Việt kiều gửi về Sài Gòn trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 3,16 tỷ USD, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2021.

- Kinh tế Mỹ bùng nổ, việc làm tháng 7 tăng gấp 2 dự đoán, thất nghiệp giảm gần mức thấp nhất lịch sử, lương tăng

- TQ nói sẽ trừng phạt Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi và gia đình. TQ tuyên bố sẽ chấm dứt đối thoại với Mỹ về nhiều vấn đề.

- Đài Loan: TQ liên tục vượt lằn ranh 68 lần/ngày. TQ nói hơn 100 phi cơ chiến đấu, 10 tàu chiến ra hù dọa

- cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump: Tiền quyên chính trị cúng cho nhà tư vấn thời trang.

- Bộ Tư Pháp thẩm vấn Mark Meadows (Chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump), Meadows có thể khai hết về Trump

- Texas: truy tố 1 phụ nữ vì giữ 17 người nhập cư lậu làm con tin để đòi tiền chuộc

- Thái Lan: cháy hộp đêm, 14 chết, 40 bị thương

- Los Angeles: 1 xe phóng đèn đỏ, đụng 3 xe cháy, 3 xe lật nghiêng, làm 6 người chết

- Putin gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: châu Âu nên biết ơn Thổ Nhĩ Kỳ về việc vận chuyển khí đốt từ Nga không bị gián đoạn. Nga: sẵn sàng thảo luận với Mỹ về trao đổi tù nhân.

- Hải quân Mỹ: 1 thủy thủ mất tích, không vớt được

- Tòa Nga: cầu thủ Mỹ Brittney Griner 9 năm tù

- Thêm 3 tàu Ukraine chở hơn 50 nghìn tấn ngô (bắp) sẽ khởi hành từ các cảng của Ukraine vào hôm nay

- Mỹ: TQ hãy ngừng tập trận, giảm căng thẳng

- Cựu Phó Tổng thống Dick Cheney ra quảng cáo TV mắng Donald Trump là tên hèn, dối trá, bạo lực

- Texas: tòa buộc trùm lý thuyết âm mưu Alex Jones trả hơn 4 triệu đô cho gia đình nạn nhân xả súng

- Ivanka và Donald Trump Jr. ra tòa New York khai về gian lận thuế, đích thân Trump sắp ra khai

- Bộ Y tế Mỹ: bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe quốc gia, 6.617 người đã mắc đậu mùa khỉ

- Mỹ thiếu giáo viên: nhiều học khu cho học 4 ngày, dồn học sinh vào đông hơn, tuyển cựu chiến binh vào dạy

- Chương trình PSLF xóa nợ thời đi học cho hơn 14.000 người vay ở California, trung bình 58.000 đô/người

- California: 2 nhân viên bảo vệ trên 1 chiếc xe bọc thép bị cướp bắn bị thương, chôm tiền đi

- Quận Cam: Bác sĩ Thẩm mỹ dỏm, giải phẩu thẩm mỹ quý bà, bị bắt, truy tố

- Bắc Cali: Anthony Phan, nghị viên thị trấn Milpitas, phạm luật vận động, bị phạt 15.000 đô la

- Xuất khẩu thủy sản sang Mỹ giảm mạnh trong 2 tháng qua.

- HỎI 1: Bầu cử giữa kỳ tháng 11/2022, Dân Chủ vẫn hy vọng nắm đa số Quốc Hội? ĐÁP 1: Rất bất ngờ, đúng thế.

- HỎI 2: Dù chích ngừa đầy đủ, đa số vào phòng tập thể dục chưa thoải mái? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-5/8/2022) ---- Kinh tế Hoa Kỳ lạc quan, với bản báo cáo việc làm mới đã được công bố, cho thấy thị trường lao động vẫn đang bùng nổ, tăng gấp đôi ước tính của các chuyên gia.

Việc làm: Các công ty tuyển dụng đã thêm 528.000 việc làm trong tháng 7/2022, vượt xa mức kỳ vọng dự kiến chỉ là 258.000 việc, theo bản tin của CNBC. Lĩnh vực giải trí và khách sạn tăng nhiều nhất (96.000 việc làm), tiếp theo là chăm sóc sức khỏe (70.000).

Tỷ lệ thất nghiệp: Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 3,5%, gần mức thấp nhất trong lịch sử. Nó đã ở mức 3,6% trong bốn tháng liên tiếp, theo CNN.

Những con số mới có nghĩa là bảng lương hiện đã trở lại mức trước đại dịch, Wall Street Journal báo cáo. Mức lương giờ tăng 0,5% trong tháng 7 và hiện tăng 5,2% so với năm ngoái. Nhưng tin tốt cho người lao động cá nhân đã làm các nhà đầu tư lo lắng về lạm phát, theo CNBC.

---- Hôm thứ Sáu, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo sẽ trừng phạt Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi và gia đình sau chuyến thăm chính thức Đài Loan. Pelosi được cho là sẽ trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc sau khi quyết định được thực hiện.

Pelosi đã thực hiện chuyến thăm chính thức hai ngày đến Đài Loan vào đầu tuần này bất chấp những cảnh báo của Bắc Kinh chống lại kế hoạch của bà. Đáp lại "các hành động khiêu khích", Trung Quốc đã bắt đầu các cuộc tập trận quân sự ở vùng biển xung quanh Đài Loan, dự kiến sẽ kết thúc tập trận vào Chủ nhật.

---- Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ chấm dứt đối thoại với Hoa Kỳ về một loạt các vấn đề đòi hỏi sự hợp tác quốc tế. Bộ Ngoại giao TQ cho biết họ sẽ hủy các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ về an toàn hàng hải quân sự và đối thoại với những người đứng đầu bộ quốc phòng. TQ cũng tuyên bố sẽ đình chỉ tất cả các hợp tác về biến đổi khí hậu, điều tra tội phạm, ma túy bất hợp pháp và việc trả lại của những người nhập cư bất hợp pháp.

---- Bộ Quốc phòng Đài Loan tuyên bố hôm thứ Sáu rằng quân đội sẽ "bảo vệ an ninh quốc gia bằng các hành động kiên quyết", thêm rằng Trung Quốc đã làm tổn hại đến hiện trạng ở eo biển với sự leo thang mới nhất. Bộ viết rằng các máy bay của Không quân TQ đã vượt qua đường phân cách giữa eo biển Đài Loan 68 lần hôm thứ Sáu cho đến 17 giờ địa phương. Đài Loan lên án những hành động có ý định quấy rối bằng cách bao vây hòn đảo. Tuyên bố đưa ra sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin hơn 100 máy bay chiến đấu và 10 tàu chiến đã được cử tham gia cuộc tập trận.

---- Tiền quyên chính trị cúng cho nhà tư vấn thời trang. Theo USA Today, một ủy ban chính trị PAC của Donald Trump chuyên quyên góp tiền chống gian lận bầu cử 2020 đã trả 60.000 USD cho nhà tư vấn thời trang cho cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump. Bản tin USA Today ghi rằng nhà tư vấn thời trang Hervé Pierre Braillard đã nhận được 4 khoản thanh toán bắt đầu từ ngày 7/4/2022 và kết thúc vào ngày 24/6/2022 cho những gì được mô tả là "tư vấn chiến lược" mà không có giải thích gì thêm về điều đó.

---- Có vẻ như Bộ Tư Pháp thẩm vấn Mark Meadows (Chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump), trong khi CNN tiết lộ: “Mark Meadows có thể là một nhân chứng quan trọng. Trump đã đặc biệt được khuyên cắt liên lạc với cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc của mình."

"Trong những tháng gần đây," bản tin CNN viết, "cựu Tổng thống Trump đã bỏ qua lời khuyên từ một số cố vấn của mình là hãy tránh nói chuyện với các phụ tá cũ và cả hiện tại, những người đã vướng vào cuộc điều tra của Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 và có thể trở thành một phần của cuộc điều tra hình sự," theo lời những người quen thuộc với vấn đề này nói với CNN.

Giáo sư luật NYU và là cựu Cố vấn đặc biệt tại Bộ Quốc phòng, Ryan Goodman, chỉ vào các tin tức liên hệ Meadows và đưa ra nhận xét: "Có vẻ như nhóm Trump lo lắng Meadows sẽ khai ra hết và hợp tác với Bộ Tư Pháp."

---- Một phụ nữ Texas đã bị truyt ố vì giữ 17 người nhập cư lậu làm con tin trong nhà. Manuela Magdalena Jimon Castro, 30 tuổi, ở thị trấn Friona, bị truy tố ra Tòa Amarillo về tội “chứa chấp di dân lậu.” Castro, cùng với một thành viên trong gia đình, bị tố đã hợp tác với 1 băng nhập lậu người nhập cư lậu để bắt giữ "những did ân lậu làm con tin tại nhà của họ."

Công tố cũng cho biết trong khi Castro và thành viên gia đình giữ các con tin, họ đe dọa "tước đồ ăn và nước uống" và từ chối "cho phép họ rời đi cho đến khi trả được 11.000 đến 12.000 đô la hoặc" giải quyết xong "khoản nợ."

---- Ít nhất 14 người chết và hàng chục người khác bị thương sau vụ hỏa hoạn tại một hộp đêm ở Thái Lan, nơi được cho là chỉ có một cửa duy nhất để khách quen ra vào. Ngọn lửa bùng phát tại hộp đêm Mountain B ở quận Sattahip, cách Bangkok khoảng 100 dặm về phía nam, vào khoảng 1 giờ sáng thứ Sáu trong một buổi biểu diễn nhạc sống.

Một người sống sót là Nattanit Pikulkaew, kể với CNN rằng anh có anh trai đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi một ca sĩ và tay chơi keyboard của ban nhạc Taew Waew đã chết và một tay trống đang nằm bệnh viện được hỗ trợ sự sống. Mặc dù một số xác được tìm thấy gần quầy DJ, hầu hết đều ở trong phòng tắm hoặc đông đúc xung quanh lối vào. Cảnh sát xác nhận ít nhất 14 người chết, trong đó có nạn nhân trẻ nhất 17 tuổi. Hơn 40 người khác bị thương, trong đó có 14 người bị thương nặng.

---- Sáu người đã chết, trong đó có 1 bà bầu và một đứa trẻ, khi một chiếc Mercedes coupe vượt đèn đỏ ở Los Angeles vào chiều thứ Năm. Người phụ nữ 40 tuổi lái chiếc Merc đã sống sót sau vụ đụng xe nhưng phải nhập viện. Cảnh quay giám sát cho thấy chiếc xe đâm vào một số người khác; 3 chiếc xe bốc cháy, và 3 chiếc khác bị lật nghiêng. Cùng với 3 người thiệt mạng, 7 người bị thương, trong đó có một số trẻ em từ 13 tháng đến 15 tuổi.

---- Nga cho biết hôm thứ Sáu rằng họ sẵn sàng thảo luận về khả năng hoán đổi tù nhân với Hoa Kỳ. Lời đề nghị ngoại giao được đưa ra một ngày sau khi ngôi sao bóng rổ WNBA Brittney Griner bị tòa án Nga kết án 9 năm tù sau khi cô bị kết tội buôn lậu ma túy - một phán quyết mà Joe Biden gọi là "không thể chấp nhận được." Phát biểu trong chuyến thăm Campuchia hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga sẵn sàng nói chuyện với Mỹ về một cuộc trao đổi tù nhân có thể xảy ra, miễn là nó được thực hiện thông qua một kênh ngoại giao đã thỏa thuận. Ông Lavrov nói: “Chúng tôi sẵn sàng thảo luận về chủ đề này, nhưng trong khuôn khổ kênh đã được Tổng thống Putin và Biden đồng thuận."

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu đã tuyên bố trong cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan rằng châu Âu nên biết ơn Thổ Nhĩ Kỳ về việc vận chuyển khí đốt từ Nga không bị gián đoạn: "Tôi muốn lưu ý rằng Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish Stream), công trình mà chúng tôi đã hoàn thành cách đây một thời gian, ngày nay là một trong những động mạch quan trọng nhất để cung cấp khí đốt Nga cho châu Âu. Tuyến đường này vẫn hoạt động ổn định, hoạt động nhịp nhàng, không có bất kỳ trục trặc nào”. Ông Putin cảm ơn Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục là một đối tác thương mại tốt, đồng thời lưu ý rằng kim ngạch thương mại giữa Moscow và Ankara đã tăng gấp đôi trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5/2022.

---- Hải quân Hoa Kỳ hôm thứ Năm cho biết thủy thủ mất tích khi đang phục vụ trên một tàu khu trục hải quân ở Biển Baltic vào đầu tuần này là David Spearman. Thủy thủ 19 tuổi này trên tàu USS Arleigh Burke, gần Helsinki hôm thứ Hai, khi anh té ra khỏi tàu. Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ đã dừng lại vào cuối ngày thứ Ba.

Spearman, xuất thân từ North Carolina, đã nhập ngũ vào tháng 11/2021. Anh xuất thân từ một gia đình có nhiều thế hệ là thủy thủ Hải quân. Sau khi học khóa huấn luyện cơ bản, anh đã lên tàu USS Arleigh Burke vào tháng 4/2022, và đang nhận nhiệm vụ đầu tiên.

---- Một tòa án Nga đã xử rằng ngôi sao bóng rổ WNBA Brittney Griner phạm tội hôm thứ Năm về tội tàng trữ và buôn lậu ma túy và kết án cô 9 năm tù, trong một vụ án bắt nguồn từ dầu cần sa được tìm thấy trong hành lý của cô hồi đầu năm. Cô đã ở trong một nhà tù ở Nga gần 6 tháng kể từ khi bị bắt tại sân bay ở Moscow vào tháng Hai với hai hộp vape chứa dầu cần sa trong túi của cô ấy.

Griner, 31 tuổi, người đã phải đối mặt với tổng cộng 10 năm tù, đã nhận tội vào tháng trước để mong được tòa án khoan hồng. Cần sa là bất hợp pháp ở Nga, nhưng các luật sư của Griner đã lập luận rằng cô có đơn thuốc bác sĩ hợp lệ và cô không cố ý gói hộp mang theo. Hôm thứ Năm, tòa án đã bác bỏ những lập luận đó và kết án cô Griner 9 năm tù, và phạt cô 9 triệu rúp, tương đương khoảng 150.000 đô la. Dự kiến Biden đang thương lượng trao đổi tù nhân.

----Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar hôm Thứ Năm cho biết 3 tàu tiếp theo chở hơn 50 nghìn tấn ngô (bắp) sẽ khởi hành từ các cảng của Ukraine vào hôm Thứ Sáu: “Ba con tàu dự kiến sẽ bắt đầu đi từ các cảng của Ukraine trong phạm vi các chuyến hàng ngũ cốc vào ngày mai." Theo RBC-Ukraine, tin được xác nhận bởi Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukrianian Alexander Kubrakov, người cho biết một trong những con tàu sẽ rời Odessa và hai chiếc còn lại đến cảng Chernomorsk. Đầu tuần này, con tàu đầu tiên đã khởi hành từ Odessa sau khi Ukraine và Nga đồng ý nối lại xuất khẩu ngũ cốc và dỡ bỏ lệnh phong tỏa được lắp đặt ở Biển Đen hồi tháng Hai.

---- Điều phối viên Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby hôm thứ Năm tuyên bố rằng Mỹ mong đợi các vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Kinh sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tới Đài Loan, nhấn mạnh rằng căng thẳng gia tăng có thể giảm bớt một khi Trung Quốc ngừng "các cuộc tập trận quân sự rất dồn dập quanh Eo biển Đài Loan." Lập trường của Mỹ về Đài Loan vẫn "không thay đổi", theo Kirby, nhấn mạnh rằng Mỹ thúc giục hòa bình và ổn định trong toàn bộ khu vực.

---- Cựu Phó Tổng thống Dick Cheney đã chỉ trích Donald Trump và cho rằng Trump là "kẻ hèn nhát" trong một quảng cáo tranh cử mới để giúp con gái là Dân biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-WY). Trong video, "He Knows It" (Hắn biết rõ), được phát hành hôm thứ Năm, cựu Phó Tổng Thống 81 tuổi cảnh báo rằng Trump là một trong những mối đe dọa lớn nhất của Hoa Kỳ.

“Trong lịch sử 246 năm của quốc gia chúng ta, chưa bao giờ có một cá nhân nào là mối đe dọa lớn hơn đối với nước cộng hòa của chúng ta hơn Donald Trump. Trump cố gắng ăn cắp cuộc bầu cử bằng cách sử dụng dối trá và bạo lực để giữ cho mình quyền lực sau khi các cử tri đã từ chối Trump. Trump là một kẻ hèn nhát. Một người đàn ông thực sự sẽ không nói dối với những người ủng hộ mình. Trump đã thua cuộc bầu cử của mình và Trump đã thua lớn. Tôi biết điều đó, Trump biết điều đó, và trong sâu thẳm, tôi nghĩ rằng hầu hết các thành viên Đảng Cộng hòa đều biết điều đó”. Quảng cáo dài 60 giây xuất hiện vài ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở Wyoming nhằm gúp con gái ông Cheney.---- Một bồi thẩm đoàn Texas hôm thứ Năm đã ra phán lệnh buộc nhà lý thuyết âm mưu Alex Jones trả hơn 4 triệu đô la - ít hơn đáng kể so với số tiền 150 triệu đô la yêu cầu - bồi thường thiệt hại cho cha mẹ của một cậu bé 6 tuổi bị giết trong vụ thảm sát Sandy Hook, đánh dấu lần đầu tiên Jones (người dẫn chương trình Infowars) đã phải chịu trách nhiệm về tài chính vì liên tục tuyên bố vụ xả súng trường học chết người nhất trong lịch sử Hoa Kỳ là một trò lừa bịp và là đóng phim.Bồi thẩm đoàn Austin vẫn còn phải quyết định số tiền mà Jones phải trả cho các thiệt hại trừng phạt cho Neil Heslin và Scarlett Lewis, người có con trai Jesse Lewis nằm trong số 20 trẻ em và sáu nhà giáo dục đã thiệt mạng trong vụ tấn công năm 2012 ở Newtown, Connecticut.Các bậc cha mẹ đã đòi bồi thường ít nhất 150 triệu đô la vì tội phỉ báng và cố ý gây đau khổ về tinh thần. Luật sư của Jones đã yêu cầu bồi thẩm đoàn giới hạn thiệt hại ở mức 8 đô la - một đô la cho mỗi khoản phí bồi thường mà họ đang xem xét - và bản thân Jones nói rằng bất kỳ tiền bồi thường nào trên 2 triệu đô la “sẽ khiến chúng tôi chìm xuồng”.---- Hai con của cựu Tổng thống Donald Trump, Ivanka và Donald Jr., đã ra tòa khai trong cuộc điều tra gian lận thuế dân sự ở New York về việc liệu Trump Organization có thổi phồng các báo cáo tài chính kinh doanh hay không. Theo hồ sơ của tòa án, cuộc điều tra do Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Letitia James đưa ra đã thấy nhiều sai trái trong báo cáo tài chính của Trump cung cấp cho các ngân hàng, công ty bảo hiểm và Sở Thuế vụ”.Donald Jr., phó chủ tịch điều hành của công ty, đã khai vào tuần trước và Ivanka, một cựu giám đốc điều hành, đã ra khai hôm thứ Tư. Cả hai không viện dẫn Tu chính án số 5 để giữ im lặng. Trump sẽ ra khai trong vài tuần tới.---- Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ Xavier Becerra hôm thứ Năm đã tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe quốc gia. Becerra viết trên Twitter: "Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa ra phản ứng của mình ở cấp độ tiếp theo trong việc giải quyết loại virus này và chúng tôi kêu gọi mọi người Mỹ hãy coi trọng bệnh đậu mùa khỉ." Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, đã có 6.617 trường hợp được xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Hoa Kỳ tính đến hôm thứ Tư.---- Các trường học của Mỹ đang gặp khủng hoảng, với một số học khu thiếu nhân sự trầm trọng khi mùa thu đến gần. “Tôi chưa bao giờ thấy thiếu giáo viên như thế này,” giám đốc điều hành của Hiệp hội Giám đốc Các Học Khu (School Superintendents Association) cho biết.Mặc dù không rõ chính xác có bao nhiêu lớp học không có giáo viên, nhưng các báo cáo địa phương cho thấy tình trạng thiếu từ hàng trăm đến hàng nghìn. Riêng tại Houston, Texas, năm quận lớn nhất đều cho biết có từ 200 đến 1.000 vị trí vẫn chưa tìm được giáo viên.Báo Washington Post nói, khủng hoảng thiếu do nhiều yếu tố, bao gồm đại dịch kiệt sức, lương thấp và cuộc chiến văn hóa học đường mới diễn ra gay gắt khiến nhiều nhà giáo dục cảm thấy không được đánh giá cao. Các học khu đang áp dụng một số biện pháp, như tăng lương, và tăng số lượng học sinh mỗi lớp. Và một số học khu giảm ngày học, để còn học 4 ngày/tuần, trong khi tuyển các cựu chiến binh chưa có kinh nghiệm giảng dạy vào dạy một số lớp học.---- Trong khi Tổng thống Biden chưa quyết định về chuyện xóa bớt nợ cho vay sinh viên liên bang, nhiều người đang được xóa nợ theo sự miễn trừ tạm thời cho một chương trình đã được áp dụng. Theo dữ liệu mới được công bố, con số đó bao gồm hàng nghìn người California. Chương trình xóa nợ thời đi học này có tên là Public Service Loan Forgiveness (PSLF) nhằm tha nợ một số người làm việc trong khu vực công sau 120 lần thanh toán trong 10 năm.Theo một báo cáo vào tháng 9 của Trung tâm Bảo vệ Người vay Sinh viên (Student Borrower Protection Center), số lượng người nộp đơn thực sự được xóa khoản vay thấp - chỉ 1/5 trong số 1,3 triệu người vay theo đuổi việc xóa nợ thông qua PSLF.

Kể từ khi sự tha nợ có hiệu lực, hơn 14.000 người đi vay ở California đã được xóa hơn 819 triệu đô la nợ sinh viên theo chương trình PSLF. Trung bình, con số đó tương đương với hơn 58.000 đô la cho mỗi người đi vay.

---- Hai nhân viên bảo vệ trên 1 chiếc xe tải bọc thép đã trúng đạn, bị thương khi ít nhất 2 tên cướp bắn vào chiếc xe trong bãi đậu xe của Hustler Casino ở Gardena, quận Los Angeles, vào sáng thứ Năm 4/8/2022. Một người bảo vệ đã bị bắn trúng, nhưng thương tích không nguy hiểm đến tính mạng trong cuộc chạm súng lúc 10 giờ sáng, và người còn lại bị các vết cắt và bầm tím.

Các nhân viên an ninh đã bắn trả - không biết có tên cướp nào bị trúng đạn hay không. Bọn cướp đã kiếm được một lượng tiền mặt không xác định từ chiếc xe tải Loomis Armoured, nhưng không bước vào bên trong sòng bạc, tại địa chỉ 1000 W. Redondo Beach Blvd.

Cửa trước sòng bạc đã bị vỡ nát, nhưng không rõ đó là do súng bắn hay do khách chạy vào tìm chỗ ẩn nấp. Terrell Howard, 47 tuổi, sống trong khu vực cho biết, ông đã nghe thấy ít nhất 18 tiếng súng. Chưa nghi phạm nào bị bắt.

---- Một người đàn ông Brea, Quận Cam, đã bị truy tố nhiều tội danh vì mạo danh bác sĩ Thẩm mỹ và thực hiện giải phẩu thẩm mỹ đối với phụ nữ chủ yếu nói tiếng Tây Ban Nha. Elias Renteria Segoviano, 61 tuổi, đã bị bắt vào tháng trước tại cơ sở kinh doanh của ông, Botox ở Anaheim, tọa lạc tại Phenix Salon Suites ở 935 S. Brookhurst St. ở Anaheim. Các nhà điều tra tin rằng y làm việc một mình.

Segaviano bị cáo buộc đã thực hiện tiêm Botox, chất làm đầy môi và mặt, và các thủ thuật căng chỉ cho nhiều phụ nữ, mặc dù chưa bao giờ được cấp phép là một chuyên gia y tế tại Hoa Kỳ. Trang web kinh doanh của y cũng quảng cáo đủ thứ thuốc “đồ trang điểm của mẹ”.

Nếu bị kết tội về tất cả các tội danh, y có thể bị án tối đa là 5 năm và 4 tháng trong nhà tù tiểu bang. Bất kỳ ai có thông tin về phòng mạch dỏm hoặc người đã được Sergaviano điều trị có thể liên hệ với Điều tra viên T. Hoàng tại Văn phòng Điều tra của Biện lý Quận Cam theo số 714-834-6538.

---- Anthony Phan, nghị viên thị trấn Milpitas, đang bị phạt 15.000 đô la bởi cơ quan giám sát chính trị California sau khi có 3 vi phạm luật vận động tranh cử năm 2016 -- trong bầuc ử này, Phan đã thắng một ghế hội đồng.

Phán quyết, được đưa ra vào tháng 5 bởi Ủy ban Thực hành Chính trị Công bằng (Fair Political Practices Commission), cũng nói rằng Anthony Phan đã thuê người em họ 14 tuổi làm thủ quỹ ban vận động và đưa cho cậu 43.000 đô la trong một hộp giày Nike, số tiền này sau đó đã bị báo cáo sai cho các cơ quan chiến dịch. .

Ngoài ra, FPPC tuyên bố rằng Phan, 28 tuổi, đã nhận và chi số tiền bị cấm khoảng 5.000 USD. Phan cũng không tiết lộ và nói sai nghề nghiệp và công ty của một số người góp tiền cho Phan. Khi đó Phan mới 22 tuổi, là một trong những người trẻ nhất được bầu vào nghị viên. Ông tái đắc cử vào năm 2020.

---- Xuất khẩu thủy sản sang Mỹ giảm mạnh trong 2 tháng qua. Theo Báo Thanh Niên. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của sản phẩm thủy sản VN, liên tiếp 2 tháng qua có xu hướng giảm nhập, cụ thể tháng 6 giảm 8%, tháng 7 giảm đến 23% so với tháng trước đó. Tuy nhiên, do 5 tháng đầu năm nay tăng mạnh nên lũy kế xuất khẩu thủy sản sang Mỹ 7 tháng vẫn đạt 1,5 tỉ USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (VASEP), xuất khẩu sang Mỹ giảm là do lượng tồn kho tăng cao trong những tháng đầu năm; cùng với lạm phát đã tác động đến nhu cầu của người tiêu dùng giảm.

---- Việt kiều gửi về Sài Gòn trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 3,16 tỷ USD, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2021. Theo Thời Báo Tài Chính. NHNN Chi nhánh TP.HCM cho biết, tổng lượng kiều hối chuyển về địa bàn qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 3,16 tỷ USD, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2021. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM cho biết, hai yếu tố chính tác động đến lượng kiều hối chuyển về giảm trong thời gian qua là cuộc xung đột Nga - Ukraine và tình hình kinh tế ở một số quốc gia, khu vực trên thế giới gặp khó khăn, lạm phát cao vì chịu ảnh hưởng của giá dầu và giá lương thực tăng cao, qua đó kéo giảm thu nhập người lao động Việt Nam ở nước ngoài và khả năng tích lũy của kiều bào. Các thế hệ người Việt sinh sống ở nước ngoài tuổi ngày một cao nên số tiền họ tích luỹ được gửi về nước cũng dần mai một, trong khi những thế hệ trẻ thì không còn nhiều kết nối với thân nhân trong nước. Theo các chuyên gia, Nhà nước cần có chính sách chủ động tạo lập nguồn cung kiều hối để thu hút lượng ngoại tệ về nước đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội.

---- Hà Nội: múa rối nước.

Video dài 3:03 phút:



https://youtu.be/6fw3jvuZRgc

---- HỎI 1: Bầu cử giữa kỳ tháng 11/2022, Dân Chủ vẫn hy vọng nắm đa số Quốc Hội?

ĐÁP 1: Rất bất ngờ, đúng thế. Các đảng viên Dân chủ đã tăng cơ hội giành quyền kiểm soát Quốc hội vào tháng 11, theo một cuộc thăm dò mới cho thấy sự gia tăng nhẹ ở những người Mỹ muốn đảng này cầm quyền tiếp tục.

Một cuộc thăm dò ý kiến của Monmouth University được thực hiện từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 trong số 808 người trưởng thành ở Hoa Kỳ cho thấy rằng 50% sẽ thích Đảng Dân chủ kiểm soát Quốc hội, so với 43% thích Đảng Cộng hòa.

Các đảng viên Đảng Dân chủ đã thấy sự gia tăng ủng hộ trong cuộc thăm dò của Đại học Monmouth trong 3 tháng qua khi 44% ủng hộ đảng của Tổng thống Joe Biden vào tháng 5 và 47% vào tháng 6.

Kết quả của cuộc thăm dò có thể có ý nghĩa đối với đảng Dân chủ, những người được cho là đang đối mặt với các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ khó khăn.

Chi tiết:

https://www.newsweek.com/democrats-increase-chances-keeping-congress-poll-2022-midterms-joe-biden-1730741

---- HỎI 2: Dù chích ngừa đầy đủ, đa số vào phòng tập thể dục chưa thoải mái?

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát đại diện toàn quốc mới của Gymless.org, một tạp chí thể dục trực tuyến, phần lớn người trưởng thành Hoa Kỳ cảm thấy không thoải mái khi đến phòng tập thể dục trong nhà hoặc trung tâm thể dục. Điều này, mặc dù thực tế là hơn 2/3 dân số Hoa Kỳ được coi là đã được tiêm chủng đầy đủ chống lại COVID-19 và các phòng tập thể dục và trung tâm thể dục đã mở cửa trở lại ở mọi tiểu bang. Cuộc khảo sát này trái ngược với cuộc thăm dò trước đó cho thấy rằng có tới 80% người Mỹ trưởng thành háo hức tập luyện trong các phòng tập thể dục trong năm nay.

Câu hỏi & Kết quả Khảo sát.

Cuộc khảo sát đã hỏi 1.502 người Mỹ trưởng thành từ 18 đến 65 tuổi câu hỏi sau: "Bạn có cảm thấy thoải mái khi đến một phòng tập thể dục trong nhà vào giai đoạn này trong đại dịch không?"

Cuộc khảo sát cho thấy 56% số người được hỏi cho biết cảm thấy không thoải mái khi đến phòng tập thể dục trong nhà, trong đó nam giới có khả năng cảm thấy thoải mái khi đến phòng tập thể dục cao hơn 18,5% so với nữ giới.

Thế hệ Z (từ 18 đến 24 tuổi) là những người thoải mái nhất với các phòng tập thể dục trong nhà, với chỉ 43,4% cho biết họ không thoải mái khi đến phòng tập thể dục trong nhà. Ngược lại, những người trưởng thành trong độ tuổi nghỉ hưu từ 65 tuổi trở lên là những người kém thoải mái nhất, với 68,8% cho biết họ không thoải mái khi đến trung tâm thể dục trong nhà.

Những người trẻ tuổi đã chiếm đa số trong nhóm trả lời "Có, tôi thấy thoải mái". Trên thực tế, những người từ 18 đến 24 tuổi chiếm 91% trong loại câu trả lời này. Tương tự, nam giới chiếm 53% đại diện trong cùng một nhóm phản hồi so với nữ giới.

Chi tiết:

https://www.prnewswire.com/news-releases/new-survey-reveals-56-of-americans-still-uncomfortable-going-to-an-indoor-gym-large-gender-based-differences-301600020.html

-