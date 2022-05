Thiếu tướng Nga Andrei Simonov (chỉ huy tác chiến điện tử) tử trận gần thành phố Izyum ở khu vực Kharkiv, cùng 100 lính Nga thiệt mạng.

- Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới thăm Ukraine, theo lời Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Adam Schiff

- Anh: Nga sẽ mất nhiều năm để "tái lập" các đơn vị thiện chiến đã bị quân Ukraine đánh cho tan rã, suy sụp. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vẫn hy vọng đưa Putin, Zelensky vào họp ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ukraine: Belarus giấu các chuyến chuyển quân và thiết bị Nga bằng cách cắt đứt, hạn chế internet.

- Mỹ sẽ mở cửa lại đại sứ quán ở Kyiv vào cuối tháng 5/2022 nếu có thể. Đức: sẽ sớm hết lệ thuộc năng lượng Nga. Ba Lan: cấm vận dầu mỏ đối với Nga cần có lịch trình cắt giảm cụ thể. Điện thoại di động của Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha bị tin tặc nghe lén.

- Ukraine: sẽ bắt đầu phản công Nga từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6/2022. Ukraine đã bắn rớt 10 phi cơ không người lái kiểu "Orlan" của Nga trong 24 giờ. 1 sử gia Ukraine: Putin sẽ bị đảo chánh nếu thất bại quân sự ở Ukraine.

- Ngoại trưởng Nga chụp mũ Zelensky là Đức Quốc xã vì "Hitler cũng mang dòng máu Do Thái". TV Nga chụp mũ 10 viên chức Israel ở biên giới Ukraine-Ba Lan đón dân tỵ nạnn gốc Israel là lính đánh thuê.

Thiếu tướng Nga Andrei Simonov (chỉ huy tác chiến điện tử) tử trận gần thành phố Izyum ở khu vực Kharkiv, cùng 100 lính Nga thiệt mạng. Chạy về phía tây Ukraine: 120 xe dân rời khỏi nhà của họ ở Kherson do Nga chiếm đóng để về Kryvyi Rih.

- Putin ký luật cấm các ngân hàng trong nước chia sẻ dữ liệu khách hàng với chính quyền các nước đang trừng phạt Nga. Nga: phương Tây trừng phạt Nga với mục đích "chôm" tiền của Nga. Máy móc nông nghiệp quân Nga chôm từ đại lý cơ khí Melitopol gửi về Chechnya xa 700 dặm, bị khóa từ xa.

- Đức Hồng y Timothy Dolan, cũng là Tổng giám mục New York, thăm người tị nạn ở Ba Lan và Slovakia

- Tài phiệt Nga Oleg Tinkov phản chiến, bị ép bán ngân hàng ở Nga với 3% thực giá, bỏ trốn để khỏi bị ám sát.

- thăm dò độc lập ở Nga: 74% dân Nga ủng hộ đưa quân chiếm Ukraine, chỉ 19% chống, 68% tin Nga sẽ thắng.

- Gazprom: khí đốt Nga bán cho Trung Quốc tăng 60% trong 4 tháng đầu năm 2022, so với cùng kỳ 2021.

- cựu Đô Đốc Mỹ James Stavridis, cựu Tư lệnh NATO tại châu Âu: kinh ngạc vì tướng Nga chết nhiều, quân vận Nga kém, kế hoạch tác chiến dở

- TV Nga hù dọa thế giới: Nga phóng hạt nhân chỉ trong 3.3 phút là xóa sổ London, Berlin, Paris.

- Cựu Bổ Trưởng Quốc Phòng Esper viết sách: Trump đòi tôi bắn gãy chân những người biểu tình trước Bạch Ốc

- Thẩm phán: RNC (Cộng hòa) và thủ hạ Trump phải nộp email xúi giục bạo loạn 6/1/2021 cho Ủy ban Hạ Viện Điều Tra

- 19% người Mỹ hoàn toàn không tin vào FBI, 16% rất nhiều tin tưởng, 30% tin tưởng một chút

- BS Deborah Birx (cựu viên chức Bạch Ốc của Trump): sẽ có đợt tăng COVID mùa hè khắp miền nam Hoa Kỳ.

- 94% người Mỹ lo lắng về lạm phát: 44% bực dọc về vật giá tăng, 50% dân có lo lắng nhưng không nổi giận.

- Hải Phòng: bắt ông 67 tuổi hiếp 2 chị em bé gái (8 và 13 tuổi). Thái Bình: bắt giáo viên chủ nhiệm hiếp dâm nữ sinh 11 tuổi lớp 5.

- HỎI 1: Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bay qua châu Âu, công an mới truy nã? ĐÁP 1: Báo The Haaretz ghi như thế.

- HỒ SƠ: Phan Thị Minh Yến: Chuyện 1 Bà Mẹ QGNT, Góa Phụ 30-4-75 (Giao Chỉ)

QUẬN CAM (2/5/2022) ---- Người phụ trách đại sứ quán Hoa Kỳ tại Ukraine Kristina Kvien nói với báo chí hôm thứ Hai rằng chính phủ Hoa Kỳ hy vọng sẽ mở cửa lại đại sứ quán ở Kyiv vào cuối tháng 5/2022 nếu các điều kiện phù hợp.

Kristina Kvien nói: "Chúng tôi lắng nghe các chuyên gia an ninh và khi họ nói với chúng tôi rằng chúng tôi có thể quay trở lại, chúng tôi sẽ quay trở lại."

---- Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner hôm thứ Hai tuyên bố rằng lệnh cấm vận dầu mỏ của Đức đối với Nga không phải là sự thay đổi chính sách của chính phủ mà là một chính sách "nhất quán" có thể được thực hiện "ngay lập tức."

.

Lindner nói trong một cuộc phỏng vấn: "Chúng tôi muốn Đức trở nên độc lập với hàng nhập cảng của Nga. Thật là sai lầm đối với chúng tôi khi phụ thuộc quá nhiều vào Nga". Trong trường hợp của than và dầu, Bộ trưởng đảm bảo rằng rủi ro của nền kinh tế Đức không cao. Tuy nhiên, chi phí nhiên liệu có thể tăng lên, vì vậy quốc gia này đã quyết định thực hiện các biện pháp để giải quyết vấn đề này.

---- Bộ trưởng Khí hậu Ba Lan Anna Moskwa nói với các phóng viên hôm thứ Hai trước cuộc họp năng lượng của Liên Âu rằng Ba Lan hy vọng "gói [trừng phạt] này bao gồm thời gian rất cụ thể và rõ ràng đối với tất cả các nước" về lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Nga.

Moskwa giải thích rằng: "Chúng tôi sẽ kêu gọi diễn đàn Liên Âu áp thuế đặc biệt đối với nguyên liệu thô của Nga. Mức thuế mới này sẽ là một khoản phí, sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ phụ thuộc vào nguyên liệu thô của Nga, có thể là dầu, khí đốt hoặc than đá. "

Moskwa tuyên bố rằng mức thuế như vậy sẽ khuyến khích các nước "đẩy nhanh tốc độ thoát khỏi lệ thuộc Nga trong lĩnh vực năng lượng."

---- Điện thoại di động của Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha đã bị tin tặc nghe lén vào năm ngoái bằng nhu liệu gián điệp Pegasus, theo lời Bộ trưởng Tổng thống Félix Bolaños nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai.

Bolaños tuyên bố: "Hiển nhiên đây là một sự can thiệp bất hợp pháp, trái phép. Thủ phạm nằm ngoài nhà nước, và họ không được phép tư pháp [để nghe lén]." Điện thoại di động của Thủ tướng Pedro Sanchez đã bị nghe trộm hai lần vào tháng 5/2021 và thiết bị của Bộ trưởng Quốc phòng Margarita Robles đã bị nhắm mục tiêu vào tháng sau.

---- Phụ tá tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovich nói với hãng tin Nikkei trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến được công bố hôm thứ Hai rằng Ukraine rất có thể sẽ bắt đầu cuộc phản công chống lại Nga từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6/2022.

Kế hoạch phản công này sẽ có thể thực hiện được nhờ vào nguồn cung cấp vũ khí mà các đồng minh phương Tây đã gửi cho Ukraine, ông Arestovich lưu ý. Ông nói thêm rằng "tội phạm giết người hàng loạt" của quân đội Nga sẽ gia tăng nếu họ ở trên lãnh thổ Ukraine "dù chỉ một ngày".

Arestovich kêu gọi mọi người cảnh giác vì kết quả của cuộc xung đột vẫn chưa thể đoán trước được, mặc dù ông nói rằng quân đội Nga "đã bị đánh bại về mặt chiến lược" khi họ không chiếm được Kyiv.

---- Tuyến đầu Ukraine phòng thủ.

Video dài 2:44 phút:



https://youtu.be/v_Sz-Kh2GLo

---- Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Hai tuyên bố rằng Nga có thể sẽ mất nhiều năm để "tái lập" các đơn vị thiện chiến của Nga đã bị quân đội Ukraine đánh cho tan rã, suy sụp.

Trong báo cáo tình báo mới nhất của Anh, Bộ này viết rằng "một số đơn vị thiện chiến nhất của Nga, bao gồm cả Sư Đoàn Dù VDV (VDV Airborne Forces), đã bị tiêu hao ở mức cao nhất."

Ngoài ra, báo cáo khẳng định rằng khi bắt đầu xung đột, Nga đã tung vào cuộc chiến với hơn "120 tiểu đoàn tác chiến, chiếm khoảng 65% toàn bộ lực lượng tác chiến mặt đất", với hơn một phần tư trong số đó bây giờ đã bị vô hiệu hóa.

---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng ông có kế hoạch gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào cuối tuần này. Tổng thống Erdogan tuyên bố rằng phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ đã đến thăm Kyiv vào thứ Bảy và nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo ông Erdogan, Ukraine đã chuyển những mong muốn nhất định tới phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ. Nguyên thủ Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ hy vọng rằng "bằng cách đẩy nhanh tiến trình [đàm phán] này, chúng tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ di tản ở Mariupol." Hơn nữa, tổng thống một lần nữa nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ muốn "mời họp các nhà lãnh đạo [2 phe] lại với nhau ở Istanbul hoặc Ankara. Giải pháp sẽ là Thổ Nhĩ Kỳ."

---- Tình báo quân sự Ukraine nói rằng các kết nối internet đang bị vô hiệu hóa đối với người dân Belarus nhằm che giấu việc di chuyển các thiết bị quân sự của Nga qua đường Belarus.

Theo báo cáo, lần đầu tiên các điện thoại thuê bao di động Belarus bị hạn chế toàn bộ và một phần truy cập Internet vào ngày 1/4/2022. Sau đó, trong suốt cả tháng, quyền truy cập Internet đã bị hạn chế đối với toàn bộ các khu vực của Belarus ở phía nam và đông nam Minsk, nơi các hoạt động di chuyển thiết bị quân sự của quân Nga được ghi nhận thường xuyên nhất.

Tình báo Ukraine kết luận: "Bằng cách này, KGB của Belarus và FSB của Nga đang cố gắng hạn chế giao tiếp của những công dân yêu nước và ngăn chặn việc phổ biến thông tin trên mạng xã hội về việc di chuyển các thiết bị quân sự của Nga qua lãnh thổ của nước cộng hòa Belarus."

---- Lực lượng Phòng không Ukraine đã bắn rớt 10 phi cơ không người lái kiểu "Orlan" của Nga vào ngày 1/5. Giá một chiếc "Orlan-10" vào khoảng 80.000-120.000 USD, tùy thuộc vào cấu hình.

Hôm Chủ nhật, quân Ukraine đã loại bỏ 10 máy bay không người lái "Orlan" mà Nga dùng để thu thập thông tin tình báo và điều chỉnh hỏa lực. Các UAV "Orlan-10" của Nga hiện là mục tiêu phổ biến nhất của các đơn vị Phòng không thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine.

---- Victor Andrusiv là một nhà hoạt động dân sự Ukraine, và là Giám Đốc Học viện quản trị công quyền Kyiv (Kyiv School of Public Administration) nhận định rằng Putin sẽ bị đảo chánh nếu thất bại quân sự ở Ukraine.

Andrusiv nói: “Về mặt truyền thống lịch sử, Nga sụp đổ sau mỗi thất bại quân sự - chính quyền Nga liên tục trải qua các cuộc đảo chính và hủy diệt sau thất bại quân sự. Tôi không loại trừ một cuộc đảo chính sau khi (Nga) bị đánh bại ở Ukraine."

Andrusiv cho biết công lý là một quá trình lâu dài, nhưng điều quan trọng nhất là nó đã được thực hiện. Ông nói: “(Nhà độc tài Đức Quốc xã Adolf) Sự thất bại của Hitler đã đảm bảo 70 năm ổn định thế giới. Bây giờ thất bại của Putin phải đảm bảo hòa bình lâu dài và một hệ thống an ninh quốc tế mới trong nhiều năm. Vì vậy, vấn đề không phải là thời hạn, mà là công lý sắp xảy ra."

---- Đức Hồng y Timothy Dolan, cũng là Tổng giám mục New York, đã đến thăm những người tị nạn Ukraine ở Ba Lan và Slovakia vào cuối tuần qua, theo tin từ Tổng giáo phận New York và các dòng tweet từ tài khoản của Hồng y Dolan.

Tổng giáo phận cho biết tuần trước rằng chuyến thăm nhằm thể hiện tình đoàn kết với những người tị nạn và bày tỏ lòng biết ơn đối với những người chăm sóc họ, bày tỏ sự ủng hộ đối với sự lãnh đạo của các nhà thờ địa phương, và “xác định cam kết của Ky tô hữu để hỗ trợ tất cả những người nạn nhân chiến tranh, và để nâng cao nhận thức về cái giá phải trả của con người cho hành động xâm lược vô cớ này. "

Vào Chủ nhật, Hồng y Dolan đã tweet về việc đến thăm một gia đình người tị nạn đang được chăm sóc bởi một giáo xứ ở Ba Lan, trung tâm chăm sóc Hiệp sĩ Malta và một địa điểm cung cấp bữa ăn nóng. Đức Tổng Giám mục cũng cho biết ngài đã đến thăm một nhà thờ ở Slovakia và thăm “một trong những tòa nhà chứa đựng và phân phối nguồn cung cấp cho những người có nhu cầu ở Ukraine.”

---- Nữ tài tử Angelina Jolie thăm Lviv, phía tây Ukraine.

Video dài 27 giây:



https://youtu.be/GTPPJTl9OnA

---- Một nhà tài phiệt ngân hàng Nga từng công khai chỉ trích cuộc xâm lược Ukraine của Vladimir Putin nói rằng ông đã buộc phải bán tài sản của mình và tăng cường nhóm cận vệ sau khi được cảnh báo rằng ông có thể gặp nguy hiểm về sinh mạng.

Oleg Tinkov, người sáng lập một trong những ngân hàng lớn nhất của Nga và là người nắm giữ khối tài sản ước tính 9 tỷ USD, nói với The New York Times rằng ông buộc phải bán tài sản của mình trong một "vụ mua bán tuyệt vọng" do Điện Kremlin ép buộc, theo những gì ông nói là 3% giá trị thực của nó.

“Tôi không thể thảo luận về giá cả. Nó giống như một con tin — bạn lấy những gì bạn được cung cấp. Tôi không thể thương lượng,” theo lời Tinkov nói với tờ New York Times. Tinkov, người đã thương lượng để trả khoản bị cho là gian lận thuế với IRS Hoa Kỳ với số tiền 507 triệu đô la vào năm ngoái, cũng cho biết ông được các bạn tài phiệt ở Moscow cảnh báo rằng tính mạng của ông cũng đang gặp nguy hiểm.

Nhà tài phiệt này đã thoát bệnh bạch cầu, cho biết ông lo ngại rằng bây giờ "Điệp viên Nga sẽ giết tôi." Ngay sau khi Nga xâm lược Ukraine, Tinkov gọi hành động này là "điên rồ" trong một lời châm biếm trên Instagram. Tinkov đang ở ngoài nước Nga, nhưng không cho biết ông đang ở đâu.

---- Theo kết quả thăm dò của một tổ chức nghiên cứu độc lập ở Nga, tỉ lệ ủng hộ cuộc xâm lược Ukraine khảo sát trong tháng 4/2022 đã giảm 7% điểm so với tháng 3/2022. Bản tin NHK ghi rằng tổ chức Levada-Center đã tiến hành phỏng vấn trực tiếp với hơn 1.600 người ở Nga từ 18 tuổi trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 21/4 đến 27/4.

Kết quả thăm dò cho thấy 74% ủng hộ "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine theo như cách gọi của Nga. Tỉ lệ không ủng hộ tăng 5% điểm, lên thành 19%.

Về câu hỏi có nghĩ rằng chiến dịch này đã thành công hay không, 68% nghĩ rằng nhìn chung là thành công hoặc cực kỳ thành công. 12% nói rằng đây là một thất bại, 5% gọi đây là thất bại hoàn toàn.

Levada-Center đã được chính phủ Nga nhận định là một đại lý của nước ngoài. Tổ chức này tiếp tục nghiên cứu và phân tích độc lập, bất chấp áp lực từ chính quyền.

---- TV Nhật Bản: Thủ Tướng Nhật thăm Việt Nam, được VN thông báo lần đầu tiên VN cam kết ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến tự vệ, và phía VN nói sẽ viện trợ nhân đạo cho Ukraine nửa triệu đôla. Nga có thể sắp trừng phạt VN, đưa VN vào sổ các nước không thân thiện?

Video dài 58 giây:



https://youtu.be/uEMjikwwUQM

---- Một băng tần Telegram có liên kết với Điện Kremlin tuyên bố rằng 10 nhà ngoại giao Israel làm việc ở biên giới Ukraine-Ba Lan là lính đánh thuê, khi băng tần này công bố tên và chi tiết hộ chiếu của họ.

.

Nhà báo Yossi Melman, người đầu tiên loan tin này, đã tweet: Danh sách, được công bố trên một băng tần có tên "River" (Dòng Sông) trên ứng dụng nhắn tin mã hóa, "[lộ tên] có thể giúp những kẻ thù của Israel, chẳng hạn như giúp tình báo Iran".

.

Những người Israel trong danh sách bao gồm các nhà ngoại giao, nhân viên lãnh sự và nhân viên an ninh đại sứ quán, trong số những người khác đã giúp tiếp nhận những người Israel chạy trốn khỏi Ukraine qua biên giới vào Ba Lan sau khi Nga xâm lược.

.

Nhóm có liên hệ với Điện Kremlin tuyên bố họ đã tìm thấy danh sách người Israel trên máy điện toán của Vitaliy Kim, thống đốc Mykolaiv Oblast ở miền nam Ukraine, người có văn phòng bị Nga đánh bom hồi cuối tháng 3/2022.

.

Phó thị trưởng Maksim Babitzky của thị trấn Rishon Lezion (Israel) nói với trang web tiếng Nga Mig News của Israel rằng ông tới chỉ vì nhân đạo.

.

Babitzky, người nhập cư vào Israel từ Nga năm 1995, dẫn đầu một phái đoàn từ Rishon Lezion đến biên giới Ukraine-Ba Lan vào đầu tháng 3/2022, mang theo thực phẩm, quần áo, vật dụng y tế, tã lót và nhiều thứ khác, theo tờ báo địa phương Gal-Gefen.

.

---- Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã công kích Ukraine và tổng thống Volodymyr Zelensky hôm Chủ nhật trong một cuộc phỏng vấn ở Ý, tuyên bố rằng "việc ông ấy [Zelensky] là một người Do Thái không phủ nhận các yếu tố Đức Quốc xã ở đất nước của ông ấy. Tôi tin rằng Adolf Hitler cũng mang dòng máu Do Thái".

.

Ông Lavrov nói thêm: "Zlansky [cố ý đọc sai tên] có thể thúc đẩy hòa bình giữa các quốc gia nếu ông ta ngừng ra lệnh cho các lực lượng Đức Quốc xã có hoạt động [mấp mé với] tội phạm".

.

Trong một cuộc phỏng vấn với một kênh truyền hình Ý, Ngoại trưởng Lavrov cũng đã lên tiếng chống lại giới truyền thông ở các nước phương Tây khi nói rằng "Họ đang lừa dối những người. Truyền thông đang nói về các mục tiêu của Nga trong chiến dịch ở Ukraine, những mục tiêu hoàn toàn không tồn tại". Thực tế, không có quân nước ngoài nào bước vào đất Nga, và Lavrov không đưa chứng cớ nào cho thấy Zelensky là phát xít Đức.

.

---- Đứng giữa thành phố đổ nát Kharkiv, thổi kèn quốc ca.

Video dài 1:31 phút:



https://youtu.be/tMaD7TejGz0

---- Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Adam Schiff đã trình bày chi tiết về cuộc thảo luận kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ mà các thành viên của phái đoàn Quốc hội tới Kyiv đã có với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Chủ nhật, và cho biết ông nghĩ "chỉ còn là vấn đề thời gian" trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tới thăm Ukraine.

.

Schiff nói với Jim Acosta của CNN: "Tôi phải nghĩ rằng một chuyến thăm của tổng thống [Biden] là một điều gì đó đang được xem xét, nhưng chỉ còn câu hỏi rằng bao giờ thì điều đó sẽ khả thi." Schiff lưu ý rằng phái đoàn ông đã không thảo luận về chủ đề [Tổng Thống thăm Kyiv] trong cuộc nói chuyện điện thoại với Biden hôm Chủ nhật.

.

---- Chạy về phía Ukraine. Hàng trăm người đã rời khỏi nhà của họ ở Kherson do Nga chiếm đóng đã được nhìn thấy di tản trong một đoàn xe vào chiều Chủ nhật đang lái xe về phía bắc về phía thành phố Kryvyi Rih.

.

Một nhóm phóng viên CNN có mặt ở miền nam Ukraine đã đếm được ít nhất 120 xe hơi chạy qua thị trấn Kochubeivka. Một số xe có vải trắng quấn quanh tay nắm cửa và gương chiếu hậu, trong khi những xe khác có băng rôn có chữ “trẻ em” trên đó.

.

Olga, 17 tuổi, nói với CNN rằng gia đình cô bắt đầu cuộc hành trình vào sáng sớm, đó là lần thứ hai. Lần đầu tiên họ cố gắng, họ bị cấm rời đi, cô ấy nói. Olga cho biết các cửa hàng ở Kherson không có gì hết, và nói rằng kết nối Internet và điện thoại di động đã bị cắt vào khoảng 9:15 tối. vào tối thứ bảy.

.

---- Quân Nga ở thành phố Melitopol (nơi bị Nga chiếm đóng) đã chôm tất cả các máy móc thiết bị từ một đại lý cơ khí nông nghiệp - và chuyển nó đến Chechnya, theo lời một doanh nhân Ukraine trong khu vực. Nhưng sau một hành trình dài hơn 700 dặm, những tên trộm không thể sử dụng bất kỳ thiết bị nào - vì các xe máy cày và xe gặt hái tối tân này đã bị khóa từ xa.

.

Trong vài tuần qua, ngày càng có nhiều báo cáo về việc quân Nga ăn cắp thiết bị nông nghiệp, ngũ cốc và thậm chí cả vật liệu xây dựng - ngoài việc cướp bóc khắp nơi ở các khu dân cư.

.

Nhưng khi chở các thiết bị nông nghiệp có giá trị khỏi đại lý John Deere ở Melitopol nói lên một hoạt động ngày càng có tổ chức, thậm chí sử dụng phi cơ vận tải quân sự của Nga để chở các xe máy cày tối tân của Ukraine tới các tỉnh xa trong nội địa Nga.

.

CNN được biết rằng thiết bị đã được chuyển khỏi một đại lý của Agrotek ở Melitopol, nơi đã bị lực lượng Nga chiếm đóng từ đầu tháng 3/2022. Nhìn chung, lô thiết bị nông nghiệp bị Nga chôm nơi đây được định giá gần 5 triệu đô la. Riêng máy gặt đập liên hợp trị giá 300.000 USD mỗi chiếc. Và các máy nông nghiệp tối tân này được chống trộm bằng khóa an toàn điều khiển từ xa.

.

---- Nga đã mất thêm một vị tướng trong cuộc xâm lược Ukraine, theo lời các quan chức hàng đầu của Ukraine, theo báo The Kyiv Post đưa tin. Thiếu tướng Andrei Simonov đã tử trận gần thành phố Izyum ở khu vực Kharkiv, nơi hiện đang bị quân Nga chiếm đóng, theo chính quyền Ukraine cho biết.

.

Quân đội Ukraine đã tấn công một sở chỉ huy chiến trường của Quân đoàn 2 Nga vào hôm thứ Bảy, tấn công hơn 30 xe thiết giáp của Nga, bao gồm cả xe tăng, theo tờ báo The Kyiv Post. Một đoạn phim được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy đài chỉ huy Nga bị bắn phá bởi phi đạn Ukraine.

.

Vị tướng này nằm trong số 100 binh sĩ Nga thiệt mạng trong cuộc tấn công, theo lời cố vấn quân sự của Tổng thống Zellenskyy Oleksiy Arestovych cho biết, theo The Kyiv Post. Arestovych cho biết các nguồn tin quân đội tốt đã xác nhận cái chết của Thiếu tướng Simonov trong một cuộc phỏng vấn trên YouTube, theo Mail Online.

.

Các tuyên bố của các nhà chức trách Ukraine chưa được xác minh độc lập. Nga vẫn chưa xác nhận cái chết của Thiếu tướng Simonov. Simonov từng là chỉ huy cấp cao của lực lượng tác chiến điện tử, theo lời cố vấn chính phủ Ukraine Anton Gerashchenko cho biết trên tài khoản Telegram của mình.

.



Cái chết của ông sẽ khiến ông trở thành vị tướng thứ 10 của Nga tử trận ở Ukraine, theo bản tin của The Kyiv Post.

.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm Chủ nhật đã ký một đạo luật cấm các ngân hàng trong nước chia sẻ dữ liệu khách hàng với chính quyền các nước đang trừng phạt Nga và yêu cầu họ phải báo cáo bất kỳ yêu cầu dữ liệu nào như vậy cho Ngân hàng Trung ương Nga.

.

Putin cũng ký một sắc lệnh hướng dẫn hành động nhiều hơn từ tất cả các cơ quan chính phủ và các tổ chức liên quan để đảm bảo an ninh thông tin của quốc gia và thông báo rằng chính phủ liên bang Nga sẽ ngừng sử dụng các công cụ bảo mật thông tin có nguồn gốc từ các quốc gia không thân thiện từ ngày 1/1/2025. Ngoài ra, Putin đã thông qua luật đình chỉ quy trình cấp thị thực đơn giản hóa chiếu khán nhập cảnh đối với công dân của một số quốc gia châu Âu được coi là "không thân thiện" với Moscow.

.

---- Trong một cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tuyên bố rằng các quốc gia phương Tây đã sử dụng các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Moscow do hoạt động quân sự của nước này ở Ukraine với mục đích "chôm" tiền của Nga.

.

Lavrov nhấn mạnh: "Các nước châu Âu nhập cảng khí đốt của Nga, chẳng hạn như Ý, phải trả bằng đồng rúp vì họ đã đánh cắp dự trữ đồng đô la và đồng euro của Moscow gửi vào các ngân hàng châu Âu bằng cách áp đặt lệnh cấm vận."

.

---- Công ty PJSC Gazprom hôm Chủ nhật đã tiết lộ rằng lượng khí đốt tự nhiên của họ được bán cho Trung Quốc thông qua đường ống Power of Siberia đã tăng 60% trong 4 tháng đầu năm 2022, so với cùng khung thời gian vào năm 2021.

.

Tuy nhiên, xuất cảng khí đốt sang các nước bên ngoài Cộng đồng các quốc gia độc lập (Commonwealth of Independent States - CIS gồm các nước: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Nga, Tajikistan, Uzbekistan) đã giảm 27% khi sử dụng cùng khung thời gian.

.

Kể từ đầu năm, sản lượng khí đốt của Gazprom giảm 2,5% so với cùng kỳ năm trước.

.

---- Đô Đốc đã nghỉ hưu James Stavridis, cựu chỉ huy Tư lệnh NATO tại châu Âu, tuyên bố rằng "sự kém cỏi đáng kinh ngạc" của quân đội Nga ở Ukraine đã dẫn đến tử trận nhiều tướng lĩnh và các sĩ quan hàng đầu khác --- đó là chuyện chưa từng có trong lịch sử hiện đại.

.

Stavridis nói với John Catsimatidis trên WABC 770 AM trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm Chủ nhật: “Trong lịch sử hiện đại, không có tình huống nào có thể so sánh được về cái chết của các vị tướng. Ở đây, về phía Nga, trong khoảng thời gian hai tháng, chúng ta đã chứng kiến ít nhất một tá, nếu không muốn nói là nhiều hơn, các tướng lĩnh Nga tử trận."

.

Để so sánh, Stavridis dẫn ra các cuộc chiến gần đây của Mỹ, nói rằng “không một vị tướng Mỹ tử trận trong khi tác chiến” trong các cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan và Iraq.

.

Cựu Đô Đốc Stavridis nhận định về quân đội Nga, nói thêm: “Không chỉ có các tướng lĩnh tử trận trong tác chiến, quân Nga lại kém đường tiếp vận, kế hoạch tác chiến cũng dở, và thậm chí còn mất cả soái hạm trên biển”.

HỎI 1: Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bay qua châu Âu , công an mới truy nã?

trốn qua Nhật,

Phan Thị Minh Yến: Chuyện 1 Bà Mẹ QGNT, Góa Phụ 30-4-75

Giao Chỉ

---- TV Nga hù dọa thế giới: phóng hạt nhân chỉ trong hơn 3 phút là xóa sổ London, Berlin, Paris. Các tuyên truyền viên của băng tần "truyền hình Putin" trên chương trình "60 Minutes" - một trong những chương trình phổ biến nhất của Nga - đã giả lập mô phỏng các cuộc tấn công hạt nhân lúc đó sẽ xóa sổ London (thủ đô Anh), Berlin (thủ đô Đức) và Paris (thủ đô Pháp) chỉ trong vòng 200 giây (=3.33 phút), theo báo The Mirror của Anh."Một [phi đạn] Sarmat và đó là nó - Quần đảo Anh không còn nữa", theo lời khách mời Aleksey Zhuravlyov nói với cặp vợ chồng dẫn chương trình Olga Skabeyeva và Evgeny Popov.Cô Skabeyeva được biết đến với biệt danh "Búp bê sắt của Putin TV" vì nặng lời chỉ trích phe đối lập chính trị tại Nga. Cô ấy thêm vào một cảnh báo "chúng tôi là những người nghiêm túc.""Búp bê sắt của Putin TV" lưu ý rằng "sẽ không có ai sống sót sau cuộc chiến này", bởi vì một cuộc tấn công vào Anh sẽ dẫn đến một cuộc tấn công trả đũa.Trận mô phỏng hạt nhân của chương trình cho thấy phi đạn phóng từ Kaliningrad, khoảng giữa Ba Lan, Lithuania và Biển Baltic, tấn công Berlin trong 106 giây, Paris trong 200 giây và London trong 202 giây, theo Mirror.---- Theo Mark Esper (Bộ trưởng Quốc phòng của Trump), khi những người biểu tình đổ đầy các đường phố quanh Bạch Ốc sau vụ giết George Floyd, Tổng thống Donald Trump khi đó càng lúc càng trở nên thất thường. Trên thực tế, thất thường đến mức Trump muốn có tiếng súng nổ để đẩy lùi những người biểu tình, theo sách "A Sacred Oath" mới viết của Esper, mà báo Axios đã xem một ấn bản.Esper kể rằng Trump đã hỏi: “Ông có thể bắn tụi biểu tình không? Cứ bắn tụi nó vào chân hay gì đó? ” Cuốn sách, sẽ ra tiệm sách ngày 10 tháng 5/2022, có đóng dấu phê duyệt của Ngũ Giác Đài, và phần lớn hành vi của Trump đã được nhiều người khác chứng kiến, theo Esper.Esper kể trong sách về một cảnh trong Phòng Bầu dục Bạch Ốc vào tháng 6/2020 năm đó, viết rằng “Chuyện rất siêu thực, [khi] ngồi trước chiếc bàn họp Resolute, bên trong Phòng Bầu dục, với ý tưởng [bắn người biểu tình] đè nặng trong không khí, và Tổng thống [Trump] đỏ mặt và phàn nàn lớn tiếng về các cuộc biểu tình đang diễn ra ở Washington, D.C.”Esper viết tiếp: “Tin tốt là - đây không phải là một quyết định khó khăn. Tin xấu là — tôi phải tìm ra cách để đưa Trump về trở lại [cách hợp pháp] mà không tạo ra mớ rắc rối tôi đang cố gắng tránh.”---- Một thẩm phán liên bang đã bác bỏ nỗ lực của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) để giấu hồ sơ tiếp thị qua email hàng loạt của họ, để không nộp cho Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2022 tại Điện Capitol Hoa Kỳ.Ủy ban đòi nộp hồ sơ do công ty nhu liệu kinh doanh Salesforce nắm giữ liên quan đến công việc của họ với chiến dịch tái tranh cử năm 2020 của cựu Tổng thống Donald Trump để xác định xem liệu các email gây quỹ của Trump có khuyến khích bạo lực từ đám đông muốn lật ngược kết quả bầu cử 2020 mà Joe Biden đã thắng phiếu để thành Tổng thống đắc cử, theo báo Washington Post.Thẩm phán liên bang Timothy J. Kelly đã bác bỏ tuyên bố của RNC rằng thông tin của họ và của ban vận động của Trump được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất. Thẩm phán Kelly cũng khẳng định quyền lập pháp do Hiến pháp cấp cho ủy ban điều tra có quyền đòi xem các hồ sơ, và phán lệnh rằng các thẩm phán không thể can thiệp vào cách mà các nhà lập pháp tìm và sử dụng thông tin.Phán lệnh của thẩm phán Kelly vào cuối ngày Chủ nhật tạm thời cho Salesforce giấu các hồ sơ đối với Ủy ban Hạ viện trước Thứ Tư 4/5/2022 để cho ủy ban Cộng hòa quốc gia RNC có thời gian kháng cáo. RNC đã kiện ủy ban vào đầu tháng 3/2022 để tìm cách hủy bỏ trát đòi nộp hồ sơ mà Ủy ban Hạ viện đã gửi tới Salesforce vào ngày 23/2/2022.Thẩm phán Kelly viết trong một ý kiến ​​dài 53 trang được phổ biến ngay trước nửa đêm Chủ nhật 1/5/2022: “Thật khó để hình dung một mối quan tâm quan trọng hơn đối với Quốc hội hơn là giữ gìn khả năng của họ [Quốc hội] để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể họ được Hiến pháp giao. Nhắc lại: theo Ủy ban Hạ viện, cuộc điều tra và báo cáo công khai của Ủy ban cho thấy rằng các tuyên bố rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 là gian lận hoặc bị đánh cắp đã thúc đẩy một số người tham gia cuộc tấn công. Và các email được gửi bởi RNC và ban vận động của Trump sử dụng phương tiện Salesforce đã lan truyền những quy chụp đó."Một email, được gửi một giờ trước khi những kẻ bạo loạn xâm phạm hàng rào cảnh sát tại Điện Capitol vào ngày bạo loạn 6/1/2021 đã kêu gọi những người ủng hộ "HÃY TÁC CHIẾN", dưới một tiêu đề khác nêu rõ, "Đây là CƠ HỘI CUỐI CÙNG của chúng tôi." Nghĩa là: chính Ủy ban Cộng Hòa Toàn quốc RNC và chính ban vận động của Trump đã gửi email xúi giục bạo loạn.---- Theo cuộc thăm dò mới nhất của Golden/TIPP, đa số người Mỹ thiếu tin tưởng vào FBI, mặc dù các đảng viên Dân chủ có nhiều phần tin tưởng vào cơ quan thực thi pháp luật liên bang với tình hình Tổng thống Joe Biden đang ở trong Bạch Ốc.Cuộc thăm dò cho thấy gần 1/5 người Mỹ hoàn toàn không tin tưởng vào FBI.. 16% rất nhiều tin tưởng.. 30% tin tưởng một chút.. 28% ít tin tưởng.. 19% không tin tưởng chút nào.. 6% không chắc chắn.---- Deborah Birx, một viên chức hàng đầu của Ban đặc nhiệm chống virus Bạch Ốc của chính quyền Trump, cho biết trên CBS vào Chủ nhật rằng Hoa Kỳ nên chuẩn bị cho một đợt tăng vọt lây nhiễm COVID-19 khác sau khi gia tăng gần đây về bệnh nhiễm trùng ở Nam Phi.Birx nói: “Mỗi đợt tăng này cách nhau khoảng 4 đến 6 tháng. Điều đó cho tôi biết rằng khả năng miễn dịch tự nhiên đã suy yếu đủ trong dân số nói chung sau bốn đến sáu tháng để một sự gia tăng đáng kể sẽ xảy ra một lần nữa. Và đây là những gì chúng ta."Birx đặc biệt cảnh báo người Mỹ nên “chuẩn bị ngay bây giờ cho một đợt tăng lây nhiễm trong mùa hè này trên khắp miền nam Hoa Kỳ.”Birx đã bị chỉ trích vì đã không lên tiếng phản đối những tuyên bố sai lệch của cựu Tổng thống Trump về virus coronavirus trong thời gian làm việc tại Bạch Ốc.Trong cuốn sách mới của mình, bà thảo luận về những nỗ lực của bà trong chính phủ Trump Trump hiệu đính các tuyên bố sai lệch về COVID-19, nhưng cuộc gặp ban đầu của bà với Trump, chỉ kéo dài trong 30 giây trước khi Trump trở giọng trên Fox News.---- Theo một cuộc thăm dò mới của Washington Post-ABC News, 94% người Mỹ đang lo lắng về lạm phát. Theo cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 24/4 đến ngày 28/4/2022, có tới 44% người Mỹ bực dọc về vật giá đang tăng trong khi 50% dân số được hỏi lo lắng nhưng không nổi giận. Khoảng 6% cho biết lạm phát không liên quan đến họ.Lạm phát tăng vọt trên toàn nền kinh tế đã làm hại túi tiền của người Mỹ và trở thành vấn đề quan trọng của cuộc bầu cử giữa kỳ.Nguyên nhân phần lớn là do gián đoạn chuỗi cung ứng và tình trạng thiếu lao động trong bối cảnh đại dịch coronavirus, việc Nga xâm lược Ukraine chỉ khiến mọi thứ trở nên tệ hại hơn, làm thay đổi nguồn cung dầu toàn cầu và đẩy giá khí đốt lên cao mức gần kỷ lục trên khắp nước Mỹ.Tổng thống Biden, người vẫn có điểm thấp kinh khủng trong nhiều tháng, đã tăng điểm trở lại, giành được tỷ lệ điểm ưng thuận 42% trong cuộc thăm dò mới của Washington Post-ABC News, đánh dấu mức tăng từ 37% trong cuộc thăm dò cuối cùng vào tháng Hai.---- Bắt khẩn cấp đối tượng 67 tuổi hiếp dâm 2 chị em bé gái (8 và 13 tuổi) ở Hải Phòng. Bản tin Vietnamnet ghi rằng Cơ quan công an sau trích xuất camera đã bắt khẩn cấp ông N.V.B. bị tố cáo hiếp dâm 2 bé gái 8 và 13 tuổi nhiều lần. Sáng nay (2/5), Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) xác nhận đã bắt khẩn cấp đối tượng N.V.B. (67 tuổi, ở ngõ 14, phường Cầu Đất) để điều tra về hành vi hiếp dâm 2 chị em gái (8 tuổi và 13 tuổi).---- Bắt tạm giam giáo viên chủ nhiệm hiếp dâm nữ sinh 11 tuổi lớp 5. Báo Tuổi Trẻ ghi nhận. Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can sau khi xác định ông Đoàn Văn Tám (44 tuổi, giáo viên Trường tiểu học và THCS Đông Long) có hành vi xâm hại nữ sinh lớp 5, lớp ông Tám là giáo viên chủ nhiệm. Trước đó, chị Đ.T.X. (36 tuổi, trú xã Đông Long, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã làm đơn tố cáo Đoàn Văn Tám (giáo viên chủ nhiệm lớp 5, Trường tiểu học và THCS Đông Long) có hành vi xâm hại con gái mình là cháu N.D.A. (11 tuổi) tới cơ quan chức năng huyện Tiền Hải. Sau khi nhận thông tin, cơ quan chức năng đã đưa con gái chị X. đi giám định để làm căn cứ phục vụ công tác điều tra. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chị X. cho biết sau khi gửi đơn trình báo cơ quan chức năng thì gia đình nhà thầy Tám có xuống nhà để xin lỗi, mong được tha thứ và được khắc phục hậu quả nhưng gia đình không đồng ý.----ĐÁP 1: Báo The Haaretz ghi như thế. Ghi nhận: một số nhà báo VN nói rằng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đãkhông rõ vì sao báo Israel nói bà trốn ở Châu âu. Bản tin Báo The Haaretz dịch như sau.Xuất cảng an ninh của Israel sang Việt Nam, vốn đã tăng rất mạnh trong những năm gần đây, có thể gặp khó khăn sau khi ban hành lệnh bắt giữ đối với một người trung gian quan trọng trong các thương vụ. Cuối tuần trước, chính quyền Hà Nội đã đột kích vào căn hộ của nữ doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn - người có vai trò quan trọng trong việc xúc tiến và môi giới các thương vụ mua bán vũ khí giữa Israel và Việt Nam trong thập niên qua - và ra lệnh truy nã vắng mặt, buộc tội bà lừa đảo và vi phạm lòng tin. Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bay sang Châu Âu trước khi xảy ra chuyện thanh trừng tham nhũng.Trong 15 năm qua, Việt Nam, với dân số hơn 100 triệu người, đã trở thành một thị trường quan trọng cho các ngành công nghiệp an ninh của Israel. Hai nước đã ký một thỏa thuận bảo mật vào năm 2011 giúp củng cố quan hệ an ninh và một phái đoàn cấp cao của Israel đã đến thăm Việt Nam cách đây khoảng 3 năm rưỡi. Trong thập niên qua, Quân đội Israel và Bộ Quốc phòng Israel đã cử các tùy viên quân sự và đại diện thương vụ đến làm việc tại Đại sứ quán Israel tại Hà Nội.Các thương vụ với VN đã đạt giá trị hơn 1 tỷ USD, và một trong những thương vụ lớn nhất hiện nay là việc bán cho tình báo quân đội Việt Nam vệ tinh do thám "Ofek" (Horizon) do Israel Aerospace Industries (IAI) sản xuất. Thương vụ này, một thỏa thuận trực tiếp với Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã thu về khoảng 550 triệu đô la.Vài tháng trước, một phái đoàn của IAI đã ký một thỏa thuận về các khía cạnh kỹ thuật của thỏa thuận, nhưng không giải quyết các khía cạnh tài chính. Công ty Thales Group có trụ sở tại Pháp đang cạnh tranh với IAI về hợp đồng vệ tinh và đã nỗ lực rất nhiều để giành được hợp đồng này.Nguyen Thi Thanh Nhan, người đã rời Việt Nam và sang châu Âu hơn một năm trước, là nghi can lừa đảo, vi phạm lòng tin và gian lận thầu thiết bị y tế trị giá khoảng 7 triệu USD.Tuy nhiên, một nguồn tin Việt Nam nắm rõ tình hình cho biết lý do thực sự khiến bà bị truy nã là do bà tham gia vào các thương vụ quân sự. Nguồn tin nhấn mạnh rằng một lý do của vụ truy nã bắt nguồn từ sự tranh giành quyền lực ở Việt Nam giữa Thủ tướng đương nhiệm Phạm Minh Chính, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng (người sắp rời chức vụ), Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn. Xuân Phúc. Nguyễn Thị Thanh Nhàn từng được coi là rất thân cận với Thủ tướng.Thỏa thuận vũ khí lớn nhất giữa hai nước cho đến nay đã được thực hiện cách đây 5 năm, khi Rafael Advanced Defense Systems bán ba hệ thống phòng không di động - phi đạn đất đối không Spyder - trong một thỏa thuận lên tới hơn nửa tỷ USD. Công ty Israel hoạt động lâu nhất tại Việt Nam là Verint, bắt đầu bán ở VN cách đây khoảng 20 năm, và bán các thiết bị nghe lén và tình báo cho lực lượng an ninh ở VN với giá khoảng 30 triệu USD.Trong các thương vụ khác gần đây, IAI đã bán kiến thức về nâng cấp xe tăng và hỏa tiễn với giá hàng chục triệu đô la; công ty tình báo mạng Cellebrite đã ký hợp đồng với Bộ Công an Việt Nam trong một thỏa thuận khác; và chủ sở hữu của Israel Weapons Industries, Samy Katsav, đã thành lập 1 nhà máy tại Việt Nam để ráp súng trường tấn công Tavor với chi phí khoảng 100 triệu USD.Các hiệp định bổ sung đã bao gồm việc bán khoảng 60 triệu đô la các hệ thống điều khiển và giám sát, và khoảng 30 triệu đô la trong thiết bị mạng và thông tin liên lạc, từ công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng Elbit cho Hải quân Việt Nam. IAI cũng đã bán ba máy bay không người lái Heron với giá khoảng 140 triệu đô la, và các công ty chi nhánh của nó đã bán hệ thống radar với giá khoảng 150 triệu đô la và 60 xe thiết giáp với giá 20 triệu đô la.Một công ty khác của Israel bán các sản phẩm của mình tại Việt Nam với giá hàng chục triệu đôla là Ness, cùng với những công ty khác, sản xuất hệ thống giám sát trên không.Chi nhánh:---- HỒ SƠ: Phan Thị Minh Yến: Chuyện 1 Bà Mẹ QGNT, Góa Phụ 30-4-75 (Giao Chỉ)(Gửi tặng đại hội QGNT tại San Jose tháng hai 2008. Giao Chỉ San Jose.)Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, ngày nào chả là ngày của mẹ. Mang nặng đẻ đau, chín tháng mười ngày, chúng ta ai cũng phải có một bà mẹ. Để toàn dân tỏ tình với thân mẫu, Hoa Kỳ điều kiện hóa tấm lòng hiếu thảo bằng cách đặt ra một ngày Chủ Nhật lần thứ nhì của tháng 5 là Ngày Của Mẹ. Tập tục đẹp đẽ này bắt đầu từ hơn 150 năm trước.

Cho đến bây giờ thì những bà mẹ được xưng tụng vào ngày đầu tiên tại Hoa Kỳ đã đi xa cả rồi, nhưng nước Mỹ hiện đã có nhiều bà mẹ với đủ mọi sắc diện và ngôn ngữ đang nối tiếp đóng góp những bàn tay xây dựng cho cái xã hội rất đa diện và hết sức phong phú này.

Qua thế kỷ thứ 21 là đến lượt các bà mẹ Việt Nam hiện diện. Bốn năm trước, cơ quan IRCC, chương trình Radio Dân Sinh và thành phố San Jose hợp tác lần đầu tiên trong một chương trình tuyên dương rất mới mẻ dành cho các bà mẹ trong cộng đồng Việt Nam tại một thị xã điện tử nổi danh toàn thế giới.

Đã có 20 bà mẹ với lớp tuổi khác nhau, hoàn cảnh khác nhau được giới thiệu lên lãnh bằng tuyên dương do đề nghị của chính các con trong gia đình.

Có thể quý vị sẽ tự hỏi tại sao với 30 ngàn bà mẹ Việt Nam tại San Jose lại chỉ có 20 bà mẹ được tuyên dương. Câu trả lời rất giản dị. Đó là vì các con ghi tên tham dự.

Tất cả các bà mẹ đều là những nữ anh hùng trong “Ngày Của Mẹ” xét theo quan điểm của các con. Mỗi năm, khi tháng Năm trở về, gia đình thuộc sắc dân nào thì cũng phải nghĩ đến món quà để trao tặng vào “Ngày Của Mẹ.”

Đối với các con, bà mẹ nào cũng vĩ đại. Bà mẹ lo cho con ăn và lo cho con ngủ từ lúc còn thơ ấu cho đến lúc trưởng thành. Ngay từ lúc còn nằm trong nôi, bà mẹ đã là người hùng của đứa con. Mỗi khi thấy người lạ đến gần là đứa con lẩn trốn trong vòng tay mẹ. Mẹ là sự no ấm. Mẹ là sự bình an. Mẹ là trời đất. Mẹ là tất cả.

Phần lớn chúng ta sống tại San Jose trên 3 năm cho đến 30 năm. Thị trấn nổi danh này bây giờ đã trở thành miền đất quê hương thứ hai với đầy đủ vui buồn của một làng xã Việt Nam.

Ngày Của Mẹ đối với các gia đình ghi danh sẽ cùng nhau tham dự một buổi lễ giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Con cái sẽ mời bà mẹ lên nhận sự tuyên dương trên diễn đàn của hội trường thành phố San Jose tại City Hall. Cô gái nhỏ sẽ cất tiếng thương yêu trong niềm hãnh diện: “Thưa quý vị, đây là Mẹ của chúng con.” Và bà mẹ đầy ân tình của cô sẽ lên trên bục diễn đàn để nhận một bản tuyên dương của thị xã. Món quà mang ý nghĩa tượng trưng như là một chìa khóa vàng trao cho bà mẹ là cư dân danh dự của San Jose. Phim ảnh muôn màu sẽ ghi lại giây phút vinh quang của tình mẫu tử.

Do đó, sự lựa chọn và tham dự vào Ngày Của Mẹ trong chương trình này không nhằm vào giá trị của tài sản, danh tiếng hay sự nghiệp của vị nữ lưu. Đây chỉ là món quà của người con gửi cho mẹ được trình diện trước công chúng. Và công chúng ở đây cũng chỉ gồm có các gia đình thân hữu cùng tham dự chương trình. Rõ ràng là trong vòng thân mật.

Vì ý nghĩa của tổ chức trong phạm vi địa phương nên tất cả các thành viên tham dự đều cư ngụ tại Bắc California. Tuy nhiên,vào năm 2004 cũng có một người ở bên bờ biển Đại Tây Dương được đề nghị nhưng không đến tham dự. Chúng tôi yêu cầu ông thị trưởng San Jose gửi quà tuyên dương đến cho bà. Câu chuyện của bà mẹ Việt Nam này tôi thấy rất cần phải kể lại cho quý vị nghe trong dịp anh chị em quốc gia nghĩa tử bốn phương về họp tại San Jose..

Vào năm 1954, cô Phan Thị Minh Yến còn rất nhỏ, nhà ở Cầu Đất, Hải Phòng bắt đầu theo cha mẹ di cư vào Nam. Cô gái Bắc Kỳ nhỏ nhỏ được gia đình cho học chương trình Pháp tại Sài Gòn và đã có câu chuyện tình từ năm 17 tuổi. Khi được 19 xuân xanh thì chính thức lập gia đình với một anh Đại Úy Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Lúc đó là mùa Xuân năm 1964. Chàng hơn nàng 10 tuổi. Nhưng trước sau cô Yến chỉ có một mối tình từ khi biết yêu cho đén lúc thành hôn. Tiếp theo là 10 năm làm vợ lính thời chinh chiến. Rồi bắt đầu làm mẹ. Những đứa con lần lượt ra đời. Các cháu Quang, Minh, Chính, Đại. Ba đứa con trai đầu lòng đặt tên với niềm tự hào của người cha cương trực sống trong một hoàn cảnh đất nước nghiêng ngả. Nhưng cô Út bé bỏng, xinh đẹp chỉ được gọi là em Đại ở trong gia đình. Khi ở ngoài lớp học thì đây là cô nhỏ Tường Vi của bà mẹ Hải Phòng.

Suốt thời gian thơ ấu, người cha đi chinh chiến đêm ngày. Các con phần lớn sống gần gũi và trông cậy vào mẹ. Tuy nhiên, hình ảnh người cha quân đội vẫn là chỗ dựa tinh thần mạnh mẽ cho cả mẹ con.

Tháng 4 năm 1975, bà mẹ 29 tuổi dẫn 4 con từ 6 tuổi đến 10 tuổi di tản qua Hoa Kỳ. Người chồng chỉ huy đơn vị nên không có cơ hội tiễn chân vợ con. Lần chia tay sau cùng mà vợ chồng không biết là lần vĩnh biệt. Anh đã ra đi vào miền vĩnh cửu khi quân đội tan hàng. Không một mảnh khăn tang. Không một giọt nước mắt. Vợ con cũng không hề biết tin về cái chết của người thân yêu. Năm đó chưa 30 tuổi, cô Phan Thị Minh Yến trở thành góa phụ ở vậy nuôi con cho đến năm nay 2008 vừa đúng 33 năm.

Qua Hoa Kỳ, một mẹ và 4 con nhỏ, Minh Yến bắt đầu bằng nghề cắt tóc. Cố gắng tự lập nuôi con. Vừa làm mẹ, vừa làm cha. Từ nữ sinh trường đầm ở Sài Gòn, trở thành vợ lính sống cảnh gia binh, rồi trở thành góa phụ.

Sau bằng ấy năm trời, các con đã trưởng thành, tốt nghiệp đại học, có cháu nội cháu ngoại. Hỏi rằng bây giờ chị làm gì" Còn làm gì nữa. Trước sau cũng chỉ làm một việc cắt tóc chải đầu. Nhưng nghề chính là vừa làm cha vừa làm mẹ. Làm mẹ thì cũng dễ vì đã làm mẹ từ Việt Nam. Nhưng làm cha cho những đứa con trai ở Hoa Kỳ mới thật khó. Tất cả đều phải quyết định một mình. Không bàn với ai được. Ba đứa con trai ở tuổi niên thiếu tại miền đất lạ. Biết bao nhiêu là khó khăn. Chuyện học hành, chuyện sinh sống, chuyện yêu đương của các cháu rồi đến chuyện hôn nhân. Cái gì cũng là chuyện của các con.

Khi được hỏi rằng thế chị làm ở tiệm tóc thì làm chủ hay làm thợ. Được trả lời rằng trước sau chỉ làm công mà thôi. Đã bảo rằng nghề chính là làm mẹ, nếu bôn ba mở tiệm, e rằng không có đủ thì giờ trông nom lũ nhỏ. Hỏi rằng đi làm như vậy có gặp những điều gì khó chịu không. Trả lời rằng lúc đầu cũng thấy tủi thân lắm. Nhưng rồi thì cũng phải nhịn nhục cho quen đi. Vả lại, ở đây cũng không ai biết hoàn cảnh mình ra sao nên cứ việc mình, mình làm. Cũng thi lái xe, cũng lấy bằng, cũng tìm đường đi học nghề, đi làm và nuôi con. Vâng, việc chính là nuôi con.

Chị có buồn giận về chuyện anh nhà đã không đi được vào năm 1975 hay không" Trả lời rằng thì anh nghĩ coi, ai mà chả muốn có vợ có chồng. Các con muốn có đủ cha mẹ. Nhưng phần số đã như vậy thì mẹ con phải sống sao cho phải đạo với sự hy sinh của ông nhà tôi. Ông ấy mà còn thì cũng chỉ muốn cho các con của chúng tôi được học hành tốt nghiệp đại học, rồi dựng vợ gả chồng cho các cháu như bây giờ gia đình tôi đã được như vậy.

Ngoài việc hãnh diện về chuyện con cái, bà mẹ gốc Hải Phòng còn kể thêm với niềm hào hứng đặc biệt. Đó là mối liên hệ với mẹ chồng.

Số là ngay sau khi di tản qua Hoa Kỳ, gia đình được tin chồng chết nên đã tìm cách báo về Bắc cho bà mẹ già biết tin. Tội nghiệp chưa. Ông nhà tôi, lời chị Yến, cũng di cư vào Nam từ 54, mẹ con xa nhau 21 năm không liên lạc. Bây giờ bà cụ mới biết tin con dâu và các cháu ở Mỹ thì đồng thời cũng biết tin con trai đã qua đời.

Những năm đầu ở Hoa Kỳ cũng rất chật vật nên không tiếp tế được nhiều. Những năm sau này bắt đầu gửi tiền về miền Bắc cho bà cụ. Chính tôi là con dâu mà chưa hề biết mặt mẹ chồng. Đến khi liên lạc được thì chồng đã chết. Gia đình tôi và các cháu tiếp tục liên lạc về Bắc. Mấy năm gần đây cụ vào Nam gặp các bà chị tôi rồi thu xếp cải táng đưa di hài nhà tôi về Bắc. Xong công việc quan trọng, cụ mới qua đời mấy năm gần đây.

* * *

Vâng, thưa quý vị, tôi vừa kể hầu quý vị một câu chuyện của bà mẹ Việt Nam trong nghĩa vụ thay chồng làm cha thời hậu chiến kéo dài hơn 30 năm tại Hoa Kỳ. Một người thiếu nữ 10 năm làm vợ nhưng đã có đến 30 năm vừa làm cha, làm mẹ, và làm dâu hàm thụ qua thư tín.

Cũng suốt 33 năm tại Hoa Kỳ, với vốn liếng Pháp văn và Anh ngữ của trường Đầm Sài Gòn, trước sau bà cũng vẫn chỉ là cô Yến làm tóc tại Hoa Kỳ. Bởi vì, người phụ nữ Việt Nam đơn giản này đã có một nghề cao quý vô cùng mà bà phải hết lòng theo đuổi. Đó là nghề làm mẹ. Do đó Ngày Của Mẹ hàng năm sẽ là ngày đặc biệt đối với những đứa con của bà.

Và mỗi năm, ngày tang 30 tháng 4 cũng là ngày giỗ bố của đám nhỏ. Bà mẹ Việt Nam tổ chức giỗ chồng bằng âm lịch những vẫn dặn con vào ngày cuối tháng 4, dù ở đâu cũng phải dành cho bố những giây phút tưởng niệm.

Bởi vì thân phụ của các cháu đã chết đúng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tên ông là Lê Nguyên Vỹ, người Sơn Tây, Bắc Việt, chết tại Lai Khê miền Đông Nam Phần.

Ngày nay, tại ngôi đình làng cũ tỉnh Sơn Tây có thờ bài vị của tướng công Lê Nguyên Vỹ, Tư Lệnh Binh Đoàn Số 5 của quân đội Sài Gòn. Ông đã tự sát vào ngày đất nước thống nhất và hòa bình. Đó là cách ghi nhận của người đồng hương Sơn Tây với một chút tự hào. Và hình ảnh của ông vẫn trong lòng các con Lê Nguyên Quang, Lê Nguyên Minh, Lê Nguyên Chính và con gái út Lê Nguyên Đại Tường Vi tại miền Virginia Hoa Kỳ.

Đối với lũ trẻ Quang Minh Chính Đại, ba trăm sáu mươi lăm ngày, ngày nào cũng là Ngày Của Mẹ.

Giao Chỉ - San Jose

https://vietbao.com/a136514/phan-thi-minh-yen-chuyen-1-ba-me-qgnt-goa-phu-30-4-75

.