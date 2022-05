Tỷ phú Soros nói "cuộc xâm lược Ukraine" có thể đã kích hoạt sự khởi đầu của Thế chiến thứ 3. Mỹ: quan hệ đối tác "không có giới hạn" giữa Nga và Trung Quốc là "khá tốt và tốt đẹp". - Kissinger kêu gọi Mỹ, phương Tây cưỡng ép Ukraine hòa đàm, đừng gây thảm bại cho quân Nga. Một Thiếu tướng về hưu của Không quân Nga, đã chết trên bầu trời Ukraine. - Thủ tướng Hungary: Hungary phải đứng ngoài cuộc c

Hình trái: Hung Cao thắng sơ bộ Cộng Hòa Virginia hôm Thứ Ba, sẽ tranh với Dân biểu Dân chủ Jennifer Wexton ghế DB liên bang trong bầu cử tháng 11/2022. Hình phải: DB/TB Dân Chủ Bee Nguyen (tranh chức Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia) được 44.3% phiếu (dưới 50% phiếu) sẽ vào sơ bộ vòng 2 Georgia ngày 21/6/2022 để Dân Chủ chọn ứng viên cho bầu cử tháng 11/2022.

- Tỷ phú Soros nói "cuộc xâm lược Ukraine" có thể đã kích hoạt sự khởi đầu của Thế chiến thứ 3. Mỹ: quan hệ đối tác "không có giới hạn" giữa Nga và Trung Quốc là "khá tốt và tốt đẹp".

- Kissinger kêu gọi Mỹ, phương Tây cưỡng ép Ukraine hòa đàm, đừng gây thảm bại cho quân Nga. Một Thiếu tướng về hưu của Không quân Nga, đã chết trên bầu trời Ukraine.

- Thủ tướng Hungary: Hungary phải đứng ngoài cuộc chiến ở Ukraine. Luhansk: "tồi tệ hơn theo từng giờ", Nga đang tiến đến khu vực theo mọi hướng cùng một lúc. Quân Ukraine rút khỏi thị trấn Svitlodarsk.

- Thụy Điển nói: không hề tài trợ các tổ chức khủng bố. Nga: trả nợ quốc tế bằng tiền rúp. Liên Âu: Vi phạm cấm vận Nga sẽ là tội hình sự. Nga chối không ăn cắp và buôn lậu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine. Nhóm nhạc rap dân gian Ukraine Kalush Orchestra rao đấu giá chiếc cúp Eurovision gây quỹ cho quân đội Ukraine.

- Zelensky: chỉ đồng ý gặp trực tiếp Putin, không trung gian. Putin ký sắc lệnh cho người Ukraine ở vùng Nga chiếm đóng được nhập quốc tịch Nga. Ukraine: tác chiến dữ dội xung quanh thành phố Severodonetsk. Hungary vào "tình trạng khẩn cấp" do cuộc chiến ở Ukraine.

. Thủ tướng Slovakia: Nếu Ukraine chiến bại, Slovakia bị Nga xâm lăng kế tiếp, người Ukriane đang đổ máu cho Châu Âu. Zelensky: sẽ không đàm phán ngừng bắn với Nga cho tới khi lãnh thổ Ukraine quay về lằn ranh trước cuộc xâm lược.

- TQ tập trận hù dọa Đài Loan.

- FBI bắt một người đàn ông Iraq sống hợp pháp tại Hoa Kỳ âm mưu ám sát cựu TT Bush.

- Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi: Giáo hội giả hình, vì cấm bà rước lễ, không cấm người ủng hô án tử hình.

- Texas: xả súng bắn hàng loạt, giết 19 học sinh, và 2 người lớn. Hung thủ bị bắn chết. Hung thủ bắn bà nội/ngoại của y trước khi đến trường tiểu học. Tổng thống Biden kêu gọi siết luật súng. Gia đình của một giáo viên lớp 4 bị bắn chết nổi giận. Thượng nghị sĩ Chris Murphy kêu gọi giảm súng.

- Houston: Hội nghị thường niên Hội súng NRA mở cuối tuần này, sẽ có Trump, Cruz, Abbott nói chuyện

- Đức Giáo Hoàng Francis, Tổng Thống Ukraine Zelensky chia buồn, an ủi vụ thảm sát ở trường học Mỹ

- Maryland: Pedro Nguyễn bị bắt vì liên quan đến một vụ cướp ngân hàng vào tuần trước ở Annapolis

- California: 2 xe chạy ẩu, bị cảnh sát rượt, 1 chiếc lên lề cán chết 2 người gốc Việt

- Virginia: Hung Cao thắng sơ bộ Cộng Hòa, sẽ tranh với Dân biểu Dân chủ Jennifer Wexton ghế DB liên bang

- Georgia: DB/TB Bee Nguyen (tranh chức Bộ Trưởng Hành Chánh) được 44.3% phiếu (dưới 50% phiếu) sẽ vào sơ bộ vòng 2 Dân Chủ ngày 21/6/2022

- Kiều bào gửi tặng 1,5 triệu khẩu trang chống dịch, bị thủ tục ém trong kho 6 tháng rồi (thiếu tiền bôi trơn?)

- HỎI 1: Lộ kế hoạch TQ chuẩn bị cuộc chiến xâm lược Đài Loan? ĐÁP 1: Theo 1 băng ghi âm.

- HỒ SƠ: Vụ Tenma Việt Nam: Ba cựu lãnh đạo công ty Nhật Bản bị buộc tội hối lộ quan chức Việt Nam (RFA)

QUẬN CAM (VB-25/5/2022) ---- Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson họp báo ở Stockholm hôm thứ Tư, bác bỏ cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ rằng Thụy Điển đang gửi tiền hoặc vũ khí cho các tổ chức khủng bố. Các đại biểu của Phần Lan và Thụy Điển hiện đang ở Thổ Nhĩ Kỳ trong nỗ lực vận động Thổ Nhĩ Kỳ giúp gia nhập NATO. Andersson giải thích các cuộc đàm phán sẽ phục vụ để "giải tỏa" sự nhầm lẫn về "hỗ trợ" của Thụy Điển cho các nhóm khác nhau. Bình luận của Thủ tướng đưa ra sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cáo buộc các nước Bắc Âu tài trợ cho các nhóm khủng bố.

---- Bộ Tài chính Nga cho biết hôm thứ Tư rằng họ dự định tiếp tục chi trả tất cả các khoản nợ nhưng sẽ buộc phải sử dụng đồng nội tệ. Hôm Thứ Ba, Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo sẽ chấm dứt giấy phép cho phép Nga thanh toán cho các trái chủ Hoa Kỳ.

Bộ Tài chinh Nga đã chỉ trích quyết định của Bộ Tài chính Mỹ, nói rằng nó "vi phạm quyền của các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào các công cụ nợ của Nga và làm suy giảm niềm tin vào cơ sở hạ tầng tài chính của phương Tây." Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov nói rằng "Tình trạng do một quốc gia không thân thiện tạo ra một cách giả tạo sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người Nga".

---- Vi phạm cấm vận Nga sẽ là tội hình sự. Hôm thứ Tư, Ủy ban châu Âu đã đề xuất bổ sung hành vi vi phạm các lệnh trừng phạt chống lại Nga vào danh sách các tội phạm của Liên Âu. Luật cũng sẽ giúp dễ dàng hơn trong việc điều tra, truy tố và trừng phạt các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt ở tất cả các quốc gia thành viên.

Liên Âu cũng muốn củng cố các quy tắc về thu hồi và tịch thu tài sản. Đề xuất tìm cách cho phép các Văn phòng thu hồi tài sản của khối truy tìm và xác định tài sản thuộc về các cá nhân bị xử phạt, bao gồm "khẩn cấp phong tỏa tài sản khi có nguy cơ tài sản có thể biến mất." Các quy tắc sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tịch thu tài sản "từ nhiều loại tội phạm hơn" và việc bán nhanh hàng hóa "có thể dễ mất giá hoặc tốn kém để duy trì."

---- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko hôm thứ Tư đã bác bỏ cáo buộc rằng Nga đang ăn cắp và buôn lậu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine. Các quan chức Ukraine cáo buộc Nga gây ra cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu bằng cách phong tỏa các cảng và ăn cắp thực phẩm xuất cảng của nước này.

Rudenko tuyên bố Moscow đang tiến hành chặn các cảng của Ukraine. "Vấn đề này đã được thảo luận chi tiết trong chuyến thăm của [Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio] Guterres tới Moscow. Các cuộc tham vấn thêm đang được tiến hành về cách Liên hợp quốc có thể giúp đỡ trong tình huống này", ông giải thích.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư cho biết ông sẽ chỉ đồng ý gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin, và không thông qua hòa giải viên hay trung gian. Tuy nhiên, ông bày tỏ nghi ngờ về hiệu quả của các cuộc đàm phán với Nga, với lý do việc di tản Azovstal là thỏa thuận duy nhất đạt được cho đến nay.

Zelensky cũng cho biết ông hy vọng Ukraine cuối cùng sẽ tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình "với một tổng thống khác của Nga" vì Putin "không hiểu đầy đủ những gì đang diễn ra ở Ukraine" và sống trong một "thực tế thay thế." Ông tuyên bố Ukraine "hài lòng với hiện trạng" về sự tham gia của Trung Quốc vào cuộc xung đột, đồng thời nói thêm rằng ông không thấy Bắc Kinh thực hiện "bất kỳ bước nào chống lại Ukraine" và ông hy vọng nó "sẽ không tiến hành một chính sách khác sau lưng chúng tôi. "

---- Quân đội Trung Quốc (PLA) hôm thứ Tư thông báo họ đã thực hiện các cuộc tuần tra sẵn sàng liên tác chiến và "diễn tập chiến đấu thực tế" trên vùng biển và không phận xung quanh Đài Loan.

Người phát ngôn Bộ chỉ huy Quân khu Miền Đông (Eastern Theater Command) của quân đội Trung Quốc, Đại tá Shi Yi nói rằng các hoạt động này nên được coi là một "lời cảnh báo" trước "các hoạt động thông đồng giữa Hoa Kỳ và Đài Loan gần đây."

"Việc Mỹ nói một đằng và làm một nẻo về vấn đề Đài Loan là đạo đức giả và vô ích", quan chức này chỉ ra, đồng thời lưu ý rằng quân đội Trung Quốc "quyết tâm và có khả năng ngăn chặn mọi sự can thiệp của các thế lực bên ngoài" cũng như "âm mưu ly khai" ở Đài Loan.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh hôm thứ Tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người Ukraine ở các khu vực Kherson và Zaporizhzhia do quân đội Nga chiếm đóng được nhập quốc tịch Nga.

Theo nghị định được công bố trên cổng thông tin của chính phủ, các sửa đổi sẽ được thực hiện đối với một nghị định hiện có được sử dụng để đơn giản hóa quy trình cho các cư dân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk ly khai hoặc Cộng hòa Nhân dân Luhansk.

Nga đã trao hàng trăm nghìn hộ chiếu Nga cho các cư dân của DPR và LPR trước cuộc xâm lược lớn vào ngày 24 tháng 2 vào Ukraine, giúp tạo ra một trong những tiền đề cho một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn.

---- Chính quyền tổng thống Ukraine hôm thứ Tư đã báo cáo về "các trận chiến ác liệt" xung quanh thành phố công nghiệp Severodonetsk ở vùng Luhansk phía đông, với một quan chức quân sự hàng đầu cho biết các cuộc pháo kích vào thị trấn đã tăng "theo cấp số nhân".

Một tuyên bố hôm thứ Tư từ phủ tổng thống cho biết "các trận đánh ác liệt ở Severodonetsk," với các cuộc pháo kích liên tục, đồng thời nói thêm, "Vào buổi sáng Thứ Tư, với sự hỗ trợ của pháo binh, quân chiếm đóng của Nga đang tiến về Severodonetsk." Theo tuyên bố, 6 dân thường đã chết và 8 người bị thương trong khu vực trong bối cảnh chiến sự gia tăng.

---- Hungary sẽ vào "tình trạng khẩn cấp" do cuộc chiến ở Ukraine, theo Thủ tướng Viktor Orban của nước này cho biết. Phán quyết sẽ cho phép Orban tiếp tục cai trị bằng sắc lệnh. Hungary đã ở trong tình trạng khẩn cấp do đại dịch Covid-19 nhưng dự kiến sẽ hết hạn vào cuối tháng 5/2022.

---- Nhóm nhạc rap dân gian Ukraine Kalush Orchestra, gần đây đã giành chiến thắng trong Cuộc thi Bài hát châu Âu (Eurovision Song Contest), đang rao bán đấu giá chiếc cúp của mình để gây quỹ cho quân đội Ukraine, nhóm đã thông báo trên Instagram hôm thứ Tư. Oleh Psiuk, người đứng đầu của nhóm, cũng đề nghị bán chiếc mũ xô màu hồng đặc trưng của anh. Ban nhạc này gần đây đã tuyên bố sẽ đi thăm châu Âu để gây quỹ cho Ukraine và các lực lượng vũ trang của nước này.

---- Thủ tướng Slovakia đã đưa ra cảnh báo về tương lai của đất nước ông nếu Nga đánh bại Ukraine trong một hội thảo tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hôm thứ Tư. Thủ tướng Eduard Heger nói: “Nếu Ukraine thất bại, Slovakia là nước tiếp theo [bị Nga xâm lăng]. Họ (Ukraine) phải thắng.”

Heger tiếp tục chỉ trích các thành viên của Liên minh châu Âu phụ thuộc quá nhiều vào năng lượng của Nga. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo "ngừng thỏa hiệp" các nguyên tắc của họ khi giao dịch với Nga: "...chúng ta đã đánh đổi giá trị của mình để lấy khí đốt và dầu giá rẻ quá lâu. Thỏa hiệp với Putin đã gây ra chiến tranh ở Ukraine. Một cuộc chiến tranh gây hấn, mọi người đang chết dần chết mòn. Người Ukraine đang đổ máu của chính họ vì các giá trị của chúng ta, vì vậy chúng ta không cần phải làm vậy.”

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói, ông sẽ không đàm phán ngừng bắn với Nga cho tới khi lãnh thổ Ukraine quay về trạng thái như trước cuộc xâm lược. Zelenskyy đã trả lời phỏng vấn độc quyền kéo dài 45 phút với đài NHK tại văn phòng tổng thống ở thủ đô Kyiv của Ukraine hôm thứ Ba. Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của ông với một hãng truyền thông Nhật Bản kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào ngày 24/2.

NHK ghi lời Zelenskyy cho biết rằng ban đầu thế giới nghĩ Ukraine chỉ cầm cự được 3 ngày sau khi Nga xâm lược. Tuy nhiên, ông nói rằng thế giới đã ngạc nhiên khi thấy Ukraine chiến đấu không chỉ 3 ngày hay 30 ngày mà tận 3 tháng. Ông cũng nói rằng âm mưu của Nga sẽ không bao giờ thành công.

Tổng thống cho biết đối với người Ukraine, chiến thắng nghĩa là giành lại được lãnh thổ, trong đó có khu vực Donbas và Bán đảo Crimea. Tuy nhiên, ông nói rằng để đạt được mục tiêu đó thì Ukraine sẽ phải trả giá đắt. Ông cho biết mong muốn đầu tiên của ông là khôi phục lại lãnh thổ Ukraine về trạng thái trước ngày 24/2, và khi đó Ukraine sẽ ngồi xuống bàn đàm phán với Nga.

---- Tỷ phú George Soros nói tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hôm thứ Ba rằng "cuộc xâm lược Ukraine" có thể đã kích hoạt sự khởi đầu của Thế chiến thứ 3, theo bản ghi lại bài phát biểu của ông do văn phòng của ông đưa ra. Soros lưu ý rằng xung đột "đã làm rung chuyển châu Âu về cốt lõi của nó," nhấn mạnh rằng Liên Âu được thiết kế để ngăn chặn điều như vậy xảy ra.

.

Ông nhấn mạnh rằng ngay cả khi xung đột kết thúc, tình hình châu Âu sẽ không bao giờ trở lại như trước đây. Tỷ phú này cảnh báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể không đợi Liên Âu phát triển các nguồn năng lượng thay thế trước khi ngừng cung cấp khí đốt cho khu vực.

.

Soros nói: “Cách tốt nhất và có lẽ là duy nhất để bảo tồn nền văn minh của chúng ta là đánh bại Putin càng sớm càng tốt. Ngoài ra, ông cáo buộc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình biết kế hoạch của Putin về "hoạt động quân sự đặc biệt" ở Ukraine, lưu ý rằng cả hai nhà lãnh đạo đều cai trị bằng "sự đe dọa".

.

---- Cuộc chiến Nga ở Ukraine làm Trung Quốc văng miểng, hại cả về quân sự.

Video dài 2:31 phút :



https://youtu.be/tcj4OAWzB70

---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết vào hôm thứ Ba rằng quan hệ đối tác "không có giới hạn" giữa Nga và Trung Quốc là "khá tốt và tốt đẹp". Price nói với các phóng viên, cuộc tập trận chung Nga-TQ được tiến hành trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới khu vực đã chứng minh lời của Mỹ tố cáo Nga-TQ là đúng. Ông cũng kết luận rằng cuộc diễn tập Nga-TQ đã được lên kế hoạch và tổ chức "tốt từ trước". Máy bay quân sự của Nga và Trung Quốc đã tập trận chung để tuần tra khu vực châu Á - Thái Bình Dương, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine.

---- Ít nhất 22.000 cư dân được cho là đã thiệt mạng trong cuộc tấn công kéo dài 3 tháng của Nga vào Mariupol, theo một quan chức từ thành phố cảng Ukraine. Petro Andriushchenko cho biết con số này dựa trên nhiều cuộc tiếp xúc mà ông và các quan chức tòa thị chính khác tiếp tục có với các quan chức bị mắc kẹt bên trong, và tin rằng con số thực sự có thể cao hơn nhiều. Các số liệu không thể được xác minh một cách độc lập.

---- Quân Ukraine rút khỏi thị trấn Svitlodarsk. Quân Nga đã chiếm thị trấn tranh chấp Svitlodarsk ở miền Đông Donbas, và các lực lượng Ukraine đã rút lui, theo lời Pavlo Kyrylenko, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Donetsk, cho biết hôm thứ Ba. Khoảng 10.000 dân thường vẫn ở Svitlodarsk bị chiếm đóng, theo Kyrylenko. Ông nói thêm rằng đây "không phải là một cuộc rút lui" của quân Ukraine, mà là một "sự tập hợp lại" và "quyết định đúng đắn và hợp lý" để cứu sống sinh mạng.

---- Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết Hungary sẽ vào "tình trạng khẩn cấp" do cuộc chiến ở Ukraine. Ông nói: "Hungary phải đứng ngoài cuộc chiến này và bảo vệ an ninh tài chính của các gia đình. Để làm được điều này, chúng tôi cần có cơ hội để điều động và khả năng hành động ngay lập tức". Trong khi đó, Ngoại trưởng Ba Lan cho biết Nga sẽ vẫn là mối đe dọa đối với hòa bình ở châu Âu ngay cả sau bất kỳ lệnh ngừng bắn nào ở Ukraine.

---- Thống đốc Luhansk Oblast Serhiy Haidai hôm thứ Ba lưu ý rằng tình hình trong khu vực đang "tồi tệ hơn theo từng giờ", rằng quân Nga đang tiến đến khu vực theo mọi hướng cùng một lúc. Thống đốc viết trên kênh Telegram của mình rằng quân đội Nga đang pháo kích vào khu vực Luhansk, và thị trấn Severodonetsk đã "bị phá hủy hoàn toàn", khiến việc sơ tán trở nên khó khăn. Ông nói thêm rằng tình hình ở vùng Donetsk là "phức tạp" khi nói rằng đường cao tốc Lysychansk-Bakhmut bị bắn sụp hoàn toàn.

Người đứng đầu khu vực nhận xét rằng tình hình trong khu vực giống với Mariupol, đồng thời cho biết thêm rằng Nga đã cử khoảng 20 tiểu đoàn tác chiến và một lượng thiết bị khổng lồ chỉ riêng để tấn công hướng Luhansk.

---- Kissinger kêu gọi Mỹ, phương Tây cưỡng ép Ukraine hòa đàm, đừng gây thảm bại cho quân Nga. Henry Kissinger đã kêu gọi phương Tây đừng gây ra thất bại nặng nề cho quân Nga ở Ukraine, nói điều đó sẽ gây ra những hậu quả tai hại cho sự ổn định lâu dài của châu Âu. Cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ và là kiến trúc sư của mối quan hệ trong Chiến tranh Lạnh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc nói với một cuộc họp ở Davos rằng cuộc chiến không nên kéo dài thêm nữa, và kêu gọi phương Tây hãy cưỡng ép Ukraine chấp nhận hòa đàm với những điều khoản dễ hơn.

Kissinger nói: “Hòa đàm cần phải bắt đầu trong hai tháng tới, trước khi nó tạo ra những biến động và căng thẳng không dễ vượt qua. Lý tưởng nhất, đường phân chia phải là đường quay trở lại thời điểm trước khi chiến tranh bùng nổ. Theo đuổi cuộc chiến vượt thời điểm đó sẽ không phải vì tự do của Ukraine, mà là một cuộc chiến mới chống lại chính nước Nga.”

Ông nói với Diễn đàn Kinh tế Thế giới rằng Nga đã là một phần thiết yếu của châu Âu trong 400 năm và là người bảo đảm cho sự cân bằng cơ cấu quyền lực của châu Âu vào những thời điểm quan trọng. Các nhà lãnh đạo châu Âu không nên đánh mất mối quan hệ lâu dài hơn và cũng không nên mạo hiểm đẩy Nga vào một liên minh lâu dài với Trung Quốc.

---- Một máy bay chiến đấu của [Nga] đã bị bắn rơi trên bầu trời Ukraine, và Kanamat Botashev, một Thiếu tướng về hưu của Không quân Nga, đã thiệt mạng. Các cấp dưới vẫn giữ liên lạc với Botashev sau khi rời quân ngũ đã đồng ý bình luận với điều kiện giấu tên vì lý do an toàn cá nhân. Người ta lưu ý rằng Botashev là phi công cấp cao nhất mà cái chết được biết đến. Trước khi nghỉ hưu, ông là chỉ huy của một trung đoàn không quân.

Có ý kiến cho rằng việc ông tham gia các trận không chiến có thể cho thấy các nhiệm vụ mà Nga đang giao cho các phi công quân sự khó khăn đến mức nào, hoặc là một dấu hiệu cho thấy Nga đang thiếu các phi công giỏi.

Ngày 22/5, Ukraine thông báo rằng một máy bay chiến đấu Su-25 của Nga đã bị bắn rơi trên bầu trời Luhansk Oblast. Phi công không có thời gian để phóng ra. Một trong những đồng nghiệp cũ của Botashev xác nhận rằng một vị tướng về hưu đang thực hiện nhiệm vụ trên một chiếc máy bay Su-25 ở Ukraine.

---- Một người đàn ông Iraq sống hợp pháp tại Hoa Kỳ từ năm 2020 đã bị bắt hôm thứ Ba và bị buộc tội âm mưu giết cựu Tổng thống George W. Bush để trả thù cho Chiến tranh Iraq. Shihab Ahmed Shihab Shihab ở Columbus, Ohio, đã bị các đặc vụ FBI bắt giữ vào sáng thứ Ba.

.

Y đã bị buộc tội trước tòa án liên bang về tội cố gắng đưa một cá nhân vào Hoa Kỳ bất hợp pháp, một tội danh liên bang có thể bị phạt tù lên đến 10 năm, đồng thời hỗ trợ và tiếp tay cho âm mưu giết một cựu quan chức Hoa Kỳ, tội có khả năng bị phạt tù là lên đến 20 năm.

Shihab ban đầu nhập cảnh vào Hoa Kỳ vào tháng 9/2020 bằng thị thực du khách, theo các quan chức và đã nộp đơn xin tị nạn vào tháng 3/2021, đang chờ xem xét. Theo một đơn xin lệnh khám xét ngày 23 tháng 3 được Forbes công bố hôm 23/3, Shihab nói với một mật báo viên FBI rằng y muốn nhập lậu 4 công dân Iraq sống ở Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Đan Mạch vào Hoa Kỳ thông qua Mexico để giúp y thực hiện vụ ám sát cựu TT Bush.

---- Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã lên tiếng phản đối Tổng giám mục Công giáo Tổng giáo phận San Francisco về quyết định cấm bà Peoli dự Rước lễ tại nhà thờ vì cho rằng bà Pelosi có lập trường ủng hộ phá thai. Bà Pelosi nói rằng bà tôn trọng việc mọi người có quan điểm trái nghịch nhau, nhưng không phải lẽ khi họ áp đặt chúng lên người khác.Bà Pelosi cũng nói trên đài MSNBC rằng tại sao những người Công giáo ủng hộ hình phạt tử hình lại được tham dự các buổi Rước lễ: “Tôi thắc mắc về án tử hình, mà tôi phản đối án tử hình. Trong khi đó nhà thờ không có hành động trừng phạt nào đối với người ủng hộ án tử hình."---- Cảnh sát cho biết một vụ xả súng bắn hàng loạt tại một trường tiểu học ở Nam Texas làm 19 học sinh và ít nhất 2 người lớn chết sau khi một tay súng nổ súng. Vụ nổ súng diễn ra tại trường tiểu học Robb ở Uvalde. Trường bao gồm từ lớp 2 đến lớp 4.Phát biểu tại một cuộc họp báo ngay sau vụ xả súng hàng loạt, Abbott xác định kẻ xả súng là Salvador Ramos, 18 tuổi, cư dân thị trấn Uvalde, và là học sinh trường trung học Uvalde High School. Cảnh sát đã bắn chết hung thủ. Có 2 cảnh sát bị thương. Như thế, tính thêm hung thủ, có 3 người lớn chết.Thống đốc Texas Greg Abbott cho biết Ramos vào trường với một khẩu súng ngắn và có thể là một khẩu súng trường. Vụ nổ súng diễn ra vào khoảng 11:30 sáng. Cảnh sát tin rằng nghi phạm hành động một mình. Gần 600 học sinh đang theo học tại trường tiểu học này.---- Cảnh sát nói, Ramos được cho là đã bắn bà nội/ngoại của y trước khi đến trường tiểu học. Cụ bà phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Một bức ảnh chụp hai khẩu súng trường kiểu AR15 đã xuất hiện trên một tài khoản Instagram có liên quan đến tay súng chỉ ba ngày trước vụ nổ súng hôm thứ Ba. Trang TikTok của y chỉ có một bài đăng duy nhất về một trò chơi trên thiết bị di động.---- Tổng thống Biden hôm thứ Ba đã yêu cầu Quốc hội "đứng lên đấu tranh chống kỹ nghệ súng" và hãy siết luật về vũ khí, sau khi một tay súng bắn chết ít nhất 19 trẻ nhỏ tại một trường tiểu học ở Texas. Biden bày tỏ đau buồn cho các nạn nhân trong một bài phát biểu từ Bạch Ốc và bày tỏ sự phẫn nộ trước việc các nhà lập pháp không ban hành luật súng nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn các vụ xả súng ở trường học. Tổng thống đã phát biểu khoảng một giờ sau khi hạ cánh xuống thủ đô Washington sau chuyến công du tới châu Á.---- Gia đình của một giáo viên lớp 4 bị bắn chết trong vụ xả súng hàng loạt tại một trường tiểu học ở Texas đã nổi giận vì luật súng quá lỏng lẻo của Mỹ. Lydia Martinez Delgado, dì của cô giáo bị giết Eva Mireles, nói: “Tôi rất tức giận vì những vụ xả súng này vẫn tiếp diễn. Những đứa trẻ này vô tội. Không nên dễ dàng bán súng trường cho tất cả mọi người. Đây là quê hương của tôi, một cộng đồng nhỏ chưa đầy 20.000 người. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng điều này sẽ xảy ra với những người thân yêu đặc biệt... Tất cả những gì chúng ta có thể làm là cầu nguyện hết mình cho đất nước, tiểu bang, trường học và đặc biệt là gia đình của tất cả mọi người."Cô giáo Mireles là một trong số ít nhất 21 người, bao gồm 19 trẻ em, bị giết bởi một tay súng 18 tuổi đã nổ súng bên trong Trường Tiểu học Robb vào sáng thứ Ba. Báo The New York Times ghi rằng cô giáo Mireles có chồng và một con, và họ thích đi bộ đường dài. "Cô ấy là niềm vui của bữa tiệc," theo lời dì Delgado nói với tờ báo NYT.---- "Chúng ta đang làm gì vậy?" Thượng nghị sĩ Chris Murphy (Dân Chủ-CT) đã đặt câu hỏi trong một bài phát biểu mạnh mẽ trên sàn Thượng viện ngay sau vụ tàn sát kinh hoàng những người vô tội hôm thứ Ba tại Trường tiểu học Robb ở Uvalde, Texas, vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ vụ thảm sát Sandy Hook ở Connecticut gần một thập niên trước.TNS Murphy nói: “Có nhiều vụ xả súng hàng loạt nhiều hơn trong năm nay. Con em chúng ta đang sống trong sợ hãi mỗi khi chúng đặt chân vào một lớp học vì chúng nghĩ rằng chúng sẽ là người [bị bắn] kế tiếp. Chúng ta đang làm gì vậy? Tại sao quý vị lại dành tất cả thời gian này để tranh cử vào Thượng viện... Chúng ta đang làm gì vậy? Tại sao quý vị lại ở đây, nếu không phải để giải quyết một vấn đề tồn tại như thế này? Điều này không phải là không thể tránh khỏi. Điều này chỉ xảy ra ở đất nước này, và không nơi nào khác. Không có nơi nào khác mà những đứa trẻ nhỏ đến trường nghĩ rằng chúng có thể bị bắn vào ngày hôm đó”.---- Video vụ thảm sát dài 2:45 phút:



https://youtu.be/tmL5SDxsHA0

---- Các ứng cử viên nặng ký của Đảng Cộng hòa sẽ phát biểu tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Súng trường Quốc gia (National Rifle Association) vào cuối tuần này ở Houston, vài ngày sau khi 19 trẻ em và hai người lớn bị giết trong một vụ xả súng ở trường học hôm thứ Ba. Dự kiến trong những người sẽ nói trong buổi này có cựu Tổng Thống Trump, Thượng nghị sĩ Ted Cruz, Thống Đốc Abbott (của Texas).

.

Hội nghị dự kiến sẽ diễn ra từ Thứ Năm đến Chủ Nhật tại Trung tâm Hội nghị George R. Brown, cách Trường Tiểu học Robb ở Uvalde, Texas, nơi xảy ra vụ xả súng khoảng 270 dặm. Trang web của sự kiện NRA mô tả cuộc họp ở Texas là nơi tổ chức “những người yêu nước cho một ngày cuối tuần tràn đầy tự do cho cả gia đình khi chúng tôi kỷ niệm Tự do, Vũ khí và Tu chính án thứ hai!” Nhiều nhà phê bình đã kêu gọi hủy bỏ hội nghị sau vụ thảm sát trường học tồi tệ nhất kể từ vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook ở Connecticut vào năm 2012.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi một thông điệp về sự thông cảm và đoàn kết với Hoa Kỳ sau vụ xả súng trong trường học ở Texas hôm thứ Ba khiến 19 trẻ em và hai người lớn thiệt mạng. “Vô cùng đau buồn trước tin tức về vụ giết hại những đứa trẻ vô tội ở Texas,” Zelensky đã tweet vào sáng thứ Tư. “Xin chân thành chia buồn cùng gia đình các nạn nhân, người dân Hoa Kỳ và [Tổng thống Biden] về thảm kịch này. Người dân Ukraine chia sẻ nỗi đau với người thân, bạn bè của các nạn nhân và toàn thể người dân Mỹ ”.

Thông điệp của ông được đưa ra sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba đã tweet trước đó: "Chúng tôi đoàn kết với các bạn vào thời điểm khó khăn này."

Trong một diễn biến khác, Đức Giáo hoàng Francis cũng kêu gọi kiểm soát súng đạn sau vụ thảm sát tại trường tiểu học Robb ở Uvdale. “Trái tim tôi tan nát vì vụ thảm sát tại trường tiểu học ở Texas,” Đức giáo hoàng nói trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần của mình.

---- Một người gốc Việt 38 tuổi đang bị bắt vì liên quan đến một vụ cướp ngân hàng vào tuần trước ở Annapolis, tiểu bang Maryland. Pedro Nguyễn bị bắt vào ngày 19/5/2022 với các tội danh cướp, âm mưu cướp, trộm cắp, âm mưu thực hiện hành vi trộm cắp...

Cảnh sát Annapolis cho biết các cáo buộc bắt nguồn từ một vụ cướp ngân hàng được báo cáo một ngày trước đó tại khu phố 800 trên đường Bay Ridge ở Annapolis. Cảnh sát cho biết một người đàn ông bước vào chi nhánh ngân hàng và đưa cho nhân viên giao dịch một tờ giấy đòi tiền. Nghi phạm bỏ đi với một số tiền mặt không xác định.

---- Hai người gốc Việt đứng bên lề đã chết trong một cuộc rượt đuổi bằng xe hơi ở Sacramento, California, hôm thứ Bảy được xác định là cặp vợ chồng Tien Le và Binh Nguyen. Theo lời Ty Cảnh sát Sacramento, các cảnh sát đang ở khu vực Đại lộ Stockton và Đại lộ 47 vào khoảng 8:45 sáng thì họ nhìn thấy hai xe chạy kiểu lái xe ẩu.

Cảnh sát lái xe đuổi theo hai chiếc xe và rượt theo khoảng nửa dặm. Một trong những xe kia đã đâm vào Nguyen and Le trên Đại lộ Stockton, gần Đường 65, chưa đầy một phút sau đó. Hai vợ chồng thiệt mạng trong vụ va chạm, người điều khiển xe hơi bị truy đuổi bị thương nặng. Chiếc xe còn lại đã phóng đi và vẫn chưa được tìm thấy.

Le và Nguyen chết đi, để lại một con trai 5 tuổi và một con gái 8 tuổi. Lực lượng Tuần tra Xa lộ California đang điều tra vụ tai nạn chết người.

---- Hung Cao, 50 tuổi, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ Cộng Hòa và sẽ tranh cử kình với Dân biểu Dân chủ Jennifer Wexton cho ghế Dân biểu liên bang địa hạt 10 của Bắc Virginia. Cao là cựu tị nạn Việt Nam, vào Mỹ năm 1975, và là Đại tá Hải quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu. Chức vụ "navy captain" là tương đương Đại tá bên Lục quân, và là kế dưới chức Đề Đốc Hải quân (directly below Rear Admiral Lower Half) Hoa Kỳ.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ, Cao làm việc trong cương vị sĩ quan Deep Sea Diver and Explosive Ordnance Disposal (EOD) Officer (Lặn biển sâu và xử lý vật liệu nổ), theo tiểu sử ở trang https://www.hungcaoforcongress.com/ .

Cao và gia đình 7 người của anh ấy đã chọn Virginia làm ngôi nhà cố định của họ chỉ mới 5 năm trước, và sau 13 lần di chuyển trên khắp các tiểu bang và thế giới do sự nghiệp quân sự của Hung Cao.

Phần lớn các quảng cáo trong chiến dịch của anh ấy bao gồm hình ảnh và chữ theo chủ đề quân sự. Ví dụ: logo “Hung Cao” của anh ấy được định dạng giống như một khẩu súng hoặc phần người bắn nhìn qua để nhắm súng của họ.

Mặc một chiếc áo phông màu đỏ đơn giản và quần jeans, Cao cảm ơn các cử tri qua Twitter trước khi nhắc lại rằng công việc vẫn chưa được “hoàn thành” vì họ vẫn cần giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11/2022.

Hung Cao.

---- Đếm xong 99% các phiếu đã bầu trong sơ bộ Dân Chủ hôm Thứ Ba 24/5/2022 ở tiểu bang Georgia cho thấy Dân biểu tiểu bang Bee Nguyen (đang là ứng cử viên chức Bộ Trưởng Hành Chánh Geogia) tính tới rạng sáng Thứ Tư 25/5/2022 là 301,309 phiếu, chiếm tỷ lệ 44.3% phiếu (vẫn chưa hơn 50% phiếu để miễn vòng sơ bộ thứ nhì). Nghĩa là, DBTB Bee Nguyen sẽ còn phải tranh cử, đối mặt với một ứng cử viên Đảng Dân chủ trong cuộc tranh cử sơ bộ vòng nhì vào ngày 21/6/2022.

Trong 2 ứng cử viên Dân Chủ --- Dee Dawkins-Haigler, cựu Dân biểu tiểu bang từ Quận DeKalb; Michael Owens, cựu Chủ tịch Đảng Dân chủ Quận Cobb --- người nào thắng phiếu hôm Thứ Ba 24/5/2022 sẽ được vào vòng sơ bộ thứ 2 để tranh cử chống lại DB Bee Nguyen để giành đề cử của Dân Chủ trong bầu cử tháng 11/2022 kình với ứng cử viên Cộng Hòa. Hiện thời kết quả tạm sơ bộ Dân Chủ vòng 1: Dawkins-Haigler có 18.7% phiếu, trong khi Owens có 16.4%. Khi đếm xong 100% phiếu, có thể sẽ thay đổi 2 tỷ phiếu vừa dẫn.

DB/TB Bee Nguyễn đã phục vụ trong Hạ viện Georgia kể từ khi chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt năm 2017 để kế nhiệm Stacey Abrams trong một quận bao gồm các phần của Quận DeKalb ngay phía đông của đường Quận Fulton và một số khu vực của thành phố Atlanta. Nguyễn cũng là một phó chủ tịch của Đảng Dân chủ của tiểu bang.

Trong thời kỳ cựu Tổng thống Donald Trump và các đồng minh của Trump bịa đặt sai sự thật về hành vi gian lận cử tri lan rộng ở Georgia, DB Bee Nguyen đã nhấn mạnh thành công của chị là lật tẩy những câu chuyện sai sự thật tại Georgia.

.



Cử tri gốc Việt tại Georgia nên vận động tất cả các cử tri gốc Á và Dân Chủ bầu cho ứng viên Bee Nguyen trong vòng sơ bộ 2 của Dân Chủ ngày 21/6/2022.

---- Hơn 1,5 triệu khẩu trang hỗ trợ chống dịch từ cuối năm 2021 vẫn bị thủ tục ém trong kho (thiếu tiền bôi trơn?). Câu chuyện rất kỳ lạ, Mặt Trận Tổ Quốc được 2 lô hàng từ Việt kiều ở Đức và Hồng Kông gửi về giúp chống dịch, tổng cộng 2 lô hàng khẩu trang hơn 1,1 triệu chiếc đã về tới VN từ cuối năm 2021 nhưng còn bị ém, không cho MTTQ nhận vì thủ tục thông quan. Nếu là doanh nghiệp nhập khẩu về, hẳn là có tiền bôi trơn, nhưng vì kiều bào tặng chống dịch, nên không có tiền lót tay qua cửa (vì MTTQ chỉ chịu chấp nhận chi tiền khoa bãi)? Báo Người Lao Động kể lời bà Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh nói vào sáng 25-5, tại buổi thảo luận tổ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022, ghi rằng ...tháng 11-2021, MTTQ nhận được hai văn bản của doanh nghiệp ở Đức và bà con kiều bào ở Hồng Kông (Trung Quốc) thông báo gửi về những lô khẩu trang để hỗ trợ bà con chúng ta trong phòng chống dịch.

Tại tổ thảo luận có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự, bà Trương Thị Ngọc Ánh nói: "Nhưng báo cáo Thủ tướng là chúng tôi làm thủ tục hải quan mãi vẫn chưa xong. Lô hàng ở Đức gửi về Nội Bài còn lô khẩu trang ở Hồng Kông gửi về sân bay Tân Sơn Nhất. Khi làm thủ tục, yêu cầu phải có biên bản tiếp nhận, xác nhận tài trợ, chúng tôi đều làm đầy đủ. Hải quan nói cần phải có xác nhận của Bộ Tài chính. Tới Bộ Tài chính thì nói việc này không thực hiện theo Nghị định 80 mà thực hiện theo Nghị định 93. Tuy nhiên Nghị định 93 này mới ban hành cuối tháng 10-2021, quy định về vận động, huy động, hỗ trợ hàng hóa phục vụ cho công tác chống dịch. Nhưng làm theo Nghị định 93 hải quan lại yêu cầu MTTQ phải có ý kiến của Bộ Y tế về miễn thẩm định lô hàng thì sẽ cho xuất lô hàng ra. Chúng tôi đã làm văn bản sang Bộ Y tế được hơn 1 tháng, nhưng đến nay cũng chưa có phản hồi. Như vậy đã hơn 6 tháng, 1,5 triệu khẩu trang phục vụ cho công tác phòng chống dịch vẫn nằm trong kho và hàng tháng MTTQ vẫn phải gửi, chuyển trả tiền lưu kho, lưu bãi. Đây là vấn đề chúng tôi thấy hết sức bất cập"- Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam nêu vấn đề.

---- Sài Gòn: thành phố của những giấc mơ. Qua mắt giới làm phim trẻ.

Video dài 55 giây:



https://youtu.be/WBzT1iV6oVA



---- HỎI 1: Lộ kế hoạch TQ chuẩn bị cuộc chiến xâm lược Đài Loan?

ĐÁP 1: Theo 1 băng ghi âm. Báo Taiwan News ghi rằng âm thanh được cho là bị rò rỉ từ một cuộc họp tối mật của Quân đội Trung Quốc (PLA) cho thấy các chỉ huy đang tổ chức một cuộc họp để bắt đầu các nỗ lực động viên chuẩn bị cho cuộc chiến với Đài Loan.

Đoạn âm thanh dài 57 phút được cho là ghi lại trong cuộc họp của Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Đông vào ngày 14/5/2022 và được Lude Media đăng tải vào hôm thứ Hai (23/5/2022). Theo các cơ quan truyền thông, đây là bản ghi âm đầu tiên từ một "cuộc họp quân sự tối mật" ở Trung Quốc từng được công bố trước công chúng.

Lude Media tuyên bố đoạn âm thanh được cung cấp bởi một nhóm thành viên cấp cao của PLA, những người đã "liều mạng để vạch trần kế hoạch xấu xa của Tập Cận Bình và ĐCSTQ trước thế giới văn minh." Bản ghi âm bao gồm các kế hoạch quân sự của Trung Quốc đối với eo biển Đài Loan, Biển Đông, Hoa Đông và Chuỗi đảo thứ nhất (First Island Chain), với bản dịch tiếng Anh của toàn bộ bản ghi âm hiện có trên cả Lude Media và trang web của nhà hoạt động nhân quyền Jennifer Zeng.

Ủy ban bắt đầu bằng việc thông báo rằng họ đã nhận được "lệnh động viên toàn quốc và các chỉ thị chuyển tiếp từ thời bình sang thời chiến." Mục đích chính đã nêu của cuộc họp, bao gồm các thành viên của Quân khu Quảng Đông của PLA, là truyền đạt chỉ thị của lệnh động viên và làm rõ các chỉ thị về việc chuyển từ thời bình sang thời chiến.

Các đại biểu được biết rằng tất cả các cấp chính quyền trong tỉnh phải thay đổi ưu tiên của họ từ phát triển kinh tế sang "đảm bảo thắng lợi chiến lược." Các chỉ huy tuyên bố, "Chúng tôi sẽ không ngần ngại bắt đầu một cuộc chiến, đè bẹp nền độc lập của Đài Loan và âm mưu của kẻ thù mạnh, đồng thời kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia", và họ nói rằng đó là quyết định chiến lược của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đối với điều phối bức tranh lớn về các vấn đề quốc tế và trong nước. "

Trong số các nhiệm vụ động viên tỉnh Quảng Đông được Bộ chỉ huy quân khu phía đông và phía nam của PLA giao cho tỉnh Quảng Đông là kích hoạt 140.000 quân nhân, 953 cửa hàng và 1.653 đơn vị/thiết bị tự hành không người lái. Các nguồn lực khác sẽ được trưng dụng bao gồm 20 sân bay, sáu bãi sửa chữa và đóng tàu, và 14 trung tâm chuyển khẩn cấp cũng như "kho ngũ cốc, bệnh viện, trạm máu, kho dầu và trạm xăng."

Xem tiếp:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4548656

---- HỒ SƠ: Vụ Tenma Việt Nam: Ba cựu lãnh đạo công ty Nhật Bản bị buộc tội hối lộ quan chức Việt Nam (RFA)

Vụ Tenma Việt Nam: Ba cựu lãnh đạo công ty Nhật Bản bị buộc tội hối lộ quan chức Việt Nam

Đài Á Châu Tự Do RFA - 24/5/2022

Văn phòng Công tố quận Tokyo, Nhật Bản, hôm 23/5 đã buộc tội ba cựu quan chức của Tập đoàn nhựa Nhật Bản là Tenma Corp vì đã đưa hối lộ 23,6 triệu Yen cho các giới chức thuế của Việt Nam để trốn thuế. Truyền thông Nhật Bản loan tin này hôm 23/5.

Theo cáo trạng từ phía Văn phòng Công tố quận Tokyo được báo chí Nhật trích dẫn, ba người này đã đút lót hai tỷ đồng cho một quan chức ở tỉnh Bắc Ninh như là phần thưởng giúp tập đoàn tránh nộp thuế khoảng gần 1,8 tỷ yên vào tháng 6 năm 2017.

Tenma Vietnam sau đó đã được miễn thuế, theo một báo cáo của hội đồng độc lập được Tenma lập nên để điều tra vụ án này.

Asahi Shimbun trích các nguồn tin cho biết ông Fujino đã duyệt các khoản chi này sau khi biết thông tin.

Ngay sau khí có tin liên quan đến vụ việc từ phía Nhật Bản vào khoảng giữa năm 2020, Tổng cục Hải quan đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Thành Tô – Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh, và ông Phạm Đức Thường – Vụ trưởng Vụ Dự toán thu thuế, nguyên Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

Báo Thanh Niên trích lời Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, qua thanh kiểm tra việc xử lý thuế với Công ty Tenma Việt Nam, dù xác định không làm thất thu thuế nhưng cũng có nhiều vấn đề tồn tại, nhưng việc kết luận có hối lộ đoàn kiểm tra sau thông quan hay đoàn kiểm tra thuế không thì vẫn chưa có thể kết luận được.

Nguồn:

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/three-former-exectutives-of-tenma-corp-indicted-for-giving-bribes-to-vn-tax-officials-05242022130043.html

.