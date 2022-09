- Bão ở VN: 57 người bị thương và hàng ngàn ngôi nhà bị sập, 77 trường học hư hại, 5.262 cây bật gốc - Viện nghiên cứu Hàn quốc: VinFast đầy rủi ro vì Luật giảm lạm phát của Biden áp dụng cho xe hơi điện ráp tại Mỹ. - Mỹ kêu gọi công dân Mỹ song tịch khẩn cấp rời Nga, vì sẽ bị Putin bắt lính cho chiến trường Ukraine

Bão ở VN: 57 người bị thương và hàng ngàn ngôi nhà bị sập, 77 trường học hư hại, 5.262 cây bật gốc. (Photo courtesy of VTC 14)

QUẬN CAM (VB-28/9/2022) ---- Vào chiều thứ Ba 27/9/2022, khi 5 cầu thủ bóng trong đội bầu dục trung học đang bước ra sân, sau trận đấu với 2 đội khác, họ bị phục kích bởi 2 tay súng phía sau một trường trung học ở khu vực lân cận Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania.

Một cậu bé 14 tuổi bị bắn vào ngực và đã chết tại bệnh viện gần đó, và 4 người khác trong độ tuổi từ 14 đến 17 bị thương, theo NBC Philadelphia. Các tay súng đã bắn ít nhất 70 phát vào nhóm đi phía sau trường trung học Roxborough High School.

Cậu bé thiệt mạng thuộc đội bóng Roxborough nhưng lại theo học tại trường trung học Saul High School, một trường gần đó tập trung vào các ngành khoa học nông nghiệp có tổ chức hợp tác môn bóng bầu dục với Roxborough.

Các tay súng đã bắn từ một chiếc Ford Explorer màu xanh lục. Chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện vào tối thứ Ba. Tất cả các nạn nhân khác, những người cũng chơi trong đội Roxborough, được cho là sẽ bình phục. Cảnh sát đang điều tra.

---- Bộ Ngoại Giao Mỹ hôm thứ Ba đã đưa ra một cảnh báo nghiêm trọng đối với các công dân Mỹ sống ở Nga vì một kế hoạch huy động quân sự của Nga đã gây ra sự hoảng loạn hàng loạt trên khắp đất nước Nga.

Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Moscow khuyên những người mang hai quốc tịch Mỹ-Nga nên ra ngoài ngay nếu họ muốn tránh bị bắt lính theo lệnh Putin. Đại sứ quán cho biết trong một cảnh báo an ninh: “Nga có thể từ chối thừa nhận 2 quốc tịch với Hoa Kỳ, từ chối quyền tiếp cận của họ với sự hỗ trợ lãnh sự của Hoa Kỳ, ngăn cản việc rời khỏi Nga của họ và bắt buộc công dân song tịch phải nhập ngũ.”

---- Hôm thứ Tư 21/9/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ gửi thêm 300.000 quân vào chiến dịch đặc biệt ở Ukraine, trong đó với lệnh huy động lực lượng dự bị quân sự. Nhiều ngườ Nga tại Mosocw lan truyền lại một tin hồi tháng 5, khi một sĩ quan tình báo Nga giấu tên tuyên bố với báo Mirror rằng Putin sắp mất thị lực và tuổi thọ được bác sĩ đoán chỉ còn 3 năm nữa vì bị "ung thư tiến triển nhanh."

Người ta kể dấu hiệu hiện ra là Putin bị đau đầu thường xuyên, và khi xuất hiện trên TV, Putin cần những mảnh giấy với mọi thứ được viết bằng chữ lớn để đọc, chữ quá lớn tới nổi mỗi trang chỉ có thể chứa một vài câu, trong khi có lúc chân tay của Putin 'run rẩy không kiểm soát được' và luôn cần chỗ tựa. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bác bỏ các báo cáo và nói rằng không có dấu hiệu của bất kỳ bệnh tật nào. Những tin đồn này xuất hiện lại vào lúc cuộc chiến Nga-Ukraine kéo dài gần 7 tháng. Nhiều người đang nghi ngờ sự tỉnh táo của Putin.

---- Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho biết, Hoa Kỳ hoan nghênh những người Nga xin tị nạn vì cuộc chiến “không được lòng dân” của Tổng thống Vladimir Putin: “Chúng tôi tin rằng bất kể quốc tịch của họ là gì, họ có thể xin tị nạn tại Hoa Kỳ và yêu cầu của họ sẽ được duyệt xét theo từng trường hợp.”

---- Nga không được phép biến cuộc chiến trở thành một cuộc xung đột kéo dài, vì vậy tất cả các loại vũ khí cần thiết hãy gửi cho Ukraine để giúp Ukraine chiến thắng. Đó là nhận định của cựu Tư lệnh Bộ Chỉ huy Châu Âu của Hoa Kỳ (2014-2017), Tướng Frederick Ben Hodges, người hiện là chuyên gia quân sự của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Châu Âu (Center for European Policy Studies), nói như thế trong hội nghị Guildhall của Liên Âu.

---- Các cử tri ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk ủng hộ sáp nhập vào Nga qua cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức từ ngày 23/9, theo các quan chức bầu cử địa phương cho biết hôm thứ Ba sau khi đếm tất cả các lá phiếu. Hơn 98% người dân trong khu vực đã bỏ phiếu đồng 1y sáp nhập Liên bang Nga.

Trong khi đó, Cộng hòa Nhân dân Donetsk cũng kiểm 100% số phiếu bầu và báo cáo rằng 99,23% trong số đó ủng hộ sáp nhập vào Nga. Trước đó, đa số cư dân của các vùng Zaporozhye và Kherson chiếm ưu thế tương tự đã bỏ phiếu theo cách tương tự.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên Telegram: "Cuộc trưng cầu đã kết thúc. Kết quả đã quá rõ ràng. Chào mừng các bạn đến với nước Nga!"

---- Nga đã bắn 2 phi đạn vào khu vực Odesa, cả hai đều bị phòng không Ukraine bắn rớt giữa đường bay trên bầu trời, theo tin từ Serhii Bratchuk, phát ngôn nhân quân khu Odesa. Bản tin nói 2 máy bay chiến đấu Su-35 của Nga đã bắn 2 phi đạn Kh-59 không-đối-địa từ Biển Đen, hướng về Crimea. Phòng không Ukraine đã bắn rớt cả 2 phi đạn giữa không trung. Cũng trong ngày 27/9/2022, phòng không Ukraine đã phá hủy 3 máy bay không người lái loại kamikaze đang hướng tấn công Odesa.

---- Phát biểu với "60 Minutes" vào Chủ nhật, cựu Dân Biểu Denver Riggleman (Cộng Hòa-VA) đã nói rằng có một cú phone từ số tổng đài Bạch Ốc tới 1 người lúc đó đang tham dự bạo loạn 6/1/2021 (lúc đó, người này đã đi bộ vào sảnh Quốc hội sau khi đám đông đột nhập vào Điện Capitol).

Trong cuốn sách mới của Riggleman, The Breach, ông giải thích cách mà ông và nhóm kỹ thuật đã sử dụng khi họ sàng lọc hàng ngàn cú phone, bài đăng trên mạng xã hội, tin nhắn (text messages) và các tin nhắn đa phương tiện (multimedia messages) khác. Sau cuộc tấn công vào Quốc hội, một trong những thông tin quan trọng được tiết lộ cho công chúng là nhật ký điện thoại của Bạch Ốc cho thấy bất kỳ thông tin liên lạc nào tại thời điểm xảy ra vụ tấn công đều bị ngắt (blackout: nghĩa là, mất điện, thông tin trên nhật ký điện thoại đã bị xóa).

Riggleman giải thích: "Mặc dù chúng ta đã vượt qua kỷ nguyên của các tổng đài thủ công khi tất cả các số điện thoại trong trụ sở của một tổ chức nhất định sẽ nằm trên cùng một sàn giao dịch, nhưng các nhà cung cấp dịch vụ vẫn có xu hướng cấp cho các tổ chức lớn như Bạch Ốc các khối mở rộng. Khi nhóm kỹ thuật của tôi xem xét hồ sơ điện thoại, chúng tôi thấy một số trao đổi chính, kết hợp với mã vùng thủ đô, được liên kết với Cánh Tây [Tổng Thống phủ trong Bạch Ốc]. Số phone chung cho văn phòng điều hành của tổng thống, 202-395-0000, đã xuất hiện khá nhiều trong phân tích của chúng tôi, cũng như số tổng đài của Bạch Ốc, 202-456-1414. Số khác dường như là số nhánh điều hành riêng lẻ. Điện thoại di động của Bạch Ốc thường bắt đầu bằng 202–881-XXXX.

"Biết các số liệu đó, nhóm có thể sàng lọc tất cả các cuộc gọi và tìm các kết nối. Lúc đầu, khi chúng tôi tìm kiếm các cú phone của Bạch Ốc trong thời gian mất điện, chúng tôi thấy những gì chúng tôi mong đợi sẽ thấy: luật sư, thành viên gia đình, đồng minh và cố vấn chính trị hàng đầu của tổng thống đều gọi hoặc nhận cuộc gọi từ các số điện thoại gốc của Cánh Tây. Có thể dễ dàng nhận thấy rằng, trái ngược với nhật ký cuộc gọi [trong sổ ghi là blackout, mất điện nhưng], các đường dây của Bạch Ốc đã hoạt động giữa khi tấn công Điện Capitol," ông Riggleman nói.

Ba quan chức trong Ủy ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn --- Dân biểu Jamie Raskin (D-MD), DB Adam Schiff (D-CA) và DB Zoe Lofgren (D-CA) --- đều đã nói với các phóng viên rằng họ đã theo dõi thông tin của Riggleman. Họ nói không thực sự hài lòng với Riggleman vì đã tiết lộ nhiều thông tin trong cuốn sách. Tuy nhiên, Riggleman khẳng định rằng cuốn sách tập trung nhiều hơn vào kinh nghiệm khi trở thành mục tiêu để cánh hữu đánh phá.

---- Tạp chí Spiegel của Đức cho biết, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã cảnh báo Đức nhiều tuần trước về các cuộc tấn công có thể xảy ra đối với các đường ống dẫn khí đốt ở Biển Baltic, và bây giờ thì có tin rò rỉ khí đốt trong các đường ống dẫn khí đốt của Nga tới Đức dưới biển.

Spiegel đưa tin theo nguồn ẩn danh, chính phủ Đức đã nhận được lời khuyên của CIA, và Đức đoán là sẽ xảy ra tấn công có chủ đích vào đường ống Nord Stream 1 và 2. Chính phủ Đức từ chối bình luận, Spiegel nói thêm.

---- 2 đường ống khí đốt tự nhiên dưới biển bị phá hoại, cho nổ, rò rỉ khí đốt. Các nhà địa chấn học cho biết các vụ nổ đã làm rung chuyển Biển Baltic trước khi phát hiện rò rỉ bất thường trên hai đường ống dẫn khí đốt tự nhiên chạy dưới nước từ Nga đến Đức. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết chính phủ của bà coi những vụ rò rỉ là kết quả của “những hành động có chủ ý” của những thủ phạm không rõ danh tính. Và các nhà lãnh đạo và chuyên gia châu Âu khác đã chỉ ra khả năng phá hoại trong bối cảnh bế tắc năng lượng với Nga do cuộc chiến ở Ukraine gây ra.

Bjorn Lund, Giám đốc Mạng lưới Địa chấn Quốc gia Thụy Điển (Swedish National Seismic Network) cho biết vụ nổ đầu tiên được ghi nhận vào sáng sớm thứ Hai về phía đông nam đảo Bornholm của Đan Mạch. Một vụ nổ thứ hai, mạnh hơn về phía đông bắc của hòn đảo vào đêm đó tương đương với một trận động đất 2,3 độ richter. Các trạm địa chấn ở Đan Mạch, Na Uy và Phần Lan cũng ghi nhận các vụ nổ.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, đây không phải là một trận động đất,” Lund nói. Khi được hỏi liệu vụ việc có cấu thành một cuộc tấn công vào Đan Mạch hay không, Frederiksen trả lời rằng chuyện rò rỉ đã xảy ra ở vùng biển quốc tế và "câu trả lời là không." Khi được hỏi ai có thể chịu trách nhiệm về những rò rỉ, Frederiksen cho biết "không có thông tin nào cho thấy ai có thể đứng sau nó."

Khí gas rò rỉ đã tạo ra một vùng sủi bọt trắng xóa trên mặt nước, những hình ảnh do chương trình quân sự của Đan Mạch công bố. Bộ trưởng Năng lượng Đan Mạch Dan Jørgensen nói rằng "chúng tôi không thể nói rò rỉ sẽ tiếp diễn trong bao lâu" vì khí chưa được tắt. Không có dấu hiệu khi nào khí sẽ được tắt.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki gọi các sự kiện này là “một hành động phá hoại”. Trong một buổi lễ gần Goleniow, phía tây bắc Ba Lan, Morawiecki, Frederiksen của Đan Mạch và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã mở một cách tượng trưng van của một đường ống màu vàng thuộc Baltic Pipe, một hệ thống mới đưa khí đốt của Na Uy qua Đan Mạch và Biển Baltic đến Ba Lan.

Morawiecki tuyên bố: “Kỷ nguyên thống trị của Nga trong lĩnh vực khí đốt sắp kết thúc. "Một kỷ nguyên được đánh dấu bằng sự tống tiền, đe dọa và tống tiền."

Không có quan chức nào đưa ra bằng chứng về nguyên nhân gây ra sự kiện Nord Stream, nhưng với sự mất lòng tin vào Nga đang tăng cao, một số người lo ngại Moscow đã phá hoại cơ sở hạ tầng của chính mình bất chấp hoặc cảnh báo rằng các đường ống dễ bị tấn công. Chuyện rò rỉ ở các vùng biển quốc tế ngoài khơi Đan Mạch và Thụy Điển đã làm dấy lên quan điểm về việc liệu cơ sở hạ tầng năng lượng có đang được nhắm mục tiêu hay không và dẫn đến mức gia tăng nhỏ trong giá khí đốt tự nhiên.

---- Công ty Meta tiết lộ hôm thứ Ba, một mạng lưới thông tin bóp méo có nguồn gốc từ Nga đã sử dụng hàng trăm tài khoản mạng xã hội giả mạo và hàng chục trang web tin giả để truyền bá các luận điểm của Nga về cuộc xâm lược Ukraine. Meta (công ty sở hữu Facebook và Instagram) nói đã vô hiệu hóa hoạt động tin giả nêu trên. Tuy nhiên, Facebook cho biết đây là nỗ lực tuyên truyền lớn nhất và phức tạp nhất của Nga mà họ tìm thấy kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu.

Hoạt động tin giả đó liên quan đến hơn 60 trang web được tạo ra để bắt chước các trang web tin tức hợp pháp bao gồm báo The Guardian ở Anh và Der Spiegel của Đức. Tuy nhiên, thay vì những tin tức thực tế được báo cáo bởi các trang web giả mạo này, các trang web giả mạo có chứa các liên kết về tuyên truyền và thông tin bóp méo của Nga về Ukraine. Hơn 1.600 tài khoản Facebook giả đã được sử dụng để tuyên truyền cho độc giả ở Đức, Ý, Pháp, Anh và Ukraine.

---- Trump nổi tiếng về quỵt tiền hóa đơn, nên không thể thuê các luật sư có uy tín cao để bào chữa trong nhiều vụ án dân sự và pháp lý. Do vậy mới đây, Trump đã thuê Chris Kise, cựu tổng luật sư của Florida (solicitor general for Florida) và phải trả trước 3 triệu đôla cho Kise.

Nhưng bất ngờ, Kise không còn chỉ huy dàn luật sư của Trump. CNN loan tin Kise "đã bị loại khỏi cuộc điều tra tài liệu Mar-a-Lago chưa đầy một tháng sau khi ông được cử đại diện cho Trump trong vấn đề này, theo 2 nguồn tin quen thuộc nói với CNN." Các chuyên gia pháp lý đang giễu Trump vì đã gạt luật sư hàng đầu của mình ra bên lề sau khi cúng cho Kise 3 triệu đôla, hiển nhiên là tiền những người cuồng nhiệt cúng cho Trump..

---- Thương vụ bán nhà mới đối với nhà biệt lập ở Hoa Kỳ đã tăng 28,8% vào tháng 8 so với tháng trước, đạt 685.000 căn, Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ và Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị cho biết trong báo cáo của họ phát hành hôm thứ Ba. Ở cấp độ hàng năm, con số này đã giảm 0,01% trong tháng tương ứng năm ngoái.

Giá nhà tại Hoa Kỳ đã thấp hơn 0,6% trong tháng Bảy so với tháng trước, theo Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang (FHFA) báo cáo hôm thứ Ba. Tính theo năm, giá nhà đã tăng 13,9%.

---- Người tiêu dùng Mỹ tự tin hơn trong tháng thứ 2 liên tiếp khi giá xăng tiếp tục giảm. Conference Board cho biết hôm thứ Ba rằng chỉ số niềm tin người tiêu dùng đã tăng lên 108 trong tháng 9, từ 103,6 vào tháng 8. Các mức tăng liên tiếp hàng tháng theo sau 3 lần giảm liên tiếp hàng tháng do các hộ gia đình Mỹ bị ảnh hưởng bởi giá cả tăng cao, đặc biệt là giá xăng.

Chỉ số tình hình hiện tại (present situation index) - đo lường qua đánh giá của người tiêu dùng về các điều kiện kinh doanh và thị trường lao động hiện tại - cũng tăng trở lại, lên 149,6 vào tháng 9 từ 145,3 vào tháng 8.

Chỉ số kỳ vọng (expectations index) - thước đo về triển vọng sáu tháng của người tiêu dùng đối với điều kiện thu nhập, kinh doanh và lao động - đã tăng lên 80,3 vào tháng 9 từ 75,8 vào tháng 8.

Theo nội dung Biên bản số 1375 của Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được lập vào lúc hơn 9 giờ tối cùng ngày, gia đình năm người của ông Đôn không được rời khỏi Việt Nam vì “lý do an ninh” quy định tại Điều 36 của Luật Xuất cảnh, Nhập cảnh của công dân.

Biên bản cũng cho biết ông có thể liên hệ với Phòng Xuất Nhập cảnh của Công an tỉnh Phú Yên để giải quyết.



Luật sư Đôn hôm 28/9 nói với phóng viên RFA, ông cùng gia đình đang quay trở lại quê nhà ở Phú Yên. Ông nói qua điện thoại:

“Việc tạm dừng xuất cảnh tôi là sai và không có căn cứ. Một quyết định mang tính áp đặt và trù dập đối với tôi. Biên bản tạm dừng xuất cảnh, an ninh cửa khẩu Tân Sơn Nhất nói tôi cần liên hệ với Phòng Xuất Nhập cảnh của Công an tỉnh Phú Yên.

Ngày mai tôi sẽ làm việc với công an Phú Yên về lý do họ không cho tôi xuất cảnh, và nếu không có lý do chính đáng, tôi sẽ kiện ra toà và yêu cầu bồi thường.”



Ông Đôn không rõ lý do gì mà Công an Phú Yên có hành xử như vậy, ngay trước mặt viên chức của Cơ quan Di cư Quốc tế (IOM).

Ông khẳng định, theo quy định của luật pháp Việt Nam thì công dân có quyền đi lại tự do trong nước và ra nước ngoài. Ông nói thêm:

“Trước kia tôi chỉ bào chữa cho người dân thấp cổ bé họng. Tôi bị tước thẻ luật sư năm năm rồi từ năm 2017. Tôi chỉ ở nhà làm nông và không đụng chạm với ai, không vi phạm pháp luật, nên không có cơ sở nói tôi vi phạm an ninh quốc gia."



Về lý do đi tị nạn chính trị ở Hoa Kỳ, ông cho biết cuộc sống của gia đình gặp nhiều khó khăn do không được hành nghề luật sư và sự chèn ép của chính quyền tỉnh Phú Yên.

Cơ quan Di cư Quốc tế chi ra hơn 5.000 USD từ tiền ứng trước của Chính phủ Hoa Kỳ để mua vé máy bay cho năm thành viên gia đình ông Đôn đi Mỹ. Khi ông và gia đình bị dừng xuất cảnh đột ngột, IOM đã lấy lại vé.

Trước khi lên đường đi định cư, ông rút hết học bạ của ba đứa con nhỏ cũng như cho hết đồ đạc của gia đình nên giờ đây khi quay lại Phú Yên ông sẽ phải mua sắm lại, nhà cửa may mắn vẫn còn do giá rẻ nên chưa bán.

Ông Đôn dự tính cho các con đi học lại nhưng băn khoăn không rõ trường học có chịu nhận lại hồ sơ của các con hay không, còn gia đình vẫn tiếp tục làm nghề nông như năm năm qua từ khi không còn được hành nghề luật sư.

Phóng viên gửi email cho Đại sứ quán Hoa Kỳ và Cơ quan Di cư Quốc tế và Cục Xuất nhập cảnh ở Việt Nam đề nghị bình luận về vụ việc, tuy nhiên chúng tôi chưa nhận được phản hồi.



Báo Công an nhân dân hôm 28/9 có bài viết xác nhận về việc ông Võ An Đôn bị cấm xuất cảnh, quy kết ông Đôn trong thời gian hành nghề luật sư ở Phú Yên "có hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận, đăng tải nhiều bài viết trên mạng xã hội, phát ngôn, trả lời phóng vấn báo chí nước ngoài có nội dung mang tính bịa đặt, nói xấu luật sư, các cơ quan tố tụng, Đảng, Nhà nước Việt Nam... gây ảnh hưởng đặc biệt xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước."

Chính vì vậy, theo cơ quan ngôn luận của Bộ Công an, vào tháng 11/2017, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tên ông Võ An Đôn ra khỏi danh sách Đoàn Luật sư Phú Yên.

Ông Đôn sau đó khiếu nại lên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và có đơn khởi kiện Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhưng tất cả đều bị bác.



"Công an Phú Yên lạm quyền khi tạm hoãn xuất cảnh luật sư Võ An Đôn"

Ông Trương Minh Tam, một nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam từng xin đi Mỹ tị nạn chính trị từ ở trong nước như trường hợp của ông Đôn khẳng định Công an tỉnh Phú Yên lạm quyền trong việc tạm hoãn xuất cảnh luật sư Võ An Đôn.

Luật gia Trương Minh Tam từ tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ nói với phóng viên:

“Nhà nước Việt Nam ngang nhiên vi phạm luật pháp của mình. Phòng Quản lý Xuất Nhập của Công an tỉnh Phú Yên không có thẩm quyền cấm xuất cảnh đối với ông Võ An Đôn kể cả khi có lý do an ninh quốc gia.

Theo Điều 37 của Luật Xuất cảnh, Nhập cảnh của công dân Việt Nam thì chỉ có ông Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Công an mới có thẩm quyền đó.”

Trong Luật Xuất cảnh, Nhập cảnh của công dân Việt Nam, Điều 36 về “Xuất cảnh, Nhập cảnh của công dân Việt Nam” có Khoản 9 nói an ninh cửa khẩu có thể tạm hoãn xuất cảnh đối với “Người mà cơ quan chức năng có căn cứ cho rằng việc xuất cảnh của họ ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.”

Cũng trong luật này, Điều 37 quy định Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an có thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với trường hợp nói trên.

Từ kinh nghiệm bản thân và một số trường hợp tị nạn chính trị mà ông tham gia hỗ trợ pháp lý, ông Tam cho biết một người bất đồng chính kiến được đi làm hồ sơ đi định cư hoặc tị nạn chính trị ở nước ngoài, thì Toà Đại sứ của quốc gia tiếp nhận (trong trường hợp ông Đôn là Đại Sứ quán Hoa Kỳ ở Việt Nam) sẽ làm bộ hồ sơ và cùng Cơ quan Di cư Quốc tế (IOM) làm việc với Bộ Công an và Bộ Ngoại giao Việt Nam để xem có cho người này xuất cảnh hay không.

Nếu chính phủ Hà Nội chưa đồng ý thì hai tổ chức kia sẽ đàm phán với hai bộ Quốc phòng và Công an. Theo ông Tam, khi thương lượng thành công họ sẽ báo cho đối tượng biết để chuẩn bị lên đường.

Đến khi đó thì Toà Đại sứ mới cấp thị thực còn IOM sẽ mua vé máy bay cho người được phép xuất cảnh. Trong trường hợp ông Võ An Đôn, ông Tam đánh giá cách hành xử của chính quyền Việt Nam vi phạm nguyên tắc ngoại giao quốc tế, thể hiện sự ngông cuồng, thái độ coi thường quan hệ quốc tế của Nhà nước Việt Nam.



Võ An Đôn là một cái tên khá nổi tiếng trong giới luật sư Việt Nam vì sự dũng cảm trong hoạt động chuyên môn và các phát ngôn của mình.

Năm 2014, ông bào chữa và thắng kiện vụ năm công an ở Phú Yên nhục hình làm chết công dân Ngô Thanh Kiều.

Nhạc sĩ Tuấn Khanh, một nhà quan sát chính trị ở Việt Nam cho rằng, chính vì vụ này mà ông Đôn trở thành đích ngắm của những âm mưu trừng phạt vì bày ra hình ảnh công an bạo lực khắp cả nước.

Theo ông Trương Minh Tam, việc tạm dừng xuất cảnh đối với ông Võ An Đôn là sự sách nhiễu của công an Việt Nam, như từng làm với nhiều người khác, trong đó có nhạc sỹ Việt Khang.

Luật gia này dự đoán ông Đôn sẽ được xuất cảnh sau một thời gian ngắn tới đây.

Ông Tam, một người tham gia nhiều cuộc biểu tình ôn hoà ở Hà Nội về chủ quyền biển đảo trước sự hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, cho biết cơ quan an ninh buộc ông phải cam kết “không được chống lại Nhà nước Việt Nam” trước khi ông bay sang Hoa Kỳ tị nạn chính trị.

Ông tin rằng, nhiều người cũng bị ép như vậy. Ông kể lại:

“Tôi bảo tôi sẽ ký nhưng theo ý của tôi. Tôi nói rằng tôi không những không chống lại nhà nước Việt Nam mà còn hợp tác với Việt Nam và các thế lực tiến bộ trên thế giới để làm thay đổi Việt Nam theo các chuẩn mực văn minh trên thế giới.”

Tuy nhiên, cuối cùng thì cả hai bên đều thống nhất không ký biên bản nào hết, ông bổ sung.

Luật sư Võ An Đôn, 45 tuổi, có câu nói nổi tiếng gây tranh cãi: “Ở Việt Nam, các luật sư chỉ có thể chạy án chứ không có thể thực hành luật pháp đúng nghĩa.”

Ông cũng là một trong những người đầu tiên công khai nói rõ khái niệm “án bỏ túi” trong các vụ xử chính trị.

Năm 2018, ông Võ An Đôn bị rút giấy phép hành nghề luật sư. Hơn 100 luật sư cả nước đã cùng ký vào đơn kiến nghị yêu cầu trả lại quyền hành nghề cho ông Võ An Đôn, tuy nhiên nỗ lực này không có kết quả.

Nguồn: https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/lawyer-vo-an-don-says-he-will-sue-phu-yen-police-for-stopping-him-to-travel-to-us-09282022091209.html

