Daniel Nguyễn đã thắng phiếu Neelam Gupta trong bầu cử sơ bộ Dân chủ cho ghế Dân biểu Tiểu bang Oregon địa hạt 38. Nguyen hơn Gupta chỉ 28 phiếu bầu. Nếu hơn 27 phiếu trên tổng số 13.690 phiếu, thì sẽ tự động đếm lại bằng tay. Vào chung kết tháng 11/2022, Nguyen nhiều phần sẽ thắng đối thủ Cộng Hòa vì cử tri Dân Chủ đông gấp 3 Cộng Hòa ở địa hạt 38 Oregon.

.

- Tâp Cận Bình sẽ từ chức, Lý Khắc Cường sẽ lên?

- TQ phản đối: máy bay Mỹ liên tục do thám TQ.

- Biden: hợp tác chặt chẽ với các đối tác của Liên Âu để xây kho chứa ngũ cốc tạm dọc biên giới Ukraine và ở Ba Lan để đưa ngũ cốc Ukarine ra ngoài.

- Putin, Tập họp qua phone: mở rộng hợp tác năng lượng, tài chính và công nghiệp 2 nước, hợp tác chiến lược trên mọi lĩnh vực. Tập: Nga đang thực hiện "các hành động hợp pháp để bảo vệ lợi ích quốc gia" ở Ukraine. Tập Cận Bình: TQ sẽ giúp tìm hòa bình ở Ukraine. Nga: ủng hộ TQ về "cuộc khủng hoảng" Đài Loan. Dmitry Medvedev (cựu tổng thống Nga và đang là phó chủ tịch Hội đồng An ninh của Liên bang Nga): Ukraine có thể sẽ biến mất trong 2 năm nữa.

- Thổ Nhĩ Kỳ từ chối đề nghị của NATO về họp 3 bên với Phần Lan và Thụy Điển để giúp gia nhập NATO. IKEA: sẽ bán tất cả 4 nhà máy ở Nga, giảm số lượng nhân viên ở Nga.

- Ukraine: vài nơi, pháo binh Nga hơn pháo binh Ukraine ở tỷ lệ 10: 1. Ukraine: đang cần 1.000 pháo, 300 dàn phóng hỏa tiễn, 500 xe tăng, 2.000 xe bọc thép và 1.000 máy bay không người lái. Na Uy giúp 40 triệu USD để Ukraine mua vũ khí.

- Hơn 15.000 triệu phú dự kiến sẽ rời Nga trong năm nay. Ukraine sẽ mất 2.800 triệu phú chạy ra nước ngoài. Giải US Open sẽ cho phép các tay vợt từ Nga và Belarus tranh tài. Nga đang đưa 49 công dân Anh vào sổ đen, gồm quan chức quốc phòng và các nhà báo nổi tiếng.

- Ukraine cần ít nhất 5 tỷ USD/tháng để giữ ngân sách thời chiến. Một phụ nữ Ukraine 59 tuổi bị Nga thẩm vấn, bị ép cởi 50%. NATO: phải tăng bố trí vũ khí dọc biên giới phía đông. Ukraine chỉ mới nhận được 10% số vũ khí yêu cầu từ phương Tây.

- Jeffrey Clark xin Trump ghế Bộ Trưởng Tư Pháp để lật bầu cử, bị Thứ Trưởng Donoghue mắng trước mặt Trump

- 1 giáo đường Do Thái kiện: luật mới cấm phá thai ở Florida vi phạm quyền tự do tôn giáo của giáo dân Do Thái

- Bộ Trưởng Tư Pháp New York điều tra 250 triệu đô Trump quyên cho quỹ pháp lý nhưng không có quỹ nào như thế, mà tiền chạy vào PAC, lại tặng riêng Mark Meadows 1 triệu đô.

- Eric Herschmann (cựu luật sư Bạch Ốc) nói với John Eastman (người soạn kế hoạch lật ngược bầu cử cho Trump): Bản thân bạn hãy tìm 1 luật sư bào chữa hình sự xuất sắc nhất đi nhé. Một quan chức Bộ Tư pháp: Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland sẽ truy tố Trump và thủ hạ.

- Thuyền nhân Sri Lanka rủ nhau vượt biên tới Úc

- 1 da trắng thượng đảng Proud Boys thú tội bạo loạn 6/1 từng nói Mỹ cần nội chiến, từng đòi Trump xử tử hàng loạt

- Robert Reich (cựu Bộ trưởng Lao động thời Clinton): DB Liz Cheny (Cộng Hòa) xứng đáng nên thắng cử Tổng Thống

- Ohio: cho giáo viên, nhân viên mang súng vô trường, chỉ cần học về súng 24 giờ

- Mỹ đã truy tố 825 kẻ bạo loạn hồ sơ 6/1. Thêm 1 nghị viên bị 45 ngày tù, bị tòa mắng: người thông minh như ông sao lại bạo loạn

- Wichita: Cô Rina Huynh, 20 tuổi, bị kết án 123 tháng tù vì nổi giận bắn chết bạn trai

- Daniel Nguyễn hơn 28 phiếu trong sơ bộ Dân chủ chức DB tiểu bang Oregon, vô chung kết tháng 11 là thắng chắc vì cử tri Dân Chủ đông 3 lần hơn Cộng Hòa

- Công nhân bi thảm bão giá: Bụng đói đến nhà máy, xỉu vì đói và mệt, con thất học vì học phí tăng.

- Hà Nội: có một giới trẻ tưng bừng như thế.

- HỎI 1: Căng thẳng làm tăng lão hóa, dễ ung thư, trụy tim và nhiều bệnh khác? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỒ SƠ: Bộ Ngoại giao Đài Loan: Khu vực eo biển Đài Loan là hải phận quốc tế. (Tố Kim, RTI)

.

QUẬN CAM (VB-15/6/2022) ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin nói rằng Bắc Kinh sẽ đáp trả tương ứng với số lần các chuyến bay của máy bay trinh sát Mỹ trên lãnh thổ Trung Quốc, vì những hành động như vậy đe dọa chủ quyền và an ninh quốc gia của TQ.

.

Wenbin nhấn mạnh, “Chúng tôi kiên quyết yêu cầu Hoa Kỳ ngừng thực hiện các hành động khiêu khích nguy hiểm," đồng thời cho biết Không quân Hoa Kỳ từ lâu đã bay do thám như vậy trong khu vực. Vào sáng thứ Tư, một máy bay quân sự Hoa Kỳ được cho là đã tiếp cận bờ biển TQ từ Hoàng Hải (Yellow Sea) sau khi cất cánh từ Kadena, Okinawa.

.

Trước đó, TQ nói rằng các máy bay quân sự của Canada và Australia đã bị chặn khi họ tiếp cận không phận Trung Quốc, và gọi chuyện này là "nguy hiểm" và "khiêu khích". (Ghi nhận: Canada và Australia đều ở xa, nhưng có vẻ TQ ám chỉ là khu vực eo biển Đài Loan?)

.

---- Có tin từ giới hoạt động TQ, rằng Tập Cận Bình sắp từ chức, Lý Khắc Cường sẽ lên thay (?).

Video dài 2:27 phút:



https://youtu.be/LokMczEauCg

.

.

---- Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James có kế hoạch điều tra 250 triệu đô la quyên góp mà Donald Trump nhận được sau khi Trump kêu gọi giúp tiền cho quỹ pháp ly để kiện vì cuộc bầu cử 2020 đã bị đánh cắp trong những tháng sau chiến thắng của Joe Biden, theo báo Business Insider.

.

Một nguồn tin thân cận với Bộ Trưởng James nói với báo này rằng James, trong khi điều tra về nghi vấn Trump gian lận tiền gây quỹ (vì nói quyên tiền để kiện vụ bầu cử nhưng không hề có quỹ pháp lý nào, mà nhận tiền là ủy ban PAC riêngc ủa Trump), sẽ có thể yêu cầu quyền tài phán đối với bất kỳ người góp tiền nào ở New York.

.

Bản tin được đưa ra vài giờ sau khi James phóng tweet một lời cảnh báo khó hiểu để đáp lại các chi tiết mới "đáng lo ngại" được tiết lộ vào đêm thứ Hai bởi Ủy ban Hạ viện điều tra bạo loạn 6/1. James viết: “Nhiệm vụ của tôi là điều tra các cáo buộc về hành vi phạm luật xảy ra trong tiểu bang New York. Sự kiện [gạt tiền] này không phải là ngoại lệ."

.

Một tin buồn cho Trump: Vào đêm thứ Ba 14/6/2021, tòa án cấp cao nhất của New York đã xóa sổ nỗ lực cuối cùng của Trump và gia đình để né tránh việc ra tòa khai về hồ sơ điều tra khác đối với gian lận tài chánh của Trump Organization.

.

---- Một phóng viên điều tra gần đây đã có thời gian tiếp xúc với một quan chức Bộ Tư pháp cho biết ông "lạc quan" rằng cựu Tổng thống Donald Trump và các đồng minh của ông sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi tấn công nền dân chủ của họ. David Rohde, Trưởng phòng tin trực tuyến của The New Yorker, nói với "Morning Joe" của đài MSNBC rằng các cuộc điều trần của Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo lạon 6/1 đã đưa ra các bằng chứng quan trọng có thể quy tội hình sự cho Trump.

.

Rohde nói: “Tôi đã gặp một quan chức Bộ Tư pháp gần đây. Họ nhấn mạnh rằng [Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick] Garland đã có thể và sẽ truy tố nếu có đủ bằng chứng. Họ đã chỉ ra bài phát biểu của Garland vào tháng 1/2022 nói rằng Garland sẽ dò theo mọi vết tích tội phạm, và cũng như bài phát biểu Garland đã nói tại Harvard, một bài phát biểu tốt nghiệp về dịch vụ công, nhưng Garland đã nói với lớp học đó về tầm quan trọng của việc bảo vệ nền dân chủ. Nhưng tôi nghĩ Bộ Tư pháp coi đó là biện pháp cuối cùng. "

.

"Một thành viên của Ủy ban Tư pháp (Judiciary Committee) nói với tôi rằng họ đang cố gắng đánh bại Donald Trump về mặt chính trị trước tiên, đó là điều xảy ra tại thùng phiếu. Nhưng còn chuyện 250 triệu đô la, trong đó 1 triệu đô la chuyển đến một tổ chức do Mark Meadows (cựu Chánh văn phòng của Trump) điều hành, nói dối mọi người để quyên góp tiền, và không sử dụng nó cho mục đích như đã hứa (Trump hứa gây quỹ để kiện nhưng xài 1 triệu cho Meadows và nhiều lý do riêng). Vì vậy, tôi nghĩ đó là một góc độ khác cho một câu trả lời rất rõ ràng, nhiều hơn và đơn giản truy tố hơn."

.

---- Dân biểu Cộng Hòa Liz Cheney, phó chủ tịch Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 đã nói sơ lược về phiên điều trần công khai tiếp theo trong một video mới được phát hành vào thứ Ba. Đoạn video được chiếu vài giờ sau khi Ủy ban nói rằng phiên điều trần dự kiến ​​vào thứ Tư đã bị hoãn lại cho đến thứ Năm.

.

Cheney nói: "Hôm qua [Thứ Hai], phiên điều trần của ủy ban đã cho tất cả người Mỹ thấy rằng những tuyên bố của Tổng thống Trump về một cuộc bầu cử năm 2020 bị đánh cắp, thực ra, nói theo lời của cựu Bộ trưởng Tư pháp Barr rằng '[lời Trump bịa đặt] hoàn toàn vô nghĩa.' Chúng tôi đã nghe điều này từ các chuyên gia ban vận động của chính Donald Trump, ltừ các uật sư ban vận động của chính Trump, từ Trưởng ban Vận động của Trump, từ Bộ Trưởng Tư Pháp [Barr] của Trump và từ những người khác được Trump bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo trong Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Các cố vấn của Tổng thống Trump biết những gì Trump nói là sai và họ đã nói với Trump như vậy, nói trực tiếp và nói nhiều lần."

.

"Trong phiên điều trần tiếp theo của chúng tôi vào thứ Năm, ủy ban sẽ chiếu lên các nỗ lực không ngừng của Tổng thống Trump - vào ngày 6 tháng 1/2021 và những ngày trước đó - để gây áp lực buộc Phó Tổng thống Pence từ chối kiểm phiếu đại cử tri hợp pháp. Như một thẩm phán liên bang đã chỉ ra, điều này có thể xảy ra đã vi phạm hai quy chế hình sự liên bang. Tổng thống Trump không có cơ sở thực tế [chứng cớ] cho những gì Trump làm, và Trump đã được nghe nhiều lần rằng điều đó là bất hợp pháp."

.

Cheney nói: “Mặc dù vậy, Tổng thống Trump đã âm mưu với một luật sư tên là John Eastman và những người khác để lật ngược kết quả của cuộc bầu cử vào ngày 6 tháng 1/2021."

.

Sau đó, DB Cheney chiếu một đoạn clip ghi lời khai của Eric Herschmann, một cựu luật sư của Bạch Ốc, người đã làm chứng rằng ông [Herschmann] đã nói với Eastman rằng hãy tập trung vào một "tiến trình chuyển đổi [cho chính phủ Biden] có trật tự."

.

Herschmann khai trước Ủy ban rằng ông đã nói với Eastman: "Bây giờ tôi sẽ cung cấp cho bạn lời khuyên pháp lý miễn phí tốt nhất mà bạn từng nhận được trong đời: Hãy tìm một luật sư bào chữa hình sự xuất sắc nhất. Bạn sẽ cần nó."

.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hôm thứ Tư đã đồng thuận mở rộng hợp tác năng lượng, tài chính và công nghiệp của hai nước. Theo Phòng báo chí của Điện Kremlin, tình hình này được đưa ra nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây trong bối cảnh Nga đang xâm chiếm Ukraine.

.

Hơn nữa, cả hai nguyên thủ đều tuyên bố rằng quan hệ Nga-TQ đang ở “cấp độ cao và không ngừng được tăng cường”. Hai bên cũng tái khẳng định mong muốn "liên tục làm sâu sắc hơn" quan hệ Đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược trên mọi lĩnh vực.

.

Trong buổi họp 2 lãnh tụ qua điện thoại, Tập tuyên bố thêm rằng Nga đang thực hiện "các hành động hợp pháp để bảo vệ lợi ích quốc gia" trước những thách thức về an ninh quốc gia. (Có vẻ lời nói này khi ca ngợi Nga xâm lăng Ukraine là ám chỉ TQ sẽ có quyền xâm lăng Đài Loan.)

.

---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Tư tuyên bố rằng TQ sẽ tiếp tục ủng hộ một giải pháp hòa bình đối với cuộc chiến ở Ukraine giữa Nga và Ukraine, nhấn mạnh rằng tất cả các bên phải làm việc cùng nhau để đạt được "một giải pháp thỏa đáng."

.

Trong cuộc điện đàm với Putin, Tập đã chỉ ra rằng quan hệ TQ-Nga vẫn tích cực bất chấp tình hình bất ổn toàn cầu, vì Nga ủng hộ sáng kiến an ninh toàn cầu của TQ, cũng như [ủng hộ] các vấn đề nội bộ của Trung Quốc liên quan đến "cuộc khủng hoảng" Đài Loan.

.

---- Theo báo Financial Times, Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối đề nghị của NATO về việc tổ chức một cuộc họp ba bên vào thứ Tư với Phần Lan và Thụy Điển trong nỗ lực giải quyết các vấn đề do Thổ Nhĩ Kỳ nêu ra liên quan đến đơn xin gia nhập NATTO của 2 nước. Tờ báo dẫn lời các quan chức liên hệ nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu một đề xuất cụ thể về chuyện "những bọn khủng bố" đang cư trú ở 2 nước sẽ được giải quyết trước khi đồng ý tổ chức một cuộc họp với Thổ Nhĩ Kỹ.

.

---- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Na Uy Bjorn Arild Gram hôm thứ Tư đã thông báo sau cuộc họp của Liên quân viễn thám (Joint Expeditionary Force - JEF) rằng Na Uy muốn tài trợ 400 triệu kronor Na Uy (40 triệu USD) cho một quỹ của Ukraine ở Anh, quỹ này sẽ giúp Ukraine mua vũ khí. Ông nói rằng "cuộc chiến ở châu Âu sẽ ảnh hưởng không chỉ đến Ukraine trong tương lai mà là toàn bộ châu Âu."

.

---- Công ty nội thất Thụy Điển IKEA hôm thứ Tư cho biết họ đã quyết định bán tất cả 4 nhà máy của mình ở Nga và giảm quy mô kinh doanh do trở ngại chuỗi cung ứng vì cuộc chiến ở Ukraine. IKEA đã ngưng hoạt động ở Ukraine vào đầu tháng 3/2022, và bây giờ cũng sẽ bắt đầu giảm số lượng nhân viên ở Nga và tìm kiếm chủ sở hữu mới cho các cơ sở của mình.

.

---- Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết hôm thứ Tư rằng "ở một số khu vực", pháo binh Nga vượt trội hơn pháo binh Ukraine ở tỷ lệ 10: 1. Ông nói thêm rằng chiến tuyến dài hơn 1.000 km và cảnh báo rằng quân Ukraine sẽ không thể giữ vững nó nếu không có thêm vũ khí từ phương Tây.

.

Một hội nghị quốc tế của các bộ trưởng quốc phòng sẽ diễn ra tại Brussels vào cuối ngày để thảo luận về tình hình Ukraine và việc giao vũ khí trong tương lai. Ông Podolyak trước đó cho biết Ukraine cần 1.000 pháo, 300 dàn phóng hỏa tiễn, 500 xe tăng, 2.000 xe bọc thép và 1.000 máy bay không người lái để đạt được "trình độ vũ khí hạng nặng" so với Nga.

.

---- Cận thần của Vladimir Putin là Dmitry Medvedev (cựu tổng thống Nga và đang là phó chủ tịch Hội đồng An ninh của Liên bang Nga), đã viết trên Telegram vào hôm thứ Tư rằng Ukraine có thể sẽ không "tồn tại trên bản đồ thế giới" trong hai năm nữa.

.

Bài viết đăng lên dường như là bài đăng mới nhất trong một loạt các bình luận chống Ukraine có tính chất diệt chủng, xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Medvedev gọi người Ukraine là “lũ khốn nạn và cặn bã”.

.

Bài viết ghi nhận rằng Medvedev đã đọc các bản tin về việc Ukraine đang tìm kiếm một kế hoạch xin vay với các đồng minh phương Tây để nhập cảng khí đốt, Medvedev đã đặt vấn đề với Kyiv được cho là đã cam kết sẽ trả lại cho phương Tây trong thời gian hai năm. "Câu hỏi. Ai nói rằng trong hai năm nữa, Ukraine sẽ còn tồn tại trên bản đồ thế giới?” Medvedev đã viết như thế.

.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết ông đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác của Liên Âu để xây dựng các kho chứa tạm thời dọc theo biên giới Ukraine và một số ở Ba Lan để đưa ngũ cốc rất cần thiết ra ngoài. Biden đã đưa ra thông báo này trong một bài phát biểu ở Philadelphia. Các hải cảng bị phong tỏa ở Ukraine, gây ra bởi cuộc chiến đang diễn ra với Nga, đã cản trở xuất cảng lên tới 25 triệu tấn ngũ cốc từ các kho hàng chủ chốt của châu Âu.

.

---- Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết Ukraine chỉ nhận được 10% số vũ khí mà họ yêu cầu từ phương Tây để giúp chống Nga. “Từ những gì chúng tôi nói rằng chúng tôi cần, chúng tôi có khoảng 10%,” Anna Malyar nói trong một bài phát biểu trên truyền hình, đồng thời cho rằng phương Tây nên đẩy nhanh tiến độ giao vũ khí.

.

Malyar nói: “Dù Ukraine có cố gắng đến đâu, dù quân đội của chúng tôi có chuyên nghiệp đến đâu, nếu không có sự giúp đỡ của các đối tác phương Tây, chúng tôi sẽ không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này”.

.

---- Hơn 15.000 triệu phú dự kiến sẽ rời Nga trong năm nay khi giới nhà giàu chạy trốn khỏi chế độ của Putin trong bối cảnh các lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, theo một báo cáo được công bố hôm thứ Hai.

.

Theo Báo cáo Công dân Toàn cầu Henley (Henley Global Citizens Report), số lượng người di cư dự kiến chiếm 15% trong tổng số triệu phú của Nga, và con số này gần gấp ba lần con số 5.500 triệu phú rời khỏi Nga vào năm 2019. Báo cáo dựa trên thông tin bao gồm dữ liệu nhập cư chính thức và việc mua bất động sản của các triệu phú.

.

---- Giải US Open (Giải Vô Địch Thế Giới thi đấu tại Mỹ) sẽ cho phép các tay vợt từ Nga và Belarus tranh tài trong năm nay bất chấp cuộc xâm lược Ukraine đang diễn ra, đã làm Giải Quần Vợt Wimbledon (tại Anh quốc) cấm các vận động viên từ 2 nước này.

.

Lew Sherr (Tổng quản trị US Tennis Association) cũng là người điều hành giải US Open, cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Associated Press hôm thứ Ba rằng hội đồng USTA quyết định để người Nga và người Belarus tham gia giải đấu vì “quan ngại khi quy lỗi các cá nhân vận động viên phải chịu trách nhiệm về các hành động và quyết định của chính phủ của họ”.

.

Sherr cho biết các vận động viên đến từ Nga và Belarus sẽ thi đấu tại công viên Flushing Meadows (New York) dưới một lá cờ trung lập - một thỏa thuận đã được sử dụng tại nhiều giải đấu quần vợt khác nhau trên thế giới, bao gồm cả giải French Open (giải này kết thúc vào ngày 5 tháng 6/2022).---- Bộ Ngoại Giao Nga cho biết họ đang đưa 49 công dân Anh vào sổ đen, bao gồm các quan chức quốc phòng và các nhà báo nổi tiếng của BBC, The Financial Times và The Guardian: “Các nhà báo Anh trong danh sách có liên quan đến việc cố tình phổ biến thông tin sai lệch và phiến diện về Nga cũng như các sự kiện ở Ukraine và Donbas. Trong số các nhà báo bị cấm nhập cảnh vào Nga có Shaun Walker của The Guardian, Gideon Rachman của The Financial Times và nhà phân tích chính trị Mark Galeotti.---- Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố hôm thứ Ba rằng liên minh phải tăng cường bố trí vũ khí dọc theo biên giới phía đông, trong khi nhiều quốc gia thành viên cam kết đầu tư vào nguồn tài trợ quốc phòng chung của NATO.

Sau buổi họp, Tổng thư ký tiết lộ rằng các đồng minh sẽ đồng ý cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ trong ngắn hạn và dài hạn cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh "lịch sử và biến đổi" của liên minh ở Madrid vào cuối tháng 6/2022. Stoltenberg cũng chỉ ra rằng Kiev nên được cung cấp nhiều vũ khí hạng nặng hơn, nhưng ông không tiết lộ thêm chi tiết.

.

---- Theo báo cáo về xu hướng di cư, Ukraine cũng sẽ mất nhiều triệu phú, với con số kỷ lục 2.800 người dự kiến sẽ rời khỏi Ukraine trong năm nay. Con số này đại diện cho 42% triệu phú của Ukraine và như báo cáo đã viết, "rất khó để biết liệu những triệu phú này có quay trở lại Ukraine sau khi chiến tranh kết thúc hay không, vì nhiều người trong số họ có thể được cư trú ở các nước châu Âu khác."

.

---- Ukraine cần ít nhất 5 tỷ USD mỗi tháng để duy trì ngân sách thời chiến của mình, theo một quan chức tài chính hàng đầu cho biết. Daniil Hetmantsev, Chủ tịch ủy ban quốc hội về tài chính, thuế và hải quan, nói trên TV: “Chi phí của chúng ta lớn hơn nhiều so với số tiền mà chúng ta thu từ các nguồn truyền thống hiện nay - cơ quan hải quan và thuế vụ. Điều đó có nghĩa là nếu không có sự giúp đỡ của các đối tác, chúng ta sẽ không thực hiện được hồi tháng 5 cũng như vào tháng 6 và trong ít nhất ba hoặc bốn tháng nữa,” ông nói.

.

---- Một phụ nữ Ukraine 59 tuổi cho biết bà đã bị thẩm vấn tại một "trại thanh lọc" của Nga, nơi lính Nga thẩm vấn thường dân Ukraine bị bắt, và buộc bà phải cởi trần. Olena, đến từ thành phố Mariupol, miền đông nam Ukraine, nói với báo The Guardian rằng bà đã ở trại 3 tuần nằm ngủ trên sàn nhà, nơi bà chịu lạnh và đói, trước khi bị thẩm vấn.

.

Olena kể một nam sĩ quan Nga tại trại nghi ngờ bà là một tay súng bắn tỉa vì bà có vết bầm tím trên vai, theo The Guardian đưa tin: "Tôi nói với sĩ quan đó rằng, tôi sẽ tròn 60 tuổi vào tháng 8 này. Làm sao tôi có thể trở thành một tay bắn tỉa được?" Nhưng bà cho biết viên sĩ quan đã gạt bỏ suy nghĩ của mình và nói: "Tôi lúc này không đeo kính. Bà hãy cởi áo ra ngay."

.

.

---- Một giáo đường Do Thái đã kiện, nói rằng luật mới cấm phá thai ở Florida vi phạm quyền tự do tôn giáo của người Do Thái. Luật nêu trên cấm hủy thai sau 15 tuần thai nghén và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7/2022, cũng bị Hội thánh Do thái giáo L’Dor Va-Dor tại thị trấn Boynton Beach, Florida, kiện vì vi phạm các quyền riêng tư được ghi trong hiến pháp của tiểu bang.

.

Hồ sơ kiện của giáo hội này lý luận rằng giáo lý Do Thái Giáo nói rằng phá thai “được yêu cầu nếu cần thiết để bảo vệ sức khỏe, tinh thần hoặc thể chất của người phụ nữ,” cùng với các lý do khác. “Do đó, đạo luật cấm phụ nữ Do Thái thực hành đức tin của họ (mà không bị chính phủ ngăn cản) và điều này vi phạm quyền riêng tư và tự do tôn giáo của họ,” theo đơn kiện.

.

---- Theo báo Washington Post, trong những ngày trước cuộc nổi dậy ngày 6/1/2021, các thành viên cấp cao của Bộ Tư pháp đã tranh cãi nhau về nỗ lực của Trump muốn lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020: cuộc chiến giữa hai phe trong Bộ Tư Pháp được chính trị hóa cao đã được báo cáo trước đó, nhưng chi tiết mới đã xuất hiện về một cuộc tranh cãi bùng nổ giữa Jeffrey Clark (người muốn ủng hộ Trump để lật ngược kết quả bầu cử) - và Richard Donoghue (Thứ Trưởng Tư Pháp, phụ tá cho quyền Bộ Trưởng Tư Pháp Jeffrey Rosen).

.

Theo bản tin, Donoghue và Rosen đã tự xen vào cuộc gặp của Clark với Trump, nơi Clark dự kiến vạch ra kế hoạch lật ngược kết quả bầu cử nếu Trump đưa Clark vào chức Bộ Trưởng Tư Pháp (lúc đó Barr đã từ chức, nên ghế Bộ trưởng trống).

.

Donoghue nói với Trump rằng Clark - một luật sư môi trường không có kinh nghiệm truy tố hình sự - "không đủ năng lực" và việc bổ nhiệm anh ta làm quyền Bộ Trưởng Tư Pháp mới sẽ dẫn tới một cuộc di tản trong Bộ Tư Pháp (tức là sẽ từ chức ào ạt).

.

Thứ Trưởng Tư Pháp Donoghue đã nói với Trump: “Điều gì xảy ra nếu, trong vòng 48 giờ, chúng tôi có hàng trăm đơn từ chức từ Bộ Tư pháp vì hành động của ông? Điều đó nói lên điều gì về khả năng lãnh đạo của ông? Và chúng tôi không phải là những người duy nhất.”

.

Donoghue kể rằng ông đã nói với Trump sau khi ông đe dọa từ chức: “Ông [Trump] nên hiểu rằng toàn bộ dàn lãnh đạo Bộ Tư Pháp của ông sẽ từ chức. Tất cả các Thứ Trưởng và phụ tá bộ trưởng sẽ từ chức... Điều đó sẽ nói gì về ông, khi tất cả chúng tôi cùng bước ra ngoài?"

.

Donoghue kể với các nhà điều tra rằng ông đã quay sang nói với Clark: “Ông là một luật sư môi trường. Ông hãy quay về văn phòng và chúng tôi sẽ gọi cho ông khi xảy ra tai nạn tràn dầu."

.

Theo bản tin, Trump quay sang Clark và nói với Clark, "Tôi đánh giá cao sự sẵn sàng làm điều đó của ông. Tôi đánh giá cao việc ông sẵn sàng chịu đựng sự ngược đãi. Nhưng thực tế là, ông sẽ không làm được gì cả. Những người này sẽ nghỉ việc. Mọi người khác sẽ từ chức. Đó sẽ là một thảm họa. Bộ máy hành chính sẽ ăn tươi nuốt sống ông. Và dù ông có muốn hoàn thành công việc trong vài tuần tới đến đâu, ông cũng sẽ không thể làm hoàn thành, và không đáng bị đổ vỡ như thế."

.

Cần lưu ý rằng khi bị Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 chất vấn, Clark đã viện dẫn các quyền của Tu chính án thứ 5 của mình để giữ im lặng.

.

---- Thuyền nhân Sri Lanka rủ nhau vượt biên tới Australia.

Video dài 3:00 phút.



https://youtu.be/5GII4JY_EA4

.

---- Một thành viên của nhóm thượng tôn da trắng Proud Boys có trụ sở tại Kansas trước tòa đã chịu nhận một khinh tội trong cuộc bạo loạn 6/1/2021 ở Điện Capitol. Báo Kansas City Star đưa tin rằng Ryan Ashlock, 23 tuổi, hôm thứ Ba đã phạm tội một lần vào khu cấm, một tội danh có mức án tù tối đa là một năm tù giam và bị phạt tiền có thể đến 100.000 đô la.

.

Ashlock ban đầu đã phải đối mặt với các cáo buộc khác nghiêm trọng hơn, bao gồm các tội danh âm mưu và gây rối trật tự dân sự, mặc dù cả hai đều được xóa bỏ để đổi lấy sự hợp tác, chịu nhận khinh tội. Theo NBC News, các công tố viên liên bang đã thu được tin nhắn văn bản mà Ashlock gửi sau cuộc bạo loạn, trong đó y ca ngợi bạo lực diễn ra vào ngày hôm đó.

.

Tin nhắn của y viết: "[Chửi xxx thề] tất cả bọn chính khách nói dối fxxx. Trump phải xử tử cả bọn chúng đi.... Nước Mỹ cần một cuộc nội chiến." Các công tố viên nói rằng Ashlock đã mang theo một khẩu súng ngắn trong chuyến đi từ Kansas đến thủ đô Washington D.C.

.

----- Robert Reich, người tự mô tả mình là người có lập trường vừa tiến bộ vừa tự do, nêu ra ý kiến nên bầu cho một người bảo thủ vào vị trí tổng thống: Dân biểu Liz Cheney (Cộng Hòa).

.

Robert Reich (cựu Bộ trưởng Lao động thời Clinton), trong một bài đăng trên Substack, gợi ý rằng Dân biểu Liz Cheney có thể chính xác là những gì đất nước cần. Reich viết: "Tôi đã tham gia ở trong và ở quanh nền chính trị Hoa Kỳ hơn nửa thế kỷ. Tôi chưa bao giờ thấy đất nước này bị chia rẽ cay đắng như bây giờ." Theo quan điểm của ông, không ai có phẩm chất tốt hơn Cheney.

.

Reich viết: Bà Cheney đã thể hiện sự chính trực hơn bất kỳ chính trị gia nào của Mỹ kể từ cuộc tấn công ở Điện Capitol bằng cách ngăn cản đảng của mình (Cộng Hòa) theo đuổi cựu Tổng thống Trump và ngăn cản Cộng Hòa theo đuổi “Lời nói dối lớn” của Trump.

.

---- Nhiều Học khu địa phương ở Ohio từ lâu đã đồng ý cho giáo viên và các nhân viên khác của trường mang súng tại nơi làm việc. Nhưng một luật mới do Thống đốc Mike DeWine ký hôm thứ Hai đã tạo ra một thay đổi đáng kể về số giờ đào tạo cần thiết: chỉ cần học về súng 24 giờ, và khi mỗi năm xin tái cấp chỉ cần thêm 8 giờ đào tạo đủ tiêu chuẩn mỗi năm, theo bản tin của báo Columbus Dispatch.

.

Trước đó, một phán quyết của Tòa án Tối cao Ohio năm 2021 đã yêu cầu các giáo viên và nhân viên khác muốn mang súng trong khuôn viên trường cần đào tạo hơn 700 giờ, giống như đào tạo bắt buộc đối với các nhân viên an ninh hoặc các quan chức thực thi pháp luật khác làm việc trong trường học, theo New York Times. Bây giờ chỉ cần học bắn 24 giờ là đủ.

.

---- Eric Barber, cựu nghị viên hội đồng thành phố ở Parkersburg, West Virginia, dường như không mấy tôn trọng các tòa nhà chính phủ mặc dù trước đó ông đã từng làm việc ở các nơi đó. Hôm thứ Ba, một thẩm phán liên bang đã kết án Barber 45 ngày tù giam và 24 tháng quản chế vì tham gia bạo lạon ở Điện Capitol, bao gồm việc đi vào hành lang hạn chế bên ngoài văn phòng của Nancy Pelosi và ăn trộm trạm sạc điện của một nhân viên C-SPAN.

.

Barber ban đầu khai với các thám tử rằng ông đến thủ đô D.C. để “đấm vào mặt một tên khủng bố Antifa.” Nhưng hôm thứ Ba, Barber đổi giọng, thú tội với tòa, "Sự hối hận của tôi rất thành tâm." Barber đã nhận 2 khinh tội và sẽ phải bồi thường 500 đô la cho những thiệt hại mà ông gây ra, cũng như 60 đô la cho C-SPAN. Thẩm phán đã nói với Barber, "Ông quá già [so với bạo loạn], ông quá thành công [ngoài đời] và ông quá thông minh [so với cú lừa của Trump] để tham gia vào những bạo loạn vô nghĩa như thế này."

.

Tính tới hôm nay, các công tố liên bang đã truy tố ít nhất 825 kẻ bạo loạn bị cáo buộc.

.

---- Cô Rina Huynh, 20 tuổi, cư dân Wichita đã bị kết án 123 tháng tù vì bắn chết bạn trai của cô vào năm 2020. Huynh đã bị tòa kết án hôm thứ Sáu, và cũng sẽ phải trả gần 9.000 USD tiền bồi thường cho cái chết của Amare Holt, 22 tuổi.

.

Các quan chức nói rằng Huynh, Holt và một cô gái 17 tuổi đang ở nhà của Huynh gần thành phố Harry & Oliver, khi một cuộc tranh cãi nổ ra giữa Holt và Huynh. Cô Huynh đã bắn Holt nhiều phát khi anh bước ra khỏi nhà. Vụ nổ súng này diễn ra vào tháng 2/2020. Holt và Huynh được cho là cũng đã xảy ra một vụ bạo hành vào tháng 12/2019.

.

---- Daniel Nguyễn (Nghị viên Thành phố Lake Oswego và là doanh nhân nhỏ) đã thắng phiếu Ủy viên Học khu Neelam Gupta trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ cho ghế Dân biểu Tiểu bang Oregon địa hạt 38. Nguyen hơn Gupta chỉ với 28 phiếu bầu, theo kết quả được chứng nhận được đệ trình lên Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang Oregon.

.

Ben Morris, phát ngôn viên của Bộ trưởng Hành chánh Shemia Fagan, cho biết trong một email tối thứ Hai rằng sẽ không có cuộc kiểm phiếu tự động trong cuộc đua. Luật bầu cử tiểu bang yêu cầu kiểm phiếu lại tự động nếu tỷ lệ chênh lệch ít hơn hai phần mười của phần trăm. Tổng số phiếu bầu của Đảng Dân chủ trong địa hạt 38 là 13.690 phiếu. Hai phần mười phần trăm là 27,38 phiếu bầu. Nghĩa là, nếu Gupta thua Nguyen thêm 1 phiếu nữa, thì theo luật sẽ tự động buộc tiểu bang đếm phiếu lại bằng tay. Gupta nói chịu thua Nguyen, chấp nhận kết quả máy đếm, không cần đếm lại bằng tay.

.

Daniel Nguyen for Oregon

.

Như thế, Daniel Nguyễn sẽ vào chung kết trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11/2022 để đối đầu với ứng cử viên Đảng Cộng hòa duy nhất, Alistair Firmin. Trong những thập niên gần đây, các ứng cử viên Đảng Dân chủ trong khu vực bao gồm Địa hạt 38 đã dễ dàng thắng phiếu các ứng cử viên Đảng Cộng hòa, vì số cử tri Dân chủ đông hơn số cử tri Đảng Cộng hòa gần gấp 3 lần. Nghĩa là, Nguyen nhiều phần sẽ đắc cử.

.

---- Công nhân gồng mình trong bão giá: Bụng đói đến nhà máy. Báo Tiền Phong kể. Với tổng thu nhập bao gồm cả tiền tăng ca khoảng 10 triệu đồng/tháng, trong bối cảnh giá cả của hầu hết hàng hóa - dịch vụ liên tục leo thang, nhiều công nhân buộc phải “thắt lưng buộc bụng”, cắt giảm chi tiêu, kể cả bữa ăn thiết yếu trong ngày mới đủ trang trải cuộc sống. Con em của nhiều công nhân lao động nhập cư đứng trước nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng… Chị Nguyễn Thị Tâm (công nhân thuê trọ tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) kể, không ít công nhân đến công ty bị ngất xỉu vì đói và mệt... Chị Thái Lệ Thanh (khu phố 8, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một) cho biết, không ít gia đình công nhân có 3 con thì 1 con phải nghỉ học vì thiếu tiền đóng học phí...

.

---- Hà Nội: có một giới trẻ tưng bừng như thế.

Video dài 2:20 phút:



https://youtu.be/kbEZBDSp6AE

.

.

---- HỎI 1: Căng thẳng làm tăng lão hóa, dễ ung thư, trụy tim và nhiều bệnh khác?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho thấy căng thẳng có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của bạn, làm suy giảm hệ thống miễn dịch của bạn và mở ra nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng. Các biến cố đau thương, căng thẳng vì công việc, các tác nhân gây căng thẳng hàng ngày và phân biệt đối xử đều có thể làm tăng tốc độ lão hóa của hệ thống miễn dịch, làm tăng nguy cơ ung thư, bệnh tim và các bệnh khác, bao gồm cả COVID-19, theo các nhà nghiên cứu báo cáo.

.

"Các tế bào T-cells mới là cần thiết để đáp ứng với các bệnh nhiễm trùng mới như COVID-19 và hiệu quả của vaccine... Lão hóa miễn dịch có thể giúp giải thích tại sao những người lớn tuổi có nhiều khả năng mắc các trường hợp COVID-19 nghiêm trọng hơn và có xu hướng phản ứng yếu hơn với vaccines," theo lời Trưởng nhóm nghiên cứu là Eric Klopack, một học giả hậu tiến sĩ tại Leonard Davis School of Gerontology thuộc Đại học University of Southern California, Los Angeles, cho biết.

.

Klopack cũng nói, hút thuốc và uống rượu, thói quen sống mạo hiểm thường là phản ứng của căng thẳng, cũng có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch. Hệ thống miễn dịch suy yếu có liên quan đến ung thư, bệnh tim và nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, chẳng hạn như viêm phổi.

.

Để tìm ra vai trò của căng thẳng trong việc làm suy yếu hệ thống miễn dịch, các nhà nghiên cứu đã phân tích các phản ứng bệnh lý của hơn 5.700 người trên 50 tuổi.

.

Báo cáo được công bố hôm thứ Hai trên ấn bản Proceedings of the National Academy of Sciences.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/06/14/stress-weaken-immune-system/4761655221152/

.

---- HỒ SƠ: Bộ Ngoại giao Đài Loan: Khu vực eo biển Đài Loan là hải phận quốc tế. (Tố Kim, RTI)

.

Bộ Ngoại giao Đài Loan: Khu vực eo biển Đài Loan là hải phận quốc tế.

Tố Kim, RTI

.

Trung Quốc tuyên bố khu vực eo biển Đài Loan không thuộc hải phận quốc tế. Ngày 14/6, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã chỉ trích tuyên bố này của Trung Quốc. Bà Âu Giang An, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết, eo biển Đài Loan thuộc hải phận quốc tế. Đài Loan không thể nào chấp nhận việc chính phủ Trung Quốc coi thường chủ trương của Đài Loan, cố ý bóp méo luật Quốc tế, đồng thời hạ thấp địa vị eo biển Đài Loan với mưu đồ nuốt chửng Đài Loan. Chính phủ Đài Loan lên tiếng phản đối và chỉ trích hành động này của Trung Quốc.

.

Bà Âu Giang An nói: “Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, hành vi của Trung Quốc không giúp hạ thấp tình hình căng thẳng trong khu vực. Đài Loam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nước Mỹ cùng các quốc gia có chung lý tưởng, cùng nhau chung tay bảo vệ, gìn giữ nguyên tắc căn bản của trật tự quốc tế, xúc tiến hòa bình ổn định và phồn vinh eo biển Đài Loan và khu vực Ấn Độ- Thái Bình Dương.”

.

Bà Âu Giang An nhắc lại, Trung Hoa Dân quốc và Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa không lệ thuộc vào nhau. Chính phủ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa chưa từng thống trị Đài Loan ngày nào, chỉ có chính phủ do dân chúng Đài Loan bầu chọn mới có quyền đại diện cho người dân Đài Loan phát biểu trên cộng đồng quốc tế. Nước ta sẽ tiếp tục sâu sắc hóa hợp tác với các nước bạn hữu, kiên trì gìn giữ giá trị tự do dân chủ, cùng nhau ngăn chặn sự hợp tác giao lưu quyền lực giữa Nga và Trung Quốc vì sự giao lưu quyền lực giữa hai nước này sẽ gây thương tổn cho dân chủ và hòa bình trên toàn cầu.”

Chi tiết:

https://vn.rti.org.tw/news/view/id/2007374

.

.