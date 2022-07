Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, 67 tuổi, bị bắn chết trên đường phố thị trấn Nara. Tay súng đã bị bắt - South Dakota: sâu 1 dặm dưới đất, khoa học gia tìm vật chất tối trong dự án 5 năm, sẽ tốn 60 triệu đô - Joe Biden sẽ ký sắc lệnh hành pháp để phụ nữ có quyền tiếp cận phá thai, và quyền đi xuyên bang vì y tế

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, 67 tuổi, bị ám sát trên đường phố ở thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản vào khoảng 11 giờ 30 phút sáng hôm thứ Sáu.

QUẬN CAM (8/7/2022) ---- Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, 67 tuổi, bị ám sát trên đường phố ở thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản vào khoảng 11 giờ 30 phút sáng hôm thứ Sáu. Abe bị bắn khi đang phát biểu về chiến dịch tranh cử trước cuộc bầu cử địa phương dự kiến diễn ra vào cuối tuần này. Ông từ trần trong bệnh viện.

Là lãnh đạo của Đảng Dân chủ Tự do, ông Abe giữ chức Thủ tướng từ năm 2006 đến năm 2007 và từ năm 2012 đến năm 2022, nhiệm kỳ dài nhất trong lịch sử Nhật Bản. Một nghi phạm đã bị bắt, với cảnh sát cho biết anh ta không có "ác cảm với niềm tin chính trị" của cựu Thủ tướng Abe.

Cảnh sát tỉnh Nara đã bắt giữ tay súng là Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, một cựu chiến binh Hải quân Nhật Bản. Đài truyền hình NHK đưa tin rằng y nói rằng y muốn giết Abe vì những bất mãn không liên quan đến chính trị.

Video từ NHK cho thấy Abe đang đứng và phát biểu bên ngoài một nhà ga xe lửa ở Nara trước cuộc bầu cử quốc hội vào Chủ nhật. Khi Abe giơ nắm đấm lên cao khi diễn thuyết, hai tiếng súng vang lên, và Abe gục xuống ôm ngực, áo sơ mi dính đầy máu khi các nhân viên an ninh chạy về phía Abe.

Video NHK dài 31 giây, cho thấy khoảnh khắc Abe bị bắn, và tay súng bị an ninh vật té và bắt giữ:

https://youtu.be/szaMbUrpnFk

---- Tại một nơi trước kia là mỏ vàng, sâu một dặm dưới lòng đất, bên trong một bồn khổng lồ bằng chất titanium chứa đầy khí hóa lỏng hiếm ( rare liquified gas), các nhà khoa học đang tìm kiếm thứ cho đến nay vẫn chưa thể khám phá được: vật chất tối. Các nhà khoa học khá chắc chắn rằng thứ vô hình tạo nên phần lớn khối lượng của vũ trụ và nói rằng chúng ta sẽ không ở đây nếu không có nó — nhưng họ không biết nó là gì. Cuộc chạy đua để giải quyết bí ẩn khổng lồ này đã đưa một nhóm khoa học gia xuống mỏ sâu dưới thị trấn Lead, South Dakota. Các nhà khoa học nói hôm thứ Năm rằng dự án tìm kiếm sẽ kéo dài 5 năm, tốn kém 60 triệu đô la đã tiến hành từ 2 tháng nay.

Kevin Lesko, một nhà vật lý tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley, cho biết câu hỏi đối với các nhà khoa học là: "Nơi tuyệt vời này mà nhân loại đang sống là gì? Hiện giờ, 95% nó là một bí ẩn." Các nhà thiên văn học biết vật chất tối tồn tại bởi vì khi họ đo các ngôi sao và các vật chất thông thường khác trong các thiên hà, họ nhận thấy rằng gần như không có đủ lực hấp dẫn để giữ các cụm này lại với nhau.

Điều phối viên vật lý thí nghiệm Aaron Manalaysay cho biết nếu không có gì khác ngoài đó, các thiên hà sẽ "nhanh chóng bay rời ra". Cho đến nay họ vẫn chưa tìm thấy gì (ít nhất là chưa thấy vật chất tối), nhưng các nhà khoa học dường như không nản lòng. Nếu các tính toán và lý thuyết của họ là đúng, họ tin rằng họ sẽ thấy một vài dấu hiệu thoáng bay qua của vật chất tối.

---- Joe Biden sẽ ký sắc lệnh hành pháp hôm thứ Sáu để bảo vệ quyền tiếp cận phá thai, trong kế hoạch của tổng thống về cách phản ứng với phán quyết của Tòa án Tối cao với phán lệnh đã chấm dứt quyền phá thai theo hiến pháp hai tuần trước. Biden cũng sẽ chỉ thị các cơ quan đẩy lùi những nỗ lực ngăn cản các chuyến đi của phụ nữ xuyên qua các tuyến tiểu bang để làm thủ tục khám hay phá thai.

---- Trong khi các thùng nhận phiếu bầu qua thư đặt ở nhiều nơi công cộng tại California, các tiểu bang Cộng Hòa không ưa như thế. Tòa án tối cao do phe bảo thủ kiểm soát ở Wisconsin đã ra phán quyết hôm thứ Sáu rằng các thùng bỏ phiếu vắng mặt chỉ có thể được đặt trong các văn phòng bầu cử, như thế sẽ là thất bại quan trọng đối với đảng Dân chủ ở tiểu bang chiến trường này.

Tòa án không giải quyết câu hỏi liệu có ai khác ngoài cử tri có thể gửi lại lá phiếu của mình qua đường bưu điện hay không. Các quan chức bầu cử và những người khác đã lập luận rằng các thùng bỏ phiếu là một cách an toàn và thuận tiện để cử tri gửi lại phiếu bầu. Quyết định đặt ra các quy tắc bỏ phiếu vắng mặt cho cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 9 tháng 8/2022 và cuộc bầu cử mùa thu.

Phán quyết 4-3 của tòa án cũng có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua tổng thống năm 2024, trong đó Wisconsin sẽ lại nằm trong số ít các tiểu bang chiến trường. Tổng thống Joe Biden đã đánh bại Donald Trump vào năm 2020 chỉ dưới 21.000 phiếu bầu, 4 năm sau khi Trump suýt giành được tiểu bang này với tỷ số tương tự.

Sự phổ biến của bỏ phiếu vắng mặt bùng nổ trong đại dịch năm 2020, với hơn 40% tổng số cử tri bỏ phiếu qua thư, một con số cao kỷ lục. Ít nhất 500 thùng nhận phiếu đã được thiết lập tại hơn 430 cộng đồng cho cuộc bầu cử năm đó, bao gồm hơn một chục thùng ở Madison và Milwaukee - hai thành phố nghiêng nhiều về đảng Dân chủ trong tiểu bang Wisconsin.

---- Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nổi giận, bước ra khỏi hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia, vào sáng thứ Sáu sau khi các quan chức phương Tây phớt lờ ông và từ chối chụp hình cùng ông trong một bức ảnh nghi lễ bình thường để bày tỏ chống cuộc chiến Nga ở Ukraine.

Ngoại trưởng Nga đã có một thời gian dài có vẻ vô ích trên đảo Indonesia trong tuần này, nơi các nhà ngoại giao cũng đã tránh dùng bữa tối thứ Năm vì đoán Lavrov sẽ tham dự bữa ăn tối này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken được cho là đã dẫn đầu cuộc tẩy chay "chụp ảnh gia đình", cùng với các đồng nghiệp G7 khác tham gia Blinken để tránh bị chụp hình bên cạnh Lavrov.

Lavrov sẽ rời Indonesia thứ Sáu. Người ta đoán rằng buổi chụp ảnh chung G-20 có thể được tiếp tục khi không có mặt Lavrov. Lavrov nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu với TV nhà nước Nga: “Về chuyện họ tuyên bố rằng họ sẽ không bị chụp ảnh với tôi — thực tế tôi chưa bao giờ yêu cầu ai chụp ảnh chung. Hôm qua, có một buổi tiếp tân khởi đầu do người Indonesia đã tổ chức, có một buổi hòa nhạc, và họ [các nhà lãnh đạo phương Tây] đã không tham dự."

---- Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) hôm thứ Sáu thông báo rằng tài sản của 11 công ty được cho là thuộc sở hữu của PJSC Gazprom, PJSC Rosneft Oil Company và Rosatom State Nuclear Energy Corporation ở Ukraine đã bị tịch thu để đáp trả hoạt động quân sự của Nga tại đây.

SBU cho biết giá trị của số tài sản bị tịch thu trị giá 2,1 tỷ hryvnias, tương đương khoảng 61 triệu USD, nhưng không tiết lộ tên của các công ty, chỉ biết rằng chúng thuộc sở hữu của các doanh nghiệp nói trên.

---- Alexei Gorinov, một nghị viên quận Krasnoselsky của Moscow và là một luật sư, đã bị kết án 7 năm tù với tội danh "cố ý truyền bá thông tin sai lệch" về cuộc chiến ở Ukraine. Gorinov và một nghị viên đảng đối lập khác, Elena Kotenochina, đã lên tiếng phản đối việc hội đồng tổ chức cuộc thi vẽ cho trẻ em và lễ hội khiêu vũ, trong khi ở Ukraine “trẻ em đang chết dần chết mòn”.

Nghị viên nói trong một cuộc họp được ghi lại: "Tôi tin rằng tất cả các nỗ lực của xã hội dân sự [Nga] chỉ nhằm mục đích ngăn chặn chiến tranh và rút quân đội Nga khỏi lãnh thổ Ukraine."

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu tối thứ Năm rằng người dân Ukraine cảm thấy "biết ơn cá nhân đối với Boris (Johnson)" vì sự hỗ trợ của cựu Thủ tướng Anh trong cuộc đấu tranh của Ukraine chống lại Nga: "Vai trò của Anh trong việc bảo vệ tự do thực sự mang tính toàn cầu. Và mặc dù đây là sự phản ánh vị thế của xã hội Anh, nhưng khả năng lãnh đạo và sức hút của nhà lãnh đạo nhà nước luôn có tầm quan trọng đặc biệt (...) Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi người Ukraine cảm thấy một cách cá nhân biết ơn đối với Boris."

Zelensky cũng nói rằng điều quan trọng là sự ủng hộ của Anh đối với Ukraine không bị lung lay, "không có vấn đề gì xảy ra ở London quyền lực" và rằng viện trợ quân sự cho Ukraine càng nhiều thì cuộc đụng độ với Nga càng sớm kết thúc.

---- Tổng thống Brazil đã nói rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế mà phương Tây áp đặt đối với Nga đã không có tác dụng. Jair Bolsonaro nói: “Các rào cản kinh tế mà Hoa Kỳ và châu Âu áp đặt đối với Nga đã không có tác dụng," đồng thời nói thêm rằng lập trường của ông đối với Putin và cuộc chiến là một sự cân bằng. Bolsonaro cho biết lập trường đó đã cho ông mua phân bón, một nguyên liệu quan trọng cho ngành nông nghiệp rộng lớn của Brazil, từ Nga. Ông cũng cho biết Nga chia sẻ mối quan ngại của Brazil về “chủ quyền” của vùng Amazon.

---- Trung Quốc và Nga đã duy trì trao đổi bình thường và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau và gạt bỏ mọi “sự can thiệp”, cho thấy “khả năng phục hồi mạnh mẽ” và “quyết tâm chiến lược” trong quan hệ của họ, theo Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết hôm thứ Năm. TQ cũng sẽ ủng hộ mọi nỗ lực hòa đàm cho Ukraine, Vương nói với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia.

---- Trưởng phòng báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho biết, lời nhận tội của ngôi sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner, người đã bị giam từ tháng 2/2022 tại sân bay Sheremetyevo của Moscow với các hộp vape có chứa dầu băm (chất gây nghiện), sẽ không ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán để đưa cô về nước. Chuyện đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán với Nga để yêu cầu Nga thả cựu lính TQLC Mỹ Paul Whelan, người đang bị giam giữ ở Nga và bị buộc tội làm gián điệp, theo Jean-Pierre nói thêm.

---- Trưởng đoàn đàm phán của Ukraine, Mykhailo Podolyak, đã bác bỏ lời bình luận của Putin, trong đó Putin cảnh báo rằng nếu phương Tây muốn cố gắng đánh bại Nga trên chiến trường "cho tới người Ukraine cuối cùng, thì Nga hoan nghênh việc thử lửa, nhưng điều này sẽ mang lại bi kịch cho Ukraina."

Podolyak nói, rằng không hề có kế hoạch phương Tây tập thể nào cả, chỉ đơn giản là quân đội Nga “đã tiến vào Ukraine có chủ quyền, pháo kích vào các thành phố và giết hại dân thường. Mọi thứ khác đều là tuyên truyền kiểu thời tiền sử. Đó là lý do tại sao câu thần chú của Putin về 'cuộc chiến tranh với người Ukraine cuối cùng' là một bằng chứng khác về tội ác diệt chủng có chủ ý."

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm đã đưa ra cảnh báo đối với phương Tây và Ukraine, nói rằng cuộc chiến có thể kéo dài cho đến khi “người Ukraine cuối cùng còn lại. Hôm nay chúng tôi nghe nói rằng họ muốn đánh bại chúng tôi trên chiến trường. Vậy tôi có thể nói gì? Hãy để họ thử sức.” Putin nói trong cuộc gặp với những người đứng đầu các phe phái của viện Duma Quốc gia (Quốc Hội Nga) được phát sóng trên TV nhà nước Russia-24.

Putin nói: "Chúng tôi liên tục nghe nói rằng phương Tây sẵn sàng chiến đấu với chúng tôi cho đến khi người Ukraine cuối cùng còn lại. Đây là một bi kịch đối với người dân Ukraine. Tuy nhiên, có vẻ như mọi thứ đang đi theo hướng này. Phương Tây đã khuyến khích và biện minh cho hành động diệt chủng chống lại người dân ở Donbas. Chúng tôi không từ chối các cuộc đàm phán hòa bình. Nhưng những ai từ chối nên biết rằng [xung đột tiếp tục] càng kéo dài, họ càng khó đàm phán với chúng tôi."

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với Wolf Blitzer của CNN hôm thứ Năm rằng Ukraine không sẵn sàng nhượng bất kỳ phần đất nào của mình cho Nga, đồng thời khẳng định rằng nhượng bộ lãnh thổ Ukraine sẽ không nằm trong bất kỳ cuộc đàm phán ngoại giao nào nhằm chấm dứt chiến tranh. Zelensky nói như thế trong một cuộc phỏng vấn độc quyền được phát sóng hôm thứ Năm trên sóng "The Situation Room" của CNN.

---- Rudy Giuliani , cựu luật sư cố vấn cho Donald Trump, có thể là nhân chứng có giá trị nhất đối với các nhà điều tra ở Georgia, nơi Trump ép các quan chức tiểu bang lật ngược tình thế thất cử 2020. Rudy Giuliani nằm trong số tám đồng minh của Trump đã bị đại bồi thẩm đoàn đặc biệt ở Quận Fulton trát đòi trong cuộc điều tra của Biện lý quận Fanni Willis về cuộc điện thoại 2 lần của Trump với Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang Brad Raffensperger.

Theo Hayes Brown, bình luận gia đài MSNBC, nói: "Đã có rất nhiều bằng chứng từ các phiên điều trần công khai của ủy ban 6/1 cho thấy Trump có thể đã gạ gẫm gian lận bầu cử ở Georgia. Phần lớn nỗ lực đó được thực hiện với sự giúp đỡ của Giuliani và nhóm pháp lý mà ông ấy đã nỗ lực thực hiện."

Giuliani đã công khai quảng bá các thuyết âm mưu trong lần xuất hiện trước Thượng viện Georgia vào ngày 3 tháng 12/2020, với các luật sư chiến dịch Jacki Deason và Jenna Ellis, và những tuyên bố bị bóc trần của họ đã dẫn đến một chiến dịch hù dọa, quấy rối chống lại 2 nhân viên bầu cử đã ra làm chứng về các mối đe dọa vào tháng trước trước ủy ban 6/1/"

---- Hôm thứ Năm, Báo The Daily Beast đưa tin rằng truyền hình nhà nước Nga ngày càng mong muốn cựu Tổng thống Donald Trump thoát khỏi mọi rắc rối pháp lý và sẽ đánh bại Tổng thống Joe Biden để lên nắm quyền một lần nữa vào năm 2024. Theo bài báo, các nhà tuyên truyền trên các đài TV Nga đang suy đoán đây có thể là cách duy nhất để thoát khỏi các lệnh trừng phạt của phương Tây đang hủy hoại nền kinh tế của họ để trả đũa cuộc chiến chống Ukraine.

.

Phóng viên Julia Davis viết: "Sau nhiều năm nghi ngờ và lo sợ rằng Trump sẽ phải đối mặt với hậu quả hình sự vì không sẵn sàng chấp nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống, các chuyên gia Nga giờ đây tin chắc rằng ứng cử viên yêu thích của họ sẽ vượt qua không bị tổn thương - mặc dù bị 'bó tay', như họ đã nói, bởi Ủy ban ngày 6 tháng 1. Xuất hiện trên chương trình The Evening With Vladimir Solovyov phát sóng hôm thứ Ba, nhà nghiên cứu về Hoa Kỳ Dmitry Drobnitsky nói: 'Bất chấp ngoại hình của [Trump] và nhiều lời chỉ trích về ông ấy, ông ấy là chính trị gia được chấp nhận nhất trong thế giới ngày nay - cũng như một số đảng viên Cộng hòa."

Bản tin cho biết: "Trong buổi phát sóng trực tiếp The Evening With Vladimir Solovyov hôm thứ Tư, người dẫn chương trình Vladimir Solovyov - người gần đây đã dành thời gian gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin - đã trình bày chi tiết kịch bản Nga có thể cuối cùng thoát khỏi hậu quả khi xâm lược Ukraine. Chúng ta sẽ đợi Trump. Trump là một người giỏi. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng nếu có Trump, sẽ không có ngày 24 tháng 2.” (Ngày 24 tháng 2 là ngày Nga bắt đầu xâm lược Ukraine.)

Bị cảnh sát bố ráp bất ngờ, Jeffrey Clark (Thứ Trưởng Tư Pháp về Môi Trường và Tài Nguyên trong chính phủ Trump 2018-2021) mặc xà lỏn ra ngoài đứng chờ khám nhà.

Trump từng nêu ý kiến rằng sẽ rút Mỹ ra khỏi NATO vì cho rằng đóng quân Mỹ ở Châu Âu làm tốn kém nhiều. Trump ca ngợi cuộc xâm lược Crimea năm 2014 của Nga là "quá thông minh" và từng tạm ngưng viện trợ quân sự ho Mỹ đối với Ukraine để áp lực buộc Zelensky điều tra kinh doanh của cậu Hunter Biden (con trai Joe Biden) ở Ukraine để bôi nhọ Joe Biden, nhưng Zelensky từ chối, nói Hunter không sai phạm gì.---- Các nhà lập pháp Quốc hội, cả Dân chủ và Cộng hòa, đang kêu gọi điều tra xem có phải 2 cựu Giám Đốc FBI bị Sở Thuế IRS điều tra theo chỉ thị của Trump vì Trump xem họ là kẻ thù chính trị. Báo New York Times viết rằng cựu Giám đốc FBI James Comey và Phó Giám đốc Andrew McCabe là đối tượng của các cuộc kiểm toán liên tiếp, rất đặc biệt được cho là được thực hiện ngẫu nhiên.Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Ron Wyden (Dân Chủ-Ore.) nói với báo The Hill: "Phải điều tra kỹ lưỡng chuyện Trump có chỉ thị trả thù hay không là rất quan trọng. Trump không tôn trọng pháp quyền, vì vậy nếu Trump chỉ thị Sở Thuế IRS quậy phá kẻ thù chính trị sẽ không làm ai ngạc nhiên.”Wyden cho biết Ủy viên Sở thuế IRS, Charles Rettig (người giữ chức này vào năm 2018 do Trump bổ nhiệm và sẽ kết thúc nhiệm kỳ tháng 11/2022) nhắc lại rằng mọi cáo buộc về hành vi sai trái trước đó đã được chuyển đến Tổng thanh tra của cơ quan để xem xét thêm. Rettig chuyển lên Tổng Thanh Tra xem xét sau khi báo New York Times loan tin và đặt nghi vấn Trump chỉ thị IRS trả thù 2 cựu Giám Đốc FBI.Dân biểu Lloyd Doggett (D-Texas) nói với báo The Hill trong một tuyên bố: “Vì Chính quyền Trump đã sử dụng các công cụ bất hợp pháp khác để bám lấy quyền lực, nên chắc chắn có lý do để lo ngại rằng đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi đang yêu cầu Tổng Thanh tra tiến hành một cuộc điều tra chính thức về việc ai, khi nào và tại sao các cuộc kiểm toán thuế này được chỉ thị với một báo cáo như thế. Đây thường là một quá trình chậm, nhưng tôi hy vọng nó có thể được đẩy nhanh.”---- CNN hôm thứ Năm đã phát sóng cảnh quay từ bodycam (máy ảnh gắn trước ngực cảnh sát) từ Sở Cảnh sát Quận Fairfax về việc thực hiện lệnh khám xét vào sáng sớm tại nhà của Jeffrey Clark (Thứ Trưởng Tư Pháp về Môi Trường và Tài Nguyên trong chính phủ Trump 2018-2021).Phóng viên Hannah Rabinowitz của CNN đã có được đoạn video, cho thấy quan chức Bộ Tư Pháp của Trump mặc quần xà lỏn và áo sơ mi. Một nữ cảnh sát thông báo với Clark rằng cô làm theo lệnh Văn phòng Tổng thanh tra của Bộ Tư pháp.Nữ cảnh sát nói với Clark: "Ông có thể bước ra ngoài với tôi không, chúng tôi có lệnh khám xét và chúng tôi cần nói chuyện với ông. Do vậy, tôi yêu cầu ông bước ra ngoài cho tôi được không?"- Nữ cảnh sát lặp lại: “Đi thôi, hãy bước ra ngoài.”- Clark hỏi: "Tôi có thể mặc quần vào trước khi ra được không?"- Nữ cảnh sát nói: "Để chờ cảnh sát xem xét trong nhà đã."---- Báo The Philadelphia Inquirer đưa tin, một nhóm vận động pháp lý đang tìm cách loại bỏ các luật sư ủng hộ thuyết âm mưu cho cuộc bầu cử năm 2020 của Donald Trump đã đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Tối cao Pennsylvania chống lại 7 luật sư đã giúp Trump lật ngược kết quả bầu cử.

Nhóm này có tên là "The 65 Project" đã đệ đơn khiếu nại chống lại Marc A. Scaringi, Ronald Hicks, Carolyn McGee và Jenna Ellis, cùng những người khác. Nhóm cho biết các luật sư đã cho họ mượn “giấy phép hành nghề luật, sự liêm chính và quyền lực của nghề luật sư cho một nỗ lực được dàn dựng nhằm phá hoại các cuộc bầu cử của quốc gia chúng ta”.

“Giờ đây, thủ đoạn "vu khống gian lận bầu cử" đã trở thành một phần vũ khí chính trị để một ứng cử viên vu khống gian lận và tìm cách… làm suy yếu niềm tin của mọi người vào kết quả của cuộc bầu cử bất cứ khi nào họ thua cuộc. Chúng ta cần phải loại bỏ điều đó,” theo lời Michael Teter, giám đốc điều hành của Dự án 65, được đặt tên sau vụ 65 đơn kiện [của nhóm Trump] vào năm 2020 nhằm lật ngược cuộc bầu cử. “Cách tốt nhất để làm điều đó với luật sư là đảm bảo có những hậu quả cá nhân hoặc hậu quả nghề nghiệp đối với những hành động mà họ thực hiện.”

“Nỗ lực này không chỉ là quá khứ,” Teter nói. “Những người ủng hộ Trump đang đấu tranh để giành quyền kiểm soát [Pennsylvania] và quy trình bầu cử địa phương và tòa án là một phần quan trọng trong chiến lược phá hoại các cuộc bầu cử hiện tại và tương lai của họ”.

Các luật sư giúp Trump đã bịa đặt trong các lời khai, tất cả mọi thứ từ việc nhét thùng phiếu và in lá phiếu giả, cho đến hàng nghìn người chết đi bỏ phiếu, đến các máy kiểm phiếu được lập trình để ủng hộ Biden.

Trong một số hồ sơ pháp lý - tất cả đều bị tòa án từ chối vì không có chứng cớ - chiến dịch tranh cử của Trump đã tìm cách làm mất hiệu lực hàng triệu phiếu bầu cho Biden dựa trên những tuyên bố bịa đặt và vô cớ.

Cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr (của Trump) năm 2021 cho biết Bộ Tư pháp không tìm thấy bằng chứng nào về việc gian lận cử tri đủ để đảo ngược kết quả bầu cử 2020.

---- James Murray, giám đốc Sở Mật vụ trong 3 năm qua, sẽ nghỉ hưu từ cuối tháng này. Murray đã dành 27 năm trong Cơ quan Mật vụ và giữ chức giám đốc của Sở kể từ tháng 5/2019. Ông đã lãnh đạo Sở vượt qua đại dịch coronavirus, với một số đặc vụ nhiễm virus trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020 và thông qua quá trình chuyển đổi hỗn loạn sau bầu cử năm 2020, bao gồm cả cuộc tấn công vào Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1/2021.

---- Trong một bài đăng trên Instagram hôm thứ Tư, vận động viên bơi lội người Canada Mary-Sophie Harvey tiết lộ rằng cô đã bị đánh thuốc mê khi tham dự World Aquatic Championships, một giải vô địch bơi lội thế giới ở Budapest, Hungary. Cô từng là một lực sĩ Thế Vận kể rằng cô đã ăn mừng vào đêm cuối cùng của giải đấu khi cô bị đánh thuốc mê và bị chấn động với các vết bần, cũng như bong gân xương sườn.

Trong bài kể lại, cô Harvey, 22 tuổi, nói rằng có “khoảng thời gian từ 4 đến 6 tiếng đồng hồ mà tôi không thể nhớ lại một điều nào” và tiết lộ rằng cô ấy cảm thấy “xấu hổ” vào sáng hôm sau (bản tin không nói rõ "xấu hổ" vì sao). Theo những người bạn của Harvey, họ phải mang cơ thể bất tỉnh của cô vào bệnh viện.

Cô viết: "Tôi có những vết bầm khác, nhưng không tiện đưa cho xem." (Photo: Instagram @MarySophieHarvey)

Vận động viên bơi lội này nhấn mạnh sự phổ biến của việc dùng thuốc mê - trang cuối cùng của trình chiếu Instagram của cô có ảnh chụp màn hình các bài báo về đồ uống tăng vọt - nhưng nói rằng cô ấy vẫn tập trung vào cuộc thi sắp tới của mình. Fina, cơ quan quản lý của môn bơi lội, cho biết họ có kế hoạch mở một cuộc điều tra về chuyện này.

---- Giá xăng ở khu vực Los Angeles, trong khi vẫn đắt hơn gần 2,00 USD/gallon so với một năm trước, đã giảm ngày thứ 23 liên tiếp vào thứ Năm. Việc đẩy giá dầu thô xuống dưới 100 USD / thùng có thể được coi là một phần lý do xăng giảm giá.

Trên toàn quốc, một gallon xăng thông thường có giá 4,75 đô la, theo AAA. Tuy nhiên, ở đây ở California, giá đó đã tăng lên 6,18 đô la/gallon. Trên thực tế, California có giá cao nhất trên toàn quốc, hơn 50 cent/gallon so với vị trí đắt thứ nhì là Hawaii.

Giá ở khu vực Los Angeles-Long Beach đã giảm trong 23 ngày liên tiếp, theo City News Service. Sự sụt giảm đó đã làm giảm giá xăng xuống rẻ hơn khoảng 9 cent/gallon so với cách đây một tuần.

---- Vào đánh bắt cá lậu, 51 tàu cá nước ngoài bị Indonesia phá hủy, đánh chìm. Trong đó có 38 tàu cá Việt Nam.

Video dài 1:42 phút:



https://youtu.be/JEd9dBAhn5w

---- Một trong những nghi phạm bị truy tố liên quan đến vụ hỏa hoạn chết người năm 2020 làm chết 5 thành viên của một gia đình người Senegal ở Green Valley Ranch, Colorado, phải đối mặt với cáo buộc mới liên quan đến cáo buộc tàng trữ và phân phối thuốc nghi ngờ có chất gây nghiện fentanyl trong tù.

Kevin Bùi, năm nay 18 tuổi, sẽ ra tòa trong vụ án Green Valley Ranch, trong đó Bui phải đối mặt với 60 tội danh, bao gồm giết người cấp độ một và phóng hỏa, vì cái chết của 5 người (Djibril và Adja Diol, và con gái 2 tuổi của họ; cô Hassan Diol và bé gái mới sinh của cô này tên là Hawa Baye) trong vụ cháy nhà ngày 5 tháng 8/2020 trên North Truckee Street.

Bui và một người đàn ông khác, Gavin Seymour, đều bị truy tố trong tư cách là người lớn trong vụ án mặc dù họ đều là thanh thiếu niên vào thời điểm xảy ra vụ cháy.

Nhưng cuộc thu xếp hồ sơ tòa hôm thứ Năm chỉ kéo dài khoảng 5 phút, vì nó sẽ tiếp tục trong phiên tòa ngày 28/7 về một diễn biến mới: ngày 4 tháng 6/2022 Bùi bị bắt gặp giữ ma túy trong nhà tù Denver Detention Center. Do vậy Bui sẽ thêm các tội danh bao gồm sở hữu chất bị kiểm soát với ý định phân phối, tàng trữ hàng lậu trọng tội, giả mạo bằng chứng vật chất - tiêu hủy bằng chứng và sở hữu hơn 4 gam của một chất được kiểm soát.

Cảnh sát lúc đó nói là đang điều tra một vụ dùng thuốc quá liều vào khoảng 6 giờ chiều ngày 4 tháng 6 bên trong nhà tù. Phòng giam 8 người nơi xảy ra quá liều đã được khám xét: tìm thấy 46 viên thuốc màu xanh lam đánh dấu “M-30” nghi ngờ có chứa fentanyl.

Cảnh sát tin rằng Bui, Seymour và một thiếu niên thứ ba phải đối mặt với cáo buộc vị thành niên đã nhầm ngôi nhà mà họ bị buộc tội thiêu rụi thành một ngôi nhà khác. Cảnh sát nói rằng các thanh thiếu niên đã phản ứng về vụ cướp điện thoại di động được thực hiện trong một vụ mua bán ma túy mà Bùi có liên quan đến vài tuần trước khi đốt phá. Theo các tài liệu, khi Bui ping vào chiếc điện thoại bị đánh cắp, địa chỉ trên phố Truckee hiện ra là vị trí của nó và các thiếu niên này đã đến đó để trả đũa.

Chị gái của Bui, Tanya Bui, đã nhận tội vào tháng 2 với các tội danh sở hữu súng và ma túy liên bang. Trong quá trình điều tra đốt phá, cảnh sát đã phát hiện ra Kevin Bùi bị cáo buộc giúp cô chị buôn bán ma túy. Tanya Bui dự kiến sẽ bị kêu án tại Tòa án Quận Colorado vào thứ Sáu tới, ngày 15 tháng 7.

---- Robert Lanoue, 70 tuổi, cư dân Reno, Nevada đã bị bắt và bị truy tố hôm thứ Tư liên quan đến cái chết hồi 4 thập niên trước của bé gái Anne Pham (lúc đó, bé 5 tuổi). Cô bé Pham bị bắt cóc, hành hung và giết chết khi đang đi bộ đến lớp mẫu giáo của cô bé tại Trường Tiểu học Highland ở thị trấn Seaside, California.

Biện lý quận Monterey cho biết Robert Lanoue đã bị bắt vào ngày 6 tháng 7/2022 và hiện đang bị giam giữ ở Nevada trong khi chờ dẫn độ về California. Hồ sơ về cái chết của bé Pham mở lại hồi năm 2020, các điều tra viên thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Vụ án Lạnh (Office Cold Case Task Force) của Biện lý Quận Monterey đã làm việc với Sở Cảnh sát Seaside để mở lại vụ án của Anne Pham và gửi bằng chứng từ vụ án để xét nghiệm DNA.

Một loại xét nghiệm DNA mới đã xác định Lanoue là nghi phạm trong vụ sát hại Pham. Lúc đó Lanoue 29 tuổi vào thời điểm xảy ra án mạng và sống ở Seaside. Xác của bé Anne Pham được tìm thấy 2 ngày sau khi mất tích ở nơi trước kia là Fort Ord.

---- Các thủ tục tố tụng hình sự sẽ tiếp tục chống lại một cư dân thị trấn Ridgecrest (California) để truy tố về tội giết cô Kathryn Pham, 21 tuổi, hồi năm ngoái và chặt xác của cô Pham. Thẩm phán Tòa thượng thẩm Chad Louie đã ra phán quyết Daniel Gunnarsson, 21 tuổi, hiện có thể hầu tòa sau khi điều trị tại một bệnh viện tiểu bang.

Để xác định năng lực, thẩm phán cân nhắc bằng chứng bao gồm các báo cáo từ bác sĩ tâm thần và quyết định xem bị cáo có hiểu quá trình tố tụng hình sự truy tố nghi can hay không và có thể hỗ trợ luật sư của họ chuẩn bị bào chữa.

Cảnh sát đã bắt giữ Gunnarsson vào sáng ngày 18/5/2022 sau khi tìm thấy y cùng với xác cô của Kathryn Pham, RV tại nhà của cha dượng của y trên Đại lộ Skylark. Công tố truy tố y về tội giết người và chặt xác. Những người bạn của y nói với các nhà điều tra rằng Gunnarsson được cho là đã rất buồn vì cô Pham đã không đáp lại tình cảm của y.

---- Tàu cá nằm bờ, doanh nghiệp “khát” nguyên liệu hải sản, buộc các hãng nước mắm đóng cửa. Báo Pháp Luật. Chi phí nhiên liệu xăng dầu tăng cao, nguồn hải sản ngày càng khan hiếm buộc hàng chục ngàn tàu cá phải nằm bờ. Tình trạng này không chỉ khiến ngư dân thất thu, đời sống gặp nhiều khó khăn mà các công ty chế biến thủy hải sản cũng đứng ngồi không yên do không có nguyên liệu để duy trì sản xuất. Nhiều công ty, cơ sở sản xuất nước mắm đang “ngồi chơi, xơi nước” vì không có nguyên liệu để chế biến. Ông Trương Quang Hiến, Chủ tịch Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết, kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam, cho biết đáng lẽ thời điểm này các đơn vị sản xuất nước mắm đẩy mạnh thu mua nguyên liệu vì đang vào mùa khai thác hải sản. Tuy nhiên, sản lượng đánh bắt hải sản về cảng nhỏ giọt khiến hàng loạt cơ sở sản xuất nước mắm thiếu nguyên liệu, thậm chí có đơn vị thiếu 100%.

---- Cựu công an lừa đảo "chạy án", chiếm 2,2 triệu USD của GĐ bệnh viện. Báo Lao Động. Bùi Trung Kiên, nguyên cán bộ Phòng 6 thuộc C03 Bộ Công an, bị cáo buộc nhận hàng triệu USD để "chạy án" cho Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức rồi chiếm đoạt. Ngày 7.7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành kết luận điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Môi giới hối lộ" xảy ra tại Hà Nội, TPHCM và các địa phương liên quan. C03 đã đề nghị Viện KSND Tối cao (vụ 3) truy tố Bùi Trung Kiên về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ra, C03 cũng đề nghị truy tố Lê Thanh An - cựu cán bộ Phòng 5 thuộc C03; Nguyễn Ngọc Triệu - nguyên Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cựu sư trụ trì chùa Nôm (Hưng Yên); Trần Văn Long - nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Du lịch Việt; Bùi Thị Hồng Giang - luật sư… cùng về tội "Môi giới hối lộ". Theo kết luận, năm 2021, ông Nguyễn Minh Quân - Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, bị C03 điều tra về hành vi có dấu hiệu vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Do lo sợ bị bắt nên Quân đã liên hệ với Bùi Trung Kiên nhờ "lo lót không bị xử lý hình sự". Kiên đồng ý và yêu cầu Quân đưa 700.000 USD để giải quyết việc ban đầu. Số tiền này được nguyên giám đốc bệnh viện chuyển đến Kiên làm 3 lần. Sau đó Kiên tiếp tục yêu cầu Quân đưa thêm 1,5 triệu USD để giải quyết cho ông Nguyễn Văn Lợi - Giám đốc một công ty trúng nhiều gói thầu tại bệnh viện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tổng cộng bị can Kiên đã nhận từ nguyên giám đốc bệnh viện là 2,2 triệu USD.

---- Sài Gòn dưới mắt quốc tế.

Video dài 2 phút:



https://youtu.be/qpewH6FO2Es

---- HỎI 1: Có phải Obama đè bẹp Reagan trong bầu cử giả định Obama vs Reagan?

ĐÁP 1: Đúng, 57% sẽ bầu Obama, 42% sẽ bầu Reagan. Đó là kết quả thăm dò của công ty Dynata. Cuộc thăm dò được tiến hành bởi công ty dữ liệu và khảo sát Dynata và được ủy quyền bởi các nhà sản xuất của bộ phim sắp tới nhan đề "Reagan". Bộ phim tiểu sử với sự tham gia của Dennis Quaid trong vai tổng thống thứ 40, sẽ được phát hành vào đầu năm sau.

Cuộc thăm dò đã hỏi 1.058 người Mỹ rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ai trong cuộc tranh cử giữa Ronald Reagan và các tổng thống khác, những người đã nắm giữ chức vụ từ thời chính quyền của Reagan trở về sau. Kết quả: Obama thắng Reagan 14% điểm — tỷ lệ phiếu là 57% bầu Obama, và 43% sẽ bầu Reagan. Nhưng Reagan đã thắng tất cả các tổng thống quá khứ khác.

Chi tiết:

https://www.newsweek.com/obama-beats-reagan-favorite-president-since-reagan-era-poll-1721078

---- HỎI 2: Đa số dân Texas nói càng nhiều súng, Mỹ càng kém an toàn?

ĐÁP 2: Đúng thế. Nhiều người dân Texas tin rằng nhiều súng hơn sẽ khiến Hoa Kỳ kém an toàn hơn, theo một cuộc thăm dò của UT/Texas Politics Project công bố hôm thứ Tư. Cuộc thăm dò đã khảo sát 1.200 người Texas trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến ngày 24/6/2022, có 43% trong số đó nói rằng họ tin rằng nhiều súng hơn sẽ dẫn đến kém an toàn hơn trong khi 34% nói rằng họ tin rằng nhiều súng hơn sẽ tạo ra sự an toàn cao hơn. Và 15% khác cho biết số lượng súng không ảnh hưởng đến an toàn.

Các quan điểm chia rẽ theo đường lối của đảng, trong đó khoảng 77% đảng viên Dân chủ nói rằng nhiều súng hơn sẽ dẫn đến kém an toàn hơn, trong khi 57% đảng viên Cộng hòa bày tỏ quan điểm ngược lại. Khoảng 14% cho rằng nên để luật về súng như hiện nay.

Ngoài ra, 52% người Texas nói rằng luật kiểm soát súng nên được thực hiện nghiêm ngặt hơn, "một phát hiện thống nhất xuyên suốt" trong 10 kết quả thăm dò từ năm 2015, theo những người tiến hành cuộc thăm dò cho biết.

Chi tiết:

https://www.jacksonvilleprogress.com/news/poll-many-texans-believe-more-guns-will-make-country-less-safe-favor-stricter-laws/article_ab537fe7-e9d4-5040-89f9-3055edf3e23b.html

.