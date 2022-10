Nước ngập sâu cả mét, người dân tỉnh lỵ Quảng Nam bơi ghe giữa phố.

.

- Tổng thư ký NATO: chiến thắng của Nga tại Ukraine có nghĩa là "sự thất bại của NATO".

- Nga hy vọng Biden sẽ bán đứng Ukraine, gạ họp Putin-Biden. Nga tiếp tục tấn công các nhà máy điện Ukraine, 3 vụ nổ tại 2 nhà máy điện Lviv. Phó tổng giám đốc tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bị Nga bắt cóc. Ukraine: đợt bắn phi đạn hôm Thứ Hai của Nga trên khắp Ukraine có 19 người chết, và 105 người bị thương. Trung Quốc và Ấn Độ cùng chỉ trích Nga bắn phi đạn vào dân Ukraine. Thẩm phán hàng đầu Nga Sergey Maslov chết trong vụ nổ trên cầu nối Nga tới Crimea. Peskov hù dọa: nếu Mỹ giúp Ukraine hệ thống phòng không, cuộc chiến sẽ đau đớn hơn đối với Ukraine.

- Biden: Mỹ sẽ cấp cho Ukraine các dàn phòng không tiên tiến. LHQ: nổ bom cây cầu nối Nga với Crimea là "không thể chấp nhận được." Tổng thống Pháp: Nga bắn vào khu dân cư Ukraine đã "đổi bản chất cuộc chiến này." Ngoại trưởng Hoa Kỳ: Nga là quốc gia duy nhất đang leo thang chiến tranh ở Ukraine.

- Christina Bobb (luật sư của Trump) khai với FBI: bị phe Trump gài bẫy để ký giấy Trump đã nộp đủ hồ sơ

- Tin tặc Nga tấn công mạng các sân bay lớn ở Mỹ: LaGuardia airport (NY), Sân bay Quốc tế Des Moines (IA), Sân bay Quốc tế Los Angeles (LAX).

- Giá nhà giảm nhiều nhất ở: 1. Austin -10,3%. 2. Phoenix -9,9%. 3. Palm Bay, Fla. -8,9%; Charleston, S.C. -8,6%; 5. Ogden, Utah -8,6%.

- Tiền An sinh Xã hội sẽ tăng 8,7% năm 2023.

- Nury Martinez từ chức chủ tịch Hội đồng thành phố Los Angeles vì nói 1 cậu bé da đen là "con khỉ nhỏ."

- California: Thị trấn Coalinga sẽ cạn nước năm nay.

- California: lương tối thiểu cao nhất là ở Emeryville (Quận Alameda), $17,68/giờ; và Mountain View và Sunnyvale (đều ở quận Santa Clara), $17,10/giờ.

- Houston: nghi can Bich Xuan Dang bị truy nã vì bắn chết Hanh Minh Nguyen và Long Nguyen.

- Nga tấn công Ukraine, VN văng miểng: đóng cửa lò thép, cho thợ nghỉ.

- Nhiều tỉnh: cây xăng thiếu xăng. Riêng Sài Gòn: 137 cửa hàng xăng dầu hết xăng.

- HỎI 1: Khi chia sẻ bữa ăn gia đình, 91% ba mẹ thấy bớt căng thẳng? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có tới 39% Cộng Hòa đổ lỗi gian lận bầu cử nếu Cộng Hòa không chiếm đa số Quốc Hội trong bầu cử tháng 11/2022? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-11/10/2022) ---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Ba cho biết chiến thắng của Nga trong cuộc chiến Ukraine có nghĩa là "sự thất bại của NATO". Mặc dù Ukraine được NATO hỗ trợ mạnh mẽ trong cuộc xung đột với Nga, nhưng nước này vẫn không phải là một phần của liên minh.

.

Stoltenberg nói thêm rằng liên minh sẽ tiến hành các cuộc tập trận hạt nhân đã được lên lịch trước đó, đồng thời tuyên bố họ sẽ gửi cho Nga một "tín hiệu sai" nếu họ trì hoãn chúng trong bối cảnh "những mối đe dọa hạt nhân được che đậy mỏng manh" từ Putin. Ông nói thêm rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân không thể có bất kỳ người chiến thắng nào và do đó đừng bao giờ gây ra cuộc chiến hạt nhân, nhấn mạnh rằng Nga cũng nhận thức được điều này. Theo người đứng đầu NATO, cách tốt nhất để tránh leo thang thêm là đảm bảo sức mạnh quân sự của liên minh.

.

---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hù dọa hôm thứ Ba rằng việc cung cấp hệ thống phòng không của Mỹ cho Kiev sẽ khiến cuộc chiến trở nên "đau đớn hơn đối với Ukraine. Chúng tôi đã tìm hiểu về những ý định như vậy từ các tuyên bố chính thức về hệ thống phòng không. Tôi nhắc lại, điều này sẽ khiến cuộc xung đột kéo dài và gây đau đớn hơn cho phía Ukraine, nhưng điều này sẽ không thay đổi mục tiêu của chúng tôi và kết quả cuối cùng."

.

Tuyên bố phía Nga được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết rằng Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không tiên tiến, trong số các hình thức "hỗ trợ" khác. Vài giờ sau, cũng hôm Thứ Ba, điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ về Truyền thông Chiến lược John Kirby hôm thứ Ba nhấn mạnh rằng chính quyền Biden sẽ tiếp tục trao vũ khí cho Ukraine.

.

---- Nga hy vọng Biden sẽ bán đứng Ukraine? Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm thứ Ba cho biết Nga chưa nhận được bất kỳ lời mời đàm phán nào với Mỹ, nhưng họ sẽ xem xét cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh G20 nếu được đề xuất.

.

Ngoại trưởng Lavrov nói thêm rằng Nga "sẵn sàng lắng nghe các đề xuất" về các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine, nhưng họ "không thể nói trước" bất kỳ quá trình đàm phán nào sẽ dẫn đến kết quả như thế nào. Ông lưu ý rằng Moscow đã "phản ứng tích cực" với những lời kêu gọi đối thoại trước đây của Ukraine, nhưng nước này chưa bao giờ "yêu cầu đàm phán" với Kiev. Thực tế, nếu Ukraine chấp nhận hòa đàm, ngưng bắn bây giờ, nghĩa là vĩnh viễn mất 4 tỉnh và bán đảo Crimea đã sáp nhập vào Nga.

.

---- Công ty năng lượng hạt nhân nhà nước của Ukraine Energoatom nói rằng một phó tổng giám đốc tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã bị bắt cóc: “Những kẻ khủng bố Nga đã bắt cóc Phó Tổng giám đốc Nhân sự của Zaporizhzhia NPP Valeriy Martyniuk, [và đang] giam giữ ông tại một địa điểm không xác định.” Energoatom cho biết người Nga muốn nhân viên của nhà máy "buộc nhân viên Ukraine làm việc cho Rosatom [công ty điều hành hạt nhân của Nga] càng sớm càng tốt."

.

---- Nga tiếp tục tấn công các nhà máy điện Ukraine. Ba vụ nổ đã được báo cáo tại 2 nhà máy năng lượng ở vùng Lviv hôm thứ Ba, gây ra các vấn đề về điện một ngày sau khi thành phố bị mất điện sau khi phi đạn bắn trúng các cơ sở hạ tầng trong cuộc tấn công hôm qua.

.

Maksym Kozytskyi, thống đốc chính quyền nhà nước khu vực Lviv, trong một bài đăng trên Telegram, xác nhận vụ tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng, kêu gọi người dân ở lại các nơi trú ẩn khi mối đe dọa của các cuộc tấn công mới tiếp tục.

.

Thị trưởng Andriy Sadovy của thành phố viết trên kênh Telegram của mình: "Hậu quả của cuộc tấn công phi đạn, 30% Lviv tạm thời không có điện. Ngoài ra, nguồn cung cấp nước cũng bị gián đoạn ở các quận Sykhiv và Frankiv của thành phố."

.

---- Ukraine hôm Thứ Ba cho biết đợt bắn phi đạn hôm Thứ Hai của Nga trên khắp Ukraine có số người chết là 19 người, và 105 người bị thương. Các đối tượng của cơ sở hạ tầng dân sự và quan trọng đã bị phi đạn Nga tấn công ở 12 khu vực của Ukraine và thủ đô Kiev. Hơn 3.500 khu định cư bị mất điện vào ngày hôm Thứ Hai, trong khi 301 khu định cư ở các vùng Kiev, Lviv, Sumy, Ternopil và Khmelnytsky vẫn chưa phục hồi điện.

.

---- Vladimir Putin bị chỉ trích ở phương Tây vì cuộc xâm lược Ukraine, nhưng h2 đồng minh hùng mạnh đã tránh công khai lên án cuộc chiến kể từ khi nó bắt đầu: Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên, cả 2 quốc gia đã sử dụng phát ngôn ngoại giao vào thứ Hai để kêu gọi giảm leo thang và báo hiệu rằng họ lo lắng về các cuộc tấn công mới nhất của Nga vào các khu dân sự ở thủ đô Kyiv của Ukraine và các thành phố khác.

.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho biết: “Tất cả các quốc gia đều xứng đáng được tôn trọng đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình”. Bà nói thêm rằng “cần hỗ trợ cho tất cả các nỗ lực có lợi cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình”.

.

Arindam Bagchi, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết: "Ấn Độ quan ngại sâu sắc về sự leo thang của xung đột ở Ukraine, bao gồm cả việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng và cái chết của dân thường."

.

---- Một thẩm phán hàng đầu của Nga được cho là đã chết trong vụ nổ trên cầu nối Nga tới Crimea vào cuối tuần qua, theo một bản tin. Sergey Maslov, 42 tuổi, được cho là đang lái chiếc Cadillac màu đen chạy song sonh một chiếc xe tải được nói là chở đầy thuốc nổ khi một vụ nổ lớn phá hủy một phần cây cầu.

.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lấy cớ vụ bom cây cầu dài 12 dặm trị giá 3,7 tỷ USD để biện minh cho các cuộc tấn công phi đạn vào dân thường trên khắp Ukraine hôm thứ Hai. Xe của Maslov được cho là đã văng xuống biển sau vụ nổ. Cặp vợ chồng đạo diễn phim tài liệu Eduard Chuchakin và Zoya Sofronova cũng chết trong xe. Huấn luyện viên thể dục Gleb Orgetkin cũng được cho là đã chết vì ngồi trong chiếc xe hơi chết chóc đó.

.

Một nguồn tin pháp lý cho biết Thẩm phán Maslov "có tư tưởng độc lập và liêm khiết" và đã phán quyết về "các trường hợp nhạy cảm" liên quan đến tranh chấp kinh doanh, theo báo Mirror.

.

.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Hai tuyên bố rằng Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không tiên tiến, trong số các hình thức hỗ trợ khác mà Kiev cần để tự vệ. Biden nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng ông lên án các cuộc tấn công phi đạn hôm Thứ Hai của Nga nhằm vào Ukraine và cho biết Mỹ sẽ cung cấp thêm "hỗ trợ an ninh, kinh tế và nhân đạo" cho Kiev. Trước đó, Zelensky tiết lộ rằng ông và Biden đã thảo luận về vấn đề phòng không, "ưu tiên số 1" trong quan hệ đối tác quân sự giữa hai chính phủ.

.

Joe Biden nói các cuộc tấn công phi đạn hôm Thứ Hai của Nga trên khắp Ukraine là "hoàn toàn tàn bạo," chỉ dẫn đến thương tích và cái chết của "thường dân và các mục tiêu bị phá hủy không có mục đích quân sự. Cùng với các đồng minh và đối tác của mình, chúng tôi sẽ tiếp tục buộc Nga phải trả giá vì sự xâm lược của họ, buộc [Tổng thống Nga Vladimir] Putin và Nga phải chịu trách nhiệm về những hành động tàn bạo và tội ác chiến tranh của Nga, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho quân lực Ukraine để bảo vệ đất nước của họ và tự do của họ."

.

---- Người phát ngôn Stephane Dujarric của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres hôm thứ Hai cho biết vụ nổ bom cây cầu nối Nga với Crimea là "không thể chấp nhận được." Bình luận đưa ra để trả lời câu hỏi tại sao LHQ lại lên án các cuộc tấn công của Nga vào các thành phố của Ukraine, bao gồm cả Kiev, mà không phải là vụ tấn công cầu Crimea. Dujarric nhấn mạnh: "Việc chúng tôi không đưa ra tuyên bố cùng ngày về mọi thứ đã xảy ra ... không có nghĩa là chúng tôi không phản đối các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự."

.

Trước đó, Nga coi vụ nổ trên cầu là một "cuộc tấn công khủng bố" do Ukraine thực hiện, trong khi Kiev tuyên bố Nga dàn dựng vụ tấn công cầu để lấy cớ bắn trả đũa vào các khu dân cư Ukraine.

.

---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Hai cho biết đợt tấn công mới nhất của Nga vào các thành phố Ukraine báo hiệu "một sự thay đổi sâu sắc về bản chất của cuộc chiến này." Ông lên án "bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất rằng Nga có chủ ý tấn công khắp Ukraine và chống lại dân thường." Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna trước đây đã nhắc nhở rằng "cố ý nhắm vào dân thường là một tội ác chiến tranh", lời nay cũng của Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel.

.

---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói hôm thứ Hai rằng Nga là quốc gia duy nhất đang leo thang chiến tranh ở Ukraine. Blinken lên án các cuộc không kích mới nhất của Nga vào Ukraine đã tấn công "sân chơi của trẻ em và công viên công cộng" ở Kiev và "làm hỏng hệ thống sưởi và các mục tiêu không có mục đích quân sự" trên khắp Ukraine.

.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nhấn mạnh: "Cộng đồng quốc tế có trách nhiệm phải làm rõ rằng hành động của Tổng thống Putin là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Bây giờ là lúc để lên tiếng ủng hộ Ukraine; đây không phải là lúc để bỏ phiếu trắng, nói những lời xoa dịu hoặc những lời ngụy biện theo những kiểu tuyên bố trung lập."

.

---- Christina Bobb (cựu dẫn chương trình trên đài One America News và hiện đang là một trong những luật sư của Trump), đã nói với các nhà điều tra liên bang vào tuần trước rằng cô không chịu trách nhiệm về việc khai man mà cô đã ký khẳng định Trump đã nộp tất cả các tài liệu đã được yêu cầu bởi chính phủ liên bang từ Mar-a-Lago.

.

Theo các nguồn tin của NBC News, Bobb nói với các nhà điều tra rằng cô không phải là người soạn thảo bản tuyên bố sai lạc, mà thực chất là do luật sư Evan Corcoran của Trump viết ra. Bobb cũng đã nói với các nhà điều tra rằng Corocoran đã yêu cầu cô ký vào bản tuyên bố và cô yêu cầu anh ta bổ sung tuyên bố từ chối trách nhiệm nói rằng tất cả các tài liệu được yêu cầu đã được trả lại "dựa trên thông tin đã được cung cấp cho tôi."

Bich Xuan Dang

Một nguồn tin mà NBC News mô tả là quen thuộc với lời khai của Bobb nói rằng cô Bobb sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự về lời khai sai lạc: "Cô ta sẽ không bị truy tố. Cô ta không phải là người chỉ tay đổ lỗi. Cô chỉ đơn giản là nhân chứng cho sự thật."Nguồn tin tiếp tục nói rằng Bobb sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến bản văn mà cô đã ký: “Mọi người đã dàn dựng để biến [cô Bobb] trở thành người chịu lỗi và điều đó đã sai. Đúng vậy, cô đã ký vào tờ khai. Không ai cãi điều đó. Nhưng những gì cô ấy ký là chính xác về mặt kỹ thuật… Những người bảo cô ấy ký nên biết rõ hơn.”---- Một tin tặc từ Nga đã tấn công mạng nhằm vào các sân bay lớn ở Hoa Kỳ, theo ABC News đưa tin hôm thứ Hai. Một quan chức cấp cao giấu tên của Hoa Kỳ nói rằng mục tiêu của các cuộc tấn công mạng là không phải thiết yếu, và rằng tấn công chỉ gây ra "một sự bất tiện."Theo bản tin, các sân bay bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công bao gồm Sân bay LaGuardia ở thành phố New York, Sân bay Quốc tế Des Moines ở Iowa, Sân bay Quốc tế Los Angeles (LAX), Sân bay Quốc tế Chicago O'Hare và Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta.---- Giá nhà niêm yết trung bình ở Austin hiện là $558.275, giảm 10,3% kể từ khi giá đạt đỉnh vào tháng 6/2022. Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất thêm 1,5% kể từ tháng 6 trong nỗ lực hạ nhiệt lạm phát, góp phần làm giảm thị trường nhà ở và các khoản thanh toán thế chấp hàng tháng cao hơn.Đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách sụt giá nhà của Realtor.com là Phoenix, nơi giá nhà trung bình đã giảm 9,9% kể từ tháng 6/2022. Giá nhà trung bình ở thủ đô Arizona là $493,500/căm.Lãi suất vay mua nhà tăng vọt lên mức cao nhất trong 16 năm vào tuần trước, góp phần làm giảm nhu cầu tại một số thị trường nóng nhất trong thời đại đại dịch, chẳng hạn như Austin. Giá cả trên toàn quốc vẫn là cao hơn 14% so với cùng thời điểm năm ngoái. Để phân tích, Realtor.com đã xem xét giá niêm yết nhà trung bình hàng tháng ở 100 khu vực đô thị lớn nhất của Hoa Kỳ, sau đó tính toán sự thay đổi giá kể từ khi thị trường đạt đỉnh vào tháng 6/2022.Dưới đây là 10 thành phố của Hoa Kỳ trải qua đợt giảm giá lớn nhất kể từ tháng 6/2022:1. Austin -10,3%2. Phoenix -9,9%3. Palm Bay, Fla. -8,9%4. Charleston, S.C. -8,6%5. Ogden, Utah -8,6%6. Denver -8,0%7. Las Vegas -7,9%8. Stockton, Calif. -7,7%9. Durham, N.C. -7,5%10. Spokane, Wash. -7,4%---- Những người đang lãnh tiền An sinh Xã hội (Social Security) sẽ sớm biết chính xác số tiền lãnh hàng tháng của họ sẽ tăng lên bao nhiêu trong năm tới. Vào thứ Năm, ngày 13 tháng 10, Sở An sinh Xã hội sẽ công bố mức điều chỉnh chi phí sinh hoạt (COLA) cho năm 2023. Đây dự kiến sẽ là mức tăng chi trả lớn nhất trong 40 năm qua cho những người thụ hưởng.Lý do cho sự gia tăng lớn được dự đoán là do lạm phát hàng năm quá cao. Thông báo của COLA vào thứ Năm được đưa ra trùng với việc phát hành Chỉ số giá tiêu dùng vào tháng 9/2022.Gần đây nhất, Liên đoàn Senior Citizen’s League phi lợi nhuận đã dự đoán mức tăng 8,7% đối với các quyền lợi An sinh Xã hội dựa trên CPI-W mới nhất. (Chỉ số CPI-W là thước đo sự thay đổi về giá cả “đối với một rổ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trên thị trường.”)Để xem mức điều chỉnh ước tính 8,7% sẽ ảnh hưởng đến bạn như thế nào, hãy lấy khoản tiền hiện tại bạn đang lãnh (nếu bạn đang lãnh) và nhân với 1,087. Con số kết quả sẽ là khoản tiền bạn sẽ lãnh trong năm 2023. Các phúc lợi gia tăng sẽ không có hiệu lực đối với khoảng 66 triệu người đang lãnh An sinh xã hội cho đến tháng 1/2023.---- Nury Martinez đã từ chức chủ tịch Hội đồng thành phố Los Angeles sau khi bị chỉ trích vì câu nói bị rò rỉ đầy tính kỷ thị màu da: “Tôi xin chịu trách nhiệm về những gì tôi đã nói và không có lý do gì để bào chữa cho những bình luận đó. Tôi rất xin lỗi. Tôi thành thật xin lỗi những người mà tôi đã làm tổn thương bằng lời nói của mình.”Các quan chức công quyền từ khắp Quận Los Angeles hôm Chủ nhật đã lên án những lời xúc phạm sắc tộc do bà Martinez đưa ra trong cuộc họp riêng được tổ chức vào năm ngoái giữa 3 thành viên Hội đồng thành phố Los Angeles đang ngồi và 1 lãnh đạo công đoàn địa phương. Đoạn âm thanh từ cuộc họp đã được đăng hôm Chủ nhật trên báo Los Angeles Times.Trong đoạn âm thanh bị rò rỉ, có thể nghe thấy Martinez đưa ra những bình luận chế nhạo và phân biệt chủng tộc về đứa con của Mike Bonin, thành viên hội đồng đại diện cho Địa hạt 11. Bonin là người da trắng, nhưng có một con nuôi là người da đen. Trong đoạn âm thanh bị rò rỉ, có thể nghe thấy Martinez mô tả con trai của Bonin là “changuito” hay là "con khỉ nhỏ."---- Thành phố Coalinga, California, sẽ cạn kiệt nước trước cuối năm nay. Nguồn nước duy nhất của thành phố là một hệ thống kênh do chính phủ liên bang quản lý. Các quan chức cho rằng nước sẽ cạn trước cuối năm 2022, theo Washington Post đưa tin.Các quan chức địa phương đang suy tính, thảo luận. Nếu nguồn cung cấp nước của họ thiếu, các chính trị gia Coalinga sẽ phải mua nước từ thị trường mở. Nó đắt kinh khủng và có thể ảnh hưởng đến khả năng của Coalinga trong việc cung cấp các dịch vụ khác cho người dân, theo Fox 26 News. Nước trên thị trường đó hiện có giá lên tới 2.500 đô la một mẫu Anh, hay 326.000 gallon, và thành phố sẽ tiêu tốn hàng triệu đô la để có được lượng nước cần thiết.Adam Adkisson, một thành viên hội đồng thành phố Coalinga, nói với đài truyền hình địa phương: “Công dân của chúng tôi không thể chi trả một nghìn đô la hoặc một nghìn phần trăm tăng cho hóa đơn tiền nước của họ."Trong khi đó, nhiều cộng đồng thu nhập thấp trên khắp California đang phải vật lộn để trả tiền nước. Mức tăng đã xảy ra nhanh hơn lạm phát: Hóa đơn tiền nước đã tăng khoảng 45% từ năm 2007 đến năm 2015, theo đánh giá năm 2020 từ California State Water Resources Control Board (Ban Kiểm soát Tài nguyên Nước Tiểu bang California).---- Luật tiểu bang California nói rằng nhân viên phải được trả mức lương tối thiểu. Nhưng một số thành phố và quận trên toàn tiểu bang có các sắc lệnh riêng yêu cầu phải trả mức lương theo giờ cao hơn. Mức lương tối thiểu hiện tại ở California là $15/giờ cho các doanh nghiệp có từ 26 nhân viên trở lên và $14/giờ cho những doanh nghiệp có ít nhân công hơn. Trong năm mới, lương giờ sẽ tăng lên $15,50 bất kể quy mô kinh doanh.Vậy những thành phố nào ở California có mức lương tối thiểu cao nhất? Hầu hết chúng đều nằm ở Vùng Vịnh Bắc California. Thành phố Emeryville, ở Quận Alameda, đứng đầu danh sách do Trung tâm Lao động UC Berkeley biên soạn với mức lương tối thiểu là $17,68/giờ.Hai thành phố khác, cũng ở Vịnh San Francisco, có lương tối thiểu trên $17: Mountain View và Sunnyvale, cả hai đều ở Santa Clara County. Ở đó, mức lương tối thiểu là $17,10/giờ. Đứng ngay dưới mốc 17 đô la, vẫn ở Vùng Vịnh, là Berkeley và thành phố và quận của San Francisco, nơi mức lương tối thiểu là 16,99 đô/giờ.Ở cuối danh sách của trung tâm lao động là các thành phố San Diego và San Leandro, nơi mức lương tối thiểu là $15/giờ bất kể quy mô kinh doanh. Đó là một đô la cao hơn một đô la so với mức lương tối thiểu của tiểu bang dành cho người sử dụng lao động nhỏ. Nhưng San Diego sẽ không ở đó lâu - thành phố đang tăng mức lương tối thiểu lên 16,30 đô kể từ 1/1/2023.---- Ty Cảnh Sát Houston (HPD) cho biết 1 nghi phạm đang bị truy nã trong vụ bắn chết 2 người đàn ông tại 12320 Bellaire Boulevard vào khoảng 11:05 giờ đêm ngày 5/10/2022: Nghi can, 49 tuổi, bị truy tố tội giết người tại Tòa án Địa hạt 482 của Tiểu bang Texas. Hai nạn nhân được xác định là Hanh Minh Nguyen, 63 tuổi và Long Nguyen, 51 tuổi.Trung sĩ M. Cass và Thám tử J. Campbell của HPD đã báo cáo: Cảnh sát tuần tra HPD đã đáp ứng một vụ nổ súng tại một nhà hàng ở địa chỉ trên và thấy 2 người đàn ông bất động trong một quán ăn. Cả hai đều bị nhiều đạn bắn. Các nhân viên y tế của Sở Cứu hỏa Houston đã tới ngay và nói 2 người này đã qua đời. Tất cả khách trong nhà hàng đã rời khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến.Vào thời điểm đó, các nghi phạm được mô tả chỉ là từ 1 tới 3 người đàn ông gốc Á. Điều tra sơ bộ đã xác định 1 xe Toyota Camry màu trắng, với biển số Texas LCS3779, đã được nhìn thấy đậu gần hiện trường. Xe được xác định là bị trộm. Nhóm 3 nghi phạm, trang bị súng ngắn, rời khỏi xe và vào nhà hàng. Một thời gian ngắn sau, các nghi phạm lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.Điều tra sâu hơn đã xác định Dang là người nổ súng, và sau đó bị truy tố về vai trò sát thủ. Còn 2 nghi phạm khác, được mô tả là nam giới châu Á, cũng vẫn còn tẩu thoát. Bất kỳ ai có thông tin về nơi ở của nghi phạm Dang hoặc danh tính của 2 nghi phạm khác trong vụ án này đều được mời gọi về HPD theo số 713-308-3600 hoặc nói chuyện ẩn danh với Crime Stoppers theo số 713-222-TIPS.----Sau khi lỗ kỷ lục, một công ty thép top đầu phải dừng lò cao, cho công nhân nghỉ việc vì kinh doanh khó khăn. Theo Báo CafeF. Mới đây, Công ty Cổ phần Thép Pomia (HoSE: POM) thông báo dừng hoạt động sản xuất lò cao (BF) từ ngày 23/9/2022 và đồng thời phải chấm dứt hợp đồng lao động với một số cán bộ công nhân viên của công ty. Theo POM, lý do không thể duy trì được lò cao là do cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đẩy giá dầu cùng các loại hàng hoá leo thang, đặc biệt là giá nguyên liệu đầu vào phục sản xuất của nhà máy đã tăng mạnh trong khi hệ lụy của dịch bệnh chưa khắc phục được. Trong khi đó, giá trị các sản phẩm từ thép, phôi thép giảm liên tiếp. Nhà máy phải đương đầu với khủng hoảng trong bối cảnh suy thoái kinh tế đang diễn trên toàn cầu với mức độ trầm trọng, phải tạm dừng hoạt động, kéo theo quyết định cho một số cán bộ nhân viên nghỉ vì dừng lò.----Theo Báo Lao Động: Chiều 11.10, Cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết có 137/550 cửa hàng không còn xăng để bán. Theo Báo Tiền Phong: Tình trạng cửa hàng bán lẻ xăng dầu khan nguồn cung cũng lan rộng ra một số địa phương như Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Kiên Giang, An Giang...----Theo Báo Thanh Niên. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ở TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) ngập sâu cả mét, nhiều người dân phải dùng ghe di chuyển. Mưa lớn kéo dài 2 ngày qua khiến một số nơi tại TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) ngập sâu, nhiều tuyến đường bị ách tắc. Cộng với việc hồ thủy lợi Phú Ninh điều tiết xả lũ, hàng ngàn nhà dân bị ngập từ 0,5 - 1m. Nhiều nơi, người dân phải dùng ghe thuyền để di chuyển giữa phố...

Hội An ngập lụt, lại là kỷ niệm lạ cho nhiều du khách.

.

---- HỎI 1: Khi chia sẻ bữa ăn gia đình, 91% ba mẹ thấy bớt căng thẳng?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Có tới 91% bậc baa mẹ nhận thấy gia đình họ bớt căng thẳng hơn khi họ cùng nhau chia sẻ bữa ăn gia đình. Hiện thời có tới 65% người trưởng thành được khảo sát nói rằng họ ít nhất có phần nào đó bị căng thẳng, và hơn một phần tư (27%) đang rất hoặc cực kỳ căng thẳng. Có tới 84% người lớn ước họ có thể dùng bữa cùng nhau thường xuyên hơn. Nhìn chung, những người được hỏi cho biết họ ăn một mình khoảng một nửa thời gian.

Chi tiết:

https://finance.yahoo.com/news/survey-91-parents-family-less-130000824.html

.

---- HỎI 2: Có tới 39% Cộng Hòa đổ lỗi gian lận bầu cử nếu Cộng Hòa không chiếm đa số Quốc Hội trong bầu cử tháng 11/2022?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Có tới 39% đảng viên Cộng hòa sẽ đổ lỗi cho gian lận bầu cử nếu Cộng Hòa không giành được quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11/2022, trong khi 26% đảng viên Dân chủ cũng nói như vậy nếu đảng của họ không thắng, theo cuộc thăm dò ý kiến Axios-Ipsos mới phổ biến.

Chi tiết:

https://thehill.com/homenews/campaign/3681072-40-percent-of-republicans-will-blame-election-fraud-if-gop-doesnt-win-congress-poll/

.

.