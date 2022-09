- Hải quân Hoa Kỳ treo cờ Phật giáo trên tàu lần đầu tiên. - Putin nói với Thủ tướng Ấn rằng Nga muốn chấm dứt chiến tranh sớm, nhưng Ukraine không chịu hòa đàm - Zelensky: thấy khu mộ tập thể ở Izium với hơn 440 xác, có 1 mộ tập thể chứa xác 17 lính Ukraine.

Hải quân Hoa Kỳ treo cờ Phật giáo trên tàu lần đầu tiên: tàu chiến USS McFaul treo cờ Phật Giáo ngày 11/9/2022 để thực hiện một nghi lễ Phật giáo tổ chức trên tàu.

.

QUẬN CAM (16/9/2022) ---- Hải quân Hoa Kỳ treo cờ Phật giáo trên tàu lần đầu tiên. Một cờ hiệu Phật giáo đã xuất hiện trên một tàu Hải quân Hoa Kỳ vào đầu tuần này, lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động trên biển, theo Hải quân Hoa Kỳ thông báo. Bản tin của phóng viên Jonathan Lehrfeld trên báo Navy Times hôm 15/9/2022 ghi nhận.

.

Lá cờ màu xanh và trắng đã trở thành một trong bốn cờ hiệu tôn giáo chính thức của Hải quân sau khi tuyên úy của Bộ Tư lệnh Lực lượng Hạm đội Hoa Kỳ (U.S. Fleet Forces Command), Đại úy Brian Stamm đưa hiệu kỳ Phật giáo này vào hoạt động từ tháng 8/2022.

.

Lá cờ, bao gồm biểu tượng bánh xe chuyển pháp luân màu xanh lam trên nền trắng, lần đầu tiên bay trên tàu khu trục USS McFaul (thuộc lớp Arleigh Burke) vào ngày 11/9/2022 để thực hiện một nghi lễ Phật giáo tổ chức trên tàu.

.

Nữ Trung úy tuyên úy Hải quân Saejeong Kim, người thực hiện nghi lễ Phật Giáo trên và là tuyên úy Phật Giáo duy nhất trong buổi lễ, nói: “Tôi muốn chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt này với các thủy thủ và các bạn Phật tử. Mặc dù sự đại diện của Phật giáo trong quân đội Hoa Kỳ không đông, với tư cách là một tuyên úy Phật giáo trong hạm đội, tôi đã có vị trí đặc biệt để truyền bá nền văn hóa và tín ngưỡng này dể ngày càng thu hút đông thêm các thủy thủ tự xác định là 'tâm linh nhưng không tôn giáo.” (nghĩa là Phật giáo không có ý cải đạo người khác, nhưng chỉ nói chuyện với người có suy nghĩ tâm linh nhưng không có tôn giáo.)

.

Sinh ra ở Chicago và lớn lên ở Nam Hàn, Saejeong Kim đã được tấn phong là một tu sĩ Phật giáo [tông phái] Won vào năm 2006, được bổ nhiệm làm tuyên úy Hải quân vào năm 2017 và hiện đang phục vụ trong Phi đội Khu trục 2.

.

Hạm trưởng tàu chiến McFaul là Antonia Shey nói: “Chiến hạm McFaul tự hào lần đầu tiên được treo cờ hiệu của Phật giáo trong Hải quân, trong khi Tuyên úy Kim hướng dẫn nghi lễ Phật giáo trên biển. Mặc dù ngày nay chiếc cờ hiệu này là lần đầu tiên mang tính lịch sử, nhưng tuyên úy Kim từ nhiều năm đã hướng dẫn tôn giáo cho các thủy thủ. Sự hỗ trợ mà tuyên úy Kim cung cấp cho các thủy thủ của tôi là phi thường”.

.

Theo Wikipedia, tàu chiến McFaul thuộc lớp Arleigh Burke, trang bị phi đạn hành trình, dài 505 ft (154 m), chiều ngang bong tàu là 59 ft (18 m), có khoảng 280 sĩ quan và thủy thủ.

.

Hiệu kỳ Phật Giáo màu trắng có bánh xe Chuyển pháp luân.

.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin được kể là đã nói với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi rằng Moscow sẵn sàng chấm dứt chiến tranh Ukraine càng sớm càng tốt, theo kênh truyền hình Ấn Độ đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn một người phiên dịch. Cả hai nguyên thủ hôm nay có mặt trong một cuộc họp song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh SCO.

.

Theo tin này, Putin được kể là đã tuyên bố rằng ông sẵn sàng làm như vậy, nhưng giới lãnh đạo Ukraine đã từ chối đàm phán (vì nếu hòa bây giờ, là cắt đất cho Nga). Ngoài ra, ông Modi cũng tái khẳng định “thời đại hiện tại không phải là thời đại của chiến tranh”. Trong cuộc hội đàm với Putin, Modi cũng nhân cơ hội này để kêu gọi tìm ra giải pháp cho các vấn đề lương thực, nhiên liệu và an ninh. Cuối cùng, Putin đã mời Modi đến thăm Moscow.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodmyr Zelensky cho biết đã khám phá thấy một khu chôn cất tập thể trong một khu rừng gần thành phố Izium mới được tái chiếm. Cảnh sát trưởng khu vực Volodymyr Tymoshko nói rằng hơn 440 người bị chôn cất tại khu này, được tìm thấy khi quân đội Ukraine tiến vào. Các ngôi mộ riêng lẻ ở đó được đánh dấu bằng số và thánh giá bằng gỗ. Một điểm đánh dấu cho một ngôi mộ tập thể cho biết nó chứa xác của 17 binh sĩ Ukraine, nhưng các nhà chức trách tin rằng nó có thể chứa 25 hoặc 30 thi thể.

.

Zelensky cho biết trong bài phát biểu hàng đêm hôm thứ Năm rằng các nhà điều tra sẽ có thêm thông tin. Cư dân Izium cho biết hàng chục người được chôn cất tại địa điểm này đã chết khi Nga nã pháo vào một tòa nhà chung cư. Các nhà điều tra nói rằng những người khác đã bị bắn.

.

Thứ trưởng Nội vụ Ukraine Yevhen Enin cho biết vào cuối ngày thứ Năm rằng bằng chứng về tội ác chiến tranh được tìm thấy sau khi quân Ukraine tiến vào khu vực trong đó có nhiều phòng tra tấn. Enin cho biết các công dân Ukraine và người nước ngoài đã bị giam giữ "trong những điều kiện hoàn toàn vô nhân đạo" tại các địa điểm này.

.

---- Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov bình luận về các biện pháp trừng phạt mới nhất của Hoa Kỳ vừa được công bố hôm thứ Năm, nói rằng không ai ngạc nhiên trước những biện pháp mới như vậy và nói thêm rằng chúng sẽ chỉ dẫn đến sự xấu đi của quan hệ chính trị song phương và sẽ không đạt được mục tiêu. Antonov nhấn mạnh, Mỹ không thể cô lập Nga, tuy nhiên, Mỹ sẽ tiếp tục đối mặt với những vấn đề mới do các lệnh trừng phạt mới.

.

---- Thống đốc 1 khu vực biên giới Nga thông báo trên kênh Telegram rằng quân Ukraine đã giết một người đàn ông ở thị trấn Valuyki của Nga ở vùng Belgorod, làm 2 người bị thương và gián đoạn nguồn cung cấp điện trong thị trấn. Vài ngày trước, quân Ukraine đã pháo kích vào Belgorod và vùng Bryansk ở Nga. Tuy nhiên, cư dân thị trấn Nga đã được cảnh báo về giao chiến có thể xảy ra và được khuyên nên tạm thời rời khỏi nhà của họ để vào sâu lãnh thổ Nga, theo tin của Izvestia.

.

---- Mỹ không có ý định cung cấp cho Ukraine Hệ thống Phi đạn Chiến thuật Tầm xa (Army Tactical Missile Systems - ATACMS) trong thời gian gần, theo CNN hôm thứ Năm. Ukraine đã xin Mỹ viện trợ các hệ thống này. Tuy nhiên, các nguồn tin Mỹ cho biết dư luận phổ biến cho rằng "các loại vũ khí và thông tin tình báo mà phương Tây cung cấp cho Ukraine trong những tháng gần đây đã phát huy tác dụng" và còn quá sớm để cho rằng Ukraine đã lật ngược tình thế. Mỹ cũng tin rằngcung cấp ATACMS có thể nguy hiểm vì Ukraine có thể dùng tấn công vào lãnh thổ Nga.

.

---- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm thứ Năm tuyên bố rằng Liên Âu sẽ sát cánh với Ukraine để đối đầu với sự xâm lược của Nga và nói rằng khối sẽ tiếp tục giúp Ukraine về vũ khí: "Nếu họ nói rằng họ cần xe tăng chiến đấu, thì chúng tôi nên xem xét điều đó một cách nghiêm túc và cung cấp cho họ. Ukraine biết chính xác những gì họ cần để bảo vệ mạng sống và tự vệ. Rốt cuộc, người Ukraine đang chứng minh rằng họ có thể tự vệ nếu họ có các phương tiện quân sự phù hợp." Von der Leyen cũng nói rằng bà ủng hộ các nước châu Âu cung cấp những gì Ukraine cần.

.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht hôm thứ Năm xác nhận Đức có kế hoạch gửi thêm 2 bệ phóng phi đạn để tăng sức phòng thủ của Ukraine chống Nga: "Chúng tôi đã quyết định cung cấp thêm 2 bệ phóng tên lửa MARS II, bao gồm 200 phi đạn cho Ukraine ... Ngoài ra, chúng tôi sẽ gửi Ukraine 50 thiết vận xa bọc thép Dingo." Bộ trưởng cũng nói rằng Đức và Hy Lạp đã đạt được thỏa thuận theo đó Hy Lạp sẽ gửi cho Ukraine 40 xe chiến đấu BMP-1 và bù lại sẽ nhận được số lượng xe Marder tương tự từ Đức.

.

---- Thẩm phán Hoa Kỳ Aileen Cannon đã chỉ định thẩm phán Raymond Dearie vào cương vị Giám sát đặc biệt để xem xét các tài liệu bị FBI tịch thu từ nhà của Trump. Đồng thời, thẩm phán Cannon từ chối yêu cầu của Bộ Tư pháp xin tiếp tục để các công tố viên liên bang của Bộ phân tích các tài liệu đã tịch thu. Trước đó vào tháng 8/2022, FBI với lệnh tòa đã vào khám biệt thự của Trump ở Florida, tịch thu nhiều tài liệu Trump chôm về giấu khi rời Bạch Ốc, trong đó có nhiều hồ sơ mật.

.

---- Vào ngày thứ Năm trên giờ "The Beat" của đài MSNBC, Neal Katyal (cựu quyền Tổng luật sư) đã phản ứng về tin mới rằng Bộ Tư pháp đang điều tra Jeffrey Clark (cựu quan chức Bộ Tư pháp của Trump),về âm mưu, tuyên bố sai sự thật và cản trở pháp lý.

.

Clark, là người đã thúc đẩy các thuyết âm mưu tại Bộ Tư Pháp và đã lên kế hoạch gây áp lực buộc các quan chức Georgia lật ngược bầu cử 2000, sẽ là một trong những quan chức cấp cao nhất cho đến nay sẽ bị truy tố vì âm mưu đảo chính năm 2020. Tuy nhiên, Katyal nói, nó cũng có thể khiến chính Trump rơi vào tình thế nguy hiểm.

.

Katyal nói: "Truy tố về âm mưu là một học thuyết rất linh hoạt mà các công tố viên có thể sử dụng, và điều quan trọng của nó - nó trở lại giống như thế kỷ 17 - là nó không yêu cầu phải hoàn thành một tội ác. Nó được gọi là tội phạm kích động. Nếu bạn và tôi đồng ý cướp một ngân hàng, đó là một tội ác, ngay cả khi chúng ta không làm điều đó, miễn là có một hành động và tiếp tục nó để sử dụng vì nó cho phép lật ngược bị can [để Clark sẽ chạy tội bằn cách làm chứng tố cáo Trump].

.

Katyal lập luận rằng tất cả những điều này có nghĩa là Trump - người dường như đã có người trong FBI bắn tin - nên Trump "cực kỳ lo lắng" rằng Clark có thể trở cờ để tố Trump nhằm tự chạy tội. Và việc Trump thuê một luật sư mới với giá trả trước 3 triệu đô la là một dấu hiệu cho thấy Trump lo sợ Clark khi ra tòa sẽ thú tội, sẽ kể hết, và sẽ đổ tội cho Trump.

.

Katyal nói: “Nếu bạn nói chuyện với cố vấn chung của bất kỳ công ty nào trong nước và bạn nói, bạn sẽ chi 3 triệu đô la cho trường hợp nào, đó thường là một việc có rất nhiều công việc pháp lý. Và điều đó gợi ý cho tôi rằng đó là những gì đang diễn ra ở đây. Trump hiểu rằng đây không chỉ là một cuộc tranh chấp các xấp tài liệu nhỏ hoặc những thứ tương tự như vậy từ ngày 6 tháng 1 đến nay. Đó là một cuộc điều tra hình sự quy mô, đúng như vậy".

.

---- Giám đốc điều hành của MyPillow, Mike Lindell, hôm thứ Năm đã thông báo rằng ông đang kiện chính phủ Hoa Kỳ và FBI vì điện thoại của ông đã bị tịch thu như một phần của cuộc điều tra của bồi thẩm đoàn về việc can thiệp bầu cử ở Colorado.

.

Lindell nói với người phát thanh bảo thủ Steve Bannon rằng anh ta đang thuê "những luật sư giỏi nhất trong nước," bao gồm cả Alan Dershowitz. "Chúng tôi đang kiện chính phủ Hoa Kỳ và FBI." Lindel nói rằng các quyền hiến pháp của mình đã bị vi phạm.

.

---- Biện Lý Quận Fulton, Fani Willis, hôm thứ Năm thông báo rằng văn phòng của bà đã tìm thấy những cáo buộc đáng tin cậy rằng những tội hình sự nghiêm trọng đã được Trump thực hiện trong vụ gian lận bầu cử ở Georgia, theo Washington Post đưa tin. Vụ này bắt đầu khi Trump buộc các quan chức Georgia phải thay đổi kết quả bầu cử năm 2020. Trong một cuộc điện thoại được ghi âm với Bộ Trưởng Hành CHánh Brad Raffensperger (Cộng hòa), Trump yêu cầu phải "tìm được 11.780 phiếu bầu."

Đại bồi thẩm đoàn đặc biệt đã thẩm vấn một số đảng viên Cộng hòa hàng đầu liên quan đến cuộc bầu cử và những người trực tiếp chứng kiến những gì có thể được coi là một âm mưu gian lận bầu cử. Tại một thời điểm, chánh văn phòng của Trump khi đó, Mark Meadows, đã bay xuống Atlanta, Georgia với yêu cầu nói chuyện với các quan chức bầu cử. Các quan chức không thoải mái với việc Meadows và bất kỳ quan chức chính quyền nào gây áp lực lên văn phòng của họ, trong khi hoàn toàn hiểu rằng Trump đã thua cuộc bầu cử, theo các tin nhắn văn bản (text messages).Biện Lý Willis nói: “Các cáo buộc rất nghiêm trọng. Nếu bị truy tố và kết tội, họ đang phải đối mặt với án tù. Sẽ phải đưa ra quyết định về việc có nên yêu cầu Trump làm chứng hay không, và tôi nghĩ rằng quyết định sẽ được đưa ra vào cuối mùa thu này.”---- Hôm thứ Năm, trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình phát thanh cánh hữu Hugh Hewitt, cựu Tổng thống Donald Trump dường như đưa ra một lời đe dọa mơ hồ đối với Bộ Tư pháp chống lại việc truy tố Trump khi được hỏi liệu ông có tiếp tục tranh cử hay không với 1 bản cáo trạng truy tố: "Tôi sẽ không có lệnh cấm tranh cử nào hết. Tôi nghĩ, nếu nó xảy ra, bạn sẽ gặp vấn đề ở đất nước này, những vấn đề như thế, có lẽ, bạn đã từng thấy trước đây. Tôi không nghĩ người dân Hoa Kỳ sẽ ủng hộ nó."Khi Hewitt yêu cầu Trump trình bày chi tiết, Trump nói, "Nan đề lớn đó. Tôi chỉ không nghĩ rằng họ sẽ ủng hộ nó. Họ sẽ không ngồi yên và chịu đựng trò lừa bịp." Ngoài ra, Trump cũng nói rằng chuyện các tiểu bang có các đại cử tri giả trong bầu cử 2020 là bình thường và "rất phổ biến" --- thực tế, Trump nói sai, vì không bình thường tí nào, vì đó là vi phạm Hiến pháp, vì Hiến pháp chỉ công nhận các đại cử tri từ kết quả phiếu bầu.---- Hôm thứ Năm trên MSNBC, cựu Giám đốc CIA John Brennan đã cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump cản trở công lý vì nỗ lực che giấu tài liệu tại Mar-a-Lago. Điều này xảy ra khi FBI đã thu giữ tài liệu như một phần của cuộc điều tra hình sự về vấn đề này - một cuộc điều tra hiện đang bị tạm đông lạnh bởi một thẩm phán do Trump bổ nhiệm, người đã đồng ý với yêu cầu của Trump về việc cần có 1 Giám sát đặc biệt xem xét tất cả các tài liệu.Brennan nói: "Đó là cố ý. Trump biết Trump không nên có những tài liệu đó. Tuyên bố vô lý rằng Trump đã giải mật mọi thứ chỉ là vô lý. Không có cách nào. Thực tế là Trump đã đưa chúng xuống đó - có vẻ như đã có một lượng lớn sự cản trở công lý như chúng đã được chuyển đi khắp nơi. Trump nói những lời sai sự thật với Cơ quan Lưu trữ Quốc gia và Bộ Tư pháp."Brennan (Giám đốc CIA thời Obama) lập luận rằng toàn bộ tình huống tương tự như hành vi mà Trump đã thể hiện trong cuộc điều tra Nga - và trong trường hợp đó, các công tố viên dày dạn kinh nghiệm điều tra vấn đề đã kết luận rằng cựu tổng thống và các đồng minh của ông có khả năng đã cản trở nhưng Bộ Trưởng Tư Pháp lúc đó là Bill Barr đã ém lại.---- Thống đốc Greg Abbott của Texas tăng tốc quậy chính quyền Biden về chính sách biên giới, đã đưa 2 xe buýt chở di dân lậu đến thả bên ngoài tư dinh của Phó Tổng thống Kamala Harris ở thủ đô Washington. Khoảng 100 người vào sáng sớm thứ Năm được xe buýt thả gần cổng chính tới Đài Naval Observatory, nhà chính thức của phó tổng thống.Hầu hết các hành khách đến từ Venezuela và đã đi xe buýt từ Del Rio, Texas. Họ đã được các Mật vụ bắt gặp khi đang đứng ngoài cổng, với túi xách của họ, sau đó được đưa đến một nhà thờ gần đó. Tổ chức dân quyền gốc Tây Ban Nha lớn nhất quốc gia (League of United Latin American Citizens) đã họp báo vào cuối ngày gần Đài quan sát, nơi Hội trưởng Domingo Garcia cho biết một tổ chức phi lợi nhuận tôn giáo đang giúp đỡ những người di cư. Hai người trong số họ phải nhập viện hôm thứ Năm, một bệnh nhân tiểu đường bị sốc và một em bé có vấn đề về sức khỏe. Garcia nói: “Họ là những con người, hô là những người đồng đạo Cơ đốc giáo."---- Hoa Kỳ lạm phát, nhưng nhiều thứ đang giảm giá. Đáng ngạc nhiên là có một vài mặt hàng đã giảm giá, theo Chỉ số giá tiêu dùng (Consumer Price Index):. Mặc dù iPhone mới có thể khiến bạn mất khoảng 800 USD, nhưng nhìn chung, giá điện thoại thông minh đã giảm khoảng 20% kể từ tháng 8 năm 2021.. Giá TV cũng giảm khoảng 19% kể từ tháng 8 năm 2021.. Giá Cho thuê xe hơi thường và xe tải đã giảm giá khoảng 6%.. Trong khi các mặt hàng thực phẩm khác tăng giá chóng mặt thì cà chua lại giảm nhẹ 0,2%, theo Chỉ số giá tiêu dùng.---- Chuỗi cửa hàng đồ gia dụng Bed Bath & Beyond (BB&B) đang chuẩn bị đóng cửa 150 cửa tiệm, trong đó có 8 cửa hàng ở California (trong đó có 1 tiệm ở Quận Cam) và cắt giảm khoảng 20% nhân dụng. BB&B đã công bố danh sách xác định hơn một phần ba số cửa hàng sẽ đóng cửa trong những tuần tới.Tính đến tháng 5, Bed Bath & Beyond đã vận hành 955 cửa tiệm, trong đó: 769 cửa tiệm tên Bed Bath & Beyond, 135 cửa tiệm tên buybuy Baby và 51 cửa tiệm mang tên Harmon, Harmon Face Values hoặc Face Values.Tuần này, Bed Bath & Beyond đã công bố danh sách 56 cửa tiệm sẽ đóng cửa, tất cả đều là cửa tiệm trùng tên với Bed Bath & Beyond. Tại Quận Cam, tiệm duy nhất bị đóng cửa là ở thị trấn Lakewood: 75 Lakewood Centre Mall.---- Khi đúc kết hồ sơ mua 1 căn nhà trong tháng này, bạn sẽ phải trả gấp đôi lãi suất mua nhà (mortgage rate) của hồi năm ngoái. Theo New York Times, lãi suất trung bình mua nhà trả góp trong 30 năm đã tới 6% trong tuần này lần đầu tiên kể từ những ngày suy thoái năm 2008. Con số này tăng từ 5,89% của tuần trước và 2,86% so với cùng tuần năm 2021, theo công ty Freddie Mac.Đối với người mua nhà, sự khác biệt là rất lớn, bạn phải trả thêm hàng trăm đô la tiền thanh toán mỗi tháng. Mốc 6% (lãi suất là 6,02% hôm thứ Năm) được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm nguội thị trường nhà đất. Số lượng đơn vay tiền mua nhà cũng giảm - tuần trước giảm 1,2% so với tuần trước.---- Cảnh sát Los Angeles nói hôm Thứ Năm đã bắt 2 thiếu niên liên quan đến cái chết vì thuốc quá liều của 1 học sinh trường trung học Bernstein và gây bệnh một số học sinh khác sống sót.Nghi phạm đầu tiên, một cậu 15 tuổi theo học tại Academic Performance Excellence Academy cùng khuôn viên với Trung Học Bernstein H.S., đã bị bắt vào sáng thứ Năm. Cậu này phải đối mặt với một số cáo buộc, kể cả ngộ sát.Cảnh sát nói cậu 15 tuổi bán các viên thuốc nói là Percocet nhưng được tẩm fentanyl cho cô Melanie Ramos, 15 tuổi và một cô khác trong khuôn viên trường vào đầu giờ chiều thứ Ba. Cảnh sát tin là 2 cô gái đã nghiền những viên thuốc thành bột và hít vào trong một phòng vệ sinh, và sau đó đã bất tỉnh. Khi một cô gái tỉnh lại vài giờ sau đó, cô bước ra khỏi phòng vệ sinh và tìm thấy cha cô ấy đang tìm cô. Nhưng cô Ramos đã chết.Nghi phạm thứ hai là một cậu 16 tuổi, cũng đang theo học tại Academic Performance Excellence Academy, bị truy tội bán ma tuý tại Công viên Lexington gần đó, nơi các nhà điều tra cho biết các học sinh khác đã sử dụng quá liều những viên thuốc tương tự.---- Cuộc khủng hoảng nhà ở của San Jose là tệ hại nhất so với bất kỳ thành phố lớn nào của Hoa Kỳ do nguồn cung nhà hạn chế. Đó là theo một nghiên cứu gần đây từ Angi cho biết đô thị San Jose và cận biên, bao gồm San Jose, Sunnyvale và Santa Clara đang tệ hại hơn các đô thị lớn khác như Washington D.C., San Francisco và Boston về nguồn cung nhà ở.Nghiên cứu cho biết hơn 15.000 cư dân đã phải di dời trong hai năm qua. Khu vực đô thị San Jose niêm yết số nhà trên thị trường ít hơn gần 20% trong năm nay so với năm ngoái, và giá nhà ở đã tăng 7,5% trong cùng thời gian.Các chuyên gia cho rằng giá tăng vọt và nguồn cung hạn chế là kết quả của tình trạng thiếu nhà ở liên tục trên toàn Vùng Vịnh. Shishir Mathur, giáo sư về quy hoạch đô thị và khu vực tại Đại học San Jose State University, cho biết nguồn cung nhà ở đã là một vấn đề ở San Jose và các thành phố khác trong Vùng Vịnh trong nhiều thập niên: Các thành phố đã không xây dựng đủ nhà ở để giải quyết dân số ngày càng tăng và cơ hội việc làm.Roberta Moore, một nhà môi giới tại Compass, cho biết giá nhà ở San Jose đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2012, và giá nhà sẽ tiếp tục tăng bất kể lãi suất tăng.---- Tiểu bang California sẽ bắt đầu gửi tặng cư dân tiền cứu trợ lạm phát vào tháng tới. Chương trình, được gọi là Hoàn thuế Tầng lớp Trung lưu (Middle Class Tax Refund), sẽ gửi tiền trực tiếp trao tặng hơn 20 triệu người dân California., dựa trên các yếu tố bao gồm mức lương và số lượng người phụ thuộc của bạn [khi khai thuế 2020]. Để giúp bạn tính toán số tiền bạn sẽ nhận được, tiểu bang đã tạo trang Middle Class Tax Refund Estimator. Bạn sẽ biết bạn lãnh bao nhiêu sau khi bạn trả lời thông tin nơi đây:----. Theo Báo Tiền Phong. Kết quả phân tích các chỉ số hóa lý, vi sinh của nguồn nước giếng khoan được các hộ dân sử dụng trong sinh hoạt trên toàn thành phố cho thấy tất cả đều không đạt. Nguồn nước ô nhiễm là nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng. Thông tin trên được bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết tại buổi họp báo về tình hình phòng chống dịch bệnh và phục hồi kinh tế diễn ra chiều 15/9 tại Trung tâm Báo chí TPHCM.----Theo Báo Tuổi Trẻ. Từ chiều 15-9, hàng trăm công nhân tại Công ty TNHH điện tử BYD Việt Nam (ở Khu công nghiệp Phú Hà, tỉnh Phú Thọ) đình công vì cho rằng lương cơ bản thấp, không có trợ cấp đêm.----Theo Báo VnExpress. Hai hành khách ở Tân Sơn Nhất bị phát hiện giấu 12 cọc in mệnh giá 100 USD đã nhuộm đen, trong hai valy, chuẩn bị lên máy bay đi Thái Lan. Ngày 16/9, Hải quan TP HCM cho biết mỗi cọc gồm 10 xấp, tổng cộng 10.518 tờ, tức "hơn một triệu USD". "Đây là đôla thật bị nhuộm đen. Tuy nhiên, để xác định việc này phải chờ cơ quan chức năng giám định", nguồn tin của VnExpress cho biết. Trước đó, Đội thủ tục hành lý (Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất) phát hiện dấu hiệu bất thường trong hành lý của hai khách người Việt 50 tuổi và 46 tuổi. Họ đi chuyến bay VJ803 sang Bangkok, Thái Lan.---- HỎI 1: Tín đồ Ky Tô Giáo tăng tốc bỏ đạo?ĐÁP 1: Đúng thế. Kể từ những năm 1990s, một số lượng lớn người Mỹ đã rời bỏ Cơ đốc giáo để gia nhập hàng ngũ ngày càng tăng của những người trưởng thành Hoa Kỳ, những người mô tả bản sắc tôn giáo của họ là vô thần, bất khả tri hoặc “không có gì đặc biệt”.Trung tâm Nghiên cứu Pew (Pew Research Center) ước tính rằng vào năm 2020, khoảng 64% người Mỹ, bao gồm cả trẻ em, theo đạo Thiên chúa. Những người không có liên kết tôn giáo, đôi khi được gọi là “người không theo tôn giáo”, chiếm 30% dân số Hoa Kỳ. Tổng số tín đồ của tất cả các tôn giáo khác - bao gồm người Do Thái, Hồi giáo, Ấn Độ giáo và Phật giáo - chiếm khoảng 6%.Tùy thuộc vào việc chuyển đổi tôn giáo tiếp tục ở mức gần đây, tăng tốc hay dừng hoàn toàn, các dự báo cho thấy Tín đồ Ky Tô Giáo ở mọi lứa tuổi giảm từ 64% xuống còn hơn một nửa (54%) và chỉ trên một phần ba (35%) người Mỹ vào năm 2070. Trong cùng khoảng thời gian đó, "người không [tôn giáo]" sẽ tăng từ 30% hiện tại lên khoảng 34% đến 52% dân số Hoa Kỳ.Chi tiết:---- HỎI 2: Tới 28% phụ huynh muốn giáo viên mang súng?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo FinanceBuzz, một nghiên cứu mới về tình hình học sinh quay trở lại trường học cho biết nhiều phụ huynh quá lo lắng về an ninh trường học. Hơn một nửa trong số những người được khảo sát cho biết rằng tiềm ẩn các vụ xả súng ở trường học và an toàn học đường là mối quan tâm hàng đầu của phụ huynh khi bước vào năm học 2022-2023.Có tới 43% trong số những người được khảo sát nói rằng an ninh trường học là một mối quan tâm lớn. Một trong những kết quả đáng ngạc nhiên hơn của cuộc khảo sát là 28% phụ huynh cho biết họ ủng hộ việc trang bị súng cho giáo viên. Chỉ khoảng một phần ba trong số những người được khảo sát nói rằng an ninh tại trường học của con họ hiện đang được đảm bảo.Chi tiết: