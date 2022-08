Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã được Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn vinh danh bằng cách tặng huân chương dân sự cao nhất hôm thứ Tư 3/8/2022

.

- Quân Ukraine đã tái chiếm 53 khu định cư ở khu vực phía nam Kherson, nơi bị Nga chiếm đóng từ 24/2/2022

- Tổng Thống Đài Loan trao bà Nancy Pelosi bằng huân chương dân sự cao nhất. Pelosi: Mỹ gắn bó với Đài Loan

- Quân đội Đài Loan tập trận bắn đạn thật

- Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thăm Đài Loan. Chính phủ TQ triệu tập Đại sứ Mỹ để lên án mạnh mẽ

- 26 Thượng nghị sĩ Cộng hòa ra tuyên bố ủng hộ Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-CA) thăm Đài Loan.

- Cựu cố vấn Bạch Ốc Pat Cipollone đã bị đại bồi thẩm đoàn liên bang gửi trát đòi ra khai về bạo loạn 6/1/2021.

- Vụ Trump xin quăng bỏ 3 đơn kiện chống Trump: tòa từ chối, cho xử 3 đơn kiện do cảnh sát Capitol nộp

- Ty Cobb (luật sư của Trump khi luận tội lần 1): Quốc Hội có thể dùng Tu chính án 14 để vĩnh viễn cấm Trump ứng cử

- Cộng Hòa sơ bộ chức Thống Đốc Michigan: thua phiếu rất xa (40%-15%) liền gian lận, đòi đếm lại bằng tay

- Mỹ trừng phạt "Đệ nhất phu nhân bí mật" của Nga: cô tình nhân có 3 con với Putin vào sổ phong tỏa

- Bộ Trưởng Tư Pháp New York: Trump và Ivanka trong tháng 8, sẽ ra tòa khai hữu thệ về trị giá kinh doanh

- Không chỉ Mật vụ và Bộ Nội An, quan chức Bộ Quốc Phòng cũng đã xóa tin nhắn về 6/1/2021 trên phone

- Xóa tin nhắn trong phone quan chức Bộ Quốc Phòng: bưng bít tội phạm cũng là tội phạm.

- Nền tảng mạng xã hội Truth Social của Trump: cấm bàn về phá thai và về bạo loạn ngày 6/1/2021

- Anh: vào lâu đài Nữ Hoàng, cầm cung tên, bị truy tố tội phản quốc.

- California: Cụ 80 tuổi, chủ tiệm tạp hóa, thấy 1 tên vào chỉa súng trường, cụ liền bắn trước, rồi lên cơn đau tim

- Mùa xuân 2022: các công ty ở Nam California đã trả lương cho công nhân nhiều hơn 5,7% so với 1 năm trước

- Nợ trong các hộ gia đình Mỹ tăng 2% trong quý 2 năm 2022, tới 16,15 nghìn tỷ đô la

- Dân Mỹ ủng hộ Tòa Tối cao Hoa Kỳ đã giảm thấp kỷ lục: ủng hộ 43%, không ủng hộ tới 55%.

- Quận Cam: giới trẻ đua xe, biểu diễn xe, quậy phá. Bị cảnh sát phạt trung bình 40 giấy phạt/tuần.

- Houston: 24 tiệm ở phố Kingwood bị đập bể cửa để chui vào trộm. Cảnh sát truy nã 2 nghi can.

- Bộ Công an sẽ ghi bổ sung nơi sinh trong phần bị chú của hộ chiếu mới.

- Sài Gòn: Phố Bùi Viện tưng bừng.

- HỎI 1: Có phải 35% dân Nga tin sai lầm rằng mặt trời quay chung quanh địa cầu? ĐÁP 1: Họ tin sai lầm như thế.

- HỎI 2: Các bậc ba mẹ dự kiến xài tăng 8% khi con tựu trường? ĐÁP 2: Vì lạm phát.

.

QUẬN CAM (3/8/2022) ---- Theo ABC News, cựu cố vấn Bạch Ốc Pat Cipollone đã bị đại bồi thẩm đoàn liên bang gửi trát đòi ra khai về trận bạo loạn 6/1/2021. Pat Cipollone đại diện cho cựu Tổng thống Donald Trump từ năm 2018 đến hết nhiệm kỳ tổng thống của ông và đã ở Cánh Tây Bạch Ốc cùng Trump và Mark Meadows (Chánh văn phòng Bạch Ốc) trong các sự kiện diễn ra vào ngày 6/1/2021.

.

Vào đầu tháng 7/2022, Cipollone đã tuân theo trát đòi ra khai trước Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1, khai trong gần 8 giờ, phần lớn sau những cánh cửa đóng kín. Thành viên ủy ban Jamie Raskin (D-MD) nói rằng câu trả lời của Cipollone không mâu thuẫn với lời khai của các nhân chứng trước đó, bao gồm cả lời khai của Cassidy Hutchinson.

.

Cựu cố vấn Bạch Ốc nói với ủy ban rằng Cipollone đã thảo luận về hành vi phạm tội tiềm tàng của Trump, và trích dẫn lời Cipollone nói với Meadows, "Mark, cần phải làm gì đó nếu không mọi người sẽ chết và tay ông sẽ vấy máu đó."

.

---- Trump xin quăng bỏ 3 đơn kiện chống Trump, tòa từ chối. Donald Trump xin tòa quăng bỏ 3 hồ sơ kiện dân sự do các cảnh sát Capitol cáo buộc rằng cựu tổng thống phải chịu trách nhiệm về những thương tích mà cơ quan thực thi pháp luật phải chịu trong vụ tấn công ngày 6/1/2021.

,

Các luật sư của Trump nói rằng Trump được miễn tố vì Trump đang hành động trong "vòng ngoài" của nhiệm vụ tổng thống của mình. Nhưng Thẩm phán Hoa Kỳ Amit Mehta đã từ chối Trump, nói Trump không có quyền miễn tố, vì lúc đó Trump không làm việc trong chức năng tổng thống, mà là đang làm việc để bám ghế Tổng Thống.

.

---- Ty Cobb, luật sư mà Donald Trump đã chọn đứng đầu nhóm bào chữa cho Trump trong phiên tòa luận tội đầu tiên của Trump, nói trên đài CNN vào tối thứ Ba trong một cuộc phỏng vấn sau khi biết tin rằng các tin nhắn liên hệ ngày 6/1/2021 bị xóa ở cả 3 cơ quan: Sở Mật vụ, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Quốc phòng.

.

Cobb nói rằng dòng tweet của Mike Pence trong gần ba giờ không hoạt động của Trump rất phù hợp với hình ảnh [Trump] trợ giúp và khuyến khích bọn bạo loạn. “Và đó là tiêu chuẩn theo Điều 3 của Tu chính án 14 mà Quốc hội có quyền sử dụng. Và tự Quốc Hội có thể dùng Tu chính án này vĩnh viễn cấm Trump giữ các quyền lãnh đạo."

.

---- Độc chiêu của Trump xài ở tranh cử chức Thống Đốc Michigan: thua phiếu rất xa, liền quy chụp gian lận. Đó là Ryan Kelley, ứng cử viên đảng Cộng hòa từng bị truy tố về khinh tội tham gia bạo loạn 6/1/2021 tuyên bố từ chối thú nhận thất cử, cho dù kết thúc ở vị trí thứ 4 trong các ứng viên Cộng Hòa.

.

Ryan Kelley nhiều hàng thứ tư, được 15% phiếu sơ bộ Cộng Hòa trong bầu sơ bộ hôm qua (Thứ Ba 2/8/2022), trong khi nhiều phiếu nhất là Tudor Dixon được 40% phiếu sơ bộ Cộng Hòa.

.

Kelley kêu gọi kiểm phiếu lại trong một bài đăng lặp lại những tuyên bố gian lận bầu cử do Donald Trump đưa ra. Kelley kêu gọi kiểm phiếu lại bằng tay được giám sát công khai để duy trì tính toàn vẹn của cuộc bầu cử.

.

---- Quân lực Ukraine đã tái chiếm 53 khu định cư ở khu vực phía nam Kherson, nơi hầu hết do Nga chiếm đóng kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược. Nga đã chiếm được những vùng đất ở miền nam Ukraine trong giai đoạn đầu của cuộc xâm lược từ ngày 24/2/2022. Ukraine hiện đang cam kết phản công để chiếm lại, và đã bắt đầu sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây sản xuất để tấn công các tuyến tiếp tế của Nga. Con số 53 khu định cư được thông báo hôm Thứ Ba là đã được tái chiếm cho thấy tốc độ hành quân khu vực này nhanh hơn nhiều khu vực khác.

.

---- Hơn 5 tháng sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, người phụ nữ được nhiều người biết đến với biệt danh "Đệ nhất phu nhân bí mật" của Nga bây giờ mới bị Mỹ trừng phạt: Cựu vận động viên thể dục dụng cụ Olympic Alina Kabaeva, 39 tuổi, là một trong 13 công dân Nga bị đưa vào danh sách trừng phạt hôm thứ Ba.

.

Cô Kabaeva, người được cho là đã bị loại khỏi danh sách trừng phạt trong một quyết định vào phút cuối vào tháng 4, từ lâu đã được đồn đại là tình nhân của Vladimir Putin - và đang che giấu một số tài sản cá nhân của mình. Thông báo của Mỹ chỉ ghi về cô là có "mối quan hệ thân thiết với Putin."

.

Alina Kabaeva, người tình bí mật (nhưng gần như cả thế giới đều biết) của Tổng thống Nga Vladimir Putin, người mà cô dan díu và có ít nhất 3 người con. Cựu huy chương vàng Olympic môn thể dục nhịp điệu, người từng được mệnh danh là "người phụ nữ dẻo dai nhất nước Nga" lần đầu tiên có mối quan hệ với Putin vào năm 2008, khoảng 5 năm trước khi Putin xác nhận là đã ly hôn với người vợ đầu tiên (Putin và vợ đầu có mối hôn nhân dài 30 năm).

.

Cô Kabaeva cũng từng là Dân biểu quốc hội cho đảng United Russia của Putin, trước khi cô trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn Truyền thông Quốc gia (National Media Group). Cô và Putin chưa bao giờ công khai về "quan hệ thân thiết" của họ.

.

---- Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã được Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn vinh danh bằng cách tặng huân chương dân sự cao nhất -- Khanh Vân Huân Chương (Order of Propitious Clouds - 卿雲勳章) dải băng xanh -- trong cuộc họp được truyền hình trực tiếp hôm thứ Tư 3/8/2022 từ phủ tổng thống. Họ Thái tuyên bố rằng huân chương để "thể hiện lòng biết ơn [của Đài Loan] đối với Pelosi và mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ Mỹ-Đài Loan thông qua hợp tác nhiều hơn."

.

Bà Pelosi đã rời Đài Loan vào tối thứ Tư để đến Nam Hàn sau chuyến thăm làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc, nói rằng bà và các thành viên Quốc hội khác trong phái đoàn cho thấy họ sẽ không từ bỏ cam kết với Đài Loan. Pelosi nói trong một bài phát biểu ngắn trong cuộc gặp với Tổng thống Đài Loan: "Ngày nay thế giới phải đối mặt với sự lựa chọn giữa dân chủ và độc tài. Quyết tâm của Mỹ trong việc bảo tồn nền dân chủ, ở Đài Loan và trên toàn thế giới, vẫn kiên cố không lay chuyển."

.

.

---- Quân đội Đài Loan sẽ tập trận bắn đạn thật ở phía nam huyện Bình Đông (Pingtung) vào ngày 9 tháng 8 và ngày 11 tháng 8/2022. Các cuộc tập trận pháo binh nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, như phần tiếp theo của tập trận Han Kuang 38 vừa kết thúc, được thực hiện từ ngày 25-29 tháng 7. Theo báo cáo, cuộc tập trận bắn đạn thật sẽ diễn ra tại khu huấn luyện Fenggang ở Pingtung.

.

Bộ Tư lệnh Pháo binh 43 của Lục quân, Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới 333, Bộ chỉ huy phòng thủ Hoa Liên và phía đông Đài Loan, và Cảnh sát biển dự kiến sẽ tham gia các cuộc tập trận. Các cuộc tập trận sẽ có đại pháo 155 mm và pháo tự hành M109 và M110, cùng các loại pháo khác. Quân đội cũng chuẩn bị thực hiện một loạt cuộc tập trận bắn đạn thật khác ở Pingtung vào ngày 5 tháng 9.

.

---- Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã trở thành nhà lập pháp Mỹ cấp cao nhất đến thăm Đài Loan trong 25 năm hôm thứ Ba — và Trung Quốc đã phản ứng chính xác như mong đợi. TQ xem Đài Loan là lãnh thổ của mình, coi động thái này là "vi phạm nghiêm trọng" sau khi Pelosi đến Đài Bắc.

.

Bộ Ngoại giao TQ đã triệu tập Nicholas Burns, đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh, tới để đưa ra những lời "phản đối mạnh mẽ" về chuyến thăm. Bộ Quốc phòng TQ cho biết quân đội đã được đặt trong tình trạng "báo động cao" và thông báo rằng sẽ có vài ngày diễn tập quân sự bắn đạn thật ở sáu địa điểm xung quanh Đài Loan sau khi Pelosi rời đi.

.

Các nhà phân tích cho rằng trong khi các cuộc tập trận sẽ tạm thời phong tỏa một số cảng của Đài Loan, Trung Quốc dường như đang lên kế hoạch phô trương sức mạnh chứ không phải là một cuộc xâm lược hòn đảo này, theo tờ New York Times đưa tin. Nhưng với căng thẳng lên cao, có khả năng một cuộc chạm trán tình cờ, kiểu "tao ngộ chiến", giữa quân đội TQvà Đài Loan có thể gây ra xung đột lớn hơn.

.

---- Trong nhiều thập niên, Donald Trump đã tự hào và bị ám ảnh về các con số thống kê về tài sản của Trump. Trump từng nói khi tranh luận về thứ hạng của mình trong danh sách tỷ phú của Forbes: “Tôi trông sẽ đẹp hơn nếu tôi trị giá 10 tỷ đô la so với nếu tôi trị giá 4 tỷ đô la.”

.

Nhưng bây giờ, Trump sẽ phải ra tòa khai hữu thệ về trị giá doanh nghiệp bất động sản gia đình Trump. Trump và con gái lớn của ông, Ivanka Trump, dự kiến sẽ bị thẩm vấn vào cuối tháng này bởi Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang New York, nơi đang tiến hành một cuộc điều tra dân sự về việc liệu Trump và công ty của Trump có gian lận thổi phồng giá trị tài sản của Trump hay không. Con trai của Trump là Donald Trump Jr., đã bị thẩm vấn vào tuần trước.

.

Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Letitia James, đã lập luận trong các giấy tờ của tòa án rằng các hoạt động kinh doanh "gian lận hoặc gây hiểu lầm" đã tồn tại ở Trump Organization trong nhiều năm và các nhà điều tra của Bộ phải thẩm vấn Trump để xác định ai là người chịu trách nhiệm.

Trump đã cố gắng hết sức để tránh một cuộc phỏng vấn, nhưng một thẩm phán đã yêu cầu Trump phải đối mặt với thẩm vấn và các nhà điều tra sẽ tìm cách đưa ra các câu trả lời có thể tiết lộ liệu Trump có chấp thuận bất kỳ định giá sai lạc nào đối với khách sạn, câu lạc bộ chơi gôn và các tài sản khác của mình hay không.---- Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Thượng nghị sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-KY) và 25 Thượng nghị sĩ Cộng hòa đã đưa ra tuyên bố ủng hộ chuyến thăm gây tranh cãi của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-CA) tới Đài Loan vào thứ Ba.Tuyên bố viết: “Trong nhiều thập niên, các thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ, bao gồm các Chủ tịch Hạ viện trước đây, đã đến Đài Loan. Chuyến đi này phù hợp với chính sách Một Trung Quốc của Hoa Kỳ mà chúng tôi đã cam kết. Chúng tôi cũng cam kết hơn bao giờ hết với tất cả các yếu tố của Đạo luật Quan hệ Đài Loan.”---- Không chỉ Cơ quan Mật vụ và quan chức Bộ Nội An xóa tin nhắn liên hệ ngày bạo loạn 6/1/2021, một số quan chức do Trump bổ nhiệm vào Bộ Quốc Phòng cũng đã xóa tin nhắn trên các điện thoại của họ. Theo một hồ sơ tòa mới đệ trình trong vụ kiện FOIA (để lấy thông tin) do tổ chức phi lợi nhuận American Oversight đệ trình, Pentagon đã xóa điện thoại của các quan chức sắp mãn nhiệm khi Trump rời nhiệm sở, loại bỏ bằng chứng có thể giúp vẽ nên bức tranh rõ ràng hơn về phản ứng của chính phủ ngày hôm đó cũng như phản ứng của Trump.American Oversight đã kiện Pentagon và Bộ Quốc Phòng để đòi nhận các tin nhắn liên quan với ngày 6/1/2021 từ một số quan chức, bao gồm cựu quyền Bộ trưởng Quốc phòng Chris Miller, cựu tham mưu trưởng Ngũ Giác Đài Kash Patel, và cựu Bộ trưởng Lục quân Ryan McCarthy, đặc biệt khi họ có thể có nhiều thông tin cụ thể về việc bố trí và triển khai Vệ binh Quốc gia.---- Xóa phone: bưng bít tội phạm cũng là tội phạm. Giáo sư luật Heidi Li Feldman của Trường Luật Georgetown viết: “Che đậy cũng như tội phạm,” khi trả lời về bản tin các quan chức Bộ Quốc Phòng cũng xóa tin nhắn trước và trong ngày 6/1/2021.Cựu luật sư đạo đức của Bạch Ốc Richard Painter, người từng phục vụ trong chính quyền George W. Bush, lưu ý: “Cố ý phá hủy hồ sơ chính phủ, bao gồm cả tin nhắn, là một tội ác. Việc phá hủy hồ sơ của chính phủ trong khi đang điều tra cơ quan pháp luật là cản trở công lý."Joyce Vance, cựu Luật sư Hoa Kỳ, hiện là giáo sư luật và nhà phân tích pháp lý cho NBC News và MSNBC, đã chỉ ra thời điểm của một số sự kiện nhất định: “DOD (Bộ Quốc Phòng) đã xóa sạch điện thoại của các quan chức hàng đầu sắp ra đi khi chính quyền Trump kết thúc, xóa tin nhắn từ các nhân chứng quan trọng liên hệ đến ngày 6/1/2021, theo hồ sơ tòa án. Trump đã thay thế Bộ Quốc phòng & 3 quan chức hàng đầu tại Bộ QP bằng những người trung thành SAU KHI Trump thua cuộc bầu cử. OK, điện thoại của Sở Mật vụ đã bị xóa sạch. Những người của Bộ Nội An cũng vậy. Bây giờ được báo cáo là tương tự với Pentagon. Có ai muốn giải thích chuyện gì đang xảy ra ở đây không? "---- Nền tảng mạng xã hội Truth Social của cựu Tổng thống Donald Trump tự nhận mình là một sân chơi tự do ngôn luận. Nhưng một nghiên cứu mới từ Public Citizen cho thấy rằng trang web này “đã chặn nội dung về các chủ đề như phá thai và cuộc tấn công ngày 6 tháng 1/2021 vào Điện Capitol.”Người phát ngôn của Trump hay đại diện của Truth Social đều không trả lời yêu cầu bình luận của báo The Daily Beast vào tối thứ Ba. Nghiên cứu theo sau báo cáo của báo này về những người dùng ủng hộ Trump cáo buộc nền tảng "kiểm duyệt" với các bài viết có "nội dung nhạy cảm".---- Bước vào lâu đài, cầm cung tên, bị kết tội phản quốc. Cảnh sát Anh quốc kể, một người mang cung nỏ vào khuôn viên của Lâu đài Windsor và vì lâu đài là nơi ở của một vị vua, Nữ hoàng Elizabeth của Anh, nên Jaswant Singh Chail, 20 tuổi, cũng bị buộc tội phản quốc.Y bị bắt gần như ngay lập tức sau khi bước lên khu đất vào ngày Giáng sinh năm ngoái và chưa đi vào bất kỳ tòa nhà nào. Nữ hoàng thường dành những ngày nghỉ tại dinh thự Sandringham của mình ở Norfolk nhưng đã ở lại Windsor vì đại dịch.Cảnh sát cho biết người đàn ông Southampton bị buộc tội theo Đạo luật phản quốc năm 1842, khiến cho ý định "gây thương tích quốc vương" là một tội ác. Chail sẽ ra tòa vào ngày 17/8/2022.---- Chuyện xảy ra vào sáng Chủ Nhật tại thị trấn Norco, phía đông Los Angeles, California, được máy quay giám sát ghi hình rõ ràng. Ông cụ 80 tuổi, chủ tiệm tạp hóa Norco Market & Liquor, nhìn thấy một người bịt mặt, tay cầm súng trường bước vào tiệm, ông cụ liền rút khẩu súng đã nạp đạn sẵn, bắn trúng tay kẻ cầm súng kia.Đoạn phim chiếu lên đài Fox11 LA cho thấy nghi phạm đeo mặt nạ vào tiệm, chĩa súng trường vào chủ tiệm vài khoảnh khắc trước khi chủ chộp sau quầy một khẩu súng ngắn và bắn về hướng của nghi phạm. Nghi phạm la hét "nó bắn đứt tay tôi rồi!" rồi phóng chạy ra khỏi cửa tiệm và vào một xe chờ sẵn bên ngoài phóng đi. Ông chủ tiệm 80 tuổi đang hồi phục tại bệnh viện sau khi lên cơn đau tim ngay sau khi bắn tên cướp, theo Fox11 LA.

Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Riverside kể rằng tay súng 23 tuổi - người chưa được công khai danh tính - đang chữa trị tại một bệnh viện địa phương "bị một vết thương do đạn bắn vào cánh tay. Y vẫn trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định và sẽ bị tống vào tù khi rời bệnh viện.

.

Tại bệnh viện, cảnh sát cũng bắt nhóm đồng lõa trước đó ngồi trong xe chờ ngoài tiệm: Justin Johnson, 22 tuổi, ở Inglewood, Jamar Williams, 27 tuổi, ở Los Angeles và Davon Broadus, 24 tuổi ở Las Vegas.

.

Văn phòng cảnh sát nói, chiếc xe BMW SUV mà bọn gian dùng đi hành sự trước đó đã bị đánh cắp và trong xe có chứa nhiều vũ khí bị đánh cắp - và giờ đây, cả bọn đang phải đối mặt với tội danh cướp giật và âm mưu.

.

---- Mùa xuân 2022 này, các công ty ở Nam California đã trả lương cho công nhân nhiều hơn 5,7% so với một năm trước đó, theo Chỉ số Chi phí Việc làm (Employment Cost Index) từ Cục Thống kê Lao động (Bureau of Labor Statistics). Chỉ số theo dõi những thay đổi về tiền lương mà người lao động điển hình nhận được tại 15 trung tâm việc làm của Hoa Kỳ, bao gồm khu vực kết hợp các quận Los Angeles, Quận Cam, Riverside, San Bernardino và Ventura.

.

---- Nợ trong các hộ gia đình tăng 2% trong quý 2 năm 2022, một phần do số nợ thẻ tín dụng tăng mạnh nhất hàng năm trong hơn hai thập niên, theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York đưa tin hôm thứ Ba. Tổng nợ hộ gia đình tăng 312 tỷ đô la lên 16,15 nghìn tỷ đô la, cao hơn 2 nghìn tỷ đô la so với cuối năm 2019 và ngay trước khi bắt đầu đại dịch COVID-19.

.

---- Sự ủng hộ của dân Mỹ đối với Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp kỷ lục. Theo một cuộc thăm dò của Gallup đưa ra hôm thứ Ba 2/8/2022, sự chấp thuận tổng thể cho Tòa án Tối cao là 43% - và tỷ lệ dân Mỹ không chấp thuận với tòa tối cao là 55%.

.

---- Một số cư dân Quận Cam đã quá chán nản với những màn giới trẻ tụ họp, biểu diễn chạy xe, chiếm các trung tâm mua sắm vào các đêm cuối tuần. Mike Garcia cho biết loại hoạt động này đang vượt khỏi tầm kiểm soát, vì chỉ nghe toàn bánh xe hơi gầm rú, quay tứ phía. Anh kể về cuộc gặp gỡ biểu diễn xe hơi tại trung tâm mua sắm Garden Grove ở góc đường Brookhurst và đại lộ Katella gần nhà anh. Garcia nói: “Thật tệ khi bạn có thể ngửi thấy mùi lốp xe bỏng cháy."

.

Cảnh sát Garden Grove cho biết họ cũng đã hợp tác với các cơ quan khác của Quận Cam để thành lập một đội đặc nhiệm đối phó bọn đua xe đường phố nhằm vào vấn đề này một cách cụ thể. Cảnh sát nói, trung bình họ phát hành 40 giấy phạt/tuần.

.

---- Texas luôn luôn có chuyện. Cảnh sát Houston đang tìm kiếm ít nhất hai nghi phạm trong khu vực Kingwood sau khi 24 cơ sở kinh doanh bị đập phá cửa để vào trộm. Chủ các cửa tiệm ở Kingwood không thể tin vào mắt mình khi xem video giám sát của họ từ cuối tuần qua: bọn gian đập cửa để vào trộm. Vụ đột nhập xảy ra vào sáng sớm thứ Bảy. Các chủ doanh nghiệp nói với ABC13 rằng họ đã bắt được các nghi phạm bắt đầu từ 4:30 sáng, với một số vụ đột nhập xảy ra vào khoảng 6:00 sáng.

.

Tiệm làm móng Tina Nails đã nhìn thấy 2 nghi phạm trên camera của họ. Quản lý Vinny Nguyễn của Tina Nails nói: "Thật không công bằng cho chủ sở hữu khi họ mở doanh nghiệp. Họ đang làm việc chăm chỉ."

.

Theo cảnh sát Houston, có 24 cửa tiệm bị đột nhập. Một số tiệm đã bị vét tiền, và những cửa tiệm khác chỉ bị vỡ kính cửa.

.



.

Các cảnh sát ban đầu chỉ biết về một vụ đột nhập. Một phát ngôn viên nói với ABC13 rằng chỉ có một tiệm duy nhất có giấy phép báo động để cảnh báo HPD (Ty Cảnh Sat Houston) khi kính bị vỡ.

.

“Thật là đáng sợ,” Delacruz nói. "Thật là sốc khi tất cả các doanh nghiệp này bị tấn công cùng một lúc trong một đêm." Chưa ai bắt giữ. Trong phim giám sát, các nghi phạm đều che mặt.

.

---- Bộ Công an sẽ ghi bổ sung nơi sinh trong phần bị chú của hộ chiếu mới. Theo bản tin VTC News. Nếu cần thiết, công dân có thể đến Cục Xuất nhập cảnh hoặc cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài bổ sung thêm phần bị chú. Để tạo điều kiện cho công dân Việt Nam ra nước ngoài lao động, học tập, du lịch,... Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đang phối hợp để xử lý các vấn đề mang tính kỹ thuật của hộ chiếu mới.

.

---- Sài Gòn: Phố Bùi Viện tưng bừng.

Video dài 3:57 phút:



https://youtu.be/avOauLDkRbY

.

---- HỎI 1: Có phải 35% dân Nga tin sai lầm rằng mặt trời quay chung quanh địa cầu?

.

ĐÁP 1: Họ tin sai lầm như thế. Theo một cuộc thăm dò mới thì có hơn một phần ba người Nga tin một cách sai lầm rằng mặt trời quay quanh Trái đất. Cuộc khảo sát do VTsIOM thực hiện cho thấy 35% người Nga đồng ý với tuyên bố “Mặt trời quay quanh Trái đất”. Trong khi đó, 61% người được hỏi không đồng ý với tuyên bố này, 4% còn lại nói rằng họ không chắc chắn, theo Forbes Russia.

.

Tổng cộng, 1.600 người Nga, trải dài trên khắp đất nước, đã được thăm dò ý kiến cho cuộc khảo sát của VTsIOM với tiêu đề "Tại sao cần phải làm cho hiểu rõ, hoặc một lần nữa về những quan niệm sai lầm phổ biến."

.

Trong 15 năm qua, theo dữ liệu của VTsIOM, tỷ lệ người Nga nghĩ sai về mặt trời quay quanh Trái đất đã tăng 7%. Năm 2007, tuyên bố chỉ có 8% số người được hỏi ủng hộ.

Chi tiết:

https://www.newsweek.com/one-3-russians-think-sun-orbits-earth-poll-russia-survey-1730027

.

---- HỎI 2: Các bậc ba mẹ dự kiến xài tăng 8% khi con tựu trường?

.

ĐÁP 2: Vì lạm phát. Theo một nghiên cứu, các bậc cha mẹ có kế hoạch chi tiêu nhiều hơn 8% trong năm nay so với năm ngoái cho việc mua sắm tựu trường. Một cuộc khảo sát về mùa tựu trường của Deloitte cho biết 57% phụ huynh lo ngại về việc tăng giá sản phẩm tựu trường.

Và Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia cho biết: "Khi lạm phát tiếp tục tăng, một phần ba người tiêu dùng (38%) cho biết họ đang cắt giảm trong các lĩnh vực chi tiêu khác để trang trải chi phí các mặt hàng cho năm học sắp tới."

Chi tiết:

https://www.kulr8.com/news/parents-plan-to-spend-8-more-this-year-versus-last-year-on-back-to-school/article_c792c756-1281-11ed-b392-17176824d97a.html

.

.