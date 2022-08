Bị ám sát, hay chỉ đứng tim mà chết? Ou Yang Li-hsing, Chỉ huy phó đơn vị nghiên cứu và phát triển hỏa tiễn của Bộ Quốc phòng Đài Loan đã chết vào sáng thứ Bảy 6/8/2022 trong một phòng khách sạn.

- Đài Loan: Ou Yang Li-hsing, Chỉ huy phó về sản xuất hỏa tiễn, chết bất ngờ trong phòng khách sạn

- Bắt vì tình nghi phản quốc: mật vụ Nga bắt giam Tiến sĩ Alexander Shiplyuk về phi đạn siêu thanh

- Anh: cuộc chiến Ukraine và Nga sang giai đoạn mới, tấn công trên tuyến dài 350 km song song với sông Dnepr. Liên Âu: Nga đã trả giá rất đắt khi phạm luật quốc tế bằng cách xâm lược Ukraine.

- Bạch Ốc: liên lạc quân sự Mỹ-TQ chưa cắt đứt

- Trump chưa kiện CNN, đã xin góp tiền. Cộng hòa dọa: hễ ứng cử Tổng Thống, Trump sẽ bị cắt tiền pháp lý

- trùm thuyết âm mưu Alex Jones bị tòa phạt 49,3 triệu đô lvì bịa đặt thảm sát trường Sandy Hook chỉ là đóng phim. Cơ nguy Trump bị văng miểng: Jones giúp tổ chức biểu tình trước bạo loạn 6/1/2021

- Canada: cấm nhập súng toàn bộ

- Giờ huấn luyện, vô ý bắn chết 1 cảnh sát

- Thủ đô: sét đánh chết 3 người

- Irvine, Quận Cam: 1 phụ nữ gốc Á bị bắt vì bị cáo buộc đầu độc người chồng 10 năm của mình

- Giá thuê nhà trên khắp vùng Nam California tiếp tục tăng, riêng Quận Cam tăng 18,5% so với mùa xuân 2021

- VN báo động: Kinh tế phục hồi không ngăn được làn sóng doanh nghiệp rời thị trường.

- Pacific Airlines thua lỗ, nguy cơ bị thu hồi giấy phép kinh doanh.

- HỎI 1: Có phải đại đa số dân Mỹ tin rằng uống rượu, bia có hại? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 74% bà bầu Mỹ cạn tiền tiết kiện vì nghỉ 8 tuần thai sản không lương? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-6/8/2022) ---- Chỉ huy phó đơn vị nghiên cứu và phát triển của Bộ Quốc phòng Đài Loan đã chết vào sáng thứ Bảy 6/8/2022 trong một phòng khách sạn, do bị đau tim, theo thông tấn xã chính thức của Trung ương. Ou Yang Li-hsing, Phó giám đốc Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Chung-Shan (National Chung-Shan Institute of Science and Technology) thuộc sở hữu quân sự, đã chết trong một phòng khách sạn ở miền nam Đài Loan, CNA đưa tin.

Nhà chức trách cho biết Ou Yang, 57 tuổi chết vì đau tim và phòng khách sạn không có dấu hiệu 'đột nhập', CNA cho biết. Gia đình cho biết anh ta có tiền sử bệnh tim và đã đặt ống stent tim vào ngực, theo báo cáo. Ou Yang đang có chuyến công tác tới quận Bình Đông (Pingtung) phía nam, CNA cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng ông đã đảm nhận chức vụ này từ đầu năm nay để giám sát các dự án sản xuất hỏa tiễn khác nhau.

Cơ quan này thuộc sở hữu quân sự đang nỗ lực tăng hơn gấp đôi công suất sản xuất hỏa tiễn hàng năm lên gần 500 hỏa tiễn trong năm nay, khi hòn đảo này tăng cường sức chiến đấu trong bối cảnh họ coi là mối đe dọa quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc.

---- Một nhà khoa học hàng đầu của Nga về lĩnh vực phi đạn siêu thanh đã bị bắt vì tình nghi phản quốc hôm thứ Sáu, theo truyền thông nhà nước Nga. Tiến sĩ Alexander Shiplyuk, Giám đốc Viện Cơ học Lý thuyết và Ứng dụng thuộc Chi nhánh Siberia của Viện Khoa học Nga (Theoretical and Applied Mechanics of the Russian Academy of Sciences' Siberian Branch), là nhà khoa học Nga thứ ba trong mùa hè này bị bắt vì tình nghi phản quốc.

Giám đốc khoa học Vasily Fomin của viện nói với hãng thông tấn Nga TASS rằng Shiplyuk đã bị đưa đến trung tâm giam Lefortovo ở Moscow. Việc giam giữ ông diễn ra sau vụ bắt giữ vào ngày 27/6/2022 đối với trưởng phòng nghiên cứu của viện, Anatoly Maslov, người bị tình nghi chuyển giao dữ liệu bí mật nhà nước liên quan đến phi đạn siêu thanh.

---- Theo một báo cáo được quân đội Anh công bố hôm thứ Bảy, cuộc chiến giữa Ukraine và Nga sẽ chuyển sang một giai đoạn mới, bao gồm các cuộc đụng độ dọc theo chiến tuyến dài 350 km song song với sông Dnepr từ Zaporizhzhia đến Kherson.

"Các lực lượng Nga đang tập trung đông đảo ở phía nam để đề phòng Ukraine phản công hoặc chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra", Bộ Quốc phòng Anh viếtiết thêm rằng quân đội Kiev vẫn tập trung tấn côngvào các cơ sở hạ tầng quan trọng, cắt đứt các tuyến đường tiếp tế, và phá hủy các nhà kho quân sự do Nga kiểm soát ở khu vực phía nam của Ukraine.

---- Giám đốc chính sách đối ngoại của Liên Âu Josep Borrell hôm thứ Bảy nói rằng Nga đã phải trả giá rất đắt cho việc vi phạm luật pháp quốc tế bằng cách xâm lược Ukraine: "Các lệnh trừng phạt của chúng tôi đã ảnh hưởng lớn đến Nga trong các lĩnh vực chiến lược: quốc phòng, dầu mỏ và công nghiệp xe hơi, hàng không. Ngay cả khi các lệnh trừng phạt không thay đổi quỹ đạo của Nga trong ngắn hạn, chúng sẽ tước đi nhiều nguồn lực của Nga để tiến hành cuộc chiến."

Cho đến nay, Liên Âu đã thông qua sáu gói trừng phạt chống lại Nga, thực hiện các hạn chế thương mại và nhập cảnh đối với hàng loạt công ty và cá nhân ủng hộ chính phủ của Tổng thống Vladimir Putin.

---- Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ về Truyền thông Chiến lược John Kirby nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng không phải tất cả các kênh liên lạc quân sự đã bị đóng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Kirby nói các kênh mà Trung Quốc hạ xuống "không hoàn toàn loại bỏ cơ hội để các thành viên cấp cao trong quân đội của chúng ta trò chuyện", đồng thời thêm rằng vào những thời điểm căng thẳng cao độ như vậy, điều quan trọng là phải cởi mở giao tiếp. Kirby một lần nữa nhấn mạnh rằng Mỹ không "tìm kiếm một cuộc khủng hoảng" và không có lý do gì để Bắc Kinh phản ứng như họ đã làm.

---- Trump chưa kiện, nhưng đã ồn ào xin góp tiền. Đã hơn một tuần kể từ khi cựu Tổng thống Donald Trump cam kết rằng ông sẽ đệ đơn kiện CNN. Tuy nhiên, thay vì các tài liệu tòa án được đệ trình, Trump dường như bận tâm hơn với việc cầu xin những người theo dõi gửi tiền để "hỗ trợ" cho hành động pháp lý không tồn tại cho đến nay.

Trong khi Trump kêu gọi góp tiền để Trump kiện CNN, thì Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa cho biết họ sẽ ngừng thanh toán các hóa đơn pháp lý của cựu tổng thống ngay khi Trump tuyên bố ứng cử tổng thống.

---- Một bồi thẩm đoàn Texas đã yêu cầu ông trùm lý thuyết âm mưu Alex Jones bồi thường 49,3 triệu đô la tổng số tiền thiệt hại cho cha mẹ của một học sinh lớp một bị giết trong vụ thảm sát năm 2012 tại trường tiểu học Sandy Hook. Phần thưởng cuối cùng được trao hôm thứ Sáu bao gồm 45,2 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại và 4,1 triệu đô la tiền bồi thường.

Cha mẹ của cậu bé 6 tuổi Jesse Lewis nói rằng họ bị dày vò bởi những tuyên bố bịa đặt của người dẫn chương trình Infowars rằng vụ xả súng trong lớp học tệ hại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ là một trò lừa bịp, chỉ là đóng phim, do chính phủ dàn dựng để thắt chặt luật súng.

Các luật sư của gia đình đã kêu gọi các bồi thẩm viên về một hình phạt tài chính có thể khiến Infowars ngừng kinh doanh. Một nhà kinh tế đã làm chứng rằng Jones và công ty của ông ta trị giá tới 270 triệu đô la.

---- Sau khi ông trùmthuyết âm mưu Alex Jones bị kết án tổng cộng 49,3 triệu đô la vì bịa đặt rằng vụ thảm sát trường tiểu học Sandy Hook chỉ là đóng phim, các luật sư của Jones đã tìm cách lấy lại nội dung trong điện thoại di động của Jones mà họ đã vô tình gửi cho nguyên đơn.

Luật sư cho các nguyên đơn cho biết ông sẽ hợp tác với các yêu cầu để có được bằng chứng từ cơ quan thực thi pháp luật liên bang và từ Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1. Hôm thứ Sáu, Thẩm phán Maya Guerra Gamble đã từ chối yêu cầu ngănc hận nội dung điện thoại đối với Ủy ban: “Tôi không đứng giữa quý vị và Quốc hội. Đó không phải là công việc của tôi. Tôi sẽ không làm điều đó."

Mark Bankston, luật sư của cha mẹ Sandy Hook Neil Heslin và Scarlett Lewis, đã sử dụng nội dung trong điện thoại của Jones để tòa kết tội thành công người dẫn chương trình InfoWars về tội nói dối.

Khi luật sư của Jones gọi điện cho một người sai, Bankston tiết lộ rằng 2,3 gigabyte thông tin bao gồm mọi văn bản mà Jones đã gửi trong hai năm qua, bao gồm cả những tin nhắn thân mật cho Roger Stone. Cả Jones và Stone đều bị ủy ban tuyển chọn trát đòi hầu tòa và nội dung của điện thoại có thể mở ra bí mật bạo loạn của Donald Trump.

Vì Roger Stone đã đến Washington vào ngày 5 và 6 tháng 1/2021, phát biểu tại các cuộc biểu tình vào ngày 5 tháng 1/2021 và dự kiến sẽ phát biểu tại cuộc biểu tình ngày 6 tháng 1/2021 tại Ellipse, trực tiếp trước vụ tấn công bạo lực vào Điện Capitol. Stone đã tiết lộ rằng ông đang có kế hoạch “dẫn đầu một cuộc tuần hành đến Điện Capitol” từ cuộc biểu tình Ellipse.Còn Alex Jones được cho là đã giúp tổ chức cuộc biểu tình tại Ellipse vào ngày 6 tháng 1/2021 ngay trước cuộc tấn công vào Điện Capitol, bao gồm cả việc tạo điều kiện cho một khoản quyên góp để cung cấp cái mà y mô tả là 'tám mươi phần trăm' tài trợ". Vì Jones phát biểu tại ngày 5 tháng 1 cuộc biểu tình trên Freedom Plaza được tài trợ bởi Liên minh Tám mươi Phần trăm (Eighty Percent Coalition).

---- Chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau đã quyết định không đợi Quốc hội, vốn đang nghỉ hè cho đến tháng 9, để đưa ra lệnh cấm nhập súng ngắn vào Canada. Một lệnh cấm tạm thời sẽ có hiệu lực từ ngày 19/8, được áp dụng thông qua các bước điều chỉnh và kéo dài cho đến khi các nhà lập pháp hành động theo đề xuất đầy đủ của Trudeau, theo tin CTV News.

Do vậy "gần như tất cả" người Canada và các doanh nghiệp sẽ bị chặn nhập cảng súng ngắn. Điều đó sẽ có hiệu lực giới hạn số lượng vũ khí ở Canada ở mức hiện có, vì phần lớn chúng được nhập cảng vào. Bộ trưởng Bộ An toàn Công cộng Marco Mendicino cho biết hôm thứ Sáu khi đưa ra thông báo, "Súng chỉ có 1 mục đích thôi: đó là để giết người".

---- Cảnh sát cho biết, một phụ nữ đã chết sau khi bị bắn trong buổi huấn luyện tập gậy dùi cui cho các sĩ quan cảnh sát đặc nhiệm ở thư viện Washington, D.C. vào hôm thứ Năm. Sĩ quan đặc biệt bị thương là Maurica Manyan, 25 tuổi, được tìm thấy "bất tỉnh và không thở" khi những người phản ứng đầu tiên đến Thư viện Khu phố Anacostia.

Một trung úy cảnh sát D.C. đã nghỉ hưu, Jesse Porter, lúc đó đang hướng dẫn một lớp học về cách sử dụng dùi cui mở rộng khi thảm kịch xảy ra, Cảnh sát trưởng Robert Contee cho biết. Các nguồn tin giấu tên thân cận với cuộc điều tra nói rằng người huấn luyện đã rút một khẩu súng lục để chứng minh nó có thể được thực hiện nhanh như thế nào và bắn một phát duy nhất, trúng ngực nạn nhân.

Có 6 người khác đang ở trong phòng họp vào thời điểm đó, bao gồm cả các nhân viên cảnh sát khác, nhưng chỉ Manyan bị trúng đạn. Các thám tử đang tìm hiểu lý do tại sao người hướng dẫn lại có đạn thật.

---- Số người chết vì trận sét đánh ở thủ đô Washington DC đã tăng lên ba người vào thứ Sáu sau khi một người nữa không thể chống chọi với vết thương của họ. Trước đó, Cảnh sát Thủ đô DC xác nhận rằng một cặp vợ chồng ở độ tuổi 70 đang đến thăm từ Wisconsin đã chết sau khi sét đánh gần Bạch Ốc. Không có chi tiết nào được đưa ra về tình trạng của người thứ tư bị thương trong trận sét đánh.

---- Một phụ nữ Irvine, Quận Cam, đã bị bắt sau khi bị cáo buộc đầu độc người chồng 10 năm của mình, cảnh sát cho biết hôm thứ Sáu. Chồng của Yue Yu rõ ràng đã nghi ngờ rằng anh ấy đã bị đầu độc sau khi đổ bệnh trong hơn một tháng. Theo cảnh sát Irvine, anh ta nghi ngờ rằng vợ mình là nguyên nhân gây ra căn bệnh của mình.

Người chồng đã quay video để chứng minh sự nghi ngờ của mình và giao cho cảnh sát. Các nhà chức trách đã phỏng vấn Yu, 45 tuổi, và khám xét ngôi nhà mà cô ở chung với chồng. Cô đã bị bắt giữ vì nghi ngờ đầu độc. Nạn nhân bị thương nội tạng đáng kể, nhưng được cho là sẽ bình phục. Các quan chức không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc.

---- Giá thuê nhà trên khắp vùng Nam California tiếp tục tăng do người thuê phải gian nan để tìm nhà trong bối cảnh thị trường eo hẹp nhất trong ít nhất hai thập niên. Tỷ lệ trống trong mùa xuân này dao động từ 2,5% ở Quận Cam đến 2,7% ở Inland Empire và 3,2% ở Quận Los Angeles, theo kết quả tổng hợp của Southern California News Group. Con số này tăng nhẹ so với mùa đông năm ngoái, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình của khu vực là 4-5% trong thập niên trước đại dịch.

Chỉ số tổng hợp cho thấy giá thuê trung bình của Quận Cam cho một căn hộ trống đã tăng 18,5% so với mùa xuân năm 2021, đạt mức trung bình cao kỷ lục là $ 2,570 mỗi tháng. Con số đó tăng 400 đô/tháng so với năm trước - và cao hơn 1.000 đô la so với giá thuê trung bình của năm 2010.

---- VN báo động: Kinh tế phục hồi không ngăn được làn sóng doanh nghiệp rời thị trường. Theo Kinh Tế Sài Gòn Online. Sau khi đại dịch Covid-19 được khống chế, nền kinh tế cũng có những bước đầu phục hồi. Tưởng chừng như theo đà phục hồi lượng doanh nghiệp thành lập mới sẽ sẽ tăng lên và số doanh nghiệp rời thị trường giảm xuống, tuy nhiên diễn biến trên thực tế lại cho thấy xu hướng ngược lại. Thậm chí báo cáo mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy số lượng thành lập mới sụt giảm 3 tháng liên tiếp và số lượng doanh nghiệp rời thị trường còn nhiều hơn cả giai đoạn cao điểm của dịch bệnh năm ngoái.

---- Pacific Airlines thua lỗ, nguy cơ bị thu hồi giấy phép kinh doanh. Theo Zingnews. Sau 2 năm liên tiếp bị âm vốn chủ sở hữu đến hàng nghìn tỷ đồng, hãng bay Pacific Airlines bị Cục Hàng không cảnh báo nguy cơ không đủ điều kiện để tiếp tục hoạt động. Theo Báo cáo tài chính có kiểm toán của Pacific Airlines năm 2020 và 2021, vốn chủ sở hữu của hãng bay này lần lượt âm 2.275 tỷ (97 triệu rưỡi đôla) và âm 4.583 tỷ đồng (196 triệu đôla). Hãng hàng không Pacific Airlines được thành lập năm 1991, là hãng hàng bay giá rẻ thuộc sở hữu Nhà nước đầu tiên tại Việt Nam. Hiện nay, Pacific Airlines vẫn là một thành viên của Vietnam Airlines Group và được hãng hàng không Quốc gia nắm hơn 90% cổ phần. Vietnam Airlines coi Pacific Airlines là hãng bay thành viên, đáp ứng phân khúc giá rẻ (low-cost).

---- HỎI 1: Có phải đại đa số dân Mỹ tin rằng uống rượu, bia có hại?

ĐÁP 1: Đúng thế. Cho nên họ uống chừng mực. Hầu hết người Mỹ tiếp tục uống bia, rượu và rượu mặc dù tin rằng nó gây tổn hại cho người uống và xã hội, Gallup đưa tin hôm thứ Sáu. Một cuộc thăm dò mới cho thấy 71% người trưởng thành ở Hoa Kỳ tin rằng đồ uống có cồn có tác động tiêu cực đến người uống rượu, 75% nghĩ rằng chúng gây hại cho xã hội và 67% làm họ bị ảnh hưởng.

Do đó, cuộc thăm dò cho thấy người Mỹ có thói quen uống rượu vừa phải. “Nhìn chung, những người đang uống rượu cho biết họ làm như vậy ở mức độ vừa phải, trung bình khoảng bốn ly mỗi tuần,” Gallup lưu ý tóm tắt.

Chi tiết:

https://www.washingtontimes.com/news/2022/aug/5/most-americans-think-alcohol-is-harmful-but-drink-/

---- HỎI 2: Có phải 74% bà bầu Mỹ cạn tiền tiết kiệm vì nghỉ 8 tuần thai sản không lương?

ĐÁP 2: Đúng thế. Có tới 3/4 phụ nữ sẽ tiêu hết tiền tiết kiệm sau tám tuần nghỉ sinh không lương - một lời nhắc nhở khắc nghiệt khác về những trở ngại mà các bà mẹ đi làm phải đối mặt ở Hoa Kỳ.

Theo một cuộc khảo sát mới được công bố bởi nhà môi giới bảo hiểm khuyết tật trực tuyến Breeze, 74% trong số 1.001 phụ nữ có việc làm được khảo sát sẽ không còn tiền tiết kiệm sau tám tuần nghỉ thai sản không lương và 54% sẽ xem xét một khoản vay cá nhân để trang trải chi phí. 49% khác cho biết họ có thể chuyển sang tài khoản hưu trí của mình.

Gần một nửa - 47% - cho biết họ sẽ thực sự bị cắt lương 5% nếu chủ nhân của họ đề nghị 8 tuần nghỉ thai sản có lương.

Hoa Kỳ là quốc gia giàu có duy nhất trên thế giới không có bất kỳ chế độ nghỉ phép có lương được đảm bảo nào ở cấp quốc gia, dựa trên dữ liệu từ Trung tâm Phân tích Chính sách Thế giới (World Policy Analysis Center). Chỉ có năm quốc gia khác - tất cả đều có thu nhập thấp hoặc trung bình - không cung cấp gì. Các tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế (International Labour Organization) quy định rằng phụ nữ phải được đảm bảo 14 tuần nghỉ phép có lương.

Chi tiết:

https://www.bizjournals.com/bizwomen/news/latest-news/2022/08/unpaid-maternity-leave-womens-savings.html?page=all

.