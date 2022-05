Một màn gay cấn trước khung thành Indonesia: thủ môn Indonesia (áo đen) bó tay. Trận bóng đá đầu Giải SEA Games 2022: đội tuyển VN thắng áp đảo đội Indonesia với tỷ số 3-0.

- Thủ tướng Nhật Bản: cơ nguy bùng nổ 1 vụ Ukraine ở Đông Á. Hãy cành giác cho Đài Loan. Nhật Bản trừng phạt bổ sung: 140 cá nhân và một số ngân hàng Nga. Tình báo Mỹ đóng vai trò nòng cốt để Ukraine bắn chìm tàu soái hạm Moskva của Nga.

- Ukraine: đã bắn chìm tàu chiến Nga có tên "Chiến hạm Đô đốc Makarov". Nga: đã bắn cháy 1 kho đạn lớn ở Kramatorsk, 10 tiền đồn Ukraine. Ukraine: chấp nhận hòa bình với Nga, tối thiểu là phải giành lại lãnh thổ của ngày 23/2/2022. Ủy ban Quân sự NATO sẽ họp ngày 19/5/2022 về cuộc chiến ở Ukraine (tham dự có đối tác Phần Lan, Thụy Điển và Ukraine). Nga lại đấu tố Ba Lan.

- Nga: đã vào Kherson [của Ukraine] là để "ở lại mãi mãi". Lãnh đạo tỉnh Transnistria [ly khai ra khỏi Moldova]: sẽ độc lập khỏi Moldova một cách hòa bình. Nga nhắc lại: không có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Ukraine: nội bộ Nga họp xem có nên tuyên chiến với Ukraine vào ngày 9/5/2022 hay không.

- Ukraine: quân Nga đang cố gắng kiểm soát nhà máy thép Azovstal ở Mariupol trước ngày 9/5 để "làm quà" cho Putin. Nga từ chối xác nhận sẽ diễn binh Ngày Chiến thắng tại Mariupol của Ukraine hay không. Ân xá Quốc tế: Nga phải đối mặt với công lý vì một loạt tội ác chiến tranh.

- Ukraine: Nga đã phá hủy hoặc làm hư hại gần 400 bệnh viện, y viện Ukraine. LHQ: Nga phong tỏa các cảng trên Hắc Hải của Ukraine đã ngăn đường xuất cảng 25 triệu tấn ngũ cốc Ukraine. Zelensky: Nga tin sẽ không chịu trách nhiệm tội ác chiến tranh ở Ukraine vì có vũ khí hạt nhân.

- Cô Alina Kabaeva, bạn gái của Putin, hiện có tên trong danh sách sắp bị trừng phạt của Liên Âu.

- Nga la làng trước LHQ: tịch thu tài sản là cướp bóc kiểu phim cao bồi. Tư lệnh phó quân lực Hoa Kỳ tại NATO: Putin tuyệt vọng, sẽ nguy hiểm hơn, có thể xài vũ khí cấm. Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ: Nga sẽ không dùng vũ khí hạt nhân, trừ phi bị xâm lược. Nga đồng hóa Mariupol: đổi tên đường sang tiếng Nga, dựng tượng 1 cụ bà đứng đưa tay nắm lấy cờ Nga.

- Cựu Tổng thống George W. Bush họp [qua mạng] với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Người chỉ huy Sở tình báo Ukraine: Putin đã 'tự lái mình vào ngõ cụt'. Tổng thống Nga Putin đã xin lỗi Israel về phát biểu của Ngoại trưởng Nga về thảm sát Holocaust.

- CDC: hạn chế dùng vaccine J&J vì sợ máu đông.

- Dịch cúm gia cầm ở Mỹ: Hơn 28 triệu con gà mái đẻ đã bị tiêu hủy. Giá trứng, thịt gà cùng tăng vọt.

- Mỹ: kinh tế tăng tốc, thất nghiệp thấp. Kỷ lục: mỗi người thất nghiệp là có 2 việc làm đang cần tuyển người.

- tân Trường ban Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre: phụ nữ da đen đầu tiên và là nữ đồng tính trong chức này

- cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper: Trump đề nghị bắn phi đạn vào Mexico để diệt các ổ ma túy, rồi chối

-TNS Romney (Cộng Hòa): nếu Trump ra, Trump sẽ là ứng cử viên tổng thống Cộng hòa vào năm 2024

- VN có gần 300.000 ca nạo hút thai, chủ yếu ở độ tuổi 15-19, trong đó 60-70% là học sinh, sinh viên

- Bắt thêm 2 giám đốc vụ hối lộ ở Cục Lãnh sự.

- CSVN né tội đàn áp nhân quyền: chụp mũ các nhà hoạt động về tội "trốn thuế" để bỏ tù.

- HỎI 1: Có 13% người nhập viện vì COVID-19 sẽ bị chứng tâm thần nguy hiểm? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Tại các bệnh viện California, tới 83% nhân viên y tế nói thiếu người nguy ngập? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-6/5/2022) ---- Theo các báo cáo chưa được xác nhận, tàu chiến có tên "Chiến hạm Đô đốc Makarov" của Hải quân Nga đã bị phi đạn Ukraine bắn chìm hôm thứ Sáu.

Một số nguồn tin Ukraine viết rằng tàu khu trục này của Nga đóng tại căn cứ hải quân Sevastopol đã bị trúng phi đạn Neptune của Ukraine. Tàu chiến "Đô đốc Makarov" là một trong những mục tiêu có giá trị nhất đối với Ukraine vì tàu này là một trong những tàu hiện đại nhất trong kiểu của nó, và một tổn thất như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Hải quân Nga.

Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết Điện Kremlin không có bất kỳ thông tin nào về bất kỳ vụ việc nào như vậy liên quan đến một tàu Nga.

---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Sáu cho biết các lực lượng của nước này đã phá hủy một kho đạn lớn khác ở thành phố Kramatorsk, nằm ở phía đông Ukraine, bằng "phi đạn phóng từ trên không có độ chính xác cao".

Người phát ngôn của Bộ Igor Konashenkov tuyên bố rằng "ngoài ra, 10 tiền đồn, khu vực tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị trúng đạn" cùng với hai máy bay của quân đội Ukraine và 4 dàn phi đạn Tochka-U.

---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Sáu đã cáo buộc Ba Lan tham gia vào một "giọng điệu thù địch" và cảnh báo đây có thể là một nguồn đe dọa đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Peskov nói với các phóng viên: "Thực tế là những lời lẽ rất thù địch đã phát ra từ Ba Lan trong những tháng gần đây, rong truyền thống đã không phải là thân thiện trong một thời gian dài, nhưng trong những tháng gần đây, nó đã trở nên thù địch, và mối đe dọa đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine từ Ba Lan có thể phát ra, đây là những sự thật hiển nhiên."

Bình luận trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phạm "tội ác diệt chủng" và "tội ác chiến tranh" ở Ukraine.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hôm thứ Sáu, trong một sự kiện trực tuyến do Chatham House tổ chức, rằng để Ukraine chấp nhận một thỏa thuận hòa bình với Nga "điều tối thiểu là phải giành lại tất cả các lãnh thổ của chúng tôi kể từ ngày 23 tháng 2/2022." (Nga bắt đầu xâm lăng Ukraine ngày 24/2/2022.)

Zelensky tuyên bố rằng, nếu các cuộc đàm phán tiếp tục bình thường thì "các vụ giết chóc cần phải dừng lại" và Nga cần "rút quân". Ông nói thêm rằng "không phải tất cả các cây cầu [hòa đàm] đều đã bị phá hủy."

Tuy nhiên, trước đó, Zelensky khẳng định phía Nga chưa lộ ra thiện chí chấm dứt xung đột. Zelensky nói: "Mỗi ngày Ukraine đều tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột này. Nhưng Nga đã không đáp lại và cứ tiếp tục ném bom các thành phố của Ukraine như Mariupol".

---- Quân Nga liên tục bắn vào nhà máy thép Azovstal, phóng tuyến cuối cùng của Ukraine ở thành phố Mariupol.

Video dài 1:02 phút:



https://youtu.be/myYryUHHEZg

---- NATO thông báo hôm thứ Sáu rằng Ủy ban Quân sự NATO sẽ có một cuộc họp vào ngày 19/5/2022 tại Brussels để thảo luận về cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine "với các Bộ trưởng Quốc phòng từ các Quốc gia Đối tác NATO là Phần Lan, Thụy Điển và Ukraine tham gia các cuộc thảo luận."

Ngoài ra, cuộc họp cũng sẽ giải quyết "các vấn đề có tầm quan trọng chiến lược đối với NATO. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg sẽ cùng các Bộ trưởng Quốc phòng tham gia phiên họp đầu tiên để giải quyết bối cảnh địa chiến lược và công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Madrid vào tháng 6/2022."

Trước đó, Stoltenberg lưu ý rằng NATO sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Baltic trong trường hợp Thụy Điển quyết định xin gia nhập tổ chức.

---- Hôm thứ Sáu, Bộ Ngoại giao Nga nhắc lại rằng Nga không có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột với Ukraine. Người phát ngôn cho biết: "Các kịch bản về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân của chúng tôi đã được nêu rõ ràng trong các tài liệu học thuyết của Nga. Chúng không thể áp dụng cho việc thực hiện các nhiệm vụ đặt ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine".

Bộ này cũng bình luận về tiến độ hòa đàm với Ukraine, nói rằng họ đang "ở trong tình trạng đình trệ."

---- Thủ tướng Ukraine Denys Smyhal hôm thứ Sáu tuyên bố rằng các cơ quan tình báo từ các quốc gia đối tác cho thấy Nga dự định tuyên chiến với Ukraine vào ngày 9/5/2022, trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng. "Chúng tôi hiểu rằng có những cuộc đàm phán như vậy, những cơ hội như vậy đang được thảo luận trong giới lãnh đạo chính trị cao nhất. Chúng tôi sẽ xem liệu điều này có xảy ra hay không", ông nói thêm.

Ông Smyhal cũng nói rằng một tuyên bố [tuyên chiến] như vậy có nghĩa là Nga đang tiến hành chiến tranh "nhằm vào [chống] một thế giới dân chủ văn minh." Ông đảm bảo Ukraine sẽ "chiến đấu để giành chiến thắng hoàn toàn trước kẻ chiếm đóng."

---- Vadim Krasnoselsky, lãnh đạo của tỉnh Transnistria [nơi tự ly khai ra khỏi Moldova và đang có quân Nga vào trấn đóng], hôm thứ Sáu cho biết sự độc lập của tỉnh này tách khỏi Moldova "phải và sẽ được công nhận" nhưng quá trình này sẽ được tiến hành "một cách hòa bình, trên bàn đàm phán, đối thoại." Các bình luận của ông theo sau căng thẳng và các cuộc tấn công trong khu vực.

Krasnoselsky nói trong một tuyên bố: "Quá trình này phải mang tính dân chủ và từ từ một cách tự nhiên - sẽ không có hành động quân sự và tổn thất. Không ai muốn xảy ra chiến tranh".

Ông cũng cảnh báo giới truyền thông hãy chống lại những căng thẳng "tạo ra một cách giả tạo", đồng thời nói thêm rằng "không cần thiết phải gieo rắc hoảng sợ cho người dân bằng cách làm leo thang tình hình."

Quốc gia Moldova giáp biên và nằm phía tây nam của Ukraine. Tỉnh Transnistria nằm giữa Moldova và Ukraine, đã tự ly khai từ đầu 1990s, nhưngc hưa quốc gia nào trên thế giới công nhận. Trong tỉnh Transnistria, hiên có 1.500 lính Nga trấn giữ.

---- Theo một quan chức cấp cao trong đảng Nước Nga Thống nhất (United Russia Party) của Nga, Andrei Turchak, rằng quân lực Nga đã đến vùng Kherson là để "ở lại mãi mãi" và "không có gì phải nghi ngờ về điều đó".

Truyền thông nhà nước Nga RIA-Novosti cho biết ông Turchak đã đưa ra nhận xét trên khi đang thăm Kherson, một khu vực quan trọng của Ukraine ở phía bắc Crimea đã bị quân Nga chiếm đóng kể từ những ngày đầu xâm lược Ukraine.

“Sẽ không có chuyện quay lại quá khứ. Chúng tôi sẽ sống cùng nhau, phát triển khu vực giàu có này, giàu di sản lịch sử, giàu có về những con người sống ở đây,” ông Turchak phát biểu trước cư dân Kherson. Ông nói thêm rằng tình trạng của vùng Kherson sẽ do cư dân của nó quyết định.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm thứ Sáu rằng Nga tin rằng họ sẽ không phải chịu trách nhiệm cho các cáo buộc tội ác chiến tranh ở Ukraine vì họ có vũ khí hạt nhân và vì các nước khác lo sợ khi bị đe dọa vũ khí hạt nhân.

---- Một quan chức của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cho biết tình hình các hạm đội Nga phong tỏa các cảng trên Hắc Hải của Ukraine cùng với những thách thức về cơ sở hạ tầng đang ngăn cản không cho gần 25 triệu tấn ngũ cốc được xuất cảng.

---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối xác nhận hôm thứ Sáu liệu một cuộc diễn binh Ngày Chiến thắng sẽ diễn ra vào thứ Hai tại thành phố Mariupol của Ukraine hay không, nói rằng một lễ kỷ niệm rộng lớn cho Ngày Chiến thắng hiện là không thể "vì những lý do rhiển nhiên."

---- Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm thứ Sáu cho biết các lực lượng Nga "phải đối mặt với công lý vì một loạt tội ác chiến tranh" ở khu vực phía tây bắc Kyiv, tại một cuộc họp báo ở thủ đô Ukraine sau cuộc điều tra mà tổ chức này tiến hành ở nước này.

Cuộc điều tra, dựa trên "hàng chục cuộc phỏng vấn và xem xét rộng rãi bằng chứng vật chất," đã ghi lại "các cuộc không kích bất hợp pháp vào Borodyanka, và các vụ hành quyết phi pháp ở các thị trấn và làng mạc khác bao gồm Bucha, Andriivka, Zdvyzhivka và Vorzel."

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết "Quân đội Nga đã phá hủy hoặc làm hư hại gần 400 cơ sở y tế", trong bài phát biểu của ông với người dân Ukraine vào tối thứ Năm.

Ông cho biết thống kê chỉ tính trên "cơ sở hạ tầng y tế" và các cơ sở bị ảnh hưởng đó bao gồm "bệnh viện, bệnh viện phụ sản, phòng khám ngoại trú."

Zelensky nói: “Tại các khu vực bị chiếm đóng tạm thời của Ukraine - ở phía đông và nam - tình hình tiếp cận với các dịch vụ y tế và thuốc men thật là thảm khốc,” Zelensky nói và nói thêm rằng “ngay cả những loại thuốc đơn giản nhất cũng bị thiếu”.

---- Hôm thứ Sáu, CNN đưa tin Alina Kabaeva, người phụ nữ từ lâu bị xem là bạn gái của Tổng thống Nga Vladimir Putin, hiện nằm trong danh sách sắp bị trừng phạt của Liên Âu. Luke McGee đưa tin: “Ở giai đoạn này, tên có thể được lấy đi [ra khỏi danh sách bị phạt] hoặc thêm vào, tùy theo quyết định của quốc gia thành viên. Liên Âu chưa chính thức ký vào bản dự thảo đề xuất nhưng có thể thực hiện sớm nhất là vào sáng thứ Sáu tại một cuộc họp của các đại sứ Liên Âu - hiện đang được tiến hành tại trụ sở của EU ở Brussels, Bỉ."

Bản tin cho biết: “Kabaeva, sinh năm 1983, có liên hệ đầu tiên với Putin cách đây hơn một thập niên, khi cô là một vận động viên thể dục dụng cụ từng đoạt huy chương. Putin đã phủ nhận mối quan hệ với cô này."

Mặc dù Mỹ và châu Âu đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với nhiều tỷ phú Nga bị cáo buộc làm giàu từ nguồn lực nhà nước với sự giúp đỡ của Putin, nhưng cho đến thời điểm này, họ vẫn chưa trừng phạt cô Kabaeva. Một bản tin vào tháng trước chỉ ra rằng các quan chức Mỹ lo lắng rằng đây sẽ là một cuộc tấn công "quá cá nhân" nhằm vào Putin và sẽ làm phức tạp thêm hoạt động ngoại giao với Điện Kremlin.

---- Một cố vấn của Tổng thống Ukraine cho biết quân Nga đang cố gắng kiểm soát nhà máy thép Azovstal ở Mariupol trước ngày 9/5 để "làm quà" cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo tin NHK nhắc rằng. Ngày 9/5 đánh dấu chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ II.

Hôm thứ Năm, ông Oleksiy Arestovych nói trên truyền hình Ukraine rằng giao tranh vẫn tiếp diễn tại nhà máy thép trong 3 ngày qua. Ông chỉ ra rằng điều này cho thấy các lực lượng Nga đang tuyệt vọng như thế nào để đạt được kết quả kịp lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Hôm thứ Tư, chỉ huy Tiểu đoàn Azov cho biết quân Nga đã tiến vào nhà máy và giao tranh ác liệt đang diễn ra.

---- Huy chương, bảng chỉ đường và tượng - đây là một số biểu tượng để đồng hóa ban đầu về việc Nga chiếm giữ các vùng phía nam Ukraine, và đặc biệt là Mariupol.

.

Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự phong và một quan chức cấp cao trong đảng Nước Nga thống nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao tặng huy chương "Vì sự nghiệp giải phóng Mariupol" trong tuần này.

.

Pushilin đăng trên mạng Telegram: "Việc giải phóng thành phố này là một chiến thắng chung của quân đội Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Liên bang Nga".

DPR đã rất nỗ lực trong việc thay đổi các biển báo hiệu đường bộ từ tiếng Ukraine sang tiếng Nga, đặc biệt là những biển báo ở lối vào Mariupol.

.

Bộ Giao thông vận tải của DPR hôm thứ Năm hứa rằng công việc thay thế các biển báo hiệu đường bộ ở các vùng lãnh thổ được giải phóng sẽ tiếp tục.

Một bức tượng kỳ lạ cũng đã được dựng lên ở Mariupol, mô tả một cụ bà đang vươn tay nắm lấy lá cờ của Liên Xô.

---- Một quan chức Mỹ cho biết hôm thứ Năm, tình báo Mỹ đóng vai trò nòng cốt trong cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào một tàu chiến hàng đầu của Nga vào tháng trước.

.

Ukraine đã nhắm mục tiêu và bắn chìm tàu soái hạm Moskva của Nga vào ngày 14/4 bằng phi đạn chống hạm của chính họ sau khi Mỹ cung cấp "một loạt thông tin tình báo" bao gồm vị trí của con tàu ở Hắc Hải, quan chức giấu tên cho biết.

.

.

---- Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã cảnh báo rằng cuộc xâm lược Ukraine có thể được bùng nổ kiểu nhái theo ở Đông Á nếu các cường quốc hàng đầu không đoàn kết để phản ứng, đồng thời cho rằng hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan phải được duy trì.

.

.

.

.

.

.

.

.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xin lỗi về phát biểu của Ngoại trưởng Sergey Lavrov về thảm sát Holocaust, theo lời văn phòng Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm.

.

Các nhận xét được đề cập đến cuộc phỏng vấn mà Lavrov đã dành cho Zona Bianca của Ý. "Tôi có thể sai, nhưng Hitler cũng có dòng máu Do Thái", ông nói vào thời điểm đó, khi bình luận về dòng máu Do Thái của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.Ông Lavrov cũng nói: “Những người Do Thái khôn ngoan nói rằng những người bài Do Thái hăng hái nhất thường là người Do Thái."---- Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov hôm thứ Năm tuyên bố rằng liên minh quân sự NATO do Hoa Kỳ đứng đầu không nghiêm túc coi trọng mối đe dọa chiến tranh hạt nhân.Bình luận về những cáo buộc của phương Tây rằng Nga là động lực chính gây ra căng thẳng hạt nhân, Antonov gọi những tuyên bố này là "một phần của chiến dịch tuyên truyền chống lại Nga nhằm đáp lại các bước thực hiện nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của chúng ta phát ra từ lãnh thổ Ukraine."Antonov cũng nhấn mạnh rằng Nga sẽ chỉ sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) "để đáp lại việc sử dụng WMD chống lại Nga và các đồng minh của họ, hoặc trong trường hợp có ai xâm lược đất nước của chúng tôi, khi sự tồn tại của nhà nước bị đe dọa."---- Nga la làng trước LHQ: tịch thu tài sản là cướp bóc kiểu phim cao bồi. Đại diện Liên hiệp quốc của Nga Vasily Nebenzya tuyên bố tại Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc hôm thứ Năm rằng việc phương Tây tịch thu tài sản tư nhân của Nga, một phần của lệnh trừng phạt chung đối với Nga do hành động gây hấn với Ukraine, không gì khác ngoài "hành vi vô luật pháp và ăn cướp".Nebenzya nói: "Quý vị chỉ đơn giản là đang cướp bóc theo đúng truyền thống tốt đẹp nhất của Miền Tây hoang dã. Nếu ai đó ở đây chưa biết, tôi sẽ thông báo với quý vị rằng ngoài vô số lệnh trừng phạt và cấm đoán, còn có việc chiếm đoạt tài sản tư nhân từ những công dân Nga không liên hệ tới chiến dịch quân sự [ở Ukraine]."---- Cựu Tổng thống George W. Bush thông báo hôm thứ Năm rằng ông đã gặp trực tuyến [qua mạng] Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người mà cựu tổng thống gọi là “Winston Churchill của thời đại chúng ta”.

Bush viết trong một tuyên bố thông qua Trung tâm Tổng thống George W. Bush của ông: “Tôi rất vinh dự được dành vài phút nói chuyện với Tổng thống Zelenskyy - Winston Churchill của thời đại chúng ta - vào sáng nay. Tôi cảm ơn Tổng thống vì sự lãnh đạo của ông ấy, tấm gương của ông ấy, và cam kết của ông ấy đối với tự do, và tôi chào mừng lòng dũng cảm của người dân Ukraine.”

Bush thêm: “Tổng thống Zelenskyy đảm bảo với tôi rằng họ sẽ không dao động trong cuộc chiến chống lại sự man rợ và côn đồ của Putin. Người Mỹ được truyền cảm hứng từ sự kiên cường và khả năng phục hồi của họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh với người Ukraine khi họ đấu tranh cho tự do của mình.”

Văn phòng của Zelensky nêu chi tiết cuộc họp trong một thông cáo báo chí, nói rằng Tổng thống Ukraine đã bày tỏ lòng biết ơn đối với người dân Mỹ vì sự ủng hộ của họ trong cuộc xung đột và nhắc lại sự cảm thông của người Ukraine đối với họ sau vụ tấn công 11/9 năm 2001.

Zelensky nói với cựu tổng thống trong cuộc họp: “Cuộc trò chuyện của chúng tôi rất quan trọng đối với tôi bởi vì ngài là một ví dụ về một nhà lãnh đạo mạnh mẽ.” Ông cũng mời Bush đến thăm Ukraine.

---- Người chỉ huy Sở tình báo Ukraine hôm thứ Hai cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã 'tự lái mình vào ngõ cụt' và cuộc chiến của Putin ở Ukraine sẽ kết thúc với sự sụp đổ của Putin.

Trong một cuộc phỏng vấn với The New Voice of Ukraine, Thiếu tướng Kyrylo Budanov, Cục trưởng Cục Tình báo Trung ương (GUR) của Bộ Quốc phòng Ukraine, nói rằng Putin đã chọn "con đường diệt chủng" và thất bại của Putin bắt đầu từ ngày quân Nga tiến vào Ukraine.

"Không thể so sánh tiềm lực quân sự của Nga và Ukraine trước khi bắt đầu giai đoạn này của cuộc chiến bắt đầu vào ngày 24/2/2022: đó là lợi thế gấp mười lần, và ở một nơi nào đó, quân lực Nga mạnh gấp 20 lần sức mạnh Ukraine. Tuy nhiên, số lượngt h2i nhiều, mà chjất lượng lại kém." Thứ hai, tinh thần lính Nga khá thấp.

Budanov nói: "Để cho Putin một con đường rút lui giữ thể diện là một cách tốt, nhưng nó gần như không thực tế. Putin là tội phạm chiến tranh cho cả thế giới. Đây là kết cục của Putin. Putin tự lái mình vào ngõ cụt."

---- Chuẩn Tướng Blaine Holt nói với Newsmax hôm thứ Năm rằng sau khi chịu thêm một sự mất mặt quân sự nữa dưới tay Ukraine với việc mất chiếc xe tăng tối tân nhất của mình, Nga có thể sẽ ''dùng vũ khí nguy hiểm hơn và tàn khốc hơn. '

Holt nói trên chương trình “Eric Bolling: The Balance” rằng: “Nga không còn bận tâm gì tới tội ác chiến tranh nữa, họ sẽ độc ác với người dân Ukraine hơn, họ sẽ dùng vũ khí nguy hiểm hơn."

Tướng Holt là Tư lệnh phó quân lực Hoa Kỳ tại NATO. Các lực lượng Ukraine đã phá hủy chiếc xe tăng tối tân nhất của Nga, kiểu T-90M, vào thứ Tư - chỉ vài ngày sau khi nó được đưa vào chiến trường Ukraine.

---- Các con số mới của Bộ Lao động cho tháng 4 đã được công bố, cho thấy sự tăng trưởng việc làm tiếp tục: Kinh tế Mỹ đã thêm 428.000 việc làm trong tháng 4, đánh dấu tháng thứ 12 liên tiếp tăng ở mức cao hơn 400.000, theo báo Wall Street Journal. Con số tháng 4 cao hơn một chút so với kỳ vọng 400.000.

Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức 3,6%, cao hơn một chút so với mức thấp nhất trong 50 năm là 3,5% đạt được ngay trước khi đại dịch bắt đầu.

Thống kê kỷ lục lịch sử: AP chỉ ra rằng trung bình cứ mỗi người thất nghiệp là có hai công việc đang tuyển người, đây là tỷ lệ cao nhất trong lịch sử. Liên quan đến con số đó, kỷ lục 4,5 triệu đã bỏ việc vào tháng 3/2022, dường như không lo lắng về việc tìm việc làm khác.

---- Tại Đài Bắc, thủ đô Đài Loan, nhiều người mặc hóa trang kiểu người hành tinh để tưng bừng mừng Ngày Stars War.

Video dài 1:17 phút:



https://youtu.be/yFgcF-XuG7c

---- CDC: hạn chế dùng vaccine J&J vì rủi ro máu đông. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (CDC) Hoa Kỳ hôm thứ Sáu thông báo đã thu hẹp việc sử dụng thuốc chủng vaccine hiệu Johnson & Johnson (J&J) chống dịch Covid-19 cho những người lớn không muốn hoặc không thể nhận thuốc tiêm Pfizer-BioNTech hoặc Moderna mRNA.

Giới hạn sử dụng dựa trên nguy cơ phát triển huyết khối được báo cáo với hội chứng giảm tiểu cầu (thrombocytopenia syndrome - TTS), một hỗn hợp có khả năng gây tử vong giữa cục máu đông và số lượng tiểu cầu thấp liên quan đến việc tiêm vắc xin J&J.

---- Dịch cúm gia cầm đã gây thiệt hại rất lớn cho đàn gia cầm của Mỹ - chủ yếu là do tiêu hủy chứ không phải chết vì dịch bệnh - và người tiêu dùng đang cảm thấy thê thảm vì tình hình tăng giá trứng, thịt gà và nhiều sản phẩm khác cao hơn.

Karyn Rispoli tại công ty nghiên cứu hàng hóa Urner Barry nói với CBS: "Hơn 28 triệu con gà mái đẻ đã bị tiêu hủy do hậu quả của dịch cúm gia cầm - đó là gần 9% tổng đàn".

Rispoli cho biết việc tăng giá ban đầu đối với các sản phẩm gia cầm là do nhu cầu tăng đột biến trong bối cảnh "một chút hoảng loạn" ở thương vụ bán sỉ, nhưng hiện tại, "thiếu sản phẩm gia cầm, đó là vấn đề từ phía cung nhiều hơn."

---- Tổng thống Biden hôm thứ Năm đã thông báo rằng Karine Jean-Pierre sẽ thay thế Jen Psaki, trở thành người phụ nữ Da đen đầu tiên và người phụ nữ đồng tính công khai đầu tiên trong chức vụ Trường ban Báo chí Bạch Ốc.

Biden nói thêm trong một bản tuyên bố rằng Jean-Pierre có "kinh nghiệm, tài năng và sự chính trực cần thiết cho công việc khó khăn này. Jill và tôi đã biết và tôn trọng Karine từ lâu và cô ấy sẽ là tiếng nói mạnh mẽ cho tôi và chính quyền này."

Jean-Pierre là Phó phòng Báo chí Bạch Ốc kể từ khi Biden nhậm chức. Cô sinh ra ở Haiti và lớn lên ở Queens, New York, sau khi nhập cư khi còn nhỏ. Cô là thư ký báo chí cho Phó Tổng Thống Kamala Harris trong vận động năm 2020 và phát ngôn viên quốc gia của MoveOn.org trong vận động năm 2016.

Jean-Pierre cũng làm việc trong chính quyền Obama, theo Axios. Tại Bạch Ốc của Biden, cô đã thường xuyên phụ trách các cuộc họp báo thay cho Psaki, người có ngày cuối cùng làm việc là ngày 13 tháng 5/2022. Dự kiến Psaki sẽ nhận việc mới tại đài MSNBC.

---- Cuốn sách sắp xuất bản của Bộ trưởng Quốc phòng thời Trump, Mark Esper, tiết lộ từng nêu ý kiến là bí mật bắn phi đạn vào Mexico để xóa sổ các ổ ma túy và rồi giả vờ như Mỹ không biết và không liên hệ gì.

Báo The New York Times ghi rằng: "Cựu Tổng thống Donald J. Trump đã hỏi Bộ trưởng Quốc phòng Mark T. Esper về khả năng phóng phi đạn vào Mexico một cách bí mật để 'phá hủy các phòng thí nghiệm ma túy' và quét sạch các băng đảng, và rồi làm như Mỹ không dính gì tới chuyện đó."

Cuốn sách có nhan đề "A Sacred Oath" viết rằng Trump đã hỏi ít nhất hai lần trong năm 2020 liệu quân đội Mỹ có thể "bắn phi đạn vào Mexico để phá hủy các phòng thí nghiệm ma túy hay không."

Esper giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng cho đến ngày 9 tháng 11 năm 2020 khi Trump tuyên bố trong một tweet rằng Esper đã bị "chấm dứt hợp đồng". Cuốn sách dự kiến sẽ lên kệ các hiệu sách vào thứ Ba.

---- Thượng nghị sĩ Mitt Romney (Cộng Hòa-Utah) đã nói chuyện thẳng thắn về triển vọng tương lai của cựu Tổng thống Donald Trump trong tuần này, dự đoán Trump sẽ là ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa vào năm 2024 - nếu Trump tranh cử lại chức vụ cao nhất của quốc gia.

Romney cho biết như thế trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư. Romney và Trump vẫn thường kình nhau trong suốt nhiều năm, kể từ lần tranh cử tổng thống đầu tiên của Trump vào năm 2016, khi Romney chỉ trích Trump là không có thành tích chính trị gì hết.

---- Gần 300.000 phụ nữ Việt nạo hút thai mỗi năm... theo Báo Gia Đình Việt Nam hôm Thứ Sáu. Số liệu của Hội KHHGĐ Việt Nam cho thấy, trung bình mỗi năm cả nước có gần 300.000 ca nạo hút thai, chủ yếu ở độ tuổi 15 - 19, trong đó 60 - 70% là học sinh, sinh viên. Kết quả điều tra mới nhất của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy, tỷ lệ quan hệ tình dục lần đầu trước 14 tuổi ở Việt Nam tăng gấp 2 lần trong 6 năm từ 1,45% (năm 2013) lên 3,51% vào năm 2019. Tuy nhiên, đáng báo động hơn, theo số liệu của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, trung bình mỗi năm cả nước có gần 300.000 ca nạo hút thai, chủ yếu ở độ tuổi 15-19, trong đó 60-70% là học sinh, sinh viên.

---- Bộ Công an bắt thêm 2 giám đốc vụ đưa và nhận hối lộ ở Cục Lãnh sự. Theo bản tin Báo Pháp Luật TP.HCM. Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với hai nữ giám đốc trong vụ án đưa và nhận hối lộ ở Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao. Ngày 6-5, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đang mở rộng điều tra vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố liên quan. Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan tố tụng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với hai người về tội đưa hối lộ, quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự. Những người này gồm bà Nguyễn Thị Tường Vi (42 tuổi, giám đốc Công ty TNHH tư vấn và đầu tư ATA Việt Nam) và bà Nguyễn Thị Dung Hạnh (40 tuổi, giám đốc Công ty TNHH G Việt Nam 19)... Liên quan đến vụ án, trước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam đối với tám bị can. Trong đó có ông Tô Anh Dũng, thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Phạm Trung Kiên, chuyên viên Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế Bộ Y tế và Vũ Anh Tuấn, nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Ngoài ra còn có bà Nguyễn Thị Hương Lan (cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao), Đỗ Hoàng Tùng (phó cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao), Lê Tuấn Anh (chánh Văn phòng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao) và một số người khác.

---- Trận bóng đá đầu Giải SEA Games 2022: đội tuyển VN thắng áp đảo đội Indonesia tỷ số 3-0. Theo tin tổng hợp từ báo VN. Đội tuyển bóng đá U23 Indonesia đã thua đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam ngay trận ra quân bảng A môn bóng đá nam trong Giải SEA games 31 với tỷ số 0-3. Các bàn thắng của U23 Việt Nam được ghi bởi các cầu thủ Nguyễn Tiến Linh, Đỗ Hùng Dũng và Lê Văn Đô. Gần 20 ngàn khán giả mặc áo in hình cờ CSVN ngồi kín Sân Vận Động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, trong ngày ra quân của bóng đá VN vs. Indonesia.

---- Bài viết của David Hutt trên báo Asia Times hôm 4/5/2022 ghi nhận: CSVN quy chụp các nhà hoạt động tội "trốn thuế" để bỏ tù.

Vào ngày 11 tháng 1/2022, Mai Phan Lợi, người sáng lập và là giám đốc của hội bất vụ lợi Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng (Center for Media in Educating Community), đã bị kết án bốn năm tù về tội “gian lận thuế”.

.

.

.

.

.

.

Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền (International Federation for Human Rights) và Ủy ban Nhân Quyền Việt Nam (Vietnam Committee on Human Rights) trong một báo cáo gần đây cho biết có một “mô hình mới xuất hiện và đáng lo ngại trong việc sử dụng luật thuế của Việt Nam để hình sự hóa các nhà lãnh đạo môi trường, và theo sau mục tiêu rộng hơn là các nhà lãnh đạo xã hội dân sự, cũng như thu hẹp không gian xã hội dân sự”.

---- Hành trình gian nan của một cặp du khách quốc tế lên một đỉnh núi rất cao, hiểm trở tại Ninh Bình.

Video dài 2:55 phút:



https://youtu.be/C7Vv6LGc0z4

---- HỎI 1: Có 13% người nhập viện vì COVID-19 sẽ bị chứng tâm thần nguy hiểm?

ĐÁP 1: Đúng thế. Khoảng 13% bệnh nhân nhập viện do COVID-19 đã trải qua các triệu chứng liên quan đến thần kinh, hoặc não và hệ thần kinh, bao gồm đột quỵ và co giật, theo dữ liệu được công bố hôm thứ Tư bởi tạp chí Critical Care Explorations cho thấy.

.

.

.

Dữ liệu cho thấy, gần 13% bệnh nhân nhập viện trong nghiên cứu điều trị COVID-19 trong năm đầu tiên của đại dịch đã phát triển các vấn đề thần kinh nghiêm trọng.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/05/04/COVID-19-brain-complications-study/7891651675944/

---- HỎI 2: Tại các bệnh viện California, tới 83% nhân viên y tế nói thiếu người nguy ngập?

ĐÁP 2: Đúng thế. Trong một cuộc khảo sát mới với hơn 33.000 nhân viên y tế nơi tuyến đầu đối phó dịch bệnh, đại đa số những người được hỏi nói đang xảy ra tình trạng thiếu nhân sự y tế ở mức khủng hoảng tại toàn tiểu bang. Kết quả nghiên cứu cho thấy chi tiết cuộc khủng hoảng nhân sự chăm sóc sức khỏe của California, tác động nghiêm trọng của nó đối với điều kiện làm việc và chăm sóc bệnh nhân, cũng như sự thất bại của người sử dụng lao động và chính phủ trong việc giải quyết tình trạng thiếu nhân công một cách thỏa đáng.

Nhân viên chăm sóc sức khỏe - chẳng hạn như y sĩ phụ tá (medical assistants), y sĩ trị liệu hô hấp (respiratory therapists), nhân viên phòng cấp cứu, y tá có giấy phép, kỹ thuật viên phẫu thuật, phụ tá phòng thí nghiệm và người vệ sinh trong bệnh viện (housekeepers) - chiếm hơn 60% nhân viên trong các cơ sở y tế ở California.

Cuộc khảo sát cho thấy 83% người được hỏi báo cáo các bộ phận thiếu nhân viên nghiêm trọng, hoặc có phần thiếu nhân lực. Tới 65% người được hỏi cho biết họ thấy một số thủ tục chăm sóc bị trì hoãn hoặc bị từ chối do thiếu nhân viên.

Chi tiết:

https://www.globenewswire.com/news-release/2022/05/05/2437454/0/en/New-Survey-of-33-000-Healthcare-Workers-83-percent-of-Respondents-Say-Their-Facilities-Are-Understaffed-Endangering-Patient-Care-and-Worker-Safety.html

.