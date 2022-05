Xe dân dụng thành pháo đài: Các binh sĩ Ukraine đang dùng những chiếc xe bán tải (pickup truck) được trang bị bệ phóng phi đạn do Mỹ sản xuất để chiến đấu chống lại quân Nga xâm lược.

- Thủ tướng Nhật Bản: sẽ không cho phép chuyện tương tự cuộc chiến Ukraine xảy ra ở Ấn Độ - Thái Bình Dương. Nhật-Mỹ-Úc-Ấn: cần an ninh Biển Đông, phi hạt nhân Bắc Hàn. Nhật-Mỹ hợp tác về nguồn cung chip thế hệ mới. Úc-Nhật tăng hợp tác quốc phòng, lo ngại TQ bành trướng quân sự.

- Bộ trưởng Quốc phòng Nga: lo ngại Ukraine chế tạo vũ khí Hạt nhân. Quân đội Nga: đang giảm tốc độ tấn công ở Ukraine để mở hành lang nhân đạo. Anh: quân Nga đã đạt được một số thành công cấp địa phương ở Donbass. Ngoại trưởng Nga: thất vọng với phương Tây, nên sẽ kết thân Trung Quốc.

- Ukraine: Từ xe dân dụng thành pháo đài phi đạn di động. Ba Lan: Đức vi phạm lời hứa giao xe tăng Leopard cho Ba Lan. Liên Âu tăng quân viện cho Ukraine từ 1,5 tỷ euro lên 2 tỷ euro. Ủy ban châu Âu: Châu Âu cần Ukraine phải thắng, Nga phải thua.

- Đại sứ Ukraine tại Mỹ: không nhượng đất đổi lấy hòa bình vì sẽ là chết chậm, bây giờ Nga đã bắn Ukraine sập 12 sân bay dân dụng, 295 cầu, 591 trường mẫu giáo, 574 cơ sở chăm sóc sức khỏe, 108 địa điểm tôn giáo và 179 tòa nhà văn hóa. Ukraine đã mở hồ sơ truy tố 49 lính Nga về tội ác chiến tranh, còn hồ sơ 600 nghi phạm khác. Ukraine: còn 580 công ty nước ngoài vẫn ở Nga, kinh doanh như không có gì xảy ra. Ngoại Trưởng Mỹ: Putin muốn xóa bỏ bản sắc Ukraine.

- Zelensky: nếu Ukraine thất thủ, Nga sẽ đánh tiếp qua vùng Baltic của NATO, lính Mỹ sẽ phải vào, là lính Mỹ sẽ tử trận. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ: 20 quốc gia cam kết viện trợ an ninh bổ sung cho Ukraine. Colombia: sẽ huấn luyện binh sĩ Ukraine rà phá bom mìn. Đan Mạch: sẽ gửi Ukraine hỏa tiễn Harpoon chống hạm để mở đường biển xuất cảng. Nga sẽ xây căn cứ quân sự ở Kherson.

- Nhà ngoại giao Nga có 20 năm công vụ Boris Bondarev từ chức để phản đối cuộc chiến của Putin.

- COVID-19: Thượng Hải từ từ gỡ phong tỏa. Nhiều người dân kể 50 ngày không cán bộ nào đưa lương thực giúp

- Mật vụ đã chi 2 triệu đô la tại các cơ sở kinh doanh của Trump trong 4 năm Trump làm Tổng Thống

- Kellyanne Conway: Trump ngỏ ý rút lui tranh cử 2016 khi lộ ra video Trump nói ưa thò tay sờ hạ bộ các cô

- Ủy ban Hạ viện: 6 buổi điều trần TV tháng 6/2022 sẽ cho thấy Trump chủ mưu lật ngược bầu cử 2020.

- FBI: nổ súng tăng 50% từ năm 2020 đến năm 2021, chết 103 người - tăng 171% so với năm 2020

- khoảng 3,1 triệu dân Nam California lái xe đi chơi cuối tuần này, nhiều nhất tới: Mexico, Las Vegas, Grand Canyon...

- Quận Cam tháng 4/2022: có 3.021 nhà bán được, giảm 28% so với 4/2021, giá trung bình: 1,05 triệu đô/căn

- Quận Cam: Strawberry Festival trở lại cuối tuần này, dịp Lễ Memorial Day (Lễ Chiến sĩ trận vong)

- Nợ công bình quân đầu người năm 2020 là hơn 1507.32 đôla/người.

- Trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (quyền lực Dũng sẽ trở lại?)

- Khách quốc tế phải hủy vé đến Việt Nam vì rào cản thủ tục (nếu không hối lộ?).

- HỎI 1: Trong 100 người ảnh hưởng nhất 2022 của báo Time có Zelensky, Putin, Biden, DeSantis, nhưng không có Trump? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Putin bị ám sát hụt 2 tháng trước? ĐÁP 2: Tình báo Ukraine nói như thế.

QUẬN CAM (VB24/5/2022) ---- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu cho biết hôm thứ Ba rằng có "một mối đe dọa thực sự rằng Ukraine sẽ tạo ra vũ khí hạt nhân và các phương tiện để vũ khí hạt nhân xuât hiện. Ukraine đã trở thành một quốc gia thù địch với chúng tôi và được sử dụng như một công cụ gây áp lực lên Nga."

Ông Shoygu cũng chỉ trích Hoa Kỳ, nói rằng họ "đã đặt ra một lộ trình cho việc phá bỏ hoàn toàn cấu trúc an ninh quốc tế hiện có, đi kèm với việc triển khai toàn cầu hệ thống phòng thủ chống phi đạn và phát triển các hệ thống phi đạn tầm trung và tầm ngắn hơn. Mỹ đã khẩn cấp tổ chức việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, vì lo sợ quân đội Ukraine sẽ thất bại."

Shoygu không nói tới chuyện rằng chính quân Nga hỗ trợ phe thân Nga gây chiến ở Moldova năm 1990 để cắt và sáp nhập vào Nga tỉnh Transnistria của Moldova năm 1992, chính Nga khởi động chiến tranh ở Ukraine, chính Nga đã chiếm và sáp nhập Crimea năm 2014, chính Nga và Trung Quốc đã thử nghiệm vũ khí siêu thanh thành công trước Hoa Kỳ, chính TQ đã xây 4 bãi đá Biển Đông thành các đảo nhân tạo để thành các pháo đài quân sự.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu cho biết hôm thứ Ba tại cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể ( Council of Ministers of Defense of the Collective Security Treaty Organization - CSTO) rằng quân Nga đang giảm tốc độ tấn công ở Ukraine "có chủ ý", do các hành lang nhân đạo được tạo ra để dân thường di tản. Shoygu tuyên bố rằng quân Nga "không nhằm vào các khu vực dân sự, không giống như lực lượng quân đội Ukraine."

---- Từ xe dân dụng thành pháo đài phi đạn di động. Các binh sĩ Ukraine đang chuyển sang những chiếc xe bán tải (pickup truck) được trang bị bệ phóng phi đạn do Mỹ sản xuất để chiến đấu chống lại lực lượng Nga xâm lược. Các xe này tên là "Banderamobiles" lấy tên từ Stepan Bandera, nhà lãnh đạo dân tộc Ukraine chống Liên Xô quyết liệt, người đã chiến đấu cho độc lập của Ukraine trong những năm 1930 và 40. Nhìn từ xa và nhìn từ phi cơ sẽ nhầm các pháo đài di động này như xe đời thường.

Một bài đăng trên trang Facebook của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã gọi những chiếc xe tải Nissan bị lừa là “cơn ác mộng của bọn chiếm đóng”. Một số xe bán tải có trang bị súng phóng lựu MK19 - lần đầu tiên được phát triển để sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam - có thể bắn phát đạn 40mm lên tới phạm vi hiệu quả một dặm. Loại vũ khí này vẫn được sử dụng trong các đơn vị Lực lượng Đặc biệt của Hoa Kỳ và đã được gắn lên các phương tiện trong các cuộc xung đột trước đây, bao gồm cả của Cơ quan Không quân Đặc nhiệm Anh trong Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất năm 1991. Quân đội Nga cũng đã sử dụng súng máy gắn trên xe bán tải kể từ khi xâm lược Ukraine vào tháng Hai.

.



---- Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm thứ Ba đã tố Đức vi phạm lời hứa giao xe tăng Leopard cho Ba Lan sau khi Ba Lan cung cấp kho vũ khí xe tăng cho Ukraine. "Đức đã không giữ lời hứa đó. Và thẳng thắn mà nói, chúng tôi rất thất vọng về điều đó. Chúng tôi đã cung cấp cho Ukraine một số lượng lớn xe tăng vì chúng tôi tin rằng đó là trách nhiệm của chúng tôi với tư cách là nước láng giềng”, ông Duda nói với kênh tin tức Welt của Đức trong chuyến thăm Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos. Thỏa thuận giữa Đức và Ba Lan được cho là sẽ được thực hiện dưới sự hợp tác của NATO.

.

---- Hôm thứ Ba, Hội đồng Liên Âu đã quyết định tăng quân viện cho Ukraine từ 1,5 tỷ euro lên 2 tỷ euro, theo tuyên bố được đăng trên trang web chính thức của Hội đồng. Hai biện pháp bổ sung đã được thông qua trong khuôn khổ Tổ chức Hòa bình Châu Âu (European Peace Facility - EPF) và sẽ cho phép Liên Âu "hỗ trợ hơn nữa khả năng và khả năng phục hồi của Các lực lượng vũ trang Ukraine để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của đất nước, đồng thời bảo vệ dân thường chống lại tuyên bố cho biết. Số tiền 500 triệu euro bổ sung sẽ được sử dụng cho các thiết bị quân sự cũng như vật tư y tế và bảo vệ.

.

---- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2022 (WEF) hôm thứ Ba rằng, trong khi phát biểu về sự can thiệp quân sự của Nga vào Ukraine, Kyiv "phải thắng trong cuộc chiến này" và "sự xâm lược" của Nga phải kết thúc bằng "thất bại chiến lược". "

Bình luận về cuộc xung đột, von der Leyen tuyên bố rằng, "lần đầu tiên trong lịch sử," Liên Âu đang giúp đỡ một quốc gia thứ ba đang "bị tấn công". Bà nhấn mạnh rằng, kể từ khi Nga bắt đầu hoạt động, khối đã tiếp nhận 6 triệu người tị nạn Ukraine. Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp trừng phạt mà Liên Âu đã áp dụng đối với Nga trong việc gây áp lực buộc Nga phải ngừng hoạt động của tổ chức này. Bà nói thêm rằng việc Nga cố gắng cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Liên Âu chỉ củng cố thêm quyết tâm của khối trong việc "tống khứ" năng lượng nhập cảng của Nga.

"Nhưng đây không chỉ là về việc xóa bỏ những thiệt hại do cơn thịnh nộ hủy diệt của Putin. Nó còn là về việc xây dựng tương lai mà người Ukraine đã chọn... Việc tái thiết đất nước nên kết hợp đầu tư lớn với những cải cách đầy tham vọng. Chúng tôi sẽ chung tay giúp Ukraine trỗi dậy từ đống tro tàn. Đó là ý tưởng đằng sau nền tảng tái thiết mà tôi đã đề xuất với Tổng thống [Volodymyr] Zelensky của Ukraine... Tái thiết Ukraine sẽ kêu gọi sự thống nhất chưa từng có."

---- Sở tình báo Quốc phòng Anh ghi nhận: quân Nga đã đạt được một số thành công cấp địa phương ở khu vực Donbass một phần nhờ tập trung hỏa lực các đơn vị pháo binh. Mặc dù đã có sự kháng cự mạnh mẽ của Ukraine với các tuyến phòng thủ được đào sẵn, các lực lượng Nga vẫn đang gia tăng cường độ hoạt động của họ ở Donbas khi tìm cách bao vây Severodonetsk, Lyschansk và Rubizhne. Tuy nhiên, theo báo cáo, nếu tiền tuyến Donbass di chuyển xa hơn về phía tây, điều này sẽ mở rộng các tuyến liên lạc, và quân Nga có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tiếp tế hậu cần.

---- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow phải chấm dứt bất kỳ sự phụ thuộc nào vào phương Tây và thay vào đó nước này đang làm sâu sắc thêm quan hệ với Trung Quốc. Ông Lavrov nói với một số khán giả tại một buổi nói chuyện hình thức vấn đáp ở Moscow hôm thứ Hai, theo bản tin từ Bộ Ngoại giao Nga: “Giờ đây, phương Tây đã nắm giữ vị trí của một nhà độc tài, mối quan hệ kinh tế của chúng tôi với Trung Quốc sẽ còn phát triển nhanh hơn nữa."

---- Úc-Nhật tăng hợp tác quốc phòng, lo ngại TQ bành trướng quân sự. Vài giờ sau khi tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng mới của Úc, Anthony Albanese lên phi cơ sang Nhật và bước vào ánh sáng chói lóa của sự chú ý toàn cầu hôm thứ Ba. Ông đã được chào đón nồng nhiệt từ Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và các nhà lãnh đạo khác tại một hội nghị thượng đỉnh quốc tế ở Nhật Bản. Biden nói đùa khi các nhà lãnh đạo gặp nhau tại thượng đỉnh Bộ Tứ: "Bạn đã tuyên thệ nhậm chức và lên máy bay, và nếu bạn ngủ gật khi ở đây, cũng không sao. Tôi không biết bạn đang làm như thế nào. Nhưng nó thực sự khá phi thường, chỉ cần đi ra khỏi đường mòn của chiến dịch là tốt." Bộ Tứ (Quad) là một liên minh kinh tế và an ninh Ấn Độ - Thái Bình Dương có ý nghĩa như một đối trọng với Trung Quốc.

Chiến thắng trong cuộc bầu cử cuối tuần qua cho Albanese, từ Đảng Lao động trung tả, là một sự thay đổi sống động trong nền chính trị Úc châu, chấm dứt chín năm cầm quyền của phe bảo thủ. Albanese đã tự mô tả mình là ứng cử viên chính trị đầu tiên của Australia với "cái tên không phải là người Celtic gốc Anglo." Albanese sinh ra ở Sydney với cha là người Ý và mẹ là người Úc gốc Ireland, và rồi bà mẹ đã nuôi Albanese như một người mẹ đơn thân.

Ông và Penny Wong (Wong người gốc Malaysia, bộ trưởng ngoại giao đầu tiên của Úc sinh ra ở nước ngoài) đã tuyên thệ nhậm chức hôm thứ Hai ngay trước khi họ bay đến Tokyo để dự cuộc gặp với Biden, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Tại hội nghị thượng đỉnh, Albanese nhấn mạnh cam kết kiên định của Úc đối với diễn đàn khu vực và nhấn mạnh những nỗ lực của Úc trong việc đối phó với biến đổi khí hậu và tìm kiếm sự tham gia nhiều hơn với các nước Đông Nam Á. Ông không đề cập đến các hành vi gây hấn của Trung Quốc, điều mà nhiều nước ở châu Á tỏ ra lo lắng.

Nhưng trong cuộc gặp với Kishida vào hôm thứ Ba, hai thủ tướng đã chia sẻ mối quan ngại về hiệp ước an ninh mới của Trung Quốc với Quần đảo Solomon, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết. Kishida và Albanese cũng đồng ý hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực quốc phòng, một khuôn khổ kinh tế khu vực mới do Hoa Kỳ lãnh đạo, năng lượng sạch và khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, nó cho biết.

---- Nhật-Mỹ-Úc-Ấn: an ninh Biển Đông, phi hạt nhân Bắc Hàn. Bốn vị nguyên thủ Nhật Bản, Mỹ, Úc châu và Ấn Độ cho biết sẽ tăng cường hợp tác về phát triển kinh tế, biến đổi khí hậu và an ninh. Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Bộ tứ diễn ra hôm thứ Ba 24/5/2022 tại Tokyo đã đề cập đến quan ngại rằng giao tranh ở Ukraine có thể gây bất ổn tại các khu vực khác. NHK ghi lời Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết các nước đều có lập trường thống nhất.

Trong bài phát biểu khai mạc tại Hội nghị thượng đỉnh Tứ Cường (Quad), Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh cuộc chiến ở Ukraine là trọng tâm chính của cuộc họp: "Một sự kiện nghiêm trọng đã làm lung lay cơ bản quy tắc của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ mà chúng ta coi trọng đã xảy ra kể từ khi chúng ta gặp nhau vào tháng 9 năm ngoái. (Sự) xâm lược của Nga vào Ukraine thách thức một cách chính đáng các nguyên tắc đã được ghi trong Hiến chương LHQ. Chúng ta không bao giờ nên cho phép một sự kiện tương tự xảy ra ở Ấn Độ - Thái Bình Dương. Bởi vì thực tế khắc nghiệt đang diễn ra, điều vô cùng quan trọng đối với chúng ta là cùng nhau đoàn kết và cho quốc tế nhìn thấy tình đoàn kết của bốn nước và cam kết vững chắc của chúng ta đối với tầm nhìn chung về một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở."

Ông Kishida nói: "Về tình hình tại Ukraine, lãnh đạo của cả 4 nước, bao gồm Ấn Độ, tái khẳng định tầm quan trọng của các nguyên tắc như pháp quyền, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Chúng tôi có chung quan điểm rằng bất cứ động thái tương tự, đơn phương thay đổi hiện trạng tại bất cứ khu vực nào đều là không thể dung thứ". Ông cho biết các lãnh đạo bày tỏ quan ngại sâu sắc rằng các động thái tương tự có thể xảy ra tại Biển Đông Trung Hoa và Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông [của VN]). Ông cũng đề cập đến mối đe dọa do Bắc Hàn gây ra. Các nhà lãnh đạo muốn Bắc Hàn quay trở lại con đường phi hạt nhân hóa. Các cuộc thảo luận không chỉ bàn về an ninh và phòng vệ - quốc phòng, mà còn bao gồm cả vấn đề không gian vũ trụ.

Ông Kishida nói: "Khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương thường xuyên phải hứng chịu thiên tai và nhiều quốc gia trong khu vực dễ bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Trong lĩnh vực không gian vũ trụ, chúng tôi đã triển khai sáng kiến cung cấp thông tin vệ tinh mà 4 nước thu được cho các quốc gia còn lại trong khu vực". Ngoài chương trình này, các nhà lãnh đạo cho biết họ đảm bảo các quốc gia khác sẽ có được sự hỗ trợ cần thiết để ứng phó với thiên tai.

---- Nhật - Mỹ hợp tác về nguồn cung chip thế hệ mới. Nhật Bản và Mỹ đồng thuận hợp tác để phát triển chất bán dẫn thế hệ mới. Giới chuyên gia hoan nghênh động thái trên và cho rằng điều này có lợi cho cả hai bên. Việc hợp tác được công bố trong tuyên bố chung hôm thứ Hai sau hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước tại Tokyo. Theo tuyên bố, hai bên dự kiến sẽ thành lập nhóm chuyên trách về chế tạo chip và hợp tác nhằm tăng cường chuỗi cung ứng.

Ông Minamikawa Akira, giám đốc cấp cao công ty nghiên cứu Omdia của Anh, cho biết việc Nga xâm lược Ukraine cho thấy chuỗi cung ứng toàn cầu dễ đổ vỡ như thế nào. Ông cho rằng việc tăng cường hợp tác giữa Nhật Bản và Mỹ sẽ dẫn tới nguồn cung ổn định hơn.

Ông Minamikawa cũng nhắc đến việc các công ty sản xuất chip của Mỹ chiếm khoảng một nửa doanh số bán chip trên toàn cầu, còn Nhật Bản có lợi thế về nguyên liệu, chiếm hơn 50% thị trường toàn cầu. Ông nói: "Khi cân nhắc toàn thể chuỗi cung ứng thì chuyên môn của Mỹ và thế mạnh của Nhật Bản có thể bổ sung cho nhau, vậy nên hai nước là những đối tác tuyệt vời".

---- Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova hôm thứ Hai đã chỉ trích lời đề nghị Ukraine nên “cho phép Putin giữ thể diện” hoặc nhượng lại lãnh thổ để đổi lấy hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn ba tháng.

Bà nói: “Hòa bình bằng mọi giá không phải là lợi ích cho bất kỳ ai, bởi vì điều đó là không thể. Hoặc bạn chiến thắng và bạn có thể sống yên bình trên đất nước của mình, hoặc bạn chết, và không quan trọng là bạn chết nhanh chóng, ngay lập tức từ vỏ đạn, hay bạn chết dần chết mòn [vì] bị chiếm đóng và tra tấn.”

Phát biểu tại sự kiện kỷ niệm 75 năm Kế hoạch Marshall ở Washington D.C., Markarova kêu gọi một kế hoạch tái thiết Ukraine theo mô hình Kế hoạch Marshall đã giúp tái thiết châu Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Bà ước tính rằng hơn 8 triệu người ở Ukraine đang phải di tản trong nước và thêm 10 triệu người sống "dưới các cuộc pháo kích liên tục ở những nơi khác nhau hoặc bị chiếm đóng." Đại sứ nói thêm rằng chiến tranh đã phá hủy một phần đáng kể cơ sở hạ tầng của Ukraine, bao gồm 12 sân bay dân dụng, 295 cây cầu, 591 trường mẫu giáo, 574 cơ sở chăm sóc sức khỏe, 108 địa điểm tôn giáo và 179 tòa nhà văn hóa.

---- Tổng công tố Ukraine Iryna Venediktova đã thông báo hôm thứ Hai trong cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ rằng các nhà chức trách đã mở hồ sơ truy tố 49 lính Nga về tội ác chiến tranh cho đến nay, theo báo Newsweek đưa tin.

Venediktova nói với những người tham dự tại một hội thảo do Quỹ Victor Pinchuk tổ chức rằng quân Nga đã tham gia vào "tội ác ghê tởm" chống lại người Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược của họ bắt đầu vào cuối tháng 2/2022.

Công tố viên Ukraine cho biết đã khởi động điều tra gần 13.000 trường hợp chỉ liên quan đến tội ác chiến tranh. Ukraine đã thu thập được danh sách khoảng 600 nghi phạm được cho là đã tham gia vào các tội ác chiến tranh.

Theo Venediktova, các tòa án đang xét xử hai vụ án liên quan đến 3 quân nhân Nga. Tổng cộng, bà thống kê được 4.600 tổng số dân thường thiệt mạng trong cuộc xung đột cho đến nay, bao gồm 232 trẻ em.

---- Ngoại trưởng Ukraine nói rằng 580 công ty nước ngoài vẫn ở Nga, tiếp tục hoạt động kinh doanh “như bình thường”. “Đó là, họ giả vờ như không có gì xảy ra,” Dmytro Kuleba nói trên Instagram hôm thứ Hai. Ông cho biết Bộ Ngoại giao Ukraine đã gửi yêu cầu tới 8 tập đoàn quốc tế lớn nhất ngừng hoạt động tại Nga nhưng chưa nhận được phản hồi.

---- Hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga đưa tin, chính quyền thân Nga tại Kherson có kế hoạch xây dựng một căn cứ quân sự của Nga trong khu vực để “đảm bảo an ninh”. Nhà lãnh đạo tự phong của chính quyền quân sự Kherson, Kirill Stremousov, cho biết: “Quân đội Nga đã trở thành người bảo đảm cho hòa bình và an ninh trong khu vực của chúng tôi.”

Nga nói rằng quân Ukraine đang pháo kích vào khu vực từ hướng thành phố cảng Mykolaiv và chính phủ Ukraine đã ngừng trả lương hưu cho cư dân của Kherson. Quân chiếm đóng Nga trước kai từng nói họ có kế hoạch sáp nhập khu vực này vào Nga.

suốt 50 ngày chị bị phong tỏa mà không cán bộ nào đem nhu yếu phẩm tới nhà chị để giúp

---- “Một phần trong cuộc chiến của Putin là nỗ lực xóa bỏ bản sắc Ukraine,” Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói:với Viện Ukraine về Mỹ (Ukrainian Institute for America) rằng bản sắc của Ukraine “được thể hiện một cách mạnh mẽ qua nền văn hóa của nó. Và sự sống động của nền văn hóa đó, sức mạnh của bản sắc đó, làm cho nó trở nên rõ ràng rằng ở đó, cuộc chiến của Tổng thống Putin sẽ không thành công.”---- Các quan chức Mỹ và các nguồn tin Quốc hội nói với Reuters rằng chỉ có một vài quốc gia sẵn sàng gửi tên lửa chống hạm Harpoon tới Ukraine. Nhưng một quan chức Mỹ cho biết không quốc gia nào muốn trở thành quốc gia đầu tiên hoặc duy nhất gửi giúp Harpoon, vì lo ngại sự trả đũa từ Nga nếu một con tàu Nga bị đánh chìm bởi phi đạn Harpoon.Cam kết của Copenhagen (Đan Mạch) về hỏa tiễn Harpoon và bệ phóng cho Ukraine hôm thứ Hai là dấu hiệu đầu tiên kể từ khi Nga xâm lược rằng Kyiv sẽ nhận được vũ khí do Mỹ sản xuất có thể mở rộng đáng kể tầm hoạt động của nó. Harpoons có thể được sử dụng để đẩy hải quân Nga ra khỏi các cảng trên Hắc Hải của Ukraine, cho phép tiếp tục xuất cảng ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp khác.---- Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Diego Molano thông báo Colombia sẽ gửi các kỹ sư quân sự đến huấn luyện binh sĩ Ukraine trong việc rà phá bom mìn: "11 kỹ sư quân sự Colombia sẽ huấn luyện binh sĩ Ukraine trong việc rà phá bom mìn quân sự." Bộ trưởng cho biết, các chuyên gia này sẽ sẽ được cư ngụ tại một trong những quốc gia láng giềng là thành viên của NATO.---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hôm thứ Hai rằng Nga sẽ tấn công các nước NATO nếu họ chiến thắng Ukraine, theo bản tin Axios: "Nếu chúng tôi thất thủ, nếu chúng tôi không giữ vững phòng tuyến, Nga sẽ tiến hành, tấn công các nước Baltic - Estonia, Lithuania, Latvia ... Quân đội Mỹ sẽ phải đến Lithuania, Latvia và Estonia, theo quy định NATO điều 5, và họ sẽ phải chiến đấu ở đó và chết ở đó."Chính quyền Biden đã xác nhận nhiều lần rằng họ sẽ không gửi quân đến Ukraine. Tuy nhiên, Điều 5 của NATO buộc các đồng minh phải trợ giúp quân sự cho bất kỳ quốc gia thành viên nào bị nước thứ ba tấn công.----- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin nói hôm thứ Hai rằng 20 quốc gia đã cam kết viện trợ an ninh bổ sung cho Ukraine. "Chúng tôi hoàn toàn hiểu Ukraine đang chống lại những gì", Austin nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo, đồng thời nói thêm rằng "tác hại dây chuyền của cuộc chiến này... vượt ra ngoài châu Âu."Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley, người cũng có mặt tại cuộc họp, giải thích rằng Mỹ đã có thể thiết lập lại đường dây liên lạc giữa quân Mỹ với các lực lượng vũ trang của Nga, nhưng từ chối cho biết thêm.---- Nhà ngoại giao Nga có 20 năm công vụ Boris Bondarev đã công khai tuyên bố rời khỏi công quyền hôm thứ Hai vì phản đối cuộc chiến xâm lược của Nga tại Ukraine. Bondarev, từng là cố vấn tại Phái bộ thường trực của Liên bang Nga tại LHQ, đã tuyên bố từ chức trong một lá thư được chia sẻ với các đồng nghiệp ở Geneva và thông qua Linkedin.Ông là nhà ngoại giao cao cấp nhất rời bỏ vai trò của mình kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu, theo UN Watch, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Geneva. Ông viết, theo báo Washington Post: “Trong hai mươi năm sự nghiệp ngoại giao của mình, tôi đã thấy những bước ngoặt khác nhau trong chính sách đối ngoại của chúng tôi, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy xấu hổ về đất nước của mình như vào ngày 24/2/2022”.Ngày 24/2/2022 là ngày Putin đưa quân vào xâm lăng Ukraine.---- Chống dịch COVID-19: Thượng Hải bắt đầu từ từ gỡ phong tỏa. Cư dân được ra phố sau gần hai tháng bị phong tỏa. Một phóng viên TV phỏng vấn trực tiếp trên xe điện, ai cũng vui mừng. Tới 1 phụ nữ, chị này nói mừng quá, hết phong tỏa rồi, nhưngnhư lời hứa trên TV. Phóng viên TV thấy bể quá, liền quay lại, bước đi chỗ khác.Video dài 2:25 phút:



https://youtu.be/VvUyAXoc-_0

---- Các hồ sơ mới tiết lộ cho thấy Mật vụ đã chi khoảng 2 triệu đô la tại các cơ sở kinh doanh của Trump trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump. Mặc dù tất cả các tổng thống và gia đình của họ thường nhận được bảo vệ, nhưng các chi phí này không được thực hiện tại các dinh thự tư, mà tại các cơ sở kinh doanh của cựu tổng thống.

Một khoản chi công quỹ là 146 chuyến đi chơi golf mà Trump đã thực hiện tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Florida. Tổng cộng, Mật vụ đi theo cận vệ đã trả cho câu lạc bộ golf này 300.000 đô la để giữ an ninh trong khi Trump và gia đình Trump đang ở trong câu lạc bộ này, theo bản báo cáo của tổ chức phi lợi nhuận Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức (Citizens for Responsibility and Ethics) ở Washington.

Các tài liệu, được CREW thu được thông qua Đạo luật Tự do Thông tin, cũng cho thấy Mật vụ đã chi ít nhất 850.000 đô la cho các sân chơi golf của Trump và ít nhất 400.000 đô la tại các khách sạn của Trump.

---- Người phát ngôn của Trump kịch liệt phủ nhận việc cựu tổng thống từng cân nhắc từ bỏ cuộc bầu cử năm 2016 sau vụ rò rỉ băng Access Hollywood, phản bác tiết lộ trong cuốn sách sắp xuất bản của Kellyanne Conway nhan đề "Here’s the Deal" (Đây là thương lượng).

"Điều này hoàn toàn sai", người phát ngôn chính của Trump, Liz Harrington nói với The Daily Beast vào sáng thứ Hai về tiết lộ trong sách của Conway rằng Donald Trump đã suy nghĩ về việc rời khỏi cuộc tranh cử 2016 vào phút cuối vì lộ ra đoạn băng mà Trump khoe rằng Trump nổi tiếng tới mức phụ nữ sẵn sàng cho Trump thò tay "chộp lấy hạ bộ của em."

Theo báo The Daily Beast đã đưa tin vào cuối tuần này, Conway đã viết trong "Here’s the Deal" rằng sau khi đoạn băng đó lộ ra và gây sóng gió, Trump đã hỏi cô Kellyanne Conway, "Tôi có nên ra khỏi [cuộc tranh cử] không?" và suy nghĩ: “‘Liệu tôi có thua không? Chúng ta sẽ thua? Chúng ta vẫn có thể giành chiến thắng chứ?”

---- Ủy ban Hạ viện điều tra bạo loạn 6/1/2021 sẽ tổ chức 6 phiên điều trần công khai vào tháng 6/2022 để đưa ra các bằng chứng cho thấy Donald Trump và các đồng minh của ông đã phạm luật trong nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020.

Một lịch trình dự thảo cho thấy buổi điều trần đầu tiên và cuối cùng sẽ được tổ chức vào khung giờ đông người xem (prime time) trên truyền hình và các luật sư của ủy ban sẽ giải thích về kế hoạch bất hợp pháp của Trump và đồng bọn nhằm lật ngược kết quả thất cử của Trump -- kể cả diễn tiến trong ngày bạo loạn 6/1/2021, theo báo The Guardian đưa tin.

“Chúng tôi muốn vẽ một bức tranh càng rõ ràng càng tốt về những gì đã xảy ra,” chủ tịch ủy ban Bennie Thompson (D-MS) cho biết. “Công chúng cần biết để suy nghĩ. Chúng tôi chỉ hiển lộ rõ ràng những gì đã xảy ra vào ngày 6 tháng 1. "

Ủy Ban đã cáo buộc Trump vi phạm nhiều luật liên bang khi cố gắng ở lại Bạch Ốc và các phiên điều trần - sẽ có buổi bắt đầu từ 8 giờ tối ngày 9/6/2022 và buổi kết thúc sẽ là 8 giờ tối ngày 23/6/2022.

Ủy ban cũng sẽ tổ chức các phiên điều trần lúc 10 giờ sáng vào các ngày 13, 15, 16 và 21 tháng 6/2022.

Một thành viên ủy ban sẽ điều hợp mỗi phiên điều trần, trong khi các luật sư điều tra hàng đầu sẽ chủ yếu thẩm vấn các nhân chứng, hầu hết trong số nhân chứng đã bị trát đòi ra trước ủy ban, và cũng sẽ trình bày các văn bản, hình ảnh và video mô tả chi tiết nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử tổng thống.

Các phiên điều trần sẽ đề cập đến nỗ lực do Bạch Ốc [của Trump] dẫn đầu nhằm cử các đại cử tri giả mạo đến Quốc hội, tịch thu các máy bỏ phiếu và trì hoãn việc xác nhận chiến thắng bầu cử của Joe Biden, đồng thời họ cũng sẽ trình bày về cuộc biểu tình "Stop the Steal" do Ali Alexander tổ chức đã dẫn đến Capitol bạo loạn.

Ũy Ban cũng có ý định chỉ ra lý do tại sao Trump cố tình đánh lừa những người biểu tình bằng cách nói rằng Trump sẽ tuần hành với họ đến Điện Capitol và lý do tại sao Trump từ chối các lời yêu cầu xin Trump ra lệnh cho người bạo loạn giải tán.

Phiên điều trần cuối cùng sẽ kết nối kế hoạch chính trị của Trump vào ngày 6/1/2021 với bạo lực được thực hiện bởi các tổ chức thượng tôn da trắng như "Oath Keepers" và "Proud Boys" --- mà Ủy ban tin rằng sẽ cho thấy Trump đã dẫn đầu một âm mưu hình sự và họ tin rằng bằng chứng thuyết phục đến mức họ có thể sắp xếp lại lịch trình để trình bày những chứng cớ đó trước.

Hiển nhiên, đây là bộ phim nhiều tập cực kỳ hấp dẫn. Mà Trump và Cộng Hòa không ưa thích chút nào. Đã từng có dư luận bóp méo rằng bạo loạn 6/1/2021 là do cánh tả Antifa thực hiện, nhưng chứng cớ toàn là ngược lại. Bộ phim này cũng có thể cho thấy cờ vàng VNCH xuất hiện trong các đoạn video do Ủy ban chiếu lên.

---- Theo một báo cáo được FBI công bố hôm thứ Hai, các vụ nổ súng đã tăng 50% từ năm 2020 đến năm 2021 và tăng gần 100% kể từ năm 2017. FBI định nghĩa “nổ súng chủ động” (“active shooting”) là “một hoặc nhiều cá nhân tích cực giết người hoặc cố gắng giết người trong khu vực đông dân cư” bằng súng. Định nghĩa "giết người hàng loạt" (“mass killing”) xảy ra khi có "ba người trở lên bị giết chỉ trong một vụ xảy ra."

Theo báo cáo, 61 vụ nổ súng chủ động đã xảy ra vào năm 2021 trên 30 tiểu bang, giết chết 103 người - tăng 171% so với năm 2020 - và làm bị thương 140 người. Những con số này không tính đến cái chết của các tay súng.

---- Mặc dù giá xăng tăng cao và lạm phát không ngừng, nhiều người dân Nam California dự kiến sẽ đi du lịch vào cuối tuần này trong Ngày Memorial Day, nhiều hơn so với năm ngoái. Ước tính có khoảng 3,1 triệu người ở Nam California dự kiến sẽ thực hiện các chuyến đi trong kỳ nghỉ này, theo Automobile Club of Southern California.

Bản khảo sát ghi rằng 5 địa điểm đến hàng đầu cho du khách Nam California trong kỳ nghỉ cuối tuần này là:

1. Mexico

2. Las Vegas

3. Grand Canyon National Park

4. San Diego

5. Santa Barbara và bờ biển miền Trung California.

Hawaii là điểm đến hàng đầu của những du khách Nam California muốn bay xa hơn.

Theo dự đoán của AAA trên toàn quốc, Anaheim (Quận Cam) sẽ là điểm đến phổ biến thứ năm của du khách.

---- Tính khắp 6 quận vùng Nam California, đã bán được 21.486 căn --- loại cho một gia đình, chung cư, nhà đương hữu và nhà mới xây --- như thế là giảm 8% trong tháng và giảm 19% trong năm qua. Giá trung bình của khu vực là $760,000/căn, đã tăng 3% trong tháng và tăng 17% trong 12 tháng qua.

Một người mua nhà vùng Nam California trung bình phải trả nợ vay mua nhà là 3.010 đô/tháng, trong khi một năm trước là 2.191 đô/tháng, với nhà giá vùng 6 quận Nam Calif. trung bình 651.000 đô/căn.

QUẬN CAM: trong tháng 4/2022 có 3.021 ngôi nhà đã được bán. Giảm 5% so với tháng 3. Giảm 28% so với năm 2021. Giá trung bình: 1,05 triệu đô/căn, tăng 2,9% so với tháng trước, tăng 21% so với 12 tháng trước. Giá này phá vỡ kỷ lục trung bình 1,02 triệu đô/căn hồi tháng 3/2022.

---- Quận Cam lại tưng bừng. Sau hai năm đại dịch gián đoạn, Lễ hội Dâu tây (Strawberry Festival) Garden Grove sẽ trở lại vào cuối tuần này, trong dịp Lễ Memorial Day (Lễ Chiến sĩ trận vong). Lễ hội hàng năm lần thứ 62 bắt đầu vào thứ Sáu 27/5/2022, lúc 1 giờ chiều. với các trò chơi lễ hội, các cuộc thi, nhạc sống và đủ thứ bánh liên hệ tới dâu tây tại Village Green, 12732 Main Street. Lễ hội cũng được xem là lễ hội về dâu tây lớn nhất thế giới. Cũng nên nhắc rằng Garden Grove có 30% dân số là gốc Việt và đang có 2 nghị viên gốc Việt (Diedre Thu-Ha Nguyen, Kim Bernice Nguyen). Hai nữ nghị viên gốc Việt này trong năm nay 2022 đang ứng cử các chức vụ cao hơn ở cấp tiểu bang và cấp quận.

Trước khi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe COVID-19 buộc ngừng tổ chức lễ hội vào năm 2020 và 2021, lễ hội kéo dài 4 ngày đã thu hút trung bình tới 300.000 người tham dự. Và bây giờ thì lạc quan.

Patrick “Pat” Catlin, chủ tịch Strawberry Festival Association, cho biết: “Lễ hội Dâu tây Garden Grove sẽ trở lại trực tiếp trong năm nay, mạnh mẽ tưng bừng hơn bao giờ hết.”

---- Một anh Mỹ tại Sài Gòn thắc mắc về cách chở đồ cồng kềnh của dân VN.

Video dài 3:18 phút:



https://youtu.be/XYWcX3prOEs

---- Nợ công bình quân đầu người năm 2020 là hơn 1507.32 đôla/người. Báo Người Lao Động. Chính phủ cho biết nhờ kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước và cơ cấu lại nợ công, nên tỷ lệ nợ công đã giảm mạnh từ mức 63,7% GDP cuối năm 2016 xuống 55,2% GDP cuối năm 2020. "Về nợ công, báo cáo kiểm toán cho biết dư nợ công đến 31-12-2020 là hơn 3,52 triệu tỉ đồng, tăng 6,02% so với năm 2019, bằng 55,94% so với GDP (dưới mức trần 65% GDP). Nợ công bình quân đầu người là 35,1 triệu đồng/người và có xu hướng tăng qua các năm (năm 2018 là 31,69 triệu đồng/người; năm 2019 là 33,62 triệu đồng/người)"- cơ quan kiểm toán đánh giá. Con số 35,1 triệu đồng/người là tương đương 1507.32 đôla.

---- Trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (quyền lực Dũng sẽ trở lại?). Báo Lao Động kể. Theo Cổng thông tin Chính phủ, chiều 24.5, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ tổ chức lễ trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng tặng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

---- Khách quốc tế phải hủy vé đến Việt Nam vì rào cản thủ tục (nếu không hối lộ?). Báo Tiền Phong kể. Việt Nam tích cực thu hút khách quốc tế trở lại sau thời điểm mở cửa 15/3, tuy nhiên lại có thực trạng khách quốc tế buộc phải hủy chuyến đi tới Việt Nam do rào cản thủ tục. Xác định khách quốc tế đến Việt Nam cao điểm vào dịp gần cuối năm, tuy nhiên một số doanh nghiệp lữ hành đón khách quốc tế gặp khó khăn khi khách vấp phải rào cản visa. Ông Phạm Hà, CEO Lux Group chia sẻ với Tiền Phong, từ thời điểm mở cửa 15/3, đơn vị này đã phải hủy 10 đoàn khách quốc tế. “Khách đành phải hủy chuyến đi do không lấy được visa. Ngoài 13 thị trường quốc tế được miễn visa, nhiều khách ở các thị trường khác khó khăn khi xin cấp visa”, ông Hà nói.

---- HỎI 1: Trong 100 người ảnh hưởng nhất 2022 của báo Time có Zelensky, Putin, Biden, DeSantis, nhưng không có Trump?

ĐÁP 1: Đúng thế, Trump chỉ còn chút ảnh hưởng ở Bolsa. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden nằm trong danh sách các chính trị gia có tên trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất năm 2022 của tạp chí Time.

Biden viết tiểu sử Zelensky cho tạp chí Time: "Ở Tổng thống Zelensky, người dân Ukraine có một nhà lãnh đạo xứng đáng với sự dũng cảm và kiên cường của họ, như những công dân trên khắp đất nước của họ - các chủ cửa tiệm và chiến binh, các thợ may và tài xế xe tải - tất cả cùng chiến đấu cho ngôi nhà và tự do của họ."

Biden viết: "Mỗi lần chúng tôi nói chuyện, tôi nghe thấy trong giọng nói của Tổng thống Zelensky là quyết tâm không ngừng của một người đàn ông tin tưởng sâu sắc vào nghĩa vụ của mình đối với nhân dân và hàng ngày sống hết mình với trách nhiệm lãnh đạo đất nước của mình vượt qua thời khắc khó khăn đen tối này."

Hồ sơ của Joe Biden [trên báo Time] được viết bởi cựu Tổng thống Bill Clinton, trong khi nhà lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny viết tiểu sử của Putin. Navalny viết: "[Putin] nhắc nhở chúng tôi một lần nữa rằng con đường bắt đầu bằng 'chỉ một chút gian lận bầu cử' 'luôn kết thúc bằng một chế độ độc tài".

Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và thành viên mới nhất của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ Ketanji Brown Jackson, cũng lọt vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất năm 2022.

Cựu Thống đốc tiểu bang Florida Jeb Bush viết trong hồ sơ về DeSantis trên báo Time: "Trong khi đám đông Beltway [ám chỉ thủ đô Washington DC] có thể không thích phong cách của DeSantis, nhưng những gì ông đã làm rồi sẽ trở thành di sản của ông."

Chủ bút kiêm Giám đốc điều hành của Time Edward Felsenthal nói với The Hill trong một cuộc phỏng vấn: "Khi nhóm của chúng tôi họp nhau để chọn TIME 100, chúng tôi có một phong vũ biểu: ảnh hưởng. Ai định hình năm đó? Ai đứng lên? Ai nổi bật? Ảnh hưởng, tất nhiên, có thể tốt hoặc xấu - sự phân đôi không bao giờ rõ ràng hơn so với TIME 100 của năm nay, bao gồm cả Vladimir Putin và Volodymyr Zelensky. Nhà độc tài Nga đứng sau một cuộc chiến tàn khốc, và kẻ thù của ông ta, Tổng thống Ukraine, người mà sự lãnh đạo của ông ta đã khiến ông ta trở thành một nhân vật anh hùng hiếm có trong thời kỳ chia rẽ của chúng ta."

Trump không có tên trong danh sách 100 người ảnh hưởng của báo Time.

Nguồn: https://time.com/collection/100-most-influential-people-2022/

Bản tin: https://www.upi.com/Top_News/World-News/2022/05/23/volodymyr-zelensky-vladimir-putin-time-most-influential-people/9661653326891/

---- HỎI 2: Putin bị ám sát hụt 2 tháng trước?

ĐÁP 2: Tình báo Ukraine nói như thế. Giám đốc Sở Tình báo Quốc phòng Ukraine nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sống sót sau một vụ ám sát cách đây hai tháng. Nói với hãng thông tấn Ukraine Pravda Ukraine, Thiếu tướng Kyrylo Budanov cho biết đã có một nỗ lực "thất bại" để ám sát Putin khi bắt đầu cuộc xâm lược tàn bạo của Nga đối với nước láng giềng. Budanov nói với hãng tin: “Putin đã bị ám sát." Pravda cho biết cuộc phỏng vấn đầy đủ với giám đốc tình báo sẽ được phát sóng vào thứ Ba.

Trong một cuộc phỏng vấn cho loạt phim tài liệu "The Putin Interviews" năm 2017 với đạo diễn Oliver Stone, người ta nói rằng Putin đã thoát ít nhất 5 lần bị ám sát. Đầu tháng này, Budanov nói với Sky News rằng ông “lạc quan” về thất bại của Nga, cho thấy rằng tổn thất này sẽ dẫn đến việc Putin bị loại khỏi quyền lực vào cuối năm nay.

Budanov nói: “Cuối cùng nó sẽ dẫn đến sự thay đổi lãnh đạo của Liên bang Nga. Quá trình này đã được khởi động." Khi được hỏi liệu một "cuộc đảo chính" có đang diễn ra hay không, ông nói với Sky News: "Có.… Moi chuyện đang di chuyển như thế, và không thể ngăn cản được. Điểm sụp đổ sẽ là vào phần hai của tháng 8. Hầu hết các hoạt động chiến đấu tích cực sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Do đó, chúng tôi sẽ tái tạo sức mạnh của Ukraine trên tất cả các vùng lãnh thổ mà chúng tôi đã mất, bao gồm Donbas và bán đảo Crimea”.

Sky News lưu ý rằng Budanov đã tiên đoán chính xác rằng Nga sẽ xâm lược Ukraine trong năm nay - vào thời điểm mà các quan chức khác còn chưa tin.

Nguồn:

https://news.yahoo.com/ukrainian-intelligence-chief-putin-survived-assassination-attempt-two-months-ago-124633685.html

.