoan xóa, giảm nợ sinh viên, trong khi tòa xét đơn Cộng Hòa kiện.

- Pfizer sẽ tính lệ phí 110 đến 130 đô cho một liều vaccine COVID-19, nhưng bảo hiểm sẽ trả tiền này

- California kỷ lục: thất nghiệp còn 3,9% vào tháng 9, liên tiếp 12 tháng tăng việc làm, khôi phục 99,1% trong số 2.758.900 việc làm bị mất thời gian suy thoái vì đại dịch.

- California: Lái xe ở thành phố Oxnard tuyệt vời vì 10 lần gặp đèn đỏ thì có 18 lần gặp đèn xanh. Tệ nhất ở Freshno: 10 lần gặp đèn đỏ thì có 11 lần gặp đèn xanh.

- DB Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) sẽ đến thăm Quận Cam, thúc giúc cử tri Dân Chủ đi bầu

- 200.000 người Việt tử vong mỗi năm do bệnh tim mạch.

- HỎI 1:Dân Chủ ở các tiểu bang chiến trường lo ngại vì kém điểm? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Mùa lễ năm nay, 63,2% dân Mỹ sẽ mua sắm ở tiệm? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-22/10/2022) ---- Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm thứ Bảy đã bỏ phiếu thông qua những thay đổi Hiến pháp và tái khẳng định địa vị lãnh đạo cốt tủy của Chủ tịch Tập Cận Bình và vai trò chỉ đạo của ông trong đảng. Các sửa đổi, được gọi là "Two Safeguards" ("Hai biện pháp bảo vệ") và "Two Establishes" ("Hai cơ sở") là kết quả của Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ do Tập khai mạc từ Chủ nhật tuần trước.

Tập được bầu lại vào ban chấp hành, có nghĩa là Tập sẽ tiếp tục nắm quyền nhiệm kỳ thứ 3, một diễn biến mang tính lịch sử. Theo luật bất thành văn của đảng, các quan chức hàng đầu sẽ nghỉ hưu ở tuổi 68. Năm nay Tập đã 69 tuổi.

NHK ghi rằng Thủ tướng Lý Khắc Cường, 67 tuổi, không được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khoá mới. Nhiều khả năng Lý sẽ rút khỏi Ban thường vụ Bộ chính trị, tức bộ máy lãnh đạo tối cao của đảng, hiện gồm 7 thành viên. Nhiệm kỳ thủ tướng của Lý sẽ kết thúc vào tháng 3/2023.

---- Nhà báo Robert Draper của báo New York Times nói với làn sóng phát thanh Daily Beast rằng Trump từ tháng 2/2022 đã nói nhiều lần với ý tưởng chọn nữ dân biểu Marjorie Taylor Greene làm ứng cử Phó Tổng Thống với ông tham gia ứng cử 2024: "Chuyện này đã được Trump thảo luận nhiều lần. Công bằng mà nói, ý tôi là, Trump đã có bao nhiêu cuộc trò chuyện trong số những cuộc trò chuyện này với những người khác?"

Draper nói rằng Greene đang được Trump xem xét bởi vì bà đã "trung thành một cách không phô trương" với ông trong suốt thời gian qua. "Trump lo ngại về điều gì nhất trong một Phó Tổng Thống sau trải nghiệm của Mike Pence? Sự trung thành?" Draper nói thêm.

Trump trước đó đã nói rằng ông sẽ không chọn cựu Phó Tổng thống Mike Pence làm người bạn tranh cử của mình một lần nữa vì Pence đã "tự sát chính trị" khi từ chối lật ngược kết quả bầu cử 2020.

Đầu tuần này, DB Greene nói với Draper rằng bà đã thảo luận với Trump về khả năng trở thành người đồng hành cùng tranh cử của Trump. Bà nói rằng bà sẽ "vinh dự" được phục vụ, nhưng nói thêm rằng cơ sở Cộng Hòa sẽ không muốn điều đó.

---- Một phi công Cuba đã đào tỵ hôm thứ Sáu 21/10/2022 bằng cách lái chiếc máy bay hai động cơ từ thời Liên Xô đến một sân bay ở Everglades, Florida. Một nhân chứng đánh cá ở eo biển Florida đã chia sẻ 1 đoạn video cho thấy chiếc máy bay hai cánh thời Liên Xô bay thấp trên mặt nước.

Greg Chin, phát ngôn viên của Cục Hàng không Miami-Dade, cho biết: “Anh ta nói với nhân viên phi trường rằng anh ta là một người đào tỵ khỏi Sancti Spiritus, Cuba.”

Phi công này tên là Rubén Martínez, 29 tuổi, lúc xin đào tỵ thì đang ở một mình trên chiếc Antonov AN-2 thuộc sở hữu của một công ty ENSA chuyên về hút bụi cây trồng khi anh ta thông báo sắp hết nhiên liệu và đang hạ cánh, theo tin của đài TV Local 10 tại Florida.

CiberCuba, một trang web do những người Cuba lưu vong điều hành, đã xác định phi công là Rubén Martínez và báo cáo rằng chính quyền Cuba đã giam giữ mẹ và em gái của anh ta ở Santa Clara sau khi Martínez bay khỏi Sancti Spíritus, hạ cánh ở El Cedro, khởi hành lúc 7 giờ sáng, và biến mất cùng máy bay.

Các quan chức Cuba thông báo hồi tháng 5 rằng ENSA đã bắt đầu thực hiện việc giao hàng nội địa ra khỏi Sancti Spíritus để giảm chi phí. Tổng cục Hàng không Cuba của chính phủ Cuba, hay CACSA, quản lý ENSA.

Hình xem theo thứ tự từ hàng trên, bên trái, theo vòng kim đồng hồ. Phi công trong hình là hình cũ, do báo CiberCuba đăng lại. Hàng dưới là sau khi hạ cánh, đưa về 1 góc sân bay.

---- Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho biết, quân lực Ukraine đã bắn hạ nhiều hỏa tiễn Nga bay trên thành phố thủ đô: "Một số hỏa tiễn bay về phía Kyiv đã bị lực lượng phòng không trong khu vực bắn rớt." Klitschko kêu gọi người dân thành phố ở trong các nơi trú ẩn và hạn chế sử dụng điện. Thông tin này được đưa ra sau khi sở điều hành năng lượng Ukraine cho biết một số nhà máy năng lượng của Ukraine đã bị hỏa tiễn tấn công.

---- Công ty tiện ích năng lượng Ukraine Ukrenergo hôm thứ Bảy thông báo rằng nhiều nhà máy năng lượng Ukraine đã bị phá hủy trong đợt phi đạn Nga tấn công rạng sáng Thứ Bảy. Ukrenergo nói các đội sửa chữa sẽ bắt đầu khôi phục ngay sau khi cứu hộ hoàn tất công việc tại hiện trường. Công ty cũng nói rằng hạn chế điện đã được áp dụng cưỡng bức ở một số vùng của đất nước: "Quy mô thiệt hại có thể so sánh hoặc có thể vượt hơn hậu quả của cuộc tấn công vào ngày 10-12/10/2022."

---- Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Bảy cho biết Nga đang củng cố các điểm vượt sông Dnipro và quân Nga cũng đã hoàn thành một cây cầu dã chiến chắn ngang sông này: "Việc sử dụng sà lan dân sự có thể mang lại cho Nga lợi ích vật chất và hậu cần bổ sung, do đã mất một lượng đáng kể thiết bị bắc cầu quân sự và nhân viên kỹ thuật trong cuộc xâm lược." Tin tức được đưa ra sau khi các lực lượng Nga bắt đầu di chuyển dân thường ở vùng Kherson bị chiếm đóng qua Dnipro và sâu hơn vào lãnh thổ do Nga chiếm đóng trong tuần này.

---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tuyên bố hôm thứ Sáu rằng "nhiều" cuộc không kích gần đây của Nga vào các thành phố của Ukraine đã được thực hiện bằng máy bay không người lái của Iran.

Blinken nói trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna: "Trong những ngày gần đây, chúng tôi đã chứng kiến các cuộc tấn công trên diện rộng của Moscow vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine. Nhiều đợt tấn công được thực hiện bằng cách sử dụng máy bay không người lái do Iran cung cấp."

Ông cũng khẳng định rằng việc Tổng thống Nga Vladimir Putin áp đặt thiết quân luật tại 4 khu vực bỏ phiếu tham gia trưng cầu dân ý của Nga mà hầu hết cộng đồng toàn cầu không công nhận cho thấy người dân ở những khu vực đó không muốn các khu vực của họ là một phần của Nga.

Ngoại Trưởng Mỹ cũng đã chỉ trích Iran về hành động "đàn áp tàn bạo" những người biểu tình và tuyên bố rằng việc khôi phục thỏa thuận nguyên tử Iran từ năm 2015 không phải là "sắp xảy ra" vì Iran "tiếp tục đưa ra những vấn đề không liên quan." Tuy nhiên, ông khẳng định Mỹ vẫn coi ngoại giao là "con đường tốt nhất về phía trước" để đảm bảo Iran không bao giờ có được vũ khí nguyên tử.

---- Kỹ sư Nga la làng: Chip bán dẫn TQ bán cho Nga hư hỏng tới 40%. Thông tấn Register, trích dẫn nguồn tin từ cơ quan truyền thông nhà nước Nga Kommersant, báo cáo rằng tỷ lệ chất bán dẫn (chip) bị lỗi của Trung Quốc vào Nga đã tăng từ 2% trước chiến tranh Ukraine lên 40% sau gần 8 tháng kể từ khi nước này xâm lược Ukraine.

Video dài 2:19 phút:



https://youtu.be/ll_N0pjzcYE

---- Chính quyền Biden đã liên hệ với người sáng lập SpaceX, Elon Musk về việc kích hoạt dịch vụ internet qua vệ tinh Starlink của công ty ở Iran, theo CNN. Chuyện này diễn ra sau khi chính phủ Iran hạn chế internet ở nhiều nơi trong Iran giữa bối cảnh các cuộc biểu tình nổ ra về cái chết của Mahsa Amini, một phụ nữ trẻ đã chết trong khi bị cảnh sát giam giữ sau khi bị bắt vì đội khăn trùm đầu "không đúng cách".

Đầu năm nay, SpaceX của Musk đã cho phép Starlink ở Ukraine cung cấp cho đất nước quyền truy cập internet an toàn trong bối cảnh chiến tranh với Nga. Tuy nhiên, Musk gần đây tuyên bố công ty đang lỗ 20 triệu USD mỗi tháng do cung cấp cho Ukraine Starlink và phàn nàn về việc không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ Pentagon. Tuy nhiên, ông khẳng định công ty sẽ "tiếp tục làm việc đó."

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Sáu cho biết Nga đang phá vỡ thỏa thuận ngũ cốc bằng cách phong tỏa các cảng của Ukraine và làm 150 tàu hàng phải xếp hàng dọc chờ đợi: "Hôm nay, hơn 150 tàu đang xếp hàng để thực hiện hợp đồng đối với việc cung cấp các sản phẩm nông nghiệp. Đây là một xếp hàng đợi chờ nhân tạo. Do Nga phong tỏa, chúng tôi đã xuất cảng thiếu khoảng 3 triệu tấn lương thực, và đây là nguồn nuôi ăn 1 năm cho 10 triệu người."

---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã nói chuyện qua điện thoại với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu, Pentagon thông báo hôm thứ Sáu. Theo người phát ngôn, Austin "nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc trong bối cảnh cuộc chiến chống Ukraine đang diễn ra." Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng hai người đã thảo luận về "các vấn đề an ninh quốc tế, bao gồm cả tình hình ở Ukraine."

Austin cũng nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov "để nhắc lại cam kết vững chắc của Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ khả năng của Ukraine chống lại sự xâm lược của Nga." Austin đảm bảo với Reznikov rằng cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine vì nước này tự bảo vệ mình trong tương lai.

---- Các email mà Axios thu được đã làm dấy lên cuộc chiến giữa các luật sư của Trump về việc liệu tổng thống Trump khi đó có nên ký xác minh đối với một vụ kiện lặp lại các cáo buộc gian lận bầu cử đã bị chứng minh là sai hay không. Thẩm phán liên bang David Carter đã diễn giải một số email từ John Eastman (luật sư bên ngoài [Bạch Ốc] của Trump) mà ông Carter nói rằng đã ghi lại "một âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ."

"Các email mà Axios thu được cho thấy thư qua lại giữa Eric H Herschmann (cố vấn cao cấp của Trump), Chánh văn phòng Bạch Ốc lúc bấy giờ là Mark Meadows, và nhà hoạt động bảo thủ và luật sư [bên ngoài Bạch Ốc] Cleta Mitchell. Các email này đề cc. (bản sao) cho Phụ tá điều hành của Trump là Molly Michael."

Mitchell đã gửi email cho Meadows một "phiên bản gần như cuối cùng" của vụ kiện chống lại Thống đốc Georgia Brian Kemp và Ngoại trưởng Georgia Brad Raffensperger. Vào đêm giao thừa, Mitchell đã gửi email một phiên bản đã được chỉnh sửa bởi Eastman.

Herschmann trả lời, "Tôi sẽ xem xét ngay bây giờ. Tôi đã không gửi cho John [Eastman] các bản chỉnh sửa, tôi giải thích rằng tôi lo ngại về việc Tổng thống ký xác minh về các sự kiện có thể không chắc chắn khi xem xét chi tiết. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên hạn chế số lượng thực tế cụ thể các cáo buộc..."

Nỗ lực thảo luận tiến hành vào đêm muộn. Báo Axios viết: "Với 30 phút là đến nửa đêm vào đêm giao thừa năm 2020, Mitchell đã gửi một email cho thấy cô ấy thất vọng với Herschmann vì đã làm chậm quá trình và yêu cầu anh ta gọi điện 'càng sớm càng tốt' với các thành viên khác trong nhóm pháp lý bên ngoài của Trump." (Nghĩa là: Herschmann [luật sư Bạch Ốc] do dự vì thấy cáo buộc trong đơn Trump kiện kế quả tiểu bang Georgia không vững chắc.)

Các luật sư bên ngoài [Bạch Ốc] đã tìm cách ký và được công chứng một bản xác minh, mặc dù bản thảo cuối cùng chưa được hoàn thành hay đính kèm [theo email].

Axios đưa tin: "Herschmann nói với các luật sư bên ngoài rằng ông sẽ không cho phép tổng thống ký xác minh nếu không có tài liệu hợp lệ đính kèm và thách thức tính chính xác của vụ kiện cấp tiểu bang đã được đệ trình ở Georgia. Cùng với nhau, các email mà Axios thu được và những email được Thẩm phán Carter xem xét cho thấy ít nhất hai luật sư của Trump - Herschmann và Eastman - đã nêu rõ quan ngại về việc tổng thống ký bản hữu thệ đưa ra những tuyên bố cụ thể về chuyện gian lận cử tri là không chính xác."

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói với báo chí hôm thứ Sáu rằng "thâm hụt liên bang tăng lên hàng năm trong chính quyền Trump" trong khi ca ngợi dữ liệu được công bố gần đây của Cục Tài chính Hoa Kỳ.

Nhận xét của Biden được đưa ra sau khi phát hành Monthly Treasury Statement (Báo cáo Ngân khố Hàng tháng) mới. Theo số liệu mới nhất, thâm hụt ngân sách của Mỹ là 429,7 tỷ USD trong tháng 9, trong khi thâm hụt ngân sách đã giảm một nửa trong năm qua xuống còn 1,38 nghìn tỷ USD.

"Dưới sự điều hành chính phủ của tôi, mọi thứ đã khá hơn rồi", Biden nói thêm, cáo buộc các thành viên Cộng Hòa của Quốc hội có ý định "bùng nổ thâm hụt một lần nữa."----Steve Bannon đã bị kết án tù hôm thứ Sáu vì bất chấp trát đòi liên quan đến các sự kiện dẫn đến cuộc bạo loạn ngày 6/1/2022 tại tòa nhà Quốc Hội. Phiên tòa diễn ra tại Tòa án thủ đô Washington, DC, và khiến Bannon trở thành một trong những nhân vật cấp cao nổi bật nhất sẽ vào tù vì tội liên quan đến các sự kiện bạo loạn 6/1/2021. Dự kiến, Bannon sẽ kháng án.Trước đó, người ta biết rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đề nghị Bannon bị kết án 6 tháng tù giam và khoản tiền phạt 200.000 USD sau khi Bannon bị xử có tội với hai tội danh khinh thường Quốc hội vào tháng 7/2022. Bannon đã từ chối xuất hiện trước Ủy ban Hạ viện điều tra bạo loạn 6/1.----hôm Thứ Sáu đã gửi trát đòi Donald Trump ra điều trần. Chủ tịch Ủy ban Bennie Thompson và Phó Chủ tịch Đảng Cộng hòa Liz Cheney đã nói với Trump trong một bức thư: "Như đã chứng minh trong các phiên điều trần của chúng tôi, chúng tôi đã thu thập được nhiều bằng chứng, bao gồm từ hàng chục người được bổ nhiệm và nhân viên cũ của ông, rằng ông đã đích thân điều phối và giám sát nỗ lực nhiều phần nhằm lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và đã cản trở quá trình chuyển giao quyền lực ôn hòa."Trát đòi yêu cầu Trump cung cấp một số tài liệu nhất định trước ngày 4/11 và ra trước Ủy ban để điều trần "vào hoặc khoảng" ngày 14/11/2022. Ủy ban muốn tìm kiếm lời khai hữu thệ của Trump.----tại Mar-a-Lago có các hồ sơ tình báo về Trung Quốc và Iran, theo báo Washington Post. Trong đó có 1 hồ sơ trình bày chi tiết chương trình phi đạn của Iran, trong khi các tài liệu rất nhạy cảm khác bị tịch thu tại nhà ở Florida của cựu Tổng thống Trump liên quan đến hoạt động tình báo của Mỹ nhắm vào Trung Quốc.Trump đã giận dữ lên mạng cào phím hôm thứ Sáu để phản ứng lại bản tin, Trump đã chỉ trích những gì ông mô tả là rò rỉ liên quan đến "Tài liệu Dỏm" và cho rằng FBI có thể đã cài đặt hồ sơ trong quá trình khám xét. "Chúng ta sẽ không bao giờ biết, phải không?" Trump viết giọng vu khống FBI.Các chuyên gia cho biết, nếu thông tin bí mật như vậy bị tiết lộ nhiều nguy hiểm có thể xảy ra, trong đó có:. Phương pháp và nhân sự sẽ bị lộ: Người đọc hồ sơ mật có thể biết những cách Hoa Kỳ thu thập thông tin tình báo, và có thể biết cả nhân sự trong mạng lưới đã trao tin cho Hoa Kỳ. Những người giúp Hoa Kỳ có thể gặp rủi ro nếu danh tính của họ bị tiết lộ qua các tài liệu. Nhiều hồ sơ tại Mar-a-Lago là bản phân tích không có tên nguồn, theo Washington Post, nhưng chúng có thể có manh mối để dò ra danh tính của họ.----đã quay sang Tòa Tối cao hôm thứ Sáu 21/10/2022 để xin miễn ra khai trước một đại bồi thẩm đoàn đang điều tra về những nỗ lực đòi lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.TNS Graham đã đệ đơn yêu cầu khẩn cấp lên Thẩm phán Tối cao Clarence Thomas, người giải quyết các hồ sơ cao hơn Tòa kháng án số 11, nơi đã từ chối đơn xin miễn ra khai của Graham trong tuần này. Đại bồi thẩm đoàn đã gửi trát tới TNS Graham, muốn hỏi về cú phone Graham điện thoại cho Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia đòi sửa kết quả sao cho Trump thắng cử, bất kể kết quả Biden đã hơn phiếu.----(USN) hôm thứ Năm (19 tháng 10) nói rằng một hạm đội phải được chuẩn bị để đốiu phó một cuộc xâm lược của Trung Quốc vào Đài Loan có thể xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào trước năm 2024, sớm hơn nhiều so với trước đây đã dự đoán vào năm 2027.Trong một sự kiện do Atlantic Council (Hội đồng Đại Tây Dương) tổ chức, Phóng viên Megan Eckstein của Defense News Naval Warfare cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm thứ Hai đã ntiết lộ rằng Trung Quốc hiện đang theo đuổi "tái thống nhất trên một mốc thời gian nhanh hơn nhiều."Eckstein sau đó đã hỏi làm thế nào USN có thể chuẩn bị một hạm đội sẵn sàng nhanh hơn với "Khung thời gian Davidson" - dự đoán của Đô đốc Philip Davidson rằng Trung Quốc sẽ có thể xâm lược Đài Loan vào năm 2027 - và theo giọng điệu tại Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Trung Quốc.Tư lệnh Hải quân, Đô đốc Michael Gilday nói rằng phân tích của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 vẫn đang diễn ra, nhưng ông nhấn mạnh chìa khóa để quan sát Trung Quốc không phải là quá nhiều những gì Chủ tịch Tập Cận Bình nói, mà là "cách người Trung Quốc hành xử và những gì họ làm."Gilday nhận xét rằng trong hơn hai thập niên qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thực hiện mọi lời hứa trước thời hạn. Về cửa sổ [thời gian] năm 2027, Gilday nói "trong tâm trí tôi, đó phải là cửa sổ năm 2022 hoặc có khả năng là cửa sổ năm 2023."Người đứng đầu hải quân cảnh báo rằng không thể loại trừ các mốc thời gian sớm hơn nhiều. Gilday nói: "Tôi không có ý tỏ ra lo lắng khi nói điều đó. Chỉ là chúng ta không thể mong muốn điều đó biến đi." Gilday lưu ý rằng cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine không được nhiều chuyên gia dự đoán.----cho biết hôm thứ Sáu 21/10/2022 rằng gần 22 triệu người đã nộp đơn xin xóa hay giảm khoản nợ vay thời sinh viên kể từ khi Biden cho mẫu đơn lên trực tuyến - hơn một nửa số đơn đó được Bạch Ốc tin là đủ điều kiện để được xóa/giảm nợ liên bang vay thời đi học.Phát biểu tại Đại học Delaware State University, một trường truyền thống da đen, nơi phần lớn sinh viên nhận được Tài trợ Pell Grant của liên bang, Biden đã giới thiệu số liệu thống kê tuần đầu tiên kể từ khi mẫu đơn lên mạng.Kế hoạch của Biden là xóa nợ liên bang 10.000 đô la cho các cựu sinh viên có thu nhập dưới 125.000 đô/năm hoặc các hộ gia đình kiếm được dưới 250.000 đô/năm. Những người đã nhận được Trợ cấp Pell Grant của liên bang để theo học đại học đủ điều kiện nhận thêm $10.000 (tức là được xóa nợ $20.000). Kế hoạch sẽ làm cho 20 triệu người đủ điều kiện để được xóa hoàn toàn khoản nợ sinh viên liên bang của họ.Biden đã chỉ trích các dân cử Cộng hòa, những người đã chỉ trích chương trình cứu trợ giảm/xóa nợ sinh viên của ông, nói rằng “sự phẫn nộ của họ là sai và là đạo đức giả. Tôi không muốn nghe điều đó từ các quan chức Đảng Cộng hòa của MAGA”, những người có hàng triệu khoản nợ và các khoản vay cứu trợ đại dịch đã được xóa nợ, nêu tên Các nhà lập pháp GOP như 2 Dân biểu Vern Buchanan và Marjorie Taylor Greene, họ đã nhận được sự xóa nợ kinh doanh cho các khoản vay, và Thượng nghị sĩ Ted Cruz, người đã gọi một số người hưởng lợi từ các khoản vay sinh viên là "kẻ lười biếng".---òa kháng án liên bang số 8 vào cuối ngày thứ Sáu đã ban hành lệnh tạm thời ngăn chặn kế hoạch của Tổng thống Joe Biden nhằm xóa, giảm các khoản vay liên bang thời đi học của cựu sinh viên.Tòa kháng án số 8 đã ban hành quyết định tạm ngưng kế hoạch Biden trong khi xem xét văn bản tòa từ 6 tiểu bang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo để chặn chương trình xóa, giảm nợ sinh viên.----sẽ tính lệ phí 110 đến 130 đô la cho một liều vaccine COVID-19 của mình sau khi chính phủ Hoa Kỳ ngừng mua các mũi tiêm này, nhưng thêm rằng họ hy vọng nhiều người sẽ tiếp tục được chích miễn phí. Pfizer nói giá thương mại cho liều vaccine dành cho người lớn có thể bắt đầu từ đầu năm sau, tùy thuộc vào thời điểm chính phủ vạch ra chương trình mua và phân phối thuốc tiêm.Nhà sản xuất thuốc cho biết họ hy vọng rằng những người có bảo hiểm y tế tư nhân hoặc bảo hiểm thông qua các chương trình công cộng như Medicare hoặc Medicaid sẽ không phải trả gì. Đạo luật Affordable Care Act (Chăm sóc Giá cả phải chăng - còn gọi là ObamaCare) yêu cầu các công ty bảo hiểm chi trả nhiều loại vaccine phòng bệnh mà không tính bất kỳ chi phí tự trả nào.Một phát ngôn viên cho biết công ty cũng có một chương trình hỗ trợ dựa trên thu nhập để giúp những cư dân đủ điều kiện của Hoa Kỳ không có bảo hiểm sẽ được tiêm phòng.----Tỷ lệ thất nghiệp của California đã giảm 0,2% xuống còn 3,9% vào tháng 9/2022, phù hợp với tỷ lệ thấp kỷ lục của tiểu bang và đã giảm 2,5% kể từ tháng 9/2021.Tháng 9/2022 là tháng thứ 12 liên tiếp tiểu bang tăng thêm việc làm - trong đó nhân dụng 2 ngành Giáo dục và Y tế có mức tăng việc làm lớn nhất so với tháng trước.California đã khôi phục được 99,1% trong số 2.758.900 việc làm bị mất trong thời gian suy thoái do đại dịch gây ra từ tháng 2/2020 - tháng 4/2020.----Nhưng kẹt xe ở các đèn đường trên các phố chính của thành phố thực sự chiếm 60% sự chậm trễ giao thông ở các đô thị, theo các nhà nghiên cứu tại Texas A&M’s Transportation Institute (Học viện Giao thông của Đại học Texas A&M) nhận thấy. Tệ hại nhất là khi bạn lái xe trong một thành phố mà cứ nhích xe lên là gặp đèn đỏ. Các học giả này xếp hạng các thành phố theo tỷ lệ người lái xe ở đó có khả năng gặp đèn đỏ.Luke Albert, một kỹ sư làm việc trong nghiên cứu này cho biết: “Các tài xế Mỹ có chung trải nghiệm - và đôi khi là sự thất vọng chung - với các đèn tín hiệu giao thông hàng ngày. Chúng tôi đã phát triển một cách để so sánh những trải nghiệm đó từ thành phố này sang thành phố khác”.Các nhà nghiên cứu đã xem xét 210.000 đèn giao thông ở 101 thành phố trong một tuần vào tháng 10/2020 để xác định “Traffic Signal Efficiency Index” (“Chỉ số hiệu quả tín hiệu giao thông”) cho từng thành phố. Con số đó có ý nghĩa gì? Nó đo lường khả năng người lái xe gặp đèn xanh cao hơn bao nhiêu lần so với khả năng họ gặp đèn đỏ.Báo cáo cho biết Chỉ số trung bình toàn quốc cho tất cả các thành phố được khảo sát là 1,7. Điều đó có nghĩa là người lái xe trung bình toàn quốc gặp đèn xanh cao hơn 1,7 lần so với gặp đèn đỏ.Thành phố tuyệt vời nhất ở California là: điểm 1,8 - chỉ trên mức trung bình toàn quốc. Nghĩa là, khi bạn lái xe ở Oxnard, khi bạn có 10 lần gặp đèn đỏ thì có 18 lần gặp đèn xanh. Nhưng ởphía Bắc California, số điểm là 1,1: người lái xe ở Fresno có cơ hội gặp đèn đỏ hoặc đèn xanh gần tương đương như nhau.Nhìn về toàn quốc, người lái xe ở Boulder hiếm khi phải thắng xe vì hiếm gặp đèn đỏ. Điểm của họ là 2,6: có nghĩa là họ nhìn thấy đèn xanh ở các ngã tư thường xuyên hơn, thấy đèn xanh 26 lần trong khi chỉ thấy 10 lần gặp đèn đỏ.Danh sách 15 thành phố điểm kém nhất trên toàn quốc, nơi người lái xe tới ngã tư gặp đèn đỏ thường xuyên nhất so với gặp đèn xanh, là:1. Fresno, California2. Corpus Christi, Texas3. Jackson, Mississippi4. McAllen, Texas5. San Jose, California6. Boston, Massachusetts7. Wichita, Kansas8. Riverside-San Bernardino, California9. Worcester, Massachusetts10. San Diego, California11. Brownsville, Texas12. Providence, Rhode Island13. Tucson, Arizona14. Las Vegas, Nevada15. Oklahoma City, Oklahoma.----(D-NY) sẽ đến thăm Quận Cam, California vào cuối tuần này. Nữ dân biểu sẽ phát biểu trong cuộc biểu tình “Hãy bỏ phiếu” tại khuôn viên Đại học UCI (Irvune, California) vào Chủ nhật 23/10/2022, theo tờ Orange County Register đưa tin.Các diễn giả khác bao gồm Tommy Vietor, đồng sáng lập Crooked Media và người dẫn chương trình Pod Save America; Nghị viên Costa Mesa Arlis Reynolds; Giáo sư UCI Kathleen Treseder và Iris “Nini” Wu thuộc Orange County Young Democrats.Sự kiện này sẽ kêu gọi cử tri bầu phiếu đông, và hãy bầu cho Dân biểu Dân chủ Katie Porter, người đang phục vụ và sẽ tái tranh cử trong bầu cử giữa kỳ tháng 11/2022. Porter đại diện cho địa hạt Hạ viện thứ 47 của California bao gồm: Irvine, Costa Mesa, Seal Beach, Huntington Beach, Newport Beach và Laguna Beach.----Theo VnExpress. Mỗi năm khoảng 200.000 người Việt chết vì bệnh tim mạch, chiếm 33% tổng số ca tử vong, do không kiểm soát được huyết áp và bỏ bê phòng bệnh. "Bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới và tại Việt Nam. Số người Việt trưởng thành bị tăng huyết áp chiếm đến 1/3 dân số", PGS.TS Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, nói tại lễ ký kết hợp tác với Bệnh viện Periguex của Pháp, ngày 21/10.---- HỎI 1: Dân Chủ ở các tiểu bang chiến trường lo ngại vì kém điểm?ĐÁP 1: Đúng thế. Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ trên toàn quốc huề nhau về mặt thống kê, khi nói đến việc đảng nào có thể kiểm soát Hạ viện sau bầu cử giữa kỳ. Nhưng Cộng hòa đang dẫn đầu 6 điểm ở các tiểu bang chiến trường quan trọng, theo cuộc thăm dò Penn Program on Opinion Research and Election Studies/SurveyMonkey (Chương trình Penn về Nghiên cứu Ý kiến và Nghiên cứu Bầu cử/SurveyMonkey) hỏi ý kiến của hơn 100.000 cử tri dự kiến đi bầu.Trên toàn quốc, 49% nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Đảng Dân chủ nếu cuộc bầu cử Hạ viện được tổ chức vào ngày hôm nay và 51% nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Đảng Cộng hòa. Nghĩa là huề về mặt thống kê, khi tính xác suất sai số.Nhưng điều đáng lo ngại hơn đối với các đảng viên Dân chủ - chỉ còn 18 ngày nữa trước cuộc bầu cử - là lợi thế của đảng Cộng hòa tăng lên 6 điểm, với 53% cử tri nghiêng về Cộng Hòa đối với 47% nghiêng về Dân Chủ, trong số tất cả các cử tri có khả năng sống ở các tiểu bang chiến trường như Arizona, Florida, Georgia, Ohio, North Carolina, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin.Chi tiết:---- HỎI 2: Mùa lễ năm nay, 63,2% dân Mỹ sẽ mua sắm ở tiệm?ĐÁP 2: Đúng thế. Chỉ ra sự thay đổi trong hành vi mua sắm vào dịp lễ của người tiêu dùng, một cuộc khảo sát của JLL đối với 1.080 người tiêu dùng cho thấy 63,2% người tiêu dùng dự định mua sắm ít nhất tại các cửa hàng trong năm nay, tăng so với mức 58% của năm ngoái. Tiếp theo là 55,3% có kế hoạch mua sắm tại nhà bán lẻ chỉ trực tuyến và 49,1% đặt hàng trực tuyến từ cửa hàng truyền thống.Chi tiết: