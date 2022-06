Cảnh sát Nhật Bản bắt 1 ông cụ 72 tuổi vì cụ vào các đền Thần đạo làm các kiểu thần bí như ếm bùa, phù chú để xin cõi âm làm hại Tổng Thống Putin.

- TQ hạ thủy hàng không mẫu hạm mới

- Biden: sẽ xây 500.000 trạm sạc xe điện

- BS Simone Gold (được Trump ca ngợi vì nói thuốc hydroxychloroquine chữa COVID) bị 2 tháng tù, phạt 9.500 USD

- Peter Navarro ra tòa, khai vô tội

- Putin bị tin tặc quậy, hoãn bài diễn văn

- Zelensky: cảm ơn châu Âu ủng hộ Ukraine ứng cử làm thành viên Liên Âu, nói Ukraine sắp thắng Nga. Ukraine: công dân Nga vào Ukraine phải xin giấy thị thực visa. Thủ tướng Anh đến thủ đô Kyiv của Ukraine gặp Zelensky, hỏi về nhu cầu Ukraine đối với vũ khí hạng nặng. Đan Mạch: một tàu chiến Nga đã vi phạm lãnh hải Đan Mạch 2 lần vào đêm qua.

- WTO: hứa khôi phục nền kinh tế và xã hội Ukraine, yêu cầu Nga ngừng bắn ngay, cuộc chiến làm hại 1,7 tỷ người tại hơn 100 quốc gia thiếu ăn, tăng giá xăng và lạm phát. LHQ: tình hình khắp Ukraine, đặc biệt ở Donbas, cực kỳ đáng báo động, thiếu điện nước, thức ăn.

- Pháp hối thúc tăng tốc sản xuất đại pháo Caesar, gửi Ukraine thêm 6 dàn đại pháo nữa, bổ sung vào 12 chiếc đã giao. Mỹ: chưa hỏi Nga về hai công dân Mỹ (Alexander Drueke, Andy Huynh) nghi bị Nga bắt tù binh. Ukraine: sẵn sàng tiếp tục đàm phán ngừng bắn khi Nga nói công bằng hơn và ngừng giọng tuyên truyền.

- LHQ: Ít nhất 1.348 người đã chết ở Mariupol, 9/10 tòa cao ốc dân cư và 6/10 nhà riêng đã bị phá hủy. Ukraine: Mariupol có dân thường chết khoảng 22.000 người, và 47.000 người bị lưu đày vào đất Nga hay vùng bị Nga chiếm đóng.

- Putin ra biện pháp mới hỗ trợ ngành xe hơi, sau khi thương vụ xe hơi giảm kỷ lục 83,5% trong tháng 5/2022.

- Eastman thú nhận với Trump 2 ngày trước bạo loạn rằng để Pence lật ngược cuộc bỏ phiếu là trái luật. DB Liz Cheney: Trump được giải thích nhiều lần rằng Pence thiếu thẩm quyền để lật ngược bầu cử như Trump yêu cầu, vì "không chỉ sai, mà nó còn là bất hợp pháp và vi hiến." DB Bennie Thompson ca ngợi Pence vì đã từ chối phục tùng Trump: nhờ Pence, nền dân chủ Mỹ không bị xóa sổ. John Eastman (người xúi Trump bảo Pence chận phiếu đại cử tri) sau ngày 6/1/2021 đã xin Trump ký giấy ân xá [nhưng quên bôi trơn kiểu VN]. Bị Ủy ban hỏi, Eastman đã viện ra Tu chính án thứ 5 để xin im lặng tới 100 lần đối với các câu hỏi. DB Zoe Lofgren: bàn luật mới ngừa Trump vô ích vì Trump không tôn trọng luật nào cả. Trump đòi lên TV thời lượng tương đương để thanh minh thanh nga. Mật báo viên của FBI: Proud Boys dự tính sẽ giết PTT Mike Pence, không biết là họ đứng chỉ cách Pence có 12 mét. Ủy ban Hạ viện sẽ chuyển tất cả thông tin, bằng chứng, các bản ghi chép về bạo loạn 6/1/2021 tới Bộ Tư pháp.

- YouTube xóa 1 video Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 vì trích lời Trump bịa đặt là có "gian lận" bầu cử 2020

- Nghe sếp Walmart tuyên bố ngừng bán gối MyPillow, Mike Lindell nổi giận "đập" máy điện toán

- FIFA: Giải World Cup 2026 sẽ đá ở 11 thành phố Mỹ, 3 thành phố ở Mexico và 2 ở Canada.

- Biden ký luật giảm chi phí vận tải hàng

- Nhật Bản: ông cụ ếm bùa hạiPutin, bị bắt

- Arizona: Chồng cũ bắn chết Duong Nguyen đã nhận tội, lãnh án tù chung thân.

- North Carolina: Thuy Tien Luong, 38 tuổi, ép bức lao động, lãnh 15 năm tù, bồi thường nạn nhân 75.000 đô

- 50% doanh nghiệp trang thiết bị y tế đồng ý chi trả "hoa hồng" để trúng thầu.

- Sau khi 9 tiếp viên Việt Nam bị bắt tại Úc vì rửa tiền, các hãng hàng không VN nói chưa có tin gì.

- Australia muốn đưa công nghệ tái chế pin mặt trời vào Việt Nam.

- Tại phi trường Việt, du khách ngẩn ngơ

- HỎI 1: Nền dân chủ Mỹ sẽ bị xóa sổ? ĐÁP 1: Có 55% cử tri Dân Chủ, 53% Cộng Hòa, 49% độc lập nói có thể xảy ra như thế.

- HỎI 2: Có tới 41% người trưởng thành ở Hoa Kỳ có một số nợ về y tế hay nha khoa? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-17/6/2022) ---- Trung Quốc đã hạ thủy tàu hàng không mẫu hạm hoàn toàn mới gần Thượng Hải hôm thứ Sáu. Tàu Fujian (Phúc Kiến) được coi là một bước đột phá lớn đối với tầm hoạt động và sức mạnh của Hải quân TQ, với khả năng có thể sánh ngang với các tàu mẫu hạm tiên tiến nhất ở phương Tây.

Ridzwan Rahmat, nhà phân tích tại công ty tình báo quốc phòng Jane’s, nói với hãng tin AP: “Đây là một cột mốc quan trọng đối với kỹ nghệ quân sự TQ. Khả năng chế tạo một tàu chiến rất phức tạp từ đầu chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi ích và lợi ích khác nhau cho ngành đóng tàu Trung Quốc.”

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết tàu Fujian có lượng giãn nước trọng tải lên tới 80.000 tấn - nhưng các nhà phân tích của Mỹ nói rằng nó thực sự gần 100.000 tấn, tương tự như các mẫu hạm của Mỹ. Tàu chiến này cũng sử dụng hệ thống phóng máy phóng điện từ (electromagnetic catapult launch) giống như hệ thống lần đầu tiên được thiết kế bởi Hải quân Hoa Kỳ.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Sáu tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ tập trung vào việc giảm lượng khí thải giao thông bằng cách tăng số lượng xe không khói trên đường và sẽ phát triển một mạng lưới rộng khắp cả nước gồm 500.000 trạm sạc xe điện, điều này cũng sẽ làm giảm "lệ thuộc vào xăng dầu."

---- Một bác sĩ nổi tiếng sau khi quảng cáo loại thuốc hydroxychloroquine (thường để chữa sốt rét) như thuốc chữa trị COVID-19 trong một video năm 2020 do cựu Tổng thống Trump đăng lại hôm thứ Năm đã bị kết án 2 tháng tù giam vì tham gia bạo loạn 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội.

Simone Gold, người sáng lập nhóm hạn chế COVID-19 có tên là "America’s Frontline Doctors" (Các Bác sĩ Tuyến đầu Hoa Kỳ), đã thú tội vào tháng 3 khi vào và ở trong khu vực Điện Capitol ngày 6/1/2021. Gold sẽ phải nộp phạt 9.500 USD, và phải ngồi tù 60 ngày. Thẩm phán Christopher Cooper nói dùng bạo lực xông vào tòa nhà Quốc Hội không phải là quyền tự do ngôn luận.

---- Peter Navarro (cựu cố vấn thương mại Bạch Ốc của Trump) đã khai vô tội đối với cáo buộc khinh thường Quốc hội vào thứ Sáu sau khi từ chối ra khai trước Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1. Trong khi không ra làm chứng, Navarro đã lên nhiều đài và viết sách, thường xuyên nói về các cuộc trò chuyện giữa ông và Trump, và về quan tâm của Navarro trong việc ngăn chặn thất bại trong cuộc bầu cử của Trump vào năm 2020.

---- Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đến thủ đô Kyiv của Ukraine hôm thứ Sáu để thăm Tổng thống Volodymyr Zelensky lần thứ hai. Video từ Tổng thống Ukraine cho thấy Zelensky chào đón Johnson nồng nhiệt trước khi cả hai người bước vào bên trong dinh tổng thống để họp. Hai nguyên thủ được cho là đang thảo luận về nhu cầu của Ukraine đối với vũ khí hạng nặng để chống lại sự xâm lược của Nga.

---- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đan Mạch Jeppe Kofod hôm thứ Sáu cho biết một tàu chiến Nga đã vi phạm lãnh hải Đan Mạch 2 lần vào đêm qua. Ông nói hành động này là "vô trách nhiệm sâu sắc, thô bạo và hoàn toàn không thể chấp nhận được của Nga." Kofod khẳng định rằng "Các phương pháp bắt nạt không có tác dụng chống lại Đan Mạch", nói thêm rằng Đại sứ Nga tại nước này đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Đan Mạch về vụ này.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Sáu thông báo công dân Nga muốn vào Ukraine sẽ phải xin thị thực (visa) kể từ ngày 1/7/2022: "Ukraine sẽ đưa ra chế độ thị thực cho công dân Liên bang Nga ... Hôm nay, Nội các Bộ trưởng phải đưa ra quyết định quan trọng này." Thông báo đưa ra ngay sau khi Ủy ban châu Âu đề nghị Ukraine nên nhận tư cách ứng cử viên để trở thành thành viên của Liên Âu.

---- Tin tặc quậy Putin, bài diễn văn phải hoãn. Điện Kremlin xác nhận hôm thứ Sáu rằng bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg đã bị trì hoãn do "các cuộc tấn công DDoS rất lớn". Người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống "chứng thực và đón vào cửa" (accreditation and admission system) của hội nghị. Peskov nói thêm rằng "khá mất thời gian" để sửa hệ thống này. Putin dự kiến phát biểu lúc 3 giờ chiều, giờ địa phương.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ca ngợi quyết định của Ủy ban châu Âu trong việc ủng hộ việc Kiev ứng cử làm thành viên Liên Âu hôm thứ Sáu, nói Ukraine hiện đang "tiến gần hơn đến chiến thắng." Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen nói, quyết định dựa trên việc phân tích hai bảng câu hỏi đánh giá mức độ sẵn sàng của Ukraine để đáp ứng tiêu chí Copenhagen, đồng thời nhấn mạnh rằng Kiev phải "thực hiện một số cải cách quan trọng" trước khi gia nhập khối.

Hội đồng châu Âu sẽ xem xét đơn của Ukraine về tư cách ứng cử viên để trở thành thành viên của Liên Âu vào ngày 23-24 tháng 6. Quyết định hôm Thứ Sáu diễn ra sau chuyến thăm của Tổng thống Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Ý Mario Draghi đến Ukraine một ngày trước đó.

---- Các nước thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã đưa ra một tuyên bố chung vào thứ Sáu, lên án Nga xâm lược Ukraine. WTO nói rằng tổ chức này đang tham gia vào việc tìm kiếm "các giải pháp đa phương" để giải quyết các vấn đề toàn cầu, nhấn mạnh rằng điều này không bao gồm việc "bình thường hóa quan hệ thương mại với Nga."

Hơn nữa, tổ chức này đã đồng ý tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 12 ở Geneva, rằng họ sẽ không nối lại thương mại với Belarus, vốn trước đó đã bị tạm dừng vào năm 2020 vì Belarus được cho là hỗ trợ cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

WTO tuyên bố sẽ làm việc không mệt mỏi để khôi phục nền kinh tế và xã hội Ukraine, nhấn mạnh rằng Nga phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. WTO nhấn mạnh rằng Nga đã "làm trầm trọng thêm các vấn đề tồn tại từ trước ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng trong nhiều lĩnh vực" với 1,7 tỷ người tại hơn 100 quốc gia đang phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng về thiếu thực phẩm, năng lượng và hàng hóa và lạm phát.

---- Văn phòng Điều phối Hoạt động Nhân đạo của LHQ hôm thứ Sáu cảnh báo rằng tình hình trên khắp Ukraine, đặc biệt là ở phía đông Donbass, là "cực kỳ đáng báo động và tiếp tục xấu đi nhanh chóng." Cơ quan này đã thu hút sự chú ý của Sievierodonetsk, nơi gần đây đã chứng kiến các cuộc giao tranh ác liệt giữa các lực lượng Ukraine và Nga, mô tả tình hình nhân đạo ở đó là "đặc biệt đáng lo ngại" và nói rằng có "khả năng tiếp cận với nước sạch, thực phẩm, vệ sinh và điện đang giảm dần."

---- Cảnh sát Nhật Bản bắt 1 ông cụ 72 tuổi vì cụ vào các đền Thần đạo làm các kiểu thần bí như ếm bùa, phù chú để xin cõi âm làm hại Tổng Thống Putin.

Video dài 55 giây:



https://youtu.be/E6n7N6EoMT8

---- Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podoliak hôm thứ Năm cho biết Ukraine sẵn sàng tiếp tục đàm phán ngừng bắn khi Nga xem xét tình hình một cách công bằng và "ngừng giọng say sưa tuyên truyền của mình. Các đề xuất đàm phán vô tận ngày nay về phía Nga không gì khác hơn là một nỗ lực đánh lừa thế giới... [Nga chủ yếu âm mưu] ngồi vào các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm theo hiệp định ngưng bắn tạm, xây căn cứ, tích lũy dự trữ và sẽ khôi phục lại sức tấn công.”

Hôm qua, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng chính phủ của ông "hầu như không tin tưởng" vào các cuộc đàm phán với Ukraine do tiến trình chung bị đình trệ.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho chính phủ của ông đưa ra các biện pháp mới để hỗ trợ ngành xe hơi trong nước, ngành đã thấy thương vụ suy giảm kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược Ukraine.

Theo số liệu của Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu (AEB), trong bối cảnh nhu cầu từ người mua Nga bị hạn chế và các trở ngại tiếp liệu hậu cần do các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Nga, doanh số bán xe hơi đã giảm kỷ lục 83,5% trong tháng 5, theo số liệu của Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu (AEB).

---- Ít nhất 1.348 người đã chết ở Mariupol kể từ đầu cuộc chiến, khiến nơi đây trở thành "nơi chết chóc nhất ở Ukraine", nhưng số người chết thực tế có thể "cao thêm hàng nghìn người", theo lời Cao ủy Nhân quyền LHQ Michelle Bachelet về Mariupol, nơi 9/10 tòa cao ốc dân cư và 6/10 nhà riêng đã bị hư hại hoặc phá hủy, như vụ tấn công nhà hát hồi tháng 3 là một điển hình. Bachelet nêu quan ngại về quá trình “thanh lọc” trong thành phố, nơi đã có báo cáo về việc đe dọa và sỉ nhục.

Điều phối viên Ukraine của nỗ lực hành lang nhân đạo, Tetiana Lomakina, cho biết thị trấn nhà của cô [Mariupol] có dân thường chết khoảng 22.000 người, trong khi 47.000 người bị cưỡng ép vào đất Nga hay các vùng bị Nga chiếm đóng.

---- Tổng Thống Emmanuel Macron đã yêu cầu nhà sản xuất vũ khí của Pháp, Nexter, tăng tốc sản xuất đại pháo Caesar vì ông đã hứa sẽ gửi thêm6 dàn đại pháo nữa cho quân đội Ukraine. Macron, trước chuyến thăm Kyiv hôm thứ Năm, đã thúc giục Nexter “xem xét hoạt động trong chế độ‘ thời chiến ’để có thể sản xuất Ceasar nhanh hơn cho quân đội Pháp”.

Macron hôm thứ Năm đã cam kết gửi thêm 6 dàn đại pháo Ceasar trong kho dự trữ của quân đội Pháp tới Ukraine, bổ sung vào 12 chiếc đã giao trước đó. Tổng cộng quân đội Pháp nắm giữ ít hơn 80 hệ thống vũ khí pháo binh như vậy.

---- Hoa Kỳ cho biết chưa hỏi Nga về hai công dân Hoa Kỳ được báo cáo mất tích sau khi đến Ukraine để chiến đấu chống Nga và cho biết có báo cáo về một người Mỹ thứ ba mất tích.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price nói với các phóng viên: “Cho đến hôm nay, chúng tôi vẫn chưa nêu vấn đề này với Liên bang Nga… (Chúng tôi) chưa thấy bất cứ điều gì từ người Nga cho thấy rằng hai cá nhân như vậy đang bị giam giữ”.

Alexander Drueke, 39 tuổi, ở Tuscaloosa, Alabama và Andy Huynh, 27 tuổi, ở Hartselle, Alabama, đã đến Ukraine với tư cách là các chiến binh tình nguyện chống lại lực lượng Nga, đã mất tích một tuần và bị Nga bắt, theo lời các thành viên trong gia đình cho biết.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ký một dự luật cải cách vận tải hàng vào thứ Năm, nói thêm rằng điều này sẽ giúp "giảm lạm phát phần nào" trong nước. Biden nhắc lại rằng mục tiêu chính của ông vẫn là "giải quyết lạm phát." Ông nhấn mạnh rằng lạm phát vẫn còn "quá cao" và dự luật lưỡng đảng sẽ triệt tiêu "mức phí quá cao" và hạ giá thành. Hơn nữa, các hãng tàu biển sẽ bị cấm "từ chối vận chuyển hàng xuất cảng của Mỹ."

Biden giải thích rằng 9 công ty vận tải biển lớn thuộc sở hữu nước ngoài đã tăng giá trong thời gian đại dịch lên tới 1.000%, tạo ra lợi nhuận 190 tỷ USD vào năm 2021, cao gấp 7 lần so với năm 2020. Các chi phí này được chuyển trực tiếp thành gánh nặng cho người tiêu dùng.

---- FIFA (Liên đoàn Túc cầu Quốc tế -- Federation Internationale de Football Association), công bố hôm thứ Năm rằng 11 thành phố của Hoa Kỳ sẽ tổ chức các trận đấu của Giải World Cup 2026, cũng như 3 thành phố ở Mexico và 2 ở Canada. Đây là lần đầu tiên 3 quốc gia kết hợp để đăng cai giải đấu, theo ESPN đưa tin. Giải đấu bao gồm 32 đội tuyển bóng đá, như năm nay, nhưng sẽ mở rộng lên 48 đội tuyển vào năm 2026, theo tin NPR.

---- YouTube đã xóa 1 video về phiên điều trần công khai của Quốc hội về Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1: trong video bị xóa có trích lời cựu Tổng Thống Trump bịa đặt rằng "nhiều ngàn phiếu bầu Trump bị chuyển thành phiếu bầu Biden." Tất cả các video khác của Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 vẫn đăng trên YouTube bình thường.

Người phát ngôn của YouTube là Ivy Choi đã đưa ra bản văn giải thích vì sao phải xóa video đó: bởi vì chính sách YouTube không cho đăng những thông tin bịa đặt về bầu cử, trong đó có câu nói trên của Trump.

---- Một mật báo viên của FBI nói với các đặc vụ liên bang rằng các thành viên của nhóm cực hữu Proud Boys “sẽ giết” Phó Tổng thống Mike Pence trong cuộc bạo động ở Capitol “nếu có cơ hội”, theo lời một nhà điều tra của Hạ viện đang điều tra các sự kiện của ngày 6 tháng 1/2021.

Dân Biểu Pete Aguilar (Dân Chủ-CA) nói tại phiên điều trần công khai hôm thứ Năm: “Hãy biết rõ là tính mạng của phó tổng thống Pence đã bị đe dọa.” Dân biểu này giải thích rằng các thành viên của Proud Boy đã đến gần Pence trong vòng 40 feet (12 mét) sau khi đột nhập Điện Capitol vì phó tổng thống được đưa đi một địa điểm an toàn hơn.

New York Times loan tin rằng người cung cấp thông tin không phải à thành viên của Proud Boys, nhưng đã đến Washington, D.C., cùng với Dominic Pezzola, một Proud Boy và người theo chủ nghĩa nổi dậy bị buộc tội âm mưu sau khi đập vỡ cửa sổ đầu tiên ở Điện Capitol.

Greg Jacob, cựu cố vấn trưởng của Pence, đã làm chứng hôm thứ Năm rằng Donald Trump chưa bao giờ gọi điện để kiểm tra sự an toàn của phó tổng thống Mike Pence trong khi hoặc sau cuộc nổi dậy. Tuy nhiên, Trump đã gọi cho Pence vào sáng ngày 6 tháng 1/2021 để mắng mỏ anh ta bằng cách sử dụng tiếng chữi thề "đồ cái mặt... " (“the p-word”), theo báo The Washington Post.

---- John Eastman, luật sư cố vấn Trump và là người xúi giục Trump rằng các đại cử tri có thể bị chặn lại để không cho Biden trở thành Tổng thống bất kể Biden thắng phiếu bầu cử 2020, đã tự ý thức rằng bản thân Eastman có thể bị đẩy vào tù: đó là lý do Eastman xin Trump ký giấy ân xá. Nhưng than ôi, chữ ký của Trump là ngàn vàng, đâu có phải mở miệng là có.

Eastman đã gửi email cho luật sư đồng nghiệp cũng đang cố vấn Trump là Rudy Giuliani vài ngày sau cuộc bạo động, viết rằng, "Tôi đã quyết định rằng tôi nên có tên trong danh sách được ân xá, nếu điều đó vẫn còn trong ghi tên vào được," theo tin báo Axios. Email xin ấn xá đã được tiết lộ trong phiên điều trần hôm thứ Năm 16/6/2022.

Hung thủ bắn chết Duong Nguyen đã nhận tội, lãnh án tù chung thân

tuyên án Thuy Tien Luong , 38 tuổi, ở Charlotte, North Carolina, bản án 15 năm tù

Hãng bay lên tiếng về thông tin 9 tiếp viên Việt Nam bị bắt giữ tại Úc vì rửa tiền

50% doanh nghiệp trang thiết bị y tế đồng ý chi trả "hoa hồng" để trúng thầu

Australia muốn đưa công nghệ tái chế pin mặt trời vào Việt Nam

Tại phi trường Việt Nam, du khách quốc tế ngẩn ngơ

Một email khác từ Eastman được phát sóng TV trong quá trình làm chứng cũng có thể gây khó khăn cho y. Vào đêm muộn của vụ tấn công (đêm 6/1/2021), Eastman đã yêu cầu Phó Tổng thống Mike Pence hãy vi phạm pháp luật bằng văn bản, theo báo Insider. "Do vậy, bây giờ tiền lệ đã được đặt ra rằng Đạo luật Electoral Count Act không hoàn toàn bất khả xâm phạm như đã được xác định trước đây, tôi khẩn cầu ông xem xét thêm một vi phạm tương đối nhỏ và hoãn lại 10 ngày", Eastman gửi email cho Greg Jacob, luật sư của Pence. Bất kể áp lực giờ chót từ Eastman, sau nửa đêm ngày 6/1 và vào rạng sáng ngày 7/1/2021, Pence và lưỡng viện họp để hoàn tất việc công nhận Biden là Tổng Thống đắc cử.Eastman cho biết việc tạm dừng [thủ tục liên bang] sẽ cho phép các cơ quan lập pháp tiểu bang điều tra và cung cấp thời gian cho "một cuộc kiểm tra pháp y toàn diện về số lượng lớn các hoạt động bất hợp pháp đã xảy ra ở đây."Dân biểu Pete Aguilar, một thành viên của Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1, kể rằng khi bị thẩm vấn trước mặt ủy ban Hạ viện, Eastman đã viện ra Tu chính án thứ 5 để xin im lặng tới 100 lần đối với các câu hỏi.---- Trong vụ đột nhập Điện Capitol, những kẻ nổi loạn đã dựng lên giá treo cổ và hô vang "Hãy treo cổ Mike Pence", và phó tổng thống Pence đã được di tản ra khỏi tầng Thượng viện đến văn phòng nghi lễ của ông gần đó.Chủ tịch Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn là Dân biểu Bennie Thompson ca ngợi Pence vì đã từ chối phục tùng Trump khi Thượng viện họp để chứng nhận kết quả bầu cử. "Một phần nhờ vào Mike Pence, nền dân chủ của chúng ta đã đứng vững trước âm mưu của Donald Trump và trước bạo lực của ngày 6 tháng 1/2021", ông nói trong phát biểu khai mạc buổi điều trần TV hôm Thứ Năm 16/6/2022.Thompson nói thêm rằng "chúng ta may mắn có sự can đảm của ông Pence vào ngày 6 tháng 1", bởi vì "nền dân chủ của chúng ta đã đến gần thảm họa một cách nguy hiểm."Phó chủ tịch Ủy ban là Dân biểu Liz Cheney nói rằng Trump "đã được giải thích nhiều lần rằng Mike Pence thiếu thẩm quyền hiến pháp và thẩm quyền pháp lý để làm những gì Tổng thống Trump yêu cầu ông ấy làm", theo CNN. Cheney nói rằng những gì Trump yêu cầu Pence làm "không chỉ sai, mà nó còn là bất hợp pháp và vi hiến."ABC News đã có một bức ảnh của Pence và gia đình - vợ là bà Karen Pence, anh [của Mike Pence] là Dân biểu Greg Pence, và con gái Charlotte - đang trú ẩn trong văn phòng nghi lễ của Phó Tổng Thống Mike Pence. Trong ảnh, Karen Pence đang kéo rèm để che chắn gia đình khỏi tầm nhìn của những kẻ bạo loạn.J. Michael Luttig, một thẩm phán bảo thủ đã nghỉ hưu, người đã cố vấn cho Pence, nói với Ủy ban rằng nếu Pence đồng hành cùng Trump, đó sẽ là “cuộc khủng hoảng hiến pháp đầu tiên kể từ khi nước cộng hòa Hoa Kỳ được thành lập”. Luttig cũng nói rằng bản thân Luttig “sẽ yêu cầu mọi người bước qua xác của ông [Luttig]” trước khi khuyên Pence đồng ý với yêu cầu của Trump.Cựu luật sư của PTT Mike Pence là Greg Jacob đã ra khai về phản ứng đầu tiên của Pence đối với lý thuyết lật ngược bầu cử (vốn đang được cố vấn của Trump là John Eastman thúc đẩy mạnh mẽ) rằng một mình Phó Tổng Thống có thể làm thay đổi kết quả.Jacob nói: "Bản năng đầu tiên của phó tổng thống khi ông nghe lý thuyết này là không đời nào mà các nhà soạn Hiến pháp của chúng ta... lại trao quyền cho riêng một người - đặc biệt là người có lợi ích trong cuộc bầu cử — giữ vai trò có tác động quyết định đến kết quả của cuộc bầu cử."Jacob nói thêm rằng Pence đã đúng, chưa có Phó Tổng Thống nào trong lịch sử Hoa Kỳ từng tuyên bố có quyền lực [để đơn độc lật ngược kết quả bầu cử] như vậy.Ủy Ban cũng phát video cho thấy Jacob làm chứng rằng Eastman đã nói với Trump hai ngày trước khi xảy ra bạo loạn rằng ý tưởng để Pence lật ngược cuộc bỏ phiếu là trái luật. Chánh văn phòng Marc Short của Pence đã ra khai rằng chánh văn phòng Trump là Mark Meadows cũng đồng ý việc này là bất hợp pháp. Nhưng "Mark đã nói với rất nhiều người khác nhau với rất nhiều điều."---- Chỉ vài giờ trước khi Ủy ban Hạ viện bắt đầu phiên điều trần hôm Thứ Năm 16/6/2022 trên truyền hình về cuộc bạo động ở Capitol ngày 6 tháng 1/2021, cựu tổng thống Donald Trump đã lên mạng xã hội Truth Social của ông để yêu cầu ông phải có thời lượng tương đương phát sóng trên các đài tương tự để trình bày những gì Trump mô tả là bằng chứng của ông về "Gian lận phiếu cử tri khổng lồ và Đảng Dân chủ Vi phạm An ninh!"Có vẻ như các Đài Fox News và Newsmax cũng không chịu mời Trump lên đài nói chuyện nữa.---- Một thành viên Ủy ban Hạ viện 6/1, Dân Biểu Zoe Lofgren (Dân Chủ-CA), nói với Raw Story sau phiên điều trần hôm thứ Năm rằng Ủy ban sẽ chuyển tất cả thông tin, bằng chứng và các bản ghi chép thu thập được cho Bộ Tư pháp.Bộ Tư pháp đã gửi một lá thư đến ủy ban yêu cầu cung cấp các bản ghi chép hồi tháng trước, nhưng vào thời điểm đó, Chủ tịch Bennie Thompson (D-MS) nói rằng họ vẫn chưa chuyển chúng qua được vì bề bộn. DB Lofgren nói rằng mọi thứ sẽ được gửi cho Bộ Tư Pháp, ngụ ý rằng không có bất kỳ cố ý giữ lại bất kỳ bằng chứng nào.Yêu cầu từ Bộ Tư Pháp về các bản ghi chép là dấu hiệu đầu tiên cho thấy bộ đang điều tra Bạch Ốc về vụ tấn công ngày 6 tháng 1/2021 không chỉ trực tiếp truy tố người xông vào tòa nhà Quốc Hội.Lofgren ghi nhận rằng có các cuộc thảo luận tại Thượng viện về việc sửa đổi Đạo luật đếm phiếu đại cử tri (Electoral Count Act) sau khi Trump nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử. Nhưng bà nói rằng việc sửa luật vô ích, và không cần thiết vì Trump đã ra sức vi phạm luật và chính Trump xúi giục các viên chức Cộng Hòa liên bang và tiểu bang rủ nhau vi phạm luật.---- Giám đốc điều hành của MyPillow, Mike Lindell, tiết lộ hôm thứ Năm rằng ông đã tức giận và "đập" máy điện toán của ông trong một cuộc hội thoại qua video sau khi một giám đốc điều hành của Walmart tuyên bố sẽ không bao giờ bán các sản phẩm chăn ga gối đệm của Lindell nữa.Lindell lần đầu tiên nói với khán giả của ông vào thứ Tư rằng Walmart đã hủy các đơn đặt hàng MyPillow trong tương lai.Trong lần xuất hiện hôm thứ Năm với người phát thanh bảo thủ Steve Bannon, Lindell đã trình bày chi tiết về cuộc gọi hội thoại đã kết thúc mối quan hệ của anh với hệ thống siêu thị bán lẻ Walmart.Ông kể lại: “Chỉ có tôi và giám đốc điều hành của Walmart. Đột nhiên, ông ta nói, 'Chúng tôi sẽ không bao giờ bán sản phẩm MyPillow nữa.' Ông ta nói, sản phẩm MyPillow không lên nổi hạng 4 sao (ghi chú: điểm tối đa là 5 sao). Tôi hỏi, hệ thống xếp hạng nào? Bạn đang nói về cái gì? Lindell đổ lỗi cho xếp hạng sản phẩm thấp của anh ấy là do "tin tặc dùng bot & troll đánh giảm điểm".Khi Giám đốc Walmart nói là hủy các đơn hàng MyPillow, thì Lindell nổi giận, hăm dọa sẽ loan tin này khắp các mạng và rồi đập bể máy điệnt oán. Lindell là người tích cực đưa ra lý thuyết Trump thua phiếu vì các máy bầu phiếu gài sẵn gian lận, hễ bấm máy bầu Trump là máy chuyển qua bầu Biden. Công ty máy bầu Dominion đã kiện Lindell vì lý thuyết đó.---- Arizona:. Gregory Carlson 58 tuổi ở Sunizona hôm thứ Ba đã thừa nhận trước tòa rằng y đã bắn chết vợ cũ là cô Dương Nguyễn và người bạn trai của cô Nguyen là Robert Atwell vào đầu tháng 9/2021.Sau khi bắn Nguyen và Atwell mỗi người ba phát, y lái chiếc xe thuê chở hai nạn nhân bên trong đến một chỗ trong khu nhà lớn của cha mẹ y ở Sunizona, rồi thiêu xác họ trên chiếc xe SUV thuê vào năm ngoái.Lý do: Carlson cho biết y không muốn vợ cũ đưa con gái 3 tuổi của họ trở lại Philadelphia sau khi đứa trẻ dành một tuần để thăm y. Carlson viết trong tuyên bố của y: “Tôi đã sai và tôi rất xin lỗi.” Báo Sierra Vista Herald đưa tin rằng xác của Nguyen và Atwell không bao giờ được tìm thấy ngoại trừ một số ít xương được tìm thấy bên ngoài chiếc SUV cháy đen.---- Thẩm phán Kenneth D. Bell của Tòa án liên bang đãvà yêu cầu Luong phải trả 75.000 đô la tiền bồi thường cho nạn nhân. Một bồi thẩm đoàn liên bang trước đây đã phán Luong có tội lao động cưỡng bức vào ngày 8 tháng 1/2021, sau một phiên tòa kéo dài 5 ngày. Bản tin này dịch theo Bộ Tư Pháp.Theo các bằng chứng được đưa ra tại phiên tòa, Luong đã cưỡng bức lao động đối với nạn nhân trong gần hai năm thông qua nhiều biện pháp cưỡng chế. Luong đã trừng phạt về thể chất, tình cảm và bằng lời nói nạn nhân khi cô không tuân lệnh Luong hoặc không thực hiện như ý Luong.Một điển hình, Luong bịa đặt rằng nạn nhân nợ Luong 180.000 USD, bắt nạn nhân phải ký hợp đồng nợ và đe dọa nếu nạn nhân không tiếp tục làm việc để trả món nợ bịa đặt kia. Luong đã đánh nạn nhân bằng các dụng cụ làm móng, bao gồm đồ cắt da, dũa móng tay và chổi để lại trên cơ thể nạn nhân những vết sẹo, vết bầm tím.Luong cũng đe dọa sẽ hủy hoại danh tiếng của nạn nhân với gia đình nạn nhân bằng cách đe dọa sẽ cho họ biết những thông tin có thể ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ của nạn nhân với gia đình nạn nhân. Kế hoạch của Luong khiến nạn nhân tiếp tục làm việc cho Luong cho đến khi một cuộc hành hạ đặc biệt dữ dội khiến nạn nhân phải trình báo với Ty cảnh sát Davidson về hành vi của Luong.Thứ trưởng Bộ Tư pháp về Dân quyền Kristen Clarke nói: “Bị cáo Thuy Tien Luong đã sử dụng cưỡng bức tâm lý, nợ nần và bạo lực để phá vỡ ý chí của một trong những nhân viên của bị cáo, khai thác các điểm yếu của nạn nhân và buộc nạn nhân làm việc nhiều giờ với nguy cơ bị tổn hại nghiêm trọng. Không có chỗ cho những hành vi tàn ác như vậy trong xã hội của chúng ta, và Bộ Tư pháp vẫn cam kết truyt ìm và xóa bỏ nạn buôn người”.“Buôn người là nỗi đau khổ của nhân loại và nó không có chỗ đứng trong xã hội hiện đại,” Biện Lý Dena J. King của khu vực phía tây North Carolina nói. “Thật khó để hiểu rằng vẫn còn những người trong cộng đồng của chúng ta phải chịu cuộc sống nô lệ, bị ép buộc làm việc nhiều giờ với mức lương thấp hoặc không được trả, bị lạm dụng thể chất và tinh thần bởi những người 'thuê' họ. Những kẻ buôn người sử dụng nạn nhân của họ như hàng hóa, lợi dụng nhu cầu của họ và khai thác yếu điểm của họ để trục lợi sẽ bị truy tố ở mức tối đa của pháp luật.”Thám tử Đặc vụ Ronnie Martinez, người chỉ huy Điều tra Nội An ở North Carolina và South Carolina nói: “Hành vi phạm tội nghiêm trọng của Lương là một hình thức buôn người không chỉ bóc lột luật lao động của quốc gia chúng ta mà còn khiến nạn nhân bị tổn hại khôn lường, bao gồm cả hành hạ thể xác và tinh thần. Rất may, Sở điều tra Nội an và cảnh sát địa phương đã chấm dứt hoạt động của Lương và Luong đang phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng một cách thích đáng. Truy đuổi những kẻ buôn người và bảo vệ nạn nhân của chúng vẫn là ưu tiên hàng đầu của Sở”.Bất kỳ ai có thông tin nào về nạn buôn người nên báo cáo Đường dây nóng chống buôn người quốc gia theo số điện thoại miễn phí 1-888-373-7888, hoạt động 24/ngày và 7 ngày/tuần. Để biết thêm thông tin về nạn buôn người, xin vào----. Bản tin VietnamNet. Hãng bay trong nước chưa nhận được thông tin 9 thành viên phi hành đoàn của một hãng hàng không Việt Nam bị bắt giữ tại sân bay Melbourne (Úc) khi đang tuồn số lượng tiền lớn ra nước ngoài. Mới đây, hãng tin 7 News của Úc đăng tải việc 9 tiếp viên của một hãng hàng không bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét được phối hợp thực hiện bởi lực lượng biên giới và cảnh sát Úc. 9 tiếp viên bị cáo buộc rửa tiền, số tiền 60.000 AUD được chia nhỏ và cất giấu trong hành lý. Liên quan đến vụ việc này, một lãnh đạo Cục hàng không Việt Nam cho biết, cơ quan này đang yêu cầu hãng bay báo cáo. Nhưng qua thông tin sơ bộ nắm được thì nhà chức trách Úc có mời 9 tiếp viên của một hãng hàng không Việt Nam vào phỏng vấn và kiểm tra, phát hiện có số lượng tiền. Sau đó 8 người được bay về nước ngay trong ngày, một người về vào ngày hôm sau.----. Báo Đầu Thầu ghi nhận. Đây là một trong kết quả khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) về "Đấu thầu mua sắm công từ góc nhìn của doanh nghiệp" vừa được công bố sáng 16/6, tại Hà Nội. Khảo sát được thực hiện bởi VCCI và UNDP chỉ ra, cứ khoảng 3 doanh nghiệp tham gia hoạt động đấu thầu mua sắm công thì có 1 doanh nghiệp sẵn sàng chi trả chi phí ngoài quy định, "hoa hồng" để tăng khả năng trúng thầu. Nếu phân chia doanh nghiệp thành các nhóm theo đặc điểm hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp, dữ liệu khảo sát cho thấy, có tới 50% doanh nghiệp cung cấp trang thiết bị y tế đồng ý chi trả "hoa hồng" để trúng thầu.----. Báo VnExpress. Công nghệ tái chế pin mặt trời được doanh nghiệp Australia giới thiệu cho phép phân tách, thu hồi nhôm, bạc và theo dõi vòng đời của pin trên máy tính. Thông tin được chia sẻ tại diễn đàn hợp tác công nghệ và thương mại Việt Nam - Australia tổ chức tại TP HCM sáng 16/6. Ông Clive Fleming, Giám đốc Reclaim PV cho biết, trong 5 năm qua đã nghiên cứu sự phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Theo nghiên cứu, Việt Nam hiện có hơn 160 dự án điện mặt trời, với 14 triệu tấm pin - đây là một số lượng rất lớn. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng, tấm pin này phải thải bỏ và cần được tái chế.----so sánh áo dài của nữ tiếp viên Vietnamese Airlines với đồng phục nữ tiếp viên Emirates Airlines.Video dài 2:41 phút:



https://youtu.be/4Ex09nyIZ8M

HỎI 1: Nền dân chủ Mỹ sẽ bị xóa sổ?

ĐÁP 1: Có 55% cử tri Dân Chủ, 53% Cộng Hòa, 49% độc lập nói có thể xảy ra như thế. Gần một nửa dân Mỹ tin rằng Hoa Kỳ có thể sẽ “không còn là một nền dân chủ trong tương lai”, theo một cuộc thăm dò mới của Yahoo News-YouGov.

Cuộc thăm dò với hơn 1.500 người trưởng thành được công bố hôm thứ Tư cho thấy 55% đảng viên Dân chủ và 53% đảng viên đảng Cộng hòa được khảo sát tin rằng đất nước sẽ “có khả năng” không còn là nền dân chủ vào một ngày nào đó. Bao gồm cả những người độc lập và những người không xác định đảng phái chính trị, 49% tổng số người được hỏi bày tỏ niềm tin này.

Chỉ 1/4 trong số những người được hỏi cho biết họ tin rằng sự kết thúc của nền dân chủ Hoa Kỳ là khó có thể xảy ra, và có 1/4 khác nói rằng họ không chắc chắn.

Nhiều người ở cả hai phía của phổ chính trị có thể đồng ý rằng nền dân chủ Mỹ đang đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng, nhưng họ không đồng ý về nguyên nhân.

Đa số các thành viên Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa được khảo sát cho biết họ sẽ mô tả phía bên kia của lối đi chính trị bằng những cụm từ tiêu cực như “lạc lõng với thực tế”, “mối đe dọa đối với nước Mỹ”, “vô đạo đức” hoặc “mối đe dọa đối với cá nhân tôi”. Một thiểu số lớn của cả hai nhóm đã mô tả phía bên kia bằng những thuật ngữ tích cực như “có ý nghĩa tốt” hoặc “không khác tôi là mấy”.

Mặc dù cuộc điều trần công khai đầu tiên vào tháng 6 của Ủy ban Hạ viện điều tra 6/1, cuộc tấn công ở Capitol đã thu hút gần 20 triệu người xem trên các bản tin truyền hình và truyền hình cáp, chưa đến 1/4 số người được hỏi cho biết họ đã xem phiên điều trần trực tiếp vào thứ Năm, và 27% nói. họ đã theo dõi tin tức về phiên điều trần kể từ đó. Khoảng 1/2 cho biết họ hoàn toàn không làm theo điều đó.

Những người được hỏi đã bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Trump, đảng viên Đảng Cộng hòa và những người xem Fox News báo cáo tỷ lệ người xem trực tiếp thấp nhất, lần lượt là 9%, 13% và 22%. Trong khi đó, 52% người theo dõi MSNBC, 47% người bỏ phiếu cho Tổng thống Biden và 44% người theo Đảng Dân chủ cho biết họ đã xem trực tiếp.

Có tới 45% số người được hỏi cho biết họ tin rằng tuyên bố của ủy ban rằng cuộc nổi dậy ở Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 là một phần của âm mưu nhằm lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, trong khi 35% nói rằng không và 20% nói rằng họ không chắc chắn. Có 37% nói rằng Trump là "trung tâm" của một âm mưu như vậy.

Chi tiết:

https://ktla.com/news/almost-half-in-new-poll-sees-likelihood-u-s-will-cease-to-be-a-democracy-in-the-future/

---- HỎI 2: Có tới 41% người trưởng thành ở Hoa Kỳ có một số nợ về y tế hay nha khoa?

ĐÁP 2: Đúng thế. Bản Khảo sát Nợ Chăm sóc Sức khỏe KFF (KFF Health Care Debt Survey), được thực hiện với sự hợp tác của NPR và Kaiser Health News, nhằm ghi lại hình ảnh rộng hơn về cách người Mỹ nợ tiền để trang trải chi phí y tế, nói rằng các nghiên cứu như vậy “thường tập trung hẹp hơn vào các hóa đơn y tế mà những người không có khả năng để thanh toán, hoặc là hóa đơn này gửi về các dịch vụ đòi nợ để siết nợ (Service Collection)."

Cuộc khảo sát của KFF đã xem xét các loại nợ khác nhau thường không liên quan đến chi phí y tế, bao gồm việc các cá nhân có hóa đơn y tế hoặc nha khoa đã quá hạn hay không, các hóa đơn họ đang trả theo thời gian, nợ ngân hàng hoặc người cho vay khác để thanh toán hóa đơn y tế, các hóa đơn mà họ đã ghi trên thẻ tín dụng và vẫn đang thanh toán hoặc bất kỳ khoản nợ nào mà các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè phải trả để trả các chi phí y tế hoặc nha khoa.

Theo khảo sát của Kaiser, có 41% người trưởng thành ở Hoa Kỳ nói đồng ý với một hoặc nhiều danh mục đó. 14% người trưởng thành khác cho biết họ có khoản nợ y tế hoặc nha khoa trong vòng năm năm qua và đã được trả hết, có nghĩa là “hầu hết người lớn (57%) đã từng bị nợ tiền do hóa đơn y tế hoặc nha khoa tại một thời điểm nào đó trong năm năm qua.

Chi tiết:

https://www.ny1.com/nyc/all-boroughs/news/2022/06/16/kaiser-family-poll-millions-us-adults-medical-dental-debt-

.