Hai người đã chết trong vụ cháy rừng bao trùm thị trấn Weed ở Bắc California. Tổng số 132 ngôi nhà và kiến trúc đã bị thiêu rụi hoặc hư hại.

- TQ động đất 6,8 độ: ít nhất 21 người chết

- Trump kêu gọi FBI bố ráp nhà của Tổng thống Joe Biden mới là công bằng

- Sách kể: Trump nợ xấp xỉ $2 triệu tiền luật sư phí, đề nghị tặng 1 con ngựa giống xóa nợ

- Ngoại trưởng Anh Liz Truss đã trở thành thủ tướng Anh quốc. Boris Johnson kêu gọi ủng hộ bà Truss 100%

- Kabul: 2 nhà ngoại giao Nga chết vì bom tự sát

- Moscow: Tờ báo độc lập của Nga Novaya Gazeta bị tòa rút giấy phép in báo

- Ủy ban châu Âu ký văn bản tài trợ mới 500 triệu euro giúp kinh tế Ukraine trong khi kháng chiến chống Nga.

- Zelensky: quân Ukraine đã giải phóng 1 khu định cư ở Donetsk và 2 khu định cư ở phía nam. Ukraine: Nga mất 49.500 chiến binh trong cuộc chiến, mất ít nhất 2.049 xe tăng, 236 máy bay, 206 trực thăng, 294 bệ phóng tên lửa, 4.430 xe bọc thép bảo vệ và 1.147 đơn vị pháo binh. Bộ Quốc phòng Anh: quân Nga xuống tinh thần vì mệt mỏi và thương vong cao, thiếu quân phục, vũ khí và khẩu phần ăn phù hợp, cũng như trả lương. Thống đốc Lugansk: Nga đã đưa mìn vào "tràn ngập" khu vực.

- Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga John Sullivan rời Moscow, dự định nghỉ hưu. Biden sẽ bổ nhiệm người khác

- Canada: 2 hung thủ rút dao đâm chém, làm 10 người chết và 15 người bị thương

- Giá nhà đã tăng hơn 18% trên toàn quốc Hoa Kỳ rong 1 năm, từ tháng 6/2021 đến tháng 6/2022.

- Bắc California: cháy rừng, thiêu ra tro 132 căn nhà, làm ít nhất 2 người chết, nhiều ngàn người di tản

- 1 ngư dân Brazil gặp nạn thuyền chìm ở Đại Tây Dương, được vớt 11 ngày trôi nổi trong tủ đông lạnh

- California: cảnh sát bắt 288 vụ say rượu lái xe chỉ trong 12 giờ đầu của Lễ Lao Động

- Minnesota: bố chết, con lên phi cơ rải tro cho bố, ai ngờ phi cơ rớt, phi công và ông con chết theo

- Một phóng viên điều tra nổi tiếng ở Las Vegas đã bị đâm chết bên ngoài nhà.

- New York: Giám đốc tài chính Bed Bath & Beyond đã chết vì rơi từ 1 tòa nhà chọc trời

- Philippines: sẽ cho Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự Philippines nếu chiến tranh Đài Loan bùng nổ

- Google: chuyển dây chuyền sản xuất từ TQ sang VN để sản xuất dòng điện thoại Pixel 7 mới

- Hôm nay (5/9), khoảng 23 triệu học sinh cả nước bước vào năm học mới.

- Giá thịt heo nhập rẻ bằng một nửa trong nước.

- HỎI 1: Bạn có nói chuyện với cây lá, bông hoa? ĐÁP 1: Tới 48% dân Mỹ nói thế.

- HỎI 2: Tuổi thọ của dân sinh tại Calỉfornia ít nhất 79 tuổi? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (5/9/2022) ---- Ít nhất 21 người chết trong trận động đất 6,8 độ richter làm rung chuyển tỉnh Tứ Xuyên, nằm ở rìa của Cao nguyên Tây Tạng, phía tây nam Trung Quốc hôm thứ Hai, gây ra lở đất và rung chuyển các tòa nhà ở tỉnh lỵ Thành Đô, nơi có 21 triệu cư dân đang bị phong tỏa vì COVID-19.

Cùng với những người thiệt mạng, đá và đất rơi xuống từ sườn núi, gây thiệt hại cho nhà cửa và gián đoạn nguồn điện, đài truyền hình CCTV cho biết. Một vụ lở đất đã chặn một đường cao tốc nông thôn, khiến nó ngổn ngang đất đá, theo Bộ Quản lý Khẩn cấp cho biết.

---- Donald Trump đã công kích FBI và Tổng thống Joe Biden trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social của ông vào Ngày Lao động. Trump nói FBI nên đột kích vào nhà của Biden vì các cáo buộc tham nhũng chống lại con trai của tổng thống Biden.

Trump viết vào sáng Thứ Hai: “Vì vậy, họ đã tràn qua khu sinh sống của cậu con trai 16 tuổi của tôi, Barron, và cựu Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania được yêu mến và kính trọng... họ không bao giờ Đột kích hoặc Đột nhập vào nhà của Hunter Biden hoặc, có lẽ quan trọng hơn là nhà của Joe Biden - Một kho báu! Đây là một Quốc gia không công bằng và tan vỡ. Chúng ta thực sự là một quốc gia đang suy tàn!!!”

---- Theo một cuốn sách mới về mối quan hệ gây tranh cãi của Donald Trump với các công ty luật đã đại diện cho ông trong những năm qua, Trump đề nghị trao chứng thư 1 con ngựa của Trump cho 1 luật sư mà Trump còn nợ xấp xỉ $2 triệu tiền luật sư phí.

Báo The Guardian viết rằng cuốn sách, "Servants of the Damned: Giant Law Firms, Donald Trump and the Corruption of Justice" của David Enrich của New York Times kể chi tiết một cuộc đối mặt khó xử giữa Trump với luật sư được kể là đã kinh ngạc và tức giận bởi lời đề nghị tặng ngựa để xóa nợ luật sư phí.

Cuốn sách kể, luật sư giấu tên đã gửi hóa đơn đòi Trump trả nợ 2 triệu đô la cho các dịch vụ pháp lý được cung cấp cho Trump trước khi ông trở thành tổng thống, dẫn đến một cuộc đối đầu bất ngờ tại Trump Tower, nơi luật sư từ một công ty nổi tiếng được cho là đã thốt lên, "'Tôi vô cùng thất vọng. Không có lý do gì mà ông không trả tiền cho chúng tôi."

Trump nói Trump có 1 con ngựa giống trị giá 5 triệu đô la, và Trump rút từ hồ sơ ra giấy làm chủ ngựa, nói Trump sẽ trao luật sư này con ngựa kia để xóa nợ 2 triệu đô luật sư phí. Theo cuốn sách, lời đề nghị của Trump đã không được đón nhận và thay vào đó là mối đe dọa về một vụ kiện. Thế rồi Trump "cuối cùng đã khạc ra ít nhất một phần những gì Trump mắc nợ".

---- Ngoại trưởng Anh Liz Truss đã trở thành thủ tướng mới của Anh quốc hôm thứ Hai, nhờ chiếm 57% phiếu bầu của Đảng Bảo thủ để thay thế Boris Johnson đầy tai tiếng. Từ lâu được coi là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho vị trí này, Truss trở thành người phụ nữ thứ ba lãnh đạo chính phủ Anh sau Margaret Thatcher và Theresa May. Rishi Sunak nhận được 43% phiếu bầu của Đảng Bảo thủ.

Bà Truss sẽ chính thức đảm nhận vị trí này vào thứ Ba sau khi gặp Nữ hoàng Elizabeth II. Trong bài phát biểu đầu tiên của mình, Truss ca ngợi Johnson, người mà bà phục vụ ở vị trí hiện tại.

Thủ tướng Anh sắp mãn nhiệm Boris Johnson hôm Thứ Hai đã chúc mừng Ngoại trưởng Anh Liz Truss, người sẽ kế nhiệm ông, về chiến thắng của bà trong cuộc đua chức Thủ tướng Anh quốc.

Johnson viết trên tài khoản Twitter: "Tôi biết bà Truss có kế hoạch đúng đắn để giải quyết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, đoàn kết đảng của chúng ta và tiếp tục công việc vĩ đại của việc thống nhất và nâng cấp đất nước của chúng ta. Bây giờ là lúc tất cả những người Bảo thủ phải ủng hộ bà 100%."

---- Hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Nga thông báo 2 nhà ngoại giao của họ đã chết trong ngày do một vụ nổ bom tự sát gần Đại sứ quán Nga: ''Vào ngày 5 tháng 9, lúc 10:50 sáng theo giờ Kabul, một chiến binh chưa rõ danh tính đã kích nổ một thiết bị nổ ở gần lối vào Đại sứ quán Nga ở Kabul. Hậu quả là 2 nhân viên ngoại giao Nga đã chết, với các nạn nhân khác là công dân Afghanistan."

Đài Al-Jazeera cũng đưa tin ít nhất 25 người chết sau vụ nổ. Người đánh bom tự sát được kể là đã bị nhân viên an ninh của đại sứ quán phát hiện trước khi vụ tấn công xảy ra, sau đó nhân viên này ''nổ súng vào hắn.'

---- Tờ báo độc lập của Nga Novaya Gazeta cho biết hôm thứ Hai rằng giấy phép in của họ đã bị một tòa án ở Moscow thu hồi. Phán quyết đưa ra sau khi Roskomnadzor (Sở Thông Tin Liên Bang Nga) kiện báo này, nói rằng họ không cung cấp kịp thời cho các cơ quan chức năng về điều lệ của mình mặc dù đã nhận được cảnh báo về vấn đề này. Tổng biên tập Novaya Gazeta Dmitry Muratov gọi quyết định này là một "quyết định chính trị được thực hiện theo thông lệ" và tuyên bố sẽ kháng cáo.

Vào tháng 3/2022, tờ báo tuyên bố sẽ đình chỉ tất cả các ấn phẩm "cho đến khi kết thúc hoạt động [quân sự] đặc biệt trên lãnh thổ Ukraine" sau khi Nga cho biết họ sẽ điều tra tất cả các cơ quan đã phỏng vấn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

---- Hôm thứ Hai, Ủy ban châu Âu và Ukraine đã ký một chương trình tài trợ mới trị giá 500 triệu euro như một phần trong nỗ lực của Liên Âu nhằm hỗ trợ ngân sách của Ukraine trong cuộc kháng chiến chống Nga. Các quỹ sẽ "giúp đảm bảo nhà ở và giáo dục cho những người di cư trong nước và những người trở về và hỗ trợ ngành nông nghiệp của Ukraine", theo khối cho biết.

Liên Âu cũng cho phép Ukraine tiếp cận Chương trình Châu Âu Kỹ thuật số, chương trình này sẽ cho phép các doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan hành chính công của Ukraine tham dự tài trợ trong lĩnh vực siêu máy tính, trí tuệ nhân tạo và các kỹ năng kỹ thuật số tiên tiến.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu video mới nhất thông báo quân Ukraine đã giải phóng một khu định cư ở vùng Donetsk của Ukraine và hai khu định cư ở khu vực phía nam của đất nước. Ông cảm ơn tiểu đoàn 63 thuộc lữ đoàn phòng thủ mặt đất số 103 của Ukraine, theo ông, là đơn vị đã giải phóng vùng đất bị Nga chiếm đóng.

Tổng thống cũng tuyên bố các lực lượng Nga đã bắt đầu chạy khỏi Crimea. "Đây là sự lựa chọn đúng đắn cho họ", Zelensky tuyên bố, đồng thời hứa với người dân của mình rằng bán đảo do Nga chiếm đóng sẽ "tự do" trở lại.

---- Quân Ukraine trong một đánh giá về tổn thất chiến đấu của Nga đã tuyên bố rằng cho đến nay, khoảng 49.500 binh sĩ Nga đã chết trong cuộc chiến tại Ukraine.

Theo ước tính này, tính đến ngày 4/9/2022, Nga cũng mất ít nhất 2.049 xe tăng, 236 máy bay, 206 trực thăng, 294 bệ phóng tên lửa, 4.430 xe bọc thép bảo vệ và 1.147 đơn vị pháo binh.

---- Bộ Quốc phòng Anh cho biết quân Nga đang xuống tinh thần và mất kỷ luật trong khi chiến đấu mệt mỏi và thương vong cao. Theo Bộ, một trong những vấn đề chính đối với quân Nga là vấn đề về lương của họ.

Bộ này viết: "Quân đội Nga đã liên tục không cung cấp các nhu cầu cơ bản cho quân đội triển khai ở Ukraine, bao gồm quân phục, vũ khí và khẩu phần ăn phù hợp, cũng như trả lương. Điều này gần như chắc chắn đã góp phần làm suy giảm tinh thần phần lớn quân Nga."

---- Thống đốc Lugansk Serhiy Haidai hôm Chủ nhật cho biết Nga đã đưa vào "tràn ngập" khu vực với các quả mìn, lưu ý rằng các quan chức sẽ không thể khôi phục hoàn toàn ngành công nghiệp than ở khu vực này. "Khu vực Lugansk sẽ tiếp tục phát triển tiềm năng công nghiệp của mình", ông nói thêm, đồng thời hứa rằng khu vực này sẽ lên án "chủ nghĩa Soviet" một khi hoạt động quân sự của Nga kết thúc.

---- Mỹ cần một đại sứ mới tại Nga. Đại sứ Hoa Kỳ John Sullivan rời Moscow vào Chủ nhật và dự định nghỉ hưu, cho biết ông đã "kết thúc nhiệm kỳ." Được bổ nhiệm bởi cựu Tổng thống Donald Trump, Sullivan đã giữ công việc này trong gần ba năm. Trong nhiệm kỳ của mình, chính phủ Nga đã áp đặt những hạn chế ngày càng lớn hơn đối với đại sứ quán. Sullivan đã tham dự lễ tang hôm thứ Bảy cho Mikhail Gorbachev, nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô.Theo Washington Post, không có tin tức nào cho thấy Sullivan dự định nghỉ hưu ngay bây giờ. "Sự ra đi của Đại sứ Sullivan đã được lên kế hoạch và là một phần của sự luân chuyển ngoại giao thông thường", một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm Chủ nhật. Phó đại sứ Elizabeth Rood sẽ đảm nhận nhiệm vụ của Sullivan nhưng không phải là chức danh cho đến khi đại sứ tiếp theo đến. Rood đã được đề cử làm đại sứ tại Turkmenistan.---- Một loạt vụ đâm chém tại một cộng đồng người bản địa và tại một thị trấn khác gần đó ở tỉnh Saskatchewan của Canada khiến 10 người chết và 15 người bị thương, theo lời cảnh sát Canada cho biết hôm Chủ nhật trong khi đang truy nã 2 nghi phạm.Cảnh sát cho biết các vụ đâm chém đã diễn ra ở nhiều địa điểm tại vùng James Smith Cree Nation và ở làng Weldon, phía đông bắc Saskatoon. Cảnh sát nói một số nạn nhân dường như là mục tiêu của các nghi phạm nhưng những người khác dường như đã bị tấn công một cách ngẫu nhiên.

Hai nghi phạm đang bị cảnh sát truy nã là: Damien Sanderson, 31 tuổi, được miêu tả là cao 5 feet 7 inch và nặng 155 pound, và Myles Sanderson, 30 tuổi, cao 6 foot-1 và 200 pound. Cả hai đều có tóc đen và mắt nâu và có thể đang lái chiếc Nissan Rogue màu đen với biển số Saskatchewan 119 MPI.

---- Bất động sản đã tăng giá cao ngất trong năm qua. CoreLogic phát hiện ra trong phân tích gần đây nhất của mình rằng giá nhà đã tăng hơn 18% trên toàn quốc từ tháng 6/2021 đến tháng 6/2022. Một số tiểu bang chứng kiến giá nhà còn tăng hơn nữa - Tennessee tăng 25,8% và Florida tăng 31,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

California không thấy giá tăng theo biên độ lớn như Florida hay Tennessee, nhưng giá ở đây đã cao hơn nhiều. Giá nhà trung bình ở California là khoảng $788,000/căn, theo Zillow. CoreLogic kỳ vọng một năm sắp tới sẽ chậm lại, dự báo giá cả trên toàn quốc sẽ tăng khoảng 4% vào tháng 6 năm sau.

---- Hai người đã chết trong vụ cháy rừng bao trùm một thị trấn ở Bắc California. Cảnh sát trưởng Siskiyou Jeremiah LaRue cho biết hôm Chủ nhật rằng họ có thể xác nhận hai người chết trong vụ hỏa hoạn thiêu rụi các tòa nhà ở thị trấn Weed. LaRue đã không cung cấp ngay lập tức tên hoặc các chi tiết khác bao gồm tuổi hoặc giới tính của hai người đã chết.

Ngọn lửa bùng phát hôm thứ Sáu và buộc hàng nghìn người phải rời khỏi khu vực. Tổng số 132 ngôi nhà và kiến trúc đã bị thiêu rụi hoặc hư hại, theo các quan chức cứu hỏa cho biết hôm Chủ nhật, mặc dù không rõ chính xác bao nhiêu là nhà ở, cơ sở kinh doanh hay các kiến trúc khác.

.



Trãn cháy được gọi là Mill Fire, không phát triển qua đêm. Tính đến sáng Chủ nhật, ngọn lửa bao phủ khoảng 6,6 dặm vuông (17 km vuông) và đã được kiểm soát 25%, các con số không thay đổi kể từ đêm thứ Bảy, theo báo cáo buổi sáng của Sở Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California. Ba người bị thương, theo Cal Fire, nhưng không có thông tin chi tiết nào khác.

---- Các vụ bắt giữ say rượu lái xe đang tràn ngập vào cuối tuần lễ này. Đơn vị tuần tra cao tốc California nói hôm thứ Bảy rằng trong 12 giờ đầu tiên của Lễ Lao động vào cuối tuần, họ đã thực hiện 288 vụ bắt giam vì say rượu lái xe trên toàn tiểu bang. Cảnh sát nói sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra say rượu lái xe cho đến 11:59 giờ tối vào thứ Hai 5/9/2022.

---- Một ngư dân Brazil gặp nạn thuyền chìm ở Đại Tây Dương đã sống sót trong 11 ngày trôi nổi trong tủ đông lạnh cho đến khi anh ta được cứu ngoài khơi bờ biển Suriname. Romualdo Macedo Rodrigues, 44 tuổi, nói với Record TV rằng anh không có thức ăn hoặc nước uống bên mình, và cá mập lượn quanh thùng lạnh. Anh nói: “Tôi đã được sinh ra một lần nữa. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không kể câu chuyện này, nhưng tôi đã trở lại đây. Tôi đã tuyệt vọng. Tôi nghĩ rằng kết thúc của tôi đã đến. Nhưng rồi Trời cứu, tôi thấy một chiếc thuyền xuất hiện, tới cứu."

---- Ông cụ Leo John Cemensky qua đời ngày 7 tháng 8/2022 tại Fifty Lakes, Minnesota, ở tuổi 80. Con trai ông mất ba tuần sau đó, dường như trong khi rải tro cốt của cha mình. Đài KLAS đưa tin Lee Cemensky, 58 tuổi, trong khi ngồi trên một chiếc máy bay cực nhẹ do phi công Douglas A. Johnson điều khiển đã rớt xuống một khu vực nhiều cây cối gần Emily, Minnesota.

Thông cáo báo chí từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Crow Wing cho biết xác máy bay được tìm thấy lúc 8:36 tối, khoảng hai giờ sau khi cảnh sát được thông báo rằng máy bay đã không đến điểm đến dự kiến. Theo cơ quan giám sát hàng không FAA, họ đã bay trên một phi cơ cực kỳ nhẹ hiệu Krucker Cygnet có một động cơ.

---- Cảnh sát cho biết, một phóng viên điều tra ở Las Vegas đã bị đâm chết bên ngoài nhà của anh ta và cảnh sát đang tìm kiếm một nghi phạm. Cảnh sát Las Vegas đã tìm thấy nhà báo Jeff German chết với những vết đâm vào khoảng 10:30 sáng thứ Bảy sau khi nhận được cuộc gọi 911, theo tờ Las Vegas Review-Journal đưa tin. Có vẻ như German, 69 tuổi, đã cãi nhau với một người khác dẫn đến vụ đâm. German nổi tiếng với những bản tin điều tra về sự bất liêm chính của công quyền và các xì căng đan chính trị.

---- Giám đốc tài chính của hệ thô1ng bán lẻ Bed Bath & Beyond đã chết vì rơi từ 1 tòa nhà chọc trời hôm thứ Sáu trong vụ cảnh sát thành phố New York cho biết dường như là một vụ tự sát. New York Times đưa tin, xác của Gustavo Arnal, 52 tuổi, được tìm thấy gần tòa nhà chọc trời nơi ông sống, và cảnh sát cho biết vết thương cho thấy ông đã rơi xuống từ độ cao lớn. Ông đã chết tại hiện trường.

Bed Bath & Beyond thông báo hôm thứ Tư rằng họ sẽ đóng cửa 150 cửa tiệm và Arnal đã nói chuyện với các nhà đầu tư vào ngày hôm đó về trở ngại tài chính của công ty và những thay đổi trong kế hoạch. Khoảng 20% nhân viên sẽ bị sa thải. Cổ phiếu giảm 43% trong năm 2022, và đã giảm khoảng 90% so với mức cao nhất mọi thời đại của công ty.

---- Philippines tuyên bố rằng họ sẽ cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của mình trong trường hợp xảy ra xung đột tại Đài Loan. Tuyên bố được đưa ra bởi Jose Manuel Romualdez, đại sứ Philippines tại Mỹ với lời tiên báo "nếu điều đó quan trọng đối với chúng tôi, đối với an ninh của chính chúng tôi". Cần lưu ý rằng Romualdez là họ hàng của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. và có ảnh hưởng trong hành lang quyền lực của Manila.

Tuyên bố của ông chỉ ra lập trường mà Manila đang thực hiện mặc dù giả định lập trường tương đối trung lập về vấn đề Đài Loan. Romualdez nói thêm: "Không ai muốn xảy ra bất kỳ loại chiến tranh hay đối đầu nào. Chúng tôi muốn yêu cầu cả hai nước giảm bớt căng thẳng bằng cách đối thoại nhiều hơn và sau đó cố gắng giải quyết tất cả những vấn đề này."

---- Bản tin News18 cho biết Google là công ty mới nhất xem xét các nơi khác ngoài Trung Quốc cho nhu cầu sản xuất của mình. Google dự kiến sẽ ra mắt dòng điện thoại Pixel 7 mới trong những tháng tới và có tin công ty đang tìm cách chuyển cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Báo New York Times nói, dòng điện thoại Pixel 7 sẽ là sản phẩm đầu tiên trong dòng sản phẩm được lắp ráp tại khu vực mới.

Quyết định tìm nơi sản xuất ngoài Trung Quốc của Google không có gì đáng ngạc nhiên. Apple cũng đã dự tính như vậy, nhằm giảm sự phụ thuộc vào một quốc gia về nhu cầu sản xuất của họ. Việt Nam và Ấn Độ dường như là những nơi hưởng lợi lớn nhất từ quá trình chuyển đổi này, và Trung Quốc sẽ phải xây dựng lại chiến lược của mình, nếu không sẽ mất thêm nhiều công ty trong tương lai gần.

---- Hôm nay (5/9), khoảng 23 triệu học sinh cả nước bước vào năm học mới. Theo Báo Giáo Dục VN. Sáng ngày 05/9, khoảng 23 triệu học sinh trên cả nước hân hoan trong ngày khai giảng, bước vào năm học mới 2022 - 2023. Năm học 2022 - 2023 đã bắt đầu trong tình hình mới, dịch bệnh đã được kiểm soát. Các trường học trên cả nước đã chỉnh trang lại trường lớp, sẵn sàng đón chào năm học mới, hướng đến một năm học với nhiều hi vọng mới.

---- Giá thịt heo nhập rẻ bằng một nửa trong nước. Theo Báo VnExpress. Giá bán thịt heo đông lạnh nhập khẩu hiện dao động 60.000-90.000 đồng mỗi kg, tức rẻ bằng một nửa giá thịt trong nước. Theo ghi nhận của VnExpress, giá bán mỗi kg thịt heo đông lạnh nhập khẩu tại các siêu thị, cửa hàng dao động 60.000-90.000 đồng một kg, tuỳ loại thịt ba rọi, sườn non... Mức giá này đắt gấp rưỡi giá nhập khẩu (giá khai báo hải quan) và thấp hơn một nửa so với giá thịt tươi trong nước.

---- HỎI 1: Bạn có nói chuyện với cây lá, bông hoa?

ĐÁP 1: Tới 48% dân Mỹ nói thế. Bạn có nói chuyện với cây của bạn không? Nếu không, có lẽ bạn nên nói - gần một nửa, 48%, những người được Trees.com khảo sát thừa nhận rằng họ nói chuyện với các sinh vật cây lá bông hoa. Và phần lớn những người đó, 62%, tin rằng nó đã giúp ích cho sức khỏe tâm thần của họ.

Cuộc khảo sát đã thăm dò ý kiến của 1.250 người, hỏi họ có thường xuyên nói chuyện với cây của mình hay không. Đa số nói rằng họ chỉ nói chuyện với những cây trồng trong nhà của họ. Tuy nhiên, 62% nói chuyện với cây cối ngoài trời và 37% nói chuyện với cây cối họ đi dạo trên đường phố.

Chi tiết:

https://www.cnbc.com/2022/09/04/talking-to-your-plants-might-improve-happiness-new-survey.html

---- HỎI 2: Tuổi thọ của dân sinh tại Calỉfornia ít nhất 79 tuổi?

ĐÁP 2: Đúng thế. Kết quả cho thấy West Virginia và Mississippi có tuổi thọ khi sinh ra là dưới 73 tuổi, trong khi sáu tiểu bang có tuổi thọ ít nhất 79 tuổi, bao gồm Massachusetts, California và Minnesota. Tiếp cận bảo hiểm y tế có chất lượng là yếu tố then chốt; các tiểu bang có tỷ lệ người không có bảo hiểm y tế thấp hơn có xu hướng có tuổi thọ thấp hơn khi sinh.

https://247wallst.com/special-report/2022/09/04/28-states-with-the-shortest-life-expectancies/

.