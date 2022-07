Phiên tòa cho vụ nhà văn E. Jean Carroll (hình trên, năm 2019) kiện Trump về tội bôi nhọ bà khi Trump phủ nhận rằng ông không hề cưỡng hiếp bà đã lên lịch tòa án: sẽ bắt đầu từ ngày 6 tháng 2/2023 tại tòa án liên bang ở New York.

- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi sẽ dẫn phái đoàn lớn thăm Đài Loan tháng 8, TQ hù dọa phản ứng dữ dội

- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Mỹ sẽ gửi Ukraine thêm 4 dàn phi đạn cơ động tầm xa để có hoa lực tự vệ

- Bộ trưởng Ngoại giao Nga: Nga sẽ chiếm thêm đất Ukraine vì phương Tây cấp Ukraine vũ khí tầm xa.

- Mỹ hù dọa: Putin đang "tuyệt vọng", Mỹ có nhiều cách để ngăn chặn bước tiến xa hơn của Nga ở Ukraine

- Oleksandr Klymenko lên chức Tư lệnh chống tham nhũng của Ukraine. Cựu Tổng công tố Ukraine: bị Tổng Thống Zelensky sa thải, nhưng không hề có "nằm vùng" nào gài được vào văn phòng của bà. Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska gặp riêng đệ nhất phu nhân Jill Biden.

- Vụ nhà văn E. Jean Carroll kiện Trump lên lịch: tòa xử từ ngày 6 tháng 2/2023, trao đổi chứng cớ ngày 16/11/2022.

- Thứ Trưởng Tư Pháp: Trump không được miễn tố vì ứng cử Tổng Thống nếu bị truy tố Trump liên hệ bạo loạn

- Georgia: thư báo cho 16 viên chức Cộng hòa từng là đại cử tri giả rằng họ có thể bị truy tố hình sự.

- 2 thượng nghị sĩ Cộng Hòa Susan Collins và Thom Tillis ra dự luật: ngăn chận đại cử tri giả mạo

- Hạ viện OK Dự luật bảo vệ hôn nhân đồng giới và hôn nhân đa sắc tộc, với đa số phiếu 267-157

- Nikki Haley (cựu thống đốc South Carolina và là cựu đại sứ Mỹ tại LHQ): sẽ ứng cử Tổng Thống Cộng Hòa 2024.

- Ủy ban 6/1: Mật vụ nói tin nhắn nhận và gửi trong ngày 5 và 6 tháng 1/2021 bị xóa vĩnh viễn, không dò lại được

- Công an TQ xin lỗi vì bắt dân F0 cách ly, phá cửa vào nhà bệnh nhân tẩy trùng, đổi ổ khóa cửa mới

- Houston: ông cụ 71 tuổi bị chó dữ cắn chết

- Alex Roman Nguyen, 28 tuổi, từ Calif. tới Ohio dắt cô bé 15 tuổi ra đi. Cảnh sát trả cô về Ohio, bắt giam Nguyen

- Ba mẹ từ Georgia đi tìm: con trai 25 tuổi đi lạc tại New York.

- Khách tăng, khó đặt phòng khi đến du lịch miền Trung.

- 85% doanh nghiệp tin rằng kinh doanh quý 3 khởi sắc hơn trước, GDP tăng trưởng 11%?

- HỎI 1: Nhật, Anh, Ý hợp tác làm phi cơ tác chiến siêu thanh tàng hình? ĐÁP 1: Bước đầu có ý như thế.

- HỎI 2: Dự đám cưới bạn, dân Mỹ xài trung bình 800 USD/người? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-20/7/2022) ---- Hôm thứ Ba, Trung Quốc cảnh báo họ sẽ thực hiện "các biện pháp kiên quyết và mạnh mẽ" nếu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi thăm Đài Loan, trong đó sẽ là phái đoàn cấp cao nhất của Hoa Kỳ tới Đài Loan trong 25 năm qua.

Theo Financial Times, bà Pelosi đã vạch ra kế hoạch đưa một phái đoàn đến Đài Bắc vào tháng 8, dẫn lời những người quen thuộc với vấn đề này. Văn phòng của Pelosi từ chối bình luận về kế hoạch du lịch của bà. Ngày 1 tháng 8 là ngày kỷ niệm thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Hôm thứ Ba, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích chuyến thăm dự kiến của Pelosi, nói rằng chuyến thăm này sẽ "có tác động tiêu cực nghiêm trọng đến nền tảng chính trị của quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ, và gửi một tín hiệu sai lầm nghiêm trọng cho phe ly khai 'Đài Loan độc lập'."

--- Phiên tòa cho vụ nhà văn E. Jean Carroll kiện Trump về tội bôi nhọ bà khi Trump phủ nhận rằng ông không hề cưỡng hiếp bà đã lên lịch tòa án: sẽ bắt đầu từ ngày 6 tháng 2/2023 tại tòa án liên bang ở New York, theo quyết định của thẩm phán Lewis Kaplan hôm thứ Ba 19/7/2022.

Nhà văn E. Jean Carroll trong một bài báo năm 2019 cho biết Trump đã tấn công tình dục bà trong phòng thay đồ ở cửa hàng bách hóa Manhattan vào những năm 1990s. Trump, năm 2019 đang là tổng thống, liền tố cáo bà nói dối, nói rằng Trump không biết bà là ai, tuyên bố rằng bà bịa chuyện vì âm mưu chính trị, và "cô này không phải là loại phụ nữ mà tôi ưa thích."

Thế là, Carroll đã kiện Trump về tội phỉ báng vào tháng 11/2019. Vào tháng 1/2020, các luật sư của Carroll đã đưa ra yêu cầu lấy mẫu DNA từ Trump để so sánh với DNA của một người nam giới còn dính trên chiếc váy đen mà bà đang mặc khi bà cáo buộc Trump tấn công bà.

Nhà văn E. Jean Carroll, hình trên, vào năm 2019.

Để ấn định ngày xét xử, Thẩm phán liên bang Manhattan Lewis Kaplan hôm thứ Ba cũng đã nói với các luật sư của cả hai bên để hoàn tất việc trao đổi chính thức bằng chứng trong vụ án vào ngày 16/11/2022.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết hôm thứ Tư rằng Mỹ sẽ gửi thêm 4 hệ thống phi đạn pháo cơ động cao (HIMARS) tới Ukraine: "[Chúng tôi] sẽ tiếp tục tìm ra những cách thức sáng tạo để duy trì sự hỗ trợ lâu dài của chúng tôi cho những người nam và nữ dũng cảm của quân lực Ukraine và chúng tôi sẽ điều chỉnh sự hỗ trợ của mình để bảo đảm rằng Ukraine có công nghệ, đạn dược và hỏa lực tuyệt đối để tự vệ." Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu ra lệnh cho các tướng lĩnh tập trung tiêu diệt các loại vũ khí phi đạn và pháo tầm xa của Ukraine.

---- Bộ trưởng Ngoại giao Nga hôm thứ Tư cho biết quân Nga sẽ nhắm tới việc chiếm thêm đất của Ukraine để đáp lại tình hình phương Tây cung cấp Ukraine vũ khí tầm xa. Trong một cuộc phỏng vấn với Tổng chủ biên tập Margarita Simonyan của thông tấn Nga RT, Ngoại Trưởng Sergei Lavrov cho biết “vị trí địa lý” trong kế hoạch Điện Kremlin đã thay đổi do việc cung cấp vũ khí tầm xa như hệ thống tên lửa HIMARS.

Lavrov nói: “Bây giờ địa lý đã khác. Cho đến nay, đó không chỉ là [Cộng hòa nhân dân Donetsk] và [Cộng hòa nhân dân Luhansk], mà còn là khu vực Kherson và khu vực Zaphorizia và một loạt các lãnh thổ khác, và quá trình này tiếp tục diễn ra liên tục và bền bỉ.”

---- Điều phối viên Truyền thông Chiến lược An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby tuyên bố rằng Hoa Kỳ có nhiều cách để ngăn chặn bước tiến xa hơn của Nga ở Ukraine, mà ông cho rằng Nga muốn chiếm để sáp nhập vào Nga. Kirby nói rằng Mỹ và các đồng minh có thể thực hiện các biện pháp trừng phạt bổ sung và "bóp chết Putin" vì chiến tranh là một "hoạt động kinh doanh tốn kém", ám chỉ mức lạm phát gần 20% của Nga. Kirby rằng xuất cảng của Nga đã giảm 40% và thị trường chứng khoán của Nga đã giảm 30%. Kirby kết luận rằng Putin đang "tuyệt vọng".

---- Oleksandr Klymenko - một thám tử từng tham gia một số cuộc điều tra cấp cao - đã trở thành quan chức chống tham nhũng hàng đầu của Ukraine. Klymenko, năm nay 35 tuổi, đã được một ủy ban đặc biệt chọn vào tháng 12 nhưng việc bổ nhiệm mới chỉ được xác nhận bây giờ. Ông trở thành thám tử của Cục Chống Tham nhũng Quốc gia vào năm 2016. Ông đã điều tra tham ô tại các tuyến đường sắt Ukraine và cáo buộc tham nhũng của các nhân vật chính trị cấp cao.

---- Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska có mặt tại Bạch Ốc hôm thứ Ba để gặp riêng đệ nhất phu nhân Jill Biden và tham gia một cuộc họp song phương lớn hơn với các quan chức Mỹ. Zelenska đã được chào đón tại Bạch Ốc bởi Tổng thống Joe Biden và Jill Biden. Tổng thống trao một bó hoa lớn cho Zelenska khi bà bước xuống xe và hai đệ nhất phu nhân ôm nhau.

Theo Bạch Ốc, các đệ nhất phu nhân "thảo luận về việc Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ chính phủ Ukraine và người dân Ukraine khi họ bảo vệ nền dân chủ của mình và đối phó với những tác động đáng kể về con người trong cuộc chiến của Nga, điều sẽ được cảm nhận trong nhiều năm tới..."

---- Cựu Tổng công tố Ukraine Iryna Venediktova cho biết bà chấp nhận việc Tổng thống Volodymyr Zelensky sa thải bà nhưng bà nói không hề có "nằm vùng" nào gài được vào văn phòng của bà. CNN phỏng vấn độc quyền, được bà Venediktova cho biết “Ở văn phòng của tôi, chúng tôi không thể có cộng tác viên, bởi vì cộng tác chỉ là những người làm việc trong lãnh thổ bị chiếm đóng. Đây không phải là lãnh thổ bị chiếm đóng.”

Bà cho biết ưu tiên hàng đầu của văn phòng của bà là giải quyết các hồ sơ tình nghi phản quốc và văn phòng của bà đã rất cởi mở về vấn đề này. Khi Venediktova được hỏi lý do thực sự cho việc sa thải bà là gì, bà nói, “Bạn biết rằng chiếc ghế của tôi, đó là chiếc ghế chính trị và tôi là công tố viên thứ 16 của Ukraine trong suốt 30 năm. Nó là thực tế chính trị ở Ukraine. Đây là câu trả lời của tôi. Tôi không muốn tranh luận với Tổng hống Zelensky trước công chúng vì Nga sẽ khai thác ầm ĩ."

---- Hôm thứ Ba, Báo Rolling Stone loan tin rằng Thứ Trưởng Tư Pháp Lisa Monaco nói minh bạch rằng cựu Tổng thống Donald Trump không được miễn tố vì cương vị chính trị - ngay cả khi Trump khởi động một cuộc tranh cử khác cho chức vụ tổng thống: "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm công việc của mình, theo dõi các sự kiện bất cứ nơi nào chúng dẫn đến, bất kể tới mức cao cỡ nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra về những gì đã tấn công vào nền dân chủ của chúng ta."

Báo Rolling Stone loan tin hôm Chủ nhật rằng Trump đã nói với các cộng sự rằng Trump mong muốn trở lại làm tổng thống một phần xuất phát từ mong muốn ngăn cản các cuộc điều tra hình sự chống lại Trump.

Một bản ghi nhớ của Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland được tiết lộ vào đêm Thứ Hai trên MSNBC chỉ ra rằng bất kỳ cáo buộc nào có thể có để chống lại một chính trị gia nên được cho phép từ cấp cao nhất trước tiên - một phương pháp tương đối tiêu chuẩn để ngăn chặn các vụ truy tố có động cơ chính trị (thí dụ, cụ thể, nếu điều tra hay truy tố Trump thì phải có sự cho phép từ Bộ trưởng Tư pháp để cấp dưới không lạm quyền để trả thù chính trị.)

Bài báo cũng ghi lời Thứ Trưởng Monaco rằng dù vậy, Trump không chạy trốn nổi cuộc điều tar về ngày bạo loạn 6/1/2021: "Liên quan đến cuộc điều tra về ngày 6 tháng 1, Bộ [Tư Pháp] sẽ không để cho chuyện Trump ra ứng cử ngăn cản Bộ điều tra đầy đủ về cuộc nổi dậy, bất kể ở cấp độ nào, bất kể đối tượng của những cuộc điều tra đó có hiện diện vào ngày 6 tháng 1 hay không."

---- Công tố viên tại tiểu bang Georgia, người đang điều tra xem liệu cựu Tổng thống Donald Trump và những người khác có can thiệp bất hợp pháp vào cuộc tổng tuyển cử năm 2020 ở tiểu bang này hay không đã thông báo cho 16 đảng viên Cộng hòa từng là đại cử tri giả rằng họ có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự.

Tất cả họ đều đã ký vào một giấy chứng nhận tuyên bố gian dối rằng Tổng thống Trump khi đó đã thắng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và tuyên bố mình là đại cử tri "được bầu hợp lệ và đủ tiêu chuẩn" của tiểu bang Georgia mặc dù Joe Biden đã thắng phiếu ở tiểu bang Georgia và một nhóm đại cử tri Dân chủ đã được chứng nhận. Có 11 người trong số họ đã đệ trình một thỉnh nguyện trước tòa vào hôm thứ Ba để hủy bỏ trát đòi hầu tòa của họ, gọi đó là "vô lý và áp bức."

---- Hai thượng nghị sĩ Susan Collins (Cộng Hòa-ME) và Thom Tillis (Cộng Hòa-NC) đang soạn thảo dự luật của riêng họ nhằm mục đích ngăn chặn âm mưu lật đổ một cuộc bầu cử bằng cách cho phép bất kỳ quan chức ngẫu nhiên nào trao ra các đại cử tri được chứng nhận. TNS Collins giải thích rằng mục tiêu là để đảm bảo rằng một tiểu bang không thể thay đổi cơ chế phân phối đại cử tri sau cuộc bầu cử.

[Như trong quá khứ] trường hợp của Thượng nghị sĩ Ron Johnson (R-WI), một phụ tá đang cố gắng tìm ra cách để thượng nghị sĩ có thể trao ra danh sách đại cử tri giả cho Phó Tổng thống Mike Pence trên sàn Thượng viện trước hoặc trong khi kiểm phiếu.

Tức là, thẩm quyền đệ trình danh sách đại cử tri sẽ là từ kết quả bầu cử, và Thống Đốc tiểu bang sẽ trình danh sách đại cử tri lên Quốc Hội liên bang để Phó Tổng Thống đếm phiếu đại cử tri và xác nhận Tân Tổng Thống đắc cử. Nếu Thống Đốc trình danh sách đại cử tri giả, không đúng với kết quả bầu phiếu, TNS Collins nói, lúc đó sẽ ra tòa phân xử.

TNS Collins nói dự luật sẽ được công bố vào thứ Tư hoặc thứ Năm. Nếu dự luật thông qua, có nghĩa là Trump có làm các danh sách đại cử tri giả mạo như sau bầu cử 2020 cũng vô ích.

Một cuộc thăm dò của Gallup vào tháng 9/2020 với người Mỹ cho thấy 61% người Mỹ mong muốn bãi bỏ hoàn toàn Đại cử tri đoàn để ngăn chặn bất kỳ chính trị gia nào có quyền lực lật đổ ý chí của người dân.

---- Dự luật bảo vệ hôn nhân đồng giới và hôn nhân giữa các chủng tộc dị biệt đã được Hạ viện thông qua với sự ủng hộ rộng rãi. Được mệnh danh là một bước tiến lịch sử trong bối cảnh lo ngại phán quyết của Tòa Tối cao sẽ lật ngược các tiền lệ [như đã xóa án lệ Roev Wade], Đạo luật Tôn trọng Hôn nhân (Respect for Marriage Act) đã được thông qua với đa số phiếu 267-157 vào hôm thứ Ba.Được 47 Dân biểu Cộng hòa ủng hộ, dự luật sẽ bãi bỏ Đạo luật Bảo vệ Hôn nhân năm 1996 (Defense of Marriage Act of 1996), lúc đó định nghĩa hôn nhân là giữa một nam và một nữ.Các dân biểu Dân chủ tại Hạ viện cho biết cuộc bỏ phiếu trực tiếp đáp lại đề nghị của Thẩm phán Tòa án Tối cao Clarence Thomas rằng tòa án nên xét lại các phán quyết trước đây của Tòa Tối cao đã cho phép hôn nhân đồng giới và các biện pháp tránh thai. Hội đồng cũng được thiết lập để bỏ phiếu cho Luật về Quyền tránh thai (Right to Contraception Act) trong tuần này.---- Nikki Haley (cựu thống đốc South Carolina và là cựu đại sứ Mỹ tại LHQ) đã đưa ra một ám chỉ minh bạch: bà sẽ ứng cử Tổng Thống Cộng Hòa 2024. Bà Haley đọc diễn văn tại một sự kiện ủng hộ Israel vào tối thứ Hai.Bà đã chỉ trích nỗ lực của Tổng thống Biden trong việc hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran và nói thêm: "Không có thỏa thuận nào vẫn tốt hơn một thỏa thuận tồi. Và nếu tổng thống này ký bất kỳ loại thỏa thuận nào, tôi sẽ hứa với các bạn rằng NỮ TỔNG THỐNG kế tiếp sẽ xóa sổ thỏa thuận đó vào ngày đầu tiên BÀ ẤY nhậm chức Tổng Thống."Theo bản tin báo The Hill, cả hội trường tại hội nghị thượng đỉnh Christians United for Israel đã đứng lên vỗ tay. Bà Haley nói thêm: "Chỉ nói rằng, đôi khi cần tới một người phụ nữ."---- Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 hôm thứ Sáu đã gửi trát đòi, yêu cầu nộp các tin nhắn do Sở Mật vụ nhận và gửi trong hai ngày 5 và 6 tháng 1/2021. Sau đó có tin Mật vụ sẽ nộp các tin nhắn liên hệ 2 ngày đó, sau khi hồi phục lại từ các tin nhắn đã bị xóa đi. Nhưng bây giờ thì vĩnh viễn xóa rồi.Báo Washington Post và đài ABC News hôm Thứ Ba 19/7/2022 dẫn tin từ nguồn cấp cao nói rằng các tin nhắn trong 2 ngày đó đã bị Mật vụ xóa đi hoàn toàn không hồi phục lại được. Nghĩa là, biến mất luôn vào hư vô. Và không ai biết Mật vụ trước ngày bạo loạn và trong ngày bạo loạn 6/1/2021 qua tin nhắn đã liên lạc với ai và về chuyện gì.---- Công an miền nam Trung Quốc đã xin lỗi vì đã đột nhập vào nhà của những người bị cách ly với các trường hợp nghi ngờ COVID-19 trong một ví dụ mới nhất về các biện pháp nặng tay đã gây ra phản ứng dữ dội hiếm có trong công chúng.Tờ báo quốc doanh Global Times hôm thứ Ba đưa tin 84 ngôi nhà của những người F0 (dương tính COVID-19) bị đưa đi cách ly tập trung ở quận Liwan của thành phố Quảng Châu đã bị mở cửa xông vào, nhằm tìm kiếm những người thân cận còn lại bên trong (tức người F1) và để khử trùng toàn bộ căn nhà.Các cửa sau đó đã bị niêm phong và thay khóa mới, theo tờ báo loan tin. Chính quyền quận đã xin lỗi vì hành vi "đơn giản hóa và bạo lực" như vậy. Một nhóm điều tra đã được thành lập để điều tra và "những người có liên quan" sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, theo lời quận.---- Cảnh sát Houston cho biết, một người đàn ông 71 tuổi đã bị một chó dữ trong khu dân cư ở Houston cắn chết vào chiều thứ Hai. Người đàn ông đang đi bộ đến một cửa tiệm địa phương thì bị “một số con chó hung ác tấn công”, theo lời Eric Fagan (Cảnh sát trưởng quận Fort Bend).Ông nói thêm rằng nạn nhân đã không khiêu khích bầy chó. Cảnh sát không nêu tên nạn nhân nhưng thân nhân xác định nạn nhân là Freddy Garcia. Người đàn ông 71 tuổi được đưa đến bệnh viện gần đó, và đã chết trong bệnh viện.Một người dân trong khu vực nói với báo Click2Houston là cứ lái xe trong xóm thì sẽ thấy 20 con chó chạy rông. Có 4 con chó đã bị bắt bởi các nhân viên kiểm soát động vật vào sáng thứ Ba; 3 con còn lại bị bắt vài giờ sau đó, sau một cuộc săn lùng qua một khu vực nhiều cây cối. Cảnh sát nói nếu tìm ra chủ bầy chó, người chủ sẽ bị truy tố hình sự.---- Tưởng cô bé vị thành niên mất tích, ai ngờ chỉ bụi đời theo một chàng trai. Một cô bé 15 tuổi mất tích đang trở về Ohio sau khi cảnh sát tìm ra cô bé ở cùng chàng trai, 28 tuổi, tại thị trấn El Paso, Texas. Thân nhấn báo cáo cô vị thành niên mất tích/bỏ trốn vào ngày 16/7/2022, theo Sở Cảnh sát Hillsboro, Ohio.Cảnh sát được những người bạn của cô gái kể rằng cô đã nói chuyện với một người đàn ông tên "Roman" đến từ California. Người này được xác định là Alex Roman Nguyen, 28 tuổi, từ California tới. Cảnh sát nói rằng Nguyen đã đi từ California đến Hillsboro trong tuần lễ ngày 7/7/2022 và đến Lễ hội Chuông (Festival of Bells) với cô gái vị thành niên.Người đàn ông 28 tuổi này đã ngủ trong một chiếc xe thuê mà anh đã đậu gần nhà của cô gái khi ở Hillsboro. Gia đình cô gái thông báo cô mất tích vào sáng sớm ngày 16/7/2022. Cảnh sát khám xét phòng ngủ của cô gái ở Hillsboro, nơi họ tìm thấy một đơn xin việc có địa chỉ là "Roman", dẫn đến cuộc điều tra đến San Diego, California.Cảnh sát San Diego đã có thể giúp xác định đầy đủ “Roman” là Alex Nguyễn, 28 tuổi, và tin rằng Nguyen đã đưa cô gái mất tích ra khỏi Ohio. FBI sau đó dò ra tin Nguyen đang đi đến San Diego qua El Paso. FBI tại El Paso đã xác định được vị trí của cô bé 15 tuổi và Nguyen tại Bến xe Greyhound ở trung tâm El Paso vào ngày 18/7/2022.Nguyên đã bị tạm giam. Cô bé an toàn và sẽ được đưa về Ohio. Nguyen phải đối mặt với cáo buộc liên bang về tội bắt cóc với ý định thực hiện hành vi tình dục bất hợp pháp. Anh ta sẽ bị dẫn độ đến Ohio, nơi đã nộp lệnh bắt giữ và đơn kiện.---- Y hệt như phim ảnh: thành phố New York luôn luôn đầy những chuyện bất ngờ. Khi Kim Crown bước xuống tàu điện ngầm trên cao ở phố Lorimer vào ngày 5 tháng 7/2022, cô không ngờ mình sẽ nhìn thấy một người anh họ mà cô chỉ biết chút ít, đang ngồi trên một chiếc ghế dài và mặc chiếc quần jeans rách nát. Crown nói với đài PIX11 News: "Tôi làm việc trong một cộng đồng chủ yếu là người Do Thái Hasidic, vì vậy không thấy nhiều người châu Á."Crown nghi ngờ người đàn ông đó là ông anh họ mất tích của cô,, 25 tuổi, đến từ Savannah, Georgia, người đã nói với cha mẹ anh rằng anh bị mắc kẹt ở New York. Crown nhớ lại: “Và tôi quay lại, quay lại chỗ anh ấy và gọi tên anh ấy. Và anh ấy đã trả lời."Crown đã đọc trên mạng xã hội rằng Nguyễn đã mất tích khỏi nhà ngay trước Ngày của Mẹ, ngày 8 tháng 5. Cha mẹ anh, Yen và Bien Nguyen, nói với PIX11 News trong một cuộc phỏng vấn với Zoom, con trai họ đã phải vật lộn về tình cảm kể từ khi học xong trung học.Mẹ của Jossiah cho biết con trai bà đã cố gắng liên lạc với cả cha và mẹ vào ngày 13 tháng 5 bằng Facebook Messenger, 5 ngày sau khi anh rời Georgia, nói với họ rằng anh đã mất ví và điện thoại: “Con tôi lúc đó xin giúp đỡ về tài chính để có vé xe buýt trở về Savannah.”Bà Biên Nguyên, mẹ của Jossiah, bị lỡ cú phone và day dứt về cuộc gọi của con trai mình trên Facebook: “Thật không may, tôi đã lỡ cuộc gọi. Và chúng tôi đã không nhận được tin tức gì từ con trai kể từ đó."Thế là ba mẹ cậu liền tới thành phố New York vào thứ Bảy, ngày 25/6/2022 để tìm. Và phải tới ngày 5 tháng 7/2022 mới có tin là nhờ cô Kim Crown: “Anh ta trông thật sự gầy gò, bẩn thỉu, bạn có thể biết anh ấy đang sống trên đường phố. Anh ta chỉ có một chiếc áo khoác mùa đông bên cạnh."Crown cho biết cô đã đề nghị giúp đỡ Jossiah, nhưng anh đã từ chối sự trợ giúp của bà chị họ. Mẹ của Jossiah thắc mắc không hiểu tại sao con mình lại bỏ nhà ra đi, dù biết rằng ba mẹ sẽ lo lắng. Bà Bien Nguyen nói: “Tôi chưa từng phải đấu tranh với chứng trầm cảm và những thứ khác như vậy.”Mẹ anh đang cầu xin người dân New York giúp tìm con trai bà. Phòng NYPD Missing Persons Squad (của cảnh sát New York) kêu gọi người dân New York gọi 911 nếu họ phát hiện ra một người mất tích, hoặc có ai gặp nguy cơ – hoặc là gọi Crime Stoppers theo số----Theo Báo VnEconomy. Một cuộc khảo sát về triển vọng kinh doanh của Tổng cục Thống kê cho thấy có tới 85,0% doanh nghiệp được khảo sát cho rằng triển vọng kinh doanh trong Quý 3/2022 sẽ bằng hoặc tốt hơn so với quý trước. Một cuộc khảo sát về triển vọng kinh doanh của Tổng cục Thống kê cho thấy có tới 85,0% doanh nghiệp được khảo sát cho rằng triển vọng kinh doanh trong Quý 3/2022 sẽ bằng hoặc tốt hơn so với quý trước, trong khi chỉ có 15% cho rằng tình hình khó khăn hơn so với Qúy 2/2022. Những số liệu này tốt hơn thống kê trong Quý 2/2022 khi chỉ có 78,4% doanh nghiệp cho rằng kết quả kinh doanh Qúy 2/22 bằng hoặc tốt hơn so với quý trước, trong khi 21,6% doanh nghiệp cho rằng môi trường kinh doanh Q2/22 khó khăn hơn quý trước. Dựa trên triển vọng này, VnDirect dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể đạt 11,0% so với cùng kỳ (+/-0,5%) trong Qúy 3/2022.----Theo Báo Zingnews. Từ đầu hè đến nay, các điểm đến ở khu vực miền Trung vẫn thu hút được sự quan tâm của cả du khách trong nước và quốc tế. Khi cao điểm du lịch hè bước vào tháng 7, lượng khách đến tham quan và lưu trú ở các điểm đến nổi tiếng của khu vực miền Trung như Nha Trang, Đà Nẵng, Quy Nhơn... vẫn tiếp tục tăng cao. Không chỉ đón khách nội địa, các tỉnh thành này cũng ghi nhận lượng khách quốc tế đang có dấu hiệu phục hồi tốt. Để có được chỗ lưu trú, nhiều du khách đã phải đăng ký từ sớm. Theo dữ liệu từ công cụ theo dõi xu hướng thị trường của Google, lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam tăng trưởng khoảng 50-75%, mức tăng cao thứ 4 thế giới.---- Du khách quốc tế kể về Đồng Hới, Phong Nha.Video dài 2:23 phút:



https://youtu.be/QVAqEQ0zz8s

---- HỎI 1: Nhật, Anh, Ý hợp tác làm phi cơ tác chiến siêu thanh tàng hình?

ĐÁP 1: Bước đầu có ý như thế. Hôm thứ Hai 18/7/2022, Anh quốc cho biết họ đang hợp tác với Nhật Bản và đối tác hiện tại là Ý trong chương trình phi cơ chiến đấu thế hệ tiếp theo, với việc phân tích khái niệm chung dự kiến sẽ dẫn đến các quyết định về quan hệ đối tác sâu sắc hơn vào cuối năm nay.

Reuters hôm thứ Năm đưa tin Anh quốc và Nhật Bản đã gần đạt được thỏa thuận để hợp nhất các chương trình phi cơ chiến đấu thế hệ tiếp theo Tempest và F-X của họ, với mục tiêu hai nước đạt được thỏa thuận về một dự án chung mới vào cuối năm.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết chính phủ của ông đang hỗ trợ hàng không và công nghệ. Ông nói khi khai mạc Farnborough Airshow: "Tôi là một người tin tưởng nhiệt thành vào tiềm năng của mối quan hệ đối tác đang phát triển của chúng tôi, không chỉ với Ý, mà cả với Nhật Bản."

Anh quốc và đối tác quốc phòng hàng đầu BAE Systems cho biết một máy bay kiểu mẫu Tempest sẽ bay trong vòng 5 năm tới, trở thành máy bay chiến đấu đầu tiên của nước này kể từ sau phi cơ Typhoon cách đây gần 40 năm. BAE cho biết đây sẽ là chiếc phi cơ siêu thanh được lái thử nghiệm một loạt công nghệ mới bao gồm tích hợp các tính năng tương thích với khả năng tàng hình.

Chi tiết:

https://www.asahi.com/ajw/articles/14673450

---- HỎI 2: Dự đám cưới bạn, dân Mỹ xài trung bình 800 USD/người?

ĐÁP 2: Đúng thế. Khách dự đám cưới tin rằng họ phải chi hơn 800 USD để tham dự ngày trọng đại của một người bạn. Một cuộc khảo sát với 1.000 người dự định tham dự một lễ cưới trong năm tới cho thấy họ sẽ chi hơn trung bình 123 đô la cho chỗ ở, 117 đô la cho quà tặng và 115 đô la cho trang phục.

Họ cũng sẽ xài ra 106 đô la cho chuyến du lịch, 102 đô la cho bữa tiệc độc thân hoặc tiệc rượu, 96 đô la cho rượu, 93 đô la cho đồ ăn, và thêm 86 đô la cho tóc và trang điểm. Tổng số tiền lên đến hơn 800 đô la cho một đám cưới duy nhất đó.

https://www.newsweek.com/guests-spend-over-800-attend-wedding-survey-shows-1726068

----