Nhà hoạt động, blogger Nguyễn Lân Thắng bị bắt. Hãng Mỹ ký hợp đồng cung cấp 1 triệu tấn LNG mỗi năm cho hãng TQ trong 20 năm. - Phần Lan và Thụy Điển hôm thứ Ba đã ký văn thư chính thức vào NATO.

Nhà boạt động, blogger Nguyễn Lân Thắng bị bắt với cáo buộc "tuyên truyền chống nhà nước."

- Hãng Mỹ ký hợp đồng cung cấp 1 triệu tấn LNG mỗi năm cho hãng TQ trong 20 năm.

- Phần Lan và Thụy Điển hôm thứ Ba đã ký văn thư chính thức vào NATO. Nga: đã rà phá bom mìn ở cảng Mariupol để tăng hàng hải an toàn ở Hắc Hải và Biển Azov. Quân Nga và Ukraine giao chiến gay gắt ở Miền Đông Ukraine. Nữ cầu thủ Mỹ Brittney Griner thư viết tay gửi TT Biden, xin cứu ra khỏi nhà tù Nga. Thủ tướng Anh nói với TT Zelensky: đãi pháo đang tới, Ukraine sẽ có thể chiếm lại các nơi bị Nga chiếm. Nhật Bản: trừng phạt và cấm xuất cảng đối với nhiều người và thực thể của Nga và Belarus.

- Zelensky: thể thao Ukraine thê thảm vì Nga, với 89 vận động viên và huấn luyện viên đã tử trận, 13 người nữa đã bị Nga bắt giữ. Zelensky cảm ơn Ủy ban Thế vận Quốc tế đã cấm các đội và vận động viên Nga thi đấu Thế vận. Thụy Điển trao Zelensky bức thư do Vua Charles XII viết vào năm 1711: công nhận Ukraine độc lập. Zelensky: 22 triệu tấn ngũ cốc đang mắc kẹt ở các cảng của Ukraine.

- ISW: Putin ra lệnh quân Nga "tạm dừng hoạt động" sau khi họ chiếm được Severodonetsk và Lysychansk. Ukraine: rút lui khỏi Lysychansk, đang giữ phòng tuyến chống quân Nga tiến xa hơn. Anh: sửa luật để yêu cầu các mạng xã hội chống lại tin vịt từ chính phủ Nga.

- Biden: Mỹ vẫn là nền kinh tế mạnh nhất thế giới: thất nghiệp giảm, kinh doanh tăng, tuổi trẻ học cao hơn

- cựu công tố hồ sơ Watergate: bị truy tố về tội nổi loạn hoặc nổi dậy, Trump sẽ không thể giữ chức dân cử nữa.

- Bị công ty máy bầu phiếu kiện vì bịa đặt cho Trump: OAN sẽ sụp, Newsmax và Fox News sẽ bồi thường lớn.

- Pháo bông: cậu bé 11 tuổi ở Indiana chết

- Illinois: 1 người bị bắt vì bắn súng trường vào cuộc diễn hành, làm chết 6 người, bị thương 30 người.

- Từ California phóng chưởng sang Florida: Thống đốc Dân Chủ tấn công Thống đốc Cộng Hòa

- Bộ GDĐT: Đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh Trung học cơ sở.

- 76% doanh nghiệp Liên Âu mong muốn tăng vốn đầu tư vào Việt Nam trước quý III.

- Quá tải: du khách nội tràn ngập, sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất lại liên tục ‘thất thủ’.

- Không như nghệ sĩ VN đi Tây Ban Nha: nghệ sĩ quốc tế tới VN ưa nhìn nón lá, bà già, đường sắt

- HỎI 1: Lễ Độc Lập: dân Mỹ đánh vần sai, lại kém sử? ĐÁP 1: Đúng thế.

HỒ SƠ: Nhà boạt động, blogger Nguyễn Lân Thắng bị bắt với cáo buộc "tuyên truyền chống nhà nước" (Tổng hợp & RFA)

QUẬN CAM (VB-5/7/2022) ---- Phần Lan và Thụy Điển hôm thứ Ba đã ký văn thư chính thức gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg Stoltenberg nói đây là giây phút lịch sử: "Đây là một ngày tốt lành đối với Phần Lan và Thụy Điển và là một ngày tốt lành đối với NATO. Với 32 quốc gia xung quanh bàn, chúng ta sẽ thậm chí mạnh mẽ hơn và người dân của chúng ta sẽ an toàn hơn khi chúng ta đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất trong nhiều thập niên."

---- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu hôm thứ Ba cho biết Nga đã rà phá bom mìn ở cảng Mariupol, một phần trong nỗ lực của Nga nhằm đảm bảo hàng hải an toàn ở Hắc Hải và Biển Azov, rằng Nga đã tạo ra hai hành lang nhân đạo cho các tàu dân sự. Shoygu cũng tuyên bố phương Tây "muốn kéo dài xung đột ở Ukraine", vì ước tính hơn 28.000 tấn hàng hóa quân sự đã được chuyển tới nước này. Ý của ông nói rằng Ukraine muốn hòa bình thì hãy buông súng?

---- Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Bộ Tài chính và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản hôm thứ Ba tuyên bố sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới và cấm xuất cảng đối với các cá nhân và thực thể của Nga và Belarus để đáp trả cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine -- bao gồm lệnh cấm xuất cảng đối với 65 tổ chức của Nga và 25 tổ chức của Belarus, cũng như các biện pháp trừng phạt đối với 57 cá nhân và sáu tổ chức của Nga, có tài sản ở Nhật Bản sẽ bị đóng băng. và giao dịch tài chính với ai sẽ bị cấm. Nhật cũng sẽ đưa ra lệnh cấm cung cấp dịch vụ cho Nga, bao gồm kiểm toán, dịch vụ tư vấn quản lý và dịch vụ ủy thác, bắt đầu từ ngày 5/9/2022.

---- Ít nhất 1 người đã chết và 7 người bị thương khi Nga pháo kích vào Sloviansk ở khu vực Donetsk, theo chỉ huy quân sự thành phố hôm thứ Ba: “Chợ trung tâm bốc cháy. Quận trung tâm của thành phố, cũng như các vùng lân cận Varshava, Pivnichny, Slovkurort cũng bị ảnh hưởng. Thiệt hại đang được xác định." Sau khi quân ly khai và Nga chiếm Lysychansk - kể như kiểm soát toàn bộ khu vực Luhansk, họ lộ dấu hiệu tiến chiếm thêm các thành phố Donetsk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, đó là Sloviansk và Kramatorsk.

---- Thủ tướng Anh Boris Johnson đã nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc điện đàm hôm thứ Ba rằng Ukraine có thể chiếm lại lãnh thổ bị Nga chiếm giữ gần đây vì thế giới đang đứng sau Ukraine và quân Ukraine có thể chiếm lại lãnh thổ mà quân Nga mới chiếm. Anh đang gửi tới Ukraine quân viện mới, bao gồm 10 hệ thống pháo tự hành và đạn dược, sẽ đến trong những ngày và tuần tới.

---- Lực lượng thân Nga của Cộng hòa Nhân dân Donetsk nói 3 người đã chết và 27 người khác bị thương hôm thứ Hai trong một cuộc tấn công bằng pháo của Ukraine vào một nhà ga địa phương ở Donbas.

Phía Ukraine cũng nói phi đạn Nga đã bắn vào khu vực Dnipropetrovsk ở miền đông hôm thứ Ba. Trong khi đó, quân Ukraine đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Nga vào làng Bilohorivka, một trong số ít các khu vực bên trong Luhansk vẫn do quân Ukraine kiểm soát.

---- Brittney Griner, trong một bức thư viết tay gửi Tổng thống Joe Biden, cho biết cô "vô cùng sợ hãi" sẽ bị giam giữ ở Nga "mãi mãi" và cầu xin Tổng thống đừng quên cô và những người Mỹ khác đang bị Nga giam. Cầu thủ 31 tuổi, người từng chơi ở Nga trong mùa giải của WNBA, đã bị bắt vào ngày 17/2/2022 tại một sân bay ở Moscow, một tuần trước khi Nga xâm lược Ukraine. Những người ủng hộ Griner và các quan chức Hoa Kỳ nói rằng cô ấy đã bị giam giữ một cách sai trái.

---- Văn phòng của Tổng Thống Zelensky đã liệt kê chi tiết những thiệt hại đối với ngành thể thao Ukraine trong cuộc xâm lược của Nga. Tổng cộng 89 vận động viên và huấn luyện viên đã chết “do chiến tranh của các hành động thù địch”, 13 người nữa đã bị người Nga bắt giữ và “hơn một trăm nghìn vận động viên Ukraine không có cơ hội tập luyện.”

---- Zelensky đã cảm ơn Ủy ban Thế vận Quốc tế (IOC) vì đã ủng hộ lệnh cấm đối với các đội và vận động viên Nga thi đấu ở hầu hết các môn thể thao Thế vận hội. Zelensky đã gặp chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach tại Kyiv vào Chủ nhật và ca ngợi “lập trường vững chắc của ông ấy” về các lệnh trừng phạt thể thao chống lại Nga và đồng minh Belarus. IOC cho biết họ hiện đã tăng gấp ba lần quỹ dành cho thể thao Ukraine lên 7,5 triệu USD kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

---- Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết Putin có thể đã ra lệnh quân Nga "tạm dừng hoạt động" sau khi họ chiếm được Severodonetsk và Lysychansk. Sau khi chúc mừng quân Nga đã chiếm được khu vực Luhansk, ông Putin nói rằng các lực lượng tham gia vào những chiến thắng gần đây nên "nghỉ ngơi và phục hồi khả năng chuẩn bị quân sự của họ."

“Tuy nhiên, không rõ là quân đội Nga có chấp nhận rủi ro của việc tạm dừng hoạt động đủ lâu để cho phép các lực lượng có khả năng kiệt sức này lấy lại sức mạnh hay không,” ISW nói.

---- Lần đầu tiên Nga la hoảng: thành phố trong nội địa Nga cách biên giới Nga-Ukraine 50 km bị phi đạn Ukraine bắn trúng, gây thiệt hại. Phía Ukraine nói Nga dùng xác người Nga để có cớ khiêu khích.

Video dài 1:16 phút:



https://youtu.be/vdO9XAydzZM

---- Thống đốc Luhansk Serhiy Haidai cho biết các đơn vị Ukraine rút lui khỏi Lysychansk hiện đang giữ phòng tuyến ở ranh giới giữa Bakhmut và Sloviansk, chuẩn bị chống đỡ các bước tiến xa hơn của quân Nga.

---- Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson đã trao cho Zelensky một bức thư do Vua Charles XII viết vào năm 1711 - trước giờ được lưu giữ trong kho lưu trữ quốc gia của Thụy Điển - trong đó nhà vua chỉ thị cho đại sứ Thụy Điển tại Constantinople công nhận Zaporizhzhian Sich là một quốc gia độc lập.

Zaporizhzhian Sich là một nhà nước bán tự trị của người Cossacks, một nhóm chủ yếu ở miền đông Slav có nguồn gốc từ thảo nguyên Ukraine, tồn tại từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18. Nó tập trung xung quanh khu vực trải dài qua hạ lưu sông Dnepr, nơi có vùng Zaporizhia hiện tại của Ukraine.

Tổng Thống Zelensky đưa cao bức thư cho các nhà báo và đọc ra một đoạn mà ông cho là có liên quan: “… Hãy thực hiện càng sớm càng tốt bản văn về ý chí của Ukraine và tất cả người Cossacks rằng tất cả Ukraine và Quân đội Zaporizhzhia dưới sự chỉ huy hiện tại Pylyp Orlyk giành lại quyền tự do cổ xưa, sở hữu đất đai và biên giới cũ của họ, để từ nay trở đi dân tộc này sẽ trở thành một quốc gia độc lập và không bao giờ chịu sự phục tùng hay bảo vệ của nhà vua nữa”.

---- Anh có kế hoạch sửa đổi luật an toàn trực tuyến của mình trong đó yêu cầu các mạng xã hội chống lại tin vịt, tin dỏm đăng tải từ các chính phủ nước ngoài. Luật sẽ cho các công ty có thẩm quyền pháp lý để giải quyết các tin giả nhằm gây hại cho Anh, với trọng tâm chính là hạn chế tin giả từ các thông tấn Nga.

Bộ trưởng Văn hóa Nadine Dorries cho biết: “Cuộc xâm lược Ukraine một lần nữa cho thấy Nga có thể và sẽ vũ khí hóa các mạng xã hội để lan truyền tin giả về các hành động man rợ của họ, thường nhắm vào chính những nạn nhân của hành động xâm lược của họ.”

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai tiết lộ rằng khoảng 22 triệu tấn ngũ cốc đang bị mắc kẹt tại các cảng của Ukraine. Con số này dự kiến sẽ đạt 60 triệu tấn vào mùa thu. Gặp Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson tại Kiev, Zelensky nói rằng các nỗ lực ngoại giao đang thực hiện để các nước không mua ngũ cốc từ Nga, thứ mà nước này "đã đánh cắp tại các cảng bị phong tỏa của Ukraine."

Zelensky tái khẳng định rằng các cuộc đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ và LHQ đang "đang diễn ra" và nước này đang nghiên cứu các tuyến đường xuất cảng khác nhau, cả đường sắt và đường sông, đồng thời nói thêm rằng xuất cảng đang tăng lên mỗi ngày, bất chấp điều kiện khó khăn.

---- Hãng Mỹ ký hợp đồng cung cấp 1 triệu tấn LNG mỗi năm cho hãng TQ trong 20 năm. Hôm thứ Ba, China Gas Holdings Limited thông báo rằng công ty chi nhánh của họ là China Gas Hongda Energy Trading Co. LTD đã ký một thỏa thuận khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) kéo dài 20 năm với Rio Grande LNG LLC, thuộc sở hữu của Tập đoàn NextDecade từ Hoa Kỳ. Theo thỏa thuận, hãng Mỹ NextDecade sẽ cung cấp 1 triệu tấn LNG mỗi năm cho China Gas bắt đầu từ năm 2027, trong khi "giá mua được tính theo giá chuẩn của Henry Hub." (Henry Hub là đường ống khí tự nhiên tại thị trấn Erath, Louisiana, dùng làm địa điểm phân phối chính thức cho hứa phiếu tại thị trường chứng khoán New York Mercantile Exchange - NYMEX).

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành NextDecade Matt Schatzman mô tả China Gas là "nhà phân phối khí đốt tự nhiên hàng đầu" tại Cộng hòa Nhân dân, trong khi Chủ tịch, Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch China Gas Liu Ming Hui nói rằng thỏa thuận này sẽ đảm bảo rằng công ty đáp ứng "nhu cầu ngày càng tăng cao. chất lượng, ổn định và năng lượng sạch từ khách hàng của chúng tôi. "

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong bài diễn văn Ngày Độc lập, nói Hoa Kỳ vẫn là nền kinh tế mạnh nhất thế giới: "Nhiều người đang làm việc và bắt đầu kinh doanh. Nhiều người trẻ tốt nghiệp trung học và đại học nhiều hơn bao giờ hết. Quốc gia đang phục hồi sau đại dịch COVID-19 xảy ra vào năm 2020. Chúng ta đang tìm lại cách của mình trong cuộc sống."

---- Jill Wine-Banks, một công tố viên của hồ sơ Watergate, nói việc buộc tội cựu Tổng thống Donald Trump về tội nổi loạn hoặc nổi dậy (rebellion or insurrection) sẽ khiến Trump không thể nắm giữ chức vụ chính trị một lần nữa.

Xuất hiện trên đài MSNBC hôm thứ Sáu, Wine-Banks đã được hỏi liệu bà có nghĩ rằng Trump ít nhất sẽ bị truy tố vì cản trở công lý (obstruction of justice) hay không. Bà gợi ý rằng một trong những tội danh "tốt nhất" để truy tố Trump là nổi loạn hoặc nổi dậy, một tội danh "Title 18" của Bộ luật Hoa Kỳ, Section 2383.

Wine-Banks nói: “Tôi nghĩ sẽ thật kinh khủng nếu không hành động theo những gì hiện đã quá rõ ràng đối với bất kỳ ai đã theo dõi các phiên điều trần." Bà nói rằng không giống như một cáo buộc về âm mưu đầy tham vọng, một truy tố về nổi loạn hoặc nổi dậy sẽ khiến người phạm tội bị kết án bị cấm "không bao giờ được giữ chức vụ liên bang một lần nữa."

Wine-Banks gọi hình phạt này là "mục tiêu quan trọng hơn việc bỏ tù Trump." Bà nói thêm rằng Trump có thể phải đối mặt với một số cáo buộc khác dựa trên những lời khai được trình bày tại các phiên điều trần ở Ủy ban 6/1.

Wine-Banks nói: “Tất nhiên là có thể truy tố Trump về các tội như cản trở Quốc hội, cản trở công lý, giả mạo nhân chứng, rất nhiều thứ chỉ dựa trên lời khai của Cassidy Hutchinson."

---- Bị công ty máy bầu phiếu kiện vì phóng tin vịt của Trump: OAN sẽ sụp, Newsmax và Fox News sẽ bồi thường lớn. Các chuyên gia pháp lý cho rằng Fox News có thể gặp rắc rối thực sự vì đã tung ra những thuyết âm mưu vô căn cứ về việc Donald Trump thất cử trong cuộc bầu cử. Một thẩm phán đã ra phán quyết vào tháng trước rằng Dominion Voting Systems có thể tiến hành vụ kiện chống lại Fox Corp., công ty mẹ của mạng tin tức bảo thủ, vì đã thổi phồng những tuyên bố không có thật rằng Dominion đã gian lận cuộc bầu cử cho Joe Biden, và Thẩm phán Eric Davis đã đồng ý xúc tiến vụ kiện Fox News để đòi bồi thường 1,6 tỷ đô la.

Davis viết trong phán quyết: “Những cáo buộc này [từ Dominion chống Fox] ủng hộ một suy luận hợp lý rằng Rupert và Lachlan Murdoch [của Fox] hoặc biết Dominion đã không thao túng cuộc bầu cử hoặc ít nhất là bất chấp sự thật khi họ cho Fox News tuyên truyền những lời bịa đặt về Dominion.”

Ciara Torres-Spelliscy, giáo sư luật hiến pháp tại Đại học Stetson và là thành viên của Trung tâm Tư pháp Brennan, cho biết: “Dominion có một vụ kiện rất mạnh mẽ chống lại Fox News - và chống lại đài OAN.“

Lý do Dominion kiện là vì Fox và các hãng tin tức cánh hữu khác lặp đi lặp lại những lời bịa đặt rằng máy bầu phiếu của Dominion đã bật nút để đánh cắp cuộc bầu cử năm 2020 từ Trump cho Biden. Nhưng tất cả những thuyết âm mưu này về những máy bầu của Dominion chỉ là thông tin sai sự thật và Fox với tư cách là một hãng tin lớn hẳn là biết điều đó và không nên đưa lời nói dối của Trump vào loa kèn.

“Điều đặc biệt tồi tệ đối với Fox là [đó] Dominion đã yêu cầu họ dừng lại và chỉnh sửa hồ sơ trong thời gian thực,” cô ấy nói thêm, “và Fox vẫn tiếp tục phát tán những thông tin xuyên tạc về công ty máy bỏ phiếu.”

Bộ GDĐT: Đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh Trung học cơ sở.

76% doanh nghiệp Liên Âu mong muốn tăng vốn đầu tư vào Việt Nam trước quý III.

Quá tải: Sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất lại liên tục ‘thất thủ’.

Trong khi 2 nghệ sĩ nổi tiếng của VN sang Tây Ban Nha chỉ chú ý tới

Thẩm phán Davis ghi nhận trong phán quyết của mình rằng các tờ báo dưới sự kiểm soát của Rupert Murdoch, chẳng hạn như Wall Street Journal và New York Post, đã lên án những lời nói dối trong cuộc bầu cử của Trump và thúc giục cựu tổng thống Trump chịu thua Biden, và các tin nhắn (text messages) mà ủy ban ngày 6 tháng 1 có được cho thấy sự liên lạc giữa Người dẫn chương trình Fox News và các quan chức Bạch Ốc về cuộc nổi dậy.Fox News có thể sẽ tồn tại sau vụ kiện của Dominion, nhưng 2 đài OAN và Newsmax nhỏ hơn nhiều, cũng đang bị kiện bởi Dominion và công ty nhu liệu bầu cử Smartmatic, có thể thê thảm trước tòa.Carusone nói: “Tôi nghĩ đài OAN sẽ bị xóa sổ vì chịu không nổi chi phí kiện tụng.” Trong khi đó, đài Newsmax có đủ tiền mặt để sống sót qua tòa án và thậm chí có thể trả những bồi thường mà Dominion và Smartmatic tìm kiếm, nhưng OAN đã gặp khó khăn sau khi bị cắt bỏ ra khỏi DirecTV (nơi 90% doanh thu OAN là từ đây), và mạng OAN dường như sắp chết.Carusone nói: “Chúng tôi đã bắt đầu thấy họ thu hẹp lại chương trình, họ sa thải nhân viên, cắt giảm số lượng chương trình. Vì vậy, rõ ràng là họ không có đủ nguồn lực để vượt qua một vụ kiện tụng kéo dài."---- Một cậu bé 11 tuổi ở Indiana đã chết vì bị thương do pháo bông vào đêm trước ngày 4 tháng 7/2022. Cậu Camrynn Ray McMichael ở Mt. Vernon bị thương vào khoảng 9:42 giờ tối. và chết trên đường đến bệnh viện, Cảnh sát Indiana cho biết hôm thứ Hai. Một cuộc khám nghiệm tử thi đã được ấn định vào thứ Ba. Camrynn là một học sinh chăm chỉ, thích chơi bóng đá, bóng rổ và bóng đá, theo lời mẹ của cậu bé nói.---- Illinois: 1 người bị bắt vì bắn súng trường vào cuộc diễn hành, làm chết 6 người, bị thương 30 người. Cảnh sát đã xác định được một người có liên quan đến vụ nổ súng tại cuộc diễn hành ngày 4 tháng 7/2022 ở Công viên Highland, Ill., bắn từ 1 mái nhà làm ít nhất 6 người chết hôm thứ Hai.Cảnh sát đã truy tìm Robert “Bobby” Crimo III, 22 tuổi, người được cho là lái chiếc Honda Fit màu bạc đời 2010 mang biển số Illinois, số DM80653. Chris Covelli, phát ngôn viên của Lực lượng Đặc nhiệm Trọng Tội (Major Crime Task Force) của Quận Lake, cho biết Crimo được coi là có vũ trang và nguy hiểm, và mọi người không nên đến gần nếu nhìn thấy y. Và cuối cùng đã bắt được y.Covelli cho biết cảnh sát đang điều tra “kỹ lưỡng” về một khẩu súng thu hồi được tại hiện trường vụ xả súng. Khẩu súng này là "súng trường công suất cao." Có 5 người lớn đã chết tại hiện trường vụ xả súng, và một người chết tại bệnh viện. Ít nhất 30 người khác bị thương.Cảnh sát vào lúc 6:30 giờ chiều nhìn thấy đương sự lái xe trên xa lộ 41, nên đã gọi hỗ trợ và cố gắng bắt đầu chặn giao thông của Crimo. Y phóng xe chạy và cảnh sát đuổi theo, tận cùng nhiều xe cảnh sát bao vây và thực hiện vụ bắt giữ mà không xảy ra trở ngại nào khác. Hình ảnh từ trực thăng cho thấy cảnh sát lục soát chiếc xe của nghi can.---- Từ California phóng chưởng sang Florida: Thống đốc Newsom tấn công Thống đốc DeSantis. Thống đốc California Gavin Newsom đã tung ra một quảng cáo dài 30 giây hôm thứ Hai tấn công các đảng viên Cộng hòa ở Florida, trên các đài Fox News khắp tiểu bang Florida.Người đại diện Đảng Dân Chủ California nói trong quảng cáo: "Tự do, nó đang bị tấn công ở tiểu bang của bạn. Các lãnh tụ Cộng hòa đã cấm sách, đã siết quyền bầu phiếu khó khăn hơn, đã hạn chế phát biểu trong lớp học, thậm chí đã hình sự hóa phụ nữ và bác sĩ. Tôi kêu gọi tất cả các bạn sống ở Florida tham gia cuộc chiến, hoặc tham gia cùng chúng tôi ở California, nơi chúng tôi vẫn tin tưởng vào tự do — tự do ngôn luận, tự do lựa chọn, tự do ghét bỏ và tự do yêu."Độc chiêu phóng chưởng xuyên bang này gợi ý một điều gì đó mà một ứng cử viên cho chức vụ quốc gia có thể làm, vượt ra ngoài lằn ranh tiểu bang: âm mưu ứng cử chức Tổng Thống? Newsom là một ứng cử viên tổng thống tiềm năng, cũng như Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis, một ứng viên tiềm năng được Đảng Cộng hòa hy vọng sẽ tranh Bạch Ốc.----Theo Báo Lao Động. Tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh THCS trên toàn quốc từ năm học 2022-2023. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho hay, xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 6 tháng qua đạt gần 29 tỉ USD, tăng gần 14% so với cùng kỳ.----Theo Báo NDH (Người Đồng Hành). Kết quả khảo sát chỉ số Chỉ số Môi trường Kinh doanh (Business Climate Index - BCI) quý II cho thấy niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp EU giảm 4,4 điểm phầm trăm so với quý trước, xuống mức 68,6 điểm. Ngoài ra, báo cáo BCI cũng cho thấy có 45% lãnh đạo doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết rất hài lòng hoặc hài lòng với nỗ lực thu hút và giữ vốn FDI của Việt Nam. Đồng thời, 76% lãnh đạo kỳ vọng rằng công ty của họ sẽ tăng vốn FDI vào Việt Nam trước khi kết thúc quý III. Điều này có thể là do 55% số người trả lời cho biết Việt Nam đã cải thiện khả năng thu hút và duy trì vốn FDI kể từ quý I/2022.----Theo Báo VietnamNet. Trên trời, tàu bay phải bay vòng vèo chờ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, dưới nhà ga khách nằm chờ vạ vật. Còn sân bay Nội Bài khu quốc nội cũng quá tải trầm trọng. Kể từ giữa tháng 6, hai sân bay cửa ngõ này liên tục “thất thủ”. Theo Bộ Giao thông Vận tải, thời gian tới ngân sách Nhà nước chỉ bố trí đáp ứng được khoảng 65,8% nhu cầu xây dựng hạ tầng cảng hàng không. Vì thế, việc xã hội hóa đầu tư và đề cao sự chủ động của một số địa phương trong lĩnh vực này là tất yếu. Tuy nhiên, hiện nay, cơ chế chính sách xã hội hoá hạ tầng cảng hàng không vẫn còn nhiều vướng mắc, chậm thực hiện, kết quả còn hạn chế.----cơ thể thiếu nữ 17 tuổi tới mức bị bắt giam để truy tố, nghệ sĩ quốc tế tới VN chỉ chú ý tới chiếc nón lá, tới hình ảnh các bà cụ nhăn nheo và những bức tường cổ sử VN.Video dài 2:34 phút của một đạo diễn quốc tế về VN:



https://youtu.be/xgbOZ98wQy0

---- HỎI 1: Lễ Độc Lập: dân Mỹ đánh vần sai, lại kém sử?

ĐÁP 1: Đúng thế. Ngày Độc lập (Independence Day): nhiều người Mỹ đánh vần sai chữ "Independence", và cũng khống nhớ là nước Mỹ khai sinh từ quyết định tuyên bố độc lập ra khỏi nước nào. Hóa ra cứ ba người thì có một người không biết cách đánh vần chữ "độc lập" (Independence) - và thậm chí còn ít hơn biết tại sao người Mỹ lại ăn mừng vào ngày 4 tháng 7 hàng năm.

Cụ thể, cuộc thăm dò ý kiến của 1.030 người Mỹ, do Lawsuit.org tổ chức, đã nhận ra 1/3 dân Mỹ đánh vần sai chữ "độc lập" (Independence). Hơn nữa, các nhà nghiên cứu nói thêm rằng các tìm kiếm trên internet về "cách đánh vần độc lập" đã tăng vọt 85% trong kỳ nghỉ cuối tuần ngày 4 tháng 7.

Cách phổ biến nhất mà người ta viết sai từ ngữ quan trọng này trong từ vựng tiếng Mỹ là sử dụng “a” - đánh vần nó là “independance”. Các lỗi chính tả phổ biến khác bao gồm independense, indpendence, indiependence, và independents.

Chính tả không phải là điều duy nhất khiến nhiều người nhức đầu vào ngày 4 tháng 7. Cuộc khảo sát cũng thấy rằng rất nhiều người được hỏi xứng đáng nhận được điểm F trong lịch sử nước Mỹ.

Như hầu hết học sinh tiểu học có thể nói với bạn, ngày 4 tháng 7 kỷ niệm việc thông qua Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 - báo hiệu sự tự do của quốc gia Hoa Kỳ ra khỏi sự thống trị của Anh. Tuy nhiên, cuộc thăm dò cho thấy cứ ba thanh niên thuộc thế hệ Z thì có hai người (tức là 2/3) không biết nước Mỹ tuyên bố độc lập ra khỏi quốc gia nào.

Chi tiết:

https://www.studyfinds.org/americans-cant-spell-independence/

---- HỒ SƠ: Nhà boạt động, blogger Nguyễn Lân Thắng bị bắt với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” (Tổng hợp & RFA)

Hà Nội: Công an bắt Nguyễn Lân Thắng. Theo nhiều báo VN. Ngày 05/7/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lân Thắng (sinh năm 1975, trú tại 32/221 ngõ Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội). Bị can Nguyễn Lân Thắng bị bắt để điều tra về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nguyễn Lân Thắng sinh ra và lớn lên trong gia tộc Nguyễn Lân danh giá.

. Nguyễn Lân Thắng là con của Phó Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Lân Tráng, giảng viên bộ môn Hệ thống điện, khoa Điện, trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

. Thắng cũng là cháu của Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Lân Dũng, Giám đốc Trung tâm vi sinh vật học ứng dụng, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X, XI, XII, giảng viên khoa Sinh học trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội.

. Trong số những người nổi tiếng của dòng họ này, có thể kể đến GS.TSKH - nhạc sĩ Nguyễn Lân Tuất (người con cả của giáo sư Nguyễn Lân). Ông là người Việt Nam đầu tiên được cựu tổng thống Nga Vladimir Putin phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Công huân Liên bang Nga năm 2001, hiện đang giảng dạy tại Nhạc viện Novosibirsk, Nga.

. PGS.TS. Nguyễn Lân Cường, là nghiên cứu viên cao cấp, chuyên gia đầu ngành của bộ môn cổ nhân học; Phó Tổng Thư ký Hội Khảo cổ học Việt Nam, giảng viên Khoa Lịch sử - Đại học Quốc gia Hà Nội.

. GS.TS. Nguyễn Lân Hùng, Tổng Thư ký Hội Các ngành sinh học Việt Nam, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

. Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Lân Tráng, giảng viên Bộ môn Hệ thống điện - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

. TS. Nguyễn Tề Chỉnh, nguyên giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

. GS.TS., thầy thuốc nhân dân Nguyễn Lân Việt, Viện trưởng Viện Tim mạch, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội.

. PGS.TS. Nguyễn Lân Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

.



Sau đây là tin từ RFA:

Nhà boạt động, blogger Nguyễn Lân Thắng vào ngày 5/7 bị bắt với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước.”

Truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ nhà hoạt động- Facebooker Nguyễn Lân Thắng với cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 của Bộ luật Hình sự. Lệnh khởi tố và bị bắt cũng được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố phê chuẩn.

Theo một người thân của gia đình, ông Nguyễn Lân Thắng bị bắt vào khoảng 8 giờ sáng khi đang trên đường đi uống cà phê sáng ở phường Thịnh Quang. Công an đưa ông đi luôn và sau đó quay lại khám xét nhà riêng của ông, tịch thu điện thoại, laptop và một số sách về nhân quyền.

Ông Thái Văn Đường, một người đang xin tị nạn chính trị tại Thái Lan, cho biết, ông có thời gian tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội và một số lần bị cơ quan an ninh đưa về đồn công an cùng với ông Nguyễn Lân Thắng. Ông nói với RFA như sau:

"Nguyễn Lân Thắng là một người hoạt động khá tiêu biểu ở Việt Nam nói chung và ở Hà Nội nói riêng, một người đấu tranh trong phong trào dân chủ.

Anh Thắng ngoài hoạt động trên mạng xã hội còn có các hoạt động bên ngoài khá là nhiều. Không chỉ một mình tôi mà các anh em trong nước và báo đài quốc tế biết đến anh Thắng là một người hoạt động xuất sắc, không phải như những lời những người đánh phá nói anh Thắng thế này, thế kia.

Chỉ có những người từng tiếp cận, tiếp xúc với Nguyễn Lân Thắng rồi mới hiểu được tính cách và cái cách hoạt động của Nguyễn Lân Thắng."

Ông Thái Văn Đường cho biết thêm, chính sách đàn áp của chính quyền Hà Nội ngày càng tinh vi, nếu như trước đây bắt chủ yếu những người mới lên tiếng trước bất công thì từ năm 2020, cơ quan an ninh chuyển hướng sang bắt nhiều nhà hoạt động kỳ cựu và sau đó tuyên các bản án nặng nề.

Bình luận về vụ bắt giữ nhà hoạt động, blogger Nguyễn Lân Thắng, ông Phil Robertson- Phó giám đốc phân ban Châu Á của tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) nói với Đài Á Châu Tự Do qua email:

“Cuộc đàn áp quá mức và không thể chấp nhận được của chính quyền Việt Nam đối với quyền tự do ngôn luận vừa khiến một nạn nhân khác phải đối mặt với phiên tòa xét xử bởi tòa án Kangaroo (phiên tòa xét xử thiếu bằng chứng) và nhiều năm tù giam vì nói ra suy nghĩ của mình. Ông Nguyễn Lân Thắng vận động cải cách dân chủ và công lý một cách ôn hoà nên cần được tôn trọng và lắng nghe hơn là đối mặt với loại đàn áp phi lý này. Các chính phủ trên khắp thế giới nên yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Nguyễn Lân Thắng, đồng thời gây áp lực buộc Hà Nội phải ngăn chặn làn sóng lạm dụng này.”

Ông Phil Robertson nói thêm rằng ông không hiểu hoạt động cụ thể nào của ông Nguyễn Lân Thắng dẫn tới vụ bắt giữ như vừa nêu.

Ông Nguyễn Lân Thắng xuất thân từ một gia đình khoa bảng ở Hà Nội. Ông nội ông là giáo sư Nguyễn Lân, tác giả cuốn Từ điển tiếng Việt được sử dụng từ nhiều thập niên qua. Nhiều người con của cụ Nguyễn Lân là giáo sư, tiến sỹ, hoặc bác sỹ nổi tiếng của Việt Nam.

Ông Nguyễn Lân Thắng (sinh năm 1973) là kỹ sư xây dựng. Ông tham gia phong trào biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam từ năm 2011 và là một trong số những thành viên cốt cán của Phong trào No-U.

Ông còn là một nhà nhiếp ảnh với nhiều hình ảnh và video về biểu tình vì chủ quyền biển đảo và đấu tranh chống bất công ở Việt Nam, và là một Facebooker với hơn 152.000 người theo dõi.

Ông còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, như cứu trợ đồng bào miền Trung bị bão lụt, và xây trường cho trẻ em vùng cao.

Năm 2013, ông bị câu lưu ở sân bay Nội Bài và tra khảo bởi an ninh sau khi trở về từ Thái Lan và Philipine nơi ông học một khoá học dân sự và gặp quan chức nhân quyền của Liên Hiệp quốc để báo cáo về vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.

Một năm sau, ông bi cấm xuất cảnh trên đường sang Hoa Kỳ để tham dự Ngày Tự do Báo chí Thế giới tổ chức bởi UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc).

Nhiều lần gia đình ông bị tấn công bởi lực lượng dân sự thân với chính quyền Việt Nam.

Ông Nguyễn Lân Thắng có những bài đóng góp trên trang blog của Đài Á Châu Tự do từ cuối năm 2013.

Theo thống kê của Đài Á Châu Tự Do, Việt Nam đã bắt giữ ít nhất 19 người thuộc giới bất đồng chính kiến từ đầu năm đến nay, hơn một nửa trong số này bị cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 88 của Bộ luật Hình sự 1999 hoặc Điều 117 của Bộ luật Hình sự 2015, với mức án tù từ ba đến 12 năm tù, có khi lên tới 20 năm tù nếu bị kết tội. Cũng trong thời gian này, năm người đã bị kết tội theo tội danh này với mức án từ năm năm đến tám năm tù giam.

Chi tiết:

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/activist-blogger-nguyen-lan-thang-arrested-with-the-propaganda-charge-07052022085017.html

: