Putin chuẩn bị phẫu thuật ung thư, sẽ và tạm giao quyền lực trong vài ngày cho 1 cựu trùm công an diều hâu. - Lộ bản dự thảo ý kiến Tòa Tối Cao sẽ lật ngược 1 phán quyết: để Hiến pháp sẽ cho các tiểu bang cấm phá thai. Bình luận viên Fox News đòi điều tra xem ai lộ bản dự thảo ý kiến. BIDEN KÊU GỌI đi bầu đông vào tháng 11/2022 để đưa các dân cử cấp tiến vào Quốc hội để quyền phá thai thành luật.

- Lộ bản dự thảo ý kiến Tòa Tối Cao sẽ lật ngược 1 phán quyết: để Hiến pháp sẽ cho các tiểu bang cấm phá thai. Bình luận viên Fox News đòi điều tra xem ai lộ bản dự thảo ý kiến. BIDEN KÊU GỌI đi bầu đông vào tháng 11/2022 để đưa các dân cử cấp tiến vào Quốc hội để quyền phá thai thành luật.

- Đức Thượng phụ Chính thống giáo Nga Kirill: Nga “chưa bao giờ tấn công ai” và “cũng không muốn chiến đấu”.

- Vatican lạnh cẳng: Đức Giáo Hoàng lộ ý bênh Putin, nói vì NATO "sủa" trước. Đức Giáo hoàng Francis: Thủ tướng Hungary đã nói với ông rằng Nga có ý chấm dứt hoạt động quân sự ở Ukraine vào ngày 9/5/2022.

- Mỹ: Nga đang lún sình ở Ukraine. Ukraine: Nga đang tấn công nhà máy thép Azovstal ở Mariupol. Putin ký lệnh trừng phạt "các quốc gia không thân thiện". Putin nói với Macron: Ukraine không nghiêm túc, phía Nga vẫn sẵn sàng đối thoại. Tòa cao của Fiji cho Mỹ tịch thu 1 siêu du thuyền trị giá 325 triệu đô la của tài phiệt Nga.

- Tổng thống Zelensky: quân Ukraine không tấn công vào lãnh thổ Nga. Mỹ: quân Ukraine đẩy quân Nga lùi xa Kharkiv 40km. Zelensky: Nga pháo kích Odesa, làm chết trẻ em. Ukraine: đã đẩy lùi 12 cuộc tấn công của Nga vào Donbas trong 24 giờ.

- Tình báo Ukraine: Nga có thể tính kết thúc cuộc chiến vào tháng 9/2022. Nga lập các cơ quan hành chánh các nơi (Donbas, Mariupol, Kherson) sẽ bị sáp nhập và đồng hóa vào Nga.

- Gần 1,1 triệu người Ukraine ra khỏi Ukraine để vào lãnh thổ Nga, trong đó gần 200.000 trẻ em. Di tản Mariupol: vừa ra được 100 người dân, quân Nga liền pháo kích ào ạt.

- Mỹ: Putin có thể chính thức tuyên chiến với Ukraine vào ngày 9/5/2022, để đánh toàn lực. Mariupol: Nga có 4 "trại thanh lọc" phân loại dân trước khi áp giải sang đất Nga. Mỹ: có tin Nga sẽ sáp nhập 2 khu vực Donetsk và Luhansk vào Nga khoảng "giữa tháng 5" trong khi trưng cầu dân ý dỏm để sáp nhập Kherson.

- Thần khẩu hại xác phàm: Ngoại trưởng Nga chụp mũ dòng máu Israel trong Zelensky làm Thủ tướng Israel nổi giận.

- Tổng thống Zelensky: gói trừng phạt mới của Liên Âu sẽ làm Nga sẽ 1 tỷ Euro/ngày tiền bán năng lượng. Nga đã định tuyến lại đường truyền truy cập internet trong Kherson để nối mạng vào đất Nga. Ukraine: Nga lại bắn phi đạn vào Odessa.

- CIA đang làm việc với những người Nga phản chiến để kéo nước Nga ra khỏi cuộc chiến xâm lăng Ukraine. Quân Nga tăng tốc tấn công trên các mặt trận Slobozhanskyi, Donetsk và Pivdennyi Buh, bắc cầu phao qua sông Siverskyi Donets, trong khi tàu chiến 2 hạm đội bắn pháo vào Kharkiv.

- Thủ tướng Anh nói với Quốc hội Ukraine: đất nước quý vị đang sống trong “giờ tuyệt vời nhất”, một chương sử thi để dạy cho thế giới rằng vũ lực tàn bạo của một kẻ xâm lược không có giá trị gì đối với sức mạnh đạo đức của một dân tộc quyết tâm sống tự do.

- Lộ bí mật của Trump: Trump thú nhận sợ bị ném trái cây nguy hiểm như cà thua, khóm dứa hư thối.

- Đại bồi thẩm 23 người họp ở Georgia, điều tra Trump cưỡng ép moi ra phiếu bầu ma để lật ngược bầu cử 2020.

- Trump nộp kháng cáo, xin tòa New York ngưng lệnh phạt 10.000 đôla/ngày vì Trump không nộp các tài liệu

- Những người cao niên của California đã mất ước tính 10,9 tỷ đô la vì bị lừa gạt trong năm 2020.

- AAA: giá xăng tại Los Angeles lên tới $5.82/gallon, tại Quận Cam lên tới $5.77/gallon.

- Pennsylvania: cô Trinh T. Nguyen, 38 tuổi, bị bắt vì bắn 2 con nhỏ và người hàng xóm.

- HỎI 1: Năm 2020, dân số California giảm vì chết dịch nhiều, sang năm 2021 vẫn giảm vì sao? ĐÁP 1: Vì sinh sản ít, nhập cư giảm, chết vẫn tăng, dọn đi tiểu bang khác cũng tăng.

- HỎI 2: Đài Loan hù dọa Hoa Lục: hãy học bài học Ukraine? ĐÁP 2: Ngoại Trưởng Đài Loan nói thế.

QUẬN CAM (3/5/2022) ---- Tuy mới là tin đồn, nhưng vẫn là tin chính xác. Báo Politico cho biết một bản dự thảo ý kiến Tòa Tối Cao bị lộ ra cho báo chí cho thấy đa số Thầm phán Tòa tối cao sẽ lật ngược phán quyết "Roe vs. Wade" trong Hiến pháp Mỹ trong những tuần lễ tới. Nghĩa là, Tòa tối cao Hoa Kỳ trong nhiều tuần lễ tới sẽ cho các tiểu bang quyền cấm phá thai.

Tất cả các thông tin lộ ra đều nhanh chóng chỉ ra rằng dự thảo ý kiến không phải là ý kiến cuối cùng và mọi thứ có thể thay đổi trước khi phán quyết chính thức được công bố vào tháng 6 hoặc tháng 7/2022. Nhưng những người ủng hộ ở cả hai bên trong cuộc tranh luận phá thai giờ đây coi phán quyết mang tính bước ngoặt năm 1973 là đã kết thúc.

Báo New York Times dự kiến sẽ có 24 tiểu bang cấm phá thai. Nếu phán quyết Roe bị lật ngược, sẽ tùy thuộc vào từng tiểu bang quyết định có được phép phá thai trong biên giới của họ hay không, theo New York Times. Trung tâm Quyền sinh sản (Center for Reproductive Rights) dự kiến rằng 24 tiểu bang sẽ cấm phá thai sau phán quyết, một số tiểu bang gần như ngay lập tức: Alabama, Arizona, Arkansas, Georgia, Idaho, Indiana, Kentucky, Louisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Nebraska, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Nam Carolina, Nam Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Tây Virginia và Wisconsin.

---- Laura Ingraham, xướng ngôn viên Fox News, kêu gọi FBI hãy mở một cuộc điều tra để tìm ra kẻ chịu trách nhiệm về việc tiết lộ cho báo chí một dự thảo ý kiến của Tòa án Tối cao có thể lật ngược Roe vs. Wade.

Vụ rò rỉ dự thảo ý kiến Tòa Tối Cao là lần đầu tiên trong lịch sử, cũng sẽ thúc đẩy Chánh án John Roberts hành động, theo lời Ingraham. Nữ phóng viên bảo thủ này tin rằng lộ bản dự thảo ý kiến cho báo chí hằn là từ hơn ba mươi luật sư đang làm thư ký cho các Thẩm phán ttối cao, và cần phải xét xem điện thoại và emails của các thư ký để xem ai làm lộ bản dự thảo ý kiến.

---- Tổng thống Biden hôm thứ Ba đã đưa ra một tuyên bố dài để đáp lại sự rò rỉ lộ tin về một dự thảo ý kiến cho thấy Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã sẵn sàng lật ngược lại hồ sơ "Roe vs. Wade", một quyết định mang tính bước ngoặt năm 1973 đã hợp pháp hóa việc phá thai trên toàn quốc.

Hình ảnh biểu tình trước Tòa Tối Cao đêm Thứ Hai 2/5/2022 sau khi có tin lộ ra.

Video dài 45 giây:



https://youtu.be/hZhRGO4XVB8

Biden nói trong bản tuyên bố của mình: “Chúng tôi không biết liệu dự thảo này có phải sẽ là chính thức hay không, hay liệu nó có phản ánh quyết định cuối cùng của Tòa án hay không... Nếu Tòa án lật ngược Roe, thì việc kế tiếp sẽ thuộc về các dân cử của quốc gia chúng ta ở tất cả các cấp chính quyền để bảo vệ quyền lựa chọn của phụ nữ. Và các cử tri sẽ bầu các quan chức theo lựa chọn vào tháng 11/2022 này. Ở cấp liên bang, chúng ta sẽ cần nhiều Thượng nghị sĩ ủng hộ hơn và cần đa số ủng hộ lựa chọn trong Hạ viện để thông qua luật pháp hóa hồ sơ Roe, mà tôi sẽ làm việc để thông qua và ký thành luật."

---- Đức Thượng phụ Chính thống giáo Nga Kirill đã có một bài thuyết giảng hôm thứ Ba tuyên bố rằng Nga “chưa bao giờ tấn công bất kỳ ai” và “cũng không muốn chiến đấu”, mặc dù quân đội của Putin thực sự ném bom ở Ukraine khi ông nói.

Phát biểu tại Nhà thờ Tổng lãnh thiên thần ở Điện Kremlin để đánh dấu ngày lễ Radonitsa của Chính thống giáo, những người hàng đầu về tinh thần của Putin đều kêu gọi tiếp tục cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Yêu cầu các vị thánh được chôn cất trong nhà thờ để bảo vệ "biên giới thiêng liêng" của Nga, ông nói rằng ông hy vọng người Nga có đủ "trí tuệ, sức mạnh và danh dự để bảo vệ biên giới thiêng liêng của tổ quốc", RIA Novosti đưa tin.

Ông nói: “Thật đáng kinh ngạc khi một quốc gia vĩ đại và hùng mạnh không tấn công bất kỳ ai, mà chỉ bảo vệ biên giới của mình,” ông lặp lại tuyên bố của Putin rằng họ chỉ “tự vệ” khi giết thường dân không vũ trang ở Ukraine.

---- Vatican lạnh cẳng: Đức Giáo Hoàng lộ ý bênh Putin, nói vì NATO "sủa" trước. Đức Giáo hoàng Francis nói với Corriere della Serra trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Ba rằng NATO, ít nhất là một phần, đã kích động sự can thiệp quân sự của Nga vào Ukraine.

Đức Giáo hoàng lưu ý rằng "NATO sủa trước cửa Nga" ("NATO barking at Russia's door") có thể đã khiến Nga khởi động một chiến dịch quân sự ở Ukraine, hoặc ít nhất là góp phần vào quyết định này.

Đức Giáo hoàng cũng từ chối trả lời câu hỏi về việc liệu việc phương Tây gửi vũ khí tới Ukraine có phù hợp hay không, đồng thời nhấn mạnh rằng ông "ở quá xa" với vấn đề này. "Điều rõ ràng là vũ khí đang được thử nghiệm ở vùng đất đó", Đức Giáo hoàng Francis tuyên bố. Ông nói thêm: “Các cuộc chiến tranh diễn ra vì điều này: để kiểm tra vũ khí mà chúng tôi đã sản xuất."

---- Trong cuộc phỏng vấn với Corriere della Sera, Đức Giáo hoàng Francis cho biết Thủ tướng Hungary đã nói với ông rằng Nga đang có kế hoạch chấm dứt hoạt động quân sự ở Ukraine vào ngày 9/5/2022.

Đức Giáo hoàng nói: "Khi tôi gặp ông ta, ông nói với tôi rằng người Nga có một kế hoạch, rằng vào ngày 9 tháng 5 mọi chuyện sẽ kết thúc. Tôi hy vọng là như vậy, vì vậy chúng tôi cũng sẽ hiểu được sự leo thang trong những ngày này. Bởi vì bây giờ không chỉ có Donbass, đó là Crimea, là Odessa, đang lấy đi các hải cảng Hắc Hải ra khỏi [lãnh thổ] Ukraine. Tôi bi quan nhưng chúng ta phải làm mọi thứ có thể để ngăn chặn chiến tranh."

Đức Giáo hoàng Francis nói thêm rằng ông đã xin gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vtừ tháng 3 nhưng vẫn chưa nhận được trả lời từ Moscow. "Tôi vẫn muốn gặp. Ngay cả khi tôi nghĩ rằng Putin không thể và không muốn có cuộc gặp này ngay bây giờ."

---- Tòa cao của Fiji đã mở đường cho các nhà chức trách Hoa Kỳ tịch thu một siêu du thuyền trị giá 325 triệu đô la mà họ cho rằng thuộc về nhà tài phiệt người Nga Suleiman Kerimov, người trong nhóm đại tài phiệt Nga đang bị Mỹ và đồng minh trừng phạt.

Tòa án hôm thứ Ba đã cho phép tiến hành lệnh tịch thu của Hoa Kỳ đối với tàu Amadea, 21 ngày sau khi tàu đến Fiji chỉ để bị bắt giữ ngay lập tức trong bối cảnh Hoa Kỳ nỗ lực tịch thu tài sản thuộc sở hữu của các cá nhân Nga bị trừng phạt. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết con tàu sang trọng thuộc sở hữu của Kerimov, một đồng minh của Vladimir Putin và là người đã bị trừng phạt từ năm 2018, mặc dù các luật sư của cong ty chủ sở hữu siêu du thuyền Millemarin Investment nói tàu này thuộc sở hữu của tỷ phú người Nga Eduard Khudainatov, người ngoài danh sách bị trừng phạt.

Tòa cho các luật sư một thời gian để kháng cáo quyết định, có nghĩa là con tàu dài 350 feet (197 mét) — được trang bị sân bay trực thăng lớn và một bể chứa tôm hùm sống — sẽ được tạm giữ nguyên như hiện tại để chờ kháng cáo.

---- Trên CNN hôm thứ Ba, Trưởng ban Báo chí Ngũ Giác Đài John Kirby nói rằng nỗ lực của Nga thiết lập lại cuộc chiến ở Ukraine đang không diễn ra tốt đẹp, thực tế là đang lún sình.

Kirby nói: "Họ đang gặp khó khăn. Bước tiến ở phía đông của quân Nga không đồng đều. Nó đã bị cản trở, nó diễn ra chậm chạp. Và họ đã không thể đạt được nhiều thành công ở phía đông. Họ vẫn đang ném bom Mariupol. Vì tất cả lời Nga tuyên bố rằng không có sự phản kháng ở Mariupol, thực tế là có"

Kirby sau đó giải thích rằng ngay cả vùng chiếm đóng của Nga cũng không được đảm bảo giữ vững: "Họ đã không thực sự đạt được bất kỳ mục tiêu chiến lược nào mà Putin đề ra, và người Ukraine đang chống trả một cách kiên cường, dũng cảm, nhanh nhẹn, khéo léo ở khu vực Donbas. Người Nga có thể chiếm một hoặc hai thị trấn, người Ukraine sẽ lấy lại. Chúng ta vẫn đang tiếp tục chứng kiến ​​điều đó, kể cả trong 24 giờ qua."

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Ba rằng "mặc dù Ukraine không nhất quán và không chuẩn bị cho các công việc nghiêm túc, phía Nga vẫn sẵn sàng đối thoại", theo bản điện đàm của Điện Kremlin.

Putin tuyên bố rằng Liên Âu đang bỏ qua các tội ác chiến tranh do Ukraine thực hiện chống lại cư dân Donbass và nói thêm rằng "phương Tây có thể giúp ngăn chặn những hành động tàn bạo này bằng cách gây ảnh hưởng thích hợp lên chính quyền Kiev, cũng như ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine."

Sau khi Macron bày tỏ quan ngại về an toàn thực phẩm toàn cầu, Putin nói rằng vấn đề "phức tạp chủ yếu do các biện pháp trừng phạt của các nước phương Tây."

---- Các lực lượng Nga đang tấn công nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, Theo lời Chỉ huy phó Trung đoàn Azov cho biết hôm thứ Ba. Nhà máy là khu vực duy nhất của thành phố không nằm dưới sự kiểm soát của Nga, cung cấp nơi trú ẩn cho 1.000 dân thường.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng của họ đang tiêu diệt các vị trí bắn của Ukraine tại Azovstal bằng cách sử dụng pháo và máy bay. Các quan chức quân đội Ukraine xác nhận người Nga đang "cố gắng tấn công nhà máy Azovstal với lực lượng đáng kể sử dụng xe bọc thép." Trong khi đó, Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết hành lang nhân đạo dẫn ra khỏi nhà máy đang hoạt động.

---- Điện Kremlin cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về việc áp dụng các biện pháp kinh tế trả đũa nhằm vào "các quốc gia không thân thiện".

Putin đã chỉ thị cho chính phủ lập một danh sách các cá nhân và thực thể sẽ là mục tiêu của các lệnh trừng phạt trả đũa trong vòng 10 ngày tới.

Các biện pháp sẽ bao gồm lệnh cấm thực hiện các giao dịch đối với các cá nhân và pháp nhân nước ngoài bị trừng phạt, cũng như lệnh cấm xuất cảng nguyên liệu thô và sản phẩm từ Nga cho những đối tượng bị áp dụng biện pháp này.

---- Thống đốc Lugansk Oblast Serhiy Haidai (của quân lực Ukraine) cho biết trong một bài đăng trên Telegram hôm thứ Ba rằng các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 12 cuộc tấn công của Nga vào Donbass.

Haidai tuyên bố: "12 cuộc tấn công của đối phương đã bị đẩy lùi thành công trên chiến tuyến của các khu vực Lugansk và Donetsk. Sáu xe tăng, 5 hệ thống pháo, 22 đơn vị xe bọc thép chiến đấu và 8 xe cơ giới đã bị tiêu diệt. Các đơn vị phòng không bắn rơi 5 máy bay không người lái điều khiển từ xa Orlan -10."

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba với Al Arabiya TV rằng các hoạt động quân sự do các lực lượng vũ trang của nước này tiến hành không mở rộng vào lãnh thổ Nga.

Zelensky nhấn mạnh: “Các Lực lượng Vũ trang Ukraine không tiến hành các hoạt động quân sự trên lãnh thổ Liên bang Nga, họ bảo vệ các vùng đất của mình và không tìm cách chiếm đóng các vùng đất của Nga”.

---- Theo Cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, Nga có thể đang tìm cách kết thúc cuộc chiến ở Ukraine trong vòng 4 tháng tới. "Có thông tin trong quân đội của người chiếm đóng rằng... cái gọi là" hoạt động quân sự đặc biệt dự kiến "được hoàn tất vào tháng 9 năm 2022," theo Bộ cho biết.

Tình báo Ukraine hôm thứ Ba cũng đưa tin rằng Nga đã ra lệnh cho các doanh nghiệp tư nhân ở vùng Rostov của Nga - giáp biên giới phía đông Ukraine - sản xuất các con dấu và tem cho "chính quyền chiếm đóng" ở Mariupol.

Bộ cho biết: "Các con dấu và con dấu được đặt hàng có dòng chữ: "Nga, Cộng hòa Donbas, Mariupol, chính quyền quân sự-dân sự. Danh sách các tổ chức sẽ nhận được 'thuộc tính' mới bao gồm các cơ sở giáo dục, bệnh viện, cảnh sát, cơ quan đăng ký và cơ quan hành chính. Mặc dù hầu hết chúng hiện đã bị quân đội Nga phá hủy hoàn toàn."

Các bước tương tự được cho là đang được tiến hành ở khu vực Kherson và sẽ được triển khai vào tháng 6 - khu vực mà các quan chức đã cảnh báo trong nhiều tuần rằng Nga cũng sẽ cố gắng thôn tính, sáp nhập và đồng hóa.

---- Gần 1,1 triệu người đã được di tản ra khỏi Ukraine để vào lãnh thổ Nga kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu vào ngày 24/2/2022, theo lời các quan chức Nga cho biết hôm thứ Ba. Trong số đó, gần 200.000 trẻ em là trẻ em, theo Bộ Quốc phòng Nga. Các nhà chức trách Nga cho biết hàng nghìn người đã được sơ tán trong 24 giờ qua khỏi "các khu vực nguy hiểm."

Nga cho biết: "Trong 24 giờ qua, 11.550 người, trong đó có 1.847 trẻ em, đã được di tản khỏi các khu vực nguy hiểm của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk, Ukraine sang lãnh thổ Nga mà không có sự tham gia của chính quyền Ukraine."

---- Di tản Mariupol: vừa ra được 100 người dân, quân Nga liền pháo kích ào ạt. Việc di tản người bị mắc kẹt trong nhà máy thép ở thành phố Mariupol, miền Đông Ukraine hiện đang được tiến hành. NHK ghi rằng đang có lo ngại là sẽ có thêm nhiều người không thể sơ tán trong bối cảnh quân Nga đã nối lại việc pháo kích. Trả lời truyền thông, giới chức Ukraine cho biết quân Nga đã nối lại việc tấn công bằng phi đạn ngay sau khi cuộc di tản đầu tiên hoàn tất. Các đoạn video ghi lại cảnh khói dày bốc lên từ nhà máy thép bị phá hủy sau trận pháo kích.

Giới chức Ukraine cho biết có hơn 100 người được di tản khỏi nhà máy hôm Chủ Nhật. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba gọi đây là một cuộc di tản "mong manh". Kuleba cho biết: "Tôi cảm kích trước nỗ lực không biết mệt mỏi của Liên hiệp quốc (LHQ) và Ủy ban Hồng thập tự Quốc tế trong việc di tản. Tuy nhiên, mọi thứ đều rất mong manh, có thể đổ vỡ bất cứ khi nào".

---- Zelensky: Nga pháo kích Odesa, làm chết trẻ em. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói sẽ tiếp tục làm tận lực để di tản dân ra khỏi Mariupol, và bày tỏ sự giận dữ trước việc Nga phóng hỏa tiễn vào một ký túc xá ở thành phố Odesa miền Nam Ukraine. Vụ tấn công khiến một thiếu niên chết và một em khác bị thương.

---- Mỹ: quân Ukraine đẩy quân Nga lùi xa Kharkiv 40km. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết các lực lượng Nga tại khu vực Donbas ở miền Đông đang gặp khó khăn do chỉ huy và kiểm soát yếu kém. Giới chức cho biết các lực lượng Ukraine tiếp tục cố thủ Kharkiv và đã đẩy lùi lực lượng Nga ra cách thành phố khoảng 40km về phía Đông.

---- Thông tin tình báo của Mỹ đưa tin Nga sẽ sáp nhập 2 khu vực Donetsk và Luhansk vào Nga khoảng "giữa tháng 5". Đại sứ Mỹ tại OSCE (Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu) nói: Mỹ có các báo cáo tình báo "rất đáng tin cậy" rằng Nga sẽ cố gắng sáp nhập các khu vực do phe ly khai chiếm đóng là Donetsk và Luhansk "một thời gian trong giữa tháng 5,” và có kế hoạch thành lập một nước tương tự gọi là "nước cộng hòa nhân dân" ở Kherson để cũng sẽ sáp nhập.

Đại sứ Michael Carpenter cho biết: “Các báo cáo nêu rõ rằng Nga có kế hoạch tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga vào giữa tháng 5 và Moscow đang xem xét một kế hoạch tương tự đối với Kherson”.

---- Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm Thứ Ba 3/5/2022 nói với Quốc hội Ukraine, Verkhovna Rada, rằng Ukraine đang sống qua “giờ tuyệt vời nhất”. Johnson phát biểu thông qua liên kết video. Trong bài phát biểu, thủ tướng nêu ra sự song song giữa quốc hội Ukraine và quốc hội Anh, quốc hội mà trong Thế chiến thứ hai “liên tục họp trong suốt cuộc Thế chiến”.

Johnson nói: “Người dân Anh đã thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm đến mức chúng tôi nhớ rằng thời điểm nguy hiểm lớn nhất của chúng tôi là giờ tốt nhất của chúng tôi. Bây giờ là giờ tốt nhất của Ukraine, một chương sử thi trong câu chuyện quốc gia của quý vị sẽ được ghi nhớ và kể lại cho các thế hệ sau”. Ông cũng nói rằng Anh “tự hào là một trong những người bạn của Ukraine”.

Johnson nói: “Con cháu của quý vị sẽ nói rằng người Ukraine đã dạy cho thế giới rằng vũ lực tàn bạo của một kẻ xâm lược không có giá trị gì đối với sức mạnh đạo đức của một dân tộc quyết tâm sống tự do." Thủ tướng cũng đưa ra một gói viện trợ mới trị giá 375 triệu đô la (300 triệu bảng Anh) vào thứ Ba cho Ukraine, theo Downing Street.

---- Theo các viên chức Mỹ và phương Tây, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể chính thức tuyên chiến với Ukraine vào ngày 9/5/2022, điều này sẽ cho phép huy động toàn bộ lực lượng dự bị của Nga khi họ cố gắng chinh phục miền đông và miền nam Ukraine.

Ngày 9 tháng 5 hàng năm được gọi là "Ngày Chiến thắng" của Nga, kỷ niệm chiến thắng của người Nga trước Đức Quốc xã vào năm 1945. Các quan chức phương Tây từ lâu đã tin rằng Putin sẽ tận dụng ý nghĩa biểu tượng và giá trị tuyên truyền của ngày đó để công bố một thành tựu quân sự ở Ukraine, một cuộc leo thang lớn chiến tranh - hoặc cả hai.

Các quan chức đã bắt đầu tập trung vào một kịch bản, đó là Putin có thể chính thức tuyên chiến với Ukraine vào ngày 9 tháng 5/2022. Cho đến nay, các quan chức Nga vẫn khẳng định rằng cuộc xung đột chỉ là một “hoạt động quân sự đặc biệt” với mục tiêu trọng tâm là “phi hạt nhân hóa”.

---- Văn phòng thị trưởng thành phố Mariupol, Ukraine, nói rằng Nga có khoảng bốn cái gọi là "trại thanh lọc" trong và xung quanh Mariupol được cho là được sử dụng để phân loại thường dân Ukraine trước khi họ được đưa vào Nga, theo lời Đại sứ Mỹ tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (Organization for Security and Cooperation in Europe - OSCE).

“Tất nhiên điều này sẽ vi phạm luật nhân đạo quốc tế và là tội ác chiến tranh nếu mọi người buộc phải di dời từ Ukraine sang Nga”, theo lời Đại sứ Michael Carpenter cho biết tại một cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao Mỹ khi trả lời câu hỏi của phóng viên CNN Jennifer Hansler.

.

Các bác sĩ xem cách Putin vịn tay và nghiêng chân đã nói rằng Putin có bệnh không kiểm soát được tay và chân.

Một cuộc điều tra của CNN vào tháng 4 cho thấy quân Nga và quân ly khai Ukraine thân Nga đang đưa cư dân Mariupol đến một nơi gọi là "trung tâm thanh lọc" được thành lập ở Bezimenne, nơi họ đã ghi danh phân loại trước khi bị gửi đến Nga, nhiều người chống lại ý muốn của họ.Chính phủ Ukraine và các quan chức địa phương của Mariupol nói rằng hàng chục nghìn công dân Ukraine đã bị trục xuất đến Cộng hòa Nhân dân Donetsk và đến Nga kể từ khi chiến tranh bắt đầu.---- Quân đội Nga đang tăng tốc tiến hành các cuộc tấn công trên các mặt trận Slobozhanskyi, Donetsk và Pivdennyi Buh. Hoạt động mạnh nhất của Nga được quan sát thấy trên mặt trận Slobozhanskyi và Donetsk.Trên các mặt trận Zaporizhzhia, Kryvyi Rih và Mykolaiv, Nga đang tập hợp quân lại, đồng thời tăng cường các đơn vị pháo binh và phòng không. Nga cũng đang cố gắng thiết lập một hệ thống hỗ trợ hậu cần cho việc triển khai quân ở những khu vực này.Trên mặt trận Slobozhanskyi, Quân đoàn 6, và quân ven biển của 2 hạm đội Baltic và Phương Bắc tiếp tục pháo kích vào Kharkiv.Ở mặt trận Izium, Nga tiếp tục tấn công vào khu vực Izium - Barvinkove và Izium - Sloviansk. Nga cũng đang chuyển các đơn vị pháo binh (artillery units) và pháo hỏa tiễn (rocket artillery units) đến bố trí ở một số khu vực.Nga cũng đã xây dựng một cây cầu phao bắc qua sông Siverskyi Donets. Nga tiếp tục bắn pháo vào các vị trí quân đội Ukraine và các mục tiêu dân sự nằm gần đường biên giới Nga-Ukraine.Tại khu vực Belgorod (trên đất Nga), Nga đang tập trung quân dự bị để sẽ chiến đấu trong miền Đông Ukraine.Ở mặt trận Donetsk, Nga tập trung vào việc thiết lập toàn quyền kiểm soát các khu định cư của Rubizhne và Popasna, đồng thời tiến về hướng các khu định cư Lyman và Siversk.---- Tổng thống Nga Vladimir Putin chuẩn bị phẫu thuật ung thư và tạm thời giao lại quyền lực cho một cựu cảnh sát trưởng liên bang cứng rắn, theo một bản tin. Putin sẽ chuyển giao quyền kiểm soát chính phủ Nga cho Nikolai Patrushev, Tư lệnh Hội đồng An ninh của cảnh sát liên bang Nga, trong khi Putin vào phòng giải phẫu và khi khi thuốc mê giải phẫu chưa tan, theo một video từ băng tần Telegram bí ẩn “General SVR” vào thứ Bảy.Băng tần này - được điều hành bởi một cựu Trung tướng Cục Tình báo Đối ngoại Nga với bí danh "Viktor Mikhailovich" - đưa tin rằng Putin đã được các bác sĩ thông báo rằng ông phải trải qua một cuộc phẫu thuật. Theo báo cáo chưa được xác nhận, cuộc phẫu thuật và phục hồi dự kiến sẽ khiến Putin mất khả năng trong "một thời gian ngắn" --- nhưng dự kiến quyền lực sẽ nằm trong tay Patrushev chỉ 2 hay 3 ngày.Người kể chuyện nói thêm: “Tôi sẽ nói rằng đây là lựa chọn tệ hại nhất. Patrushev là một nhân vật đại hung ác. Y không tốt lành gì hơn Vladimir Putin. Hơn nữa, y là một người xảo quyệt hơn, và tôi có thể nói, còn quỷ quyệt hơn cả Vladimir Putin. Nếu y lên nắm quyền, các vấn đề của người Nga sẽ chỉ nhân lên nhiều thêm”.Được hỏi về bản tin hôm thứ Hai, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài John Kirby nói rằng không thể xác nhận gì về bản tin đó. Đoạn video đó nằm sau bản tin từ thông tấn điều tra The Project của Nga, nói rằng Putin đã được bác sĩ ung thư gặp 35 lần trong những năm gần đây. Putin đã trở nên hoang tưởng về sức khỏe của mình, theo nguồn tin cho biết, ông thậm chí đã chuyển sang các liệu pháp dân gian để điều trị kiểu độc đáo và man rợ.Putin được kể là đã tắm trong máu chiết xuất từ sừng hươu, thứ bị cắt ra khi hươu đang tuổi lớn và vẫn còn đầy máu tươi. “Tắm nhung hươu” chữa bệnh là một liệu pháp dân gian ở vùng Altai của Nga, giáp với Khazakstan và Mông Cổ. Dân Nga nói rằng tắm máu sừng hươu cải thiện hệ thống tim mạch và làm trẻ hóa làn da, theo The Project giải thích.---- Thần khẩu hại xác phàm: Ngoại trưởng Nga chụp mũ dòng máu Israel trong Zelensky làm Thủ tướng Israel nổi giận. Ngôn ngữ bài Do Thái của Ngoại trưởng Nga có nghĩa là Israel không còn trung lập với cuộc chiến Ukraine-Nga. Việc Bộ Ngoại giao Israel triệu tập Đại sứ Nga tại Israel Anatoly Viktorov vào hôm thứ Hai để phản đối những bình luận nghiêm trọng của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nói rằng Hitler có "dòng máu Do Thái" đã đánh dấu sự kết thúc nỗ lực của Israel muốn trung lập.Bình luận của Lavrov được đưa ra để đáp lại câu hỏi của một người phỏng vấn đài phát thanh Ý về cách ông có thể gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là một người Đức Quốc xã, trong khi bản thân Zelensky là một người Do Thái. Ngoài ra, Lavrov nói, “Từ lâu, chúng tôi đã nghe những người Do Thái khôn ngoan nói rằng những kẻ chống đối lớn nhất là chính những người Do Thái.”Cùng với việc triệu tập đại sứ Nga, phản ứng của Thủ tướng Israel Naftali Bennett đối với những lời của Ngoại trưởng Lavrov cũng báo hiệu rằng Israel đang nghiêng về phía bênh vực Ukraine.Bennett nói: “Tôi xem tuyên bố của ngoại trưởng Nga với mức độ nghiêm trọng cao nhất. Lời nói của ông không đúng sự thật và ý định của họ là sai. Mục tiêu của những lời nói dối như vậy là để buộc tội chính người Do Thái về những tội ác khủng khiếp nhất trong lịch sử đã gây ra chống lại Israel, và do đó miễn trách nhiệm cho kẻ thù của Israel."---- Đại tá Maksym Marchenko (của Ukraine) đã viết trên tài khoản Telegram của mình thông báo rằng Nga lại tấn công phi đạn ở Odessa vào thứ Hai, nhưng không tiết lộ số người bị thương và chết chính xác do vụ tấn công gây ra.Marchenko giải thích rằng trong cuộc tấn công, phía Nga đã nhắm vào các cơ sở hạ tầng của thành phố. Vào tối thứ Hai, những người chứng kiến đã báo cáo một vụ nổ mạnh ở Odessa sau khi tiếng còi cảnh báo người dân về cuộc không kích.---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố trong một bài đăng trên Telegram vào tối thứ Hai rằng một gói trừng phạt mới của Liên Âu đối với Nga sẽ đưa ra trong tương lai gần, nhằm cắt giảm nguồn thu năng lượng của Nga, làm giảm sức mạnh kinh tế của Nga để trừng phạt vì Nga xăm lăng Ukraine.Zelensky lưu ý: "Chúng tôi mong đợi một gói trừng phạt mới từ Liên minh châu Âu trong tương lai gần. Gói này nên bao gồm các bước rõ ràng để ngăn chặn nguồn thu năng lượng của Nga. Chúng tôi thực sự tin tưởng vào điều này. Nga sẽ mất 1 tỷ EURO/ngày tiền năng lượng với gói trừng phạt mới này.”---- CIA đang làm việc với những người Nga phản chiến để kéo nước Nga ra khỏi cuộc chiến xâm lăng Ukraine, theo một bản tin trên The New York Times. CIA đang hướng dẫn chi tiết về cách tải lên web đen để vượt qua bất kỳ vòng rào an ninh giám sát nào của Nga. CIA cũng đang sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội như YouTube để giải thích cho người Nga về cách họ có thể sử dụng mạng riêng và Mạng riêng ảo (VPN) để mã hóa thông tin.Bản tin cho biết: “Các hướng dẫn được viết bằng tiếng Nga tương đối đơn giản để làm theo hướng dẫn. Người Nga được yêu cầu sử dụng VPN để liên hệ với CIA. Họ cũng có thể tải xuống trình duyệt Tor, cho phép người dùng truy cập web đen và gửi thông tin ẩn danh mà không cần ai biết thông tin đó đến từ đâu, cũng không để an ninh Nga biết có ai đó đã liên lạc với người Mỹ."Người phát ngôn CIA Susan Miller giải thích rằng họ đang làm việc để đảm bảo rằng bất kỳ người Nga nào muốn chống lại "cuộc chiến phi nghĩa" đều có thể làm điều đó một cách "an toàn". Báo cáo cũng chỉ ra rằng họ đang sử dụng các phương tiện khác để đưa ra thông tin, nhưng không tiết lộ chúng.---- Nga đã định tuyến lại đường truyền truy cập internet trong khu vực thành phố Kherson của Ukraine nơi đang bị Nga chiếm đóng để nối mạng qua cơ sở hạ tầng truyền thông của Nga, theo NetBlocks cho biết hôm thứ Hai.Chuyển mạng đường truyền nhằm xiết chặt sự kiểm soát của Nga đối với khu vực mà họ tuyên bố rằng họ đã nắm toàn quyền kiểm soát. Các viên chức do Nga chỉ định tại các khu vực của Kherson đã cho biết khu vực này đã bắt đầu sử dụng đồng rúp của Nga vào ngày 1/5/2022.Công ty NetBlocks có trụ sở tại London cho biết họ đã theo dõi gần như toàn bộ sự kiện mất điện trên toàn khu vực Kherson vào hôm thứ Bảy, ảnh hưởng đến nhiều nhà cung cấp khác nhau của Ukraine.---- Trump đã nộp kháng cáo, xin tòa New York ngưng lệnh phạt 10.000 đôla/ngày vì Trump không nộp các tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình như một phần của cuộc điều tra của Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James.Trong đơn đệ trình hôm thứ Hai, Trump, thông qua luật sư của mình, đã gọi thẩm phán là không công bằng. “Chúng tôi đã đưa ra hàng triệu triệu trang và ông ấy nói hãy cho nhiều hơn, cho nhiều hơn, luôn luôn cho nhiều hơn,” Trump nói.Mặc dù Trump có thể đã chuyển qua hàng triệu tài liệu, nhưng Trump vẫn chưa chuyển tất cả các tài liệu liên quan được yêu cầu. Tuần trước, Trump đã nộp một bản tuyên thệ tuyên thệ nói rằng ông không bao giờ biết về các hồ sơ mà ông cần để chuyển cho Bộ trưởng Tư pháp James. Thẩm phán đã không tin lý luận của Trump.---- Lộ bí mật của Trump: Trump thú nhận sợ bị ném trái cây nguy hiểm như cà thua, khóm dứa hư thối. Donald Trump đã yêu cầu một thẩm phán trừng phạt các luật sư đã tiết lộ các phần của một bản tuyên bố tiết lộ nỗi sợ hãi của ông về việc bị những người biểu tình ném trúng những trái cây "nguy hiểm".Lời khai của Trump trước tòa - được đưa ra trong một vụ kiện cáo buộc các nhân viên bảo vệ của ông đã hành hung người biểu tình bên ngoài tháp Trump Tower vào năm 2015 - đã được các luật sư cho các nguyên đơn trong vụ án tiết lộ công khai vào tuần trước.Luật sư của Trump, Alina Habba, đã cáo buộc các luật sư [của nhóm biểu tình] hành động trong "hành vi thiếu sự tin tưởng" khi Habba đệ đơn yêu cầu họ bị tòa trừng phạt vì hành động [lộ bí mật sợ trái cây hư thối] này.Công bố 60 trang lời khai của Trump là “một nỗ lực trắng trợn nhằm thu hút sự chú ý không chính đáng của giới truyền thông và làm ô nhiễm không thể sửa chữa được đối với suy nghĩ của nhóm bồi thẩm đoàn tương lai,” theo Habba.Trong cuộc biểu tình hồi tháng 10/2021, Trump cho biết ông lo lắng về việc bị ném trúng một quả cà chua hoặc khóm dứa trong các cuộc biểu tình, tuyên bố rằng nó có thể gây chết người và chỉ thị nhóm cận vệ của ông "loại bỏ ngay" bất kỳ người biểu tình nào cầm trái cây để ném.Bản khai của Trump ở tòa viết: "Chà, một quả cà chua, một quả khóm dứa, rất nhiều thứ khác mà họ ném. Đúng vậy, nếu an ninh thấy điều đó, tôi sẽ nói rằng không phải chỉ riêng tôi, mà những người khác chungq uanh cũng sẽ bị thương tệ hại."---- Đại bồi thẩm 23 người họp ở Georgia, điều tra Trump cưỡng ép moi ra phiếu bầu ma để lật ngược bầu cử 2020. Video dài 1:52 phút:



https://youtu.be/fxiXasKYIss

---- Những người cao niên của California đã mất ước tính 10,9 tỷ đô la vì bị lừa gạt trong năm 2020. Theo Cục Điều tra Liên bang FBI, các vụ lừa đảo tài chính đối với người cao tuổi đang tăng chậm kể từ năm 2016, nhưng khi trận bão đại dịch người trên 65 tuổi xa khỏi gia đình và bạn bè, thiệt hại do lừa đảo người cao tuổi đã tăng 30% trên toàn quốc vào năm 2020.

Theo trang web tiêu dùng Comparitech có trụ sở tại Anh thì 1/10 các cụ cao niên dính bẫy một loạt các trò gian lận và hầu hết không bao giờ kiếm lại được các khoản tiền bị gạt. Họ bị bỏ lại với những lỗ hổng trong khoản tiết kiệm lẽ ra là để hỗ trợ những năm tháng tuổi vàng của họ. Theo viện nghiên cứu Labor Center tại đại học UC Berkeley, 1/3 người cao niên ở California đã thiếu tiền để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của họ.

Các trò lừa đảo có từ đơn giản đến tinh vi. Lợi dụng tuổi già sống cô lập và suy giảm nhận thức, những kẻ lừa đảo già vờ lãng mạn để rút tiền tiết kiệm các cụ, hoặc các cụ được gọi bởi những kẻ mạo danh là nhân viên Sở An sinh Xã hội hoặc Medicare để lấy thông tin cá nhân, và cũng có khi bị bọn gian điện thoại giả là cháu ngoại hay cháu nội cần tiền gấp.

---- AAA: giá xăng tại Los Angeles lên tới $5.82/gallon, tại Quận Cam lên tới $5.77/gallon. Giá xăng ở Los Angeles County và Orange County đang tăng trở lại. Câu lạc bộ Automobile Club of Southern California cho biết chi phí trung bình ngày nay của một gallon xe tự bơm xăng thông thường là $5.82/gallon. Đó là mức tăng ba xu so với giá của tuần trước tại máy bơm nhưng thấp hơn 20 xu so với mức trung bình của tháng trước. Nó cũng cao hơn 1.74 đô la so với một năm trước. Những người lái xe ở Quận Cam hiện đang trả $5.77/gallon xăng loại thông thường. Đó là cao hơn 5 xu so với giá của tuần trước tính tại Quận Cam.

---- Biện lý quận Matt Weintraub (tiểu bang Pennsylvania) hôm Thứ Hai đã công bố hồ sơ truy tố tội mưu sát nhằm vào một phụ nữ 38 tuổi vì đã bắn 2 con trai vị thành niên của cô và 1 người hàng xóm ở thị trấn Upper Makefield.

Trinh T. Nguyen, 38 tuổi, bị bắt lúc 11:30 sáng ngày 2/5/2022, sau vụ nổ súng trước đó tại nhà riêng ở 119 Timber Ridge Road. Cô bị truyt ố với ba tội danh cố gắng giết người và một tội danh sở hữu một vũ khí phạm tội. Cô ấy vẫn chưa ra tòa thụ lý. Cả hai nạn nhân vị thành niên đang được điều trị tại các bệnh viện trong khu vực với ít nhất một trong 2 con đang phẫu thuật. Nạn nhân người lớn không bị thương.

Chuyện bắt đầu khi Cảnh sát Thị trấn Thượng Makefield được gọit ới lúc 7:05 giờ sáng Thứ Hai 2/5/2022 đến căn nhà trên đường Timber Ridge về một đối tượng có vũ trang. Tại đó, cảnh sát biết được từ một nạn nhân 22 tuổi rằng Nguyen, hàng xóm của anh ta, đưa cho anh ta một hộp ảnh và yêu cầu anh ta đưa chiếc hộp cho chồng cũ của cô, người mà anh ta làm việc cùng. Khi nạn nhân quay lại đối mặt với Nguyên thì thấy cô Nguyên đang chĩa khẩu súng lục ổ quay màu đen vào mặt mình. Cô Nguyên bóp cò hai phát nhưng súng không nổ.

Anh hàng xóm mới tìm cách quật cô Trinh Nguyen, tước súng cô. Cô Nguyen vùng chạy trốn khỏi khu vực trong một chiếc xe tải nhỏ Toyota Sienna màu trắng và cảnh sát đưa ra lệnh truy tìm cô. Tại hiện trường, cảnh sát được nói rằng Nguyen sống với hai con nhỏ, 13 tuổi và 9. Một người hàng xóm và một cảnh sát viên cảnh sát Upper Makefield Township đã kiểm tra nơi ở của Nguyen. Khi bước vào, cả hai cậu bé được tìm thấy với vết thương do súng bắn vào đầu.

Cả hai cậu bé đã được cảnh sát và nhân viên EMS vận chuyển đến Trung tâm Y tế Saint Mary. Vào khoảng 11:30 sáng, cảnh sát bắt được cô Trinh Nguyen tại Nhà thờ United Methodist Church ở Washington’s Crossing.

Báo Courier Times đã xem tài liệu của tòa án cho thấy Nguyen có tiền sử bất ổn trong gia đình và tài chính. Cô dự kiến sẽ bị đuổi khỏi căn hộ 5 phòng ngủ của mình vào thứ Ba nếu cô ấy không tự nguyện rời khỏi đây. Các tài liệu tiết lộ rằng cô ấy nợ chủ nhà, chị của chồng cũ (có thể là em gái chồng cũ: her ex-sister-in-law), ít nhất là 11.500 đô la tiền thuê nhà, mà một thẩm phán đã yêu cầu cô phải trả vào tháng 12/2021. Nguyen tiếp tục sống trong nhà sau khi chồng cũ của cô chuyển ra ngoài; tài liệu của tòa án tiết lộ vợ chồng Trinh Nguyen đã ly hôn vào tháng 10/2021.

Từ trái: Trinh Nguyen (hình cảnh sát) bị bắt ngày 2/5/2022 vì bắn 2 con (phải, hình 2 năm trước) - Pennsylvania.

---- HỎI 1: Năm 2020, dân số California giảm vì chết dịch nhiều, sang năm 2021 vẫn giảm vì sao?

ĐÁP 1: Vì sinh sản ít, nhập cư giảm, chết vẫn tăng, dọn đi tiểu bang khác cũng tăng. Hôm thứ Hai, các quan chức tiểu bang cho biết dân số của California lại giảm vào năm 2021 trong năm thứ hai liên tiếp, kết quả của việc giảm sinh sản và nhập cư cùng với sự gia tăng số người chết và người rời khỏi tiểu bang.

Với ước tính 39.185.605 cư dân, California vẫn là tiểu bang đông dân nhất của Hoa Kỳ, vượt xa vị trí thứ hai là Texas với 29,5 triệu cư dân. Nhưng sau nhiều năm tăng trưởng mạnh mẽ đã đưa California đến gần cột mốc 40 triệu người một cách đáng kinh ngạc, dân số của tiểu bang hiện gần trở lại như trước vào năm 2016 sau khi giảm 117.552 người trong năm nay.

Tăng trưởng dân số của California đã chậm lại trước đại dịch khi những thế hệ "baby boomers" vào tuổi già, những thế hệ trẻ sinh ít con hơn và thêm nhiều người chuyển đến các tiểu bang khác. Nhưng tốc độ tăng trưởng tự nhiên của tiểu bang - số ca sinh nhiều hơn số ca tử vong - và lượng người nhập cư quốc tế mạnh mẽ của tiểu bang đã là quá đủ để bù đắp những mất mát đó.

Điều đó đã thay đổi vào năm 2020, khi đại dịch giết chết hàng chục nghìn người cao hơn mức dự kiến từ các nguyên nhân tự nhiên. Và nó đã khiến lượng nhập cư quốc tế giảm mạnh vì các hạn chế đi lại và hạn chế cấp visa chiếu khán nhập cảnh từ chính phủ liên bang.

Do vậy, dân số California giảm lần đầu tiên trong năm 2020, mức giảm đầu tiên từng được ghi nhận. Vào thời điểm đó, các quan chức nhà nước cho rằng đó là một hiện tượng ngoại lai, kết quả của một đại dịch khiến thế giới đảo lộn. Nhưng các ước tính mới được Bộ Tài chính California công bố hôm thứ Hai cho thấy xu hướng này tiếp tục diễn ra vào năm 2021, mặc dù mức giảm ít hơn so với năm 2020.

Thêm khoảng 280.000 người rời California dọn đến các tiểu bang khác so với chuyển đến đây trong năm 2021, tiếp tục xu hướng kéo dài hàng thập niên. Tác động của sự suy giảm dân số đã có tác hại, vì California lần đầu tiên mất 1 ghế trong Hạ Viện Quốc hội sau khi Điều tra dân số Hoa Kỳ cho thấy nó không tăng dân số nhanh như các tiểu bang khác. Nhưng sự sụt giảm không ảnh hưởng đến lợi nhuận của tiểu bang. California đã có thặng dư ngân sách kỷ lục vào năm ngoái và thậm chí thặng dư còn lớn hơn trong năm nay, lên tới 68 tỷ đô la.

Chi tiết:

https://thehill.com/news/state-watch/3474520-californias-population-falls-for-second-year-in-a-row/

---- HỎI 2: Đài Loan hù dọa Hoa Lục: hãy học bài học Ukraine?

ĐÁP 2: Ngoại Trưởng Đài Loan nói thế. Bản tin chính thức RTI từ Đài Bắc.

Ngô Chiêu Nhiếp: Trung Quốc nên rút ra bài học từ cuộc chiến Nga và Ukraine, đánh giá về cái giá phải trả nếu xâm lược Đài Loan

Lệ Phương, RTI -- 2/5/2022

Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp trả lời phỏng vấn cho đài CNN, lúc phân tích về cuộc chiến tranh giữa Nga-Ukraine đã mang lại ý nghĩa gì đối với Đài Loan, ông chỉ ra, Đài Loan ngoài tiếp tục phát triển sức mạnh chiến đấu phi đối xứng, đồng thời củng cố quyết tâm phòng thủ quốc gia và khả năng huy động lực lượng dự bị, cũng nỗ lực giành sự ủng hộ của các nước có tư tưởng tương tự, Trung Quốc nên rút ra bài học từ cuộc chiến Nga-Ukraine và đánh giá về cái giá phải trả của việc xâm lược Đài Loan.

Tối ngày 1/5, Bộ Ngoại giao Đài Loan phát hành thông cáo báo chí, cho biết, ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp trả lời phỏng vấn riêng cho đài CNN, phân tích về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, sự ủng hộ đối với Đài Loan từ các nước có tư tưởng tương tự và việc Đài Loan bảo vệ nền dân chủ cho cộng đồng quốc tế v.v... Nội dung phỏng vấn đã được phát sóng vào tối ngày 1/5 (giờ Đài Bắc). Ông Ngô Chiêu Nhiếp chỉ ra, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã diễn ra hơn 2 tháng nay, Ukraine có thể kiên trì chống lại sự xâm lược của Nga vì nhân dân Ukraine có quyết tâm tự vệ cao và tận dụng tốt sức mạnh tác chiến phi đối xứng và kết hợp với lực lượng phòng thủ dân sự.

Theo ông Ngô Chiêu Nhiếp, ngoài tiếp tục phát triển sức mạnh tác chiến phi đối xứng, đồng thời củng cố quyết tâm phòng thủ quốc gia và khả năng huy động lực lượng dự bị, Đài Loan cũng đang cố gắng hết sức mình để giành được sự ủng hộ của các nước có cùng tư tưởng. Ukraine có được sự ủng hộ vững chắc của các nước dân chủ và Đài Loan có quyết tâm kiên định tự phòng vệ. Trung Quốc cũng nên rút ra bài học từ cuộc chiến Nga-Ukraine để đánh giá về cái giá phải trả cho sự xâm lược của họ đối với Đài Loan và phản ứng có thể có của cộng đồng quốc tế.

Ông Ngô Chiêu Nhiếp biểu thị, sự bành trướng của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương và sự xâm lược của Nga đối với Ukraine đã đánh thức các nền dân chủ trên thế giới và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Đài Loan. Châu Âu gần đây đã chú ý nhiều hơn đến hòa bình ở eo biển Đài Loan. Kể từ năm ngoái, ngoài việc liên tục đề cập đến tầm quan trọng của hòa bình ở eo biển Đài Loan trong các cuộc đối thoại cấp cao giữa Mỹ, Nhật Bản và Châu Âu, Liên minh Châu Âu, Đức, Anh, Pháp và Hà Lan đều công bố “chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, ngoài ra, việc Nghị viện châu Âu, Pháp, các nước Baltic và Thụy Điển cũng đã liên tiếp tổ chức các đoàn đại biểu quốc hội đến thăm Đài Loan, cho thấy, châu Âu ngày càng chú ý đến Đài Loan và có những hành động cụ thể thể hiện sự ủng hộ Đài Loan.

Nguồn:

https://vn.rti.org.tw/news/view/id/2007162

.