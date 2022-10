- Miss Crimea 2022 và bạn hát ca khúc yêu nước Ukraine: cô bạn bị tù 10 ngày, Hoa Hậu bị phạt 680 USD - 3 nước Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ukraine xin đăng cai cùng tổ chức World Cup 2030, tranh với nhiều khối quốc gia khác - Trên đảo Sakhalin ở viễn đông Nga: hễ ai đi lính cho Putin, gia đình sẽ được tặng 5 kilogram cá hồi

Người phụ nữ thắng giải Miss Crimea 2022 (Hoa hậu Crimea 2022) đã bị chính quyền Nga phạt 40.000 rúp (khoảng 680 USD) vì đã hát bài hát yêu nước của Ukraine “Chervona Kalyna”.

- HỎI 1: Trạm xăng cơ nguy tuyệt chủng vì xe điện tràn ngập? ĐÁP 1: Dự kiến như thế.

- HỎI 2: Đa số Tổng quản trị các công ty lớn nhất thế giới nói sắp suy thoái? ĐÁP 2: Hơn 8/10 nói thế, nhưng sẽ suy thoái nhẹ.

QUẬN CAM (VB-5/10/2022) ---- Giải Nobel hóa học năm 2022 được trao cho Morten Meldal (Đan Mạch), Barry Sharpless (Hoa Kỳ) và Carolyn R. Bertozzi (Hoa Kỳ) vì đã tìm ra cách "gắn các phân tử lại với nhau".

Tổng thư ký của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, Hans Ellegren, tại Viện Karolinska, Stockholm, đã công bố những người chiến thắng vào thứ Tư. Người chiến thắng giải Nobrl về văn học sẽ được công bố vào ngày mai, trong khi sẽ công bố giải Nobel Hòa bình vào thứ Sáu.

---- Các chuyên gia pháp lý cho biết, vì đích thân Trump đã đóng gói 15 hộp ban đầu để trả lại cho Cơ quan Lưu trữ Quốc gia đã kích hoạt một cuộc điều tra hình sự của Bộ Tư pháp có thể củng cố trường hợp của chính phủ nếu họ chọn truy tố cựu tổng thống. Chi tiết đã được đưa vào bản tin hôm thứ Hai từ báo Washington Post về việc một trong những luật sư của Trump, Alex Cannon, đã từ chối tuân theo yêu cầu từ Trump rằng anh ta xác nhận rằng tất cả các tài liệu chính phủ được lưu trữ tại Mar-a-Lago đã được trả lại.

Cannon cũng khuyến cáo các nhân viên khác không nên lục tung các hộp vì chúng có thể chứa các tài liệu mật. Ngoài việc chỉ ra rằng nhân viên của Trump không tin rằng tất cả các tài liệu chính phủ đã được trả lại, việc Trump trực tiếp xử lý các hồ sơ sẽ cho thấy ông có thể đã nhận thức rõ hơn về những gì được lưu trữ trong nhà của mình và tích cực tham gia vào việc xác định những gì cần giữ lại bất chấp lệnh của chính phủ.

Mối quan tâm của các nhân viên về tình trạng mật của các tài liệu cũng đi ngược lại với tuyên bố của Trump rằng Trump đã giải mật tất cả các hồ sơ được lưu trữ trong nhà - một lập luận mà luật sư của Trump đã không thể khẳng định đầy đủ trước tòa khi Trump đòi ngăn Bộ Tư pháp tiếp cận với các hồ sơ.

---- Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) và Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) hôm thứ Tư đã thông báo rằng Ukraine đang tham gia thầu đăng cai FIFA World Cup 2030. Chủ tịch RFEF Luis Rubiales nói: "Trị giá thầu của chúng tôi không phải là một cuộc đấu thầu của Iberia (ghi chú: chỉ riêng 2 nước TBN và BĐN) nữa, mà là một cuộc đấu thầu của châu Âu. Tôi tin rằng bây giờ trị giá thầu của chúng tôi đã tốt hơn nhiều so với trước đây. Bóng đá là phổ biến và nếu nó có khả năng thay đổi cuộc sống của con người theo nhiều cách thì nó cũng nên được sử dụng để làm điều tốt."

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha xác nhận vào năm 2020 rằng họ sẽ khởi động một nỗ lực để đồng đăng cai World Cup 2030 (nghĩa là các trận đấu World Cup sẽ chia ra đá ở 3 nước này). Ba quốc gia châu Âu sẽ cạnh tranh cho sự kiện này với Ma-rốc và sự hợp tác giữa Ai Cập, Hy Lạp và Saudi Arabia, cũng như một cuộc đấu thầu chung từ Uruguay, Argentina, Paraguay và Chile.

---- Người phụ nữ thắng giải Miss Crimea 2022 (Hoa hậu Crimea 2022) đã bị chính quyền Nga phạt 40.000 rúp (khoảng 680 USD) vì đã hát bài hát yêu nước của Ukraine “Chervona Kalyna”. Cô Olga Valeeva đã được miễn án tù vì có con vị thành niên, theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin hôm thứ Hai. Crimea đã bị sáp nhập vào Nga từ năm 2014.

Viên chức Bộ Nội vụ ở Crimea cho biết rằng họ xác định được một video trực tuyến trong đó “hai cô gái hát một bài hát là quốc ca tác chiến của một tổ chức cực đoan”. Bộ cho biết sau đó 2 cô đã bị tòa phán xử có tội. Cô bạn của Valeeva bị kết án 10 ngày tù giam.

“Chervona Kalyna” là một bài hát yêu nước của người Ukraine đã lan truyền trong thời kỳ Nga xâm lược và ban nhạc rock Pink Floyd đã phát hành một phiên bản cover. Lời bài hát thúc giục đất nước Ukraine đứng lên và "vui mừng" như một bụi cây hoa kalyna đỏ ("chervona kalyna") đang mọc trên một cánh đồng. Kalyna còn được dịch là cây kim ngân hoa đỏ —một loại bụi cây có lá mọc cao từ 4 đến 5 mét — được nhắc đến trong văn hoá dân gian Ukraina và tượng trưng cho dân tộc Ukraine.

Ca khúc “Chervona Kalyna” còn gọi là ca khúc "Oh, Red Viburnum in the Meadow" là ca khúc ra trận của người Ukraine được soạn vào năm 1875 bởi Volodymyr Antonovych và Mykhailo Drahomanov, được viết lại theo phong cách hiện đại bởi nhà soạn nhạc Stepan Charnetsky vào năm 1914, để vinh danh và tưởng nhớ các chiến binh Lữ đoàn Sich Riflemen trong Thế Chiến thứ nhất. Bài hát dùng cho Quân đội Nhân dân Ukraine trong Chiến tranh giành độc lập Ukraine và Quân đội nổi dậy Ukraine trong Thế Chiến tranh thứ hai.

Do bài hát gắn liền với khát vọng độc lập của người dân Ukraine, ca khúc này đã bị cấm trong thời kỳ Ukraine còn là một nước Cộng hòa thuộc Liên Xô. Nhiều người yêu nước Ukraine vẫn hát, bất kể họ bị bắt, kêu án tù, đánh đập. Vào tháng 9/2014, chính quyền chiếm đóng của Nga ở Crimea đã bỏ tù và phạt một số thành viên và người tổ chức tiệc cưới vì "quảng bá các biểu tượng của Đức Quốc xã" và "làm mất uy tín" của Lực lượng vũ trang Nga bằng cách chơi bài hát.

Ca khúc có những câu như: "...Các lính tình nguyện của chúng ta ơi, hãy tiến quân về phía trước, vào một cuộc chiến đẫm máu. Để giải phóng những người Ukraine anh em của chúng ta khỏi gông cùm ở Moscow..."

Video của ca khúc có phụ đề tiếng Anh, dài 2:34 phút:



https://youtu.be/5nkgfoaI_rI

---- Sau khi lệnh bắt lính của Tổng thống Nga Vladimir Putin khởi động cuộc di cư của những người đàn ông trong độ tuổi chiến đấu khỏi đất nước và gây ra các cuộc tấn công bạo lực nhằm vào các văn phòng quân đội, các quan chức nhập ngũ tuần này đã được trao một vũ khí mới trong kho vũ khí tuyển dụng của họ: cá.

Trên hòn đảo Sakhalin ở viễn đông nước Nga, người đứng đầu địa phương Mikhail Shuvalov đã hứa tặng các gia đình 5 kg cá flounder, cá pollock và cá hồi nếu họ đồng ý cử người của gia đình nhập ngũ để ra trận ở Ukraine.

.

Anton Barbashin, một nhà phân tích chính trị người Nga, nói về chính sách này: “Chúng tôi đưa chồng bạn đi và bạn có ăn trong vài tuần. Đó là một dấu hiệu thực sự về sự nghèo đói mà các quan chức muốn mọi người quên đi."

---- Joe Biden xác nhận Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Ukraine một gói hỗ trợ an ninh bổ sung, trị giá 625 triệu đô la và bao gồm các dàn pháo cơ động cao (HIMARS), theo Bạch Ốc cho biết hôm thứ Ba sau khi Biden nói chuyện với Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Biden "khẳng định Mỹ sẽ vẫn trừng phạt nặng bất kỳ cá nhân, tổ chức hoặc quốc gia nào hỗ trợ Nga" và nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ "sẽ không bao giờ công nhận" những nỗ lực của Nga.

---- Nga đang vận chuyển vũ khí hạt nhân trên xe lửa? Một nhà phân tích quân sự nói rằng một đoạn video được chia sẻ trên mạng về một đoàn tàu ở Nga chở thiết bị thuộc một đơn vị quân đội Nga chuyên trách vũ khí hạt nhân nên được coi là một thông điệp gửi tới phương Tây. Nhà phân tích cho biết đoạn video mà một quan chức Mỹ nói với CBS News không được xác nhận độc lập, cho thấy một xe bọc thép có gắn đại pháo, cũng như một quân xa khác của đơn vị, đang được vận chuyển trên xe lửa.

"Những video như vậy không bao giờ được tung ra một cách tình cờ. Tôi chắc chắn 100% rằng có mục đích đằng sau việc đăng hoặc phát hành một video như vậy", Konrad Muzyka, một nhà tư vấn hàng không và quốc phòng tập trung vào Nga và Belarus, nói với CBS News.

Muzyka nói rằng rất bất thường khi xem một đoạn video về đơn vị đặc nhiệm hạt nhân của Nga, tổng cục trưởng thứ 12 (12th main directorate: có lẽ cấp binh chủng hay sư đoàn?) của Bộ Quốc phòng Nga, trên internet.

---- Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc Phòng Mỹ cho biết hôm thứ Ba rằng Hoa Kỳ không có thông tin chi tiết nào để xác nhận các bản tin chỉ ra rằng Nga có thể đang chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật bằng xe lửa. Laura Cooper, phó phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ về Nga và Ukraine, nói thêm: “Tôi không có gì khác ngoài các bản tin nguồn mở."

Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi một đoàn tàu Nga chở hàng được phát hiện chở các thiết bị quân sự chuyên dụng ra tiền tuyến. Người ta nói rằng đoàn tàu thuộc một sư đoàn của Bộ Quốc phòng Nga chuyên trách về các vũ khí hạt nhân.

---- Quân Ukraine cho biết cuộc phản công ở miền nam đang liên tục thắng tập trung và quân Nga đã liên tục bị đẩy ra khỏi nhiều thị trấn và làng mạc, theo BBC đưa tin. Trong bài phát biểu hàng đêm hôm thứ Ba, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết "hàng chục ngôi làng" ở miền nam Ukraine đã được giải phóng nhanh chóng. Ông liệt kê 8 ngôi làng đã được giải phóng ở vùng Kherson, đồng thời nói thêm rằng nó "còn lâu mới có một danh sách đầy đủ. Binh lính Ukraine không dừng chân lại."

Các nhà phân tích nói quân Nga đang rút lui ở Donetsk và Luhansk ở phía đông và Kherson ở phía nam, đó là 3 trong số 4 khu vực mà Nga tuyên bố người dân đã bỏ phiếu áp đảo ủng hộ sáp nhập vào Nga.

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga đã không đề cập đến chuyện quân Nga bị đẩy lui trong cuộc họp báo hàng ngày hôm thứ Ba, nhưng các bản đồ mà Bộ hiển thị cho thấy một khu vực nhỏ hơn dưới sự kiểm soát của quân đội Nga, theo Reuters.

---- Vào ngày bạo loạn 6/1/2021, Thượng nghị sĩ Ron Johnson (Cộng Hòa-WI) đã nhắn tin với một luật sư có trụ sở tại Wisconsin để đề nghị các nỗ lực pháp lý nhằm lật ngược kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 ở tiểu bang này, TNS Johnson tự thú như thế hôm thứ Ba 4/10/2022.

“Bạn thậm chí không thể gọi đó là sự tham gia,” Johnson nói với NBC News, nói thêm rằng ông “đã viết một vài tin nhắn” cho luật sư Jim Troupis cả trước và sau khi nhân viên của Johnson đã cố gắng giao danh sách đại cử tri giả mạo cho Phó Tổng thống Mike Pence không thành công.

"Bạn sẽ làm gì nếu bạn nhận được tin nhắn từ luật sư của tổng thống Hoa Kỳ?" Johnson hỏi. "Bạn phúc đáp nó." TNS Johnson đã thừa nhận sau một bài phát biểu trước Milwaukee Rotary Club hồi sáng thứ Ba 4/10/2022, trong đó ông hạ thấp mức độ nghiêm trọng của bạo loạn 6/1/2021.

Johnson nói thêm rằng những kẻ bạo loạn “đã dạy chúng ta cách dùng cột cờ, và các loại công cụ tương tự, để làm vũ khí”. Thực tế, có rất nhiều bằng chứng cho thấy có súng, trong số các loại vũ khí khác, đã được những người biểu tình mang theo vào ngày hôm đó.

---- Trump đã xin Tòa án Tối cao cho phép vị Giám sát đặc biệt xem xét khoảng 100 tài liệu mật mà Bộ Tư pháp yêu cầu giữ riêng sau cuộc đột kích của FBI vào Mar-a-Lago hồi tháng 8. Việc nộp đơn của Trump có vẻ như sẽ áp đặt chồng lên phán quyết đồng thuận của Tòa án phúc thẩm Hoa Kỳ số 11 (Bộ Tư Pháp nói, vì là hồ sơ mật nên không muốn Giám sát đặc biệt duyệt xét).

Tháng trước, Tòa phúc thẩm đã ra phán quyết bác bỏ lập luận của Trump (Trump nói rằng các tài liệu bị tịch thu là tài sản của ông),và do vậy bật đèn xanh cho Bộ Tư pháp sử dụng các tài liệu trong cuộc điều tra của Bộ. Ngay cả khi thành công, kháng cáo của Trump lên Tòa án tối cao thuộc phe bảo thủ vẫn sẽ không thay đổi phán quyết của tòa phúc thẩm rằng các tài liệu có thể được sử dụng trong cuộc điều tra, theo The Washington Post đưa tin.

---- Theo một báo cáo của Bộ Tài chính công bố hôm thứ Ba, tổng nợ quốc gia của Mỹ, lần đầu tiên đạt mức 30 nghìn tỷ USD vào đầu năm nay, đã tăng lên hơn 31 nghìn tỷ USD. Tiết lộ được đưa ra vào thời điểm mà New York Times gọi là "thời điểm không thích hợp" - lãi suất đang tăng lên, làm cho việc vay tiền trở nên đắt hơn và tăng chi phí trả nợ, vốn đã tăng lên mức hiện tại từ khoảng 23 nghìn tỷ đô la vào cuối năm 2019, ngay trước khi đại dịch xảy ra.

Hồi tháng 5/2022, Congressional Budget Office (Văn phòng Ngân sách Quốc hội) ước tính rằng các khoản thanh toán lãi suất và các chi phí nợ khác sẽ khiến chính phủ liên bang tiêu tốn khoảng 8,1 nghìn tỷ đô la trong thập niên tới. Tổ chức Peterson Foundation ước tính nếu lãi suất cao hơn sẽ tốn thêm ít nhất 1 nghìn tỷ đô la nữa. Văn phòng Office of Management and Budget hồi tháng 8 cho biết thâm hụt ngân sách liên bang sẽ giảm kỷ lục 1,7 nghìn tỷ USD trong năm nay.

---- Bưu điện Hoa Kỳ (USPS) đang có kế hoạch tuyển dụng tại Nam California trong vài tuần tới khi kỳ nghỉ lễ bắt đầu đầy đủ. USPS cho biết cần ít nhất 500 nhân viên bưu điện. Việc làm sẽ là bán thời gian, toàn thời gian và theo mùa. Hơn 28.000 nhân viên dự kiến ​​sẽ được thuê trên khắp đất nước như một phần của kế hoạch kéo dài nhiều năm.

Tại địa phương, USPS đang hy vọng thuê các bưu tín viên, người lái xe thư, và nhân viên xử lý thư tín cho mùa lễ bận rộn. USPS cho biết mức lương khởi điểm cho hầu hết các vị trí nằm trong khoảng từ 18 đến 30 đô la mỗi giờ. Đơn cũng có thể được nộp trực tuyến tại:

https://about.usps.com/careers/welcome.htm

---- VN yêu cầu gỡ phim ‘Ba chị em’ vì 'xuyên tạc lịch sử Việt Nam.' Theo Báo Tiền Phong. Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã gửi văn bản yêu cầu Netflix gỡ phim “Little Women” khỏi kho ứng dụng tại Việt Nam do nội dung xuyên tạc lịch sử. Hạn thực hiện yêu cầu này là ngày 5/10. Ngày 3/10, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã gửi văn bản yêu cầu Netflix gỡ phim Little Women (tựa Việt: Ba chị em) khỏi kho ứng dụng ở Việt Nam do có nội dung xuyên tạc lịch sử.

Bản tin ghi rằng "xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng" nằm trong "lời thoại của nhân vật khi nhắc về chiến tranh Việt Nam tại tập 3 từ phút 58:01- 58:22 và tập 8 từ phút thứ 5:41-7:01."

---- HỎI 1: Trạm xăng cơ nguy tuyệt chủng vì xe điện tràn ngập?

ĐÁP 1: Dự kiến như thế. Trong hơn một thế kỷ, các trạm xăng đã trở thành trung tâm của văn hóa xe hơi của California, cung cấp nhiên liệu, thực phẩm và chỉ đường thân thiện dọc theo các con đường phía sau và đường đi của chúng ta. Nhưng sự vội vàng của chúng ta tìm tới xe hơi điện dự kiến đang làm các trạm xăng từ từ biến mất.

Các doanh nghiệp nhỏ có tiềm năng thường thuộc sở hữu của người nhập cư, có tới 80% số trạm có thể sẽ không có lãi vào năm 2035, khi nhà nước ngừng tất cả việc bán xe mới chạy xăng. Hiện tại, ngày càng ít xe hơi ngốn xăng, làm giảm nhu cầu về nhiên liệu. Ngày càng có nhiều thành phố cấm xây dựng trạm xăng mới.

Sanjiv Patel thuộc American Petroleum and Convenience Store Association (Hiệp hội Cửa hàng Tiện lợi và Xăng dầu Hoa Kỳ) có trụ sở tại Milpitas, đại diện cho một số trong số 250.000 chủ trạm xăng và nhân viên của tiểu bang dự đoán: “Nó sẽ làm ngành này tuyệt chủng."

Chi tiết:

https://www.ocregister.com/2022/10/04/the-death-of-the-gas-station/

---- HỎI 2: Đa số Tổng quản trị các công ty lớn nhất thế giới nói sắp suy thoái?

ĐÁP 2: Hơn 8/10 nói thế, nhưng sẽ suy thoái nhẹ. Một báo cáo của KPMG đã chỉ ra rằng 39% CEO (Tổng quản trị) đã thực hiện việc đóng băng tuyển dụng trong khi 46% đang xem xét cắt giảm việc làm trong 6 tháng tới.

Báo cáo Tổng quan về Giám đốc điều hành KPMG 2022 (KPMG 2022 CEO Outlook) đã hỏi hơn 1.300 Giám đốc điều hành tại các doanh nghiệp lớn nhất thế giới về chiến lược và triển vọng của họ. Cuộc khảo sát bao gồm các nhà lãnh đạo từ 11 thị trường chính như Úc, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Anh và Mỹ.

Báo cáo cũng tiết lộ rằng 58% các nhà lãnh đạo mong đợi một cuộc suy thoái sẽ nhẹ và ngắn. Hơn 8 trong số 10 dự đoán suy thoái trong 12 tháng tới, với hơn một nửa dự đoán nó là nhẹ và ngắn hạn.

Chi tiết:

https://www.livemint.com/news/world/nearly-50-ceos-looking-at-job-cuts-39-have-frozen-hiring-kpmg-survey-11664872297855.html

.