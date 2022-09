Treo cờ nơi tái chiếm. Ukraine: quân Ukraine đã tiến về phía bắc từ Kharkiv đến 30 dặm cách biên giới Nga, chiếm lại hơn 3.000 km vuông lãnh thổ.

.

- Joe Biden: xây dựng cơ sở sản xuất mới tại Mỹ đã tăng 116% so với 12 tháng trước.

- Bộ Quốc phòng Anh: quân Ukraine tiến tới đâu, quân Nga đều bỏ chạy. Ukraine: quân Ukraine đã tiến về phía bắc từ Kharkiv đến 30 dặm cách biên giới Nga, chiếm lại hơn 3.000 km vuông lãnh thổ. Tại Kherson, quân Ukraine giao chiến gay go để đánh bật quân Nga ra khỏi bờ Tây sông Dnepr. Ukraine: trên đà tái chiếm Luhansk, nơi Nga đã chiếm từ đầu tháng 6/2022. Đức được kêu gọi gửi thêm xe tăng cho Ukraine.

- Nội bộ Nga bất ổn: Putin lún sình ở Ukraine, bị nội bộ chống đối mạnh hơn, mỗi ngày đều có nổ, cháy, phá hoại ở các căn cứ lính. Nhiều nhà bình luận trên Fox News, trong đó có Tucker Carlson, nhiều tháng nay ca ngợi quân Nga và Putin, bây giờ bị chọc quê khi quân Ukraine phản công thần tốc.

- Đức: hứa giúp Ukraine gỡ mìn. Quân Ukraine đã chiếm lại hơn 2.500 km vuông (965 dặm vuông) lãnh thổ ở phía đông bắc của Ukraine chỉ trong ba ngày. Zelensky: Ukraine xem xét liệu có thể cung cấp Ba Lan 100.000 tấn than để vượt qua mùa đông sắp lạnh

- Tass: công dân vùng Nga kiểm soát ở Kharkiv được khuyến cáo di tản sang Nga. Ukraine: đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Balakliya. Nga thú nhận họ đã rút quân khỏi Balakliya để lui về Donetsk. Nga pháo kích vào thành phố Kharkiv, sập 3 nhà, thương vong 3 người. Thị trấn Lyman trong vùng Donetsk: giao chiến ác liệt.

- Stepehn Miller (cố vấn của Trump) bị bồi thẩm đoàn liên bang gửi trát đòi điều tra về kế hoạch đại cử tri giả

- Lễ tang Nữ hoàng Elizabeth sẽ diễn ra vào thứ Hai 19/9 tại Tu viện Westminster lúc 11 giờ sáng

- Biden theo truyền thống sẽ mời nhiều cựu Tổng Thống Mỹ dự tang lễ Nữ Hoàng, có thể mời cả Trump đi

- Hoàng tử William, Hoàng tử Harry và 2 công nương đã đoàn tụ tại Lâu đài Windsor thương tiếc Nữ hoàng

- Anh sẽ thu hồi 4,7 triệu tờ tiền giấy, 29 tỷ đồngkim loại có hình Nữ Hoàng, sẽ thay tiền với hình Vua Charles III.

- Nhiều người dânChâu Phi, Ái Nhĩ Lan, Ấn Độ và Nigeria không muốn tưởng niệm nữ hoàng

- Công đoàn xe hơi UAW đình công tại nhà máy đúc Stellantis ở Indiana, đòi cải thiện y tế và an toàn

- Mexico: 1 xe bồn xăng và một xe buýt chở khách đụng, cháy rụi, giết chết ít nhất 18 người

- EPA: các tiểu bang ô nhiễm tệ hại nhất: Louisiana, Nevada, Indiana, Delaware, Utah, Ohio, Oregon, Tennessee, Illinois, Alabama, Texas.

- New Zealand: đi thuyền ngắm chim, bị cá voi lật thuyền, 5 người chết chìm, 6 người được vớt

- Los Angeles: bắt 2 người và hàng trăm khẩu súng ma và phụ tùng ráp súng

- Quận Cam dùng máy bay không người lái để truy tìm một nghi phạm bị truy nã vì tội cướp.

- Denver: Jenny Nguyen, 29 tuổi, bị kết tội ngộ sát và giả bằng chứng sau khi giết Jamal Robinson, 26 tuổi

- HỎI 1: Tới 1/2 dân Mỹ bắt đầu mua sắm mùa lễ trước ngày 31/10/2022? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 24% nhà tại California không có máy điều hòa không khí? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-11/9/2022) ---- Cộng Hòa kinh hoàng: Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã tweet rằng việc xây dựng các cơ sở sản xuất mới đã tăng 116% so với 12 tháng trước: "Chỉ vài năm trước, nhiều chuyên gia cho rằng việc hồi sinh ngành sản xuất của Mỹ là không thể." Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ đã dự đoán rằng "tương lai của ngành công nghiệp chip sẽ được sản xuất tại Mỹ" khi Công ty Intel mở một nhà máy mới ở Ohio.

.

---- Bộ Quốc phòng Anh nói, quân Ukraine đang tiếp tục chiến thắng ở khu vực Kharkiv trong 24 giờ qua: "Nga có thể đã rút các đơn vị khỏi khu vực, nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn xung quanh các thành phố chiến lược quan trọng là Kupiansk và Izium." Tuyên bố đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy xác nhận đã rút một số lính Nga khỏi Izyum để tăng cường các nỗ lực ở Donetsk, trong khi các kênh Telegram thân Nga tuyên bố Nga vẫn kiểm soát một nửa lãnh thổ của Kupiansk.

.

---- Các chính trị gia hàng đầu trong liên minh cầm quyền của Đức đã kêu gọi ủng hộ nhiều hơn nữa cho cuộc tấn công của quân Ukraine nhằm tái chiếm lãnh thổ. Chủ tịch ủy ban quốc phòng Marie-Agnes Strack-Zimmermann nói với thông tấn DPA: “Đức phải đóng góp ngay lập tức vào thành công của Ukraine và cung cấp các quân xa - xe chiến đấu bộ binh Marder và xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2. Đức phải đảm nhận vai trò hàng đầu ở châu Âu trong cuộc đấu tranh vì dân chủ trong hòa bình và tự do.”

.

---- Nhà phân tích quân sự Oleh Zhdanov có trụ sở tại Kyiv cho biết những chiến thắng mới của quân đội Ukraine có thể mở đường cho việc đẩy mạnh hơn nữa vào khu vực Luhansk, nơi Nga đã tuyên bố chiếm đóng vào đầu tháng 6/2022: “Nếu bạn nhìn vào bản đồ, thật hợp lý khi cho rằng cuộc phản công sẽ phát triển theo hướng Svatovo - Starobelsk, và Sieverodonetsk - Lysychansk. Đây là hai hướng đi đầy hứa hẹn.”

.

---- Tướng Tổng tư lệnh Ukraine Valeriy Zaluzhnyi cho biết, quân Ukraine đã tiến về phía bắc từ Kharkiv đến trong vòng 50 km (30 dặm) cách biên giới Nga và cũng đang áp sát về phía nam và phía đông trong cùng khu vực. Ông viết trên mạng Telegram, trong tháng này, quân đội của ông đã chiếm lại hơn 3.000 km vuông lãnh thổ và nói thêm: “Ukraine tiếp tục giải phóng các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng”.

.

---- Tại khu vực Kherson, quân Ukraine đang tìm cách đánh bật quân Nga ra khỏi bờ Tây sông Dnepr, một điểm thuận lợi tiềm năng cho việc Nga tiến sâu hơn vào Ukraine. Thành phố Kherson, một trung tâm kinh tế ở ngã ba sông Dnepr và Biển Đen với dân số trước chiến tranh khoảng 300.000 người, là trung tâm dân cư chính đầu tiên thất thủ trong cuộc chiến.

.

Cuộc phản công bằng quân bộ chiến của Ukraine diễn ra sau khi pháo binh Ukraine bắn sập cơ sở hạ tầng và đường tiếp tế của Nga. Quân Ukraine đã sử dụng nhiều bệ phóng tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp để bắn sập 2 cây cầu bắc qua Dnepr, buộc quân đội Nga ở khu vực Kherson phải dựa vào các cầu phao dã chiến vốn cũng phải đối mặt với các cuộc tấn công hàng ngày.

.

Quân Ukraine làm lễ Thượng kỳ nơi tái chiếm.

.

---- Quyết định xâm lược Ukraine của Tổng thống Putin vào cuối tháng 2 năm 2022 là một cú sốc không chỉ đối với thế giới mà còn đối với nhiều người Nga. Putin đã nhanh chóng ngăn chặn bất kỳ luận điệu phản chiến nào trong dân chúng, nhanh chóng thông qua một số luật sẽ đưa ra các khoản tiền phạt nặng và các hình phạt tù vì "làm mất uy tín" của quân đội Nga.

.

Những biện pháp này ban đầu có hiệu quả trong việc bịt miệng những người chỉ trích "Chiến dịch quân sự đặc biệt" của Putin, nhưng không phá hủy hoàn toàn các nỗ lực chống Putin của dân Nga. Khi cuộc chiến trở thành ngày càng tốn kém và kéo dài với các lệnh trừng phạt tàn phá nền kinh tế Nga, các nhóm chống Putin bắt đầu xuất hiện.

.

Ban đầu, những báo cáo khác nhau về các vụ cháy, nổ hoặc buộc phải sơ tán trên khắp nước Nga chẳng mấy chốc đã biến thành nhiều tràn ngập. Đến tháng 5/2022, các căn cứ quân sự, trung tâm nghĩa vụ, trung tâm vận tải và nhà máy của Nga (đặc biệt là những cơ sở hỗ trợ nỗ lực chiến tranh) được báo cáo là gần như bốc cháy hoặc phát nổ hàng ngày.

.

Giữa những diễn biến này, một sự phản kháng ngầm đối với chiến tranh bắt đầu nổi lên, với một số nhóm dẫn đầu phong trào bằng cách ghi công cho các vụ phá hoại riêng lẻ. Nổi bật và có tiếng nói nhất trong số này là Quân đội Cộng hòa Quốc gia (National Republican Army), một nhóm phản chiến và chống Putin đã thề sẽ "lật đổ" và "tiêu diệt" Putin trong tuyên ngôn của họ.

.

Mặc dù không được chính nhóm xác nhận nhưng các nguồn tin ở Nga cho rằng nhóm này đứng sau cái chết của một nhà báo nổi tiếng trên kênh truyền hình nhà nước Nga và con gái của một trong những đồng minh thân cận nhất của Putin, cô Darya Dugina. Con gái của Alexander Dugin, một trong những kẻ chủ mưu đằng sau câu chuyện về "Thế giới Nga" của Điện Kremlin, đã bị giết bởi một vụ đánh bom xe hơi. Chế độ Putin lung lay từng ngày.

.

---- Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã hứa giúp Ukraine giúp gỡ mìn khỏi các khu vực xung đột trong chuyến thăm thứ hai của bà tới nước này kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào tháng Hai. Sự hiện diện của bà tại Ukraine cho thấy “chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh với Ukraine cho đến khi nào có thể - với việc cung cấp vũ khí, cũng như hỗ trợ nhân đạo và tài chính”, theo Baerbock nói. Trong chuyến thăm tới một bãi mìn ở Velyka Dymerka gần Kyiv, Baerbock cho biết gỡ mìn là quan trọng để giúp cuộc sống của người dân an toàn hơn.

.

---- Quân Ukraine đã chiếm lại hơn 2.500 km vuông (965 dặm vuông) lãnh thổ ở phía đông bắc của Ukraine chỉ trong ba ngày, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Institute for the Study of War), một tổ chức nghiên cứu. Hàng chục ngôi làng, khu định cư đã được chiếm lại từ tay quân đội Nga, trong khi quân Nga buộc phải rút lui về nơi an toàn tương đối của tỉnh Luhansk.

.

---- Lãnh đạo một nước cộng hòa ly khai ở miền đông Ukraine được Điện Kremlin hậu thuẫn cho biết đã xảy ra giao tranh ác liệt giữa các lực lượng Nga và Ukraine trong khu vực ly khai của ông. Denis Pushilin cho biết tình hình ở thị trấn Lyman trong vùng Donetsk là "rất khó khăn" và cũng có giao tranh ở "một số địa phương khác", đặc biệt là ở phần phía bắc của khu vực.

.

---- Theo Tổng Thống Zelenskyy, Ukraine sẽ xem xét liệu có thể khẩn cấp cung cấp cho nước láng giềng Ba Lan 100.000 tấn than nhiệt để vượt qua mùa đông sắp tới hay không. Trong một bài phát biểu vào buổi tối, Zelenskyy cũng cho biết ông đã yêu cầu đẩy nhanh công việc nâng cấp đường dây truyền tải điện từ nhà máy hạt nhân Khmelnytskyi của Ukraine tới Ba Lan.

.

Ukraine và Ba Lan đang tăng sản lượng than nhiệt, loại nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm nhất trong năm nay, chuẩn bị cho những tháng lạnh hơn, khi châu Âu vướng cuộc khủng hoảng an ninh năng lượng do chiến tranh ở Ukraine làm trầm trọng hơn.

.

---- Nhiều nhà bình luận trên Fox News, trong đó có Tucker Carlson, từ nhiều tháng này chỉ trích Joe Biden rằng ủng hộ Ukraine vô ích, vì Putin sẽ lấy được miền Đông Ukraine y hệt như Putin đã chiếm và sáp nhập Crimea hồi năm 2014. Bây giờ, cuộc phản công thần tốc của Ukraine được cho là có thể đẩy các máy bay chiến đấu của Nga ra khỏi khu vực Kharkiv "với tốc độ kinh hoàng", theo The Washington Post. Và các bình luận viên Fox News bị chọc quê.

.

Illia Ponomarenko, một phóng viên của tờ The Kyiv Independent, đã lên Twitter vào thứ Bảy để chia sẻ một đoạn clip từ một trong những chương trình phát sóng của Carlson hồi tháng trước, trong đó Carlson tuyên bố rằng "bằng bất kỳ biện pháp dựa trên thực tế nào, Vladimir Putin sẽ không thua trong cuộc chiến ở Ukraine. Putin đang chiến thắng trong cuộc chiến ở Ukraine. "

.

Sau cuộc phản công thành công ở Kharkiv, Ponomarenko đã sử dụng đoạn clip để chế nhạo hành động của Carlson, mỉa mai ám chỉ anh ta là "chuyên gia chiến tranh bậc thầy".

.

Dân Biểu Adam Kinzinger, một đảng viên Cộng hòa Illinois và thường xuyên chỉ trích các phần tử thân Nga trong Cộng Hòa và Fox News, đã chia sẻ quan điểm của riêng mình về tình hình trên Twitter, đưa Carlson vào cùng với những người khác như Thượng nghị sĩ Cộng Hòa thân Putin khác như Ted Cruz ở Texas và cựu Dân Biểu Dân chủ Tulsi Gabbard của Hawaii: "Hôm nay, Quân Ukraine đang tiếp tục giải phóng lãnh thổ của họ với tốc độ chóng mặt. Lần tới những người thực sự tồi tệ như @TuckerCarlson @TulsiGabbard @tedcruz và [những người khác] đặt cược chống lại phương Tây, hãy nhớ những ngày này. TỰ DO luôn thắng."

.

---- Hãng thông tấn nhà nước Nga Tass đưa tin, công dân các khu vực do Nga kiểm soát ở Kharkiv đã được khuyến cáo di tản sang Nga ngay khi Ukraine tăng cường tấn công ở miền đông Ukraine. Quản trị viên do Nga cài đặt Vitaly Ganchev cho biết quyết định di tản sẽ cứu mạng sống của vô số cư dân trong khu vực.

.

Trước đó, vào hôm thứ Bảy, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã rút quân ra khỏi Izyum và Balakliya để tăng cường các nỗ lực ở Donetsk và nhằm giải phóng Donbas, nơi tạo cơ hội cho Ukraine tái chiếm các thành phố.

.

---- Hanna Malya, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, cho biết quân Ukraine đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Balakliya hôm thứ Bảy. Nga sau đó thừa nhận họ đã rút quân khỏi thành phố do Nga chiếm đóng, để tăng cường các nỗ lực ở Donetsk và để đạt được mục tiêu giải phóng Donbas.

.

---- Nga đã pháo kích vào thành phố Kharkiv trong ngày thứ Bảy, theo Thị trưởng Ihor Terekhov. Các quả đạn pháo đã gây ra thiệt hại cho khu vực tư nhân của thành phố, phá hủy ba ngôi nhà. Một đám cháy cũng bùng phát tại quận Kholodnogorsk của thành phố, nơi ít nhất một người thiệt mạng, trong khi hai người khác bị thương.

.

---- Thêm 2 cố vấn hàng đầu của Bạch Ốc của Donald Trump đã được ban hành trát hầu tòa bởi một bồi thẩm đoàn liên bang đang điều tra vào ngày 6 tháng 1. Stepehn Miller cũng là người đã thảo luận về kế hoạch đại cử tri giả trên Fox News vào tháng 12/2020.

.

Báo NY Times viết: "Trát đòi hầu tòa được ban hành cho nhiều người làm việc trong Bạch Ốc hoặc trong chiến dịch tranh cử của Trump, bao gồm các quan chức cấp cao như giám đốc tài chính của chiến dịch; các phụ tá cá nhân của ông Trump; và cựu chánh văn phòng Ivanka Trump, con gái của tổng thống, người cũng từng là một trong những cố vấn cấp cao của Trump. Trong số những người nhận trát đòi hầu tòa từ một bồi thẩm đoàn lớn ngồi ở Washington có các phụ tá cấp thấp hơn từ Bạch Ốc và chiến dịch tranh cử năm 2020 của ông Trump. Trong khi trát đòi hầu tòa yêu cầu thông tin liên quan đến ủy ban Save America PAC, họ cũng tìm cách liên lạc với một số luật sư làm việc cho Trump - như Kenneth Chesebro - người đã giúp đưa ra kế hoạch đại cử tri giả mạo."

.

---- Lễ tang cấp nhà nước của Nữ hoàng Elizabeth sẽ diễn ra vào thứ Hai 19/9 tại Tu viện Westminster lúc 11 giờ sáng, theo Cung điện Buckingham chính thức xác nhận. Cung điện cho biết linh cữu nữ hoàng hiện đang đặt trong quan tài bằng gỗ sồi tại Lâu đài Balmoral, Scotland, nơi thân hữu, gia đình và nhân viên địa phương đã được mời đến bày tỏ lòng kính trọng.

.

Jenny Nguyen

Vào Chủ nhật, cung điện cho biết, lúc 10 giờ sáng, quan tài sẽ lên xe tang trong một chuyến hành trình chậm kéo dài sáu giờ đến dinh thự hoàng gia của Edinburgh, Cung điện Holyroodhouse. Vào thứ Ba, quan tài sẽ được bay đến London, đi cùng với Anne, Công chúa Hoàng gia.Từ thứ Tư đến thứ Hai, linh cữu nữ hoàng sẽ được đặt tại Hội trường Westminster ở Luân Đôn cho các nghi thức tang lễ.---- Hoàng tử William, Hoàng tử Harry và vợ của 2 hoàng tử đã đoàn tụ tại Lâu đài Windsor vào chiều thứ Bảy, dường như tạm gác lại sự rạn nứt gia đình của họ để bày tỏ lòng kính trọng đối với người bà quá cố của họ, Nữ hoàng Elizabeth II. Trong khi đó, hàng ngàn người viếng tang và du khách xếp hàng dài bốn dặm để đến lâu đài, nhướng cao người để nhìn thoáng qua các hoàng gia và hò reo khi bộ tứ hoàng tử xuất hiện.Hoàng tử William và Harry, cũng như Catherine (còn gọi là Kate, Công nương xứ Wales) và Meghan (Nữ công tước xứ Sussex) đã dừng lại tại một đài tưởng niệm hoa lớn dành cho nữ hoàng, dừng lại để đọc các ghi chú viết tay và chiêm ngưỡng những bó hoa mà những người viếng tang đã để lại trong suốt cả ngày. Cuộc hội ngộ là một sự kiện đáng chú ý và nổi bật vì hai anh em đã trở nên xa cách trong những năm gần đây, đặc biệt là sau khi Harry và Meghan quyết định từ bỏ hoàng gia để đến dịnh cư ở Hoa Kỳ.---- Tang lễ chính thức ​​sẽ tổ chức tại Tu viện Westminster, nơi Nữ hoàng đăng quang và nơi bà kết hôn với Hoàng thân Philip năm 1947. Dự kiến ​​sẽ có khoảng 2.000 người, bao gồm các gia đình hoàng gia châu Âu và các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới. Tổng thống Joe Biden cho biết hôm thứ Sáu rằng ông sẽ tham dự. Liệu Biden sẽ mời Trump đi theo hay không? Vì hoàng gia Anh sẽ để Biden toàn quyền quyết định về các quan khách từ Hoa Kỳ.Jeff Zeleny, phóng viên CNN, cho biết, lưu ý rằng cựu Tổng thống Barack Obama đã mời các cựu Tổng Thống George W. Bush, Bill Clinton và Jimmy Carter đi cùng tới đám tang của Nelson Mandela vào năm 2013. Dự kiến là Biden sẽ dẫn phái đoàn lưỡng đảng dự tang lễ Nữ Hoàng.Hiển nhiên là, Biden có thể độ lượng, có thể sẽ mởi Trump đi dự tang lễ Nữ Hoàng, nhưng Trump hẳn sẽ không thích bị Biden cho ngồi hàng ghế bình dân trên chiếc Air Force One. CNN đoán, nếu Biden mời Trump đi dự tang lễ, Trump sẽ đi phi cơ riêng.Trump mấy hôm nay đã bày tỏ hâm mộ nồng nhiệt Nữ hoàng, người mà Trump đã gặp trong một số chuyến thăm chính thức cấp nhà nước trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Trump đã chia sẻ sự tôn vinh dài dòng đối với Nữ hoàng trong một loạt bài đăng trên Truth Social.---- Hàng tỷ tiền giấy và tiền xu trên khắp thế giới có chân dung Nữ hoàng Elizabeth II sẽ được thay thế sau khi bà qua đời. Trong gần 70 năm, hình ảnh của Nữ hoàng đã xuất hiện trên đồng tiền của Anh, với các chân dung khác nhau khi bà già đi. Bà đã được in trên tiền giấy của quốc gia trong hơn 60 năm, là quốc vương Anh đầu tiên làm như vậy. Chân dung của bà cũng được in trên tiền tệ của một số quốc gia trước đây nằm dưới sự cai trị của Anh.Kể từ năm 1953, một năm sau khi Nữ hoàng lên ngôi, tiền xu của Anh đã ra đời 5 phiên bản khác nhau của chân dung bà. Bà xuất hiện trên tiền giấy bắt đầu từ năm 1960. Nhưng giờ đây, Ngân hàng Anh, nơi in tiền giấy Anh quốc và Xưởng đúc tiền Hoàng gia, nơi sản xuất tiền xu đối mặt với nhiệm vụ lớn là rút loại tiền đó khỏi lưu thông và thay thế bằng tiền có chân dung của Vua Charles III.Có hơn 4,7 triệu tờ tiền giấy đang được lưu hành ở Anh, trị giá tổng cộng 82 tỷ bảng Anh (95 tỷ USD), theo ngân hàng trung ương. Cũng có khoảng 29 tỷ đồng tiền kim loại lưu hành, theo xưởng đúc tiền Royal Mint cho biết.---- Trong một trận đấu bóng đá tại Sân vận động Tallaght ở Dublin, Ái Nhĩ Lan, vào đêm thứ Năm - chỉ vài giờ sau cái chết của Nữ hoàng Elizabeth II - đám đông đã tưng bừng hát: “Lizzy’s in a box, in a box, Lizzy’s in a box!” (Elizabeth vô hòm rồi...) (Ái Nhĩ Lan có cuộc chiến dài 800 năm với Anh.)Cái chết của vị quốc vương trị vì lâu nhất của Anh ở tuổi 96 đã được diễn ra với sự tiếc thương của người dân trên khắp thế giới để thương tiếc sự ra đi của bà. Nhưng những người chỉ trích đã nhanh chóng chỉ ra vai trò của hoàng gia trong việc đàn áp người dân ở các quốc gia trước đây do Anh kiểm soát, bao gồm Ái Nhĩ Lan, Ấn Độ và Nigeria - làm dấy lên một cuộc tranh luận trực tuyến về chính chế độ quân chủ.Nhạc sĩ rapper kiêm đạo diễn phim Boots Riley đã tweet: "Mẫu hệ của một gia đình hoàng gia có di sản của buôn bán nô lệ, chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân, trộm cướp, biểu tượng của sự sang trọng và linh vật cho giai cấp thống trị mới chết rồi."Vào chiều thứ Năm, phóng viên quốc tế của CNN, Larry Madowo đã phát một bài tường thuật trực tiếp từ Kenya, kêu gọi sự chú ý đến thực tế rằng nữ hoàng không được yêu thích trên toàn thế giới.Madowo nói: “Trên khắp lục địa Châu Phi, có những người đang nói rằng, 'Chúng tôi sẽ không thương tiếc cho Nữ hoàng Elizabeth vì tổ tiên của tôi đã phải chịu đựng những hành động tàn bạo to lớn dưới bàn tay dân tộc của bà'. Và bà vẫn không bao giờ hoàn toàn thừa nhận điều đó."Tổ chức Các Chiến binh Tự do Kinh tế (Economic Freedom Fighters), một nhóm hoạt động ở Nam Phi, đã đăng một tuyên bố dài trên Twitter giải thích lý do tại sao không để tang nữ hoàng:“Chúng tôi không thương tiếc cái chết của Elizabeth, bởi vì đối với chúng tôi, cái chết của bà là một lời nhắc nhở về một thời kỳ rất bi thảm của đất nước này và lịch sử của châu Phi. Trong suốt 70 năm trị vì của mình với tư cách là Nữ hoàng, bà ấy chưa một lần thừa nhận những hành động tàn bạo mà gia đình bà đã gây ra cho những người bản xứ mà nước Anh đã xâm lược trên toàn thế giới. Hoàng gia Anh đứng trên vai của hàng triệu nô lệ đã bị đưa đi khỏi lục địa để phục vụ lợi ích tích lũy tư bản của người da trắng phân biệt chủng tộc. Nếu thực sự có sự sống và công lý sau cái chết, cầu mong Elizabeth và tổ tiên của bà sẽ nhận được những gì họ xứng đáng."Đối với những người theo dõi hoàng gia lâu năm, một số lời chỉ trích dành cho nữ hoàng và chế độ quân chủ là chính đáng - và một số là không công bằng.---- Các thành viên công đoàn United Auto worker đã đình công vào thứ Bảy tại nhà máy đúc Stellantis ở Indiana, đòi hỏi cải thiện về y tế và an toàn, bao gồm cả việc công ty bị cáo buộc từ chối sửa chữa và thay thế hệ thống điều hòa và sưởi ấm của nhà máy.Nhà máy rộng 35 mẫu Anh ở Kokomo sản xuất các bộ phận được sử dụng trong các bình điện của xe Chrysler, Dodge, Jeep và RAM và một cuộc đình công kéo dài có thể ảnh hưởng đến các dây chuyền lắp ráp xe trên khắp Bắc Mỹ. Stellantis cho biết việc sản xuất đã không được lên lịch vào cuối tuần này và họ hy vọng sẽ đàm phán sớm nhất về hợp đồng với công đoàn UAW Local 1166.---- Một xe bồn chở xăng và một xe buýt chở khách hôm thứ Bảy đụng nhau, bốc cháy, đã giết chết ít nhất 18 người ở miền bắc Mexico. Cảnh sát ở tiểu bang biên giới phía bắc Tamaulipas cho biết vụ tai nạn có thể là do một trong hai rơ-moóc chở bồn xăng của xe tải bị mất lái.Vụ tai nạn khiến cả hai xe bị thiêu rụi hoàn toàn, chiếc xe buýt đã bốc khói nghi ngút, kim loại cháy đen. Cảnh sát thu hồi được 18 xác, nhưng số người chết có thể tăng lên. Tai nạn xảy ra trước bình minh trên đường cao tốc dẫn đến thành phố Monterrey, miền bắc nước này.---- Mức độ sạch của không khí và nước trong tiểu bang của bạn ra sao? Sử dụng dữ liệu năm 2021, tạp chí U.S. News and World Reports đã xếp hạng các tiểu bang Hoa Kỳ trên một số chỉ số, bao gồm kinh tế, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Danh sách này cũng đo lường môi trường tự nhiên, dựa trên chất lượng không khí/nước và mức độ ô nhiễm của tiểu bang.Ô nhiễm được xác định dựa trên lượng phát thải không khí và nước từ các ngành công nghiệp và tiện ích cũng như các biện pháp tổng thể đối với ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe con người, sử dụng thông tin từ Cơ quan Bảo vệ Môi trường EPA.Dưới đây là ô nhiễm nhất (số 50-40) và ít ô nhiễm nhất (số 10-1) trong Xếp hạng ô nhiễm. Các tiểu bang có mức độ ô nhiễm tệ hại nhất: 50. Louisiana, 49. Nevada, 48. Indiana, 47. Delaware, 46. Utah, 45. Ohio, 44. Oregon, 43. Tennessee, 42. Illinois, 41. Alabama, 40. Texas.Louisiana xếp hạng cuối cùng, trở thành tiểu bang ô nhiễm nhất ở Hoa Kỳ, theo EPA. Một nghiên cứu vào tháng 1/2022 của Đại học Tulane cho thấy tỷ lệ mắc bệnh ung thư rất cao ở Louisiana, cao thứ hai ở Hoa Kỳ. Ít nhất 85 trường hợp ung thư mỗi năm ở tiểu bang này là do tiếp xúc với mức độ ô nhiễm không khí cao. Các tác giả đã bao gồm dữ liệu về các vùng lân cận trong khu vực giữa Baton Rouge và New Orleans, nơi được người dân địa phương gọi là “Hẻm Ung thư”.Các tiểu bang ít ô nhiễm nhất: 10. Idaho, 9. Colorado, 8. Maine, 7. Đảo Rhode, 6. California, 5. Wyoming, 4. New Mexico, 3. Nam Dakota, 2. New Hampshire, 1. Vermont.---- Năm người trong một chuyến du ngoạn ngắm chim đã chết khi thuyền của họ bị lật, dường như sau khi bị một con cá voi lao tới, ở New Zealand. Có 6 người khác đã được vớt kịp sau khi chiếc tàu thuê 28 feet bị lật ở Kaikōura, một khu vực quan sát cá voi nổi tiếng.Thị trưởng Craig Mackle của Kaikōura nói với AP: “Bạn luôn nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra.” Mặc dù các quan chức không biết chắc chắn điều gì đã gây ra thảm kịch, nhưng họ cho biết vùng biển khi đó hoàn toàn yên tĩnh, và nhiều cá voi lưng gù xuất hiện trong khu vực vào thời điểm đó.---- Cảnh sát Los Angeles đã bắt 2 người đàn ông và hàng trăm khẩu súng ma (không số) và phụ tùng trong một cuộc khám xét sáng thứ Năm. Trát bắt được thực hiện tại 1 khu phố ở San Pedro và 1 khu phố ở Gardena sau khi được mất báo có một công dân nước ngoài đang cố gắng xuất cảng trái phép súng ma.Cảnh sát đã tìm thấy 11 khẩu súng ma, cũng như 200 khung súng ma, hai súng trường tấn công, 3 ống giảm thanh, 1 khẩu súng trường, băng đạn và các thành phần súng khác bao gồm cái mà LAPD mô tả là "một kho lưu trữ đáng kể vật liệu bất hợp pháp để sản xuất vũ khí."Mavrick Von Haug, 54 tuổi, bị bắt vì tình nghi chế tạo vũ khí tấn công. Và ngoại kiều Cristian Briton, 30 tuổi, bị cáo buôn bán súng lậu. Cảnh sát kêu gọi người dân cho thêm thông tin, nếu muốn giấu tên nên gọi cho Crime Stoppers theo số 800-222-TIPS (8477).---- Sở cảnh sát Irvine, Quận Cam, đã sử dụng máy bay không người lái để truy tìm một nghi phạm bị truy nã vì tội cướp. Vào thứ Sáu, Sở Cảnh sát đã chia sẻ video thu được từ Đội máy bay không người lái của họ vào ngày 1 tháng 9/2022, cho thấy máy bay không người lái bay trên độ cao khi nó bám theo nghi phạm trong một khu dân cư.Máy bay không người lái được phóng ra sau khi cảnh sát thấy chiếc xe của nghi phạm, nhưng không thể tìm được vị trí của nghi phạm. Video cho thấy máy bay không người lái theo dõi nghi phạm đi quanh khu phố. Đội điều hành máy bay không người lái sau đó gửi vị trí của nghi can cho cảnh sát trên đường phố để đuổi theo. Theo Sở Cảnh sát, nghi phạm đã nhảy qua tường và qua sân sau 1 căn nhà, nhưng cuối cùng đã đầu hàng cảnh sát.---- Một bồi thẩm đoàn ở Denver đã kết luận một phụ nữ có ba tội danh trong cái chết của bạn trai cô vào năm 2020. Cô, 29 tuổi, hôm thứ Năm bị kết tội ngộ sát và hai tội giả mạo bằng chứng vì đã giết Jamal Robinson, 26 tuổi.Cảnh sát Denver cho biết họ đã tìm thấy Robinson trên chiếc Ford Fusion bị hư hỏng nặng tại một cánh đồng gần Đại lộ 54 phía Đông và Phố Yampa sau khi đáp lại lời kêu gọi của phát súng và một vụ tai nạn xe ngay sau nửa đêm ngày 25/4/2020. Robinson sau đó đã chết tại bệnh viện.Cảnh sát cho biết ban đầu không rõ Robinson bị bắn, nhưng các cảnh sát đã tìm thấy một vỏ đạn bên trong chiếc Ford, cũng như 5 vỏ đạn khác bên ngoài một ngôi nhà trên Đại lộ 54th phía Đông.Cuộc điều tra dẫn họ đến Nguyen, người mà cảnh sát cho biết đã liên quan đến ít nhất hai vụ bạo lực gia đình trước đây với Robinson. Mẹ của Robinson nói với cảnh sát rằng trong khi Nguyen và Robinson vẫn ở bên nhau, Nguyen đã bắt đầu mối quan hệ với một người đàn ông khác nhưng muốn tiếp tục mối quan hệ với Robinson.Cảnh sát đã bắt giữ Nguyen và phát hiện ra rằng một đoạn video clip từ camera an ninh tại nhà của cô ấy dường như đã bị xóa. Nguyen bị truy tố tội giết người cấp độ một nhưng rồi bị kết tội nhẹ hơn, đó là tội ngộ sát. Tòa sẽ tuyên án vào ngày 28/10/2022.---- HỎI 1: Tới 1/2 dân Mỹ bắt đầu mua sắm mùa lễ trước ngày 31/10/2022?ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới của Bankrate cho thấy một nửa số người mua sắm vào kỳ nghỉ mùa đông dự định bắt đầu mua sắm trong kỳ nghỉ trước ngày 31 tháng 10. Mặc dù nhiều người tiêu dùng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng các yếu tố kinh tế khó kiểm soát hơn. Trong số những người có kế hoạch mua sắm trong kỳ nghỉ năm nay, cứ 5 người nói rằng lạm phát sẽ ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của họ. Dự kiến 27% người mua sắm trong kỳ nghỉ lễ sẽ mắc nợ vì mua sắm.Khoảng 11% cho biết họ bắt đầu mua sắm vào kỳ nghỉ trước cuối tháng 8, với 14% dự định bắt đầu vào tháng 9, 25% vào tháng 10 và 38% vào tháng 11. Chỉ 12% nói rằng họ sẽ đợi đến tháng 12 để bắt đầu mua sắm cho những ngày lễ.Chi tiết:---- HỎI 2: Có phải 24% nhà tại California không có máy điều hòa không khí?ĐÁP 2: Đúng thế. Người dân California đã sử dụng máy điều hòa không khí của họ quá nhiều trong tuần này, họ gần như áp đảo lưới điện của bang. Đối với nhiều người trong số 24% hộ gia đình trên toàn tiểu bang không có A / C, mỗi ngày là một điều khốn khổ và nguy hiểm cho sức khỏe.Luật xây dựng và luật của California yêu cầu các đơn vị dân cư phải duy trì nhiệt độ 70 độ bên trong khi thời tiết lạnh giá. Nhưng không có yêu cầu đối với điều hòa không khí hoặc các cơ chế làm mát khác để giữ cho cư dân an toàn khỏi cái nóng khắc nghiệt, vốn đang nhanh chóng trở thành cái nóng thường ngày của chúng ta.Chi tiết: