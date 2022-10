- Nobel Văn học 2022: nhà văn Pháp Annie Ernaux - Thái Lan: tay súng bắn chết 38 người, trong đó có 22 trẻ em và 1 cô giáo mang thai, giết vợ con rồi tự sát - VN đề nghị Ukraine-Nga hòa đàm. Có thể hiểu là khuyên nên mất 4 tỉnh Ukraine cho Nga để đổi hòa bình?

Tác giả người Pháp Annie Ernaux, 82 tuổi, đã thắng giải Nobel Văn học năm 2022, theo Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố hôm thứ Năm.

- Thái Lan: tay súng bắn chết 38 người, trong đó có 22 trẻ em và 1 cô giáo mang thai, giết vợ con rồi tự sát

- VN đề nghị Ukraine-Nga hòa đàm. Có thể hiểu là khuyên nên mất 4 tỉnh Ukraine cho Nga để đổi hòa bình?

- Nga nhấn mạnh phải tránh một cuộc chiến tranh hạt nhân. Nga bắn 7 hỏa tiễn vào khu dân cư Zaporizhzhia, làm 2 người chết và nhiều người bị thương. Nga dùng máy bay không người lái do Iran cung cấp để tấn công các thành phố Mykolaiv, Kharkiv và Odessa.

- Zelensky: Ukraine tái chiếm thêm 3 ngôi làng.

- Nhà báo truyền hình Nga Marina Ovsyannikova lên mạng viết: đang trốn, để khỏi ra tòa về tội phản chiến.

- Putin quốc hữu hóa nhà máy điện nguyên tử mới chiếm của Ukraine, gỡ bỏ lệnh bắt lính đối với một số "thành phần công dân." Putin phong thượng tướng cho lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov.

- Ukraine nghe là lạnh cẳng: hòa đàm với Nga không cần ý kiến Ukraine? Trump đòi phương Tây "đàm phán với Nga."

- Mỹ sẽ nới trừng phạt Venezuela nhằm tăng sản lượng khai thác dầu, giảm khủng hoảng năng lượng.

- Thụy Điển: 2 ống dầu Nord Stream 1 và 2 bị phá nổ.

- Trump đổ lỗi GSA đóng gói hồ sơ mật rồi chở đi. Bây giờ lộ email khi GSA tới, các thùng đã đóng gói sẵn

- Mỹ cảnh cáo Ukraine vụ ám sát Daria Dugina, con gái của một người Nga theo chủ nghĩa cực đoan

- FBI bắt 1 mục sư ở Ohio, bị lộ vì mặc áo khoác công ty trong khi tham dự bạo loạn 6/1/2021

- Danh sách hồ sơ FBI tịch thu từ Mar-a-Lago của Trump vô ý đăng lên trang web tòa án, đã gỡ xuống

- Một bình cổ TQ ghi giá 2.000 USD, đấu giá thành 9 triệu USD.

- California: Chung Thuy Le, 44 tuổi, bị xe đụng chết, trong khi cô băng qua đường ban đêm

- Wisconsin: Kevin Nguyễn ra tòa vì đâm chết Viet Truong sau khi gây gỗ nhau.

- FTC bổ nhiệm Stephanie Nguyen làm giám đốc công nghệ (Chief technology officer - CTO).

- Quận Cam: cụ bà Việt mất ngủ, rời nhà đi bộ, bị hiếp bất thành, liền bị giết chết.

- HỎI 1: Tới 9/10 dân Mỹ tin đang có khủng hoảng y tế tâm thần? ĐÁP 1: Đúng thế.

- VẤN ĐỀ: Thư ngỏ gửi Báo Hà Nội Mới (ĐSQ Ukraine tại HN)

QUẬN CAM (VB-6/10) ---- Tác giả người Pháp Annie Ernaux, 82 tuổi, đã thắng giải Nobel Văn học năm 2022, theo Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố hôm thứ Năm. Viện này ghi nhận Ernaux đã giành được giải thưởng cho "lòng dũng cảm và sự nhạy bén mà bà đã khám phá ra gốc rễ, sự lạc lõng, những hạn chế tập thể của trí nhớ cá nhân" và lưu ý rằng tác giả sẽ được trao giải thưởng vào ngày 10 tháng 12/2022 tại Stockholm. Tiểu sử sau đây sẽ dịch theo Wikipedia.

Annie Ernaux (tên khai sinh là Annie Duchesne; sinh ngày 1 tháng 9/1940) là một nhà văn và giáo sư văn học người Pháp. Ernaux lớn lên ở Yvetot ở Normandy. Xuất thân từ tầng lớp lao động, nhưng ba mẹ làm chủ một tiệm café-tạp hóa. Bà học tại các đại học ở Rouen và sau đó là ở Bordeaux, đủ tiêu chuẩn sư phạm làm giáo viên, và đạt được bằng cấp cao hơn về văn học hiện đại (1971).

Annie Ernaux bắt đầu sự nghiệp văn học của mình vào năm 1974 với Les Armoires vides (Cleaned Out - Đã xóa sạch), một cuốn tiểu thuyết tự truyện. Năm 1984, bà thắng giải thưởng Renaudot cho một tác phẩm tự truyện khác của mình là La Place (A Man's Place - Nơi ở của một người đàn ông), một cuốn tự truyện tập trung vào mối quan hệ của bà với thân phụ và những trải nghiệm của bà khi lớn lên ở một thị trấn nhỏ ở Pháp, và tiến trình vào tuổi trưởng thành và xa lìa cội nguồn của ba mẹ. Ngay từ rất sớm trong sự nghiệp, bà đã từ bỏ tiểu thuyết để tập trung vào tự truyện.

Bà vẽ lại những bước tiến trong xã hội của ba mẹ (La place, La honte), tuổi vị thành niên của bà (Ce qu'ils disent ou rien), cuộc hôn nhân của bà (La femme gelée), mối tình nồng nhiệt của bà với một người đàn ông Đông Âu (Passion simple), cuộc phá thai của bà (L'événement), bệnh Alzheimer (Je ne suis pas sortie de ma nuit), cái chết của mẹ (Une femme), và ung thư vú (L'usage de la photo).

A Woman's Story, A Man's Place và Simple Passion đã được vinh danh là Notable Books (Những cuốn sách đáng ghi nhận) theo New York Times, và A Woman's Story đã lọt vào vòng chung kết cho Giải thưởng sách Los Angeles Times Book Prize. Shame được vinh danh là Sách hay nhất Publishers Weekly Best Book năm 1998, I Remain in Darkness được vinh danh là Top Memoir (Hồi ký hàng đầu) của năm 1999 bởi The Washington Post, và The Possession được xếp vào danh sách Mười cuốn sách hay nhất của năm 2008 bởi Tạp chí More Magazine.

Annie Ernaux

Cuốn hồi ký lịch sử Les Années (The Years) năm 2008 của bà được các nhà phê bình Pháp đón nhận nồng nhiệt, được nhiều người coi là tác phẩm đỉnh cao tài năng của bà. Trong cuốn sách này, Ernaux lần đầu tiên viết về bản thân ở ngôi thứ ba (elle, hay "she" trong tiếng Anh), mang đến một cái nhìn sinh động về xã hội Pháp ngay sau Thế chiến 2 cho đến đầu những năm 2000. Đó là câu chuyện xã hội cảm động về một người phụ nữ và về xã hội đang phát triển mà bà đang sống. The Years đã giành được Giải thưởng Françoise-Mauriac năm 2008 của Académie française, Giải thưởng Marguerite Duras năm 2008, Giải French Language Prize năm 2008, Giải thưởng Télégramme Readers Prize năm 2009, Giải Premio Strega Europeo Prize năm 2016. Năm 2018, bà thắng giải Premio Hemingway. Bà đã được đề cử cho Giải International Booker Prize năm 2019 cho cuốn The Years của bà.

---- Cảnh sát Thái Lan cho biết, có 38 người, trong đó có 24 trẻ em và một cô giáo đang mang thai, đã bị bắn chết ở miền đông bắc Thái Lan hôm thứ Năm sau khi một cựu cảnh sát vừa ra hầu tòa vì tội ma túy, đã nổ súng và đâm chết người tại một trung tâm giữ trẻ ban ngày. Khi tay súng chạy trốn khỏi hiện trường, y đã lái xe tông vào dân chúng và bắn những người xung quanh trước khi về nhà, nơi y giết vợ và con. Hung thủ đã tự sát.

Cảnh sát cho biết, trong số những người bị giết ở Uthai Sawan, cách Bangkok 310 km về phía đông bắc, thuộc tỉnh Nong Bua Lamphu, có 19 bé trai và 3 bé gái. Các quan chức cho biết, nghi phạm có tên là Panya Khamrab, 34 tuổi, đã từng phục vụ tại đồn cảnh sát Na Wang ở tỉnh Nong Bua Bamphu cho đến khi bị bắt vì sử dụng ma túy methamphetamines hồi năm ngoái.

---- Tờ Wall Street Journal loan tin, Mỹ đang có kế hoạch nới lỏng trừng phạt đối với Venezuela nhằm tăng sản lượng khai thác dầu và để giảm khủng hoảng năng lượng. Như thế sẽ cho phép công ty Chevron tái khởi động hoạt động khai thác dầu ở Venezuela, "mở đường cho khả năng mở cửa trở lại thị trường Mỹ và châu Âu" đối với dầu từ nước này. Bản tin viết rằng Mỹ sẽ yêu cầu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đàm phán với phe đối lập về "các điều kiện cần thiết để tổ chức bầu cử tổng thống tự do và công bằng vào năm 2024".

---- Cơ quan An ninh Thụy Điển hôm thứ Năm cho biết cả hai đường ống Nord Stream 1 và 2 trong khu kinh tế Thụy Điển đều bị "thiệt hại nghiêm trọng" do các vụ nổ ngày 26/9: “Cuộc điều tra đã củng cố những nghi ngờ về hành vi phá hoại. Những vật chứng nơi có vụ nổ sẽ được điều tra tiếp tục để xác định xem nghi phạm là ai để sẽ truy tố..."

---- Bản tin từ thông tấn nhà nước TTXVN hôm 6/10/2022 viết: "Chiều 6/10, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, nêu quan điểm về việc Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: Việt Nam quan tâm, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình gần đây liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan nối lại đối thoại, giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

"Là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào quá trình đối thoại, tìm kiếm giải pháp để sớm ổn định tình hình, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới," Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh."

Như thế, VN đang chỉ trích Ukraine, vì Ukraine từ chối hòa đàm với lý do hòa đàm bây giờ là chịu mất 4 tỉnh Nga đã sáp nhập, và hòa đàm là chận đà tiến quân phản công của Ukraine; dồng thời VN chỉ trích Nga khi nói là cần tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ nước khác, nhưng khi VN bỏ phiếu trên LHQ đều tránh đụng chạm Nga. Lẽ ra, chỉ nên nói đơn giản rằng Nga phải rút quân, trả đất cho Ukraine.

---- Hôm thứ Năm, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng quan điểm của Nga rằng phải tránh một cuộc chiến tranh hạt nhân vẫn không thay đổi và cáo buộc phương Tây làm gia tăng căng thẳng hạt nhân. Người phát ngôn của Bộ, Maria Zakharova tuyên bố trong một cuộc họp báo: “Chúng tôi hoàn toàn cam kết thực hiện nguyên tắc không bao giờ để xảy ra chiến tranh hạt nhân. Chúng tôi không có ý định tham gia vào cuộc diễn thuyết khủng khiếp này dành riêng cho việc đưa ra những luận điệu về hạt nhân."

Hồi tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc phương Tây sử dụng "bắt chẹt hạt nhân" và cảnh báo Moscow sẵn sàng sử dụng "mọi phương tiện hiện có" để tự vệ, bao gồm "nhiều loại vũ khí hủy diệt khác nhau". Phương Tây bày tỏ lo ngại về phát biểu của Putin và cáo buộc Putin đưa ra những lời đe dọa "vô trách nhiệm", nhưng lưu ý rằng hiện không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang có kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân. NATO cũng đe dọa Nga về những hậu quả "nghiêm trọng" nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân.

---- Theo thống đốc khu vực Oleksandr Starukh, 2 người chết và nhiều người bị thương sau khi Nga bắn hỏa tiễn vào một khu dân cư của Zaporizhzhia: "Nga đã bắn 7 quả rocket vào các tòa nhà cao tầng. Có khả năng cao các cuộc tấn công sẽ lặp lại." Ông muốn nhắc rằng các lực lượng Nga đã tấn công Zaporizhzhia vào ngày 30/9 trong một cuộc tấn công liên quan đến việc bắn 16 quả hỏa tiễn, dẫn đến cái chết của khoảng 31 người.

----- Nga đã sử dụng máy bay không người lái do Iran cung cấp để tấn công các mục tiêu ở các thành phố Mykolaiv, Kharkiv và Odessa. Các quan chức Ukraine cho biết họ đã bắn hạ thêm 18 máy bay không người lái trước khi chúng đến được Odessa và Mykolaiv. Máy bay không người lái loại kamikaze (tự sát) này mang theo chất nổ, có thể ở trên không trong nhiều giờ, sẽ lao xuống mục tiêu để phát nổ tàn phá. Ukraine nói rằng Nga bắn vào các khu dân sự là để khủng bố tinh thần, vì không có giá trị quân sự nào.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết ba ngôi làng ở khu vực Kherson phía nam của đất nước đã được quân Ukraine tái chiếm: “Novovoskresenske, Novogrygorivka và Petropavlivka… đã được giải phóng trong 24 giờ qua,” ông nói trong một video đăng trên mạng xã hội, đồng thời nói thêm rằng cuộc phản công vẫn “tiếp tục”.

---- Putin đã trao cho nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov cấp bậc chỉ huy cao thứ ba trong quân đội Nga khi quân Nga liên tục chạy, mất nhiều thị trấn trước đà phản công của quân Ukraine. Nhà lãnh đạo Chechnya 46 tuổi, một trong những người ủng hộ cuộc tấn công Ukraine của Putin, nói rằng đó là một "vinh dự to lớn" đối với ông.

Kadyrov, từng là người nắm quyền cai trị Chechnya và bị cáo buộc là hung thần vi phạm nhân quyền, cho biết Putin đã "đích thân" thông báo cho ông về quyết định này: “Tổng thống Nga đã phong quân hàm thượng tướng (colonel general) cho tôi,” Kadyrov nói trên Telegram. Đầu tuần này, Kadyrov đã kêu gọi Putin sử dụng vũ khí nguyên tử cường độ thấp ở Ukraine và cho biết ông đang cử 3 người con trai tuổi teen của mình ra mặt trận.

---- Nhà báo truyền hình Nga Marina Ovsyannikova, nổi tiếng với cuộc biểu tình phản đối chiến tranh ở Ukraine trên TV trong giờ tin tức, nói rằng cô đã thoát khỏi sự quản thúc tại gia: “Tôi tự coi mình là người hoàn toàn vô tội và vì nhà nước của chúng tôi từ chối tuân thủ luật pháp của mình, tôi từ chối tuân thủ các biện pháp hạn chế áp đặt đối với tôi kể từ ngày 30/9/2022 và tự giải thoát cho mình,” Ovsyannikova đăng trên ứng dụng Telegram vào thứ Tư.

Người phụ nữ 44 tuổi này trở nên nổi tiếng quốc tế vào giữa tháng 3, khi cô ấy làm gián đoạn chương trình phát sóng tin tức trực tiếp để giơ một tấm biển ghi: “Hãy ngừng chiến tranh, họ đang nói dối bạn”. Vì vậy, bà bị buộc tội làm mất uy tín của quân đội Nga và bị phạt 30.000 rúp (270 USD vào thời điểm đó).

Sau khi nghỉ việc, Ovsyannikova trở thành một nhà hoạt động phản chiến. Vào tháng 8, cô bị cáo buộc đã tung tin giả và bị quản thúc hai tháng tại gia vì một cuộc biểu tình một tháng trước đó gần Điện Kremlin, khi cô giơ một tấm áp phích mô tả Putin là "kẻ sát nhân" và quân đội Nga là "những kẻ phát xít.”

Lẽ ra cô phải ra tòa Moscow hôm Thứ Tư, nhưng cô đã biến mất. Cô phải đối mặt với mức án lên đến 10 năm tù nếu bị kết tội tung tin giả về các lực lượng vũ trang của Nga.

----- Putin quốc hữu hóa nhà máy điện nguyên tử mới chiếm của Ukraine. Putin đã ra lệnh giao quyền kiểm soát Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) cho chính phủ Nga. Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nhà nước Nga Rosatom xác nhận rằng Oleg Romanenko, người đứng đầu Nhà máy Điện hạt nhân Balakovo, sẽ phụ trách ZNPP.

Lệnh này được đưa ra sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận trong báo cáo hôm thứ Ba rằng quân Nga có mặt tại ZNPP, đã trả tự do cho cựu tổng giám đốc nhà máy Ihor Murashov, người được hiểu là đã về "cùng với gia đình trong lãnh thổ do Ukraine kiểm soát."

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư đã ký một sắc lệnh gỡ bỏ lệnh bắt lính đối với một số "thành phần công dân." Theo Putin, lệnh hoãn dịch sẽ áp dụng với những sinh viên lần đầu tiên theo học các hình thức giáo dục toàn thời gian và bán thời gian. Bên cạnh đó, Putin cũng đề cập đến quy định mới liên quan đến "các tổ chức giáo dục và khoa học được nhà nước công nhận, trong các chương trình giáo dục từ cấp trung học trở lên, bao gồm cả chương trình cư trú và chương trình phụ tá-thực tập." Trước đó, chính Putin cũng nhận ra những sai lầm đã mắc phải trong lệnh bắt lính, đồng thời nói rằng những sai lầm đó sẽ được sửa chữa.

---- Ukraine nghe là lạnh cẳng: hòa đàm với Nga không cần ý kiến Ukraine? Cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhấn mạnh hôm thứ Tư rằng phương Tây phải "đàm phán một thỏa thuận với Nga." Phát biểu tại Hội nghị Lãnh đạo Tây Ban Nha ở Miami, Florida, Trump nhắc lại rằng cuộc chiến ở Ukraine "sẽ không bao giờ xảy ra" dưới sự lãnh đạo của Trump.

Trump cũng kêu gọi "gây áp lực tối đa" đối với "các chế độ nham hiểm" ở Mỹ Latinh. Trump nói chính quyền của Trump đang "gõ cửa" Cuba, Venezuela và Nicaragua, rồi những hoạt động này đã bị chặn lại sau khi ông rời bỏ quyền lực. Ông nói: “Có quá nhiều điều cho phong trào của chúng ta để cứu nước Mỹ."

Thực tế, Trump không hề gõ cửa Cuba mà còn đóng chặt hơn, nên đã đảo ngược chính sách Obama. Tháng 1/2015, Obama ký lệnh gỡ hạn chế công dân Mỹ tới thăm Cuba; tháng 2/2015, gỡ hạn chế xuất nhập cảng Mỹ-Cuba; tháng 5/2015, gỡ tên Cuba ra khỏi danh sách Các Nước Khủng Bố, và cho chính phủ Cuba mở tài khoản ngân hàng ở Mỹ cho giao dịch không tiền mặt; tháng 2/2016, Obama cho nối các chuyến bay Mỹ-Cuba; tháng 3/2016, Obama thăm Cuba, thành Tổng Thống Mỹ đầu tiên tah8m Cuba trong 88 năm, và cũng tháng 3, nối bưu điện Mỹ-Cuba...

Nhưng Trump không chủ trương đối thoại. Tháng 6/2017 Trump chỉ trích Obama đã mở cửa với Cuba, và Trump ký lệnh siết chặt Cuba để tiếp tục cấm vận, một chính sách có từ 6 thập niên. Tại sao Trump muốn đối thoại với Putin? Có phải vì Putin nắm gì bí mật trong những lần Trump tới Moscow vui chơi?

---- Một bản tin mới từ Bloomberg News đã chỉ trích nỗ lực của Trump trong việc đổ lỗi cho Sở Điều hợp Dịch vụ Tổng hợp (General Services Administration - GSA) vì đã cất giữ các tài liệu tối mật của chính phủ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông. Trong các lần xuất hiện trước công chúng, Trump đã khẳng định rằng GSA chịu trách nhiệm đóng gói và vận chuyển các hộp hồ sơ của Bạch Ốc đến Mar-a-Lago.

Nhưng các tài liệu mà Bloomberg thu được thông qua yêu cầu của Đạo luật Tự do Thông tin (Freedom of Information Act) cho thấy rằng các hộp chứa các tài liệu mật đã được đóng gói sẵn, khi GSA đến để vận chuyển chúng đến Florida.Bản tin kể: "Hơn 100 trang email và danh sách vận chuyển giữa Bạch Ốc và nhân viên chuyển tiếp và GSA mô tả những chi tiết nhỏ nhất của việc chuyển Bạch Ốc của Trump từ Washington, DC, đến Florida, với bao nhiêu cuộn băng keo và quấn nylon bong bóng (để va chạm, không bị vỡ), tất cả đều nằm trong một kế hoạch được ký bởi Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows. Một điều rõ ràng là: Những chiếc hộp đã được đóng gói khi những người di chuyển đến đó [để chở đi]."Bloomberg cũng trích dẫn một bức thư email "gợi ý mạnh mẽ rằng GSA chỉ tham gia vào việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển và có thể không có vai trò trong việc đóng gói các hộp", đồng thời nhấn mạnh các cuộc trao đổi email mà các quan chức GSA đã cho phụ tá của Trump hướng dẫn cách đóng gói và chuẩn bị hộp để vận chuyển.Trump chỉ hai tuần trước đã cố gắng đổ lỗi cho GSA trong một cuộc phỏng vấn với Sean Hannity trên Fox News, và trợ lý Kash Patel tương tự đổ lỗi cho GSA trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh trước đó.Patel nói: "GSA đã đóng gói các hộp, chuyển chúng đến nhà của tổng thống giống như họ đã làm cho Obama và Clinton và Bush, và Tổng thống Trump đã mời DOJ đến và nói, bất cứ thứ gì các bạn cần." Thực tế, Trump và Patel đều đang chạy tội.---- Các quan chức Hoa Kỳ đã cảnh cáo các quan chức Ukraine về vụ ám sát Daria Dugina, con gái của một người Nga theo chủ nghĩa cực đoan, tin rằng "các bộ phận" của chính phủ Ukraine đứng sau vụ đánh bom xe hơi vào tháng 8/2022 làm cô chết, theo báo The New York Times đưa tin.Chính phủ Ukraine kể từ đó đã phủ nhận liên quan đến vụ đánh bom xe giết chết Dugina, nhưng các quan chức Mỹ được cho là vẫn thất vọng với chính phủ vì thiếu minh bạch. Hoa Kỳ và Châu Âu trước đó đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Dugina vì cô bị cho là phù hợp với tư tưởng dân tộc chủ nghĩa Đại Nga của cha mình.Tình báo Mỹ cho rằng cuộc tấn công thực sự nhằm vào cha của Dugina, ông Aleksandr Dugin, người được cho là đang đi cùng con gái ông. Trước cái chết của cô Dugina, nhiều quan chức lo ngại sự leo thang của các cuộc tấn công của Nga có thể xảy ra để trả đũa, dẫn đến lo ngại cho sự an toàn của các thành viên chính phủ Ukraine.Chính phủ Nga đã mở một cuộc điều tra về vụ đánh bom xe hơi, coi đây là một hành động khủng bố. Mặc dù Hoa Kỳ đã chỉ trích vụ ám sát Dugina, các quan chức cho biết mối quan hệ của quốc gia với Ukraine vẫn vững chắc.---- FBI đã bắt 1 mục sư ở Ohio, người đã mặc áo khoác công ty của ông trong cuộc bạo loạn 6/1/2021 và nói rằng các quan dân cử “cần phải sợ chúng tôi”. William Dunfee, một mục sư 57 tuổi, là đối tác kinh doanh của Cross Investments LLC - nơi ông lấy chiếc áo khoác nhận dạng của mình - đã vượt qua rào chắn bằng kim loại và vượt qua các sĩ quan cảnh sát để đến các bậc thang của tòa nhà Quốc Hội.MS Dunfee bị cáo buộc đã nói: “Thưa quý ông cảnh sát, chúng tôi muốn Donald Trump và nếu Donald Trump không đến, chúng tôi sẽ chiếm lấy ngôi nhà của mình. Chúng tôi đang chiếm lấy ngôi nhà của mình.”MS Dunfee bị truy tố tội có hành vi mất trật tự và hành vi bạo lực thể chất, cùng các tội danh khác. Tuy nhiên, có lẽ tội lớn nhất của anh ta là không có khả năng ẩn danh, chưa học nghề ninja là phải bịt mặt và mặc đồ tuyền đen.---- Danh sách ghi rõ chi tiết của khoảng 200.000 trang tài liệu do FBI tịch thu từ Mar-a-Lago của Donald Trump đã bị vô ý đăng công khai trên trang web tòa án hôm thứ Ba, bất kể thẩm phán yêu cầu các tài liệu đó phải được niêm phong. Trong số hàng đống giấy tờ có những mẩu tin về chuyện cá nhân và chính trị, bao gồm cả lời ân xá tiềm năng cho một người ủng hộ Taliban bị kết án, dự thảo các hành động nhằm "kiềm chế nhập cư bất hợp pháp", thư y tế, và một loạt các hóa đơn pháp lý và ghi chú liên quan đến vướng mắc cá nhân của Trump, theo Bloomberg.Một tài liệu dài 39 trang có tiêu đề “The President’s Calls” (“Lời kêu gọi của Tổng thống”) có các thư viết tay cá nhân của Trump được đóng dấu tổng thống, kể cả các thư từ 1 người tên “Rudy”. Bloomberg đã có thể xem xét danh sách này trước khi chúng bị xóa nhanh chóng.Danh sách các hò sơ tịch thu được viết bởi “Privilege Review Team” ("Nhóm đánh giá đặc quyền"), họ là một trong các nhà điều tra liên bang đầu tiên vào Mar-a-Lago và người được lệnh lập danh mục liệt kê bất cứ thứ gì họ tịch thu mà có thể liên quan đến đặc quyền giữa luật sư-thân chủ. Các tài liệu được nêu trong danh sách đã được trả lại cho Trump trong đó có các tờ khai thuế và các hồ sơ IRS.---- Một chiếc bình cổ Trung Quốc ước tính trị giá đấu giá khoảng 2.000 USD nhưng đã thu về tới giá 9 triệu USD trong một cuộc đấu giá ở Pháp. Nhà đấu giá Osenat dường như không hiểu phong cách bình cổ ‘Tianqiuping’ vì họ không biết chắc nó bao nhiêu tuổi — nhưng những người mua có thể biết rõ hơn.ARTnews đưa tin, một cuộc chiến đấu thầu khốc liệt đã nổ ra, kết thúc bằng việc một người mua giấu tên Trung Quốc chiến thắng với mức giá gấp hơn 4.000 lần ước tính. Đó không hoàn toàn là những lời khen ngợi vì những chiếc bình Tianqiuping có giá tương tự nhưng đó chắc chắn là một cú sốc đối với người bán bình cổ, phụ nữ này đang bán bớt tài sản của người mẹ quá cố của cô.---- Chuyện xảy ra ở thị trấn Walnut Creek, California., 44 tuổi, bị xe đụng chết, trong khi cô băng qua đường vào đêm thứ Bảy. Tài xế đụng xong là phóng chạy trốn. Đài KRON4 đã nói chuyện với người chồng đau buồn của nạn nhân: Tin Pham mô tả người vợ quá cố của anh là một người nghiện công việc và luôn tận tâm làm cho mọi người hạnh phúc. Anh nói rằng cô đã hứa với anh và 3 đứa con của họ một kỳ nghỉ ở Hawaii vào năm tới, bây giờ thì hết rồi.Sau khi làm việc tại spa làm móng Walnut Creek Lavender Dreams, nơi cô đồng sở hữu với chồng, cảnh sát Walnut Creek cho biết cô đã bị một chiếc xe hơi đâm khi băng qua Đại lộ Bắc California tại đường Civic Drive. Có thể người lái xe đã vượt đèn đỏ và tông vào Le. Pham cho biết vợ anh đã đỗ xe xa hơn bình thường một dãy phố vì cô ấy đã nhường chỗ đỗ xe bình thường cho một nhân viên mới. Pham nói: “Mỗi đô la kiếm được, vợ tôi luôn dành một phần để gửi về Việt Nam và giúp đỡ quê hương của mình.”----, 52 tuổi, ở Milwaukee, phải đối mặt với một tội danh cố ý giết người cấp độ một vì là nghi can đâm chết người vào ngày 2/10/2022 trong một bữa tiệc tại một ngôi nhà ở Mequon. Cảnh sát được gọi tới khoảng 1:30 sáng ngày 2/10, thấy một người đàn ông có tên là Viet Truong đang chảy máu và một phụ nữ đang cố gắng giúp anh ta. Cảnh quay từ camera mang trên người cảnh sát cho thấy những người khác có mặt tại hiện trường chỉ tay vào Nguyen và ra dấu "cử chỉ đâm dao" cho thấy Nguyen là hung thủ.Nạn nhân đã chết tại hiện trường. Có ít nhất năm người trong nhà vào thời điểm dự tiệc. Một nhân chứng cho biết Nguyen và nạn nhân đã cãi nhau suốt buổi tối. Có lúc, nhân chứng thấy Nguyen ngưng cãi, đi về phía bếp. Nhân chứng sau đó đi ra ngoài nhà để hút một điếu thuốc. Ngay sau đó, anh ta nghe nạn nhân la hét, liền quay vào trong thì thấy Truong chảy máu. Truong nói: “Hồng đâm tôi”. Theo các công tố viên, Nguyên được gọi bằng cái tên "Hong".Một con dao làm bếp dài 8 inch được tìm thấy gần xác nạn nhân. Theo các công tố viên, đó là một trong hai con dao duy nhất trong nhà. Nguyen ra tòa hôm thứ Ba 4/10. Tiền mặt tại ngoại là 500.000 đô la.---- Federal Trade Commission (Ủy ban Thương mại Liên bang) đã bổ nhiệmlàm giám đốc công nghệ (Chief technology officer - CTO). Cô đã giữ chức vụ đó lâm thời kể từ tháng 10/2021 và trước đó đã làm việc tại U.S. Digital Service (Dịch vụ Kỹ thuật số Hoa Kỳ) tại Bạch Ốc. Trước đó, cô là nhà khoa học nghiên cứu tại Viện Massachusetts Institute of Technology và có bằng thạc sĩ về chính sách công của Trường Harvard Kennedy.Nguyen đảm nhận vai trò CTO thường xuyên khi cơ quan này tăng cường hành động để củng cố các khuôn khổ pháp lý và quy định cho công nghệ ở Hoa Kỳ và các nơi khác. Mới đầu tuần này, FTC hợp tác với USAID đã đưa ra một sáng kiến mới nhằm giúp bảo vệ người tiêu dùng và tăng cường cạnh tranh ở các quốc gia trên khắp châu Phi. Thông qua chương trình, các cơ quan của Hoa Kỳ hy vọng đảm bảo rằng các lợi ích do nền kinh tế kỹ thuật số tạo ra không bị phá hoại bởi các hành vi chống cạnh tranh hoặc không công bằng.FTC cũng đã bổ nhiệm Douglas Farrar làm giám đốc các vấn đề công cộng. Farrar đến cơ quan từ viện nghiên cứu Carnegie Endowment for International Peace, nơi anh là phó chủ tịch truyền thông và chiến lược.Bình luận về việc bổ nhiệm, Chủ tịch FTC Lina Khan cho biết: “Tôi rất vui mừng được chào đón Stephanie và Doug vào đội ngũ lãnh đạo cấp cao của FTC. Kiến thức và kinh nghiệm của họ sẽ củng cố FTC trong hai lĩnh vực chính, đảm bảo rằng chúng tôi bắt kịp với những phát triển mới nhất trong công nghệ và chúng tôi đang trao đổi rõ ràng với công chúng về công việc quan trọng của cơ quan”.----Michael Aon Varela, cư dân Garden Grove, bị truy tố tội đánh chết cụ bà hàng xóm Dzung Thi Nguyen, 68 tuổi, vào ngày 10 tháng 9/2017 sau khi cưỡng hiếp không thành.Varela đã đến một quán bar địa phương để xem một trận đấu võ tổng hợp vào đêm ngày 9 tháng 9 năm 2017, theo Phó Biện lý Dan Feldman. Feldman nói rằng y về nhà khoảng 5 giờ sáng với nồng độ cồn trong máu khoảng 0,24, gấp ba lần giới hạn luật định. Cha của bị cáo và bạn gái của anh ta, Allison Hogan, đã thức dậy và nhìn thấy Varela cởi trần và dính đầy máu với nạn nhân trên bãi cỏ, Feldman nói.Feldman cho biết: “Lúc 5 giờ sáng, hắn đã cố cưỡng hiếp bà Nguyễn và đánh bà đến chết. Cụ bà mất 11 ngày để chết." Luật sư của Valera phủ nhận, nói rằng Valera không hề tấn công cụ bà, chỉ đang cố gắng giúp cụ bà.Theo công tố, cụ bà Nguyen bị mất ngủ nên có thói quen đi dạo quanh khu phố vào những giờ trước bình minh, thỉnh thoảng nhặt rác tái chế. Theo Feldman, nạn nhân đã được đưa đến Trung tâm Y tế UC Irvine để phẫu thuật khẩn cấp, vì não của cụ bà chảy nhiều máu đến nỗi phải cắt bỏ một phần hộp sọ. Các nhà điều tra đã tìm thấy DNA của Varela trên dây thắt lưng bên trong đồ lót của nạn nhân, Feldman nói. Feldman cho biết DNA của Valera cũng nằm trên một số rác tái chế rơi vãi tại hiện trường vụ án.DNA của nạn nhân có trên chiếc xe Suzuki của bị cáo và họ cũng tìm thấy tế bào di truyền của cụ bà trên dương vật của Varela, Feldman nói. Khám nghiệm tử thi cho thấy Nguyen có thể đã bị ngạt thở nhưng đó không phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết. Cụ bà đã chết vì những cú đánh vào đầu.---- HỎI 1: Tới 9/10 dân Mỹ tin đang có khủng hoảng y tế tâm thần?ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc thăm dò mới từ CNN và Kaiser Family Foundation (KFF) cho thấy 9/10 người trưởng thành tin rằng có một cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở Hoa Kỳ. Các tổ chức đã khảo sát khoảng 2.000 người lớn vào mùa hè vừa qua.

Hơn một nửa số người được hỏi cho rằng sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh thiếu niên đang gặp khủng hoảng. Hơn 2/3 cho biết đại dịch opioid cũng là một cuộc khủng hoảng.

Chi tiết:

https://thehill.com/changing-america/well-being/mental-health/3674800-9-in-10-label-mental-health-a-crisis-in-us-survey/

---- VẤN ĐỀ: Thư ngỏ gửi Báo Hà Nội Mới (ĐSQ Ukraine tại HN)

Thư ngỏ gửi Báo Hà Nội Mới

ĐSQ Ukraine tại HN - 04/10/2022

Ảnh: FB ĐSQ Ukraine tại HN

Vào sáng Chủ nhật, ngày 2 tháng 10, một sự kiện đầy ý nghĩa đã diễn ra tại trung tâm thủ đô Việt Nam: Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 47 vì hòa bình.



Gần 1.500 vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư đã tham gia sự kiện này để truyền tải thông điệp hòa bình đến thế giới, kêu gọi nỗ lực chung để thúc đẩy hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.



Sống sót qua bao cuộc chiến tranh xâm lược, người Việt Nam biết rõ tầm quan trọng của hòa bình. Cũng đáng quý như vậy là phấn đấu vì hòa bình của những người Ukraine, những người ngày nay đang nỗ lực hết sức có thể để đẩy lùi kẻ xâm lược và khôi phục cuộc sống hòa bình trên đất nước của họ.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Ukraine tự hào được tham gia Cuộc chạy vì Hòa bình cùng với các đại biểu quốc tế và Việt Nam. Chúng tôi cũng rất vui và biết ơn phóng viên khi xem những hình ảnh của chúng tôi trong bản tin của Báo Hànộimới chiều ngày 2/10. Điều đó rất có ý nghĩa: một lời kêu gọi hòa bình từ trái tim Hà Nội.

Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của chúng tôi khi mở bài báo vào ngày 3 tháng 10 và thấy rằng những bức ảnh của những người Ukraine tham gia không còn ở đó nữa.



Trớ trêu thay, bài báo vẫn đưa ra những bức ảnh của những vận động viên từ đất nước mà ngày nay đang làm những việc hoàn toàn trái ngược với hòa bình: ném tên lửa và bom vào các thành phố của Ukraine, giết chết trẻ em và người lớn tuổi, đàn ông và phụ nữ, bắt cóc, tra tấn, cưỡng hiếp, cưỡng bức, buộc hơn 10 triệu người phải rời bỏ nhà cửa của họ và chạy trốn chiến tranh.

Hãy xem những hình ảnh trong bài báo của Báo Hànộimới, phiên bản ngày 2 tháng 10 và ngày 3 tháng 10, và hãy tìm sự khác biệt.

Ảnh: FB ĐSQ Ukraine tại HN

Ảnh: FB ĐSQ Ukraine tại HN

Năm 1999 Hà Nội được UNESCO vinh danh “Thành phố Vì hòa bình”. Vào năm 2022, tờ báo hàng đầu của thanh phố Hà Nội có kiểm duyệt ảnh của chính mình về các vận động viên chạy vì hòa bình, những người đến từ một đất nước đang phải hứng chịu chiến tranh không? Báo Hà Nội Mới, tờ báo có thể giải thích chuyện gì đã xảy ra không?

___

Open letter to Hànộimới Newspaper:

On Sunday morning, October 2nd, a meaningful event took place in the center of the capital of Vietnam: the 47th Hànộimới Newspaper Run for Peace.

Almost 1500 professional and amateur runners participated in the event to convey a message of peace to the world calling for joint efforts to promote peace, friendship, cooperation, and development.



Having survived through so many aggressive wars, Vietnamese people know the importance of peace. Same precious is the strive for peace among Ukrainians, who today take every possible effort to repel the aggressor and restore peaceful life in their country.

The staff of the Embassy of Ukraine were proud to join the Run for Peace together with international and Vietnamese participants. We were also glad and grateful to the journalist when we saw our pictures in the news report by Hànộimới Newspaper in the afternoon on October 2nd. It was significant: a call for peace from the heart of Hanoi.

Imagine our surprise to open the article on October 3rd and see that photos of Ukrainian participants were no more there.

Ironically, the article still featured the photos of runners from the country that nowadays does what is completely opposite to peace: sending rockets and bombs onto Ukrainian cities, killing children and elders, men and women, kidnapping, torturing, raping, forcing more than ten million people to leave their homes and flee the war.

Look at the pictures in Hànộimới Newspaper’s article, versions of October 2 and of October 3, find the difference.

In 1999 Hanoi was recognized by UNESCO as a City for Peace. In 2022 does Hanoi’s leading newspaper censor its own photos of athletes running for peace, those who are from a country that suffers from war? Hànộimới Newspaper, can you explain what happened?

Nguồn:

https://baotiengdan.com/2022/10/04/thu-ngo-gui-bao-ha-noi-moi/

