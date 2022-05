Biden: Mỹ sẽ can thiệp quân sự nếu Trung Quốc xâm lăng Đài Loan, tuyên bố lập IPEF 13 nước (có VN) để bao vây TQ, ủng hộ Nhật vào ghế thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, Nhật sẽ tăng quốc phòng để cùng Mỹ giúp ổn định ở Eo biển Đài Loan và khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Hàng trăm người Nhật phản chiến biểu tình chống Biden: viện trợ Ukraine vũ khí sẽ tăng cường độ cuộc chiến (nhưng không chống Puti

Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố tại Tokyo rằng Mỹ sẽ can thiệp quân sự nếu Trung Quốc xâm lăng Đài Loan. Thượng đỉnh tại Tokyo: Biden gặp Kishida. Tuyên bố lập IPEF 13 nước (có VN) để bao vây TQ.

- Biden: Mỹ sẽ can thiệp quân sự nếu Trung Quốc xâm lăng Đài Loan, tuyên bố lập IPEF 13 nước (có VN) để bao vây TQ, ủng hộ Nhật vào ghế thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, Nhật sẽ tăng quốc phòng để cùng Mỹ giúp ổn định ở Eo biển Đài Loan và khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Hàng trăm người Nhật phản chiến biểu tình chống Biden: viện trợ Ukraine vũ khí sẽ tăng cường độ cuộc chiến (nhưng không chống Putin).

- Anh: lính Nga tử trận trong 3 tháng ở Ukraine tương đương số lính Liên Xô tử trận trong 9 năm ở Afghanistan. Zelensky: trung bình 100 người chết/ngày trong cuộc chiến ở miền đông Ukraine. Thị trưởng Kyiv: Putin đang tìm cách xây dựng lại Liên Xô.

- Putin: kinh tế Nga vững, bất kể trừng phạt. Nga vặn vẹo lý luận để ăn đời ở kiếp tại Ukraine: vì biên giới Ba Lan, Ukraine bị xóa nhòa. Starbucks sẽ hoàn toàn rời khỏi thị trường Nga, đóng tất cả 130 quán cà phê. Nga: đã nhận được từ Ý về giải pháp hòa bình cho Ukraine.

- Nhiều TNS, DB Mỹ tới họp Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2022 ở Davos, lên án Nga, đòi truy tố "tội ác chiến tranh" khi "chiến tranh" kết thúc. Zelensky: đang họp với phương Tây và LHQ về tuyến hàng hải xuất cảng ngũ cốc. Lithuania: nên dùng tàu chiến hộ tống tàu ngũ cốc từ Ukraine đến các nước cần mua.

- Tòa Ukraine: án chung thân cho binh sĩ Nga Vadim Shishimarin vì giết một thường dân không vũ trang.Hơn 2.000 quân nhân Ukraine đã đầu hàng tại nhà máy thép Azovstal sẽ bị đưa ra tòa án quân sự thân Nga.

- Biden suy tính bỏ rào thuế quan do Trump áp đặt đối với hàng hóa TQ. LHQ: Thế giới qua lằn ranh, hơn 100 triệu người toàn cầu đã chạy tỵ nạn. Tân Thủ tướng Úc: Bang giao Úc-TQ sẽ gian nan. Pháp: Ukraine gia nhập Liên Âu sẽ mất từ 15 đến 20 năm.

- Mỹ cân nhắc: đưa Biệt kích Mỹ tới bảo vệ Tòa đại sứ Mỹ ở Kyiv? Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu xóa bỏ luật thuế ưu đãi với Nga. Ukraine và Ba Lan OK hải quan chung ở biên giới, đường sắt chung để dân dễ dàng di chuyển, tăng xuất cảng cho Ukraine. Anh sẽ giúp Ukraine tăng khả năng xuất cảng ngũ cốc và lương thực.

- Họp APEC ở Bangkok: khi Bộ trưởng Kinh tế Nga nói, dại diện 7 nước bỏ ra, nói ủng hộ APEC nhưng chống Nga. Kharkiv: tìm ra thêm 150 xác trên khắp thành phố, cứu khoảng 250 người, nhưng 5 nhân viên cứu cấp đã chết.

- Ấn Độ và Bangladesh lụt lớn, nhiều triệu người mất nhà cửa, hơn 60 người chết.

- Đại tá Vệ binh Iran bị bắn chết giữa phố

- Afghanistan: nữ xướng ngôn viên lên TV che mặt

- Quận Cam: tiệm kim hoàn ở Santa Ana bị đập bể tủ kính, vơ vét, 3 tên bị bắt, tên thứ 4 thoát được

- HỎI 1: Tới 45% dân Mississippi, 40% dân California không đủ tiền xài hàng tháng? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Hãng Apple sẽ dọn thêm xưởng từ TQ sang Việt Nam? ĐÁP 2: Đúng thế, đang cân nhắc.

QUẬN CAM (VB-23/5/2022) ---- Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố tại Tokyo rằng Mỹ sẽ can thiệp quân sự nếu Trung Quốc xâm lăng Đài Loan. Biden cũng tới Cung điện Hoàng gia để thăm Nhật Hoàng Naruhito, rồi sau đó mới tới họp thượng đỉnh với Thủ Tướng Nhật Fumio Kishida tại cung điện Akasaka Palace.

Khi họp báo chung với Kishida, Biden được hỏi là ông có sẵn sàng can thiệp quân sự để bảo vệ Đài Loan hay không, Biden trả lời: "Sẽ làm như thế. Đó là cam kết chúng tôi đã tính sẵn." Kế tiếp, Biden nói ý tưởng Đài Loan có thể bị quân đội TQ đánh chiếm là không thích hợp, và đưa ra hình ảnh song song tương liên với quân Nga xâm lược Ukraine.

Biden nói Nga cần trả giá dài hạn, thì đó là dấu hiệu gửi tới TQ để suy nghĩ về giá phải trả nếu xâm lăng Đài Loan. Tuy nhiên, Biden nhắc lại rằng Hoa Kỳ đồng ý với cái gọi là chính sách 'Một Trung Quốc' - rằng chỉ có Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là 'Trung Quốc', do đó mối quan hệ ngoại giao của Hoa Kỳ với Đài Loan là không chính thức.

Một quan chức Bạch Ốc được yêu cầu làm rõ đã trả lời: 'Như Tổng thống đã nói, chính sách của chúng tôi không thay đổi. Ông nhắc lại Chính sách Một Trung Quốc của chúng tôi và cam kết của chúng tôi đối với hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Ông cũng nhắc lại cam kết của chúng tôi theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan là cung cấp cho Đài Loan các phương tiện quân sự để tự vệ. '

Đáp lại, Bộ Ngoại giao TQ nói với Reuters rằng Mỹ không nên bảo vệ nền độc lập của Đài Loan, và đã bày tỏ 'sự bất mãn mạnh mẽ và kiên quyết phản đối.'

---- Hai lãnh đạo Nhật Bản và Mỹ đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh song phương ở Tokyo vào thứ Hai.Khi họp báo chung, 2 bên nhấn mạnh sẽ tăng cường quan hệ đối tác giữa 2 nước. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh thế giới vẫn tập trung vào giao tranh ở Ukraine. NHK ghi rằng Thủ tướng Kishida Fumio và Tổng thống Joe Biden đều nhấn mạnh rằng cần duy trì sự an ninh cho khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Kishida cho biết: "Tôi đã bày tỏ cam kết của tôi trong việc đảm bảo ngân sách phòng vệ lớn hơn, và Tổng thống Biden ủng hộ mạnh mẽ điều này. Chúng tôi cũng nhất trí mở rộng và thắt chặt hợp tác Nhật - Mỹ để đảm bảo an ninh".

Biden cho biết: "Tôi cũng hoan nghênh quyết tâm của Thủ tướng Kishida trong việc tăng cường năng lực phòng vệ của Nhật Bản. Một Nhật Bản vững mạnh và một liên minh Mỹ - Nhật vững mạnh sẽ là động lực tốt cho khu vực".

Hai bên cho biết sẽ tiếp tục giữ vai trò đi đầu trong việc bảo vệ khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Hai nước sẽ hợp tác với Nam Hàn để giám sát Bắc Hàn, trong bối cảnh Bắc Hàn tiếp tục phát triển vũ khí. Tầm ảnh hưởng của Trung Quốc cũng được thảo luận nhiều trong hội nghị.

Ông Kishida cho biết: "Chúng tôi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình và ổn định ở Eo biển Đài Loan, một yếu tố thiết yếu đối với hòa bình và thịnh vượng của cộng đồng quốc tế. Chúng tôi cũng kêu gọi có một giải pháp hòa bình cho vấn đề xuyên eo biển".

Cuộc thảo luận giữa 2 lãnh đạo về đoàn kết quốc tế cũng đề cập tới Liên hợp quốc. Hai bên đồng thuận rằng cần cải tổ Liên hợp quốc, và Biden cho biết Mỹ sẽ ủng hộ nỗ lực của Nhật Bản trong việc trở thành một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an.

Hội đàm giữa Biden và Kishida.

Ông Kishida cũng nhân dịp này để thông báo mong muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 tiếp theo ở Hiroshima, quê nhà của ông. Ông nói rằng điều này sẽ gửi đi thông điệp quan trọng tới thế giới về giải trừ vũ khí hạt nhân.

---- Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức thông báo bắt đầu các cuộc hội đàm để thành lập Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương (IPEF). Bạch Ốc đưa ra thông báo trên vào thứ Hai khi ông Biden đang công du Tokyo. Khuôn khổ mới dự kiến sẽ bao gồm 13 nước. Các nước này ước tính chiếm 40% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thế giới. Tuyên bố của Bạch Ốc cho biết IPEF sẽ tạo ra một nền kinh tế mạnh mẽ hơn, công bằng hơn, bền vững hơn cho người dân ở Mỹ và khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Tuyên bố cho biết khuôn khổ sẽ tập trung vào 4 trụ cột chính để thiết lập các cam kết tiêu chuẩn cao. Trụ cột đầu tiên là thương mại, trong đó có kinh tế kỹ thuật số. Trụ cột thứ 2 là chuỗi cung ứng, thứ 3 là năng lượng sạch, giảm phát thải các-bon và cơ sở hạ tầng thúc đẩy việc làm lương cao. Trụ cột thứ 4 là thuế và chống tham nhũng. Tuy nhiên, dự kiến IPEF sẽ không thảo luận về cắt giảm thuế quan.

13 thành viên của IPEF là: Mỹ, Nhật Bản, Australia, Brunei, Ấn Độ, Indonesia, Nam Hàn, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Ba vị nguyên thủ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ họp báo ở Tokyo, thông báo thành lập IPEF để ngăn chận Trung Quốc. Video dài 52 giây:



https://youtu.be/R0g21C2ML0c

---- Hàng trăm người Nhật đã tập hợp tại Công viên Shiba ở Tokyo hôm Chủ nhật để phản đối chuyến thăm ba ngày của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Nhật Bản, trong bối cảnh căng thẳng quốc tế đang lên cao về xung đột Nga-Ukraine, mang biểu ngữ phản chiến, nói rằng Mỹ viện trợ vũ khí cho Ukraine sẽ làm tăng cường độ chiến tranh. Không thấy biểu ngữ lên án Putin.

“Các nước Tây Âu và các thành viên NATO do Mỹ dẫn đầu đã làm gia tăng xung đột giữa Nga và Ukraine, đã cung cấp quân viện [cho Ukraine], đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Tất cả những điều này sẽ không ngăn chặn được cuộc chiến, mà ngược lại, nó còn tăng cường và kéo dài. Tôi không thể tha thứ cho những hành động như vậy,” một người biểu tình, Ota, nói.

.

---- Thượng Hải phong tỏa chống dịch, dân thò đầu qua hàng rào cắt tóc.

Video dài 1:03 phút:



https://youtu.be/x8zu5M84hy8

---- Hôm thứ Hai, Tập đoàn Starbucks Corp. đã xác nhận rằng công ty sẽ hoàn toàn rời khỏi thị trường Nga sau 15 năm hoạt động bằng cách đóng cửa tất cả 130 quán cà phê và chấm dứt sự hiện diện của thương hiệu tại quốc gia này. Tuy nhiên, doanh thu của chuỗi cửa hàng cà phê Mỹ sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể vì thị trường Nga chỉ đóng góp khoảng 1% doanh thu hàng năm của công ty.

Starbucks cho biết thêm họ sẽ tiếp tục trả lương cho nhân viên của mình ở Nga trong sáu tháng tới và giúp họ tìm việc làm mới. Starbucks đã thông báo ngừng hoạt động kinh doanh tại Nga vào đầu tháng 3/2022 như một phần của lệnh trừng phạt mà các nước phương Tây áp đặt lên Nga vì cuộc xâm lược của họ vào Ukraine bắt đầu từ ngày 24/2/2022.

---- Nga vặn vẹo lý luận để ăn đời ở kiếp tại Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Hai nhận xét rằng Ukraine trên thực tế đã hợp pháp hóa việc chiếm [Nga] giữ lãnh thổ [của Ukraine] bằng cách Ukraine đồng ý với Ba Lan về quy trình đơn giản hóa các thủ tục biên giới giữa hai nước Ba Lan và Ukraine.

Tuyên bố của bà được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng Thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố tại Verkhovna Rada rằng họ đã đồng ý về dự luật sẽ cung cấp cho công dân Ba Lan một địa vị đặc biệt ở Ukraine với nhiều cơ hội và quyền hơn. Tương tự, những người tị nạn Ukraine ở Ba Lan cũng nhận được các quyền tương tự như quyền của công dân nước đó.

Zakharova viết trên Telegram: “Không phải phe ly khai, mà chính tổng thống nước này chuyển quyền cho công dân nước khác trên lãnh thổ nước mình, mà không làm thủ tục cho họ nhập quốc tịch Ukraine."

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai nhắc lại rằng nền kinh tế Nga có thể chống lại sức ép mà nền kinh tế đang phải đối mặt kể từ khi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Trả lời phóng viên sau cuộc gặp với Tổng Thống Belarus Alexander Lukashenko, Putin nhấn mạnh nền kinh tế Nga đang xoay sở để chống chọi với "tất cả những khó khăn [...] khá xứng đáng" vì "tất cả các chỉ số kinh tế vĩ mô chính đều nói về điều này." Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng những nỗ lực đó đòi hỏi chính quyền địa phương phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Putin cũng bác bỏ tuyên bố của phương Tây rằng ông là người chịu trách nhiệm về các lệnh trừng phạt.

Bình luận về các biện pháp trừng phạt áp đặt đối với Nga và Belarus, Lukashenko cho biết những biện pháp đó đã thúc đẩy cả hai nước Nga-Belarus củng cố và tập trung hơn vào nền kinh tế của mình.

----- Thị trưởng Kyiv, Vitaly Klitschko, hôm thứ Hai cho biết Ukraine muốn trở thành "một quốc gia dân chủ, một phần của gia đình châu Âu" nhưng Nga không chấp nhận điều này vì họ "coi Ukraine là một phần của đế chế Nga." Ông tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tìm cách "xây dựng lại Liên Xô" và kêu gọi cộng đồng quốc tế "đừng bao giờ tin Nga, họ luôn lừa dối."

"Mọi người ở châu Âu có thể bị xúc động bởi cuộc chiến này", Klitschko cảnh báo, đồng thời khẳng định Putin là người "bệnh hoạn" và có thể kích hoạt một cuộc chiến tranh hạt nhân. Ông nói với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum) ở Davos rằng quân đội Ukraine đang chiến đấu "vì từng người trong quý vị" và kêu gọi các đồng minh "chủ động" trong việc giúp Ukraine vũ khí và hỗ trợ chính trị và kinh tế.

---- Các quan chức Ukraine coi việc "đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi Ukraine" là "chiến thắng", theo lời Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Robert Menendez khẳng định hôm thứ Hai tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2022 ở Davos, Thụy Sĩ.

Ông kêu gọi truy tố "tội ác chiến tranh" khi "chiến tranh" kết thúc và đề nghị rằng một "tòa án mới" nên được thành lập "đặc biệt cho việc này." Mặc dù Mỹ không phải là một bên tham gia Quy chế Rome của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), nhưng Quốc hội sẽ tìm ra giải pháp để truy tố các hồ sơ ở Đông Âu, theo lời Thượng nghị sĩ Roger Wicker tuyên bố.

---- Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Chris Coons tuyên bố hôm thứ Hai tại cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2022 ở Davos, Thụy Sĩ, rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang "trông cậy vào phương Tây để mất tập trung" trong cuộc khủng hoảng Ukraine và các vấn đề đang diễn ra khác.

Trong khi đó, trong cuộc thảo luận tương tự, Thượng nghị sĩ Patrick Leahy ca ngợi dự luật viện trợ trị giá 40 tỷ USD của Quốc hội Mỹ về viện trợ Ukraine là "phi thường" và nói thêm rằng ông "tin tưởng" một dự luật viện trợ khác sẽ được Quốc hội Mỹ thông qua trong năm nay ngay cả khi [sự đồng thuận] lưỡng đảng ở Mỹ đang "giảm bớt". (Leahy ám chỉ về bầu cử đầu tháng 11/2022, Cộng Hòa có thể thắng nhiều ghế ở Quốc Hội hơn, và Cộng Hòa trước giờ có truyền thống vẫn không muốn đưa tiền ra ngoài biên giới Mỹ.)

Ngoài ra, Dân biểu Hoa Kỳ Gregory Meeks tuyên bố rằng việc phong tỏa cảng Odessa có thể gây ra "vấn đề đói kém ở châu Phi", trong khi Thượng nghị sĩ Debra Fischer mô tả tình trạng thiếu lương thực đang diễn ra là "nạn đói của Putin."

---- Tòa án quận Solomyansky ở Kyiv, Ukraine, hôm thứ Hai đã kết án binh sĩ Nga Vadim Shishimarin tù chung thân vì giết một thường dân không vũ trang trong phiên tòa đầu tiên mà Ukraine tổ chức về sự can thiệp quân sự của Moscow vào lãnh thổ của họ, mà chính phủ đã coi là tội ác chiến tranh.

Các công tố viên trước đó đã tuyên bố rằng Shishimarin 21 tuổi đã bắn Oleksandr Shelipov, 62 tuổi, ở làng Chupakhivka vào ngày 28/2/2022. Theo họ, Shishimarin đã bị yêu cầu làm như vậy bởi những người lính khác đi cùng xe với anh ta. Shishimarin trước đó đã nhận tội giết người.

----- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko hôm thứ Hai xác nhận rằng Nga đã nhận được đề xuất từ Ý về một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến Ukraine. Ông nói với các phóng viên rằng Nga đang "xem xét" đề xuất này và sẽ công bố phản ứng sau khi phân tích được thực hiện.

Tờ báo Ý la Repubblica đưa tin tuần trước rằng Ý đã đưa ra một kế hoạch hòa bình 4 điểm bao gồm "ngừng bắn... các cuộc họp đa phương về vị thế quốc tế trong tương lai của Ukraine... thỏa thuận song phương giữa Nga và Ukraine về các vấn đề lãnh thổ [ám chỉ Miền Đông Ukraine]" và "một thỏa thuận mới hiệp định đa phương về hòa bình và an ninh ở châu Âu."

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai tuyên bố rằng Ukraine đang đàm phán với các đồng minh phương Tây và Liên Hợp Quốc để đàm phán về một hành lang hàng hải mà qua đó Ukraine có thể xuất cảng ngũ cốc. Hiện tại, Nga đang phong tỏa các cảng ở Hắc Hải của Ukraine, ngăn chặn việc xuất cảng lương thực thực phẩm đáng kể của Ukraine rời khỏi đất nước.Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Zelensky cáo buộc Nga đánh cắp ngũ cốc của Ukraine và buôn lậu chúng sang các nước khác. Ông cho biết Ukraine đang xem xét vận tải đường sắt và nói chuyện với các quốc gia láng giềng về khả năng sử dụng các cảng của họ, nhưng "không thể có giải pháp đơn giản với một nước láng giềng như Nga." Ông cũng đề xuất thành lập một tổ chức gồm các nhà xuất khẩu thực phẩm "có thể hành động tôn trọng nhân quyền và các quy tắc thương mại toàn cầu" để ngăn chặn các cuộc khủng hoảng lương thực trong tương lai.---- Bộ trưởng Ngoại giao Lithuania Gabrielius Landsbergis hôm thứ Hai cho biết các tàu chiến có thể được sử dụng để đảm bảo vận chuyển ngũ cốc từ Ukraine đến các nước cần mua. Landsbergis không loại trừ việc thành lập một liên minh các nước NATO hoặc các quốc gia cần ngũ cốc để bảo vệ việc vận chuyển từ Odessa đến eo biển Bosphorus. Khi được hỏi liệu điều này có đồng nghĩa với một sự leo thang [chiến tranh] hay không, Bộ trưởng nói rằng "nó sẽ không có nghĩa là một sự leo thang" vì nó không dính trực tiếp vào hoạt động quân sự.Landsbergis kết luận: “Đã có một cuộc tranh luận, nhưng tôi nghĩ rằng thời điểm sắp đến mà chúng ta cần phải tìm ra giải pháp." Trước đó, Thủ tướng Anh tuyên bố Anh sẽ đảm bảo Ukraine có thể xuất cảng ngũ cốc và các sản phẩm lương thực quốc gia khác.---- Zelensky cho biết trung bình có tới 100 người chết mỗi ngày trong cuộc chiến ở miền đông Ukraine. Zelensky đã đưa ra bình luận hôm Chủ nhật trong khi phát biểu trước báo chí cùng với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Trả lời câu hỏi về một bản kiến nghị trực tuyến cho phép nam giới trong độ tuổi nhập ngũ - từ 18 đến 60 tuổi - rời khỏi Ukraine, Zelensky nói: “Hôm nay, từ 50 đến 100 người có thể bị giết ở đây, tại một khu vực phức tạp nhất, ở phía đông của đất nước chúng tôi."---- Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Hai cho biết số lượng lính Nga tử trận trong 3 tháng xâm lăng Ukraine là đã tương đương số lượng lính Liên Xô tử trận trong 9 năm chiến tranh ở Afghanistan.Bản tin Bộ Quốc phòng Anh viết: "Sự kết hợp tệ hại của các chiến thuật kém ở cấp đơn vị thấp, khả năng hạn chế trên không, thiếu tính linh hoạt và trở ngại cách tiếp cận chỉ huy..." đang dẫn tới thất bại và sai lầm lặp lại đã dẫn đến tỷ lệ thương vong cao này, tiếp tục tăng trong cuộc tấn công Donbas.---- Denis Pushilin, lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự phong (DPR), cho biết hôm thứ Hai rằng một tòa án đã được chuẩn bị sẵn sàng cho các binh sĩ Ukraine đầu hàng tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol. Theo hãng thông tấn nhà nước Nga RIA-Novosti, Pushilin cho biết các tù binh Ukraine hiện đang ở trên lãnh thổ của DPR, một lãnh thổ ly khai do Nga hậu thuẫn ở khu vực Donbas, miền đông Ukraine và các tài liệu đang được chuẩn bị cho tòa án.Thành phố Mariupol đã hoàn toàn rơi vào sự kiểm soát của Nga vào tuần trước với sự đầu hàng của tuyến phòng thủ trong nhà máy thép Azovstal, pháo đài cuối cùng của người Ukraine bảo vệ thành phố. Không rõ có bao nhiêu binh sĩ Ukraine sẽ phải đối mặt với một tòa án như thế. Quân Nga tuyên bố rằng hơn 2.000 quân nhân Ukraine đã đầu hàng tại nhà máy thép.---- Cố vấn Kinh tế Bạch Ốc Brian Deese nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm Chủ nhật rằng chính quyền Biden đang tích cực xem xét loại bỏ rào thuế quan do cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với Trung Quốc.Khi được hỏi về việc liệu Mỹ có đang rơi vào suy thoái hay không, ông cho biết nền kinh tế nước này đang trong giai đoạn chuyển đổi từ "sự phục hồi mạnh nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại" sang thời kỳ tăng trưởng ổn định hơn. Ông thừa nhận: “Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta phải đối mặt với những thách thức toàn cầu nghiêm trọng."---- Hơn 100 triệu người đã buộc phải chạy trốn khỏi xung đột, bạo lực và ngược đãi, một con số kỷ lục thiết lập một "cột mốc đáng kinh ngạc", theo lời Cao ủy Tỵ nạn LHQ hôm thứ Hai.Cao ủy Filippo Grandi cho biết trong một tuyên bố: “Một trăm triệu là một con số đáng kinh ngạc - đáng báo động và đáng báo động. Đó là một kỷ lục đáng lẽ không bao giờ nên được thiết lập. Đây phải là một lời cảnh tỉnh để giải quyết và ngăn chặn các cuộc xung đột phá hoại, chấm dứt sự ngược đãi và giải quyết các nguyên nhân cơ bản buộc những người vô tội phải rời bỏ nhà cửa của họ”.Cao Ủy cho biết cuộc chiến ở Ukraine đã khiến 8 triệu người trong nước phải di tản trong năm nay và hơn 6 triệu người tị nạn từ Ukraine đã được ghi danh để giúp đỡ. Con số này cũng được thúc đẩy bởi "làn sóng bạo lực mới" hoặc xung đột ở Ethiopia, Burkina Faso, Myanmar, Nigeria, Afghanistan và Cộng hòa Dân chủ Congo.---- Thủ tướng mới nhậm chức của Australia Anthony Albanese đã tuyên bố trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai rằng mối quan hệ của Canberra với Bắc Kinh sẽ tiếp tục "khó khăn". Albanese lưu ý: "Mối quan hệ với Trung Quốc sẽ vẫn là một mối quan hệ khó khăn (...) Chính Trung Quốc đã thay đổi, không phải Australia và Australia cần luôn bảo vệ các giá trị của chúng tôi, và chúng tôi sẽ làm như vậy."---- Anh sẽ bảo đảm cho Ukraine có khả năng xuất cảng ngũ cốc và các sản phẩm lương thực quốc gia khác, theo lời văn phòng Thủ tướng Anh cho biết hôm Chủ nhật trong một thông cáo báo chí sau cuộc nói chuyện của Johnson với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky."Thủ tướng cam kết sẽ tăng gấp đôi nỗ lực nhằm cung cấp cho người dân Ukraine lương thực và hỗ trợ nhân đạo mà họ cần, cũng như đảm bảo rằng quốc gia này có cơ hội xuất cảng sang các nước khác trên thế giới", tuyên bố viết.---- Theo Bộ trưởng Bộ các vấn đề châu Âu Clement Beaune của Pháp, việc gia nhập Liên Âu của Ukraine có thể sẽ mất từ "15 đến 20 năm". Beaune nói với Đài Radio J hôm Chủ nhật rằng quá trình này mất nhiều thời gian và nhắc lại lời đề nghị giúp hợp nhất đất nước với khối thông qua "cộng đồng chính trị châu Âu", do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất."Chúng tôi phải thành thật. Nếu bạn nói Ukraine sẽ gia nhập Liên Âu sau sáu tháng hoặc một hoặc hai năm, bạn đang nói dối", ông lưu ý.---- Ukraine và Ba Lan đã đồng ý thiết lập một cơ quan kiểm soát hải quan chung ở biên giới và làm việc trên một công ty đường sắt chung để dễ dàng di chuyển cho dân 2 nước và tăng tiềm năng xuất cảng của Ukraine.

Tổng Thống Ukraine Zelenskyy và Tổng Thống Ba Lan Duda đã nói về hợp tác ngày càng tăng giữa 2 nước trong một cuộc họp tại Kyiv vào Chủ nhật. Duda nói với các nhà lập pháp Ukraine: “Biên giới Ba Lan-Ukraine nên đoàn kết, không chia cắt."

Zelenskiy gọi việc kiểm soát hải quan biên giới chung là một quyết định "cách mạng" và nói rằng nó sẽ "tăng tốc đáng kể các thủ tục nơi biên giới".

---- Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu để chấm dứt thỏa thuận không đánh thuế hai lần với Nga (double taxation agreement), có hiệu lực từ năm 1995 và trong đó các cư dân Nga hoạt động tại Ukraine được miễn nộp thuế của Kyiv và chỉ có thể bị đánh thuế tại quốc gia của họ.

Bộ tài chính Ukraine cho biết hiện nay “tất cả thu nhập của cư dân Liên bang Nga nhận được từ các nguồn ở Ukraine sẽ phải chịu mức thuế suất chung là 15% do Bộ luật thuế Ukraine thiết lập,” thay vì thuế suất ưu đãi do hiệp định đánh thuế cũ thiết lập. .

---- Cứu hộ khẩn cấp của thành phố Kharkiv cho biết kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược, họ đã dọn sạch 98 địa điểm có đống đổ nát và lấy ra được 150 xác trên khắp các khu vực thành phố.

Khoảng 250 người đã được cứu, nhưng 5 nhân viên cứu cấp đã chết trong quá trình hoạt động, theo lời Anatoly Toryanik, phó trưởng ban Sở cứu hộ khẩn cấp khu vực, cho biết trong một cuộc hội thảo quốc gia.

---- Chính phủ Biden từng nói rằng sẽ không có quân Mỹ vào Ukraine, tuy nhiên, chuyện này có thể sẽ thay đổi: Ngũ Giác Đài đang cân nhắc triển khai một số chiến binh lực lượng đặc biệt tới bảo vệ đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kyiv.

Các quan chức nói cần thêm an toàn cho các nhà ngoại giao Hoa Kỳ, trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine, theo báo The Wall Street Journal đưa tin. Bộ Ngoại giao Mỹ hiện đang bảo vệ các nhà ngoại giao tại đại sứ quán Kyiv bằng các cận vệ của Sở An ninh Ngoại giao.

Các kế hoạch dự kiến bao gồm việc cử vài chục chiến binh đặc nhiệm đến đại sứ quán Kyiv cho đến việc luôn sẵn sàng triển khai lực lượng này khi cần thiết, theo nguồn tin của báo WSJ.

---- Đại diện của 7 quốc gia, bao gồm cả những người đã bước ra khỏi cuộc họp APEC ở Bangkok hôm Thứ Bảy để phản đối sự xâm lược của Nga đối với Ukraine, đã nói rằng họ ủng hộ tổ chức APEC và nước chủ nhà Thái Lan. Đại diện của Hoa Kỳ, Australia, Canada, Chile, Nhật Bản, Nam Hàn và New Zealand cho biết trong một tuyên bố chung rằng họ có "những lo ngại nghiêm trọng" về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Ukraine.

Bản văn của 7 nước này kêu gọi Nga tức khắc ngưng bắn và rút quân ra khỏi Ukraine. Các Đại diện từ Canada, New Zealand, Nhật Bản và Australia đã tham gia cùng với người Mỹ, dẫn đầu bởi Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai (người Mỹ gốc Đài Loan), bước ra khỏi cuộc họp hôm thứ Bảy, trong khi Bộ trưởng Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov bắt đầu phát biểu.

---- Mưa dữ dội ở Ấn Độ và Bangladesh đã khiến hàng triệu người mất nhà cửa và cuốn trôi nhiều thị trấn. Theo các quan chức, trong trận lũ lụt và sạt lở đất trong những ngày qua có hơn 60 người đã chết và nhiều người khác không có thức ăn, nước uống và truy cập internet.

Phía đông bắc của Ấn Độ là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất — tại tiểu bang Assam, có tới 31 trong số 33 quận đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Tại quốc gia nơi vùng trũng thấp Bangladesh, nơi có khu vực đông bắc đang trải qua trận lũ lụt tệ hại nhất trong gần hai thập niên, chính phủ đã đóng cửa vô thời hạn hơn 600 trường học và đại học để sử dụng chúng làm nơi tạm trú cho dân chạy lụt.

---- Hôm Chủ nhật, một sĩ quan cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã bị giết giữa ban ngày bởi hai người đàn ông không rõ danh tính đi xe máy, theo đài truyền hình nhà nước. Vệ Binh không đưa ra nhiểu chi tiết về vụ tấn công, nhưng đổ lỗi cho vụ ám sát là do "sự kiêu ngạo toàn cầu", cách gọi này là ám chỉ Hoa Kỳ và Israel.

Như vậy cũng có lẽ cho thấy mối liên hệ với các vụ giết người bằng xe gắn máy khác ở Iran do Israel gây ra. Truyền thông Iran nói rằng Đại tá Hassan Sayyad Khodaei bị bắn năm phát bên ngoài nhà riêng ở Tehran và được xác định là “người bảo vệ ngôi đền”, cách gọi ám chỉ Khodaei hoạt động trong lực lượng Quds của Vệ Binh chuyên ngành tác chiến hải ngoại.

---- Chính phủ Taliban của Afghanistan hôm Chủ nhật đã thực thi lệnh yêu cầu tất cả các nữ xướng ngôn viên truyền hình phải che mặt khi lên sóng. Sau khi lệnh công bố vào thứ Năm, chỉ có một số hãng tin tuân theo. Nhưng vào Chủ nhật, hầu hết các nữ xướng ngôn viên được nhìn thấy với mạng che mặt. Bộ Văn hóa Thông tin trước đó đã thông báo rằng chính sách này là "cuối cùng và không bàn cãi nữa."

Trong một hành động đoàn kết, các nhân viên nam của băng tần truyền hình TOLOnews, bao gồm cả người đọc bản tin buổi tối chính, cũng che mặt bằng khẩu trang.

---- Cảnh sát Quận Cam cho biết, một tiệm kim hoàn ở Santa Ana đã trở thành nạn nhân của những tên cướp đập phá vào Chủ nhật. Bây giờ 3 trong số 4 nghi phạm đã bị bắt. Cảnh sát nói, 4 người đàn ông đã đột nhập vào tiệm Don Roberto’s Jewelry Store ở khu nhà 1600 của đường W. 17 lúc 1:09 chiều và họ vơ vét được món đồ trang sức trị giá khoảng 7.000 USD.

Tuy nhiên, cuối ngày hôm đó, cảnh sát đã chặn một chiếc xe tình nghi và bắt được 3 tên nghi can ngồi trên xe. Nghi can thứ 4 đang đào thoát.

Các nhân viên tiệm kim hoàn nói với đài KTLA rằng ước tính giá trị của nữ trang bị vơ vét trộm cắp là từ 10.000 đến 17.000 USD, khi bọn gian đập bể tủ kính và vơ vét từ các tủ trưng bày.

---- Bản tin ngày 21/5/2022 từ Sri Lanka cho biết, các tài xế xe tuk-tuk tại đảo quốc này phải chờ mua xăng lâu tới 5 tiếng đồng hồ tại thủ đô Colombo trong khi nước này khủng hoảng kinh tế. Tình hình thiếu xăng tới nỗi chính phủ đóng cửa trường sau khi sinh viên biểu tình.

Các phụ nữ gốc Việt tại Colombo đã pha nước ngọt mời các tài xế uống trong khi chờ mua xăng mệt mỏi.

Video dài 21 giây:



https://youtu.be/LH5bF4Xlxzw

---- HỎI 1: Tới 45% dân Mississippi, 40% dân California không đủ tiền xài hàng tháng?

ĐÁP 1: Đúng thế. Tính chung khắp Hoa Kỳ, hơn 1/3 số hộ gia đình cho biết gặp khó khăn trong việc thanh toán hóa đơn từ ngày 27/4/2022 đến ngày 9/5/2022, theo cuộc khảo sát xung quanh hộ gia đình mới nhất của Sở Thống kê Dân số (Census Bureau). Tỷ lệ người Mỹ từng nói rằng việc chi trả các chi phí gia đình thông thường là phần nào hoặc rất khó khăn hiện đang dao động gần mức cao điểm trong năm 2020, ở cao điểm của đại dịch COVID-19.

Ở một số tiểu bang, tỷ lệ người Mỹ phải xoay sở khó khăn để thanh toán hóa đơn thậm chí còn cao hơn: Gần một nửa số hộ gia đình ở Mississippi - khoảng 45% - cho biết gặp khó khăn trong việc thanh toán các chi phí gia đình thông thường, trong khi con số đó là khoảng 43,6% ở Kentucky và 41,8% ở West Virginia.

Gần 40% số người được hỏi ở Alabama, Oklahoma, Wyoming và California cho biết họ đang phải xoay sở khó khăn để trang trải các chi phí thông thường.

Theo một phân tích gần đây của Moody's Analytics, người Mỹ trung bình có thể phải xài thêm 311 đô la mỗi tháng do lạm phát. Sự co cụm tài chính bắt nguồn từ chi phí gia tăng của một số hàng hóa hàng ngày, bao gồm tiền xe, tiền thuê nhà, thực phẩm, xăng dầu và chăm sóc sức khỏe.

Chi tiết:

https://www.fox5atlanta.com/news/inflation-americans-financial-stress-survey-census-bureau

---- HỎI 2: Hãng Apple sẽ dọn thêm xưởng từ TQ sang Việt Nam?

ĐÁP 2: Đúng thế, đang cân nhắc. Báo Wall Street Journal đưa tin, công ty Apple đang tìm cách tăng cường sản xuất bên ngoài Trung Quốc. Lần này, đại công ty công nghệ điện tử Apple dường như đang thúc giục các đối tác sản xuất của mình xem xét chuyển một số hoạt động sản xuất ra bên ngoài Trung Quốc vì Apple thất vọng với chính sách TQ phong tỏa chống COVID-19 nghiêm ngặt, dẫn đến việc hàng trăm triệu người bị cách ly, phong tỏa và hạn chế đi lại.

Báo WSJ viết rằng Apple từ lâu đã phụ thuộc vào dây chuyền sản phẩm đặt ở Trung Quốc với phần lớn - hơn 90% - trong lĩnh vực sản xuất của mình. Một tỷ lệ nhỏ các sản phẩm của Apple được sản xuất ở Ấn Độ và Việt Nam. Hiện các nguồn tin của WSJ, chỉ được xác định là những người quen thuộc với các cuộc họp về dây chuyền sản xuất, nói rằng cả hai quốc gia Việt, Ấn đều được coi là điểm đến tiềm năng cho sản xuất bổ sung tương lai cho Apple.

Chi tiết:

https://qz.com/2168444/report-apple-looks-to-india-and-vietnam-to-expand-production/

----