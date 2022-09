Phong Tran, 43 tuổi, một thợ làm móng ở thị trấn Northwood, Ohio, đã bị đánh vô cớ tới té xỉu bên ngoài quán rượu Ye Olde Cock n Bull. Cơ may sống sót chỉ còn 5%. Có thể vì bị kỳ thị màu da? Hình: Phong Tran và con gái.

- Quân Nga đã hiếp dâm và tra tấn trẻ em ở Ukraine, hiếp dâm từ bé gái 4 tuổi đến bà cụ 82 tuổi, xử tử và tra tấn nhiều tù binh. Quân Nga thiệt hại gấp nhiều lần quân Ukraine.

- Nga gửi giấy gọi nhập ngũ ở 4 tỉnh Ukraine do Nga chiếm. Interfax: hôm Thứ Sáu có 23,64% cử tri đi bỏ phiếu ở 4 tỉnh Nga kiểm soát.

- Mỹ: nếu Nga sáp nhập sau trò giả mạo trưng cầu dân ý 4 tỉnh Ukraine, Mỹ sẽ tăng trừng phạt kinh tế Nga.

- Ukraine kêu gọi toàn dân kháng chiến, phá hoại quân Nga mọi cách, báo cho quân Ukraine các căn cứ, kho đạn quân Nga... Ukraine sẽ hạ cấp bang giao với Iran.

- Giữa lúc bạo loạn 6/1/2021, có 1 người từ Bạch Ốc gọi phone nói chuyện với người đang bạo loạn ở Capitol.

- Muốn biết ai từ Bạch Ốc gọi phone cho người bạo loạn trong giờ bạo loạn 6/1/2021 xảy ra? Không khó.

- Thư xin Biden lột chức Tổng Thanh Tra do Trump gài vào Bộ Nội An, vẫn đang phá hoại nội bộ.

- Trump chửi mắng, đòi vĩnh viễn cấm Bộ Trưởng Tư Pháp New York hành nghề luật.

- Tình báo đọc lại hồ sơ mật tịch thu từ nhà Trump.

- Mỹ hối thúc Úc mua tàu ngầm chạy bằng nguyên tử, sẽ giúp Úc tự sản xuất tàu ngầm này tại Úc.

- Mississippi : truy tố tội hận thù vì cắm thánh giá lửa cháy trước nhà người da đen.

- California: cho săn 400.000 heo rừng đang chạy rông.

- California: Cháy rừng gây ô nhiễm không khí, hại sức khỏe.

- Quận Cam: chết vì xe lao xuống rãnh.

- Có phải vì bị kỳ thị? Phong Tran bị đánh té xỉu, nguy ngập, chỉ có 5% cơ hội sống sót.

- Quận Cam: Bác sĩ gốc Việt nhận tội biên toa thuốc gây nghiện, làm 5 người chết vì quá liều.

- 'Có doanh nghiệp gỗ giảm đến 80% doanh thu từ thị trường Mỹ, kim ngạch sang EU về 0'.

- Hàng chục luật sư kiến nghị bãi bỏ biện pháp cùm chân đối với tù nhân.

- Điều tra xem có phải giả nuôi trẻ mồ côi để lừa gạt: Lấy mẫu ADN trẻ em và người lớn tại “Tịnh thất Bồng Lai”.

- HỎI 1: Nếu TQ phong tỏa hay chiếm 1 đảo xa, chiến tranh sẽ bùng nổ? ĐÁP 1: Đài Loan nói như thế.

- HỎI 2: Tăng vọt hiện tượng bệnh nhân tấn công bác sĩ? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (24/9/2022) ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói với Telegram hôm thứ Bảy để nói rằng quân Ukraine đã chống cự được "cuộc tấn công toàn diện" của Nga và chiếm lại một phần đáng kể lãnh thổ của nước này, nơi từng do quân đội Nga nắm giữ: “Ukraine cứu người dân ra khỏi sự giam cầm của Nga, cho thấy rằng Kiev đã thay đổi tiến trình của cuộc xung đột và thuyết phục thành công để quân Nga thấy rằng Ukraine sẽ chiến thắng." Trong cuộc phản công tháng này, Ukraine đã tiến vào được hai thị trấn tiếp liệu chính do Nga chiếm đóng ở Kharkiv, Izyum và Kupiansk.

---- Chính quyền Nga bắt đầu huy động đàn ông trong độ tuổi nhập ngũ ở các vùng lãnh thổ Zaporizhzhia và Kherson do Nga chiếm đóng, theo Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo hôm thứ Bảy. Giấy gọi nhập ngũ được cho là trao cho những người đã từ bỏ quốc tịch Ukraine, những người đã nhận hộ chiếu của Liên bang Nga, theo Bộ. Tình hình này diễn ra sau khi Điện Kremlin tuyên bố điều động một phần với ý định đưa khoảng 300.000 máy bay chiến đấu mới của Nga tới Ukraine.

---- Hãng thông tấn Interfax của Nga đưa tin, số cử tri đi bỏ phiếu tại một cuộc trưng cầu dân ý ở khu vực Donetsk do Nga kiểm soát là 23,64% vào thứ Sáu. Trong ngày bỏ phiếu đầu tiên, 21,97% người dân vùng Lugansk đã có mặt tại các cuộc bỏ phiếu, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở Zaporizhzhia và Kherson lần lượt là 20,5% và 15%. Bốn khu vực ở miền đông Ukraine đã bắt đầu bỏ phiếu từ thứ Sáu để quyết định xem họ muốn gia nhập Liên bang Nga hay vẫn là một phần của Ukraine.

---- Quân Nga thiệt hại gấp nhiều lần quân Ukraine. Theo cơ sở dữ liệu nguồn mở Oryx, Nga đã mất 1.183 xe tăng và 1.304 xe chiến đấu bộ binh kể từ khi xâm lược Ukraine vào ngày 24/2/2022. Điều đặc biệt hơn nữa là Ukraine đã chiếm được một tỷ lệ khá lớn trong số đó: 389 xe tăng và 415 xe chiến đấu bộ binh, phần nhiều trong số đó, ở cả hai loại, đã được Ukraine sử dụng để chống lại quân Nga. Những con số này chỉ là thiệt hại của Nga đã được xác nhận trực quan; con số thực tế có lẽ cao hơn nhiều.

Ukraine cũng thiệt hại về quân xa, nhưng gần như không nhiều, do nước này tương đối thiếu, không được bảo vệ cẩn thận những gì họ sở hữu và vì tính chất phòng thủ của cuộc chiến cho đến nay: 1.627 chiếc, bao gồm 267 xe tăng và 244 xe chiến đấu bộ binh, theo Oryx.

---- Mỹ: nếu Nga sáp nhập sau trò giả mạo trưng cầu dân ý, Mỹ sẽ tăng trừng phạt kinh tế Nga. Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre hôm thứ Sáu cho biết Washington sẵn sàng áp đặt các biện pháp kinh tế mới chống lại Điện Kremlin trong trường hợp họ quyết định sáp nhập các khu vực Ukraine đang tổ chức trưng cầu dân ý. Bà gọi cuộc chiến là ''tàn bạo'' và ''vô cớ'', nhắc lại quyết tâm của Hoa Kỳ trong việc tiến hành với sự giúp đỡ của họ đối với Ukraine.

Bà nói Tổng thống Nga Vladimir Putin đang đến từ một vị thế yếu kém, gọi cuộc chiến là ''không được lòng dân." Bà nhấn mạnh G7 sẽ không bao giờ công nhận việc sáp nhập các vùng lãnh thổ của Ukraine. Bà kết luận rằng Nga có thể kết thúc chiến tranh bất cứ lúc nào.

---- Ukraine kêu gọi toàn dân kháng chiến, phá hoại quân Nga mọi cách, báo cho quân Ukraine các căn cứ, kho đạn quân Nga... Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu tất cả người dân Ukraine hiện đang sinh sống trên các vùng lãnh thổ thuộc quyền kiểm soát của Nga hãy giúp các lực lượng Ukraine ''tiêu diệt quân xâm lược'' bằng cách phá hoại quân đội của đối phương và gửi thông tin về các hoạt động của lực lượng này cho quân Ukraine.

Zelensky viết trên kênh Telegram: "Và nếu bạn đã bị gia nhập quân đội Nga, thì hãy phá hoại bất kỳ hoạt động nào của kẻ thù, hãy can thiệp vào bất kỳ hoạt động nào của Nga và cung cấp cho chúng tôi tất cả thông tin quan trọng về những kẻ xâm lược: căn cứ, trụ sở và kho đạn của chúng. Và ngay vào giờ đầu tiên, hãy đi đến vị trí [đóng quân] của chúng tôi. Hãy làm mọi thứ có thể để cứu sinh mạng và giúp giải phóng Ukraine."

---- Ukraine sẽ hạ cấp bang giao với Iran. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Sáu nói rằng Ukraine sẽ hạ cấp quan hệ với chính phủ Iran vì Iran đã cung cấp máy bay không người lái (UAV) cho Nga. Zelensky cho biết thêm, giúp Nga là "sự hợp tác với cái ác." Ngoài ra, Tổng thống Ukraine cho biết cho đến nay đã có tổng cộng 8 máy bay không người lái do Iran sản xuất bị quân Ukraine bắn hạ trong cuộc chiến.

Một báo cáo trước đây của Bộ Quốc phòng Anh cho thấy quân đội Nga có khả năng đã triển khai máy bay không người lái của Iran ở Ukraine. Bộ cho biết: "Shahed-136 là một UAV tấn công cảm tử một chiều với tầm bắn 2.500 km".

---- Quân Nga đã hiếp dâm và tra tấn trẻ em ở Ukraine, hiếp dâm nữ giới từ 4 tuổi đến 82 tuổi, thực hiện "một số lượng lớn" các vụ xử tử và phạm các tội ác chiến tranh khác, theo một cuộc điều tra của các chuyên gia pháp lý của Liên Hợp Quốc. Được LHQ thành lập để quan sát cuộc chiến, Ủy ban Điều tra Quốc tế Độc lập (Independent International Commission of Inquiry) đã báo cáo những phát hiện rùng mình hôm thứ Sáu tại Geneva, mô tả một danh sách dài các vụ lạm dụng và tàn bạo ở bốn khu vực.

"Dựa trên bằng chứng do ủy ban thu thập, Ủy ban đã kết luận rằng tội ác chiến tranh đã được thực hiện ở Ukraine", Erik Mose, chủ tịch của ủy ban ba thành viên, nói với Hội đồng Nhân quyền LHQ. Mose, một thẩm phán người Na Uy, cho biết ủy ban đã ghi lại các trường hợp trẻ em bị "hãm hiếp, tra tấn và giam giữ trái pháp luật."

Ông nói thêm: “Có những ví dụ về những trường hợp người thân bị buộc phải chứng kiến tội ác.

Trong các trường hợp chúng tôi đã điều tra, độ tuổi của nạn nhân của bạo lực tình dục và giới tính từ 4 tuổi đến 82 tuổi."

---- Giữa lúc bạo loạn 6/1/2021, có 1 người từ Bạch Ốc gọi phone nói chuyện với người đang bạo loạn ở Capitol. Cựu cố vấn kỹ thuật cấp cao của Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 Denver Riggleman, một cựu Dân Biểu Quốc Hội (Cộng Hòa - VA), nói rằng ông có biết về việc ai đó trong Bạch Ốc của Trump điện thoại cho một kẻ bạo loạn ở Capitol trong cuộc bạo loạn 6/1/2021.

Riggleman nói với Bill Whitaker của đài CBS News trong cảnh quay mới phát hành trước chương trình đặc biệt vào tối Chủ nhật: “Bạn có một khoảnh khắc thực sự tuyệt vời khi bạn thấy rằng tổng đài điện thoại của Bạch Ốc [Trump] đã kết nối với điện thoại của một kẻ bạo loạn trong khi bạo loạn đang diễn ra. Đó là một khoảnh khắc ah-ha khá lớn”.

Bị sốc trước tiết lộ của Riggleman, Whitaker hỏi: "Ai đó trong Bạch Ốc đã gọi một trong những kẻ bạo loạn trong khi bạo loạn đang diễn ra?"

Cựu cố vấn của ủy ban trả lời: "Sự thật như thế. Tôi chỉ biết một đầu của cuộc gọi đó. Tôi không biết đầu dây trong Bạch Ốc, điều mà tôi tin là quan trọng hơn."

---- Muốn biết ai từ Bạch Ốc gọi phone cho người bạo loạn trong giờ bạo loạn 6/1/2021 xảy ra? Không khó. Olivia Troye, một chuyên gia an ninh quốc gia từng làm việc tại Bộ An ninh Nội địa và cho Phó Tổng thống Mike Pence, đã đưa ra suy nghĩ của mình trên Twitter: "Thật tức giận khi tính mạng của ban lãnh đạo đất nước chúng ta đang gặp nguy hiểm vào ngày 6/1/2021... trong khi các nhân viên thực thi pháp luật đang chiến đấu vì mạng sống của họ và trong khi đó, một người nào đó bên trong Bạch Ốc của Trump dường như đang trực tiếp gọi phone tới bọn bạo loạn khi nó đang diễn ra."

Cô cũng giải thích cách cô sẽ điều tra cho ra ai từ Bạch Ốc phone người bạo loạn: "Họ nên tra cứu hồ sơ của tất cả các đầu dây phone nối trong Bạch Ốc và các bàn làm việc - ít nhất sẽ dẫn đến việc thu hẹp nơi thực hiện cuộc gọi trong [Bạch Ốc] ... sau đó người ta có thể xem lại cảnh quay của camera cho khu vực đó và sẽ thấy ai đó đang cầm phone. Đó là nơi tôi sẽ bắt đầu."

---- Thư xin Biden lột chức Tổng Thanh Tra do Trump gài vào Bộ Nội An, vẫn đang phá hoại nội bộ. Một nhóm nhân viên làm việc cho cơ quan giám sát nội bộ tại Bộ An ninh Nội địa đang kêu gọi Tổng thống Biden cách chức ông sếp của họ, nói rằng họ đã mất hy vọng “con tàu sẽ tự ổn định”. Yêu cầu được đưa ra sau khi nhiều ủy ban quốc hội đã yêu cầu Tổng thanh tra Bộ Nội An Joseph Cuffari tránh ra khỏi các cuộc điều tra khác nhau sau khi ông không thông báo kịp thời cho các nhà lập pháp rằng các tin nhắn văn bản của Sở Mật vụ cho ngày 6/1/2021 đã bị “xóa”. Cuffari được cựu Tổng thống Trump đề cử vào năm 2019.

Một lá thư nặc danh được chia sẻ bởi Dự án Giám sát Chính phủ (Project on Government Oversight) đã được ký bởi “các nhân viên Sở Thanh Tran/Bộ Nội An có liên quan đại diện cho mọi văn phòng chương trình ở mọi cấp” và nói thêm rằng “vì sợ bị trả thù, chúng tôi không thể tự minh danh”.

Các nhân viên viết: “Chúng tôi cần giúp đỡ. Chúng tôi không thể im lặng được nữa khi đối mặt với tình trạng quản lý yếu kém liên tục của Sở Thanh Tran/Bộ Nội An ở cấp cao nhất. Tổng Thanh Tra Cuffari đã nói rõ rằng ông ấy mong muốn bám ghế, ngay cả khi đối mặt với những lời chỉ trích kéo dài và xứng đáng trên các phương tiện truyền thông, từ Quốc hội, từ các cơ quan giám sát khác và từ các nhân viên của chính mình. Một nhà lãnh đạo thực sự sẽ nhận ra tác động của hành động của mình đối với nhân viên của mình và hiểu điều đúng đắn cần làm là tránh sang một bên. Tuy nhiên, Cuffari không phải là một nhà lãnh đạo thực sự. Thay vào đó, ông hành động để làm suy yếu và chận bước nhân viên trong sự nghiệp của ông ở mọi cấp."

---- Trump chửi mắng, đòi vĩnh viễn cấm Bộ Trưởng Tư Pháp New York hành nghề luật. Tại cuộc biểu tình ở North Carolina hôm thứ Sáu, Trump đã tấn công Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James, người trong tuần này đã tiến hành vụ kiện lớn chống lại Trump và 3 con Trump. Sau một khoảnh khắc mà Trump nổi giận chửi mắng "trò lừa đảo tài liệu" của FBI trong trận bố ráp khu Mar-a-Lago, Trump nói, "Không có ví dụ nào tốt hơn về nỗi ám ảnh của cánh tả đối với việc nhắm mục tiêu vào các đối thủ chính trị hơn là vụ kiện ngược đãi và đồi trụy chống lại tôi, gia đình tôi, công ty của tôi bởi Bộ Trưởng Tư Pháp đầy phân biệt chủng tộc của tiểu bang New York, Letitia 'trò chơi trốn-tìm' James."

Trump giận dữ đòi chính phủ Biden điều tra Bộ Trưởng Tư Pháp New York: "Đây là một hành vi sai trái của cơ quan tố tụng. Bộ Tư pháp Biden nên điều tra Letitia James vì sự lạm dụng quyền lực đáng sợ và ác ý của bà James... Bà này không chỉ đáng bị thua mà còn đáng bị cách chức, đáng bị tước quyền ngay lập tức và đáng bị trục xuất ra khỏi nghề luật sư mãi mãi."

Vụ kiện của James đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy Trump đã tham gia vào hàng chục năm gian lận ngân hàng, khai gian thuế và bảo hiểm thông qua công ty bất động sản của mình, định giá quá cao tài sản để vay tiền lừa gạt các ngân hàng và bảoi hiểm, và định giá thấp tài sản để tránh nộp thuế. Có thời điểm, ông bị cáo buộc khai gian bằng cách khai tăng gấp ba diện tích căn hộ áp mái ở Manhattan.

---- Tình báo đọc lại hồ sơ mật tịch thu từ nhà Trump. Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ nói với báo Politico hôm thứ Sáu rằng các quan chức tình báo đã nối lại việc duyệt xét rủi ro an ninh quốc gia đối với các tài liệu mà FBI đã tịch thu từ Mar-a-Lago mà Trump lấy trộm về từ Bạch Ốc. Việc duyệt xét tiếp tục sau khi một tòa phúc thẩm bác bỏ quyết định của tòa cấp dưới, và cho phép Bộ Tư Pháp quyền đọc và phân tích 100 tài liệu mật tịch thu từ nhà Trump.Đầu tuần này, Trump tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng tổng thống có quyền giải mật bất kỳ tài liệu nào mà không cần bất kỳ quy trình đặc biệt nào. Trump nói với người dẫn chương trình của Fox News, Sean Hannity: "Có thể có một quy trình giải mật, nhưng không nhất thiết phải có. Bạn là tổng thống. Bạn đưa ra quyết định đó. Chỉ suy nghĩ là liền có hiệu lực. Vì vậy, khi bạn nghĩ rằng nó được giải mật, thì nó được giải mật." Có vẻ như Trump đã thành phù thủy?

---- Mỹ hốit húc Úc mua tàu ngầm chạy bằng nguyên tử, sẽ giúp Úc tự sản xuất tàu ngầm này tại Úc. Hoa Kỳ đang tìm kiếm một thỏa thuận để thúc đẩy Úc nhanh chóng mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Úc để chống lại sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực.

Theo bản tin The Wall Street Journal, ý tưởng là cung cấp cho Úc một hạm đội chạy bằng năng lượng hạt nhân ban đầu vào giữa những năm 2030. Ngoài ra, một nỗ lực dài hạn đang được tiến hành nhằm trang bị cho Úc các phương tiện để Úc tự sản xuất tàu ngầm hạt nhân. Dự kiến sẽ có quyết định cuối cùng về cách thức tiến hành vào tháng 3/2023 khi Mỹ, Anh và Úc hoàn thành một nghiên cứu chung.

---- Mississippi : truy tố tội hận thù vì cắm thánh giá lửa cháy trước nhà người da đen. Một người đàn ông ở Mississippi đã bị truy tố về tội thù hận liên bang vì bị cáo buộc đã chế nhạo một gia đình Da đen bằng cách đốt một cây thánh giá ở sân trước nhà của anh ta. Vào tháng 12 năm 2020, Axel C. Cox, một cư dân của Gulfport, được cho là đã dựng cây thánh giá tẩm xăng đốt lửa trong khi hò hét những khẩu hiệu kỳ thị chủng tộc với những người hàng xóm Da đen của mình.

Hôm thứ Sáu 23/9/2022, Bộ Tư pháp đã truy tố Cox một tội danh can thiệp vào quyền có nhà ở công bằng và một tội danh sử dụng lửa để phạm trọng tội liên bang. Cox có thể phải đối mặt với án tù 10 năm và buộc phải bồi thường 250.000 USD nếu bị kết tội.

---- California: cho săn 400.000 heo rừng đang chạy rông. Một dự luật đề cập đến cách đối phó với 400.000 con heo rừng đang chạy rông khắp California đã được Thống đốc Gavin Newsom ký thành luật. Dự luật 856 của Thượng viện, do Thượng nghị sĩ tiểu bang Bill Dodd, D-Napa, sẽ nới lỏng các quy định và giảm lệ phí săn bắt heo rừng, vốn được tìm thấy ở 56 trong số 58 quận của tiểu bang, chỉ ngoại trừ các quận San Francisco và Alpine.

Dự luật được thông qua mà không có bất kỳ phiếu phản đối nào ở cả Thượng viện và Quốc hội của bang và được gửi đến thống đốc vào cuối tháng 8/2022. Dự luật SB 856 cho phép một người giết không giới hạn số lượng heo rừng cũng như cấm ai đó cố tình thả heo để sống trong tự nhiên, trong số những thay đổi khác trong luật tiểu bang.

---- Cháy rừng gây ô nhiễm không khí, hại sức khỏe. Một nghiên cứu mới của Stanford cho biết khói cháy rừng đang ảnh hưởng đến chất lượng không khí của hàng triệu người mỗi năm hít thở, với một phần không khí ô nhiễm đến bờ biển phía tây. Phó Giáo sư Marshall Burke của Stanford cho biết: "Điều chúng tôi muốn hiểu là khói bốc ra từ những đám cháy này - ai tiếp xúc với khói? Nó sẽ đi đâu?" Burke đồng tác giả một nghiên cứu xem có bao nhiêu người trên khắp Hoa Kỳ đang phải đối phó với chất lượng không khí tồi tệ do cháy rừng.

Nghiên cứu cho thấy chỉ trong thập niên qua, con số đã tăng từ nửa triệu người lên hơn 8 triệu người. Thông tin thu thập được trong 15 năm qua, bao gồm việc sử dụng các trạm quan sát mặt đất và vệ tinh để tạo ra bức tranh hoàn chỉnh về những người đã được tiếp xúc, đã được đưa ra trong nghiên cứu. Không phải ngẫu nhiên mà bờ biển phía tây lại có lượng không khí trong lành cao nhất do các trận cháy rừng kỷ lục.

---- Quận Cam: chết vì lạc tay lái, lao xe xuống rãnh. Một người đã chết khi chiếc SUV gặp nạn và bốc cháy ở Costa Mesa vào sáng thứ Sáu, ngày 23/9/2022. Cứu hỏa Costa Mesa đã được gọi đến gần Đại lộ Newport và Đường 17 ngay sau 5 giờ sáng, đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa và tìm thấy một người bên trong xe. Cảnh sát đang điều tra vụ tai nạn. Chiếc SUV đã lao xuống một rãnh thoát nước gần lối vào Newport 17 Plaza, phía nam của giao lộ.

---- Có phải vì bị kỳ thị? Phong Tran bị đánh té xỉu, nguy ngập. Phong Tran, 43 tuổi, một thợ làm móng ở thị trấn Northwood, Ohio, đã bị đánh té xỉu bên ngoài quán rượu Ye Olde Cock n Bull hồi 3 tuần trước. Bây giờ Phong Tran vẫn còn nằm trong bệnh viện, với lời bác sĩ nói rằng Tran chỉ có 5% cơ hội sống sót.

Một đại bồi thẩm đoàn của Quận Lucas, Ohio, đã truy tố Andre Pitts, 25 tuổi về tội hành hung Phong Tran. Em gái của Tran cho biết nhiều người biết anh trai cô là PT. Cô tin vào phép màu sẽ cứu sống anh, vì anh còn trách nhiệm nuoi một đứa con gái nhỏ: “Rất nhiều người biết anh ấy. Anh ấy là một thợ làm móng ở Northwood. Vì vậy, anh ấy có rất nhiều bạn bè xung quanh đây, và anh ấy đã rất yêu thương và ủng hộ anh ấy vượt qua khoảng thời gian bi thảm này”.

Em gái của nạn nhân Phong Tran khẳng định đây là một cuộc tấn công vô cớ. Nhân viên quán bar và một người bạn của Tran đã tìm thấy Phong Tran nằm trên mặt đất, theo lời cô Thao Tran: “Chuyện như thế này không nên xảy ra với bất kỳ ai, không ai đáng bị như thế này bao giờ. Đặc biệt nếu điều đó là vô cớ và anh ấy đang đi chơi với một người bạn để có một khoảng thời gian vui vẻ.”

Phong Tran và con gái.

Một nhân viên pha chế trong quán đã nhận ra nghi phạm và cung cấp cho cảnh sát một bản sao biên lai quầy bar của Pitts. Bên ngoài tòa nhà có nhiều camera và cảnh sát đã có video về vụ tấn công vô cớ. Pitts hiện bị giam tại nhà tù Quận Lucas, chờ đợi để ra tòa tuần tới.

Em của Phong Tran nói: “Tôi chỉ muốn mang lại công lý cho anh trai mình. Anh ấy ít nhất cũng xứng đáng với điều đó.” Cô nói, nếu anh trai cô không qua khỏi, cảnh sát sẽ nâng bản cáo trạng lên để truy tố tội giết người.

Gia đình đang tìm kiếm sự giúp đỡ để hỗ trợ anh trai của họ; nếu bạn muốn đóng góp, bạn có thể truy cập gofundme của gia đình họ Tran tại đây:

https://www.gofundme.com/f/help-support-phong-tran-an-assault-victim

---- Quận Cam: Bác sĩ gốc Việt nhận tội biên toa thuốc gây nghiện, làm 5 người chết vì quá liều. Bác sĩ Dzung Anh Pham ở Irvine, California, đã đồng ý nhận tội phân phối bất hợp pháp opioid, theo báo Los Angeles Times đưa tin ngày 22/9/2022.

BS Phạm, chủ y viện Irvine Village Urgent Care, bị cáo buộc âm mưu với dược sĩ Jennifer Nguyễn để phân phối các loại oxycodone, hydrocodone và muối amphetamine. Từ ngày 1/1/2013 đến ngày 17/12/2018, Pham bị cáo buộc đã viết đơn thuốc cho tổng cộng khoảng 53.693 viên oxycodone, khoảng 68.795 viên hydrocodone và khoảng 29.286 viên muối amphetamine.

Khi BS Phạm bị truy tố ban đầu vào năm 2018, các công tố viên cho biết 5 người nhận đơn thuốc từ bác sĩ đã chết vì dùng thuốc quá liều, theo hồ sơ tòa.

---- 'Có doanh nghiệp gỗ giảm đến 80% doanh thu từ thị trường Mỹ, kim ngạch sang EU về 0'. Theo báo CafeF. Thống kê: 33 công ty có doanh thu từ thị trường Mỹ giảm trung bình 39,6% trong những tháng đầu năm. Báo cáo “Biến động về thị trường xuất khẩu của ngành gỗ: Từ góc nhìn doanh nghiệp - Tháng 8/2022” do Viforest, FPA Bình Định, HAWA, BIFA và tổ chức Forest Trends công bố cho thấy bức tranh xuất khẩu từ nay đến cuối năm sẽ còn gặp nhiều thách thức. Trong số 52 doanh nghiệp tham gia khảo sát, hơn 80% dự báo mức doanh thu năm 2022 của họ sẽ sụt giảm so với năm 2021. Cụ thể, 19 doanh nghiệp dự báo có mức giảm dưới 30%; 13 dự báo giảm 30-50% và 10 dự báo giảm trên 50%. Chỉ có 3 công ty dự báo sẽ tăng 10-20% trong năm nay so với năm 2021. Còn lại, 7 doanh nghiệp dự báo không đổi. Theo thông tin từ báo cáo, đơn hàng từ các thị trường cũng sụt giảm. Tại Mỹ, số lượng đơn hàng giảm trung bình 45,4%, một số không còn đơn hàng. Tại EU, các doanh nghiệp phản ánh mức giảm trung bình khoảng 44,6%, có công ty chứng kiến đơn hàng giảm từ 80-100%. Thị trường Anh cũng chứng kiến mức giảm mạnh, trung bình 47,3% và một số giảm 100%. Số lượng đơn hàng xuất khẩu đến các thị trường khác cũng ở mức giảm, trung bình khoảng 36,3%; một số giảm đến 80%.

---- Hàng chục luật sư kiến nghị bãi bỏ biện pháp cùm chân đối với tù nhân. Theo RFA Đài Á Châu Tự Do. Hơn 30 luật sư ở khắp Việt Nam ký vào đơn kiến nghị chính quyền bãi bỏ biện pháp cùm chân trong giam giữ tù nhân, coi đây là hình thức đối xử vô nhân đạo và không phù hợp với xã hội văn minh. Luật sư Ngô Ngọc Trai khởi xướng đơn kiến nghị trong ngày 21/9, một ngày sau khi có thông tin tù nhân lương tâm Trịnh Bá Tư tố cáo việc ông bị đánh đập và cùm chân trong Trại giam số 6. Có 30 luật sư tham gia ký tên như các ông/bà: Ngô Anh Tuấn, Lê Văn Hoà, Lê Văn Luân, Vũ Thị Hà… gửi tới các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam vào ngày 23/9.

---- Điều tra xem có phải giả nuôi trẻ mồ côi để lừa gạt: Lấy mẫu ADN trẻ em và người lớn tại “Tịnh thất Bồng Lai”. Theo Báo Người Lao Động. Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định 28 người, bao gồm cả trẻ em thời gian qua sinh sống tại "Tịnh thất Bồng Lai". Tối 24-9, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã có quyết định phục hồi giải quyết tin báo tố giác tội phạm của nhiều tổ chức, cá nhân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Lê Tùng Vân (90 tuổi) và một số người sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Nơi đây được Lê Tùng Vân đặt tên là "Tịnh thất Bồng Lai", sau đó đổi thành "Thiền am bên bờ vũ trụ"... Công an Long An cho biết thời gian qua, có những tin báo, tố giác cho rằng những đứa trẻ ở "Tịnh thất Bồng Lai" không phải là trẻ mồ côi như Lê Tùng Vân và những người lớn sinh sống tại đó thông tin. Ngược lại, tin báo tố cáo cho rằng những đứa trẻ này có mối quan hệ huyết thống với những người lớn đang sinh sống cùng tại đây. Tin báo tố giác cho rằng Lê Tùng Vân và những người lớn ở "Tịnh thất Bồng Lai" đã giả mạo nuôi trẻ mồ côi để lừa gạt, nhận tài trợ, chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, cơ quan an ninh điều tra lấy mẫu của những trẻ em và những người lớn thời gian qua sinh sống tại đây để xác định ADN xem có mối quan hệ thân thích gì không.

---- HỎI 1: Nếu TQ phong tỏa hay chiếm 1 đảo xa, chiến tranh sẽ bùng nổ?

ĐÁP 1: Đài Loan nói như thế. Một quan chức an ninh cấp cao của Đài Loan nói với Reuters rằng nếu Trung Quốc phong tỏa Đài Loan hoặc chiếm một hòn đảo ngoài khơi sẽ bị coi là hành động chiến tranh và Đài Loan sẽ không đầu hàng.

Trong khi Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và những người khác trong chính quyền của bà đã nhiều lần nói rằng mặc dù họ muốn hòa bình, họ sẽ tự bảo vệ mình nếu bị tấn công, nhưng chi tiết về những gì Đài Loan sẽ coi là một cuộc tấn công để đảm bảo phản ứng thường không được tiết lộ, do nhiều kịch bản.

Hành động quân sự của Trung Quốc có thể không đơn giản như một cuộc tấn công trực diện vào Đài Loan: nó có thể bao gồm các hành động như phong tỏa để cố gắng buộc Đài Loan chấp nhận sự cai trị của Trung Quốc, theo các chiến lược gia nói.

Quan chức an ninh cấp cao của Đài Loan giấu tên nói: "Phong tỏa là một hành động chiến tranh; chiếm giữ một hòn đảo ngoài khơi là một hành động chiến tranh. Mục đích duy nhất của họ để chiếm (các đảo ngoài khơi) là buộc chúng tôi đàm phán hoặc đầu hàng. Nhưng chúng tôi sẽ không đầu hàng hoặc đàm phán."

Nhiều nhà chiến lược quân sự, và thậm chí cả Bộ Quốc phòng Đài Loan, đã nói rằng Trung Quốc có thể cố gắng chiếm một trong những hòn đảo ngoài khơi của Đài Loan, như quần đảo Kim Môn và Matsu, ngay ngoài khơi bờ biển Trung Quốc. Quan chức này nói: "Đó là những hành động quân sự. Không có chỗ cho sự mơ hồ."

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4666793

---- HỎI 2: Tăng vọt hiện tượng bệnh nhân tấn công bác sĩ?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Những câu chuyện gây chú ý trong đại dịch: Các đợt bạo lực trong các phòng cấp cứu của Hoa Kỳ, nơi bệnh nhân tấn công bác sĩ. Một cuộc thăm dò mới cho thấy vấn đề đã trở nên lan rộng: 2/3 số bác sĩ cấp cứu cho biết đã bị hành hung trong năm qua, trong khi hơn 1/3 số người được hỏi cho biết họ đã bị hành hung nhiều hơn một lần. Tệ hơn nữa, khoảng 80% bác sĩ cấp cứu cho biết tỷ lệ bạo lực ngày càng tăng, với 45% nói rằng tỷ lệ này đã "tăng lên rất nhiều" trong 5 năm qua.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/09/23/emergency-room-doctors-patient-violence/8751663944783/

